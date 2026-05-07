Las 6 mejores placas base de 2025: potencia en la palma de tu mano

El mejor ordenador de placa única ofrece un rendimiento comparable al de un ordenador de sobremesa en un formato más pequeño que un teléfono móvil. Estos sistemas operativos completos funcionan a la perfección en estas placas compactas y consumen muy poca energía.

He visto cómo estas placas han pasado de ser simples proyectos de aficionado a convertirse en auténticas plataformas de desarrollo. Permiten la transmisión de vídeo en 4K, coordinan sistemas domésticos inteligentes, ejecutan inferencias de IA en el borde de la red y dan vida a innumerables proyectos de creadores.

Los pines GPIO se conectan directamente a sensores y dispositivos. La conectividad de red viene de serie. Su potencia de procesamiento rivaliza con la de los ordenadores de sobremesa básicos. Esta guía presenta seis placas que resuelven problemas reales para desarrolladores, aficionados y profesionales.

Nuestras mejores opciones en ordenadores de placa única

Después de haber trabajado con decenas de ordenadores de placa única a lo largo de los años, la diferencia entre lo que es «suficientemente bueno» y lo que es «realmente excelente» se reduce a tres aspectos: un rendimiento a la altura de tu proyecto, una conectividad que no te obligue a buscar soluciones alternativas y un servicio de asistencia que no te deje tirado a las 2 de la madrugada intentando solucionar un problema. Estas tres tablas lo tienen todo.

Radxa Rock 5C RK3588S2 (2024) – Sus ocho núcleos con compatibilidad con NVMe y decodificación de vídeo 4K lo convierten en una opción ideal para desarrolladores. Ampliable a 32 GB de RAM con gráficos Mali-G610. Su eficiente consumo de energía de 10 W permite realizar múltiples tareas y reproducir contenidos multimedia con fluidez. Orange Pi 5 Plus (2023) – Potencia de mini-PC con Ethernet 2,5G, almacenamiento NVMe y capacidad para vídeo 8K. La NPU integrada acelera las cargas de trabajo de IA, mientras que las dos salidas HDMI permiten configuraciones de pantalla flexibles. Gran rendimiento para proyectos exigentes. Khadas VIM3 (2019) – Diseñado específicamente para aplicaciones de inferencia de IA y multimedia, con un rendimiento de la NPU de 5,0 TOPS. La reproducción fluida en 4K se combina con la eficiencia de procesamiento del Cortex-A73. Su bajo consumo energético lo hace ideal para un funcionamiento ininterrumpido.

La lista completa que figura a continuación incluye seis placas que realmente resuelven problemas reales en lugar de crear otros nuevos. Encontrarás especificaciones detalladas, ejemplos de uso en la vida real y los puntos fuertes específicos que hacen que merezca la pena tener en cuenta cada una de ellas para tu próximo montaje.

Las 6 mejores opciones de ordenadores de placa única en cuanto a rendimiento y relación calidad-precio

Para encontrar la placa adecuada, hay que ajustar sus especificaciones a las necesidades concretas de tu proyecto. Algunas destacan en la reproducción de contenidos multimedia con decodificación de vídeo por hardware. Otras dan prioridad al acceso a GPIO para aplicaciones de robótica y sistemas de control.

Las placas que se muestran a continuación abarcan diferentes prioridades sin obligar a hacer concesiones en los aspectos más importantes. Encontrarás la mejor placa base que se adapte a tus necesidades y presupuesto.

1. Radxa Rock 5C RK3588S2 [El mejor SBC económico compatible con 8K]

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Especificaciones Detalles Núcleos/Hilos 8 núcleos (4 Cortex-A76 y 4 Cortex-A55) Frecuencia base/acelerada Hasta 2,2 GHz Caché 8 MB de L3 compartida (basada en la arquitectura RK3588S2) TDP Aprox. 10 W (estimación a nivel de placa) Enchufe SoC soldado (no sustituible) GPU integrada ARM Mali-G610 MP4 Nevera Incluye disipador térmico pasivo; conector para ventilador opcional disponible

The Radxa Rock 5C RK3588S2 ofrece un rendimiento digno de un ordenador de sobremesa en un placa ARM compacta, lo que lo convierte en una opción ideal para desarrolladores, aficionados al bricolaje y constructores que buscan una fuente de alimentación eficiente a un precio asequible.

