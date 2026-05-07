Los 7 mejores auriculares Corsair de 2025 para juegos, streaming y mucho más

Dada la excelente trayectoria de la empresa, encontrar a los mejores Corsair Los auriculares son tremendamente complicados. Quiero decir, Corsair no es precisamente conocida por fabricar auriculares de mala calidad. Ni por sus productos, en general. Aunque los auriculares de Corsair destilan calidad, verás que algunos son mejores que otros, al menos según tus preferencias.

Y estoy seguro de que los gamers, los streamers y los audiófilos pueden dar fe de ello. A todos nos encantan unos auriculares con buen sonido, por lo que buscamos los más adecuados, a veces sin importarnos el precio. Por eso, he seleccionado los siete mejores Corsair auriculares y los hemos clasificado especialmente para ti.

Vamos al grano, ¿te parece?

Nuestras tres mejores recomendaciones de auriculares Corsair para 2025

La lista de hoy incluye siete excelentes Corsair auriculares, lo que te permite elegir los que mejor se adapten a tus necesidades. Sin embargo, creo que estos tres son los mejores en general, teniendo en cuenta su calidad de sonido, comodidad para sesiones prolongadas, durabilidad, calidad del micrófono, conectividad y autonomía de la batería en los modelos inalámbricos y Bluetooth:

Auriculares inalámbricos Corsair Virtuoso RGB Wireless XT – Un todoterreno y mi opción favorita para gamers, streamers y audiófilos. Ofrece una autonomía de batería impresionante, un sonido nítido, una excelente calidad de micrófono y comodidad para largas sesiones de juego. Es cierto que su precio es algo elevado, pero vale cada céntimo que cuesta. Auriculares con sonido envolvente Corsair HS65 – Si buscas un sonido envolvente, un diseño resistente y compatibilidad con consolas de videojuegos, el Instituto 65Este modelo cumple todos los requisitos. Y lo mejor de todo es que es muy asequible, así que, aunque tengas un presupuesto ajustado, podrás disfrutar De Corsairde calidad artesanal y sin arruinarse. Auriculares Corsair HS80 MAX– ElVelocidad máxima Este modelo destaca por su rendimiento en juegos, con una autonomía de batería galardonada, múltiples opciones de conectividad y un diseño ergonómico para disfrutar de emocionantes sesiones de juego. Una carga rápida de 15 minutos proporciona horas de juego, lo que garantiza una experiencia sin interrupciones.

Estos eran mis tres favoritos, pero te aseguro que los otros cuatro no son menos impresionantes. Si estás buscando en el mercado un nuevo Corsair Si estás buscando unos auriculares, esta lista es todo lo que necesitas. Desplázate hacia abajo para obtener más información y, con suerte, regálate unos buenos auriculares. Estoy seguro de que te los mereces.

Los 7 mejores auriculares de Corsair

Bueno, pues ya es hora de pasar a lo serio. Ya seáis gamers, streamers o amantes del sonido envolvente, todos tenéis cabida en esta lista. Con estas siete opciones extraordinarias, estoy seguro de que encontraréis la que cumple todos vuestros requisitos. Las siete mejores Corsair A continuación se enumeran las opciones de auriculares disponibles en 2025:

1. Auriculares inalámbricos Corsair Virtuoso RGB Wireless XT[Mejor en general]

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Especificaciones Detalles Tipo de conexión 2,4 GHz, Bluetooth y por cable Duración de la batería Hasta 15 horas Cancelación de ruido Yes Versión de Bluetooth 5.0 Peso 382 gramos Micrófono Unidireccional Tiempo de carga 1,5 horas hasta la carga completa

Corsair Virtuosoes uno de loslos auriculares para videojuegos más impresionantes en general, para muchos.

¡Me atrevería a decir que es un auténtico todoterreno! Ofrece un sonido y una calidad de micrófono dignos de una emisión profesional, con conectividad inalámbrica dual (2,4 GHz + Bluetooth) y por cable. Esto garantiza un sonido de alta fidelidad en todos los dispositivos, ya sea para jugar, escuchar música o ver una superproducción.

