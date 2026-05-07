Die 10 besten externen SSDs für 2026: Schnell, zuverlässig und erschwinglich

Die beste externe SSD vereint Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Mobilität – Eigenschaften, die internen SSDs fehlen. Allerdings verliert man angesichts der Vielzahl an Optionen und Herstellern leicht den Überblick. Alle versprechen blitzschnelle Übertragungsgeschwindigkeiten, umfassende Kompatibilität und lange Lebensdauer, doch nur sehr wenige halten diese Versprechen auch tatsächlich ein.

Ich habe die ganze Arbeit für dich übernommen, um die Spreu vom Weizen zu trennen. Mit anderen Worten: Ich habe die 10 besten externen SSDs zusammengestellt, die sich durch Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und reichlich Speicherplatz für jedes Budget auszeichnen. Von preisgünstigen bis hin zu Spitzenmodellen unter den externen SSDs – diese Liste bietet einen umfassenden Überblick über die besten Modelle.

Unsere Top-Empfehlungen für externe SSDs

Die heutige umfassende Liste enthält die 10 die zuverlässigsten externen SSD-Modelle. Doch bevor ich dazu komme und diesen Zug erwische, möchte ich kurz meine 3 Unsere bevorzugten tragbaren SSDs. Diese bieten das beste Preis-Leistungs-Verhältnis in Bezug auf Leistung, Geschwindigkeit und Speicherkapazität:

Crucial X9 Pro– Mein Die Nr. 1 unter den tragbaren SSDs mit bis zu 2 TB Speicherkapazität und beeindruckender USB-3.2-Anbindung für blitzschnelle NVMe-Geschwindigkeiten, kurze Ladezeiten bei Spielen und ein robustes Gehäuse für höchste Langlebigkeit. Lexar ES3 – Die beste externe SSD zum kleinen Preis und eine Einstiegslösung für den Umstieg von einer Festplatte, mit beachtlichen Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 2 TB Speicherplatz sowie Unterstützung für Computer, Smartphones, Spielkonsolen und Laptops. Samsung T9 Handy – Samsungdas Arbeitstier des Unternehmens, mit bis zu 4 TB mit schnellem SSD-Speicher, der speziell für große Dateimengen, konstante Lese- und Schreibgeschwindigkeit sowie die Unterstützung aller Plattformen entwickelt wurde.

Die beste externe SSD ist nur einen Klick entfernt – oder vielleicht hast du dir ja schon eine aus der obigen Liste ausgesucht. Wie dem auch sei, ich habe 10 versprochen Schnelle und zuverlässige Lösungen – und ich hasse es, meine Versprechen zu brechen. Lies weiter und lerne deinen neuen tragbaren Datenträger kennen.

Die 10 besten externen SSDs: Sorgenfrei arbeiten, spielen und reisen

Diese tragbaren SSDs bieten Geschwindigkeit, Mobilität und großzügigen Speicherplatz für Gamer, Content-Ersteller, Fotografen, Studenten und normale Nutzer. Wie versprochen, finden Sie nachfolgend die 10 besten externen SSDs mit ihren Funktionen, Vor- und Nachteilen, damit Sie Ihre Wahl ganz unkompliziert treffen können.

1. Crucial X9 Pro [Beste externe SSD insgesamt]

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Technische Daten Details Speicherkapazität Bis zu 4 TB Konnektivität USB-C (USB 3.2 Gen 2) Lese-/Schreibgeschwindigkeit 1.050 MB/s Sicherheit 256-Bit-AES-Hardwareverschlüsselung, Passwortschutz Besondere Merkmale Zusatzsoftware (Mylio Photos+ und Acronis True Image)

Die Crucial X9 Pro ist die beste tragbare SSD, die reichlich Speicherplatz, hervorragende Anschlussmöglichkeiten, blitzschnelle Übertragungsgeschwindigkeiten und ein ansprechendes Design vereint. Für eine externe SSD ist die Crucial X9 Pro ist schnell und liefert Geschwindigkeit auf NVMe-Niveau.

Was die Kompatibilität angeht, Crucial X9 Pro funktioniert auf allen Geräten. Dank Universal Serial Bus Typ Cand USB-A Anschlussmöglichkeiten, sowohl Windows and macOS Die Nutzer kommen voll auf ihre Kosten. Dank seiner konstanten Leistung eignet es sich zudem ideal für die Übertragung großer Dateien und sorgt für kürzere Ladezeiten bei Spielen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Crucial X9 Pro erfüllt einfach alle Kriterien und ist das #1 Die erste Wahl in Sachen Geschwindigkeit, Kapazität, Verarbeitungsqualität und Konnektivität.