Se basa en el chip RK3588S2, que combina núcleos Cortex-A55 de alta eficiencia con núcleos A76 más rápidos, capaces de gestionar con facilidad la multitarea y las tareas de compilación ligeras. Lo que distingue a este chip es su compatibilidad con almacenamiento NVMe, USB 3.0 e incluso reproducción de vídeo 4K, lo que le confiere un nivel de flexibilidad sorprendente para su precio.

Ventajas Contras ✅ Compatibilidad multimedia 4K con decodificación por hardware (HEVC, AV1) ✅ Consumo energético eficiente de unos 10 W: se mantiene frío gracias a la refrigeración pasiva ✅ Compatibilidad con USB 3.0 y NVMe para un almacenamiento y una transferencia rápidos ✅ Compatible con WiFi 6 y Gigabit Ethernet para una conexión de red de alta velocidad ✅ Memoria RAM ampliable (hasta 32 GB) en todos los modelos para mayor capacidad ✅ Compatible con Linux para tareas de desarrollo, aplicaciones de servidor e implementación de IoT ✅ Su diseño compacto permite instalarlo fácilmente en armarios de pequeñas dimensiones ❌ No es compatible con x86, lo que limita las opciones de software, pero es perfecto para proyectos nativos de Linux y ARM

Y con compatibilidad con hasta 32 GB de RAM LPDDR4x, está preparado para el futuro, ya sea para tareas más exigentes o para proyectos que vayan evolucionando con el tiempo. Varias configuraciones de memoria RAM y almacenamiento te permiten ajustar la relación entre coste y prestaciones, y la GPU Mali-G610 MP4 integrada lo convierte en una opción ideal para aplicaciones con un uso intensivo de contenidos multimedia, como servidores Plex o paneles de control personalizados.

Veredicto final:Si buscas un disipador de CPU que funcione bien en el desarrollo nativo para ARM, en equipos de escritorio ligeros o en montajes personalizados, el Radxa Rock 5C RK3588S2 es una opción versátil y de bajo consumo que ofrece más de lo que cabría esperar por este precio.

2. Orange Pi 5 Plus [El mejor SBC de alto rendimiento para Linux y Android]

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Especificaciones Detalles Núcleos/Hilos 8 núcleos (4 Cortex-A76 y 4 Cortex-A55) Frecuencia base/acelerada 2,4 GHz Caché No se ha especificado oficialmente (variante RK3588S) TDP Aprox. 10-12 W (estimación a nivel de placa) Enchufe Sistema en chip soldado GPU integrada ARM Mali-G610 MP4 con motor 3D integrado Nevera Compatibilidad con disipadores pasivos, conector para ventilador integrado

The Orange Pi 5 Plus ofrece una potencia bruta impresionante para su tamaño y precio, y está diseñado en torno al Rockchip RK3588. Con cuatro núcleos Cortex-A76 respaldados por cuatro núcleos A55, ofrece una multitarea fluida y una de las las mejores CPU para el desarrollo de software, la programación, la transmisión de contenidos multimedia y tareas gráficas sencillas.

Su compatibilidad con Almacenamiento NVMe M.2, Ethernet de 2,5 G y varios puertos USB 3.0 lo acerca más al ámbito de los miniordenadores que la mayoría de las opciones de placa única. Decodifica 8K a 60 fps y es compatible con la computación híbrida con IA, con un rendimiento de hasta 6 TOPS en su NPU integrada. El 16 GB de RAM LPDDR4 Esta variante ofrece un rendimiento similar al de un ordenador de sobremesa para tareas de intensidad baja a moderada, lo que constituye una de las razones principales por las que se ha ganado un lugar en esta lista.

