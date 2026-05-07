Los 7 mejores auriculares para juegos con sonido de nivel profesional en 2025

Encontrar los mejores auriculares para juegos es la clave para disfrutar de un sonido envolvente que te permita llevar la delantera en el juego – sin el volumen de los auriculares de gaming de gran tamaño. Tanto si te estás moviendo sigilosamente en una misión de sigilo como si estás dominando una caótica batalla real, unos auriculares adecuados te ofrecen una calidad de sonido impresionante, una precisión milimétrica y comodidad para esas sesiones maratonianas.

Esta guía te ayudará a elegir unos auriculares que no solo suenen bien, sino que también resulten cómodos, perfectos para jugar fuera de casa o en casa con tu consola, ordenador o móvil. Vamos a ver qué es lo que hace que los auriculares para juegos destaquen: tecnología de baja latencia para sincronizar cada disparo, micrófonos que garantizan una comunicación nítida con tu equipo y diseños que no te impedirán ser tú mismo (ni te molestarán en los oídos).

Desde modelos económicos hasta auténticas bestias del sonido de gama alta, Aquí hay algo para todos los jugadores – Ya seas jugador ocasional o profesional. Se acabaron las explosiones amortiguadas y los retrasos en el chat: estos modelos se imponen sobre el ruido para que no pierdas el hilo. Así que entra, enciende el dispositivo y descubramos juntos los auriculares para juegos que te permitirán oír la victoria en cada clic, cada golpe y cada estruendo: ¡tu próxima mejora está a solo un clic de distancia!

Nuestra selección de los mejores auriculares para videojuegos

¿Listo para deshacerte de los voluminosos auriculares y mejorar tu experiencia de audio con algo más elegante? Esta lista te ayudará a encontrar los mejores auriculares inalámbricos para juegos, con los que cada explosión, cada susurro y cada melodía de victoria sonarán a la perfección.

No estamos hablando de unos auriculares cualquiera: estos son de primera categoría, y cada uno destaca en su categoría. Tanto si buscas un producto versátil con una calidad de sonido espectacular y sin retrasos, como si prefieres unos económicos pero potentes, o algo diseñado específicamente para tu de la PS5 Si buscas las aventuras más emocionantes, yo me encargo.

Estas recomendaciones dan en el clavo en lo que realmente importa: baja latencia para que tus disparos sean siempre certeros, un audio que te sumerge de lleno en la acción y diseños que combinan a la perfección con tu equipo, ya sea en consola, PC o incluso en el móvil. ¡Aquí tienes un pequeño adelanto de los mejores productos del mercado!

El ASUS ROG Cetra True – Ofrece una calidad de sonido de primera categoría, conexión inalámbrica de baja latencia y una batería de larga duración, lo que lo convierte en la opción más completa para los gamers. Los HyperX Cloud Mix Buds – Ofrecen un sonido de gran calidad y doble conectividad a un precio asequible, lo que los hace perfectos para los jugadores que cuidan su presupuesto pero no renuncian a la calidad. El Cleer ARC 3– aportaPS5-Audio espacial optimizado, códecs avanzados y un cómodo diseño de oreja abierta, ideal para una experiencia de juego envolvente en PlayStation.

Estas estrellas son solo el preludio: ¡desplázate hacia abajo para ver la lista completa de los mejores auriculares para juegos! Te esperan muchas más sorpresas, desde opciones económicas hasta auténticas maravillas de audio de primera categoría. ¡Sigue leyendo!

Resumen de los 7 mejores auriculares para juegos

¿Listo para cambiar tus voluminosos auriculares por unos más elegantes que no renuncien a la potencia? En esta selección te presentamos los mejores auriculares intraaurales para juegos, cada uno de ellos un referente en su categoría, ya sea por su calidad de sonido de primera categoría, su excelente relación calidad-precio o su compatibilidad perfecta con la PS5. ¡Echa un vistazo a los mejores modelos a continuación!

1. ASUS ROG Cetra True [Los mejores auriculares para juegos en general]

Espec.s Detalles Conectividad Bluetooth 5.0, conexión inalámbrica de 2,4 GHz Duración de la batería Hasta 27 horas (con la funda) Conductores Altavoces ASUS Essence de 10 mm Micrófono Omnidireccional con cancelación activa de ruido Cancelación de ruido Cancelación activa de ruido híbrida Resistencia al agua IPX4 Características especiales Modo de juego de baja latencia, iluminación RGB, compatibilidad con la aplicación Armoury Crate

Muy bien, jugadores, el ASUS ROG Cetra True ¡Estos auriculares están aquí para acaparar toda la atención, y tienen lo que hay que tener para demostrarlo! Estos pequeños campeones combinan una calidad de sonido de primera con un diseño elegante pensado para que no pierdas la concentración. Los diez milímetros Los controladores ASUS Essence ofrecen un sonido rico y detallado: imagínate el sonido nítido del choque de espadas o los graves potentes de tus canciones favoritas.

