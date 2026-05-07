Die besten Laptops für SolidWorks: 13 Empfehlungen für jedes Budget

Den besten Laptop finden für SolidWorks kann eine mühsame Aufgabe sein. Laptops für SolidWorks sollte über ausreichende Rechenleistung, Arbeitsspeicherkapazität, Grafikkartenleistung und Zuverlässigkeit verfügen, um komplexe 3D Modellierung, Rendering und Simulation. Vorzugsweise sollten sie kein kleines Vermögen kosten.

Wenn du auf der Suche nach etwas Ähnlichem bist, meine Top-Empfehlung 13 Laptops fürSolidWorks für jedes Budget sollte diesen Wunsch erfüllen. Ich habe die besten Optionen des Jahres 2026 sowohl für Studenten als auch für erfahrene Ingenieure zusammengestellt, darunter auch preisgünstige SolidWorks Laptops und mobile Workstations der Spitzenklasse.

Unsere Top-Empfehlungen für die besten Laptops für SolidWorks

Kommen wir gleich zur Sache mit dem 3 die besten Laptops für SolidWorks. Das sind meine bewährten Arbeitstiere, wenn es um maximale Rechenleistung, Rendering-Leistung und allgemeine Zuverlässigkeit geht.

HP ZBook Studio G11 (2024) – Der beste Hochleistungs-Laptop für SolidWorks, das einen Intel i9-Prozessor der 14. Generation mit einer RTX Ada-GPU kombiniert und damit Leistung auf Desktop-Niveau bietet. Dank seines 4K-OLED-Displays mit 120 Hz und der ISV-Zertifizierung ist es ideal für Profis, die Präzision, Geschwindigkeit und Mobilität in einer eleganten Workstation suchen. HP ZBook Firefly 14 G11 (2024) – Eine leistungsstarke Workstation mit vorbildlicher Energieeffizienz und unermüdlicher Leistung. Sie zeichnet sich durch eine außergewöhnliche Single-Thread-Geschwindigkeit, ein robustes Gehäuse und die Unterstützung für diskrete Grafikkarten aus und eignet sich somit perfekt für blitzschnelles Rendern und Simulieren ohne Einschränkungen. Apple MacBook Pro (2024)– Appleder beste Laptop für SolidWorks, mit dem Weltklasse- M4 Pro ein Chip, der sich durch branchenführende Multi-Core-Leistung und GPU-Beschleunigung auszeichnet. Ein hervorragendes Display, ein robustes Aluminiumgehäuse und 24 Gigabyte of Double Data Rate 5 eXtreme Dank des Arbeitsspeichers ist dieser Laptop ein wahres Kraftpaket für alle 3D Modellierungsaufgaben.

Sind Sie bereit für Ihren neuen Laptop? SolidWorks? Dann scrollen Sie nach unten und lesen Sie weiter, um gute Laptops für SolidWorks die alle Kriterien erfüllen.

Die 13 besten Laptops für SolidWorks: Die besten Optionen für die 3D-Modellierung

Hier finden Sie den besten Laptop für SolidWorks. Ich habe Laptops für jeden Nutzertyp in die Auswahl aufgenommen, sodass die Modelle ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Preis, Leistung und Mobilität bieten. Bitte beachten Sie, dass jedes Modell auf der Liste die beste Wahl in seiner jeweiligen Kategorie ist.

Der Einfachheit halber habe ich die detaillierten technischen Daten, Vor- und Nachteile sowie mein abschließendes Fazit zusammengestellt. Nachdem dieser kleine Hinweis nun geklärt ist, lade ich Sie ein, sich meine umfassende Rangliste anzusehen und herauszufinden, welcher Laptop für SolidWorks zu Ihrem Beruf oder Lebensstil passt.

1. HP ZBook Studio G11 [Der beste Hochleistungs-Laptop für 3D-Design und Rendering]

Unsere Bewertung:



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Technische Daten Details CPU Intel Core Ultra 7 GPU NVIDIA RTX 3000 Ada Generation, 8 GB GDDR6 RAM 64 GB DDR5 Lagerung 512 GB SSD Anzeige 16 Zoll, 4K (3840 × 2400), BrightView Bildwiederholfrequenz 60 Hz Akku Lithium-Ionen, 86 Wh Gewicht 1,74 kg Konnektivität Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6E, 2x Thunderbolt 4, HDMI 2.0, 2x USB-C, kombinierte Mikrofon-/Kopfhörerbuchse

The HP ZBook Studio G11 ist eine hochmoderne Workstation, die speziell für Ingenieure, Designer und 3D-Künstler entwickelt wurde, die auch unterwegs Präzision und Leistung benötigen. Angetrieben von Intels Core Ultra 7-Prozessor und NVIDIAs RTX 3000 Ada-GPU bewältigt sie anspruchsvolle SolidWorks Baugruppen, Echtzeit-Rendering und Simulationsaufgaben mühelos bewältigen. Sein brillantes 16-Zoll-4K-BrightView-Display bietet atemberaubende Bildschärfe und Farbgenauigkeit – ideal für Kreativprofis, die Wert auf Details legen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir haben uns für dasHP ZBook Studio G11 wegen seiner idealen Kombination aus Mobilität und Leistung auf Workstation-Niveau. Es vereint die Leistung eines Desktop-PCs in einem schlanken, tragbaren Gehäuse und überzeugt dabei durch hervorragende Wärmeableitung und einen leisen Betrieb.

Das DreamColor-kalibrierte 4K-Display von HP und die leistungsstarke GPU der Ada-Generation machen diesen Laptop zu einer Traummaschine für Ingenieure, Animatoren und Content-Creators. Dank seiner langen Akkulaufzeit und der robusten Verarbeitungsqualität eignet er sich hervorragend für die Arbeit im Studio oder für vielreisende Berufstätige, die auf konstant hohe Leistung angewiesen sind.

