Los 11 mejores juegos de disparos para PC con los que poner a prueba tu puntería en 2026

Los mejores juegos de disparos para PC te permiten correr, disparar y encabezar la clasificación, a menudo en múltiples modos de juego. Estos juegos son rápidos, trepidantes y están diseñados para mantener tu dedo en el gatillo sin descanso. Tanto si estás acabando con demonios en DOOM como si te sumerges en trepidantes tiroteos en Call of Duty, aquí encontrarás un juego de disparos que se adapta a tu estilo.

He seleccionado 11 que cumplen a la perfección con los requisitos esenciales: controles precisos, mapas geniales, mecánicas de disparo sólidas y una gran rejugabilidad a largo plazo. Algunos son nuevos. Otros son leyendas. Todos ellos merecen tu tiempo.

¿Listo para apuntar y disparar? Exploremos los mejores juegos de disparos para PC que realmente merecen tu atención.

Nuestras mejores elecciones de los mejores juegos de disparos para PC

He jugado a de todo, desde juegos indie repletos de acción hasta Warzones de gran presupuesto, y estos tres mejores shooters para PC han destacado por encima del resto. Son rápidos, están muy pulidos y están diseñados para mantener tu mano ocupada con el ratón, con nuevas y espectaculares armas y objetivos a los que disparar.

Call of Duty 4: Modern Warfare (2007) – Es el número uno porque todo funciona a la perfección. El manejo de las armas es impecable y muy sensible, y las nuevas funciones se sienten de maravilla. Los mapas siguen siendo de los mejores del género. Las configuraciones de equipamiento son flexibles sin resultar confusas. Ya sea en modo competitivo o casual, siempre da en el clavo. DOOM (2016) – Este no te deja respirar, y esa es la idea. Es más rápido, más brutal y más exigente que el original. Tendrás que gestionar munición, armadura y salud en tiempo real, avanzando con cada muerte. Me encantó el ritmo implacable y la brutalidad pura de cada arma. Halo Infinite (2021) – El manejo de las armas es preciso, los movimientos fluyen con suavidad y cada arma impacta con fuerza. El gancho de agarre revoluciona el combate, convirtiendo las peleas en algo más dinámico y divertido. Es una vuelta a la forma que respeta el legado de Halo al tiempo que, por fin, lo lleva un paso más allá.

Cada una de mis selecciones se ha ganado su puesto por hacer lo que deben hacer los mejores shooters para PC: dar prioridad al control, la respuesta y la diversión. Descubre más sobre los mejores shooters que te mantendrán enganchado y disparando sin parar.

Los 11 mejores juegos de disparos para PC: disparos a la cabeza, armas gigantes y tiroteos

Aquí tienes los 11 mejores juegos de disparos para PC que merecen la pena. Algunos son trepidantes, otros son tácticos, pero todos ellos ofrecen una experiencia de juego fantástica. He seleccionado juegos que siguen estando a la altura y que me hacen volver a ellos una y otra vez: nada de relleno, ni elecciones nostálgicas solo por el simple hecho de hacerlo. Vamos a ello.

1. Call of Duty 4: Modern Warfare [Mejor reinvención de una serie]

Nuestra puntuación Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Xbox 360, PS3 Año de lanzamiento 2007 Creador(es) Infinity Ward/Activision Duración media del juego 6-7 horas de campaña

Modern Warfare es mi shooter favorito para PC y uno de los mejores juegos de disparos en primera persona de todos los tiempos. El manejo de las armas es más impactante aquí que en cualquier otro CoD. Cada disparo se siente preciso, cada muerte se siente merecida. Es al que siempre vuelvo por su combate limpio y con gran capacidad de respuesta.

Why we chose it Es el modelo a seguir para todos los shooters militares modernos que vinieron después. La campaña es impactante, el ritmo nunca decae y el modo multijugador sigue siendo una auténtica lección magistral de fluidez y equilibrio. Modern Warfare no solo estableció el estándar, sino que se convirtió en el estándar.

