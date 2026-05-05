La VPN más segura de 2026: comparación de 5 servicios en cuanto a cifrado, fugas y seguridad

Para encontrar la VPN más segura no basta con echar un vistazo rápido a algunas características. Todos los proveedores alardean de un «cifrado de grado militar» como si eso fuera a resolver todos tus problemas. Eso es solo lo mínimo. Aún así, tienes que analizar a fondo su política de registro, dónde tienen su sede y cómo funcionan sus herramientas de seguridad cuando las activas.

Así que revisé los informes de auditoría, comprobé las jurisdicciones, analicé incidentes anteriores y probé personalmente los interruptores de seguridad y las fugas de DNS. La mayoría de las VPN se vinieron abajo rápidamente. Algunas no.

Veamos por qué.

Comparativa rápida: los servicios de VPN más seguros, comparados con sus puntuaciones de seguridad

VPN Mi puntuación de seguridad Auditorías independientes de seguridad y de ausencia de registros Cifrado Interruptor de emergencia Competencia Precio más bajo NordVPN 10/10 ✅ AES-256/ChaCha20 + PQE A nivel del sistema Panamá 2,99 $ al mes Surfshark 9,9/10 ✅ AES-256/ChaCha20 A nivel del sistema Países Bajos 1,99 $ al mes ExpressVPN 9,8/10 ✅ AES-256/ChaCha20 + PQE Bloqueo de red Islas Vírgenes Británicas 4,99 $ al mes Proton VPN 9,6/10 ✅ AES-256/ChaCha20 Siempre activo Suiza 3,59 $ al mes VeePN 9,0/10 Auditoría independiente exclusiva de extensiones de navegador AES-256/ChaCha20 Interruptor de apagado a nivel de aplicación Suecia 1,99 $ al mes

Análisis de los 5 servicios de VPN más seguros: mis resultados prácticos para una protección real

Tras esta breve guía, podemos empezar a explorar las VPN más seguras, según nuestras pruebas internas y las especificaciones oficiales. Sigue leyendo para descubrir cuál es la más adecuada para ti.

1. NordVPN [El servicio VPN más seguro]

NordVPN ocupa el primer puesto porque su seguridad no se basa en meras promesas. Cuenta con el respaldo de auditorías periódicas, una infraestructura reforzada y funciones que van más allá de lo básico. Cinco auditorías que confirman la ausencia de registros, cifrado poscuántico, servidores que solo utilizan memoria RAM y hardware propio la convierten en la VPN más segura para uso personal.

Característica Detalles Servidores Más de 9 000 en más de 100 países Cifrado ChaCha20-Poly1305 (NordLynx), AES-256-GCM (OpenVPN) Intercambio de claves Claves DH de 4096 bits, Curve25519 Cifrado poscuántico Sí (NordLynx, mayo de 2025) Protocolos NordLynx, OpenVPN, NordWhisper Interruptor de emergencia Opciones a nivel del sistema y a nivel de la aplicación Auditorías sin registros 5 (PwC 2018, 2020; Deloitte 2022, 2023, 2024) Tipo de servidor Hardware en coulocation que utiliza únicamente memoria RAM Competencia Panamá Conexiones simultáneas 10 dispositivos Precio de salida 2,99 $ al mes (plan de 2 años)

Análisis de seguridad

De NordVPN La política de no guardar registros ha sido auditada en cinco ocasiones – PwC en 2018 y 2020, y Deloitte en 2022, 2023 y 2024. Los auditores revisaron las configuraciones de los servidores, la infraestructura y los procedimientos de gestión de datos. No se detectaron problemas relacionados con el registro de datos. Cure53 llevó a cabo evaluaciones independientes de las aplicaciones y la infraestructura hasta 2025, sin que se detectaran vulnerabilidades críticas.

En mayo de 2025,Norteañadidocifrado poscuántico para NordLynx, combinando algoritmos aprobados por el NIST con ChaCha20. El descifrado cuántico aún no es viable, pero los ataques del tipo «recoger ahora, descifrar más tarde» son una preocupación legítima. Esto permite subsanar esa brecha desde el principio.

