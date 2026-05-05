Juegos de Call of Duty por orden: una lista completa

Si alguna vez te has preguntado cómo se juega al Call of Duty Si te cuesta seguir el orden de los juegos, no eres el único. La franquicia lleva más de 20 años en plena forma y ha lanzado 24 títulos principales desde el primer Call of Duty allá por el año 2003. Algunos de estos juegos de disparos se han convertido en auténticas leyendas del género, mientras que otros no tuvieron tanto éxito y no estuvieron a la altura de las expectativas.

¿Qué es lo que hace que elCall of Duty Lo que destaca de esta serie es cómo sigue evolucionando. Sigues teniendo el acción trepidante y tiroteos en primera persona por lo que es famosa, pero cada nuevo lanzamiento da un giro al juego con escenarios novedosos, secuencias de acción trepidantes y nuevos modos multijugador que mantienen a la comunidad enganchada.

Un año estás desembarcando en las playas de la Segunda Guerra Mundial y, al siguiente, estás luchando en ciudades futuristas o sumergiéndote en una experiencia de battle royale a gran escala.

Este artículo es, básicamente, un recorrido retrospectivo por todas las entregas principales de la CoDfranquicia. Te voy a contar los momentos buenos, los malos y los juegos que realmente han resistido el paso del tiempo. Tanto si te estás iniciando en tu primer Call of Duty Tanto si eres un novato como si eres un veterano que vuelve a jugar a los clásicos, ¡esta guía te ayudará a saber por dónde empezar y a qué merece la pena dedicar tu tiempo de juego!

Los 24 juegos de Call of Duty en orden: de más reciente a más antiguopor fecha (de más antigua a más reciente)

Call of Duty se ha extendido a lo largo de muchos años y escenarios desde sus humildes comienzos en 2003. Llevando a los jugadores desde las sangrientas playas de Normandía hasta los confines del espacio, los jugadores tienen mucho que esperar a medida que repasamos todos los juegos en orden inverso. Pero no pienses que los juegos más antiguos de la serie original Guerra moderna «La trilogía no ha envejecido bien», ¡porque sí que lo ha hecho!

Aquí están los mejores Call of Duty los juegos por orden, ¡y por qué tienes que jugarlos todos!

1. Call of Duty: Black Ops 7 [Mejor experiencia en campaña cooperativa]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,2/10

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Plataformas Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2025 Duración media de la partida 15-25 horas (campaña) / Más de 100 horas (con el modo multijugador y Zombis) Desarrollador(es) Treyarch, Raven Software

Call of Duty: Black Ops 7 me transportó directamente al año 2035, diez años después de los acontecimientos de Black Ops 2, y lo que está en juego no podría ser más importante. En el papel de David Mason, me vi envuelto en la búsqueda del aparente regreso de Raúl Menéndez mientras investigaba a un gigante tecnológico llamado «The Guild». La trama, que te hace darle vueltas al cerebro, me mantuvo en vilo y, sinceramente, es una de las campañas más psicológicas que Operaciones encubiertas que esta subserie haya ofrecido jamás.

Lo que más cambia las reglas del juego aquí es la campaña totalmente cooperativa. Por primera vez, pude jugar toda la historia con un amigo, y las misiones están diseñadas para adaptarse al trabajo en equipo. Jugar en solitario está bien, pero hacerlo con un equipo hace que esos momentos de alta tensión sean aún más intensos. La actividad «Endgame» añade rejugabilidad una vez que has terminado la historia principal, dándote motivos para seguir volviendo al juego.

Para más información Juega a la campaña cooperativa con un amigo en tu primera partida. La historia se vive de otra manera cuando elaboráis estrategias juntos para superar los giros psicológicos.

El modo multijugador vuelve con 18 mapas en el lanzamiento, incluyendo el nuevo sistema Overclock y modos como Overload y Skirmish. El modo Zombies por rondas continúa la Éter Oscuro La trama, y esta vez luchas en el interior del mismo Éter Oscuro con nuevas encarnaciones del equipo original. Es caótico, intenso y justo lo que los fans de Zombies estaban esperando.

Visualmente,Black Ops 7 impulsa la franquicia con impresionantes escenarios que van desde azoteas japonesas iluminadas con luces de neón hasta costas mediterráneas. El diseño de audio 3D te mantiene alerta durante los tiroteos, y las escenas cinemáticas rivalizan con las producciones de Hollywood.

Mi veredicto: Black Ops 7 ofrece lo mejor Operaciones encubiertas Aún no he probado su campaña cooperativa, su completo modo Zombis y su pulido modo multijugador. Si eres fan de la subserie, este juego es imprescindible.

★ La mejor experiencia de campaña cooperativa Call of Duty: Black Ops 7 Compra en Eneba

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Ventilador Dark Aether

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La campaña cooperativa es revolucionaria. Por fin he conseguido que mi amigo juegue conmigo a la historia de CoD, y nos lo hemos pasado genial.

2. Call of Duty: Black Ops 6 [La mejor acción táctica en Oriente Medio]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,8/10

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Plataformas Windows, PS4, PS5, Xbox One Año de estreno 2024 Duración media de la partida 8-12 horas (campaña) / más de 50 horas (con el modo multijugador y Zombis) Desarrollador(es) Treyarch, Raven Software

Sumergirse enCall of Duty: Black Ops 6, me enganchó su intensa ambientación en la Operación Tormenta del Desierto. El juego sitúa a los agentes de la CIA en plena lucha contra una misteriosa corporación militar privada llamada Pantheon, con misiones que ponen a prueba la estrategia, los reflejos y la capacidad de toma de decisiones.

Jugarlo resultaba trepidante y envolvente: Me uní a partidas multijugador y me vi envuelto en tensos tiroteos. El Las tres campañas ofrecen variedad – En un momento estoy en medio de un combate urbano en Oriente Medio y, al siguiente, estoy tramando un complot contra el Panteón en operaciones encubiertas. Algunas secuencias me parecieron un poco caóticas, pero la recompensa en cuanto a estrategia y acción hizo que mereciera la pena seguir adelante.

Hablando del ambiente, Black Ops 6golpea fuerte. Los escenarios, desde las arenas del desierto hasta las ruinas urbanas, destacan por sus texturas nítidas. ¿Y la banda sonora y los efectos de disparos? Aumentan la tensión propia de la guerra. Me encantó especialmente cómo las explosiones y la destrucción del entorno contribuían al caos sin resultar exageradas.

Para más información Si te vas a lanzar al modo multijugador, céntrate desde el principio en dominar los movimientos y las mecánicas de cobertura; eso te ayudará Call of Duty las partidas en línea resultan mucho más fáciles de gestionar.

Mi veredicto: CoD: Black Ops 6 es una propuesta destacada para cualquier amante de la acción táctica con una historia bien desarrollada, personajes recurrentes y mecánicas modernas. Tanto si te interesa el Operaciones encubiertas Ya sean los zombis o la adrenalina de las misiones del equipo de intervención, te ofrecerá una experiencia de alta intensidad que te hará volver una y otra vez.

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¿Qué opinan los jugadores?

CMNickTV

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En mi opinión, «Black Ops 6» era un buen juego, pero, bueno, a mí me gusta probar todos los nuevos títulos de «Call of Duty» que salen, incluso los malos.

