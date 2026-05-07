Los 9 mejores mandos para Nintendo Switch: guía de compra 2025

Encontrar el mejor mando para Switch ahora es más fácil. Y es hora de un cambio. Imagínate esto: son las 2 de la madrugada, se te cierran los ojos, pero estás a punto de conseguir la victoria en Super Smash Bros. Ultimate. De repente, el mando se desconecta. Le das un golpe de gracia al mando contra la pared. A todos nos ha pasado alguna vez. Traicionados por un equipo de mala calidad en el peor momento posible.

En esta guía encontrarás un sinfín de opciones. ¿Buscas diseños clásicos? Aquí encontrarás algo para ti. ¿Te gusta la iluminación llamativa? Aquí también hay un producto perfecto para ti. En cualquier caso, te ayudaré a elegir tu nuevo mando para que, por fin, tu equipo de gaming reciba la mejora que se merece.

Me he metido de lleno en el tema y he investigado la capacidad de respuesta, la durabilidad y el rendimiento de todos los productos, además de lo que opinan los jugadores sobre ellos. Tanto para los jugadores ocasionales que buscan comodidad como para los competitivos que buscan precisión, aquí encontrarás información que va más allá de las especificaciones técnicas. Además, incluiré enlaces a ofertas interesantes por si quieres comprar un producto cuanto antes.

Nuestras mejores recomendaciones de mandos para Switch

Estas son mis tres recomendaciones principales de los mejores mandos para Switch. Cada uno de ellos se ha ganado su puesto por ofrecer un rendimiento excepcional o por contar con alguna característica destacada y práctica.

Mando 8Bitdo Pro 2 para Switch – Versatilidad de primer nivel con una ergonomía perfecta y amplias opciones de personalización. Mando inalámbrico AceGamer para Switch – Un dispositivo potente y asequible con una autonomía impresionante y compatibilidad con el control por movimiento. Mando arcade 8Bitdo – El arma definitiva para los aficionados a los juegos de lucha que buscan una auténtica experiencia arcade.

Hay más productos a continuación, así que sigue leyendo.

Los 9 mejores mandos para Nintendo Switchs

A continuación se incluyen reseñas detalladas de los 9 mejores Nintendo Switch mandos. Analizo la calidad de fabricación, la capacidad de respuesta, las características especiales y la sensación general que transmite cada uno. Vamos a ello.

1. Mando 8Bitdo Pro 2 para Switch[MEJOR EN GENERAL]

Conectividad Por cable, inalámbrico (Bluetooth) Duración de la batería Hasta 20 horas Controles de movimiento Yes HD Rumble Yes Botones programables Yes Compatibilidad Nintendo Switch, Switch Lite, Switch OLED Características adicionales Función turbo, paletas traseras, perfiles ajustables

Tras un análisis exhaustivo, he llegado a la conclusión de que el Mando 8Bitdo Pro 2 es la navaja suiza de los mandos de la Nintendo Switch. Desde el momento en que lo sincronizas con tu Nintendo Switch, el mando se siente como un mando Pro de Switch mejorado, ya que ofrece más opciones y se adapta perfectamente a las sesiones en modo portátil en el autobús. Para los usuarios de Joy-Con frustrados que temen el «drift», el Pro 2 La recalibración periódica de los mandos reduce la deriva.

La comodidad es inmediata: los puños ergonómicos recuerdan a los clásicos SNES juegos, pero te permiten respirar mejor durante las maratones de juegos de lucha, en las que las manos sudorosas pueden arruinar las entradas decisivas. Ultimate Software desbloquea tres perfiles integrados y te permite reasignar cualquier entrada, configurar botones programables y ajustar con precisión los controles de movimiento sin tener que acceder a los menús en plena partida. Con un solo clic se activa la función turbo, perfecta para shooters retro o maratones de «bullet hell».

Cuando conectas la consola para jugar en el sofá, el mando pasa a funcionar por USB-C y se convierte en un mando con cable de baja latencia con una respuesta de unos seis milisegundos. Es lo suficientemente rápido para los jugadores competitivos más exigentes que se pasan el día jugando a Smash en modo clasificatorio. La duración de la batería ronda las veinte horas, y una recarga de cuatro horas te permite seguir en la carrera durante toda la Mario Kart taza. Si se produce un corte de corriente, solo tienes que enchufarla y seguir conduciendo.

El Pro 2 Aunque no cuenta con auténticos sensores de efecto Hall, su recalibración ofrece una precisión sin desviaciones y, además, su precio es más bajo que el de otros mandos de gama alta. Puedes jugar de forma inalámbrica por todo el salón, guardarlo junto a la consola dentro de la base de la Switch y seguir considerándolo la mejor mejora para la Nintendo Switch para quienes buscan la mejor relación calidad-precio. Además, las frecuentes ofertas que se destacan en los resúmenes de ofertas hacen que su precio siga siendo muy atractivo.