La red funciona con Servidores que solo utilizan memoria RAM, por lo que los datos no se conservan tras reiniciar el sistema. En algunos lugares, Nortees propietaria y gestiona su propio hardware en lugar de alquilarlo, lo que reduce la dependencia de terceros.

NordWhisper, lanzado en 2025, camufla el tráfico VPN como tráfico HTTPS normal para eludir los bloqueos de red sin debilitar el cifrado. Esa es una de las razones por las que funciona tan bien en regiones con restricciones, y por las que lo tengo en lo más alto de mi lista de los Las mejores VPN para China.

Protección contra amenazas Pro bloquea el malware, los dominios de phishing y los rastreadores a nivel de DNS. En 2024, AV-Comparatives otorgó NordVPN Certificación antiphishing: el primer proveedor de VPN en obtenerla.

Ventajas Contras ✅ 8 auditorías de seguridad independientes ✅ Cifrado poscuántico habilitado ✅ Servidores solo con RAM y servidores en coubicación ✅ La jurisdicción de Panamá al margen de las alianzas de vigilancia ✅ Protección contra amenazas certificada por AV-Comparatives ❌ Protección contra amenazas Pro solo para ordenadores de sobremesa

Veredicto final: Norte es la VPN más segura para uso personal que he probado, ya que combina auditorías verificadas, decisiones acertadas en materia de infraestructura y un cifrado de vanguardia.

★ El servicio VPN más seguro NordVPN Visita NordVPN

2. Surfshark [La mejor relación calidad-precio]

Surfshark es la VPN más segura para uso personal sin tener que pagar un precio elevado. Ha sido sometida a múltiples auditorías independientes, utiliza servidores que funcionan exclusivamente con memoria RAM e incluye un «kill switch» a nivel del sistema en todas las plataformas.

Característica Detalles Servidores Más de 4.500 en 100 países Cifrado ChaCha20-Poly1305 (WireGuard), AES-256-GCM (OpenVPN) Intercambio de claves RSA de 2048 bits, Curve25519 Cifrado poscuántico En desarrollo Protocolos WireGuard, OpenVPN, IKEv2 Interruptor de emergencia A nivel del sistema en todas las plataformas Auditorías sin registros 2 (Deloitte 2023, 2025) Tipo de servidor Infraestructura basada exclusivamente en RAM, de 10 Gbps Competencia Países Bajos Conexiones simultáneas Ilimitado Precio de salida 1,99 $ al mes (plan de 2 años)

Análisis de seguridad

De Surfshark La política de no guardar registros ha sido auditada en dos ocasiones por Deloitte (2023 y junio de 2025). Las revisiones confirmaron que no almacena el historial de navegación, las direcciones IP, las marcas de tiempo de conexión ni los datos de sesión.

Además,Cure53 ha auditado sus extensiones para navegadores (2018) y la infraestructura de servidores (2021), y SecuRing llevó a cabo una evaluación de seguridad completa en abril de 2025 que abarcó aplicaciones web, de escritorio y móviles. Toda la red funciona con servidores que operan exclusivamente en memoria RAM, por lo que nada se conserva tras un reinicio. El «kill switch» funciona a nivel del sistema en todas las plataformas; en mis pruebas, El tráfico se interrumpe al instante sin fugas de IP.

Surfshark is con sede en los Países Bajos, dentro de la UE y de la alianza Nine Eyes. Esto llama la atención de algunos defensores acérrimos de la privacidad. No obstante, la legislación neerlandesa no exige el registro de datos de las VPN, por lo que no existe ninguna obligación legal de conservar los datos de los usuarios.

MultiHop redirige el tráfico a través de dos servidores para garantizar un doble cifrado y, a diferencia de otras configuraciones con pares fijos, puedes elegir tú mismo ambas ubicaciones. El modo de camuflaje oculta el tráfico de la VPN como el HTTPS habitual, mientras que NoBorders se encarga de las redes restrictivas. CleanWeb bloquea anuncios, rastreadores y malware a nivel de DNS.

