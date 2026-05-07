Los mejores portátiles de 2025: comparación de los mejores modelos para el trabajo y el ocio

Los mejores portátiles para 2026 se centran en lo que más te importa en el día a día: velocidad, gestión térmica, batería y una pantalla que podrás mirar durante horas. Este año, por fin se logra un equilibrio entre potencia de procesamiento, portabilidad y autonomía de la batería. Los modelos de gama media ofrecen una experiencia de alta gama con pantallas nítidas, un funcionamiento más silencioso y teclados en los que se puede escribir durante horas. Adapta la CPU y la GPU a tu carga de trabajo, elige la RAM y el NVMe con margen suficiente, opta por una pantalla nítida de 16:10 y asegúrate de que el chasis se mantenga fresco dentro de la mochila.

A continuación, destaco los modelos más destacados para juegos, estudio, creación de contenidos y el uso diario de los portátiles con Windows, con sus ventajas y desventajas claras, así como enlaces de compra para que puedas hacer una compra inteligente.

Nuestra selección de los mejores portátiles de 2025

Si quieres el los mejores portátiles de 2026, estos son los tres que recomendaría sin dudarlo. Los he seleccionado tras compararlos en la práctica y cada uno de ellos resuelve un problema real para usuarios reales.

ASUS ROG Strix G18 — Estructuras propias de los ordenadores de sobremesa, nitidez de 2,5K a 240 Hz y un funcionamiento silencioso, ideal para creadores y gamers que buscan una velocidad sin límites durante todo el día. Acer Aspire 5 — Potencia flexible de Intel o AMD, conexión NVMe y una gama completa de puertos a un precio asequible para estudiantes; elige 16 GB para disfrutar de una multitarea fluida. Razer Blade 14 — Imágenes QHD con alta frecuencia de actualización y rendimiento RTX en un cuerpo ligero y duradero, perfecto para viajar con una sola maleta.

Sigue leyendo para ver la lista completa, las especificaciones detalladas, las ventajas y desventajas claras, y mis opiniones, para que puedas elegir el portátil más adecuado para tu día a día.

Los mejores portátiles para comprar en 2025: para todas tus necesidades

Si estás buscando el el mejor portátil de 2026, aquí tienes la respuesta breve. He probado los modelos insignia para usuarios reales, tanto si quieres un rendimiento, precio, portabilidad equilibrio, un ordenador empresarial silencioso o un portátil para juegos ideal para viajar.

Podrás contar con procesadores Core Ultra y AMD Ryzen que potencian el rendimiento bruto, pantallas de alta frecuencia de actualización y un sistema de refrigeración que se mantiene estable bajo carga. Elige el sistema operativo que mejor se adapte a tus herramientas y, a continuación, selecciona la memoria RAM y un SSD NVMe con margen suficiente.

Los creadores disfrutan de pantallas con colores precisos y una rápida aceleración por GPU. Los estudiantes cuentan con una batería que dura todo el día y mochilas ligeras. Cuando compres un nuevo portátil, busca el paquete completo, no solo las especificaciones. Teniendo esto en cuenta, echa un vistazo a las opciones que te proponemos a continuación para encontrar el portátil que mejor se adapte a tu estilo de vida o a tu profesión.

1. ASUS ROG Strix G18 [El mejor portátil en general de 2025]

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Especificaciones Detalles CPU Procesador Intel® Core™ Ultra 9 275HX GPU GPU para portátil NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 (máx. 115 W con Dynamic Boost) RAM DDR5-5600, hasta 64 GB (2× SO-DIMM) Almacenamiento Hasta 2 TB de PCIe 4.0 NVMe (ranura preparada para Gen 5 para futuras actualizaciones) Pantalla 18″, 2,5K (2560×1600) 16:10 ROG Nebula, 100 % DCI-P3, 500 nits, 3 ms, ACR antirreflejos Frecuencia de actualización Hasta 240 Hz (compatible con Adaptive-Sync y Dolby Vision) Batería 90 Wh (4 celdas) Peso ~3,0 kg (6,61 lb) Conectividad 2×USB4 (DP/G-SYNC; uno con PD), HDMI 2.1, 2× USB-A 3.2 Gen 2, RJ-45, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, conector de 3,5 mm

Si buscas un equipo capaz de ejecutar juegos AAA, líneas de tiempo en 4K y realizar múltiples tareas exigentes, esta es mi apuesta más segura. La pantalla ROG Nebula de 18 pulgadas, con una resolución de 2,5K y una frecuencia de 240 Hz, ofrece una imagen nítida y La refrigeración mantuvo la precisión de los relojes En mis pruebas, las exportaciones se completaron rápidamente y la fluidez de los fotogramas se mantuvo.

Por qué lo elegimos Strix G18 Es la opción ideal tanto para gamers como para creadores. Una pantalla Nebula de 18 pulgadas y 2,5K, el rendimiento de una RTX 5070, la posibilidad de ampliar la memoria RAM hasta 64 GB y un sistema de refrigeración robusto, todo en un solo equipo. No renuncia ni a la potencia ni a la flexibilidad, lo que la convierte en nuestra mejor elección «multifuncional» del año.

Cómpralo si buscas potencia que se adapte a tus necesidades. Ofrece un rendimiento comparable al de un ordenador de sobremesa en un formato portátil, lo que te proporciona la velocidad y la estabilidad necesarias para disfrutar de los videojuegos, editar archivos y realizar múltiples tareas sin renunciar a nada.

Ventajas Contras ✅ Panel Nebula de 2,5K y 240 Hz con amplia gama de colores, ideal para videojuegos y etalonaje ✅ Las corrientes térmicas estables mantienen altas las frecuencias de la CPU y la GPU ✅ Dos puertos USB-C (DP/PD) y un puerto HDMI 2.1 para configurar fácilmente un sistema con varios monitores ✅ Memoria RAM y NVMe ampliables para una mayor vida útil ✅ La batería de 90 Wh ofrece una gran autonomía para un portátil de 18 pulgadas ✅ MUX y Advanced Optimus mejoran el rendimiento en los videojuegos ❌ Pesa unos 3 kg; es mejor llevarlo sobre la mesa que en una mochila

Veredicto final:The Strix G18 Se lleva el título de mejor portátil gracias a la combinación de la tarjeta gráfica Ada con una pantalla de 18 pulgadas líder en su categoría y un sistema de refrigeración que mantiene la temperatura bajo control. Si buscas un único dispositivo para jugar y trabajar en proyectos creativos, esta es tu herramienta.