Ventajas Contras ✅ Calibración para reducir la deriva ✅ Botones programables y tres perfiles ✅ Gran autonomía de la batería y carga rápida por USB-C ✅ Funciona en modo acoplado, sobre la mesa y en modo portátil ✅ Empuñaduras cómodas para partidas largas ❌ No dispone de lector NFC para Amiibo

Veredicto final: The 8Bitdo Pro 2 es el mando definitivo en cuanto a versatilidad y velocidad. Este mando te acompañará tanto en partidas competitivas como en sesiones relajadas de juego portátil con total facilidad.

An alternativoes elInterruptor Mando Pro Afterglow de PDP Gaming. Además, ofrece una amplia personalización con toques RGB para los gamers a los que les gusta personalizar sus dispositivos.

2. Mando inalámbrico AceGamer para Switch[LA MEJOR OPCIÓN ECONÓMICA]

Conectividad Por cable, inalámbrico (Bluetooth) Duración de la batería Hasta 12 horas Controles de movimiento Yes HD Rumble Yes Botones programables Yes Compatibilidad Nintendo Switch, Switch Lite, Switch OLED Características adicionales Activación, captura de pantalla, turbo, seis ejes

Al examinarlo detenidamente, el Mando inalámbrico AceGamer supera con creces lo que cuesta. Para los jugadores que buscan una opción económica, este mando es una elección clara. Es un mando de gran calidad que no te dejará sin un euro. La carcasa texturizada da la sensación de ser más resistente que la de la mayoría de los mandos económicos. Aguanta sin problemas las caídas y las huellas dactilares.

AceGamer incorpora funciones únicas que eliminan el verdadero problema que temen los compradores de productos económicos. El giroscopio de seis ejes te permite apuntar inclinando el mando para lanzar bolas de fuego en *Super Smash Bros*, y los dos motores garantizan la potencia de los combos de *Street Fighter*. La batería de 1000 mAh ofrece unas 12 horas de autonomía y se recarga rápidamente a través del puerto USB-C reversible. Además, ¡emparejar el mando inalámbrico es muy sencillo! Solo tienes que pulsar el botón de encendido, conectarlo y disfrutar del modo TV en la Switch.

Normalmente no tendrás ningún problema de conexión; la latencia se mantiene baja en las partidas online. La sensación del joystick es importante, y el joystick derecho, con su superficie texturizada, se desliza con suavidad por Hyrule sin desviaciones. La personalización de botones integrada y la función turbo ofrecen la velocidad necesaria para los juegos de farm o de disparos. Es, sin duda, una de las mejores alternativas a los Joy-Con disponibles en el mercado. Y este producto tiene mucho más que ofrecer.

Puedes alternar entre sesiones de juego sobre la mesa y en modo acoplado sin perder nunca la sincronización. AceGamer demuestra que un precio asequible no siempre implica renunciar a la calidad. Este mando es la elección ideal para los jugadores que quieren disfrutar del juego y ahorrar dinero para comprar más títulos. Siempre.

Ventajas Contras ✅ Buena calidad de fabricación para su precio ✅ Funciones adicionales de giroscopio y vibración de alta precisión ✅ Carga rápida por USB-C ✅ Conexión inalámbrica fiable sin problemas de conexión ✅ Configuración de botones y modo turbo en el mando ❌ La batería dura un máximo de 12 horas, frente a las almohadillas de gama alta

Veredicto final:The Mando inalámbrico AceGamer para Switch ofrece un rendimiento y unas prestaciones impresionantes a un precio asequible. Es LA opción ideal para los jugadores que cuidan su presupuesto y desean un mando fiable y repleto de funciones.

¿Necesitas más funciones? Hazte con el 8Bitdo Pro 2 as una alternativa para obtener perfiles más profundos y una mayor durabilidad.

3. Mando arcade 8Bitdo [EL MEJOR MANDO DE ARCADE]

Conectividad Por cable, Bluetooth, 2,4 GHz Duración de la batería Hasta 40 horas Controles de movimiento No HD Rumble No Botones programables Yes Compatibilidad Nintendo Switch, Switch Lite, Switch OLED, PC Características adicionales Base de carga, botones de acceso rápido, ranura para adaptador de 2,4 GHz

Después de colocar el Mando arcade 8Bitdo Después de probarlo a fondo, estoy convencido de que es el mando de lucha más versátil que se puede comprar para la Switch. Ultimate Software te permite personalizar la configuración del mando en cuestión de minutos y guardar macros en las teclas P1 y P2. Su diseño tipo consola le da un aspecto auténtico a la vez que portátil, por lo que es muy fácil pasar al modo acoplado.