En 2024,Surfshark ha mejorado su infraestructura a 10 Gbps en toda la red, con servidores experimentales de 100 Gbps que se están implantando en Ámsterdam. Ese margen de capacidad mantiene el rendimiento estable incluso con funciones de seguridad más exigentes activadas. Las conexiones ilimitadas también lo convierten en el la mejor VPN para varios dispositivos.

Ventajas Contras ✅ El precio más bajo (1,99 $ al mes) ✅ Conexiones ilimitadas de dispositivos ✅ Interruptor de apagado de emergencia a nivel del sistema en todas las plataformas ✅ Varias auditorías independientes ✅ MultiHop con selección personalizada de servidores ❌ Jurisdicción de los Países Bajos (Nine Eyes) ❌ El cifrado poscuántico aún no se ha implementado

Veredicto final: Surfshark es la VPN más segura en este rango de precios. Las múltiples auditorías, la protección total a nivel del sistema y las conexiones ilimitadas hacen que sea difícil justificar pagar más, a menos que quieras Nortesus capas adicionales.

★ La mejor relación calidad-precio Surfshark Visita Surfshark

3. ExpressVPN [Prueba real de la ausencia de registros]

ExpressVPN figura en mi lista de VPN más seguras porque sus garantías de privacidad se han puesto a prueba «fuera del laboratorio». Tres auditorías de KPMG que confirman la ausencia de registros, una infraestructura TrustedServer basada exclusivamente en RAM y la compatibilidad con el protocolo Lightway postcuántico le confieren una sólida base de seguridad.

Característica Detalles Servidores Más de 3.000 en más de 100 países Cifrado ChaCha20-Poly1305 (Lightway), AES-256-GCM (OpenVPN) Intercambio de claves RSA de 4096 bits, Curve25519 Cifrado poscuántico Sí (Lightway, enero de 2025) Protocolos Lightway, OpenVPN, IKEv2 Interruptor de emergencia Bloqueo de red (a nivel del sistema) Auditorías sin registros 3 (KPMG 2022, 2024, 2025) Tipo de servidor TrustedServer solo RAM Competencia Islas Vírgenes Británicas Conexiones simultáneas Hasta 14 dispositivos Precio de salida 4,99 $ al mes (plan de 2 años)

Análisis de seguridad

De ExpressVPN La política de no guardar registros ha sido auditada en tres ocasiones por KPMG (2022, 2024, 2025). La auditoría de junio de 2025 confirmó que la tecnología TrustedServer impide que se almacenen los registros de actividad y de conexión.

TrustedServer se ejecuta íntegramente en la memoria RAM. No se guarda nada en el disco, y cada reinicio borra por completo el sistema. Los servidores se cargan a partir de imágenes de solo lectura, lo que impide cualquier manipulación, incluso con acceso físico. Expréses también uno demis VPN favoritas para ver contenido en streaming gracias a su red de primer nivel.

Esa configuración se puso a prueba en 2017 cuando Las autoridades turcas incautaron uno de De ExpressVPNservidores. No encontraron nada, porque no había registros que buscar.

Lightway es compatible con ChaCha20-Poly1305 o AES-256-GCM y se basa en el Biblioteca criptográfica wolfSSL. Ha sido sometido a evaluaciones de seguridad independientes realizadas por Cure53 y Praetorian. Cifrado poscuántico se incorporó en enero de 2025, lo que convierte a Lightway en uno de los principales candidatos al título de cifrado VPN más seguro.

ExpressVPN opera desde el Islas Vírgenes Británicas, que no cuenta con leyes obligatorias de retención de datos y se mantiene al margen de las alianzas de vigilancia. Network Lock bloquea todo el tráfico a nivel del sistema si se interrumpe la conexión VPN. En las pruebas, cortó el tráfico de inmediato con sin fugas de IP.

