Los 7 mejores mandos para PS5: lo mejor para todos los jugadores en 2025

Si estás a punto de gastarte un dineral en un mando nuevo para la PS5, espera un momento. Te voy a enseñar qué es lo que vale la pena y de qué deberías prescindir.

Si eres como yo, sabrás que un mando inadecuado puede arruinar un gran juego más rápido que una mala conexión. No me di cuenta de lo importante que era hasta que me empezaron a dar calambres en los pulgares a mitad de una partida clasificatoria. No era precisamente así como quería pasar la noche del sábado. Fue entonces cuando empecé a investigar a fondo y a deshacerme de la chatarra.

Tras analizar a fondo todas las opciones, llegué a la conclusión de que algunos juegos estaban sobrevalorados en comparación con lo que ofrecían, y que las joyas ocultas no eran tan comunes. Sea como sea, al final he descubierto cuáles merecen realmente tu tiempo y tu dinero. Esta guía se ha elaborado desde cero pensando en los jugadores de verdad: los ocasionales que solo quieren entender mejor los juegos con historia, los que se esfuerzan al máximo y los compradores inteligentes que están hartos de que les timen.

Nuestras mejores recomendaciones de mandos para PS5

Estas son mis tres recomendaciones principales para los mejores mandos de PS5 en 2025. Cada uno de ellos destaca en su categoría por una razón. Los he elegido teniendo en cuenta su tacto, sus características, su fiabilidad y las opiniones de los jugadores.

PlayStation DualSense Edge – El mejor mando para PS5 en general, con un nivel de personalización de élite y una precisión háptica excepcional. Mando con cable Dinosoo de 3 metros – La mejor opción económica, con una gran durabilidad y sin retraso de entrada. PDP Victrix Pro FS – Ideal para jugadores competitivos, diseñado con una capacidad de respuesta propia de las máquinas recreativas y materiales de primera calidad.

Sigue leyendo para ver TODOS los productos a continuación. Descubre más consultando mis reseñas completas, donde encontrarás todos los detalles esenciales que necesitas saber.

Los 7 mejores mandos de PS5 que elegiría antes de una batalla contra un jefe

A continuación se incluyen reseñas detalladas de los Los 7 mejores mandos para PS5 en 2025. Estas reseñas abarcan todo, desde la calidad de fabricación hasta la duración de la batería y el rendimiento real durante el juego. He incluido observaciones personales, ventajas e inconvenientes, y características clave para ayudarte a decidir de una vez por todas.

1. PlayStation DualSense Edge [El mejor mando para PS5 en general]

Retroalimentación háptica Sensaciones táctiles envolventes gracias a dos actuadores que garantizan una experiencia de juego realista Disparadores adaptativos Disparadores de resistencia variable que simulan acciones del juego Duración de la batería Aproximadamente entre 5 y 6 horas Conectividad Carga USB-C, Bluetooth 5.1 y conector de audio de 3,5 mm Personalización Tapas de joystick intercambiables, botones reconfigurables y topes de gatillo ajustables Audio integrado Micrófono y altavoz integrados para comunicarse durante el juego Compatibilidad Totalmente compatible con PS5, PC y determinados dispositivos móviles

The PlayStation DualSense Edge es la respuesta de Sony a la demanda de un mando de alto rendimiento y personalizable, diseñado tanto para jugadores ocasionales como para los más competitivos. Tras analizar en profundidad las reseñas sobre su rendimiento y las opiniones de los usuarios, puedo afirmar que este mando mejora la experiencia de juego. Especialmente para los jugadores empedernidos que se toman muy en serio su estilo de juego y su rendimiento.

Al desembalar el DualSense Edge, su excelente calidad de fabricación te resultará evidente. La inclusión de tapas intercambiables para los joysticks y botones traseros te permite personalizar el mando según tus preferencias, para que te sientas cómodo durante más tiempo en tus sesiones de juego. El diseño modular es una característica destacada, ya que permite sustituir fácilmente los módulos de los joysticks. Esto supone una gran ventaja a la hora de solucionar posibles problemas de deriva de los joysticks.