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2. Acer Aspire 5 [El mejor portátil económico de 2025]

9.5

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Especificaciones Detalles CPU Intel Core i5/i7 de 13.ª generación (serie U o P, según el modelo) GPU Intel Iris Xe; algunas versiones con GeForce RTX 2050 RAM 8-32 GB (LPDDR5 o DDR4, según el modelo) Almacenamiento 512 GB o más PCIe NVMe, hasta 2 TB en determinados modelos Pantalla IPS FHD de 15,6″, antirreflejos Frecuencia de actualización 60 Hz Batería ~50 Wh (típico) Peso ~1,77-1,78 kg Conectividad USB-A, HDMI y RJ-45 en muchos modelos; Wi-Fi 6/6E; USB4/Thunderbolt 4 en determinados modelos con procesador Intel

Si buscas un portátil básico sin complicaciones que, aun así, ofrezca un buen rendimiento, esta es mi elección como mejor portátil económico. Puedes elegir Procesador Intel Core i5 o i7 de la serie U, o bien opta por una versión con RTX 2050 para tareas ligeras de procesamiento gráfico, y la gama mantiene los elementos básicos con memoria LPDDR5, unidades SSD NVMe de alta velocidad y Wi-Fi 6E.

Por qué lo elegimos Lo que lo hace destacar es su flexibilidad: puedes empezar con un modelo económico para tus estudios y pasar a una versión con más memoria RAM o una tarjeta gráfica dedicada cuando aumente tu carga de trabajo, y los constantes descuentos en las tiendas facilitan conseguir una buena oferta.

El verdadero valor reside en la posibilidad de elegir sin artificios. Te ofrece un rendimiento sólido y flexibilidad para actualizar sin obligarte a pagar por funciones que quizá nunca llegues a utilizar.

Ventajas Contras ✅ Puede ir desde la gama más económica hasta la gama media ✅ El SSD NVMe y la memoria DDR4 o LPDDR5 garantizan un funcionamiento ágil en el día a día. ✅ Un teclado de tamaño completo con teclado numérico resulta muy útil para los trabajos de clase y las hojas de cálculo. ✅ Una buena combinación de puertos, con USB4 Thunderbolt en algunos modelos con procesador Intel para facilitar la conexión a una base de acoplamiento. ✅ El Wi-Fi 6E mejora la fiabilidad tanto en el campus como en el hogar. ✅ La tarjeta RTX 2050 opcional aporta aceleración por GPU para tareas de edición sencillas y juegos ocasionales. ❌ La mayoría de las pantallas son FHD a 60 Hz, lo cual está bien para estudiar, pero resulta limitado para los creadores.

Veredicto final:The Aspire 5 Ofrece una excelente relación calidad-precio con un rendimiento fiable, conectividad moderna y un teclado con el que te sentirás como en casa, además de margen para ampliarlo si tu volumen de trabajo aumenta. Si buscas un primer portátil que sea fácil de recomendar y aún más asequible, este es el tuyo.

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3. Razer Blade 14 [El mejor portátil para juegos en 2025]

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Especificaciones Detalles CPU AMD Ryzen 9 8945HS GPU Hasta una GPU GeForce RTX 4070 para portátil RAM Hasta 32 GB de LPDDR5X Almacenamiento 1 TB PCIe 4.0 NVMe, actualizable por el usuario Pantalla 14″ 2560 × 1600, 16:10; hasta 240 Hz (opción OLED a 120 Hz en algunos modelos) Frecuencia de actualización 240 Hz (IPS) o 120 Hz (OLED) Batería ~73 Wh, USB-C PD Peso ~1,84 kg Conectividad 2 puertos USB4 tipo C, HDMI 2.1, USB-A, Wi-Fi 6E, cámara web con infrarrojos de 1080p

Páginas 14 parece una batería portátil que funciona bien. En mis pruebas, la pantalla QHD+ de alta frecuencia de actualización y el sistema de refrigeración por cámara de vapor garantizaron una experiencia de juego fluida, mientras que el chasis se mantuvo lo suficientemente silencioso como para jugar hasta altas horas de la noche.

Por qué lo elegimos The Páginas 14 triunfa porque ofrece una gran velocidad de refresco sin complicaciones en un diseño verdaderamente portátil. Su pantalla QHD+ de alta frecuencia de refresco, la eficaz combinación de Ryzen y RTX, y su excelente gestión térmica la convierten en la mejor La opción ideal para los jugadores que se desplazan con frecuencia pero que siguen exigiendo una capacidad de respuesta propia de los torneos.

Si quieresmonitores ideales para viajar con un espacio de trabajo de 16:10 pensado para los creadores, este es el punto ideal para un equipo compacto que sigue siendo capaz de hacer frente a las exportaciones y las transmisiones en directo. Quienes estén comparando equipos compactos pueden echar un vistazo a los mejores portátiles para juegos para conocer los distintos niveles de rendimiento y las alternativas más económicas.

Ventajas Contras ✅ Pantalla QHD+ con alta frecuencia de actualización para una interfaz de usuario nítida y un movimiento muy fluido ✅ La refrigeración por cámara de vapor mantiene la velocidad de reloj durante sesiones prolongadas ✅ Estructura ligera de aluminio mecanizado con CNC que realmente se desplaza ✅ El USB4 facilita el uso de dispositivos de almacenamiento de alta velocidad y bases para múltiples monitores ✅ Batería de gran autonomía para un portátil de 14 pulgadas de alto rendimiento con recargas rápidas ✅ La cámara web con infrarrojos de 1080p permite inicios de sesión seguros y llamadas nítidas ❌ Precios premium, así que no te pierdas las promociones de temporada

Veredicto final:Para ser un portátil para juegos compacto, el Páginas 14 Es el que yo compraría. Ofrece una capacidad de respuesta ideal para torneos, un espacio en pantalla perfecto para los creadores y un diseño de primera calidad que aguanta el paso del tiempo.