Pros Nachteile ✅ Leistungsstarke Intel Core Ultra 7-CPU und RTX Ada-GPU ✅ 4K-BrightView-Display mit hervorragender Farbgenauigkeit ✅ ISV-zertifiziert für SolidWorks und Kreativ-Apps ✅ Hervorragendes Wärmemanagement für dauerhafte Leistung ✅ Für einen Workstation-PC relativ leicht (1,74 kg) ✅ Hervorragende Konnektivität und moderne Anschlüsse ❌ Höherer Preis im Vergleich zu anderen ZBook-Modellen ❌ Begrenzte Aufrüstungsmöglichkeiten für Arbeitsspeicher und Speicherplatz

Mein Fazit:

The HP ZBook Studio G11 ist die erste Wahl für SolidWorks sowie andere professionelle 3D-Anwendungen. Sie vereint erstklassige Grafikleistung, modernste Hardware und ein tragbares Design in einer einzigen Workstation, die auf Präzision und Leistung ausgelegt ist.

2. HP ZBook Firefly 14 G11 [Der beste preisgünstige Laptop für SolidWorks]

Unsere Bewertung:



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Technische Daten Details CPU AMD Ryzen 5 Pro GPU Nvidia RTX A500, 4 GB GDDR6 RAM 16 GB Lagerung 512 GB SSD Anzeige 14 Zoll, Full HD, LCD Bildwiederholfrequenz 60 Hz Akku Li-Po, 56 Wh Gewicht 1,4 kg Konnektivität 2x Thunderbolt 4, HDMI, SuperSpeed USB Typ A, Smartcard-Lesegerät, WLAN, Bluetooth

HP ZBook Firefly 14 G11ist ein kleines,14 Zoll, ultraportable mobile Workstation mit energieeffizientem H/U CPUs, die nach wie vor eine außergewöhnliche Single-Thread-Leistung bieten. Zu den Highlights zählen Sicherheit auf Business-Niveau, ein robustes Gehäuse und ein Unternehmensgarantiefür den professionellen Einsatz.

The ZBook Firefly 14 G11 bietet zahlreiche Anschlussmöglichkeiten. Sie haben zwei Thunderbolt 4 Anschlüsse und Dual-Display-Fähigkeit zum Anschließen eines CAD Bank. In der Zwischenzeit können Sie es auch konfigurieren mit einer dedizierten Grafikkarte für mehr Leistungoder sich mit der immer noch leistungsstarken iGPU auf Slim Modelle.

Warum wir uns dafür entschieden haben The Firefly 14 G11 ist der beste kleine Laptop für SolidWorks mit beeindruckender Innenausstattung für 3D Modellierung und große Baugruppen.

Zweifellos ist es eines der besten Notebooks für Studierende, die mit SolidWorks auf ihren Reisen. Seine kompakte Bauweise schränkt die Leistung keineswegs ein, da das Firefly 14 G11 liefert beeindruckende Leistung bei einfacher 3D von der Modellierung bis hin zu groß angelegten Baugruppen und komplexen Simulationen.

Vorteile Nachteile ✅ Dank seiner kompakten Größe leicht zu transportieren ✅ Robustes Fahrgestell ✅ Unternehmensgarantie ✅ Hervorragende Leistung bei großen Baugruppen ✅ Unterstützung für zwei Bildschirme ❌ Die Slim-Modelle verfügen über eine integrierte Grafikkarte (du kannst dich aber auch für eine separate Grafikkarte entscheiden) ❌ Etwas breitere Bildschirmränder (ausgeglichen durch ein scharfes Display)

Mein Fazit:

HP ZBook Firefly 14 G11 vereint Mobilität mit makelloser Verarbeitungsqualität und unermüdlicher Leistung – ideal, um die Leistungsfähigkeit von SolidWorks. Es eignet sich zwar hervorragend für Studierende, ist aber auch ideal für Ingenieure, die viel unterwegs sind und ihre Aufgaben pünktlich erledigen möchten.

3. Apple MacBook Pro [Der beste MacOS-Laptop für SolidWorks über Virtualisierung]

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Technische Daten Details CPU Apple M4 Pro GPU Integrierte GPU mit 20 Kernen RAM 24 GB DDR5 Lagerung 1 TB SSD Anzeige 14,2 Zoll, Liquid Retina XDR, 3024 × 1964 Pixel Bildwiederholfrequenz 120 Hz Akku Lithium-Ionen, 74 Wh Gewicht 1,55 kg Konnektivität MagSafe 3, 3,5-mm-Kopfhörerbuchse, 2x Thunderbolt 5, SDXC-Steckplatz, HDMI, Bluetooth, WLAN, USB 4, DisplayPort

Apple MacBook Pro ist bekannt als einer der am bestenMacBook Optionen. Es ist jedoch auch der beste Laptop für SolidWorks dass einApple Liebhaber nutzen kann. Wir sprechen über die 2024 Modell, mit dem M4 Pro Chip, der sich durch eine außergewöhnliche Multi-Core-Verarbeitung und Grafikkartenbeschleunigung auszeichnet.

The MacBook Pro ist für hohe Belastungen ausgelegtSolidWorks dank Virtualisierung ein Kinderspiel. Darüber hinaus ist die MacBook Pro’s Liquid Retina XDR Anzeige mit14,2 Zoll bietet blendende Helligkeit und bildscharfe Darstellungen für präzisionsbasierte 3D Modellierung.

Warum wir uns dafür entschieden haben The MacBook M4 Pro ist zweifellos das Beste Apple Laptop fürSolidWorks, mit atemberaubender CPU- und Grafikleistung sowie einer beeindruckenden Bildschirmqualität für die präzise Modellprüfung.

Andererseits können Nutzer 24 Gigabyte of Double Data Rate 5einheitlicher Speicher mit ultraschnellerein Terabyte SSD, was einen nahtlosen Arbeitsablauf bei Simulationen, dem Rendering und der Entwurfsprüfung ermöglicht.