El mando se puede conectar de forma inalámbrica a través de Bluetooth o 2,4 GHz; cuenta con un compartimento oculto para guardar el adaptador cuando se viaja. El retraso es imperceptible, y los puristas pueden conectarlo por cable USB-C para eliminar cualquier retraso. Un LED recuerda el último estilo de juego, por lo que la puesta a punto es rápida. La palanca del joystick izquierdo, inspirada en Sanwa, y los botones de 30 mm permiten ejecutar «Dragon Punches» con precisión, mientras que los botones laterales reasignables se encargan de los menús.Los aficionados que se pasen desde un mando Pro agradecerán las teclas + y – integradas.

La batería tiene una autonomía de hasta 40 horas gracias a su batería de 1 000 mAh y se recarga completamente en la base de carga a juego. A pesar de su diseño inalámbrico, la calidad de fabricación rivaliza con la de los mandos de lucha de tamaño estándar. Un interruptor trasero permite desactivar la opción inalámbrica para jugar con cable, tal y como exigen las normas de los torneos, y los aficionados al modding pueden cambiar piezas e incluso crear una versión más pequeña utilizando placas estándar.

Con el control deslizante de modo, puedes pasar de Switch a PC en cuestión de segundos. Los jugadores que buscan la experiencia arcade auténtica sin cables ahora disponen del puente perfecto entre la diversión informal y el refinamiento competitivo.

Ventajas Contras ✅ Opción inalámbrica con triple modo: Bluetooth, 2,4 GHz y conexión por cable ✅ Batería de larga duración con base de carga incluida ✅ Macros avanzadas y botones reconfigurables ✅ Una calidad de fabricación a toda prueba ✅ Fácil de modificar, compatible con PC ❌ No es compatible con la vibración HD ni con el giroscopio

Veredicto final:The Mando arcade 8BitDo combina magistralmente la estética retro con la funcionalidad moderna. Te ofrece una experiencia de juego inalámbrica y personalizable. Es una opción de primera categoría tanto para jugadores noveles como para los entusiastas más experimentados de los juegos de lucha.

¿Quieres algo parecido? El 8Bitdo Pro 2 es un una excelente alternativa.

4. Mando de Nintendo GameCube [Lo mejor de lo oficial]

Conectividad Con cable (adaptador USB) Duración de la batería N/A (con cable) Controles de movimiento No HD Rumble No Botones programables No Compatibilidad Nintendo Switch (base/televisión) Características adicionales Gatillos analógicos, joya izquierda con muesca

El originalMando de Nintendo GameCube sigue ofreciendo la más pura Smash y Mario Kart experiencia en las consolas Nintendo Switch actuales. Aunque carece de funciones modernas como controles de movimiento, Vibración HD, y un botón de captura; además, su compatibilidad con la Switch a través de un adaptador USB ofrece una experiencia sencilla de «enchufar y usar».

Para los jugadores que dan prioridad a la capacidad de respuesta y a una sensación clásica, el mando de GameCube sigue siendo una apuesta segura. Al ser totalmente cableado, la latencia es prácticamente nula y desaparecen las preocupaciones sobre la duración de la batería en mitad de una partida. Los jugadores más exigentes obtienen una confianza total en la precisión de cada fotograma, mientras que los nuevos usuarios de Switch disfrutan de una configuración sencilla.

Su durabilidad sigue siendo legendaria. Muchos de los modelos originales de 2002 siguen funcionando tras temporadas de torneos muy intensas, y la reedición de Nintendo de 2024 utiliza las mismas membranas y resortes, lo que le permite durar más que la mayoría de los demás mandos del mercado. La generosa longitud del cable llega hasta el sofá del salón con holgura, y los cuatro mandos, junto con los Joy-Con, permiten disfrutar de partidas caóticas para ocho jugadores sin interferencias de Bluetooth.

Lo que se pierde en giroscopio, vibración y botones de captura se compensa con una ergonomía atemporal: el joystick en C XL permite mover las cámaras con suavidad enEstrellas del 3D, y la resistencia analógica de los gatillos recupera los matices del acelerador de F-Zero. Para los usuarios de Joy-Con que se sienten frustrados, el ajuste preciso de los joysticks elimina cualquier preocupación por el deslizamiento. Y para los jugadores que buscan opciones económicas, los modelos oficiales siguen costando menos de 25 €. Incluso en 2025, pocos mandos ofrecen una respuesta tan satisfactoriamente ágil.

Ventajas Contras ✅ Entrada por cable sin retraso ✅ Carcasa ergonómica emblemática ✅ Joystick izquierdo con muescas para un control preciso de los ángulos ✅ Calidad de fabricación oficial de Nintendo ✅ Asequible, incluso nuevo ❌ Carece de funciones modernas de movimiento y vibración

Veredicto final: The Mando de Nintendo GameCube sigue siendo el mando con cable por excelencia en cuanto a precisión y nostalgia.

