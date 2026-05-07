Die 9 besten Logitech-Tastaturen im Jahr 2025 (für Gaming und den Alltag)

Das Beste Logitech Tastaturen haben sich einen Namen für Qualität und Innovation gemacht. Reaktionsschnelle mechanische Schalter eignen sich ideal für Wettkämpfe, leise Tasten ermöglichen ablenkungsfreies Arbeiten und die Verbindung mit mehreren Geräten sorgt für einen effizienten Arbeitsablauf.

Gamer, Autoren, Studenten und Fachleute aus den unterschiedlichsten Bereichen vertrauen auf diese Tastaturen, weil Geschwindigkeit und ein sehr angenehmes Tippgefühl . Ihr ergonomisches Design trägt dazu bei, Belastungen bei langen Sitzungen zu verringern, während preisgünstige Modelle trotz ihrer robusten Bauweise keine Abstriche bei der Langlebigkeit machen.

Ich habe stundenlang durch Logitechdas neueste Sortiment, um zu sehen, was besonders hervorsticht. Und ja, ich habe ein paar wirklich coole Sachen gefunden. Egal, ob es um Gaming, Arbeit, gelegentliches Tippen geht oder du einfach nur ein eingefleischter Logitech Fan, es gibt ein Modell, das genau zu dir passt.

Nun ist es an der Zeit, die Tastaturen unter die Lupe zu nehmen, die sich durch ihre Verarbeitungsqualität, ihre Funktionen und ihre Leistung in der Praxis auszeichnen.

Unsere Top-Empfehlungen für Logitech-Tastaturen

Sich einen Überblick über die Logitech-Tastaturen zu verschaffen, ist gar nicht so einfach; es gibt einfach zu viele Topmodelle. Doch nach eingehender Recherche sind mir drei Modelle besonders ins Auge gefallen.

Logitech MX Keys S – Wenn ich mich langfristig für eine Tastatur entscheiden müsste, wäre es diese. Die Logitech MX Keys S bietet die perfekte Balance zwischen Design, Funktionalität und Haptik. Man kann sie über Bluetooth, einen USB-Empfänger oder Logi Bolt verbinden und mit bis zu drei Geräten koppeln, sodass ich ohne erneutes Koppeln zwischen meinem Mac, PC und iPad wechseln kann. Die Akkulaufzeit beträgt mehrere Wochen, und die Fn-Tasten sind anpassbar und App-kompatibel. Logitech Pebble Keys 2 K380 – Wenn du etwas Kleines und Schlichtes suchst, ist die Logitech Pebble Keys 2 K380 genau das Richtige. Sie läuft mit zwei AAA-Batterien, wiegt fast nichts und unterstützt dennoch mehrere Geräte. Bei diesem Preis hatte ich nicht viel erwartet, aber dieses kompakte Design hat mich überrascht. Außerdem passt sie perfekt zur Pebble-Maus, falls du ein hübsches kleines Produktivitäts-Duo suchst. Logitech ERGO K860 – Das hier ist für alle, die es leid sind, mit wie Origami gefalteten Handgelenken zu tippen. Die Logitech ERGO K860 bietet ein Layout in Standardgröße mit einem geschwungenen, geteilten Design, das eine entspanntere Körperhaltung fördert. Sie wurde entwickelt, um die Belastung bei langen Tipping-Sessions zu verringern, und ehrlich gesagt haben meine Handgelenke den Unterschied schon am zweiten Tag gespürt. Wenn du also schon länger darüber nachgedacht hast, dir eine ergonomischere Tastatur zuzulegen, könnte das dein Zeichen sein, es endlich zu tun.

Ganz gleich, wie Sie tippen, Logitech hat eine Tastatur, die perfekt zu dir passt. Scrolle weiter, um mehr Details und weitere Tastaturen zu entdecken!

Die 9 besten Logitech-Tastaturen – elegant, zuverlässig und langlebig

Ich habe die Auswahl auf 9 überzeugende Modelle eingegrenzt, die wirklich herausstachen. Von mechanischen Tastaturen mit angenehmem Klickgefühl bis hin zu ergonomischen Tastaturen, die für den ganztägigen Einsatz konzipiert sind – jedes Modell passt zu unterschiedlichen Arbeitsstilen und Setups.

Ganz gleich, ob Sie arbeiten oder spielen – hier finden Sie die beste Logitech-Tastatur.

Enebameter

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



Technische Daten Details Schaltertyp Schere (perfekter Schlag) Formfaktor Vollbild Betätigungsbereich 1,8 mm Konnektivität Bluetooth, Logi Bolt (USB-Empfänger) Tastenkappen Kunststoff mit matter Oberfläche Beleuchtung Intelligente Tasten mit Hintergrundbeleuchtung Abmessung 131,63 × 430,2 × 20,5 mm

The Logitech MX Keys S beeindruckt mich immer wieder damit, wie es Funktionalität und Stil in einem Produkt vereint, was umso deutlicher macht, warum es einen Platz unter den die besten Gaming-Tastaturenheute.

