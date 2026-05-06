Die 10 besten Piratenspiele für 2025: Plündert die Weltmeere!

Suchst du nach den besten Piratenspielen, die es gibt? Dann bist du hier genau richtig, denn diese Liste enthält nur die besten Titel, die jeder spielen sollte!

Jedes einzelne Spiel, das du hier findest, vermittelt dir dasselbe Gefühl von Freiheit, indem es dir auf offener See freie Hand lässt, und bietet dir gleichzeitig einzigartige Spielelemente, die es von anderen abheben.

Wenn du Piratenspiele genauso liebst wie ich, dann bleib dran und mach dich bereit für eine Reise, auf der wir die besten Piratenspiele entdecken werden!

Unsere Top-Auswahl an Piratenspielen

Im Folgenden findest du die herausragendsten Piratenspiele, die unser Team aus der Vielzahl vielversprechender Titel dieses Genres ausgewählt hat. Alle fünf Spiele bieten dir das beste Abenteuer auf hoher See, das du je erleben wirst:

Assassin’s Creed 4: Black Flag (2013) – das bisher beste Piratenspiel für Einzelspieler, und bisher kommt kein anderes Spiel auch nur annähernd daran heran. Es bietet die klassische „Assassin’s Creed“-Formel mit flüssigen Parkour-Mechaniken und coolen Kampfsequenzen, bricht aber auf positive Weise mit den Konventionen, indem es Seefahrt, Seeschlachten und eine großartige Geschichte aus dem goldenen Zeitalter der Piraterie miteinander verbindet. Sid Meiers Piraten! (2004) – ein zeitloser Klassiker des Piraten-Genres, in dem du in die Rolle eines jungen und wagemutigen Protagonisten schlüpfst und eine klassische „Zero-to-Hero“-Geschichte erlebst, in der deine Entscheidungen im Laufe des Spiels darüber entscheiden, ob er sich zu einem Freibeuter, Piraten oder Piratenjäger entwickelt. Sea of Thieves (2018) – bietet mit seinen intensiven PVP-Seeschlachten ein äußerst unterhaltsames Koop-Piratenabenteuer. Es ist derzeit das beste ausschließlich für den Mehrspielermodus konzipierte Open-World-Piraten-Spiel und bietet jede Menge spannende Updates und Events, die die große Spielergemeinde auf Trab halten.

Du bist mit unserer Liste nicht einverstanden? Dann halt dich fest, denn wir haben noch fünf weitere großartige Piratenspiele, die dich garantiert umhauen werden. Also segel weiter, scroll nach unten und schau dir die vollständige Liste unten an!

Die 10 besten Piratenspiele, um die weiten Meere zu beherrschen

Angesichts der großartigen Piratenspiele, die in den letzten Jahren erschienen sind, gibt es eine gute Nachricht: Du hast eine riesige Auswahl an Titeln, die von weitläufigen Open-World-RPGs mit phänomenaler Story und großartigem Rollenspielpotenzial bis hin zu Titeln reichen, bei denen Seeschlachten im Mittelpunkt stehen und die deine Fähigkeiten als Schiffskapitän auf die Probe stellen.

Schau dir ohne Umschweife diese tollen Spiele an, die unser Team für dich ausgewählt hat, und erfahre, warum ich glaube, dass sie ein absolutes Muss für Liebhaber (oder Neulinge) des Piraten-Genres wie dich sind!

1. Assassin’s Creed 4: Black Flag [Ideal für Fans von Einzelspieler-Spielen]

Unsere Bewertung 10

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Plattformen PlayStation 4, Nintendo Switch, PlayStation 3, Xbox 360, Xbox One, Microsoft Windows, Wii U, GeForce Now, Google Stadia Erscheinungsjahr 2013 Urheber Ubisoft Montreal Durchschnittliche Spielzeit ~24 Stunden

Dies ist der ideale Titel für Gamer, die nicht nur Fans von fantastischAssassin’s CreedSpiele, aber auch Titel aus dem Piraten-Genre mit einer guten Handlung und jeder Menge Nebeninhalten.

Dieses Spiel ist mit Abstand eines der die besten Titel, die Ubisoft je veröffentlicht hat, wodurch Sie Zugang zu Klassikern erhalten Assassin’s Creed Funktionen wie das Parkour-System, Stealth-Missionen und nahtlose, auf Attentate ausgerichtete Kämpfe – abgerundet durch intensive Seeschlachten und andere Seefahrtsmechaniken, die das Spiel wirklich von jedem anderen bisher erschienenen „Assassin’s Creed“-Titel abheben.