El aalternativaes elMando inalámbrico PowerA estilo GameCube. Mantiene el diseño clásico de la GameCube, pero incorpora controles de movimiento y compatibilidad con la conexión inalámbrica.

5. Controlador de conmutador Gammeefy JC200 [La mejor consola portátil]

Conectividad Riel con fijación por clip y Bluetooth Duración de la batería Hasta 10 horas Controles de movimiento Yes HD Rumble Ajustable Botones programables Yes Compatibilidad Switch, OLED Características adicionales RGB, turbo, sensores Hall

The Gammeefy JC200 convierte la consola en un auténtico mando portátil, acabando de una vez por todas con la incomodidad de los Joy-Cons, que resultan tan estrechos.Los sensores de efecto Hall protegen ambos analógicos, y su sólida construcción distribuye el peso gracias a los agarres recubiertos de goma. La batería, con una autonomía de diez horas, se carga junto con la consola a través de un único puerto USB-C de paso. Este mando resulta cómodo, práctico, colorido y está 100 % listo para usar.

Gammeefy Además, incorpora funciones exclusivas. Cuenta con 17 modos RGB, vibración de tres intensidades, modo turbo y levas traseras. Y no tendrás que preocuparte por problemas de conexión, ya que la unidad se acopla directamente a los rieles. El apuntado sin retraso ofrece una sensación fantástica en Super Smash Bros, mientras que el joystick derecho, con su textura, permite mover la cámara con fluidez en los mundos abiertos. La rápida personalización de botones convierte las tareas repetitivas en un juego de niños, e incluso Street Fighter Las combinaciones se benefician de los gatillos con microinterruptores de gran sensibilidad.

Basta con extraer la consola para que el JC200 se convierta en un mando inalámbrico. La conexión por Bluetooth se establece en dos segundos, lo que resulta perfecto para sesiones en modo de sobremesa o en la tele. Los ajustes de intensidad de la vibración te garantizan un ahorro de batería durante los vuelos. Estas características adicionales lo sitúan por delante de mandos de otras marcas más caros y lo convierten en una de las mejores opciones entre las alternativas a los Joy-Con.

Para los viajeros que estén organizando su los mejores accesorios para Nintendo Switch ¡Si tienes un kit, este mando es imprescindible! Si los retrasos, los cortes o las caídas de señal te estropean la experiencia de juego, el JC200 lo soluciona todo en una sola carcasa ingeniosa.

Ventajas Contras ✅ Los palos Hall eliminan la deriva ✅ Los rieles ergonómicos alivian la tensión en las manos ✅ RGB, turbo y levas = numerosas funciones adicionales ✅ Carga USB-C con un solo cable ✅ Fijación a raíl muy sólida (sin problemas de conexión) ❌ Aumenta notablemente el peso al jugar en modo portátil

Veredicto final: The Gammeefy JC200 combina el control de una consola con la comodidad de un dispositivo portátil. Es tu mejora ideal para llevar a cualquier parte, ya sea para aventuras portátiles o para partidas improvisadas en el sofá.

Una granalternativoes elControlador EasySMX X15. Comparte la tecnología de efecto Hall y el diseño ergonómico. Además, ofrece la versatilidad propia de la Xbox, tanto para jugar en modo portátil como acoplado.

6. Mando inalámbrico PowerA estilo GameCube [El mejor estilo GameCube]

Conectividad Bluetooth 5.0 Duración de la batería Hasta 30 horas (2 pilas AA) Controles de movimiento Yes HD Rumble No Botones programables No Compatibilidad Nintendo Switch, Switch OLED, Switch Lite Características adicionales Joysticks analógicos octogonales con rejilla, cruceta más grande, indicadores LED, con licencia oficial de Nintendo

¿Recuerdas la emoción de correr a toda velocidad por Mario Kart ¿Te gusta recorrer los circuitos o realizar combos precisos en tus videojuegos de lucha favoritos con el mando clásico de GameCube? ¡El mando inalámbrico PowerA estilo GameCube te trae esa experiencia tan querida a la Nintendo Switch! Disfruta de la nostalgia con todas las prestaciones modernas.

Este mando es un viaje al pasado y mucho más. Está equipado con controles de movimiento y mejora la experiencia de juego en títulos como Mario Kart gracias a su manejo y movimientos intuitivos. El diseño octogonal del joystick izquierdo te permite controlar la dirección con precisión. Esto resulta especialmente útil en los juegos de carreras y de lucha.

Funciona con dos pilas AA y ofrece una impresionante autonomía de hasta 30 horas. Podrás disfrutar de largas sesiones de juego sin interrupciones frecuentes. Aunque no incluye una base de carga, su prolongada autonomía reduce al mínimo la necesidad de recargarlo constantemente.

