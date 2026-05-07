Descubre los mejores mandos para móviles de 2025: Elite Pocket Gaming
Eneba Hub contains affiliate links, which means we may earn a small commission if you make a purchase through them—at no extra cost to you. Learn more
El mercado de los videojuegos para móviles está en pleno auge, incluso con títulos de gran presupuesto, pero para disfrutar de verdad de la experiencia, necesitas el mejor mando para móvil. Aunque los controles táctiles pueden resultar intuitivos, en los juegos más complejos simplemente no hay espacio suficiente para manejarlos.
O quizá seas un aficionado a los juegos de disparos en primera persona para móvil; un buen mando para videojuegos puede llevar tu experiencia a otro nivel.
Pero el inconveniente es que, dado que el mercado de los mandos para móviles es tan especializado, hay muchos mandos que parecen «impresionantes», pero que, en realidad, dan una sensación de baja calidad, tienen una respuesta de los botones poco satisfactoria, pueden dejar de funcionar rápidamente y no valen lo que cuestan.
Así que hoy te he presentado 9 fantásticos mandos para móviles, tanto para iOS como para Android. También he incluido algunas opciones compatibles con tabletas, la Nintendo Switch y el PC. Tras un exhaustivo análisis de mercado, estas son, sin duda, las mejores opciones que puedes encontrar en 2025.
Nuestra selección de los mejores mandos para móviles
Antes de pasar a las reseñas, aquí tienes un breve resumen de los mejores mandos para móviles. Incluye la mejor opción en general, la opción más económica y el mando para móvil de gama alta:
- Razer Kishi Ultra – The Razer Kishi Ultra es, sencillamente, la mejor experiencia de juego móvil que puedes disfrutar: ergonomía y comodidad optimizadas para los eSports, botones táctiles, compatibilidad con la retroalimentación háptica, e impresionantes joysticks analógicos y gatillos de efecto Hall.
- Bcofo Bluetooth inalámbrico – Si tu presupuesto es ajustado, el Bcofo Bluetooth inalámbricoEs una opción estupenda para jugar a juegos para móvil, ya que ofrece un diseño familiar similar al del mando tradicional de Xbox, vibración, personalización de botones e iluminación RGB sin que te cueste un ojo de la cara.
- Abxylute S9 tamaño completo – The abxylute S9 de tamaño completo Este mando para juegos móviles ofrece una impresionante capacidad de personalización y cuenta con componentes de alta calidad, como joysticks y gatillos de efecto Hall, además de un diseño ergonómico que resulta muy cómodo.
Tanto si juegas en teléfonos Android como si eres usuario de iPhone, hay un montón de opciones para mejorar tu experiencia de juego en el móvil. ¡Echa un vistazo a mi análisis y reseña de cada mando para juegos móviles para hacerte una idea más clara de qué debes tener en cuenta!
Los 9 mejores mandos para móviles: juegos portátiles con la misma experiencia que en una consola
Cada uno de los mandos para móvil de la lista tiene algo especial, pero algunos ofrecen un mejor rendimiento en determinados aspectos.
Piensa en los tipos de juegos a los que te gustaría jugar (como los juegos en la nube a través de Steam Link or Juego remoto de Xbox o si se trata exclusivamente de títulos para móviles), el género de esos juegos y si necesitas un mando para otros dispositivos además de tu smartphone.
¿Listo para mejorar tu equipo de juegos para móvil? ¡Aquí tienes algunos mandos para móvil fantásticos que no te puedes perder!
1. Razer Kishi Ultra [El mejor mando para móviles en general]
|Especificaciones
|Detalles
|Tipo de conexión
|(Con cable) USB-C
|¿Incluye botones programables?
|Sí: botones de gatillo R4 y L4
|¿Incluye iluminación RGB?
|Sí (Chroma RGB)
|Tipo de joystick
|Joysticks analógicos con anillos antifricción
|Peso
|266 g / 0,6 lb
|Compatibilidad con dispositivos
|Serie iPhone 15 y posteriores, iPad Mini (6.ª y 7.ª generación), Windows, teléfonos Android y dispositivos con USB-C de hasta 8 pulgadas
|¿Hay software disponible?
|Sí (aplicación Razer Nexus)
El mejor mando para juegos móviles en general es el Razer Kishi Ultra. Lo que más me gustó del Kishi Ultra fue su ergonomía y la gran capacidad de respuesta de sus mandos. No esperaba que un mando para móvil me diera una sensación tan de alta gama desde el momento en que lo cogí.
Cuenta con botones frontales con tacto mecánico y un Cruz de 8 direcciones, gatillos de efecto Hall con respuesta precisa y clic, joysticks TPSiV de gran durabilidad con anillos antifricción y programables Botones multifunción L4/R4 junto a los botones del parachoques.
Se adapta bien a la mano y los botones ofrecen una respuesta muy agradable al pulsarlos, algo que no ocurre con todos los mandos para móviles.
Se trata de hardware de alta gama, apto para los eSports; perfecto para jugar en PC a través de Steam Link, juegos de PlayStation a través de PS Remote Play, Juegos en la nube de Xbox, y otros servicios de retransmisión de videojuegos.
Otra característica única de Kishi Ultraes elRazer PC Remote Play app.