Und falls all das noch nicht ausreicht, um dich dazu zu bewegen, dieses Spiel so schnell wie möglich zu spielen, denk daran, dass Assassin’s Creed 4: Black Flag bietet eine der größten offenen Welten auf dieser Liste und ist damit ein Muss für alle angehenden Kapitäne.

Mein Fazit:Assassin’s Creed 4: Black Flag Das ist genau das Spiel, bei dem man die Hauptgeschichte völlig vergisst, nur um stundenlang Seeschlachten zu bestreiten und auf Schatzsuche zu gehen. Das ist Freiheit in ihrer schönsten Form.

2. Sid Meiers Piraten! [Am besten geeignet für fesselnde Simulationsmechaniken]

Unsere Bewertung 9.7

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Plattformen Microsoft Windows, Xbox, Xbox 360, Mac OS X, Wii, PlayStation Portable Erscheinungsjahr 2004 Urheber Firaxis Games Durchschnittliche Spielzeit Etwa 10 Stunden

Wenn du ein Fan des Piraten-Genres bist oder einfach nur ein erfahrener Gamer, dann Sid Meiers Piraten! ist ein Titel, von dem du höchstwahrscheinlich schon einmal gehört hast, und das aus gutem Grund. Schließlich wird dieses Spiel von vielen in der Gaming-Community als das beste Spiel im Piraten-Genre angesehen, obwohl es mehr als ein Jahrzehnt älter ist als die meisten Titel auf dieser Liste.

Nachdem ich dieses Spiel selbst schon oft auf meiner alten, treuen PSP durchgespielt habe, Sid Meiers Piraten! bekommt meine Stimme für Das Spiel Nummer eins, das alle neuen Fans des Piraten-Genres sofort spielen sollten, da es für RPG-Fans und Liebhaber von Simulationsspielen gleichermaßen von allem etwas zu bieten hat.

Es bietet zudem ein anregendes Erlebnis, das nur die die besten Strategiespiele was taktische Spielelemente angeht, ist hier alles dabei, was das Herz begehrt. Wenn du also gerne als strategisch denkender Kapitän spielst, der jeden Zug seiner Flotte genau plant, kommst du hier voll auf deine Kosten.

Mein Fazit:Sid Meiers Piraten! Es braucht keinen Schnickschnack, um zu beeindrucken. Es ist die schiere Brillanz des Gameplays, die beweist, dass intelligentes Design nie aus der Mode kommt. Nach wie vor die ultimative Sandbox für Kapitäne.

3. Sea of Thieves [Am besten für Online-Spiele geeignet]

Unsere Bewertung 9.5

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Plattformen PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X und Series S, Microsoft Windows, GeForce Now Erscheinungsjahr 2018 Urheber Selten Durchschnittliche Spielzeit Etwa 7 Stunden

Sea of Thieves bietet das beste Open-World-Multiplayer-Erlebnis, das sich ein Fan von Piratenspielen nur wünschen kann, und bisher kommt kein anderes Spiel auf dem Markt auch nur annähernd an das heran, was sie da auf die Beine gestellt haben. Ich meine, die 15.000 bis 30.000 Spieler, die monatlich gleichzeitig online waren (allein auf Steam), sprechen für sich.

Nach mehreren Jahren im Live-Betrieb, Sea of Thieves ist nach wie vor quicklebendig, weil die Erkundung der Meere so frei und unterhaltsam ist. In diesem Spiel kannst du deinen Mitseglern Ziele nach Belieben vorgeben oder einfach nur auf der ganzen Karte herumtollen, wenn dir danach ist.

Auch wenn dieses Spiel ganz klar für den Koop-Modus konzipiert ist, solltest du bedenken, dass Sea of Thieves ist nicht nur ein unglaubliches Koop-Spiel. Es ist auch eines der die besten Abenteuerspiele Wenn du Piratenspiele magst, wirst du hier auf deine Kosten kommen – also lass dich davon nicht davon abhalten, es einfach mal auszuprobieren, auch wenn du es alleine spielst!

Mein Fazit:Sea of Thieves Das ist wie eine Mischung aus Kneipenschlägerei und Urlaub. Es ist unberechenbar, chaotisch und macht am meisten Spaß, wenn mit Freunden alles schiefgeht.

