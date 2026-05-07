Los 7 mejores teclados Keychron de 2025: la selección de los expertos para cualquier configuración

Es difícil elegir el mejor teclado Keychron, y más aún si eres nuevo en el mundo de los teclados mecánicos.

Hay tantas cosas que tener en cuenta, desde el tamaño y los tipos de teclas hasta la retroiluminación y la conectividad. La variedad siempre es buena. Pero con todos los modelos y configuraciones diferentes que hay disponibles, puede resultar muy complicado saber por dónde empezar.

Estoy aquí para ayudarte. En esta lista, he seleccionado los mejores modelos de la gama actual de teclados mecánicos Keychron para ahorrarte tiempo y hacer que tu experiencia de compra sea más relajada.

Nuestras mejores recomendaciones para teclados Keychron

Teclados Keychron destaca entre los demás teclados mecánicos gracias a su excelente calidad de fabricación, su fantástica experiencia de escritura, su capacidad de personalización y su compatibilidad tanto con sistemas Windows como Mac.

Los tres productos que se muestran a continuación son los mejores ejemplos de ello. Son los mejores en sus respectivos rangos de precios y categorías. Si te cuesta decidirte, elige cualquiera de estas opciones recomendadas.

Keychron K10 Max – Se sitúa en lo más alto como lo mejor de lo mejor. Un teclado mecánico de tamaño completo con una calidad de fabricación de primera y excelentes prestaciones para mejorar tu experiencia de juego y de escritura. Ofrece amplias opciones de personalización tanto de software como de hardware para una configuración más personalizada. Keychron C2 – Un teclado de tamaño completo más asequible, recomendado para quienes se inician en el mundo de los teclados mecánicos. Aunque sus funciones son limitadas, no se queda atrás en cuanto a calidad de fabricación y rendimiento. Sus interruptores lineales de funcionamiento suave y su conexión por cable lo convierten en una opción ideal para jugar. Keychron Q1 HE – Un teclado para videojuegos de gama alta, con un rendimiento muy rápido y un modo con cable o inalámbrico de baja latencia. Resistente como un tanque, con una carcasa de aluminio y teclas gruesas. Sus amplias opciones de personalización te permiten modificar diferentes aspectos para disfrutar de la mejor experiencia de juego.

Si ninguna de estas opciones destacadas te parece interesante, echa un vistazo al resto de la lista que aparece a continuación. ¡Seguro que encuentras algo que se adapte a tus necesidades y preferencias específicas!

Los 7 mejores teclados Keychron para juegos y productividad

En esta lista completa encontrarás diferentes teclados mecánicos para distintas situaciones. Algunos están fabricados específicamente para jugar, mientras que otros se han diseñado pensando en la portabilidad. ¡Sigue leyendo y descubre cuál es el mejor teclado Keychron para ti!

1. Keychron K10 Max [El mejor teclado Keychron en general]

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Especificaciones Detalles A ustedes A tamaño completo Tipo de interruptor Keychron Super Brown Teclas PBT de doble inyección Conectividad Conexión inalámbrica de 2,4 GHz, Bluetooth 5.1, conexión por cable Retroiluminación RGB orientado al sur Material del marco ABS Peso 1 530 g (3,37 lb)

Si quieres unteclado mecánico versátil con un teclado de tamaño completo que incluye teclas de función y un teclado numérico, el K10 Max es la opción ideal para ti. Está diseñado para durar años, con un robusto chasis de ABS y teclas de PBT de doble inyección muy resistentes.

Además de la conexión por cable habitual, el teclado es compatible con la conectividad Bluetooth y la conexión inalámbrica de 2,4 GHz de baja latencia para juegos. El Bluetooth te permite conectarte a diferentes dispositivos y cambiar rápidamente de uno a otro para realizar varias tareas a la vez con facilidad.

Con la aplicación web Keychron Launcher y QMK, tendrás acceso a numerosas opciones de personalización como la opción de reasignar teclas. Puedes personalizar las teclas según tu sistema (es compatible con Windows, Mac y Linux).