Abgesehen von der sanften Tastenbedienung ist auch die Langlebigkeit erstklassig. Ich habe gesehen, Logitech Es gibt Tastaturen, die sich schon nach wenigen Monaten billig anfühlen, aber dieses Modell ist äußerst robust. Außerdem ist das Design so elegant, dass es sich in jeden Arbeitsbereich einfügt, egal ob du zu Hause oder im Büro arbeitest.

Ich schätze auch die nahtlose Wechseln zwischen Geräten. Der Wechsel vom Laptop zum Tablet und zum Desktop funktioniert mühelos – ohne Verzögerungen und ohne Störungen. Das spart viel Zeit für alle, die mehrere Geräte gleichzeitig nutzen. Ganz zu schweigen von der Multi-Device-Funktion, die die Produktivität von vielbeschäftigten Nutzern deutlich steigert.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die MX Keys S besticht durch die Kombination aus hochwertigem Design und hervorragender Funktionalität. Dank der leichtgängigen Tasten ist das Tippen besonders angenehm, und Funktionen wie die adaptive Hintergrundbeleuchtung und die Umschaltung zwischen mehreren Geräten steigern mühelos die Produktivität.

Die Hintergrundbeleuchtung passt sich zudem intelligent an die Umgebungsbedingungen an, was das Tippen in den späten Abendstunden erheblich erleichtert. Und die Tasten sehen nicht nur hochwertig aus, sondern fühlen sich auch so an. Jede Taste ist weich, aber dennoch präzise, was das Tippen ehrlich gesagt zu einem noch angenehmeren Erlebnis macht.

Vorteile Nachteile ✅ Dank der extrem leisen, flachen Tasten kannst du ungestört arbeiten ✅ Dank plattformübergreifender Unterstützung sind Sie auf Windows, Mac oder Linux bestens versorgt ✅ Der Akku hält deutlich länger als bei anderen Geräten dieser Klasse, vor allem bei ausgeschalteter Hintergrundbeleuchtung ✅ Dank der robusten Verarbeitung hält es den Belastungen des Alltags stand ✅ Kompakt genug, um wertvollen Platz auf dem Schreibtisch zu sparen, ohne dass es beengt wirkt ✅ App-spezifische Funktionstasten passen Ihren Arbeitsablauf intelligent an ✅ Entwickelt, damit Sie auch bei langen Schreibmarathons bequem arbeiten können ❌ Der hohe Preis könnte Gelegenheitsnutzer abschrecken, doch ich bin der Meinung, dass die Funktionen ihn rechtfertigen

2. Logitech Pebble Keys 2 K380 Tastatur[Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis]

Enebameter

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



Technische Daten Details Schaltertyp Gummikuppel Formfaktor Kompakt (75 %) Betätigungsbereich 3,5 mm Konnektivität Bluetooth Tastenkappen Flacher Kunststoff Beleuchtung Keine Abmessung 124 × 279 × 16 mm

The Logitech Pebble Keys 2 K380 überrascht mich jedes Mal aufs Neue, wie viel es in dieser Preisklasse zu bieten hat – es kann locker mit den Top-Modellen in der Die beste preisgünstige Gaming-Tastatur Kategorie, wenn es um Leistung und Mobilität geht.

Vielleicht ist es ein klein wenig zu groß, um zu den Die besten 60 Prozent der Gaming-Tastaturen, aberDank seines leichten und schlanken, kompakten Designs ist es der perfekte Reisebegleiter Dennoch lässt es sich problemlos in Taschen oder kleine Arbeitsnischen verstauen. Darauf können Sie sich verlassen, wenn Sie in Cafés, Bibliotheken oder Gemeinschaftsbüros arbeiten, wo Platz und Lärm eine Rolle spielen.

Die Gummi-Kuppelschalter sind zwar nicht mechanisch, bieten aber ein sanftes und leises Tippgefühl, das ich beim Verfassen langer Notizen oder E-Mails als angenehm empfand. Dank der stabilen Bluetooth-Verbindung mit bis zu drei Geräten kannst du problemlos zwischen den Geräten wechseln.

Ein weiterer Pluspunkt ist die Kompatibilität mit dem Mac-spezifischen Layout, was bei preisgünstigen Tastaturen oft übersehen wird. Damit ist sie ideal für Mac-Nutzer, die eine elegante und erschwingliche Option suchen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die K380s übertrifft ihre Preisklasse bei weitem – mit leisen Tastenanschlägen und unkomplizierter Unterstützung für mehrere Geräte. Sie ist für Nutzer gedacht, die Flexibilität benötigen, ohne zu viel auszugeben.

Erwähnenswert ist auch, dass sich die Tasten nicht so schnell abnutzen, selbst wenn Sie den ganzen Tag lang Essays oder längere Artikel schreiben. Das übersichtliche Layout und die unaufdringliche Atmosphäre tragen ebenfalls dazu bei, Ablenkungen zu minimieren – nur Sie und Ihre Arbeit.

