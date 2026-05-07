Las 13 mejores placas base para juegos de 2025: prepara tu PC para el futuro

Si estás montando un ordenador para juegos, también debes elegir la mejor placa base para gaming, ya que es la base del sistema. Conecta todos los componentes y determina el rendimiento que puede alcanzar tu sistema.

Sin embargo, elegir una placa base puede resultar abrumador. Con tantas opciones, ¿cómo saber cuál se adapta a tus necesidades?

El objetivo de esta guía es simplificar ese proceso. Te explicaré qué aspectos debes tener en cuenta en función de tus necesidades concretas, ya sea el rendimiento, el presupuesto o la tecnología más avanzada.

En las siguientes secciones, analizaremos las mejores opciones para distintos tipos de configuraciones. Tanto si buscas un rendimiento de gama alta como si prefieres un montaje económico, aquí encontrarás la placa base ideal para ti. Vamos a ver cuáles son las opciones y a encontrar la que mejor se adapta a tu equipo de gaming.

Nuestras mejores recomendaciones en placas base para gaming

¿Quieres solo lo mejor de lo mejor en placas base para tu equipo? Aquí tienes las mejores opciones de nuestro equipo en cuanto a placas base para juegos, perfectas tanto para equipos AMD como Intel:

ASUS TUF GAMING B650-PLUS – una placa base con una excelente relación calidad-precio, equipada con DDR5 y PCIe 5.0 es compatible con la gama alta de AMD 7000, 8000, ySerie 9000procesadores. GIGABYTE B760M Gaming Plus – una opción muy atractiva e imprescindible para los jugadores con un presupuesto ajustado, que ofrece un montaje mATX económico y compatible con Las generaciones 12.ª a 14.ª de Intel, procesadores que no sean de la serie K y un excelente rendimiento en juegos sin necesidad de overclocking. GIGABYTE Z690 AORUS ULTRA – ideal para configuraciones de alto rendimiento con CPU Intel de 12.ª a 14.ª generación, con compatibilidad con el overclocking, un diseño térmico optimizado, un suministro de energía fluido y un montón de PCIe 5.0 and 4.0 ranuras de expansión. ASUS ROG Strix X870-A – la placa base de referencia para equipos AMD de gama muy alta, gracias a su potente tecnología de última generación AMD X870 chipset, compatible con overclocking AI, refrigeración AI II, redes AI y AEMP. MSI PRO Z790-A MAX WiFi ProSeries – viene equipado con la generación anterior de Intel Z790 chipset y es una opción muy sólida si lo que buscas es un overclocking sin problemas para 13andIntel de 14.ª generaciónprocesadores.

¿Qué tal si bajamos un poco más y echamos un vistazo a ocho placas base más ¿He preparado alguna que tenga unas especificaciones igualmente fantásticas y optimizadas para los videojuegos?

Las 13 mejores placas base para gaming para montar un PC de alto rendimiento

A continuación te presentamos las mejores placas base para gaming que puedes encontrar en este momento; cada una de ellas ofrece una compatibilidad perfecta con los últimos procesadores de AMD e Intel, velocidades de transferencia ultrarrápidas y numerosas ranuras de ampliación.

Veamos con más detalle todos estos componentes esenciales de un ordenador para juegos.

1. ASUS TUF GAMING B650-PLUS [La mejor placa base para juegos en general]

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Especificaciones Detalles Formato ATX, mATX Chipset AMD B650 Compatibilidad de zócalos de CPU Zócalo AMD AM5 (AMD Ryzen 9000, 8000 y 7000) Velocidades compatibles DDR5, PCIe 5.0, PCIe 4.0 Ranuras de RAM 4 ranuras DIMM DDR5 (hasta 128 GB) Ranuras de expansión 1 x M.2 PCIe 5.0 x4 y 2 x M.2 PCIe 4.0 x4 (6 Gbps) SATA, 1 x PCIe 4.0 x16 (GPU) Conectividad WiFi 6, Bluetooth 5.2, Realtek Ethernet de 2,5 GB, TUF LANGuard, USB 3.2 Gen 2×2, USB 3.2 Gen 2, USB 2.0 ¿Rojo, verde, azul? Sí (RGB integrado, compatible con Aura Sync)

La placa base ASUS TUF Gaming B650-PLUS logra el equilibrio perfecto entre rendimiento y precio asequible. Diseñada para los procesadores de la serie Ryzen 7000 de AMD, ofrece una gran capacidad de adaptación al futuro gracias a su excelente compatibilidad con la memoria DDR5 y PCIe 5.0. Las cuatro ranuras DIMM DDR5 permiten instalar hasta 128 GB de RAM, lo que la convierte en ideal para jugar, realizar varias tareas a la vez o crear contenidos, garantizando al mismo tiempo un funcionamiento fluido en 2026

Esta placa base también destaca por sus capacidades de almacenamiento de alta velocidad, ya que es compatible con ranuras M.2 PCIe 5.0 x4 y PCIe 4.0 x4. Te ofrece velocidades de lectura y escritura ultrarrápidas e incluso hace que tu sistema responda con mayor agilidad. Además, con Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 y un puerto Ethernet de 2,5 Gb, tu conexión a Internet está garantizada, ya que asegura un retraso mínimo durante las sesiones de juego en línea.

Lo que más valoro de la TUF Gaming B650-PLUS es su durabilidad. La marca TUF de ASUS es conocida por sus componentes resistentes y de grado militar, lo que significa que puedes confiar en que esta placa base aguantará años de juego y uso.

Aunque la ranura para la GPU no es compatible con PCIe 5.0, esta placa base sigue siendo una opción sólida para los gamers que buscan una excelente relación calidad-precio y prestaciones fiables.

ASUS ha lanzado la versión 3222 de la BIOS para la TUF B650-PLUS, que incorpora el AGESA ComboAM5 PI 1.2.0.3e de AMD. Esta actualización mejora la compatibilidad con los próximos procesadores Ryzen y optimiza el rendimiento general del sistema. Es importante señalar que esta actualización es irreversible; no es posible volver a versiones anteriores de la BIOS.

Ventajas Contras ✅ Excelente relación calidad-precio ✅ Interfaz UEFI BIOS intuitiva que facilita el overclocking y los ajustes manuales ✅ Excelente calidad de fabricación ✅ TUF LANguard ofrece una protección excelente contra las descargas estáticas y los rayos ✅ Compatibilidad con DDR5, PCIe 5.0 y USB 3.3 Gen 2×2 ✅ Excelente optimización del VRM ❌ Algunos usuarios han informado de que el arranque tarda más tras realizar ciertos ajustes en la BIOS o tras una instalación nueva, pero el problema desaparece con el tiempo o al activar o desactivar la función «Memory Context Restore».

Veredicto final:The ASUS TUF GAMING B650-PLUS es mi recomendación número uno para quienes buscan el equilibrio perfecto entre precio y rendimiento. Supongamos que estás buscando un Una placa base estupenda para el Ryzen 7 7800X3D o con otras CPU x3d de gama alta, este auténtico portento en cuanto a relación calidad-precio no te defraudará.

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No tengo ningún problema con mi B650 Plus WiFi junto con un 7800X3D.