3. Call of Duty: Warzone Mobile [La mejor experiencia de Battle Royale para móviles]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,7/10

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Plataformas iOS, Android Año de estreno 2024 Duración media de la partida Más de 50 horas (Battle Royale continuo) Desarrollador(es) Raven Software e Infinity Ward

Call of Duty: Warzone Mobile me ha dejado con muchas ganas de ver el caos del battle royale de Deber me llegó al móvil. El juego recrea los intensos tiroteos a gran escala del juego original Warzonedirectamente aAndroid and iOS: te permite recoger equipo, hacerte con el botín y luchar hasta que solo quede en pie un jugador o un equipo. Si sabes cómo conseguirCoDpuntos, podrás desbloquear ventajas adicionales para superar a tus rivales.

Y, sinceramente, el la jugabilidad resulta sorprendentemente fluida para ser una adaptación para móviles. Probé los modos individual y por equipos, y los controles son lo suficientemente precisos como para realizar giros rápidos y maniobras tácticas. Hubo momentos de gran intensidad que me mantuvieron pegado a la pantalla, sobre todo al buscar objetos bajo el fuego enemigo. El único pequeño inconveniente es que el dispositivo puede empezar a ralentizarse, pero eso nunca le restó emoción al juego.

Los gráficos son nítidos y están optimizados para pantallas pequeñas. Los mapas son lo suficientemente detallados como para reconocer los puntos de referencia, sin dejar de ofrecer una sensación de dinamismo. Los efectos de sonido, desde disparos lejanos hasta explosiones, han logrado mantenerme en vilo, como si pudiera sentir que cada zona de salto cobra vida.

Para más información Si eres nuevo, quédate en los equipos. CoD Los partidos brillan cuando el trabajo en equipo da sus frutos.

Mi veredicto:Si te gusta Call of Duty Si te apetece jugar a un battle royale sobre la marcha, esta versión para móvil te ofrecerá esa acción intensa y portátil que se adapta perfectamente a partidas cortas.

★ Call of Duty: la moneda definitiva de los videojuegos de disparos Puntos CoD Compra en Eneba

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spaceghostjay_

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Una opinión controvertida: Warzone Mobile es mejor que COD Mobile

4. Call of Duty: Modern Warfare III [El mejor final para una trilogía]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,2/10

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Plataformas Windows, PS4, PS5, Xbox One Año de estreno 2023 Duración media de la partida 4-6 horas (campaña) / más de 50 horas (con el modo multijugador) Desarrollador(es) Sledgehammer Games

Modern Warfare III cierra finalmente el original Guerra moderna trilogía, y me sumergió de lleno en La arriesgada persecución de Vladimir Makarov por parte del capitán Price y la Fuerza Operativa 141. Las misiones se desarrollan en mapas lineales y de mundo semiabierto a lo largo de escenarios llenos de tensión y, sinceramente, cada una de ellas parece una carrera contrarreloj para evitar que estalle una tercera Guerra Fría.

Me ha gustado que el juego me permita abordar los objetivos a mi manera, ya fuera a tiros o con maniobras sigilosas. Reunir el equipo y personalizar mi equipamiento hizo que cada misión se sintiera personal. Las mecánicas de combate modernas son muy satisfactorias, y sentí cómo aumentaba la tensión a medida que avanzaba en cada momento clave de la historia. Es cierto que algunas escenas resultaban predecibles, pero la recompensa que ofrecían la narrativa y la acción de la era moderna hicieron que mereciera la pena.

Visualmente,Modern Warfare III combina el realismo con el estilo cinematográfico. Las explosiones, la destrucción urbana y la iluminación táctica hacen que cada tiroteo sea intenso, mientras que, en mi opinión, la banda sonora refuerza esa sensación de «estar en el campo de batalla».

Para más información Céntrate en dominar los accesorios de las armas desde el principio: la eficacia de tu equipo de asalto depende de ello.

Mi veredicto: Este es un juego imprescindible para los fans de la MW serie. Concluye la historia del Grupo de Operaciones Especiales 141 con drama y acción, lo que la convierte en una de las mejores de la CoD lista de juegos por orden.

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¿Qué opinan los jugadores?

El único kinkajú

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Como jugador que lleva más de 200 horas jugando, la verdad es que me gusta.

5. Call of Duty: Modern Warfare II [Mejor innovación en multijugador táctico]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Plataformas Windows, PS4, PS5, Xbox One Año de estreno 2022 Duración media de la partida 6-8 horas (campaña) / más de 60 horas (con el modo multijugador y las operaciones especiales) Desarrollador(es) Infinity Ward

Al entrar enModern Warfare II, Me llamó la atención de inmediato el regreso de El Grupo de Trabajo 141 investiga un complot en el que están implicados una organización terrorista iraní y un cártel mexicano. La historia es apasionante, pero son las innovaciones en la jugabilidad las que realmente destacan. Las zambullidas en posición boca abajo, el secuestro de vehículos y los diversos modos multijugador han transformado la experiencia tanto para los veteranos como para los recién llegados a la serie Modern Warfare.

Pasé horas probando nuevas mecánicas en Call of Duty Online, y cada partida resultaba única. El modo multijugador cuenta con modos que premian el trabajo en equipo, y el La campaña para un solo jugador tiene profundidad táctica. Es cierto que hay algunos pequeños problemas de equilibrio con ciertas armas, pero, en general, el juego me ha proporcionado esa acción satisfactoria y de gran intensidad. Sinceramente, me gustaría proponerlo como uno de los los mejores juegos de disparos en primera personaque se haya hecho jamás.

Los gráficos están muy cuidados, con entornos realistas y efectos explosivos que hacen que cada misión resulte totalmente envolvente. Los efectos de sonido, como las conversaciones de los enemigos y los disparos, aportan una mayor conciencia táctica, además de las secuencias cinemáticas. realzó la historia sin ralentizar el ritmo.

Para más información Dominar pronto el secuestro de vehículos facilita mucho las misiones de los equipos de asalto.

Mi veredicto:Entre todos los Call of Duty Entre los videojuegos, este título destaca por la creatividad de su jugabilidad y la sólida narrativa de la serie Modern Warfare. Clásico a la par que vanguardista, es una de las mejores opciones para los aficionados que buscan disfrutar de todas las experiencias de Call of Duty.

★ Mejor innovación en multijugador táctico Call of Duty: Modern Warfare II Compra en Eneba

¿Qué opinan los jugadores?

Jon Clarke

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Un ejemplo tan magnífico como siempre del espectáculo «AAA» de Hollywood en el mundo de los videojuegos: repleto de efectos visuales increíbles y escenas espectaculares, con una gran variedad de jugabilidad y solo unos pocos momentos que se quedan un poco cortos.

6. Call of Duty: Vanguard [La mejor acción de la Segunda Guerra Mundial]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,3/10

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Plataformas Windows, PS4, PS5, Xbox One Año de estreno 2021 Duración media de la partida 6-8 horas (campaña) / más de 40 horas (con el modo multijugador y Zombis) Desarrollador(es) Sledgehammer Games

CoD: Vanguard me llevó a dirigir la Fuerza Operativa Vanguard por todo el mundo para acabar con una amenaza nazi secreta en los últimos compases de la Primera Guerra MundialI. El juego se basa en mecánicas de MW sin perder la intensidad de los clásicos juegos de disparos en primera persona. ¿El modo zombis? Sirve como precuela de la Operaciones encubiertas subseries, que ofrecen a los fans nuevos detalles sobre el universo de la saga.