Einer der Aspekte, die mir am besten gefallen, ist die Verarbeitungsqualität. Crucial X9 ProDas Gehäuse des Geräts ist sturzsicher und hält Stürzen aus einer Höhe von bis zu 2,3 Meter. Selbst wenn du ungeschickt bist und es auf den Boden fällt, bleiben deine Daten unversehrt. Du kannst Crucial X9 Pro in ein Terabyte, Zwei Terabyteund4 TB Varianten, ideal für Freizeit- und Berufsanwender.

Vorteile Nachteile ✅ Hohe Lese- und Schreibgeschwindigkeiten ✅ Hervorragende Kompatibilität (läuft sowohl unter Windows als auch unter macOS) ✅ Flexible Speichergrößen ✅ Robustes Gehäuse (sturzsicher bis zu einer Höhe von 2,3 Metern) ✅ Elegantes Design ✅ Schnelle Ladezeiten für Gamer ❌ Kein USB-A-Adapter im Lieferumfang enthalten (vielleicht brauchst du ihn gar nicht, und außerdem ist er langsamer)

Endgültiges Urteil: Crucial X9 Pro verkörpert dank seiner vielseitigen Leistung, beeindruckenden Geschwindigkeit, verschiedenen Speicherkapazitäten und umfassenden Kompatibilität perfekt die beste externe SSD.

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2. Lexar ES3 [Die beste preisgünstige externe SSD]

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Technische Daten Details Speicherkapazität Bis zu 2 TB Konnektivität USB-C (USB 3.2 Gen 2) Lese-/Schreibgeschwindigkeit 1.050 MB/s/1.000 MB/s Sicherheit DataShield™ 256-Bit-AES-Verschlüsselung Besondere Merkmale Wärmeableitung mit zweilagigen Graphitplatten

Lexar ES3 zeichnet sich durch ein schlankes Design und kompakte Abmessungen aus, was seine extreme Mobilität unterstreicht. Für ein Einsteigermodell ist es recht schnell und bietet bis zu 1.050 MB/sLesen und1.000 MB/s Schreibgeschwindigkeiten. Ich finde Lexar ES3 besonders gut geeignet für den Austausch alter und verstaubter Festplatten.

Es ist zwar nicht das Schnellste, aber der Leistungssprung ist sofort spürbar. Lexar ES3Angeboteein Terabyteor Zwei Terabyte mit einer großzügigen Speicherkapazität, ideal für den täglichen Gebrauch und für einige professionelle Anwendungen. Dank seiner außergewöhnlichen Kompatibilität, Lexar ES3 funktioniert zuverlässig auf allen Plattformen und sogar auf Spielkonsolen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Lexar ES3 ist die perfekte Wahl für den kleinen Geldbeutel und bietet für diesen Preis vorbildliche Geschwindigkeiten. Außerdem ist es ein lohnenswertes Upgrade gegenüber einer schneckenschnellen Festplatte.

Als beste externe SSD in dieser Preisklasse, Lexar ES3umfasst außerdem256-Bit AES-Verschlüsselungssoftware, die Ihre Dateien lückenlos schützt. Für unter hundert Pfund werden Sie kaum eine vielseitigere, ansprechendere und schnellere tragbare SSD finden.

Vorteile Nachteile ✅ Günstiger Preis (in der Regel etwa 100 Dollar) ✅ Deutlich schneller als selbst die besten Festplattenmodelle ✅ 256-Bit-AES-Hardwareverschlüsselung ✅ Durch sein elegantes Design sticht es hervor ✅ Ideal für Spielkonsolen ✅ Dank seiner kompakten Abmessungen sehr handlich ❌ Es könnte robuster sein, aber die Verarbeitungsqualität ist für den Preis von etwa 100 Dollar immer noch hervorragend

Endgültiges Urteil: Wenn du wenig ausgeben, aber trotzdem von riesigem Speicherplatz, Verschlüsselung, soliden Geschwindigkeiten und einem auffälligen Design profitieren möchtest, dann entscheide dich für Lexar ES3. Es ist die beste externe SSD für unter €100.