Ventajas Contras ✅ 3 auditorías sin registros ✅ Cifrado poscuántico implementado ✅ Pioneros en la tecnología TrustedServer basada exclusivamente en RAM ✅ La incautación de un servidor en la vida real demostró que no se guardaban registros ✅ El protocolo Lightway ha sido auditado en múltiples ocasiones ❌ El precio más alto entre las principales VPN

Veredicto final: Exprés no es la opción más barata de esta lista. Pero si buscas el servicio de VPN más seguro, respaldado por declaraciones de «sin registros» auditadas y un caso real de incautación de servidores que demostró que la arquitectura funciona, ExpressVPNcumple lo prometido.

★ Prueba real de la ausencia de registros ExpressVPN Visita ExpressVPN

4. Proton VPN [Política de no conservación de registros contrastada ante los tribunales]

Proton adopta un enfoque diferente al de la mayoría de los proveedores que figuran en esta lista de los servicios VPN más seguros. No solo se centra en la solidez del cifrado, sino también en la protección jurídica, la transparencia y el diseño de la infraestructura.

Característica Detalles Servidores Más de 15 000 en 126 países Cifrado ChaCha20-Poly1305 (WireGuard), AES-256-GCM (OpenVPN) Intercambio de claves RSA de 4096 bits, Curve25519 Cifrado poscuántico En desarrollo Protocolos WireGuard, OpenVPN, IKEv2, Stealth Interruptor de emergencia Siempre activo Auditorías sin registros 4 (Seguridad 2022, 2023, 2024, 2025) Tipo de servidor Servidores reforzados con Secure Core Competencia Suiza Conexiones simultáneas 10 dispositivos Precio de salida 3,59 $ al mes (plan de 2 años)

Análisis de seguridad

De Proton La política de no guardar registros ha sido auditada durante cuatro años consecutivos por Securitum (2022-2025), sin que se haya detectado ninguna actividad de registro. La empresa también posee Certificación SOC 2 Tipo II (julio de 2025), y sus afirmaciones de no guardar registros han sido puesto a prueba en los tribunales – cuando las autoridades solicitaron los datos, no había nada que entregar. Hablo más sobre esto en mi guía completa sobre Cómo elegir la mejor VPN para proteger tu privacidad.

Suiza ofrece Proton una sólida base jurídica. Hay no existen leyes que obliguen a conservar datos, el país no forma parte de las alianzas de intercambio de información, y cualquier solicitud de datos requiere una orden judicial suiza.

All Proton VPN las aplicaciones son de código abierto bajo la licencia GPLv3 y publicado en GitHub. Cualquiera puede revisar el código. Las vulnerabilidades se abordan públicamente. No te limitas a confiar en las declaraciones: el código está a la vista.

Núcleo segurodesvía el tráfico a través de servidores reforzados en Suiza, Islandia o Suecia antes de llegar al nodo de salida. Aunque se supervise un servidor de salida, los atacantes siguen sin poder rastrear el tráfico hasta tu IP real. El interruptor de apagado de emergencia bloquea todo el tráfico que no pase por la VPN, incluso cuando la aplicación no esté en ejecución, lo cual es fundamental en situaciones de alto riesgo. NetShield incorpora protección a nivel de DNS bloqueo de anuncios, malware y rastreadores con niveles de protección ajustables. Mi «Is Proton VPNSeguroEn la guía «…» se explica esto con más detalle.

Ventajas Contras ✅ Política de no registro de datos contrastada ante los tribunales ✅ Protección constitucional de la privacidad en Suiza ✅ Aplicaciones de código abierto para la verificación de código ✅ Arquitectura Secure Core de múltiples saltos ✅ Interruptor de apagado de emergencia ❌ El cifrado poscuántico aún no se ha implementado

Veredicto final: Si te preocupan las garantías legales de privacidad y la transparencia del código abierto, Proton es una de las mejores opciones disponibles. Es la VPN más segura para los usuarios que buscan políticas de no registro probadas ante los tribunales y la jurisdicción suiza que respalda esas afirmaciones.

★ Política de no registro de datos contrastada ante los tribunales Proton VPN Visita Proton VPN

5. VeePN [Seguridad sólida y asequible]

VeePN No pretende ser la VPN más segura del mercado, pero cumple con todos los aspectos básicos a un precio asequible. Cuenta con un cifrado robusto, un kill switch, servidores que operan exclusivamente en RAM y una estricta política de no registro de datos.