Vorteile Nachteile ✅ Federleicht – ideal für Vielreisende oder Pendler ✅ Leise Tastenanschläge sorgen für weniger Lärm in gemeinsam genutzten Räumlichkeiten ✅ Dank der Unterstützung mehrerer Geräte bleiben Sie bei der Nutzung Ihrer Geräte flexibel ✅ Der moderne, minimalistische Look passt zu jeder Einrichtung ✅ Ideal für Situationen mit begrenztem Platz auf dem Schreibtisch ✅ Unterstützt ein Mac-spezifisches Layout für Apple-Fans ✅ Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis ❌ Nicht für Liebhaber mechanischer Tastaturen gedacht, die ein taktiles Feedback wünschen

Enebameter

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



Technische Daten Details Schaltertyp Schere (perfekter Schlag) Formfaktor Vollbild Betätigungsbereich 1,8 mm Konnektivität Bluetooth, Logi Bolt (USB-Empfänger) Tastenkappen Kunststoff mit matter Oberfläche Beleuchtung Intelligente Tasten mit Hintergrundbeleuchtung Abmessung 131,63 × 430,2 × 20,5 mm (Tastatur)

Koppeln der MX Keys mit einem hervorragendLogitech Maus, derMX Keys Combo bietet einen professionellen Vorteil, der über das Übliche hinausgeht kEinrichtung von Tastatur und Maus. Dank des leisen Tippgeräuschs und der fast geräuschlosen Mausklicks können Sie sich voll und ganz auf Ihre Arbeit konzentrieren, ganz gleich, wie viele Tabs oder Aufgaben Sie gleichzeitig bewältigen.

Was wirklich heraussticht, ist die Leistungsfähigkeit der Software. Mit Logi Options+ können Sie Tastenkombinationen, Medientasten und Gesten ganz nach Ihren individuellen Arbeitsabläufen anpassen. Für Power-User sparen diese Anpassungen jeden Tag wertvolle Sekunden.

Sie werden feststellen, wie solide die Verarbeitungsqualität ist; dieses Set ist für lange Stunden am Schreibtisch konzipiert, ohne dabei Abstriche bei Komfort oder Reaktionsgeschwindigkeit zu machen. Die Handballenauflage trägt zudem dazu bei, Ermüdungserscheinungen zu verringern – ein oft übersehener Vorteil.

Warum wir uns dafür entschieden haben Dieses Set sorgt mit flüsterleisen Tasten, programmierbaren Tastenkombinationen und einer Maus, die traumhaft leicht über den Tisch gleitet, für höchste Produktivität. Es wurde speziell dafür entwickelt, lange Stunden konzentrierten Arbeitseinsatzes zu ermöglichen.

Diese Kombination funktioniert einfach; keine seltsamen Kompatibilitätsprobleme, keine verzögerten Eingaben. Die Maus ist unglaublich präzise, und zusammen mit der Tastatur ist es, als würde dein ganzer Schreibtisch ein Level aufsteigen. Du wirst wirklich das Gefühl haben, dein digitales Chaos besser im Griff zu haben.

Vorteile Nachteile ✅ Die sichere und zuverlässige WLAN-Verbindung mit Logi Bolt erfüllt die Anforderungen von Unternehmen ✅ Geräuschloses Tippen und Mausklicks verhindern Ablenkungen ✅ Die lange Akkulaufzeit sorgt für weniger Unterbrechungen durch das Aufladen ✅ Umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten über die Software „Logi Options+“ ✅ Dank der breiten Betriebssystemkompatibilität werden die meisten Nutzer abgedeckt ✅ Unterstützt Multitasking mit nahtlosem Gerätewechsel ❌ Die Einbindung der Maus ist nicht für jeden erforderlich

4. Logitech G515 kabellose Tastatur [Am besten für Geräuschunterdrückung]

Enebameter

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



Technische Daten Details Schaltertyp Taktile, flache mechanische Tasten (braun) Formfaktor Tenkeyless (TKL) Betätigungsbereich 1,3 mm Konnektivität Bluetooth, LIGHTSPEED Wireless Tastenkappen ABS-Kunststoff Beleuchtung Pro SchlüsselRGB-Hintergrundbeleuchtung Abmessung 150 × 368 × 22 mm

The Logitech G515 bietet genau das Richtige für Gamer, die sich eine leistungsstarke Tastatur wünschen, ohne das laute Klappern von typische mechanische Tastaturen. Die taktilen mechanischen Schalter bieten ein angenehmes Feedback, aber dank der flachen Bauweise bleiben die Geräusche im Rahmen; ideal, wenn man sich den Raum mit anderen teilt oder vor Publikum streamt.

Dank des Designs ohne Ziffernblock hast du mehr Platz für deine Maus – ein echter Vorteil bei rasanten Spielen oder auf beengten Schreibtischen. Dank Bluetooth-Verbindung und LIGHTSPEED Wireless gibt es praktisch keine Verzögerungen, sodass deine Befehle sofort registriert werden.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die G515 bietet Gamern und Streamern das von ihnen begehrte taktile Feedback, ohne die üblichen mechanischen Geräusche. Die flachen Schalter und die RGB-Anpassungsmöglichkeiten sorgen sowohl für Stil als auch für unauffälliges Design.

