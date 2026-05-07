Los mejores portátiles para SolidWorks: 13 recomendaciones para todos los bolsillos

Encontrar el mejor ordenador portátil para SolidWorks puede ser una tarea ardua. Los ordenadores portátiles para SolidWorks debería ofrecer suficiente potencia de procesamiento, capacidad de RAM, rendimiento de la tarjeta gráfica y fiabilidad para gestionar tareas complejas 3D modelado, renderizado y simulación. A ser posible, no deberían costar una fortuna.

Si buscas algo parecido, mis favoritos 13 ordenadores portátiles paraSolidWorks para todos los bolsillos deberían satisfacer tus necesidades. He recopilado las mejores opciones de 2026 tanto para estudiantes como para ingenieros con experiencia, incluyendo opciones asequibles SolidWorks ordenadores portátiles y estaciones de trabajo móviles de gama alta.

Nuestra selección de los mejores portátiles para SolidWorks

Vamos al grano con el 3 los mejores portátiles para SolidWorks. Estos son mis equipos de confianza para obtener la máxima potencia de cálculo, un rendimiento óptimo en el renderizado y una fiabilidad general.

HP ZBook Studio G11 (2024) – El mejor portátil de alto rendimiento para SolidWorks, que combina un procesador Intel i9 de 14.ª generación y una GPU RTX Ada para ofrecer un rendimiento a la altura de los ordenadores de sobremesa. Su pantalla OLED 4K a 120 Hz y su certificación ISV la convierten en la opción perfecta para los profesionales que buscan precisión, velocidad y portabilidad en una estación de trabajo de diseño elegante. HP ZBook Firefly 14 G11 (2024) – Una estación de trabajo de gran potencia con una eficiencia energética impecable y una potencia incansable. Cuenta con una velocidad excepcional en tareas de un solo subproceso, un chasis robusto y compatibilidad con tarjetas gráficas discretas, lo que la hace perfecta para el renderizado y la simulación instantáneos sin ningún tipo de problema. Apple MacBook Pro (2024)– AppleEl mejor portátil para SolidWorks, con el de talla mundial M4 Pro un chip que ofrece un rendimiento multinúcleo líder en el sector y aceleración por GPU. Una pantalla excepcional, una estructura de aluminio resistente y Veinticuatro gigabytes of Double Data Rate 5 eXtreme La memoria RAM convierte este portátil en una auténtica bestia para todos 3D tareas de modelización.

¿Listo para tu nuevo portátil? SolidWorks? Entonces, desplázate hacia abajo y sigue leyendo para encontrar buenos portátiles para SolidWorks que cumplen todos los requisitos.

Los 13 mejores portátiles para SolidWorks: las mejores opciones para el modelado 3D

Aquí es donde encontrarás el mejor portátil para SolidWorks. He incluido portátiles adaptados a cada tipo de usuario, por lo que la selección ofrece un equilibrio entre precio, rendimiento y portabilidad. Ten en cuenta que cada modelo de la lista es la mejor opción dentro de su categoría respectiva.

Para tu comodidad, he incluido sus especificaciones detalladas, sus ventajas, sus inconvenientes y mi veredicto final. Una vez aclarado esto, te invito a que eches un vistazo a mi clasificación completa y descubras qué portátil es el más adecuado para SolidWorks que se adapte a tu profesión o estilo de vida.

1. HP ZBook Studio G11 [El mejor portátil de alto rendimiento para diseño y renderizado 3D]

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Especificaciones Detalles CPU Intel Core Ultra 7 GPU NVIDIA RTX 3000 de la generación Ada, 8 GB de GDDR6 RAM 64 GB de DDR5 Almacenamiento SSD de 512 GB Pantalla 16 pulgadas, 4K (3840 x 2400), BrightView Frecuencia de actualización 60 Hz Batería Iones de litio, 86 Wh Peso 1,74 kg Conectividad Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6E, 2 puertos Thunderbolt 4, HDMI 2.0, 2 puertos USB-C, conector combinado para micrófono y auriculares

The HP ZBook Studio G11 es una estación de trabajo de última generación diseñada para ingenieros, diseñadores y artistas 3D que necesitan precisión y rendimiento en cualquier lugar. Equipada con el procesador Intel Core Ultra 7 y la GPU NVIDIA RTX 3000 Ada, es capaz de manejar tareas exigentes SolidWorks ensamblajes, renderizado en tiempo real y tareas de simulación sin esfuerzo. Su nítida pantalla BrightView 4K de 16 pulgadas ofrece una claridad y una precisión cromática impresionantes, perfectas para los profesionales creativos que valoran los detalles.

Por qué lo elegimos Elegimos elHP ZBook Studio G11 por su combinación ideal de movilidad y rendimiento de nivel profesional. Ofrece una potencia comparable a la de un ordenador de sobremesa en un chasis elegante y portátil, al tiempo que mantiene una excelente gestión térmica y un funcionamiento silencioso.

La pantalla 4K calibrada con DreamColor de HP y la potente GPU de la generación Ada convierten a este portátil en una máquina de ensueño para ingenieros, animadores y creadores de contenido. Gracias a su batería de larga duración y a su sólida construcción, es ideal para el trabajo en estudio o para profesionales que viajan con frecuencia y necesitan un alto rendimiento constante.