JugandoVanguard tiene un aire cinematográfico. Los flashbacks entrelazan las historias de los escuadrones, creando vínculos con cada personaje al tiempo que me permiten disfrutar de una jugabilidad destructiva y divertida: romper ventanas, montar armas y volar por los aires a los objetivos. Me gustó el ritmo y la variedad, aunque algunas misiones me parecieron un poco guiadas, lo que limitaba ligeramente la exploración.

Las imágenes son impresionantes, desde los crudos campos de batalla del norte de África hasta las ciudades europeas cubiertas de nieve. Los efectos de sonido, la música de fondo y el sonido de las armas hacen que el combate resulte satisfactoriamente intenso. Realmente creo que cada tiroteo es apasionante y realmente divertido.

Para más información Céntrate en la coordinación del equipo, tanto en el modo Zombis como en las misiones de la campaña, para maximizar el Deber experiencia en franquicias.

Mi veredicto: Vanguard ofrece una acción trepidante ambientada en la Segunda Guerra Mundial con una historia centrada en los personajes. Si te gustan tanto los combates históricos como los juegos de disparos en primera persona, te resultará muy satisfactorio, sobre todo si buscas un puente entre el pasado CoDjuegos y elOperaciones encubiertassubserie

★ La mejor acción de la Segunda Guerra Mundial Call of Duty: Vanguard Compra en Eneba

¿Qué opinan los jugadores?

BankCozy

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A mí me gustó, pero a mucha gente no. Es uno de mis COD de la Segunda Guerra Mundial favoritos. La campaña también me gusta mucho.

7. Call of Duty: Black Ops: Guerra Fría [La mejor campaña de suspense de espionaje]

Nuestra puntuación Enebameter 8/10

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Plataformas Windows, PS4, PS5, Xbox One Año de estreno 2020 Duración media de la partida 6-10 horas (campaña) / más de 50 horas (con el modo multijugador y Zombis) Desarrollador(es) Treyarch, Raven Software

En cuanto empecé Black Ops: Guerra Fría, La profundidad de su modo para un jugador me cautivó desde el primer momento. De hecho, puedes personalizar tu personaje y dar forma a tu propia historia, con múltiples finales que te dejan sin aliento cuando llega el giro inesperado. La persecución del espía soviético Persus por los puntos conflictivos del mundo me hizo sentir la emoción de formar parte de primera mano de una operación de la Guerra Fría.

El modo multijugador y Black Ops Zombis estas tendencias vuelven con fuerza, y me encantó el sistema de armería ampliado para una personalización más avanzada de las armas. Al jugar con amigos en el modo multijugador, noté que la tensión iba en aumento con cada partida: cada decisión sobre el equipamiento y las tácticas era clave. Algunas misiones parecían complicadas al principio, pero eso hacía que las victorias resultaran muy satisfactorias.

Visualmente, el juego logra un buen equilibrio un realismo crudo de la Guerra Fría con toques cinematográficosLos entornos están muy bien definidos, los tiroteos son muy fluidos y las escenas cinemáticas transmiten a la perfección la tensión propia del espionaje.

Para más información Prueba diferentes configuraciones de equipamiento desde el principio: las armas personalizadas marcan una gran diferencia en tus combates.

Mi veredicto: Black Ops: Guerra Fría logra recrear a la perfección el ambiente de espionaje, lo que ofrece a los aficionados una experiencia inmersiva, tanto si te gustan las intrigas del modo para un jugador como las intensas partidas multijugador.

★ La mejor campaña de thrillers de espionaje Call of Duty: Black Ops: Guerra Fría Compra en Eneba

¿Qué opinan los jugadores?

anon46

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Sé que Warzone y Black Ops 6 están en su momento de gloria, pero si aún no le has dado otra oportunidad a Cold War o si te cuesta volver a jugar, te estás perdiendo algo realmente bueno.

8. Call of Duty: Modern Warfare [El mejor reinicio de la serie clásica]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,8/10

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Plataformas Windows, PS4, Xbox One Año de estreno 2019 Duración media de la partida 6-8 horas (campaña) / más de 60 horas (con el modo multijugador y las operaciones especiales) Desarrollador(es) Infinity Ward

Lanzarse a la primera Guerra moderna con el relanzamiento de la serie, sentí el regreso del capitán Price y del equipo hacer frente tanto a una invasión rusa como a la organización terrorista ficticia Al-Quatala en Urzikistán. Se trataba de una historia completamente nueva que permitía brillar a los personajes que regresaban, al tiempo que introducía una jugabilidad intensa propia de la era moderna.

La campaña para un jugador plantea dilemas morales muy difíciles. Herir a civiles, ejecutar a prisioneros de guerra o perdonar la vida a los enemigos modifica los diálogos y la puntuación, lo que añade peso a cada decisión. Pasé horas debatiéndome sobre cuál era la mejor estrategia para cada misión, y esa implicación me mantuvo pegado a la pantalla. Algunos niveles resultaban intensos, pero esa es la idea: el juego quiere que pienses y reacciones como un soldado en los shooters en primera persona.

Los gráficos son impresionantes, con entornos realistas, mientras que los efectos de sonido, como los disparos lejanos y las conversaciones, me mantuvieron en vilo. El ritmo es equilibrado acción cinematográfica con tiroteos tácticosperfectamente.

Para más información Tómate tu tiempo para explorar los niveles en busca de equipamiento adicional; esto cambiará tu forma de abordar las misiones del juego.

Mi veredicto:Esta primera entrega deja el listón muy alto para MW tanto para los aficionados como para los recién llegados, combinando una jugabilidad táctica con la emoción de todo lo CoDexperiencias.

★ El mejor reboot de la serie clásica Call of Duty: Modern Warfare Compra en Eneba

¿Qué opinan los jugadores?

ben

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Este juego es muy bueno y es mejor que cualquier nuevo Call of Duty que haya salido últimamente.

9. Call of Duty: Mobile [La mejor experiencia de juego de disparos para móvil]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Plataformas iOS, Android Año de estreno 2019 Duración media de la partida Más de 50 horas (modo multijugador y Battle Royale continuos) Desarrollador(es) Somos

Call of Duty: Mobiletotalmenterecrea ese clásico CoD enviar a mi móvil. Este juego me ofrece todo lo que me gusta: Team Deathmatch, Search and Destroy y Hardpoint, además de un caótico Battle Royale con hasta 100 jugadores. Tanto si juego en solitario como en equipo, la acción es trepidante e intensa.

Lo que realmente me atrae es la personalización. El sistema «Gunsmith» me permite equipar mis armas con todo tipo de accesorios y diseños, así que cada vez que juego consigo una configuración única. ¿El único inconveniente? Mi teléfono se calienta bastante tras sesiones largas, así que prepárate para tener el dispositivo caliente tras unas cuantas partidas.

Visualmente,Call of Duty: Mobile Me ha impresionado mucho más de lo que esperaba para ser un juego para móvil. Aunque parezca mentira, las texturas son muy realistas y las animaciones fluyen con total naturalidad. Cuando subo los ajustes al máximo, hace que esos mapas clásicos como Nuketown y Hijacked parezcan de otro nivel. Toda la atmósfera me atrapa, desde los intensos tiroteos hasta los duelos de francotiradores.