En la práctica, la retroalimentación háptica y los gatillos adaptativos proporcionan sensaciones táctiles envolventes. Tus juegos parecen más reales. La capacidad de respuesta del mando es impecable y lo notarás en todo lo que hagas. ¿Partidas multijugador competitivas? ¿Explorar mundos para un solo jugador? El mando te respalda. Además, puedes cambiar y guardar varios perfiles de control. Muy práctico, ¿verdad?

Un aspecto que realmente impresiona es la versatilidad del mando. Su conectividad inalámbrica garantiza una configuración sin cables, mientras que el cable USB incluido ofrece una conexión por cable fiable cuando es necesario. Además, su compatibilidad va más allá de la PS5, ya que es compatible con los juegos de PC y la función de juego remoto. Es, sin duda, una incorporación muy versátil al arsenal de cualquier jugador.

Ahora, hablemos de la duración de la batería. Por lo general, dura unas 5 o 6 horas con una carga completa, lo cual es suficiente, aunque puede que haya que recargarla con más frecuencia durante sesiones maratonianas. Para aquellos que quieran mejorar su experiencia de audio, al emparejar el DualSense Edgejunto con el los mejores auriculares para juegos de PS5 ¡Mejorará tu experiencia de juego por completo! ¿Por qué no disfrutar del pastel entero? Olvídate de una porción.

Ventajas Contras ✅ El diseño modular permite sustituir fácilmente los módulos de los joysticks, lo que resuelve los problemas de deriva de los mismos ✅ Los gatillos adaptativos y la retroalimentación háptica mejoran la inmersión ✅Compatible con juegos de PC y juego remoto para un uso versátil ✅ Varios perfiles de control ✅ Fabricación de primera calidad con carcasas personalizadas ❌ La duración de la batería es menor en comparación con el mando DualSense estándar

Veredicto final: ElPlayStation DualSense Edge destaca como un mando profesional que combina rendimiento y versatilidad. Aunque tiene un precio elevado, la variedad de funciones y mejoras a medida justifican la inversión para los jugadores más exigentes que buscan llevar su experiencia de juego al siguiente nivel.

Si te interesa un mando que ofrezca amplias opciones de personalización y un diseño modular, te recomendamos el Victrix Pro BFGcomo unopción alternativa

2. Dinosoo de 3 metros [El mejor mando para PS5 a un precio asequible]

Retroalimentación háptica No es compatible Disparadores adaptativos No es compatible Duración de la batería No aplicable (conexión por cable) Conectividad Conectado mediante un cable USB-C de 3 metros Personalización Botones traseros programables y función turbo Audio integrado Conector de audio de 3,5 mm para conectar auriculares Compatibilidad PS5, PS4, PC, iOS, Android

¿Buscas algo más barato pero que sea una gran alternativa al mando de la PS5? Entonces el Mando con cable Dinosoo de 3 metros constituye una opción muy atractiva. Con un precio asequible, ofrece una serie de características pensadas tanto para jugadores ocasionales como para aquellos que cuidan su presupuesto. Seamos realistas: con la inflación subiendo cada año, ahorrar dinero nunca ha sido tan importante. Este mando ofrece una excelente relación calidad-precio.

Uno de los aspectos más destacados es su conexión por cable, que se realiza mediante un generoso cable USB-C de 3 metros. Esto te garantiza una conexión estable con un retraso de entrada mínimo. Es ideal para situaciones de juego competitivo. El diseño ergonómico del mando se adapta a manos más grandes. Te sentirás cómodo durante sesiones de juego prolongadas.

A pesar de su precio asequible, el mando Dinosoo no escatima en prestaciones. Incluye botones traseros programables y te permite jugar con configuraciones de control personalizadas que se adaptan a cada estilo de juego. Incluso cuenta con una función turbo que resulta muy útil para los juegos llenos de acción y que aporta una versatilidad muy bienvenida.

La calidad de fabricación del mando es digna de elogio, con joysticks y gatillos sensibles que ofrecen una experiencia táctil muy satisfactoria. Aunque no cuenta con características como la retroalimentación háptica ni los gatillos adaptativos, lo compensa con un gran rendimiento y funciones esenciales. Tiene todo lo que necesitas a un precio más asequible.

