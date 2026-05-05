Las 11 mejores opciones de mini PC para 2026: potencia compacta, gran relación calidad-precio

El mejor mini PC que he probado ha cambiado por completo mi forma de ver la informática de sobremesa. No esperaba que sustituyera a mi torre de tamaño normal, pero se ha encargado de todo —trabajo, multimedia e incluso juegos ligeros— sin ruido ni volumen.

Si estás buscando un sistema compacto que ofrezca un rendimiento real, en esta guía te presentamos 11 mini PC que destacan actualmente. Cada uno de ellos representa, en mi opinión, la mejor opción de mini PC de 2026 en su categoría.

Algunos son perfectos para estudiantes, mientras que otros se adaptan a profesionales creativos o usuarios particulares que buscan ahorrar espacio sin renunciar a la potencia. Sigue leyendo para descubrir la lista completa. Si necesitas el mejor mini PC para jugar, trabajar o realizar tareas creativas, esta guía te será de gran ayuda.

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Nuestras mejores recomendaciones de mini PC

Tras comparar el rendimiento, el diseño y la relación calidad-precio, tres modelos destacaron claramente. Estos representan las mejores opciones de mini PC en diferentes rangos de precios y para distintos usos. Esto es lo que los hace especiales.

Lenovo ThinkCentre neo 50q 4.ª generación (2024) – Un equipo versátil y fiable, ideal tanto para oficinas como para el hogar. Ofrece una estabilidad excelente, un funcionamiento silencioso y una cuidada selección de puertos. KAMRUI Essenx E2 (2025) – Una de las mejores opciones básicas para estudiantes y usuarios ocasionales. Ofrece un rendimiento ágil para las tareas diarias, un diseño elegante y unas opciones de conectividad sorprendentes. ASUS ROG NUC (2024) – Un equipo de gran rendimiento para gamers y usuarios avanzados. Este mini PC combina componentes de gama alta y una excelente gestión térmica en un diseño que cabría esperar encontrar en una estantería.

Estas tres recomendaciones recogen las mejores mini PC para diferentes necesidades y presupuestos. Cada una de ellas ofrece un equilibrio único entre tamaño, velocidad y relación calidad-precio, en función de lo que estés buscando. Sigue leyendo para ver el desglose completo de los once modelos.

Los 11 mejores modelos de mini PC que puedes comprar en 2026 para cualquier necesidad

Los mejores mini PC se han convertido en sistemas potentes y compactos que se adaptan a casi cualquier entorno: el hogar, la oficina, los videojuegos o el trabajo creativo. En esta sección, analizaremos once modelos destacados que ofrecen un gran rendimiento sin ocupar espacio. Encontramos el mini PC que mejor se adapte a tus necesidades.

1. Lenovo ThinkCentre neo 50q 4.ª generación [La mejor mini PC en general]

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Especificaciones Detalles CPU Intel Core i5-13420H (8 núcleos, 12 hilos, hasta 4,6 GHz) GPU / iGPU Gráficos Intel UHD integrados Memoria 16 GB de memoria RAM DDR4 Almacenamiento SSD M.2 PCIe NVMe de 512 GB Puertos y conectividad 1 puerto USB-C 3.2 Gen 2, 3 puertos USB-A 3.2 Gen 2, 2 puertos USB-A 2.0, 1 puerto HDMI, 2 puertos DisplayPort, Ethernet, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2

The Lenovo ThinkCentre neo 50q 4.ª generaciónes ella mejor mini PC para un uso versátil gracias a su equilibrio entre rendimiento, tamaño y estabilidad. Funciona con un Intel Core i5 de 13.ª generación, que gestiona con facilidad la multitarea, las herramientas de productividad y las tareas creativas ligeras. Su Chasis de 1 litro Se integra discretamente en un escritorio, una estantería o detrás de un monitor, al tiempo que mantiene la temperatura bajo control.

Para más información Fíjalo a la parte trasera del monitor con un soporte VESA para crear un espacio de trabajo ordenado y eficiente y reducir el desorden en el escritorio.

Con compatibilidad con tres pantallas 4K (1 HDMI, 2 DisplayPort), este modelo es ideal para usuarios que necesitan configuraciones de pantalla múltiple. Incluye funciones de seguridad de nivel empresarialy unDiseño de bajo nivel de ruido con certificación TÜV. El16 GB de RAM and SSD de 512 GB ofrecen un rendimiento rápido y ágil desde el primer momento.

Ventajas Contras ✅ Gran capacidad multitarea con el procesador Intel Core i5 de 13.ª generación ✅ Su tamaño ultracompacto de 1 litro se adapta a espacios reducidos ✅ Funcionamiento silencioso certificado ✅ Admite hasta 3 monitores para aumentar la productividad ✅ Conexión rápida mediante USB-C, Ethernet y Wi-Fi 6 ✅ Arranque rápido y tiempos de carga de aplicaciones reducidos gracias al SSD NVMe ✅ Fácil de ampliar para futuras necesidades de memoria o almacenamiento ❌ No es ideal para juegos de alta gama, pero resulta adecuado para tareas de oficina, streaming y herramientas creativas de uso diario

Veredicto final:The Lenovo ThinkCentre neo 50q 4.ª generación Es el mejor miniordenador para aquellos usuarios que buscan un sistema compacto, silencioso y muy fiable para trabajar, estudiar o realizar tareas creativas sencillas.