Para más información Domina tus equipamientos con el sistema «Armero» para conseguir una ventaja personalizada. Y en Battle Royale, los saltos estratégicos y el posicionamiento son fundamentales para llegar hasta el final.

Mi veredicto:Call of Duty: Mobile te ofrece una base sólida CoD una experiencia para llevar. Con un modo multijugador trepidante, una personalización muy completa y unos gráficos espectaculares, es un juego imprescindible para cualquier aficionado a los FPS.

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¿Qué opinan los jugadores?

Zephyr, versión 1

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Acabo de empezar a jugar y, literalmente, tiene todo lo que busco en un juego de COD. Tiene ese toque clásico, pero sin perder la fluidez de los títulos modernos.

10. Call of Duty: Black Ops 4 [El mejor experimento multijugador]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,5/10

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Plataformas Windows, PS4, Xbox One Año de estreno 2018 Duración media de la partida Más de 50 horas (solo multijugador y Zombis, sin campaña) Desarrollador(es) Treyarch

Black Ops 4 se saltó las normas y ha eliminado por completo la campaña para un jugador, centrándose en la innovación en el modo multijugador. Al principio me mostré escéptico, pero el sistema de especialistas y la versión renovada Operaciones encubiertas El modo «zombis» aportó un soplo de aire fresco. Ya no había regeneración automática de salud; me pareció que las partidas eran más tácticas, así que tenía que jugar con habilidad.

Me encantaba probar nuevas tácticas de combate y especialistas; hacía que cada partida fuera diferente. Puede que los fans más acérrimos echen de menos las misiones con una historia, pero para los adictos al multijugador como yo, es un auténtico parque de atracciones de caos y estrategia. Me costó unas cuantas partidas acostumbrarme a algunas de las nuevas mecánicas, pero una vez que lo hice, la experiencia resultó muy satisfactoria.

Los gráficos siguen siendo impecables, con mapas detallados y animaciones que hacen que el combate resulte claro y atractivo. El diseño de sonido ayuda a localizar a los oponentes; esto hizo que cada uno de mis tiroteos fuera de infarto.

Para más información Familiarízate pronto con las habilidades de tu personaje; las partidas multijugador cambian rápidamente, y conocer bien tus habilidades marca una gran diferencia.

Mi veredicto: Una propuesta atrevida en el CoDserie,Black Ops 4 es perfecto para los jugadores que buscan un juego centrado en el modo multijugador, con una gran profundidad táctica y intensas batallas en el modo zombis.

★ El mejor experimento multijugador Call of Duty: Black Ops 4 Compra en Eneba

¿Qué opinan los jugadores?

Bombero_Ruidoso_288

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La verdad es que BO4 me gustó bastante. Está infravalorado.

11. Call of Duty: Segunda Guerra Mundial (Sin censura) [El mejor combate por equipos clásico]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,3/10

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Plataformas Windows, PS4, Xbox One Año de estreno 2017 Duración media de la partida 6-8 horas (campaña) / más de 40 horas (con el modo multijugador y Zombis) Desarrollador(es) Sledgehammer Games

Volviendo a Call of Duty: Segunda Guerra Mundial, enseguida sentí que volvía a un combate trepidante por equipos que caracterizó al juego original CoDtan memorable. Al dirigir misiones por toda Francia y más allá, me enfrenté al caos de la liberación mientras revivía momentos intensos de batallas históricas.

The La campaña para un jugador combina estrategia y acción, con una mecánica de shooter en primera persona muy pulida que premia el trabajo en equipo. La minicampaña de zombis le da un toque divertido: pude enfrentarme a hordas de muertos vivientes en escenarios de historia alternativa. Algunas misiones resultan muy exigentes si no te coordinas, pero eso forma parte de la emoción: cada victoria es muy satisfactoria.

Los gráficos logran el equilibrio perfecto entre realismo y dramatismo cinematográfico. Las explosiones, los escombros del campo de batalla y las animaciones de los personajes hacen que cada tiroteo cobre vida. ¿El diseño de sonido, desde los disparos de artillería hasta las órdenes gritadas? Todo ello me mantuvo totalmente inmerso en el juego.

Para más información No te alejes de tu escuadrón durante las misiones de campaña. Los movimientos coordinados aumentan considerablemente las posibilidades de sobrevivir.

Mi veredicto: Call of Duty: Segunda Guerra Mundial devuelve la acción por escuadrones y la inmersión histórica al CoD una franquicia ideal para los aficionados al juego clásico y táctico con un toque de caos al estilo del modo zombis.

★ El mejor combate por equipos clásico Call of Duty: Segunda Guerra Mundial Compra en Eneba

¿Qué opinan los jugadores?

Zeptor69

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Podría decirse que es el mejor COD de todos los tiempos y, al igual que dicen otros comentarios, es el único COD al que juego habitualmente ahora.

12. Call of Duty: Guerra infinita [La mejor aventura de combate espacial]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Plataformas Windows, PS4, Xbox One Año de estreno 2016 Duración media de la partida 6-8 horas (campaña) / más de 40 horas (con el modo multijugador y Zombis) Desarrollador(es) Infinity Ward

No me esperaba tiroteos en gravedad cero en Guerra infinita, pero aquí estamos. Este juego lleva la franquicia hacia la guerra del futuro, en el que el Frente de Defensa de los Asentamientos se enfrenta a la Alianza Espacial de las Naciones Unidas en distintos escenarios del espacio exterior. Las naves espaciales, las armas futuristas y los reñidos combates aéreos aportan frescura al juego, sin dejar de formar parte del mismo universo que otros CoD juegos.

La campaña para un jugador es sorprendentemente sólida. Me encantó la historia, que combina lo clásico CoD Acción con toques de ciencia ficción. Algunos momentos resultaban un poco exagerados, pero la combinación del modo Zombis y el combate espacial crea una experiencia única. Los controles se adaptan bien a la ingravidez, aunque me llevó unas cuantas misiones acostumbrarme del todo.

Los gráficos y los efectos son lo más destacado de esta entrega: el resplandor de las naves espaciales, los disparos láser y la destrucción del entorno hacen que cada misión sea como una película. Los efectos de sonido de los disparos y las alarmas lograron mantenerme alerta y sumergido en la acción.

Para más información Prueba desde el principio los movimientos en gravedad cero y los controles de la nave, ya que cambian considerablemente el ritmo y las tácticas de combate.

Mi veredicto: Guerra infinita supone un giro audaz y futurista en la serie, perfecto para los jugadores que buscan mecánicas novedosas y batallas espaciales con un toque de ciencia ficción.

★ La mejor aventura de combate espacial Call of Duty: Guerra infinita Compra en Eneba

¿Qué opinan los jugadores?

matticusiv

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Una campaña excelente, una de las mejores de CoD, a la altura del «Modern Warfare» original.

