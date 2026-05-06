Los 15 mejores juegos de guerra de 2026: donde la historia, las emociones y las explosiones se dan cita

Los mejores juegos de guerra te permiten vivir batallas, explosiones, yacción militar – todo ello desde la comodidad de tu sofá. Ya sea que te lances al ataque contra las líneas enemigas, dirijas ejércitos o tomes decisiones que cambien el mundo, estos juegos te sumergen war en algo que se vea perfectamente en tu pantalla.

Dan vida a guerras mundiales, guerras civiles y conflictos históricos, lo que permite a los jugadores reescribir la historia. ¿Y lo mejor de todo? No hay consecuencias en la vida real si las cosas salen terriblemente mal.

¿Qué los hace especiales? Estos juegos se inspiran en el Guerra Fría, la Gran Guerra, y famosas batallas, combinando acción, estrategia y adrenalina pura. Algunos juegos te sumergen directamente en intensos tiroteos, mientras que otros te convierten en un estratega consumado.

Me he pasado toda la vida jugando a juegos de guerra – dirigir tropas, defensa de fortalezas, y ver cómo mis brillantes estrategias se desmoronan en el momento en que algún francotirador acierta un tiro imposible desde el otro extremo del mapa.

¿La jugabilidad? Imprevisible. Ya se trate de juegos de disparos trepidantes como Call of Duty, batallas estratégicas a gran escala en Total War: Warhammer III, o el peso emocional de Esta guerra es mía – Todos estos juegos ofrecen combates emocionantes, tácticas ingeniosas y momentos que te harán sentir como un héroe o te harán dudar de cada uno de tus movimientos.

Ahora, pasemos a mi lista de los mejores juegos de guerra: allí donde la estrategia se une a la destrucción, y hasta los mejores planes pueden desmoronarse en un abrir y cerrar de ojos.

Nuestras mejores recomendaciones de juegos de guerra

¡Los juegos de guerra son algo totalmente diferente! Te ves sumergido de lleno en la acción, intentando dar el paso perfecto aunque, en el fondo, sabes que probablemente acabarás metiendo la pata en algún momento… y le echarás la culpa a la mala suerte. Es como el ajedrez, pero con más explosiones y menos reglas.

Así que aquí tienes mi selección de los mejores de la lista: juegos que te mantienen en vilo mientras ponen a prueba tu capacidad de supervivencia.

Call of Duty 4 (2007) – Empiezas como soldado en plena guerra moderna, con la esperanza de sobrevivir mientras tu equipo te hace quedar bien. Arma 3 (2013) – Sumérgete en uno de los simuladores militares más realistas que existen, donde un solo paso en falso puede costarte la vida. Age of Empires II (2019) – Ponte al frente de la civilización, construye imperios y ejércitos, pero no te encariñes demasiado con tus aldeanos.

¿Todavía no sabes por cuál decidirte? Pues prepárate, porque estoy a punto de explicarte con todo detalle por qué estos juegos te darán ganas de volver a jugarlos una y otra vez.

Los 15 mejores juegos de guerra: planifica, ejecuta y déjate engañar

En los juegos de guerra, un momento puedes llevar a tus tropas a la gloria y, al siguiente, ver cómo las aniquilan. Con el paso de los años, estos juegos han pasado de ser simples simulaciones de campos de batalla a convertirse en auténticas montañas rusas emocionales repletas de estrategia, caos y más de un mando lanzado al suelo por la rabia (lo digo por experiencia).

¿Qué es lo que los hace tan especiales? La emoción de que te flanqueen, de que un jugador que se queda a la espera te mate en un abrir y cerrar de ojos, la satisfacción de reaparecer y volver a vivir esa humillación una y otra vez. ¡Pero aun así, quiero seguir volviendo a por más!

1. Call of Duty 4 [Lo mejor para los amantes de la acción trepidante]

Plataformas Año de estreno Desarrollador PC, PS3, Xbox 360, Mac 2007 Infinity Ward

En aquellos tiempos, Call of Duty 4 parecía una revolución. Atrás quedaban los interminables escenarios de la Segunda Guerra Mundial: esto era guerra moderna, conequipo de alta tecnología, crudobatallas urbanas, y una campaña que me hizo preguntarme si realmente estaba en una superproducción de Hollywood.