Virtuoso hace honor a su nombre. Tiene mucha fuerza gracias a 50 mm altavoces de neodimio de alta densidad, con un rango de frecuencias que abarca desde 20 Hz to 40 000 Hz. Si lo comparas con unos auriculares para juegos normales, te sorprenderá De Virtuososuperioridad. Pero, ¿qué hay de la comodidad?

Esta preciosaCorsair Estos auriculares lo tienen todo: almohadillas de espuma viscoelástica que se amoldan a tus orejas como una almohada. Pero ten cuidado: si juegas a títulos con una historia y un ritmo lento, puede que te quedes dormido. Corsair Virtuoso RGB Es resistente, pero a la vez ligero, por lo que las sesiones más largas son todo un placer.

Además,Corsair lo ha llenado de funciones, entre las que se incluyen Dolby Atmos en el ordenador. Esto ofrece una precisión de sonido milimétrica, lo que permite una experiencia más envolvente. Como el mejorCorsair En general, los auriculares, el Corsair Virtuoso ofrece una calidad de micrófono excepcional. Además, se puede desmontar si es necesario.

El micrófono desmontable te resultará muy útil si, como yo, sueles jugar en solitario. Por último, quiero mencionar el diseño, que me ha acabado gustando mucho, para mi sorpresa. Corsair no es nada revolucionario, pero su diseño elegante y minimalista con iluminación RGB Corsair El logotipo me entusiasma enseguida.

Además, es lo mejor Corsair unos auriculares por una razón. Desde el diseño hasta las funciones (incluidasAsistencia técnica de iCUE!), Corsair Virtuoso RGB Wireless Es la máquina de juegos definitiva para llevar tus sesiones al siguiente nivel. ¡Elige uno de estos tres magníficos colores y disfruta de toda su potencia!

Ventajas Contras ✅ Una calidad de audio nítida en todos los dispositivos ✅ Excelente comodidad a largo plazo gracias a las almohadillas de espuma viscoelástica ✅ El sonido envolvente Dolby Atmos garantiza una mayor inmersión durante el juego ✅ La compatibilidad con iCUE ofrece amplias opciones de personalización del sonido y del RGB ✅ La conectividad de 2,4 GHz, Bluetooth y por cable ofrece una compatibilidad total ❌ No es el más barato (¡pero vale la pena el gasto!)

Veredicto final:Corsair Virtuoso RGB Wireless XT es el principal candidato. Lo tiene todo, desde calidad de sonido hasta comodidad, sonido envolvente, iCUE asistencia técnica, conectividad y calidad de fabricación. Cuesta más que las demás opciones, pero créeme, vale cada céntimo que te has ganado con esfuerzo.

2. Auriculares con sonido envolvente Corsair HS65[La mejor opción económica]

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Especificaciones Detalles Tipo de conexión Con cable, conector de 3,5 mm Duración de la batería / Cancelación de ruido No Versión de Bluetooth / Peso 282 gramos Micrófono Omnidireccional Tiempo de carga /

Auriculares para juegos económicos no tienen por qué ser un rollo, como solía pensar hace mucho tiempo. Por suerte, ahora soy mayor y más sensato, así que recomiendo el Corsair HS65 Surround Auriculares. Ofrece un sonido por cable de gran calidad y un diseño resistente, Sonido envolvente 7.1, y un aspecto bastante bueno para lo que cuesta.

Teniendo en cuenta que cuesta menos de 80 dólares, lo cual es barato para uno de los mejores Corsair En cuanto a los auriculares para juegos, tienen mucho que ofrecer. Me gusta especialmente su comodidad, gracias a los cojines de espuma viscoelástica de alta calidad y al diseño de rejilla de malla de los cojines, que permite que mis orejas respiren y no suden en exceso.

