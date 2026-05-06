11 Spiele wie „Palworld“, die dein Abenteuer im Jahr 2026 beflügeln werden

Jeder, der schon einmal eines der Spiele wie Palworld kennt zumindest einmal den unbeschreiblichen Nervenkitzel, Kreaturen zu fangen, eigene Werkzeuge herzustellen und in einer weiten und unberechenbaren Welt zu überleben. Palworld bietet eine gelungene Mischung aus Kämpfen, Erkundung und Siedlungsbau.

Wenn du dich mit dem Handwerk beschäftigst, musst du Folgendes wissen Wo bekommt man Kohle in Palworld?. Was wäre, wenn ich dir sagen würde, dass du diese Erfahrung noch weiter vertiefen könntest?

Ich habe eine Liste mit 10 Spielen zusammengestellt, die Palworld sehr ähnlich sind. Sie vermitteln dieselbe Atmosphäre, wobei jedes Spiel seine ganz eigenen Besonderheiten hat. Du kannst gemeinsam mit Freunden verschiedene Abenteuer erleben oder dich in Solo-Missionen stürzen. Diese Spiele vereinen denselben Geist der Hoffnung auf eine grenzenlose Welt voller Geheimnisse und Abenteuer, die es zu entdecken gilt.

Unsere Top-Empfehlungen für Spiele wie Palworld

Wenn es um Spiele wie Taschenpaar’s legendärePalworld… besteht die Herausforderung darin, solche zu finden, die ein fesselndes Erlebnis bieten, das Entstehung, Kreaturen sammeln, and Erkundung einer offenen Welt. Nach umfangreichen Recherchen habe ich eine Liste der Top-Spiele die dasselbe Gefühl von Abenteuer und Nervenkitzel bieten wie Palworld:

Ark: Survival Evolved (2015) – Das Spiel, das dem am nächsten kommt Palworld, das fantastische Handwerksmechaniken, Basisbau, das Zähmen von Kreaturen und Überleben bietet. Wenn dir gefallen hat, wie Palworld die dich in diese wilden Abenteuer entführt haben, wirst du dieselbe Intensität auch in Ark, eines der besten Survival-Spiele. Kassetten-Monster (2023)– Eine weitere fantastische Option, die den Aspekt des Monster-Sammelns meisterhaft umsetzt. Sie bietet einen ungewöhnlichen Ansatz für das Genre mit einer besonderen Mechanik zur Kreaturenerschaffung, die es dir ermöglicht, Kreaturen zu kombinieren, um neue Wesen zu erschaffen. Pokémon Legends: Z-A (2025) – Eine praxisorientiertere, frei erkundbare Variante von Pokémon das fühlt sich eher so an, als ob Palworlds Ein auf Kreaturen ausgerichtetes Gameplay. Echtzeit-Erkundung, aktive Interaktionen mit Pokémon und eine neue Herangehensweise an das Fangen und Kämpfen in einer lebendigen Stadt sorgen dafür, dass sich das Spiel schneller, lockerer und experimenteller anfühlt als die klassischen Titel.

Aber Moment, das ist noch nicht alles! Scrolle weiter, um meine Liste der besten Spiele zu sehen, die ähnlich sind wie Palworld um es deiner Spielebibliothek hinzuzufügen.

11 Spiele wie „Palworld“, die dich auf deine nächste Abenteuerreise mitnehmen

Wenn du nach Spielen suchst, die dieselbe Atmosphäre bieten wie Palworld, diese Titel enthalten alle Überleben, Erschaffung von KreaturenundErkundung einer riesigen Welt.

Unsere Bewertung 10

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Plattformen PC, Xbox, PS4, Nintendo Switch, Android, iOS Erscheinungsjahr 2015 Entwickler Studio Wildcard Durchschnittliche Spielzeit über 200 Stunden Besondere Merkmale Dynamisches Wetter, umfangreiche Handwerksmöglichkeiten, Online-Multiplayer

Ark: Survival Evolved versetzt dich in eine raue, uralte Welt, in der es nur um das Überleben geht. Deine Aufgabe ist es, Zuchtand Schildalle möglichen Lebewesen, GebäudekomplexStützpunkteundEntwicklung von Tools die du im Kampf gegen deine Feinde einsetzen wirst, seien es nun Menschen oder Naturgewalten.

Du zähmst die Kreaturen, um sie als Transportmittel, im Kampf und für vieles mehr einzusetzen. Die Welt um dich herum wimmelt nur so von Dinosauriern, und die beeindruckende Grafik sowie das dynamische Wettersystem des Spiels machen es noch realistischer und spannender.

In Ark: Survival Evolved… dreht sich alles um Überleben und Handwerk. Um dich vor all den Gefahren um dich herum zu schützen, musst du Vorräte sammeln, Werkzeuge und Waffen herstellen und deine Basis errichten.

