Los 7 mejores mandos para jugadores de Rocket League en 2026

Es imposible disfrutar de una experiencia de juego envolvente sin utilizar los mejores mandos para Rocket League. Puedes elegir entre las siete mejores Rocket League los mandos que he seleccionado tras tener en cuenta todos los aspectos, desde el desde la comodidad que el ratón y el teclado no te ofrecen, hasta la personalización o la adaptabilidad multiplataforma que buscan muchos jugadores.

Tanto si eres un jugador profesional que busca ganar campeonatos utilizando un mando adaptativo o con todas las funciones, como si eres alguien que está a punto de empezar esta aventura, tengo varias opciones que se adaptan a tu nivel de juego y a tu presupuesto.

Nuestras mejores recomendaciones para el mando de Rocket League

Hemos probado diferentes mandos para PC, mandos adaptables a varias plataformas y joysticks para compartir contigo los mejores. Si no eres un experto a la hora de elegir los mandos de videojuegos adecuados, confía en nuestra selección de los mejores y disfruta de una experiencia inmersiva sin limitar tu diversión ni tu control al usar el teclado y el ratón como mandos. Estos son los ganadores:

Mando inalámbrico PlayStation DualSense Edge – Mando de gama alta con entradas personalizables, gatillos adaptativos y diseño ergonómico para una experiencia de juego precisa. Controlador para PC EasySMX X15 – Una opción con cable, económica y lista para usar que ofrece comodidad y capacidad de respuesta sin necesidad de recargar. Mando inalámbrico para videojuegos Xbox Elite Series 2 Core – Mando altamente personalizable y de gran precisión, con botones reconfigurables y tensión ajustable, pensado para los jugadores más exigentes.

También puedes configurar perfiles personalizados para gestionar varios estilos de juego sin tener que restablecer el perfil. Ahorra un 20 % en esta consola comprándola a través de Amazon.

Los 7 mejores mandos para Rocket League

Para mejorar tu experiencia de juego y tu dominio del mando mientras juegas a juegos de fútbol y de coches, hemos seleccionado los siete mandos más vendidos y de mayor rendimiento, ideales tanto para jugadores competitivos como para aquellos que juegan en varias plataformas.

Por el contrario, nuestra lista es muy completa e incluye los mejores modelos, con una mención especial para el Razer Wolverine. Elige uno de estos mandos para Rocket League y ¡que disfrutes del juego!

1. Mando inalámbrico PlayStation DualSense Edge [El mejor mando para Rocket League]

Enebameter 10/10

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Especificaciones Detalles Retroalimentación háptica Yes Disparadores adaptativos Yes Duración de la batería Hasta 10 horas Conectividad Bluetooth y USB-C Personalización Botones traseros reconfigurables y tapas de joystick intercambiables. Audio integrado Micrófono integrado y conector de 3,5 mm Compatibilidad PlayStation 5, PC Peso ~325 g

Lo mejorMando de la PS5 fabricado por Sony, en exclusiva para PlayStation, pero funciona perfectamente incluso en PC. Lo hemos situado en el primer puesto porque incluye botones traseros reasignables, tapas de joystick intercambiables, paletas traseras y topes para los gatillos.

Para más información Utiliza sus funciones de personalización para ajustar el controlador y conseguir un desplazamiento controlado del aire.

DualSense Edge cuenta con un botón específico que te permite alternar entre diferentes perfiles o ajustes según tu estilo de juego. Además, su diseño ergonómico se adapta perfectamente a la palma de la mano y nunca te hace sentir su peso mientras juegas. Su precio es más elevado que el de otras opciones disponibles, pero la experiencia lo dice todo.

Puede ayudarte a desarrollar todo tu potencial en juegos de carreras de alta gama…con unas opciones de personalización sin igual, lo que te permite ajustar cada comando al milímetro y dominar mecánicas avanzadas con precisión, todo ello mientras disfrutas de la sensación de calidad superior de un mando nativo de PlayStation.