Puedes acceder a la biblioteca de tu PC desde Steam, elTienda de Epic Games, Xbox Game Pass, etc. Ofrece una transmisión de calidad notablemente superior, lo que la convierte en una opción ideal para el juego remoto.
Si quieres una respuesta más precisa y ágil, opta por juegos que sean totalmente compatibles con mandos físicos. Los títulos exclusivos para móviles con controles táctiles pueden dar una sensación de ligero retraso incluso con el Kishi Ultra.
También está el Razer Nexus una aplicación para un lanzador de juegos o para ajustar la configuración del mando, como la sensibilidad, la reasignación de botones, las funciones de macro, etc. Puedes ajustar las vibraciones hápticas del mando y la iluminación Chroma RGB para disfrutar de una experiencia casi igual que en una consola.
Debes utilizar un conector USB-C para conectar el teléfono al mando telescópico. El Kishi Ultra es compatible con la mayoría de dispositivos USB-C, como un smartphone Android, el Serie iPhone 15/16, el iPad Mini y Tabletas Android de 8 pulgadas.
|Ventajas
|Contras
|✅Hardware de nivel profesional para eSports; botones táctiles y joysticks resistentes
✅ Ergonomía cómoda
✅ Excelente compatibilidad con software; Reproducción remota en PC y Razer Nexus
✅ Compatible con conexiones a PC y iPad mediante USB-C
✅ Iluminación Chroma RGB y retroalimentación háptica pensadas para los gamers
|❌ Es caro, pero merece la pena por ser un mando para móvil de alta gama
Veredicto final – Para disfrutar de una experiencia de juego móvil de primera categoría, el Razer Kishi Ultra destaca por sus botones de nivel profesional, su cómoda ergonomía y su impresionante compatibilidad con software, algo que otros mandos no pueden igualar.
2. Bcofo Bluetooth inalámbrico [El mejor mando para móvil económico]
|Especificaciones
|Detalles
|Tipo de conexión
|(Inalámbrico) Bluetooth 5.0
|¿Incluye botones programables?
|Sí (personalización total y levas M1/M2)
|¿Incluye iluminación RGB?
|Sí (9 colores de iluminación RGB)
|Tipo de joystick
|Joystick de efecto Hall
|Peso
|0,675 libras
|Compatibilidad con dispositivos
|Teléfonos Android, iPhones, iPads/tabletas Android, PC, Nintendo Switch
|¿Hay algún programa disponible?
|No
Para los jugadores con un presupuesto limitado, el Bcofo Bluetooth inalámbrico Este mando es una opción estupenda para jugar en un dispositivo móvil. No es un mando «telescópico» y tiene un diseño familiar, similar al del mando de la Xbox.
En su lugar, puedes sujetar fácilmente tu smartphone Android o tu iPhone con el clip para el móvil.
Y como funciona por Bluetooth, puedes conectarlo a otros dispositivos, como un mando de PC, una Nintendo Switch y teléfonos o tabletas de mayor tamaño. Si tienes varios dispositivos de juego, esto te permite ahorrarte el gasto de comprar un mando para cada uno.
Si quieres disfrutar de la conexión Bluetooth más fluida, empareja el mando con un solo dispositivo cada vez y asegúrate de que tu teléfono esté cerca. Si hay varios dispositivos Bluetooth activos cerca, notarás cierto retraso.
A pesar de su precio asequible, el Mando inalámbrico Bluetooth Bcofo no escatima en rendimiento. Me ha impresionado de verdad lo sensibles que son los gatillos de efecto Hall y los joysticks. No da la sensación de ser un producto «económico» en absoluto. También hay un giroscopio de 6 ejes para controles de movimiento, con dos motores que proporcionan vibraciones hápticas envolventes.
En la parte trasera encontrarás dos botones programables Botones M1 y M2.
Estas características hacen que el Bcofo una auténtica bestia de los videojuegos para juegos móviles y juegos en la nube, como en Xbox Game Pass Ultimate and PlayStation Remote Play.
Como es inalámbrico, tendrás que cargarlo, lo cual es un pequeño inconveniente. Pero al menos cuenta con una gran Batería de 1200 mAh que puede durar hasta 16 horas con una sola carga.
Para completar el conjunto, también cuenta con iluminación RGB. Alrededor de los joysticks, los botones frontales y el botón de inicio, puedes configurar 4 modos de iluminación diferentesy hasta9 colores diferentes de iluminación RGB.
|Ventajas
|Contras
|✅ Disparadores y joysticks de efecto Hall precisos y duraderos
✅ Estética gaming; iluminación RGB personalizable
✅ Vibraciones envolventes con doble motor
✅ Funciona con la mayoría de los dispositivos compatibles con Bluetooth
✅ Incluye 2 botones traseros programables
|❌ El tiempo de carga es largo (3 horas), pero su gran autonomía compensa esa limitación
Veredicto final – El mando inalámbrico Bluetooth de Bcofo es asequible, pero no renuncia a la funcionalidad; cuenta con una iluminación RGB de lo más moderna, un hardware impresionante, palancas y gatillos de efecto Hall resistentes y sensibles, y una versátil conectividad Bluetooth.