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3. Samsung T9 Handy [Die beste externe SSD für Gaming]

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Technische Daten Details Speicherkapazität Bis zu 4 TB Konnektivität USB-C (USB 3.0) Lese-/Schreibgeschwindigkeit 2.000 MB/s Sicherheit 256-Bit-Hardwareverschlüsselung Besondere Merkmale Dynamischer Wärmeschutz

Samsung T9 Handy ist die zuverlässigste externe SSD mit riesiger Speicherkapazität, ausreichender Geschwindigkeit und robustem Design. Die Version, die mir am besten gefällt, ist die 4 TB erstens, und obwohl es etwas teurer ist, SamsungDank seiner beständigen Leistung und Geschwindigkeit ist es sein Geld wert.

Es ist eine fantastische externe SSD für Spiele, wenn Sie kurze Ladezeiten und null Latenz suchen. Ebenso, Es bewältigt häufige Lese-/Schreibzyklen und eignet sich gut für Spielkonsolen, die regelmäßig aktualisiert werden und fast täglich Spielstände laden.

Samsung T9 Handy enthält einige Besonderheiten, die ich immer wieder bewundere. Die erste ist 256-BitHardwareverschlüsselung, aber das andere, Dynamischer Wärmeschutz, verhindert eine Überhitzung der Festplatte und dadurch möglicherweise dessen Inhalt zu beschädigen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Samsungsein Meisterwerk, das in puncto Geschwindigkeit, Verarbeitungsqualität und Sicherheit einem Flaggschiff-Modell in nichts nachsteht – und das zu einem etwas höheren, aber dennoch fairen Preis.

Außerdem ist dieT9 für Mobilgeräte hält bis zu 2,9 Meter Tropfen, und nein, das heißt nicht, dass man damit Rugby spielen sollte.

Vorteile Nachteile ✅ Hervorragende Lese- und Schreibgeschwindigkeiten ✅ Robuste 256-Bit-Hardwareverschlüsselung ✅ Der Dynamischer Wärmeschutz schützt das Laufwerk vor Überhitzung ✅ Extrem widerstandsfähig (bis zu einem Sturz aus 3 Metern Höhe) ✅ Kompatibel mit Spielkonsolen ✅ Es bewältigt häufige Lese- und Schreibzyklen mit hervorragender Zuverlässigkeit ❌ Nicht gerade das günstigste Modell, aber aufgrund seiner Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit seinen Preis auf jeden Fall wert

Endgültiges Urteil: Samsung T9 Handyist einer vonSamsungDie besten externen SSDs mit makelloser Leistung, höchster Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit – speziell entwickelt für Gamer, professionelle Anwender und Content-Creators, die nur das Beste wollen.

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Technische Daten Details Speicherkapazität Bis zu 4 TB Konnektivität Thunderbolt 3, USB-C (USB 3.0) Lese-/Schreibgeschwindigkeit 4.000 MB/s über Thunderbolt 3 Sicherheit 256-Bit-Hardwareverschlüsselung Besondere Merkmale 4.000 lb Druckfestigkeit

SanDisk Professional PRO-G40 übertrifft fast alle Die besten externen Festplatten in puncto Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Robustheit. Diese SSD bietet extrem hohe Lese- und Schreibgeschwindigkeiten über Thunderbolt Schnittstelle, wodurch es ideal für Redakteure und Fachleute, die mit großen Datensätzen arbeiten.

Aufgrund seiner robusten Leistung, SanDisk Professional PRO-G40 behandelt Spieler wie Könige. Keine Verzögerungen, keine endlosen Ladezeiten. Das macht es ideal für Xbox and PlayStation, aber auch kräftig PC Konfigurationen, bei denen eine schnelle SSD ein unverzichtbarer Bestandteil für das Gaming ist.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir haben uns für dasPRO-G40 wegen seiner vielseitigen Anschlussmöglichkeiten, seiner zuverlässigen Leistung und seiner Robustheit, die es mobil machen und dafür sorgen, dass es Sie überallhin begleiten kann.

SanDiskDie handwerkliche Qualität spiegelt sich im Design wider. Die SSD sieht aus, als wäre sie aus Granit gemeißelt, und sie ist Staub- und wasserdicht staub- und wasserabweisend. SanDisk gibt an, dass es bis zu 4.000 PfundDruck.SanDiskDie Kapazität beträgt bis zu 4 TB, sodass für jeden reichlich Platz ist.

