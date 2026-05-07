Es ist schwer, die beste Keychron-Tastatur auszuwählen, vor allem, wenn man noch keine Erfahrung mit mechanischen Tastaturen hat.

Es gibt einfach so viele Dinge zu beachten, von der Größe und den Schaltertypen bis hin zur Hintergrundbeleuchtung und den Anschlussmöglichkeiten. Auswahl ist immer gut. Doch bei all den verschiedenen Modellen und Konfigurationen, die es gibt, kann es sehr verwirrend sein, wo man überhaupt anfangen soll.

Ich bin hier, um dir zu helfen. In dieser Liste habe ich die besten Modelle aus dem aktuellen Sortiment an mechanischen Keychron-Tastaturen ausgewählt, um dir Zeit zu sparen und deinen Einkauf stressfreier zu gestalten.

Unsere Top-Empfehlungen für Keychron-Tastaturen

Keychron-Tastaturen sich von anderen mechanischen Tastaturen abheben dank ihrer hervorragenden Verarbeitungsqualität, dem fantastischen Tippgefühl, den Anpassungsmöglichkeiten und der Kompatibilität sowohl mit Windows- als auch mit Mac-Systemen.

Die folgenden drei Produkte sind die besten Beispiele dafür. Sie sind die absoluten Spitzenreiter in ihren jeweiligen Preisklassen und Kategorien. Wenn Sie sich nur schwer entscheiden können, greifen Sie einfach zu einem dieser Top-Produkte.

Keychron K10 Max – Steht an der Spitze als das Beste vom Besten. Eine mechanische Tastatur in Standardgröße mit erstklassiger Verarbeitungsqualität und hervorragenden Funktionen, die Ihr Gaming- und Tipperlebnis verbessern. Bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten bei Software und Hardware für eine individuellere Konfiguration. Keychron C2 – Eine preisgünstigere Tastatur in Standardgröße, die sich besonders für Einsteiger in die Welt der mechanischen Tastaturen eignet. Die Ausstattung ist zwar begrenzt, doch in puncto Verarbeitungsqualität und Leistung lässt sie keine Wünsche offen. Dank der leichtgängigen linearen Schalter und der kabelgebundenen Verbindung eignet sie sich ideal zum Zocken. Keychron Q1 HE – Eine hochwertige Gaming-Tastatur mit extrem schneller Leistung und einem kabelgebundenen sowie kabellosen Modus mit geringer Latenz. Dank ihres Aluminiumgehäuses und der robusten Tastenkappen ist sie äußerst widerstandsfähig. Umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten ermöglichen es dir, verschiedene Aspekte zu optimieren, um das bestmögliche Spielerlebnis zu erzielen.

Falls Ihnen keiner dieser Top-Tipps zusagt, werfen Sie doch einen Blick auf den Rest der Liste unten. Ich bin mir sicher, dass Sie etwas finden werden, das Ihren individuellen Bedürfnissen und Vorlieben entspricht!

Die 7 besten Keychron-Tastaturen für Gaming und Produktivität

In dieser umfassenden Liste findest du verschiedene mechanische Tastaturen für unterschiedliche Anwendungsbereiche. Einige sind speziell für Gaming konzipiert, während andere auf Mobilität ausgelegt sind. Lies weiter und finde die beste Keychron-Tastatur für dich!

1. Keychron K10 Max [Das beste Keychron-Tastaturmodell insgesamt]

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Technische Daten Details Ihnen In voller Größe Schaltertyp Keychron Super Brown Keycaps Doppelspritzguss aus PBT Konnektivität 2,4-GHz-Funkverbindung, Bluetooth 5.1, kabelgebunden Hintergrundbeleuchtung RGB mit Südausrichtung Rahmenmaterial ABS Gewicht 1.530 g (3,37 lb)

Wenn du einAllround-Mechaniktastatur mit einer Tastatur in Standardgröße, komplett mit Funktionstasten und Ziffernblock, die K10 Max ist genau das Richtige für Sie. Dank seines robusten ABS-Rahmens und der strapazierfähigen Double-Shot-PBT-Tastenkappen ist es auf Langlebigkeit ausgelegt.

