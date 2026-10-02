Die 11 besten PC-Shooter, um 2026 dein Schießgeschick auf die Probe zu stellen

In den besten PC-Shootern kannst du rennen, schießen und die Bestenliste anführen – oft sogar in mehreren Spielmodi. Diese Spiele sind rasant, laut und darauf ausgelegt, deinen Abzugsfinger auf Trab zu halten. Egal, ob du in DOOM Dämonen niedermähst oder dich in Call of Duty in rasante Feuergefechte stürzt – hier findest du einen Shooter, der zu deinem Stil passt.

Ich habe 11 Titel ausgewählt, die das Wesentliche auf den Punkt bringen: präzise Steuerung, großartige Karten, solides Gunplay und langfristigen Wiederspielwert. Einige sind neu, andere sind Legenden. Alle sind deine Zeit wert.

Bereit zum Laden und Abfeuern? Entdecken wir gemeinsam die besten PC-Shooter, die deine Klicks wirklich verdienen.

Unsere Top-Auswahl der besten PC-Shooter

Ich habe alles gespielt, von Indie-Frag-Festivals bis hin zu großbudgetierten Warzones, und diese drei besten PC-Shooter haben sich von der Masse abgehoben. Sie sind schnell, ausgefeilt und darauf ausgelegt, deine Maushand mit glänzenden neuen Waffen und Zielen auf Trab zu halten.

Call of Duty 4: Modern Warfare (2007) – Es steht auf Platz eins, weil einfach alles perfekt funktioniert. Das Schussgefühl ist punktgenau und reaktionsschnell, und die neuen Features machen richtig Spaß. Die Karten gehören nach wie vor zu den besten des Genres. Die Ausrüstungskombinationen sind flexibel, ohne unübersichtlich zu sein. Ob im Wettkampf oder zum Spaß – es trifft jedes Mal ins Schwarze. DOOM (2016) – Dieses Spiel lässt dir keine Verschnaufpause – und genau darum geht es. Es ist schneller, brutaler und anspruchsvoller als das Original. Man jongliert in Echtzeit mit Munition, Rüstung und Gesundheit und drängt mit jedem Kill weiter vor. Ich liebte das unerbittliche Tempo und die schiere Brutalität jeder Waffe. Halo Infinite (2021) – Das Gunplay sitzt, die Bewegungen verlaufen flüssig und jede Waffe trifft mit Wucht. Der Grappleshot bringt Schwung in den Kampf und macht die Kämpfe dynamischer und unterhaltsamer. Es ist eine Rückkehr zu alter Form, die das Erbe von Halo würdigt und die Reihe gleichzeitig endlich vorantreibt.

Jeder meiner Favoriten verdient seinen Platz, weil er genau das tut, was die besten PC-Shooter tun sollten: Steuerung, Feedback und Spielspaß an erste Stelle setzen. Erfahre mehr über die besten Shooter, die dich fesseln und zum Schießen animieren werden.

Die 11 besten PC-Shooter – Kopfschüsse, BFGs und Feuergefechte

Hier sind die 11 besten PC-Shooter, die deine Zeit wert sind. Manche sind rasant, manche taktisch – aber alle machen einfach Spaß. Ich habe Spiele ausgewählt, die auch heute noch überzeugen und mich immer wieder zurückkommen lassen – kein Füllmaterial, keine Nostalgie-Auswahl nur um der Nostalgie willen. Los geht’s.

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1. Call of Duty 4: Modern Warfare [Beste Neugestaltung einer Serie]

Unsere Bewertung Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PC, Xbox 360, PS3 Erscheinungsjahr 2007 Entwickler Infinity Ward/Activision Durchschnittliche Spielzeit 6–7 Stunden Kampagne

„Modern Warfare“ ist für mich der beste PC-Shooter überhaupt und eines der besten Ego-Shooter-Spiele aller Zeiten. Das Schussgefühl ist hier intensiver als in jedem anderen „CoD“-Titel. Jeder Schuss sitzt, jeder Kill fühlt sich verdient an. Wegen der präzisen, reaktionsschnellen Kämpfe kehre ich immer wieder zu diesem Spiel zurück.

Why we chose it Es ist die Vorlage für jeden modernen Militär-Shooter, der danach folgte. Die Kampagne ist packend, das Tempo lässt nie nach, und der Multiplayer-Modus ist nach wie vor ein Paradebeispiel für Spielfluss und Ausgewogenheit. „Modern Warfare“ hat nicht nur den Maßstab gesetzt – es ist zum Maßstab geworden.

