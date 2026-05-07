Las 7 mejores mini PC para juegos de 2025: potentes equipos compactos

Tras realizar una exhaustiva investigación, consultar a expertos y analizar minuciosamente las opiniones de los usuarios, mi búsqueda del mejor mini PC para juegos me ha llevado a seleccionar siete de los modelos más destacados, que son tan innovadores como compactos.

Hoy en día, los miniordenadores para juegos no solo son apreciados por su portabilidad y su diseño compacto. Gracias a los enormes avances que han experimentado las tarjetas gráficas integradas a lo largo de los años, algunos modelos pueden incluso rivalizar con los ordenadores para juegos de torre media o torre completa en cuanto a rendimiento, lo que los convierte en una opción más viable para los jugadores de lo que eran hace una década.

Ahora bien, como gran defensor de los equipos portátiles y de las APU en general, he llevado a cabo una investigación exhaustiva sobre qué es exactamente lo que hace que un miniordenador para juegos destaque sobre el resto. Partiendo de ahí, he seleccionado algunos de los mejores miniordenadores que un jugador podría desear, basándome en las especificaciones relevantes, la relación calidad-precio y la opinión general de los clientes; a continuación encontrarás los mejores.

Nuestras mejores recomendaciones de miniordenadores para juegos

Estas son las recomendaciones de nuestro equipo sobre los mejores miniordenadores para juegos, que destacan por encima del resto en cuanto a especificaciones generales, relación calidad-precio y rendimiento puro y sin concesiones en el juego:

GEEKOM AE8 AI – el miniordenador para juegos más impresionante en cuanto a especificaciones generales y relación calidad-precio. KAMRUI E3B – ideal para jugadores con un presupuesto ajustado, ya que ofrece una experiencia de juego agradable a pesar de su increíblemente bajo precio. Sistema completo ROG NUC 760 – un miniordenador para juegos de gama alta increíblemente potente que cuenta con una tarjeta gráfica dedicada NVIDIA RTX 4060tarjeta gráfica.

¿Buscas algo más? Entonces, sigue bajando para ver más de los mejores mini PC para juegos, cada uno de ellos con características únicas y que destacan en diferentes categorías. ¡Tu mini PC para juegos ideal te está esperando!

Las 7 mejores mini PC para gaming para configuraciones minimalistas

Los miniordenadores para juegos son perfectos si buscas una gran potencia pero no dispones de mucho espacio. Aunque antes esto solía implicar sacrificar rendimiento, ya no es así. ¡Así que vamos a ver cuáles son las mejores opciones para encontrar tu compañero de juegos ideal!

1. GEEKOM AE8 AI [La mejor mini PC para juegos en general]

Especificaciones Detalles Procesador (CPU) AMD Ryzen 7 8845HS Gráficos integrados (iGPU) AMD Radeon 780M Memoria (RAM) 32 GB (2×16 DDR5 a 5600 MHz) Almacenamiento SSD M.2 de 1 TB Dimensiones 11,3 x 11,3 x 3,7 cm Peso 0,99 libras Conectividad USB4 / WiFi 6E / Bluetooth 5.2 Resolución máxima Pantalla cuádruple 8K/4K Sistema operativo Windows 11 Pro

No hace falta ir muy lejos para darse cuenta de que GEEKOM AE8 AI Probablemente sea el mejor miniordenador para juegos que hay actualmente en el mercado, y todo ello gracias a sus excelentes prestaciones y a su buena relación calidad-precio. Sencillamente, no hay ningún miniordenador para juegos más completo que este.

Esta pequeña maravilla tiene prácticamente todo lo que se le puede pedir a un mini PC: es ligera, es compatible con resolución de hasta 8K, cuenta con una excelente combinación de CPU e iGPU, y ofrece numerosas opciones de conectividad. Su rendimiento sigue siendo impecable incluso durante la multitarea o en sesiones de juego más exigentes.

Pero lo que más destaca es lo equilibrado que resulta el conjunto. Es silencioso incluso bajo presión, no se sobrecalienta con facilidad y no ocupa mucho espacio en el escritorio. Y, por si fuera poco, no solo tiene un diseño de aspecto lujoso, sino que además aguanta increíblemente bien incluso con un uso diario.