Las misiones me llevaron a todo tipo de campos de batalla, desde operaciones sigilosas hasta tiroteos a gran escala en la ciudad. Y no nos olvidemos de Totalmente camuflado – la misión que convirtió a todos los jugadores en aspirantes a francotiradores.

¿El modo multijugador? Una auténtica locura, pero de las divertidas. Rachas de muertes, ventajas, yescenas de acción trepidantes hacía que cada partido fuera una prueba de reflejos. Como profesional COD Como jugador, aconsejaría a los principiantes que se aprendan al dedillo todos los rincones de los mapas Crash, Crossfire, Strike, District y Backlot: estos cinco son los únicos mapas en los que juegan los profesionales.

Si te encantan los combates trepidantes, las peleas impredecibles y un juego que sigue estando a la altura años después, este es el el mejor juego de Call of Duty en el que lanzarse. Eso sí, prepárate para enfadarte cuando algún novato te haga un «noob-tube» desde una distancia ridícula.

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2. Arma 3 [Lo mejor para los aficionados incondicionales a las simulaciones militares]

Plataformas Año de estreno Desarrollador PC 2013 Bohemia Interactive

Si crees que has jugado a juegos de guerra realistas, Arma 3 está aquí para decirte: No, no lo has hecho. No se trata de un juego de disparos al estilo «correr y disparar», sino de un auténtico simulador militar en el que pasarás más tiempo planificando que disparando. Es uno de los los mejores juegos de mundo abierto que te permite luchar por todo montañas, pueblos, yenormes bases militares.

Cada bala cuenta, cada combate pone a prueba tu capacidad de razonamiento crítico y el trabajo en equipo es la única forma de sobrevivir. ¿Lobos solitarios? Sí, buena suerte con eso. Los gráficos son impresionantes, la física es brutal y el combate es lo más parecido a de la vida real guerra de las que obtendrás sin alistarte.

Si eres nuevo, prepárate para pasar horas aprendiendo a no morir al instante. A los expertos, por el contrario, les encantará su increíble profundidad – misiones personalizadas, balística realista, y tanta jerga militar como para que te dé vueltas la cabeza. Este juego no es para los débiles de corazón, pero si quieres vivir una experiencia bélica en la que cada decisión cuenta, Arma 3 es la prueba definitiva. Eso sí, no esperes reaparecer rápido si las cosas se tuercen.

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3. Age of Empires II [Lo mejor para los amantes de los juegos de estrategia]

Plataformas Año de estreno Desarrollador PC, Xbox One, Xbox Series X/S 2019 Imperios olvidados

Algunos juegos te permiten lanzarte a la batalla a toda velocidad, disparando a diestro y siniestro – Age of Empires IIte haceconstruir un imperio primero. Esta es la prueba definitiva de paciencia y estrategia, en la que empiezas con un puñado de aldeanos y, si juegas bien tus cartas, acabas construyendo un reino próspero.

La campaña te sumerge en conflictos legendarios como el La Gran Guerra (o al menos su versión medieval), mientras que las partidas multijugador se convierten en despiadados campos de batalla en los que un solo paso en falso puede acabar con tu civilización.

Los gráficos remasterizados y la versión actualizada AI hacen de esta versión la mejor forma de disfrutar de los clásicos RTS Vaya. Tanto si prefieres burlar a tus enemigos con tácticas de asedio como si simplemente te dedicas a acumular recursos hasta poder enviar un ejército imparable, el juego te ofrece infinitas formas de dominar.

Puede que a los jugadores novatos les cueste hacer varias cosas a la vez, pero los veteranos conocen el verdadero placer de reducir una ciudad enemiga a escombros. Si te gusta ganarte a tus oponentes con la inteligencia en lugar de con la fuerza de las armas, este es uno de los los mejores juegos de estrategiadominar.

