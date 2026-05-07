Los 9 mejores mandos de Xbox para los jugadores más exigentes en 2025

Si quieres disfrutar de una experiencia de juego fenomenal, es imprescindible que te hagas con el mejor mando de Xbox para tu equipo. Después de analizar una lot Después de haber probado yo mismo tantos mandos de Xbox a lo largo de los años, he llegado a valorar lo fantástico que es tener un mando que se pueda personalizar según mis preferencias, que responda con precisión y rapidez a mis comandos, y que se adapte de forma natural a mis manos, como si estuviera hecho específicamente para jugar.

En lo que respecta a los mandos de videojuegos en general, no deberías conformarte con nada que no sea un producto con una calidad de fabricación de primera categoría, controles muy sensibles, un diseño estético impresionante y una forma ergonómica. Al fin y al cabo, no hace falta que te rompas la cabeza para encontrar un mando que reúna la mayoría de estas cualidades, si no todas. Ten por seguro que hoy en día hay un montón de opciones fantásticas entre las que elegir, incluso a precios sorprendentemente bajos.

Para todos los gamers que queráis haceros con un mando de Xbox excelente, tengo buenas noticias: tengo lo que necesitáis. Gracias a mis años de experiencia como aficionado a los mandos y a horas de exhaustivo estudio de mercado, he seleccionado nueve de los mandos de Xbox de mayor rendimiento y más demandados del mercado, y hoy voy a compartirlos con vosotros.

Pero antes de entrar en materia, permíteme comenzar este artículo diciendo que yo… muyTe recomiendo que te informes un poco sobre qué es lo que hace que un mando sea «bueno» y merezca la pena la inversión. Pero no te preocupes, porque más abajo he dedicado toda una sección a explicar precisamente cómo hacerlo, ¡así que solo tienes que bajar un poco y prestar mucha atención!

Ahora que ya sabes qué puedes esperar, ¿qué tal si elegimos el mando de Xbox perfecto para ti?

Nuestra selección de los mejores mandos para Xbox

¿Quieres saber qué mandos ocupan los primeros puestos de nuestra lista? Aquí tienes la selección de nuestro equipo de los mejores mandos de Xbox del mercado; los cuatro son opciones imprescindibles y de gran calidad que cualquier jugador o aficionado a los mandos estaría encantado de tener:

Xbox Elite Series 2 Core – el mejor mando de Xbox que puedes encontrar en cuanto a relación calidad-precio. Presenta un diseño elegante y optimizado para los videojuegos, además de controles totalmente personalizables. GameSir G7 SE – un mando de Xbox sorprendentemente asequible que ofrece gatillos analógicos ultrarrápidos, carcasas intercambiables magnéticas y un software específico para personalizar los controles. Thrustmaster TCA Captain Pack – un conjunto de mandos Xbox de gama alta diseñado principalmente para jugadores empedernidos que desean disfrutar de una inmersión total al jugar a títulos de simulación de vuelo. Razer Wolverine V3 Pro – Se trata de un mando de Xbox fabricado por Razer, así que puedes estar seguro de que tiene un diseño elegante con iluminación RGB, por no hablar de funciones optimizadas para el juego, como Hypertrigger y la tecnología háptica Razer Sensa HD.

Si quieres el lo mejor de lo mejorSi quieres lo mejor que ofrece el mercado en cuanto a mandos de Xbox, te recomiendo que elijas cualquiera de nuestras opciones favoritas. No obstante, te animo a que sigas leyendo, ya que he seleccionado otros cinco mandos de Xbox de primera categoría para que les eches un vistazo. ¿Quién sabe? ¡Quizás acabes encontrando uno que se adapte mucho mejor a tus necesidades!

Los 9 mejores mandos de Xbox con especificaciones y funciones de gama alta

A continuación te presento nueve mandos de Xbox de primera calidad con los que podrás sentarte, relajarte y jugar cómodamente, incluyendo mis comentarios sobre por qué cada uno de ellos merece estar en esta lista.

1. Xbox Elite Series 2 Core [El mejor mando de Xbox en general]

Especificaciones Detalles Número de modelo FST-00001 Dispositivos compatibles Xbox Series X|S / Xbox One / PC con Windows / Android / iOS Conectividad Xbox Wireless / USB-C / Bluetooth / 3,5 mm Colores Negro / Azul / Rojo / Blanco Peso 345 g Duración de la batería Hasta 40 horas Software de personalización Aplicación de accesorios de Xbox

Si hablamos estrictamente de la relación calidad-precio, entonces el Xbox Elite Series 2 Core Apenas tiene competencia en lo que respecta a los mandos de Xbox. Es uno de los mandos de Xbox más completos que se pueden encontrar en cuanto a funciones optimizadas para juegos, y además está disponible a un precio muy razonable.