Además,Instituto 65es ligero, así que casi nunca tengo la sensación de llevar un casco y estar en plena batalla. Con solo 282 g, Instituto 65pesa menos que un suculento filete. La calidad de audio es excelente para su precio. Además, cuenta con altavoces de neodimio de 50 mm con un amplio rango dinámico y sonido envolvente 7.1.

Dolby Atmos le da un toque especial a la fórmula, permitiendo a los jugadores de PC disfrutar de juegos de disparos, de sigilo o incluso de terroríficas obras maestras del género de terror con la mejor calidad de imagen. Es bueno saber que El HS65 funciona en consolas de videojuegos, así que si sueles jugar fantásticoXbox juegos, conecta los auriculares y disfruta de la sesión.

Corsair HS65 es, sin duda, el mejor Corsair los mejores auriculares en relación calidad-precio. Sin embargo, en comparación con los Virtuoso, nuestra primera opción, Instituto 65no alcanza ese rango de frecuencias; su límite máximo es de 20 000 Hz. Aunque el armazón de aluminio aguanta bien, los auriculares no son resistentes al agua, así que hay que tener más cuidado.

En general,Instituto 65cumple prácticamente todos los requisitos por ese precio. No es inalámbrico, pero eso supone una ventaja para las sesiones más largas, ya que no tienes que preocuparte por la duración de la batería. Conéctalo a tu mando, consola u ordenador y sumérgete en una nueva aventura de videojuegos.

Ventajas Contras ✅ El sonido envolvente 7.1 ofrece una experiencia de audio más realista ✅ Los auriculares Corsair más económicos, ideales para quienes buscan una opción asequible ✅ Su diseño ligero y de calidad lo convierte en una excelente opción a largo plazo ✅ La conexión por cable te evita tener que preocuparte por el consumo de batería ✅ Compatibilidad con consolas y teléfonos para jugar desde cualquier lugar ❌ No es resistente al agua (algo habitual en este rango de precios)

Veredicto final:Gracias a una conexión por cable fiable, Instituto 65ofrece un sonido envolvente de gran calidad y sin retrasos. Es económico, ligero y está pensado para los videojuegos, lo que lo convierte en una opción ideal para disfrutar de una de las mejores Corsair auriculares.

3. Auriculares Corsair HS80 MAX [Lo mejor para jugar]

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Especificaciones Detalles Tipo de conexión 2,4 GHz, Bluetooth y por cable Duración de la batería Hasta 65 horas Cancelación de ruido Yes Versión de Bluetooth 5.2 Peso 352 gramos Micrófono Omnidireccional Tiempo de carga 1,5 horas hasta la carga completa

Lo mejorCorsair Los auriculares para juegos nunca pasan de moda, y los HS80 Max son un claro ejemplo de ello.

Esta bestia ofrece una experiencia envolvente Dolby Atmos audio, De Corsairla conocida comodidad y una batería de gran autonomía, junto con una conexión Bluetooth excepcional y de baja latencia, y 2,4 GHz opciones de conectividad. Si tus sesiones de juego duran horas, hasta 65, para ser precisos, el Velocidad máxima Estos auriculares son la elección perfecta.

La mayor duración de la batería es una de sus características principales. Sin embargo, el Corsair HS80 Max es mucho más que un simple contenedor de pilas sin fin. 2,4 GHz garantiza que no haya retrasos, aunque sea grande, Los altavoces de graves ofrecen un sonido potente Ideal para gamers, cinéfilos o incluso para los metaleros más empedernidos que escuchan su música a todo volumen.

Los jugadores, sin embargo, valorarán su elegante diseño y la calidad de los materiales. El marco de aluminio hace que HS80 Son ligeros, mientras que las almohadillas de espuma viscoelástica ofrecen una comodidad casi perfecta. También me encanta la diadema flotante, que reduce la presión sobre la cabeza y evita la sudoración.

¿Se puede usar el Corsair HS80 Maxcomo ungenialPS5 auriculares¿En serio? ¡Por supuesto! ¡Y eso es precisamente lo que me gusta! Esta bestia de los videojuegos funciona en todos los dispositivos compatibles con juegos. El micrófono es otra historia. Aunque la calidad no es nada del otro mundo, a este precio se obtiene una claridad y un rango dinámico casi perfectos.