Die grundlegenden Spielmechaniken des Zähmens und Züchtens sind das, was dieses Spiel wirklich auszeichnet. Man zähmt nicht nur Dinosaurier und macht sie zu seinen Freunden. Man setzt sie tatsächlich ein, um gegen Feinde zu kämpfen, die Umgebung zu erkunden und sogar Werkzeuge zu sammeln. Wenn du ein Fan von Palworld‘sfesselndes Multiplayer-SpielAussehen,Ark bietet das gleiche Maß an Zusammenarbeit und Herausforderung.

Ark: Survival Evolved ist das Spiel, das dem am nächsten kommt Palworld, vor allem wegen seiner ausgefeilten Zucht- und Zähmungsmechaniken, die einem so vertraut vorkommen. Genau wie in Palworld… deine Umgebung ist voller Hindernisse und Geheimnisse, und das Erkunden und Überleben sind so miteinander verwoben, dass du ständig in Atem gehalten wirst.

Was machtArk: Survival Evolved Was das Spiel wirklich auszeichnet, ist sein rauerer, realistischerer Ansatz beim Überleben der Dinosaurier. Schon beim ersten Durchspielen stellt man fest, dass der kooperative Mehrspielermodus und das Sammeln von Kreaturen dem Spiel Palworld, und vielleicht sogar noch verbessern.

Mein Fazit: Ark: Survival Evolved ist der raue, auf das Überleben ausgerichtete Cousin von Palworld. Es legt mehr Wert auf ein tiefgehendes Handwerkssystem, knallhartes Ressourcenmanagement und das Zähmen von Kreaturen. Wenn Palworld … weil es dir Spaß gemacht hat, Stützpunkte zu errichten, Kreaturen zu sammeln und in einer feindlichen Welt zu überleben, Ark bietet all das mit noch höherem Einsatz und ohne jegliche Hilfestellung. Es ist härter, chaotischer und weitaus weniger nachsichtig, aber genau deshalb funktioniert es als PalworldAlternative.

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2. Kassetten-Monster [Der beste Monster-Sammler im Palworld-Stil]

Unsere Bewertung 9.9

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Plattformen PC, Xbox, Nintendo Switch, Android, iOS Erscheinungsjahr 2023 Entwickler Bytten Studio Durchschnittliche Spielzeit 20–40 Stunden Besondere Merkmale Pixelgrafik im Retro-Stil der 80er Jahre, Mechaniken zur Fusion von Kreaturen, rundenbasierte Kämpfe, fesselnde Handlung

Kassetten-Monster, wie der Name schon andeutet, entführt dich in diese Welt, in der Kassetten sind so mächtig, dass sie dir als Werkzeug zum Beschwören von Monstern dienen können. Du streifst umher auf der Suche nach einer Kreatur, und sobald du etwas siehst, das dir gefällt, nimmst du das Tier mit deinem Kassettenrekorder auf. Anschließend kannst du dich in das Tier verwandeln, das du aufgenommen hast. Fantastisch, oder?

Diesein tolles Indie-Spiel spielt in einer fesselnden im Stil der 80er JahreEine Welt voller skurriler Charaktere und einer fesselnden Handlung, in der man Kreaturen fängt, sammelt und miteinander kombiniert. Die detailreiche Grafik passt perfekt zur Spielmechanik des Kreaturensammelns und verleiht dem Ganzen einen nostalgischen Charme.

Erkundung, MonsterkämpfeundFusionsind die wichtigsten Spielelemente. Was das Spiel neben dem Fangen von Kreaturen noch interessanter macht, ist, dass man diese kombinieren kann, um neue Kreaturen mit unterschiedlichen Eigenschaften und Fähigkeiten zu erschaffen. Man muss jedoch vorsichtig sein. Dieses Spiel kann ziemlich süchtig machen, da man ständig danach strebt, mehr Kreaturen zu fangen und neue zu kreieren, wobei jede Kombination eine neue Überraschung und neue Kampfmöglichkeiten mit sich bringt.

Fans vonKassetten-Monster and Palworld ihre Begeisterung für das Sammeln von Monstern und strategische Kämpfe teilen, und während Kassetten-Monster legt zwar nicht allzu großen Wert auf das Überlebenselement, doch beide zeichnen sich durch „Sammle sie alle!“ vibe.

In beiden Spielen geht es darum, Kreaturen auf unterschiedliche Weise zu zähmen und einzusetzen, aber Kassetten-Monster bietet eine spannende Neuerung: die Verschmelzung von Kreaturen, um neue zu erschaffen.

Wenn Sie auf der Suche nach einem legendäres Kampfspiel das wird mit einem Mechanismus zum Sammeln von Kreaturen kombiniert, Kassetten-Monster Das bringt es genau auf den Punkt.

Mein Fazit: Kassetten-Monster tauscht Überlebenssysteme gegen reine Kreaturenexperimente ein, und das funktioniert. Die Fusionsmechanik verleiht dem Sammeln von Monstern echte Strategie und Kreativität, sodass sich jede Begegnung flexibel anfühlt und nicht wie ein vorgefertigtes Skript. Wenn Palworld hat dich eher durch die Vielfalt der Kreaturen und das Experimentieren in seinen Bann gezogen als durch den Aufbau von Stützpunkten, Kassetten-Monster ist eine clevere, charismatische Alternative, die für Abwechslung sorgt, ohne dass es langweilig wird.