4. Zurück nach Monkey Island [Am besten geeignet für stilisierte Bilder und Humor]

Unsere Bewertung 9.3

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Plattformen macOS, Nintendo Switch, Windows, Linux, PlayStation 5, Xbox Series X/S, iOS, Android Erscheinungsjahr 2022 Urheber Schreckliche Spielzeugkiste Durchschnittliche Spielzeit Etwa 10 Stunden

Zurück nach Monkey Island is Eine klare Empfehlung für Spieler, die ein eher lockeres und humorvolles Piratenerlebnis bevorzugen. Es besticht durch einen ansprechenden, abstrakten Grafikstil, der eine wahre Augenweide ist, ganz zu schweigen von einem Soundtrack im Retro-Stil, der ebenso eingängig wie nostalgisch ist.

Dieses Spiel steckt voller witziger Dialoge und lustiger Momente, die in Kombination mit dem innovativen Rätseldesign deine Fähigkeiten auf die Probe stellen und dich zufriedenstellen werden (vorausgesetzt natürlich, du bist klug oder hartnäckig genug, um sie zu lösen). Es ist zweifellos ein würdiger Nachfolger der beliebten „Monkey Island“-Spiele, mit denen ich aufgewachsen bin.

Dies ist einer der Die besten Point-and-Click-Adventures Auch in den letzten Jahren sind einige Titel erschienen, daher wirst du den Kauf dieses Spiels definitiv nicht bereuen, wenn du bei deinem Piratenspiel Rätsel, Spannung und jede Menge selbstironische Komik magst.

Mein Fazit:Zurück nach Monkey Island ist seltsam und einfach zum Verlieben. Es ist der Beweis dafür, dass Piratengeschichten einen immer noch genauso zum Lachen bringen können, wie sie zum Nachdenken anregen.

5. Pillars of Eternity 2: Deadfire [Am besten geeignet für CRPGs und verzweigte Handlungsstränge]

Unsere Bewertung 9

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Plattformen PlayStation 4, Xbox One, macOS, Microsoft Windows, Linux, Mac-Betriebssysteme, Classic Mac OS Erscheinungsjahr 2018 Urheber Obsidian EntertainmentVersus EvilRed Cerberus Durchschnittliche Spielzeit ca. 40 Stunden

Säulen der Ewigkeit II dreht sich vielleicht nicht ausschließlich um das Thema Piraterie (es ist in erster Linie ein High-Fantasy-CRPG), aber es ist dennoch das interaktivste Piratenspiel auf dieser Liste, was Dialogoptionen, Weltgestaltung und die Vielfalt der Handlungsstränge angeht.

Dieser Titel gehört zweifellos zu den führende CRPG-Spiele das je veröffentlicht wurde. Dank der umfangreichen Dialogoptionen, der verzweigten Handlung und der äußerst reaktionsfreudigen offenen Welt kannst du dich in diesem Spiel praktisch ganz nach Belieben durchspielen.

Mit einer fesselnden Handlung und einer vielfältigen Besetzung aus facettenreichen, gut ausgearbeiteten Nebenfiguren (von denen man einige sogar als Crewmitglieder rekrutieren kann) ist dies ein absolutes Highlight, das man sich auf keinen Fall entgehen lassen sollte.

Mein Fazit: Pillars of Eternity 2: Deadfire verwandelt Segeln in Strategie und Gespräche in Kampf. Jede Entscheidung hat schwerwiegende Folgen, und jede Reise fühlt sich persönlich an.

Unsere Bewertung 8.8

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Plattformen PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X und Series S, Microsoft Windows Erscheinungsjahr 2025 Urheber Ryu Ga Gotoku Studio SEGA Durchschnittliche Spielzeit ca. 17 Stunden

Like a Dragon: Piraten-Yakuza auf Hawaii Das kam für uns „Ryu Ga Gotoku“-Fans wie ein völlig unerwarteter Schlag, als es erstmals angekündigt wurde, aber lasst euch davon nicht davon ablenken, dass Mr. Krabs Spongebobs Seele verkauft hat für 62 Cent an Davey Jones, oder dass ein Studio, das tolle Yakuza-Spiele hat uns seit Jahrzehnten eines der besten ARPGs zum Thema Piraten beschert, das je erschienen ist.