3. ASUS ROG Tessen [El mejor mando para móviles con Android]
|Especificaciones
|Detalles
|Tipo de conexión
|(Con cable) USB-C
|¿Incluye botones programables?
|Sí (paletas traseras de aluminio, botón ROG)
|¿Incluye iluminación RGB?
|Sí (Aura RGB)
|Tipo de joystick
|Joysticks ALPS de 18 mm
|Peso
|136 g / 0,3 lb
|Compatibilidad con dispositivos
|Teléfonos Android
|¿Hay algún programa disponible?
|Sí (aplicación Armory Crate)
Para los aficionados a los juegos de Android, el ASUS ROG Tessen es un mando fenomenal. Tras una exhaustiva investigación, he descubierto que el ROG Tessen tiene una característica única y sencilla: un diseño plegable. No podía creer lo natural que resultaba. Pensé que se volvería frágil con el uso, pero no fue así.
Es un mando portátil ideal para jugar sobre la marcha, tanto si juegas en la nube como si te dedicas a los gacha como Genshin Impact. Mételo en el bolsillo o en el bolso y ya estás listo para salir.
Además, con el Almohadillas de goma de 7 mm a 14,55 mm, puedes utilizar el mando incluso con fundas de móvil, lo que lo convierte en un mando práctico que funciona con la mayoría de los dispositivos.
The ROG Tessen tiene las mismas características que el Razer Kishi Ultra En cuanto a la ergonomía, cuenta con una forma de empuñadura que se ensancha hacia fuera para garantizar sesiones de juego cómodas de varias horas.
Para obtener los mejores resultados, combina siempre el Por favor with Caja de armamento. Reasigna las levas traseras a acciones de alta prioridad, como habilidades definitivas o cambios rápidos de objetos, para maximizar la eficiencia en el juego
En los botones frontales y el pad direccional, encontrarás botones con interruptores mecánicos que hacen clic y tienen un recorrido más corto, lo que se traduce en respuestas casi instantáneas en los juegos, una respuesta táctil precisa y una sensación muy satisfactoria al pulsarlos.
Además, también cuenta con impresionantes Joysticks de 18 mm de altura with Movimiento de 22°, similares a los mandos de las consolas, para que no tengas que renunciar a la precisión ni a la fluidez de movimiento al jugar en la nube en Xbox Game Pass Ultimate.
Los gatillos son analógicos, lo que te permite disponer de múltiples niveles de respuesta en función de la fuerza con la que los pulses, lo que los hace perfectos para los juegos de carreras o para controlar tus disparos en los títulos de disparos en primera persona.
En la parte de atrás encontrarás 2 levas traseras de aluminio que puedes personalizar con macros, utilizando la función de ASUS Caja de armamento app. La aplicación te permite gestionar las grabaciones de juego y las capturas de pantalla, reasignar botones, configurar comandos personalizados y ajustar la iluminación RGB Aura de las empuñaduras.
|Ventajas
|Contras
|✅ Ultraportátil; diseño plegable único
✅ Un hardware impresionante, a la altura de las consolas
✅ Mayor funcionalidad: 2 paletas adicionales en la parte trasera
✅ Estructura de aluminio resistente
✅ Altamente personalizable con la aplicación Armoury Crate
|❌ Compatibilidad limitada; solo es compatible con teléfonos inteligentes Android
Veredicto final – Para los jugadores empedernidos de Android, la ASUS ROG Tessen es la elección perfecta. Cuenta con un hardware de calidad de consola, botones frontales mecánicos con un tacto seco y gran capacidad de respuesta, y levas traseras muy prácticas con una impresionante capacidad de personalización.
4. ELO Vagabond [El mejor mando para Call of Duty Mobile]
|Especificaciones
|Detalles
|Tipo de conexión
|(Con cable) USB-C
|¿Incluye botones programables?
|Sí (2 botones traseros programables)
|¿Incluye iluminación RGB?
|Sí (luces RGB del joystick)
|Tipo de joystick
|Joysticks de efecto Hall de tamaño estándar
|Peso
|198 g / 0,43 lb
|Compatibilidad con dispositivos
|Serie iPhone 15 y los nuevos iPad Mini de 6.ª y 7.ª generación; la mayoría de los teléfonos Android; tabletas de hasta 8,2 pulgadas
|¿Hay software disponible?
|Sí (aplicación ELO Unleashed)
Si necesitas un mando para móvil específico para Call of Duty Mobile, el ELO Vagabond es tu mejor opción.
The ELO Vagabond tiene un agarre único, con un perfil más estrecho y un acabado de goma antideslizante que, según mi experiencia, es uno de los más cómodos para un mando de mano.
Puedes agarrarlo con toda la mano, mientras que el acabado de goma lo mantiene firme y evita que se te resbale, incluso con las manos sudorosas. Y si estás jugando a CoD Mobile en modo clasificatorio, más vale que te creas que vas a sudar.
Pero lo que convierte a este mando en una opción fenomenal para CoD Mobile son los joysticks y los gatillos analógicos, ambos de efecto Hall y con una gran rapidez Tiempo de respuesta con una latencia de 1 ms. En la parte trasera encontrarás 2 botones programables por esas funciones adicionales de las que suelen carecer otros mandos para móviles. De hecho, me hizo gracia asignar mis comandos tácticos favoritos a los botones traseros. De repente, sentí que tenía el control total de mis equipamientos en el móvil.