Está claro que HS80 es uno de los mejores Corsair Hay varias opciones de auriculares, pero ¿qué tal es la velocidad de carga? Tengo una noticia estupenda. Un simple Una carga de 15 minutos proporciona hasta 6 horas de reproducción¡Sin embargo, esto también depende del método de conexión (el Bluetooth ofrece mejores resultados).

Ventajas Contras ✅ Autonomía excepcional para sesiones de juego más largas (hasta 65 horas) ✅ Prácticamente sin retraso de sonido, tanto en conexiones Bluetooth como en las de 2,4 GHz ✅ La diadema ajustable garantiza la comodidad durante un uso prolongado ✅ Carga rápida (15 minutos para hasta 6 horas de reproducción) ✅ Compatible con consolas de videojuegos (PS5 y Xbox Series X/S) ❌ La calidad del sonido del micrófono podría ser mejor, pero sigue siendo excelente para lo que cuesta

Veredicto final:Estos auriculares ofrecen una autonomía excepcional y carga rápida para sesiones de juego sin interrupciones. La calidad del sonido y la fabricación son excelentes y, aunque la calidad del micrófono no es nada del otro mundo, resulta más que suficiente para comunicarse durante el juego.

4. Auriculares con cable Corsair Virtuoso Pro [El mejor con espalda descubierta]

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Especificaciones Detalles Tipo de conexión Con cable, 3,5 mm Duración de la batería / Cancelación de ruido Yes Versión de Bluetooth / Peso 338 gramos Micrófono Unidireccional Tiempo de carga /

Virtuoso PROes el mejorCorsair Unos auriculares con diseño abierto. Su diseño permite disfrutar de un escenario sonoro amplio y natural, mientras que los transductores de grafeno ofrecen una percepción espacial excepcional para los eSports y los títulos inmersivos para un solo jugador. Como su nombre indica, se trata de unos auriculares inalámbricos.

En consecuencia,genialXboxauriculares como esta se puede usar con otras consolas como PS5. Una vez conectado al mando o a un ordenador, Virtuoso PRO ofrecerá un sonido nítido gracias a 50 mm factores que garantizan ajuste perfecto, comodidad y experiencia envolvente. La comodidad a largo plazo es excepcional.

El aluminio es ligero, y el cable que no se enreda hace que parezca unos auriculares inalámbricos de verdad. Además, Corsair Virtuoso Pro ofrece una amplia compatibilidad con Elgato Wave Link, lo que te permite ajustar con precisión el sonido de los auriculares y el micrófono, algo ideal para gamers y streamers.

Ventajas de Virtuoso PRO el rango de frecuencias está comprendido entre 20 Hz and 40 kHz. También me encanta su sonido con graves potentes, que complementa a la perfección mi dosis diaria de música. Aunque me gustaría tener una opción inalámbrica cuando escucho Grandes juegos para PS5 o si utilizas un mando, la calidad del sonido, la comodidad y la solidez de la construcción lo compensan.

Al fin y al cabo,Virtuoso PRO no cuesta una fortuna, sobre todo si lo consigues con descuento aquí abajo.

Ventajas Contras ✅ Los auriculares abiertos ofrecen mayor comodidad ✅ Los altavoces de 50 mm garantizan una excelente calidad de sonido y un ajuste perfecto ✅ Integración perfecta con Elgato Wave Link para ofrecer más opciones de personalización ✅ Graves potentes para un sonido más completo y de mayor calidad ✅ La estructura de aluminio es ligera y muy resistente ❌ No tiene conexión inalámbrica, pero incluye un cable que no se enreda

Veredicto final:Un innovador diseño abierto en la parte posterior y unos altavoces blanditos hacen que Virtuoso Pro dan una sensación de elegancia y calidad. A esto hay que añadir su robusta estructura de aluminio, unos graves potentes y Elgato Wave Link integración, y verás lo increíble que es.