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4. MSI Creator Z17 HX Studio [El mejor portátil para arquitectura en 2025]

8.5

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Especificaciones Detalles CPU Intel Core i9 14900HX GPU Tarjeta gráfica GeForce RTX 4070 para portátiles RAM Hasta 64 GB de DDR5 a 5600 MHz Almacenamiento Hasta 2 TB NVMe, ampliable Pantalla 17″ 2560×1600, 16:10, táctil, 100 % DCI-P3, certificado por Calman, ΔE<2 Frecuencia de actualización 165 Hz Batería 90 Wh Peso Aproximadamente 2,49 kg Conectividad 2×Thunderbolt 4, USB-A 3.2 Gen 2, HDMI 2.1, SD Express de tamaño completo, Wi-Fi 6E

The Creator Z17 HX Studio funciona como un estudio móvil para CAD y BIM. Las ventanas de visualización se mantienen fluidas, los renderizados se cargan más rápido y la pantalla táctil QHD+ de 17 pulgadas viene configurada de fábrica para que los planos, los materiales y las fotos de la obra se vean uniformes cuando revises el trabajo sobre la marcha.

Para los profesionales que trabajan con ensamblajes y simulaciones complejos, Portátiles para AutoCAD ofrecen GPU certificadas y una fiabilidad probada por los proveedores de software independientes (ISV) que se adapta perfectamente al perfil de rendimiento del Z17. Si tu carga de trabajo implica tareas intensivas de visualización o animación, compara ordenadores portátiles para el renderizado te puede ayudar a equilibrar la potencia de la GPU, la refrigeración y la duración de la batería de forma más eficaz.

Por qué lo elegimos Z17 HX Studio Es justo lo que necesitan los profesionales de la arquitectura: una impresionante pantalla QHD+ de 17 pulgadas con formato 16:10 para visualizaciones detalladas de CAD y BIM, una combinación de procesadores Intel Ultra y tarjetas gráficas RTX de la serie 70 capaz de gestionar renderizados 3D exigentes y la multitarea, y una carcasa de alta calidad que se mantiene fresca incluso bajo carga. Está diseñada para el diseño, la creación y los flujos de trabajo intensivos de estudio.

Z17 HX Studio Es justo lo que necesitan los profesionales de la arquitectura: una impresionante pantalla QHD+ de 17 pulgadas con formato 16:10 para visualizaciones detalladas de CAD y BIM, una combinación de procesadores Intel Ultra y tarjetas gráficas RTX de la serie 70 capaz de gestionar renderizados 3D exigentes y la multitarea, y una carcasa de alta calidad que se mantiene fresca incluso bajo carga. Está diseñada para el diseño, la creación y los flujos de trabajo intensivos de estudio.

Si te mueves como pez en el agua con Revit, Rhino y Enscape, este es tu estudio.

Ventajas Contras ✅ La pantalla táctil QHD+ de 165 Hz con gran precisión cromática garantiza la fiabilidad de los dibujos y las vistas previas ✅ El rendimiento de la RTX 4070 Studio acelera el trazado de rayos y la eliminación de ruido mediante IA ✅ Thunderbolt 4 y SD Express simplifican la importación de imágenes de cámara y la conexión a la base de acoplamiento ✅ El lienzo de 16:10 permite mostrar más líneas de plano y paletas de herramientas ✅ Batería de 90 Wh con un chasis de 2,49 kg, ideal para viajar y realizar revisiones in situ ✅Las corrientes térmicas estables permiten mantener vuelos prolongados y renderizados por lotes ❌ Es un servicio de pago, así que estate atento a las ofertas de los socios

Veredicto final:The MSI Creator Z17 HX Studio es una herramienta profesional que considera la precisión y el rendimiento como prioridades fundamentales. Para arquitectos y diseñadores 3D que buscan la misma fiabilidad que en un ordenador de sobremesa, incluso cuando están fuera de la oficina.

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5. HP ZBook Fury G11 [El mejor portátil para diseño mecánico e industrial]

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Especificaciones Detalles CPU Hasta Intel Core i9-14900HX (y opciones Xeon en algunos modelos) GPU Portátiles con GPU NVIDIA RTX 5000 RAM Hasta 128 GB de DDR5 SODIMM (4 ranuras) Almacenamiento Varias ranuras M.2 NVMe; configurables hasta 12 TB Pantalla 16:10, hasta UHD (WQUXGA); las opciones DreamColor/OLED varían Frecuencia de actualización Hasta 120/165 Hz, dependiendo de la pantalla Batería Memoria interna de gran capacidad; compatible con carga USB-C Peso Peso inicial: entre 2,35 y 2,4 kg Conectividad 2 puertos Thunderbolt 4, USB-A, HDMI 2.1, ranura para tarjetas SD, Ethernet en algunos modelos, Wi-Fi 6E

En mis pruebas de creación y de juegos, el ZBook Fury G11 se mantiene firme y estable bajo carga (Líneas de tiempo de Premiere 4K, renderizados de Blender y largas cadenas de exportación). Las ventanas de visualización siguen respondiendo con rapidez en ensamblajes de gran tamaño, las simulaciones se completan a tiempo y la pantalla de 16:10 permite leer los planos más densos sin tener que entrecerrar los ojos.

Por qué lo elegimos Es uno de los pocos portátiles profesionales que se puede abrir, personalizar y mantener en perfecto estado de funcionamiento durante años. Cuenta con cuatro ranuras SODIMM con capacidad para 128 GB, varias bahías NVMe y un diseño que facilita el mantenimiento, lo que te permite adaptarlo a medida que los proyectos crecen mientras que las herramientas de diagnóstico y el servicio de asistencia profesional de HP reducen al mínimo el tiempo de inactividad.

El chasis es fácil de mantener, la memoria y el almacenamiento se pueden ampliar a medida que crecen los proyectos, y las entradas y salidas son adecuadas para laboratorios y trabajo de campo. Los ingenieros que necesiten un rendimiento certificado y una escalabilidad fiable pueden comparar ordenadores portátiles para SolidWorks con controladores ISV y un amplio margen de memoria para ensamblajes complejos.