Neben einer herkömmlichen Kabelverbindung unterstützt die Tastatur Bluetooth sowie eine drahtlose 2,4-GHz-Verbindung mit geringer Latenz für Gaming-Anwendungen. Über Bluetooth kannst du eine Verbindung zu verschiedenen Geräten herstellen und schnell zwischen ihnen wechseln, was das Multitasking erleichtert.

Über die Keychron Launcher-Web-App und QMK haben Sie Zugriff auf zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten Zum Beispiel die Möglichkeit, Tasten neu zu belegen. Du kannst die Tasten an dein System anpassen (Windows, Mac und Linux werden alle unterstützt).

Dieses spezielle Modell ist mit Keychron Super Brown-Schaltern ausgestattet. In Kombination mit den PBT-Tastenkappen sorgen die braunen Schalter dafür, dass die Tastatur ideal sowohl für gelegentliches Gaming als auch für längere Schreibsitzungen. Dank ihres Hot-Swap-fähigen Designs lassen sich die Schalter zudem problemlos reparieren oder modifizieren.

Vorteile Nachteile ✅ Layout in voller Größe für vielseitigen Einsatz ✅ Robuste Konstruktion aus ABS-Kunststoff ✅ Einfaches Multitasking dank drahtloser Bluetooth-Verbindung mit mehreren Geräten ✅ Über QMK und den Keychron Launcher in hohem Maße anpassbar ✅ Mechanische Schalter, die im laufenden Betrieb ausgetauscht werden können, für einfache Reparaturen und Modifikationen ❌ Probleme mit der WLAN-Verbindung, wenn die Firmware nicht aktualisiert wird

Fazit: The K10 Maxist eines derdie besten mechanischen Tastaturen ist derzeit erhältlich und eignet sich dank seiner hervorragenden Kombination aus voller Funktionalität, erstklassiger Verarbeitungsqualität, Vielseitigkeit und Anpassungsmöglichkeiten sowohl für Tastatur-Enthusiasten als auch für Einsteiger.

2. Keychron C2 [Die beste preisgünstige Keychron-Tastatur]

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Technische Daten Details Ihnen In voller Größe Schaltertyp Keychron Red Keycaps ABS Konnektivität Kabelgebunden Hintergrundbeleuchtung Ohne Hintergrundbeleuchtung Rahmenmaterial ABS Gewicht 829 g (1,83 lb)

The C2 ist eine der besten mechanischen Tastaturen für Mac-Nutzer und eine ausgezeichnete Wahl, wenn Sie eine preisgünstige Gaming-Tastatur. Mit seiner ansprechenden Retro-Optik verfügt es über ein optimiertes Mac-Layout mit Mac-spezifischen Tastenkappen.

Dieses preisgünstige Modell ist eine Tastatur in Standardgröße mit Funktionstasten und Medientasten. Obwohl es speziell für Mac-NutzerAußerdem ist es mit Windows kompatibel und enthält zusätzliche Tastenkappen für Windows und Mac.

Ausgestattet mit roten Keychron-Schaltern bietet diese mechanische Tastatur ein hervorragendes Tippgefühl und ist ideal für längere SchreibsitzungenDa es nur im kabelgebundenen Modus funktioniert, musst du dir keine Gedanken über die Akkulaufzeit machen.

Die TastaturEine zuverlässige Kabelverbindung ist beim Gaming von Vorteil. So ist gewährleistet, dass es in entscheidenden Momenten, beispielsweise beim Spielen bestimmter Die besten Mac-Spiele mit rasantem Gameplay.

Man sollte jedoch bedenken, dass dieses spezielle Modell über keinerlei Hintergrundbeleuchtung verfügt, was bei einem preisgünstigen Produkt nicht weiter verwunderlich ist. Das sollte jedoch kein Problem darstellen, wenn Sie es hauptsächlich in einem gut beleuchteten Raum verwenden.