5. Auriculares inalámbricos Corsair HS70 Pro [El más versátil]

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Especificaciones Detalles Tipo de conexión 2,4 GHz Duración de la batería Hasta 5 horas Cancelación de ruido Yes Versión de Bluetooth / Peso 331 gramos Micrófono Omnidireccional Tiempo de carga 2 horas hasta la carga completa

¿Es elHS70 Proentre los mejoresCorsair ¿Auriculares para videojuegos por solo unos 100 dólares? ¡Ya casi es una realidad!

Corsair HS70 Pro destaca por su comodidad a largo plazo, ya que ofrece una fiabilidad 2,4 GHz audio inalámbrico, sonido envolvente virtual 7.1 y unas prestaciones excelentes para su precio. Hablando de prestaciones, una de mis favoritas es el micrófono desmontable, que ofrece un sonido bastante nítido teniendo en cuenta su precio.

Corsair HS70 Pro utiliza espuma viscoelástica de alta calidad, ideal para largas jornadas o noches de juego. A pesar de su precio más asequible, los usuarios pueden disfrutar de una calidad de primer nivel 50 mm los altavoces de neodimio, que, en mi opinión, ofrecen una gran versatilidad para jugar, hacer streaming y escuchar música, sea cual sea el género.

Como persona que suele hacer llamadas de voz (¡odio escribir mensajes!), me parece que el Ventajas del HS70 micrófono con cancelación de ruido funciona tal y como debería. Además, la duración de la batería es buena teniendo en cuenta su tamaño y su precio. Con unas cinco horas de autonomía, supera incluso a algunos de los los mejores auriculares del mercado.

Una cosa que debo señalar es la compatibilidad. HS70 Pro Es inalámbrico, por lo que no es directamente compatible con las consolas de videojuegos. Sin embargo, puedes conectar un cable directamente al mando para disfrutar de sesiones sin interrupciones. Esto también debería prolongar la duración de la batería.

HS70 Pro es un modelo versátil y de gran calidad, algo que no se puede decir de muchos auriculares para juegos de este precio.

Ventajas Contras ✅ Micrófono extraíble para cuando no lo necesites ✅ El micrófono con cancelación de ruido ofrece una gran nitidez de voz ✅ La conectividad inalámbrica y por cable ofrece una gran compatibilidad ✅ Buena autonomía para su precio, con unas cinco horas de reproducción ✅ Gran comodidad gracias a las almohadillas de espuma viscoelástica ❌ No es compatible directamente con consolas de videojuegos de forma inalámbrica (pero sí lo es con cable)

Veredicto final:The HS70 Pro Es un buen dispositivo todoterreno a un precio «asequible» que destaca por su conectividad, su practicidad y su comodidad. Sin embargo, también ofrece una autonomía de batería excepcional y un micrófono con cancelación de ruido, algo poco habitual en este rango de precios.

6. Auriculares Corsair Void v2 [Ideal con Bluetooth]

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Especificaciones Detalles Tipo de conexión 2,4 GHz y Bluetooth Duración de la batería Hasta 70 horas Cancelación de ruido Yes Versión de Bluetooth 5.3 Peso 297 gramos Micrófono Omnidireccional Tiempo de carga 1,5 horas hasta la carga completa

¿Quieres llenar ese molesto vacío que sientes en el corazón? Quizás… Corsair Void V2 La solución está en…

Corsair Void v2 ofrece una comodidad excepcional a largo plazo, especialmente para quienes llevan gafas. Combina conectividad Bluetooth de baja latencia y de 2,4 GHz, lo que mejora considerablemente su compatibilidad. Estoy seguro de que a los jugadores móviles les encantará porque es ligero y compatible con iOS and Android.

Corsair anuncia que la duración de la batería alcanza hasta 70horas. Un rápido15Una carga de – minutos te proporciona aproximadamente 6 horas. En mi opinión, es más que suficiente. Al igual que otros de los mejores Corsair auriculares,Void v2ofertasAudio espacial Dolby Atmos compatibilidad, lo que garantiza una mayor inmersión y una calidad de sonido nítida.