Die RGB-Beleuchtung ist individuell anpassbar, ohne dabei aufdringlich zu wirken, sodass du dein Setup personalisieren kannst, ohne dich selbst zu blenden. Es handelt sich definitiv um mehr als nur eine Aktualisierung früherer Versionen, denn es wirkt wie ein neues Modell, das speziell für moderne Gamer entwickelt wurde.

Vorteile Nachteile ✅ Leise, taktile mechanische Schalter eignen sich für Gemeinschaftsräume ✅ Das kompakte, leichte Design optimiert dein Gaming-Setup ✅ Dank USB-C-Aufladung bleiben Ausfallzeiten auf ein Minimum beschränkt ✅ Makros und Tastenbelegungen geben dir noch mehr Möglichkeiten ✅ Robuste, langlebige Verarbeitung ✅ Kompatibel mit gängigen Gaming-Peripheriegeräten und -Setups ❌ Flache Taster sind nicht für jeden das Richtige

5. Logitech ERGO K860 – kabellose ergonomische Tastatur [Ideal für natürliches Tippgefühl]

Enebameter

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



Technische Daten Details Schaltertyp Gummikuppel Formfaktor Vollbild (geteilt) Betätigungsbereich 3,5 mm Konnektivität Bluetooth, USB-Empfänger Tastenkappen Flacher Kunststoff Beleuchtung Keine Abmessung 233 × 456 × 48 mm

The Logitech ERGO K860 ist nicht ohne Grund ein Highlight unter den ergonomischen Tastaturen: Es trägt aktiv dazu bei, Belastungen zu verringern und eine bessere Körperhaltung zu fördern. Das geteilte Layout mit einer sanften Wölbung fühlt sich überraschend natürlich an, was dazu anregt, Handgelenke und Schultern auch bei intensiven, langen Schreibsitzungen in einer Linie zu halten.

Die Handballenauflage aus Memory-Schaum ist ein willkommenes Extra: Sie ist weich und bietet dennoch genügend Halt, um Schmerzen zu vermeiden, die bei stundenlangem Tippen auftreten können. Wenn Sie viel Zeit am Schreibtisch verbringen, kann allein diese Funktion einen spürbaren Unterschied machen.

Dank der zwei Verbindungsmöglichkeiten können Sie mühelos zwischen Bluetooth und dem USB-Empfänger wechseln – ganz gleich, welche Konfiguration Sie nutzen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Mit ihrem geschwungenen, geteilten Design und der weichen Handgelenkauflage sorgt die ERGO K860 für eine bessere Körperhaltung und mehr Komfort bei langen Arbeitsphasen – ideal für alle, die zu Verspannungen oder Ermüdung neigen.

Sobald man sich daran gewöhnt hat, merkt man, dass man besser tippt und sitzt, ohne überhaupt darüber nachzudenken. Es ist eine dieser Veränderungen, von denen man erst merkt, dass man sie braucht, wenn man sie ausprobiert; und plötzlich fühlt sich jede andere Tastatur irgendwie falsch an.

Vorteile Nachteile ✅ Das geteilte, ergonomische Design entlastet Handgelenk und Schulter ✅ Die Handballenauflage aus Memory-Schaum sorgt für dauerhaften Komfort ✅ Ideal für stundenlanges Tippen ohne Ermüdungserscheinungen ✅ Zwei Anschlussmöglichkeiten für vielseitige Aufstellungen ✅ Kompatibel mit der Logitech-Software für eine einfache Anpassung ✅ Allein schon in puncto Komfort übertrifft es viele Standardmodelle ❌ Im Vergleich zu herkömmlichen Tastaturen braucht man etwas Zeit, um sich daran zu gewöhnen

Enebameter

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



Technische Daten Details Schaltertyp Gummikuppel Formfaktor Vollbild (Wellen-Layout) Betätigungsbereich 3,5 mm Konnektivität Bluetooth, Logi Bolt (USB-Empfänger) Tastenkappen Flacher Kunststoff Beleuchtung Keine Abmessung 456 × 218 × 30 mm (Tastatur), 71 × 108 × 71 mm (Maus)

Wenn Sie zu den Menschen gehören, die den ganzen Tag am Tippen verbringen, dann ist die Logitech Wave-Tastatur und Lift-Maus Name Das hilft wirklich dabei, Hände und Handgelenke entspannt zu halten.

Die wellenförmige Tastatur passt sich ganz natürlich deinen Fingern an, wodurch du Verspannungen abbauen kannst, von denen du gar nicht wusstest, dass du sie hast. Die vertikale Maus? Das ist, als würdest du deinem Computer die Hand geben – und schont dein Handgelenk ungemein.