Vorteile Nachteile ✅ Thunderbolt-Unterstützung ✅ Geschwindigkeiten von bis zu 30 Gbit/s ✅ Staub- und wasserdicht nach IP68 ✅ Bis zu 4 TB Speicherplatz (ideal für Content-Ersteller und Geschäftskunden) ✅ Geringe Latenz für Gaming ❌ Ein Premium-Preis, der die unübertroffene Geschwindigkeit und Speicherkapazität voll und ganz rechtfertigt

Endgültiges Urteil: SanDiskZu den Hauptmerkmalen gehören unerbittliche Geschwindigkeit (bis zu 4.000 MB/s), Thunderbolt Kompatibilität und herausragende Langlebigkeit – all das macht diese externe SSD zur besten Wahl für Reisende und Berufstätige mit höchsten Qualitätsansprüchen.

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5. LaCie Rugged SSD Pro5 [Die beste zukunftssichere, robuste SSD]

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Technische Daten Details Speicherkapazität Bis zu 5 TB Konnektivität USB-C (USB 2.0/3.0) Lese-/Schreibgeschwindigkeit 6.700 MB/s / 5.300 MB/s Sicherheit 256-Bit-Hardwareverschlüsselung Besondere Merkmale 2 Jahre Datenrettungsdienstleistungen

LaCie Rugged SSD Pro5 ist eine SSD mit einzigartigem Design und einigen außergewöhnlichen technischen Daten. Wie der Name schon sagt, handelt es sich um ein robustes, langlebiges Gerät, stoßfest, staub- und wasserdicht. Es ist eine hervorragende Wahl für die Arbeit, auf Reisen und in Situationen, in denen es auf Zuverlässigkeit ankommt.

Trotz seiner Bauweise, LaCie Rugged SSD Pro5 ist nicht allzu schwer, sodass es sich immer noch gut transportieren lässt. Was die Geschwindigkeit angeht, ist es beeindruckend. SSDs sind schneller als HDDs, aberLaCieDie SSD übertrifft sogar andere SSD-Modelle in derselben Preisklasse mit Lesegeschwindigkeiten von bis zu 6.700 MB/s.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir haben uns für dieses Modell entschieden, weil es über ein robustes Gehäuse, überdurchschnittliche Geschwindigkeiten und ein ansprechendes Design verfügt, das es von billigeren, unscheinbaren SSDs abhebt.

LaCie bietet bis zu4 TB Speicherkapazität, hochgradig kompatibel mit allen gängigen Plattformen, einschließlich macOS sowie Windows-Computer, iPads, iPhones, Android Geräte und vieles mehr. Und schließlich gibt es noch den Datenwiederherstellungsdienst, der in sehr seltenen Fällen bei fast aussichtslosen Datenverlusten nützlich ist.

Vorteile Nachteile ✅ Eine der robustesten SSDs in puncto Langlebigkeit ✅ Geschwindigkeiten von bis zu 20 Gbit/s ✅ Es funktioniert auf allen Plattformen (einschließlich Mobilgeräten) ✅ Der Datenrettungsdienst verhindert Datenverlust ✅ Ansprechendes Design ❌ Für Höchstgeschwindigkeiten ist Thunderbolt 5 erforderlich (mit älteren Versionen ist es aber immer noch schnell genug)

Endgültiges Urteil: LaCie Rugged SSD Pro5 ist die beste externe SSD in Sachen Langlebigkeit, Geschwindigkeit und Mobilität. Sie ist ein Allrounder, der mit allen Geräten kompatibel ist – sowohl für Gelegenheitsnutzer als auch für anspruchsvolle Profis.

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6. Crucial X10 Pro [Die beste Hochgeschwindigkeits-SSD]

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Technische Daten Details Speicherkapazität Bis zu 4 TB Konnektivität USB-C (USB 3.2) Lese-/Schreibgeschwindigkeit 2.100 MB/s / 2.000 MB/s Sicherheit Passwortschutz Besondere Merkmale Im Lieferumfang enthalten sind die Programme Mylio Photos+, Acronis True Image und Adobe Acrobat Pro

Crucial X10 Pro sieht aus, als meine es ernst, und das tut es auch. Die goldene Farbe unterstreicht seinen Wert und präsentiert das X10 Pro wie eine robuste, schnelle und zuverlässige tragbare SSD. Es geht vor allem um hohen Durchsatz und geringe Latenz, was schnelle Dateiübertragungen, Backups und die Bearbeitung von Dateien ermöglicht.

Gamer liebenCrucial X10 Pro for kürzere Ladezeiten und verzögerungsfreies Spielen. Ebenso, Crucial X10 ProDank seiner Konnektivität funktioniert es auf allen Geräten. Sie können es auf einige der besten Laptops um spontan auf Dateien zuzugreifen oder als Ersatz für ein internes Laufwerk in einem Computer.