Hablando de eso, Void v2 admiteCorsair iCUE el software y sus sofisticados ajustes de sonido. El micrófono omnidireccional se amplifica mediante Transmisión de NVIDIA tecnología que elimina el ruido de fondo y hace que tu voz suene más clara que nunca. Como soy un fanático de las luces RGB, debo decir que me encanta.

Void v2 la discreta tira RGB lateral le da un aire «gamer», mientras que el Su forma y la calidad general de su fabricación combinan a la perfección ligereza y comodidad. ConVoid v2, puedo pasar a algunos de mis juegos favoritos para PC, unirte a una partida multijugador, jugar durante horas y seguir sintiéndote como nuevo.

Ventajas Contras ✅ Cómodo para personas que llevan gafas ✅ Compatible con iOS y Android para los jugadores de dispositivos móviles ✅ La batería ofrece hasta 70 horas de autonomía, lo que permite sesiones de juego más largas ✅ La compatibilidad con iCUE facilita la personalización del sonido, el micrófono y el RGB ✅ Eliminación del ruido de fondo para un sonido de voz de primera calidad ❌ No tiene mucho grave sin ecualizador

Veredicto final:Es un auricular Bluetooth increíble que prácticamente no tiene retraso. El Void v2 ofertasiCUE soporte, hasta70 horas de autonomía y una calidad de sonido admirable para los gamers y los amantes de la música, lo que lo convierte en una auténtica ganga.

7. Auriculares inalámbricos Corsair HS80 RGB [Lo mejor para el streaming]

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Especificaciones Detalles Tipo de conexión 2,4 GHz Duración de la batería Hasta 20 horas Cancelación de ruido Yes Versión de Bluetooth / Peso 367 gramos Micrófono Omnidireccional Tiempo de carga 2 horas hasta la carga completa

Streamers de Twitch, contemplad el poder del Auriculares inalámbricos HS80 RGB. Es una combinación perfecta de comodidad para sesiones prolongadas, un sonido de micrófono nítido y envolvente Dolby Atmos de audio, lo que la convierte en el sueño de cualquier aspirante a jugador. Y si estás buscando iCUE Si te gusta la compatibilidad, te encantará.

Aunque es ideal para el streaming, creo que también tiene otras bazas. Por ejemplo, iCUE Su compatibilidad permite configuraciones de sonido únicas. Sus almohadillas de espuma viscoelástica, gruesas y mullidas, ofrecen una comodidad excepcional, con graves más que suficientes para un sonido envolvente. ¡Además, es inalámbrico!

Me encanta lo inalámbrico Corsair auriculares para videojuegos debido a su Excelente autonomía de la batería y carga rápida. ¿Hace falta que mencione a Beefy? 50 mm altavoces y un rango de frecuencias de hasta 30 000 Hz¿O quizá un micrófono omnidireccional que merezca la pena? 80 RGB de alta velocidad lo tiene todo… y mucho más.

Con «más», me refiero al RGB Corsair logotipo, que le da un bonito toque minimalista a este mejor Corsair Auriculares para streamers. 80 RGB de alta velocidad Está disponible en varias versiones y colores. Existe la versión con cable, que es bastante más barata, pero creo que esta es una opción mejor.

Ligeros, con un sonido excelente, cómodos y repletos de funciones; ¡no se puede pedir más por este precio!

Ventajas Contras ✅ Las almohadillas gruesas de espuma viscoelástica ofrecen una gran comodidad ✅ Sus graves potentes lo hacen ideal para jugar y escuchar música ✅ Su micrófono omnidireccional lo hace ideal para streamers ✅ Su diseño RGB minimalista le confiere un aspecto y un tacto de alta gama ✅ Los modelos con cable e inalámbricos hacen que el HS80 sea más versátil ❌ Auriculares no recambiables (pero de calidad suficiente para un uso prolongado)

Veredicto final:Si te gusta disfrutar de unos graves potentes para jugar o escuchar música, el 80 RGB de alta velocidad Este modelo te dejará boquiabierto. Un punto a su favor es su micrófono, ideal para retransmisiones, que ofrece una calidad casi de estudio gracias a su cancelación de ruido, lo que hará que tu voz suene más nítida que en la vida real.