Dieses Set ist komplett kabellos, lässt sich mit mehreren Geräten synchronisieren und funktioniert unter Windows und macOS. Die gepolsterte Handballenauflage sorgt dafür, dass deine Handgelenke auch bei langen Schreibsitzungen bequem liegen. In Kombination mit der einfachen Einrichtung über Bluetooth und den USB-Empfänger kannst du dich auf eine zuverlässige kabellose Verbindung verlassen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Dieses ergonomische Duo wurde speziell für die Gesundheit der Handgelenke entwickelt und macht die Arbeit am Schreibtisch angenehmer. Das geschwungene Tastaturlayout und die vertikale Maus sorgen den ganzen Tag über für eine entspannte Handhaltung.

Das Layout ist so vertraut, dass man seine Tippgewohnheiten nicht neu erlernen muss, doch das ergonomische Design macht schon nach wenigen Tagen einen spürbaren Unterschied. Die leisen Tasten reagieren schnell – ideal, wenn man in einem Gemeinschaftsbüro arbeitet oder spätabends noch an der Arbeit sitzt. Zwar verfügt die Tastatur nicht über eine Tastenbeleuchtung, doch der allgemeine Komfort und die gesundheitlichen Vorteile machen dies mehr als wett.

Vorteile Nachteile ✅ Das ergonomische Design schont das Handgelenk ✅ Eine vertikale Maus sorgt für mehr Komfort ✅ Leise, weiche Tasten ✅ Gepolsterte Handballenauflage für mehr Halt ✅ Lässt sich mit mehreren Geräten verbinden ✅ Einfache, saubere Einrichtung ❌ Es dauert eine Weile, bis man sich an das Wellenlayout gewöhnt hat

7. Logitech K780 – kabellose Tastatur für mehrere Geräte [Ideal für die Steuerung mehrerer Geräte]

Enebameter

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



Technische Daten Details Schaltertyp Gummikuppel Formfaktor Vollbild Betätigungsbereich 3,5 mm Konnektivität Bluetooth, USB-Empfänger Tastenkappen Flacher Kunststoff Beleuchtung Keine Abmessung 158 × 380 × 22 mm

Haben Sie mehrere Laptops, Handys und Tablets im Einsatz? Das Logitech K780 macht den Wechsel zwischen allen Geräten zum Kinderspiel. Es funktioniert unter Windows, macOS, iOS, Android und sogar Chrome OS. Die integrierte Halterung hält Ihr Smartphone oder Tablet aufrecht, sodass Sie nicht mehr herumfummeln müssen.

Die Tastatur liegt solide in der Hand, verfügt über leise Gummi-Dome-Schalter und Tasten mit großzügigem Abstand, um Tippfehler zu vermeiden. Die Verbindung kann über Bluetooth oder einen USB-Empfänger hergestellt werden, und die Batterielaufzeit beträgt mit nur zwei AAA-Batterien mehrere Monate.

Mir gefällt besonders, wie das Tastaturlayout verschiedene Geräte unterstützt, ohne dass man seine Schreibweise für jedes Gerät neu anpassen muss. Der Wechsel zwischen den Bildschirmen erfolgt blitzschnell und flüssig, dank der leicht umschaltbaren Tasten.

Das K780 unterstützt zudem Logitech FLOW, mit dem Sie mehrere Computer nahtlos steuern können, wenn Sie ein System mit mehreren PCs nutzen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Das K780 erleichtert das Multitasking dank integrierter Ladestation und schnellem Gerätewechsel. Ob Laptop, Tablet oder Smartphone – es verbindet alle Geräte mühelos miteinander.

Neben der hervorragenden Steuerung mehrerer Geräte überzeugt die K780 durch eine überraschend robuste Bauweise – und das für eine preisgünstige kabellose Tastatur. Außerdem ist es spritzwassergeschützt, sodass ein kleines Kaffee-Missgeschick nicht gleich dein ganzes Setup ruiniert.

Die Tasten sind leicht konkav geformt, sodass die Finger schneller die richtige Position finden. Dadurch wird das Tippen bei längeren Sitzungen etwas angenehmer.

Vorteile Nachteile ✅ Lässt sich problemlos mit mehreren Geräten verbinden ✅ Easy-Switch-Tasten für schnelle Übergänge ✅ Halterung für Smartphone/Tablet für eine übersichtliche Aufstellung ✅ Leises Tippen ✅ Lange Betriebsdauer mit AAA-Batterien ✅ Minimalistisches Design ✅ Spritzwassergeschützte Bauweise ❌ Nichts für Fans von mechanischen Tastaturen

8. Logitech G413 SE – Mechanische Gaming-Tastatur im Standardformat [Ideal für den täglichen Gebrauch]

Enebameter

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



Technische Daten Details Schaltertyp Taktil-mechanisch Formfaktor Vollbild Betätigungsbereich 1,9 mm Konnektivität Kabelgebundenes USB Tastenkappen PBT-Kunststoff Beleuchtung Weiße LED-Beleuchtung Abmessung 132 × 435 × 35 mm

The Logitech G413 SE verbindet Arbeit und Freizeit, ohne mit grellen RGB-Effekten zu überladen. Es verfügt über taktile mechanische Schalter für ein angenehmes Tippgefühl und einen robusten Aluminiumrahmen, der auf Langlebigkeit ausgelegt ist. Die weiße LED-Hintergrundbeleuchtung sorgt für gute Lesbarkeit, ohne abzulenken.