Si juegas a todos los títulos de Call of Duty en orden, te darás cuenta de que los primeros se centraban en gran medida en la Segunda Guerra Mundial. Modern Warfare supuso un punto de inflexión para la franquicia. Dejó atrás el escenario de la Segunda Guerra Mundial y se adentró en el caos de los conflictos globales modernos, y el resultado fue uno de los shooters más influyentes jamás creados.

Alternas entre Soap, del SAS británico, y Jackson, de los marines estadounidenses, persiguiendo a un ultranacionalista ruso y a un señor de la guerra de Oriente Medio mientras se desarrolla su plan para desatar el caos mundial. Las misiones saltan de una Warzone a otra: ciudades bombardeadas, operaciones de sigilo en la nieve, asaltos a gran escala. Entonces cae la bomba nuclear y todo se intensifica. Es crudo, está muy bien escrito y es mucho más oscuro de lo que la mayoría de los shooters siquiera intentan ser.

Sin embargo, fue en el modo multijugador donde la fórmula dio en el clavo. Aquí es donde nacieron la XP, las clases personalizadas y las rachas de muertes. Por fin podías adaptar tu equipamiento a tu estilo de juego: correr y disparar, sigilo, largo alcance, lo que fuera. Los tiroteos son rápidos pero meditados, con un tiempo de muerte casi perfecto. Mapas como «Crash», «Overgrown» y «Crossfire» se convirtieron en clásicos al instante.

Mi veredicto: Aquí es donde todo (re)comenzó para COD. El salto a la era moderna allanó el camino para la actual locura de ciencia ficción de la serie, lo que, en mi opinión, lo convierte en uno de los mejores shooters para PC. Si prefieres la acción militar realista, prueba Modern Warfare.

quietKid233 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 I’ve finished the game again, and the only words I have to describe this, is nothing short of spectacular! Plus, this would define the series of what it is now.

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2. DOOM (2016) [Mejor actualización de un clásico]

Nuestra puntuación Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Año de lanzamiento 2016 Desarrollador(es) id Software/Bethesda Softworks Duración media del juego 10-12 horas de campaña

DOOM (2016) nos recordó a todos lo emocionantes que pueden ser los shooters, y no en vano es uno de nuestros mejores juegos de la saga DOOM. El combate no se ralentiza, no te obliga a esconderte y no te da ni un respiro. Te mueves rápido, acabas con los demonios y mantienes una actitud agresiva. Si dejas de disparar, estás muerto. DOOM Eternal es un gran juego, pero fue el reboot el que lo hizo todo posible.

Why we chose it La sensación de juego es casi perfecta. Las armas tienen peso, los movimientos son fluidos y cada acción tiene su recompensa. Premia la velocidad, la precisión y la agresividad. DOOM (2016) se despoja de todo lo superfluo y ofrece un combate puro y conciso que sigue resultando fresco hoy en día.

La campaña te sumerge en Marte, en plena invasión demoníaca. Hay una historia, pero, acertadamente, pasa a un segundo plano. Eres el Doom Slayer. Tu misión es arrasar con todo lo que se te ponga por delante. Las armas son ruidosas y contundentes, los enemigos llegan en oleadas y el movimiento es puro impulso. Saltos dobles, carreras y sin recargas: solo velocidad y violencia.

La dinámica es sencilla pero adictiva: dispara, muévete, corta algo con la motosierra para conseguir munición, realiza un «glory kill» a otro enemigo para recuperar salud. El ritmo nunca se rompe. Las peleas en la arena te mantienen en constante movimiento. Sin coberturas, sin momentos de respiro. Siempre estás haciendo algo, y siempre sienta bien. Un buen televisor para videojuegos me mostró cada píxel de la carnicería y mejoró considerablemente mi experiencia de juego.

El diseño de los niveles es compacto, vertical y está lleno de secretos. Los espacios de combate parecen rompecabezas, y una vez que aprendes el ritmo, limpiar una sala es como resolver uno (a todo volumen).