Warum wir uns dafür entschieden haben Eine goldfarbene SSD, die genauso gut funktioniert, wie sie aussieht. Geschwindigkeit, Kompatibilität, Design, Kapazität – dieses hübsche kleine Paket bietet einfach alles.

Entscheidendist für seine Flexibilität bekannt und bietet Ihnen die Möglichkeit, aus ein Terabyte to 4 TB Speicherkapazität, wobei es hier auf den Preis ankommend erhebliche Preisunterschiede gibt.

Vorteile Nachteile ✅ Einzigartiges Design, insbesondere die goldene Version ✅ Hoher Durchsatz und geringe Latenz für schnelles Lesen/Schreiben und Gaming ✅ Flexible Kapazitätsoptionen ✅ Ideal für schnelle Backups ✅ Die Aluminiumkonstruktion garantiert höchste Strapazierfähigkeit ❌ Bei längerem Gebrauch kann es zwar heißer werden, aber die Leistung bleibt dennoch erhalten

Endgültiges Urteil: Crucial X10 Pro ist die beste tragbare SSD, wenn Sie auf maximale Geschwindigkeit, robuste Bauweise sowie verzögerungsfreies Gaming und schnelle Dateiübertragungen Wert legen. Dazu kommen hervorragende Kompatibilität und großzügiger Speicherplatz – das Ergebnis ist eine der beeindruckendsten SSDs in dieser Preisklasse.

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7. SABRENT Rocket XTRM 5 [Die beste tragbare SSD mit Thunderbolt 5]

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Technische Daten Details Speicherkapazität 4 TB Konnektivität USB-C, USB4, Thunderbolt 3, 4, 5 Lese-/Schreibgeschwindigkeit 6.000 MB/s/5.000 MB/s Sicherheit Silikonhülle für zusätzlichen Fallschutz Besondere Merkmale S.M.A.R.T.-Software zur Überwachung der Temperatur und des Zustands der Festplatte

SABRENT Rocket XTRM 5 hat ein interessantes, unauffälliges Design, das nicht aufdringlich wirkt. Ein kleines schwarzes Rechteck wie dieses kann äußerst wirkungsvoll sein, und das ist es auch, dank Thunderbolt 5 Konnektivität, die Spitzenwerte bei der Geschwindigkeit und Unterstützung für Mac Benutzer.

Der Rocket XTRM 5 ist ideal für Fachleute, die sich mit 4K/8K Videos, große Datensätze und anspruchsvolle Arbeitsabläufe, bei denen es vor allem auf die Leistung ankommt. SABRENT Dadurch ist diese SSD stoßfest, und dank der Konstruktion aus Aluminium und Silikon liegt sie hochwertig in der Hand.

Warum wir uns dafür entschieden haben Hervorragende Geschwindigkeiten mit TB5, bereit, Ihre langsamen Übertragungen auf allen Geräten – einschließlich Mac, PC, Spielkonsolen und andere.

Zwar ist es insgesamt etwas teurer, aber das Rocker XTRM 5 rechtfertigt die Kosten. Man bekommt 4 TB Speicherplatz, bis zu 80 Gbit/s Lese-/Schreibgeschwindigkeiten über Thunderbolt 5… und bietet Spitzenleistung sowohl für Gaming als auch für den alltäglichen Gebrauch – ein Meisterwerk an Vielseitigkeit.

Vorteile Nachteile ✅ Thunderbolt 5-Unterstützung ✅ Plug-and-Play-Anschlussmöglichkeit an Mac, PC und Spielkonsolen ✅ Ideale Leistung für professionelle Fotografen und Videografen ✅ Eine der schnellsten SSDs in dieser Preisklasse ✅ Stoßfestes Gehäuse ❌ Nicht gerade das inspirierendste Design, aber solide verarbeitet und langlebig

Endgültiges Urteil: SABRENT Rocket XTRM 5 bietet die beste Lese-/Schreibgeschwindigkeit bei Thunderbolt 5, wobei der Schwerpunkt auf Mobilität, Langlebigkeit und großem Speicherplatz für anspruchsvolle Nutzer und Gamer liegt.

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8. SanDisk 1 TB Extreme [Die beste externe SSD für den Mac]

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Technische Daten Details Speicherkapazität Bis zu 8 TB Konnektivität USB-C (USB 3.2 Gen 2) Lese-/Schreibgeschwindigkeit 1.050 MB/s/1.000 MB/s Sicherheit 256-Bit-AES-Hardwareverschlüsselung und Passwortschutz Besondere Merkmale SanDisk Memory Zone App zur Dateiverwaltung

SanDisk 1 TB Extreme ist die beste externe SSD für den Mac zu einem recht günstigen Preis. Sie werden die flexiblen Speicheroptionen zu schätzen wissen, die von Fünfhundert Gigabyte to 8 TB, mehr als die vorherigen Optionen. Ich bevorzuge die ein Terabyte eine gute Wahl aufgrund ihres günstigen Preises und der ausgewogenen Kombination aus Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Mobilität.