Obwohl es von der üblichen Formel der Serie abweicht, betrachten ich und viele andere Fans dieses großartige Spiel als absoluten Erfolg für die Yakuza Serie, die uns zeigt, wie kreativ und schräg die Entwickler von Ryu Ga Gotoku Studio sein können, ohne dabei die Qualität des Produkts zu vernachlässigen.

Mit einem Verrückten wie Goro Majima als Hauptfigur bekommt man genau das, was man erwartet, nämlich ein völlig aus den Fugen geratenes Abenteuer voller wilder Piratenstreiche, dargestellt mit dem typischen Yakuza-Humor, abgerundet durch rasante Schiffskämpfe, bei denen du feindliche Schiffe mit Kanonen aller Art, Maschinengewehren und sogar Raketenwerfern abschießen kannst!

Mein Fazit: Like a Dragon: Piraten-Yakuza auf Hawaii Das sollte eigentlich nicht funktionieren, tut es aber doch. Es ist wild, witzig und auf die beste Art und Weise „Yakuza trifft auf Piraten“ – ganz unverhohlen schräg.

7. One Piece Odyssey [Ideal für Anime-Fans]

Unsere Bewertung 8.6

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Plattformen Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X und Series S, Microsoft Windows Erscheinungsjahr 2023 Urheber ILCA Durchschnittliche Spielzeit Etwa 33 Stunden

One Piece Odyssey ist das Spiel, auf das alle One-Piece-Fans schon seit Ewigkeiten sehnsüchtig gewartet haben – und dazu gehöre auch ich. Schon auf den ersten Blick zählt dieses Spiel zu den Die besten Anime-Spiele das je veröffentlicht wurde, und es hat das lange Warten auf jeden Fall wert.

Sporterstklassige moderne Grafik, die Originalsprecher aus dem Anime, dynamische rundenbasierte Kämpfe und eine bewegende Handlung, die die Abenteuer von Ruffy und seinen Freunden nachzeichnet… als Fan von Videospielen rund um das Thema Piraten kann man mit diesem Spiel wirklich nichts falsch machen.

Schließlich ist „One Piece“ eine der bekanntesten Unterhaltungsmarken zum Thema Piraten in der Geschichte – und das aus gutem Grund. Gibt es für Anime-Fans oder einfach nur Liebhaber von Piratenspielen ein besseres Spiel, um die Totenkopfflagge zu hissen, als One Piece Odyssey? Mehr muss man dazu nicht sagen.

Mein Fazit:One Piece Odyssey Das ist der Anime-Traum: herzergreifende Momente, rasante Kämpfe und all der Charme, den man von Ruffy und seiner Crew erwartet.

8. Lego – Fluch der Karibik: Das Videospiel [Ideal für Fans von Lego Adventure]

Unsere Bewertung 8.3

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Plattformen Microsoft Windows, Mac OS X, Nintendo 3DS, Nintendo DS, PlayStation 3, PlayStation Portable, Wii, Xbox 360 Erscheinungsjahr 2011 Urheber TT Games Traveller’s Tales TT Fusion Durchschnittliche Spielzeit Etwa 9 Stunden

LEGO ist kein Unbekannter, wenn es darum geht, erstklassige Titel auf den Markt zu bringen, und Lego – Fluch der Karibik: Das Videospiel ist eines der vielen bemerkenswerten LEGO-Spiele, die diese kühne Behauptung untermauern.

Lego – Fluch der Karibik: Das Videospiel bietet ein einfaches, aber unterhaltsames Gameplay voller spannender Rätsel, untermalt von einem legendären Soundtrack von Hans Zimmer. Ach ja, und das ist eines der wenigen von Filmen inspirierten Videospiele, bei denen die Schauspieler ihre Figuren im Spiel tatsächlich selbst synchronisieren.

Ja, Johnny Depp spricht in diesem Spiel die Rolle des Jack Sparrow – ebenso wie einige andere Schauspieler aus dem Film! Das allein sollte dir schon zeigen, mit wie viel Leidenschaft dieses Spiel entwickelt wurde und warum es online zu den am meisten empfohlenen Piraten-Videospielen zählt, obwohl es sich um ein „einfaches“ LEGO-Spiel handelt.

Mein Fazit: Lego – Fluch der Karibikist eines der Die besten LEGO-Spiele. Es ist die Art von Spiel, die man mit einem Grinsen im Gesicht und ganz ohne Stress spielt.