Pros Cons ✅ Potente CPU Intel Core Ultra 7 y GPU RTX Ada ✅ Pantalla BrightView 4K con una precisión cromática excepcional ✅ Certificado por ISV para SolidWorks y aplicaciones creativas ✅ Excelente diseño térmico para un rendimiento constante ✅ Ligera para ser una estación de trabajo (1,74 kg) ✅ Gran conectividad y puertos modernos ❌ Precio más elevado en comparación con otros modelos de ZBook ❌ Opciones limitadas de ampliación de la memoria RAM y el almacenamiento

Mi veredicto:

The HP ZBook Studio G11 es la mejor opción para SolidWorks y otras aplicaciones profesionales de 3D. Combina una calidad visual de lujo, hardware de última generación y un diseño portátil en una única estación de trabajo diseñada para ofrecer precisión y potencia.

2. HP ZBook Firefly 14 G11 [El mejor portátil económico para SolidWorks]

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Especificaciones Detalles CPU AMD Ryzen 5 Pro GPU Nvidia RTX A500, 4 GB de GDDR6 RAM 16 GB Almacenamiento SSD de 512 GB Pantalla 14 pulgadas, Full HD, LCD Frecuencia de actualización 60 Hz Batería Li-Po, 56 Wh Peso 1,4 kg Conectividad 2 puertos Thunderbolt 4, HDMI, USB SuperSpeed tipo A, lector de tarjetas inteligentes, WiFi, Bluetooth

HP ZBook Firefly 14 G11es un pequeño,de catorce pulgadas, una estación de trabajo portátil ultraligera y de bajo consumo H/U CPU que siguen ofreciendo una velocidad excepcional en un solo subproceso. Entre sus características más destacadas se encuentran la seguridad de nivel empresarial, un chasis resistente y un garantía para empresaspara uso profesional.

The ZBook Firefly 14 G11 ofrece numerosas opciones de conectividad. Dispones de dos Thunderbolt 4 puertos y compatibilidad con doble pantalla para conectar un CAD banco. Mientras tanto, también puedes configurarlo con una tarjeta gráfica dedicada para mayor potencia, o conformarse con la iGPU, que sigue siendo potente, en Delgadomodelos.

Por qué lo elegimos The Firefly 14 G11 es el mejor portátil pequeño para SolidWorks con unas especificaciones técnicas impresionantes para 3D modelado y ensamblajes de gran tamaño.

Sin duda, es uno de los mejores portátiles para los estudiantes que quieran trabajar con SolidWorks en sus viajes. Su reducido tamaño no le resta potencia, ya que el Firefly 14 G11 ofrece un rendimiento impresionante para ser tan sencillo 3D desde el modelado hasta los ensamblajes a gran escala y las simulaciones complejas.

Ventajas Contras ✅ Fácil de transportar gracias a su tamaño reducido ✅ Chasis resistente ✅ Garantía para empresas ✅ Excelente rendimiento para grandes conjuntos ✅ Compatibilidad con doble pantalla ❌ Los modelos delgados tienen una GPU integrada (aunque también puedes optar por una discreta) ❌ Biseles de pantalla ligeramente más anchos (compensados por una pantalla nítida)

Mi veredicto:

HP ZBook Firefly 14 G11 combina la portabilidad con una calidad de fabricación impecable y un rendimiento inquebrantable, lo que lo hace ideal para aprovechar al máximo la potencia de SolidWorks. Aunque es ideal para los estudiantes, también resulta perfecto para los ingenieros que viajan con frecuencia y quieren entregar sus trabajos a tiempo.

3. Apple MacBook Pro [El mejor portátil con macOS para SolidWorks mediante virtualización]

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Especificaciones Detalles CPU Apple M4 Pro GPU GPU integrada de 20 núcleos RAM 24 GB de DDR5 Almacenamiento SSD de 1 TB Pantalla 14,2 pulgadas, Liquid Retina XDR, 3024 x 1964 píxeles Frecuencia de actualización 120 Hz Batería Iones de litio, 74 Wh Peso 1,55 kg Conectividad MagSafe 3, conector para auriculares de 3,5 mm, 2 puertos Thunderbolt 5, ranura SDXC, HDMI, Bluetooth, WiFi, USB 4, DisplayPort

Apple MacBook Pro es famoso por ser uno de los el mejorMacBook opciones. Sin embargo, también es el mejor portátil para SolidWorks que unApple que puede usar cualquier amante. Estamos hablando de la 2024 modelo, con el M4 Pro chip, que destaca por su extraordinaria capacidad de procesamiento multinúcleo y la aceleración de la tarjeta gráfica.

The MacBook Pro resiste cargas pesadasSolidWorks proyectos como un juego de niños, gracias a la virtualización. Además, el MacBook Pro’s Liquid Retina XDR pantalla con36 cm ofrece un brillo deslumbrante y imágenes nítidas como un bisturí para aplicaciones de precisión 3D modelización.

Por qué lo elegimos The MacBook M4 Pro es, sin lugar a dudas, el mejor Apple ordenador portátil paraSolidWorks, con un rendimiento de CPU y gráficos impresionante y una calidad de pantalla excepcional para una inspección precisa de los modelos.

Por otro lado, los usuarios pueden disfrutar de Veinticuatro gigabytes of Doble velocidad de transmisión de datos 5memoria unificada con una velocidad ultrarrápidaun terabyte SSD, lo que permite un flujo de trabajo fluido en tareas de simulación, renderizado y revisión de diseños.