Claro, no cuenta con todos los accesorios sofisticados que tiene la versión estándar, pero esa es precisamente la idea. Al fin y al cabo, ¿por qué comprar todo ese equipamiento extra (algunos de los cuales probablemente ni siquiera vas a usar) cuando puedes limitar tu compra al mando y unos cuantos complementos esenciales a un precio reducido?

Es resistente, elegante y altamente personalizable, por no mencionar que cuenta con una amplia variedad de conexiones por cable e inalámbricas. Si quieres sumergirte por completo en el juego, incluso puedes conectarlo a la perfección con un Excelentes auriculares para juegos Xbox X, gracias a su conector de audio de 3,5 mm integrado.

Ventajas Contras ✅ Las tapas de los joysticks, los crucetes y las palancas se pueden cambiar fácilmente ✅ Increíble versatilidad: compatible con iPhone y dispositivos Android ✅ Se trata de un producto propio fabricado por Microsoft, por lo que tendrás acceso completo a la aplicación «Accesorios de Xbox» ✅ Los mandos con textura y recubrimiento de goma ofrecen un tacto excelente y son perfectos para sesiones de juego largas e intensas ✅ Conectividad perfecta: conéctate a tu dispositivo de juego a través de Bluetooth o Xbox Wireless nada más sacarlo de la caja ✅ Cuenta con una batería recargable de larga duración ❌ Hubiera estado bien contar con algunos accesorios, pero su precio asequible compensa con creces la falta de extras

Veredicto final: Este mando es una especie de producto «multiuso» que, se mire por donde se mire, resulta una compra fantástica. Si no sabes mucho sobre mandos de Xbox y no te interesa saber más, entonces simplemente hazte con el Xbox Elite Series 2 Core. Sin duda, no te decepcionará.

2. GameSir G7 SE [El mejor mando de Xbox económico]

Especificaciones Detalles Número de modelo G7 SE Dispositivos compatibles Xbox Series X|S / Xbox One / PC con Windows Conectividad USB-C / 3,5 mm Color Blanco Peso 221 g Duración de la batería N/A (solo con cable) Software de personalización GameSir Nexus

Después de pasar muchas horas buscando el mando de Xbox más barato (pero que fuera fiable) del mercado, al final me decidí por el GameSir G7 SE. Este mando con cable no solo cuesta way Es más barato que la mayoría de los demás mandos, pero también cuenta con gatillos analógicos de efecto Hall, joysticks antideslizamiento, carcasas magnéticas intercambiables y un sistema de fijación rápida para los botones traseros; lo tiene todo, por decirlo suavemente.

Pero eso no es todo, ya que también cuenta con tres perfiles entre los que puedes cambiar si prefieres utilizar configuraciones diferentes para cada juego al que juegues. Y, por si fuera poco, también es compatible con Gamesir Nexus, un software de personalización especializado para GameSir mandos y una alternativa válida a la aplicación «Accesorios de Xbox».

La única pega importante que le pongo a este mando es que no tiene conexión inalámbrica, pero teniendo en cuenta su precio… Es un sacrificio que estoy más que dispuesto a aceptar.

Ventajas Contras ✅ Increíblemente asequible ✅ Carcasas magnéticas: se pueden cambiar fácilmente si quieres modificar el aspecto de tu mando ✅ El software Gamesir Nexus ofrece amplias opciones de personalización y, además, se puede descargar de forma gratuita ✅ Cuenta con controles muy sensibles, lo que permite pulsar el gatillo y los botones con gran rapidez ✅ Cambia entre tres perfiles personalizados según lo que mejor se adapte al juego al que estés jugando ❌ El hecho de que solo se pueda conectar por USB puede resultar una limitación para algunos usuarios, pero sigue siendo un inconveniente menor teniendo en cuenta su bajo precio

❌ Por el momento, Gamesir Nexus solo está disponible para PC, pero puedes seguir utilizándolo en tu Xbox con todos los ajustes de control predeterminados

Veredicto final: ¿Buscas un mando económico pero fiable que no escatime en calidad? Si es así, entonces el GameSir G7 SE debería ser la opción ideal para ti. Es personalizable, versátil y tiene una calidad de fabricación sorprendentemente buena para su precio.