Mi veredicto: DOOM 2016 mostró a los jugadores cómo podría ser un reinicio digno y ayudó a revitalizar una serie conocida sobre todo por poder ejecutarse en tostadoras y secadores de pelo.

Destructoid ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Bethesda did it -- they ported Doom to a Nintendo console. It might not be the prettiest version, but it works, and it was enough to get me to play it all over again.

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3. Halo Infinite [El mejor juego de Halo]

Nuestra puntuación Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Xbox Series X/S, Xbox One Año de lanzamiento 2021 Desarrollador(es) 343 Industries/Xbox Game Studios Duración media del juego Más de 10 horas de campaña

Halo Infinite se mantiene fiel a lo que funciona y añade algunos ajustes inteligentes. Las armas tienen un impacto contundente y los movimientos son precisos, sin dar sensación de flotar. El gancho te permite moverte más rápido, esquivar con mayor eficacia y cambiar tu forma de abordar los combates. Si buscas un gran juego de Halo, este es el tuyo.

Why we chose it Disfrutarás de un manejo de las armas preciso con movimientos que realmente marcan la diferencia. El gancho añade profundidad sin complicar en exceso el combate. Es una buena mezcla entre los tiroteos clásicos de Halo y los ajustes modernos: sin florituras, solo una jugabilidad compacta que premia la habilidad y la sincronización.

La campaña no es épica, pero tiene suficiente variedad como para que no resulte aburrida. Recorres distintas secciones de Zeta Halo, alternando zonas abiertas con pasillos más estrechos. La historia es sencilla: el Jefe Maestro contra los Desterrados. Sin florituras, solo misiones sólidas que respetan el diseño clásico de Halo.

El modo multijugador se mantiene limpio y competitivo. El equilibrio de las armas es excelente, y cada una tiene una función clara. Las partidas fluyen con fluidez porque los mapas y las armas están diseñados para funcionar en conjunto sin que ningún elemento domine sobre los demás.

Mi veredicto: Puede que otros juegos de Halo se lleven el voto popular, pero Infinite es sin duda la mejor síntesis de todo lo que hace de esta serie uno de los mejores shooters para PC que puede tener cualquier colección de videojuegos.

goingturbo1981 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 I really love this game, a proper return to form, the open world is beautiful, the graphics are gorgeous, gameplay itself is the best in the series, I’m enjoying the storyline how it continued in from Halo 5 and I love the addition of the grapple

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4. Battlefield 6 [El mejor shooter moderno]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S Año de lanzamiento 2025 Creador(es) Battlefield Studios/EA Duración media del juego Más de 15 horas de campaña

Battlefield 4 es caos con un propósito y uno de los mejores juegos de la saga Battlefield, sin más. Mapas enormes, 64 jugadores, vehículos por todas partes. No solo disparas: pilotas tanques, vuelas helicópteros o solicitas ataques aéreos. La destrucción rompe las coberturas y cambia el curso de la batalla en pleno combate.

Why we chose it Grandes combates, un sinfín de opciones y la sensación de que cada baja cuenta. No se trata solo de disparar a destajo, sino de posicionamiento, vehículos y trabajo en equipo. Si buscas batallas de disparos que se sientan a gran escala e intensas, este es tu juego. La combinación de infantería y vehículos mantiene un ritmo variado y te obliga a pensar más allá de tu dedo en el gatillo.

La campaña es olvidable, pero te enseña lo básico. El multijugador es donde está la acción. Mapas como Mirak Valley te obligan a pensar rápido y a moverte con inteligencia. No hay dos rondas iguales, porque el mapa cambia a medida que los edificios se derrumban y el fuego se propaga.

Los tiroteos son sólidos e intensos. Los movimientos son más lentos, lo que encaja con la sensación táctica. Tienes que vigilar tus ángulos y buscar cobertura. El nivel máximo de habilidad es alto: domina los vehículos y cambiarás el rumbo de la batalla.