Wenn man alle „Call of Duty“-Spiele der Reihe nach spielt, fällt auf, dass sich die frühen Titel stark auf den Zweiten Weltkrieg konzentrierten. „Modern Warfare“ war ein Neuanfang für die Reihe. Es ließ den Zweiten Weltkrieg hinter sich und stürzte sich in das Chaos moderner globaler Konflikte – und das Ergebnis war einer der einflussreichsten Shooter, die je entwickelt wurden.

Man wechselt zwischen Soap von der britischen SAS und Jackson von den US-Marines hin und her und jagt einen russischen Ultranationalisten und einen Kriegsherrn aus dem Nahen Osten, während sich deren Plan, globales Chaos zu entfachen, entfaltet. Die Missionen springen zwischen verschiedenen Warzones hin und her – zerbombte Städte, Stealth-Einsätze im Schnee, groß angelegte Angriffe. Dann fällt die Atombombe, und alles eskaliert. Das Spiel ist roh, straff inszeniert und weitaus düsterer, als es die meisten Shooter überhaupt versuchen.

Im Multiplayer-Modus hat die Formel jedoch erst richtig funktioniert. Hier wurden XP, benutzerdefinierte Klassen und Killstreaks geboren. Endlich konnte man seine Ausrüstung an den eigenen Spielstil anpassen – Run-and-Gun, Stealth, Fernkampf, was auch immer. Das Gunplay ist schnell, aber überlegt, mit einer nahezu perfekten „Time-to-Kill“. Karten wie „Crash“, „Overgrown“ und „Crossfire“ wurden sofort zu Klassikern.

Mein Fazit: Hier hat für COD alles (erneut) begonnen. Der Wechsel in die Moderne ebnete den Weg für den aktuellen Sci-Fi-Wahnsinn der Serie, was sie meiner Meinung nach zu einem der besten PC-Shooter macht. Wenn ihr realistische Militär-Action bevorzugt, probiert „Modern Warfare“ doch mal aus.

quietKid233 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 I’ve finished the game again, and the only words I have to describe this, is nothing short of spectacular! Plus, this would define the series of what it is now.

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2. DOOM (2016) [Bestes Update eines Klassikers]

Unsere Bewertung Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2016 Entwickler id Software/Bethesda Softworks Durchschnittliche Spielzeit 10–12 Stunden (Kampagne)

DOOM (2016) hat allen wieder vor Augen geführt, wie gut Shooter sein können, und es gehört nicht ohne Grund zu unseren besten DOOM-Spielen. Der Kampf verlangsamt sich nie, man muss sich nicht verstecken und hat keine Verschnaufpause. Man bewegt sich schnell, metzelt Dämonen nieder und bleibt aggressiv. Hörst du auf zu schießen, bist du tot. DOOM Eternal ist ein großartiges Spiel, aber erst der Neustart hat all das möglich gemacht.

Why we chose it Das Spielgefühl ist nahezu perfekt. Die Waffen haben Gewicht, die Bewegungen sind flüssig, und jede Aktion zahlt sich aus. Das Spiel belohnt Schnelligkeit, Präzision und Aggressivität. DOOM (2016) verzichtet auf überflüssigen Schnickschnack und bietet puren, fokussierten Kampf, der sich auch heute noch frisch anfühlt.

Die Kampagne versetzt dich auf den Mars, mitten in eine Dämoneninvasion. Es gibt zwar eine Geschichte, aber sie tritt klugerweise in den Hintergrund. Du bist der Doom Slayer. Deine Aufgabe ist es, alles in Sichtweite zu zerstören. Die Waffen sind laut und schlagkräftig, die Gegner kommen in Wellen, und die Bewegung ist purer Schwung. Doppelsprünge, Sprints und kein Nachladen – nur Geschwindigkeit und Gewalt.

Der Spielablauf ist einfach, macht aber süchtig: schießen, sich bewegen, etwas mit der Kettensäge zerlegen, um Munition zu erhalten, etwas anderes mit einem „Glory Kill“ erledigen, um Gesundheit zu gewinnen. Der Rhythmus wird nie unterbrochen. Bei den Arenakämpfen bist du ständig in Bewegung. Keine Deckung, keine Pausen. Man ist ständig beschäftigt, und es fühlt sich immer gut an. Ein guter Gaming-Fernseher zeigte mir jedes Pixel des Gemetzels und hat mein Spiel ernsthaft verbessert.

Das Leveldesign ist straff, vertikal und voller Geheimnisse. Kampfbereiche fühlen sich wie Rätsel an, und sobald man den Ablauf verinnerlicht hat, fühlt sich das Säubern eines Raums an, als würde man eines lösen (lautstark).

Mein Fazit: DOOM 2016 hat den Spielern gezeigt, wie ein anständiger Neustart aussehen kann, und dazu beigetragen, eine Serie wiederzubeleben, die vor allem dafür bekannt ist, dass sie auf Toastern und Haartrocknern läuft.