Utiliza la aplicación ELO Unleashed para asignar tus habilidades o ventajas más utilizadas a los botones programables. Para CoD Mobile, asignar aquí la acción de agacharse o lanzar una granada puede ahorrarte unos milisegundos preciosos y darte ventaja en los combates cuerpo a cuerpo
The ELO Vagabond funciona con la mayoría de los dispositivos, incluso con la funda del móvil, y admite hasta Tabletas de 8,2 pulgadas. Y, para rematar, puedes personalizar casi todos los aspectos del mando mediante la aplicación ELO Unleashed.
Incluye un lanzador de juegos integrado para convertir tu teléfono en una consola de videojuegos, asignación de botones, Juego remoto de Xbox Y Xbox Game Pass navegación por la biblioteca y mucho más.
Ah, y en los mandos encontrarás luces LED en el característico color morado de ELO, para reforzar aún más la «sensación de juego».
|Ventajas
|Contras
|✅ Cómodo agarre de goma antideslizante
✅ Gran capacidad de respuesta; gatillos analógicos de efecto Hall y joysticks
✅ Interruptores mecánicos silenciosos para pulsaciones táctiles
✅ Incluye puerto de carga USB-C y conector para auriculares
✅ Ligero; perfecto para largas sesiones de juego
|❌ El pad direccional resulta un poco pequeño, pero uno se acostumbra
Veredicto final – The ELO Vagabond es uno de los mejores dispositivos para Call of Duty Mobile, con un diseño súper ergonómico y cómodo en la mano, además de gatillos y joysticks sensibles y precisos que permiten una respuesta rápida Tiempo de respuesta de 1 ms.
5. Backbone One (USB-C) [El mejor mando para iPhone]
|Especificaciones
|Detalles
|Tipo de conexión
|(Con cable) USB-C
|¿Incluye botones programables?
|No
|¿Incluye iluminación RGB?
|No
|Tipo de joystick
|Joysticks estándar
|Peso
|138 g / 0,28 lb
|Compatibilidad con dispositivos
|Serie iPhone 15 y modelos posteriores; iPhone 6s Plus y modelos posteriores (versión con puerto Lightning); la mayoría de los teléfonos Android; iPads y tabletas Android; ordenadores
|¿Hay algún programa disponible?
|Sí (aplicación Backbone)
Para los usuarios de iPhone, el Backbone One se considera uno de los mejores mandos del mercado. El Backbone One apuesta por la sencillez para los jugadores ocasionales que buscan un dispositivo ligero. Es el compañero perfecto para la amplia colección de Apple Arcade, que no requiere tantos controles complicados.
Sigo disfrutando muchísimo de sus gatillos analógicos, muy sensibles y con un clic notable, así como de los botones direccionales. Gracias a sus joysticks compactos, el mando resulta muy familiar para los jugadores de Switch y se parece a los Joy-Con, pero con una base ligeramente más ancha que mejora el agarre.
Gracias a los adaptadores magnéticos incluidos, puedes dejar la funda puesta en tu teléfono y utilizarlo con una amplia gama de smartphones Android de mayor tamaño. Otra característica estupenda que me gustó mucho fue la conectividad.
En los juegos que permiten gestos táctiles en pantalla, utiliza el Backbone One’s Un agarre firme que te permite colocar los pulgares cerca del borde de la pantalla, mientras asignas las acciones menos habituales a los gatillos laterales. Esto minimiza los deslizamientos accidentales y te ofrece una precisión milimétrica que normalmente solo se encuentra en consolas más grandes.
Te dan unConector para auriculares de 3,5 mm y un puerto USB-C que puedes utilizar para la carga en paso. Me tranquilizaba saber que mi teléfono no se quedaría sin batería en medio de una batalla contra un jefe. Además, al conectar un cable al puerto USB, también puedes conectar dispositivos más grandes, como iPads y ordenadores.
Una vez que conectes el mando, se te redirigirá a la Aplicación Backbone. La aplicación Backbone funciona como un lanzador de juegos en el móvil, por lo que podrás acceder fácilmente a todos tus juegos.
Dicho esto, el Backbone One tiene claramente menos funciones que otros mandos para móvil, pero es perfecto si solo necesitas una opción sencilla y ligera para jugar de vez en cuando, o como mando de Xbox resistente sustituto de Game Pass Ultimate, PS Remote Play, oSteam Link.
|Ventajas
|Contras
|✅ Botones sensibles y con buena respuesta, con gatillos analógicos
✅ Ligero y cómodo de usar
✅ Amplia compatibilidad: se puede conectar a ordenadores y tabletas a través del puerto USB-C
✅ Disponible en versiones con puerto USB-C y Lightning
✅ Diseños inspirados en Xbox y PlayStation
|❌ Es relativamente «sencillo», pero funciona a la perfección con la función «plug-and-play» para iPhone y Android
Veredicto final – El Backbone One es un mando para iPhone sencillo pero resistente, ideal para jugar a videojuegos móviles. No tiene las complejidades de otros mandos, pero lo compensa con un diseño ligero, botones precisos y con buen tacto, y una aplicación complementaria muy bien diseñada.