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2. KAMRUI Essenx E2 [La mejor mini PC económica]

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Especificaciones Detalles CPU AMD Ryzen 4300U (4 núcleos, 4 hilos, hasta 3,7 GHz) GPU / iGPU Gráficos AMD Radeon integrados Memoria 16 GB de memoria RAM DDR4 Almacenamiento SSD M.2 de 512 GB (ampliable mediante ranura M.2 SATA y ranura de 2,5 pulgadas) Puertos y conectividad 1 puerto USB-C Gen 2, 3 puertos USB-A, 1 puerto HDMI 2.0, 1 puerto DisplayPort 1.4, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth

The KAMRUI Essenx E2es ella mejor mini PC económica para compradores que buscan un rendimiento fiable para el día a día a un precio asequible. Con tecnología de AMD Ryzen 4300U, este equipo permite navegar por Internet, ver contenidos en streaming, utilizar programas de ofimática y realizar tareas escolares sin retrasos ni sobrecalentamiento. A pesar de su precio, incluye un completo 16 GB de RAMy unSSD de 512 GB.

Para más información Utiliza el DisplayPort 1.4 para disfrutar de un rendimiento más fluido en configuraciones con varios monitores si estás reproduciendo vídeo o utilizando escritorios ampliados.

Es compatible conConfiguraciones de doble pantalla 4K a través de HDMI y DisplayPort. Con ambos USB-C de segunda generación y puertos USB-A estándar, se conecta fácilmente a periféricos y unidades externas. La carcasa plateada se mantiene fría gracias a un diseño de refrigeración pasiva que hace que el ruido del ventilador sea prácticamente inaudible, incluso durante un uso prolongado.

Ventajas Contras ✅ Excelente relación calidad-precio con 16 GB de RAM y un SSD de 512 GB a un precio asequible ✅ Ranuras de actualización de memoria de doble canal y SSD para mayor flexibilidad en el futuro ✅ Su perfil térmico silencioso ayuda a reducir las distracciones en espacios pequeños o compartidos ✅ Admite salida 4K para flujos de trabajo profesionales, multimedia y de diseño básico ✅ USB-C de segunda generación y LAN Gigabit para una transferencia rápida de datos y conexiones estables ✅ Compacto y portátil, ideal para estudiantes, viajeros y uso doméstico ✅ La iGPU Radeon ofrece un buen rendimiento en juegos de navegador y en la aceleración multimedia ❌ No es adecuado para aplicaciones creativas exigentes, aunque gestiona sin problemas la edición básica y la multitarea

Veredicto final:The KAMRUI Essenx E2 Es el mejor mini PC dentro de un presupuesto ajustado y ofrece unas prestaciones sólidas y una versatilidad sorprendente para usuarios domésticos, estudiantes y jugadores ocasionales.

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3. ASUS ROG NUC [La mejor mini PC para juegos]

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Especificaciones Detalles CPU Intel Core Ultra 9 (Serie 2, 2,7 GHz de frecuencia base, 96 MB de caché) GPU / iGPU NVIDIA GeForce RTX Serie 50 (portátil) con compatibilidad con DLSS Memoria Hasta 96 GB de RAM, ampliable sin herramientas Almacenamiento Ampliable por el usuario (compatible con SSD M.2) Puertos y conectividad USB 3.2 Gen 2, DisplayPort, Wi-Fi, Bluetooth, controles RGB en la parte superior

The ASUS ROG NUC es el mejor miniordenador para juegos gracias a su capacidad para ofrecer un rendimiento equivalente al de un ordenador de sobremesa en un chasis compacto de 3 litros. Funciona con el Intel Core Ultra 9 Procesador de la serie 2 e incluye un GPU NVIDIA de la serie RTX 50, lo que permite alcanzar altas frecuencias de fotogramas en exigentes títulos AAA y en juegos de esports competitivos.

Para más información Utiliza la configuración de DLSS en los juegos compatibles para aumentar la velocidad de fotogramas y reducir la carga sobre la GPU durante las sesiones prolongadas.

La GPU dedicada utiliza Tecnología DLSS para mejorar el rendimiento y la calidad visual, lo que garantiza una experiencia de juego fluida y con gran capacidad de respuesta. Por otra parte, el avanzado Sistema de refrigeración QuietFlow utiliza tres ventiladores y una cámara de vapor para mantener temperaturas estables durante sesiones intensas de juego o largas horas de trabajo de alto rendimiento. Con Iluminación RGB Aura Sync Con un diseño elegante y compacto, cabe fácilmente en cualquier escritorio sin dejar de llamar la atención. Esta potente máquina redefine lo que el mejor mini PC puede ofrecer en el ámbito de los videojuegos.

Ventajas Contras ✅ Las tarjetas gráficas de la serie RTX 50 ofrecen una experiencia de juego fluida en 1440p y 4K ✅ La compatibilidad con DLSS aumenta los FPS sin comprometer la calidad visual ✅ El sistema de refrigeración avanzado mantiene la temperatura bajo control durante las largas sesiones de juego ✅ Acceso para ampliar la memoria RAM y el almacenamiento sin necesidad de herramientas ✅ Chasis compacto de 3 litros con toda la potencia de un motor de tamaño normal ✅ Iluminación RGB con Aura Sync para un aspecto personalizado ✅ La CPU Intel Ultra 9 ofrece una gran capacidad multitarea que va más allá de los videojuegos ❌ Precio elevado, pero justificado por su rendimiento y su potencial de actualización

Veredicto final:The ASUS ROG NUC es el mejor ordenador de sobremesa compacto para los jugadores exigentes que buscan rendimiento, refrigeración y calidad gráfica en un formato compacto.