Por último, configurar el mando es muy sencillo. Solo tienes que conectarlo a tu consola PlayStation o a tu ordenador, y ya estás listo para jugar. Es compatible con dispositivos iOS y Android, así que no tienes que preocuparte por utilizarlo con otras plataformas además de las más habituales.

Desempaquetar el mando Dinosoo fue todo un placer, ya que todo estaba perfectamente empaquetado y protegido. También probé el servicio de atención al cliente y el proceso de reembolso para ver cómo gestionan los problemas. El servicio de atención al cliente fue receptivo, claro y profesional. Cuando devolví el mando tras probarlo, me devolvieron el dinero sin ningún tipo de complicación. La experiencia tras la compra estuvo a la altura del rendimiento sólido y sin complicaciones del propio mando.

Ventajas Contras ✅ Precio asequible ✅ Conexión por cable para una baja latencia ✅ Botones traseros programables ✅ Diseño ergonómico ideal para manos grandes ✅ Amplia compatibilidad con múltiples dispositivos ❌ Sin retroalimentación háptica ni gatillos adaptativos

Veredicto final: ElMando con cable Dinosoo de 3 metros destaca como una alternativa económica que te permite disfrutar de las funciones esenciales a un precio razonable. Su rendimiento fiable y su diseño ergonómico lo convierten en una opción a tener muy en cuenta para la mayoría de los jugadores.

Si quieres unopción alternativa que cuenta con funciones más avanzadas y conectividad inalámbrica, entonces el Mando inalámbrico PlayStation DualSense Edge esa es la mejor opción.

3. PDP Victrix Pro FS [El mejor mando de PS5 para juegos de lucha]

Retroalimentación háptica No es compatible Disparadores adaptativos No es compatible Duración de la batería No aplicable (conexión por cable) Conectividad Conectado por USB-C Personalización Diseño modular con componentes intercambiables Audio integrado Conector de audio de 3,5 mm para conectar auriculares Compatibilidad PlayStation 5, PlayStation 4, PC

The PDP Victrix Pro FS destaca como una opción de primera categoría para los aficionados a los juegos de lucha. Te ofrece precisión y personalización. Y eso no es todo. Su diseño modular permite a los jugadores cambiar los componentes, incluido un módulo de mando de lucha específico. Este mando destaca por su versatilidad. Se adapta a diversos estilos de juego y preferencias.

Equipado con sensores de efecto Hall, este mando elimina eficazmente la deriva de los joysticks. Podrás disfrutar de un rendimiento y unas sensaciones constantes durante tus sesiones de juego. Su objetivo es ofrecerte una experiencia de control ultrarresponsiva y precisa. ¿Eres un jugador competitivo? Entonces estas características te vendrán como anillo al dedo.

¿Qué más? Pues bien, las opciones de conectividad son muy versátiles. Cuenta con conexión por cable USB-C, Bluetooth y conexión inalámbrica de 2,4 GHz a través de un adaptador USB. El mando sigue siendo compatible con todas las plataformas. Además, este dispositivo ofrece una autonomía considerable de hasta 20 horas. Sin duda, podrás disfrutar de una sesión de juego larga e ininterrumpida sin preocupaciones.

¿Te interesa algo parecido para tu PC? Descubre cuál es el el mejor mando para PC ahora. Aunque carece de algunas de las funciones avanzadas que ofrecen los mandos modernos, su enfoque en ofrecer una experiencia arcade tradicional (y auténtica) lo convierte en una opción destacada dentro de su categoría.

El PDP Victrix Pro FS llegó dañado durante el transporte, pero el proceso de sustitución se desarrolló sin problemas. El servicio de atención al cliente fue receptivo, profesional y eficiente. Me enviaron un producto de sustitución sin ningún inconveniente, y la nueva unidad llegó en perfectas condiciones para que pudiera probarla y utilizarla. La experiencia confirmó que la empresa gestiona los problemas posteriores a la compra de forma fiable, a la altura del rendimiento de alta calidad del mando.