2. GIGABYTE B760M Gaming Plus WiFi DDR4 [La mejor placa base para gaming económica]

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Especificaciones Detalles Formato Micro ATX Chipset Intel B760 Compatibilidad de zócalos de CPU Zócalo Intel LGA 1700 (Intel Core de 14.ª, 13.ª y 12.ª generación) Velocidades compatibles DDR4, PCIe 4.0, PCIe 3.0 Ranuras de RAM 4 ranuras DIMM DDR4 (hasta 128 GB) Ranuras de expansión 2 x M.2 PCIe 4.0 x4 a 6 Gbps SATA, 1 x PCIe 4.0 x16 (GPU), 2 x PCIe 3.0 x16 (GPU) Conectividad WiFi 6, Bluetooth 5.0, LAN Realtek GbE (1 Gbps), USB 3.2 Gen 1, USB 2.0/1.1 ¿Rojo, verde, azul? Sí (compatible con ARGB Fusion)

Si estás buscando un la mejor placa base económica para juegos que funciona muy bien para un equipo con Intel en [2025], debes saber que la GIGABYTE B760M Gaming Plus WiFi DDR4 ofrece Un rendimiento impresionante a un precio inmejorable.

Diseñada para las CPU de 12.ª y 13.ª generación de Intel, esta placa base ofrece todo lo necesario para disfrutar de una experiencia de juego fluida, sin que te cueste un ojo de la cara. Su formato Micro ATX es compacto, pero cuenta con todo lo imprescindible para montar un equipo potente.

La compatibilidad con DDR4 de esta placa base, junto con PCIe 4.0, te ofrece el ancho de banda necesario para disfrutar de los mejores juegos sin que tu presupuesto se vea afectado. No te quedarás atrás con respecto a las nuevas tecnologías, ya que la DDR4 sigue siendo más que suficiente para los juegos más exigentes de la actualidad. Su alta velocidad, que alcanza hasta 5333 MHz con DDR4 XMP, garantiza un rendimiento ágil, mientras que su función Smart Fan 6 facilita la gestión de la refrigeración, incluso durante sesiones de juego intensas.

Disfrutarás de la comodidad de la tecnología Q-Flash Plus de GIGABYTE, que permite actualizar la BIOS sin necesidad de una CPU y te ofrece flexibilidad a la hora de actualizar el sistema. Además, gracias al WiFi 6 y al Bluetooth 5.0 integrados, disfrutarás de una conectividad rápida y estable, lo que garantiza una experiencia de juego online sin retrasos.

GIGABYTE ha lanzado la versión F4 de la BIOS para la placa base B760M Gaming Plus WiFi DDR4. Esta actualización incluye mejoras en el microcódigo de la CPU para admitir los procesadores Intel de 14.ª generación, lo que garantiza un rendimiento y una estabilidad óptimos. La placa base sigue siendo compatible con la memoria DDR4 y PCIe 4.0, lo que la convierte en la opción perfecta para aquellos usuarios que buscan soluciones económicas sin renunciar a las características esenciales.

Ventajas Contras ✅ Buen precio ✅ Su Smart Fan 6 hace que ajustar la velocidad del ventilador sea mucho más sencillo ✅ GIGABYTELa función Q-Flash Plus permite actualizar fácilmente la BIOS incluso sin CPU ✅ La velocidad de la memoria RAM puede alcanzar los 5333 MHz mediante DDR4 XMP ✅ Incluye la función PCIe EZ-Latch ✅ Reducción mínima de la velocidad en las CPU Intel de gama alta ❌ No es compatible con DDR5 ni PCIe 5.0, pero las velocidades de DDR4 y PCIe 4.0 son más que suficientes incluso para los juegos más exigentes en este momento

Veredicto final:Puede que sea barato, pero GIGABYTE B760M Gaming Plus WiFi no escatima en su MSI-características exclusivas, eficiencia energética y calidad de la placa. Esto es the una placa base que te conviene si quieres destinar la mayor parte posible de tu presupuesto a la CPU y la GPU.

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No es nada del otro mundo, pero cumple perfectamente con lo que se espera de una placa base, y normalmente sin problemas. Los ordenadores son sencillos, no le des demasiadas vueltas.

3. GIGABYTE Z690 AORUS ULTRA [La mejor placa base Intel Z690]

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Especificaciones Detalles Formato ATX Chipset Intel Z690 Compatibilidad de zócalos de CPU Zócalo Intel LGA 1700 (Intel Core de 14.ª, 13.ª y 12.ª generación) Velocidades compatibles DDR5, PCIe 5.0, PCIe 4.0, PCIe 3.0 Ranuras de RAM 4 ranuras DIMM DDR5 (hasta 192 GB) Ranuras de expansión 4 x M.2 PCIe 4.0 x4, 6 x SATA 6 Gb/s, 1 x PCIe 5.0 x16 (GPU), 2 x PCIe 3.0 x16 (GPU) Conectividad Wi-Fi 6, LAN Realtek de 2,5 Gb, Bluetooth 5.2, USB 3.2 Gen 2×2, USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1, USB 2.0/1.1 ¿Rojo, verde, azul? Sí (RGB integrado, compatible con RGB Fusion 2.0)

La GIGABYTE Z690 AORUS ULTRA destaca como una placa base de gama alta diseñada para liberar todo el potencial de tu sistema, especialmente con las CPU de 12.ª y 13.ª generación de Intel. Con compatibilidad con memoria DDR5, PCIe 5.0 y una robusta fase VRM de 16+1+2, está pensada para gamers y entusiastas que quieren llevar sus sistemas al límite mucho más allá de 2026.

Si vas a hacer overclocking o simplemente quieres una placa base capaz de soportar cargas de trabajo intensas, esta placa te ofrece la estabilidad y el rendimiento que necesitas.

Lo que hace que esta placa base destaque por encima del resto es su amplias opciones de almacenamiento. Con cuatro ranuras M.2 y seis puertos SATA, dispondrás de espacio más que suficiente para unidades de almacenamiento de alta velocidad. Esto garantiza que no tendrás limitaciones a la hora de instalar juegos o almacenar archivos multimedia.

Además, su avanzado sistema de refrigeración garantiza un funcionamiento eficiente del equipo, incluso durante sesiones de juego intensas o cuando se le exige al máximo.

GIGABYTE ha lanzado la versión F30a del BIOS para la placa base Z690 AORUS ULTRA. Esta actualización incorpora cambios en el microcódigo para admitir las CPU de 14.ª generación de Intel, lo que garantiza la compatibilidad con los procesadores más recientes.

Ventajas Contras ✅ IncluyeGIGABYTEQ-Flash Plus y EZ Latch ✅ Excelente refrigeración ✅ Su diseño híbrido doble de VRM 16+1+2 y sus etapas de potencia de 105 A permiten un overclocking extremo ✅ Estética impecable ✅ Cuenta con varios puertos USB a los que puedes conectarte ✅ Capacidad de expansión increíble: cuenta con cuatro ranuras M.2 y seis puertos SATA ❌ Es más cara que otras placas base con una excelente relación calidad-precio, pero solo por su gran capacidad ya merece la pena comprarla para quienes prefieren disponer de muchas ranuras para SSD M.2 NVMe de alta velocidad

Veredicto final:Lo recomiendo encarecidamente GIGABYTE Z690 AORUS ULTRA si quieres actualizar tu placa base pero conservar tu CPU de 12.ª o 13.ª generación. Con esta placa, podrás maximizar fácilmente el rendimiento de tu equipo mediante un overclocking intensivo y disponerás de un amplio espacio de almacenamiento para tus archivos multimedia y juegos.

Todavía

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Monté mi primer equipo hace dos meses, con una placa base Z690 como pieza central, y créeme cuando te digo que no he notado ni un solo caso de limitación térmica; además, con un i7-13700 y todo el sistema refrigerado por aire, esta bestia disipa el calor como un Terminator.