Ventajas Contras ✅ Potente CPU de 8 núcleos con una frecuencia de 2,4 GHz: ideal para la multitarea y la compilación ✅ Compatible con NVMe y Ethernet de 2,5 G: ideal para transferencias rápidas de archivos ✅ Decodificación de vídeo 8K con la GPU Mali-G610: ideal para sistemas multimedia ✅ Admite modelos con hasta 32 GB de RAM: flexibilidad para necesidades avanzadas ✅ Dos salidas HDMI y compatibilidad con Type-C: buena capacidad de ampliación de pantallas ✅ Aceleración por IA (NPU de 6 TOPS): gestiona tareas de computación periférica e híbridas ✅ Compatible con los sistemas operativos Linux y Android: amplia variedad de aplicaciones ❌ La refrigeración pasiva puede tener dificultades durante sesiones prolongadas a plena carga, pero el conector para ventilador integrado permite ampliarla fácilmente

Amplia gama de referencias de almacenamiento y compatibilidad con diversos sistemas operativos (Android, Debian, Ubuntu) dotan a esta placa de una gran versatilidad, tanto si estás montando un equipo de desarrollo ligero, un dispositivo de streaming o una estación de trabajo integrada polivalente.

Veredicto final:The Orange Pi 5 Plus supera con creces a los de su categoría, ya que ofrece un rendimiento y unas prestaciones que suelen encontrarse en mini PC más caras. Es una opción ideal para quienes montan sus propios equipos y buscan la flexibilidad de un ordenador de sobremesa en una placa compacta.

3. Khadas VIM3 [La mejor SBC para IA y computación periférica]

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Especificaciones Detalles Núcleos/Hilos 6 núcleos (4 Cortex-A73 a 2,2 GHz, 2 Cortex-A53 a 1,8 GHz) Frecuencia base/acelerada 2,2 GHz Caché 512 KB de caché L2 por núcleo, 1536 KB de caché L2 compartida para MAC TDP Aprox. 10 W Enchufe Sistema en chip soldado GPU integrada Mali-G52 MP4 Nevera Disipador térmico pasivo con kit de refrigeración activa opcional

El Khadas VIM3 destaca por equilibrio ideal entre rendimiento, eficiencia y aceleración de IA, lo que lo convierte en una opción inteligente para cualquiera que esté montando centros multimedia compactos o proyectos de IA periférica. Equipado con el Amlogic A311D, ofrece una combinación de núcleos Cortex-A73 y Cortex-A53 que proporcionan un rendimiento sólido en tareas de multitarea, streaming y desarrollo.

Lo que realmente lo distingue es su unidad de procesamiento neuronal (NPU) integrada, que alcanza hasta 5,0 TOPS y es compatible con marcos de trabajo populares como TensorFlow y Caffe. Esto permite una inferencia rápida de IA en el borde sin necesidad de una GPU de gama alta.

Ventajas Contras ✅ La NPU integrada ofrece un rendimiento de IA de 5,0 TOPS, ideal para la inferencia de aprendizaje automático en el borde ✅ Descodificación fluida de contenido multimedia en 4K y compatibilidad con doble pantalla: ideal para HTPC o consolas de a bordo ✅ La combinación de Cortex-A73 y A53 ofrece un amplio margen para la multitarea ✅ Refrigeración pasiva fiable con compatibilidad opcional con ventiladores: gestiona mejor las cargas de trabajo continuadas ✅ Sólida configuración de puertos de E/S con GPIO, USB-C, HDMI y M.2 (en algunos modelos) ✅ Amplia compatibilidad con software: compatible con Android, Ubuntu y LibreELEC ✅ Bajo consumo energético: se mantiene frío y estable en entornos de funcionamiento ininterrumpido ❌ El límite de 4 GB de RAM del modelo básico puede resultar insuficiente para tareas más exigentes, pero es suficiente para la mayoría de usos multimedia y de inteligencia artificial

Además, reproduce con facilidad contenidos multimedia en 4K e incluye una amplia gama de entradas y salidas, como USB-C, HDMI, GPIO e interfaz de cámara Compatibilidad. El Wi-Fi 5, el Bluetooth 5.0 y la expansión M.2 opcional hacen que esta placa sea ideal para proyectos multimedia avanzados o proyectos integrados.

Veredicto final:The Khadas VIM3 es uno de los SBC más potentes de su categoría, especialmente para cargas de trabajo de IA y aplicaciones con gran cantidad de contenido multimedia. Es compacto, eficiente y cuenta con un buen soporte técnico, por lo que resulta perfecto para usuarios que desarrollan soluciones inteligentes de borde o reproductores multimedia avanzados con un presupuesto ajustado.