Ventajas Contras ✅ El diseño modular permite una amplia personalización ✅ Fabricación de alta calidad ✅Los sensores de efecto Hall proporcionan una detección precisa de las entradas ✅ Compatible con PS5, PS4 y PC ✅ Ideal para juegos de lucha competitivos ❌ Sin retroalimentación háptica ni gatillos adaptativos

Veredicto final: ElPDP Victrix Pro FS es una opción de primera para los aficionados a los juegos de lucha, sobre todo si buscan un mando personalizable y resistente.

The PlayStation DualSense Edge es un una excelente alternativa si quieres funciones de personalización avanzadas, botones reasignables y gatillos adaptativos.

4. PlayStation Portal: Reproductor remoto [El mejor mando de PS5 para el modo de juego remoto]

Retroalimentación háptica Compatible (en juegos compatibles) Disparadores adaptativos Compatible (en juegos compatibles) Duración de la batería Hasta 5 horas Conectividad Conexión inalámbrica mediante Wi-Fi; USB-C para la carga Personalización Ninguno Audio integrado Conector de audio de 3,5 mm; altavoces integrados Compatibilidad PS5 (a través de Remote Play)

The PlayStation Portal: Reproductor remoto es uno de los dispositivos tecnológicos más liberadores que tendrás la oportunidad de usar. Imagina esto: estás en medio de una partida intensa en tu PS5, pero alguien más necesita el televisor. En lugar de ponerla en pausa o salir del juego, coges este dispositivo. En cuestión de segundos, vuelves a estar de vuelta en la acción.

La pantalla de 8 pulgadas y 1080p ofrece suficiente nitidez como para captar todos los detalles sin dar la sensación de ser una versión inferior. Gracias a los botones frontales de tamaño normal y a la disposición tradicional, nunca resulta incómoda, ni siquiera durante largas sesiones de God of War o cualquier otro juego exigente. La duración de la batería también te sorprenderá gratamente. Incluso tras varias noches de juego maratonianas, la batería seguirá aguantando antes de que sea necesario recargarla mediante el cable USB incluido.

Aunque no cuenta con gatillos adaptativos ni retroalimentación háptica, donde realmente destaca es en la fluidez de juego que ofrece a través de Remote Play. No se producen problemas de deriva de los joysticks al utilizarlo, lo cual es una gran ventaja para dispositivos portátiles como este. Puede que no ofrezca la experiencia completa de un mando Pro, pero es perfecto para mantener la continuidad en el juego y destaca por su comodidad.

Su capacidad para ofrecer una experiencia de juego fluida sin complicaciones de configuración le confiere una ventaja competitiva real. Es realmente difícil describir la sensación de libertad que se siente al tumbarse en el sofá o incluso en el porche, jugando a juegos de PS5 de alta calidad de forma inalámbrica. Para cualquiera que esté muy metido en el PlayStation En este contexto, es una inversión que vale la pena, sobre todo si hay varias personas compartiendo el espacio.

Ventajas Contras ✅ Funciones integradas de DualSense ✅ Pantalla LCD de 8 pulgadas de alta calidad ✅ Diseño ergonómico ✅ Dispositivo específico para una experiencia de Remote Play fluida ✅ Duración de la batería aceptable ❌ Solo disponible para streaming desde PS5

Veredicto final: ElMando HEXGAMING Rival es una granopción alternativa si quieres un mando personalizable con botones traseros adicionales. Este mando mejorará sin duda la experiencia de juego remoto gracias a un control optimizado.

Si estás buscando un mando que ofrezca amplias opciones de personalización y un diseño modular, te recomendamos el PDP Victrix Pro FScomo unalternativa.

5. Hexa-gaming Rival Cocontrol [El mejor mando de PS5 para juegos de disparos en primera persona]

Retroalimentación háptica No es compatible Disparadores adaptativos No es compatible Duración de la batería No aplicable (conexión por cable) Conectividad Conectado por USB-C Personalización Diseño modular con componentes intercambiables Audio integrado Conector de audio de 3,5 mm para conectar auriculares Compatibilidad PlayStation 5, PlayStation 4, PC

The Mando HEXGAMING Rival convierte los videojuegos competitivos en una forma de arte. Esos dos botones adicionales hacen que recargar y activar habilidades resulte casi instantáneo. Contar con un mando que te ofrezca una ventaja en tiempo real que los mandos estándar no pueden igualar es una gran ventaja (sobre todo si eres un jugador competitivo). Las opciones de personalización con palancas intercambiables son fundamentales para el juego de alto nivel.