Ventajas Contras ✅ Los controles son totalmente personalizables, lo que permite a los usuarios configurar los botones y cambiar de perfil. ✅ Menor riesgo de que los joysticks se desvíen gracias a que son intercambiables, lo que reduce la fatiga. ✅ Te permite realizar movimientos cruciales utilizando los dos botones traseros sin mover el pulgar. ✅ Botones ajustables para reacciones rápidas: ideales para acelerar o disparar sin tener que apretar el gatillo a fondo. ✅ El agarre texturizado y la sólida calidad de fabricación mejoran la comodidad durante el juego. ❌ Es caro, pero sigue siendo el mejor mando gracias a sus prestaciones de alta gama. ❌ La batería dura mucho menos que la de otras consolas de videojuegos.

Veredicto final: A la gente le encanta por sus múltiples opciones de personalización, sus piezas intercambiables y sus controles sensibles. Si buscas la combinación perfecta de prestaciones y un rendimiento de primera categoría, este es tu producto.

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2. Controlador para PC EasySMX X15 [El mejor mando económico para Rocket League]

Puntuación: 9,5/10

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Especificaciones Detalles Retroalimentación háptica Yes Disparadores adaptativos No Batería Hasta 20 horas Conectividad Bluetooth y USB-C Personalización Botones traseros programables y vibración regulable. Audio integrado No disponible Compatibilidad PC, Android, Nintendo Switch Peso ~228 g

Su precio asequible y su experiencia de juego de alta gama lo han convertido en el segundo mejor mando de nuestra lista para Rocket League. El EasySMX X15 tiene una forma inspirada en el Mando de Xbox y cuenta con un agarre texturizado, botones sensibles y conectividad por cable «plug-and-play».

Para más información Utiliza los botones traseros programables para activar el turbo o saltar sin mover el pulgar.

Ofrece una experiencia de juego sin retrasos, lo cual es bastante impresionante. Sin embargo, carece de algunas funciones de gama alta disponibles en el mando de PlayStation DualSense Edge, como el modo «hair trigger». No obstante, el EasySMX X15 destaca por encima de otros en cuanto a durabilidad y rendimiento, lo que lo hace ideal para partidas muy competitivas.

Con este mando para videojuegos a un precio asequible, podrás disfrutar de un mejor control del coche sin desviaciones de los joysticks y de una gran precisión en los saltos gracias a la gran capacidad de respuesta de los joysticks analógicos. Sinceramente, lo mejor de esta consola es que también es compatible con dispositivos Android y Steam, lo que la convierte en una opción perfecta controlador móvil.

Ventajas Contras ✅ Los joysticks con efecto Hall ofrecen una experiencia de juego fluida y envolvente. ✅ Su batería excepcional te permite jugar durante horas sin tener que recargarla constantemente. ✅ Los botones traseros personalizables te permiten asignar macros o atajos para disfrutar de una experiencia de juego más fluida. ✅ Su diseño ligero y ergonómico evita que se deslice durante las partidas más intensas. ✅ La disposición ABXY configurable facilita la transición desde portátil para juegos botones para acolchar fácilmente. ❌ Los botones frontales son blandos y carecen de respuesta táctil, y el pad direccional resulta rígido o poco preciso. ❌ Algunos usuarios también han informado de problemas de conectividad, especialmente con el emparejamiento por Bluetooth.

Veredicto final: Te permite dominar la arena sin arruinarte porque EasySMX X15 ofrece un rendimiento fiable y controles esenciales. Supone una ventaja sorprendentemente competitiva para los jugadores que buscan un equipo a buen precio.

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3. Mando inalámbrico para videojuegos Xbox Elite Series 2 Core [El mejor mando para Rocket League en Xbox]

Puntuación: 9,5/10

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Especificaciones Detalles Retroalimentación háptica Yes Disparadores adaptativos No Batería Hasta 40 horas Conectividad Inalámbrico y por cable Personalización Botones reconfigurables y joysticks ajustables. Audio integrado No está disponible, pero admite una toma de auriculares de 3,5 mm. Compatibilidad Xbox Series X o S, y One. Peso ~345 g

The Mando inalámbrico para videojuegos Xbox Elite Series 2 Core ofrece un rendimiento de primera y una batería de larga duración. Incluye joysticks con tensión ajustable, un agarre de goma y botones más cortos para activar el modo de gatillo sensible, lo que ayuda a los jugadores a mejorar la sincronización de los disparos y a recuperarse más rápido en el aire mientras juegan a Rocket League.