Este modelo concreto viene equipado con interruptores Keychron Super Brown. En combinación con las teclas de PBT, los interruptores marrones hacen que el teclado ideal tanto para jugar de forma ocasional como para sesiones prolongadas de escritura. Además, gracias a su diseño de intercambio en caliente, los interruptores se pueden reparar o modificar fácilmente.

Ventajas Contras ✅ Diseño de tamaño completo para un uso versátil ✅ Fabricado en plástico ABS resistente ✅ Multitarea sencilla gracias a la conectividad inalámbrica Bluetooth con múltiples dispositivos ✅ Altamente personalizable mediante QMK y Keychron Launcher ✅ Interruptores mecánicos intercambiables en caliente para facilitar la reparación o la personalización ❌ Problemas de conectividad inalámbrica si no se actualiza el firmware

Veredicto final: The K10 Maxes uno de loslos mejores teclados mecánicos Ya está a la venta, y su excelente combinación de funcionalidad de tamaño completo, calidad de fabricación de primera, versatilidad y personalización lo convierten en el dispositivo perfecto tanto para los amantes de los teclados como para los principiantes.

2. Keychron C2 [El mejor teclado Keychron económico]

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Especificaciones Detalles A ustedes A tamaño completo Tipo de interruptor Keychron Red Teclas ABS Conectividad Con cable Retroiluminación Sin retroiluminación Material del marco ABS Peso 829 g (1,83 lb)

The C2 es uno de los mejores teclados mecánicos para usuarios de Mac y una opción excelente si necesitas un teclado para juegos económico. Con una atractiva estética retro, cuenta con una distribución optimizada para Mac y teclas específicas para este sistema.

Este modelo asequible es un teclado de tamaño completo que incluye teclas de función y teclas multimedia. Aunque es optimizado para usuarios de MacAdemás, es compatible con Windows e incluye teclas adicionales tanto para Windows como para Mac.

Equipado con interruptores rojos Keychron, este teclado mecánico ofrece una experiencia de escritura excelente y es ideal para sesiones prolongadas de escritura. Como solo funciona con cable, no tienes que preocuparte por la duración de la batería.

El tecladoUna conexión por cable fiable es ideal para jugar. Te garantiza que no sufrirás ningún retraso apreciable en los momentos cruciales, como al jugar a algunos de los los mejores juegos para Mac con una jugabilidad trepidante.

Hay que tener en cuenta que este modelo concreto carece de retroiluminación, lo cual no es de extrañar tratándose de un producto económico. Sin embargo, esto no debería suponer ningún problema si lo vas a utilizar principalmente en una habitación bien iluminada.

Ventajas Contras ✅ Funcionalidad completa para usuarios de Windows y Mac ✅ Interruptores lineales para una experiencia de escritura fluida ✅ Sin problemas de retraso gracias a la conexión por cable ✅ Teclas adicionales para Windows y Mac ✅ Patas ajustables para una mayor ergonomía ❌ Funciones limitadas, al igual que otros productos económicos

Veredicto final: The C2 Es el mejor teclado Keychron si buscas un diseño de tamaño completo con interruptores lineales, pero no quieres gastarte demasiado. Su lista de características es breve, pero sigue ofreciendo la misma excelente calidad de fabricación por la que se conocen los teclados Keychron.

3. Keychron Q1 HE [El mejor teclado Keychron para juegos competitivos]

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Especificaciones Detalles A ustedes 75% Tipo de interruptor Gateron de doble guía magnética Teclas PBT de doble inyección Conectividad Conexión inalámbrica de 2,4 GHz, Bluetooth 5.1, conexión por cable Retroiluminación RGB orientado al sur Material del marco Aluminio Peso 1 735 g (3,83 lb)

The Pregunta 1: Aquí tienes es único entre los mejores teclados Keychron que figuran en esta lista. Es un modelo caro teclado para juegos con interruptores magnéticos de efecto Hall. Estos interruptores mecánicos permiten una respuesta más rápida y una activación instantánea.