El diseño de sonido y los gráficos siguen estando a la altura. Las explosiones, los disparos y las conversaciones te sumergen de lleno en el caos. Es una experiencia intensa, pero si buscas algo explosivo con un gran valor de rejugabilidad, Battlefield 6 es uno de los mejores juegos para PC que hay en el mercado.

Mi veredicto: A veces conocida como la «rival de Call of Duty», la serie Battlefield se enfrenta cara a cara con esa mítica franquicia cada año. Battlefield 6 demuestra que los entornos destructibles son un ingrediente clave en cualquier shooter de primera categoría.

DrctvZ3R0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 BF6 looks absolutely amazing intense, cinematic, and finally feels like Battlefield again.

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5. Helldivers 2 [El mejor shooter por equipos]

Nuestra puntuación Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S Año de lanzamiento 2024 Desarrollador(es) Arrowhead Game Studios / PlayStation Publishing LLC Duración media del juego Más de 15 horas de campaña

Helldivers 2 te sumerge en brutales combates por equipos en planetas alienígenas. Tu misión es sencilla: difundir la «democracia controlada» completando objetivos mientras te enfrentas a oleadas de enemigos alienígenas o robóticos. ¿El problema? El fuego amigo está siempre activado, por lo que el trabajo en equipo y la comunicación no son opcionales, sino esenciales. Si te gusta el trabajo en equipo, este es uno de los mejores juegos cooperativos de disparos.

Why we chose it Si buscas shooters cooperativos con verdadero trabajo en equipo y tensión, este lo tiene todo. La amenaza constante del fuego amigo te mantiene alerta y nunca tendrás ni unos segundos para recuperar el aliento. La estrategia y la comunicación son tan importantes como apuntar. Helldivers 2 es intenso, implacable y uno de los mejores shooters por escuadrones para PC.

La jugabilidad es rápida y táctica. Os movéis en equipo, solicitando poderosas «estrategias» como ataques orbitales, lanzamientos de suministros y artillería pesada. Cada misión os obliga a encontrar el equilibrio entre la agresividad y la precaución, ya que una bala perdida puede acabar con vosotros con la misma facilidad que con un enemigo. Los objetivos varían, pero siempre os obligan a adaptaros sobre la marcha, desde hackear terminales y defender zonas hasta acabar con enjambres de enemigos.

La perspectiva cenital te permite tener una visión general del campo de batalla, pero el caos es constante. Aprenderás a coordinar los movimientos, el fuego de cobertura y tus ataques especiales. Es brutal pero justo, y premia la habilidad y el juego inteligente. Así que, si te gusta «Starship Troopers» con fuego amigo, «Helldivers 2» es el mejor juego de disparos en tercera persona para ti.

Mi veredicto: Los juegos de Helldivers podrían ser los shooters más memificados de esta lista, y es fácil entender por qué. La secuela se basa en todo lo que convirtió al primer juego en un éxito, incluyendo el caótico combate en escuadrón y los regímenes autoritarios cuestionables.

Alx80221 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 BEST GAME EVER!!! IS A MASTERPIECE, HARD, FUNNY AND DEMOCRATIC!!! I LIKE IT!!! THE MISSIONS, THE WEAPONS... EVERYTHING!!! YOU SHOULD PLAY IT IF YOU ARE BORED OF FASCISM!!!

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Nuestra puntuación Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC Año de lanzamiento 2000 (original), 2004 (paquete Anthology) Creador/es Valve Duración media del juego Rejugabilidad infinita

Counter-Strike 1: Antología es puro reflejo y memoria muscular. Sin sprints, sin apuntar con la mira, sin ayuda. Solo tú, tu AK o tu M4, y la curva cerrada que tienes por delante. Es la versión que convirtió a Dust2, Inferno y Nuke en nombres muy conocidos, y por eso sigue siendo uno de los mejores shooters para PC que tenemos a día de hoy.