Un inconveniente es que este mando carece de la función HD Rumble y de la tecnología NFC, lo que puede ser un factor a tener en cuenta para algunos usuarios. A pesar de estas carencias, el mando inalámbrico PowerA GameCube Style ofrece una experiencia de juego cómoda y con buena respuesta. Es una adquisición que merece la pena para cualquier configuración de Nintendo Switch.

Ventajas Contras ✅ Controles de movimiento integrados ✅ Diseño auténtico de GameCube ✅ Mayor duración de la batería ✅ Cómodo para jugar durante mucho tiempo sin necesidad de apoyarlo ✅ Conexión Bluetooth sin interrupciones ❌ No tiene vibración HD ni es compatible con NFC

Veredicto final: El mando inalámbrico PowerA estilo GameCube es la opción ideal para los jugadores que buscan un diseño clásico que combine comodidad y funcionalidad modernas. Es uno de los mejores accesorios de Nintendo para los aficionados nostálgicos.

Yalternativo¿Por qué no pruebas elMando de Nintendo GameCube. Está pensado para aquellos jugadores que prefieren la auténtica experiencia con cable, con gatillos analógicos y sin latencia, en lugar de las funciones adicionales modernas.

7. Interruptor Mando Pro Afterglow de PDP Gaming [El más personalizable]

Conectividad Bluetooth 5.0 (alcance de hasta 9 metros) Duración de la batería Hasta 40 horas (recargable por USB-C) Controles de movimiento Yes HD Rumble No Botones programables Sí (dos paletas traseras) Compatibilidad Nintendo Switch, Switch OLED, Switch Lite Características adicionales Iluminación RGB (8 zonas, 4 modos), carcasa transparente, con licencia oficial de Nintendo

Imagina esto: estás en plena sesión de videojuegos a altas horas de la noche, la habitación está en penumbra y tu mando parpadea con luces RGB de vivos colores, reflejando la intensidad del juego. The Interruptor Mando Pro Afterglow de PDP Gaming es una prolongación de tu identidad como jugador y le da sentido al término «juego».

Desde el momento en que lo agarras, el mando te da la sensación de haber sido creado especialmente para ti. Su diseño ergonómico te garantiza la máxima comodidad y los agarres texturizados te proporcionan un agarre seguro. Los botones responden con una precisión satisfactoria y los joysticks analógicos se deslizan con suavidad. Te ofrece un control total sobre cada movimiento. Pero no todo es cuestión de apariencia y tacto. Este mando está repleto de funciones que mejoran tu experiencia de juego.

Los controles de movimiento integrados aportan un nuevo nivel de inmersión a tus juegos favoritos. Los dos botones traseros programables se pueden personalizar para adaptarse a tu estilo de juego. Además, te proporcionan una ventaja competitiva en los juegos de ritmo trepidante. La duración de la batería es, como mínimo, impresionante. Con hasta 40 horas de autonomía con una sola carga, podrás jugar durante días sin preocuparte por recargarla.

Ventajas Contras ✅ Iluminación RGB personalizable ✅ Batería de larga duración ✅ Funcionalidad turbo integrada ✅ Botones reasignables para un control personalizado ✅ Diseño ergonómico para sesiones de juego prolongadas ❌ No tiene vibración HD ni es compatible con NFC

Veredicto final: El mando Afterglow Switch Pro de PDP Gaming ofrece una combinación de estilo y funcionalidad. Es un mando que destaca entre las alternativas a los Joy-Con y es perfecto para los jugadores a los que les encantan las opciones de personalización y una mayor autonomía.

Un buenalternativoes elMando 8Bitdo Pro 2. Se centra en perfiles programables y en una reconfiguración más avanzada de los botones con menos parpadeos.

8. Mando mejorado PowerA para Nintendo Switch [Óptimo para el modo TV]

Conectividad Por cable, inalámbrico (Bluetooth) Duración de la batería Hasta 30 horas Controles de movimiento Yes HD Rumble Yes Botones programables Sí (botones avanzados para juegos) Compatibilidad Nintendo Switch, Switch Lite, Switch OLED Características adicionales Lector NFC, botones traseros, diseño ergonómico

Diseñado para los jugadores que buscan una sensación más tradicional al jugar en una pantalla grande, este mando se percibe inmediatamente como la mejora definitiva en cuanto lo tienes en las manos. Si eres como yo, no hay nada mejor que relajarse en el sofá, encender la Nintendo Switch y ver cómo tu juego cobra vida en la el mejor televisor para videojuegos. Ahí es donde el Mando mejorado PowerA para Nintendo Switch es donde realmente destaca.

Ligero, cómodo e intuitivo, este mando resuelve dos de los principales problemas de muchos jugadores: los calambres en las manos provocados por los Joy-Con y la débil señal inalámbrica. Cuenta con todas las funciones importantes que cabría esperar: controles de movimiento sensibles, un lector NFC integrado para escanear Amiibo y prácticos botones traseros para reasignar funciones sobre la marcha.