El ANC híbrido supone un auténtico punto de inflexión, ya que silencia el bullicio de una casa llena de gente para que puedas concentrarte en acertar ese tiro a la cabeza. Y gracias al modo de juego de baja latencia, que reduce el retraso a unos rápidos 80 ms, tus reacciones seguirán siendo ultrarrápidas, ya sea en PC, consola o móvil.

Cambiar entre Bluetooth y 2,4 gigahercios La conexión inalámbrica es muy sencilla y te ofrece flexibilidad tanto para jugar como para relajarte escuchando un podcast. La duración de la batería es considerable 27 horas de autonomía —más que suficiente para un fin de semana a tope— y con una carga rápida de 10 minutos ya tienes 90 minutos de juego. Además, ¿esas luces RGB de la carcasa? Le dan un toque genial a tu equipo.

Los controles táctiles son muy prácticos, ya que te permiten ajustar la cancelación activa de ruido o cambiar de canción sin tener que buscar a tientas, y su clasificación IPX4 garantiza que aguantarán sin problemas una sesión de ejercicio en la que se te sude la piel. Estos auriculares transmiten una sensación de alta calidad, resultan cómodos incluso tras horas de uso y ofrecen un sonido potente que los convierte en los mejores auriculares inalámbricos.

Ventajas Contras ✅ Sonido impresionante, con graves profundos y medios nítidos ✅ La cancelación de ruido activa híbrida bloquea las distracciones ✅ El modo de baja latencia te mantiene sincronizado ✅ Batería de larga duración (27 horas) con carga rápida ✅ Opciones flexibles de Bluetooth y 2,4 GHz ✅ Resistencia al agua IPX4 para una mayor durabilidad ✅ La elegante iluminación RGB le da un toque especial ❌Los controles táctiles pueden requerir un poco de práctica

Veredicto final:The ASUS ROG Cetra True Estos auriculares lo tienen todo: una calidad de sonido excepcional, funciones inteligentes y un estilo que grita «gamer». Son la mejor opción para una experiencia de juego envolvente y para llevarlos puestos todo el día sin perder ni un solo detalle.

2. HyperX Cloud Mix Buds [Los mejores auriculares para juegos económicos]

Espec.s Detalles Conectividad Bluetooth 5.1, conexión inalámbrica de 2,4 GHz Duración de la batería Hasta 33 horas (con la funda) Conductores Drivers dinámicos de 12 mm Micrófono Doble omnidireccional Cancelación de ruido Ninguno Resistencia al agua Sin especificar Características especiales Audio espacial DTS Headphone:X, adaptador USB-C

The HyperX Cloud Mix Buds son la prueba de que no hace falta gastarse una fortuna para conseguir un equipo de audio de calidad que esté a la altura de algunos de los los mejores auriculares para videojuegos … Estos auriculares ofrecen una excelente relación calidad-precio con doce milímetros unos altavoces que ofrecen un sonido potente, perfectos para escuchar pasos en un juego de disparos o el rugido de un motor en un juego de carreras. El audio espacial DTS Headphone:X le da un toque tridimensional, lo que te ayuda a localizar cada detalle del juego sin extras innecesarios que encarecen el producto. Dispone de Bluetooth 5.1y un2,4 gigahercios Un adaptador USB-C que te permite pasar de escuchar música de forma relajada en el móvil a jugar sin retrasos en el ordenador o la consola: ¡es como tener dos auriculares en uno!

La duración de la batería es de nada menos que 33 horas dedicadas al caso, y 10 Varias horas de autonomía con una sola carga se traducen en menos interrupciones y más tiempo de juego. Son ligeros y cómodos, y se ajustan perfectamente a los oídos durante horas sin molestias, aunque prescinden de la cancelación activa de ruido (ANC) para mantener un precio asequible. Los micrófonos duales ofrecen una calidad de sonido lo suficientemente clara para las conversaciones en equipo, y el adaptador mantiene una latencia mínima para esos momentos decisivos.