Diese Tastatur ist ideal für alle, die bei der Arbeit auf zuverlässige Leistung setzen. Auch für Gelegenheitsspiele macht es sich überraschend gut, selbst wenn man sich in einige der die besten PC-Spiele auf deinem System. Die Anti-Ghosting-Technologie sorgt dafür, dass alle Tastenanschläge registriert werden, selbst wenn du mehrere Tasten gleichzeitig drückst.

Dank ihrer soliden Verarbeitung hält diese Tastatur auch intensiver Beanspruchung stand, sei es beim Bearbeiten von Tabellenkalkulationen oder bei ausgiebigen Gaming-Sessions.

Es gibt zwar keine zusätzlichen Makroaufnahmen oder ausgefallenen Beleuchtungskonfigurationen, aber genau das macht den Reiz aus; es ist eine unkomplizierte, zuverlässige Wahl für den täglichen Gebrauch.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die G413 SE bietet zuverlässige mechanische Schalter in einem klaren, schnörkellosen Design. Sie ist vielseitig genug für den Arbeitsalltag und für Gaming-Abende gleichermaßen und besticht dabei durch ihr minimalistisches Design.

Die etwas schwergängigeren Tasten erfordern vielleicht etwas Gewöhnung, aber sobald man sich daran gewöhnt hat, ist das Tastengefühl angenehm und gleichmäßig.

Außerdem verfügt es über einen vollständigen Ziffernblock, was viele Gamer und Profis für die schnelle Dateneingabe oder zusätzliche Spielbefehle schätzen. Über den USB-Anschluss lässt sich die Tastatur mühelos anschließen, und dank der rutschfesten Füße bleibt sie auch bei rasanten Spielrunden sicher an ihrem Platz.

Vorteile Nachteile ✅ Robustes Aluminiumgehäuse ✅ Knackige mechanische Schalter, nicht laut ✅ Ein großartiges Allround-Gerät für Arbeit und Gaming ✅ Unbeeinträchtigtes Tasterlebnis ✅ Inklusive vollständigem Ziffernblock ✅ Rutschfeste Füße für einen sicheren Stand ❌ Keine Unterstützung für mehrere Geräte

9. Logitech Pebble 2 Combo, kabellose Tastatur [Ideal für mobiles Arbeiten]

Enebameter

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



Technische Daten Details Schaltertyp Gummikuppel Formfaktor Kompakt (75 %) Betätigungsbereich 3,5 mm Konnektivität Bluetooth, Logi Bolt (USB-Empfänger) Tastenkappen Flacher Kunststoff Beleuchtung Keine Abmessung 124 × 279 × 16 mm (Tastatur), 59 × 106 × 26,5 mm (Maus)

Wenn Sie einekompakte kabellose Gaming-Tastatur und eine Maus für die Arbeit unterwegs, die Pebble 2 Combo passt in jede Tasche und sorgt mit flüsterleisen Tasten und Klickgeräuschen für Ruhe. Die Verbindung erfolgt über Bluetooth oder einen USB-Empfänger; unterstützt werden macOS, Windows, iPadOS und Chrome OS.

Trotz ihrer geringen Größe ist die Batterielaufzeit beeindruckend; sowohl Tastatur als auch Maus laufen monatelang mit AAA-Batterien.

Dank des schlanken, minimalistischen Designs lässt sie sich auch auf engstem Raum oder in Cafés problemlos nutzen. Die Tasten der Tastatur bieten für eine Folientastatur ein gutes taktiles Feedback, sodass man nicht das Gefühl hat, auf einem Spielzeug zu tippen.

Die Maus lässt sich leichtgängig und reaktionsschnell bedienen und überzeugt durch ihr flaches Design, das auch bei längerem Gebrauch bequem ist. Beide Geräte sind widerstandsfähig im Alltag, sodass diese Kombination nicht nur langlebig, sondern auch stilvoll ist.

Warum wir uns dafür entschieden haben Das Pebble 2 Combo ist kompakt und mit fast jedem Betriebssystem kompatibel – ideal für Nutzer, die viel unterwegs sind. Es umfasst eine leichtgängige kabellose Maus und unterstützt sowohl den Bluetooth- als auch den Empfänger-Modus.

Der Gerätewechsel funktioniert nahtlos – ideal, wenn Sie mit mehreren Geräten arbeiten, ohne sich immer wieder neu verbinden zu müssen.