Los botones traseros adicionales hacen que juegos como Splatoon 3 and Super Smash Bros. Ultimate se nota más fluido y competitivo. Y lo que es mejor, el mando se conecta fácilmente por Bluetooth sin ningún retraso apreciable, lo que lo hace perfecto para partidas online intensas o carreras trepidantes.

Una de las mejores cosas de usar este mando en una pantalla grande es lo envolvente que resulta la experiencia. A diferencia de los Joy-Cons, el mando mejorado se adapta perfectamente a las manos como un auténtico gamepad, salvando la distancia entre las sesiones portátiles y el juego más exigente. Es muy fácil recomendarlo a los propietarios de una Switch que ya han invertido en la calidad de su equipo.

Ventajas Contras ✅ Conexión inalámbrica fluida ✅ Controles de movimiento y lector NFC incluidos ✅ Diseño ergonómico y cómodo ✅ Diseño ligero pero resistente ✅ Teclas programables en la parte trasera para una introducción más rápida de datos ✅ Gran autonomía de hasta 30 horas ❌ Algunos modelos no incluyen la función de vibración (consulta la variante)

Veredicto final: ElMando mejorado PowerA para Nintendo Switch lleva los videojuegos en la tele a otro nivel sin dejarte en bancarrota. Es la opción ideal para los jugadores de Switch que buscan una experiencia de juego con calidad de consola desde el sofá.

Un fuertealternativoes elControlador EasySMX X15. Incluye las paletas traseras, los mandos de movimiento y el turbo.

9. Controlador EasySMX X15 [El mejor estilo Xbox]

Conectividad Por cable, inalámbrico (Bluetooth) Duración de la batería Hasta 20 horas Controles de movimiento Yes HD Rumble Yes Botones programables Yes Compatibilidad Nintendo Switch, Switch Lite, Switch OLED, PC, Android Características adicionales Función turbo, cruceta física, empuñaduras ergonómicas

Si quieres el el mejor mando de Xbox una alternativa para jugar en Nintendo Switch, la Controlador EasySMX X15 es un tesoro escondido. Ofrece ese diseño familiar y robusto al estilo Xbox, al tiempo que incorpora funciones geniales perfectas para los fans de Nintendo. Para alguien que juega en varias plataformas, encontrar un mando que combine precio, comodidad y versatilidad es un sueño.

Introduce elControlador EasySMX X15. En cuanto lo cojas por primera vez, te darás cuenta de que este dispositivo se toma muy en serio la comodidad. Con su diseño clásico al estilo Xbox y sus agarres texturizados, resulta perfecto para sesiones de juego prolongadas. No importa a qué estés jugando.

Lo que más me impresionó fueron los sensores de efecto Hall auténticos y los joysticks de efecto Hall. Estas características eliminan la deriva de los joysticks, lo cual es una bendición si alguna vez has tenido que lidiar con unos Joy-Con desgastados. El X15 también incluye controles de movimiento sensibles, por lo que juegos de Switch como *Zelda’s* Breath of the Wild se sienten naturales incluso en las secuencias de puntería rápida.

Si a eso le sumas un D-pad de verdad con el que se manejan los juegos de lucha como un profesional, obtienes un mando versátil que parece valer el doble de lo que cuesta. Además, este mando funciona a la perfección con ordenadores, dispositivos Android y la Switch, así que no es un producto de un solo uso. Y durante modo portátil al jugar, su sólida construcción no resulta incómoda ni endeble, como ocurre con algunas opciones de otros fabricantes.

Es, sin duda, uno de los pocos mandos en los que la transición entre el modo portátil y el modo acoplado al televisor resulta muy fluida.

Ventajas Contras ✅ Agarre y disposición cómodos al estilo Xbox ✅ Los sensores de efecto Hall evitan la deriva ✅ Controles de movimiento precisos ✅ Compatibilidad versátil con múltiples dispositivos ✅ D-pad físico y resistente, ideal para juegos que requieren precisión ✅ Función turbo para acciones más rápidas ❌ La reconexión por Bluetooth puede tardar en establecerse tras largos periodos de inactividad

Veredicto final: ElControlador EasySMX X15 es la opción ideal para los jugadores que buscan la comodidad al estilo Xbox y un rendimiento de primera categoría en todas las plataformas.

Si quieres unalternativo opción, prueba el Mando mejorado PowerA para Nintendo Switch. Ofrece una ergonomía y una flexibilidad multiplataforma similares, pero con características específicas de Nintendo.

Y con esto termino mis reseñas. Si quieres ver más material, echa un vistazo a esta lista de los los mejores mandos para PC que puedes llevarte hoy mismo. Además, en nuestro blog encontrarás un montón de recomendaciones de productos, así que sigue echando un vistazo y quizá encuentres algo perfecto para tu equipo de gaming.