Claro, no tienen tantas prestaciones en comparación con modelos más caros o con unos auriculares específicos para videojuegos, pero por su precio, estos auriculares ofrecen una combinación ideal de rendimiento y portabilidad que es difícil de superar.

Ventajas Contras ✅ Excelente sonido gracias a sus potentes altavoces de 12 mm ✅ El audio espacial DTS potencia la inmersión ✅ Doble conectividad: Bluetooth y 2,4 GHz ✅ Impresionante autonomía de 33 horas ✅ Baja latencia con el adaptador USB-C ✅ Ajuste cómodo para sesiones de juego intensas ✅ Excelente relación calidad-precio ❌ No tiene ANC, pero el ajuste pasivo ayuda un poco

Veredicto final: The HyperX Cloud Mix Buds Perfectos para los jugadores con un presupuesto ajustado: su excelente sonido, sus versátiles opciones de conexión y su batería de larga duración los convierten en una ganga que te encantará usar a diario.

3. Cleer ARC 3 [Los mejores auriculares para juegos para PS5]

Espec.s Detalles Conectividad Bluetooth 5.4, adaptador USB-C de 2,4 GHz Duración de la batería Hasta 50 horas (10 horas con los auriculares + 40 horas con el estuche) Conductores Altavoces de grafeno de 16,2 mm Micrófono Doble Qualcomm cVc con supresión de ruido Cancelación de ruido Cancelación activa de ruido (ANC) Resistencia al agua IPX5 Características especiales Dolby Atmos con seguimiento de movimientos de la cabeza, Snapdragon Sound, funda con pantalla táctil

Si eres unPS5 Si eres propietario y quieres mejorar tu sistema de audio, el Cleer ARC 3 Es posible que estos auriculares sean tu nuevo mejor amigo. Estos auriculares abiertos se enganchan a las orejas y ofrecen un sonido espectacular sin aislarte del mundo, lo que los hace perfectos para estar atento a lo que te rodea mientras estás absorto en God of War: Ragnarok.

The Dieciséis coma dos milímetros Los altavoces de grafeno ofrecen unos agudos nítidos y unos graves sorprendentes para un diseño abierto, y gracias a Dolby Atmos y al seguimiento de movimientos de la cabeza, te sentirás como si estuvieras en plena acción: ¡los pasos del enemigo acercándose sigilosamente por detrás nunca habían sonado tan reales!

The 2,4 gigahercios El adaptador USB-C mantiene la latencia por debajo de Treinta milisegundos, por lo que cada vez que aprietas el gatillo, la acción se sincroniza a la perfección con lo que oyes: sin retrasos que te saquen de tu ritmo. La duración de la batería es impresionante, con 50 horas en total, y el estuche con pantalla táctil te permite ajustar la configuración sobre la marcha o incluso esterilizar los auriculares con luz UV-C (genial, ¿verdad?). La cancelación activa de ruido (ANC) elimina las distracciones a la perfección, y los micrófonos duales hacen que tu voz destaque en las conversaciones en grupo. Además, son cómodos para viajes largos, aunque es posible que el diseño de oído abierto no sea del agrado de todo el mundo. Para PS5 ¡Fans, esto es un sueño hecho realidad!

Ventajas Contras ✅ Impresionante Dolby Atmos para un sonido envolvente en la PS5 ✅ Latencia ultrabaja con el adaptador de 2,4 GHz ✅ La batería de larga duración (50 horas) te permite seguir adelante ✅ La tecnología ANC ofrece aislamiento acústico sin tapar los oídos ✅ Micrófonos nítidos para una comunicación clara entre el equipo ✅ Cómodo diseño abierto para sesiones maratonianas ✅ La funda con pantalla táctil incorpora prácticos controles ❌ El diseño de oído abierto puede no ofrecer graves profundos

Veredicto final:The Cleer ARC 3 Los auriculares inalámbricos para videojuegos son un éxito seguro para PS5 jugadores: su fantástica calidad de sonido, su baja latencia y su cómodo diseño abierto las convierten en una opción ideal para una experiencia de juego envolvente sin desconectarte de la realidad.