Ventajas Contras ✅ EsAMD Radeon 780M La tarjeta gráfica integrada es una de las iGPU de gama altaComponentes para montar mini PC modernas ✅ Ofrece un rendimiento muy sólido a un precio más que razonable ✅ Tiene unpotenteAMD Ryzen 7 procesador de serie que está optimizado para las tareas cotidianas ✅ Admite hasta cuatro pantallas diferentes en 4K and 8K UHD resolución ✅ EsIceBlast 1.5 Refrigeración Esta tecnología garantiza temperaturas moderadas incluso bajo cargas pesadas ❌ Los ventiladores pueden hacer bastante ruido, pero esto se puede solucionar ajustando la velocidad de los ventiladores y limpiando las rejillas de ventilación con regularidad

Veredicto final: Gracias a los componentes de última generación y a la excelente calidad de fabricación del GEEKOM AE8 AI… sabes perfectamente que esta increíble máquina te ofrece una excelente relación calidad-precio.

Si te cuesta decidir qué mini PC comprar, difícilmente encontrarás una mejor ordenador para juegos por menos de 1000 dólares.

2. KAMRUI E3B [El mejor miniordenador para juegos económico]

Especificaciones Detalles Procesador (CPU) AMD Ryzen 7 PRO 5875U Gráficos integrados (iGPU) AMD Radeon RX Vega 8 Memoria (RAM) 16 GB (8 módulos de 2 GB DDR4 a 3200 MHz) Almacenamiento SSD M.2 de 512 GB Dimensiones 13,2 x 13,2 x 5 cm Peso ‎500 gramos Conectividad USB 3.2 Gen 2 / WiFi 6 / Bluetooth 5.2 Resolución máxima Triple pantalla 4K Sistema operativo Windows 11 Pro

KAMRUI E3Bes el mejorordenador para juegos económico en nuestra lista de mini PC, y con razón. Al fin y al cabo, tiene un precio increíblemente bajo a pesar de contar con componentes de portátil de primera categoría que son tan ligeros como potentes.

Its AMD Ryzen 7 PRO 5875U, en particular, es una APU fantástica para un miniordenador para juegos, lo que contribuye a que esta pequeña maravilla ejecutar juegos modernos con una configuración más baja sin problemas. Y no solo eso, sino que el rendimiento se mantiene estable incluso tras meses de juego y retransmisiones, lo que demuestra su durabilidad.

Además, se inicia rápidamente, no se calienta ni siquiera bajo presión y no hace que tu equipo parezca abarrotado o de mala calidad. Y, como ventaja adicional, es increíblemente fácil de instalar, ya que prácticamente solo hay que enchufarlo y listo, sin complicaciones ni programas innecesarios. Para ser un dispositivo tan pequeño y asequible, supera con creces las expectativas.

Ventajas Contras ✅ Increíblemente barato, incluso para ser un miniordenador para juegos ✅ Tiene una calidad aceptable16 GB de RAM DDR4 and SSD M.2 de 512 GB una buena relación calidad-precio ✅ Compatible con4K UHD resolución para hasta tres pantallas ✅ Incluye diversos tipos de funciones de conectividad ✅ Ventilador grande sistema de refrigeración con una distribución eficaz del calor ❌ No tiene un USB 4puerto, pero suUSB 3.2 Gen 2 los puertos deberían ser suficientes para la mayoría de las aplicaciones

Veredicto final:The KAMRUI E3B es una compra excelente si estás buscando la mejor mini PC económica del mercado €400 rango de precios.

Con suVega 8 Con una tarjeta gráfica integrada, puedes ejecutar juegos modernos a un número de fotogramas por segundo (FPS) aceptable con una configuración baja o media, por no hablar de los juegos independientes y los juegos retro, que no exigen tanto a nivel gráfico.

3. Sistema completo ROG NUC 760 [El mejor miniordenador para juegos de gama alta]

Especificaciones Detalles Procesador (CPU) Intel Core Ultra 7 155H Tarjeta gráfica (GPU) NVIDIA GeForce RTX 4060 Memoria (RAM) 16 GB (2 módulos de 8 GB DDR5) Almacenamiento SSD M.2 de 1 TB Dimensiones 37,1 x 18,2 x 5,8 cm Peso 2,45 kg Conectividad Thunderbolt / Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.3 Resolución máxima Pantalla 4K Sistema operativo Windows 11 Home

Ahora, para los aficionados a los videojuegos de alta gama, tenemos el Sistema completo ROG NUC 760 – uno de los mejores miniordenadores para juegos que puedes encontrar en ASUS, sobre todo si hablamos de la tasa de fotogramas por segundo (FPS) pura.

