Die 7 besten PS5-Controller: Top-Ausrüstung für alle Spieler im Jahr 2025

Wenn du gerade dabei bist, Geld für einen neuen PS5-Controller auszugeben, nimm dir kurz Zeit. Ich zeige dir, was sich lohnt und was du lieber lassen solltest.

Wenn du so bist wie ich, weißt du, dass der falsche Controller ein tolles Spiel schneller ruinieren kann als eine schlechte Verbindung. Mir war gar nicht klar, wie wichtig das ist, bis mir mitten in einem Ranglistenspiel die Daumen verkrampften. Nicht gerade so, wie ich mir meinen Samstagabend vorgestellt hatte. Da habe ich angefangen, mich genauer damit zu beschäftigen und den Schrott auszusortieren.

Nachdem ich alle Optionen gründlich unter die Lupe genommen hatte, kam ich zu dem Schluss, dass manche Spiele weit über ihre tatsächlichen Leistungen hinaus gehypt wurden und versteckte Perlen eher selten sind. So oder so habe ich endlich herausgefunden, welche Spiele deine Zeit und dein Geld wirklich wert sind. Dieser Leitfaden wurde von Grund auf für echte Spieler erstellt: für Gelegenheitsspieler, die einfach nur einen besseren Überblick über Story-Spiele gewinnen wollen, für die eifrigen Grinder, die sich die Finger wund spielen, und für kluge Käufer, die es satt haben, über den Tisch gezogen zu werden.

Unsere Top-Empfehlungen für PS5-Controller

Hier sind meine drei Favoriten unter den besten PS5-Controllern des Jahres 2025. Jeder von ihnen ist aus gutem Grund der Spitzenreiter in seiner Kategorie. Ich habe sie anhand von Haptik, Funktionen, Zuverlässigkeit und Spieler-Feedback ausgewählt.

PlayStation DualSense Edge – Der beste PS5-Controller insgesamt mit Anpassungsmöglichkeiten auf Elite-Niveau und haptischer Präzision. Dinosoo 10-Fuß-Kabelfernbedienung – Die beste preisgünstige Wahl mit hervorragender Haltbarkeit und ohne Eingabeverzögerung. PDP Victrix Pro FS – Ideal für Wettkampfkämpfer, mit Reaktionsgeschwindigkeit auf Arcade-Niveau und hochwertigen Materialien gefertigt.

Lies weiter, um dir ALLE Produkte unten anzusehen. Erfahre mehr, indem du meine ausführlichen Testberichte durchstöberst, die alle wichtigen Details enthalten, die du wissen musst.

Die 7 besten PS5-Controller, die ich mir vor einem Bosskampf zulegen würde

Im Folgenden finden Sie ausführliche Testberichte zu den Die 7 besten PS5-Controller im Jahr 2025. Diese Testberichte decken alles ab, von der Verarbeitungsqualität über die Akkulaufzeit bis hin zur tatsächlichen Spielleistung. Ich habe persönliche Eindrücke, Vor- und Nachteile sowie die wichtigsten Funktionen aufgeführt, um dir zu helfen, dich ein für alle Mal zu entscheiden!

Haptisches Feedback Intensive haptische Eindrücke durch zwei Aktuatoren für ein realistisches Spielerlebnis Adaptive Auslöser Variable Widerstandsauslöser, die Aktionen im Spiel simulieren Akkulaufzeit Etwa 5–6 Stunden Konnektivität Aufladen über USB-C, Bluetooth 5.1 und 3,5-mm-Audiobuchse Anpassung Austauschbare Stick-Kappen, frei belegbare Tasten und einstellbare Triggeranschläge Integrierte Audiofunktion Integriertes Mikrofon und Lautsprecher für die Kommunikation im Spiel Kompatibilität Vollständig kompatibel mit PS5, PC und ausgewählten Mobilgeräten

The PlayStation DualSense Edge ist Sonys Antwort auf die Nachfrage nach einem leistungsstarken, individuell anpassbaren Controller, der sowohl für Gelegenheitsspieler als auch für Wettkampfspieler geeignet ist. Nachdem ich mich intensiv mit den Testberichten und den Meinungen der Nutzer beschäftigt habe, kann ich sagen, dass dieser Controller das Spielerlebnis deutlich verbessert. Vor allem für passionierte Gamer, denen ihr Spielstil und ihre Leistung besonders am Herzen liegen.

Wenn du das DualSense Edge… wird Ihnen die erstklassige Verarbeitungsqualität sofort ins Auge springen. Dank der austauschbaren Stick-Kappen und Rückseitentasten können Sie den Controller ganz nach Ihren Vorlieben anpassen, sodass Sie sich während Ihrer Gaming-Sessions länger wohlfühlen. Das modulare Design ist ein herausragendes Merkmal, da es den einfachen Austausch der Stick-Module ermöglicht. Das ist ein Segen, wenn es darum geht, mögliche Probleme mit dem Stick-Drift zu beheben.