3. Thrustmaster TCA Captain Pack [Los mejores controles para simuladores de vuelo en Xbox]

Especificaciones Detalles Número de modelo 4460217 Dispositivos compatibles Xbox Series X|S / PC con Windows Conectividad USB-C / USB-A / Conector TRS / Puerto RJ12 Color Azul claro Peso 787 gramos Duración de la batería N/A (solo con cable) Software de personalización Destino

The Thrustmaster TCA Captain Pack es un costoso conjunto de mandos diseñado específicamente para los aficionados a la aviación que desean disfrutar de simuladores de vuelo como Microsoft Flight Simulator o X-Plane 12 con una inmersión total y sin límites.

Gracias a sus 16 botones de acción, los controles de joystick de 8 direcciones, las funciones completas de los cuadrantes y la resistencia ajustable de la palanca lateral, te sentirás prácticamente como si estuvieras dentro de una cabina de Airbus real, sobre todo si lo combinas con un un monitor panorámico impresionante con imágenes en 4K y un sistema de sonido envolvente multicanal totalmente inmersivo.

Estos mandos han recibido innumerables recomendaciones tanto de aficionados expertos como de usuarios ocasionales, y no es difícil entender por qué. Son resistentes, compatibles tanto con las consolas Xbox como con los ordenadores, y ofrecen una réplica casi perfecta del sistema de Airbus, con la que es divertido trastear y aprender a manejarlo como un auténtico profesional.

Ventajas Contras ✅ Cuenta con una amplia gama de botones e interruptores diseñados específicamente para simuladores de vuelo ✅ Con licencia oficial de Airbus, lo que avala la calidad de su reproducción fiel de las cabinas de mando reales de Airbus ✅ La palanca lateral cuenta con resistencia ajustable, lo que refuerza su capacidad para ofrecer una experiencia totalmente inmersiva ✅ Incluye todos los mandos del Airbus Quadrant ✅ Fabricado con materiales reforzados con metal para una mayor durabilidad ✅ Plug and play: requiere un mantenimiento mínimo de los controladores, especialmente en el caso de juegos compatibles de forma nativa como Microsoft Flight Simulator ❌ Es bastante caro, pero ofrece una excelente relación calidad-precio para los aficionados a Airbus

Veredicto final: Recomiendo encarecidamente que te hagas con el Thrustmaster TCA Captain Pack si te gustan los simuladores de vuelo y no quieres usar mandos normales ni la aburrida combinación de ratón y teclado. Es uno de los los mejores controles para simuladores de vuelo que puedes conseguir ahora mismo, y miles y miles de pilotos virtuales satisfechos pueden dar fe de ello.

4. Razer Wolverine V3 Pro [El mejor mando de Xbox de alto rendimiento]

Especificaciones Detalles Número de modelo RZ06-05200100-R3U1 Dispositivos compatibles Xbox Series X|S / Xbox One / PC con Windows Conectividad USB-A / HyperSpeed Wireless mediante adaptador Colores Negro / Blanco Dimensiones 15,2 x 10,6 x 6,5 cm Peso 304 g Duración de la batería Hasta 20 horas Software de personalización Aplicación Razer Controller

Razer Wolverine V3 Pro Es, sin duda, uno de los mejores mandos de terceros que hay actualmente en el mercado, y con razón. Cuenta con bloqueos de gatillos de tres posiciones, controles de disparo rápido reconfigurables, conexión inalámbrica Hyperspeed de latencia ultrabaja, un modo de torneo por cable con una frecuencia de sondeo de 1000 Hz y Razersu sistema de iluminación Chroma RGB, de probada eficacia. Es difícil encontrar otro controlador tan bien optimizado, incluso en su gama de precios.

Soy un gran fan de Razer productos en general, y tengo que decir que con este mando se han superado a sí mismos. Es todo lo que un mando debe ser: rápido, ergonómico, elegante, resistente y muy personalizable.

Dado que admite conexiones de baja latencia con el ordenador a través de cable y RazerGracias a la tecnología Hyperspeed Wireless, muchos aficionados a los videojuegos con mando también consideran que este es uno de los los mejores mandos para PC que el dinero puede comprar, algo con lo que estoy totalmente de acuerdo.