Cuenta con un NVIDIA RTX 4060, que es una GPU muy potente que la sitúa por encima de casi cualquier otro miniordenador para juegos del mercado en cuanto a rendimiento en juegos.

Personalmente, soy un gran admirador de su estilo ROG carcasa. A diferencia de la mayoría de los miniordenadores para juegos, que suelen tener diseños más conservadores, en cuanto ves este, te das cuenta al instante de que Es un equipo para juegos compacto y de alto rendimiento.

Además, funciona de forma sorprendentemente silenciosa teniendo en cuenta la potencia que tiene. Dado su tamaño, es realmente impresionante lo bien que se mantiene la temperatura bajo una carga tan intensa. Es más caro, sin duda, pero esta inversión se refleja claramente en el rendimiento. Cómo usar una VPN en el ordenador garantizará tu seguridad en Internet.

Ventajas Contras ✅ Uno de los pocos miniordenadores para juegos del mercado con un una excelente GPU dedicada ✅ Deportes aThunderbolt ultrarrápido puertopara una visualización y unas velocidades de transferencia de primera categoría ✅ Puede ejecutar fácilmente todos los los juegos más recientes con una configuración alta o máximaconfiguración ✅Compatible conUltra Alta Definiciónresolución ✅ Se suministra con un soporte vertical ❌ Renuncia al tamaño compacto a cambio de una experiencia de juego más espectacular: una compensación aceptable

Veredicto final:The Sistema completo ROG NUC 760 es un mini PC caro que justifica muy bien su precio.

Gracias a su impresionante combinación de CPU y GPU, tu experiencia de juego rivalizará o incluso superará a la que ofrecen los ordenadores para juegos de formato torre media o torre completa, así que no lo dudes y hazte con este modelo si no te importa pagar un sobreprecio más que justificado.

4. MINISFORUM Serie Neptune HX80G [El mejor miniordenador para juegos con tarjeta gráfica dedicada]

Especificaciones Detalles Procesador (CPU) AMD Ryzen 7 5800H Tarjeta gráfica (GPU) AMD Radeon RX 6600M Memoria (RAM) 32 GB (2 × 16 DDR4) Almacenamiento SSD M.2 de 1 TB Dimensiones 20,5 x 20,3 x 6,9 cm Peso 2,75 kg Conectividad USB 3.2 Gen 2 / Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.2 Resolución máxima Pantalla cuádruple 4K Sistema operativo Windows 11 Home

Si estás buscando el mejor mini PC para juegos con una tarjeta gráfica dedicada lista para la acción, el MINISFORUM Serie Neptune HX80G no se puede pasar por alto bajo ningún concepto. Este miniordenador para juegos tiene una potencia impresionante y un diseño muy atractivo GPU AMD Radeon RX 6600M and AMD Ryzen 7 5800H Combinación de CPU y placa base que ofrece un rendimiento sólido incluso en los juegos más exigentes.

Es muy compacto, lo que lo hace perfecto para llevarlo a todas partes. Pero No te dejes engañar por su tamaño porque también es lo suficientemente potente como para ejecutar sin problemas los juegos modernos con una configuración de media a alta. Con él, tienes prácticamente garantizado un rendimiento fluido, ya sea jugando, editando vídeos o haciendo cualquier otra cosa.

Con múltiplesPuerto USB-A, Bus serie universal tipo C, y unInterfaz multimedia de alta definición En cuanto a las conexiones, la conectividad es de lo más práctica. Es una opción ideal para quienes necesitan un mini PC para juegos pero no quieren renunciar al espacio ni al rendimiento.

Ventajas Contras ✅ Uno de losmini PC para juegos más baratas con una tarjeta gráfica dedicada ✅ Compatible conUltra Alta Definición resolución para hasta cuatro pantallas ✅ Se puede ejecutar juegos modernos a velocidades bajas o medias, con suavidad ✅ Presenta un aspecto realmente impresionante 36 GB de RAM DDR4 and 1 TB M.2 una combinación que se puede actualizar fácilmente ✅Cuenta con una disipación eficaz del calor ❌ Es más grande que la mayoría de los mini PC debido a su tarjeta gráfica dedicada, pero su impresionante rendimiento en juegos hace que esto no sea un gran problema

Veredicto final:Si te gusta jugar en un mini PC con una tarjeta gráfica dedicada sin gastarte una fortuna, entonces el MINISFORUM Serie Neptune HX80G debería ser la respuesta definitiva y rotunda a tus plegarias: obtienes un Un ordenador para juegos genial por menos de 500 dólares!