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4. Total War: Warhammer III [Lo mejor para los aficionados a las batallas a gran escala]

Plataformas Año de estreno Desarrollador PC 2022 Creative Assembly

¿Qué pasa cuando se mezcla la estrategia con el caos? El resultado es Total War: Warhammer III – donde, en lugar de tanques y soldados, tú das las órdenes ejércitos de demonios, dragones, yseñores de la guerra.

A diferencia de los juegos de guerra tradicionales, este ofrece magia, criaturas monstruosas, y unas alianzas inestables, pero aún así, le queda un buen trecho por recorrer antes de que la proclame como la el mejor juego de Total War. En un segundo, vas en cabeza caballeros con armadura En un momento estás en plena batalla; al siguiente, ves cómo una bestia infernal gigante arrasa con sus filas. ¿Es justo? ¡Para nada! ¿Es divertido? ¡Por supuesto que sí!

La vertiente estratégica es tan profunda como las batallas. Tendrás que gestionar ciudades, forjar frágiles treguas y decidir si traicionar a un aliado por el bien común. El mundo del juego es impresionante, repleto de paisajes sombríos y fortalezas imponentes que hacen que cada combate resulte épico.

Es un sueño para los aficionados a los juegos de estrategia, pero los principiantes pueden sentirse abrumados al principio; no te preocupes, que te den una paliza forma parte del proceso de aprendizaje. Si estás listo para guerra A una escala que supera cualquier imaginación, esta obra merece la pena cada segundo.

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5. Battlefield 5 [Lo mejor para los aficionados a la guerra a gran escala]

Plataformas Año de estreno Desarrollador PC, PS4, Xbox One 2018 DICE

Bienvenido a uno de los los mejores juegos de Battlefield, donde la estrategia consiste en no quedarse al descubierto durante demasiado tiempo. Si alguna vez has querido vivir la locura absoluta de Segunda Guerra Mundial, Battlefield 5 te ofrece explosiones, cuerpos volando y tanta destrucción que te hará cuestionarte cada uno de tus movimientos.

Este no es uno de esos juegos de disparos en los que te sientes como un un hombre orquesta – Ah, no, solo eres otro soldado más en la trituradora de carne. Tanquesentra,derrumbe de edificios, y en algún lugar a lo lejos, un francotirador al que nunca has visto acaba de romper tu racha de muertes.

Visualmente, el juego es impresionante – mapas de gran tamaño, condiciones meteorológicas cambiantes, y la destrucción, que hacen que cada combate sea impredecible. El manejo de las armas es fluido, y el diseño de sonido es tan realista que oír una explosión lejana te provocará una respuesta de lucha o huida.

A los jugadores novatos les puede costar un poco al principio (es decir: morirás muchas veces), pero una vez que te familiarices con los mapas y la mecánica del juego, no hay nada como liderar una carga a través de las trincheras. Es una juego de guerra que se nutre del trabajo en equipo, pero los lobos solitarios también pueden demostrar aquí su verdadero talento.

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6. Esta guerra es mía [Ideal para los amantes de las historias y los juegos de supervivencia]

Plataformas Año de estreno Desarrollador PC, PS4, Xbox One, Switch, dispositivos móviles 2014 11 bit studios

Olvídate del heroísmo – Esta guerra es mía no le importa tu número de bajas ni habilidades tácticas. En cambio, te sumerge en la cruda realidad de los civiles que intentan sobrevivir a un conflicto ¡que nunca pidieron!

Sin tiroteos, sin momentos de supersoldado… solo hambre, enfermedad, y la lucha diaria por decidir si ayudar a un desconocido o robarle su último trozo de pan. La guerra es brutal, y este juego se encarga de que la sientas en cada detalle.

El estilo artístico es sombrío, las decisiones son implacables y el peso emocional de tus acciones te acompañará mucho tiempo después de cerrar el juego. No se trata de ganar, sino de aguantar un día más. ¡Veteranos!

Es uno de los los mejores juegos de supervivencia, y disfrutarás del reto, mientras que los principiantes se darán cuenta rápidamente de que la guerra es mucho menos divertida. Si pensabas que… juegos de guerra Si siempre has idealizado el combate, este te hará replantearte todo.