4. ASUS ROG Strix X870-A Gaming WiFi [La mejor placa base AMD X870]

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Especificaciones Detalles Formato ATX Chipset AMD X870 Compatibilidad de zócalos de CPU Zócalo AM5 de AMD (procesadores de escritorio AMD Ryzen de las series 9000, 8000 y 7000) Velocidades compatibles DDR5, PCIe 5.0, PCIe 4.0 Ranuras de RAM 4 ranuras DIMM DDR5 (hasta 192 GB) Ranuras de expansión 2 ranuras M.2 PCIe 5.0 x4 2 ranuras M.2 PCIe 4.0 x4 2 ranuras SATA 6 Gb/s 1 ranura PCIe 5.0 x16 (GPU) 1 ranura PCIe 4.0 x16 (GPU) Conectividad WiFi 7, Ethernet de 2,5 Gb de Intel, Bluetooth 5.4, USB4, USB tipo C de 20 Gbps, USB tipo A y tipo C de 10 Gbps, USB tipo A de 5 Gbps ¿Rojo, verde, azul? Sí (RGB integrado, compatible con Aura Sync ARGB)

La placa base ASUS ROG Strix X870-A Gaming WiFi es la elección perfecta para los gamers que desean montar un sistema de gama alta, preparado para el futuro y con prestaciones de vanguardia.

Diseñada para los procesadores AMD de las series Ryzen 7000, 8000 y 9000, esta placa base está concebida para aprovechar al máximo la tecnología más avanzada. Con compatibilidad con DDR5, PCIe 5.0 y WiFi 7, ofrece transferencia de datos ultrarrápida, conectividad sin interrupciones y un rendimiento fluido en los videojuegos.

Lo que realmente distingue a esta placa base es su elegante y atractivo diseño en blanco, combinado con un rendimiento de primera categoría. Además, esta placa base es compatible con PCIe 5.0 y cuenta con cuatro ranuras M.2, lo que te garantiza poder disponer de todo el almacenamiento de alta velocidad que necesites para tus juegos y archivos multimedia sin preocuparte por quedarte sin espacio.

Sus herramientas basadas en inteligencia artificial optimizan la refrigeración, el overclocking y la conectividad de red para ofrecer una experiencia sin complicaciones. Las funciones de instalación sin herramientas, como PCIe Slot Q-Release Slim y M.2 Q-Latch, facilitan la configuración y te ahorran mucho tiempo y esfuerzo.

Aunque cuenta con menos puertos SATA que otros modelos, sus cuatro ranuras M.2 la convierten en una opción sólida para quienes dan prioridad al rendimiento y a la compatibilidad con tecnologías futuras.

Ventajas Contras ✅ Incorpora el chipset X870 de última generación de AMD ✅ Preciosa estética en blanco ✅ Una fantástica garantía de futuro ✅ Ofrece funciones de instalación sencillas y sin herramientas, como PCIe Slot Q-Release Slim y M.2 Q-Latch ✅ TieneASUS» Herramientas basadas en IA para la refrigeración, el overclocking y las redes ❌ Solo tiene dos puertos SATA, pero sus cuatro puertos M.2 lo compensan con creces

Veredicto final: ¿Estás pensando en montar un ordenador para juegos de gama alta con una estética en tonos blancos? ASUS ROG Strix X870-A Gaming te dejará boquiabierto con su diseño, por no hablar de su compatibilidad con WiFi 7, PCIe 5.0, USB 4 y DDR5, características imprescindibles para montajes de alta gama preparados para el futuro.

bendiciones

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Si te decides por la Asus, asegúrate de que sea la versión revisada, sin la pieza metálica en la ranura PCIe que podría dañar la GPU. De las tres, la Asus es la única que admite memoria ECC, si eso te resulta importante.

5. MSI PRO Z790-A MAX WiFi ProSeries [La mejor placa base Intel ATX Z790]

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Especificaciones Detalles Formato ATX Chipset Intel Z790 Compatibilidad de zócalos de CPU Zócalo Intel LGA 1700 (procesadores Intel Core de 14.ª, 13.ª y 12.ª generación) Velocidades compatibles DDR5, PCIe 5.0, PCIe 4.0, PCIe 3.0 Ranuras de RAM 4 ranuras DIMM DDR5 (hasta 192 GB) Ranuras de expansión 4 x M.2 PCIe 4.0 x4 6 x SATA 6 Gb/s 1 x PCIe 5.0 x16 (GPU) 1 x PCIe 4.0 x16 (GPU) Conectividad WiFi 7, Ethernet Intel de 2,5 Gb, Bluetooth 5.4, USB 3.2 Gen 2×2, USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1, USB 2.0 ¿Rojo, verde, azul? Sí (compatible con ARGB)

La MSI PRO Z790-A MAX WiFi ProSeries es una potente placa base diseñada para los procesadores Intel de 12.ª, 13.ª y 14.ª generación, y ofrece un rendimiento excepcional tanto para los videojuegos como para el trabajo creativo.

Gracias a su combinación de compatibilidad con DDR5, PCIe 5.0 y WiFi 7, te garantiza que podrás ejecutar sin problemas juegos exigentes y tareas que consumen muchos recursos. Tanto si editas vídeos, renderizas gráficos 3D o juegas a los últimos títulos AAA, esta placa base te ofrece la fiabilidad y la velocidad que necesitas para mantener el ritmo tanto en el trabajo como en el ocio.

Lo que distingue a esta placa base son sus amplias opciones de conectividad y sus sólidas capacidades de almacenamiento. Con cuatro ranuras M.2 y seis puertos SATA, tendrás espacio más que suficiente para almacenar grandes bibliotecas de videojuegos, archivos multimedia y software de productividad, sin tener que preocuparte por quedarte sin espacio.

Además, las almohadillas térmicas resistentes al calor y los disipadores M.2 Shield Frozr garantizan que tu sistema se mantenga refrigerado, incluso durante sesiones intensas de videojuegos o de multitarea. Aunque no cuenta con compatibilidad nativa con USB4, los puertos USB 3.2 Gen 2, combinados con WiFi 7 y PCIe 5.0, ofrecen una velocidad más que suficiente para la mayoría de los usuarios.

Ventajas Contras ✅ Las placas ProSeries están optimizadas tanto para gamers como para profesionales creativos ✅ Facilita la resolución de problemas y la gestión de la BIOS para la mayoría de los usuarios ✅ Cuatro ranuras M.2 y seis ranuras SATA te proporcionarán todo el espacio de almacenamiento que necesitas ✅ Almohadillas térmicas para MOSFET resistentes al calor y disipadores térmicos M.2 Shield Frozr ✅ Incluye características de gama alta como WiFi 7, DDR5 y PCIe 5.0 ❌ Hubiera estado bien contar con compatibilidad nativa con USB4, pero su compatibilidad con USB 3.2 Gen 2, además de con WiFi 7, DDR5 y PCIe 5.0, hace que esto no sea un gran problema

Veredicto final:MSI PRO Z790-A MAX WiFi ProSeries Es una compra muy recomendable si manejas grandes cantidades de datos para la creación de contenidos, además de para jugar.

Spagooter2000

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Perdón por el retraso. Ya he solucionado el problema del wifi. Era una conexión suelta en la propia placa base. Por lo demás, el producto no presenta ningún problema. Cumple con lo que necesito. Admite dos módulos de RAM DDR5 de 16 GB, una RTX 4080 y mi i9 13900KF. Por suerte, de momento no he tenido ningún problema con el 13900. He actualizado la BIOS de MSI varias veces a lo largo del tiempo. Utilizo el equipo principalmente para jugar.