Ventajas Contras ✅ Sin retraso en la respuesta: cuenta con una frecuencia de sondeo de 1000 Hz en su «modo torneo» con cable ✅ La conexión inalámbrica HyperSpeed a través de un adaptador ofrece una latencia menor que la mayoría de las demás conexiones inalámbricas ✅ Incluye una práctica funda de transporte, dos tapas para los pulgares intercambiables y un cable USB-C de 3 metros ✅ RocasRazer’sus características distintivas Chroma RGB y Sensa HD Haptics, que mejoran la inmersión ✅ Respuesta ultrarrápida al clic del ratón y controles totalmente personalizables ✅ Joysticks resistentes al deslizamiento y de precisión con efecto Hall ❌ Es un mando caro, pero creo que eso apenas importa, teniendo en cuenta lo que obtienes a cambio

Veredicto final:Cualquier jugador que se precie estaría orgulloso de tener el Razer Wolverine V3 Pro, tanto si piensas utilizarlo en un ordenador para juegos como en una consola Xbox. Es el mando de gama alta número uno que recomendaría a cualquiera que esté dispuesto a pagar un poco más por una experiencia de juego de primera categoría.

5. Microsoft Bluetooth Elite Serie 2 [El mejor mando Bluetooth para Xbox]

Especificaciones Detalles Número de modelo FST-00001 Dispositivos compatibles Xbox Series X|S / Xbox One / PC con Windows / Android / iOS Conectividad Xbox Wireless / USB-C / Bluetooth / 3,5 mm Colores Negro / Azul / Rojo / Blanco Peso 345 g Duración de la batería Hasta 40 horas Software de personalización Aplicación de accesorios de Xbox

Erguido con orgullo entre los los mejores mandos para móviles para la Xbox Series S y la Series X es la Microsoft Bluetooth Elite Serie 2. Es the Xbox Elite Series 2 CoreLa versión «premium» del modelo, que incluye una funda de transporte, una base de carga inalámbrica, cuatro paletas traseras, seis joysticks y un D-pad facetado adicional. Todos ellos son complementos estupendos que, aunque no son imprescindibles, resultan muy agradables de tener.

El mando en sí es increíblemente funcional y ofrece una conectividad Bluetooth perfecta sin necesidad de accesorios, pero, por mi parte, me encantaría que la base de carga estuviera en la parte delantera, así como los joysticks adicionales, que vienen en cuatro tamaños diferentes (estándar, clásico, alto y de cúpula ancha). Combínalo con Disco duro externo de gama alta para Xbox Series X para completar tu equipo de gaming.

Ventajas Contras ✅ Las tapas de los joysticks, los crucetes y las palancas se pueden intercambiar, lo que te permite personalizar el mando según tus necesidades ✅ Increíble versatilidad: compatible con iPhone y dispositivos Android ✅ Lo fabrica Microsoft, por lo que tendrás acceso completo a la aplicación Accesorios de Xbox ✅ Los mandos con textura y recubrimiento de goma ofrecen un tacto excelente y son perfectos para sesiones de juego largas e intensas ✅ Conectividad perfecta: conéctate a tu dispositivo de juego a través de Bluetooth o Xbox Wireless nada más sacarlo de la caja ✅ Cuenta con una batería recargable de larga duración ✅ Incluye una variedad de accesorios que no se incluyen en la versión básica ❌ Tiene un precio más elevado en comparación con la versión que solo incluye el Core, pero creo que los accesorios adicionales bien valen lo que cuestan

Veredicto final: Yo te recomendaría que compraras el Microsoft Bluetooth Elite Serie 2 porque ofrece una excelente conectividad inalámbrica, sobre todo cuando se conecta a consolas Xbox. Además, te permitirá ahorrar algo de dinero si piensas que, al final, acabarás comprando todos sus accesorios por separado más adelante.

6. Mando inalámbrico Controladores personalizados [El mejor mando de Xbox personalizable]

Especificaciones Detalles Número de modelo N/A Dispositivos compatibles Xbox Series X|S / Xbox One / PC con Windows / Android / iOS (puede variar en función del modelo utilizado) Conectividad USB-C / Bluetooth / 3,5 mm (puede variar según el modelo utilizado) Colores 67 colores personalizados disponibles Dimensiones 18,3 x 18,2 x 7,5 cm Peso 453 g Duración de la batería N/A Software de personalización Aplicación de accesorios de Xbox

Controladores personalizados ofrece algunas de las mejores modificaciones de diseño de mandos para Xbox, Xbox Elite y PlayStation. Confío plenamente en la calidad de sus modificaciones, ya que se ha confirmado que solo utilizan mandos oficiales de Microsoft Series X/S.

En definitiva, esto significa que te llevarás un elegante, auténticoEl mando de Xbox de Microsoft no tendrá restricciones para acceder a todas las funciones, como la aplicación Xbox Accessories, lo cual es una ventaja estupenda. Además, cuentan con un equipo de atención al cliente muy receptivo, así que no tienes que preocuparte de que te ignoren si tienes algún problema con tu mando modificado.