13. Call of Duty: Black Ops III [Lo mejor del caos en la guerra cibernética]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,7/10

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Plataformas Windows, PS4, Xbox One, macOS, PS3, Xbox 360 Año de estreno 2015 Duración media de la partida 8-10 horas (campaña) / más de 60 horas (con el modo multijugador y Zombis) Desarrollador(es) Treyarch

Black Ops III se adentra de lleno en la guerra del futuro, y desde el primer momento noté el cambio. Ambientada 40 años después del segundo juego de la subserie… el campo de batalla está dominado por supersoldados cibernéticos, drones e inteligencia artificial que, aunque se suponía que debían proteger a la humanidad, acaban convirtiéndose en el enemigo. Al ponerme al mando de un equipo de asalto, tuve que enfrentarme a las consecuencias de una tecnología que se había rebelado y, sinceramente, me sentí como si estuviera en una retorcida versión de ciencia ficción de la historia de «Duty».

La campaña para un jugador incluye una nueva versión con el volumen de un paquete de expansión que añade Operaciones encubiertas incorporar zombis a la propia historia, lo cual fue una locura. Si a eso le sumamos los modos multijugador y de zombis tradicionales, y Básicamente, tienes tres campañas en una. Al principio puede parecer abrumador, pero es perfecto para cualquiera a quien le guste que los juegos de disparos en primera persona ofrezcan una gran rejugabilidad.

A nivel gráfico, el juego apuesta por una estética futurista con campos de batalla iluminados con luces de neón y soldados mejorados. El HUD y los efectos te hacen sentir como si estuvieras conectado directamente al campo de batalla. No es el más realista, pero El estilo tecnológico y elegante encaja perfectamente con la temática.

Para más información Aprovecha las mejoras cibernéticas para la movilidad; correr por las paredes y el movimiento potenciado aportan una nueva dimensión al juego.

Mi veredicto:De entre todos los CoDjuegos,Black Ops III destaca por su combinación de profundidad narrativa y variedad de juego. Si buscas el título con más contenido de la subserie Black Ops, este es el tuyo.

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¿Qué opinan los jugadores?

forrest1985_

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Un juego magnífico. Probablemente mi favorito de la serie, después de los COD de la época dorada.

14. Call of Duty: Guerra avanzada — Edición Digital Pro [El mejor combate basado en la tecnología]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,5/10

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Plataformas Windows, PS4, Xbox One, PS3, Xbox 360 Año de estreno 2014 Duración media de la partida 6-8 horas (campaña) / más de 40 horas (con el modo multijugador y Exo Zombies) Desarrollador(es) Sledgehammer Games

La primera vez que lo encendí Guerra avanzada, enseguida supe que este no se parecía a los títulos anteriores. Con Kevin Spacey en el papel del villano, el juego te sumerge en un mundo donde un Una empresa militar privada lleva las riendas, y las alianzas se compran y se venden como si fueran acciones. Esta fue la primera CoD eso realmente parecía un salto a un escenario de la era moderna, sin dejar de mantener la acción trepidante de los juegos de disparos en primera persona.

En cuanto a la jugabilidad,La personalización de las armas me dejó alucinado. ¿Rifles estándar? Sí. ¿Armas láser, pistolas de energía y granadas futuristas? Por supuesto. Incluso el HUD ha cambiado, integrándose directamente en los sistemas de armas, lo que me hizo sentir como parte de una unidad de reconocimiento de combate de última generación. Se necesita un poco de tiempo para acostumbrarse, pero es perfecto para los aficionados que buscan una experiencia de guerra futurista inmersiva y experimental.

Visualmente,Sledgehammer Games Ha dado en el clavo. Los paisajes urbanos futuristas y los diseños repletos de tecnología tenían un aspecto impecable, y cada tiroteo parecía sacado de una película. El diseño de sonido (sobre todo el de las armas de energía) fue lo que realmente me convenció del escenario.

Para más información Combina armas de fuego convencionales con equipamiento futurista: así los combates se vuelven impredecibles.

Mi veredicto:Guerra avanzada rompió moldes en la franquicia, combinando el estilo de combate de la guerra moderna con un toque futurista. Si te gustan los combates con mucha tecnología y la innovación, esta es la mejor opción entre las CoDjuegos.

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¿Qué opinan los jugadores?

De origen caucásico

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Una opinión poco popular: AW siempre ha sido mi COD favorito

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,7/10

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Plataformas Windows, PS4, Xbox One, PS3, Wii U, Xbox 360 Año de estreno 2013 Duración media de la partida 6-7 horas (campaña) / más de 40 horas (con multijugador y Extinction) Desarrollador(es) Infinity Ward

Call of Duty: Ghosts me pareció diferente desde el principio: es uno de los pocos CoD juegos que no se vinculan directamente con el mismo universo que otras entregas. ¿El escenario? Los yacimientos petrolíferos de Oriente Medio destruidos, Estados Unidos bajo amenaza y un nuevo enemigo: la Federación Latinoamericana. ¿Qué fue lo que más me enganchó? Por primera vez, podía jugar realmente como un perro en un CoD Entrada. En serio, jugar las misiones con Riley fue lo mejor de todo.

Además de la campaña para un jugador, el nuevo modo «Escuadrones» destacó. Controlar hasta 10 compañeros de equipo, ya fueran humanos o controlados por la IA, me proporcionó una sensación de grandeza que no había vuelto a sentir desde el juego original. El modo multijugador me resultó familiar, pero «Squads» le aportó mayor durabilidad, lo que lo hace ideal para los jugadores que buscan opciones más allá del PvP estándar. Aunque introdujo ideas novedosas, en mi opinión, la historia y los personajes me parecieron superficiales en comparación con otros CoDtítulos.

En el aspecto visual, Infinity Ward consigue Fantasmas con entornos atmosféricos y devastados por la guerra. La combinación de ciudades desoladas y escenarios de operaciones encubiertas hacía que el juego pareciera ambientado en un mundo postapocalíptico.

Para más información Prueba el modo «Escuadrones». No es solo un relleno; aporta una dimensión estratégica única a la serie Duty.

Mi veredicto:Fantasmas Puede que no sea el favorito de todos, pero como título independiente dentro de la franquicia, ofrece variedad y algunos momentos verdaderamente memorables. Perfecto para cualquiera que quiera tomarse un respiro de la MWserie oOperaciones encubiertasarcos.

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¿Qué opinan los jugadores?

DigitalVeil926

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Para mí, el juego fue casi perfecto. Me pareció que el sistema de ventajas era genial, me encantó el marcador de la esquina superior derecha de la pantalla, me gustaron los eventos dinámicos de los mapas y me gustaron las órdenes de campo

16. Call of Duty: Black Ops II [Las mejores tramas con ramificaciones]

Nuestra puntuación Enebameter 8/10

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Plataformas Windows, PS3, Xbox 360, Will U Año de estreno 2012 Duración media de la partida 8-12 horas (campaña con varias partidas) / Más de 50 horas (con el modo multijugador y Zombis) Desarrollador(es) Treyarch

Voy a ser sincero:Black Ops II es uno de mis favoritos CoD juegos porque se atrevió a probar algo nuevo. Abarca desde 1985 hasta 2025 y me permite jugar con Alex Mason, Frank Woods y David Mason, con decisiones que marcan el rumbo de la historia de forma definitiva. Fue el primero Call of Duty donde realmente sentí que mis decisiones importaban y daban lugar a múltiples finales.