Why we chose it Esto es lo más puro que puede ser un juego de disparos. Cada bala cuenta, cada asomada importa. Si solo has jugado a las versiones modernas de CS, esta versión te parecerá simplificada, pero en el mejor sentido. Premia la puntería, la sincronización y el sentido del juego. Y sí, te seguirán echando del juego por no comprar un kit de desactivación.

Este paquete incluye el Counter-Strike original, Condition Zero y Deleted Scenes. CS 1.6 es el verdadero aliciente: es donde se perfeccionaron las mecánicas fundamentales. Las hitboxes eran imprecisas, el retroceso era severo y el movimiento tenía su propio ritmo. Dominar el control de la ráfaga aquí significaba que no solo eras bueno, sino que eras peligroso.

Las rondas son rápidas y implacables. Si fallas, mueres. Si te lanzas a B sin una granada cegadora, te acribillan. Es un juego de hábitos, ángulos y lecturas en fracciones de segundo. No hay florituras, solo un combate limpio y basado en la habilidad que sigue siendo válido décadas después.

Mi veredicto: Hay una razón por la que Counter-Strike sigue jugándose hoy en día, y es porque cumple a la perfección con lo que debe ser un buen shooter. No te dejes desanimar por los gráficos anticuados: vale la pena darle una oportunidad a esta antología.

storygamer ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Counter-Strike 1: Anthology is the perfect bundle for all shooter fans! Valve’s oldschool shooter is a must-have and part of (online) gaming history. You should definitely buy this great pack and rock out!

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7. Titanfall 2 [Nuestra mejor elección en estrategia]

Nuestra puntuación Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de lanzamiento 2016 Desarrollador(es) Respawn Entertainment/EA Duración media del juego 6-8 horas de campaña

Titanfall 2 es el mejor juego de estrategia de esta lista, que supo aprovechar su impulso para convertirse en uno de los mejores shooters para PC. Podrás correr por las paredes, deslizarte y dar saltos dobles por los mapas mientras esquivas el fuego enemigo y invocas titanes gigantescos. El sistema de movimiento es muy preciso y cuenta con algunas secciones interesantes en tercera persona. Eres rápido, ágil y siempre avanzas sin parar. El trabajo de cámara y los tiroteos están a la altura: ágiles, limpios y pensados para la velocidad.

Why we chose it Pocos juegos de disparos se mueven tan bien. Todo es fluido: apuntar, disparar, el parkour e incluso los saltos de los Titanes. Es rápido sin llegar a ser caótico. El nivel de dificultad es alto, pero resulta divertido incluso cuando vas perdiendo. «Titanfall 2» no solo se juega bien, sino que se siente como debe ser.

La campaña es corta pero intensa. Juegas como un fusilero convertido en piloto, acompañado de un Titán llamado BT. Está bien centrada, tiene un buen ritmo y es realmente divertida de jugar. En una misión tienes que cambiar de línea temporal en plena batalla. Otra se convierte en un juego de plataformas. Nunca se hace pesada y nunca te hace perder el tiempo. También me encantó cómo se veían los movimientos y la acción en un buen monitor para videojuegos.

El modo multijugador es igual de bueno. Los Titanes no rompen el ritmo; forman parte de él. No te limitas a llamar a un mecha y quedarte a la espera. Te lanzas, aplastas a unos cuantos enemigos, te eyectas y sigues adelante. Los pilotos son letales por sí mismos, y los combates nunca parecen desiguales.

Mi veredicto: «Titanfall 2» garantiza robots de combate gigantes y una acción de FPS sólida, lo que lo convierte en uno de los mejores shooters para PC que hay. ¡Eso es todo lo que necesitas saber sobre este juego!

DystoBro ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 the multiplayer is so fun, but this game has the perfect campaign. did cry, will cry again, will never stop crying, i love you titanfall 2

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8. Escapar de Tarkov [El mejor shooter de extracción]

Nuestra puntuación Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC Año de lanzamiento En fase beta desde 2017 Creador(es) Battlestate Games Duración media de la partida Más de 100 horas

A: Escapar de Tarkov no le importa tu K/D. Te lanzas al juego, saqueas rápido e intentas salir con vida. Cada incursión es una apuesta arriesgada. Llevas tu equipo, lo arriesgas todo y lo pierdes en cuestión de segundos si cometes un error. No hay reapariciones ni segundas oportunidades. Es uno de los mejores juegos multijugador si te gustan las incursiones.