Ventajas Contras ✅ Una de las CPU más potentes del mundo (M4 Pro) ✅ Pantalla Liquid Retina XDR de alta nitidez ✅ Memoria unificada DDR5 de alta velocidad ✅ Amplio almacenamiento en SSD ✅ Ideal para renderizados y simulaciones de larga duración ✅ Excelente autonomía de la batería (hasta 24 horas) ❌ No es el más económico (pero vale la pena pagar el sobreprecio) ❌ macOS requiere virtualización para SolidWorks (pero sigue funcionando bien)

Mi veredicto:

Apple MacBook Pro es el mejor portátil para SolidWorks on «Apple»Es un portátil fantástico para arquitectura, ingeniería o cualquier otro trabajo de modelado, renderizado y simulación. Su tamaño moderado se adapta tanto al estilo de vida como a las necesidades de recursos de estudiantes e ingenieros.

4. Cajas NP9560R [El mejor portátil de gama gaming para SolidWorks y modelado 3D]

Nuestra puntuación:



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Especificaciones Detalles CPU Intel Ultra 9 275 HX GPU Nvidia GeForce RTX 5070 Ti, 12 GB de GDDR7 RAM 32 GB de DDR5 Almacenamiento SSD de 1 TB Pantalla 16 pulgadas, 2560 × 1600 píxeles, LCD Frecuencia de actualización 240 Hz Batería Li-Po, 80 Wh Peso 2,25 kg Conectividad Bluetooth, Ethernet, WiFi, 2 puertos USB, 2 puertos Thunderbolt 4, HDMI

Cajas NP9560R cuenta con una alta frecuencia de reloj Intel Ultra/H opciones de CPU de la serie para operaciones rápidas en un solo subproceso, que suelen ser importantes para la navegación por el modelo. El modelo cuenta con varios TGP de alta resolución EnvidiaLas GPU, que ofrecen un rendimiento de nivel de ordenador de sobremesa en un chasis de portátil más compacto, lo convierten en una opción ideal para los profesionales que también puedan necesitar un tampoco ahorachorarios de las VPN cuando se trabaja a distancia o se accede a archivos confidenciales de proyectos.

Cajas NP9560Rse negociaSolidWorks sin esfuerzo gracias a la refrigeración por cámara de vapor, que mantiene unas frecuencias elevadas durante largas sesiones de resolución de problemas, exportaciones y tareas de renderizado complejas. El portátil cuenta con almacenamiento SSD, pero también ofrece dos M.2 and No vamos a llegarranuras paraampliar su ya gigantesca oferta de memoria y almacenamiento.

Por qué lo elegimos Una opción fantástica por su velocidad en un solo subproceso y su elevado TGP EnvidiaGPU y un sistema de refrigeración por cámara de vapor que garantiza un rendimiento óptimo y duradero.

En general,Cajas NP9560R Está diseñada para durar y ofrecer un rendimiento constante y un TGP de la GPU elevado, algo esencial para proyectos exigentes y simulaciones prolongadas.

Ventajas Contras ✅ Potencia de procesamiento y gráfica extremadamente alta ✅ Refrigeración por cámara de vapor ✅ Numerosas ranuras SODIMM y M.2 ✅ Batería Li-Po de gran capacidad para sesiones más largas con SolidWorks ✅ La frecuencia de actualización de 240 Hz ofrece una gran fluidez ❌ Muy pesado (debido a los materiales de alta calidad)

Mi veredicto:

Cajas NP9560Res un ejemplo magistral de potencia bruta, refrigeración eficiente y capacidad de ampliación de almacenamiento y memoria, lo que ofrece flexibilidad para aplicaciones a gran escala SolidWorks proyectos. Es uno de los portátiles mejor valorados para Fusion 360, AutoCAD, y otras tareas de ingeniería, en las que la potencia de este portátil siempre sorprende.

5. Atentamente, 15.6 [El mejor portátil para estudiantes de SolidWorks]

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Especificaciones Detalles CPU AMD Ryzen 7 Pro 6850U GPU AMD Radeon 680M (integrada) RAM 32 GB de DDR5 Almacenamiento SSD de 1 TB Pantalla 15,6 pulgadas, IPS LCD, Full HD Frecuencia de actualización 60 Hz Batería Li-Po, 53,58 Wh Peso 1,7 kg Conectividad Bluetooth, WiFi, HDMI, 2 puertos USB 3.0, USB tipo A, USB tipo C, Express Card

Atentamente, 15.6 es muy asequible, tiene un diseño elegante y es configurable Ryzen/Ho de gama mediaIntel CPU que ofrecen una velocidad sólida en un solo núcleo. Me gusta mucho su RAM ampliable y almacenamiento NVMe, lo que te permite aumentar la potencia del portátil cuando empiezas a trabajar en proyectos más grandes.

En cuanto a la conectividad, Atentamente, 15.6 es ágil como una pantera, con Bus serie universal tipo C and Interfaz multimedia de alta definiciónpuertos para conectar rápidamente monitores en un CAD banco. A pesar de su tamaño algo mayor, Atentamente, 15.6 es ligero, ya que solo pesa 1,7 kg, lo que permite a los estudiantes y a los ingenieros pasar fácilmente de la oficina al teletrabajo.

Por qué lo elegimos ElegimosAtentamente, 15.6 como una opción asequible SolidWorks un portátil con un diseño atractivo, componentes internos actualizables y una amplia conectividad que se extiende a CAD bancos.

Y lo mejor de todo es que,Atentamente, 15.6Las actualizaciones de este modelo también son económicas, por lo que ampliar el almacenamiento o la memoria no te supondrá un gran gasto. No hay opción de tarjeta gráfica dedicada, pero el AMD Radeon 680Mofertaspotencia suficiente para el renderizado y simulaciones de tamaño medio.