Vorteile Nachteile ✅ Eine der leistungsstärksten CPUs der Welt (M4 Pro) ✅ Scharfes Liquid Retina XDR-Display ✅ Schneller einheitlicher DDR5-Speicher ✅ Großzügiger SSD-Speicher ✅ Ideal für langwierige Rendering- und Simulationsaufgaben ✅ Hervorragende Akkulaufzeit (bis zu 24 Stunden) ❌ Nicht gerade das günstigste (aber den höheren Preis wert) ❌ Unter macOS ist für SolidWorks eine Virtualisierung erforderlich (funktioniert aber trotzdem einwandfrei)

Mein Fazit:

Apple MacBook Pro ist der beste Laptop für SolidWorks on Apple’Es ist ein hervorragender Laptop für Architektur, Ingenieurwesen oder andere Aufgaben im Bereich Modellierung, Rendering und Simulation. Dank seiner kompakten Größe passt er sowohl zum Lebensstil als auch zu den Anforderungen von Studenten und Ingenieuren.

4. Fälle NP9560R [Der beste Gaming-Laptop für SolidWorks und 3D-Modellierung]

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Technische Daten Details CPU Intel Ultra 9 275 HX GPU Nvidia GeForce RTX 5070 Ti, 12 GB GDDR7 RAM 32 GB DDR5 Lagerung 1 TB SSD Anzeige 16 Zoll, 2560 × 1600 Pixel, LCD Bildwiederholfrequenz 240 Hz Akku Li-Po, 80 Wh Gewicht 2,25 kg Konnektivität Bluetooth, Ethernet, WLAN, 2x USB, 2x Thunderbolt 4, HDMI

Fälle NP9560R verfügt über eine hohe Taktrate Intel Ultra/H CPU-Optionen der Serie für schnelle Single-Thread-Vorgänge, was für die Modellnavigation oft wichtig ist. Das Modell verfügt über mehrere High-TGP NeidGPUs, die Leistung auf Desktop-Niveau in einem kompakteren Laptop-Gehäuse bieten, machen dieses Gerät zu einer hervorragenden Wahl für Profis, die möglicherweise auch auf eine auch jetzt nichtcVPN-Dienste wenn man im Homeoffice arbeitet oder auf vertrauliche Projektdateien zugreift.

Fälle NP9560RgehandeltSolidWorks mühelos dank der Vapor-Chamber-Kühlung, die auch bei langen Berechnungen, Exportvorgängen und komplexen Rendering-Aufgaben hohe Taktraten aufrechterhält. Der Laptop verfügt über SSD-Speicher, bietet aber auch zwei M.2 and Wir schaffen es nichtSteckplätze fürsein ohnehin schon riesiges Angebot an Speicher- und Speicherkapazitäten weiter ausbauen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Eine hervorragende Wahl aufgrund ihrer Single-Thread-Leistung und des hohen TGP NeidGPUs und eine Vapor-Chamber-Kühlung, die eine dauerhafte, optimale Leistung gewährleistet.

Insgesamt,Fälle NP9560R ist auf Langlebigkeit ausgelegt und bietet dauerhafte Leistung sowie eine hohe GPU-TGP – unerlässlich für rechenintensive Projekte und lange Simulationen.

Vorteile Nachteile ✅ Extrem hohe Rechen- und Grafikleistung ✅ Vapor-Chamber-Kühlung ✅ Zahlreiche SODIMM- und M.2-Steckplätze ✅ Großer Li-Po-Akku für längere SolidWorks-Sitzungen ✅ Die Bildwiederholfrequenz von 240 Hz sorgt für ein flüssiges Bild ❌ Sehr schwer (aufgrund hochwertiger Materialien)

Mein Fazit:

Fälle NP9560Rist ein Paradebeispiel für rohe Leistung, effiziente Kühlung sowie erweiterbaren Speicher und Arbeitsspeicher und bietet Flexibilität für groß angelegte SolidWorks Projekte. Es ist eines der am besten bewerteten Notebooks für Fusion 360, AutoCADsowie bei anderen technischen Aufgaben, bei denen die Leistungsstärke dieses Laptops stets beeindruckt.

5. Mit freundlichen Grüßen 15.6 [Der beste tragbare Laptop für SolidWorks-Studierende]

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Technische Daten Details CPU AMD Ryzen 7 Pro 6850U GPU AMD Radeon 680M (integriert) RAM 32 GB DDR5 Lagerung 1 TB SSD Anzeige 15,6 Zoll, IPS-LCD, Full HD Bildwiederholfrequenz 60 Hz Akku Li-Po, 53,58 Wh Gewicht 1,7 kg Konnektivität Bluetooth, WLAN, HDMI, 2x USB 3.0, USB Typ A, USB Typ C, ExpressCard

Mit freundlichen Grüßen 15.6 ist sehr preiswert, hat ein elegantes Design und ist individuell anpassbar Ryzen/Hoder MittelklasseIntel CPUs mit solider Single-Core-Leistung. Das gefällt mir wirklich gut. erweiterbarer Arbeitsspeicher und NVMe-Speicher, mit dem Sie die Leistung des Laptops steigern können, sobald Sie an größeren Projekten arbeiten.

Was die Konnektivität betrifft, Mit freundlichen Grüßen 15.6 ist flink wie ein Panther, mit Universal Serial Bus Typ C and High-Definition Multimedia InterfaceAnschlüsse für den schnellen Anschluss von Monitoren in einem CAD Bank. Trotz ihrer etwas größeren Größe, Mit freundlichen Grüßen 15.6 ist mit nur 1,7 kg, sodass Studierende und Ingenieure problemlos vom Büro auf ihren Heimarbeitsplatz umsteigen können.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir haben uns entschiedenMit freundlichen Grüßen 15.6 als preisgünstige SolidWorks ein Laptop, der gut aussieht, über aufrüstbare Komponenten verfügt und zahlreiche Anschlussmöglichkeiten bietet, die sich bis hin zu CAD Bänke.