Características principales del mejor mando para Nintendo Switch

Contar con el mando adecuado para tu Nintendo Switch puede convertir tu sesión de juego de un simple pasatiempo en una experiencia cinematográfica que te sumerja en un mundo diferente. Elige lo que prefieras: ¿prefieres una experiencia anodina o una evasión total? Si te decantas por lo segundo, veamos exactamente qué características hacen que un mando sea excelente.

1. Diseño y ergonomía

La comodidad es fundamental durante las sesiones de juego prolongadas. A continuación, te mostramos una comparación entre los distintos mandos:​

Joy-Cons : Estos mandos versátiles se conectan directamente a la Switch, lo que los hace perfectos para jugar en modo portátil. Sin embargo, su tamaño compacto puede resultar incómodo durante un uso prolongado, sobre todo para los jugadores con manos más grandes.

: Estos mandos versátiles se conectan directamente a la Switch, lo que los hace perfectos para jugar en modo portátil. Sin embargo, su tamaño compacto puede resultar incómodo durante un uso prolongado, sobre todo para los jugadores con manos más grandes. Mandos profesionales : Con un aspecto similar al de los mandos tradicionales, los Mandos profesionales ofrecen una ergonomía superior. Esto significa que son ideales para sesiones de juego prolongadas. Su diseño reduce la fatiga de las manos y proporciona un agarre más cómodo.

: Con un aspecto similar al de los mandos tradicionales, los Mandos profesionales ofrecen una ergonomía superior. Esto significa que son ideales para sesiones de juego prolongadas. Su diseño reduce la fatiga de las manos y proporciona un agarre más cómodo. Mandos de mano/Mandos de una sola pieza: Se acoplan a la Switch en modo portátil. Ofrecen una mayor comodidad y un agarre más firme. Además, resultan muy útiles para sesiones de juego prolongadas.

¿Lo has entendido? Pasemos ahora a la conectividad.

2. Conectividad

El tipo de conexión puede marcar la diferencia en cuanto a la capacidad de respuesta del mando y su comodidad general. Esto es lo que debes tener en cuenta:

Inalámbrico (Bluetooth) : Al igual que la mayoría de los mandos de Switch, el Bluetooth ofrece la libertad de jugar sin cables. Sin embargo, puede provocar una ligera latencia, lo que podría afectar al juego competitivo.

: Al igual que la mayoría de los mandos de Switch, el Bluetooth ofrece la libertad de jugar sin cables. Sin embargo, puede provocar una ligera latencia, lo que podría afectar al juego competitivo. Con cable: Los mandos con cable ofrecen una conexión estable con una latencia mínima, lo que los convierte en la opción preferida de los jugadores competitivos que buscan una respuesta precisa.

3. Botones y cruceta

La calidad de los botones y del pad direccional puede afectar a la precisión del juego:​

Sensación y capacidad de respuesta de los botones : Los botones táctiles y sensibles mejoran la experiencia de juego al ofrecer una respuesta inmediata. Los mandos con botones blandos o poco sensibles pueden afectar al rendimiento, sobre todo en juegos de ritmo rápido.

: Los botones táctiles y sensibles mejoran la experiencia de juego al ofrecer una respuesta inmediata. Los mandos con botones blandos o poco sensibles pueden afectar al rendimiento, sobre todo en juegos de ritmo rápido. Calidad del D-Pad: Imprescindible para los juegos en 2D y los títulos de lucha, un D-Pad de alta calidad garantiza una respuesta direccional precisa. Mientras que los Joy-Cons utilizan botones independientes, los mandos Pro y algunas opciones de terceros ofrecen un D-Pad tradicional, lo que mejora la precisión del control.

4. Joysticks analógicos

Los joysticks analógicos son fundamentales para el movimiento y el control de la cámara:​

Precisión y tacto : Los joysticks analógicos, suaves y precisos, permiten movimientos exactos, lo que mejora la experiencia de juego en géneros como los shooters y los juegos de acción y aventura.​

: Los joysticks analógicos, suaves y precisos, permiten movimientos exactos, lo que mejora la experiencia de juego en géneros como los shooters y los juegos de acción y aventura.​ Barras de efecto Hall: Gracias al uso de sensores magnéticos, los joysticks de efecto Hall reducen el riesgo de desviación. Este es un problema habitual en los joysticks analógicos tradicionales. Ofrecen fiabilidad a largo plazo y un rendimiento constante.

5. Control de movimiento

Los controles de movimiento de los mandos de Nintendo Switch, concretamente los Joy-Con y el Pro Controller, aportan una nueva dimensión a la jugabilidad al traducir los movimientos físicos en acciones dentro del juego. Esta función permite a los jugadores interactuar con los juegos de forma más intuitiva, ofreciendo una alternativa a los controles tradicionales mediante botones.