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7. Sniper Elite 5 [Lo mejor para los amantes del sigilo y los asesinatos precisos]

Plataformas Año de estreno Desarrollador PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S 2022 Rebellion Developments

Hay algo profundamente satisfactorio en apuntar al blanco perfecto, apretar el gatillo y ver cómo tu bala convierte el día de algún agente desprevenido de malo a inexistente. Sniper Elite 5 no se trata de lanzarse como un loco, sino de paciencia, sigilo, y aprovechando cada oportunidad.

Te ves envuelto en Segunda Guerra Mundial, moviéndome sigilosamente por mapas abiertos de magnífico diseño, colocando trampas y acabando con los nazis con una precisión milimétrica. Y me enamoré por completo del Cámara de muerte con rayos X – una obra maestra brutal a cámara lenta que te muestra exactamente lo mucho que acabas de arruinarle el día a alguien.

El juego ofrece recompensas planificación and creatividad, así que si crees que la táctica de «correr y disparar» va a funcionar, pronto descubrirás por qué es una idea pésima. La IA del enemigo es muy inteligente, lo que hace que te sientas realmente acosado si metes la pata.

Para los jugadores noveles, es una experiencia tensa pero gratificante; para los veteranos, es una auténtica lección magistral en guerra táctica. Por muy buenas que sean tus habilidades como francotirador —no te confíes demasiado—, recuerda que lo importante es sigiloy no eres el único que lleva un rifle.

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8. Command & Conquer [Lo mejor para los aficionados a los RTS clásicos]

Plataformas Año de estreno Desarrollador PC 2020 Petroglyph Games

Antes de que existieran juegos de disparos hiperrealistas and escenas cinemáticas, habíaCommand & Conquer – un juego que te permitía dirigir ejércitos enteros y sentirte como un genio cuando tu estrategia daba resultado. Este remasterizado Esta versión te transporta al pasado con gráficos renovados, controles modernos y esa misma IA implacable que castiga tus errores.

Tanto si eresconstrucción de bases, gestión de recursos, o ver cómo tu ejército es aniquilado por no haber tenido en cuenta las defensas antiaéreas, este juego te recuerda por qué los juegos tradicionales de estrategia en tiempo real eran tan adictivos.

The campaña te sumerge en diferentes zonas de guerra, cada una con retos únicos que exigen pensar de verdad —sí, pensar, en un juego de guerra¡Los principiantes tendrán dificultades al principio (y probablemente perderán estrepitosamente), pero una vez que le cojas el truco, ver cómo se desarrolla tu estrategia a la perfección es increíblemente satisfactorio!

Si te criaste jugando a juegos de estrategia en tiempo real, este es imprescindible; si no es así, pues disfruta de un juego en el que hacer clic rápidamente no garantiza la victoria.

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9. Compañeros de armas: El camino hacia la colina 30 [Lo mejor para los amantes del tiro táctico]

Plataformas Año de estreno Desarrollador PC, PS2, Xbox 2005 Gearbox Software

Este juego te sumerge de lleno en el caos de la Segunda Guerra Mundial, donde encarnas a Sargento Matt Baker, dirigiendo a tu escuadrón en intensos tiroteos y asegurándote de que no mueran todos por culpa de tus pésimas decisiones tácticas.

No te limitarás a apretar el gatillo sin parar: tendrás que dirigir a tu equipo, coordinar las situaciones en las que hay que suspender el fuego y sentir la presión de la guerra

La IA de este juego está decidida a hacerte la vida imposible, ya que te ganará en astucia si intentas jugar como si fuera un shooter de correr y disparar. No, aquí el combate consiste en precisión, gestión de la cobertura, y asegurarte de que tu escuadrón siga con vida. No es solo un juego, es una lección sobre por qué el liderazgo en la guerra es más difícil de lo que parece.

Compañeros de armas: El camino hacia la colina 30 atrae a los amantes de la táctica y el combate en equipo. Pero si prefieres jugar en solitario y pasar de la estrategia… pues prepárate para ser el que acabe en el punto de mira de un francotirador.