Para más información Configura los «short hair triggers» para el turbo y el salto a fin de reducir el retraso en la respuesta.

La Xbox One permite a los usuarios personalizarla según sus preferencias. Por ejemplo, gracias a su diseño modular, se pueden intercambiar los joysticks y los crucetes. La aplicación «Accesorios del mando de Xbox» de Microsoft ofrece más opciones de personalización para ajustarlo y conseguir una respuesta inmediata.

Aunque no cuenta con botones adicionales, el mando de Xbox sigue siendo muy sensible y ofrece un rendimiento sin retrasos. Puedes configurar hasta tres perfiles para disfrutar de una experiencia de juego personalizada. La batería de larga duración de Xbox y la carga por USB-C garantizan sesiones de juego sin interrupciones.

Ventajas Contras ✅ Los joysticks con tensión ajustable permiten un ajuste preciso para disparar con exactitud y controlar los movimientos del coche. ✅ Tres niveles de tope del gatillo ajustables reducen la distancia de accionamiento para una respuesta más rápida en Juegos para PC. ✅ El agarre recubierto de goma, resistente al sudor, ofrece una mayor comodidad durante sesiones prolongadas. ✅ Su compatibilidad multiplataforma lo convierte en la mejor opción para los videojuegos deportivos. ✅ La batería de larga duración permite alargar las sesiones, incluso durante días, para jugar sin interrupciones y ganar campeonatos. ❌ Es más caro que un mando normal de Xbox, por lo que no es la opción ideal. ❌ Los problemas de desgaste son bastante habituales y provocan que el joystick se desvíe durante el juego.

Veredicto final: Si quieres llevar tu experiencia en Rocket League al siguiente nivel, esta es la opción perfecta. Gracias a sus componentes personalizables y a su tensión ajustable, podrás sentir cada salto, cada regate y cada parada, lo que te dará el control absoluto sobre el campo.

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4. Mando HEXGAMING RIVAL PRO [El mejor controlador de efecto Hall para Rocket League]

Enebameter 9/10

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Especificaciones Detalles Retroalimentación háptica Yes Disparadores adaptativos En parte Duración de la batería Hasta 12 horas Conectividad Inalámbrico (cable USB opcional) Personalización Botones traseros reconfigurables, joysticks intercambiables y carcasas intercambiables. Audio integrado Conector de audio integrado de 3,5 mm. Compatibilidad PlayStation 5, PC Peso ~330 g

Mando HEXGAMING RIVAL PRO es el mejor de la lista y funciona a la perfección con PlayStation y ordenadores personales. Sus botones reconfigurables y sus joysticks intercambiables permiten a los jugadores realizar aceleraciones rápidas y saltos que podrás experimentar en tu un monitor para juegos excelente. Se basa en el mando DualSense, que ofrece varias opciones de personalización.

Para más información Asigna el movimiento de giro aéreo hacia la izquierda/derecha a las paletas traseras en lugar de a un botón frontal para un mejor control en el aire.

Por ejemplo, puedes reasignar los botones de retroceso, intercambiar los joysticks y utilizar diseños personalizados. Todo ello mientras disfrutas de maniobras ágiles sin desviaciones en los joysticks ni retrasos en la respuesta.

Ventajas Contras ✅ El sensor de efecto Hall y los clics del ratón garantizan una experiencia de juego precisa y envolvente. ✅ Los botones adicionales programables pueden realizar 15 funciones, lo que permite mantener el pulgar en su sitio. ✅ Los joysticks intercambiables facilitan el cambio de altura, y los agarres se pueden personalizar para adaptarse al movimiento de los pulgares. ✅ Los gatillos cortos permiten disparar o acelerar más rápido en el juego. ✅ Permite añadir hasta seis perfiles para cambiar al instante entre juegos y estilos de juego. ❌ La sensibilidad del mando es elevada, ya que los botones traseros responden incluso a pulsaciones ligeras y accidentales. ❌ Algunos usuarios también han informado de problemas de conectividad con el Bluetooth o de dificultades a la hora de actualizar el firmware.