Destructoid ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Bethesda did it -- they ported Doom to a Nintendo console. It might not be the prettiest version, but it works, and it was enough to get me to play it all over again.

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Unsere Bewertung Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PC, Xbox Series X/S, Xbox One Erscheinungsjahr 2021 Entwickler 343 Industries/Xbox Game Studios Durchschnittliche Spielzeit 10+ Stunden Kampagne

„Halo Infinite“ bleibt bei dem, was funktioniert, und fügt ein paar clevere Verbesserungen hinzu. Die Waffen haben ein solides Schlaggefühl, und die Bewegung fühlt sich präzise an, ohne schwammig zu wirken. Mit dem Greifhaken kannst du dich schneller fortbewegen, geschickter ausweichen und deine Herangehensweise an Kämpfe ändern. Wenn du auf der Suche nach einem großartigen „H alo“-Spiel bist, dann ist dies genau das Richtige für dich.

Why we chose it Man erlebt präzises Gunplay mit Bewegungen, die tatsächlich eine Rolle spielen. Der Grappleshot sorgt für mehr Tiefe, ohne den Kampf zu kompliziert zu machen. Es ist eine gelungene Mischung aus klassischem Halo-Shooter-Gameplay und modernen Verbesserungen – kein Schnickschnack, sondern einfach straffes Gameplay, das Geschicklichkeit und gutes Timing belohnt.

Die Kampagne ist zwar nicht episch, bietet aber genug Abwechslung, damit sie nicht langweilig wird. Man durchstreift Teile von Zeta Halo, wobei sich offene Bereiche mit engeren Korridoren abwechseln. Die Geschichte ist geradlinig: Master Chief gegen die Banished. Kein Schnickschnack, nur solide Missionen, die dem klassischen Halo-Design treu bleiben.

Der Multiplayer-Modus ist übersichtlich und wettbewerbsorientiert. Die Waffenbalance ist gut, und jede Waffe hat eine klare Rolle. Die Matches verlaufen flüssig, da die Karten und Waffen so konzipiert sind, dass sie gut zusammenpassen, ohne dass eine Komponente dominiert.

Mein Fazit: Andere „Halo“-Spiele mögen bei den Fans beliebter sein, aber „Infinite“ ist zweifellos die beste Zusammenfassung all dessen, was diese Serie zu einem der besten PC-Shooter in jeder Spielesammlung macht.

goingturbo1981 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 I really love this game, a proper return to form, the open world is beautiful, the graphics are gorgeous, gameplay itself is the best in the series, I’m enjoying the storyline how it continued in from Halo 5 and I love the addition of the grapple

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4. Battlefield 6 [Bester moderner Shooter]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2025 Entwickler Battlefield Studios/EA Durchschnittliche Spielzeit 15+ Stunden Kampagne

„Battlefield 4“ ist Chaos mit Sinn und Zweck und schlichtweg eines der besten „Battlefield“-Spiele überhaupt. Riesige Karten, 64 Spieler, überall Fahrzeuge. Man schießt nicht nur – man steuert Panzer, fliegt Hubschrauber oder fordert Luftangriffe an. Die Zerstörung reißt Deckung auf und verändert den Kampfverlauf mitten im Match.

Why we chose it Große Gefechte, unzählige Möglichkeiten und das Gefühl, dass jeder Kill zählt. Es geht nicht nur um reflexartiges Schießen, sondern um Positionierung, Fahrzeuge und Teamwork. Wenn du Shooter-Kämpfe suchst, die sich gewaltig und intensiv anfühlen, bist du hier genau richtig. Die Mischung aus Infanterie und Fahrzeugen sorgt für Abwechslung im Spielverlauf und zwingt dich dazu, über den Abzug hinauszudenken.

Die Kampagne ist zwar nicht besonders einprägsam, vermittelt dir aber die Grundlagen. Im Multiplayer-Modus spielt sich die eigentliche Action ab. Karten wie „Mirak Valley“ zwingen dich dazu, schnell zu denken und klug zu agieren. Keine zwei Runden verlaufen gleich, da sich die Karte verändert, wenn Gebäude einstürzen und sich das Feuer ausbreitet.

Die Schusswechsel sind solide und intensiv. Die Bewegungen sind langsamer, was gut zum taktischen Spielgefühl passt. Man muss seine Blickwinkel und Deckung im Auge behalten. Das Spiel bietet ein hohes Potenzial für fortgeschrittene Spieler – wer die Fahrzeuge beherrscht, kann das Blatt im Kampf wenden.

Sounddesign und Grafik können nach wie vor überzeugen. Explosionen, Schüsse und Geplapper ziehen dich mitten ins Chaos hinein. Es ist eine harte Nuss, aber wenn du etwas Explosives mit hohem Wiederspielwert suchst, ist „Battlefield 6“ eines der besten PC-Spiele auf dem Markt.