6. ASUS PRIME Z890-P WIFI [La mejor placa base Intel Z890]

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Especificaciones Detalles Formato ATX Chipset Intel Z890 Compatibilidad de zócalos de CPU Zócalo Intel LGA 1851 (procesadores Intel Core Ultra, serie 2) Velocidades compatibles DDR5, PCIe 5.0, PCIe 4.0 Ranuras de RAM 4 ranuras DIMM DDR5 (hasta 192 GB) Ranuras de expansión x1 M.2 PCIe 5.0 x4 x3 M.2 PCIe 4.0 x4 x4 SATA 6 Gb/s x1 PCIe 5.0 x16 (GPU) x1 PCIe 4.0 x16 (GPU) Conectividad WiFi 7, Bluetooth 5.4, Ethernet Realtek de 2,5 Gb, USB4, USB tipo C de 20 Gbps, USB tipo A y tipo C de 10 Gbps, USB tipo A de 5 Gbps, USB 2.0 ¿Rojo, verde, azul? Sí (RGB integrado, compatible con Aura Sync)

La ASUS PRIME Z890-P WIFI es una auténtica potencia para los procesadores Intel Core Ultra y de la Serie 2. Como usuario que valora tanto el rendimiento como la preparación para el futuro, puedo afirmar que esta placa base cumple con las expectativas.

Con DDR5, PCIe 5.0 y WiFi 7, garantiza un rendimiento fluido y rápido, tanto si estás jugando como si estás realizando tareas exigentes. Está diseñado para durar y mantenerse al día con las nuevas tecnologías durante años.

Lo que realmente me impresionó fue la versatilidad de la placa base. Es compatible con los últimos procesadores Intel, y su diseño de placa de circuito impreso de seis capas lo hace perfecto para el overclocking. Las velocidades y la estabilidad son impresionantes, sobre todo cuando se le exige al máximo al sistema.

Con USB4, Thunderbolt 4 y PCIe 5.0 para almacenamiento y gráficos, estarás preparado para cualquier novedad tecnológica que surja. Si has tenido problemas de compatibilidad en el pasado, no te preocupes. Los ocasionales problemas de compatibilidad de esta placa suelen resolverse con una actualización de firmware.

Ventajas Contras ✅ Incorpora el chipset Z890 de última generación de Intel ✅ Una placa base de gama alta con WiFi 7, DDR5, PCIe 5.0 y Thunderbolt 4 ✅ Compatible con todos los procesadores de la generación actual, así como con la próxima gama Arrow Lake ✅ Su diseño de placa de circuito impreso de seis capas es resistente y está optimizado para el overclocking ✅ ASUS-Funciones de IA exclusivas ❌ Algunos usuarios han informado de problemas de compatibilidad con componentes antiguos, pero esto suele ocurrir con las placas base de nueva generación y es probable que se resuelva mediante actualizaciones de firmware

Veredicto final: The ASUS PRIME Z890-P WIFI Debería estar, como mínimo, entre las tres mejores placas base a las que recurrir si estás montando un PC para juegos basado en Intel de alto rendimiento y en el que «el dinero no es un problema».

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Ten en cuenta que MSI no tiene muy buena reputación en cuanto a fiabilidad. Yo tengo una placa base de Asus desde 2012. Es una de las marcas más fiables. Si decides comprar una MSI, yo optaría por una garantía ampliada, por si acaso.

7. MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX [La mejor placa base AMD B850]

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Especificaciones Detalles Formato ATX Chipset AMD B850 Compatibilidad de zócalos de CPU Zócalo AM5 de AMD (procesadores de escritorio AMD Ryzen de las series 9000, 8000 y 7000) Velocidades compatibles DDR5, PCIe 5.0, PCIe 4.0, PCIe 3.0 Ranuras de RAM 4 ranuras DIMM DDR5 (hasta 256 GB) Ranuras de expansión 2 ranuras M.2 PCIe 5.0 x4 1 ranura M.2 PCIe 4.0 x4 1 ranura M.2 PCIe 4.0 x2 4 ranuras SATA de 6 Gb/s 1 ranura PCIe 5.0 x16 (GPU) 1 ranura PCIe 4.0 x16 (GPU) 1 ranura PCIe 3.0 x16 (GPU) Conectividad WiFi 7, Ethernet Realtek de 5 Gb/s, Bluetooth 5.4, USB tipo C de 20 Gbps, USB tipo A y tipo C de 10 Gbps, USB tipo A de 5 Gbps, USB 2.0 ¿Rojo, verde, azul? Sí (compatible con ARGB)

La MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX es una excelente opción para los gamers que buscan una una placa base de alto rendimiento sin arruinarse. Cuenta con prestaciones de última generación, como compatibilidad con DDR5, PCIe 5.0 y WiFi 7, que proporciona a tu sistema la velocidad y la conectividad que necesita para ejecutar juegos y tareas exigentes. Como persona que monta y prueba ordenadores con frecuencia, puedo decirte que esta placa base ofrece una relación calidad-precio increíble.

Para mí, lo que realmente destaca es la refrigeración y la eficiencia energética. Gracias a sus sofisticadas soluciones de refrigeración y a su diseño de 14+2+1 fases de alimentación, el TOMAHAWK MAX mantiene tu sistema a una temperatura óptima incluso durante sesiones intensas de overclocking.

Además, su diseño VRM de bajo consumo garantiza la estabilidad, algo esencial tanto para los videojuegos como para las tareas de alto rendimiento. Las funciones intuitivas, como el LED EZ Debug y la función EZ PCIe Release, facilitan la configuración y la resolución de problemas, por lo que no perderás tiempo lidiando con incidencias frustrantes.

Ventajas Contras ✅ Buena relación calidad-precio ✅ Un montón de funciones de última generación ✅ Refrigeración eficaz ✅ Equipado con un formidable diseño de fases de potencia 14+2+1 con etapas Smart Power de 80 A ✅ LED EZ Debug de fácil manejo, EZ PCIe Release y EZ M.2 Shield Frozr II ❌ No es compatible de forma nativa con USB4, pero, una vez más, sus puertos USB 3.2 Gen 2, junto con otras características de última generación, compensan esta carencia

Veredicto final:La MSI MAG B850 TOMAHAWK MAXes unla mejor placa base AMD para equipos de gaming personalizados, que ofrecen una gran variedad de prestaciones de alta gama a un precio bastante competitivo.

Jaybreezy0524

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La verdad es que todo salió muy bien. No tuve ningún problema que no se debiera simplemente a mi propia torpeza. Utilicé EXPO para overclockear la memoria RAM sin ningún problema. Nota al margen: debido a algunas experiencias negativas con la última versión de la BIOS, al final me quedé con la original y no tuve ningún problema. Personalmente, suelo dejar la versión de la BIOS tal cual, a menos que tenga un problema específico que una actualización pueda solucionar. En fin, de momento todo va bien y estoy seguro de que pronto resolverás tu problema de memoria.

8. GIGABYTE Ultra Durable X670 [La mejor placa base AMD X670]

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Especificaciones Detalles Formato ATX Chipset AMD X670 Compatibilidad de zócalos de CPU Zócalo AM5 de AMD (procesadores de escritorio AMD Ryzen de las series 9000, 8000 y 7000) Velocidades compatibles DDR5, PCIe 5.0, PCIe 4.0, PCIe 3.0 Ranuras de RAM 4 ranuras DIMM DDR5 (hasta 256 GB) Ranuras de expansión x1 M.2 PCIe 5.0 x4 x3 M.2 PCIe 4.0 x4 x4 SATA 6 Gb/s x1 PCIe 4.0 x16 (GPU) x1 PCIe 3.0 x16 (GPU) Conectividad Wi-Fi 6E, Ethernet Realtek de 2,5 Gb, Bluetooth 5.3, USB 3.2 Gen 2×2, USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1, USB 2.0 ¿Rojo, verde, azul? Sí (compatible con ARGB)

La GIGABYTE Ultra Durable X670 destaca por su reputación de durabilidad sin igual, lo que le ha valido el sobrenombre de «Ultra Durable» por una buena razón. Está diseñada con una placa base reforzada y soluciones térmicas eficientes, lo que garantiza que tu sistema funciona de forma fiable incluso durante un uso prolongado o bajo cargas pesadas.