Ventajas Contras ✅ La RTX 5000 Ada, con controladores de proveedores de software independientes (ISV), acelera los ensamblajes y las vistas previas con trazado de rayos ✅ El margen de rendimiento de las CPU de la clase HX agiliza la simulación y las operaciones CAM multihilo ✅ Pantallas de 16:10 con resolución de hasta 4K para dibujos precisos y ventanas de visualización con gran densidad de píxeles ✅ La compatibilidad con DDR5 y NVMe permite ampliar la vida útil y adaptarse al crecimiento de los proyectos ✅ Las conexiones de E/S profesionales, que incluyen Thunderbolt 4, HDMI 2.1 y SD, agilizan el uso de bases de conexión y la importación de datos ✅ Su chasis resistente y sus componentes internos duraderos lo hacen ideal para su uso tanto en el laboratorio como sobre el terreno ❌ El precio es elevado, por lo que las mejores ofertas se encuentran en las promociones de los fabricantes o distribuidores

Veredicto final:Si tu día se reduce a reuniones, simulaciones y la seguridad que te da la confianza en el cliente, el ZBook Fury G11 es el portátil de trabajo en el que confiaría para que el CAD y el CAM funcionen a pleno rendimiento.

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6. ASUS ROG Zephyrus AI [El mejor portátil para el desarrollo de videojuegos en 2025]

7.5

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Especificaciones Detalles CPU AMD Ryzen 9 8945HS GPU Hasta una GPU GeForce RTX 4070 para portátil RAM 16-32 GB de LPDDR5X Almacenamiento 1 TB PCIe 4.0 NVMe, actualizable por el usuario Pantalla 14″ 2880×1800 (3K) OLED, 16:10, amplia gama de colores Frecuencia de actualización 120 Hz (Adaptive-Sync) Batería ~73 Wh Peso ~1,5-1,6 kg Conectividad 2 puertos USB-C (USB4/DP/PD), 2 puertos USB-A, HDMI 2.1, ranura microSD, Wi-Fi 6E, conector de audio

Me gusta elZephyrus AI porque funciona tal y como debe hacerlo un equipo de desarrollo. Los tiempos de compilación son rápidos, Las compilaciones de shaders no se entrecortan, yLas vistas previas en tiempo real se mantienen fluidas mientras los aficionados se van animando, como era de esperar.

La pantalla OLED de 3K con relación de aspecto 16:10 ofrece más espacio para los paneles de edición y las líneas de tiempo, y la RTX 4070 garantiza una respuesta fluida en las escenas de Nanite y Lumen. Los núcleos Ryzen 9 HS gestionan C++ e IL2CPP sin problemas.

Para más información Utiliza los controladores NVIDIA Studio para trabajar con el motor, configura Windows en «Rendimiento máximo» en AC y traslada la caché de datos derivados a una unidad NVMe externa rápida conectada por USB4 para acelerar la recompilación de los shaders.

Si buscas un equipo compacto que pueda funcionar en Unreal o Unity durante toda la semana, esta es una elección obvia. Portabilidad sin limitaciones es la mejor opción en este caso. Si buscas más opciones en cuanto a GPU y flujos de trabajo del motor, compara ordenadores portátiles para el desarrollo de videojuegos que combinan rendimiento, gestión térmica y espacio en pantalla para motores creativos como Unreal y Unity.

Ventajas Contras ✅ RTX 4070 + controladores Studio = vistas previas en tiempo real más fluidas y cálculos de iluminación más rápidos. ✅ Ryzen 9 HS ayuda a reducir los tiempos de compilación y las compilaciones. ✅ La pantalla OLED de 3K con formato 16:10 mejora la visibilidad de la interfaz de usuario en los editores. ✅ Chasis delgado, de unos 1,6 kg, fácil de transportar para demostraciones fuera de la oficina y revisiones con los clientes. ✅ El USB4 y el HDMI 2.1 facilitan enormemente la configuración de entornos de desarrollo con varios monitores. ✅ Las corrientes térmicas predecibles mantienen la estabilidad de los relojes durante las sesiones prolongadas. ❌ Las pantallas OLED consumen más energía; la duración de la batería será menor a 120 Hz.

Veredicto final:Si tu jornada oscila entre la programación, la mejora de los recursos y las pruebas en el motor, el ROG Zephyrus AI ofrece la combinación perfecta de potencia de la GPU, velocidad de la CPU y una pantalla ideal para desarrolladores, todo ello en un diseño compacto que cabe en cualquier bolso y que no frenará tu ritmo de trabajo.

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7. Lenovo ThinkPad X1 Carbon Aura (13.ª generación) [El mejor portátil para programar]

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Especificaciones Detalles CPU Intel Core Ultra (hasta Ultra 7) con NPU GPU Gráficos integrados de Intel (de clase Arc, dependiendo de la CPU) RAM 16-32 GB de LPDDR5x Almacenamiento 512 GB–2 TB PCIe 4.0 NVMe, sustituible por el usuario Pantalla 14″ con resolución de 2240 × 1400 (IPS) o 2880 × 1800 (OLED); opciones antirreflejos Frecuencia de actualización 60-120 Hz por panel Batería ~57 Wh con carga rápida Peso Aproximadamente 1,12 kg Conectividad 2 puertos Thunderbolt 4, 2 puertos USB-A, HDMI, conector de audio, Wi-Fi 6E/7

Recurro al X1 Carbon Aura cuando necesito programar durante horas sin tener que lidiar con mis herramientas. El El teclado es preciso y tiene una buena amortiguación, los ventiladores siguen funcionando silenciosamente durante los procesos largos, y la pantalla de 14 pulgadas con formato 16:10 muestra más líneas a la vez, por lo que tengo que desplazarme menos.

La eficiencia de Core Ultra contribuye a que los contenedores y los servicios locales funcionen con menos picos de consumo, y el chasis de fibra de carbono se adapta bien a los baches del trayecto diario al trabajo.

Por qué lo elegimos Sensación al teclear, tiempo de funcionamiento y concentración. Viene preparado para el trabajo en profundidad con un teclado de primera categoría, un sistema de refrigeración silencioso y un despertar instantáneo que permite cambiar de tarea rápidamente.