Mein Fazit: Die „Battlefield“-Reihe, die manchmal auch als „Call of Duty“-Killer bezeichnet wird, liefert sich jedes Jahr ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dieser legendären Spielereihe. „Battlefield 6“ zeigt, dass zerstörbare Umgebungen ein wesentlicher Bestandteil jedes Top-Shooters sind.

DrctvZ3R0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 BF6 looks absolutely amazing intense, cinematic, and finally feels like Battlefield again.

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Unsere Bewertung Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2024 Entwickler Arrowhead Game Studios / PlayStation Publishing LLC Durchschnittliche Spielzeit 15+ Stunden Kampagne

Helldivers 2 versetzt dich in brutale, truppbasierte Kämpfe auf fremden Planeten. Deine Mission ist einfach: Verbreite die „Managed Democracy“, indem du Ziele erreichst und dabei Wellen von außerirdischen oder robotischen Gegnern bekämpfst. Der Haken daran? Friendly Fire ist immer aktiviert, daher sind Teamwork und Kommunikation nicht optional – sie sind unverzichtbar. Wenn Teamwork dein Ding ist, ist dies eines der besten Koop-Spiele, bei denen es ums Schießen geht.

Why we chose it Wenn du Koop-Shooter mit echtem Teamwork und Spannung suchst, bist du hier genau richtig. Die ständige Gefahr durch Friendly Fire hält dich auf Trab, und du wirst nie auch nur ein paar Sekunden Zeit haben, um durchzuatmen. Strategie und Kommunikation sind genauso wichtig wie das Zielen. „Helldivers 2“ ist intensiv, gnadenlos und einer der besten Trupp-Shooter auf dem PC.

Das Gameplay ist schnell und taktisch. Ihr bewegt euch als Team und ruft mächtige „Stratagems“ herab, wie zum Beispiel Orbitalangriffe, Nachschubabwürfe und schwere Artillerie. Jede Mission zwingt euch dazu, Aggressivität und Vorsicht gegeneinander abzuwägen, denn eine verirrte Kugel kann euch genauso leicht töten wie einen Gegner. Die Ziele variieren, zwingen euch aber immer dazu, euch spontan anzupassen – vom Hacken von Terminals über die Verteidigung von Zonen bis hin zur Auslöschung von Schwärmen.

Dank der Top-Down-Perspektive behältst du den Überblick über das Schlachtfeld, doch das Chaos ist allgegenwärtig. Du lernst, Bewegungen, Deckungsfeuer und deine Spezialangriffe zu koordinieren. Es ist brutal, aber fair und belohnt Geschicklichkeit und kluges Spiel. Wenn du also auf „Starship Troopers“ mit Friendly Fire stehst, ist „Helldivers 2“ der beste Third-Person-Shooter für dich.

Mein Fazit: Die „Helldivers“-Spiele sind vielleicht die Shooter mit den meisten Memes auf dieser Liste, und es ist leicht zu verstehen, warum. Die Fortsetzung baut auf allem auf, was den ersten Teil zu einem Hit gemacht hat, einschließlich chaotischer Truppenkämpfe und fragwürdiger autoritärer Regime.

Alx80221 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 BEST GAME EVER!!! IS A MASTERPIECE, HARD, FUNNY AND DEMOCRATIC!!! I LIKE IT!!! THE MISSIONS, THE WEAPONS... EVERYTHING!!! YOU SHOULD PLAY IT IF YOU ARE BORED OF FASCISM!!!

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Unsere Bewertung Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PC Erscheinungsjahr 2000 (Original), 2004 (Anthologie-Bundle) Entwickler Valve Durchschnittliche Spielzeit Unendlicher Wiederspielwert

Bei „Counter-Strike 1 – Anthologie“ dreht sich alles um Reflexe und Muskelgedächtnis. Kein Sprinten, kein Zielen durch das Visier, keine Hilfestellungen. Nur du, deine AK oder M4 und die scharfe Kurve vor dir. Es ist die Version, die Dust2, Inferno und Nuke zu Begriffen gemacht hat – und genau deshalb gehört sie bis heute zu den besten PC-Shootern, die es gibt.

Why we chose it Eher kann ein Shooter nicht mehr auf das Wesentliche reduziert sein. Jede Kugel zählt, jeder kurze Blick ist entscheidend. Wenn du bisher nur moderne CS-Versionen gespielt hast, wird sich diese Version auf die beste Art und Weise reduziert anfühlen. Sie belohnt Zielgenauigkeit, Timing und Spielverständnis. Und ja, du wirst immer noch aus dem Spiel geworfen, wenn du kein Defuse-Kit kaufst.