Ventajas Contras ✅ Opciones de procesador configurables



✅ Excelente rendimiento en un solo subproceso (más adecuado para SolidWorks) ✅ Los puertos HDMI y USB-C se pueden utilizar para una estación de trabajo CAD ✅ Actualizaciones rentables ✅ Diseño portátil ❌ No tiene tarjeta gráfica dedicada (su iGPU es lo suficientemente potente) ❌ Duración media de la batería (aunque sigue siendo ideal para proyectos de tamaño medio)

Mi veredicto:

Puedo resumirlo Atentamente, 15.6 en tres palabras: portátil, ligero y asequible. Atentamente, 15.6 es lo suficientemente potente para las tareas más exigentes SolidWorks tareas, con componentes internos actualizables y una gran portabilidad para un CAD para montar en un banco de trabajo o como solución para el hogar o la oficina.

6. Estación de trabajo portátil Dell Precision 3490 [La estación de trabajo portátil con la mejor relación calidad-precio para SolidWorks]

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Especificaciones Detalles CPU Intel® Core™ Ultra 5 125H, vPro® Essentials GPU NVIDIA RTX 500 Ada, 4 GB de GDDR6 RAM 8 GB de DDR5 Almacenamiento SSD M.2 PCIe NVMe de 2 TB Pantalla 14″ FHD, antirreflejos Peso ≈ 1,40 kg (3,09 lb) Conectividad Wi-Fi 6E, 2 puertos Thunderbolt 4, USB-A 3.2 Gen 1, HDMI 2.1, Ethernet, ranura para tarjeta Nano SIM, conector combinado para auriculares y micrófono

The Estación de trabajo portátil Dell Precision 3490 ofrece un valor excepcional a los usuarios de SolidWorks y a los ingenieros que necesitan un rendimiento de nivel profesional en un formato portátil. Equipado con el procesador Intel® Core™ Ultra 5 125H y la GPU NVIDIA RTX 500 Ada, está optimizado para flujos de trabajo de CAD, simulación y modelado 3D.

Por qué lo elegimos Elegimos elPrecisión 3490 por su excepcional equilibrio entre rendimiento, movilidad y precio asequible. Esta estación de trabajo, certificada por ISV, está diseñada para manejar con facilidad SolidWorks y otros programas de diseño exigentes, al tiempo que ofrece una fiabilidad y facilidad de mantenimiento de nivel empresarial.

A pesar de su tamaño compacto de 14 pulgadas, ofrece un rendimiento térmico sólido y una impresionante variedad de opciones de conectividad, entre las que se incluyen dos puertos Thunderbolt 4 y Wi-Fi 6E.

Pros Cons ✅ Certificado por ISV para SolidWorks y flujos de trabajo CAD/FEA ✅ GPU de clase profesional con controladores estables ✅ Diseño ligero pero resistente, conforme a la norma MIL-STD-810H ✅ Excelente selección de puertos y capacidad de ampliación ✅ Rendimiento sólido y constante en tareas de renderizado prolongadas ❌ Limitado a pantallas FHD (sin opción 4K) ❌ La pantalla más pequeña puede resultar algo limitada para realizar varias tareas a la vez

Más allá del rendimiento puro, el Precisión 3490destaca por su calidad de fabricación y su facilidad de uso. Su certificación MIL-STD-810H garantiza que puede soportar sin problemas los desplazamientos, el trabajo en el laboratorio y el uso profesional diario.

El teclado resulta cómodo para sesiones prolongadas de escritura, y la pantalla FHD antirreflejos lo hace ideal para trabajar durante largos periodos de tiempo en entornos luminosos o en aulas. Su tamaño compacto y su diseño ligero (≈1,4 kg) facilitan su transporte sin sacrificar la fiabilidad de la estación de trabajo.

Mi veredicto:

The Dell Precision 3490 Es la estación de trabajo portátil con la mejor relación calidad-precio para estudiantes de ingeniería y profesionales que necesitan el rendimiento de una estación de trabajo auténtica en un formato portátil y asequible. Ideal para SolidWorks, el modelado 3D y los trabajos de simulación, es la compañera de viaje perfecta para los proyectos de diseño más exigentes.

7. GIGABYTE AORUS [El mejor portátil para creadores: ideal para SolidWorks y visualización 3D]

Nuestra puntuación:



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Especificaciones Detalles CPU Intel Ultra 7 155H GPU Nvidia GeForce RTX 4060, 8 GB de GDDR6 RAM 16 GB de DDR5 Almacenamiento SSD de 1 TB Pantalla 15 pulgadas, IPS, 2560 x 1440 píxeles Frecuencia de actualización 165 Hz Batería Li-Po, 99 Wh Peso 2,39 kg Conectividad WiFi 6E, Bluetooth 5.2, HDMI 2.1, Mini DP 1.4, Thunderbolt 4, 2 puertos USB tipo A, USB tipo C

GIGABYTE AORUS cuenta con combinaciones de CPU y GPU de gama muy alta, lo que te permite elegir entre i7, i9, o Intel UltraCPU ySerie RTX 40/50 GPU con opciones de TGP elevado. ¡A los gamers les encantará! Sin embargo, AORUS también es una fantástica SolidWorks ordenador portátil con alta resolución 2K IPS panel con un16:10 relación de aspecto para una inspección detallada del modelo.