Si te pasas todo el día escribiendo código y buscas un ultrabook que se integre perfectamente en tu trabajo, esta es una elección obvia. Lo más destacado es su teclado, que está a la altura. Los desarrolladores que valoran una gestión térmica óptima, teclas sensibles y una gran autonomía pueden compararlo ordenadores portátiles para programación para encontrar modelos optimizados para la comodidad y la concentración durante sesiones prolongadas de programación.

Ventajas Contras ✅ La excepcional sensación al teclear mejora la velocidad y la precisión en sesiones de escritura prolongadas ✅ Chasis de fibra de carbono ligero y rígido, ideal para llevarlo a diario ✅ 16:10: las pantallas de 2,2K o 2,8K mantienen la nitidez de la imagen y ofrecen opciones con bajo nivel de reflejos ✅ La tecnología Core Ultra aumenta la autonomía de la batería y reduce el ruido del ventilador ✅ La completa combinación de puertos, con TB4 y USB-A, evita el desorden de adaptadores ✅ La carga rápida te proporciona energía útil entre reuniones ❌ Las pantallas OLED consumen más energía a un nivel de brillo alto, pero se puede compensar ajustando la configuración

Veredicto final:Si tu prioridad es enviar código de forma discreta y cómoda, el X1 Carbon Aura ofrece un teclado excelente, una construcción sólida y un rendimiento que optimiza la duración de la batería, lo que te permite mantener tu flujo de trabajo intacto.

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8. HP Spectre x360 14 [El mejor ordenador portátil para profesores en 2025]

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Especificaciones Detalles CPU Intel Core Ultra (hasta Ultra 7) GPU Intel Arc integrado RAM 16-32 GB de LPDDR5x Almacenamiento 512 GB-2 TB PCIe 4.0 NVMe Pantalla Pantalla OLED de 14 pulgadas, 2880 × 1800, 16:10, táctil y compatible con lápiz óptico Frecuencia de actualización Hasta 120 Hz (variable) Batería ~63-66 Wh con carga rápida Peso ~1,35-1,4 kg Conectividad 2 puertos USB-C (Thunderbolt 4/USB 4), 1 puerto USB-A, ranura microSD, conector de audio, Wi-Fi 6E/7

Recomiendo el Spectre x360 14 para profesores que necesitan un ordenador que presenta, comenta y califica sin complicaciones. La funda convertible 2 en 1 permite seguir clases, ver demostraciones y tomar apuntes en la tableta en cuestión de segundos, y la pantalla OLED de 2,8K se mantiene legible incluso con la iluminación intensa del aula.

The El teclado es silencioso y los ventiladores son más silenciosos que la mayoría, y la duración de la batería, gracias a las recargas rápidas, te permite superar las clases consecutivas.

Por qué lo elegimos Flexibilidad lista para las clases, con una pantalla OLED que hace que las diapositivas destaquen y una función de escritura con lápiz que resulta muy natural para realizar anotaciones en tiempo real y ofrecer comentarios al instante.

Si buscas una opción lista para usar en el aula que simplemente funcione, esta es la que te recomiendo. El desarrollo de la clase es más importante que las especificaciones técnicas, y ahí es donde destaca el Spectre. Para configuraciones de enseñanza flexibles y opciones compatibles con el lápiz óptico, Comparar ordenadores portátiles para profesores que combinan precisión de entrada, variedad de puertos y fiabilidad en el día a día.

Ventajas Contras ✅ La versatilidad 2 en 1 agiliza el cambio de contexto entre clases, correcciones y reuniones ✅ La pantalla OLED adaptativa mantiene las diapositivas con colores vivos y el texto nítido en condiciones de iluminación mixta ✅ La compatibilidad con el lápiz digital permite realizar anotaciones y diagramas con total naturalidad ✅ La ventilación silenciosa te permite centrar la atención en ti, y no en los ventiladores ✅ La completa combinación de puertos TB4 y USB-A reduce el desorden de adaptadores ✅ La carga rápida proporciona energía útil entre sesiones ❌ Las tarjetas gráficas integradas están bien para la enseñanza, pero no para aplicaciones 3D exigentes

Veredicto final:Si tu día es un ir y venir entre presentaciones, correcciones y llamadas, el Spectre x360 14 ofrece un flujo de trabajo fiable con una pantalla táctil excelente y modos flexibles que se adaptan a las aulas reales.

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9. Dell XPS 15 [El mejor portátil para fotografía en 2025]

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Especificaciones Detalles CPU Hasta procesadores Intel Core i9 de la serie H de 13.ª generación GPU Tarjeta gráfica GeForce RTX 4050 para portátiles RAM 16-64 GB de DDR5 Almacenamiento 512 GB-4 TB PCIe NVMe Pantalla 15,6″ 3456×2160 (3,5K) OLED, opción 16:10 Frecuencia de actualización 60 Hz Batería Aproximadamente 86 Wh Peso Entre 1,8 y 1,9 kg Conectividad 2×Thunderbolt 4 (USB-C), 1×USB-C, ranura SD de tamaño estándar, conector de audio, Wi-Fi 6/6E

Recomiendo el XPS 15 para fotógrafos que buscan retoques que queden bien a la primera. La pantalla OLED de 3,5K ofrece un detalle nítido en las sombras y tonos de piel realistas, y la GPU RTX hace que el procesamiento de ruido mediante IA, el enmascaramiento y la superresolución se sientan casi instantáneos, en lugar de parecer una pausa para el café. La relación de aspecto 16:10 permite ver más fotogramas a la vez, y la ranura para tarjetas SD de tamaño completo supone un gran ahorro de tiempo en las localizaciones.

Por qué lo elegimos Una pantalla OLED con reproducción fiel del color, junto con la aceleración por GPU, ofrece resultados más rápidos y precisos, desde la importación hasta la exportación, sin complicaciones.

Si tu flujo de trabajo se desarrolla en Lightroom y Photoshop, esta es sin duda la mejor opción en cuanto a portátiles para 2025. La fiabilidad de sus colores es la razón por la que se ha ganado un hueco en mi maletín. Los fotógrafos que necesitan tonos precisos y transferencias rápidas de archivos pueden compararla ordenadores portátiles para fotografía por la precisión del color de las pantallas OLED y la eficiencia del flujo de trabajo con tarjetas SD.