Im Einsatz sorgen das haptische Feedback und die adaptiven Trigger für ein intensives taktiles Erlebnis. Deine Spiele wirken dadurch noch realistischer. Die Reaktionsgeschwindigkeit des Controllers ist makellos, und das merkst du bei allem, was du tust. Wettkampforientierte Multiplayer-Spiele? Die Erkundung von Einzelspieler-Welten? Der Controller ist immer für dich da. Außerdem kannst du zwischen mehreren Steuerungsprofilen wechseln und diese speichern. Praktisch, oder?

Besonders beeindruckend ist die Vielseitigkeit des Controllers. Dank seiner kabellosen Verbindung lässt er sich aufgeräumt aufstellen, während das mitgelieferte USB-Kabel bei Bedarf eine zuverlässige kabelgebundene Verbindung bietet. Darüber hinaus ist er nicht nur mit der PS5 kompatibel, sondern unterstützt auch PC-Spiele und Remote Play. Er ist wirklich eine vielseitige Ergänzung für das Arsenal jedes Spielers.

Kommen wir nun zur Akkulaufzeit. In der Regel hält der Akku bei voller Ladung etwa 5 bis 6 Stunden, was zwar ausreichend ist, bei längeren Hörsitzungen jedoch häufigeres Aufladen erforderlich machen kann. Für alle, die ihr Hörerlebnis verbessern möchten, empfiehlt sich die Kopplung des DualSense Edgemit dem Das beste PS5-Gaming-Headset wird dein gesamtes Spielerlebnis auf ein neues Niveau heben! Warum also nicht gleich den ganzen Kuchen genießen? Vergiss das Stückchen.

Vorteile Nachteile ✅ Der modulare Aufbau ermöglicht einen einfachen Austausch der Stick-Module und behebt so Probleme mit der Stick-Drift ✅ Adaptive Trigger und haptisches Feedback sorgen für ein noch intensiveres Spielerlebnis ✅Unterstützt PC-Spiele und Remote-Play für vielseitige Einsatzmöglichkeiten ✅ Mehrere Steuerungsprofile ✅ Hochwertige Verarbeitung mit individuellen Designs ❌ Die Akkulaufzeit ist im Vergleich zum Standard-DualSense-Controller kürzer

Endgültiges Urteil: DiePlayStation DualSense Edge zeichnet sich als Profi-Controller aus, der Leistung und Vielseitigkeit vereint. Zwar hat er seinen Preis, doch die Vielzahl an maßgeschneiderten Funktionen und Verbesserungen rechtfertigt die Investition für passionierte Gamer, die ihr Spielerlebnis auf ein neues Niveau heben möchten.

Wenn Sie an einem Controller interessiert sind, der umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten und einen modularen Aufbau bietet, sollten Sie den Victrix Pro BFGalsalternative Wahl.

2. Dinosoo 3 m [Der beste preisgünstige PS5-Controller]

Haptisches Feedback Nicht unterstützt Adaptive Auslöser Nicht unterstützt Akkulaufzeit Nicht zutreffend (Kabelverbindung) Konnektivität Anschluss über ein 3 m langes USB-C-Kabel Anpassung Programmierbare Zurück-Tasten und Turbo-Funktion Integrierte Audiofunktion 3,5-mm-Audiobuchse für den Anschluss von Kopfhörern Kompatibilität PS5, PS4, PC, iOS, Android

Suchst du etwas, das günstiger ist, aber eine tolle Alternative zum PS5-Controller darstellt? Dann ist der Dinosoo 10-Fuß-Kabelfernbedienung bietet eine überzeugende Alternative. Er ist preisgünstig und bietet eine Reihe von Funktionen, die sowohl Gelegenheitsspielern als auch preisbewussten Spielern gerecht werden. Seien wir ehrlich: Angesichts der jährlich steigenden Inflation war es noch nie so wichtig, Geld zu sparen. Dieser Controller bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Ein herausragendes Merkmal ist die kabelgebundene Verbindung, die durch ein großzügiges, 3 Meter langes USB-C-Kabel ermöglicht wird. Dies sorgt für eine stabile Verbindung mit minimaler Eingabeverzögerung. Der Controller eignet sich daher für Wettkampfsituationen. Das ergonomische Design des Controllers ist auch für größere Hände geeignet. So spielst du auch bei längeren Gaming-Sessions bequem.​

Trotz seines günstigen Preises macht der Dinosoo-Controller keine Abstriche bei der Ausstattung. Er verfügt über programmierbare Rücktasten und ermöglicht es dir, mit individuellen Steuerungsschemata zu spielen, die auf deinen persönlichen Spielstil zugeschnitten sind. Es gibt sogar eine Turbo-Funktion, die bei actiongeladenen Spielen sehr nützlich ist und für willkommene Vielseitigkeit sorgt.

Die Verarbeitungsqualität des Controllers ist lobenswert: Die Sticks und Trigger reagieren schnell und bieten ein angenehmes haptisches Erlebnis. Zwar verfügt er nicht über Funktionen wie haptisches Feedback und adaptive Trigger, doch macht er dies durch starke Leistung und wichtige Funktionen wieder wett. Er bietet alles, was man braucht – und das zu einem günstigen Preis.