GIGABYTEsu avanzado sistema de refrigeración y MUX La opción de desactivar la iGPU en muchos modelos te permite saca el máximo rendimiento a tu tarjeta gráfica dedicada. El portátil ofrece múltiples TB4/Interfaz multimedia de alta definición salidas para configuraciones con varios monitores CAD bancos.

Por qué lo elegimos Una opción perfecta para el segmento de gama alta SolidWorks tareas cotidianas e incluso para jugar. Lo elegimos por su potente combinación de CPU y GPU, su MUX interruptor, y una preciosa IPS pantalla.

Disfrutarás de un rendimiento digno de un ordenador de sobremesa, GPU con un TGP elevado y unas excelentes prestaciones de E/S para gestionar ensamblajes de gran tamaño, disfrutar de configuraciones con varias pantallas y ofrecer resultados con el mínimo compromiso.

Ventajas Contras ✅ Impresionantes combinaciones de CPU y GPU ✅ Pantalla IPS con imágenes nítidas ✅ El conmutador MUX mejora el rendimiento de la GPU ✅ Compatibilidad con configuraciones de varias pantallas ✅ Frecuencia de actualización de 165 Hz para un funcionamiento más fluido ❌ Bastante voluminoso (pantalla grande + acabado de alta calidad)

Mi veredicto:

GIGABYTE AORUS cuenta con componentes, pantalla y chasis de primera calidad, lo que lo convierte en uno de los portátiles más impresionantes para SolidWorks. La CPU y la GPU personalizables ofrecen numerosas opciones para adaptar el portátil a tus necesidades y al volumen de tus proyectos sin gastar de más.

8. ASUS ZenBook 15 [El mejor portátil ligero para profesionales de SolidWorks]

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Especificaciones Detalles CPU AMD Ryzen 5 7535U GPU AMD Radeon (integrada) RAM 16 GB de DDR5 Almacenamiento SSD de 1 TB Pantalla 15,6 pulgadas, LCD, Full HD Frecuencia de actualización 60 Hz Batería Iones de litio, 67 Wh Peso 1,65 kg Conectividad WiFi 6E, Bluetooth 5.3, conector para auriculares de 3,5 mm, 2 puertos USB tipo C, USB tipo A, HDMI 2.1 TMDS

Una de lasel mejorASUS ordenadores portátiles en esta lista, el ZenBook 15, ofrece una alta resolución OLED pantalla que ofrece una geometría detallada y un excelente contraste en los modelos sombreados. Puedes elegir entre modelos de bajo consumo Clase H or Ryzen U/H Procesadores con un buen rendimiento en un solo núcleo para la edición de piezas y la creación de bocetos.

ASUS ZenBook 15 combina una sólida, chasis rígido con una excelente disipación térmica en sus modelos, lo que ofrece un equilibrio perfecto entre potencia y portabilidad. Cuenta con un almacenamiento NVMe ultrarrápido con Thunderbolt/USB-C puertos que garantizan una conectividad de primera categoría y la posibilidad de utilizar pantallas auxiliares.

Por qué lo elegimos The ZenBook 15 destaca por su claridad visual gracias a su OLED pantalla, mientras que su chasis rígido y sus potentes componentes internos ofrecen un rendimiento más que suficiente para todas las SolidWorkstareas relacionadas con…

Uno de sus aspectos más impresionantes es el pantalla de alta resolución, que destaca por la precisión del color y resulta ideal para renderizados de gran detalle e inspecciones.

Ventajas Contras ✅ Pantalla OLED de alta resolución ✅ Velocidad ejemplar en un solo subproceso ✅ Almacenamiento NVMe fiable ✅ Puerto Thunderbolt/Type-C para pantallas externas ✅ Buena duración de la batería ❌ La pantalla de 60 Hz resulta menos fluida, pero sigue ofreciendo una nitidez excepcional ❌ GPU integrada (con un gran rendimiento)

Mi veredicto:

ASUS ZenBook 15 es un portátil ligero, pero potente, para SolidWorks con una pantalla excepcional, unos gráficos impresionantes y una potente gama de procesadores. Los usuarios disfrutarán de un rendimiento en un solo subproceso más que aceptable, una generosa capacidad de almacenamiento NVMe y una gran portabilidad, tanto para estudiantes como para ingenieros que trabajan en la oficina.

9. Lenovo LOQ 15 [El mejor portátil de gama media para SolidWorks]

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Especificaciones Detalles CPU AMD Ryzen 7-8845HS GPU Nvidia GeForce RTX 4060, 8 GB de GDDR6 RAM 16 GB de DDR5 Almacenamiento SSD de 1 TB Pantalla 15,6 pulgadas, LCD, Full HD Frecuencia de actualización 144 Hz Batería Iones de litio, 60 Wh Peso 2,38 kg Conectividad Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E, 2 puertos USB tipo C, 2 puertos USB tipo A, DisplayPort, HDMI 2.1, Ethernet,

Lenovo LOQ 15 es un portátil de gama media para SolidWorks con unas especificaciones sorprendentemente buenas. El LOQ La serie es conocida por su CPU para juegos, comoRyzen or Intel H, con una amplia gama de Nvidia RTX gráficos. En esta ocasión, tenemos el 4060 with 8 GB of Gráficos de doble velocidad de transferencia de datos 6RAM.