El modo multijugador fue igualmente revolucionario. El sistema «Pick 10» para la configuración de clases me permitió experimentar sin límites, mientras que el sistema de progresión de armas me mantuvo enganchado. Si a eso le sumamos los modos competitivos al estilo MLG, el resultado es un juego muy completo. Es cierto que la historia puede parecer un poco inconexa en ocasiones, y que algunos giros narrativos parecen forzados para encajar con los múltiples finales, pero quedó claro por qué muchos fans lo consideran uno de los mejores CoDentradas.

Visualmente, el juego ha sabido captar a la perfección el ambiente de la Guerra Fría y el futuro cercano, alternando a la perfección entre el combate crudo de los 80 y la tecnología futurista. Las escenas cinemáticas tenían un gran impacto, sobre todo cuando se hacían patentes las consecuencias de mis decisiones.

Para más información No te pierdas las ramificaciones de la historia: vuelve a jugar las misiones para descubrir diferentes desenlaces, merece la pena.

Mi veredicto: Black Ops IIempujó elDeber Un título de la franquicia que destaca por sus opciones narrativas y su magnífico modo multijugador. Si buscas un juego de la subserie que realmente merezca la pena volver a jugar, este es el tuyo.

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¿Qué opinan los jugadores?

ElegantEchoes

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La campaña fue mejor que muchas otras. Equipamientos personalizados, opciones, desenlaces diferentes para la mayoría de las misiones, dos épocas distintas… Innovó en muchos aspectos.

17. Call of Duty: Modern Warfare 3 [El mejor final de una trilogía]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,8/10

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Plataformas Windows, macOS, PS3, Will, Xbox 360 Año de estreno 2011 Duración media de la partida 6-7 horas (campaña) / más de 50 horas (con los modos multijugador y supervivencia) Desarrollador(es) Infinity Ward, Sledgehammer Games

Antes del relanzamiento MWserie, teníamos el original MWtrilogía, yModern Warfare 3 fue el épico desenlace. Al jugar con el capitán Price, Soap y la Fuerza Operativa 141, sentí la tensión de intentar impedir que Vladimir Makarov desencadenara una tercera Guerra Fría y que la situación derivara en una Tercera Guerra Mundial.

La jugabilidad introdujo nuevos modos de supervivencia, rachas de muertes rediseñadas y uno de los diseños de misiones más elaborados de su época. El ritmo era una locura; cada misión parecía una carrera contra el colapso mundial. Dicho esto, algunos giros de la trama eran un poco predecibles, y el abuso de las escenas espectaculares restó algo de impacto a los momentos clave. Pero cuando llegó el final, se percibió como el desenlace catártico que merecía esta primera entrega.

Visualmente,se basaba en el realismo, con escenarios urbanos devastados por la guerra y espectaculares escenas de acción. La tensión se mantuvo de principio a fin, y los desarrolladores le dieron un digno final a este arco argumental.

Para más información Prueba el modo Supervivencia: es una de las mejores novedades y sigue estando a la altura.

Mi veredicto:Como colofón a la obra original Guerra modernatrilogía,MW3 Es un juego imprescindible. Te ofrece emoción, un final satisfactorio y una auténtica lección magistral sobre el diseño de campañas.

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¿Qué opinan los jugadores?

No se me ocurre nada

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Me lo pasé muy bien, sobre todo con los modos secundarios.

18. Call of Duty: Black Ops [[La mejor novela de suspense de espionaje]

Nuestra puntuación Enebameter 8/10

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Plataformas Windows, macOS, Xbox 360, Wii Año de estreno 2010 Duración media de la partida 6-8 horas (campaña) / Más de 50 horas (con el modo multijugador y Zombis) Desarrollador(es) Treyarch

Aquí es donde elOperaciones encubiertas Así comenzó la saga para mí. En el papel de Alex Mason, atrapado en una silla de interrogatorio, relatando mis misiones, yo… descubrió una retorcida conspiración de la Guerra Fría llena de agentes durmientes y traiciones. Es una secuela directa de El mundo en guerra, con el regreso de personajes como Victor Reznov y Dimitri Petrenko, lo que servía de puente con el juego original CoD encaja a la perfección en la nueva subserie de Black Ops.

Lo que más destacó fue la personalización. Desde la pintura facial hasta el equipamiento de armas, este fue el primer juego en el que el modo multijugador me permitió realmente dejar mi huella en mi soldado. Junto con una tensa campaña para un jugador, sentó las bases para años de historias de operaciones encubiertas ambientadas en la Guerra Fría, aunque a veces me parece que el equilibrio del modo multijugador no era del todo adecuado, ya que algunas armas y ventajas eclipsaban a otras.

Visualmente, captaba a la perfección la estética de la Guerra Fría, alternando entre las selvas de Vietnam, los búnkeres soviéticos y las operaciones encubiertas por todo el mundo. ¿Sinceramente? El ambiente crudo y de thriller de espías la convirtió en una de las más evocadoras CoD los juegos a los que he jugado.

Para más información Prueba diferentes combinaciones de armas en el modo multijugador; es ahí donde la personalización de la franquicia realmente empezó a destacar.

Mi veredicto:Operaciones encubiertas es el punto de partida de toda una subserie. Si te gusta el espionaje mezclado con acción trepidante, este es el lugar por donde empezar a recorrer la Call of Dutyentradas.

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¿Qué opinan los jugadores?

CyanLight9

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La presentación, como era de esperar de Call of Duty, es espectacular. Los gráficos, para la época, son de primera categoría, el juego funciona con una fluidez increíble y se aprecia un gran cuidado por los detalles en todos los aspectos.

19. Call of Duty: Modern Warfare 2 [La mejor secuela que llevó el caos al extremo]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,8/10

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Plataformas Windows, PS4, PS3, Xbox One, macOS, Xbox 360 Año de estreno 2009 Duración media de la partida 6-7 horas (campaña) / más de 40 horas (con el modo multijugador y Operaciones Especiales) Desarrollador(es) Infinity Ward

Tío, cuando me metí por primera vez en Modern Warfare II, supe al instante que me esperaba algo alucinante. Esta historia continúa justo después de la primera Guerra moderna La historia, y de repente me veo en medio de la acción junto al sargento Gary «Roach» Sanderson y el soldado James Ramírez. Hacia el final, ¡bum!: incluso vuelvo a meterme en la piel de Soap. Ese es el tipo de guiño a los fans que hace que este sea uno de los más esperados Deber juegos de aquella época.

La campaña para un jugador me tenía saltando de un lado a otro entre el caos de una invasión rusa de Estados Unidos y las operaciones de alto riesgo de la Fuerza Operativa 141. Y las misiones de operaciones especiales eran brutales: retos con límite de tiempo que ponían a prueba mis reflejos y la coordinación del equipo como nunca. No está tan pulido como los posteriores Guerra moderna serie, pero sigue siendo una experiencia trepidante que merece la pena probar si quieres vivir todas las Call of Dutyjuegos.

Visualmente, las secuencias cinematográficas siguen estando a la altura, y el diseño de sonido (esas explosiones, esas tensas comunicaciones del capitán Price) me sumergió de lleno en el campo de batalla.

Para más información Si nunca has probado la misión de francotirador y observador de Spec Ops con un amigo, te estás perdiendo una de las mejores experiencias cooperativas que hay en cualquier CoDjuego

Mi veredicto:Una experiencia imprescindible para cualquiera que esté trabajando en el Call of Duty juegos en orden. Puede que no sea la experiencia más fluida, pero sí una de las más memorables de la trilogía original de Modern Warfare.