Zu guter Letzt ist die Einrichtung des Controllers kinderleicht. Du schließt ihn einfach an deine PlayStation-Konsole oder deinen PC an, und schon kannst du loslegen. Da er auch mit iOS- und Android-Geräten kompatibel ist, musst du dir keine Gedanken darüber machen, ob er auch mit anderen Plattformen als den gängigen funktioniert.

Das Auspacken des Dinosoo-Controllers war ein Vergnügen, da alles ordentlich verpackt und geschützt war. Ich habe auch den Kundenservice und den Rückerstattungsprozess getestet, um zu sehen, wie Probleme gehandhabt werden. Der Support reagierte schnell, war klar und professionell. Als ich den Controller nach dem Test zurückschickte, wurde mir mein Geld ohne Komplikationen zurückerstattet. Die Erfahrung nach dem Kauf entsprach der soliden, schnörkellosen Leistung des Controllers selbst.

Vorteile Nachteile ✅ Günstiger Preis ✅ Kabelgebundene Verbindung für geringe Latenz ✅ Programmierbare Zurück-Tasten ✅ Ergonomisches Design, geeignet für größere Hände ✅ Breite Kompatibilität mit zahlreichen Geräten ❌ Kein haptisches Feedback und keine adaptiven Trigger

Endgültiges Urteil: DieDinosoo 10-Fuß-Kabelfernbedienung zeichnet sich als preisgünstige Alternative aus, mit der Sie wichtige Funktionen zu einem fairen Preis nutzen können. Dank seiner zuverlässigen Leistung und seines ergonomischen Designs ist es für die meisten Spieler eine ernstzunehmende Option.

Wenn du einalternative Möglichkeit das über erweiterte Funktionen und WLAN-Fähigkeiten verfügt, dann das PlayStation DualSense Edge Wireless-Controller ist der richtige Weg.

3. PDP Victrix Pro FS [Der beste PS5-Controller für Kampfspiele]

Haptisches Feedback Nicht unterstützt Adaptive Auslöser Nicht unterstützt Akkulaufzeit Nicht zutreffend (Kabelverbindung) Konnektivität Kabelgebunden über USB-C Anpassung Modularer Aufbau mit austauschbaren Komponenten Integrierte Audiofunktion 3,5-mm-Audiobuchse für den Anschluss von Kopfhörern Kompatibilität PlayStation 5, PlayStation 4, PC

The PDP Victrix Pro FS ist eine erstklassige Wahl für Fans von Kampfspielen. Es bietet dir Präzision und individuelle Anpassungsmöglichkeiten. Und das ist noch längst nicht alles. Dank seines modularen Aufbaus können Spieler Komponenten austauschen, darunter auch ein spezielles Fightpad-Modul. Dieser Controller überzeugt durch seine Vielseitigkeit. Er eignet sich für verschiedene Spielstile und Vorlieben.

Dank der Hall-Effekt-Sensoren verhindert dieser Controller zuverlässig ein Driften der Sticks. So profitierst du während deiner Gaming-Sessions von einer gleichbleibenden Leistung und einem konstanten Spielgefühl. Im Mittelpunkt steht ein äußerst reaktionsschnelles und präzises Steuerungserlebnis. Bist du ein ambitionierter Spieler? Dann sind diese Eigenschaften genau das Richtige für dich.

Was gibt es noch? Nun, die Anschlussmöglichkeiten sind vielfältig. Es verfügt über einen USB-C-Anschluss, Bluetooth und eine drahtlose 2,4-GHz-Verbindung über einen USB-Dongle. Der Controller ist plattformübergreifend einsetzbar. Außerdem überzeugt dieses Gerät mit einer beachtlichen Akkulaufzeit von bis zu 20 Stunden. So kannst du auf jeden Fall eine lange und ununterbrochene Spielsitzung ohne Sorgen genießen.

Interessieren Sie sich für etwas Ähnliches für Ihren PC? Finden Sie heraus, welches das bester PC-Controller Jetzt. Auch wenn es einige der fortschrittlichen Funktionen moderner Gamepads nicht bietet, ist es dank seines Fokus auf ein traditionelles (und authentisches) Arcade-Erlebnis eine herausragende Wahl in seiner Kategorie.

Der PDP Victrix Pro FS kam transportbedingt beschädigt an, doch der Umtausch verlief reibungslos. Der Kundensupport reagierte schnell, professionell und effizient. Ein Ersatzgerät wurde ohne Probleme verschickt, und das neue Gerät traf in einwandfreiem Zustand ein, sodass ich es testen und nutzen konnte. Diese Erfahrung bestätigte, dass das Unternehmen Probleme nach dem Kauf zuverlässig löst – ganz im Sinne der hohen Leistungsqualität des Controllers.