Why we chose it Tarkov premia la paciencia, la precisión y la planificación. No se trata de acumular bajas, sino de salir con vida. Si buscas un shooter en primera persona que castigue los malos hábitos y te obligue a pensar, este es el juego que necesitas. Ningún otro te hace sentir tanta tensión ni te parece tan real.

Los tiroteos son brutales y precisos. Tienes que ajustar la mira, comprobar la munición manualmente y controlar el retroceso como si tu vida dependiera de ello, porque así es. La armadura importa, el tipo de munición importa, e incluso el lugar donde te alcancen importa. Un solo paso en falso y se acabó.

Los mapas son densos y exigentes. Te pasarás la mitad del tiempo atento a los pasos y la otra mitad rezando para que esos pasos no vengan hacia ti. Tienes que aprender las rutas de salida, memorizar dónde aparece el botín y gestionar los recursos constantemente.

No hay piedad. Los menús son torpes, la gestión del inventario es un minijuego y morir se siente como algo personal. Pero esa es la idea. La tensión nunca remite.

Mi veredicto: «Escapar de Tarkov» es considerado el precursor del género de los shooters de extracción, y con razón. El juego se lanzó en su versión 1.0 en noviembre de 2025 y, aunque otros shooters contemporáneos puedan estar más pulidos, es difícil encontrarle defectos a la jugabilidad de «Tarkov».

andrey040902 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Over 1000 Hours, over 9 years, still love it to my bones. Hands down the best gameplay-centered game I’ve ever played. Well done BSG.

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9. Far Cry 4 [El entorno más interesante de un juego de disparos]

Nuestra puntuación Enebameter 7.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Año de lanzamiento 2014 Creador(es) Ubisoft Montreal/Ubisoft Duración media del juego 20-30 horas

Far Cry 4 es un magnífico juego PVE que te sumerge en el Himalaya con un montón de armas y sin reglas. Eres Ajay Ghale, atrapado en una guerra civil y constantemente en desventaja armamentística. La historia está ahí, pero es la acción en mundo abierto lo que hace que el juego te enganche.

Why we chose it El manejo de las armas es fluido y preciso. No estás limitado a un solo estilo: cada arma tiene su utilidad, y cada puesto avanzado te da una razón para probarla. Far Cry 4 es uno de los pocos shooters de mundo abierto en los que realmente se disfruta disparando minuto a minuto.

Los tiroteos son trepidantes. Las armas tienen un fuerte retroceso y cada enfrentamiento se desarrolla de forma diferente. Puedes ir a lo grande, colarte con un arco o lanzar un cebo y dejar que un oso haga el trabajo. Los puestos avanzados son el verdadero atractivo: pequeños entornos abiertos que premian la creatividad y la rapidez mental.

Tienes un traje alado, un gancho de agarre y un montón de opciones de mejora. Es rápido, caótico y nunca aburrido. Las explosiones se encadenan por las laderas. La fauna salvaje se cuela en la fiesta. Todo intenta matarte, y eso es lo que lo hace interesante.

La IA de los enemigos no es muy inteligente, pero sí agresiva. Te flanquearán, se abalanzarán sobre ti y pedirán refuerzos rápidamente. El caos parece merecido, no guionizado.

Mi veredicto: Los juegos de Far Cry ya han perfeccionado su fórmula, pero eso no significa que no puedan deparar sorpresas. Far Cry 4 es un excelente ejemplo de lo que hace que esta franquicia funcione, con la que posiblemente sea la ubicación más interesante de entre los mejores shooters para PC.

mikeunknown ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 The story is engaging, the villains are memorable, and the game perfectly balances chaos, exploration, and action. Whether you’re sneaking through outposts or causing total mayhem, it’s always fun and satisfying. This is why Far Cry 4 is a 10/10.