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3. Pokémon Legends: Z-A [Das beste Spiel im Pokémon-Stil, ähnlich wie Palworld]

Unsere Bewertung 9.8

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Plattformen Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2025 Entwickler Game Freak Durchschnittliche Spielzeit 25–30 Stunden für die Hauptgeschichte; 50–70+ Stunden für alle Quests, Pokédex-Einträge und Herausforderungen Besondere Merkmale Pokémon-Interaktionen in Echtzeit, Open-World-Design in einer einzigen Stadt, experimentelle Kampfsysteme

Pokémon Legends: Z-A is Pokémon in seiner abenteuerlichsten Form und zweifellos das, was der Serie bisher am nächsten gekommen ist Palworlds ein Gefühl von Freiheit. Anstatt zwischen Routen und Menüs hin und her zu springen, Du erkundest Lumiose City als einen einzigen riesigen, sich ständig wandelnden Raum wo Pokémon direkt in der Umgebung vorkommen. Das Fangen, die Interaktion und der Umgang mit ihnen fühlen sich viel aktiver an als bei den bisherigen Titeln.

Die entscheidende Veränderung ist die Dynamik. Pokémon bewegen sich, reagieren und sind Teil dieser Welt. Sie sitzen nicht einfach nur herum und warten darauf, dass du gegen sie kämpfst. Du wirst dazu angeregt, ihr Verhalten zu beobachten, Begegnungen kreativ anzugehen und zu experimentieren, anstatt starren Schemata zu folgen. Dieser praxisorientierte Spielablauf spiegelt wider, was Palworld sich frisch anfühlen, nur ohne den Überlebenskampf.

Auch wenn der Aufbau der Basis hier nicht im Mittelpunkt steht, fühlt sich der Fortschritt dennoch greifbar und verdient an. Erkundung, Positionierung und das richtige Timing sind entscheidend. Es geht weniger darum, Ressourcen zu sammeln, als vielmehr darum, das Verhalten von Pokémon in einem gemeinsamen Raum zu verstehen. Für Spieler, die Palworlds „Creature-First“-Design, aber ich wollte straffere Systeme und weniger Chaos – das hier trifft genau den richtigen Punkt.

Was wirklich den Unterschied ausmacht Pokémon Legends: Z-ADas Besondere daran ist, dassBereitschaft zum Experimentieren. Game Freak versucht nicht, einen Klassiker neu aufzulegen Pokémon – sie beugen die Regeln ganz bewusst. Das Ergebnis wirkt schneller, lockerer und selbstbewusster, mit einer Struktur, die dem Pokémon-Gameplay endlich Raum zum Atmen lässt. Wenn du auch das physische Kartenspiel erkunden möchtest, findest du in unserem Leitfaden zu Pokémon-Kartentypen dafür gesorgt.

Mein Fazit:Pokémon Legends: Z-A ist die nahtloseste Verbindung zwischen traditioneller Pokémon and Palworlds modernes Kreaturen-Gameplay. Es bewahrt den Geist der Serie und setzt gleichzeitig auf Echtzeit-Interaktion und Erkundung, die sich wirklich lebendig anfühlen. Wenn Palworld dich in seinen Bann gezogen hat, weil es Kreaturen jenseits von Menüs und rundenbasierten Abläufen existieren ließ, dann ist dies das Pokémon ein Spiel, das dieser Energie endlich voll und ganz gerecht wird.

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4. Valheim [Das beste Koop-Survival-Spiel im Stil von Palworld]

Unsere Bewertung 9.7

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Plattformen PC, Xbox Erscheinungsjahr 2021 Entwickler Iron Gate Studio Durchschnittliche Spielzeit über 100 Stunden Besondere Merkmale Prozedurale Weltgenerierung, kooperativer Mehrspielermodus, Boss-Progression, Handwerk, Wikinger-Thema

Vilheim ist ein absolutes Highlight unter den Die besten Survival-Spiele das dich in dieses aufregende Abenteuer im Wikinger-Stil entführt. Seine wichtigsten Elemente sind Überleben, ErkundungundKundenbindung, und jedes Element ergänzt das andere, um ein einzigartiges Erlebnis zu schaffen. Die Grafik ist fantastisch: ein klarer, geometrischer Stil, der nicht zu detailreich ist und ein nostalgisches Gefühl vermittelt.

Du kannst tiefe, dunkle Wälder, unberührtes Bergland und wunderschöne, weite Felder erkunden. Apropos weite Welten: Hier sind noch einige weitere Titel mit dem gleichen Schwerpunkt in unserer Die besten Open-World-SpieleLeitfaden.