Ventajas Contras ✅ Es compatible con los mandos oficiales de Xbox Series X|S ✅ Cuenta con una amplia selección de llamativos diseños de carcasas entre los que puedes elegir ✅ Incluye una garantía de 90 días que cubre los defectos de fabricación y ofrece un servicio de atención al cliente activo ✅ Cada mando ha sido modificado por técnicos cualificados, por lo que la calidad de fabricación no supondrá ningún problema ✅ Compatible con la conexión inalámbrica, lo que facilita su configuración en cualquier dispositivo ❌ La garantía no cubre los daños accidentales ni físicos, pero la fiabilidad inherente de los mandos de Microsoft hace que esto no sea un gran problema

Veredicto final: Si quieres que tu mando de Xbox destaque y, tal vez, combine con la temática de tu equipo de juego, pero prefieres no utilizar accesorios de otras marcas, no te arrepentirás de probar Controladores personalizados ¡Inténtalo!

7. PDP Victrix Pro BFG [El mejor mando de Xbox para jugadores competitivos]

Especificaciones Detalles Número de modelo 049-002-Blanco Dispositivos compatibles Xbox Series X|S / Xbox One / PC con Windows Conectividad Mini adaptador USB-A (inalámbrico) / USB-A a USB-C / Bluetooth Colores Blanco / Negro Peso 298 g Duración de la batería Hasta 20 horas Software de personalización Victrix Control Hub

PDP Victrix Pro BFG es una opción increíblemente sólida para los usuarios aficionados a los títulos de esports más exigentes, como Marvel Rivals, NBA 2K, o Halo Infinite. En lo que respecta al rendimiento en juegos con baja latencia, uno de los competidores más cercanos al PDP Victrix Pro BFG Lo único que se me ocurre es el Razer Wolverine V3 Pro, que es otro mando de primera categoría para juegos competitivos.

Esta comparación por sí sola debería darte una idea de lo bueno que es este mando, y el hecho de que algunos de sus controles de nivel competitivo y gran capacidad de respuesta sean modulares y se puedan reasignar físicamente sin necesidad de herramientas es sencillamente fantástico si te gusta la personalización sencilla y sin complicaciones.

Ventajas Contras ✅ Altamente personalizable: cuenta con botones reasignables, modulares y fáciles de personalizar ✅ Incluye un adaptador USB que te permite jugar de forma inalámbrica ✅ Hay más opciones de personalización disponibles en la aplicación gratuita Victrix Control Hub ✅ Cuenta con tres perfiles configurables entre los que puedes alternar ✅ Incluye un modo de torneo de alto rendimiento cuando se utiliza una conexión por cable ❌ Es un poco caro, pero creo que su diseño único y sus controles altamente sensibles y personalizables bastan para justificar el precio

Veredicto final: The PDP Victrix Pro BFG Es un mando fantástico, prácticamente diseñado a medida para el juego competitivo. Mejorará enormemente tu experiencia de juego, sobre todo si te gustan los títulos que exigen reacciones precisas y ultrarrápidas y que premian las jugadas decisivas.

8. Mando 8BitDo Ultimate de 3 modos [El mejor mando con cable para Xbox]

Especificaciones Detalles Número de modelo 6922621507420 Dispositivos compatibles Xbox Series X|S / Xbox One / PC con Windows / Android / iOS Conectividad Bluetooth / 3,5 mm / USB-C Colores Jade / Negro / Blanco Dimensiones 167,0 x 104,0 x 61,5 mm Peso 250 g Duración de la batería Hasta 20 horas Software de personalización Software 8BitDo Ultimate

Hablando de mandos para videojuegos de baja latencia y alto rendimiento, el 8Bitdo Ultimate de 3 modos Controladores otra opción estupenda (y más económica) a tener en cuenta si prefieres jugar con una conexión por cable, ya que suele ser más fiable que la inalámbrica y ofrece una latencia ultrabaja. Y lo que es mejor, este mando es compatible con ambos tipos de conexión, por lo que no estás limitado a ninguno de los dos.

He probado algunos de Do de ocho bitsYa he probado sus productos antes y, sinceramente, son de verdadbuenos mandos. Después de unos tres años, más de mil horas jugando y al menos diez caídas accidentales, mi 8BitDo Pro 2 sigue funcionando y apenas da problemas, así que puedo dar fe personalmente de la calidad de fabricación de los mandos de esta marca.

Pero no te fíes solo de mi palabra. Hay montones de jugadores que también lo reconocen Do de ocho bitscomo uno de los principales fabricantes de mandos de terceros del mercado, gracias a sus productos económicos y con diseño retro.