Ventajas Contras ✅ Pantalla OLED de 3,5K con cobertura cercana al DCI-P3 que mejora la precisión del retoque ✅ La aceleración RTX agiliza la eliminación de ruido mediante IA, el enmascaramiento y los filtros de gran complejidad ✅ El diseño 16:10 permite mostrar más herramientas y miniaturas sin que se vean apretadas ✅ La tarjeta SD de tamaño completo y el conector TB4 agilizan la importación y la conexión ✅ La batería de gran autonomía permite realizar selecciones in situ y revisiones con el cliente ❌ La mayoría son USB-C, así que un pequeño concentrador resulta útil para conectar periféricos más antiguos

Veredicto final:Si te importa la fidelidad del color y la rapidez en la entrega, el XPS 15 combina una magnífica pantalla OLED con la velocidad de RTX y una serie de conexiones pensadas para los creadores que simplifican las sesiones fotográficas reales (y tu vida).

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10. ASUS ZenBook 14 OLED [El mejor portátil para estudiantes en 2025]

8.8

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Especificaciones Detalles CPU Intel Core Ultra (hasta Ultra 9/7) GPU Intel Arc integrado RAM 16-32 GB de LPDDR5X Almacenamiento 512 GB-1 TB PCIe 4.0 NVMe Pantalla 14″ con resolución de 2880 × 1800 (3K) o pantalla OLED de 2880 × 1800, formato 16:10 Frecuencia de actualización Hasta 120 Hz Batería ~75 Wh Peso ~1,2-1,3 kg Conectividad 2 puertos Thunderbolt 4/USB4, 1 puerto USB-A, HDMI, conector de audio, Wi-Fi 6E/7

Me gusta elZenbook 14 OLED porque cubre clases, prácticas y noches de estudio sin complicaciones. La eficiencia del Core Ultra, una nítida pantalla OLED de 3K o 2,8K y una batería de unos 75 Wh se traducen en menos recargas y más tiempo para estudiar.

Por qué lo elegimos Asequible, ligero y con una autonomía real para todo el día, además de una pantalla OLED brillante que facilita la lectura de diapositivas y archivos PDF.

El chasis es ligero, el teclado resulta cómodo de usar y los puertos facilitan su conexión tanto en la residencia como en el escritorio. Si buscas un ordenador para estudiantes con un aspecto elegante y que sea práctico, esta es una elección acertada. Para ver una lista más amplia de opciones pensadas para estudiantes, compara ordenadores portátiles para estudiantes que combinan una batería de larga duración, portabilidad y resistencia para el uso diario en los estudios. Quienes se estén preparando para la vida universitaria también pueden consultar ordenadores portátiles para estudiantes de secundaria diseñado para configuraciones sencillas y un rendimiento fiable con un presupuesto más ajustado.

La idea es llevar menos cosas y trabajar más.

Ventajas Contras ✅ La pantalla OLED de 2,8 pulgadas hace que el texto y los diagramas resulten más agradables a la vista ✅ Hasta 18 horas de autonomía con una batería de 75 Wh, ideal para las largas jornadas en el campus ✅ Su diseño ligero y delgado hace que desplazarse al trabajo sea muy cómodo ✅ Thunderbolt 4 y HDMI facilitan la conexión a bases de conexión en la residencia y en el escritorio ✅ La eficiencia de Core Ultra mantiene los ventiladores silenciosos en clase ✅ La carga rápida resulta muy útil entre clases ❌ Las tarjetas gráficas integradas están bien para estudiar, pero no para aplicaciones 3D exigentes ni para jugar

Veredicto final:Para tomar apuntes, investigar y ver contenidos en streaming, el Zenbook 14 OLED ofrece una calidad de imagen excepcional, una gran autonomía y un diseño ultraligero a un precio razonable.

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11. Razer Blade 15 [El mejor portátil para retransmisiones en directo en 2025]

7

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Especificaciones Detalles CPU Intel Core i7/i9 de la serie H de 13.ª generación (según el modelo) GPU GPU para portátiles de hasta GeForce RTX 4070 en los modelos más recientes RAM 16-32 GB de DDR5 Almacenamiento 1 TB PCIe NVMe, actualizable por el usuario Pantalla 15,6″ QHD a 240 Hz o FHD a 360 Hz (las opciones de OLED/QHD varían según el año) Frecuencia de actualización 240-360 Hz por panel Batería Categoría de ~80 Wh Peso ~2,0-2,1 kg Conectividad Thunderbolt 4 (USB-C), HDMI 2.1, USB-A 3.2, 3,5 mm, Wi-Fi 6E

Recomiendo el Páginas 15 si quieres un ordenador que juega a fondo y mantiene una retransmisión limpia. El NVENC de la serie RTX 40 gestionó sin problemas una resolución de 1080p a 60 fps en OBS, mientras que mi juego se mantuvo con un alto número de fotogramas por segundo, y el sistema de refrigeración por cámara de vapor mantuvo las frecuencias estables, sin picos durante la partida.

Por qué lo elegimos Un equipo que permite jugar y retransmitir con fiabilidad y una configuración mínima, gracias a la excelente calidad de NVENC, un comportamiento térmico estable y un panel de vista previa rápido.

El chasis compacto queda muy bien en las fotos y el los puertos son compatibles con tarjetas de captura, dispositivos de audio USB y pantallas duales. Si buscas un equipo de streaming listo para viajar que funcione a la perfección el día del evento, esta es, sin duda, la mejor opción en cuanto a portátiles para 2025.

La estabilidad en directo es más importante que las cifras en bruto sobre el papel. Los streamers que dan prioridad a la estabilidad del codificador y a una configuración fluida pueden comparar ordenadores portátiles para retransmisiones en directo que combinan calidad de vídeo, refrigeración y una disposición versátil de los puertos.