5. MINISFORUM DeskMini UM870 Slim [El mejor miniordenador para juegos con diseño compacto]

Especificaciones Detalles Procesador (CPU) AMD Ryzen 7 8745H Gráficos integrados (iGPU) AMD Radeon 680M Memoria (RAM) 32 GB (2×16 DDR5 a 4800 MHz) Almacenamiento SSD M.2 de 1 TB Dimensiones 13,2 x 12,8 x 4,6 cm Peso 670 gramos Conectividad USB 4 / WiFi 6E / Bluetooth 5 Resolución máxima Triple pantalla 8K/4K Sistema operativo Windows 11 Pro

Todos los mini PC son bastante compactos. Sin embargo, algunos lo hacen mejor que otros, y cuando se trata de esa ventaja insuperable en cuanto a tamaño sin renunciar a la potencia, ninguno lo hace mejor que el MINISFORUM DeskMini UM870 Slim.

Este miniordenador para juegos ofrece un rendimiento sólido en un diseño compacto. A pesar de su tamaño, está equipado con un potente AMD Ryzen 7 8745H un procesador y una tarjeta gráfica independiente pero potente GPU AMD Radeon 680M, por lo que podrás jugar a los juegos más actuales sin problemas. Es capaz de ejecutar desde juegos independientes hasta los más exigentes sin perder el ritmo.

Tanto si te gustan los videojuegos, la edición de vídeo o cualquier otra cosa, este potente mini PC te ofrece el rendimiento que necesitas sin renunciar a un diseño elegante y minimalista. Realmente hace honor al nombre de «mejor mini PC», ¡y sin duda es uno de los mejores del mercado!

Ventajas Contras ✅ Muy pequeño and ligero ✅ Compatible con4K and 8K UHD resoluciones para hasta tres pantallas ✅ Cuenta con todas las funciones de conectividad imprescindibles, incluida una muy solicitada USB 4puerto ✅ Es rápido32 GB de RAM DDR5 and SSD M.2 PCIe 4.0 de 1 TB – Ambos se pueden actualizar ✅ AMD Radeon 680M is entre las 10 mejores iGPUpara mini PC ✅ Incluye unsoporte de montaje para instalaciones en pared ❌ Su carcasa de plástico deja un poco que desear en cuanto a calidad de fabricación, pero esto apenas resta valor a su estética funcional

Veredicto final: The MINISFORUM DeskMini UM870 Slim Es ligero, ocupa muy poco espacio y cuenta con unos componentes de alta gama, tanto para jugar como para las tareas diarias.

Por eso precisamente lo recomiendo encarecidamente a todos aquellos a los que les gusten las configuraciones ultraminimalistas y que requieran poco mantenimiento.

6. Beelink SER8 [El mejor miniordenador para juegos en cuanto a calidad de fabricación]

Especificaciones Detalles Procesador (CPU) AMD Ryzen 7 8745HS Gráficos integrados (iGPU) AMD Radeon 780M Memoria (RAM) 32 GB (2×16 DDR5 a 5600 MHz) Almacenamiento SSD M.2 de 1 TB Dimensiones 13,5 x 13,5 x 4,6 cm Peso 1,4 kg Conectividad USB4 / WiFi 6 / Bluetooth 5.2 Resolución máxima Triple pantalla 4K Sistema operativo Windows 11 Pro

Si quieres el mejor mini PC para juegos que realmente te dure, con el Beelink SER8, que debería ser tu primera opción. Este miniordenador para juegos está construido como un tanque, con un diseño elegante y compacto que es a la vez robusto y con estilo.

El chasis transmite una gran solidez, lo que le confiere un aspecto de alta gama que suele ser difícil de encontrar en los mini PC económicos. El sistema de refrigeración está bien diseñado para garantizar un funcionamiento silencioso y mantener temperaturas óptimas, incluso durante sesiones intensas de videojuegos u otras tareas exigentes.

Desarrollado por unAMD Ryzen 7 8745HS procesador y equipado con un inigualable AMD Radeon 780M Con su tarjeta gráfica, este pequeño equipo no solo es potente por fuera, sino también por dentro, y es capaz de ejecutar la mayoría de los juegos modernos con facilidad.