6. GameSir G8 Plus [El mejor mando portátil para Switch]
|Especificaciones
|Detalles
|Tipo de conexión
|(Inalámbrico) Bluetooth
|¿Incluye botones programables?
|Sí (2 botones traseros personalizables)
|¿Incluye iluminación RGB?
|No
|Tipo de joystick
|Joysticks con sensores de efecto Hall
|Peso
|314 g / 0,69 lb
|Compatibilidad con dispositivos
|iPhones, dispositivos Android, tabletas (iOS/Android), Nintendo Switch, PC
|¿Hay algún programa disponible?
|Sí (aplicación GameSir)
Si necesitas un mando portátil fiable para tu smartphone y tu Nintendo Switch, es difícil encontrar algo mejor que el GameSir G8 Plus. Aunque se trata de un mando inalámbrico Bluetooth, cuenta con el mismo marco extensible que otros mandos para móviles y es compatible con una gran variedad de dispositivos, incluida la Switch.
¿Qué es lo que hace que elGameSir G8 Plus Lo que lo hace único es su diseño personalizable. Me impresionó de verdad poder manipular los paneles frontales magnéticos. Es muy satisfactorio poder reorganizar físicamente los botones y los joysticks exactamente como yo quiero. Incluso se pueden cambiar los joysticks de efecto Hall con sistema antideriva por otros con diferentes tipos de agarre.
Además de personalizar el hardware, también puedes controlar muchas de las funciones del mando con la aplicación GameSir. Puedes cambiar entre un gatillo analógico, para un control preciso en los juegos de carreras, o un gatillo de respuesta rápida, para disparos rápidos en los títulos de disparos en primera persona.
Si sueles alternar entre juegos de disparos en primera persona y de carreras, configura dos perfiles de gatillos distintos en el GameSir en la aplicación y guárdalos en el mando. A continuación, utiliza los botones programables traseros como un «cambio rápido de perfil». Así mantendrás los gatillos sensibles y los gatillos analógicos optimizados para el género sin tener que cambiar manualmente la configuración cada vez.
Puedes reasignar botones, configurar perfiles para diferentes juegos y mucho más.
Y para asegurarte de que no te pierdes ninguna de las funciones de los Joy-Con, sigues contando con dos motores que admiten la vibración HD en la Switch y un giroscopio de 6 ejes para un control preciso de los movimientos.
Además, obtienes una cantidad considerable Batería de 1000 mAh en total, así que aguantará bastante tiempo antes de tener que recargarlo. Gracias a su diseño robusto y a los materiales de alta calidad con los que está fabricado, el GameSir G8 Plus está diseñado para durar, lo que lo convierte en una excelente opción como uno de los los mejores mandos para Switch.
|Ventajas
|Contras
|✅ Un precio asequible para todo lo que ofrece
✅ Impresionante capacidad de personalización; disposición de los botones ABXY y personalización de las tapas de los joysticks
✅ Gatillos intercambiables: gatillo de respuesta ultrarrápida para juegos de disparos y gatillo analógico para juegos de carreras
✅ Impresionante personalización del software
✅ Batería de larga duración
|❌ Es el mando más pesado de la lista, pero sigue siendo cómodo para un uso prolongado
Veredicto final – El GameSir G8 Plus es un impresionante mando inalámbrico para Switch y dispositivos móviles, especialmente en lo que respecta a la personalización, la ergonomía y la compatibilidad con la mayoría de las funciones de los Joy-Con de Switch.
7. abxylute S9 tamaño completo [El mejor mando para móvil de alta calidad]
|Especificaciones
|Detalles
|Tipo de conexión
|(Por cable) USB-C (Inalámbrico) Bluetooth
|¿Incluye botones programables?
|Sí (2 botones traseros personalizables)
|¿Incluye iluminación RGB?
|No
|Tipo de joystick
|Joysticks con efecto Hall
|Peso
|250 g / 0,55 lb
|Compatibilidad con dispositivos
|Serie iPhone 15 y los nuevos iPad Mini de 6.ª y 7.ª generación; la mayoría de dispositivos Android; tabletas de hasta 8,8 pulgadas
|¿Hay software disponible?
|Sí (Aplicación de juegos Abxy)
The Controlador de tamaño completo abxylute S9 se erige como el controlador de mayor calidad de la lista por varias razones clave. A diferencia de otros controladores móviles telescópicos, el abxylute S9 admite tanto conexiones USB-C como conectividad Bluetooth.
Aunque en el modo Bluetooth sigue siendo necesario conectar un cable USB-C para la alimentación, su versatilidad te permite utilizarlo en tabletas y ordenadores de mayor tamaño.
En cuanto al hardware, el abxylute S9 cuenta con los componentes de mayor calidad que puedas imaginar: joysticks de efecto Hall de tamaño estándar, gatillos lineales de efecto Hall, 2 botones traseros programables, motores de doble rotor, giroscopio de 6 ejes, y mucho más.
Si eres un tirador competitivo o juegas a títulos que requieren muchas combinaciones de teclas, configura uno de los botones traseros como «activador de macros» para poder cambiar entre configuraciones preestablecidas en plena partida. Así no tendrás que hacer pausas para reasignar los controles manualmente.
En esencia, si se combinan todos los mandos presentados hasta ahora, se obtiene el abxylute S9, lo que, según mi experiencia, lo convierte en un firme candidato a ser el mejor mando para móviles. Sinceramente, me ha impresionado lo sólido y de alta calidad que se siente al tenerlo en la mano. Cada pulsación de botón y cada movimiento del joystick tienen un peso y una respuesta muy satisfactorios.
Al cogerlo, el mando da una sensación de gran calidad, gracias a su amplia empuñadura curvada y su textura antideslizante. Los botones responden bien al pulsarlos y es muy ligero, ya que solo pesa Doscientos cincuenta gramos para que resulte cómodo durante sesiones más largas.