Ventajas Contras ✅ La tecnología NVENC de la serie RTX 40 ofrece una salida nítida en 1080p y 1440p, al tiempo que libera la CPU ✅ La refrigeración por cámara de vapor mantiene la velocidad de disparo y la estabilidad del codificador durante sesiones prolongadas ✅ La alta frecuencia de actualización de la pantalla hace que las vistas previas de OBS y el cambio de chat se perciban de forma inmediata ✅ Su diseño limpio y compacto se adapta a escritorios pequeños y ofrece un aspecto elegante ante la cámara ✅ TB4 y HDMI 2.1 simplifican las configuraciones con dos monitores y tarjetas de captura ❌ Los precios son elevados, por lo que las mejores compras se hacen durante las rebajas

Veredicto final:Si quieres tener menos cajas en el escritorio y una transmisión que se mantenga estable bajo carga, el Razer Blade 15 es la configuración de un solo ordenador en la que confiaría para viajar y asistir a eventos.

★ El mejor portátil para retransmisiones en directo en 2025 Razer Blade 15 Cómpralo en Amazon

12. Microsoft Surface Laptop Studio [El mejor portátil para creadores en 2025]

6.5

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Especificaciones Detalles CPU Intel Core i7-13700H GPU Hasta la GPU para portátiles GeForce RTX 4060 (controladores Studio) RAM 16-64 GB de LPDDR5x Almacenamiento SSD PCIe Gen 4 extraíble de 512 GB a 2 TB Pantalla 14,4 pulgadas, 2400 × 1600 píxeles, PixelSense Flow, 120 Hz, táctil, compatible con lápiz Frecuencia de actualización 120 Hz Batería Se estiman hasta unas 19 horas; depende de la carga de trabajo Peso Alrededor de 1,98 kg Conectividad 2×USB-C (TB4), USB-A, microSDXC, 3,5 mm, Surface Connect, Wi-Fi 6E

Alargo la mano hacia el Surface Laptop Studio 2cuando necesito unlienzo apto para rotuladores que también sirve como mesa de edición silenciosay. La pantalla PixelSense Flow de 14,4 pulgadas ofrece una imagen nítida y fluida a 120 Hz, y la bisagra flexible me permite pasar de un boceto rápido a desplazarme por la línea de tiempo sin perder el ritmo.

Por qué lo elegimos Se trata de una combinación poco habitual de pantalla táctil calibrada a 120 Hz, una potente CPU y una tarjeta gráfica RTX Studio, junto con un diseño abatible hacia delante que realmente mejora las sesiones de dibujo y revisión para el trabajo creativo real.

Con la potencia de la serie Core i7 H, hasta 64 GB de LPDDR5x y compatibilidad con la RTX 4060 Studio, Adobe y Blender funcionan como es debido. Si buscas un equipo para creadores que sea fácil de transportar y que, al mismo tiempo, ofrezca una calidad de estudio, este es el que te recomiendo.

La combinación de el lápiz óptico y su rendimiento es la razón por la que lo llevo siempre en el bolso. Quienes den prioridad a un funcionamiento silencioso y a un rendimiento de audio fluido pueden compararlo ordenadores portátiles para la producción musical que ofrecen una refrigeración silenciosa y una reproducción de baja latencia para el trabajo en estudio.

Ventajas Contras ✅ La pantalla táctil calibrada a 120 Hz, compatible con el Slim Pen 2, mejora la sensación al dibujar y la precisión al desplazarse. ✅ La aceleración RTX agiliza el funcionamiento de las herramientas de IA de Adobe, las exportaciones y las vistas previas en 3D. ✅ Con hasta 64 GB de RAM y un SSD extraíble, ofrece un amplio margen de ampliación y facilidad de mantenimiento. ✅ El diseño abatible hacia delante agiliza las sesiones de revisión y las correcciones de los clientes. ​​ ✅ Se han añadido puertos USB-A y microSDXC para reducir la dependencia de los adaptadores en cámaras y accesorios. ❌ Las especificaciones de la batería son impresionantes, pero dependen en gran medida de la carga de trabajo y del uso de la GPU. ❌ No es el más ligero de su clase una vez configurado para ofrecer el máximo rendimiento.

Veredicto final:Si tu día pasa de la fase de bocetos a la de edición y luego a la revisión por parte del cliente, el Surface Laptop Studio 2 te ofrece una pantalla pensada para los creadores, la velocidad de RTX y puertos que se adaptan a los flujos de trabajo reales con cámaras. Es el convertible en el que confío cuando necesito precisión con el lápiz y rendimiento en la línea de tiempo, todo en un solo dispositivo.

★ El mejor portátil para creadores en 2025 Microsoft Surface Laptop Studio Cómpralo en Amazon

13. LG Gram Book 15 [El mejor portátil para viajar en 2025]

6.5

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Especificaciones Detalles CPU Intel Core Ultra (en el modelo 15Z90S) o Core i5-1334U en el modelo anterior 15Z90R GPU Gráficos integrados de Intel RAM 8-16 GB de LPDDR5 Almacenamiento SSD NVMe de 512 GB; actualizable por el usuario en muchos modelos Pantalla IPS FHD de 15,6″, antirreflejos Frecuencia de actualización 60 Hz Batería ~80 Wh; autonomía estimada de hasta ~18-20 horas de vídeo Peso ~1,14–1,29 kg Conectividad 2 puertos USB-C (USB4/Thunderbolt 4 en algunos modelos), 2 puertos USB-A, HDMI, conector de audio, Wi-Fi 6/6E; ranura para tarjetas microSD en algunas versiones

Alargo la mano hacia el LG Gram 15 cuando se acumulan los vuelos, los taxis y las reuniones con los clientes. Pesa menos de 1,3 kg y cuenta con una batería de 80 Wh, lo que significa cabe perfectamente en una mochila y aún así aguanta todo un día de viaje. El chasis de aleación de magnesio resulta más resistente de lo que parece y la combinación de puertos permite guardar los adaptadores en el cajón.

Por qué lo elegimos Diseño ultraligero, batería de larga duración y una fiabilidad sin complicaciones para tus desplazamientos. Es el portátil de viaje que no te estorba.

Si viajas solo con equipaje de mano y buscas un portátil con pantalla grande que te permita trabajar sin tener que cargar con mucho peso, esta es sin duda una de las mejores opciones para 2025.