Vorteile Nachteile ✅ Vollfunktionsfähigkeit für Windows- und Mac-Nutzer ✅ Lineare Tasten für ein angenehmes Tippgefühl ✅ Keine Verzögerungen dank Kabelverbindung ✅ Zusätzliche Tastenkappen für Windows und Mac ✅ Verstellbare Füße für mehr Ergonomie ❌ Eingeschränkte Funktionen wie bei anderen preisgünstigen Produkten

Fazit: The C2 ist die beste Keychron-Tastatur, wenn Sie eine Tastatur in Standardgröße mit linearen Schaltern suchen, aber nicht zu viel ausgeben möchten. Die Liste der Funktionen ist zwar kurz, doch bietet sie dennoch die gleiche hervorragende Verarbeitungsqualität, für die Keychron-Tastaturen bekannt sind.

3. Keychron Q1 HE [Die beste Keychron-Tastatur für Wettkampf-Gaming]

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Technische Daten Details Ihnen 75% Schaltertyp Gateron Double-Rail Magnetic Keycaps Doppelspritzguss aus PBT Konnektivität 2,4-GHz-Funkverbindung, Bluetooth 5.1, kabelgebunden Hintergrundbeleuchtung RGB mit Südausrichtung Rahmenmaterial Aluminium Gewicht 1.735 g (3,83 lb)

The Frage 1: Hier ist ist unter den hier aufgeführten besten Keychron-Tastaturen einzigartig. Es ist ein teures Gaming-Tastatur mit magnetischen Hall-Effekt-Schaltern. Diese mechanischen Schalter ermöglichen eine schnellere Rückmeldung und eine rasche Auslösung.

Mit der Keychron Launcher-Web-App kannst du verschiedene Aspekte feinabstimmen und anpassen, um in Kombination mit deiner Tastatur das optimale Gaming-Setup zu erzielen. leistungsstarker Gaming-PC. Du kannst zum Beispiel die Schaltpunkte einstellen, die RGB-Hintergrundbeleuchtung anpassen, Tasten neu belegen und Makrobefehle erstellen.

Die Tastatur bietet mehrere Verbindungsmöglichkeiten: kabelgebunden, drahtlos mit geringer Latenz über 2,4 GHz sowie Bluetooth. Die ersten beiden Optionen eignen sich aufgrund ihrer höheren Geschwindigkeit am besten für Spiele, während Bluetooth eher für andere Aufgaben als Gaming gedacht ist.

Was die Verarbeitungsqualität angeht, so ist das Frage 1: Hier ist gehört zu den besten kabellosen Tastaturen. Sie verfügt über eine robustes Aluminiumgehäuse und verfügt über strapazierfähige PBT-Tastenkappen. Die im laufenden Betrieb austauschbaren Schalter ermöglichen zudem eine einfache Reparatur, allerdings sind Ersatzteile nicht so leicht erhältlich wie bei herkömmlichen mechanischen Schaltern.

Vorteile Nachteile ✅ Äußerst robuster Aluminiumrahmen ✅ Drahtlose Verbindung mit geringer Latenz für Gaming ✅ Einzigartiger Schaltertyp mit geringer Betätigungskraft für eine schnellere Eingabe ✅ Platzsparende, kompakte Bauweise ✅ Zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten für eine individuellere Konfiguration ❌ Teuer, aber alle Premium-Funktionen sind ihr Geld wert

Fazit: Wenn du dir im Wettkampf-Gaming jeden Vorteil sichern willst, hol dir das Frage 1: Hier ist mechanische Tastatur. Sie ist eine der die besten Gaming-Tastaturen Es ist auf dem Markt weit verbreitet, und dank seiner extrem hohen Leistung und umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten ist es seinen höheren Preis durchaus wert.

4. Keychron K6 [Die beste Keychron-Tastatur im 65-Prozent-Layout]

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Technische Daten Details Ihnen 65% Schaltertyp Gator G Pro Braun Keycaps ABS Konnektivität Bluetooth 5.1, kabelgebunden Hintergrundbeleuchtung Weiße LED Rahmenmaterial ABS Gewicht 530 g (1,17 lb)

Mit einem Mac-Layout, das K6 is eine der besten Bluetooth-Tastaturen mit kompakter Bauweise. Es nimmt weniger Platz auf dem Schreibtisch ein und ist mobiler als kabellose Tastaturen in Standardgröße.