Lenovo LOQ 15ofrece un144 Hz panel para una rotación y un desplazamiento fluidos, mientras que refrigeración eficaz evita que el equipo se sobrecaliente y, en última instancia, se ralentice. El LOQ 15 cuenta con almacenamiento NVMe y memoria RAM ampliables en muchos modelos, lo que lo convierte en una opción destacada entre genialLenovo ordenadores portátilesapto paraSolidWorks y otros3D grandes potencias del mundo del modelaje.

Por qué lo elegimos Un dispositivo de gama media perfecto para quienes tienen un presupuesto limitado, con una gran variedad de AMD and Intel Procesadores, una tarjeta gráfica independiente y una experiencia ultrafluida 144 Hz panel.

Al otro lado de la línea, el LOQ La serie cuenta con potentes combinaciones de CPU y GPU con margen térmico para garantizar un suministro de energía duradero y una navegación fluida por los modelos, todo ello a un coste inferior al de la mayoría de las estaciones de trabajo de nivel profesional.

Ventajas Contras ✅ Una relación calidad-precio increíble ✅ Pantalla de 144 Hz con una fluidez excepcional ✅ Una refrigeración eficaz evita la reducción de rendimiento ✅ Amplia variedad de opciones de GPU y CPU ✅ Gran capacidad de almacenamiento SSD de 1 TB ❌ Un mayor tamaño y peso afectan a la portabilidad, pero garantizan una mayor durabilidad

Mi veredicto:

Lenovo LOQ 15 es un impresionante dispositivo de gama media con el que sacar el máximo partido a tu SolidWorks proyectos. Combinando una CPU de gama alta con RTXoptar por gráficos de alto nivel es la decisión acertada, ya que le da al LOQ 15 una ventaja competitiva frente a la competencia con precios similares.

10. Acer Nitro 5 [El mejor portátil básico para usuarios de SolidWorks]

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Especificaciones Detalles CPU Intel Core i5-12500H GPU Nvidia GeForce RTX 3050 Ti, 4 GB de GDDR6 RAM 16 GB de DDR4 Almacenamiento SSD de 512 GB Pantalla 15,6 pulgadas, IPS, Full HD Frecuencia de actualización 144 Hz Batería Iones de litio, 57,5 Wh Peso 2,5 kg Conectividad Bluetooth, HDMI, WiFi 6, 2 puertos USB tipo C, 2 puertos USB tipo A, Thunderbolt 4, Ethernet

Acer Nitro 5 es una opción básica y uno de los mejores portátiles para estudiantes de secundaria. Se encuentra fácilmente en el mercado y constituye una plataforma para juegos con una buena relación calidad-precio, con Serie HCPU yRTX GPU en muchos modelos. Por el precio, el Nitro 5Su sistema de refrigeración es eficiente, lo que permite frecuencias de reloj sostenidas de la GPU.

Este portátil asequible para SolidWorks incluso tiene algunosM.2 ranuras y memoria RAM ampliable. Además, las opciones de conectividad permiten conectar monitores externos, mientras que el RTX 3050 Ti La tarjeta gráfica ofrece imágenes nítidas al utilizar el Ultra HDresolución.

Por qué lo elegimos Elegimos elNitro 5 por su capacidad de almacenamiento y RAM ampliables, con opciones fiables de CPU y GPU para hacer frente incluso a las tareas más complejas SolidWorks simulaciones.

Teniendo en cuenta su modesto precio, Acer Nitro 5 cuenta con una GPU de alto TGP, componentes internos personalizables y la portabilidad necesaria para estudiantes e ingenieros noveles que deseen un rendimiento fiable sin gastarse una fortuna.

Ventajas Contras ✅ Opción básica y asequible ✅ Frecuencias de GPU elevadas y constantes ✅ Ranuras M.2 para ampliar la capacidad de almacenamiento ✅ GPU de alto TGP ✅ Pantalla IPS de alta calidad ❌ Muy pesado (debido a su excelente sistema de refrigeración y a los materiales resistentes) ❌ No es una bisagra de la mejor calidad (aunque sigue siendo estupenda por el precio)

Mi veredicto:

Me gustaAcer Nitro 5 por su versatilidad a un precio relativamente bajo. Aunque su hardware no es nada del otro mundo, es más que suficiente para un uso sin complicaciones SolidWorks modelado, renderizado y simulaciones, con frecuencias de CPU y GPU constantes.

11. Lenovo ThinkPad E15 [El mejor portátil de clase empresarial para ingenieros de SolidWorks]

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Especificaciones Detalles CPU Intel Core i5-1135G7 GPU Iris Xe (integrado) RAM 16 GB de DDR4 Almacenamiento SSD de 512 GB Pantalla 15,6 pulgadas, LCD, Full HD Frecuencia de actualización 60 Hz Batería Iones de litio, 45 Wh Peso 1,7 kg Conectividad Ethernet, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, Thunderbolt 4, USB 3.2, USB 2.0, HDMI 1.4b, toma de auriculares de 3,5 mm

Lenovo ThinkPad E15 es una opción de clase empresarial, lo que se traduce en fiabilidad y comodidad para largas sesiones de modelado y documentación. Puedes configurar este portátil para SolidWorks con una de la 12.ª o 13.ª generación Intel or AMD Ryzen Cambia la CPU y amplía la memoria RAM o el almacenamiento SSD.

The Iris Xe La tarjeta gráfica integrada también es muy recomendable. La ThinkPad E15 cuenta con todos los puertos que necesitas, incluyendo Ethernet para transferencias estables y USB-C para bases de conexión. LenovoLa calidad de fabricación es impecable, mientras que la garantía ampliada garantiza reparaciones sencillas y un uso durante muchos años.