Con la aplicación web Keychron Launcher, puedes ajustar y personalizar diferentes aspectos para conseguir la mejor configuración para jugar, en combinación con tu ordenador potente para videojuegos. Por ejemplo, puedes ajustar los puntos de accionamiento, personalizar la retroiluminación RGB, reasignar teclas y crear comandos de macro.

El teclado cuenta con varias opciones de conectividad: conexión por cable, conexión inalámbrica de 2,4 GHz de baja latencia y conexión Bluetooth. Las dos primeras son las más adecuadas para jugar, debido a su mayor velocidad, mientras que la conexión Bluetooth es más recomendable para tareas que no sean de juego.

En cuanto a la calidad de fabricación, el Pregunta 1: Aquí tienes es uno de los mejores teclados inalámbricos. Cuenta con un carcasa de aluminio de alta resistencia e incluye teclas de PBT resistentes. Los interruptores intercambiables en caliente también facilitan la reparación, pero las piezas de repuesto no están tan fácilmente disponibles como las de los interruptores mecánicos estándar.

Ventajas Contras ✅ Estructura de aluminio de gran resistencia ✅ Conectividad inalámbrica de baja latencia para juegos ✅ Tipo de interruptor exclusivo con baja fuerza de accionamiento para una respuesta más rápida ✅ Diseño compacto que ahorra espacio en el escritorio ✅ Numerosas opciones de personalización para una configuración más a tu gusto ❌ Es caro, pero todas las funciones premium merecen la pena

Veredicto final: Si quieres sacar el máximo partido a los videojuegos competitivos, hazte con el Pregunta 1: Aquí tienes teclado mecánico. Es uno de los los mejores teclados para videojuegos en el mercado, y su rendimiento extremadamente rápido y sus amplias opciones de personalización hacen que merezca la pena su elevado precio.

4. Keychron K6 [El mejor teclado Keychron con diseño 65 %]

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Especificaciones Detalles A ustedes 65% Tipo de interruptor Gator G Pro Marrón Teclas ABS Conectividad Bluetooth 5.1, con cable Retroiluminación LED blanco Material del marco ABS Peso 530 g (1,17 lb)

Con un diseño tipo Mac, el K6 is uno de los mejores teclados Bluetooth con un diseño compacto. Ocupa menos espacio en el escritorio y es más fácil de transportar que los teclados inalámbricos de tamaño estándar.

Este teclado mecánico compacto tiene 68 teclas con interruptores táctiles que son ideales para escribir. Carece de teclas de función específicas en la parte superior, pero sí incluye teclas de flecha y de navegación.

Con el modo Bluetooth, puedes conectar hasta tres dispositivos y cambiar fácilmente de uno a otro. Es una función muy útil cuando estás trabajando y necesitas cambiar constantemente de un dispositivo a otro.

No tienes que preocuparte por la duración de la batería en el modo Bluetooth. El teclado cuenta con una batería de gran capacidad (4.000 mAh) que le permite tienen una duración de hasta 200 horas con la retroiluminación apagada, lo que resulta perfecto para sesiones prolongadas de escritura.

The K6 también es una gran teclado compacto para videojuegos, pero solo para juegos ocasionales. Aunque carece de funciones específicas para juegos, como la retroiluminación RGB personalizable y el modo inalámbrico de baja latencia, cuenta con una conexión por cable fiable que garantiza una experiencia de juego sin retrasos.