Después de haber montado y probado sistemas con esta placa, he comprobado que es increíblemente estable y que ofrece la resistencia necesaria para jugar o trabajar durante largas jornadas.

Esta placa base también es compatible con DDR5 y PCIe 5.0, lo que la convierte en la opción perfecta para gamers o creadores que quieran mantenerse a la vanguardia. La ranura M.2 PCIe 5.0 ofrece velocidades de transferencia de datos ultrarrápidas, lo que garantiza tiempos de carga rápidos y un rendimiento fluido. Aunque a algunos les pueda echar en falta la compatibilidad nativa con USB4, es fácil añadirla mediante una tarjeta de expansión, por lo que su ausencia no supone un gran problema.

Ventajas Contras ✅ Excelente calidad de fabricación ✅ Fácil personalización con la BIOS UEFI y GIGABYTEcentro de control ✅ Buena relación calidad-precio ✅ Incluye una amplia garantía de 5 años ✅ Flujos térmicos optimizados ❌ No es compatible de forma nativa con USB4, pero, al igual que con la mayoría de las demás placas que carecen de esta función, puedes adquirir una tarjeta adicional para solucionarlo fácilmente

Veredicto final: GIGABYTE no es ajena a la fabricación de productos de gran calidad con una excelente relación calidad-precio, y la GIGABYTE Ultra Durable X670 es una prueba de ello. Es una de las placas más fiables y con más funciones que existen, y te parecerá una compra fantástica si valoras ambas cosas.

Exiztens

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Es una placa muy sólida; yo tengo tres: la 7950X3D y la 7800X3D. Intenta no poner cuatro módulos; cómprate dos módulos de RAM a 6000 MHz, que es la velocidad ideal. No te olvides de actualizar a la nueva BIOS :).

9. ASUS TUF Gaming Z790-Plus [La mejor placa base Intel Z790]

Enebameter

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Especificaciones Detalles Formato ATX Chipset Intel Z790 Compatibilidad de zócalos de CPU Zócalo Intel LGA 1700 (procesadores Intel Core de 14.ª, 13.ª y 12.ª generación) Velocidades compatibles DDR5, PCIe 5.0, PCIe 4.0, PCIe 3.0 Ranuras de RAM 4 ranuras DIMM DDR5 (hasta 192 GB) Ranuras de expansión x4 M.2 PCIe 4.0 x4x4 SATA 6 Gb/s x1 PCIe 5.0 x16 (GPU) x1 PCIe 4.0 x16 (GPU) x1 PCIe 4.0 x4 (GPU) x2 PCIe 3.0 x1 Conectividad Wi-Fi 6E, Ethernet Intel de 2,5 Gb, Bluetooth 5.3, USB 3.2 Gen 2×2, USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1, USB 2.0 ¿Rojo, verde, azul? Sí (RGB integrado, compatible con Aura Sync)

La ASUS TUF Gaming Z790-Plus destaca por su impresionante durabilidad y su valor a largo plazo, lo que la convierte en una de las mejores opciones para los gamers que buscan un rendimiento fiable.

Con compatibilidad con DDR5 y PCIe 5.0, esta placa base ofrece…Preparar tu equipo de gaming para el futuro. He comprobado de primera mano lo bien que se desenvuelve con juegos exigentes. Garantiza un rendimiento fluido incluso con los últimos procesadores Intel Core de 14.ª y 13.ª generación.

Una de sus mejores características es su sólida calidad de fabricación. Las placas base TUF son conocidas por su durabilidad, y esta no es una excepción. La incorporación de 4 ranuras M.2 y 4 puertos SATA te ofrece amplias opciones de almacenamiento sin sacrificar la velocidad.

La combinación de PCIe 5.0 para la GPU y la compatibilidad con DDR5 garantiza tiempos de carga rápidos y una experiencia de juego fluida. Aunque no es compatible de forma nativa con USB4, se puede actualizar fácilmente a Thunderbolt con una tarjeta adicional, lo que ofrece una gran flexibilidad.

Ventajas Contras ✅ Resistentes y fiables: los productos TUF destacan por su gran durabilidad y su excelente calidad de fabricación ✅ La combinación de DDR5 y PCIe 5.0 (GPU) es una opción muy sólida para los videojuegos ✅ Estética TUF Gaming en negro con detalles RGB ✅ Gran cantidad de ranuras M.2 NVMe (4) y puertos SATA (4) disponibles ❌ No es compatible de forma nativa con USB4, pero sigue estando preparado para Thunderbolt gracias a la certificación de Intel ASUS Tarjetas de expansión ThunderboltEX 4, que se venden por separado

Veredicto final:The ASUS TUF Gaming Z790-Plus Ofrece un rendimiento sólido como una roca, una buena variedad de opciones de conectividad y una gran calidad de fabricación. Es una opción que vale la pena comprar para quienes busquen la mejor placa base para el i9-14900K u otros procesadores de gama alta de las generaciones 12.ª a 14.ª a un precio asequible.

Se me han caído los zapatos, jajaja

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Es una buena placa base de una marca de confianza. No acabo de entender a qué te refieres con que «tendrás que actualizarla más adelante»; supongo que solo la cambiarás la próxima vez que montes un equipo completamente nuevo.

10. ASUS ROG Strix B650-A [La mejor placa base AMD B650]

Enebameter

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Especificaciones Detalles Formato ATX Chipset AMD B650 Compatibilidad de zócalos de CPU Zócalo AM5 de AMD (procesadores de escritorio AMD Ryzen de las series 9000, 8000 y 7000) Velocidades compatibles DDR5, PCIe 5.0, PCIe 4.0 Ranuras de RAM 4 ranuras DIMM DDR5 (hasta 192 GB) Ranuras de expansión x1 M.2 PCIe 5.0 x4x2 M.2 PCIe 4.0 x4x4 SATA 6 Gb/sx1 PCIe 4.0 x16 (GPU)x1 PCIe 4.0 x16 (GPU, solo en modo x4)x1 PCIe 4.0 x1 Conectividad Wi-Fi 6E, Ethernet Intel de 2,5 Gb, Bluetooth 5.2, USB 3.2 Gen 2 × 2, USB 3.2 Gen 2, USB 2.0 ¿Rojo, verde, azul? Sí (RGB integrado, compatible con Aura Sync)

La ASUS ROG Strix B650-A ofrece rendimiento excepcional para equipos con AMD, lo que la convierte en la opción perfecta para los gamers que desean sacar el máximo partido a sus procesadores Ryzen de las series 7000, 8000 y 9000. Gracias a su compatibilidad con DDR5 y PCIe 5.0, esta placa base es compatible con la tecnología más avanzada, lo que garantiza una experiencia de juego fluida incluso con los ajustes más altos.

La ranura M.2 PCIe 5.0 permite alcanzar velocidades ultrarrápidas con los SSD, mientras que las cuatro ranuras DDR5 garantizan que tu sistema pueda ejecutar juegos exigentes sin problemas.

Personalmente, me encanta el llamativo diseño en blanco con motivos ROG, que hace que tu equipo destaque, sobre todo en esas configuraciones únicas con temática blanca. Las funciones de instalación sin herramientas, como el PCIe Q-Slot Release y el M.2 Q-Latch, facilitan enormemente las actualizaciones, por lo que no tendrás que perder tiempo luchando con el hardware.

Además, los robustos disipadores térmicos del VRM y las almohadillas térmicas garantizan que los componentes se mantengan refrigerados incluso bajo presión, lo que evita el sobrecalentamiento durante las largas sesiones de juego.