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10. Ghost of Tsushima [Lo mejor para los amantes de los samuráis]

Plataformas Año de estreno Desarrollador PlayStation 4, PlayStation 5 2021 Sucker Punch Productions

CuandoGhost of Tsushima Desde el primer momento, nos dio a todos ganas de convertirnos en samuráis, así que, como era de esperar, lo intenté y fracasé estrepitosamente. Si alguna vez has querido vivir el caos de un Revolución estadounidensepero conespadas and honor, aquí es donde está la acción.

Ambientada en laInvasión mongola, este juego te sumerge en una aventura de mundo abierto en la que podrás abrirte paso luchando entre hordas de enemigos, moverte sigilosamente en la oscuridad de la noche y, quién sabe, quizá incluso convertirte en un fantasma – porque, ¿por qué no añadir un poco de sigilo¿en tu entrenamiento de combate?

El mundo es precioso, lleno de bosques, playas, ytemplos, donde cada paso que das parece formar parte de una gran historia. ¿Los gráficos? ¡Impresionantes! ¿El combate? ¡Satisfactorio! El duelos de samuráis te hará sentir como un auténtico crack… hasta que te dé una paliza un guerrero mongol y te des cuenta de que no eres ni de lejos tan hábil como el juego te hacía creer.

Para los nuevos jugadores, juegos comoGhost of Tsushima son una experiencia emocionante; para los profesionales, es un recordatorio de que la guerra no se reduce a las armas, sino que se trata de honor, espadas, y quizá un poco de sutil traición.

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11. Hearts of Iron IV [Ideal para los fanáticos de la estrategia y los obsesionados con el control]

Plataformas Año de estreno Desarrollador PC 2016 Paradox Development Studio

Si alguna vez has hojeado un libro de historia y has pensado «yo lo habría hecho mejor», entonces Hearts of Iron IV Es tu oportunidad de demostrarlo.

Esto es unguerra simuladordonde disparar no es lo único que haces: diriges naciones enteras durante la Segunda Guerra Mundial. Así es, en lugar de que te dispare en la cabeza un chaval de 13 años, tú controlas el militar, economía, ydiplomaciade cualquier país en la Gran Guerra e intenta no echarlo todo a perder, sin presión.

¡Este juego no es para jugadores ocasionales! Cada decisión, desde producción industrial to tácticas de combate, es importante. ¿Te centras en la tecnología de combate? ¿Fortaleces las coaliciones? ¿O traicionas a todo el mundo y creas una alianza inestable que no durará? La decisión es tuya, pero no vengas a quejarte cuando tu imperio se derrumbe por haber descuidado la logística.

Es probable que los principiantes se pasen horas intentando averiguar cómo no arruinar su propio país, mientras que los veteranos estarán ocupados reescribiendo la historia, cometiendo un error estratégico tras otro. Si te encanta la gran estrategia, este es el juego en el que puedes invertir cientos de horas… y aún así sentir que apenas has arañado la superficie.

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12. World of Tanks [Para los que les gusta hacer explotar cosas]

Plataformas Año de estreno Desarrollador PC, PS4, Xbox One, dispositivos móviles 2010 Wargaming

La mayoría de los juegos de disparos a los que he jugado carecían de este elemento clave de la guerra: ¡los tanques! Bueno, pues os presento a World of Tanks, dondewar se trata de bestias de acero que arrasan los campos de batalla, haciendo pedazos todo a su paso.

No se permite correr, no hay nada que ocultar– Puro combate entre gigantescas máquinas de destrucción. Suena divertido, ¿verdad? Hasta que te topas con algún jugador veterano con un tanque a tope que se te echa encima como si fuera el dueño del campo de batalla y te hace pedazos antes incluso de que tengas oportunidad de reaccionar.

Me encanta la variedad, ¡es una locura! Cientos de tanques de diferentes países, todos con fortalezas, debilidades y formas únicas de hacerte pasar un mal rato. Las partidas son trepidantes y la estrategia realmente importa.