Vorteile Nachteile ✅ Leicht und handlich ✅ Leise Tasten und Maus ✅ Kompatibel mit verschiedenen Betriebssystemen ✅ Lange Akkulaufzeit ✅ Unterstützt Mac-spezifisches Layout ✅ Robuste Verarbeitung ✅ Leichtgängige, komfortable Maus ❌ Nicht für Fans von Gaming-Tastaturen geeignet

Besondere Merkmale der Logitech-Tastaturen

Was Logitech-Tastaturen auszeichnet, ist die ausgewogene Kombination aus intelligenter Konnektivität, robuster Bauweise und einem Schreibgefühl, das einfach perfekt ist. Ganz gleich, ob Sie Gamer sind oder eine Tastatur für die Arbeit benötigen – Sie profitieren von kabellosen Tastaturen, die mit Funktionen ausgestattet sind, die im täglichen Gebrauch wirklich zählen.

1. Konnektivität und Vielseitigkeit

Logitech weiß, dass die Geräte einwandfrei funktionieren müssen – ohne Verzögerungen und ohne Probleme. Aus diesem Grund hat das Unternehmen zwei wichtige drahtlose Technologien entwickelt: Logi Bolt und LIGHTSPEED.

Logi Bolt legt den Schwerpunkt auf stabile und sichere Verbindungen und eignet sich ideal für belebte Arbeitsbereiche und Umgebungen mit mehreren Geräten. Es sorgt für einen reibungslosen Tastenanschlag, selbst beim Wechsel zwischen Laptops, Desktop-Computern oder gemeinsam genutzten Setups.

Für Gamer bietet LIGHTSPEED eine nahezu verzögerungsfreie Reaktionszeit, die es mit kabelgebundenen Tastaturen aufnehmen kann. Es garantiert ein verzögerungsfreies Spielerlebnis, bei dem jede Millisekunde zählt – ein echter Vorteil in rasanten Spielen.

Beide Technologien verfügen über die Easy-Switch-Funktion, die es ermöglicht, durch einfaches Antippen eine Verbindung zu mehreren Geräten (in der Regel bis zu drei) herzustellen und zwischen diesen zu wechseln. Dank der nahtlosen Umschaltfunktion von Logitech wird die Verwaltung von Arbeit, Chats und Spielen auf verschiedenen Geräten zum Kinderspiel.

Außerdem stehen Ihnen flexible Anschlussmöglichkeiten wie USB-A, USB-C, Bluetooth und USB-Empfänger zur Verfügung, die eine breite Palette an Geräten abdecken – von Mac über Windows bis hin zu ChromeOS.

Wenn du deinen Gaming-PC aufbaust, solltest du deine Tastatur mit dem bester Gaming-Laptop kann einen entscheidenden Unterschied in Bezug auf Reaktionsgeschwindigkeit und Mobilität ausmachen.

Für alle, die einen schnelllebigen Lebensstil mit vielen Geräten meistern müssen, bieten die kabellosen Tastaturen von Logitech eine zuverlässige und unkomplizierte Verbindung, die mit Ihrem Tempo Schritt hält.

2. Schreibgefühl und Schaltertechnologie

Wenn du gerne tippst (oder einfach nur schwammige Tasten hasst), hat Logitech genau das Richtige für dich. Die MX Keys Die Produktreihe verfügt über sogenannte „Perfect Stroke“-Tasten: Diese kleinen Wunderwerke haben eine leicht gewölbte Form, die deine Fingerspitzen sanft umschließt und dafür sorgt, dass sich jeder Tastenanschlag geschmeidig und präzise anfühlt. Es ist, als würde die Tastatur deine Finger verstehen und dir helfen, lange Arbeitssitzungen ohne die übliche Ermüdung zu meistern.

Sie bieten genau das richtige Maß an Rückmeldung, um Tippfehler zu vermeiden, ohne dabei störend laut zu sein. Ideal, wenn man in einem Großraumbüro arbeitet oder spätabends noch an der Arbeit sitzt.

Aber hey, wenn du dieses klickende, taktile Feedback von deiner Gaming-Tastatur magst, hat Logitech eine solide Auswahl an mechanischen Schaltern im Angebot. Von taktilen braunen Schaltern, die einen leichten Widerstand bieten, bis hin zu leisen linearen roten Schaltern für sanfte Tastenanschläge – diese Schalter sorgen dafür, dass deine Tasten schnell und präzise reagieren.

Es gibt sogar noch neuere Low-Profile-Schalter, wenn Sie einen modernen Look mit kürzerem Hubweg, aber dennoch einem angenehmen Tippgefühl wünschen. Für das klassische Tippgefühl setzt Logitech bei einigen Modellen weiterhin auf Gummi-Dome-Schalter, die sich weich anfühlen und für Gelegenheits-Tipper vertraut sind.