Ventajas Contras ✅ Su diseño compacto ocupa menos espacio en el escritorio ✅ Las teclas de flecha y de navegación añaden más funcionalidades ✅ Conexión Bluetooth fiable para disfrutar de la libertad de la conexión inalámbrica ✅ Excelente rendimiento de la batería para sesiones prolongadas de escritura ✅ Patas ajustables para mayor comodidad ❌ Las teclas de ABS dan una sensación de baja calidad, pero son fáciles de cambiar

Veredicto final: The K6 es el mejor teclado Keychron si buscas un teclado inalámbrico compacto que ofrezca una excelente experiencia de escritura y teclas de flecha y navegación específicas para mayor versatilidad. Además, funciona muy bien con un un excelente portátil para juegos si te gusta jugar a videojuegos cuando estás fuera de casa, pero no te gustan los teclados integrados de los portátiles.

5. Keychron K3 Versión 2 [El mejor teclado Keychron ultradelgado]

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Especificaciones Detalles A ustedes 75% Tipo de interruptor Gateron Blue Teclas ABS Conectividad Bluetooth 5.1, con cable Retroiluminación LED blanco orientado al norte Material del marco Aluminio + ABS Peso 483 g (1,06 lb)

The K3 Versión 2 is uno de los mejores teclados mecánicos para viajar. Se trata de un teclado muy fácil de transportar, con un diseño elegante y de perfil bajo que permite guardarlo fácilmente en la mochila, al igual que el Magic Keyboard de Apple.

A diferencia de un teclado de tamaño completo, este teclado mecánico no tiene teclado numérico, pero incluye teclas de función y teclas de flecha/navegación, lo que aumenta su versatilidad. Cuenta con un total de 84 teclas y viene equipado con interruptores azules.

Al igual que la mayoría de los teclados Keychron con interruptores Gateron azules, el K3 Versión 2 ofrece una experiencia de escritura excelente. Proporciona una agradable sensación táctil y un clic sonoro pero satisfactorio, lo que lo convierte en un el teclado mecánico ideal para quienes escriben a máquina.

Gracias a la función Bluetooth, puedes conectar hasta tres dispositivos diferentes y cambiar fácilmente de uno a otro mientras realizas varias tareas a la vez. También está disponible el modo con cable, lo que compensa la escasa autonomía de la batería (34 horas), que palidece en comparación con la de otros teclados Bluetooth.

Ventajas Contras ✅ Diseño fino y elegante que garantiza una excelente portabilidad ✅ Fabricación sólida con un marco híbrido de aluminio y plástico ✅ Conectividad inalámbrica con múltiples dispositivos para facilitar la multitarea ✅ Diseño para Mac con teclas adicionales para Windows, para mayor versatilidad ✅ Patas ajustables para una mayor ergonomía ❌ La batería dura poco, pero incluye una opción con cable

Veredicto final: The K3 Versión 2 Es el mejor teclado Keychron si prefieres un teclado Bluetooth delgado y portátil con interruptores Gateron azules para disfrutar de una experiencia de escritura muy satisfactoria, estés donde estés.

6. Keychron K10 [El teclado Keychron de tamaño completo con la mejor relación calidad-precio]

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Especificaciones Detalles A ustedes A tamaño completo Tipo de interruptor Keychron K Pro Marrón Teclas ABS Conectividad Bluetooth 5.1, con cable Retroiluminación LED blanco Material del marco Aluminio + ABS Peso 895 g (1,97 lb)

The K10 El teclado mecánico destaca por el equilibrio perfecto entre prestaciones y precio. Ofrece todas las funciones de un teclado de tamaño estándar y conectividad por cable e inalámbrica, y su precio no supera los 100 dólares.

Con una carcasa híbrida de aluminio y ABS, este teclado mecánico cuenta con 104 teclas, interruptores marrones táctiles, teclas con perfil OEM curvado y un práctico selector Windows/Mac situado junto al puerto USB. Incluye teclas específicas para Mac y teclas adicionales para Windows.

Gracias a los interruptores mecánicos táctiles, el K10es unun teclado estupendo para trabajar y para escribir durante todo el día. También es un buen teclado para jugar a algunos de los los mejores juegos para PC, pero solo para jugar de forma ocasional.

La función Bluetooth permite emparejar y cambiar fácilmente entre varios dispositivos, lo que resulta muy útil para realizar varias tareas a la vez. Puedes hasta 240 horas de autonomía en modo inalámbrico con la retroiluminación desactivada.