Ventajas Contras ✅ Muy asequible ✅ Diseño en blanco con motivos ROG ✅ El sistema PCIe Q-Slot Release y el M.2 Q-Latch permiten cambiar los componentes fácilmente y sin necesidad de herramientas ✅ Cuenta con disipadores térmicos de gran tamaño para el VRM y almohadillas térmicas de alta conductividad ✅ Impresionante códec de audio: audio de alta definición con sonido envolvente ROG SupremeFX 7.1 ❌ No es compatible de forma nativa con USB4, pero cuenta con un conector Thunderbolt por si te decides a comprar una tarjeta AIC

Veredicto final:ASUS ROG Strix B650-A Es una placa base blanca preciosa que no solo tiene un aspecto magnífico, sino que también es una opción muy competitiva para sistemas con procesadores de la gama 7000 a 9000 que puedes adquirir sin arruinarte.

GeekyNick91

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Estoy usando la placa base Asus ROG Strix B650E-F y, de momento, me va de maravilla. Lo único que me saca de quicio es el programa Asus Armoury Crate.

11. MSI MAG B550 Tomahawk MAX WiFi [La mejor placa base AMD B550]

Enebameter

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Especificaciones Detalles Formato ATX Chipset AMD B550 Compatibilidad de zócalos de CPU Zócalo AM4 de AMD (procesadores AMD Ryzen serie 5000, serie 5000 G, serie 4000 G y serie 3000) Velocidades compatibles DDR4, PCIe 4.0, PCIe 3.0 Ranuras de RAM 4 ranuras DIMM DDR4 (hasta 128 GB) Ranuras de expansión x1 M.2 PCIe 4.0 x4, x1 M.2 PCIe 3.0 x4, x6 SATA 6 Gb/s, x1 PCIe 4.0 x16 (GPU), x1 PCIe 3.0 x4 (GPU) Conectividad Wi-Fi 6E, Ethernet Realtek de 2,5 GB, Ethernet Realtek de 1 GB, Bluetooth 5.2, USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1, USB 2.0 ¿Rojo, verde, azul? Sí (RGB integrado, compatible con Mystic Light ARGB)

La MSI MAG B550 Tomahawk MAX WiFi es una placa base destacada para quienes buscan un rendimiento fiable sin gastarse una fortuna. Con compatibilidad con PCIe 4.0 y DDR4, esta placa garantiza una experiencia de juego fluida, lo que la convierte en una la opción ideal para quienes quieren montar un equipo AMD sin gastarse mucho dinero.

Sus rápidas ranuras M.2 y sus numerosos puertos SATA te permiten ampliar fácilmente tu capacidad de almacenamiento, mientras que el sólido diseño del VRM garantiza un suministro de energía estable para tus componentes.

En el pasado he utilizado placas base B550 para montajes económicos, y siempre son una opción segura. La gestión térmica optimizada y la gran resistencia de la Tomahawk MAX te garantizan que tu sistema no se sobrecalentará bajo carga.

Aunque no es compatible con las últimas tecnologías DDR5 o PCIe 5.0, eso no supone un impedimento para los jugadores que no necesitan lo último en tecnología. El verdadero valor de esta placa radica en que permite ejecutar juegos AAA con fluidez y, al mismo tiempo, ahorrar dinero.

Ventajas Contras ✅ Ideal para equipos AMD muy económicos ✅ Compatible con los procesadores AMD más antiguos (y más económicos) de las series 3000 a 5000 ✅ Las dos ranuras M.2 y los seis puertos SATA ofrecen una gran capacidad de ampliación para su precio ✅ Flujos térmicos optimizados ✅ Durabilidad de nivel MAG ❌ No es compatible con DDR5, PCIe 5.0 ni USB4 nativo, pero era de esperar teniendo en cuenta lo asequible que es

Veredicto final:Hace tiempo monté un ordenador para juegos con una placa base B550 2021, y sigue funcionando sin ningún problema. Las placas B550 son sencillamente excelentes para montar equipos económicos y fiables, y la MSI MAG B550 Tomahawk MAX WiFi es uno de los mejores modelos que encontrarás en el mercado.

Amante de los tacos 69

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No sé si al final te lo compraste, pero el mío me ha ido genial. Me vendieron una B550 Gaming Plus defectuosa, la cambié y también estaba defectuosa, así que al final compré la Tomahawk en Best Buy. Resulta que tiene muy buenas valoraciones por su suministro de energía y la calidad de su construcción, además de tener una interfaz y una BIOS excelentes en todos los aspectos. Ha funcionado de maravilla con mi 5600 y mi 2080 Super, y funcionará de maravilla con el Ryzen 9 que le voy a poner.

12. MSI B760 Gaming Plus [La mejor placa base Intel B760]

Enebameter

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Especificaciones Detalles Formato ATX Chipset Intel B760 Compatibilidad de zócalos de CPU Zócalo Intel LGA 1700 (procesadores Intel Core de 14.ª, 13.ª y 12.ª generación) Velocidades compatibles DDR5, PCIe 4.0, PCIe 3.0 Ranuras de RAM 4 ranuras DIMM DDR5 (hasta 128 GB) Ranuras de expansión x1 M.2 PCIe 4.0 x4 x1 M.2 PCIe 4.0 x4 (NVMe/SATA) x4 SATA 6 Gb/s x1 PCIe 4.0 x16 (GPU) x1 PCIe 4.0 x16 (GPU, solo en modo x4) x1 PCIe 3.0 x1 Conectividad Wi-Fi 6E, Ethernet Realtek de 2,5 GB, Bluetooth 5.3, USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1, USB 2.0 ¿Rojo, verde, azul? Sí (compatible con ARGB)

La MSI B760 Gaming Plus es una opción destacada para los equipos Intel económicos, ya que ofrece un rendimiento excelente sin un precio elevado. Gracias a su compatibilidad con DDR5, esta placa garantiza que no te encontrarás con cuellos de botella en la memoria RAM en el futuro. Esto la convierte en una una opción ideal para los gamers que desean alargar al máximo la vida útil de su equipo.

El sólido sistema de suministro de energía y refrigeración de esta placa base, con un disipador térmico ampliado y almohadillas térmicas para los MOSFET, ayuda a mantener la estabilidad del sistema incluso bajo cargas intensas durante el juego. El M.2 Shield Frozr y la compatibilidad con MSI Mystic Light RGB aportan un toque de funcionalidad y estilo, lo que además permite una mejor gestión térmica y personalización visual.

Aunque no es compatible con PCIe 5.0 ni con USB4, estas características no son fundamentales para la mayoría de los jugadores, y su precio asequible compensa con creces esas carencias.

He utilizado placas base similares en montajes económicos, y la MSI B760 Gaming Plus ofrece siempre una excelente relación calidad-precio. Si quieres montar un equipo para juegos con procesador Intel que sea fiable sin gastarte una fortuna, esta placa base te ofrece todo lo que necesitas a un precio razonable.

Ventajas Contras ✅ Excelente refrigeración del VRM gracias a un disipador térmico ampliado y almohadillas térmicas para los MOSFET ✅ Suministro de energía robusto ✅ Excelente relación calidad-precio para procesadores Intel que no sean de la serie K ✅ Buena capacidad de ampliación del almacenamiento ✅ La disponibilidad de DDR5 a este precio es fantástica ❌ No es compatible con PCIe 5.0 ni con USB 4 nativo, pero, de nuevo, creo que su bajo precio compensa con creces esta carencia

Veredicto final:MSI B760 Gaming Plus es una de las placas base con procesador Intel más asequibles del mercado. Gracias a su compatibilidad con DDR5, no tendrás que preocuparte demasiado por futuros cuellos de botella relacionados con la memoria RAM en este equipo económico.

Kevin, 82, 48, 5

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Creo que la MSI B760 Gaming Plus WiFi es la mejor placa base. Incluye conexión WiFi y ofrece una mejor refrigeración de los VRM.