Su empuñadura texturizada da inmediatamente una sensación mucho más lujosa que la de serie DualSense. No se produce ningún deslizamiento incómodo, ni siquiera tras partidas de varias horas en las que se suda mucho. Además, es totalmente compatible con el PC, por lo que tus sesiones de entrenamiento de puntería o tus partidas de battle royale se trasladan a la perfección, tanto si estás en la consola como en el escritorio. También funciona bastante bien en las sesiones de Remote Play.

Y hablemos de lo que todos sabemos: es un poco más caro que otras opciones, pero lo que pagas se traduce en ventajas tácticas y funcionalidades de primera. No es solo una cuestión de estética. En comparación con algunos competidores más baratos, el Rival No escatima en calidad. Tiene un diseño resistente, se nota sólido al tacto y cada vez que se pulsa un botón se nota que funciona bien.

Disponer de un disparo rápido gracias a los botones laterales adicionales cambia la intensidad con la que puedes jugar, sobre todo en los juegos de disparos que exigen tiempos de reacción de milisegundos. Sin pérdidas de comandos, sin retrasos. Solo tendrás un control potente y sin filtros. Este mando se merece sin duda un hueco en tu arsenal.

Ventajas Contras ✅ Dos topes adicionales para una activación más rápida ✅ Un tacto mucho más lujoso gracias a su superficie texturizada ✅ Palancas intercambiables para una personalización total ✅ Compatibilidad perfecta con PS5 y PC ✅ Diseñado para el juego competitivo ❌ Un poco más caro que las opciones estándar de DualSense

Veredicto final:The Mando HEXGAMING Rival Está diseñada para jugadores que quieren llevar la ventaja en cada partido. Si la capacidad de respuesta, el control y la durabilidad son tus prioridades, esta es una de las mejores inversiones que puedes hacer.

An Opción alternativaes elCaja de peluches para bebés de «Ataque a los titanes». Combina un diseño atractivo con un rendimiento fiable.

6. Caja de peluches para bebés: Ataque a los titanes [El mejor mando de PS5 con diseño personalizado]

Retroalimentación háptica Compatible (en juegos compatibles) Disparadores adaptativos Compatible (en juegos compatibles) Duración de la batería Hasta 12 horas Conectividad Conexión inalámbrica por Bluetooth; USB-C para la carga Personalización Diseño personalizado mediante impresión hidrográfica; disposición estándar de los botones Audio integrado Conector de audio de 3,5 mm; micrófono y altavoz integrados Compatibilidad PlayStation 5, PlayStation 4, PC

The Caja de peluches para bebés: Ataque a los titanes El controlador sabe lo que significa combinar estilo y rendimiento. En cuanto lo enciendas, las llamativas ilustraciones de anime marcan el tono de una experiencia verdaderamente única. A diferencia de los mandos estándar, este mando cuenta con gatillos adaptativos y retroalimentación háptica. Sin duda, hará que cada batalla contra los Titanes o cada sesión de acción trepidante resulte electrizante.

Aunque no es un mando profesional de gama alta, en ningún momento echas de menos modelos más sofisticados durante tus sesiones de juego remoto. ¿Por qué? Pues porque tiene mucho a su favor. La batería aguanta unas 9-10 horas, lo que significa que podrías jugar sin parar Ataque a los titanes: Alas de libertad sin tener que buscar un enchufe.

Aunque no utiliza sensores de efecto Hall, no notarás ninguna deriva significativa en los joysticks, ni siquiera tras varios fines de semana de juego intenso. Su diseño familiar y sus botones frontales sensibles te permiten sumergirte fácilmente en tus juegos favoritos sin necesidad de un periodo de adaptación. Es realmente impresionante la energía que aporta este pequeño mando personalizado.