Vorteile Nachteile ✅ Der modulare Aufbau ermöglicht umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten ✅ Hochwertige Verarbeitung ✅Hall-Sensoren sorgen für eine präzise Erfassung der Eingangsdaten ✅ Kompatibel mit PS5, PS4 und PC ✅ Ideal für Wettkampf-Kampfspiele ❌ Kein haptisches Feedback und keine adaptiven Trigger

Endgültiges Urteil: DiePDP Victrix Pro FS ist eine erstklassige Wahl für Fans von Kampfspielen, vor allem, wenn sie einen anpassbaren Controller suchen, der zudem langlebig ist.

The PlayStation DualSense Edge ist ein eine hervorragende Alternative Wenn Sie erweiterte Anpassungsfunktionen, frei belegbare Tasten und adaptive Trigger wünschen.

4. PlayStation Portal Remote Player [Der beste PS5-Controller für Remote Play]

Haptisches Feedback Unterstützt (in kompatiblen Spielen) Adaptive Auslöser Unterstützt (in kompatiblen Spielen) Akkulaufzeit Bis zu 5 Stunden Konnektivität Drahtlos über WLAN; USB-C zum Aufladen Anpassung Keine Integrierte Audiofunktion 3,5-mm-Audiobuchse; integrierte Lautsprecher Kompatibilität PS5 (über Remote Play)

The PlayStation Portal Remote Player ist eines der befreiendsten technischen Geräte, die Sie je nutzen werden. Stell dir Folgendes vor: Du bist gerade mitten in einer spannenden Gaming-Session auf deiner PS5, doch jemand anderes braucht den Fernseher. Anstatt das Spiel zu pausieren oder zu beenden, nimmst du dieses Gerät zur Hand. Innerhalb von Sekunden bist du wieder mitten im Geschehen.

Der 8-Zoll-Bildschirm mit 1080p-Auflösung ist scharf genug, um alle Details wiederzugeben, ohne dass man das Gefühl hat, Abstriche machen zu müssen. Dank der Tasten in Standardgröße und der klassischen Anordnung fühlt es sich selbst bei langen Spielsitzungen nie umständlich an. God of War oder jedes andere anspruchsvolle Spiel. Auch die Akkulaufzeit wird Sie positiv überraschen. Selbst nach mehreren Gaming-Marathons bleibt der Akku leistungsstark, bevor er über das mitgelieferte USB-Kabel wieder aufgeladen werden muss.

Zwar verfügt er weder über adaptive Trigger noch über haptisches Feedback, doch die flüssige Spielsteuerung bei Remote Play ist seine wahre Stärke. Bei der Verwendung treten keine Probleme mit dem Drift der Steuerknüppel auf, was für tragbare Geräte wie dieses ein großer Pluspunkt ist. Es ist vielleicht nicht das volle Pro-Controller-Erlebnis, aber er eignet sich perfekt für ununterbrochenes Spielen und ist ein Meister der Benutzerfreundlichkeit.

Die Fähigkeit, ein flüssiges Spielerlebnis ohne lästige Einrichtungsprobleme zu bieten, verschafft ihr einen echten Wettbewerbsvorteil. Es ist wirklich schwer zu beschreiben, wie befreiend es sich anfühlt, auf der Couch oder sogar draußen auf der Veranda zu sitzen und High-End-PS5-Spiele kabellos zu spielen. Für alle, die sich intensiv mit der PlayStation Ökosystem – das ist gut investiertes Geld, vor allem, wenn sich mehrere Personen den Wohnraum teilen.

Vorteile Nachteile ✅ Integrierte DualSense-Funktionen ✅ Hochwertiger 8-Zoll-LCD-Bildschirm ✅ Ergonomisches Design ✅ Spezielles Gerät für nahtloses Remote Play ✅ Ordentliche Akkulaufzeit ❌ Nur für das Streaming von der PS5

Endgültiges Urteil: DieHEXGAMING Rival Controller ist ein tollesAlternative Wenn Sie einen anpassbaren Controller mit zusätzlichen Tasten auf der Rückseite suchen. Dieser Controller wird das Remote-Play dank verbesserter Steuerung definitiv aufwerten.

Wenn Sie auf der Suche nach einem Controller sind, der umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten und einen modularen Aufbau bietet, sollten Sie den PDP Victrix Pro FSalsAlternative.

Haptisches Feedback Nicht unterstützt Adaptive Auslöser Nicht unterstützt Akkulaufzeit Nicht zutreffend (Kabelverbindung) Konnektivität Kabelgebunden über USB-C Anpassung Modularer Aufbau mit austauschbaren Komponenten Integrierte Audiofunktion 3,5-mm-Audiobuchse für den Anschluss von Kopfhörern Kompatibilität PlayStation 5, PlayStation 4, PC

The HEXGAMING Rival Controller macht das kompetitive Gaming zu einer Kunstform. Dank dieser beiden zusätzlichen Bumper fühlen sich das Nachladen und das Auslösen von Fähigkeiten wie im Handumdrehen an. Ein Controller, der dir einen Echtzeitvorteil verschafft, mit dem herkömmliche Controller nicht mithalten können, ist ein echter Gewinn (vor allem, wenn du ein ambitionierter Spieler bist). Die Anpassungsmöglichkeiten durch austauschbare Sticks sind für das Gaming auf hohem Niveau entscheidend.