Aber genug davon, wie es aussieht. Was man im Spiel erleben kann, ist ein noch besseres Erlebnis; man zieht los Ressourcen sammeln, duBastelzubehörundBaut eure Unterkünfte um zu überleben, und das alles, während sich mit schwierigen Vorgesetzten auseinandersetzen und alle möglichen Herausforderungen, die deine Fähigkeiten auf die Probe stellen.

Das Kernspielprinzip ist eine interessante Mischung aus Überleben, dem Sammeln von Ressourcen und Kreaturen sowie dem Herstellen eigener Waffen und einer Basis, die dir helfen, in einer gefährlichen Welt zu bestehen. Du kannst dich auch mit deinen Freunden zusammentun und gemeinsam Herausforderungen meistern.

Das Gefühl, gemeinsam mit jemandem die nächsten Schritte zu planen, ist einfach unvergleichlich. Valheim zeichnet sich durch seine Überlebensmechaniken im Wikinger-Stil und seinen Fokus auf Fortschritt aus.

Palworld Fans werden es lieben, dass Valheim irgendwie wie ein eine raue Alternative mit Wikinger-Flair to Palworldund wie es das Erkunden grenzenloser Welten so wunderbar mit Überlebensherausforderungen verbindet, dass ein einzigartiges Erlebnis entsteht. Was ich als besonders hervorheben würde, ist Valheim ist, dass es sich auch auf den Kampf gegen schwierige Bosse konzentriert, was den Herausforderungen eine zusätzliche Dimension verleiht.

Mein Fazit: Valheim reduziert das Spiel auf das Wesentliche – das Überleben und den Aufbau – und rückt dabei die Zusammenarbeit in den Mittelpunkt. Das Erkunden fühlt sich lohnend an, der Aufbau der Basis hat einen echten Sinn, und der Spielfortschritt ist an knifflige Bosskämpfe geknüpft, die einen dazu zwingen, sich gründlich vorzubereiten. Wenn Palworlds Das Basteln von Schleifen und das gemeinsame Chaos waren deine Lieblingsmomente, Valheim bietet dieselbe Befriedigung auf eine langsamere, stimmungsvollere Art und Weise.

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5. Dragon Quest Builders 2 [Das beste kreative Aufbauspiel ähnlich wie Palworld]

Unsere Bewertung 9.6

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Plattformen PS4, PC, Nintendo Switch, Xbox Erscheinungsjahr 2019 Entwickler Square Enix Durchschnittliche Spielzeit 30–50 Stunden Besondere Merkmale Blockbasiertes Spielprinzip, Koop-Multiplayer, storybasierte Quests, farbenfrohe Welt

BildBergbau, Handwerkentsprichtein skurriles JRPG – das istDragon Quest Builders 2 Kurz gesagt: Es ist ein Spiel, das eine fantastische Kombination aus Bausteinbasierte Konstruktion and Ressourcensammlung mit einem spannenden Abenteuer, das auf einer facettenreichen Geschichte basiert. Du hast eine Mission: Du musst eine zerstörte und trostlose Welt mit deinen eigenen Händen und deinem Bauklotz-Know-how wieder zu altem Glanz führen.

Das Spiel besticht durch lebendige Grafiken im Cartoon-Stil, die perfekt zu den Charakteren und den weitläufigen Umgebungen passen. Auf deiner Reise triffst du auf Menschen aus deiner Stadt, die deine Hilfe brauchen, du stellst dich Feinden, und die Geschichte entwickelt sich immer weiter.

Es geht darum, die Umgebung zu erkunden, Aufgaben zu erfüllen, bei deinen Entscheidungen kreativ zu sein und stetig voranzukommen. Du kannst wählen, ob du spielen möchtest nuroder inKoop-Modusund zeige dein Talent beim Sammeln, Basteln und Gestalten.

For Palworld Fans, die Spaß am Bauen, Basteln und Erkunden haben, Dragon Quest Builders 2 ist die ideale Wahl. Es vermittelt dir dasselbe Gefühl von Freiheit, gepaart mit einer großartigen Geschichte und faszinierenden Charakteren.

Mein Fazit: Dragon Quest Builders 2 setzt weniger auf Überlebensdruck als vielmehr auf pure Kreativität, aber der Loop kommt einem sofort bekannt vor, wenn man Palworlds Aufbau-Aspekt. Du sammelst Materialien, baust zerstörte Welten wieder auf und siehst, wie deine Kreationen für NPCs und den Spielfortschritt tatsächlich eine Rolle spielen. Wenn es dir Spaß gemacht hat, Stützpunkte zu entwerfen und zu sehen, wie sie in Palworld… dies ist eine entspanntere, strukturierte Alternative, die dennoch das Verlangen nach dem Bauen stillt.