Si estás buscando un mando que ofrezca una gran funcionalidad con un toque de anime, esta es una apuesta segura. Este mando hace que cada momento resulte envolvente y personal. Es pura diversión envuelta en una obra de arte del mundo de los videojuegos. Y, sinceramente, vale la pena el gasto si eres un fan del anime y buscas algo especial.

Una vez terminadas las pruebas, también evalué el servicio de atención al cliente y el proceso de devolución. El personal de atención al cliente fue claro y eficiente, y sabía exactamente lo que hacía. Devolví el mando y me devolvieron el dinero en ocho días sin ningún problema. El proceso fue sencillo y profesional, a la altura del alto nivel que cabría esperar de mi elección número uno.

Ventajas Contras ✅ Excelente autonomía de la batería para jugar sin cables ✅ Botones frontales de tacto suave y gatillos adaptativos ✅ Integración completa de la retroalimentación háptica ✅ Problemas mínimos de deriva del joystick ✅ Diseño cómodo para sesiones prolongadas ❌ Sin opciones de personalización ni funciones reconfigurables

Veredicto final:The Caja de peluches para bebés: Ataque a los titanes Este mando demuestra que los mandos con diseños personalizados pueden seguir ofreciendo un rendimiento excelente. Es perfecto para los amantes del anime que buscan algo funcional y atractivo.

The GameSir Super Nova es ununa alternativa perfecta para jugadores que buscan personalización, controles sensibles, un diseño atractivo y un rendimiento de alta velocidad.

7. GameSir Super Nova [El mejor mando de PS5 para juegos de velocidad]

Retroalimentación háptica Compatible (dos motores de vibración) Disparadores adaptativos Compatible (disparadores de efecto Hall con topes de disparo) Duración de la batería Hasta 10 horas Conectividad Trimodal: conexión por cable a través de USB-C, Bluetooth y adaptador inalámbrico de 2,4 GHz Personalización Tapas de joystick intercambiables, botones reconfigurables, iluminación RGB personalizable Audio integrado Conector de audio de 3,5 mm para conectar auriculares Compatibilidad PS5, PC, Nintendo Switch, Android, iOS

La velocidad define el GameSir Super Nova desde el momento en que lo coges. Diseñado para juegos que exigen reacciones ultrarrápidas, este mando reduce drásticamente el retraso de respuesta gracias a sus sensores de efecto Hall de alta velocidad y a sus botones frontales mecánicos. Es perfecto para los jugadores que buscan esa ventaja que les permita reaccionar con rapidez sin tener que recurrir a equipos de competición excesivamente caros.

La batería ofrece una autonomía fiable de entre 8 y 10 horas, y la recarga por USB-C es rápida y sencilla. Lo más impresionante es que funciona a la perfección no solo con la PS5 y el PC, sino también con las configuraciones de Switch, por lo que sería una opción muy recomendable en cualquier el mejor mando para Switch resúmenes. La ergonomía es cómoda, sobre todo si buscas algo que imite la sensación de un Nacon Revolution controlador, pero con un tamaño más compacto.

Me encantó el sutil guiño a los diseños de colores llamativos, como el rosa nova, que le dan un aspecto juvenil y alegre. En comparación con rivales como el Razer Wolverine, elSupernova ofrece un equilibrio perfecto entre precio y prestaciones. Incluye gatillos turbo, sensores Hall para evitar el «drift» de los joysticks, una respuesta ultrarrápida de los botones y un diseño más ligero, ideal para partidas a gran velocidad.

Para los jugadores que dan prioridad a la toma de decisiones en fracciones de segundo frente a los estilos de agarre firme, el Supernovapodría ser precisamente el mejor arma secreta que no sabías que necesitabas.

Ventajas Contras ✅ Botones mecánicos de gran sensibilidad ✅ Joysticks analógicos con efecto Hall para una mayor durabilidad ✅ Excelente compatibilidad con PS5, PC y Switch ✅ Ideal para juegos competitivos de alta velocidad ✅ Diseño ligero y cómodo ✅Buena relación calidad-precio en comparación con el Razer Wolverine ❌ Opciones de personalización del software algo limitadas

Veredicto final:The GameSir Super Nova Está diseñada para los jugadores que buscan velocidad y precisión. Su rendimiento supera con creces lo que cabría esperar por su precio.