Y si te gusta poder personalizarlo, puedes cambiar el pad direccional por otras dos opciones, dependiendo del juego al que estés jugando, así como 2 alturas adicionales para el joystick para tu comodidad.
Por no hablar de la aplicación complementaria, abxy game, que te ofrece un control total gracias a la personalización de teclas, los ajustes de sensibilidad del joystick y de los gatillos, el lanzador de juegos integrado en la aplicación y mucho más.
|Ventajas
|Contras
|✅ Versátil; conectividad USB-C y Bluetooth
✅ Totalmente personalizable; joysticks, carcasa, crucetas y botones intercambiables
✅ Componentes de primera calidad, precio asequible
✅ Una aplicación complementaria completa para un control total
✅ Joysticks y gatillos de efecto Hall precisos y duraderos
|❌ Utiliza botones frontales de membrana, pero sigue siendo sensible y agradable de usar
Veredicto final – El mando de tamaño estándar abxylute S9 lo tiene todo. Cuenta con el mejor hardware, conectividad USB-C y Bluetooth, y un tacto muy cómodo, a un precio inmejorable.
8. Black Shark: ¡GRAN VICTORIA! [El mejor mando para PUBG Mobile]
|Especificaciones
|Detalles
|Tipo de conexión
|Sin conexión (plug-and-play)
|¿Incluye botones programables?
|No
|¿Incluye iluminación RGB?
|No
|Tipo de joystick
|Ninguno
|Peso
|0,067 libras
|Compatibilidad con dispositivos
|Dispositivos Android y iPhones
|¿Hay algún programa disponible?
|No
Para los auténticos fanáticos de PUBG Mobile, el Black Shark: ¡GRAN VICTORIA! Este mando es una opción de primera categoría.
Como ya sabrás, PUBG Mobile no es compatible con mandos, pero sí con mandos con gatillos para móvil como el Gran victoria superan estas limitaciones al ofrecerte botones físicos de gatillo para apuntar y disparar. Me encantó contar con gatillos reales y sensibles, ya que hacían que apuntar y disparar resultara mucho menos frustrante en el móvil.
No necesita alimentación ni conexión; solo tienes que acoplarlo al lateral del teléfono y ya está listo para usar. Ajusta los botones de apuntar y disparar a las dos posiciones de las almohadillas de silicona, y dispondrás de dos gatillos fiables de aleación de zinc para optimizar la experiencia de PUBG Mobile.
Ajusta ligeramente la posición de los gatillos hacia tus dedos más fuertes y modifica la sensibilidad táctil del juego en consecuencia. Esto puede reducir unos milisegundos por disparo, lo que acaba sumando en las tensas partidas clasificatorias.
The Gran victoria utiliza una aleación de zinc conectada mediante un cable de aleación de cobre y plata para convertir las pulsaciones del gatillo en toques físicos en la pantalla. Gracias a su diseño con microinterruptor mecánico, puedes estar seguro de su durabilidad y de que no te fallará.
El mango es cómodo de usar y la distribución de los botones garantiza una ergonomía óptima incluso durante sesiones de varias horas.
Teniendo en cuentaPlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile Aunque la propia consola no admite mandos, el mando BIGBIG WON es la mejor alternativa.
|Ventajas
|Contras
|✅ Fácil de usar; listo para usar
✅ Estructura con interruptores mecánicos de gran durabilidad
✅ Gatillos sensibles y con buen tacto
✅ Diseño con rebaje para evitar arañazos y daños
✅ Compatible con fundas de móvil para mayor comodidad
|❌ Solo tiene botones de disparo, pero es perfecto para PUBG Mobile
Veredicto final – The Black Shark: ¡GRAN VICTORIA! El controlador de gatillos revolucionará tu experiencia de juego en PUBG Mobile gracias a sus gatillos táctiles y resistentes, todo ello en un diseño ultracompacto.
9. SteelSeries Stratus+ [El mejor mando para móviles para jugadores de PC]
|Especificaciones
|Detalles
|Tipo de conexión
|(Inalámbrico) Bluetooth para Android/Chromebook (Por cable) USB-C para Windows
|¿Incluye botones programables?
|No
|¿Incluye iluminación RGB?
|No
|Tipo de joystick
|Joysticks analógicos ALPS
|Peso
|Doscientos cuarenta y cuatro gramos / 0,54 libras
|Compatibilidad con dispositivos
|Dispositivos Android, Chromebooks, ordenadores
|¿Hay algún programa disponible?
|No
Por último, tenemos el mejor mando tanto para móviles como para ordenadores, el SteelSeries Stratus+. En cuanto a los mandos para el móvil, el Stratus+ tiene el diseño característico de un mando de consola que se adapta perfectamente a la mano.
Al sostenerlo, sentí de verdad que podía meterme de lleno en el juego: sin ángulos incómodos, sin calambres en las manos, solo pura concentración en el juego.
Para jugar en PC, prueba a utilizar el modo USB-C por cable con ajustes de alta sensibilidad en el juego. De este modo se elimina cualquier posible latencia del Bluetooth, lo que hace que el Stratus+ parecen casi indistinguibles de un mando con cable de calidad de consola.