Und das Beste daran ist,Mit freundlichen Grüßen 15.6Die Aufrüstungsmöglichkeiten sind zudem kostengünstig, sodass eine Erweiterung des Speicherplatzes oder des Arbeitsspeichers nicht viel kostet. Eine separate Grafikkarte ist nicht verfügbar, aber die AMD Radeon 680MAngeboteausreichende Leistung für das Rendering und mittelgroße Simulationen.

Vorteile Nachteile ✅ Konfigurierbare Prozessoroptionen



✅ Hervorragende Single-Thread-Leistung (besser geeignet für SolidWorks) ✅ HDMI- und USB-C-Anschlüsse können für einen CAD-Arbeitsplatz genutzt werden ✅ Kostengünstige Upgrades ✅ Tragbare Bauform ❌ Keine separate Grafikkarte (die integrierte Grafikkarte ist leistungsstark genug) ❌ Durchschnittliche Akkulaufzeit (trotzdem ideal für mittelgroße Projekte)

Mein Fazit:

Ich kann das zusammenfassen Mit freundlichen Grüßen 15.6 In drei Worten: handlich, leicht und erschwinglich. Mit freundlichen Grüßen 15.6 ist leistungsstark genug für anspruchsvolle SolidWorks Aufgaben, mit aufrüstbaren Komponenten und solider Mobilität für ein CAD für den Werkbankanschluss oder als Lösung für zu Hause oder im Büro.

6. Dell Precision 3490 Mobile Workstation [Die preisgünstigste mobile Workstation für SolidWorks]

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Technische Daten Details CPU Intel® Core™ Ultra 5 125H, vPro® Essentials GPU NVIDIA RTX 500 Ada mit 4 GB GDDR6 RAM 8 GB DDR5 Lagerung 2 TB PCIe NVMe M.2 SSD Anzeige 14 Zoll FHD, entspiegelt Gewicht ≈ 1,40 kg (3,09 lb) Konnektivität Wi-Fi 6E, 2× Thunderbolt 4, USB-A 3.2 Gen 1, HDMI 2.1, Ethernet, Nano-SIM-Steckplatz, Kopfhörer-/Mikrofon-Kombianschluss

The Dell Precision 3490 Mobile Workstation bietet SolidWorks-Anwendern und Ingenieuren, die professionelle Leistung in einem mobilen Format benötigen, ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ausgestattet mit dem Intel® Core™ Ultra 5 125H und der NVIDIA RTX 500 Ada-GPU ist es für CAD-, Simulations- und 3D-Modellierungs-Workflows optimiert.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir haben dasPrecision 3490 wegen ihrer außergewöhnlichen Ausgewogenheit zwischen Leistung, Mobilität und Erschwinglichkeit. Diese ISV-zertifizierte Workstation ist darauf ausgelegt, SolidWorks und andere anspruchsvolle Konstruktionssoftware mühelos zu bewältigen, und bietet gleichzeitig Zuverlässigkeit und Wartungsfreundlichkeit auf Business-Niveau.

Trotz seiner kompakten 14-Zoll-Größe bietet es eine solide Kühlleistung und eine beeindruckende Auswahl an Anschlussmöglichkeiten, darunter zwei Thunderbolt-4-Anschlüsse und Wi-Fi 6E.

Pros Nachteile ✅ ISV-zertifiziert für SolidWorks und CAD/FEA-Arbeitsabläufe ✅ GPU der Workstation-Klasse mit stabilen Treibern ✅ Leichte und dennoch robuste Konstruktion gemäß MIL-STD-810H ✅ Hervorragende Anschlussauswahl und Erweiterbarkeit ✅ Hohe, konstante Leistung bei langwierigen Rendering-Aufgaben ❌ Beschränkt auf FHD-Display (keine 4K-Option) ❌ Der kleinere Bildschirm könnte beim Multitasking etwas beengt wirken

Abgesehen von der reinen Leistung ist das Precision 3490 zeichnet sich durch seine hochwertige Verarbeitung und Benutzerfreundlichkeit aus. Die Zertifizierung nach MIL-STD-810H garantiert, dass es den Anforderungen von Reisen, Laborarbeit und dem täglichen professionellen Einsatz problemlos gewachsen ist.

Die Tastatur ist auch bei längeren Schreibsitzungen bequem, und dank des blendfreien FHD-Displays eignet sich das Gerät ideal für längere Arbeitsphasen in hellen Umgebungen oder Unterrichtsräumen. Durch die kompakte Bauweise und das leichte Design (ca. 1,4 kg) lässt es sich leicht transportieren, ohne dass die Zuverlässigkeit als Arbeitsstation darunter leidet.

Mein Fazit:

The Dell Precision 3490 ist die preisgünstigste mobile Workstation für Ingenieurstudenten und Fachleute, die echte Workstation-Leistung in einem tragbaren, kostengünstigen Paket benötigen. Ideal für SolidWorks, 3D-Modellierung und Simulationsaufgaben, ist sie der perfekte Reisebegleiter für anspruchsvolle Konstruktionsarbeiten.

7. GIGABYTE AORUS [Der beste Laptop für Kreative für SolidWorks und 3D-Visualisierung]

Unsere Bewertung:



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Technische Daten Details CPU Intel Ultra 7 155H GPU Nvidia GeForce RTX 4060, 8 GB GDDR6 RAM 16 GB DDR5 Lagerung 1 TB SSD Anzeige 15 Zoll, IPS, 2560 × 1440 Pixel Bildwiederholfrequenz 165 Hz Akku Li-Po, 99 Wh Gewicht 2,39 kg Konnektivität Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, HDMI 2.1, Mini-DP 1.4, Thunderbolt 4, 2x USB Typ A, USB Typ C

GIGABYTE AORUS bietet besonders leistungsstarke CPU- und GPU-Kombinationen, bei denen Sie wählen können zwischen i7, i9oder Intel UltraCPUs undRTX 40/50-Serie GPUs mit hoher TGP. Gamer werden begeistert sein! Allerdings, AORUS ist auch ein fantastisches SolidWorks Laptop mit hoher Auflösung 2K IPS Blende mit einem16:10 Seitenverhältnis für eine detaillierte Modellprüfung.