4. Beagleboard (BeagleBone Rev C) [La mejor placa de desarrollo de código abierto para proyectos de ingeniería]

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Especificaciones Detalles Núcleos/Hilos 1 núcleo (ARM Cortex-A8 a 1,0 GHz) Frecuencia base/acelerada 1,0 GHz Caché 256 KB de caché L2 TDP Consumo extremadamente bajo (aproximadamente 2 W en condiciones normales de uso) Enchufe SoC soldado (TI Sitara AM3358) GPU integrada PowerVR SGX530 Nevera Pasivo (no requiere refrigeración activa)

The BeagleBone Black Rev. C está diseñado para ofrecer fiabilidad y una integración práctica, y no en el rendimiento bruto. Diseñado en torno al SoC Sitara AM3358 de Texas Instruments, cuenta con un núcleo ARM Cortex-A8 con amplia compatibilidad de E/S y almacenamiento flash integrado. Su verdadero punto fuerte reside en el acceso a GPIO, la capacidad de respuesta en tiempo real y la compatibilidad con una amplia gama de módulos de hardware.

Ventajas Contras ✅ Más de 40 pines GPIO con compatibilidad con E/S en tiempo real: ideal para la conexión directa con hardware ✅ Bajo consumo energético (~2 W): ideal para sistemas que permanecen siempre encendidos ✅ Diseño compacto y resistente: fácil de instalar en armarios ✅ Almacenamiento eMMC integrado de 4 GB + compatibilidad con microSD: listo para arrancar nada más sacarlo de la caja ✅ Compatible con módulos de control de motores, pantallas y sensores: agiliza el desarrollo ✅ Una sólida comunidad de código abierto + amplia documentación ✅ Estable para proyectos embebidos industriales o académicos ❌ El rendimiento de un solo núcleo está desfasado, pero gestiona las tareas de control con facilidad y estabilidad

Esta placa es ideal para robótica, automatización y sistemas de control en los que la precisión y la baja latencia son fundamentales. Los desarrolladores lo utilizan para el control CNC, los sensores, el procesamiento de señales y la automatización industrial, donde funciona sin calentarse, se mantiene estable y no requiere mucha energía ni espacio. La compatibilidad con Debian Linux, su completa documentación y su disponibilidad a largo plazo lo convierten en la opción ideal tanto para la creación de prototipos como para su uso en producción.

Veredicto final:The BeagleBone Black Rev. C es una placa de CPU imprescindible para ingenieros aficionados, docentes y desarrolladores dedicado a los sistemas de control integrados. Es sencillo, cuenta con un buen soporte técnico y está perfectamente optimizado para el acceso a nivel de hardware y las tareas en tiempo real.

5. Raspberry Pi 4 Modelo B [El mejor SBC polivalente para principiantes]

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Especificaciones Detalles Núcleos/Hilos 4 núcleos (ARM Cortex-A72 a 1,5 GHz) Frecuencia base/acelerada 1,5 GHz Caché 1 MB de caché L2 compartida TDP Aprox. 5-7 W (valor típico) Enchufe Sistema en chip soldado GPU integrada Broadcom VideoCore VI Nevera Pasivo (se recomienda el uso de disipadores térmicos)

La Raspberry Pi 4 Modelo B es la placa de CPU más versátil del segmento económico, que ofrece el rendimiento justo para ejecutar ordenadores de sobremesa ligeros, servidores multimedia o dispositivos IoT a una fracción del coste de la mayoría de los ordenadores personales. Con cuatro núcleos Cortex-A72 y compatibilidad con hasta 8 GB de memoria RAM LPDDR4, proporciona la potencia suficiente para las tareas cotidianas y la domótica.