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4. Apple Mac Mini M4 [El mejor mini PC de Apple]

Puntuación: 9,5/10

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Especificaciones Detalles CPU Chip M4 de Apple GPU / iGPU Gráficos integrados de Apple Memoria 16 GB de memoria unificada Almacenamiento Sin especificar (SSD configurable a través de la Apple Store) Puertos y conectividad Thunderbolt, USB-C, HDMI, Ethernet, toma de auriculares, ecosistema macOS

The Apple Mac Mini M4es elEl mejor mini PC de Apple para los usuarios que forman parte del ecosistema de macOS. Con solo 12,7 cm de ancho, cabe en cualquier sitio y ofrece una potencia que rivaliza con la de los ordenadores de sobremesa de tamaño estándar. El nuevo Chip M4 mejora considerablemente el rendimiento en tareas creativas, de desarrollo y en el trabajo diario.

Para más información Utiliza los puertos USB-C frontales para los accesorios que requieran un acceso rápido, como discos duros externos o bases de conexión.

With rendimiento por vatio líder en el sector, elM4 Ofrece todo lo necesario, desde la creación de contenidos multimedia hasta la multitarea, y funciona con fluidez y eficiencia. El dispositivo apenas hace ruido incluso bajo carga, lo que lo hace ideal para profesionales del audio, el vídeo o la programación. Su integración con herramientas como iPhone Mirroring, iMessage, FaceTime e iCloud lo convierte en un complemento perfecto para cualquier Apple el flujo de trabajo del usuario.

Ventajas Contras ✅ El chip M4 de Apple ofrece una velocidad, una estabilidad y un control térmico excepcionales ✅ Su diseño compacto de 14 x 14 cm se adapta fácilmente a cualquier espacio, ya sea en casa o en la oficina ✅ Funcionamiento silencioso con una excelente optimización térmica ✅ La compatibilidad integrada con el ecosistema de Apple mejora la productividad y la sincronización de dispositivos ✅ Thunderbolt, HDMI y Ethernet para una conectividad de alta velocidad ✅ Las optimizaciones de macOS mejoran la velocidad de las aplicaciones, los tiempos de arranque y la eficiencia energética ✅ Una opción excelente para creativos y desarrolladores que utilizan herramientas nativas de macOS ❌ Compatibilidad limitada con videojuegos, aunque ofrece un buen rendimiento para partidas ocasionales o en la nube

Veredicto final:The Apple Mac Mini M4 rsigue siendo la mejor opción de mini PC para Apple usuarios del ecosistema. Combina un tamaño compacto con una gran potencia, lo que lo hace perfecto para la productividad y el trabajo creativo.

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5. GMKtec EVO-T1 [El mejor mini PC silencioso con compatibilidad con varios monitores]

Puntuación: 9,5/10

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Especificaciones Detalles CPU Intel Core Ultra 9 285H, 16 núcleos, hasta 5,4 GHz en modo Turbo GPU / iGPU GPU Intel Arc 140T (2,35 GHz) Memoria 96 GB de RAM DDR5 (doble canal) Almacenamiento SSD PCIe 4.0 de 2 TB, ampliable hasta un máximo de 12 TB Puertos y conectividad Salida de pantalla cuádruple 4K/8K, USB-C, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, Wi-Fi 6, LAN de 2,5 GbE, Bluetooth 5.2

The GMKtec EVO-T1es elel mejor mini PC silencioso para usuarios que necesitan un rendimiento fluido y compatibilidad con monitores de gran tamaño sin que el sistema haga ruido. Cuenta con la gama alta Intel Core Ultra 9 285H chip con funciones de potenciación de IA y una frecuencia turbo de hasta 5,4 GHz, junto con el GPU Intel Arc 140T que gestiona con facilidad aplicaciones creativas y juegos modernos.

Para más información Para obtener la máxima nitidez de imagen y frecuencia de actualización, utiliza HDMI 2.1 o DisplayPort 1.4 con monitores compatibles con una resolución de 4K a 60 Hz u 8K.

Este modelo es compatible con salida a cuatro pantallas con resolución 4K u 8K. Para juegos y usos que requieren un uso intensivo de la red, el sistema incluye Wi-Fi 6, LAN de 2,5 GbE y USB tipo C, además de un una GPU de gama alta para juegos compatibilidad, transferencias rápidas de archivos y un rendimiento de primera categoría.

Ventajas Contras ✅ Su sistema de refrigeración ultrasilencioso lo hace ideal para entornos en los que el ruido es un factor importante ✅ Admite hasta 4 pantallas con una imagen nítida en 4K/8K ✅ La GPU Intel Arc 140T ofrece un buen rendimiento en tareas creativas y juegos ocasionales ✅ SSD PCIe 4.0 de 2 TB con capacidad suficiente para grandes bibliotecas de archivos y ampliaciones ✅ Los 96 GB de RAM DDR5 permiten realizar múltiples tareas exigentes y gestionar la memoria con rapidez ✅ El puerto Oculink y la LAN de 2,5 GbE garantizan transferencias de datos rápidas y seguras, y reducen el retraso de la red ✅ El moderno diseño del chasis se integra perfectamente en entornos de oficina o estudio ❌ Ocupa más espacio que la mayoría de los mejores mini PC, aunque sigue siendo compacto en comparación con los ordenadores de sobremesa normales

Veredicto final:The GMKtec EVO-T1 ofrece lo que muchos consideran la mejor experiencia en mini PC para profesionales que utilizan varios monitores y que, además, necesitan un funcionamiento silencioso y un rendimiento fiable.