GIGABYTEsein fortschrittliches Kühlsystem und MUX Mit der Option „Bei vielen Artikelnummern aktivieren“ können Sie Ihre iGPU deaktivieren und Holen Sie das Maximum aus Ihrer diskreten GPU heraus. Der Laptop bietet zahlreiche TB4/High-Definition Multimedia Interface Ausgaben für mehrere Monitore CAD Bänke.

Warum wir uns dafür entschieden haben Eine perfekte Wahl für den High-End-Bereich SolidWorks Alltagsaufgaben und sogar Spiele. Wir haben uns für dieses Modell entschieden wegen seiner leistungsstarken CPU- und GPU-Kombination, seiner MUX Schalter und ein wunderschönes IPS Anzeige.

Sie profitieren von einer Leistung auf Desktop-Niveau, GPUs mit hoher TGP und hervorragender E/A-Leistung, um riesige Baugruppen zu bearbeiten, Multi-Display-Konfigurationen zu nutzen und mit minimalen Abstriche.

Vorteile Nachteile ✅ Beeindruckende CPU- und GPU-Kombinationen ✅ IPS-Bildschirm mit gestochen scharfer Darstellung ✅ Der MUX-Schalter sorgt für eine verbesserte GPU-Leistung ✅ Unterstützung für Mehrfachbildschirm-Konfigurationen ✅ 165-Hz-Bildwiederholfrequenz für flüssigeres Bild ❌ Ziemlich klobig (großes Display + hochwertige Verarbeitung)

Mein Fazit:

GIGABYTE AORUS verfügt über erstklassige Hardware, ein hochwertiges Display und ein hochwertiges Gehäuse, was es zu einem der beeindruckendsten Laptops für SolidWorks. Dank der individuell anpassbaren CPU und GPU stehen Ihnen zahlreiche Optionen zur Verfügung, um den Laptop an Ihre Bedürfnisse und Projektumfänge anzupassen, ohne dabei zu viel auszugeben.

8. ASUS Zenbook 15 [Der beste leichte Laptop für SolidWorks-Profis]

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Technische Daten Details CPU AMD Ryzen 5 7535U GPU AMD Radeon (integriert) RAM 16 GB DDR5 Lagerung 1 TB SSD Anzeige 15,6 Zoll, LCD, Full HD Bildwiederholfrequenz 60 Hz Akku Lithium-Ionen, 67 Wh Gewicht 1,65 kg Konnektivität Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 3,5-mm-Kopfhörerbuchse, 2x USB Typ C, USB Typ A, HDMI 2.1 TMDS

Einer deram bestenASUS Laptops auf dieser Liste, die Zenbook 15bietet eine hochauflösende OLED Bildschirm für detaillierte Geometrie und hervorragenden Kontrast bei schattierten Modellen. Sie können zwischen energieeffizienten H-Klasse or Ryzen U/H CPUs mit guter Single-Core-Leistung für die Bearbeitung von Bauteilen und Skizzen.

ASUS Zenbook 15 vereint eine robuste, stabiles Gehäuse mit hervorragender Wärmeableitung bei seinen Modellen und bietet damit eine perfekte Balance zwischen Leistung und Mobilität. Es verfügt über blitzschnellen NVMe-Speicher mit Thunderbolt/USB-C Anschlüsse für erstklassige Konnektivität und die Möglichkeit, Zusatzbildschirme zu nutzen.

Warum wir uns dafür entschieden haben The Zenbook 15 zeichnet sich durch seine visuelle Klarheit aus OLED Display, während sein stabiles Gehäuse und die leistungsstarke Hardware reichlich Leistung für alle Aufgaben bieten SolidWorks-bezogene Aufgaben.

Zu den beeindruckendsten Aspekten gehört die Display mit hoher Bildpunktdichte, das sich durch hervorragende Farbgenauigkeit auszeichnet und sich für detailreiche Renderings und Inspektionen eignet.

Vorteile Nachteile ✅ Hochauflösendes OLED-Display ✅ Vorbildliche Single-Thread-Geschwindigkeit ✅ Zuverlässiger NVMe-Speicher ✅ Thunderbolt-/Type-C-Anschluss für externe Bildschirme ✅ Gute Akkulaufzeit ❌ Das 60-Hz-Display wirkt weniger flüssig, ist aber dennoch gestochen scharf ❌ Integrierte GPU (mit hervorragender Leistung)

Mein Fazit:

ASUS Zenbook 15 ist ein leichter und dennoch leistungsstarker Laptop für SolidWorks mit einem herausragenden Display, beeindruckender Grafik und einer leistungsstarken CPU-Auswahl. Nutzer profitieren von einer beachtlichen Single-Thread-Leistung, großzügigem NVMe-Speicher und hoher Mobilität – ideal sowohl für Studenten als auch für Ingenieure im Büro.

9. Lenovo LOQ 15 [Der beste Laptop der Mittelklasse für SolidWorks]

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Technische Daten Details CPU AMD Ryzen 7-8845HS GPU Nvidia GeForce RTX 4060, 8 GB GDDR6 RAM 16 GB DDR5 Lagerung 1 TB SSD Anzeige 15,6 Zoll, LCD, Full HD Bildwiederholfrequenz 144 Hz Akku Lithium-Ionen, 60 Wh Gewicht 2,38 kg Konnektivität Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E, 2x USB Typ C, 2x USB Typ A, DisplayPort, HDMI 2.1, Ethernet,

Lenovo LOQ 15 ist ein Laptop der Mittelklasse für SolidWorks mit überraschend guten technischen Daten. Das LOQ Die Serie ist bekannt für ihre CPUs der Gaming-Klasse, wie zum BeispielRyzen or Intel H, mit einem vielfältigen Spektrum an Nvidia RTX Grafiken. Diesmal haben wir die 4060 with 8 GB of Grafik: Double Data Rate 6RAM.