4. Sony INZONE Buds [Los mejores auriculares para juegos con micrófono integrado]

Espec.s Detalles Conectividad Audio Bluetooth LE (códec LC3), adaptador USB-C de 2,4 GHz Duración de la batería Hasta 24 horas (12 horas con los auriculares + 12 horas con el estuche) Conductores Drivers dinámicos de 8,4 mm Micrófono Micrófono de brazo con reducción de ruido mediante IA Cancelación de ruido Cancelación activa de ruido (ANC) Resistencia al agua Sin especificar Características especiales Audio Tempest 3D para PS5, compatibilidad con la aplicación INZONE Hub

Los INZONE Buds de Sony son una auténtica bendición para los gamers que necesitan un micrófono de brazo de primera sin el volumen de unos auriculares con micrófono. Estos auriculares incorporan 8,4 milímetros altavoces (tomados del modelo WF-1000XM5) que ofrecen un sonido potente y detallado, y gracias a Tempest 3D Audio, podrás escuchar cada susurro y cada rugido en juegos como Returnal con una precisión escalofriante.

El micrófono de brazo es la estrella aquí: la reducción de ruido mediante IA mantiene tu voz nítida, incluso si tu compañero de piso está gritando de fondo. Supone un gran avance respecto a los típicos micrófonos integrados en los auriculares, lo que lo hace perfecto para las llamadas en grupo en Helldivers 2.

The 2,4 gigahercios El dongle garantiza un audio de baja latencia que te mantiene totalmente inmerso, y la cancelación activa de ruido (ANC) aísla el ruido exterior para que puedas concentrarte. La duración de la batería alcanza 12 horas por carga –24 junto con la carcasa, lo cual es más que suficiente para una larga noche de intensas sesiones de juego. Son ligeras y 0.23 onzas, con almohadillas intercambiables para un ajuste perfecto, aunque el Bluetooth LE Audio limita la conexión con el teléfono a los dispositivos más recientes. La aplicación INZONE Hub (solo para PC) te permite ajustar el ecualizador y los controles táctiles, lo que le da un toque especial.

Ventajas Contras ✅ Micrófono de brazo con IA para una claridad excepcional ✅ El audio Tempest 3D es una pasada en la PS5 ✅ La baja latencia del adaptador de 2,4 GHz garantiza la sincronización ✅ La tecnología ANC reduce las distracciones para que puedas jugar con total concentración ✅ Ligeras y cómodas para llevarlas puestas durante mucho tiempo ✅ La batería dura 24 horas ✅ La personalización de la aplicación aumenta la flexibilidad ❌ El audio Bluetooth LE limita la compatibilidad

Veredicto final:The Sony INZONE Buds son el sueño de cualquier experto en chat: combinan un micrófono de brazo de primera con PS5Con un sonido optimizado y comodidad para todo el día, son imprescindibles para los gamers que hablan tanto como juegan.

5. SteelSeries Arctis GameBuds [Los mejores auriculares para juegos de Xbox]

Espec.s Detalles Conectividad Bluetooth 5.3, adaptador USB-C de 2,4 GHz Duración de la batería Hasta 40 horas (10 horas con los auriculares + 30 horas con el estuche) Conductores Altavoces con imanes de neodimio de 6 mm Micrófono Doble micrófono omnidireccional con cancelación activa del ruido Cancelación de ruido Cancelación activa de ruido (ANC) Resistencia al agua Índice de protección contra la entrada de partículas y líquidos 55 Características especiales Más de 100 preajustes de ecualización específicos para juegos, audio 3D Tempest, carga inalámbrica Qi

Xbox Jugadores, si estáis hartos de los auriculares voluminosos, el SteelSeries Arctis GameBuds ¡están aquí para salvar el día! Estos auriculares inalámbricos para videojuegos son un sueño para Xbox Series X|S para jugadores, que combinan la portabilidad con un sonido de nivel profesional.

The 6mm Los altavoces de neodimio ofrecen un sonido nítido y potente: imagínate poder oír cada crujido en Halo Infinite o el rugido del motor de un Warthog. Con más de 100 con los preajustes de ecualización específicos para cada juego de la aplicación Arctis Companion, podrás ajustar el audio a la perfección, tanto si estás siguiendo unos pasos en Call of Dutyo sumergirse enForza Horizon 5de la banda sonora. El adaptador de 2,4 GHz mantiene una latencia tan baja que no te perderás ni un solo compás, y es Xbox-Certificado para un funcionamiento «plug-and-play» sin complicaciones.

La duración de la batería es excelente en 10 horas por carga, y la funda aporta otras 30 – más que suficientes para un fin de semana de maratón de series. El ANC aísla del ruido exterior (¡adiós, hermanos ruidosos!), y el modo de transparencia te permite oír el timbre de la puerta sin tener que pausar la reproducción. Son ligeros, cómodos y se mantienen en su sitio incluso durante sesiones intensas, gracias a un diseño creado a partir del escaneo de miles de orejas. Los micrófonos duales también funcionan muy bien para las conversaciones en equipo. Estos auriculares para juegos no son baratos, pero por Xbox Para los aficionados que buscan unos auriculares que lo tengan todo, ¡estos son difíciles de superar!