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6. Geekom G1 [El mejor mini PC con refrigeración líquida avanzada]

Enebameter 9/10

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Especificaciones Detalles CPU Intel Core i9-13900HK, hasta 5,4 GHz en modo Turbo, 20 subprocesos GPU / iGPU NVIDIA GeForce RTX 4060 Mobile (8 GB de GDDR6) Memoria 32 GB de RAM DDR5 (ampliable a 64 GB) Almacenamiento SSD PCIe Gen 4 de 2 TB (ampliable hasta 4 TB) Puertos y conectividad Oculink, USB-C, HDMI 2.0, LAN de 2,5 GbE, 15 puertos en total, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2

The Geekom G1es elEl mejor microordenador con refrigeración líquida avanzada, gracias a su combinación de potencia y precisión térmica. En su núcleo se encuentra un Intel Core i9-13900HK, junto con un GPU móvil RTX 4060, lo que lo convierte en la opción ideal para gamers, creadores y usuarios avanzados que necesitan un rendimiento constante bajo carga.

Para más información Para optimizar la refrigeración, coloca el G1 en un espacio bien ventilado y aprovecha al máximo su diseño de salida lateral para mejorar la circulación del aire.

Como resultado, la CPU mantiene velocidades del turbo más duradero que la mayoría de las alternativas refrigeradas por aire. El Puerto Oculink incorpora compatibilidad con GPU externas con un ancho de banda de 32 GB/s. En cuanto a la conectividad, este modelo incluye 15 puertos en total a través de USB-A, USB-C, HDMI y LAN de 2,5 GbE, lo que permite configuraciones con múltiples dispositivos para estudios, salas de edición y flujos de trabajo híbridos.

Ventajas Contras ✅ La refrigeración líquida garantiza un alto rendimiento constante con un bajo nivel de ruido ✅ El procesador Intel Core i9 y la tarjeta gráfica RTX 4060 permiten un renderizado rápido y juegos en 4K ✅ El SSD de 2 TB y las ranuras de expansión ofrecen un excelente almacenamiento multimedia ✅ La conectividad Oculink ofrece opciones de ampliación de la GPU preparadas para el futuro ✅ Su diseño compacto permite instalarlo en espacios reducidos con una acumulación mínima de calor ✅ La LAN de 2,5 GbE y el Wi-Fi 6 mejoran la latencia ✅ Las actualizaciones sin herramientas facilitan la adaptación a las necesidades futuras ❌ Es más grande que los mini PC habituales, aunque la refrigeración y el rendimiento hacen que merezca la pena

Veredicto final:The Geekom G1muestra cómo el mejor mini PC puede igualar el rendimiento de un ordenador de sobremesa gracias a un sistema de refrigeración avanzado. Destaca en tareas de edición, renderizado y videojuegos, al tiempo que mantiene el calor y el ruido bajo control.

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7. ACEMAGICIAN Kron Mini K1 [El mejor mini PC compacto y potente]

Enebameter 9/10

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Especificaciones Detalles CPU AMD Ryzen 7 7730U, 8 núcleos / 16 hilos, hasta 4,5 GHz GPU / iGPU Tarjeta gráfica AMD Radeon RX Vega Memoria 32 GB de RAM DDR4, doble canal, ampliable a 64 GB Almacenamiento SSD M.2 de 512 GB, ampliable mediante una segunda ranura M.2 Puertos y conectividad HDMI, DisplayPort, USB-C, RJ45 LAN, Tipo C, Wi-Fi, Bluetooth

The ACEMAGICIAN Kron Mini K1 se hace merecedor del título de el mejor mini PC compacto y potente gracias a la combinación de un rápido rendimiento multitarea y un tamaño ultracompacto. Funciona con el AMD Ryzen 7 7730U. ElTarjeta gráfica Radeon RX Vega permite una reproducción fluida de vídeos en 4K y disfrutar de juegos casuales sin pérdidas de fotogramas.

Para más información Si utilizas tres monitores, conecta simultáneamente HDMI, DisplayPort y USB-C para ampliar tu configuración sin que baje la resolución.

El rendimiento de la red se mantiene estable incluso bajo presión gracias a LAN Gigabit, y la moderna selección de puertos facilita la conexión de pantallas, unidades externas y periféricos sin necesidad de adaptadores. La carcasa compacta también cuenta con un eficaz sistema de refrigeración que mantiene un bajo nivel de ruido y un rendimiento constante durante sesiones prolongadas.

Ventajas Contras ✅ La CPU Ryzen 7 gestiona con eficacia la multitarea, la reproducción de vídeo y las cargas de trabajo moderadas ✅ La iGPU Radeon RX Vega ofrece imágenes fluidas en 4K y velocidades de fotogramas que permiten jugar sin problemas ✅ 32 GB de RAM de serie, con posibilidad de ampliarla hasta 64 GB ✅ Dos ranuras M.2 para una mayor flexibilidad de almacenamiento ✅ La salida de vídeo triple 4K lo convierte en la opción ideal para entornos de trabajo ✅ Su chasis compacto se adapta fácilmente a cualquier espacio de trabajo o estación multimedia ✅ Gran conectividad con puertos USB-C, RJ45 y HDMI/DP de tamaño estándar ❌ No está optimizado para juegos de alta gama, aunque ofrece un buen rendimiento en títulos casuales y tareas gráficas

Veredicto final:The ACEMAGICIAN Kron Mini K1 demuestra que el mejor mini PC no siempre tiene por qué ocupar mucho espacio. Es ideal para usuarios que buscan velocidad, multitarea y posibilidades de ampliación futura en un diseño limpio y compacto.