Característica Detalles Servidores Más de 2600 servidores en más de 80 países Cifrado ChaCha20-Poly1305 (WireGuard), AES-256-GCM (OpenVPN) Intercambio de claves Curve25519, RSA de 2048 bits Cifrado poscuántico No Protocolos WireGuard, OpenVPN, IKEv2 Interruptor de emergencia A nivel del sistema (ordenador de sobremesa), a nivel de la aplicación (dispositivos móviles) Auditorías de infraestructuras Auditoría independiente de extensiones de navegador (Cure53) Auditorías de aplicaciones No Verificación de la política de no registro de datos No Tipo de servidor Servidores que solo utilizan memoria RAM Competencia Panamá Conexiones simultáneas 10 dispositivos Precio de salida 1,99 $ al mes

Análisis de seguridad

VeePN cubre lo esencial: cifrado AES-256, compatibilidad con WireGuard/OpenVPN/IKEv2, un interruptor de seguridad y servidores que funcionan solo con RAM y borran los datos al reiniciarse. En mis pruebas en condiciones reales, estos aspectos básicos evita las fugas de DNS y IPv6.

La jurisdicción de Panamá es una ventaja para la privacidad: es fuera de las alianzas de Eyes y no cuenta con leyes de retención obligatoria de datos.

DóndeVeePN en lo que se diferencia de las demás opciones es en la cobertura de auditoría. El La principal auditoría independiente que existe es la de las extensiones de navegador, y no las aplicaciones VPN principales ni la afirmación de que no se guardan registros del servicio completo. Eso es útil, pero no es lo mismo que una verificación completa de la ausencia de registros para los clientes de escritorio y móviles, como los que Norte, Surfshark, Proton, oExpréstener.

Además, incluye funciones adicionales como el túnel dividido, Bloqueo de anuncios y malware de NetGuard, y servidores con doble VPN, que, aunque no suponen un gran avance en materia de seguridad, son un buen complemento. Aun así, estamos hablando de un VPN con un cifrado seguro, una buena protección de la privacidad y unas auditorías independientes que van por buen camino.

Ventajas Contras ✅ Jurisdicción de Panamá (sin leyes obligatorias de conservación de datos) ✅ Cifrado seguro ✅ Infraestructura de servidores basada exclusivamente en RAM ✅ Precios asequibles ✅ Extensión del navegador auditada de forma independiente ❌ No se ha realizado una auditoría independiente completa de las principales aplicaciones de VPN ❌ No hay una auditoría independiente y verificada sobre la política de no registro

Veredicto final: VeePN Es una de las VPN más asequibles, con unas características básicas sólidas y una protección real contra fugas. Sin embargo, en comparación con las mejores opciones de esta lista, no ha sido sometida al mismo nivel de verificación independiente en todas sus aplicaciones. No hay ningún problema si lo que buscas es una protección básica y económica, pero no esperes que cuente con el mismo nivel de auditoría que las demás.

★ Seguridad sólida y asequible VeePN Visita VeePN

¿Qué hace que un servicio de VPN sea el más seguro? Los criterios fundamentales que utilicé en las pruebas

Ahora que ya has visto mis recomendaciones, a continuación te explico en qué me basé para decidir qué servicios merecían estar en esta lista de las VPN más seguras.

Implementación del cifrado

AES-256 y ChaCha20 son estándares En este punto. Eso por sí solo no dice gran cosa. Lo que importa es cómo está configurado el protocolo y cómo se gestionan las claves entre bastidores.

Los proveedores de esta lista utilizan:

AES-256-GCM o ChaCha20-Poly1305

Curve25519 o RSA-2048+ para el intercambio de claves

Confidencialidad perfecta hacia adelante

Autenticación fuerte (SHA-256 o superior)

Un cifrado sólido puede verse comprometido por un intercambio de claves deficiente o una configuración descuidada. A la hora de evaluar el cifrado más seguro de una VPN, lo que realmente cuenta es la implementación.