Dieses Bundle enthält das Original „Counter-Strike“, „Condition Zero““ und „Gelöschte Szenen““. CS 1.6 ist der eigentliche Clou – hier wurden die Kernmechaniken perfektioniert. Die Hitboxen waren grob, der Rückstoß streng und die Bewegungen hatten einen eigenen Rhythmus. Wer hier die Sprühkontrolle beherrschte, war nicht nur gut, sondern gefährlich.

Die Runden sind schnell und gnadenlos. Wer daneben schießt, stirbt. Wer ohne Blendgranate auf B stürmt, wird niedergemäht. Es ist ein Spiel der Gewohnheiten, der Blickwinkel und der blitzschnellen Einschätzungen. Es gibt keinen Schnickschnack, nur sauberen, auf Können basierenden Kampf, der auch Jahrzehnte später noch überzeugt.

Mein Fazit: Es gibt einen Grund, warum „Counter-Strike“ auch heute noch gespielt wird, und zwar, weil es so vieles von dem bietet, was einen guten Shooter ausmacht. Lass dich nicht von der veralteten Grafik abschrecken: Diese Anthologie ist einen Versuch wert.

storygamer ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Counter-Strike 1: Anthology is the perfect bundle for all shooter fans! Valve’s oldschool shooter is a must-have and part of (online) gaming history. You should definitely buy this great pack and rock out!

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7. Titanfall 2 [Top-Empfehlung für Strategie]

Unsere Bewertung Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2016 Entwickler Respawn Entertainment/EA Durchschnittliche Spielzeit 6–8 Stunden Kampagne

„Titanfall 2“ ist das beste Strategiespiel auf dieser Liste, das durch seine rasante Dynamik zu einem der besten PC-Shooter geworden ist. Man rennt an Wänden entlang, rutscht und vollführt Doppelsprünge über die Karten, während man Schüssen ausweicht und riesige Titanen herbeiruft. Das Bewegungssystem ist präzise und es gibt einige interessante Abschnitte aus der Third-Person-Perspektive. Man ist schnell, wendig und drängt stets nach vorne. Die Kameraführung und das Gunplay halten Schritt – knackig, präzise und auf Geschwindigkeit ausgelegt.

Why we chose it Nur wenige Shooter sind so flüssig. Alles läuft reibungslos ab – das Zielen, das Schießen, der Parkour, sogar die Titan-Landungen. Es ist rasant, ohne chaotisch zu wirken. Die Spieltiefe ist groß, aber es macht auch dann Spaß, wenn man gerade verliert. „Titanfall 2“ fühlt sich nicht nur gut an – es fühlt sich richtig an.

Die Kampagne ist kurz, aber knackig. Man spielt einen Schützen, der zum Piloten wurde, und ist mit einem Titan namens BT gepaart. Sie ist fokussiert, hat ein gutes Tempo und macht tatsächlich Spaß. In einer Mission wechselt man mitten im Kampf zwischen verschiedenen Zeitlinien hin und her. Eine andere verwandelt sich in einen Plattformer. Es zieht sich nie in die Länge und verschwendet nie deine Zeit. Mir hat auch sehr gut gefallen, wie die Bewegungen und die Action auf einem hochwertigen Gaming-Monitor aussahen.

Der Multiplayer-Modus fühlt sich genauso gut an. Die Titanen unterbrechen den Spielfluss nicht – sie sind Teil davon. Man ruft nicht einfach nur einen Mech herbei und campt dann. Man springt ab, zertrampelt ein paar Gegner, springt wieder aus und macht weiter. Die Piloten sind auch alleine tödlich, und die Kämpfe wirken nie einseitig.

Mein Fazit: „Titanfall 2“ garantiert riesige Kampfroboter und solide FPS-Action, was es zu einem der besten PC-Shooter überhaupt macht. Mehr musst du über dieses Spiel nicht wissen!

DystoBro ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 the multiplayer is so fun, but this game has the perfect campaign. did cry, will cry again, will never stop crying, i love you titanfall 2

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Unsere Bewertung Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PC Erscheinungsjahr Seit 2017 in der Beta-Phase Entwickler Battlestate Games Durchschnittliche Spielzeit Über 100 Stunden

Bei „Flucht aus Tarkow“ spielt dein K/D-Verhältnis keine Rolle. Du landest, plünderst schnell und versuchst, lebend wieder herauszukommen. Jeder Raid ist ein Glücksspiel. Du bringst Ausrüstung mit, riskierst alles und verlierst in Sekundenschnelle alles, wenn dir ein Fehler unterläuft. Keine Respawns, keine zweiten Chancen. Es gehört zu den besten Multiplayer-Spielen, wenn Raids dein Ding sind.