Diese kompakte mechanische Tastatur verfügt über 68 Tasten mit taktilen Schaltern die sich hervorragend zum Tippen eignen. Es fehlen zwar die speziellen Funktionstasten am oberen Rand, aber es verfügt über Pfeil- und Navigationstasten.

Im Bluetooth-Modus können Sie bis zu drei Geräte verbinden und nahtlos zwischen ihnen wechseln. Das ist besonders praktisch, wenn Sie arbeiten und ständig zwischen verschiedenen Geräten hin- und herwechseln müssen.

Im Bluetooth-Modus müssen Sie sich keine Gedanken über die Akkulaufzeit machen. Die Tastatur ist mit einem großen 4.000-mAh-Akku ausgestattet, der es ihr ermöglicht, hält bis zu unglaublichen 200 Stunden bei ausgeschalteter Hintergrundbeleuchtung, was sich ideal für längere Schreibsitzungen eignet.

The K6 ist auch eine tolle kompakte Gaming-Tastatur, allerdings nur für Gelegenheitsspieler. Zwar fehlen ihm spielorientierte Funktionen wie eine anpassbare RGB-Hintergrundbeleuchtung und ein drahtloser Modus mit geringer Latenz, doch verfügt er über eine zuverlässige Kabelverbindung für verzögerungsfreies Spielen.

Vorteile Nachteile ✅ Dank der kompakten Bauweise nimmt das Gerät weniger Platz auf dem Schreibtisch ein ✅ Die Pfeiltasten/Navigationstasten bieten zusätzliche Funktionen ✅ Zuverlässige Bluetooth-Verbindung für kabellose Freiheit ✅ Hervorragende Akkuleistung für lange Schreibsitzungen ✅ Verstellbare Füße für mehr Komfort ❌ Die ABS-Tastenkappen wirken billig, lassen sich aber leicht austauschen

Fazit: The K6 ist die beste Keychron-Tastatur, wenn Sie auf der Suche nach einer kompakten kabellosen Tastatur sind, die ein hervorragendes Tippgefühl und spezielle Pfeil- und Navigationstasten für mehr Vielseitigkeit bietet. Sie funktioniert zudem gut mit einem hervorragender Gaming-Laptop Wenn du gerne unterwegs spielst, aber die integrierten Tastaturen von Laptops nicht magst.

5. Keychron K3 Version 2 [Die beste ultraschlanke Keychron-Tastatur]

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Technische Daten Details Ihnen 75% Schaltertyp Gateron Blue Keycaps ABS Konnektivität Bluetooth 5.1, kabelgebunden Hintergrundbeleuchtung Nach Norden ausgerichtete weiße LED Rahmenmaterial Aluminium + ABS Gewicht 483 g (1,06 lb)

The K3 Version 2 is eine der besten mechanischen Tastaturen für unterwegs. Es handelt sich um eine äußerst handliche Tastatur mit einem schlanken, flachen Design, die sich – ähnlich wie Apples Magic Keyboard – problemlos im Rucksack verstauen lässt.

Im Vergleich zu einer Tastatur in Standardgröße verfügt diese mechanische Tastatur nicht über einen Ziffernblock, aber sie umfasst Funktionstasten und Pfeil-/Navigationstasten, was seine Vielseitigkeit noch erhöht. Es verfügt über insgesamt 84 Tasten und ist mit blauen Schaltern ausgestattet.

Wie die meisten Keychron-Tastaturen mit blauen Gateron-Schaltern ist auch die K3 Version 2 bietet ein hervorragendes Tipperlebnis. Es sorgt für ein angenehmes taktiles Feedback und einen lauten, aber befriedigenden Klick, was es zu einem die ideale mechanische Tastatur für Schreibende.

Dank der Bluetooth-Funktion können Sie bis zu drei verschiedene Geräte verbinden und beim Multitasking ganz einfach zwischen ihnen wechseln. Es steht auch ein kabelgebundener Modus zur Verfügung, der die kurze Akkulaufzeit von 34 Stunden ausgleicht, die im Vergleich zu anderen Bluetooth-Tastaturen eher gering ausfällt.