Ventajas Contras ✅ Procesador Cortex-A72 de cuatro núcleos: ideal para la multitarea, el uso básico de ordenadores de sobremesa y servidores ✅ Gigabit Ethernet, USB 3.0 y dos puertos HDMI: ideal para la conexión a redes y la reproducción multimedia ✅ La versión de 4 GB de RAM ofrece una excelente relación calidad-precio; también está disponible en modelos de 2 GB y 8 GB ✅ Funciona con muchos sistemas operativos: Raspberry Pi OS, Ubuntu y contenedores Docker ✅ Amplia compatibilidad con accesorios: gorras, pantallas, cámaras y mucho más ✅ Una enorme comunidad en línea: facilita el aprendizaje y la creación de proyectos ✅ Bajo consumo energético: ideal para instalaciones que funcionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, o para instalaciones remotas ❌ La temperatura puede aumentar bajo carga, pero un pequeño disipador pasivo o un ventilador la mantiene estable

Its dos salidas micro-HDMI, puertos USB 3.0 y Gigabit Ethernet le confiere una conectividad que rivaliza con la de muchos portátiles básicos. Raspberry Pi OS, Ubuntu y otras distribuciones de Linux funcionan a la perfección, y el enorme apoyo de la comunidad garantiza que siempre encontrarás tutoriales, foros y accesorios compatibles.

Veredicto final:The Raspberry Pi 4 Modelo B es la referencia indiscutible para creadores y aficionados, con una combinación probada de rendimiento, asistencia técnica y bajo coste. Se adapta a casi cualquier proyecto doméstico o de bricolaje sin requerir mucho espacio, energía ni tiempo de instalación.

6. Banana Pi [La mejor placa de sistema básico (SBC) asequible para proyectos de IoT y multimedia]

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Especificaciones Detalles Núcleos/Hilos 4 núcleos (ARM Cortex-A55 a 2,0 GHz) Frecuencia base/acelerada 2,0 GHz Caché No se ha especificado oficialmente (valor típico del Amlogic S905X3: 1 MB de L2) TDP Bajo consumo (aproximadamente entre 5 y 7 W) Enchufe Sistema en chip soldado GPU integrada Mali-G31 MP2 Nevera Pasivo (no requiere ventilador)

El Banana Pi M5 ofrece una excelente relación calidad-precio para los nuevos desarrolladores, estudiantes y creadores, con una combinación flexible de prestaciones de hardware y un precio asequible. Equipado con el procesador Amlogic S905X3, admite la reproducción de vídeo 4K, la salida a dos pantallas y una amplia gama de sistemas basados en Linux.

Ventajas Contras ✅ CPU ARM Cortex-A55 de cuatro núcleos: gestiona bien la multitarea y la reproducción de vídeo ✅ Salida USB 3.0 y HDMI: buena compatibilidad de E/S con periféricos y pantallas ✅ Compatibilidad con Gigabit Ethernet y WiFi: ideal para proyectos basados en red ✅ 16 GB de memoria eMMC integrada + ranura para tarjetas microSD: opciones de almacenamiento rápidas y flexibles ✅ Diseño térmico pasivo: funcionamiento silencioso y de bajo consumo ✅ Compatible con Android, Debian, Ubuntu y otros sistemas: amplia compatibilidad de software ✅ Opciones de actualización asequibles: hay varios modelos disponibles para distintos usos ❌ El soporte de software no está tan pulido como el de Raspberry Pi, pero la comunidad sigue creciendo con nuevas imágenes y herramientas

Its Puertos USB 3.0, salida HDMI, almacenamiento eMMC y Gigabit Ethernet ofrecen una experiencia similar a la de un ordenador de sobremesa en un formato compacto. Se puede arrancar desde eMMC o microSD, y el conector GPIO de 40 pines permite un control total del proyecto para sensores, motores u otro hardware externo. Las placas como la M5 se utilizan ampliamente para la enseñanza de la programación, dispositivos domésticos inteligentes y herramientas de red personalizadas.

Veredicto final:The Banana Pi M5 es una placa ideal para iniciarse en Linux, crear prototipos de hardware o desarrollar aplicaciones específicas como dispositivos multimedia y herramientas de red. Ofrece un equilibrio entre conectividad, rendimiento y precio ideal tanto para principiantes como para desarrolladores experimentados.

Las mejores formas de utilizar un ordenador de placa única

Los ordenadores de placa única resuelven problemas reales en distintos ámbitos. Saber en qué aspectos destacan te ayuda a elegir la placa adecuada para tus necesidades específicas y a sacar el máximo partido a tu proyecto.