Sein strukturierter Griff fühlt sich auf Anhieb deutlich hochwertiger an als ein Seriengriff DualSense. Selbst nach schweißtreibenden, stundenlangen Matches rutscht der Controller nicht unangenehm aus der Hand. Außerdem ist er vollständig mit dem PC kompatibel, sodass sich dein Zieltraining oder deine Battle-Royale-Spiele nahtlos übertragen lassen, egal ob du an deiner Konsole oder am Schreibtisch sitzt. Auch bei Remote-Play-Sitzungen macht er eine ziemlich gute Figur.

Und sprechen wir das Offensichtliche an: Es ist zwar etwas teurer als manche Alternativen, aber Sie investieren Ihr Geld in taktische Vorteile und Premium-Funktionen. Nicht nur in die Optik. Im Vergleich zu einigen günstigeren Mitbewerbern ist das Rival macht keine Abstriche. Es ist robust gebaut, liegt solide in der Hand und jeder Tastendruck fühlt sich gut an.

Der blitzschnelle Zugriff dank der zusätzlichen Schaltflächen verändert die Art und Weise, wie aggressiv du spielen kannst – insbesondere in Shootern, die Reaktionszeiten im Millisekundenbereich erfordern. Keine verlorenen Eingaben, keine Verzögerung. Du hast nur die volle und uneingeschränkte Kontrolle. Dieser Controller hat sich einen Platz in deinem Arsenal redlich verdient.

Vorteile Nachteile ✅ Zwei zusätzliche Stoßfänger für eine schnellere Aktivierung ✅ Deutlich hochwertigere Haptik dank strukturierter Griffoberfläche ✅ Austauschbare Sticks für eine individuelle Anpassung ✅ Nahtlose Kompatibilität mit PS5 und PC ✅ Robuste Bauweise für den Wettkampf-Gaming-Einsatz ❌ Etwas teurer als die Standard-DualSense-Modelle

Fazit:The HEXGAMING Rival Controller wurde für Spieler entwickelt, die in jedem Spiel die Oberhand behalten wollen. Wenn Reaktionsfreudigkeit, Kontrolle und Langlebigkeit für dich an erster Stelle stehen, ist dies eine der klügsten Investitionen, die du tätigen kannst.

An alternative Optionist dasBaby-Kuschelbox „Attack on Titan“. Es vereint cooles Design und zuverlässige Leistung.

Haptisches Feedback Unterstützt (in kompatiblen Spielen) Adaptive Auslöser Unterstützt (in kompatiblen Spielen) Akkulaufzeit Bis zu 12 Stunden Konnektivität Drahtlos über Bluetooth; USB-C zum Aufladen Anpassung Individuelles Hydro-Dipping-Design; Standard-Tastenanordnung Integrierte Audiofunktion 3,5-mm-Audiobuchse; integriertes Mikrofon und Lautsprecher Kompatibilität PlayStation 5, PlayStation 4, PC

The Baby-Kuschelbox „Attack on Titan“ controller weiß, was es bedeutet, Stil und Leistung miteinander zu verbinden. Sobald man ihn einschaltet, sorgen die lebhaften Anime-Grafiken für eine wahrhaft einzigartige Atmosphäre. Im Gegensatz zu herkömmlichen Controllern unterstützt dieses Modell voll adaptive Trigger und haptisches Feedback. Das sorgt garantiert dafür, dass sich jeder Titan-Kampf und jede Hack-and-Slash-Session elektrisierend anfühlt.

Auch wenn es sich nicht um einen High-End-Pro-Controller handelt, vermisst man während der Remote-Play-Sessions zu keinem Zeitpunkt ausgefeiltere Modelle. Warum? Nun, er hat eine Menge zu bieten. Die Akkulaufzeit liegt bei soliden 9 bis 10 Stunden, was bedeutet, dass man einen Marathon spielen könnte Attack on Titan: Flügel der Freiheit ohne nach einer Ladestation suchen zu müssen.

Obwohl es keine Hall-Effekt-Sensoren verwendet, wirst du selbst nach mehreren intensiven Gaming-Wochenenden keine nennenswerten Abweichungen bei den Sticks feststellen. Dank der vertrauten Anordnung und der reaktionsschnellen Aktionstasten kannst du ohne Umgewöhnungsphase direkt in deine Lieblingsspiele einsteigen. Es ist wirklich beeindruckend, wie viel Leistung dieses kleine, maßgeschneiderte Gamepad bietet.