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6. Temtem [Das beste Monster-Spiel im Wettbewerbsstil wie Palworld]

Unsere Bewertung 9.5

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Plattformen PC, PS5, Nintendo Switch, Xbox Erscheinungsjahr 2020 Entwickler Temtem Team Durchschnittliche Spielzeit 50–100 Stunden Besondere Merkmale Online-MMO, Koop-Multiplayer, strategische Kreaturenkämpfe, kompetitives Gameplay

Temtem ist ein fesselndes Online-MMORPG zum Sammeln von Kreaturen das die klassische Formel des Monsterfangens gewissermaßen neu erfindet und ihr eine neue Wendung verleiht. Die Handlung spielt in einer wunderschönen Luftarchipel In dieser Welt schlüpfst du in diesem Spiel in die Rolle eines „Tamer„der durch pulsierende Welten reist, auf der Suche nach Temtems. Es handelt sich um komplexe Wesen, von denen jedes seine ganz eigenen Fähigkeiten besitzt. Das eröffnet dir unzählige Möglichkeiten für Kämpfe und Erkundungen.

In diesemEin fesselndes MMORPG Du wirst dich auf Erkundungsquests begeben, die genauso viel Spaß machen wie die Kämpfe selbst – und das liegt an der großen Auswahl an Regionen, die du besuchen kannst, sowie an der Cartoon-artigen Grafik. Temtem im Mittelpunkt stehen rundenbasierte Kämpfe, die Strategie und sorgfältige Planung erfordern, während du dein Team zusammenstellst und versuchst, den nächsten Zug deines Gegners vorauszusehen.

Du kannst dich in epische PvP-Kämpfe stürzen, Solo-Quests absolvieren oder im Koop-Multiplayer-Modus spielen. Die Auswahl ist riesig!

Was reiztPalworld was die Fans am meisten begeistert, ist Temtem’s die zentralen Elemente des Sammelns und Kämpfens. Auch wenn das Überlebenselement nicht besonders stark ausgeprägt ist, legt es den Schwerpunkt auf taktischer Kampf, Teambildung, and Multiplayer-Erkundung. Temtem bringt frischen Wind in das Monsterkampf-Genre und bietet ein tolles RollenspielErlebnis. Dies ist ideal für Spieler, die ein geselliges und auf das spielerische Können ausgerichtetes Spielerlebnis suchen.

Mein Fazit: Temtem verzichtet komplett auf Überlebenssysteme und setzt stattdessen verstärkt auf strukturierte, fähigkeitsbasierte Monsterkämpfe. Die Teamzusammenstellung, das Ausdauermanagement und die PvP-Balance spielen eine weitaus größere Rolle als das Grinden. Wenn Palworlds Die Kreaturensammlung hat dich in ihren Bann gezogen, aber du wolltest tiefgründigere, fairere Kämpfe, die strategisches Vorgehen belohnen, Temtem bietet eine sauberere und wettbewerbsfähigere Alternative.

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7. Terraria [Das beste Sandbox-Survival-Spiel ähnlich wie Palworld]

Unsere Bewertung 9.4

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Plattformen PC, Xbox, PS4, PS3, Nintendo Switch, Android, iOS, Wii U Erscheinungsjahr 2011 Entwickler Re-Logic Durchschnittliche Spielzeit über 50 Stunden Besondere Merkmale Verfahren zur Weltgenerierung, Handwerk, Basisbau, Kämpfe, Multiplayer-Koop

Terraria ist dein absolutes 2D-Sandkasten Abenteuerspielwo dudig, erstellen, kämpfen,and entdecken, während er gleichzeitig auf der Suche nach verborgene Schätze. Die Möglichkeiten sind endlos!

Du stellst deine Werkzeuge zum Überleben her und bekämpfst mächtige Gegner. Das Spiel bietet Pixel-Art-Stil Grafiken, die ein nostalgisches Retro-Feeling vermitteln, aber dennoch über moderne Spielmechaniken verfügen, die sich durch Tiefe und Komplexität auszeichnen.

Zu Beginn sammelst du grundlegende Materialien, stellst Werkzeuge her und baust dir eine Unterkunft. Sobald du eine solide Basis hast, wagst du dich in tiefere, gefährlichere Gebiete.

Während du die Welt erkundest, musst du dich gefährlichen Gegnern stellen, deine Ausrüstung verbessern und dein Territorium erweitern. Das Fortschrittssystem ist äußerst lohnenswert. Du wirst Geheimnisse die zu mächtigen Gegenständen und neuen Gebieten führen, die es zu erkunden gilt.

WährendTerraria erfordert keine High-End-Hardware, ein guter Gaming-Monitorund einhochwertige MMO-Maus kann längere Sitzungen angenehmer machen und die allgemeine Kontrolle verbessern.

Mein Fazit: Terraria macht das Überleben zu einem endlosen Kreislauf aus Entdeckungen, Handwerk und Eskalation. Du beginnst mit nichts, errichtest weitläufige Stützpunkte, zähmst die Welt um dich herum und schaltest durch Ausrüstung und Bosskämpfe nach und nach absurde Kräfte frei. Wenn Palworlds Die „Freedom“- und „Progression“-Hooks haben dich am Spielen gehalten, Terraria bietet dieselbe „Nur noch ein Upgrade“-Dynamik in einer kompakteren, endlos wiederholbaren Sandbox.