Ventajas Contras ✅ Su peso de aproximadamente 1,1 kg reduce la tensión en los hombros durante las jornadas largas ✅ Batería de 80 Wh con una autonomía prolongada, ideal para viajes de larga distancia ✅ Las pruebas de resistencia según la norma MIL-STD aportan tranquilidad ✅ La amplia variedad de puertos reduce al mínimo el uso de adaptadores sobre el terreno ✅ Funcionamiento silencioso y un teclado cómodo para sesiones prolongadas de escritura ✅ El almacenamiento ampliable por el usuario prolonga la vida útil ❌ Las tarjetas gráficas integradas son adecuadas para el trabajo de oficina, pero no para aplicaciones 3D exigentes

Veredicto final:Si lo que buscas es un dispositivo ligero, con una batería de larga duración y una fabricación fiable, el LG Gram Book 15 es el compañero de viaje que elegiría para trabajar con comodidad en una pantalla grande sin que ocupe mucho espacio.

★ El mejor portátil para viajar en 2025 LG Gram Book 15 Cómpralo en Amazon

¿Cómo elegir el mejor ordenador portátil?

Respuesta breve: adapta el presupuesto a la carga de trabajo. Para un portátil para juegos, da prioridad a la CPU, la GPU y la refrigeración; para el trabajo diario, la mayoría de los portátiles con Windows que tengan un sistema operativo limpio y 16 GB de RAM son más que suficientes, y un presupuesto rápido de una tienda local puede superar los precios de las grandes superficies en la compra de un portátil nuevo.

Rendimiento

Elige la CPU en función de tu carga de trabajo, no de tus deseos. Los procesadores Intel Core Ultra y AMD Ryzen HS o HX combinan velocidad y eficiencia:

Los estudiantes y los usuarios de oficinas pueden empezar con Core Ultra 5 o 7.

Los creadores y cualquiera que esté pensando en comprarse un portátil para juegos deberían optar por los procesadores i7 o i9 de la serie H o por el Ryzen 9.

La tarjeta gráfica integrada permite realizar ediciones sencillas. Las RTX 4060 o 4070 ofrecen un aumento real de la potencia de procesamiento para 3D, Unreal, Unity y el escalado mediante IA. Los escritores y profesionales que pasan horas escribiendo a máquina pueden comparar ordenadores portátiles para escribir que dan prioridad al tacto del teclado, la eficiencia de la batería y la comodidad visual. Los artistas visuales necesitan un hardware específico capaz de mantener el rendimiento durante ciclos de exportación intensivos. Un ordenador portátil de gama alta para renderizado garantiza que las tareas de trazado de rayos y la compilación de escenas complejas se completen rápidamente, para que puedas cumplir con los plazos del proyecto.

Memoria RAM y almacenamiento

Ocho gigabytes se quedan cortos. Dieciséis es la referencia práctica. Elige 32 GB para máquinas virtuales, hojas de cálculo de gran tamaño o paquetes de software creativo. ¿Prefieres LPDDR5x o DDR5? Empieza con un SSD NVMe de 512 GB y pasa a uno de 1 TB si trabajas con archivos multimedia. Comprueba si hay una ranura M.2 libre o, al menos, un dispositivo de almacenamiento que el usuario pueda cambiar, para no quedarse sin opciones.

Pantalla

Una pantalla de 14 pulgadas con resolución 2,8K o 3K a una relación de 16:10 sigue siendo nítida y eficiente. Una pantalla de 15 o 16 pulgadas resulta útil si trabajas con líneas de tiempo. Las pantallas OLED ofrecen negros profundos y un contraste intenso. Las pantallas IPS mantienen la calidad de imagen incluso bajo luz intensa. Los creadores deberían optar por una cobertura completa del espacio de color sRGB o cercana al DCI-P3, y realizar una calibración. Quienes se dediquen al trabajo visual también pueden comparar Portátiles para la edición fotográfica a un precio asequible para encontrar pantallas con una reproducción fiel del color sin pagar de más. Una frecuencia de actualización de entre 120 y 240 Hz ofrece una mayor fluidez a la hora de jugar y desplazarse por la pantalla.

Batería y portabilidad

No te fijes en los eslóganes, fíjate en los vatios-hora. Entre 70 y 80 Wh suelen bastar para una jornada escolar o laboral con un brillo razonable. La frecuencia de actualización dinámica, las NPU eficientes y la carga rápida hasta aproximadamente el 50 % en treinta minutos contribuyen a un tiempo de uso real.

Menos de 1,3 kg: realmente fácil de llevar a cualquier parte. El magnesio, la fibra de carbono o el aluminio CNC mejoran la rigidez sin añadir volumen. Para los profesionales que trabajan a distancia, ordenadores portátiles para trabajar desde casa ofrecen la combinación perfecta de autonomía, rendimiento y refrigeración silenciosa para mantener la productividad durante todo el día.

Diseño, temperatura y ruido

Que sea delgado no tiene por qué significar que sea llamativo. Si vas a someterlo a una carga elevada, busca modelos con cámara de vapor o con varios ventiladoress. Una buena ventilación mantiene los componentes a buen rendimiento y evita que te suba la temperatura. Los teclados son más importantes de lo que crees. Elige un modelo en el que puedas escribir durante horas y notarás cómo aumenta tu productividad ya desde la primera semana.

Conectividad, sistema operativo y relación calidad-precio

Thunderbolt 4 o USB4 permite la conexión a una estación de acoplamiento con un solo cable, un disco NVMe externo de alta velocidad y una configuración fluida de doble pantalla. Si te dedicas a la fotografía, asegúrate de que el portátil cuente con un puerto USB-A, HDMI 2.1 y una ranura para tarjetas SD o microSD. Los portátiles Windows modernos son compatibles con la mayor variedad de aplicaciones y periféricos, mientras que macOS destaca en determinados flujos de trabajo creativos.

Busca los modelos insignia de la última generación con descuento. Elige la pantalla que mejor se adapte a tu forma de trabajar, Adapta la CPU y la GPU a tus necesidades, y compra suficiente memoria RAM y espacio de almacenamiento para el año que viene.

Preguntas frecuentes