Wenn du auf der Suche nach einem Controller bist, der leistungsstarke Funktionen mit Anime-Flair verbindet, liegst du hier genau richtig. Dieser Controller sorgt dafür, dass sich jeder Moment fesselnd und ganz persönlich anfühlt. Er ist purer Spielspaß, verpackt in einem echten Gaming-Kunstwerk. Und ehrlich gesagt ist er sein Geld absolut wert, wenn du als Anime-Fan auf der Suche nach etwas Besonderem bist.

Nachdem ich die Tests abgeschlossen hatte, habe ich mir auch den Kundenservice und den Rückerstattungsprozess angesehen. Der Support war klar und effizient und wusste genau, was er tat. Ich habe den Controller zurückgeschickt und mein Geld innerhalb von acht Tagen ohne Probleme zurückerhalten. Der Ablauf war unkompliziert und professionell und entsprach dem hohen Standard, den man von meiner Nummer 1 erwarten würde.

Vorteile Nachteile ✅ Hervorragende Akkulaufzeit für kabelloses Gaming ✅ Leichtgängige Fronttasten und adaptive Trigger ✅ Vollständige Integration des haptischen Feedbacks ✅ Kaum Probleme mit der Stick-Drift ✅ Bequemes Design für lange Sitzungen ❌ Keine Anpassungsmöglichkeiten oder umkonfigurierbare Funktionen

Fazit:The Baby-Kuschelbox „Attack on Titan“ Dieser Controller beweist, dass auch individuell gestaltete Controller eine solide Leistung bieten können. Er ist perfekt für Anime-Fans, die ein funktionales und zugleich wunderschönes Gerät suchen.

The GameSir Super Nova ist einperfekte Alternative für Spieler, die Wert auf individuelle Anpassungsmöglichkeiten, reaktionsschnelle Steuerung, ansprechendes Design und hohe Leistung legen.

7. GameSir Super Nova [Der beste PS5-Controller für Geschwindigkeit]

Haptisches Feedback Unterstützt (zwei Vibrationsmotoren) Adaptive Auslöser Unterstützt (Hall-Effekt-Trigger mit Trigger-Stops) Akkulaufzeit Bis zu 10 Stunden Konnektivität Drei Verbindungsmodi: Kabelgebunden über USB-C, Bluetooth und 2,4-GHz-Funkdongle Anpassung Austauschbare Stick-Kappen, frei belegbare Tasten, anpassbare RGB-Beleuchtung Integrierte Audiofunktion 3,5-mm-Audiobuchse für den Anschluss von Kopfhörern Kompatibilität PS5, PC, Nintendo Switch, Android, iOS

Geschwindigkeit bestimmt die GameSir Super Nova von dem Moment an, in dem du es in die Hand nimmst. Dieser Controller wurde für Spiele entwickelt, bei denen es auf blitzschnelle Reaktionen ankommt, und reduziert dank seiner Hochgeschwindigkeits-Hall-Effekt-Sensoren und mechanischen Fronttasten die Eingabeverzögerung auf ein Minimum. Er ist ideal für Spieler, die sich einen Vorteil durch blitzschnelle Reflexe verschaffen möchten, ohne in überteuerte Turnierausrüstung investieren zu müssen.

Die Akkulaufzeit beträgt zuverlässige 8 bis 10 Stunden, und das Aufladen über USB-C ist schnell und unkompliziert. Beeindruckenderweise funktioniert es nicht nur hervorragend mit der PS5 und dem PC, sondern auch mit Switch-Setups und wäre in jedem Fall eine klare Empfehlung bester Switch-Controller Zusammenfassungen. Die Ergonomie ist komfortabel, vor allem, wenn man etwas sucht, das das Gefühl eines Nacon Revolution Steuergerät, jedoch mit einer kompakteren Bauweise.

Mir hat die dezente Anspielung auf farbenfrohe Designs wie „Nova Pink“ sehr gut gefallen, die dem Ganzen einen jugendlichen und spritzigen Look verleihen. Im Vergleich zu Konkurrenten wie dem Razer Wolverine, derSupernova bietet ein optimales Verhältnis zwischen Preis und Ausstattung. Du erhältst Turbo-Trigger, Hall-Sensoren zur Verhinderung von Stick-Drift, ultraschnelle Tastenauslösung und eine leichtere Bauweise für rasantes Gaming.

Für Spieler, denen blitzschnelle Entscheidungen wichtiger sind als ein fester Griff, ist der Supernovakönnte genau die beste Geheimwaffe sein, von der du nicht wusstest, dass du sie brauchst.

Vorteile Nachteile ✅ Äußerst reaktionsschnelle mechanische Tasten ✅ Analogsticks mit Hall-Effekt für eine lange Lebensdauer ✅ Hervorragende Kompatibilität mit PS5, PC und Switch ✅ Ideal für anspruchsvolle Hochgeschwindigkeits-Spiele ✅ Bequemes, leichtes Design ✅Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich zum Razer Wolverine ❌ Etwas eingeschränkte Möglichkeiten zur Softwareanpassung

Fazit:The GameSir Super Nova ist für Gamer konzipiert, die Geschwindigkeit und Präzision suchen. Seine Leistung übertrifft seine Preisklasse bei weitem.