Con el soporte para teléfono incluido, puedes acoplar tu dispositivo Android y conectarte por Bluetooth. El Stratus+ Es compatible de forma nativa con la conectividad Bluetooth para dispositivos Android y Chromebooks, y se puede conectar a un ordenador mediante una conexión USB-C por cable.
Lo más impresionante del mando es la duración de la batería; con una sola carga, te durará la increíble90 horas,y cobrar solo por 15 minutoste atrapa12 horas de uso. Esto resuelve el mayor problema de los mandos inalámbricos, el consumo de batería, que el Stratus+ se maneja de maravilla.
Los gatillos del mando utilizan sensores magnéticos de efecto Hall, por lo que son sensibles, precisos y duraderos.
Sin embargo, el único inconveniente es que los joysticks son modelos estándar de ALPS, que no son tan duraderos como los de efecto Hall; aunque, según mi experiencia, deberían aguantar bien a largo plazo.
|Ventajas
|Contras
|✅ Batería de larga duración: hasta 90 horas
✅ Sensores de efecto Hall duraderos y sensibles
✅ Versátil; compatible con conectividad Bluetooth y por cable
✅ Muy asequible en comparación con otros mandos para móviles
✅ Diseño ergonómico y cómodo
|❌ Incorpora joysticks ALPS menos resistentes, pero siguen siendo muy duraderos para un uso prolongado
Veredicto final – The SteelSeries Stratus+Su diseño familiar y ergonómico, junto con su impresionante autonomía, lo convierten en un mando fantástico tanto para los jugadores de dispositivos móviles como para los de PC.
Características clave del mejor mando para móvil
Comprar un mando para juegos móviles es una decisión que hay que sopesar bien; debes tener en cuenta el tipo de juegos a los que quieres jugar. ¿Te vas a dedicar por completo a los juegos para móviles? ¿Necesitas un mando específico para servicios de juegos en la nube como Juegos en la nube de Xbox o PlayStation Remote Play?
Dependiendo de estos factores, el «mejor» mando para juegos móviles puede variar según cada persona:
1. Conectividad
Bluetooth:
- Los mandos para el teléfono que utilizan una conexión Bluetooth son increíblemente prácticos y ofrecen libertad inalámbrica.
- El mando inalámbrico se puede utilizar en otros dispositivos, como tabletas de mayor tamaño y ordenadores, y también como mando de consola, como en el caso de la Nintendo Switch.
- Al tratarse de una conexión inalámbrica por Bluetooth, es posible que se produzca algo de retraso. Además, hay que cargarlo por separado y gestionar la batería.
Con cable (USB-C):
- Los mandos para teléfonos con cable utilizan un conector USB-C para conectarse directamente al dispositivo, lo que reduce al mínimo el retraso en la respuesta y los problemas de latencia.
- Además, no tienen batería propia y se alimentan del móvil, por lo que resultan más cómodos de llevar.
2. Controles y entradas
|Categoría
|Puntos clave
|Joysticks analógicos
|Los joysticks analógicos, sensibles y precisos, garantizan un control y un movimiento fluidos de la cámara. Además de la precisión, hay que tener en cuenta las zonas muertas y la sensibilidad de los joysticks. Las zonas muertas influyen en la distancia que hay que desplazar los joysticks para que se registre una acción. La sensibilidad se refiere a la relación entre el movimiento del joystick y el movimiento que se produce en el juego. Para una mayor durabilidad, busca mandos con joysticks de efecto Hall que eviten la deriva. La deriva de los joysticks hace que el mando se mueva por sí solo, lo que arruina la experiencia de juego.
|Botones
|La disposición, el tamaño y el espaciado de los botones son fundamentales para disfrutar de una experiencia de juego cómoda. Unos botones bien situados y del tamaño adecuado también evitan que se pulsen por error. Los botones laterales y de gatillo sensibles son fundamentales en muchos juegos, pero especialmente en los de disparos en primera persona (FPS). Busca mandos que cuenten con botones mecánicos en lugar de botones de membrana. Los botones mecánicos, como los del ASUS ROG Tessen, ofrecen una mayor sensación táctil al pulsarlos, son más sensibles y tienen un recorrido más corto, lo que permite respuestas instantáneas.
|Tecla de dirección
|Los D-pads son fundamentales para los juegos en 2D, como los de plataformas, los de lucha y la emulación de juegos retro. Un buen D-pad puede marcar la diferencia en cuanto a precisión y capacidad de respuesta. Los D-pads flotantes ofrecen mayor alcance y flexibilidad, aunque a costa de la precisión, mientras que los D-pads en forma de cruz proporcionan una respuesta sólida, pero pueden resultar más difíciles de manejar en las direcciones diagonales. Busca un mando para juegos móviles con un D-pad adecuado para los juegos a los que te gusta jugar.
|Desencadenantes
|Los gatillos de tu mando para juegos móviles desempeñan un papel fundamental en tu rendimiento. Contar con una disposición de gatillos fiable permite una experiencia de juego más precisa y satisfactoria. Existen dos tipos de gatillos: los analógicos y los digitales. Los gatillos digitales solo registran una entrada: si los has pulsado o no. Son adecuados para juegos móviles «más sencillos» que no requieren un control preciso, como los juegos de disparos en primera persona (FPS). Los gatillos analógicos tienen un rango de entradas que varía en función de la presión que ejerzas. Son ideales para juegos que requieren un control preciso, como los de carreras, para controlar la aceleración y el frenado. Un recorrido del gatillo más corto hace que las entradas se registren más rápido, mientras que un recorrido más largo te ofrece mayor control. Una sensibilidad más alta significa que obtienes la máxima potencia con un ligero movimiento, mientras que una sensibilidad más baja requiere un movimiento completo para obtener la máxima potencia.