1. Videojuegos y emulación

Los aficionados a los videojuegos retro utilizan placas de un solo chip (SBC) para montar estaciones de emulación específicas que ejecutan RetroPie o Lakka. Las placas con tarjetas gráficas de calidad gestionan sin problemas todo, desde la NES hasta la PlayStation 1.

Puedes crear dispositivos de juego portátiles o conectarlos a televisores para disfrutar de la experiencia clásica de los juegos arcade. Algunos usuarios incluso los utilizan como clientes ligeros de Steam Link para transmitir juegos desde ordenadores más potentes.

2. El Internet de las cosas y la domótica

Los proyectos de domótica funcionan a la perfección con placas de control único (SBC) que ejecutan Home Assistant u OpenHAB. Estas coordinan luces inteligentes, termostatos, cámaras de seguridad y sensores a través de un único controlador que tú mismo manejas.

Su bajo consumo permite que funcionen las 24 horas del día, los 7 días de la semana, manteniendo los gastos de electricidad al mínimo. Los pines GPIO se conectan directamente a relés, sensores y hardware personalizado, lo que permite crear configuraciones de hogar inteligente totalmente personalizadas.

3. Medios de comunicación y entretenimiento

Las configuraciones de servidores multimedia se basan en placas de un solo chip (SBC) para instalaciones de Plex, Jellyfin o Kodi. La decodificación de vídeo por hardware reproduce contenidos 4K con fluidez, sin hacer ruido y sin calentarse.

Puedes conectar un SSD externo para gestionar bibliotecas multimedia de gran tamaño o reproducir contenido directamente desde un almacenamiento en red. Las dos salidas HDMI te permiten incluso utilizar varias pantallas desde una sola placa compacta.

4. Aficiones y formación académica

Los estudiantes y los creadores utilizan los SBC para aprender programación, electrónica y los fundamentos de Linux. Su precio asequible fomenta la experimentación práctica y el desarrollo de habilidades.

Los centros educativos los utilizan en las clases de informática para enseñar Python, desarrollo web y conceptos básicos sobre la conexión con hardware.

5. Sistemas industriales y embebidos

Los desarrolladores profesionales crean prototipos de productos comerciales en placas de sistema básico (SBC) antes de optar por circuitos integrados personalizados. Controlan máquinas CNC, supervisan sensores industriales y gestionan sistemas automatizados de forma fiable.

Sus capacidades de E/S en tiempo real y su resistencia a temperaturas industriales las hacen idóneas para entornos industriales e instalaciones al aire libre.

Reflexiones finales sobre los mejores ordenadores de placa única

El mejor punto de partida para los ordenadores de placa única depende de lo que estés construyendo y de qué características sean más importantes para tu proyecto concreto.

Para desarrolladores y aficionados a la tecnología que necesitan un rendimiento de nivel profesional → Radxa Rock 5C RK3588S2. Sus ocho núcleos con compatibilidad con NVMe y su memoria RAM ampliable gestionan los flujos de trabajo de desarrollo con fluidez. La GPU Mali-G610 aporta una auténtica capacidad gráfica, mientras que su consumo de 10 W la hace ideal para proyectos en los que el dispositivo debe permanecer siempre encendido.

Para los aficionados al montaje de ordenadores que buscan la flexibilidad de un mini-PC → Orange Pi 5 Plus. La potencia de procesamiento bruta se combina con una conectividad versátil gracias a la conexión Ethernet de 2,5 G y las dos salidas HDMI. La NPU integrada acelera las tareas de inteligencia artificial, mientras que la decodificación de vídeo 8K gestiona sin esfuerzo las tareas multimedia más exigentes.

Para proyectos centrados en la inteligencia artificial y los medios de comunicación → Khadas VIM3. La NPU 5.0 TOPS ofrece una inferencia rápida en el borde sin necesidad de aceleradores externos. La reproducción fluida en 4K se combina con un bajo consumo energético para garantizar un funcionamiento fiable las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en espacios reducidos.

Elige el tablero que mejor se adapte a los objetivos de tu proyecto y a tu flujo de trabajo.

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