With Windows Con mini PC como esta, te llevas un equipo potente y a la vez portátil, capaz de hacer frente a una amplia variedad de tareas exigentes. ¿Y lo mejor de todo? Sabes que puedes confiar en él. Está fabricado para durar.

Ventajas Contras ✅ Presenta una excelente calidad de fabricación gracias a su carcasa metálica ✅ Cuenta con un muy potente AMD Ryzen 7 procesador de la serie y GPU integrada Radeon 780MNombre ✅ Compatible con 4K resolución para hasta tres pantallas diferentes ✅ Refrigeración impresionante con un ruido mínimo del ventilador ✅ Cuenta con un sistema ultrarrápido, de gran capacidad y fácil de actualizar 32 GB RAM DDR5 and Combo M.2 de 1 TB ❌ Tiene dos puertos USB A (2.0) que me parecen un poco anticuados, aunque sigue siendo útil tenerlos por motivos de compatibilidad con versiones anteriores

Veredicto final: Además de ser uno de los mejores mini PC para juegos, Beelink SER8 Se distingue de otros mini PC de gama alta por su excelente calidad de fabricación, que encaja a la perfección en cualquier entorno.

7. BOSGAME P3 [El mejor miniordenador para juegos para creadores]

Especificaciones Detalles Procesador (CPU) AMD Ryzen 9 6900HX Gráficos integrados (iGPU) AMD Radeon 680M Memoria (RAM) 32 GB (2 módulos de 16 GB DDR5 a 4800 MHz) Almacenamiento SSD M.2 de 1 TB Dimensiones 12,2 x 11,2 x 4 cm Peso 860 gramos Conectividad USB4 / Wi-Fi 6E / Bluetooth 5.2 Resolución máxima Triple pantalla 4K/8K Sistema operativo Windows 11 Pro

¿Quién ha dicho que el mejor mini PC solo sirve para jugar? Si eres un creador y buscas un dispositivo portátil con el que llevar tu creatividad a cualquier parte, el BOSGAME P3 podría ser justo lo que necesitas.

Este potente mini PC es, sin duda, una de las mejores opciones para la edición de fotos y vídeos, así como para la mayoría de las tareas más exigentes. Es compacto, pero ofrece toda la potencia que necesitas para el trabajo creativo, con un CPU AMD Ryzen 9 6900HX and GPU AMD Radeon 680M Tenemos la combinación perfecta para ti, tanto si estás dando forma a tu próxima gran idea como si te relajas jugando un rato después del trabajo.

Su sistema de refrigeración garantiza que, incluso durante largas sesiones de edición o maratones de videojuegos, el sistema siga funcionando de forma silenciosa y eficiente. Y, por último, pero no por ello menos importante, también viene equipado con USB-A, Bus serie universal tipo C, y unInterfaz multimedia de alta definición puerto, lo que facilita la conexión de monitores externos y periféricos, y te ofrece la flexibilidad necesaria para crear estés donde estés.

Ventajas Contras ✅ EsProcesador de la serie Ryzen 9 resuelve con facilidad todo tipo de tareas relacionadas con la productividad ✅ Compatible con4K and 8K resolución para hasta tres pantallas diferentes ✅ Tiene dospuertos Ethernet de alta velocidadcapaz de2,5 Gbpstransmisión ✅ Increíblementebuena memoria RAM and almacenamiento una buena relación calidad-precio ✅ Funciona de maravilla tanto como estación de trabajo como ordenador para juegos ❌ Su carcasa de plástico resta algo de calidad a su acabado, aunque el impacto en su durabilidad debería ser mínimo

Veredicto final: The Bosgame PEl 3 es un ordenador para juegos increíble que ofrece un buen rendimiento en los juegos y unas capacidades de creación de contenido aún mejores. Por eso lo recomiendo a todos mis compañeros creadores que se toman el trabajo tan en serio como sus sesiones de juego.

¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de elegir un mini PC?

Las mini PC vienen en todas las formas y tamaños, y cada modelo es único en cuanto a su configuración. En pocas palabras, no todas las mini PC son iguales, y es importante saber distinguir las que tienen buenas especificaciones de las que no, si quieres sacar el máximo partido a tu inversión.