★ La mejor secuela que ha llevado el caos a otro nivel Call of Duty: Modern Warfare 2 Compra en Eneba

¿Qué opinan los jugadores?

iknowkungfubtw

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Cuenta con una presentación impecable, una jugabilidad fluida, personajes y una historia cautivadores con buenos giros argumentales, villanos magníficos, escenarios interesantes y escenas memorables, todo ello acompañado de una banda sonora de primera categoría compuesta por Hans Zimmer.

20. Call of Duty: El mundo en guerra [El mejor juego para el modo Zombis de Origins]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,5/10

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Plataformas Windows, PS3, Xbox 360, Wii Año de estreno 2008 Duración media de la partida 6-8 horas (campaña) / más de 40 horas (con el modo multijugador y «Nazi Zombies») Desarrollador(es) Treyarch

Este fue el primer partido en el que Treyarch se volvió completamente salvaje y nos trajo zombis nazis, y tío, eso cambió el Deber una franquicia para siempre. El mundo en guerra me dejó en campañas brutales tanto en el frente oriental como en el del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, y justo cuando pensaba que lo había visto todo, de repente me encuentro atrapado en una cabaña con oleadas interminables de muertos vivientes.

La campaña en sí misma daba la sensación de crudo, descarnado y sencillamente aterrador. Pasar de jugar con las fuerzas estadounidenses en el Pacífico a controlar a los soldados soviéticos que tomaban Berlín al momento me permitió ver con perspectiva ambos lados de la carnicería del segundo juego. ¿Pero cuál es el verdadero legado de este título? Los zombis. Ese modo Horda me enganchó como ningún otro. Por aquel entonces era sencillo, pero tremendamente adictivo.

Las imágenes apostaban decididamente por el realismo: trincheras mugrientas, selvas iluminadas por el fuego y un diseño de sonido escalofriante que todavía me pone los pelos de punta. Los entornos tan detallados hacían que cada batalla pareciera una experiencia real, pero la falta de un acabado gráfico más pulido hacía que resultara anticuado en comparación con los shooters modernos. Aun así, la atmósfera que creaba era increíble para su época, marcando un hito en cuanto al realismo crudo en CoD.

Para más información Guarda siempre los puntos para la caja misteriosa desde el principio. El RNG puede bendecirte con un arma increíble y ayudarte a completar la partida.

Mi veredicto: Si quieres ver dónde Operaciones encubiertas Si te gustan los zombis, este es tu juego. Para una mezcla de campaña y locura de supervivencia, El mundo en guerraes fundamental.

¿Qué opinan los jugadores?

Bombero de Chernóbil

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Fue una experiencia auténtica. Fue duro, exigente, y realmente me sentí como un soldado.

21. Call of Duty 4: Modern Warfare [[El mejor juego que lo cambió todo]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,3/10

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Plataformas Windows, PS4, Xbox One, PS3, Xbox 360, macOS, Wii Año de estreno 2007 Duración media de la partida 6-8 horas (campaña) / más de 50 horas (con el modo multijugador) Desarrollador(es) Infinity Ward

Esta fue la primera CoD una obra contemporánea que me sacó de las trincheras de la Segunda Guerra Mundial y me transportó a la era moderna. Jugar como Soap junto al capitán Price, desmantelando organizaciones terroristas por todo Oriente Medio y Rusia, me sentí como si estuviera dentro de una superproducción de suspense.

Este fue el botón de reinicio que creó elGuerra moderna serie hasta convertirla en lo que es hoy. La Las misiones de la campaña son legendarias (All Ghillied Up sigue siendo lo más en cuanto a sigilo se refiere en cualquier juego de disparos en primera persona), y el modo multijugador marcó literalmente el rumbo de los juegos de disparos online para toda una generación.

Gráficamente, el juego puede parecer anticuado ahora, pero en el momento de su lanzamiento, no se parecía a nada; las secuencias de visión nocturna, la escena de la detonación nuclear y la atmósfera eran alucinantes.

Para más información Si estás jugando la campaña en el nivel «Veterano», la paciencia durante la misión «One Shot, One Kill» es fundamental; no te precipites.

Mi veredicto:Call of Duty 4: Modern Warfare es el juego original que revolucionó CoD Historia. Si estás jugando a todos los títulos de Call of Duty en orden, este es imprescindible.

★ El mejor juego que lo cambió todo Call of Duty 4: Modern Warfare Compra en Eneba

¿Qué opinan los jugadores?

Canadiense medio 01

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Aunque sea de 2007, sigue teniendo un aspecto estupendo. Eso sí, no me fijo mucho en los gráficos, pero sé valorar cuando algo ha envejecido bien, y en mi opinión sigue teniendo un aspecto estupendo.

22. Call of Duty 3 [La joya más olvidada de la Segunda Guerra Mundial]

Nuestra puntuación Enebameter 8/10

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Plataformas PlayStation 2, PlayStation 3, Wii, Xbox, Xbox 360 Año de estreno 2006 Duración media de la partida 6-8 horas (campaña) / más de 20 horas (con el modo multijugador) Desarrollador(es) Treyarch

Call of Duty 3 no goza de tanta popularidad como los títulos posteriores, pero sigue siendo un juego muy sólido. Con cuatro campañas independientes de la Segunda Guerra Mundial (estadounidense, británica, polaca y canadiense), me proporcionó una gran variedad de puntos de vista sin dejar de mantener ese espíritu de la serie de misiones en equipo.

La jugabilidadfue bastante sencillo en comparación con lo que vino después, pero ¿y en aquella época? Las secuencias de combate cuerpo a cuerpo y de desactivación de bombas resultaban muy intensas. ¿Y un modo multijugador con hasta 24 jugadores en consola? Para la época, fue algo alucinante. El único inconveniente es que algunos de los controles resultaban un poco torpes, sobre todo en las secuencias de acción rápida.

Visualmente, era cruda y realista, aunque no me dejara boquiabierto. Pero el ambiente de Normandía y el caos embarrado de la guerra de trincheras me cautivaron de todos modos.

Para más información Sumérgete en la campaña para disfrutar de la acción clásica por equipos. No esperes unos gráficos alucinantes, pero la cruda realidad de la Segunda Guerra Mundial está muy bien reflejada, y la campaña sigue siendo muy divertida de jugar.

Mi veredicto: Call of Duty 3 no es el más llamativo, pero si estás pasando por el Call of Duty Si seguimos el orden de los juegos, este supone un paso adelante hacia innovaciones más importantes.

¿Qué opinan los jugadores?

Introducción al J24

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Siempre es agradable volver a jugar a las campañas antiguas; ojalá les dieran a los desarrolladores el tiempo y los recursos necesarios para crear campañas como las de antes.

23. Call of Duty 2 [Mejor innovación en fase inicial en el sector de la franquicia]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,5/10

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Plataformas Windows, Xbox 360, macOS Año de estreno 2005 Duración media de la partida 8-10 horas (campaña) / más de 20 horas (con el modo multijugador) Desarrollador(es) Infinity Ward

Aquí era donde el CoD la franquicia empezó a dar a conocer sus innovaciones. La regeneración de la salud, los indicadores de granadas (cosas que ahora damos por sentadas), todo ello proviene de Call of Duty 2. Pasé de la campaña estadounidense a la soviética y a la británica, y cada perspectiva me hizo sentir como si formara parte de una gran ofensiva mundial durante la Segunda Guerra Mundial.