Als alternative Wahl, kannst du das Dinosoo 3 m Dieser Controller ist nicht nur erschwinglich und praktisch, sondern auch zuverlässig.

Wichtige Merkmale, auf die man bei der Suche nach dem besten PS5-Controller achten sollte

Bei der Wahl des besten PS5-Controllers geht es nicht nur darum, auf Marken oder technische Daten zu achten. Wenn du die richtige Wahl triffst, verändert sich dein gesamtes Spielerlebnis. Schnellere Reaktionen. Mehr Komfort. Echtes Eintauchen in das Spiel statt bloßer Mechanik – verbinde deinen Controller einfach mit einem hochwertiges Fernsehen für PS5. Wenn du dein Spielerlebnis noch weiter verbessern möchtest, dann ist das Das beste VPN für die PS5 kann die Stabilität deiner Verbindung verbessern und Verzögerungen verringern. Wenn du die falsche Wahl triffst, wird es dich langsam zermürben, bis du nach Ausreden suchst, um nicht mehr zu spielen.

Eine kluge Entscheidung wird:

Damit du unter Druck schneller reagierst Verhindere, dass sich deine Hände nach ein paar Stunden wie Ziegelsteine anfühlen Dich noch tiefer in die Welt entführen, die du erkundest Verkürzen Sie die Einrichtungszeit und vereinfachen Sie die Kommunikation

Wenn das nach etwas klingt, das Sie interessiert, dann ist hier das, worauf es wirklich ankommt.

Haptisches Feedback

Haptisches Feedback ist keine Spielerei, wenn es richtig umgesetzt wird. Die PS5 hat einfache Vibrationen so gestaltet, dass sie sich wie ein Teil der Geschichte anfühlen.

Wenn man über Kies läuft, fühlt es sich unter den Fingern rau und kratzig an

Das Schwimmen auf glattem Wasser fühlt sich rutschig und leicht an

Jede Explosion, jeder Aufprall und jeder Schritt hat seine eigene Signatur

Ich erinnere mich, dass ich gespielt habe Forspoken zum ersten Mal und spürte, wie der Boden bei jedem Schritt des Bosses leicht bebte (mit dem DualSense). Dadurch fühlte sich alles realer an, als wäre ich tatsächlich dort. Das ist etwas, was billige Controller nicht nachmachen können.

Adaptive Auslöser

Adaptive Trigger sind eine enorme Verbesserung, sobald man sich daran gewöhnt hat. Sie liefern dir während des Spiels wichtige Rückmeldungen.

Je länger man die Bogensehne gespannt hält, desto schwerer fühlt sie sich an

Vollbremsen Gran Turismo 7 fühlt sich je nach Gelände anstrengender an

Automatikwaffen haben unterschiedliche Abzugskräfte

Wenn du Shooter, Rennspiele oder andere kompetitive Spiele spielst, können adaptive Trigger deine Reaktionsfähigkeit buchstäblich verbessern. Es ist eine der wenigen Funktionen, bei denen du keine allzu großen Abstriche machen solltest.

Komfort und Ergonomie

Wenn sich ein Controller in deinen Händen nicht gut anfühlt, spielt es keine Rolle, wie viele ausgefallene Funktionen er hat. Der Komfort entscheidet darüber, ob du dich sechs Stunden lang in ein Spiel vertiefen kannst oder schon nach einer Stunde aufgeben musst.

Anatomisch geformte Griffe verringern die Ermüdung von Hand und Handgelenk

Leichte Bauweisen tragen zu Spielen mit schnellerer Reaktion bei

Die strukturierten Griffe verhindern, dass du bei schweißtreibenden Spielen die Kontrolle verlierst

Guter Komfort ist unsichtbar … bis man ihn nicht mehr hat.

Verarbeitungsqualität und Langlebigkeit

Billige Controller machen dir falsche Versprechungen. Anfangs funktionieren sie vielleicht noch einwandfrei, aber nach ein paar Monaten häufen sich die Probleme: Driftende Sticks, gesprungene Gehäuse, kaputte Tasten. Wenn du von vornherein etwas mehr investierst, ersparst du dir eine Menge Ärger.

Robuste Kunststoffschalen halten den Belastungen des Alltags stand

Gute Druckschalter bleiben auch nach monatelanger Nutzung noch leichtgängig

Verstärkte Abzüge halten auch den Momenten voller Wut stand

Nichts bremst den Spielfluss schneller ab als ein Controller, der mitten in einem entscheidenden Bosskampf den Geist aufgibt. Wenn du dich für hochwertigere Materialien entscheidest, schützt du sowohl deine Spielzeit als auch deinen Geldbeutel.

Akkulaufzeit

Wenn du Kabel genauso hasst wie ich, ist die Akkulaufzeit wichtiger, als du denkst.