Veredicto final: Su manejo sin desviaciones y su precisión milimétrica lo convierten en la elección perfecta. Los joysticks de efecto Hall del HEXGAMING RIVAL PRO garantizan un control del coche constante e impecable, junto con gatillos de disparo rápido y botones traseros ergonómicos para el juego competitivo.

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5. BACKBONE One: mando para juegos móviles [Óptimo para dispositivos móviles]

Enebameter 9/10

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Especificaciones Detalles Retroalimentación háptica No Disparadores adaptativos No Duración de la batería Se alimenta a través del smartphone Conectividad Cable de conexión o cable USB Personalización Los botones del mando y las opciones de personalización de la grabación están disponibles a través de la aplicación Backbone. Audio integrado Conector para auriculares disponible Compatibilidad iOS, Android, Xbox Cloud, PS Remote Peso ~138 g

Este es el mejor mando para los jugadores de Rocket League que utilizan el móvil para disfrutar jugando al fútbol con un coche. Se conecta fácilmente a tu iPhone o dispositivo Android y te ofrece una experiencia inmersiva comparable a la de una consola.

Es uno de los mejores mandos para Rocket League, integrado con la aplicación Backbone, que te permite personalizar su configuración. Por ejemplo, puedes iniciar una grabación de pantalla al instante mediante la aplicación para grabar y subir tus partidas a plataformas de streaming como YouTube.

Ventajas Contras ✅ Es un mando con cable que ofrece una latencia ultrabaja, lo que se traduce en una respuesta rápida. ✅ No hay que preocuparse por que se agote la batería mientras juegas, ya que se alimenta del móvil. ✅ Los botones con buena respuesta, un pad direccional físico y unos joysticks analógicos fluidos ofrecen una experiencia de gran calidad, similar a la de una consola. ✅ Funciona perfectamente con todos los nuevos modelos de iPhone y las versiones actualizadas de Android. ✅ Fácil de transportar gracias a su peso ligero y su diseño delgado. ❌ No incluye controles adicionales, como botones de retroceso o gatillos reconfigurables. ❌ No es adecuado para manos grandes debido al tamaño reducido de los joysticks analógicos y a su diseño compacto.

Veredicto final: Convierte tu dispositivo móvil en una auténtica máquina de «Rocket League» y ofrece una precisión y comodidad dignas de una consola, lo que garantiza que nunca falles un toque o un impulso, incluso cuando juegues fuera de tu configuración habitual.

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6. Mando inalámbrico PDP Gaming Afterglow Pro [El mejor mando para Rocket League en Nintendo Switch]

Enebameter 9/10

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Especificaciones Detalles Retroalimentación háptica No Disparadores adaptativos No Duración de la batería Hasta 20 horas Conectividad Inalámbrico Personalización Iluminación RGB y botones traseros reconfigurables. Audio integrado No Compatibilidad Nintendo Switch Peso ~300 g

Mando inalámbrico PDP Gaming Afterglow Pro Sinceramente, es el mejor hallazgo para los fans acérrimos de Nintendo. Normalmente les cuesta encontrar el mejor mando para Rocket League que sea compatible con su Switch.

Para más información Utiliza los botones traseros programables para asignar el impulso y el giro en el aire y así realizar jugadas aéreas con mayor fluidez.

Ahora puedes disfrutar de una iluminación RGB personalizada sincronizada con el movimiento. Puedes usar los botones traseros para girar y maniobrar, o los botones principales para hacer saltar el coche por el campo de fútbol. Se conecta a tu dispositivo por Bluetooth e incluye una batería recargable. Disfruta de una experiencia de juego inmersiva sin enredarte con los cables.