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8. Slime Rancher [Das beste entspannte Spiel ähnlich wie Palworld]

Unsere Bewertung 9.3

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Plattformen PC, PS4, Xbox, PC, Nintendo Switch, Android Erscheinungsjahr 2017 Entwickler Monomi-Park Durchschnittliche Spielzeit 20–30 Stunden Besondere Merkmale Niedliche Schleime, Ranch-Management, Erkundung, Züchtung hybrider Kreaturen

Slime Rancher ist ein absolut bezauberndes Spiel, in dem man Kreaturen einfängt und dabei in die Rolle eines Rancherder fängt und aufzieht süße Schleime. Das Spiel spielt an einem farbenfrohen Ort namens Weit, weit entfernt, und du kümmerst dich um deineSchleimranch, wunderschöne Landschaften erkunden und Gegenstände sammeln.

Jeder Schleim hat eine andere Form und verfügt über eigene Besonderheiten, Verhaltensweisen und Charaktereigenschaften. Das Spiel bietet eine richtig entspannte Atmosphäre, und der Grafikstil verleiht ihm einen verspielten Charme.

Du sammelst Schleime, fütterst sie und züchtest sie. Dein Hauptziel ist es jedoch, neue Hybridtiere zu erschaffen. Und einige der besonders schelmischen Kerlchen werden dich auf Trab halten. Als Bonus kannst du verschiedene Biome erkunden und deine Ranch ausbauen, um mehr Schleime unterzubringen und einige Aufgaben zu automatisieren.

Im Vergleich zu Palworld und die anderen hier aufgeführten ähnlichen Spiele, Slime Rancher bietet einefriedlichand entspannte Atmosphäre, vor allem, weil es keine Kämpfe gibt. Es ist perfekt, um sich von intensiven Kämpfen zu erholen. Der Schwerpunkt liegt auf Erkundung und Verwaltung statt auf Überleben oder Kämpfen. Palworld Fans werden das Sammel-, Abenteuer- und Entdeckungselement des Spiels absolut lieben.

Mein Fazit: Slime Rancher verringert das Risiko und konzentriert sich stattdessen auf Erkundung, Sammeln und Basisverwaltung, was sich wirklich entspannend anfühlt. Das Einfangen von Kreaturen, das Optimieren deiner Ranch und das Beobachten, wie alles ineinandergreift, löst dieselbe Befriedigung aus wie Palworld, nur ohne den Druck. Wenn dir der Umgang mit den Kreaturen besser gefallen hat als die Kämpfe, ist dies die entspannte Alternative, die dennoch ein Erfolgserlebnis bietet.

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9. Monster Hunter: World [Das beste actionreiche Spiel im Stil von Palworld]

Unsere Bewertung 9.2

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Plattformen PC, PS4, Xbox Erscheinungsjahr 2018 Entwickler Capcom Durchschnittliche Spielzeit 50–100 Stunden Besondere Merkmale Taktischer Kampf, kooperativer Mehrspielermodus, Kämpfe gegen riesige Monster

In Monster Hunter, Du schlüpfst in die Rolle eines Spitzen- Jägerder nur ein Ziel hat: riesige, gefährliche Bestien aufzuspüren und zu besiegen. Jeder Auftrag fühlt sich wie eine Top-Mission an, denn das Spiel spielt in einer dynamischen, vernetzten offenen Welt, die voller Leben steckt.

Monster Hunter: World ist ein taktisches Meisterwerk der Monsterjagd, das kooperatives Spiel, aufwändige Herstellungund ein die weite und gefährliche Welt. Während du Monster jagst, lernst du, wie sich jedes Monster verhält, studierst ihre Schwachstellen und nutzt dieses Wissen, um starke Rüstungen und Waffen herzustellen. Jede erfolgreiche Jagd gibt dir ein Gefühl der Erfüllung.

Neben dem Einsatz von Werkzeugen, Fallen und verschiedenen Waffen erkundest du auch interessante Biome und kämpfst in Echtzeit gegen riesige Monster. Strategie und Zusammenarbeit sind hier unerlässlich, egal ob du alleine spielst oder im Koop-Modus mit bis zu vier Spielern.

Palworld Fans lieben das Gefühl von Abenteuer und Herausforderung, das Monster Hunter: World zu bieten hat. Im Mittelpunkt des Spiels stehen Erkundung, spannende Kämpfe und die Weiterentwicklung der Ausrüstung, während das Sammeln oder Zähmen eher eine untergeordnete Rolle spielt. Ein absolutes Muss, wenn du gerne mächtige Gegner besiegst und komplexe Systeme entschlüsselst.

Mein Fazit: Monster Hunter: World ersetzt den Aufbau von Stützpunkten durch präzise Kämpfe und ein tiefgehendes Fortschrittssystem, doch der auf Kreaturen ausgerichtete Spielablauf kommt einem bekannt vor. Man spürt Monster auf, lernt ihr Verhalten kennen und wird stärker, indem man jede Jagd in bessere Ausrüstung umwandelt. Wenn Palworlds Wenn die Kreaturen dein Hauptanreiz waren und du dir mehr auf Geschicklichkeit basierende Kämpfe mit echtem Gewicht hinter jeder Begegnung gewünscht hast, ist dies die befriedigendste, actionreiche Alternative.