Why we chose it Tarkov belohnt Geduld, Präzision und Planung. Es geht nicht darum, möglichst viele Kills zu sammeln, sondern lebend davonzukommen. Wenn du einen Ego-Shooter suchst, der schlechte Angewohnheiten bestraft und dich zum Nachdenken zwingt, dann bist du hier genau richtig. Nichts anderes fühlt sich so spannend oder so real an.

Die Schusswechsel sind brutal und präzise. Du musst das Visier einstellen, die Munition manuell überprüfen und den Rückstoß kontrollieren, als hinge dein Leben davon ab – denn das tut es auch. Die Rüstung spielt eine Rolle, die Munitionsart spielt eine Rolle, sogar die Stelle, an der du getroffen wirst, spielt eine Rolle. Ein falscher Schritt und es ist vorbei.

Die Karten sind dicht und gnadenlos. Die Hälfte der Zeit verbringst du damit, auf Schritte zu lauschen, und die andere Hälfte damit, zu beten, dass diese Schritte nicht auf dich zulaufen. Du musst Fluchtwege lernen, dir die Spawn-Punkte für Beute einprägen und ständig deine Ressourcen verwalten.

Hier wird dir niemand an die Hand genommen. Die Menüs sind umständlich, die Inventarverwaltung ist ein Minispiel, und das Sterben fühlt sich persönlich an. Aber genau darum geht es. Die Spannung lässt nie nach.

Mein Fazit: „Flucht aus Tarkow“ wird als Vorreiter des „Extraction-Shooter“-Genres gefeiert, und das aus gutem Grund. Das Spiel erschien im November 2025 als Version 1.0, und auch wenn andere aktuelle Shooter vielleicht ausgefeilter sind, lässt sich am eigentlichen Gameplay von „Tarkov“ kaum etwas auszusetzen.

andrey040902 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Over 1000 Hours, over 9 years, still love it to my bones. Hands down the best gameplay-centered game I’ve ever played. Well done BSG.

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Unsere Bewertung Enebameter 7.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Erscheinungsjahr 2014 Entwickler Ubisoft Montreal/Ubisoft Durchschnittliche Spielzeit 20–30 Stunden

Far Cry 4 ist ein großartiges PVE-Spiel, das dich mit einem Haufen Waffen und ohne Regeln mitten in den Himalaya versetzt. Du bist Ajay Ghale, gefangen in einem Bürgerkrieg und ständig unterlegen. Die Geschichte ist vorhanden, aber es ist die Open-World-Action, die das Spiel so fesselnd macht.

Why we chose it Das Ballerspiel ist präzise und reaktionsschnell. Du bist nicht auf einen Stil festgelegt – jedes Werkzeug hat seinen Nutzen, und jeder Außenposten gibt dir einen Grund, es auszuprobieren. Far Cry 4 ist einer der wenigen Open-World-Shooter, bei denen es sich tatsächlich Minute für Minute gut anfühlt, zu schießen.

Die Schießszenen sind packend. Die Waffen haben einen starken Rückstoß, und jede Begegnung verläuft anders. Man kann laut vorgehen, sich mit einem Bogen anschleichen oder Köder auswerfen und einen Bären die Arbeit erledigen lassen. Die Außenposten sind das eigentliche Highlight – kleine Sandkästen, die Kreativität und schnelles Denken belohnen.

Man hat einen Wingsuit, einen Enterhaken und jede Menge Upgrade-Möglichkeiten. Es ist schnell, chaotisch und niemals langweilig. Explosionen reißen sich über die Hänge. Wildtiere stürmen die Party. Alles versucht, einen zu töten, und genau das macht es so spannend.

Die KI der Gegner ist nicht besonders schlau, aber dafür aggressiv. Sie flankieren dich, stürmen auf dich zu und rufen schnell Verstärkung herbei. Das Chaos wirkt verdient, nicht vorprogrammiert.

Mein Fazit: Die Far-Cry-Spiele haben ihre Formel mittlerweile perfektioniert, aber das heißt nicht, dass sie keine Überraschungen bereithalten können. Far Cry 4 ist ein hervorragendes Beispiel dafür, was diese Reihe so erfolgreich macht – mit dem wohl interessantesten Schauplatz unter den besten PC-Shootern.

mikeunknown ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 The story is engaging, the villains are memorable, and the game perfectly balances chaos, exploration, and action. Whether you’re sneaking through outposts or causing total mayhem, it’s always fun and satisfying. This is why Far Cry 4 is a 10/10.