El modo multijugador era básico, pero la introducción de Modos como «Buscar y destruir» sentaron las bases desde el principio for Call of Duty Online Más tarde. ¿Y cuando vi aparecer al capitán Price en los créditos? Todo un clásico.

Los gráficos fueron revolucionarios para su época, sobre todo en PC y en las primeras versiones Xbox consolas. El Stalingrado nevado tenía un aspecto brutal y claustrofóbico.

Para más información Reducir la dificultad para los jugadores ocasionales. Algunos jugadores han señalado lo implacable que puede resultar el combate.

Mi veredicto: Aunque ahora parezca un poco torpe, Call of Duty 3 fue la primera entrega que definió el ADN de cada CoD lo que vino después.

★ Mejor innovación temprana en el sector de la franquicia Call of Duty 2 Compra en Eneba

¿Qué opinan los jugadores?

bophades_nutzz

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COD 2 y 3 son muy difíciles, sobre todo en los niveles de dificultad más altos. Joder, COD 3 ya es todo un reto en el nivel «Recluta», jeje.

24. Call of Duty [El mejor clásico original que lo empezó todo]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,8/10

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Plataformas Windows, macOS, PS3, Xbox 360 Año de estreno 2003 Duración media de la partida 8-10 horas (solo la campaña) Desarrollador(es) Infinity Ward

Si de verdad te propones jugar a todos los Call of Duty juegos en orden, Hay que empezar por el original Call of Duty. En el papel del soldado Martin, participé en el desembarco de Normandía con las fuerzas estadounidenses y luego cambié de bando para jugar con los británicos y los soviéticos.

Este fue el primer juego que me pareció diferente de los demás shooters en primera persona de aquella época. Es cierto que aún no tenía modo multijugador, pero la campaña para un jugador captaba a la perfección el realismo y la atmósfera de las operaciones en escuadrón. Los efectos del trauma de guerra me nublaban la vista, las coberturas realmente importaban y no era un lobo solitario; luchaba codo con codo con las naciones aliadas.

Sí, es probable que los gráficos y la atmósfera parezcan anticuados ahora, pero en aquella época, fue revolucionario¿Y a decir verdad? Sigue siendo divertido si quieres conocer sus orígenes.

Para más información Las coberturas son muy importantes aquí. No te lances a disparar a lo loco; utiliza las coberturas con inteligencia y presta atención a tu posición durante esos intensos tiroteos.

Mi veredicto: Aquí es donde el CoD comenzó la franquicia. Puede que aún le falten algunos detalles, pero recuerda que, sin esta base, no habría Guerra moderna, deOperaciones encubiertas, nada de nada.

¿Qué opinan los jugadores?

El Rojo 24

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No creo que nadie pueda negar que fue un gran juego; para su época supuso un punto de inflexión, y estoy de acuerdo en que, sin duda, está infravalorado.

Todos los juegos de Call of Duty en orden cronológico

Cuando te fijas en todo el Call of Duty Si jugamos los juegos siguiendo el orden de la historia, la franquicia se divide realmente en dos grandes líneas narrativas. En primer lugar, tenemos los orígenes en la Segunda Guerra Mundial, que más tarde se ramifican en laOperaciones encubiertassubseries que abarcan la Guerra Fría, operaciones secretas y conspiraciones en un futuro próximo.

Y luego está el Guerra moderna «Timeline», una visión más realista de los conflictos modernos y posteriores al 11-S, que sigue los pasos de la Task Force 141 y de personajes emblemáticos como el capitán Price. Además, encontrarás una serie de experimentos independientes que se adentran en la guerra del futuro, en líneas temporales alternativas o en un auténtico caos de ciencia ficción.

Y así es el recorrido completo por el Call of Duty juegos en orden. Después de repasar todas las campañas, los spin-offs y los experimentos más atrevidos, diría que esta franquicia realmente tiene algo para todos los gustos.

Si te encantan las historias clásicas de guerra, el Segunda Guerra Mundial and Black Ops: Guerra Fría los disparos son contundentes. Si lo que buscas es acción sobre el terreno y la intensidad de la era moderna, la serie Modern Warfare es lo que necesitas. Y si eres como yo y simplemente disfrutas cuando CoD se pasa completamente de la raya, te lo pasarás en grande con ese caos futurista.

Personalmente, nunca me cansaré de Black Ops III con su modo «Zombis salvajes», y Modern Warfare 3 todavía parece que estamos en pleno apogeo CoD En mi opinión. Aunque eso es solo mi gusto personal; quizá encuentres tu favorita en un rincón totalmente distinto de la saga «Duty». ¿Mi consejo? Lánzate, prueba varias épocas diferentes y descubre cuál te gusta más.

¿A qué juego de Call of Duty deberías jugar?

El mejor punto de partida para los jugadores que se inician en el Call of Duty ¿Te alistas hoy? Depende del tipo de soldado que quieras ser.

Para los jugadores a los que les gusta la trama: Modern Warfare (2019) ofrece una apasionante nueva versión con misiones moralmente complejas, personajes que regresan y una campaña que tiene el ritmo de un thriller de Hollywood.

Modern Warfare (2019) ofrece una apasionante nueva versión con misiones moralmente complejas, personajes que regresan y una campaña que tiene el ritmo de un thriller de Hollywood. Para los adictos al modo multijugador: Black Ops 4 deja de lado la campaña por completo para centrarse en lo que más importa: tiroteos fluidos, habilidades especiales y un caos competitivo sin fin.

Black Ops 4 deja de lado la campaña por completo para centrarse en lo que más importa: tiroteos fluidos, habilidades especiales y un caos competitivo sin fin. Para los fanáticos de los zombis: Black Ops III sigue siendo el paquete definitivo, con contenido equivalente a tres campañas y una de las experiencias de acción con muertos vivientes con mayor rejugabilidad de toda la franquicia.

Black Ops III sigue siendo el paquete definitivo, con contenido equivalente a tres campañas y una de las experiencias de acción con muertos vivientes con mayor rejugabilidad de toda la franquicia. Para los compañeros de equipo en el modo cooperativo: Black Ops 7 Por fin te permite jugar a la campaña completa con un amigo, lo que hace que esos giros psicológicos y esas misiones de alto riesgo tengan aún más impacto cuando se juegan en compañía.

Black Ops 7 Por fin te permite jugar a la campaña completa con un amigo, lo que hace que esos giros psicológicos y esas misiones de alto riesgo tengan aún más impacto cuando se juegan en compañía. Para los veteranos nostálgicos: Call of Duty 4: Modern Warfare lo cambió todo, y volver a jugarlo te recuerda exactamente por qué la franquicia se convirtió en un fenómeno cultural.

Da igual si estás desembarcando en Normandía o luchando en 2035, una cosa es segura: el campo de batalla nunca pasa de moda, sobre todo cuando los títulos actuales recompensan a los jugadores veteranos que conocen los sistemas de progresión, el contenido de temporada y Cómo conseguir puntos COD gratis.

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