|Botones adicionales
|Considera la posibilidad de utilizar mandos con botones adicionales, como el GameSir G8 Plus, para disfrutar de una mayor personalización. Puedes programar los botones adicionales a tu gusto, lo que te ofrece más formas de abrir el mapa, lanzar una granada, consultar las estadísticas del juego, etc. Los botones adicionales son ideales para juegos como Diablo Immortal, que requieren muchas acciones que pueden resultar difíciles de realizar con otros mandos para móviles o con los controles táctiles.
3. Compatibilidad y tamaño del teléfono
- Ten en cuenta el tamaño de tu teléfono y la compatibilidad con el mando.
- La mayoría de los mandos telescópicos para videojuegos se pueden extender libremente y se adaptan a la mayoría de los dispositivos compatibles (Android/iOS) e incluso a algunas tabletas, aunque la mayoría solo admiten dispositivos de hasta unos 21 cm.
- Si prefieres un mando de consola, un mando acoplable como el Bcofo Bluetooth inalámbrico.
4. Duración de la batería
- Si vas a comprar un mando inalámbrico Bluetooth, la duración de la batería es un factor importante a tener en cuenta.
- La duración de la batería indica cuánto tiempo puedes jugar sin tener que recargarla. Si tienes pensado jugar durante sesiones largas, te recomendamos que elijas mandos con una batería de larga duración, como el SteelSeries Startus+.
- Hazte con un mando con cable si no te importa que el mando consuma la batería de tu teléfono.
5. Ergonomía y comodidad
- El estilo del agarre determina lo cómodo que resulta utilizarlo durante largas sesiones de juego.
- Los mandos para juegos móviles pueden resultar incómodos para manos grandes. Para una mayor comodidad al sujetarlos, te recomendamos mandos con empuñaduras más anchas, como el abxylute S9.
- El peso es otro factor a tener en cuenta; si pesa demasiado, resulta agotador sostenerlo, y si es demasiado ligero, da la sensación de ser «de mala calidad». Y
- Para un mejor agarre, los mandos como el GameSir G8 Plus, con una superficie texturizada antideslizante, son ideales para garantizar la comodidad y evitar que se te resbale de las manos.
6. Software y personalización
- La mayoría de los mandos para móvil de la lista también cuentan con una aplicación o un programa complementario que permite personalizarlos, como el Razer Kishi Ultra y el ELO Vagabond.
- Estas aplicaciones funcionan como lanzadores de juegos u ofrecen opciones de personalización, como la reasignación o programación de botones, el ajuste de la sensibilidad de los gatillos y los joysticks, y la creación de perfiles personalizados para tus juegos móviles favoritos.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el mejor mando para móvil?
Por su tacto de alta calidad, su impresionante hardware y su diseño general con iluminación RGB Chroma, el Razer Kishi Ultra es uno de los mejores mandos para dispositivos móviles del mercado actual. Ofrece una sensación fantástica al sujetarlo y una ergonomía excelente, y además funciona con ordenadores o tabletas de mayor tamaño mediante una conexión USB-C.
Cómo conectar un mando a CoD Mobile
Para conectar un mando a CoD Mobile, debes conectarlo a través del puerto USB-C del mando o, en el caso de los mandos inalámbricos, emparejarlo por Bluetooth. A continuación, abre CoD Mobile > pulsa el icono del «engranaje» > selecciona la pestaña «Mando» > pulsa «Ajustes» > activa el interruptor «Habilitar compatibilidad con mandos».
¿Se puede jugar a PUBG con un mando?
No, PUBG Mobile no es compatible oficialmente con mandos. Sin embargo, puedes echar un vistazo a mandos como el Black Shark: ¡GRAN VICTORIA!, que es un accesorio que actúa como gatillos para los controles en pantalla y facilita apuntar y disparar.
¿Qué juegos para móvil son compatibles con mandos?
Muchos juegos para móvil son compatibles con mandos, como Genshin Impact, Diablo Immortal, Zenless Zone Zero, Dead Cells, CoD Mobile, Stardew Valley, etc. Sin embargo, no todos lo son, como es el caso de PUBG Mobile. En la App Store, hay un icono que indica «Compatible con mandos». Si no lo ves, comprueba la descripción de la aplicación en la tienda o busca en Internet si se menciona la compatibilidad con mandos.
¿Cómo conectar el mando de la PS5 al teléfono?
Para conectar un mando de PS5 a tu teléfono móvil, mantén pulsados los botones «Create» y «PlayStation» hasta que parpadee. Ve a los ajustes de Bluetooth de tu teléfono y selecciona el mando para emparejarlo y conectarlo.
¿Cómo conectar un mando de Xbox al teléfono?
Para conectar un mando de Xbox a un teléfono móvil, enciende el mando y mantén pulsado el botón «Emparejar» durante 3 segundos; a continuación, suéltalo. Comprueba la configuración de Bluetooth de tu teléfono y selecciona el mando para emparejarlo y conectarlo.