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10. Metro Exodus [Beste Wahl für Fans von STALKER]

Unsere Bewertung Enebameter 7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PC, PS4, Xbox One (PS5/Series X/S für die erweiterte Version) Erscheinungsjahr 2019 Entwickler 4A Games/Deep Silver Durchschnittliche Spielzeit 20–30 Stunden

„Metro Exodus“ schaltet einen Gang zurück und gehört zu den besten Kriegsspielen aller Zeiten. Hier sprintet man nicht durch Gänge und sammelt Kopfschüsse. Man plündert, bastelt und hält in einer Gasmaske den Atem an, während etwas in der Dunkelheit knurrt.

Why we chose it Das Schießen fühlt sich rau und gnadenlos an, und das Überleben hängt davon ab, wie gut du mit dem Druck umgehst. Metro Exodus verbindet Shooter-Mechaniken besser mit der Atmosphäre als die meisten anderen Spiele auf dem Markt. Es ist nicht schnell, aber es ist konzentriert. Und das macht jeden Schuss entscheidend.

Das Schießen ist bedächtig. Die Waffen fühlen sich schwer und brutal an. Die Munition ist begrenzt, jeder Schuss muss sitzen, und das Reinigen deiner Ausrüstung ist kein optionaler Schritt (sonst verklemmt sie sich). Du baust deine Waffen direkt im Einsatz zusammen und tauschst Teile aus, um sie der jeweiligen Situation anzupassen. In einem Moment schießt du als Scharfschütze von einem Dach aus, im nächsten schleichst du dich in einem eingestürzten Bunker an Mutanten vorbei. Es ist zweifellos eines der besten Einzelspieler-PC-Spiele überhaupt.

Die Levels sind halboffen, aber dort eng, wo es darauf ankommt. Man erkundet die Welt in seinem eigenen Tempo, doch hinter jeder Ecke lauert Spannung. Nachts geht es rauer zu, im Dunkeln funktioniert das Schleichen besser, und Gegner schlagen härter zu, wenn man nicht darauf vorbereitet ist. Es geht vor allem darum, am Leben zu bleiben, sich klug zu bewegen und seine Kämpfe sorgfältig auszuwählen.

Mein Fazit: Fans der STALKER- Spiele, die sich ein kontrollierteres narratives Erlebnis wünschen, sollten sich diesen postapokalyptischen Shooter mit ähnlicher Thematik einmal ansehen.

UIOOOOOON ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 A very cool sequel compared to the previous series. In this part, the graphics have been significantly improved, new mechanics have been added, and most importantly, an open world.

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Unsere Bewertung Enebameter 7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PC, PS5, Xbox Series X|S Erscheinungsjahr 2026 Entwickler Bungie Inc. Durchschnittliche Spielzeit 27–30 Stunden

„Marathon“ entführt die Spieler zurück in das legendäre Universum von Tau Ceti IV und bietet ein spannungsgeladenes Rettungsabenteuer, bei dem ihr in die Rolle eines „Runners“ schlüpft, der nach verlorener Technologie und Reichtümern sucht, während ihr tödlichen Fallen und feindlichen Spielern ausweicht . Im Grunde handelt es sich um einen Neon-Friedhof, auf dem jeder andere Spieler hinter euren Stiefeln und eurer Ausrüstung her ist.

Why we chose it Das Gameplay erzeugt ein ständiges Gefühl der Angst, denn der Verlust deiner Ausrüstung ist immer nur einen Fehler entfernt. Bungie kombiniert sein charakteristisches Gunplay mit einem kühnen visuellen Stil, sodass sich jeder Raid wie ein lebhafter und zugleich furchterregender Albtraum anfühlt. Es steht enorm viel auf dem Spiel, da du deine Gier mit der Notwendigkeit, lebendig zurückzukehren, in Einklang bringen musst.

Jede Waffe hat eine bestimmte Rolle und ein einzigartiges Rückstoßverhalten, und du musst deinen Sauerstoff und deine Munition einteilen, um die Reise zu überleben. Die Anpassungsmöglichkeiten sind umfangreich, da du Teile austauschen kannst, um die perfekte Ausrüstung für deine jeweilige Mission zusammenzustellen. Du schießt nicht einfach nur drauf los, sondern kalkulierst jeden Schuss, um sicherzustellen, dass du vor dem letzten Kampf um die Rettung keine Ressourcen verschwendest.

Die Karten sind weitläufige Sci-Fi-Zonen, in denen Vertikalität und versteckte Wege neugierige Spieler belohnen. Die Umgebungen verändern sich im Verlauf des Spiels, sodass du deinen Weg zum Evakuierungspunkt anpassen musst, bevor die Zeit abläuft. Die Welt wirkt lebendig und gefährlich, da die KI und andere „Runner“ ein chaotisches Ökosystem schaffen, das niemals gleich bleibt.