Aunque carece de gatillos adaptativos, su diseño es sólido y lo suficientemente eficaz para una experiencia de juego informal y espontánea.

Ventajas Contras ✅ Iluminación RGB personalizable para adaptarla al estilo de tu juego. ✅ Botones ergonómicos y una disposición cómoda. ✅ Botones traseros programables para realizar acciones rápidas durante las partidas competitivas. ✅ Fácil compatibilidad gracias a que cuenta con licencia oficial de Nintendo. ✅ Fabricación resistente que se mantiene intacta durante años. ❌ La falta de retroalimentación táctil impide que los usuarios puedan experimentar la reacción dentro del juego. ❌ La ligera desviación en la ubicación de los botones dificultaba un poco el juego al principio.

Veredicto final: Los mandos inalámbricos PDP Gaming Afterglow Wireless Pro pueden dar un toque especial a tu experiencia con Nintendo. El controlador de conmutación ofrece un rendimiento sólido y un agarre cómodo, lo que te permite realizar acrobacias aéreas y movimientos rápidos con total confianza. Y lo que es mejor, puedes utilizar el teclado y el ratón, todo ello mientras le das un toque dinámico y personalizable a tu juego.

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7. Mando con cable GameSir G7 SE [El mejor mando con cable para Rocket League]

Puntuación de Enebameter: 8,5/10

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Especificaciones Detalles Retroalimentación háptica Yes Disparadores adaptativos Yes Duración de la batería Potencia de alimentación del dispositivo Conectividad Con cable Personalización Botones reasignables, gatillos ajustables y configuración de la vibración. Audio integrado Conector de audio disponible Compatibilidad Xbox Series X o S, Xbox One y PC con Windows 10/11 Peso ~221 g

Es el mando con cable más fiable, con una buena frecuencia de sondeo, y destaca por su rendimiento sin retrasos. Se conecta al ordenador o a la Xbox mediante un cable USB, lo que significa que no hay riesgo de que se agote la batería durante la sesión.

Para más información Utiliza los joysticks analógicos con efecto Hall para regatear y hacer toques precisos sin preocuparte por la deriva de los joysticks.

Ofrece vibración al disparar gracias a los gatillos con efecto Hall, lo que mejora la experiencia. Este joystick también cuenta con palancas antidesviación, lo que reduce el desgaste del mando. Además, ofrece amplias opciones de personalización a través de la aplicación GameSir Nexus.

Puedes configurar asignaciones de botones adicionales, ajustar la sensibilidad del juego y guardar diferentes perfiles para cambiar de juego o para adaptar tu estilo de juego.

Ventajas Contras ✅ Los sensores magnéticos incorporan el efecto Hall y varillas antideslizantes para un agarre perfecto en el aire. ✅ La asignación de botones traseros con interruptores de bloqueo permite controlar todas las funciones con el pulgar. ✅ Frecuencia de actualización ultrarrápida de hasta 1000 Hz que garantiza una respuesta rápida. ✅ La toma de auriculares integrada permite gestionar rápidamente la música para el chat y el sonido de los juegos. ✅ La personalización avanzada que ofrece el software Nexus mejora la experiencia de juego. ❌ Los cables enredados suelen echar por tierra la idea de una experiencia de juego cómoda. ❌ Es posible que los mandos compactos y el pad direccional no resulten cómodos para personas con manos grandes.

Veredicto final: Es el mejor mando económico para disfrutar de un rendimiento sin retrasos y una frecuencia de sondeo rápida. Elígelo para vivir una experiencia de juego insuperable.

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¿Cuáles son los mejores ajustes del mando para Rocket League?

Sea cual sea el idealControlador para PC Una vez que lo hayas comprado, tendrás que configurar los ajustes adecuados según tus preferencias. Recuerda que es fundamental elegir el mejor mando para Rocket League, ya que vas a sustituir el teclado y el ratón, pero unos ajustes perfectos pueden marcar la diferencia en tu juego.