Vorteile Nachteile ✅ Schlankes und elegantes Design für hervorragende Mobilität ✅ Solide Verarbeitungsqualität mit einem Rahmen aus einer Aluminium-Kunststoff-Mischung ✅ Drahtlose Verbindung mit mehreren Geräten für einfaches Multitasking ✅ Mac-Tastaturlayout mit zusätzlichen Tastenkappen für Windows – für mehr Vielseitigkeit ✅ Verstellbare Füße für mehr Ergonomie ❌ Kurze Akkulaufzeit, bietet jedoch eine kabelgebundene Alternative

Fazit: The K3 Version 2 ist die beste Keychron-Tastatur, wenn Sie eine schlanke und tragbare Bluetooth-Tastatur mit blauen Gateron-Schaltern bevorzugen, die Ihnen ein äußerst angenehmes Tipperlebnis bietet – ganz gleich, wo Sie sich gerade befinden.

6. Keychron K10 [Das Keychron-Tastaturmodell in Standardgröße mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis]

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Technische Daten Details Ihnen In voller Größe Schaltertyp Keychron K Pro Brown Keycaps ABS Konnektivität Bluetooth 5.1, kabelgebunden Hintergrundbeleuchtung Weiße LED Rahmenmaterial Aluminium + ABS Gewicht 895 g (1,97 lb)

The K10 Eine mechanische Tastatur überzeugt durch perfektes Verhältnis zwischen Ausstattung und Preis. Es bietet die volle Funktionalität einer Standardtastatur sowie kabelgebundene und kabellose Verbindungsmöglichkeiten und kostet dabei weniger als 100 Dollar.

Diese mechanische Tastatur verfügt über ein Gehäuse aus einer Aluminium-ABS-Mischung, 104 Tasten, taktile braune Schalter, gewölbte Tastenkappen im OEM-Profil sowie einen praktischen Windows/Mac-Umschalter neben dem USB-Anschluss. Im Lieferumfang sind Mac-spezifische Tastenkappen sowie zusätzliche Tastenkappen für Windows enthalten.

Dank der taktilen mechanischen Schalter ist die K10ist eineine großartige Tastatur für mehr Produktivität und für das Tippen den ganzen Tag über. Es ist auch eine gute Tastatur, um einige der Die besten PC-Spiele, allerdings nur für Gelegenheitsspiele.

Die Bluetooth-Funktion ermöglicht ein einfaches Koppeln und Umschalten zwischen mehreren Geräten, was beim Multitasking sehr praktisch ist. Sie können bis zu 240 Stunden Akkulaufzeit im WLAN-Modus bei ausgeschalteter Hintergrundbeleuchtung.

Vorteile Nachteile ✅ Hervorragende mechanische Tasten mit taktiler Rückmeldung für den universellen Einsatz ✅ Optimiertes Layout für Mac-Nutzer ✅ Einfaches Multitasking dank Bluetooth-Kopplung mit mehreren Geräten ✅ Beeindruckende 240 Stunden Akkulaufzeit für lange Schreibsitzungen ✅ Solide Verarbeitungsqualität mit einem Gehäuse aus einer Aluminium-Kunststoff-Mischung ❌ Hohes Profil, aber man kann eine Handballenauflage verwenden

Fazit: The K10 ist eine der besten Keychron-Tastaturen für den Allround-Einsatz. Mit ihrer Kombination aus Full-Size-Funktionalität, kabelgebundener und kabelloser Konnektivität, hervorragendem Tippgefühl und ausgezeichneter Akkulaufzeit bietet sie ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

7. Keychron C3 Pro 8K [Die beste kabelgebundene TKL-Tastatur von Keychron]

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Technische Daten Details Ihnen 80 % (TKL) Schaltertyp Keychron Super Banana Keycaps Doppelspritzguss aus PBT Konnektivität Kabelgebunden Hintergrundbeleuchtung RGB mit Nordausrichtung Rahmenmaterial ABS Gewicht 830 g (1,83 lb)

Wenn Sie eine mechanische Tastatur mit geringerer Stellfläche suchen, ohne dabei allzu große Abstriche bei der Funktionalität machen zu müssen, entscheiden Sie sich für die C3 Pro 8K. Es handelt sich um eine TKL-Tastatur, die sowohl auf normalen Schreibtischen als auch auf maßgefertigte Gaming-Schreibtische.