El Pro Controller, en particular, ha sido elogiado por sus intuitivos sensores de movimiento. Un usuario señaló que los controles de movimiento del Pro Controller se adaptaban a los movimientos de las manos con mayor precisión que los Joy-Con, lo que se traducía en una experiencia de juego más agradable.

Además, los controles de movimiento son fundamentales en los juegos diseñados en torno a la interacción física. En Uno-Dos-Cambio, los jugadores participan en minijuegos que imitan actividades de la vida real, como el combate con espadas o el ordeño de vacas, y se basan en gran medida en los movimientos del jugador para simular estas acciones. Este enfoque crea una experiencia de juego más atractiva y físicamente interactiva.

6. Vibración / HD Rumble

La función HD Rumble de la Nintendo Switch mejora la respuesta háptica, proporcionando vibraciones matizadas que se adaptan a lo que ocurre en el juego, lo que aumenta la inmersión. A diferencia de las funciones de vibración tradicionales, que ofrecen vibraciones genéricas, HD Rumble proporciona una respuesta precisa capaz de simular diversas sensaciones.

Por ejemplo, en Uno-Dos-Cambio, el minijuego «Ball Count» utiliza la función HD Rumble para simular la sensación de las canicas rodando dentro de una caja. Los jugadores pueden «sentir» el número de canicas inclinando el mando, lo que pone de manifiesto la precisión de la retroalimentación háptica.

El Pro Controller también incorpora HD Rumble, lo que ofrece un agarre más firme y cómodo para sesiones de juego prolongadas. Su sistema de retroalimentación háptica proporciona vibraciones constantes y precisas, lo que sumerge aún más a los jugadores en la experiencia de juego.

Duración de la batería

La larga duración de la batería garantiza sesiones de juego sin interrupciones:​

Joy-Cons : Ofrecen unas 20 horas de autonomía, lo que las hace ideales para sesiones de juego moderadas.

: Ofrecen unas 20 horas de autonomía, lo que las hace ideales para sesiones de juego moderadas. Mandos profesionales : Cuentan con hasta 40 horas de autonomía, lo que las hace ideales para sesiones de juego prolongadas sin necesidad de recargarlas con frecuencia.​

: Cuentan con hasta 40 horas de autonomía, lo que las hace ideales para sesiones de juego prolongadas sin necesidad de recargarlas con frecuencia.​ Responsables del tratamiento externos: La duración de la batería varía; algunas igualan la autonomía del Pro Controller, mientras que otras pueden requerir recargas más frecuentes.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor mando para la Nintendo Switch?

El mejor mando para Nintendo Switch depende de tus preferencias a la hora de jugar. Para aquellos que buscan personalización, el 8BitDo Pro 2 ofrece funciones versátiles a un precio competitivo. Es posible que los jugadores ocasionales prefieran los Joy-Con por su flexibilidad y portabilidad.

¿Cómo se conecta el mando de Switch?

Para conectar un mando de Switch, acopla los Joy-Con a la consola o emparejalos de forma inalámbrica a través de Bluetooth. En el caso del mando Pro, mantén pulsado el botón de sincronización hasta que las luces parpadeen y, a continuación, selecciónalo en los ajustes de mandos de la consola.

¿Cómo se conecta un mando Switch Pro a un ordenador?

Puedes conectar el mando Switch Pro a un PC mediante un cable USB-C o a través de Bluetooth. Para conectarlo por Bluetooth, pulsa el botón de sincronización del mando hasta que las luces parpadeen y, a continuación, empareja el dispositivo desde los ajustes de Bluetooth de tu PC. Los usuarios de Steam pueden activar la opción «Compatibilidad con la configuración del Switch Pro» en los ajustes del mando para disfrutar de una compatibilidad óptima.

¿Cómo se carga un mando de Switch?

Para cargar los Joy-Con, conéctalos a la consola Switch mientras se está cargando o utiliza una base de carga para Joy-Con. El mando Pro se carga mediante un cable USB-C conectado a la consola o a una fuente de alimentación. Los tiempos de carga varían, pero, por lo general, los Joy-Con tardan unas 3,5 horas en cargarse por completo, mientras que el mando Pro tarda aproximadamente 6 horas.

¿Cómo emparejar los mandos de la Switch?

Para emparejar un mando de Switch, ve a «Mandos» > «Cambiar agarre/orden» en la consola.

Mantén pulsado el botón de sincronización del mando hasta que las luces parpadeen y, a continuación, selecciona el mando en las opciones que aparecen en pantalla.

A continuación, el mando debería conectarse a la consola.

¿Se puede usar un mando de Xbox en la Switch?

Sí, puedes usar un mando de Xbox en la Switch con un adaptador compatible. Dispositivos como el adaptador inalámbrico USB 8BitDo permiten conectar mandos de Xbox a la Switch, lo que te permite jugar con tu mando preferido. Asegúrate de que el adaptador esté correctamente configurado para que funcione a la perfección.