1. Atribución de teclas (atajos de teclado)

Rocket League permite a los usuarios reasignar casi todas las funciones del mando que estén disponibles y sean compatibles con la consola. Muchos jugadores profesionales reasignan el botón de giro en el aire para acceder más rápidamente al balón y moverse con mayor rapidez por el terreno de juego. Para disfrutar de una experiencia de juego fluida, puedes asignar el giro en el aire a LB/L1 o a una palanca trasera, si tu mando dispone de ella.

Además, puedes configurar una función de impulso en los botones traseros o en el parachoques para obtener una mayor aceleración y poder usarla al instante sin perder potencia. Asegúrate de elegir combinaciones de teclas que reduzcan al mínimo la tensión en las manos, incluso durante sesiones de juego prolongadas, y que permitan transiciones fluidas.

Algunos de los mejores mandos para Rocket League, como el PlayStation DualSense Edge o el mando Xbox Elite Series 2, permiten a los usuarios configurar diferentes perfiles con asignaciones de teclas personalizadas y cambiar entre ellos para jugar de forma libre o competitiva. Ajusta con precisión las asignaciones de teclas de tu mando y disfruta de un mayor control del coche o de una mayor cadencia de disparo.

2. Ajustes de sensibilidad

El ajuste de sensibilidad de tu mando, al igual que un teclado táctil, puede darte una ventaja competitiva sobre tus oponentes. Determina la rapidez con la que puedes maniobrar tu coche, derrapar o derrapar antes de perder el control o fallar el tiro. Elegir los ajustes de sensibilidad ideales te permite responder rápidamente a los movimientos de la palanca del coche y ganar.

Jugadores que han ganado campeonatos o se han clasificado en las tablas de clasificación de los torneos. Recomiendan que la sensibilidad de los mandos de dirección se sitúe entre 1,3 y 1,6, y la sensibilidad de los saltos entre 1,3 y 1,8. Para disfrutar de un movimiento fluido sin perder precisión en los saltos.

Evita subir el valor al máximo a menos que estés familiarizado con las reacciones a alta velocidad del juego. Limítate a valores más bajos para disfrutar de mayor precisión, sobre todo si aún no te has acostumbrado. Prueba con diferentes ajustes y encontrarás la configuración perfecta para los giros rápidos, los derrapes y los ajustes en el aire.

3. Ajustes de la zona muerta

El ajuste de la zona muerta es el mejor remedio contra la deriva de los joysticks durante el juego, ya que ayuda a evitar movimientos involuntarios. A menudo, los jugadores fallan el objetivo simplemente por culpa de la zona muerta y la deriva de los joysticks, lo que provoca movimientos incluso cuando no se tocan los joysticks analógicos. Esto ocurre en los mandos debido al desgaste que sufren con el paso del tiempo.

A continuación te ofrecemos algunos de los ajustes de zona muerta recomendados por jugadores experimentados. La zona muerta del mando debería estar entre 0,03 y 0,08, y la de esquivar, entre 0,5 y 0,7. Intenta establecer zonas muertas más reducidas, ya que esto ayuda a mejorar la capacidad de respuesta, aunque puede aumentar la deriva de los joysticks si tu mando es antiguo.

Recuerda ir ajustando la configuración poco a poco hasta que el coche empiece a responder con suavidad, sin movimientos bruscos. Es el método más adecuado, utilizado incluso por los profesionales, para ajustar con precisión la zona muerta y modificar la configuración hasta lograr un control total.

4. Vibración del mando

Recibir señales hápticas durante el juego puede ser una experiencia agradable que te sumerge en la partida. Sin embargo, los jugadores más experimentados suelen desactivar la vibración del mando o volver a la configuración predeterminada, ya que la retroalimentación háptica constante puede resultar molesta o incluso agotadora, sobre todo durante sesiones de juego prolongadas.

Por eso, desactivarlas puede ayudarte a conseguir un juego más estable o incluso una experiencia más cómoda a la hora de participar en torneos o campeonatos de alto nivel. Si aún necesitas algo de respuesta por parte del mando, opta por la configuración «predeterminada» en lugar de la «intensa», para no sentirte abrumado.

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