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10. No Man’s Sky [Das beste Erkundungsspiel im Stil von Palworld]

Unsere Bewertung 9.1

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Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2016 Entwickler Hallo, liebe Spieler Durchschnittliche Spielzeit 50–100 Stunden Besondere Merkmale Verfahren, mit denen Planeten generiert werden, Weltraumerkundung, Aufbau von Stützpunkten, Entdeckung außerirdischer Lebewesen

No Man’s Sky ist ein weitläufiges Open-World-Erkundungsspiel, das in einem endlosen, prozedural generierten Universum spielt. Du schlüpfst in die Rolle eines Weltraumforscher, und du reist von einem Planeten zum nächsten, entdeckst außerirdische Lebewesen, sammelst Ressourcen und errichtest Stützpunkte. Während deiner Erkundungen katalogisierst du die vielfältigen Lebewesen, die du auf jedem Planeten findest, und interagierst mit ihnen. Außerdem kannst du die Geheimnisse des Universums lüften!

Was ist ein bisschen anders als Palworldist, dassNo Man’s Sky bietet ein ruhigeres Spielerlebnis, bei dem Überleben, Handwerk und Entdeckung im Vordergrund stehen. Dennoch bewahrt es das gleiche Gefühl von Abenteuer und Entdeckung, das Palworld Fans werden das zu schätzen wissen.

Kommen wir nun zu den Einzelheiten. Folgendes wirst du tun: No Man’s Sky: Du sammelst Ressourcen, verbesserst deine Ausrüstung ständig und erkundest verschiedene Welten. Da jeder Planet, den du besuchst, mit so vielen feinen Details gestaltet wurde, weißt du nie, welche Überraschungen dich unterwegs erwarten. Du kannst nur hoffen, dass es keine tödliche Begegnung wird.

Sein künstlerischer Stil ist farbenfrohand lebhaft, mit detailreichen Umgebungen, die das Erkundungserlebnis zu einem echten Erlebnis machen. Für alle, die Spaß daran haben, Palworld„die Erkundung der offenen Welt und das Entdecken von Kreaturen, No Man’s Sky bietet ein riesiges, dynamisches Universum, das es mit ähnlichen Spielmechaniken zu erkunden gilt.

Mein Fazit: No Man’s Skydrückt diePalworld-ähnliche Spielmechanik in gigantischem Maßstab, bei der der Fokus auf Kreaturen durch endlose Erkundung und den Aufbau von Stützpunkten in ganzen Galaxien ersetzt wird. Du sammelst Ressourcen, errichtest Außenposten, zähmst wilde Tiere und gestaltest deinen eigenen Weg ohne starre Vorgaben. Wenn Palworlds Wenn dich die Freiheit und der Sandbox-Spielverlauf schon gefesselt haben, dann ist dies die Option, die dieses Gefühl auf ein absurdes Maß steigert.

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11. Stardew Valley [Das beste Lebenssimulationsspiel im Stil von Palworld]

Unsere Bewertung 9

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Plattformen PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox, Android, iOS Erscheinungsjahr 2016 Entwickler ConcernedApe Durchschnittliche Spielzeit 30–50 Stunden Besondere Merkmale Landwirtschaft, Tierhaltung, Aufbau von Stützpunkten, leichte Kämpfe

Stardew Valleyist eingemütliches Bauernhofspiel Dort übernimmst du einen alten Bauernhof und machst ihn zu deinem ganz persönlichen Projekt. Du baust Getreide an, züchtest Tiere, betreibst Bergbau, gehst angeln und bekämpfst sogar gefährliche Monster in den Höhlen. Und das Beste daran ist: Du entscheidest ganz allein, wie du spielst. Du gestaltest dein Leben ganz nach deinem eigenen Tempo.

Das Spiel hat eine bezaubernde Pixel-Art-Stil und bietet jede Menge entspannende Aktivitäten. Du kannst dich mit den Dorfbewohnern anfreunden, deine Farm ganz nach deinem Geschmack gestalten und im Laufe der Jahreszeiten neue Bereiche freischalten. Du kannst auf dem Feld arbeiten oder einfach nur die Seele baumeln lassen – es gibt immer etwas Interessantes und Erfüllendes zu tun.

Was dieses Spiel von anderen abhebt, ist, wie einfach, unterhaltsam und herzlich es ist. Stardew Valley bietet eine fantastische Mischung aus Leben auf dem Bauernhof, Basteln, erkundenundGemeinschaftso, dass man immer wieder zurückkommt, um noch „einen Tag“ zu bleiben.

Wenn dir die Teile des Spiels gefallen haben, in denen es darum geht, Kreaturen großzuziehen und eine Basis aufzubauen, Palworld, Stardew Valley bietet eine hervorragende Alternative dazu, nämlich eine langsamere, sanftere Variante davon. Es geht darum, etwas von Grund auf aufzubauen und zu beobachten, wie es wächst.