Características destacadas de los auriculares Corsair

Lo mejorCorsair Los modelos de auriculares no solo son muy apreciados por los gamers. Aunque la empresa se dirige principalmente a este sector, muchos usuarios ocasionales confían plenamente en su comodidad y calidad.

Esto es lo que les diferencia de la feroz competencia.

1. Amplia gama de productos

Lo mejorCorsair Los cascos están diseñados para una gran variedad de usos.

¿Quieres disfrutar de una sesión de videojuegos en tu una tele genial para jugar¿O prefieres consumir contenidos y verlos en streaming? La empresa ofrece muchas series diferentes de auriculares, como HS, que está más orientado a los videojuegos, o Se puede, que suele incluir iluminación RGB y sonido envolvente 7.1. Pero, ¿qué hay de Virtuoso?

Como su nombre indica, esta serie suele ser muy versátil y destaca por la calidad del sonido y de los micrófonos, su resistencia y la comodidad a largo plazo. Sea cual sea tu perfil, Seguro que encuentras los auriculares perfectos para ti, aunque prefieras auriculares de botón frente a auriculares con diadema (Corsair los ofrece, ¡pero aún no los han incluido en la lista!).

2. Opciones de conectividad flexibles

Creo que ya he dicho que me encantan los dispositivos RGB, pero no he mencionado que me encantan los dispositivos inalámbricos.

Los auriculares son mis favoritos, sobre todo cuando se utilizan tanto la conexión de 2,4 GHz como la de Bluetooth. Los primeros son mejores para una baja latencia; sin embargo, el Bluetooth, en el mejor Corsair Los modelos de auriculares no presentan retrasos en comparación con los de la competencia, que son más baratos y de menor calidad.

Además, las diversas opciones de conectividad suelen permitir una conexión por cable. Algunos auriculares se pueden conectar mediante un conector de 3,5 mm o un puerto USB, lo que reduce la latencia y garantiza un sonido nítido, claro y sin retrasos para los jugadores, los streamers y los amantes de los contenidos multimedia. Hay algo más que no he mencionado.

Además, también hay funciones de conexión simultánea: solo tengo que conectar mi Corsair conectar los auriculares al portátil, mi PS5, y mi ordenador. Así puedo cambiar la fuente de audio con solo pulsar un botón y jugar en la plataforma que prefiera en cada momento sin tener que volver a conectar los auriculares. Esto me ahorra mucho tiempo y, sinceramente, muchos nervios.

3. Fabricación robusta y comodidad pensada al detalle

La calidad de fabricación y la comodidad suelen variar en función del precio. Al igual que ocurre con buenos monitores para videojuegos o, en realidad, con casi cualquier cosa hoy en día, cuanto más pagas, más obtienes. Sin embargo, incluso en el caso de los productos de bajo coste Corsair Los auriculares presentan una calidad de fabricación impresionante. Los modelos más económicos suelen estar fabricados con plástico resistente.

Por su parte, los modelos más caros cuentan con armazones de aluminio o acero, lo que combina una estructura ligera con la comodidad extrema de los auriculares de espuma viscoelástica de alta calidad y las diademas ajustables. Como alguien que de vez en cuando se permite largas sesiones de juego (3+ (horas), agradezco la comodidad de Virtuoso and HS auriculares de la serie.

El uso prolongado tampoco parece suponer una «amenaza» para los mejores Corsair auriculares. Una vez más, todo se reduce a materiales y monturas de primera calidad, que contienen bueno, después de años de uso e incluso el acoso por parte de algunos jugadores.