Como opción alternativa, puedes recoger el Dinosoo 3 m Este controlador es asequible y práctico, además de fiable.

Características clave a tener en cuenta para elegir el mejor mando de PS5

Elegir el mejor mando para la PS5 no consiste solo en fijarse en las marcas o las especificaciones. Si aciertas, tu forma de disfrutar de los juegos cambiará por completo. Reacciones más rápidas. Mayor comodidad. Una inmersión auténtica, en lugar de limitarte a seguir los movimientos: solo tienes que emparejar tu mando con un televisión de alta calidad para PS5. Si quieres mejorar aún más tu experiencia de juego, el La mejor VPN para PS5 puede mejorar la estabilidad de tu conexión y reducir el retraso. Si eliges mal, te irá desanimando poco a poco hasta que empieces a buscar excusas para no jugar.

Una elección acertada:

Te ayudará a reaccionar más rápido bajo presión Evita que tus manos se te pongan como piedras al cabo de unas horas Te sumergirá aún más en el mundo que estás explorando Reduce el tiempo de configuración y facilita la comunicación

Si eso te parece interesante, esto es lo que realmente importa.

Retroalimentación háptica

La retroalimentación háptica no es un simple truco cuando se hace bien. La PS5 ha conseguido que unas simples vibraciones se sientan como parte de la historia.

Al pasar la mano por la grava, se nota áspera y arenosa al tacto

Nadar en aguas tranquilas da una sensación de ligereza y deslizamiento

Cada explosión, impacto o paso tiene su propia huella

Recuerdo que jugaba Forspoken por primera vez y sentir cómo el suelo retumbaba ligeramente con cada paso del jefe (gracias al DualSense). Hacía que todo pareciera más real, como si estuviera realmente allí. Eso es algo que los mandos baratos no pueden igualar.

Disparadores adaptativos

Los gatillos adaptativos suponen una mejora considerable una vez que te acostumbras a ellos. Te proporcionan información importante durante el juego.

Cuanto más tiempo mantienes tensada la cuerda del arco, más pesada se siente

Frenar en seco Gran Turismo 7 se hace más difícil dependiendo del terreno

Las armas automáticas tienen diferentes presiones de gatillo

Si juegas a juegos de disparos, de carreras o a cualquier otro juego competitivo, los gatillos adaptables pueden, literalmente, agudizar tus reflejos. Es una de las pocas características en las que no deberías escatimar demasiado.

Comodidad y ergonomía

Si un mando no te resulta cómodo en las manos, da igual cuántas funciones sofisticadas tenga. La comodidad es lo que determina si puedes sumergirte en un juego durante seis horas o si te rindes al cabo de una.

Los puños ergonómicos reducen la fatiga de las manos y las muñecas

Los diseños ligeros facilitan los juegos que requieren una reacción rápida

Los puños texturados evitan que pierdas el control durante los partidos en los que se suda mucho

La comodidad es algo que pasa desapercibido… hasta que la pierdes.

Calidad de fabricación y durabilidad

Los mandos baratos te engañarán. Puede que al principio funcionen bien, pero al cabo de unos meses empezarán a surgir los problemas: desviación de los joysticks, carcasas agrietadas, botones que no responden. Gastar un poco más al principio te ahorrará muchas frustraciones.

Las resistentes carcasas de plástico aguantan el uso diario

Los buenos botones de pulsador siguen funcionando con la misma rapidez incluso después de meses de uso

Los gatillos reforzados aguantan esos momentos de furia

No hay nada que rompa más el ritmo que un mando que se estropee en medio de una batalla crucial contra un jefe. Al elegir materiales de mejor calidad, proteges tu tiempo de juego y tu bolsillo.

Duración de la batería

Si odias los cables tanto como yo, la duración de la batería es más importante de lo que crees.