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8. AYANEO AM01 Retro [El mejor mini PC con pantalla abatible]

Puntuación de Enebameter: 8,5/10

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Especificaciones Detalles CPU AMD Ryzen 7 5825U, 8 núcleos / 16 hilos, hasta 4,5 GHz GPU / iGPU Gráficos AMD Radeon integrados Memoria 32 GB de RAM DDR4, doble canal, ampliable a 64 GB Almacenamiento SSD PCIe 3.0 de 512 GB, con ranura SATA de 2,5 pulgadas para ampliación Puertos y conectividad USB 3.2 Gen 2, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, Ethernet RJ45, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2

The AYANEO AM01 Retroes elEl mejor mini PC con pantalla abatible, que combina un diseño llamativo con un rendimiento versátil. Fabricado con un chasis de inspiración retro, cuenta con un pequeño pantalla táctil para supervisar rápidamente el sistema, controlar los archivos multimedia o utilizar widgets de productividad.

Para más información Utiliza la pantalla abatible para supervisar las temperaturas, la carga de la CPU y las velocidades de reloj en tiempo real, sin necesidad de aplicaciones externas.

En el interior, elAMD Ryzen 7 5825U ofrece un gran rendimiento para el uso diario del ordenador, la multitarea y las tareas creativas. Su diseño compacto se combina con un Módulo de refrigeración silencioso y de alta eficiencia. Los usuarios también se benefician de un almacenamiento rápido, dos ranuras de RAM y espacio adicional para ampliar la capacidad a través de SATA.

Ventajas Contras ✅ El diseño retro con pantalla abatible le aporta un toque funcional y distintivo ✅ El Ryzen 7 5825U es compatible con la multitarea, las herramientas creativas y la reproducción de archivos multimedia ✅ La compatibilidad con almacenamiento de doble unidad ofrece espacio suficiente para archivos de proyecto cada vez más grandes ✅ El sistema de refrigeración silencioso permite un uso sin distracciones ✅ Los 32 GB de RAM garantizan un rendimiento rápido en todas las aplicaciones y pestañas del navegador ✅ Las conexiones HDMI y DisplayPort de tamaño estándar facilitan el uso de varios monitores ✅ Windows 11 preinstalado garantiza una configuración fluida desde el primer momento ❌ No es adecuada para juegos 3D exigentes, pero ofrece un buen rendimiento en emulación, streaming y títulos poco exigentes

Veredicto final:The AYANEO AM01 Retro es la mejor opción para los usuarios que buscan potencia, portabilidad y un estilo único. Se puede considerar el mejor mini PC que combina personalidad y rendimiento.

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9. ASUS NUC 15 Pro+ [El mejor mini PC preparado para la IA]

Enebameter 8/10

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Especificaciones Detalles CPU Intel Core Ultra 5 225H, serie 2, con una frecuencia base de hasta 1,7 GHz GPU / iGPU Tarjeta gráfica Intel Arc 130T Memoria 96 GB (ampliable, chasis sin herramientas) Almacenamiento Sin especificar (compatible con SSD M.2 y ranuras sin herramientas) Puertos y conectividad Dos puertos HDMI 2.1, Thunderbolt 4, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, chasis de 0,7 l

The ASUS NUC 15 Pro+es elel mejor mini PC preparado para la IA para usuarios que se preparan para cargas de trabajo avanzadas de automatización y aprendizaje automático. Se ejecuta en el nuevo Intel Core Ultra 5 225H procesador, con el apoyo de Tarjeta gráfica Intel Arc 130T.

Para más información Combina este mini PC con una GPU externa Thunderbolt 4 para renderizar modelos de IA o realizar tareas gráficas más exigentes sin tener que cambiar todo el sistema.

Este sistema compacto admite hasta 96 GB de memoria, lo que permite una ejecución más fluida de las pruebas de modelos de IA, la programación y el procesamiento de datos. El diseño térmico desempeña un papel fundamental. El Chasis de 0,7 l pasa desapercibido en cualquier espacio de trabajo, pero esconde una gran potencia bajo el capó. Ya sea para jugar o para el acceso remoto, el sistema mantiene una baja latencia gracias a Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, y dos salidas HDMI.

Ventajas Contras ✅ La GPU Intel Arc 130T es compatible con tareas de inteligencia artificial, gráficos y multimedia de baja latencia ✅ El Wi-Fi 7 y el Bluetooth 5.4 mejoran la capacidad de respuesta entre dispositivos ✅ Las conexiones duales HDMI y Thunderbolt 4 permiten configuraciones de múltiples pantallas con una nitidez de 4K ✅ Su tamaño de 0,7 l se adapta a cualquier espacio de trabajo sin renunciar a nada ✅ El sistema de ventilación silencioso mantiene el ruido de los ventiladores al mínimo incluso durante cargas multihilo ✅ El diseño sin herramientas permite realizar actualizaciones de forma rápida y sencilla ✅ La aceleración por hardware de IA prepara a los profesionales para las cargas de trabajo del futuro ❌ No cuenta con una tarjeta gráfica dedicada, aunque los gráficos mejorados con IA y las opciones de ampliación lo hacen adecuado para la mayoría de las necesidades

Veredicto final:The ASUS NUC 15 Pro+ es el mejor mini PC para profesionales que trabajan en automatización, programación y tareas de inteligencia artificial.