Die meisten hochwertigen kabellosen Controller halten pro Akkuladung zwischen 8 und 12 Stunden

Dank USB-C-Aufladung sind sie schneller wieder einsatzbereit

Einige Marken bieten Schnelllademodi an, mit denen sich die Akkulaufzeit in wenigen Minuten um mehrere Stunden verlängern lässt

Es gibt nichts Schlimmeres, als den Höhepunkt einer Geschichte zu erreichen und dann diese blinkende Batterieanzeige zu sehen. Gute Controller halten durch, wenn es darauf ankommt.

Konnektivität

Schlechte Verbindungen führen zu fehlenden Eingaben und verpassten Schüssen, was bei schnellen Spielen ein Albtraum ist.

Bluetooth 5.1 sorgt für eine zuverlässige WLAN-Verbindung im ganzen Raum

Die kabelgebundene USB-C-Verbindung reduziert die Eingabeverzögerung praktisch auf null

Flexible Steuerungen, die zwischen beiden umschalten können, sind die sicherste Wahl

Wenn du vorhast, deine Spielsitzungen zu streamen oder an Online-Turnieren teilzunehmen, ist eine Kabelverbindung die beste Wahl. Das ist der Unterschied zwischen einem sauberen Sieg und einem Moment, in dem man vor Wut aufgibt.

Integriertes Mikrofon und Lautsprecher

Integrierte Mikrofone und Lautsprecher mögen auf den ersten Blick unbedeutend erscheinen, doch sie erfüllen gleich zwei Aufgaben: Sie sorgen für eine bessere Kommunikation und ein intensiveres Erlebnis.

Dank des integrierten Mikrofons kannst du an Sprachchats teilnehmen, ohne ein sperriges Headset tragen zu müssen (wenn du jedoch studioqualitativen Klang wünschst, solltest du dir ein richtiges das beste Gaming-Mikrofon (das ist klüger)

(das ist klüger) Ein Lautsprecher gibt dezente Spielgeräusche wieder, wie Schritte, Warnungen oder unheimliche Hintergrundgeräusche (und wenn Sie ein raumfüllendes Klangerlebnis wünschen, können Sie Ihr Setup mit dem die besten Gaming-Lautsprecher (ist eine Überlegung wert)

Kleine Details, große Unterschiede.

Bewegungssensoren

Bewegungssensoren sind nicht nur für Partyspiele gedacht. Wenn Entwickler sie richtig einsetzen, eröffnen sie ganz neue Möglichkeiten der Steuerung.

Neigen, um in Spielen wie Astro’s Spielzimmer fühlt sich geschmeidig und natürlich an

Das Schnippen oder Schütteln des Controllers, um Fähigkeiten auszulösen, sorgt für eine stärkere körperliche Verbindung

Sorgt dafür, dass sich das Gameplay dynamisch anfühlt, ohne es zu verkomplizieren

Es ist eine dieser Funktionen, die man erst vermisst, wenn sie weg ist. Wer einmal die intelligente Bewegungssteuerung erlebt hat, möchte kaum noch darauf verzichten.

Häufig gestellte Fragen

Welcher ist der beste PS5-Controller?

Welcher PS5-Controller der beste ist, hängt von deinen Bedürfnissen ab. Der DualSense ist für die meisten Spieler perfekt geeignet. Du kannst dich für den PDP Victrix Pro FS wenn du einen Controller suchst, der sich besser für Wettkampfspiele eignet.

So schließt man einen PS5-Controller an den PC an

Um einen PS5-Controller an einen PC anzuschließen, verwende Bluetooth oder ein USB-C-Kabel. Halte die PS- und die Create-Taste gedrückt, um eine drahtlose Verbindung herzustellen, oder schließe den Controller einfach über ein USB-C-Kabel an deinen PC an, damit er sofort erkannt wird.

So verbindest du den PS5-Controller mit dem iPhone

Um einen PS5-Controller mit dem iPhone zu verbinden, gehen Sie zu „Einstellungen“ > „Bluetooth“. Halten Sie die PS- und die Create-Taste auf Ihrem Controller gedrückt, bis die LED blinkt, und wählen Sie dann „DualSense Wireless Controller“ aus der Geräteliste aus.

Kann man den PS4-Controller auf der PS5 verwenden?

Ja, aber nur zum Spielen von PS4-Spielen. Ein PS4-Controller funktioniert nicht mit exklusiven PS5-Titeln, funktioniert aber einwandfrei mit abwärtskompatiblen PS4-Spielen auf dem PlayStation 5-System.

So koppeln Sie den PS5-Controller

Um einen PS5-Controller zu koppeln, schließe ihn über ein USB-C-Kabel an deine Konsole an. Drücke nach dem Anschließen die PS-Taste, woraufhin der Controller automatisch synchronisiert wird; anschließend kannst du das Kabel entfernen, um kabellos zu spielen.

Wie viel kostet ein PS5-Controller?

Ein Standard-PS5-DualSense-Controller kostet in der Regel etwa 69,99 $.

Sondereditionen oder Profi-Modelle mit erweiterten Funktionen können je nach Design, Leistungssteigerungen und Zusatzfunktionen zwischen 100 und 250 Dollar kosten.