Ventajas Contras ✅ Conexión de 2,4 GHz de baja latencia certificada por Xbox ✅ Sonido espectacular con más de 100 perfiles predefinidos para juegos ✅ Batería de larga duración (40 horas) con carga inalámbrica ✅ La tecnología ANC reduce el ruido para que puedas concentrarte en el juego ✅ Ajuste cómodo que se mantiene firme ✅ Silenciar los micrófonos para las conversaciones de equipo ❌ La aplicación móvil no permite personalizar el ecualizador, pero los preajustes son geniales

Veredicto final:The SteelSeries Arctis GameBudsson losXbox El santo grial de los auriculares para gamers: un sonido espectacular, baja latencia y comodidad durante todo el día los convierten en la mejor opción para tus aventuras con la consola.

6. Black Shark Lucifer T2 [Los mejores auriculares para juegos y uso general]

Espec.s Detalles Conectividad Bluetooth 5.2 Duración de la batería Hasta 20 horas (5 horas con los auriculares + 15 horas con el estuche) Conductores Drivers dinámicos de 10 mm Micrófono Micrófonos duales con supresión de ruido (ENC) Cancelación de ruido Cancelación del ruido ambiental (ENC) Resistencia al agua IPX5 Características especiales Modo de juego con latencia ultrabaja de 35 ms, iluminación RGB

The Black Shark Lucifer T2 Los auriculares para juegos son la navaja suiza del audio: ¡ideales para jugar online, escuchar música y cualquier otra cosa que se te ocurra! Por menos de €40… son una ganga para cualquiera que tenga que lidiar con varios estilos diferentes.

Los altavoces de 10 mm ofrecen un sonido potente: explosiones en Apex Legends tiene un sonido potente, y tus listas de reproducción de Spotify sonarán con vida gracias a unos graves de calidad. El Treinta y cinco milisegundos El modo de juego de baja latencia es una auténtica salvación, ya que mantiene el audio sincronizado con tus movimientos tanto en el móvil como en el PC (lo siento, aquí no hay adaptador para consola). La conexión por Bluetooth es muy sencilla 5.2, y han aguantado bien tanto en mis desplazamientos diarios como en mis sesiones en el sofá.

La duración de la batería es buena – 5 horas por carga, 20 con el estuche, y las luces RGB de los auriculares aportan un toque divertido y gaming (aunque no se pueden apagar). Los dos micrófonos con cancelación activa de ruido (ENC) aíslan el ruido de fondo lo suficiente como para garantizar llamadas claras en Discord, y la clasificación IPX5 los protege del sudor y las salpicaduras. Son cómodos incluso tras horas de uso, y los controles táctiles resultan fáciles de manejar una vez que le coges el truco.

No tienen control de volumen, pero por su precio, estos auriculares logran el equilibrio perfecto entre la intensidad de los videojuegos y la relajación del día a día: ¡son ideales para quienes buscan un dispositivo de audio todoterreno!

Ventajas Contras ✅ Sonido potente con potentes altavoces de 10 mm ✅ Baja latencia de 35 ms para jugar sin retrasos ✅ Precio asequible para un uso versátil ✅ Micrófonos con cancelación de ruido de buena calidad para llamadas nítidas ✅ Resistencia IPX5 para estilos de vida activos ✅ La iluminación RGB le da un toque especial ❌ No incluye un adaptador de 2,4 GHz, pero el Bluetooth funciona bien

Veredicto final:The Black Shark Lucifer T2 Los auriculares para videojuegos son una opción económica y acertada: ofrecen un sonido de gran calidad para jugar y una versatilidad para el día a día difícil de superar por su precio.

7. SteelSeries Tusq [Los mejores auriculares con cable para videojuegos]

Espec.s Detalles Conectividad Con cable de 3,5 mm Duración de la batería N/A (con cable) Conductores Drivers dinámicos de 10 mm Micrófono Micrófono de brazo desmontable + micrófono en línea Cancelación de ruido Ninguno Resistencia al agua Sin especificar Características especiales Sistema de doble micrófono, diseño ergonómico y ligero

Guerreros conectados, os presentamos el SteelSeries Tusq – ¡Estos son unos auriculares para juegos pensados para quienes buscan un sonido sin complicaciones y sin preocupaciones por la latencia! Son una joya asequible que no escatima en calidad.