13. ASRock B660M Pro RS [La mejor placa base Intel B660]

Enebameter

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Especificaciones Detalles Formato Micro ATX Chipset Intel B660 Compatibilidad de zócalos de CPU Zócalo Intel LGA 1700 (procesadores Intel Core de 14.ª, 13.ª y 12.ª generación) Velocidades compatibles DDR4, PCIe 4.0, PCIe 3.0 Ranuras de RAM 4 ranuras DIMM DDR4 (hasta 128 GB) Ranuras de expansión x1 M.2 PCIe 4.0 x4, x1 M.2 PCIe 3.0 x4 (NVMe/SATA) x4 Puertos SATA3 de 6,0 Gb/s x1 PCIe 4.0 x16 (GPU) x1 PCIe 3.0 x16 (GPU) x1 PCIe 3.0 x1 x1 Zócalo M.2 (Key E, para WiFi) Conectividad Ethernet Gigabit de Intel (1 Gb/s), USB 3.2 Gen 1, USB 2.0 ¿Rojo, verde, azul? Sí (RGB integrado, compatible con la sincronización Polychrome ARGB)

Si estás montando un ordenador para juegos con procesador Intel y tienes un presupuesto limitado, la ASRock B660M Pro RS ofrece una excelente relación calidad-precio. Es compatible con los procesadores Intel de 12.ª y 13.ª generación y ofrece toda la potencia que necesitas para jugar sin tener que gastar más dinero.

Su diseño compacto Micro ATX se adapta a la mayoría de las cajas, mientras que la elegante retroiluminación RGB aporta un toque de estilo a tu equipo sin suponer un gran gasto.

La placa base ofrece opciones de almacenamiento flexibles y cuenta con dos ranuras M.2 (una PCIe 4.0 y otra PCIe 3.0), además de cuatro puertos SATA. Esto te proporciona espacio suficiente para añadir unidades SSD NVMe de alta velocidad y discos duros tradicionales, lo que te garantiza una carga rápida de tus juegos y te permite acceder fácilmente a tus archivos multimedia y documentos.

Aunque no cuenta con Wi-Fi integrado, se le puede añadir fácilmente una tarjeta Wi-Fi a través de la ranura M.2 Key-E, lo que lo convierte en una solución rápida para los usuarios que prefieren la conexión inalámbrica. La placa de circuito impreso Sapphire Black garantiza una durabilidad suficiente y lo convierte en una opción sólida a largo plazo.

Ventajas Contras ✅ Una opción muy económica para equipos con procesadores Intel ✅ BonitaAcerEstética temática con retroiluminación RGB integrada ✅ Diseño compacto con una placa de circuito impreso resistente en color negro zafiro ✅ Buena flexibilidad en cuanto a opciones de almacenamiento M.2 y SATA ❌ No cuenta con funcionalidad WiFi integrada, pero incluye una tarjeta M.2 Key-E para WiFi que tendrás que instalar tú mismo

Veredicto final:¿Buscas la placa base más barata posible con la que puedas arreglártelas sin tener que sacrificar demasiado rendimiento en los videojuegos? ASRock B660M Pro RS ¡esa es la respuesta!

EwokmodeMH

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La combinación de placa base y procesador más económica, con el B660 y el 12400F, está dejando cada vez más atrás a cualquier configuración con Ryzen. *Para nuevas configuraciones

¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de comprar una placa base para juegos?

Elegir la placa base adecuada para tu equipo es tan importante como elegir la mejor combinación de CPU y GPU. En pocas palabras, No debes escatimar en absoluto en la placa base, para evitar que se produzcan cuellos de botella en el rendimiento y que el sistema no esté preparado para el futuro. Para comprender bien el hardware, también es necesario saber Cómo acceder a la BIOS para ajustes y modificaciones.

Dicho esto, aquí tienes todo lo que debes tener en cuenta para sacar el máximo partido a tu inversión a la hora de comprar placas base:

1. Formato

Haycuatro formatos diferentes de placas base, que suelen determinar su tamaño total y su compatibilidad con las carcasas:

Formatos de placa base Compatibilidad de la carcasa Dimensiones medias (largo x ancho) Mini ITX (mITX) Cajas de formato compacto 17 x 17 cm Micro ATX (mATX) Cajas mATX, de torre media y de torre completa 24,4 x 24,4 cm ATX Cajas de torre media y torre completa 30,5 x 24,4 cm ATX ampliado (EATX) Cajas de torre completa y de torre media de gran tamaño 30,5 x 33 cm

Presta mucha atención al formato de la placa base, ya que a menudo esto determina las dimensiones físicas de tu montaje completo, así como el cantidad y tipos de componentes con los que es compatible.

Las placas base ATX y micro ATX son las más habituales en los equipos para juegos ya que suelen incluir la combinación estándar (4 ranuras de RAM y 2 o más opciones de almacenamiento), mientras que las placas base EATX y mITX se reservan para configuraciones más «especializadas», como estaciones de trabajo de gama muy alta o equipos de gaming con varias GPU y mini PC muy portátiles, respectivamente.

2. Zócalo de la CPU y compatibilidad

Se podría decir que estos son los factores más importantes a la hora de elegir una placa base para tu montaje, ya que elegir una placa base con un zócalo incompatible con tu CPU echará por tierra tu proyecto antes incluso de que lo montes, a menos que seas un auténtico mago con el soldador.

Por suerte, solo hay dos cosas que debes tener en cuenta al respecto. Comprueba siempre si la placa base…

…es compatible tanto con procesadores AMD como con procesadores Intel

…es compatible con la generación o serie concreta de tu procesador Intel o AMD preferido

En realidad, no es necesario que te aprendas todos los tipos de zócalo (AM4, AM5, LGA 1700, LGA 1851, etc.), ya que las fichas técnicas de muchas placas base indican claramente con qué serie o generación de CPU son compatibles y si están diseñadas para sistemas AMD o Intel.

¿Mi consejo? Empieza por elegir la tarjeta gráfica, luego la mejor CPU para juegos que te permita tu presupuesto y, por último, busca la placa base de gama más alta que te puedas permitir y que sea compatible con ambas.

3. Compatibilidad de la memoria RAM

A menos que tengas pensado montar un miniordenador, comprar una placa base que tenga al menos cuatro ranuras de RAMes undebepara equipos de gaming. Esto te proporcionará una mayor flexibilidad para futuras actualizaciones, así como una mayor capacidad de memoria, lo que se traduce en una mejor experiencia de juego y una mayor comodidad en general.

Tipos de RAM compatibles Velocidades estándar DDR4 de 2133 a 3200 m/s Doble velocidad de transferencia de datos 5 De 4000 a 6400 m/s

A pesar de lo que parecen indicar las mediciones de velocidad anteriores, Tanto la memoria RAM DDR4 como la DDR5 son excelentes para jugar, mientras que la DDR5 se perfila como una opción más exclusiva y preparada para el futuro.

Además, ten en cuenta que tu La memoria RAM se puede overclockear, junto con tu CPU y tu GPU. Siempre busca placas base aptas para el overclocking, ya que esto te permitirá mejorar el rendimiento de tus componentes way por encima de la media.

4. Ranuras de expansión

El número y los tipos de ranuras de expansión de una placa base determinan su capacidad de ampliacióny respaldadoancho de banda. Estas ranuras se utilizan principalmente para GPU, dispositivos de almacenamiento y tarjetas adicionales, como tarjetas de red, de captura y de sonido.