Mein Fazit: Dieser Titel ist ein Meisterwerk der Spannung für Fans der besten PC-Shooter, die sich im Jahr 2026 eine rasante, futuristische Herausforderung wünschen.

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Kommende Veröffentlichungen: Spiele aus dem Jahr 2026, die es auf die Liste der besten PC-Shooter schaffen könnten

Ich glaube, das Line-up für 2026 ist vollgepackt mit vielversprechenden Shootern, und diese Titel könnten sich bald einen Platz unter den besten PC-Shootern sichern. Diese drei Projekte nutzen moderne Technologie und frische Ideen, um das Genre voranzubringen:

Halo: Campaign Evolved (2026): Hierbei handelt es sich um ein Remake des ersten Teils, das die Entwickler mit der Unreal Engine 5 für moderne Hardware umgesetzt haben. Das Team hat die klassische Geschichte um einen Sprint-Modus und einen Koop-Modus für vier Spieler erweitert. Microsoft plant, dieses Spiel 2026 auf Steam und im Xbox Game Pass zu veröffentlichen.

Hierbei handelt es sich um ein Remake des ersten Teils, das die Entwickler mit der Unreal Engine 5 für moderne Hardware umgesetzt haben. Das Team hat die klassische Geschichte um einen Sprint-Modus und einen Koop-Modus für vier Spieler erweitert. Microsoft plant, dieses Spiel 2026 auf Steam und im Xbox Game Pass zu veröffentlichen. Gears of War: E-Day (2026): „Gears of War: E-Day“ ist ein Prequel zur Serie und begleitet den jungen Marcus Fenix am ersten Tag des Krieges. Dieser Shooter setzt auf einen linearen Horror-Stil anstelle einer offenen Welt. Dieser Titel wird voraussichtlich 2026 für Windows und die Xbox Series X|S erscheinen.

„Gears of War: E-Day“ ist ein Prequel zur Serie und begleitet den jungen Marcus Fenix am ersten Tag des Krieges. Dieser Shooter setzt auf einen linearen Horror-Stil anstelle einer offenen Welt. Dieser Titel wird voraussichtlich 2026 für Windows und die Xbox Series X|S erscheinen. Judas (2026): „Judas“ ist das neue Spiel von Ken Levine und spielt auf einer zerstörten Raumstation mit einer tiefgründigen Geschichte. Die Spieler bewegen sich durch eine modulare Erzählung, in der ihre Entscheidungen die Welt verändern. Das Veröffentlichungsfenster liegt vor August 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox.

Mein Fazit zu den besten PC-Shootern

Die besten PC-Shooter bieten eine immense Vielfalt, daher solltest du einen Titel wählen, der zu deinem bevorzugten Chaos-Stil passt.

Am besten geeignet, um die FPS-Formel zu revolutionieren → Call of Duty 4: Modern Warfare . Dieses Spiel hat den Maßstab für Militär-Action gesetzt, da es den Zweiten Weltkrieg zugunsten intensiver, moderner Gefechte hinter sich gelassen hat.

. Dieses Spiel hat den Maßstab für Militär-Action gesetzt, da es den Zweiten Weltkrieg zugunsten intensiver, moderner Gefechte hinter sich gelassen hat. Am besten für schnelle, brutale Kämpfe → DOOM (2016) . Geschwindigkeit ist hier die einzige Regel, da dieser Neustart aggressives Spiel mit lauten, schlagkräftigen Waffen belohnt.

. Geschwindigkeit ist hier die einzige Regel, da dieser Neustart aggressives Spiel mit lauten, schlagkräftigen Waffen belohnt. Am besten für spartanische Machtfantasien → Halo Infinite . Der Grappleshot verleiht der Master-Chief-Formel eine neue Dimension in der Vertikalen, und die Kämpfe fühlen sich reaktionsschneller an als je zuvor.

. Der Grappleshot verleiht der Master-Chief-Formel eine neue Dimension in der Vertikalen, und die Kämpfe fühlen sich reaktionsschneller an als je zuvor. Am besten für totalen Krieg → Battlefield 6 . Zerstörbare Karten sorgen dafür, dass keine Runde wie die andere ist; außerdem bietet der Fahrzeugkampf ein gewaltiges Ausmaß.

. Zerstörbare Karten sorgen dafür, dass keine Runde wie die andere ist; außerdem bietet der Fahrzeugkampf ein gewaltiges Ausmaß. Am besten für chaotischen Koop-Modus → Helldivers 2. Man muss Teamwork einsetzen, um Alien-Schwärme zu überleben, da Friendly Fire jeden Zug riskant macht.

Diese besten PC-Shooter lassen deinen Puls in die Höhe schnellen – also schnapp dir deine Lieblingswaffe und stürze dich ins Getümmel.

Häufig gestellte Fragen