Lenovo LOQ 15bietet eine144 Hz Bedienfeld für flüssiges Drehen und Schwenken, während effiziente Kühlung verhindert, dass sich das Gerät überhitzt und schließlich die Leistung drosselt. Das LOQ 15 bietet bei vielen Modellen erweiterbaren NVMe-Speicher und RAM, was es zu einem herausragenden Produkt unter tollLenovo Laptopsgeeignet fürSolidWorks und andere3D führende Modelagenturen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ein perfektes Mittelklasse-Modell für preisbewusste Käufer, mit einer Vielzahl von AMD and Intel CPUs, eine diskrete Grafikkarte und eine extrem flüssige 144 Hz Bedienfeld.

Auf der anderen Seite der Linie, die LOQ Die Serie bietet leistungsstarke CPU- und GPU-Kombinationen mit thermischem Spielraum für eine langlebige Stromversorgung und flüssige Modellnavigation – und das zu geringeren Kosten als die meisten professionellen Workstations.

Vorteile Nachteile ✅ Unglaubliches Preis-Leistungs-Verhältnis ✅ 144-Hz-Display mit butterweicher Bildwiedergabe ✅ Eine effiziente Kühlung verhindert eine Leistungsdrosselung ✅ Große Auswahl an GPU- und CPU-Optionen ✅ Großer SSD-Speicher mit 1 TB ❌ Größere Abmessungen und ein höheres Gewicht beeinträchtigen zwar die Tragbarkeit, sorgen aber für eine höhere Strapazierfähigkeit

Mein Fazit:

Lenovo LOQ 15 ist ein beeindruckendes Mittelklasse-Modell, mit dem Sie das Beste aus Ihrem SolidWorks Projekte. Die Kombination einer High-End-CPU mit RTXGrafik auf diesem Niveau ist der richtige Schritt, da sie dem LOQ 15 einen Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz in derselben Preisklasse.

10. Acer Nitro 5 [Der beste Einsteiger-Laptop für SolidWorks-Anwender]

Unsere Bewertung:



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Technische Daten Details CPU Intel Core i5-12500H GPU Nvidia GeForce RTX 3050 Ti, 4 GB GDDR6 RAM 16 GB DDR4 Lagerung 512 GB SSD Anzeige 15,6 Zoll, IPS, Full HD Bildwiederholfrequenz 144 Hz Akku Lithium-Ionen, 57,5 Wh Gewicht 2,5 kg Konnektivität Bluetooth, HDMI, WLAN 6, 2x USB Typ C, 2x USB Typ A, Thunderbolt 4, Ethernet

Acer Nitro 5 ist ein Einsteigermodell und einer der besten Laptops für Schüler. Er ist überall erhältlich und bietet ein preiswertes Gaming-Gerät mit H-SerieCPUs undRTX GPUs in vielen verschiedenen Ausführungen. Für den Preis ist das Nitro 5Die Kühlung ist effizient, was es ermöglicht, Dauerhafte GPU-Taktfrequenzen.

Dieser preisgünstige Laptop für SolidWorks hat sogar ein paarM.2 Steckplätze und erweiterbarer Arbeitsspeicher. Darüber hinaus ermöglichen die Anschlüsse den Anschluss externer Monitore, während die RTX 3050 Ti Die Grafikkarte sorgt für eine gestochen scharfe Bilddarstellung bei der Nutzung des Ultra HDBeschluss.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir haben dasNitro 5 wegen seines erweiterbaren Speichers und Arbeitsspeichers sowie zuverlässiger CPU- und GPU-Optionen, die selbst die komplexesten Aufgaben mühelos bewältigen SolidWorks Simulationen.

Angesichts seines moderaten Preises, Acer Nitro 5 bietet eine GPU mit hoher TGP, anpassbare Komponenten und ausreichende Mobilität für Studenten und Nachwuchsingenieure, die zuverlässige Leistung, ohne ein Vermögen auszugeben.

Vorteile Nachteile ✅ Preisgünstige Einstiegsoption ✅ Anhaltend hohe GPU-Taktraten ✅ M.2-Steckplätze zur Speichererweiterung ✅ GPU mit hoher TGP ✅ Hochwertiges IPS-Display ❌ Sehr schwer (aufgrund der hervorragenden Kühlung und der strapazierfähigen Materialien) ❌ Nicht das hochwertigste Scharnier (für den Preis aber trotzdem super)

Mein Fazit:

Gefällt mirAcer Nitro 5 wegen seiner Vielseitigkeit zu einem relativ günstigen Preis. Auch wenn es mit seiner Hardware keine Wunder vollbringt, reicht es für einen reibungslosen SolidWorks Modellierung, Rendering und Simulationen bei konstanten CPU- und GPU-Taktraten.

11. Lenovo ThinkPad E15 [Der beste Business-Laptop für SolidWorks-Ingenieure]

Unsere Bewertung:



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Technische Daten Details CPU Intel Core i5-1135G7 GPU Iris Xe (integriert) RAM 16 GB DDR4 Lagerung 512 GB SSD Anzeige 15,6 Zoll, LCD, Full HD Bildwiederholfrequenz 60 Hz Akku Lithium-Ionen, 45 Wh Gewicht 1,7 kg Konnektivität Ethernet, Bluetooth 5.2, WLAN 6, Thunderbolt 4, USB 3.2, USB 2.0, HDMI 1.4b, 3,5-mm-Kopfhörerbuchse

Lenovo ThinkPad E15 ist eine Option der Business-Klasse, was für Zuverlässigkeit und Komfort bei langen Modellierungs- und Dokumentationssitzungen. Sie können diesen Laptop für SolidWorks der 12. oder 13. Generation Intel or AMD Ryzen Erweitern Sie die CPU und rüsten Sie den Arbeitsspeicher oder den SSD-Speicher auf.