¿Quieres encontrar el mejor mini PC para tu equipo? Estos son los siete factores más importantes que debes tener en cuenta antes de comprarlo:

1. Procesador

El procesador de un mini PC es, sin duda, uno de sus componentes más importantes. No solo determina la potencia de cálculo de estas pequeñas máquinas, sino también su rendimiento en los videojuegos. Al fin y al cabo, la mayoría de los mini PC no pueden equiparse con una tarjeta gráfica dedicada GPU, así que TIENES que asegurarte de que tu mini PC tenga una CPU con una buena tarjeta gráfica integrada si quieres usarla para jugar.

Si buscas algo en lo que puedas confiar de verdad para disfrutar de una experiencia de juego sin preocupaciones, siempre es una buena idea optar por Ryzen 9 6900HX or Ryzen 7 8845HS, que te ofrecerá sin problemas el rendimiento de un mini PC potente y de gama alta.

Algunas opciones de gama media-alta, algo más económicas pero igualmente muy competentes, son las Ryzen 7 8745HS and Ryzen 7 8745H, pero incluso modelos de gama media como el Ryzen 7 5800H and Intel Core Ultra 7 155H no te decepcionará.

En definitiva, para elegir el mini PC que mejor se adapte a tus necesidades, es importante saber qué tipo de CPU quieres. Pero no olvides que el resto de componentes también desempeñan un papel importante, así que no tomes tu decisión basándote únicamente en eso.

2. Gráficos

Como ya he mencionado anteriormente, la mayoría de los mini PC que se pueden encontrar hoy en día están equipados con un APU, equipados con tarjeta gráfica integrada, por su diseño más práctico. Entre las excepciones se encuentran los mini PC como el Sistema completo ROG NUC 760y elMINISFORUM Serie Neptune HX80G, que incorporan tarjetas gráficas discretas de alto rendimiento, a costa de un diseño menos compacto y más pesado, y de precios aún más elevados.

Lo ideal sería un equipo con una tarjeta gráfica dedicada, como el RTX 4060, que es ideal incluso para juegos de alta gama, o incluso el Radeon RX 6600M, que se desenvuelve muy bien con los juegos de gama media. Sin embargo, dado que los mejores mini PC para juegos que también cuentan con una tarjeta gráfica dedicada GPU pueden resultar bastante caras, vale la pena echar un vistazo a las que tienen tarjeta gráfica integrada. A la hora de decidir qué GPU integrada por cuál te decantar, hay un montón de opciones estupendas. Por ejemplo, Radeon 780M orseiscientos ochenta millones Ofrecerá un rendimiento excelente en la gama media, con una potencia y fiabilidad que le permitirán ejecutar la mayoría de los juegos modernos sin problemas.

Si estás buscando un mini PC económico, no te olvides de tener en cuenta también los que tienen un Radeon RX Vega 8 gráficos integrados, ya que son lo suficientemente potentes como para ejecutar casi cualquier juego a un número de fotogramas por segundo (FPS) aceptable.

3. Memoria (RAM)

Los mini PC, sobre todo los de gama alta, suelen incluir ultrarrápido DDR4 and Doble velocidad de transmisión de datos 5RAM. En realidad, no tienes por qué preocuparte demasiado por este componente en concreto en lo que respecta a la velocidad y la capacidad multitarea.

Como mínimo, recomendaría comprar un mini PC con al menos 16 GBDDR4 a 3200 MHzRAM, con32 GBDoble velocidad de transmisión de datos 5 RAM ya que es la opción ideal y la más preparada para el futuro.

4. Almacenamiento

En cuanto al almacenamiento, realmente depende de cuánto espacio estés dispuesto a aceptar. Hoy en día, casi todos los mini PC vienen con M.2 NVMe Los SSD, conocidos por sus altas velocidades de lectura y escritura y su reducido tamaño, te garantizan prácticamente un procesamiento de datos ultrarrápido, independientemente del mini PC que compres.

Sin embargo, si tuviera que elegir una capacidad mínima de almacenamiento que satisfaga las necesidades de cualquier jugador, recomendaría adquirir un mini PC con al menosQuinientos doce gigabytesde espacio de almacenamiento. El tamaño ideal de almacenamiento sería 1TB, pero ten en cuenta que muchos mini PC son muy ampliables. Puedes comprar otro SSD más adelante y sustituir el que ya tienes o añadir un SSD secundario al sistema.