The C3 Pro 8K ist mit mechanischen Keychron Super Banana-Schaltern ausgestattet, die ein angenehmes taktiles Feedback bieten. Es ist eine gute Tastatur zum Tippen, aber sie glänzt am meisten im Gaming-Bereich. Es besticht durchäußerst kurze Reaktionszeiten mit einer Abtastrate von 8.000 Hz, was dir in rasanten Wettkampfspielen einen Vorteil verschafft.

Wie die meisten Keychron-Tastaturen ist auch dieses Modell leicht zu modifizieren/zu reparieren mit austauschbaren Tastenkappen und Schaltern. Die Schalter sind im laufenden Betrieb austauschbar, was ein großer Vorteil ist, wenn Sie gerne an Ihrer mechanischen Tastatur basteln.

Zur individuellen Anpassung kannst du QMK und die Keychron Launcher-Web-App nutzen, um verschiedene Aspekte zu ändern und so dein Gaming- und Tipperlebnis zu verbessern. Du kannst die RGB-Hintergrundbeleuchtung anpassen und bestimmte Tasten, wie beispielsweise die Feststelltaste, neu belegen oder ändern.

Vorteile Nachteile ✅ Extrem schnelle Leistung ✅ Im laufenden Betrieb austauschbare Schalter für einfaches Modding/Reparaturen ✅ Programmierbar mit QMK und Keychron Launcher ✅ Optimiertes Layout für Mac-Nutzer ✅ Einstellbare RGB-Hintergrundbeleuchtung für einen individuellen Look ❌ Aufgrund der eingeschränkten Mobilität am besten nur für den Heimgebrauch geeignet

Fazit: Wenn Sie mechanische TKL-Tastaturen bevorzugen, dann ist die C3 Pro 8K ist die beste Wahl im Keychron-Sortiment. Es handelt sich um ein Allround-Modell, das sowohl Tastatur-Enthusiasten als auch Einsteigern hervorragende Leistung und zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten bietet.

So wählen Sie die beste Keychron-Tastatur aus

Hier sind einige der wichtigsten Punkte, die Sie beachten sollten, wenn Sie sichergehen möchten, dass Sie die beste Tastatur kaufen, die Ihren Bedürfnissen und Vorlieben entspricht.

An Sie: Wählen Sie die Tastaturgröße entsprechend dem Verwendungszweck aus. Tastaturen in Standardgröße verfügen über alle herkömmlichen Tasten für maximale Flexibilität, nehmen jedoch mehr Platz auf dem Schreibtisch ein. Wenn Sie etwas Kompakteres suchen, ist ein 60 % Gaming-Tastaturoder einTKL Diese Option ist ideal, um Platz auf dem Schreibtisch zu sparen und trotzdem die Arbeit zu erledigen.

Schaltertyp: Tastaturschalter werden im Allgemeinen in drei Typen unterteilt: lineare, klickende und taktile Schalter. Lineare Schalter Sie zeichnen sich durch einen sanften und leisen Betrieb ohne taktiles Feedback aus, wodurch sie sich ideal für Gaming eignen. Klick-Schalter bieten ein deutliches Klicken und ein taktiles Feedback für ein äußerst angenehmes Tippgefühl. Tastschalter bieten taktiles Feedback ohne lautes Klicken und eignen sich sowohl für leichte Gaming-Anwendungen als auch zum Tippen. Bei den meisten Keychron-Modellen auf unserer Liste kannst du im laufenden Betrieb zwischen linearen, klickenden oder taktilen Schaltern wechseln. The Frage 1: Hier ist ist das einzige, bei dem dies nicht der Fall ist – es ist lediglich mit Magnetschaltern (Hall-Effekt-Schaltern) ausgestattet. Gamer schätzen diese Magnetschalter-Technologie besonders, da sie es dem Gerät ermöglicht, als Top-Tastatur mit Schnellauslösung mit sofortiger Tastenreaktion.