The diez milímetros los altavoces ofrecen un sonido nítido y vibrante: imagínate diálogos claros en Cyberpunk 2077 o el estruendo de una batalla contra un jefe en Doom Eternal. Conéctalo a tu mando, PC o Interruptora través de latres mil quinientos milímetrosLa conexión jack garantiza una latencia nula, y el sonido sigue siendo nítido tanto si estás jugando como si estás disfrutando de tu música.

Lo más destacado son los micrófonos desmontables: ofrecen un sonido nítido y se escuchan perfectamente en las conversaciones de equipo, mucho mejor que la mayoría de los micrófonos integrados en los auriculares. También cuentan con un micrófono en el cable, ideal para llamadas rápidas o para jugar en solitario. Son superligeros y tienen un diseño con gancho que se coloca sobre la oreja y los mantiene fijos en su sitio, incluso durante las sesiones más intensas. No hay que preocuparse por las pilas, solo hay que conectarlos y listo: perfectos para los puristas a los que les molesta tener que hacer pausas para recargar.

No cuentan con ANC ni funciones inalámbricas, pero por su fiabilidad con cable, son una ganga. Si buscas un sonido sencillo y de alta calidad con un micrófono espectacular, ¡los Tusq son tu mejor opción con cable!

Ventajas Contras ✅ Sonido nítido y vibrante gracias a los altavoces de 10 mm ✅ Sin latencia con conexión de 3,5 mm ✅ El micrófono con brazo desmontable es genial para las charlas ✅ Ligero y con un ajuste seguro para un uso prolongado ✅ Precio asequible y rendimiento sólido ✅ Los micrófonos duales ofrecen flexibilidad ❌ No hay opción inalámbrica, pero lo importante es la conexión por cable

Veredicto final:The SteelSeries Tusq Estos auriculares para juegos son unos excelentes auriculares con cable: ofrecen un sonido nítido y un micrófono de gran calidad en un diseño cómodo y asequible, perfecto para jugar sin complicaciones.

¿Cómo elegir los auriculares para juegos adecuados?

Elegir los auriculares perfectos para jugar es como prepararse para una batalla contra un jefe: si aciertas, serás imparable; si te equivocas, te quedarás con un sonido amortiguado o con dolor de oído en plena partida.

La calidad del sonido puede marcar la diferencia a la hora de sumergirte en el juego, mientras que un micrófono de calidad mantiene a tu equipo en sintonía en los momentos decisivos. La comodidad, la conectividad y la durabilidad también son importantes, sobre todo si juegas durante horas y horas. Las preferencias personales cuentan: hay quien prefiere la comodidad de los auriculares intrauditivos frente a los cascos más voluminosos, mientras que otros dan prioridad a la potencia o a las opciones más económicas.

Esta guía analiza los factores clave con ejemplos reales para ayudarte a elegir unos auriculares para juegos que se adapten a tu estilo de juego, tanto si eres un jugador ocasional Interruptor jugador o un fanático Xbox guerrero. ¡Vamos allá!

1. Calidad del sonido

Una gran calidad de audio no es solo una ventaja adicional: es tu punto fuerte. Presta atención a estos elementos imprescindibles en materia de audio:

Conductores : Conductores más corpulentos ( diez milímetros (o más) se traduce en unos graves más potentes y un sonido más completo. El SteelSeries Tusq diez milímetros los conductores, por ejemplo, provocan explosiones en Doom Eternal un sonido sordo sin ahogar los diálogos.

: Conductores más corpulentos ( (o más) se traduce en unos graves más potentes y un sonido más completo. El SteelSeries Tusq los conductores, por ejemplo, provocan explosiones en Doom Eternal un sonido sordo sin ahogar los diálogos. Respuesta en frecuencia : Intenta De veinte hercios a veinte kilohercios para captar todos los sonidos: los graves retumbantes de una nave espacial, los medios de las conversaciones de los compañeros de equipo y los agudos del disparo de un francotirador. El ASUS ROG Cetra True logra este equilibrio a la perfección, manteniendo cada capa nítida.