The Iris Xe Auch die integrierte Grafik ist sehr lobenswert. Die ThinkPad E15 verfügt über alle Anschlüsse, die Sie benötigen, darunter Ethernet für stabile Datenübertragungen und USB-C für Dockingstationen. LenovoDie Verarbeitungsqualität ist einwandfrei, und dank einer erweiterten Garantie sind Reparaturen unkompliziert und eine mehrjährige Nutzung gewährleistet.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ein beeindruckendes Business-Modell, das langfristigen Komfort, zahlreiche Anschlussmöglichkeiten und erstklassige Verarbeitungsqualität bietet – ein Gerät, das ein Leben lang hält.

Es ist ein zuverlässiger Allrounder für den Alltag, der wie geschaffen ist für CAD Aufgaben, dank einer konstant hohen Single-Thread-Leistung und einer Erweiterbarkeit, die die meisten Office-Laptops übertrifft, für SolidWorks zum gleichen Preis.

Vorteile Nachteile ✅ Bequeme Tastatur für längeres Arbeiten ✅ Leistungsstarke Intel Xe-Grafikkarte ✅ Ethernet-Anschluss für eine bessere Internetverbindung ✅ Eine erweiterte Garantie erleichtert Reparaturen ✅ Beeindruckende Single-Thread-Leistung ❌ Nicht die beste Akkulaufzeit (aber mehr als 10 Stunden) ❌ Es könnte mehr Speicherplatz vertragen (512 GB reichen für viele aber immer noch aus)

Mein Fazit:

The ThinkPad 15 Dieses Modell bietet eine äußerst anpassbare Konfiguration mit einem leistungsstarken Prozessor, schnellem SSD-Speicher und erstklassiger Business-Qualität. Es ist eines der besten Notebooks für Studenten und Ingenieure, die SolidWorks ohne sich Gedanken über mangelnde Rechenleistung machen zu müssen.

12. ASUS ROG Strix G16 [Der leistungsstärkste Laptop für SolidWorks und Simulationsaufgaben]

Unsere Bewertung:



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Technische Daten Details CPU Intel Core i5-13450HX GPU Nvidia GeForce RTX 5050, 8 GB GDDR5 RAM 16 GB DDR5 Lagerung 1 TB SSD Anzeige 16 Zoll, LED, 1920 × 1200 Pixel Bildwiederholfrequenz 165 Hz Akku Lithium-Ionen, 90 Wh Gewicht 4,58 kg Konnektivität Wi-Fi 7, Ethernet, 2x Thunderbolt 5, 3x USB Typ A, HDMI 2.1, 3,5-mm-Kopfhörerbuchse

ASUS ROG Strix 16AngeboteRyzen H/X and Intel H/X Prozessoren mit enormer Leistung, um auch die anspruchsvollsten Aufgaben zu bewältigen SolidWorks Projekte. Die neuesten RTX der 5. Generation Grafikkarten mit hoher Auflösung WUXGA/QHDPaneele und einMUX Schalter bereitstellenreichlich Grafikleistung für alle Aufgaben.

ASUS Auch die Individualisierungsmöglichkeiten wurden nicht vernachlässigt, denn man kann den Laptop mit bis zu 64+ GB RAM und verfügen über mehrere NVMe-Festplatten zur Speicherung großer Projekte. Als bekanntes Gaming-Notebook ist das ROG Strix 16 legt den Schwerpunkt auf die GPU-Leistung, was für das Echtzeit-Rendering entscheidend ist.

Warum wir uns dafür entschieden haben The ROG Strix 16 verfügt über beeindruckende Hardware, einen hochauflösenden Bildschirm sowie erweiterbare NVMe- und RAM-Speicher, was es zu einer herausragenden Wahl für SolidWorks (und Gaming-)Leistungshungrige.

Ein Gaming-Laptop verfügt zudem über eine erstklassige Kühlung und GPU-Leistungsreserven für eine konstante Rendering-Leistung sowie die Interaktion mit umfangreichen Modellen, die durch GPU-Beschleunigung optimiert wird.

Vorteile Nachteile ✅ Leistungsstarke AMD- und Intel-Prozessoren ✅ Hochauflösende WUXGA-/QHD-Bildschirme ✅ MUX-Schalter für hervorragende Grafikkartenleistung ✅ NVMe-Steckplätze für die Speichererweiterung ✅ Überdurchschnittliche thermische Reserve für dauerhaft hohe Taktraten ❌ Unglaublich schwer, mit über 4,50 kg (aufgrund der leistungsstarken Hardware) ❌ Teurer, aber allein schon wegen der Leistung den Aufpreis wert

Mein Fazit:

ASUS ROG Strix 16 ist der beste Laptop für SolidWorks für Studenten und Ingenieure, die Wert auf eine diskrete GPU und Erweiterbarkeit legen. Es ist ein leistungsstarkes All-in-One-Kraftpaket, das sich für anspruchsvolle Anwendungen eignet 3D Modellierung, Gaming und alles andere, was man ihm zumutet.

13. Microsoft Surface Laptop Studio [Der beste Touchscreen-Laptop für SolidWorks und Designpräsentationen]

Unsere Bewertung:



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Technische Daten Details CPU Intel Core i5-11300H GPU Iris Xe (integriert) RAM 16 GB DDR4 Lagerung 256 GB SSD Anzeige 14,4 Zoll, 2400 x 1600 Pixel, LCD Bildwiederholfrequenz 120 Hz Akku Lithium-Ionen, 56,3 Wh Gewicht 1,82 kg Konnektivität WLAN, 2x Thunderbolt 4, 3,5-mm-Kopfhöreranschluss, 1 x Surface Connect-Anschluss

The Surface Laptop Studio gehört zweifellos zu den größteMicrosoft Laptops Sie können verwenden für SolidWorks. Dank seines innovativen Scharniers und der Stifthalterung, die das Skizzieren direkt auf den Modellen ermöglicht, bietet es ein unvergleichliches Erlebnis.