La mayoría de los mandos inalámbricos de calidad tienen una autonomía de entre 8 y 12 horas por carga

La carga por USB-C les devuelve la vida más rápido

Algunas marcas ofrecen modos de carga rápida que permiten recargar varias horas de autonomía en solo unos minutos

No hay nada peor que llegar al momento culminante de una historia y ver esa luz parpadeante que indica que la batería está baja. Los buenos mandos aguantan cuando más importa.

Conectividad

Las malas conexiones provocan entradas perdidas y tiros fallados, lo cual es una pesadilla si estás jugando a cualquier juego de ritmo rápido.

El Bluetooth 5.1 te ofrece una conexión inalámbrica muy estable en toda la habitación

La conexión USB-C por cable reduce el retraso de entrada prácticamente a cero

Los controladores flexibles que permiten alternar entre ambas opciones son la opción más segura

Si tienes pensado retransmitir tus partidas o competir online, lo mejor es usar una conexión por cable. Es la diferencia entre una victoria impecable y un momento en el que te desconectas enfadado.

Micrófono y altavoz integrados

Los micrófonos y altavoces integrados pueden parecer un detalle sin importancia, pero cumplen una doble función para mejorar la comunicación y la inmersión.

El micrófono integrado te permite participar en chats de voz sin necesidad de unos auriculares voluminosos (aunque, si quieres un sonido con calidad de estudio, lo mejor es hacerte con unos el mejor micrófono para juegos (es una decisión más acertada)

(es una decisión más acertada) Un altavoz reproduce de forma sutil efectos de audio del juego, como pasos, avisos o inquietantes sonidos de fondo (y si quieres una inmersión sonora que llene toda la habitación, mejora tu configuración con el los mejores altavoces para videojuegos (merece la pena tenerlo en cuenta)

Pequeños detalles, grandes diferencias.

Sensores de movimiento

Los sensores de movimiento no sirven solo para los juegos de fiesta. Cuando los desarrolladores los utilizan correctamente, abren un nuevo nivel de control.

Inclinar para apuntar o girar en juegos como La sala de juegos de Astro se nota suave y natural

Dar un golpecito o agitar el mando para activar habilidades crea una conexión más física

Mantiene la dinámica del juego sin añadir complejidad

Es una de esas funciones de las que uno se olvida hasta que deja de tenerla. Una vez que has probado el control de movimiento inteligente, es difícil volver atrás.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor mando para la PS5?

El mejor mando para PS5 depende de tus necesidades. El DualSense es perfecto para la mayoría de los jugadores. Puedes optar por el PDP Victrix Pro FS si buscas un mando más adecuado para el juego competitivo.

Cómo conectar el mando de la PS5 al ordenador

Para conectar un mando de PS5 a un PC, utiliza el Bluetooth o un cable USB-C. Mantén pulsados los botones PS y Create para emparejarlo de forma inalámbrica, o simplemente conecta el mando al PC mediante un cable USB-C para que se reconozca al instante.

Cómo conectar el mando de la PS5 al iPhone

Para conectar un mando de PS5 al iPhone, ve a Ajustes > Bluetooth. Mantén pulsados los botones PS y Create del mando hasta que la luz parpadee y, a continuación, selecciona «Mando inalámbrico DualSense» en la lista de dispositivos.

¿Se puede usar el mando de la PS4 en la PS5?

Sí, pero solo para jugar a juegos de PS4. Un mando de PS4 no funciona con los títulos exclusivos de PS5, pero funciona con normalidad con los juegos de PS4 compatibles con versiones anteriores en la PlayStation 5.

Cómo emparejar el mando de la PS5

Para emparejar un mando de PS5, conéctalo a la consola con un cable USB-C. Una vez conectado, pulsa el botón PS y el mando se sincronizará automáticamente; a continuación, puedes desconectar el cable para jugar de forma inalámbrica.

¿Cuánto cuesta un mando de PS5?

Un mando DualSense estándar para PS5 suele costar unos 69,99 dólares.

Las ediciones especiales o los modelos profesionales con funciones avanzadas pueden oscilar entre 100 y 250 dólares, dependiendo del diseño, las mejoras de rendimiento y las funciones adicionales.