Por qué lo elegimos Una impresionante opción de clase ejecutiva que ofrece comodidad a largo plazo, numerosas opciones de conectividad y una calidad de fabricación de primera categoría para que te dure toda la vida.

Es un vehículo todoterreno para el día a día, diseñado para CAD tareas, gracias a un rendimiento constante en un solo subproceso y a una capacidad de ampliación que supera a la de la mayoría de los portátiles de oficina para SolidWorks al mismo precio.

Ventajas Contras ✅ Teclado cómodo para un uso prolongado ✅ Eficientes gráficos Intel Xe ✅ Puerto Ethernet para una mejor conexión a Internet ✅ La garantía ampliada facilita las reparaciones ✅ Impresionante rendimiento en un solo subproceso ❌ La duración de la batería no es la mejor (pero supera las 10 horas) ❌ Le vendría bien más capacidad de almacenamiento (aunque 512 GB siguen siendo suficientes para muchos)

Mi veredicto:

The ThinkPad 15 Este modelo ofrece una configuración altamente personalizable con un potente procesador, almacenamiento SSD de alta velocidad y una calidad profesional de primer nivel. Es uno de los mejores portátiles para estudiantes e ingenieros que deseen utilizar SolidWorks sin preocuparse por la falta de potencia de cálculo.

12. ASUS ROG Strix G16 [El portátil con mejor rendimiento para trabajar con SolidWorks y simulación]

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Especificaciones Detalles CPU Intel Core i5-13450HX GPU Nvidia GeForce RTX 5050, 8 GB de GDDR5 RAM 16 GB de DDR5 Almacenamiento SSD de 1 TB Pantalla 16 pulgadas, LED, 1920 x 1200 píxeles Frecuencia de actualización 165 Hz Batería Iones de litio, 90 Wh Peso 4,58 kg Conectividad Wi-Fi 7, Ethernet, 2 puertos Thunderbolt 5, 3 puertos USB tipo A, HDMI 2.1, conector para auriculares de 3,5 mm

ASUS ROG Strix 16ofertasRyzen H/X and Intel H/X procesadores con una potencia extraordinaria para hacer frente a las tareas más exigentes SolidWorks proyectos. El más reciente RTX de 5.ª generación tarjetas gráficas de alta resolución WUXGA/QHDpaneles y unMUX conmutador de alimentaciónuna gran potencia gráfica para todas las tareas.

ASUS tampoco se ha descuidado la personalización, ya que permite equipar el portátil con hasta64 GB o más de RAM e incluyen varios discos NVMe para almacenar proyectos de gran tamaño. Como famoso portátil para juegos, el ROG Strix 16 da prioridad al rendimiento de la GPU, algo fundamental para el renderizado en tiempo real.

Por qué lo elegimos The ROG Strix 16 cuenta con un hardware llamativo, una pantalla de alta resolución y memoria RAM y NVMe ampliables, lo que lo convierte en una opción destacada para SolidWorks (y los aficionados a los videojuegos) que buscan un alto rendimiento.

Un portátil para juegos también cuenta con una gestión térmica de primera clase y un amplio margen de rendimiento de la GPU, lo que garantiza un rendimiento de renderizado constante y una interacción fluida con grandes conjuntos de datos, potenciada por la aceleración de la GPU.

Ventajas Contras ✅ Potentes procesadores AMD e Intel ✅ Pantallas WUXGA/QHD de alta resolución ✅ Conmutador MUX para un rendimiento óptimo de la tarjeta gráfica ✅ Ranuras para discos NVMe para ampliar la capacidad de almacenamiento ✅ Margen térmico superior a la media para mantener frecuencias de reloj elevadas ❌ Increíblemente pesado, con más de 4,50 kg (debido a su potente hardware) ❌ Es más caro, pero vale la pena el gasto adicional solo por su rendimiento

Mi veredicto:

ASUS ROG Strix 16 es el mejor portátil para SolidWorks para estudiantes e ingenieros que valoran contar con una tarjeta gráfica dedicada y la posibilidad de ampliar el sistema. Es una bestia de rendimiento «todo en uno» ideal para tareas exigentes 3D el modelado, los videojuegos y todo lo que se te ocurra.

13. Microsoft Surface Laptop Studio [El mejor portátil con pantalla táctil para SolidWorks y presentaciones de diseño]

Nuestra puntuación:



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Especificaciones Detalles CPU Intel Core i5-11300H GPU Iris Xe (integrado) RAM 16 GB de DDR4 Almacenamiento SSD de 256 GB Pantalla 14,4 pulgadas, 2400 x 1600 píxeles, LCD Frecuencia de actualización 120 Hz Batería Iones de litio, 56,3 Wh Peso 1,82 kg Conectividad WiFi, 2 puertos Thunderbolt 4, conector para auriculares de 3,5 mm, 1 puerto Surface Connect

The Surface Laptop Studio se encuentra sin duda entre los el mayorMicrosoft ordenadores portátiles puedes usar para SolidWorks. Su innovadora bisagra y su soporte para el lápiz, que permiten dibujar directamente sobre los modelos, ofrecen una experiencia sin igual.

Esto se ve respaldado por impresionante rendimiento de la CPU en un solo subproceso y unIris Xe una GPU integrada, que se puede sustituir por una GPU dedicada por un precio moderado CAD funcionamiento del software. El 2400 x 1600 píxeles La resolución ofrece una fidelidad excepcional, mientras que el 120 Hz La frecuencia de actualización garantiza un funcionamiento fluido y sin interrupciones.