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10. Metro Exodus [La mejor elección para los fans de STALKER]

Nuestra puntuación Enebameter 7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, Xbox One (PS5/Series X/S para la versión mejorada) Año de lanzamiento 2019 Desarrollador(es) 4A Games/Deep Silver Duración media del juego 20-30 horas

Metro Exodus baja el ritmo y se postula como uno de los mejores juegos de guerra de todos los tiempos. No te pasarás el rato corriendo por pasillos y acumulando disparos a la cabeza. Te dedicarás a rebuscar, fabricar objetos y contener la respiración con una máscara antigás mientras algo gruñe en la oscuridad.

Why we chose it Los tiroteos son crudos e implacables, y la supervivencia depende de lo bien que se gestione la presión. Metro Exodus combina la mecánica de los shooters con la atmósfera mejor que la mayoría de los juegos del mercado. No es rápido, pero está bien enfocado. Y eso hace que cada disparo cuente.

Los tiroteos son meditados. Las armas se sienten pesadas y brutales. La munición es limitada, cada disparo debe contar, y limpiar tu equipo no es opcional (se atasca si no lo haces). Montas tus armas sobre la marcha, cambiando piezas para adaptarlas a cada situación. En un momento estás disparando desde una azotea y, al siguiente, te estás colando entre mutantes en un búnker derruido. Es, sin lugar a dudas, uno de los mejores juegos para PC para un solo jugador.

Los niveles son semiabiertos, pero se estrechan donde hace falta. Exploras a tu propio ritmo, pero hay tensión en cada rincón. Las noches son más duras, el sigilo funciona mejor en la oscuridad y los enemigos golpean más fuerte cuando no estás preparado. Se trata de seguir con vida, moverte con inteligencia y elegir bien tus combates.

Mi veredicto: Los aficionados a los juegos de STALKER que busquen una experiencia narrativa más controlada deberían echarle un vistazo a este shooter postapocalíptico de temática similar.

UIOOOOOON ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 A very cool sequel compared to the previous series. In this part, the graphics have been significantly improved, new mechanics have been added, and most importantly, an open world.

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11. Marathon [Mejor shooter de ciencia ficción de extracción]

Nuestra puntuación Enebameter 7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS5, Xbox Series X|S Año de lanzamiento 2026 Creador(es) Bungie Inc. Duración media del juego 27-30 horas

Marathon devuelve a los jugadores al legendario universo de Tau Ceti IV para vivir una experiencia de extracción de alto riesgo, en la que te metes en la piel de un «Runner» que busca tecnología perdida y riquezas mientras esquivas trampas letales y jugadores hostiles . Básicamente, es un cementerio de neón donde todos los demás jugadores quieren tus botas y tu equipo.

Why we chose it La mecánica de juego genera una sensación constante de pavor, ya que la pérdida de tu equipo está siempre a un solo error de distancia. Bungie combina su característico sistema de disparos con un estilo visual atrevido, de modo que cada incursión se vive como una pesadilla vibrante a la par que aterradora. Hay mucho en juego, ya que debes equilibrar tu codicia con la necesidad de salir con vida.

Cada arma tiene una función específica y un patrón de retroceso único, y debes gestionar tu oxígeno y munición para sobrevivir al recorrido. La personalización es muy amplia, ya que puedes intercambiar piezas para crear el equipo perfecto para tu misión concreta. No te limitas a disparar; en cambio, calculas cada disparo para asegurarte de no malgastar recursos antes de la batalla final de extracción.

Los mapas son vastas zonas de ciencia ficción donde la verticalidad y los caminos ocultos recompensan a los jugadores curiosos. Los entornos cambian a medida que avanza la partida, por lo que debes adaptar tu ruta hacia el punto de extracción antes de que se acabe el tiempo. El mundo parece vivo y peligroso porque la IA y los demás «Runners» crean un ecosistema caótico que nunca permanece igual.