Auditorías de seguridad independientes

Le di mucha importancia a la verificación por parte de terceros.

El servicio de VPN más seguro no debería basarse únicamente en la confianza. Empresas de prestigio como Deberían participar Deloitte, PwC, KPMG, Cure53 y otras empresas – y, a ser posible, más de una vez.

Busqué auditorías que abarcaran:

Aplicación de la política de no registro de datos

Configuraciones del servidor

Controles de acceso a la infraestructura

Vulnerabilidades de las aplicaciones

Las auditorías periódicas son más importantes que las revisiones puntuales. Nunca deberías quedarte con la duda ¿Funciona mi VPN? o si es capaz de cumplir lo que promete.

Fiabilidad del interruptor de emergencia

Si la VPN se desconecta y el tráfico sigue circulando, el cifrado no sirve de nada.

A nivel del sistemainterruptores de emergenciaquebloquear el tráfico a nivel del sistema operativo o del cortafuegos son mucho más fiables que las versiones a nivel de aplicación. Durante las pruebas, presté atención a las fugas de IP durante las reconexiones, los estados de suspensión y los cambios en la red.

Si se filtró, no pasó el corte.

Competencia jurisdiccional y riesgo jurídico

La competencia jurisdiccional no lo es todo, pero sí es importante.

Algunos países exigen la conservación de datos o colaboran estrechamente con alianzas de inteligencia. Otros ofrecen mayores garantías de privacidad. He dado prioridad a los proveedores que operan desde jurisdicciones con sin requisitos obligatorios de registro y un historial de oposición a la recopilación de datos.

Infraestructura y transparencia

Por último, analicé cómo está diseñado el servicio.

Los servidores que solo utilizan memoria RAM, el hardware propio, las aplicaciones de código abierto, la divulgación de vulnerabilidades y el cifrado poscuántico son factores que cuentan. Ninguno de ellos por sí solo garantiza la VPN más segura, pero, en conjunto, reflejan la seriedad con la que la empresa se toma la seguridad. Si tu proveedor no puede protegerte, ¿Por qué usar una VPN? ¿En primer lugar?

Mi veredicto general

A la hora de elegir la VPN más segura para uso personal, lo que cuenta son las pruebas. No el marketing ni las páginas de inicio bonitas. Las auditorías, las decisiones sobre la infraestructura, la jurisdicción y el comportamiento del servicio cuando lo pones a prueba: eso es lo que importa. Estos son los proveedores que han dado la talla.

La VPN más segura en general > NordVPN. Cinco auditorías de «sin registros», cifrado poscuántico, servidores que solo utilizan memoria RAM e infraestructura reforzada. Si buscas la mejor VPN y la más segura, con la verificación más rigurosa, esta es la tuya. La mejor relación calidad-precio > Surfshark. Múltiples auditorías, protección a nivel del sistema, conexiones ilimitadas y un precio de salida de 1,99 $ al mes. No cuenta con tantas capas avanzadas como Norte, pero se ha ganado un puesto en la lista de las VPN más seguras. Infraestructura contrastada > ExpressVPN. Tres auditorías de KPMG y una incautación real de un servidor que confirmaron su diseño sin registros. Es caro, pero la arquitectura se ha puesto a prueba más allá de una página de marketing. Privacidad verificada > Proton VPN. Cuatro auditorías consecutivas, aplicaciones de código abierto, enrutamiento Secure Core y jurisdicción suiza. Si lo que más te importa es el respaldo legal y la transparencia, esta es tu opción de VPN más segura. La mejor opción económica > VeePN. Jurisdicción de Panamá, cifrado robusto y un precio inicial reducido. No ofrece el mismo nivel de detalle en las auditorías que los demás, pero cubre los aspectos fundamentales.

Por lo tanto, «¿cuál es la VPN más segura?» no es una pregunta que podamos responder de forma aislada. La verdadera pregunta es cuánta verificación independiente (y para qué funciones) deseas que haya detrás de tu conexión.

Preguntas frecuentes