SanDisk 1 TB Extreme ist in nichts besonders herausragend. Es eignet sich jedoch gut für zuverlässige Backups, Medienbibliotheken und als Reise-Aufbewahrung für den täglichen Zugriff auf Unterlagen. Das Design ist auf Mobilität ausgelegt und verfügt über eine praktische, fingergroße Öse, mit der man es am Schlüsselbund befestigen kann.

Warum wir uns dafür entschieden haben Eine kostengünstige Option mit flexibler Speicherkapazität, ordentlicher Leistung und einem praktischen Design, das Mobilität mit einer einzigartigen Optik verbindet.

Es ist zudem in verschiedenen Farben erhältlich und vereint dank seiner Wasser- und Staubbeständigkeit ansprechendes Design mit hervorragender Verarbeitungsqualität. SanDisk 1 TB ist in erster Linie für Tablets, Computer und Laptops konzipiert, und obwohl auch Gamer davon profitieren können, sind die Lese- und Schreibgeschwindigkeiten nicht optimal.

Vorteile Nachteile ✅ Relativ günstig ✅ Zuverlässige und schnelle Dateisicherungen ✅ Dank der fingerbreiten Öse lässt sich die SSD an einem Rucksack oder anderen Geräten befestigen ✅ Eine ansprechende SSD ✅ Äußerst flexible Speichergrößen ab 500 GB ❌ Die Verarbeitungsqualität könnte besser sein, aber das Gerät ist dennoch wasser- und staubgeschützt

Endgültiges Urteil: SanDisk 1 TB Extreme ist eine robuste tragbare SSD für den täglichen Gebrauch, die sich durch ansprechendes Design, flexiblen Speicherplatz, hohe Produktivität und einfachen Zugriff zu einem fairen Preis auszeichnet.

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8.5

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Technische Daten Details Speicherkapazität Bis zu 4 TB Konnektivität USB-C (USB 3.2 Gen 2), Thunderbolt 4, MagSafe Lese-/Schreibgeschwindigkeit 4.000 MB/s/3.600 MB/s Sicherheit Keine Sicherheitsfunktionen Besondere Merkmale Corsair SSD Toolbox für Firmware-Updates und Laufwerksüberwachung

Corsair EX400Ugehört zu denDie besten externen SSDs für Gamer, dank der Unterstützung durch Universal Serial Bus 4. Universal Serial Bus 4ist schneller und ermöglicht hohe Geschwindigkeiten, die vielseitiger Speicherplatz für Gaming, Mediengenuss und ArbeitVor allem gefällt mir das Design sehr gut.

Schlank und elegant, das Corsair EX400U verschönert Ihren Schreibtisch und lässt Ihren Arbeitsplatz wieder in neuem Glanz erstrahlen. Aber es geht nicht nur um das Aussehen. Das EX400U ist schnell, mit bis zu4.000 MB/sLesegeschwindigkeiten,Thunderbolt 4 Unterstützung sowie eine hohe Bandbreite für die Übertragung großer Dateien.

Warum wir uns dafür entschieden haben A Corsair Eine SSD für Gamer, Profis und alle, die sich riesigen Speicherplatz wünschen – mit Lese- und Schreibgeschwindigkeiten, die denen der teuersten internen SSDs in nichts nachstehen.

Corsair EX400U bietet Standardgrößen an, die von ein Terabyte to 4 TB, sodass es für ein breites Spektrum an Nutzern geeignet ist, einschließlich solcher mit hohen Ansprüchen.

Vorteile Nachteile ✅ Eine gute Wahl für Gamer, die eine geringe Latenz und hohe Geschwindigkeiten benötigen ✅ Beeindruckendes Design ✅ Thunderbolt 4-Unterstützung für Mac-Nutzer ✅ Dank seiner Zuverlässigkeit ideal für den professionellen Einsatz ✅ USB4-Unterstützung für höhere Bandbreite ❌ Etwas teurer, aber die Mehrkosten lohnen sich angesichts der rekordverdächtigen Geschwindigkeit und Kompatibilität

Endgültiges Urteil: Corsair EX400U ist ein leistungsstarker Allrounder, der bei der Verwendung von Universal Serial Bus 4, ein ansprechendes Design und eine hohe Bandbreite, die schnelle Übertragungen im Handumdrehen verspricht.