: Intenta para captar todos los sonidos: los graves retumbantes de una nave espacial, los medios de las conversaciones de los compañeros de equipo y los agudos del disparo de un francotirador. El ASUS ROG Cetra True logra este equilibrio a la perfección, manteniendo cada capa nítida. Sonido envolvente/Audio 3D: Sonido envolvente virtual o 3D el audio, como el Cleer ARC 3 Dolby Atmos con seguimiento de la posición de la cabeza te sumerge in el juego: oye a los enemigos acercarse sigilosamente en Returnal como si estuvieran detrás de ti.

A la hora de sopesarAuriculares para juegos frente a cascos… los auriculares de botón suelen ofrecer unos graves más ligeros, pero destacan por su portabilidad y precisión. Prioriza lo que mejor se adapte a tus juegos: audio espacial para los shooters, medios ricos para los juegos de rol.

2. Calidad del micrófono

Un micrófono nítido es tu salvación en el caos del modo multijugador: nadie quiere tener que preguntar «¿qué has dicho?» en medio de un tiroteo. Busca unos auriculares para juegos que se escuchen bien por encima del ruido.

ENC (cancelación de ruido ambiental) en el Black Shark Lucifer T2 mantiene tu voz nítida a pesar de que haya un perro ladrando cerca. Los micrófonos de brazo, como el «Sony INZONE Buds» Si es una solución basada en IA, da un paso más: tu Helldivers 2 El equipo oye todas las comunicaciones, sin interferencias. El SteelSeries Tusq El brazo desmontable es otra joya para disfrutar de una comunicación nítida.

Un buen micrófono no solo sirve para que te oigan: es una cuestión de estrategia y trabajo en equipo, así que no escatimes en esto si eres un fanático del modo cooperativo.

3. Comodidad y ajuste

Las largas sesiones de juego exigen comodidad: el dolor de oídos arruina el ambiente más rápido que un pico de lag. Los diseños ergonómicos, como los ganchos que se colocan sobre las orejas en los Cleer ARC 3, mantiene los cogollos bien sujetos sin apretarlos, incluso después de horas de God of War. Varios tamaños de almohadillas para los oídos: piensa en HyperX Cloud Mix Buds – te permiten encontrar el punto ideal para un ajuste cómodo y sin molestias. Los diseños ligeros, como el 0,23 onzas Sony INZONE Buds, lo que hace que apenas te des cuenta de su presencia durante una noche entera ¡Ánimo!correr.

La comodidad es algo personal: a algunos les van mejor los modelos abiertos, mientras que a otros les van mejor los intraauriculares, así que prueba cuál te resulta más cómodo para tu rutina.

4. Conectividad

¿Con cable o inalámbrico? Ambos tienen sus ventajas:

Con cable : Sin latencia y sin complicaciones con la carga, como el SteelSeries Tusq se conecta directamente al mando para disfrutar de una experiencia instantánea Cyberpunk 2077 ¿El inconveniente? Los cables se pueden enredar.

: Sin latencia y sin complicaciones con la carga, como el SteelSeries Tusq se conecta directamente al mando para disfrutar de una experiencia instantánea Cyberpunk 2077 ¿El inconveniente? Los cables se pueden enredar. Inalámbrico: Libertad de movimiento, con Bluetooth 5.3 (ASUS ROG Cetra True) o2,4 gigahercios dongles (SteelSeries Arctis GameBuds) para conexiones estables y de baja latencia. Inconvenientes: duración de la batería y problemas ocasionales de emparejamiento.

Modos de baja latencia (Treinta y cinco milisegundos on Black Shark Lucifer T2) o adaptadores USB-C (Cleer ARC 3) Mantén la conexión inalámbrica ágil, algo fundamental para los juegos de disparos de reflejos rápidos. Elige según tu configuración: con cable si buscas simplicidad, inalámbrico si prefieres flexibilidad.

5. Duración de la batería y carga

Los auriculares inalámbricos necesitan batería para que no pierdas el hilo del juego: no hay nada peor que quedarse sin batería en medio de una batalla contra un jefe. Intenta tener al menos 5-10 horas de autonomía por carga, con una funda que la aumenta aún más.

The Cleer ARC 350total de horas (10 + 40) se ríe a carcajadas PS5 sesiones, mientras que el «HyperX Cloud Mix Buds» 33 horas de autonomía para un fin de semana de uso intensivo. La carga rápida es una ventaja adicional – 10actas sobre elASUS ROG Cetra True red90 minutos, perfectos para una recarga rápida. La duración de la batería es lo más importante si no estás conectado a la red eléctrica; los que prefieren el cable no tienen que preocuparse en absoluto por esto.