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10. GMKtec K10 [La mejor mini PC de trabajo]

Puntuación de Enebameter: 7,5/10

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Especificaciones Detalles CPU Intel Core i9-13900HK, 14 núcleos, 20 hilos, hasta 5,4 GHz GPU / iGPU Gráficos Intel Iris Xe, hasta 1,5 GHz Memoria 32 GB de DDR5 a 5600 MHz, doble canal, ampliable Almacenamiento SSD PCIe 4.0 de 1 TB, ampliable hasta 12 TB mediante 3 ranuras M.2 Puertos y conectividad 2 puertos HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, LAN de 2,5 Gb/s, USB-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, puerto COM

The GMKtec K10es ella mejor estación de trabajo en formato mini PC para usuarios que necesitan una gran potencia de cálculo en un espacio reducido. Cuenta con el Intel Core i9-13900HK, un procesador de alto rendimiento diseñado para tareas exigentes como la edición de vídeo, el renderizado 3D y la virtualización. Con 32 GB de memoria RAM DDR5 and 1 TB de almacenamiento SSD Gen4, el K10 gestiona con fluidez las aplicaciones más exigentes y ofrece hasta 12 TB de capacidad de ampliación para garantizar la escalabilidad a largo plazo.

Para más información Para proyectos de edición de gran envergadura o virtualización, utiliza las tres ranuras M.2 para separar el sistema operativo, la caché y el almacenamiento del proyecto, y así obtener un rendimiento más rápido.

Es ideal para creadores, ingenieros y desarrolladores gracias a su compatibilidad con cuatro pantallas, lo que permite una salida simultánea en 4K u 8K a través de HDMI, DisplayPort y USB-C. El Puerto COM además, ofrece flexibilidad para integraciones industriales, de automatización o de puntos de venta, una ventaja poco habitual en los mini PC. También es relevante para los usuarios que lo comparan con un el mejor ordenador de placa única, ya que ofrece una potencia de cálculo, una capacidad de memoria y unas posibilidades de ampliación considerablemente mayores en un formato similar.

Ventajas Contras ✅ La CPU i9-13900HK gestiona con facilidad las tareas más exigentes ✅ La ampliación de almacenamiento de 12 TB permite gestionar bibliotecas de archivos de gran tamaño o máquinas virtuales ✅ La compatibilidad con cuatro pantallas 4K/8K mejora la multitarea y el flujo de trabajo ✅ El puerto COM lo hace apto para instalaciones industriales y sistemas integrados ✅ La memoria RAM DDR5 a 5600 MHz garantiza una respuesta rápida en todo tipo de tareas ✅ LAN de 2,5 GbE + Wi-Fi 6: mejora la velocidad de la VPN y el acceso remoto ✅ Su chasis compacto cabe en cualquier escritorio y ofrece la potencia de una estación de trabajo ❌ No cuenta con una GPU dedicada, aunque la Iris Xe integrada sigue siendo eficaz para flujos de trabajo creativos y tareas multimedia

Veredicto final:The GMKtec K10 es el mejor mini PC de nivel profesional para quienes buscan potencia, flexibilidad y compatibilidad con múltiples pantallas en un formato compacto.

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11. Mini PC Beelink SER9 [La mejor combinación de relación calidad-precio y potencia]

Puntuación de Enebameter: 7,5/10

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Especificaciones Detalles CPU AMD Ryzen 9 5900HX, 8 núcleos / 16 hilos, hasta 4,6 GHz GPU / iGPU Tarjeta gráfica AMD Radeon Vega 8, integrada Memoria 32 GB de RAM DDR4, doble canal Almacenamiento SSD NVMe de 512 GB, ampliable por el usuario Puertos y conectividad USB 3.2, HDMI, DisplayPort, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth

The Mini PC Beelink SER9 ofrece un excelente equilibrio entre potencia, precio y fiabilidad. Está equipado con el AMD Ryzen 9 5900HX, un procesador de alto rendimiento que gestiona la multitarea, el software creativo y las herramientas de productividad sin retrasos. En combinación con 32 GB de RAM y un SSD de alta velocidad, este sistema funciona a la perfección tanto en tareas profesionales como en uso diario.

Para más información Conecta las salidas DisplayPort y HDMI a dos monitores para disfrutar de una configuración limpia, ideal tanto para trabajar como para el entretenimiento, sin necesidad de adaptadores.

Its Tarjeta gráfica Radeon Vega 8 ofrece un rendimiento fluido en juegos ligeros, previsualizaciones creativas y multitarea, mientras que su chasis compacto se mantiene fresco y silencioso durante sesiones prolongadas. Esto lo convierte en la opción ideal para teletrabajadores, estudiantes y usuarios de contenidos multimedia. Varios puertos USB, Interfaz multimedia de alta definición, yDisplayPort garantiza la compatibilidad con monitores panorámicos y se conecta fácilmente a cualquiera de los los mejores monitores para videojuegos para crear una experiencia visual nítida y con un mínimo de retraso.

Ventajas Contras ✅ La CPU Ryzen 9 ofrece una rápida multitarea y un rendimiento estable de las aplicaciones ✅ El diseño térmico silencioso mantiene bajo el ruido del ventilador durante largas jornadas de trabajo ✅ La GPU Radeon Vega 8 es ideal para el streaming, los juegos poco exigentes y la reproducción de contenidos multimedia ✅ La memoria de doble canal de 32 GB mejora el rendimiento en tareas que requieren un uso intensivo del navegador o en tareas creativas ✅ El almacenamiento ampliable permite albergar bibliotecas de proyectos más grandes o instalaciones de videojuegos ✅ Las múltiples salidas de pantalla permiten configuraciones multipantalla tanto para trabajar como para jugar ✅ Excelente relación calidad-precio en la categoría de mini PC de gama alta ❌ No es adecuado para juegos 3D de alta gama, aunque ofrece un buen rendimiento con títulos menos exigentes y software de productividad

Veredicto final:The Mini PC Beelink SER9 es un ejemplo de lo que ofrece el mejor mini PC a la hora de combinar precio y prestaciones. Está diseñado para usuarios que realizan múltiples tareas y buscan potencia fiable, un funcionamiento silencioso y un rendimiento sólido en el día a día, todo ello en un equipo compacto.