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10. Samsung T7 Shield [Die beste externe SSD für Kreative und Content-Ersteller]

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Technische Daten Details Speicherkapazität Bis zu 4 TB Konnektivität USB-C (USB 3.2 Gen 2) Lese-/Schreibgeschwindigkeit 1.050 MB/s/1.000 MB/s Sicherheit Passwortschutz, 256-Bit-AES-Hardwareverschlüsselung Besondere Merkmale Samsung Magician – Software zur SSD-Optimierung und Überwachung des Laufwerkszustands

Samsung T7 Shield ist eine der schnellsten externen SSD-Lösungen für Content-Ersteller. Diese robuste, stoßfeste NVMe-SSD bietet erstklassige Leistung und überzeugt angesichts ihres Preises durch hervorragende Geschwindigkeiten. Vor allem ist sie Samsung, damit Sie wissen, welche Qualität Sie erwarten können.

The T7-Schild ist eine der zuverlässigsten externen Festplatten für Fotos und Videos und eignet sich hervorragend für die Bearbeitung unterwegs sowie für die Arbeit mit großen RAW-Dateien. Content-Ersteller, die einen robusten und kompatiblen Speicher benötigen, können die T7-Schild auf einer Vielzahl von Geräten.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir haben dieses Modell für Content-Ersteller, Fotografen und Videografen ausgewählt, die hohe Bandbreite, uneingeschränkte Konnektivität und großzügigen Speicherplatz für große Dateien benötigen.

Es ist kompatibel mit einem PC, Mac, Android Geräte und Spielkonsolen, dank des mitgelieferten USB Typ C auf C and Typ C auf Typ A Kabel, die sofort einsatzbereit sind. Samsung bietet drei Speichergrößen an, wobei die größte, 4 TB, ist mein#1 Wahl zum oben genannten Preis €230.

Vorteile Nachteile ✅ Schnelle SSD für Content-Ersteller ✅ Robustes, stoßfestes Gehäuse ✅ Auf allen Geräten verfügbar ✅ USB-C-zu-C- und USB-C-zu-A-Kabel sind im Lieferumfang enthalten ✅ Für eine Samsung-SSD preisgünstig ❌ Die gummierte Oberfläche ist schwieriger zu reinigen (bietet aber guten Halt und Schutz vor Stürzen)

Endgültiges Urteil: Samsung T7 Shield ist die beste externe SSD für Content-Ersteller und Profis, die ein robustes Gehäuse, ansprechendes Design und eine hohe Übertragungsrate suchen, die das Lesen und Schreiben von Dateien zum Kinderspiel macht.

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Interne vs. externe SSD

SSD steht für „Solid State Drive“ (Festkörperlaufwerk), und es gibt zwei Haupttypen: interne und externe.

Eine interne SSD ist in Ihrem Computer oder Laptop eingebaut und direkt mit der Hauptplatine verbunden. Eine externe SSD hingegen wird extern angeschlossen, in der Regel über den USB or Thunderbolt Anschluss an Ihrem Gerät.

Während externe SSDs durch ihre Mobilität punkten, sind interne SSDs zwar schneller, dafür aber weniger mobil. Beide haben ihre Vor- und Nachteile, auf die ich näher eingehen möchte.

Leistung & Geschwindigkeit . Interne SSDs sind schneller als externe SSDs, insbesondere NVMe-Modelle, die direkt an den M.2-Steckplatz auf dem Motherboard angeschlossen werden. Die besten externen SSDs sind zwar keineswegs langsam, bieten jedoch in der Regel nicht die gleiche Leistung.

. Interne SSDs sind schneller als externe SSDs, insbesondere NVMe-Modelle, die direkt an den M.2-Steckplatz auf dem Motherboard angeschlossen werden. Die besten externen SSDs sind zwar keineswegs langsam, bieten jedoch in der Regel nicht die gleiche Leistung. Installation und Portabilität . Die beste tragbare SSD lässt sich immer einfacher installieren als die interne SSD-Variante. Bei letzterer müssen Sie Ihren Computer oder Laptop öffnen, während eine externe SSD an den USB/ThunderboltHafen.