Konnektivität: Kabelgebundene Tastaturen eignen sich am besten zum Zocken. Bluetooth-Tastaturen weisen eine hohe Latenz auf, wodurch sie sich eher zum Tippen und für produktive Arbeiten eignen, sind aber am mobilsten. Drahtlose Tastaturen mit 2,4-GHz-Verbindung bieten einen guten Kompromiss: Sie sind mobiler als kabelgebundene Tastaturen und haben eine ausreichend geringe Latenz, um beim Zocken gut zu funktionieren.

Rahmenmaterial: Viele der besten mechanischen Tastaturen zeichnen sich durch die gleiche hervorragende Verarbeitungsqualität aus, doch die für das Gehäuse verwendeten Materialien sind nicht immer identisch. Hochwertige Tastaturen mit Aluminiumrahmen bieten eine bessere Haltbarkeit und Stabilität, sind jedoch schwerer und teurer. Tastaturen mit ABS-Rahmen sind günstiger und leichter, aber weniger widerstandsfähig gegen Abnutzung.

Keycaps: ABS keycaps (Keychron K10 Max, Keychron K6) sind in der Regel günstiger, nutzen sich jedoch schneller ab und bekommen einen Glanz. PBT-Tastenkappen hingegen (Keychron C2 Full Size, Keychron Q1 HE) sind dicker und strapazierfähiger, aber auch teurer.

Anpassbarkeit: Wenn Sie gerne an Ihrer mechanischen Tastatur basteln, um sie ganz nach Ihren Wünschen einzurichten, sollten Sie nach einem Modell Ausschau halten, das Hot-Swap-fähige Schalter and Softwareanpassung mit der Möglichkeit, Tasten wie die Funktionstasten zu programmieren.

Beachten Sie all diese Aspekte, wenn Sie sich die Produktdetails ansehen, sonst verschwenden Sie möglicherweise Ihr Geld für die falsche Tastatur.

Häufig gestellte Fragen

Welches ist die beste Keychron-Tastatur?

The Keychron K10 Max ist das beste Modell. Mit seinem hervorragenden Design und seinen Funktionen ist es als erste Wahl kaum zu übertreffen. Es ist zwar etwas teuer, aber man bekommt, wofür man bezahlt.

Sind Keychron-Tastaturen gut?

Ja, sie sind bekannt für ihre Verarbeitungsqualität, ihre Leistung, ihr Tippgefühl und ihre Anpassungsmöglichkeiten. Keychron-Tastaturen sind bei Tastaturliebhabern beliebt. Sie werden zudem oft als Einstiegsmodell für Einsteiger in die Welt der mechanischen Tastaturen empfohlen.

Was ist besser, die Keychron K2 oder die K3?

Die beiden Tastaturen sind ähnlich, doch die K3-Tastatur ist die bessere Wahl, weshalb sie in dieser Liste aufgeführt ist. Dank ihres schlankeren Gehäuses und der flachen Tastenkappen ist sie mobiler und lässt sich auch ohne Handgelenkauflage bequemer bedienen. Sie eignet sich besser für den professionellen Einsatz, wenn Sie viel unterwegs sind.

Eignet sich die Keychron-Tastatur zum Zocken?

Ja, aber nicht alle Modelle sind speziell für Gaming konzipiert. Einige eignen sich nur für Gelegenheitsspieler. Andere sind perfekt für den Wettkampf, da sie über eine überragende Leistung und Funktionen verfügen, die dein Spielerlebnis verbessern sollen.

Funktionieren Keychron-Tastaturen mit Mac?

Ja, alle Keychron-Tastaturen sind kompatibel mit Mac und Windows und enthalten in der Regel systemspezifische Ersatz-Tastenkappen, um mehr Flexibilität zu bieten. Viele Modelle verfügen zudem über einen praktischen physischen Schalter, mit dem sich ganz einfach zwischen den beiden Systemen umschalten lässt.