3. Beleuchtung & Ästhetik

Logitech ist sich bewusst, dass die Beleuchtung eine entscheidende Rolle für das gesamte Benutzererlebnis spielt. Bei Gaming-Tastaturen sorgt LIGHTSYNC RGB für ein noch beeindruckenderes Lichterlebnis, indem die Hintergrundbeleuchtung mit Spielereignissen und Systemmeldungen synchronisiert wird. Du kannst Zonen, Tasten und Effekte ganz nach deinen Vorlieben anpassen, was das Spielerlebnis intensiviert und dir hilft, den Status im Spiel im Blick zu behalten, ohne den Blick vom Bildschirm abzuwenden.

Für diejenigen, die es eher entspannt und arbeitsorientiert mögen, ist die Beleuchtung von Logitech intelligent und dezent. Nehmen wir zum Beispiel die MX Keys: Anstatt die Tastenbeleuchtung ständig eingeschaltet zu lassen, erkennt das Gerät Ihre Hände und schaltet sich erst ein, wenn Sie bereit sind zu tippen. Außerdem passt es die Helligkeit an das Umgebungslicht an, was den Akku schont und Ablenkungen verringert.

Diese adaptive Beleuchtungstechnologie sorgt dafür, dass Sie produktiv bleiben, ohne an den Einstellungen herumspielen zu müssen, und verlängert zudem die Akkulaufzeit, da das Licht nur bei Bedarf eingeschaltet wird.

Außerdem sorgt dieses durchdachte Design dafür, dass die Tastatur professionell und elegant wirkt – perfekt für lange Arbeitssitzungen, bei denen es auf Konzentration ankommt, und fast so befriedigend wie eine hochwertiger Gaming-Monitor.

4. Software & Anpassung

Hier macht Logitech den Sprung von der Herstellung guter Tastaturen hin zu intelligenten Tastaturen. Was die Produktivität angeht, ist die Software „Logi Options+“ ein echter Meilenstein. Man kann Tasten neu belegen, Tastenkombinationen programmieren und sogar anwendungsspezifische Profile erstellen, beispielsweise um Spotify mit einem Tastendruck zu starten oder spezielle Befehle in der CRM-Software zu nutzen.

Die Bedienung ist kinderleicht, man muss also kein Technikgenie sein, um das Beste daraus zu machen. Außerdem sorgt die App dafür, dass deine Einstellungen auf allen Geräten synchronisiert bleiben, sodass du nicht alles neu einrichten musst, wenn du das Gerät wechselst.

Für Gamer,Logitech G HUB ist dein Spielplatz. Hier kannst du alles nach Belieben anpassen, um deine Ausrüstung genau auf deinen Spielstil abzustimmen. Möchtest du, dass die RGB-Hintergrundbeleuchtung deiner Tastatur blinkt, wenn deine Gesundheit zur Neige geht? Kein Problem. Bevorzugst du benutzerdefinierte Makros für deine Lieblingsspiele? Kein Problem. Mit der Software kannst du außerdem Profile teilen, sodass du deine Einstellungen überall nutzen oder Setups von Profis ausprobieren kannst.

Beide Tools laufen reibungslos auf Mac und Windows und lassen sich nahtlos mit den fortschrittlichen Funktionen und der zuverlässigen Hardware von Logitech kombinieren. Ob Sie Ihre Produktivität steigern oder Ihr Gaming-Setup optimieren möchten – die Software von Logitech gibt Ihnen die volle Kontrolle und verwandelt Ihre Tastatur und Maus in ein wahrhaft individuelles Kraftpaket.

Häufig gestellte Fragen

Welches ist die beste Logitech-Tastatur?

Welche Logitech-Tastatur die beste ist, hängt von Ihrer Konfiguration ab. Die MX Keys S ist dank seiner ergonomischen Bauweise und der Unterstützung mehrerer Geräte ideal für produktives Arbeiten. Wenn Sie eher auf Gaming stehen, ist das Logitech G Pro bietet mechanische Präzision, anpassbares RGB und geringe Latenz für ernsthaftes Wettkampfspiel.

Sind Logitech-Tastaturen empfehlenswert?

Ja,Logitech Tastaturen sind gut. Sie sind bekannt für ihre robuste Bauweise und ihre reaktionsschnellen Tasten. Ganz gleich, ob Sie lange arbeiten oder die ganze Nacht zocken – Logitech hat eine Tastatur, die zuverlässig und ohne Probleme ihre Leistung bringt.

Welche Logitech-Tastatur verwenden Profis?

The Logitech Die Tastatur, die Profis verwenden, ist MX Keys wegen seiner leisen Tastenanschläge und der intelligenten Hintergrundbeleuchtung. Gamer entscheiden sich oft für die Logitech G413 SE, eine Tastatur in Turnierqualität, die für schnelle Eingaben und Präzision auf Profi-Niveau entwickelt wurde.

Lohnt sich die Logitech G Pro-Tastatur?

Ja, die Logitech G Pro-Tastatur lohnt sich, wenn du es mit dem Gaming ernst meinst. Die G Pro bietet schnelle und zuverlässige Eingaben in einem Gehäuse, das speziell für Wettkämpfe entwickelt wurde. Sie ist kompakt und hat sich aus gutem Grund ihren Platz auf den Schreibtischen von Profispielern verdient.