4. Rendimiento avanzado de audio y micrófono

¿Cómo se me podría haber olvidado el aspecto del sonido? Incluso sin todas esas sofisticadas mejoras, Corsair En mi opinión, estos auriculares son de los que mejor suenan. Y he probado muchos otros modelos de diferentes marcas. No digo que fueran malos. De hecho, algunos eran impresionantes. Pero esta es la verdad.

Corsair Los auriculares incorporan diversas mejoras de sonido y tecnologías avanzadas.

Por ejemplo,Sonido envolvente 7.1 es ideal para juegos de sigilo, de disparos y de terror, en los que cada detalle sonoro cuenta. El audio espacial es una de las tecnologías más impresionantes, y me encanta cuando los fabricantes le dan importancia. Dolby Atmos, al ser un título exclusivo para PC, también supone una ventaja considerable.

Mejora notablemente la calidad del sonido, lo que hace que todo, desde los videojuegos hasta la música, sea un auténtico placer. También se puede usar con un ordenador portátil. Se puede decir que las mejores portátiles para juegosjunto conDolby Atmos transformará tus sesiones de juego y te dejará con ganas de más.

Lo mismo ocurre con la calidad del micrófono, que, aunque no es ideal para el karaoke ni para el canto profesional, ofrece suficiente claridad como para oír cada pequeño suspiro de tu compañero de juego o a un niño molesto gritando a pleno pulmón en CS2.

5. Software iCUE integrado (PC)

iCUE es exclusivo deCorsair. Es un programa muy útil que puedes instalar en tu ordenador. Pero, ¿por qué ibas a hacerlo? Déjame explicártelo: Esta es una herramienta fantástica de personalización y control¡Es una exclusiva para PC, igual que… Dolby Atmos, pero sus opciones de personalización van mucho más allá de los auriculares y el micrófono.

Como me encantan las luces RGB (vale, ya sé que soy un pesado, voy a dejarlo), suelo usar iCUE para jugar un poco con ellos. Sin embargo, iCUE también incluye una función avanzada EQ, ajustes de sonido envolvente, integraciones exclusivas con videojuegos, supervisión del sistema, calibración del ratón y mucho más.

Si tienes otras Corsair productos, te vas a llevar una grata sorpresa. Si eres de los que juegan en consola, lo siento, no te quedará más remedio que pasar iCUE.

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los mejores auriculares de Corsair?

Lo mejorCorsair los auriculares sonVirtuoso RGB Wireless XT. Combina una excelente calidad de sonido con resistencia, una estructura sólida, un ajuste perfecto y comodidad para largas sesiones de juego. Aunque no es el más barato, tiene un precio adecuado para lo que ofrece. Y, sinceramente, obtienes casi todo!

¿Qué auriculares de Corsair son los mejores para quienes llevan gafas?

Nuestra mejor recomendación para las personas que llevan gafas es el Corsair Void v2 Auriculares. Cuentan con un diseño pensado para la comodidad, conectividad inalámbrica y Bluetooth, y son compatibles con todos los dispositivos. Y lo mejor de todo es que cuestan menos de 130 dólares, lo cual no es demasiado caro, teniendo en cuenta que algunos Corsair los auriculares cuestan el doble.

¿Qué auriculares son mejores que los Corsair Virtuoso?

Para ser sinceros, en 2025 no hay muchas opciones que sean necesariamente mejores. Corsair Virtuoso cumple todos los requisitos, y aunque SteelSeries Arctis Pro Wireless Aunque a menudo se propone como alternativa, la mayoría de la gente se queda con la Virtuosomodelo.

¿Qué hay mejor que los Corsair HS80?

Ten en cuentaVirtuoso Wireless or Virtuoso PRO auriculares si te parece que el HS80 modelo carece de ello. Ofrecen una mayor duración de la batería, un mejor rendimiento del micrófono y amplias opciones de conectividad. Aunque el HS80 está más orientado a los videojuegos, Virtuoso Estos modelos ofrecen un rendimiento completo, lo que los hace un poco más versátiles.