Ventajas Contras ✅ Interruptores mecánicos con un tacto excelente, ideales para todo tipo de usos ✅ Diseño optimizado para usuarios de Mac ✅ Multitarea sencilla gracias a la conexión con varios dispositivos por Bluetooth ✅ Impresionante autonomía de 240 horas para largas sesiones de escritura ✅ Fabricación sólida con una carcasa híbrida de aluminio y plástico ❌ Perfil alto, pero se puede usar un reposamuñecas

Veredicto final: The K10 Es uno de los mejores teclados Keychron para un uso general. Ofrece una excelente relación calidad-precio gracias a su combinación de funcionalidad de tamaño completo, conectividad por cable e inalámbrica, una experiencia de escritura magnífica y una duración de la batería excepcional.

7. Keychron C3 Pro 8K [El mejor teclado Keychron TKL con cable]

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Especificaciones Detalles A ustedes 80 % (TKL) Tipo de interruptor Keychron Super Banana Teclas PBT de doble inyección Conectividad Con cable Retroiluminación RGB orientado al norte Material del marco ABS Peso 830 g (1,83 lb)

Si necesitas un teclado mecánico que ocupe menos espacio pero sin renunciar demasiado a la funcionalidad, opta por el C3 Pro 8K. Es un teclado TKL que quedará genial tanto en los escritorios de oficina normales como en mesas para gamers a medida.

The C3 Pro 8K viene equipado con interruptores mecánicos Keychron Super Banana, que ofrecen una agradable sensación táctil. Es un buen teclado para escribir, pero es donde más destaca en el ámbito de los videojuegos. Cuenta contiempos de respuesta extremadamente rápidos con su frecuencia de actualización de 8.000 Hz, lo que te da ventaja en los juegos competitivos de ritmo trepidante.

Al igual que la mayoría de los teclados Keychron, este modelo concreto es fácil de modificar o reparar con teclas y interruptores de recambio. Los interruptores se pueden cambiar en caliente, lo cual es una gran ventaja si te gusta trastear con tu teclado mecánico.

Para personalizarlo, puedes utilizar QMK y la aplicación web Keychron Launcher para modificar distintos aspectos y mejorar tu experiencia de juego y de escritura. Puedes ajustar la retroiluminación RGB y reasignar o modificar teclas específicas, como la tecla Bloq Mayús.

Ventajas Contras ✅ Rendimiento extremadamente rápido ✅ Interruptores intercambiables en caliente para facilitar las modificaciones y reparaciones ✅ Programable con QMK y Keychron Launcher ✅ Diseño optimizado para usuarios de Mac ✅ Retroiluminación RGB ajustable para un aspecto personalizado ❌ Ideal solo para uso doméstico debido a su limitada portabilidad

Veredicto final: Si prefieres los teclados mecánicos TKL, el C3 Pro 8K es la mejor opción del catálogo de Keychron. Se trata de un modelo versátil que ofrece un rendimiento excelente y numerosas opciones de personalización, tanto para los aficionados a los teclados como para los principiantes.

Cómo elegir el mejor teclado Keychron

A continuación te indicamos algunos de los aspectos más importantes que debes tener en cuenta si quieres asegurarte de comprar el mejor teclado, aquel que mejor se adapte a tus necesidades y preferencias.

Para usted: Elige el tamaño del teclado en función del uso que le vayas a dar. Teclados de tamaño completo cuentan con todas las teclas tradicionales para ofrecer la máxima flexibilidad, pero ocupan más espacio en el escritorio. Si buscas algo más compacto, un Teclado para juegos al 60 %o unTKL Esta opción es perfecta para ahorrar espacio en el escritorio sin dejar de hacer el trabajo.