Nach zahlreichen Bewertungen Stardew Valley kommt auf dem PC besonders gut zur Geltung. Weitere Empfehlungen zu PC-Spielen findest du in unserem Die besten PC-SpieleLeitfaden.

Mein Fazit: Stardew Valley tauscht Überlebensdruck und Kampfchaos gegen Routine, Fortschritt und langfristigen Weltbau ein. Die Bewirtschaftung deiner Farm, der Aufbau von Beziehungen und die stetige Erweiterung deines Einflussbereichs lösen denselben Befriedigungszyklus aus wie Palworlds Basis- und Kreaturenmanagement. Wenn du es genossen hast, zu beobachten, wie Systeme im Laufe der Zeit wachsen, und dir eine ruhigere, persönlichere Alternative wünschst, ist dieses Spiel genau das Richtige für dich.

★ Das beste Lebenssimulationsspiel im Stil von Palworld Stardew Valley auf dem PC Bei Eneba einkaufen

Mein Gesamtfazit zu Spielen wie Palworld

Spiele wiePalworld Das Spiel wirkt unterschiedlich, je nachdem, was dich am meisten angesprochen hat – Kreaturen, das Basteln, das Chaos oder die pure Freiheit. Hier sind meine Empfehlungen, je nachdem, was dir tatsächlich am besten gefallen hat:

Für eingefleischte Survival-Fans → Ark: Survival Evolved . Unerbittliche Spielmechaniken, ein umfangreiches Handwerkssystem und das Zähmen von Kreaturen, das keine Fehler verzeiht. Wenn Palworld wirkt manchmal zu sanft, Ark macht jede Sitzung zu einem Kampf ums Überleben.

→ . Unerbittliche Spielmechaniken, ein umfangreiches Handwerkssystem und das Zähmen von Kreaturen, das keine Fehler verzeiht. Wenn Palworld wirkt manchmal zu sanft, Ark macht jede Sitzung zu einem Kampf ums Überleben. Vor allem für Monster-Sammler → Kassetten-Monster . Hier dreht sich alles um Experimentierfreude und cleveres Kreaturendesign. Die Fusionsmechanik sorgt für Abwechslung und belohnt Kreativität statt mühsames Grinden.

→ . Hier dreht sich alles um Experimentierfreude und cleveres Kreaturendesign. Die Fusionsmechanik sorgt für Abwechslung und belohnt Kreativität statt mühsames Grinden. Für Pokémon-Fans, die sich nach Freiheit sehnen → Pokémon Legends: Z-A . Echtzeit-Erkundung und interaktive Pokémon-Erlebnisse, die endlich mit alten Mustern brechen. Das trifft genau den Palworld Juckreiz ohne den Überlebenskampf.

→ . Echtzeit-Erkundung und interaktive Pokémon-Erlebnisse, die endlich mit alten Mustern brechen. Das trifft genau den Palworld Juckreiz ohne den Überlebenskampf. Für Genossenschaftsbauherren → Valheim . Gemeinsames Erkunden, sinnvolle Basisgestaltung und Bosskämpfe, die gute Vorbereitung erfordern. Es ist gemächlicher, stimmungsvoller und mit Freunden unglaublich befriedigend.

→ . Gemeinsames Erkunden, sinnvolle Basisgestaltung und Bosskämpfe, die gute Vorbereitung erfordern. Es ist gemächlicher, stimmungsvoller und mit Freunden unglaublich befriedigend. Für alle, die im Herzen kreative Baumeister sind → Dragon Quest Builders 2. Pures Bauglück mit Struktur und Charme. Wenn das Entwerfen von Basen dein Lieblingsaspekt an Palworld… hier kann sich dieser Drang voll und ganz austoben.

Egal, auf welcher Seite Palworld Was auch immer dich gepackt hat (Kreaturen, Handwerk oder völlige Freiheit) – hier gibt es ein Spiel, das noch einen drauflegt. Aber sei gewarnt: Sobald du anfängst, zu optimieren, zu experimentieren und Welten ganz nach deinem Geschmack zu erschaffen, ist es sehr schwer, wieder aufzuhören.

Häufig gestellte Fragen

Welches Spiel ähnelt Palworld am meisten?

Das beste Spiel, das dem ähnelt Palworld is Ark: Survival Evolved. Es besticht durch das Zähmen von Kreaturen, Überlebenselemente und eine riesige offene Welt und bietet ein ähnliches Abenteuer mit zusätzlicher Komplexität.

Was für ein Spielgenre ist „Palworld“?

Palworld ist eines der besten Survival-Spiele, bei dem man Kreaturen sammelt und das Elemente wie Basisbau, Erkundung und Kämpfe vereint. Es verbindet den Nervenkitzel des Kreaturenfangens mit Survival-Mechaniken in einer riesigen, offenen Welt voller Abenteuer.