Ventajas Contras ✅ Cuenta con un botón de selección de tres modos y tres perfiles personalizados ✅ Incorpora joysticks de efecto Hall y gatillos de impulso ✅ Sus botones y su cruceta tienen un tacto agradable y suave ✅ Incluye un software de personalización especializado (Software 8BitDo Ultimate) ✅ Ofrece una latencia mínima al jugar mediante una conexión por cable ❌ Se trata de un mando de otra marca y tiene acceso limitado a las funciones exclusivas de Microsoft, pero el software de 8BitDo está lo suficientemente bien acabado como para servir de alternativa

Veredicto final: Si te gusta la estética minimalista y clásica de los mandos y quieres mantenerte por debajo de los 80 dólares, entonces el Mando 8Bitdo Ultimate de 3 modos te va a dejar alucinado.

9. Mando inalámbrico de Xbox [El mejor mando háptico para Xbox]

Especificaciones Detalles Número de modelo Universidad Queen’s de Belfast Dispositivos compatibles Xbox Series X|S / Xbox One / PC con Windows / Android / iOS Conectividad Xbox Wireless / USB-C / Bluetooth Colores 12 colores personalizados disponibles Peso 345 g Duración de la batería Hasta 40 horas Software de personalización Aplicación de accesorios de Xbox

La normaMando inalámbrico de Xbox Ofrece una excelente respuesta táctil para su precio, gracias a una combinación muy sólida de gatillos con retroalimentación y motores de vibración. No es un DualSense, pero resulta más que envolvente dentro de la categoría de mandos de Xbox económicos y de gran relación calidad-precio. Además, esta pequeña bestia puede funcionar hasta 40 horas, así que es más probable que te quedes frito de tanto jugar antes de que se le acabe la batería tras una carga completa.

Además, cuenta con un montón de diseños personalizados, y a mí, personalmente, es la versión «DOOM: The Dark Ages Limited Edition» la que más me gusta. Como se puede ver en la imagen de arriba, tiene esa estética brutal inspirada en DOOM que me encanta, por no mencionar que también incluye un aspecto DLC gratuito para el juego.

Ventajas Contras ✅ Cuenta con agarres de goma con un diseño elegante que facilitan el agarre ✅ Incorpora gatillos de impulso tradicionales y motores de vibración para ofrecer una respuesta háptica impactante ✅ La tecnología inalámbrica Xbox y Bluetooth permiten jugar sin complicaciones en consolas, ordenadores, teléfonos móviles y tabletas ✅ Ofrece acceso completo a las opciones avanzadas de asignación de botones de la aplicación «Accesorios de Xbox» ✅ Ofrece hasta 40 horas de autonomía con una sola carga completa ❌ Tiene menos funciones que los mandos de gama alta, pero es algo previsible dada su asequibilidad

Veredicto final:La normaMando inalámbrico de Xbox Es un mando sólido y asequible que cuenta con todas las funciones clásicas de retroalimentación háptica. Sin duda, te encantará la sensación de inmersión que proporcionan las vibraciones de los gatillos y los joysticks, sobre todo si te gustan los juegos de acción trepidantes, como los FPS o los ARPG, que son los que más aprovechan la tecnología háptica.

¿Cómo elegir el mejor mando de Xbox?

A la hora de comprar mandos de Xbox, hay ciertos «indicios» que puedes tener en cuenta para saber si serán perfectos para ti o si, simplemente, son unos mandos fantásticos en general. Es crucial Te recomiendo que prestes atención a estas «señales», sobre todo si no quieres malgastar tu dinero en un mando que apenas vas a usar o con el que acabarás hartándote a la larga.

Para ayudarte a tomar una decisión informada al respecto, aquí tienes algunos de los aspectos más importantes que debes tener en cuenta a la hora de elegir tu propio mando de Xbox.

1. Factores esenciales que hay que evaluar

En primer lugar, voy a repasar el características que no debes sacrificar on, que son:

Compatibilidad

Conectividad

Estilo de juego

Calidad de fabricación y durabilidad

Comodidad y ergonomía

Comprobación decompatibilidaddebería ser siempre la prioridad número uno en tu lista de comprobación, ya que algunos mandos de Xbox simplemente no son compatibles con muchos otros dispositivos que no sean consolas Xbox. A veces, incluso te encontrarás con un mando que no es compatible con todas las consolas Xbox, un problema que, aunque poco frecuente, es especialmente habitual en los mandos más antiguos de Xbox 360 o en los primeros modelos de Xbox One.