Los jugadores novatos lo pasarán mal, pero no te preocupes: eso es lo que suelen deparar los juegos de guerra al principio. Para los veteranos, se trata de ajuste de las tácticas, aprovecharse de las debilidades del enemigo, y demostrando que la superioridad de los tanques es algo real. Si te encanta vehículos, explosiones, y un buena la antigua usanza conflicto, este es el lugar donde quieres estar.

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13. War Thunder [Lo mejor para los apasionados de los vehículos militares]

Plataformas Año de estreno Desarrollador PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S 2012 Gaijin Entertainment

Os presento a War Thunder – dondeplanes, tanques, ybarcosenfrentarse en combates caóticos y explosivos. A diferencia de otros juegos de guerra… no basta con coger un arma y lanzarse a la batalla: hay que elegir una máquina de destrucción y cruzar los dedos para que no te pulvericen en los primeros cinco minutos.

Ya sea que estés surcando los cielos, atravesando trincheras o al mando de flotas navales, una cosa es segura: algo saldrá terriblemente mal.

¡El nivel de detalle es increíble! Penetración del proyectil, física de los daños, ycomportamiento del vehículo son tan realistas que puede que acabes respetando a tu profesor de historia. Los jugadores novatos disfrutarán de la emoción de ver cómo su carro de combate acaba convertido en chatarra en un abrir y cerrar de ojos, mientras que los veteranos estarán calculando trayectorias balísticas como si se tratara de un examen de matemáticas.

Es brutal, es impredecible, y precisamente por eso me encanta. Si te gusta el combate en país, air, and sea, este es tu campo de batalla.

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14. Call of War: Segunda Guerra Mundial [Ideal para los generales de salón]

Plataformas Año de estreno Desarrollador PC, móvil 2017 Bytro Labs

¿Alguna vez has jugado a un juego de estrategia sobre la Segunda Guerra Mundial y has pensado: «Necesito más información para planificar mi próximo movimiento»? Pues bien, te presentamos Call of War: Segunda Guerra Mundial – en el que te pones al mando de un toda la nación y guiarlo a través de uno de los momentos más importantes de la historia los conflictos más mortíferos. Olvídate de ir por ahí con un rifle: aquí, tú eres recursos operativos, fabricación de armas, y decidir qué país desafortunado invadir a continuación. Es toda la diversión de la guerra, pero sin tener que correr ni gritar de verdad.

Es un juego que va poco a poco, un juego en el que pacienciaand planificaciónganar batallas, no solo con la fuerza bruta. Los principiantes pueden sentirse abrumados por todas las opciones: ¿debo construirtanques oinvertir¿En el espionaje? Mientras tanto, los jugadores experimentados estarán ocupados tramando la conquista del mundo. Y como es un juego multijugador, tendrás que lidiar con gente de verdad que te traicionará en el peor momento posible. Si crees que puedes ser más listo que la historia, adelante: dirige a tu país a través del conflicto y comprueba si puedes hacerlo mejor que los líderes reales.

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15. Conflicto entre naciones: la Tercera Guerra Mundial [Ideal para futuros estrategas]

Plataformas Año de estreno Desarrollador PC, móvil 2017 Dorado Games

Si alguna vez te has preguntado qué pasaría si el mundo entero se viera envuelto en una guerra total– Esta es tu oportunidad de averiguarlo. Conflicto entre naciones: la Tercera Guerra Mundial es un juego de gran estrategia en el que controlas toda una nación moderna y tomas decisiones que podrían conducir a dominación mundial or completo aniquilación. Cada decisión cuenta: ¿te centrarás en diplomacia, crear unejército imparable, o simplementeYo no lo haría¿Olvidarte de tus problemas? El ritmo lento del juego hace que te pases días viendo cómo una alianza inestable se desmorona porque alguien se ha vuelto codicioso.

El escenario moderno aporta un tipo de tensión diferente. No se trata de mosquetesor trincheras – se trata de una guerra de alta tecnología – proyectiles, misiles, y lo suficientepotencia de fuegopara hacer que el planeta se arrepienta de existir. A los jugadores novatos les costará seguir el ritmo de los veteranos que llevan años dirigiendo campañas mundiales, pero ¿ver cómo tus planes salen bien? Eso compensa todo el estrés.

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