Dies wird gestützt durch beeindruckende Single-Thread-CPU-Leistung und einIris Xe integrierte GPU, die Sie gegen eine moderate Gebühr auf eine diskrete GPU aufrüsten können CAD Software funktioniert. Die 2400 x 1600 Pixel Die Auflösung bietet eine hervorragende Wiedergabetreue, während die 120 Hz Die Bildwiederholfrequenz sorgt für eine butterweiche Bedienung.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir haben uns dafür entschieden, weil es ein flexibles Scharnier und einen Stift hat, mit dem man direkt auf einem 3D ein Kinderspiel. In Kombination mit einer soliden Hardware ist dieser Laptop für SolidWorks ist äußerst vielseitig.

Microsoft Surface Laptop StudioDurch die Kombination aus Stift und Touchscreen wirkt das Gerät besonders leicht. Es ist handlich und kann mit einer externen GPU kombiniert werden, einen Monitor oder eine Dockingstation für schwerere Baugruppen.

Vorteile Nachteile ✅ Scharnier und Stifthalterung ✅ Hochwertiges LCD-Display mit einer Auflösung von 2400 x 1600 Pixeln ✅ Touchscreen-Unterstützung ✅ Kann mit einer externen Grafikkarte kombiniert werden, um mehr Leistung zu erzielen ✅ Leichte Bauweise ❌ Integrierte GPU (mit hervorragender Leistung) ❌ Die Akkulaufzeit könnte verbessert werden (man kommt aber immer noch auf über 10 Stunden)

Mein Fazit:

Microsoft Surface Laptop Studio ist ein einzigartiger Laptop für SolidWorks mit Touchscreen-Funktionen, einem klappbaren Display und Stiftunterstützung. Es eignet sich hervorragend für die Qualitätskontrolle von Produkten und zum Anfertigen nützlicher Skizzen direkt auf den Modellen, was sowohl für erfahrene Ingenieure als auch für Studierende sehr praktisch ist.

Was macht einen Laptop für SolidWorks geeignet?

SolidWorks erfordert hohe Rechenleistung und professionelle GPUs für einen effizienten Betrieb. Hier finden Sie jedoch eine umfassende Übersicht über die Eigenschaften, die ein guter Laptop für SolidWorks aufweisen sollte:

Prozessor (CPU) : Diese Software beansprucht die CPU stark, und die Single-Core-Leistung ist für Modellierung und Simulation besonders wichtig. Der beste Laptop für SolidWorks ist in der Regel mit einem Intel Core i7/i9, AMD Ryzen 7/9oderApple M4 Pro Prozessor mit Multi-Core-Architektur für komplexe Baugruppen.

: Diese Software beansprucht die CPU stark, und die Single-Core-Leistung ist für Modellierung und Simulation besonders wichtig. Der beste Laptop für SolidWorks ist in der Regel mit einem Intel Core i7/i9, AMD Ryzen 7/9oderApple M4 Pro Prozessor mit Multi-Core-Architektur für komplexe Baugruppen. Grafikkarte (GPU) : Nvidia RTX and TabelleGPUs sind hier unverzichtbar, insbesondere für hardwarebeschleunigtes Rendering und eine flüssige Darstellung im Arbeitsbereich. Die in diesen Laptops verbauten zertifizierten GPUs sind auf maximale Kompatibilität und Stabilität ausgelegt mit SolidWorks.

: Nvidia RTX and TabelleGPUs sind hier unverzichtbar, insbesondere für hardwarebeschleunigtes Rendering und eine flüssige Darstellung im Arbeitsbereich. Die in diesen Laptops verbauten zertifizierten GPUs sind auf maximale Kompatibilität und Stabilität ausgelegt mit SolidWorks. RAM : Ein guter Laptop für SolidWorks sollte mindestens 16 GB und im Idealfall 32 GB oder mehr Arbeitsspeicher für große Baugruppen und Simulationen.

: Ein guter Laptop für SolidWorks sollte mindestens und im Idealfall oder mehr Arbeitsspeicher für große Baugruppen und Simulationen. Lagerung : SSD- oder NVMe-Speicher ist für schnelles Laden und Speichern von Modellen sowie hohe Startgeschwindigkeiten unerlässlich. Der Speicher sollte sowohl über ausreichend Kapazität als auch über hohe Geschwindigkeit verfügen, um große CAD Dateien.

: SSD- oder NVMe-Speicher ist für schnelles Laden und Speichern von Modellen sowie hohe Startgeschwindigkeiten unerlässlich. Der Speicher sollte sowohl über ausreichend Kapazität als auch über hohe Geschwindigkeit verfügen, um große CAD Dateien. Anzeige : SolidWorks Die ideale Bildschirmgröße für Laptops beginnt bei etwa 15 Zoll , mit mindestens Full HD oder 4K Auflösung. Alle am besten bewerteten Modelle erfüllen diese Anforderung und bieten darüber hinaus eine makellose Farbwiedergabe sowie eine Blendschutzbeschichtung für optimale Sicht.

: SolidWorks Die ideale Bildschirmgröße für Laptops beginnt bei etwa , mit mindestens Full HD oder Auflösung. Alle am besten bewerteten Modelle erfüllen diese Anforderung und bieten darüber hinaus eine makellose Farbwiedergabe sowie eine Blendschutzbeschichtung für optimale Sicht. Wärmemanagement : Eine effektive Kühlung ist eines der wichtigsten Merkmale, da sie dazu beiträgt, die hohe Leistung beim Rendern und bei Simulationen aufrechtzuerhalten, ohne dass es zu einer Überhitzung kommt, die andernfalls zu einer Leistungsdrosselung führen würde.

: Eine effektive Kühlung ist eines der wichtigsten Merkmale, da sie dazu beiträgt, die hohe Leistung beim Rendern und bei Simulationen aufrechtzuerhalten, ohne dass es zu einer Überhitzung kommt, die andernfalls zu einer Leistungsdrosselung führen würde. Verarbeitungsqualität: Premium-Laptops für SolidWorks Sie zeichnen sich durch eine robuste Bauweise aus und bestehen aus hochwertigen Materialien, die für langfristige Zuverlässigkeit und eine für Workstations typische Langlebigkeit sorgen.

Häufig gestellte Fragen