Por qué lo elegimos Lo elegimos por su bisagra flexible y por un lápiz que permite dibujar directamente sobre una 3D modelo es muy fácil de manejar. Combinado con unos componentes internos de gran calidad, este portátil para SolidWorks es muy versátil.

Microsoft Surface Laptop StudioLa combinación del lápiz y la pantalla táctil le confiere una gran ligereza. Es portátil y compatible con una GPU externa, un monitor o una base para conjuntos más pesados.

Ventajas Contras ✅ Soporte para bisagra y lápiz ✅ Pantalla LCD de alta calidad de 2400 x 1600 píxeles ✅ Compatibilidad con pantallas táctiles ✅ Se puede combinar con una GPU externa para obtener más potencia ✅ Diseño ligero ❌ GPU integrada (con un rendimiento excepcional) ❌ La duración de la batería podría mejorarse (aunque sigue ofreciendo más de 10 horas)

Mi veredicto:

Microsoft Surface Laptop Studio es un portátil único para SolidWorks con funciones táctiles gracias a su pantalla abatible y compatibilidad con lápiz óptico. Es ideal para el control de calidad de los productos y para realizar bocetos útiles directamente sobre los modelos, lo que resultará muy práctico tanto para los ingenieros sénior como para los estudiantes.

¿Qué hace que un ordenador portátil sea adecuado para SolidWorks?

SolidWorks requiere una gran potencia de cálculo y tarjetas gráficas de nivel profesional para funcionar de manera eficiente. No obstante, a continuación se enumera una lista completa de las características que debe tener un buen ordenador portátil para SolidWorks:

Procesador (CPU) : Este software consume muchos recursos de la CPU, y el rendimiento en un solo núcleo resulta especialmente valioso para el modelado y la simulación. El mejor portátil para SolidWorks suele ir acompañado de un Intel Core i7/i9, AMD Ryzen 7/9, oApple M4 Pro procesador con arquitectura multinúcleo para ensamblajes complejos.

: Este software consume muchos recursos de la CPU, y el rendimiento en un solo núcleo resulta especialmente valioso para el modelado y la simulación. El mejor portátil para SolidWorks suele ir acompañado de un Intel Core i7/i9, AMD Ryzen 7/9, oApple M4 Pro procesador con arquitectura multinúcleo para ensamblajes complejos. Tarjeta gráfica (GPU) : Nvidia RTX and CuadroLas GPU son fundamentales en este caso, sobre todo para el renderizado acelerado por hardware y un rendimiento fluido de la ventana de visualización. Las GPU certificadas que incorporan estos portátiles están diseñadas para ofrecer la máxima compatibilidad y estabilidad con SolidWorks.

: Nvidia RTX and CuadroLas GPU son fundamentales en este caso, sobre todo para el renderizado acelerado por hardware y un rendimiento fluido de la ventana de visualización. Las GPU certificadas que incorporan estos portátiles están diseñadas para ofrecer la máxima compatibilidad y estabilidad con SolidWorks. RAM : Un buen ordenador portátil para SolidWorks debería tener al menos 16 GB , y lo ideal sería 32 GB o más memoria RAM para ensamblajes y simulaciones de gran tamaño.

: Un buen ordenador portátil para SolidWorks debería tener al menos , y lo ideal sería o más memoria RAM para ensamblajes y simulaciones de gran tamaño. Almacenamiento : El almacenamiento SSD o NVMe es imprescindible para garantizar una carga y un guardado rápidos de los modelos, así como una velocidad de arranque óptima. El almacenamiento debe ser tanto de gran capacidad como rápido para poder albergar archivos de gran tamaño CAD archivos.

: El almacenamiento SSD o NVMe es imprescindible para garantizar una carga y un guardado rápidos de los modelos, así como una velocidad de arranque óptima. El almacenamiento debe ser tanto de gran capacidad como rápido para poder albergar archivos de gran tamaño CAD archivos. Pantalla : SolidWorks El tamaño de pantalla ideal para los ordenadores portátiles empieza en unos 38 centímetros , con una resolución de al menos Full HD o 4K resolución. Todas las opciones mejor valoradas cumplen este requisito, además de ofrecer una reproducción del color impecable y un revestimiento antirreflejos que garantiza una gran claridad visual.

: SolidWorks El tamaño de pantalla ideal para los ordenadores portátiles empieza en unos , con una resolución de al menos Full HD o resolución. Todas las opciones mejor valoradas cumplen este requisito, además de ofrecer una reproducción del color impecable y un revestimiento antirreflejos que garantiza una gran claridad visual. Gestión térmica : Una refrigeración eficaz es una de las características fundamentales, ya que ayuda a mantener un alto rendimiento durante el renderizado y la simulación, sin que se produzca un sobrecalentamiento que, de lo contrario, provocaría una reducción del rendimiento.

: Una refrigeración eficaz es una de las características fundamentales, ya que ayuda a mantener un alto rendimiento durante el renderizado y la simulación, sin que se produzca un sobrecalentamiento que, de lo contrario, provocaría una reducción del rendimiento. Calidad de fabricación: Portátiles de gama alta para SolidWorks cuentan con una estructura robusta, fabricadas con materiales de primera calidad para garantizar una fiabilidad a largo plazo y una durabilidad propia de las estaciones de trabajo.

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