Ahora bien, comprar un mando que solo sea compatible con la consola Xbox que tienes no es queNo es lo ideal, pero esto reducirá drásticamente tu flexibilidad e incluso podría impedirte acceder a ciertas funciones (como el acceso a software exclusivo para PC en el caso de mandos que no sean compatibles con PC), así que ten cuidado.

Lo ideal sería que hazte con un mando que sea, como mínimo, compatible tanto con Xbox como con PC, para que no te pierdas nada.

Conectividad viene más o menos en la misma línea que la compatibilidad. Cuantos más tipos de conexión pueda utilizar tu controlador, más versátil será. A continuación te presentamos algunos de los Los tipos de conexión más habituales para los mandos de Xbox:

Conexiones por cable para mandos de Xbox Conexiones inalámbricas para mandos de Xbox USB-C y micro-USB de 3,5 mm (para audio) Xbox inalámbrica, Bluetooth, inalámbrica mediante adaptador/dongle

¿Mi consejo? Consigue un mando que sea compatible con USB-C y al menos un tipo de conexión inalámbrica – el primero, para juegos con menor latencia, y el segundo, para una experiencia de juego más fluida y sin interrupciones.

A menos que tengas un presupuesto muy ajustado, también te recomendaría que Evita los mandos que solo admitan conexiones Micro-USB, ya que suelen ser menos fiables que los mandos que cuentan con otras versiones con cable (principalmente USB-C) y, por lo general, están obsoletos.

Encontrar un mando que puedas configurar para que se adapte exactamente a tus estilo de juego es un requisito imprescindible para cualquier jugador. Al fin y al cabo, poder personalizar completamente los controles te permite optimizar tu rendimiento general en el juego, lo cual resulta especialmente útil si te gustan los juegos competitivos.

Para darte algunos ejemplos, aquí tienes algunos de los las mejores funciones de personalización lo que siempre debes buscar en un mando:

Componentes fácilmente reconfigurables

Software de personalización muy bien diseñado (por ejemplo, la aplicación Xbox Accessories, 8BitDo Ultimate, Razer Synapse)

Almacenamiento de múltiples perfiles de control

En definitiva, estas son las tres cosas principales que debes tener en cuenta si realmente quieres «montar» el mando perfecto.

Otra característica que debes comprobar en un mando antes de comprarlo es su duración de la batería, sobre todo si prefieres jugar de forma inalámbrica. No tienes por qué preocuparte por esto si piensas comprar un mando que solo funcione con cable, pero, dado que la mayoría de los mandos de Xbox actuales son híbridos, sigue siendo una característica muy importante a tener en cuenta.

Mandos de videojuegos que pueden las que duran entre 20 y 30 horas son ideales, con mandos que pueden durar hasta 40 horas y, además, siendo el patrón de referencia En mi opinión. Ahora bien, ten en cuenta que los cargadores portátiles para mandos son muy comunes hoy en día, así que no tienes por qué descartar mandos excelentes solo porque tengan una autonomía más bien escasa.

Por último, yomuyrecomiendo tomar ergonomía y comodidad a tener en cuenta a la hora de elegir un mando. Recuerda que el mando ideal…

…debería ser fácil de sujetar

…es relativamente ligero y equilibrado

…cuentan con una disposición óptima de botones, palancas y gatillos

…se adapta perfectamente a tu mano

…no se vuelve resbaladizo cuando te sudan las manos.

Por suerte para ti, la mayoría de los mandos modernos de Xbox cuentan ahora con diseños ergonómicos y óptimos gracias a décadas de desarrollo continuo. Cosas como empuñaduras con textura, asas contorneadas, ypalancas de control asimétricas son ahora algo habitual, y se han incorporado para que te sientas más cómodo durante las largas sesiones de juego.

2. Características clave a tener en cuenta

Para profundizar en las cualidades que hacen que valga la pena comprar un mando, voy a mencionar algunas de las más características específicas para determinados componentes a continuación. ¡No olvides tenerlos en cuenta cuando consultes la ficha técnica o la página del producto de un mando!

Para un controlador Botones faciales (A, B, X, Y) and Tecla de dirección (arriba, abajo, izquierda, derecha), sería bueno contar con las siguientes funciones, aunque no son imprescindibles:

D-pads táctiles son más precisos y tienen mayor capacidad de respuesta

son más precisos y tienen mayor capacidad de respuesta Controles modulares son imprescindibles para realizar un remapeo sencillo y sin herramientas

son imprescindibles para realizar un remapeo sencillo y sin herramientas Botones retroiluminados facilitar el juego en la oscuridad

facilitar el juego en la oscuridad Botones frontales de baja resistencia requieren menos presión para activarse, lo que permite una respuesta más rápida

El de tu controlador palancas de control(es decir, los joysticks analógicos) controlan tus movimientos, la orientación de la cámara y la navegación general en los juegos. Suelen someterse a un uso intensivo y, por lo tanto, son más propensos a sufrir daños que el resto de componentes.