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Comparativa de especificaciones: las mejores mini PC de 2026

Esta comparación te ayuda a identificar las mejores especificaciones de mini PC para tus necesidades. Utiliza estos datos para comparar la potencia de procesamiento, las capacidades gráficas, las configuraciones de memoria y las opciones de conectividad de todas las mejores mini PC seleccionadas para 2026. Cada modelo destaca por diferentes puntos fuertes en el mercado de las mini PC.

Producto CPU GPU / iGPU Memoria Almacenamiento Puertos y conectividad Lenovo ThinkCentre neo 50q 4.ª generación Intel Core i5-13420H (8 núcleos, 12 hilos, hasta 4,6 GHz) Gráficos Intel UHD integrados 16 GB de memoria RAM DDR4 SSD M.2 PCIe NVMe de 512 GB 1 puerto USB-C 3.2 Gen 2, 3 puertos USB-A 3.2 Gen 2, 2 puertos USB-A 2.0, 1 puerto HDMI, 2 puertos DisplayPort, Ethernet, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 KAMRUI Essenx E2 AMD Ryzen 4300U (4 núcleos, 4 hilos, hasta 3,7 GHz) Gráficos AMD Radeon integrados 16 GB de memoria RAM DDR4 SSD M.2 de 512 GB (ampliable mediante ranura M.2 SATA y ranura de 2,5″) 1 puerto USB-C Gen 2, 3 puertos USB-A, 1 puerto HDMI 2.0, 1 puerto DisplayPort 1.4, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth ASUS ROG NUC Intel Core Ultra 9 (Serie 2, 2,7 GHz de frecuencia base, 96 MB de caché) NVIDIA GeForce RTX Serie 50 (portátil) con compatibilidad con DLSS Hasta 96 GB de RAM, ampliable sin herramientas Ampliable por el usuario (compatible con SSD M.2) USB 3.2 Gen 2, DisplayPort, Wi-Fi, Bluetooth, controles RGB en la parte superior Apple Mac Mini M4 Chip M4 de Apple Gráficos integrados de Apple 16 GB de memoria unificada Sin especificar (SSD configurable a través de la Apple Store) Thunderbolt, USB-C, HDMI, Ethernet, toma de auriculares, ecosistema macOS GMKtec EVO-T1 Intel Core Ultra 9 285H, 16 núcleos, hasta 5,4 GHz en modo Turbo GPU Intel Arc 140T (2,35 GHz) 96 GB de RAM DDR5 (doble canal) SSD PCIe 4.0 de 2 TB, ampliable hasta un máximo de 12 TB Salida de pantalla cuádruple 4K/8K, USB-C, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, Wi-Fi 6, LAN de 2,5 GbE, Bluetooth 5.2 Geekom G1 Intel Core i9-13900HK, hasta 5,4 GHz en modo Turbo, 20 subprocesos NVIDIA GeForce RTX 4060 Mobile (8 GB de GDDR6) 32 GB de RAM DDR5 (ampliable a 64 GB) SSD PCIe Gen 4 de 2 TB (ampliable hasta 4 TB) Oculink, USB-C, HDMI 2.0, LAN de 2,5 GbE, 15 puertos en total, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ACEMAGICIAN Kron Mini K1 AMD Ryzen 7 7730U, 8 núcleos / 16 hilos, hasta 4,5 GHz Tarjeta gráfica AMD Radeon RX Vega 32 GB de RAM DDR4, doble canal, ampliable a 64 GB SSD M.2 de 512 GB, ampliable mediante una segunda ranura M.2 HDMI, DisplayPort, USB-C, RJ45 LAN, Tipo C, Wi-Fi, Bluetooth AYANEO AM01 Retro AMD Ryzen 7 5825U, 8 núcleos / 16 hilos, hasta 4,5 GHz Gráficos AMD Radeon integrados 32 GB de RAM DDR4, doble canal, ampliable a 64 GB SSD PCIe 3.0 de 512 GB, con ranura SATA de 2,5 pulgadas para ampliación USB 3.2 Gen 2, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, Ethernet RJ45, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ASUS NUC 15 Pro+ Intel Core Ultra 5 225H, serie 2, con una frecuencia base de hasta 1,7 GHz Tarjeta gráfica Intel Arc 130T 96 GB (ampliable, chasis sin herramientas) Sin especificar (compatible con SSD M.2 y ranuras sin herramientas) Dos puertos HDMI 2.1, Thunderbolt 4, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, chasis de 0,7 l GMKtec K10 Intel Core i9-13900HK, 14 núcleos, 20 hilos, hasta 5,4 GHz Gráficos Intel Iris Xe, hasta 1,5 GHz 32 GB de DDR5 a 5600 MHz, doble canal, ampliable SSD PCIe 4.0 de 1 TB, ampliable hasta 12 TB mediante 3 ranuras M.2 2 puertos HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, LAN de 2,5 Gb/s, USB-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, puerto COM Beelink MiniPC SER9 AMD Ryzen 9 5900HX, 8 núcleos / 16 hilos, hasta 4,6 GHz Tarjeta gráfica AMD Radeon Vega 8, integrada 32 GB de RAM DDR4, doble canal SSD NVMe de 512 GB, ampliable por el usuario USB 3.2, HDMI, DisplayPort, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth

Este resumen de especificaciones muestra en qué se diferencian los mejores modelos de mini PC de 2026 en aspectos clave. Las opciones de gama alta, como el ASUS ROG NUC ofrecen tarjetas gráficas específicas para juegos, mientras que los miniordenadores económicos como el KAMRUI Céntrate en un rendimiento sólido para el día a día. Utiliza estas especificaciones para determinar qué miniordenador de sobremesa se adapta mejor a tus necesidades de rendimiento y a tu presupuesto. Si quieres leer reseñas detalladas y conocer el rendimiento real, desplázate hacia arriba para ver el análisis completo de los mejores miniordenadores.

Cómo elegir un buen mini PC

Para elegir el mejor mini PC, lo primero es tener claro para qué lo vas a utilizar. El trabajo de oficina y la navegación por Internet requieren mucha menos potencia que los videojuegos, la edición creativa o las tareas relacionadas con la inteligencia artificial. Tener claro el uso que le vas a dar te ayudará a evitar gastar de más o acabar con un equipo que se te quede obsoleto demasiado pronto. El mejor mini PC para tus necesidades es aquel que logre un equilibrio entre rendimiento, tamaño y presupuesto.

El rendimiento de la CPU y por qué es importante

El procesador determina la rapidez con la que se percibe el sistema en el día a día. Para tareas de oficina, navegar por Internet y una multitarea ligera, suele bastar con un Intel Core i5 o un Ryzen 5. Los usuarios que manejen cargas de trabajo más pesadas deberían buscar el la mejor CPU disponibles dentro del presupuesto, como un Intel Core i7 o un AMD Ryzen 7. Los mejores modelos de mini PC de 2026 ofrecen procesadores de gama de sobremesa en formatos compactos.

Capacidades de la GPU para gráficos y videojuegos

Los gráficos integrados funcionan bien para la reproducción de contenidos multimedia y el uso general. Las tareas creativas, los videojuegos y las aplicaciones de inteligencia artificial se benefician de una GPU dedicada. Los sistemas compactos con el la mejor GPU de AMD estas opciones ofrecen un gran rendimiento sin dejar de ser eficientes desde el punto de vista energético. Las el mejor miniordenador para juegos incluirá una tarjeta gráfica dedicada para ofrecer un rendimiento óptimo en los videojuegos.

Memoria RAM, almacenamiento y opciones de actualización

La mayoría de los usuarios deberían intentar 16 GB de RAM para garantizar una multitarea fluida. Los usuarios creativos pueden necesitar más. La capacidad de almacenamiento debería partir de SSD de 512 GB, con opciones de ampliación disponibles para futuras ampliaciones. El espacio interno limitado hace que la capacidad de ampliación sea un detalle importante.

Puertos, refrigeración y uso diario

Selección de puertos influye en la usabilidad más de lo que su tamaño sugiere. Una buena combinación de puertos USB-C, HDMI, DisplayPort y Ethernet garantiza una conectividad fluida con monitores, dispositivos de entrada y dispositivos de almacenamiento. Si tienes pensado transferir archivos de gran tamaño o utilizar el mejor disco duro externo para copias de seguridad o bibliotecas multimedia, asegúrate de que tu miniordenador de sobremesa sea compatible con puertos de alta velocidad como USB 3.2 Gen 2 o Thunderbolt.

Eficiencia, elección del sistema operativo y presupuesto

Los sistemas de bajo consumo reducen la generación de calor y el gasto energético. Windows ofrece la mayor compatibilidad, Linux es ideal para desarrolladores y macOS sigue estando limitado al hardware de Apple. Establece un presupuesto basado en tus necesidades reales, no en las especificaciones más altas, para obtener un valor a largo plazo. Los jugadores deberían dar prioridad a la velocidad de reloj y a la estabilidad térmica, ya que el La mejor CPU para juegos mejora la estabilidad de los fotogramas y la capacidad de respuesta, sobre todo en juegos que exigen mucho a la CPU. El mejor mini PC es aquel que logra equilibrar todos estos factores sin salirse de tu presupuesto.

Mi veredicto general sobre el mejor mini PC

Si trabajas en un espacio reducido y necesitas un sistema que no renuncie al rendimiento, una mini PC es una buena opción para empezar. La mejor mini PC hoy en día depende de quién seas y de lo que necesites. Estas son las principales recomendaciones en función de las necesidades específicas de los usuarios:

Lenovo ThinkCentre neo 50q 4.ª generación – Ideal para la productividad, el teletrabajo y entornos de oficina silenciosos

KAMRUI Essenx E2 – La mejor relación calidad-precio para estudiantes y usuarios domésticos ocasionales que necesitan un rendimiento sólido para el día a día

ASUS ROG NUC – La mejor opción para gamers y usuarios avanzados que buscan prestaciones de primera categoría en un formato compacto

Apple Mac Mini M4 – Ideal para creativos y Apple usuarios que necesitan la potencia de la serie M en un diseño compacto

Cada uno de ellos representa lo que, en mi opinión, son los mejores mini PC que ofrece el año 2026, pero cuál es el más adecuado para ti depende de cómo trabajes, te diviertas y cuáles sean tus planes de futuro.

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