5. Conectividad

Teniendo en cuenta que una de las características clave que distinguen a los mini PC de los ordenadores normales es su portabilidad, debes asegurarte de que su conectividad esté a la altura. Al fin y al cabo, los mini PC compatibles con diversos tipos de conexión ofrecen una mayor versatilidad y, por lo tanto, resultan más útiles en diferentes configuraciones de juego que aquellos que no lo son.

Por suerte para ti, la mayoría de los mini PC modernos ya vienen de fábrica con excelentes funciones de conectividad. Es muy raro que un mini PC te decepcione en cuanto a los tipos de conexión que admite, sobre todo si te decantas por cualquiera de nuestras siete recomendaciones.

6. Sistema operativo

Casi todos los mini PC del mercado son compatibles con ambos Windows and Linux, que son los dos sistemas operativos más populares para todo tipo de ordenadores. Y lo que es mejor, muchos mini PC vienen con uno de ellos preinstalado Windows 11 Home or Windows 11 Pro, lo que hace que estas máquinas sean, literalmente, «plug-and-play».

En lo que respecta a los videojuegos, el estándar Windowsmini PC conSistema operativo Windows Los que vienen preinstalados son más que suficientes. Ten en cuenta que aún tienes que activar tu Windows sin importar qué sistema operativo tenga preinstalado el mini PC.

7. Capacidad de ampliación

La capacidad de ampliación de un mini PC se refiere a su potencial para futuras actualizaciones. Busca siempre mini PC que se anuncien como fácilmente ampliables, ya que estos están mejor preparados para el futuro que los que no lo son.

Como mínimo, Un miniordenador para juegos debería tener memoria RAM y almacenamiento ampliables, ya que estos son, con diferencia, los componentes más fáciles de sustituir o actualizar.

A Thunderboltpuerto o unUSB 4 Este puerto también es ideal para ampliar las posibilidades de un mini PC, ya que ambos permiten conectar fácilmente una GPU externa y mejorar considerablemente el rendimiento de tu equipo a la hora de jugar.

8. Portabilidad

Todas las mini PC para juegos se consideran muy portátiles. Si tu prioridad es jugar mientras te desplazas, una ordenador portátil para videojuegos sería una opción mejor.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la mejor miniconsola?

La mejor miniconsola de videojuegos es la GEEKOM AE8 AI. TieneRadeon 780M una tarjeta gráfica integrada capaz de ejecutar todos los juegos modernos, especialmente los títulos de esports, a un número de fotogramas por segundo (FPS) aceptable.

¿Son los mini PC adecuados para jugar?

Sí, los mini PC pueden ser una buena opción para jugar, sobre todo gracias a los recientes avances en gráficos integrados y al diseño compacto del hardware. Aunque es posible que no alcancen el rendimiento de los ordenadores de sobremesa para juegos de tamaño estándar, muchos mini PC modernos ofrecen unas capacidades de juego impresionantes en un formato compacto.

¿Merece la pena comprar un mini PC?

Sí, los mini PC merecen totalmente la pena. Son una compra estupenda tanto para configuraciones minimalistas como para los gamers que siempre están de un lado para otro, gracias a su portabilidad.

¿Para qué sirve un mini PC?

Los mini PC se pueden utilizar para todo aquello para lo que se utilizan los ordenadores de sobremesa normales, como los videojuegos o el trabajo. Sin embargo, son más ligeros y ocupan menos espacio, lo que los hace ideales para configuraciones en las que se requiere compacidad y portabilidad.

¿Se calientan mucho los mini PC?

Sí, algunos mini PC se sobrecalientan con facilidad en comparación con los ordenadores normales cuando se utilizan de forma intensiva durante mucho tiempo. Sin embargo, los modelos más recientes han solucionado en cierta medida este problema gracias a sus eficientes sistemas de refrigeración.

¿Es un mini PC tan bueno como un PC normal?

Un mini PC puede ser tan bueno como un PC normal si cuenta con una CPU potente y una tarjeta gráfica integrada. Algunos mini PC incluso tienen una tarjeta gráfica dedicada GPU, lo que les permite estar a la altura de los ordenadores personales normales de gama media y económica en cuanto a rendimiento para juegos.

¿Cuál es la desventaja de un mini PC?

Una desventaja habitual de los mini PC es que la mayoría de ellos no cuentan con una tarjeta gráfica dedicada, a diferencia de los ordenadores normales. Además, tienden a sobrecalentarse más rápido que los ordenadores de torre media o torre completa.