Aquí tienes algunas ideas estupendas opcionalCaracterísticas de los joysticks de un mando:

Sensores de efecto Hall ofrecen resistencia al deslizamiento y una mayor durabilidad

ofrecen resistencia al deslizamiento y una mayor durabilidad Joysticks intercambiables sirven como medida de seguridad frente al desgaste y son más personalizables

sirven como medida de seguridad frente al desgaste y son más personalizables Anillos autolubricantes reducir la fricción, lo que hace que los controles de la cámara y los movimientos en el juego sean más fluidos

reducir la fricción, lo que hace que los controles de la cámara y los movimientos en el juego sean más fluidos Zonas muertas ajustables permitir una introducción de datos más precisa

permitir una introducción de datos más precisa Resistencia dinámica simula la tensión en función de tus acciones en el juego para una mayor inmersión

simula la tensión en función de tus acciones en el juego para una mayor inmersión Gorras con texturareducir el riesgo de deslizamiento

Las funciones de un controladorgatilloes unenormees un factor determinante para tu rendimiento en los videojuegos, sobre todo en los juegos FPS competitivos. Si quieres comprobar si un mando está optimizado para acciones rápidas y decisivas, asegúrate de que cuente con varias de las siguientes características:

Resistencia adaptativa and Vibración del gatillo ambos aumentan la inmersión

and ambos aumentan la inmersión Interruptores mecánicos que producen un accionamiento similar al de un ratón, con un clic.

que producen un accionamiento similar al de un ratón, con un clic. Gatillos sensibles ajustables te permiten acortar o alargar la distancia de tracción necesaria para activar el gatillo

te permiten acortar o alargar la distancia de tracción necesaria para activar el gatillo Disparadores de efecto Hall son sin contacto y evitan daños a largo plazo

son sin contacto y evitan daños a largo plazo Disparadores rápidos/de alta velocidad tienen un tiempo de respuesta mínimo y son perfectas para el juego competitivo

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor mando de Xbox?

El mejor mando de Xbox es el Xbox Elite Series 2 Core, que destaca por su excelente calidad de fabricación y sus numerosas funciones intuitivas. Cuenta con empuñaduras texturizadas, botones y gatillos personalizables, además de un precio mucho más asequible en comparación con su versión estándar.

¿Cómo se conecta un mando de Xbox a un ordenador?

Para conectar un mando de Xbox a un ordenador, primero debes determinar qué tipo de conexión (por cable o inalámbrica) admite tu mando. En el caso de las conexiones por cable, la mayoría de los ordenadores para juegos cuentan con puertos USB-C y USB-A a los que puedes conectar tu mando de Xbox; sin embargo, si prefieres utilizar una conexión inalámbrica, puedes optar por el Bluetooth o por un adaptador inalámbrico.

¿Cómo emparejar un mando de Xbox One?

Puedes emparejar un mando de Xbox One con una consola Xbox, un PC o dispositivos móviles mediante una conexión por cable o inalámbrica. Si quieres conectar un mando de Xbox One a cualquier consola Xbox, puedes mantener pulsado el botón «Emparejar» de la consola y dejar que el mando se conecte de forma inalámbrica, o bien conectar el mando a la Xbox mediante un cable USB-C o Micro-USB.

¿Cómo solucionar el deslizamiento de los joysticks en los mandos de Xbox?

La forma más sencilla de solucionar el problema de los joysticks que se atascan en un mando de Xbox es simplemente apagar el mando, comprobar si hay suciedad en los joysticks, limpiarla con aire comprimido mientras se mueven los joysticks y, a continuación, volver a encender el mando. Si esto no funciona, plantéate actualizar el software del mando o reajustar la sensibilidad de los joysticks.

¿Por qué parpadea mi mando de Xbox?

Tu mando de Xbox parpadea porque está en modo de emparejamiento (parpadeo rápido) o porque se está quedando sin batería (luz intermitente) y está a punto de apagarse automáticamente a menos que lo conectes a una fuente de alimentación. Si tu mando de Xbox tiene problemas de emparejamiento y no deja de parpadear, prueba a mantener pulsado el botón Xbox durante diez segundos para realizar un reinicio completo.