6. Durabilidad y calidad de fabricación

Los auriculares sufren mucho —sudor, salpicaduras, golpes al meterlos en el bolso a toda prisa—, por lo que la resistencia es fundamental. Una clasificación IPX como la IPX5 (Black Shark Lucifer T2) no le afecta el sudor ni la lluvia durante el esfuerzo intenso Pico partidos. Cables reforzados en púas con cable como la SteelSeries Tusq evitar el desgaste, mientras que las carcasas sólidas (piensa en Arctis GameBuds: IP55) lidiar con el caos de la vida.

No solo estás comprando calidad de sonido, sino que estás invirtiendo en un equipo que dura. Busca modelos resistentes si eres un poco descuidado con los dispositivos o si juegas fuera de casa.

7. Compatibilidad

Tus auriculares para juegos deben ser compatibles con tu equipo; no te quedes con unos que no sirvan. Comprueba la compatibilidad con las plataformas:

PC : La mayoría de los auriculares funcionan mediante Bluetooth o adaptadores – SteelSeries Arctis GameBuds destaca aquí gracias a los ajustes de ecualización.

: La mayoría de los auriculares funcionan mediante Bluetooth o adaptadores – SteelSeries Arctis GameBuds destaca aquí gracias a los ajustes de ecualización. PlayStation : A la PS5 le encanta el audio 3D; Cleer ARC 3 Dolby Atmos se sincroniza a la perfección.

: A la PS5 le encanta el audio 3D; Cleer ARC 3 Dolby Atmos se sincroniza a la perfección. Xbox : SteelSeries Arctis GameBuds están adaptados a las particularidades de la Xbox.

: SteelSeries Arctis GameBuds están adaptados a las particularidades de la Xbox. Switch/Móvil: Wired (Tusq) o Bluetooth (Lucifer, temporada 2) Estas opciones se adaptan perfectamente a ello.

Algunos auriculares inalámbricos (Sony INZONE Buds) se inclinan bastante por la PS5, así que comprueba bien las especificaciones. En comparación con Los auriculares y los audífonos suelen ofrecer una mayor compatibilidad, lo que resulta muy útil para los jugadores que utilizan varios dispositivos.

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los mejores auriculares para jugar?

The ASUS ROG Cetra True Encabezan la lista gracias a su excelente calidad de sonido, su baja latencia y la larga duración de la batería. Son perfectos para los gamers que buscan una experiencia de audio versátil y de alta calidad.

¿Son buenos los auriculares de botón para jugar?

Los auriculares intrauditivos son ideales para jugar, ya que ofrecen portabilidad y un sonido de calidad para una experiencia de juego envolvente. Características como la baja latencia y los buenos micrófonos los convierten en una opción muy recomendable para la mayoría de los jugadores.

¿Son los auriculares intrauditivos mejores que los de diadema para jugar?

Los auriculares intraaurales destacan por su ligereza, comodidad y practicidad, lo que los hace ideales para escuchar música sobre la marcha. Los auriculares para videojuegos suelen ofrecer unos graves más profundos y un campo sonoro más amplio, lo que los hace más adecuados para configuraciones domésticas intensas.

¿Cómo se limpian los auriculares para videojuegos?

Límpielos con un paño suave y seco o ligeramente humedecido con jabón suave, evitando que se dañen por el agua. Utilice un cepillo pequeño o un bastoncillo de algodón para eliminar los restos de suciedad de las hendiduras.

¿Cómo se ponen los auriculares?

Colócalos bien ajustados en los oídos, girándolos ligeramente para que queden bien sujetos; comprueba las etiquetas de izquierda y derecha. Ajusta las puntas o los ganchos (si los incluye) para que resulten cómodos durante sesiones prolongadas.

¿Cómo emparejar los auriculares?

Activa el Bluetooth en tu dispositivo, abre el estuche de los auriculares y selecciónalos en la lista de dispositivos. En el caso de los adaptadores, conéctalos a tu dispositivo: se conectarán automáticamente.

¿Qué tipo de auriculares son los mejores para jugar?

Auriculares inalámbricos de baja latencia con potentes altavoces y micrófonos nítidos, como los SteelSeries Arctis GameBuds, son ideales para jugar. Las opciones con cable como SteelSeries Tusq funciona si prefieres que no haya retrasos.

¿Qué auriculares usan los jugadores profesionales?

Los profesionales suelen usar púas de alta gama como Sony INZONE Buds por sus micrófonos de brazo y su audio 3D. Marcas como SteelSeries or ASUS ROG también son las preferidas por su precisión y comodidad.