Mi veredicto: Este título es una auténtica lección magistral de tensión para los aficionados a los mejores shooters de PC que buscan un desafío rápido y futurista en 2026.

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Próximos lanzamientos: juegos de 2026 que podrían entrar en la lista de los mejores shooters para PC

Creo que la oferta de 2026 está repleta de juegos de disparos muy esperados, y estos títulos podrían ganarse pronto un hueco entre los mejores juegos de disparos para PC. Estos tres proyectos utilizan tecnología moderna e ideas innovadoras para hacer avanzar el género:

Halo: Campaña Evolucionada (2026): Se trata de un remake del primer juego, y los desarrolladores lo han creado con Unreal Engine 5 para adaptarse al hardware moderno. El equipo ha añadido la función de sprint y un modo cooperativo para cuatro jugadores a la historia clásica. Microsoft tiene previsto lanzar este juego en 2026 en Steam y Xbox Game Pass.

Se trata de un remake del primer juego, y los desarrolladores lo han creado con Unreal Engine 5 para adaptarse al hardware moderno. El equipo ha añadido la función de sprint y un modo cooperativo para cuatro jugadores a la historia clásica. Microsoft tiene previsto lanzar este juego en 2026 en Steam y Xbox Game Pass. Gears of War: E-Day (2026): Gears of War: E-Day es una precuela de la serie y sigue al joven Marcus Fenix durante el primer día de la guerra. Este shooter adopta un estilo de terror lineal en lugar de un mundo abierto. Se espera que este título llegue en 2026 a Windows y Xbox Series X|S.

Gears of War: E-Day es una precuela de la serie y sigue al joven Marcus Fenix durante el primer día de la guerra. Este shooter adopta un estilo de terror lineal en lugar de un mundo abierto. Se espera que este título llegue en 2026 a Windows y Xbox Series X|S. Judas (2026): Judas es el nuevo juego de Ken Levine, ambientado en una estación espacial en ruinas con una historia profunda. Los jugadores se adentran en una narrativa modular en la que sus decisiones cambian el mundo. La ventana de lanzamiento está prevista para antes de agosto de 2026 en PC, PlayStation 5 y Xbox.

Mi veredicto final sobre los mejores juegos de disparos para PC

Los mejores juegos de disparos para PC ofrecen una inmensa variedad, así que deberías elegir un título que se adapte a tu estilo preferido de caos.

El mejor para revolucionar el género de los videojuegos de acción en primera persona → Call of Duty 4: Modern Warfare . Este juego sentó las bases de la acción militar al dejar de lado la Segunda Guerra Mundial para centrarse en combates intensos y modernos.

. Este juego sentó las bases de la acción militar al dejar de lado la Segunda Guerra Mundial para centrarse en combates intensos y modernos. Lo mejor para un combate rápido y brutal → DOOM (2016) . La velocidad es la única regla aquí, ya que este relanzamiento premia el juego agresivo con armas ruidosas y contundentes.

. La velocidad es la única regla aquí, ya que este relanzamiento premia el juego agresivo con armas ruidosas y contundentes. Lo mejor para una fantasía de poder espartana → Halo Infinite . El gancho añade verticalidad a la fórmula del Jefe Maestro, y el combate resulta más ágil que nunca.

. El gancho añade verticalidad a la fórmula del Jefe Maestro, y el combate resulta más ágil que nunca. Lo mejor para la guerra a gran escala → Battlefield 6 . Los mapas destructibles garantizan que no haya dos partidas iguales; además, el combate con vehículos aporta una escala impresionante.

. Los mapas destructibles garantizan que no haya dos partidas iguales; además, el combate con vehículos aporta una escala impresionante. Lo mejor para un modo cooperativo caótico → Helldivers 2. Debes recurrir al trabajo en equipo para sobrevivir a los enjambres alienígenas, ya que el fuego amigo hace que cada movimiento sea arriesgado.

Estos juegos de disparos para PC te mantendrán en vilo, así que coge tu arma favorita y lánzate a la batalla.

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