. Die beste tragbare SSD lässt sich immer einfacher installieren als die interne SSD-Variante. Bei letzterer müssen Sie Ihren Computer oder Laptop öffnen, während eine externe SSD an den USB/ThunderboltHafen. Speichererweiterung und Flexibilität . Einer der wichtigsten Vorteile der besten tragbaren SSDs ist die Speichererweiterung. Schließen Sie sie einfach an, und schon verfügen Sie über ein Terabyte (oder mehrere) zusätzlichen Speicherplatz. Die Aufrüstung Ihres internen Speichers ist aufwändiger, und Ihr Motherboard verfügt nur über eine begrenzte Anzahl an Steckplätzen für NVMe- oder sogar SATA-Festplatten.

. Einer der wichtigsten Vorteile der besten tragbaren SSDs ist die Speichererweiterung. Schließen Sie sie einfach an, und schon verfügen Sie über ein Terabyte (oder mehrere) zusätzlichen Speicherplatz. Die Aufrüstung Ihres internen Speichers ist aufwändiger, und Ihr Motherboard verfügt nur über eine begrenzte Anzahl an Steckplätzen für NVMe- oder sogar SATA-Festplatten. Anwendungsfälle . Interne SSDs sind in Laptops und Computern als schnelle und zuverlässige, aber integrierte Lösungen für Privatanwender und Profis weit verbreitet. Externe SSDs bieten zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten. Sie können mit einigen der am bestenMacBooks (oder andere Geräte) zur schnellen Speichererweiterung, zur Datensicherung, zur Bearbeitung von Medien direkt auf dem Laufwerk und zum Ausführen von portablen Apps für unterwegs.

. Interne SSDs sind in Laptops und Computern als schnelle und zuverlässige, aber integrierte Lösungen für Privatanwender und Profis weit verbreitet. Externe SSDs bieten zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten. Sie können mit einigen der am bestenMacBooks (oder andere Geräte) zur schnellen Speichererweiterung, zur Datensicherung, zur Bearbeitung von Medien direkt auf dem Laufwerk und zum Ausführen von portablen Apps für unterwegs. Langlebigkeit und Sicherheit. Während externe SSDs langlebiger sind, da sie für den mobilen Einsatz konzipiert sind und mitgenommen werden können, sind interne SSDs besser vor physischem Verlust oder Diebstahl geschützt. Externe SSDs bieten jedoch insgesamt eine höhere Sicherheit, da sie über Passwortschutz und Hardwareverschlüsselung verfügen, um Datendiebstahl zu verhindern, selbst wenn die SSD gestohlen wird.

Mein Fazit

Die beste externe SSD vereint Mobilität, Langlebigkeit, Geschwindigkeit und Sicherheit und ermöglicht so einen schnellen Zugriff auf Ihre Dateien, Speichererweiterung und Datensicherung. Auf den ersten Blick mag es schwierig sein, unter meinen 10 Favoriten das für Sie passende Modell zu finden.

Zum Abschluss möchte ich dir noch ein paar hilfreiche Tipps geben, falls du nicht weißt, wo du deine Reise beginnen sollst:

Am besten für Geschwindigkeit und Kompatibilität → Crucial X9 Pro . Mein absoluter Favorit: flexible Speichermöglichkeiten, hohe Geschwindigkeiten und Kompatibilität mit allen Geräten.

. Mein absoluter Favorit: flexible Speichermöglichkeiten, hohe Geschwindigkeiten und Kompatibilität mit allen Geräten. Am besten für einen günstigen Preis → Lexar ES3 . Die beste tragbare SSD zu einem günstigen Preis, die dennoch eine gute Leistung bietet und recht robust ist.

. Die beste tragbare SSD zu einem günstigen Preis, die dennoch eine gute Leistung bietet und recht robust ist. Am besten für Gamer → Samsung T9 Handy . Spieler, die Wert auf geringe Latenz, schnelle Ladezeiten und zuverlässige Backups legen, sollten sich für das leistungsstarke T9 für Mobilgeräte.

. Spieler, die Wert auf geringe Latenz, schnelle Ladezeiten und zuverlässige Backups legen, sollten sich für das leistungsstarke T9 für Mobilgeräte. Die beste robuste und langlebige externe SSD → LaCie Rugged SSD Pro5. Ideal, wenn Sie eine extrem robuste SSD mit zuverlässigen Lese- und Schreibgeschwindigkeiten und einer riesigen Speicherkapazität suchen.

Sind Sie bereit für Ihr nächstes großes SSD-Upgrade? Wählen Sie eine der oben aufgeführten besten externen SSDs aus und spüren Sie sofort den Unterschied.

Häufig gestellte Fragen