Tipo de interruptor: Los interruptores de teclado se clasifican generalmente en tres tipos: lineales, con clic y táctiles. Interruptores lineales funcionan de forma suave y silenciosa, sin sensación táctil, lo que las hace ideales para jugar. Interruptores con clic emiten un clic seco y ofrecen una respuesta táctil que garantiza una experiencia de escritura muy satisfactoria. Interruptores táctiles ofrecen una respuesta táctil sin ese clic tan fuerte y son adecuadas tanto para juegos ligeros como para escribir. La mayoría de los modelos de Keychron de nuestra lista te permiten cambiar sobre la marcha entre interruptores lineales, con clic o táctiles. The Pregunta 1: Aquí tienes es el único que no lo hace: solo incluye interruptores magnéticos (de efecto Hall). Los jugadores dan prioridad a esta tecnología de interruptores magnéticos porque permite que el dispositivo funcione como un Teclado de respuesta rápida de primera categoría con tiempos de respuesta de las teclas instantáneos.

Conectividad: Los teclados con cable son los mejores para jugar. Los teclados Bluetooth tienen una latencia elevada, lo que limita su uso a la escritura y la productividad, pero son los más portátiles. Los teclados inalámbricos con conectividad de 2,4 GHz ofrecen un buen equilibrio: son más portátiles que los teclados con cable y tienen una latencia lo suficientemente baja como para resultar eficaces en los videojuegos.

Material del marco: Muchos de los mejores teclados mecánicos comparten la misma excelente calidad de fabricación, pero los materiales utilizados para el chasis no siempre son los mismos. Los teclados de gama alta con chasis de aluminio ofrecen mayor durabilidad y estabilidad, pero son más pesados y caros. Los teclados con chasis de ABS son más baratos y ligeros, pero menos resistentes al desgaste.

Teclas:Teclas ABS (Keychron K10 Max, Keychron K6) suelen ser más económicas, pero se desgastan y pierden brillo más rápidamente. Por otro lado, las teclas de PBT (Keychron C2 Full Size, Keychron Q1 HE) son más gruesas y resistentes, pero también más caras.

Personalización: Si te gusta modificar tu teclado mecánico para conseguir una configuración más personalizada, busca un modelo que ofrezca interruptores intercambiables en caliente and personalización de software con la posibilidad de programar teclas, como las teclas de función.

No pases por alto todos estos aspectos al consultar las características del producto, o podrías acabar malgastando tu dinero en un teclado que no te conviene.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor teclado Keychron?

The Keychron K10 Max es el mejor. Con su excelente diseño y sus prestaciones, es difícil superar esta opción como la mejor elección. Es un poco caro, pero sin duda obtendrás lo que pagas.

¿Son buenos los teclados Keychron?

Sí, son conocidos por su calidad de fabricación, su rendimiento, la experiencia al teclear y su capacidad de personalización. Los teclados Keychron son muy apreciado entre los aficionados a los teclados. Además, suelen recomendarse como punto de partida para quienes se inician en el mundo de los teclados mecánicos.

¿Cuál es mejor, el Keychron K2 o el K3?

Los dos teclados son similares, pero el K3 es mejor, de ahí que lo hayamos incluido en esta lista. Gracias a su estructura más delgada y a sus teclas de perfil bajo, resulta más fácil de transportar y más cómodo de usar, incluso sin reposamuñecas. Es la mejor opción para uso profesional si viajas mucho.

¿Es el teclado Keychron adecuado para jugar?

Sí, pero no todos los modelos están diseñados específicamente para jugar. Algunos solo sirven para jugar de forma ocasional. Otros, en cambio, son perfectos para el juego competitivo, ya que ofrecen un rendimiento superior y funciones pensadas para mejorar tu experiencia de juego.

¿Funcionan los teclados Keychron con Mac?

Sí, todos los teclados Keychron son compatible tanto con Mac como con Windows y suelen incluir teclas de repuesto específicas para cada sistema, lo que ofrece mayor flexibilidad. Muchos de ellos también cuentan con un práctico interruptor físico que permite cambiar fácilmente entre los dos sistemas.