Estas ranuras se pueden identificar por su Generación PCIe, lo que se corresponde con su configuración de carriles y el ancho de banda admitido:

Generaciones de PCIe Ancho de banda por carril Ancho de banda máximo PCIe 5.0 4 GB/s Caminos M.2 (x4): 16 GB/s Caminos de la GPU (x16): 64 GB/s PCIe 4.0 dos gigabytes por segundo Caminos M.2 (x4): 8 GB/s Caminos de la GPU (x16): 32 GB/s PCIe 3.0 un gigabyte por segundo Conductos M.2 (x4): 4 GB/s Conductos de GPU (x16): 16 GB/s

Pero, ¿qué significa todo esto para el mundo de los videojuegos? Bueno, lo único que tienes que saber es que cuanto más avanzada sea la generación PCIe de las ranuras de expansión M.2 x4 de una placa base, mejor.

Las mejoras de rendimiento en PCIe 3.0, 4.0 y 5.0 x16 para las GPU son, en su mayoría, insignificantes, pero Una ranura PCIe 4.0 x16 o 5.0 x16 para tu tarjeta gráfica sería ideal para garantizar su compatibilidad con las tecnologías futuras. Las ranuras de expansión múltiples para tarjetas AIC (normalmente ranuras de un carril) son un buen complemento, pero no son realmente imprescindibles para un uso general.

5. Opciones de almacenamiento

Tienescuatro opciones de almacenamiento Aspectos a tener en cuenta al comprar una placa base:

Opciones de almacenamiento Compatibilidad Velocidades máximas de transferencia Unidades SSD M.2 NVMe Ranura M.2 (carriles PCIe) PCIe 3.0:~3,5 GB/sPCIe 4.0: ~7 GB/sPCIe 5.0:~14 GB/s Unidades SSD M.2 SATA Ranura M.2 (canales SATA) ~600 MB/s Unidades SSD SATA Puerto SATA ~600 MB/s Discos duros internos Puerto SATA ~200 MB/s

Te lo recomiendo encarecidamente Opta por un SSD M.2 NVMe junto con una placa base que sea compatible con ellos (la mayoría lo es hoy en día).

Al fin y al cabo, la diferencia entre un un buen SSD externo para juegos El uso de carriles PCIe, en comparación incluso con las mejores unidades de almacenamiento SATA, supone una diferencia abismal en cuanto a tiempos de arranque, pantallas de carga y transferencias de archivos.

6. Conectividad

The las mejores funciones de conectividad Las características que puede tener una placa base, a día de hoy, son:

Compatibilidad con USB4/Thunderbolt 4

WiFi 7

Bluetooth 5.3

Ethernet de 10 Gbps

Interfaz multimedia de alta definición 2.1b

DisplayPort 1.4a/2.1

Si buscas una configuración para jugar más económica, te bastará con una placa base que, como mínimo, admita WiFi 6 y Ethernet de 2,5 Gbps si te gustan los juegos competitivos online, y al menos dos puertos USB 3.2/3.1 Gen 2 para tus periféricos.

El resto de funciones son opcionales, pero, por regla general, seguiría siendo estupendo contar con sus versiones o iteraciones anteriores.

7. Preparación para el futuro

En lo que respecta a la preparación para el futuro, Lo ideal es comprar una placa base compatible con las últimas series o generaciones de procesadores de AMD e Intel. En este momento, se trataría de placas base compatibles con:

CPU de última generación/serie Compatibilidad de zócalos Chipsets compatibles Serie AMD 9000 AM5 X870E, X870, X670E, X670, B850, B840, B650E, B650, A620, A620A Intel Arrow Lake (15.ª generación/Ultra) Ley de Gobierno Local de 1851 Z890, B860, H810

Por supuesto, las placas base compatibles con estas CPU de última generación suelen ser caras. Para jugar, bajar una o dos generaciones o series sería aceptable si se busca un montaje económico, pero Asegúrate de que tu placa base económica cuente, como mínimo, con ranuras para memoria RAM DDR4 y una ranura M.2 NVMe PCIe 4.0..

Por último, hazte con una placa base con un Ranura PCIe 4.0 x16 o PCIe 5.0 x16 para tu tarjeta gráfica. Ambas versiones ofrecen mejoras mínimas en el rendimiento de los juegos en comparación con una ranura PCIe 3.0 x16, pero sigue siendo bueno tenerlas por si acaso.

¿Qué placa base para juegos es la más adecuada para ti?

A la hora de elegir la placa base adecuada para juegos, centrarse en los factores clave facilita el proceso. La compatibilidad es lo más importante, así que asegúrate de que la placa base sea compatible con tu CPU.

Si tienes un presupuesto limitado, el GIGABYTE B760M Gaming Plus WiFi ofrece una excelente relación calidad-precio con unas prestaciones sólidas para Intel ofrece. Para los jugadores que buscan un equilibrio entre rendimiento y precio, el ASUS TUF Gaming B650-PLUS es una opción fantástica conDoble velocidad de transferencia de datos 5 and PCIe 5.0asistencia.

Si necesitas una solución más preparada para el futuro, el MSI MAG B550 Tomahawk MAX WiFi ofrece una refrigeración excelente y un rendimiento sólido, mientras que el GIGABYTE Z690 AORUS ULTRA es ideal para equipos de gama alta y overclockeados. En definitiva, tu decisión debería depender de tus necesidades actuales y de si tienes pensado actualizar el equipo en un futuro próximo.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la mejor placa base para jugar?

La mejor placa base para juegos es la ASUS TUF GAMING B650-PLUS, que es compatible con los procesadores AMD de las series 7000 a 9000 y admite velocidades ultrarrápidas de DDR5 y PCIe 5.0, todo ello a un precio razonable. Para los equipos Intel, la placa base para juegos más rentable sería la GIGABYTE B760M Gaming Plus, que es compatible con los procesadores Intel de la 12.ª a la 14.ª generación.

¿Cuál es la mejor placa base para un ordenador para juegos?

La mejor placa base para un ordenador para juegos es la ASUS ROG Strix X870-A, ya que su chipset AMD X870 de última generación es compatible con todos los procesadores insignia de gama alta para sistemas AMD. En cuanto a los ordenadores Intel, la ASUS PRIME Z890-P WIFI, que cuenta con el chipset Intel Z890 de última generación, es una de las opciones con mayor garantía de futuro que se pueden encontrar en este momento.

¿Es importante la placa base para jugar?

Sí, la placa base es muy importante para los videojuegos, ya que determina con qué componentes es compatible tu equipo, las velocidades de transferencia que puede alcanzar y las opciones de conectividad que admite tu sistema. Adquirir una placa base de calidad y actualizada para tu PC gaming también mejorará su capacidad de adaptación a las novedades tecnológicas, lo que te permitirá cambiar los componentes fácilmente en el futuro.

¿Cómo elegir una placa base para juegos?

Para elegir una placa base para juegos, primero debes decidir en qué combinación de CPU y GPU vas a invertir la mayor parte de tu presupuesto y, a continuación, comprobar con qué placas base son compatibles, especialmente la CPU. Comprueba siempre si una placa base está diseñada para procesadores AMD o Intel, y con qué serie (en el caso de AMD) o generación (en el caso de Intel) son compatibles.

¿Qué es una placa base?

La placa base es la placa de circuitos, normalmente rectangular, que actúa como centro neurálgico de todo el hardware de un ordenador, permitiendo que los componentes se comuniquen entre sí. La placa base cuenta con un zócalo para la CPU, ranuras PCIe para tarjetas gráficas, ranuras para la memoria RAM y cables que facilitan el suministro de energía y la transferencia de datos por todo el sistema.

¿Para qué sirve una placa base?

La placa base es el componente principal sobre el que se montan todas las demás piezas, y se encarga de suministrar energía a cada una de ellas. Además, la placa base de tu PC facilita la comunicación entre los demás componentes, como la memoria RAM, la CPU, la GPU y las unidades de almacenamiento.