9. Risen 2: Dunkle Gewässer [Das beste Piraten-Rollenspiel für Fans klassischer Abenteuer]

Unsere Bewertung 8

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Plattformen Microsoft Windows, PlayStation 3, Xbox 360 Erscheinungsjahr 2012 Urheber Piranha Bytes Durchschnittliche Spielzeit ~26 Stunden

Risen 2: Dunkle Gewässer ist eine gelungene, besser optimierte Fortsetzung, die stärker auf das Piratenthema setzt als der erste Teil der Reihe, was eine willkommene Abwechslung war.

Einige Jahre später kann ich mit Sicherheit sagen, dass Risen 2: Dunkle Gewässer ist noch lange nicht über seinen Zenit hinaus und hat sich überhaupt nicht schlecht gehalten, denn genau wie mein glorreicher König LeBron James ist dieses Spiel zeitlosund gehört nach wie vor zu den Besten der Besten. Hier kannst du Sprich mit verschiedenen unvergesslichen NPCs in der offenen Welt, während du die vielen verschiedenen Inseln und Städte erkundest, die über das weite offene Meer verstreut sind.

Wenn du ein klassisches Rollenspiel im Gothic-Stil mit guten Dialogen magst und tolle Erkundung der offenen Welt Wenn dir die Spielmechanik gefällt, dann dürfte dich dieses Spiel als Kapitän glücklich machen.

Mein Fazit:Risen 2: Dunkle Gewässer Es mag zwar knarren wie ein altes Schiff, aber genau das macht seinen Charme aus. Es ist dieses chaotische, stimmungsvolle RPG-Abenteuer, das einen irgendwie trotzdem in seinen Bann zieht.

10. Captain Blood [Ideal für Fans von Arcade-Action]

Unsere Bewertung 7.8

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Plattformen PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch, Microsoft Windows Erscheinungsjahr 2025 Urheber 1C CompanyGeneral ArcadeAkella Durchschnittliche Spielzeit ca. 6 Std.

Captain Blood lässt den ganzen Schnickschnack weg und stürzt sich direkt in den Kampf. Hier dreht sich alles um Schwertkämpfe, Explosionen und nonstop Chaos – ein echter Piraten-Brawler für Spieler, die sofort Action wollen. Die Geschichte ist einfach, aber die wilden Missionen und Seeschlachten sorgen von Anfang bis Ende für Spannung.

Als ich es versuchteCaptain Blood, ich hatte ein veraltetes Durcheinander erwartet. Stattdessen, habe ich ein raffiniertes Hack-and-Slash-Spiel im Arcade-Stil entdeckt, das sich anfühlt wie God of War in ein Piratenschiff gerast. Die Kämpfe sind rasant und brutal, mit spektakulären Finishing-Moves und kanonenartigem Feuerwerk. Klar, die Kamera spielt manchmal verrückt, aber der Nervenkitzel macht das wieder wett.

Optisch ist es auf die beste Art und Weise düster: gewaltige Explosionen, zerbrechende Schiffe und ein Soundtrack, der jede Schlacht zu einem epischen Erlebnis macht.

Mein Fazit: Captain Blood Es fühlt sich an, als wären die Zeiten der Spielhallen für eine letzte Runde zurück. Es ist laut, schnell und vorbei, bevor man überhaupt merkt, wie viel Spaß man dabei hat.

11. Sea Dogs [Ideal für Retro-Gamer und Liebhaber von Raumschiffkämpfen]

Unsere Bewertung 7.5

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Plattformen Microsoft Windows Erscheinungsjahr 2000 Urheber Unfall Durchschnittliche Spielzeit ca. 16 Stunden

Apropos ältere Spiele, die nichts von ihrem Glanz verloren haben, Sea Dogs Das trifft definitiv zu, denn es ist nach wie vor eines der besten Piratenspiele für alle, die sich dafür begeistern unglaubliche Sandbox-Abenteuerspiele, auch wenn es älter ist als die meisten Spieler heutzutage.

Abgesehen davon, dass man Erkunde die Weltmeere mit deinem ganz persönlichen, individuell anpassbaren Schiff und einer Crew, die du überall auf der Karte rekrutieren kannst… dieses Spiel bietet zudem eine beeindruckende, spannungsgeladene Handlung, die all deine Eroberungen auf See noch aufregender macht.

Hat es dir gefallen? Sid Meiers Piraten! und möchtest ein ähnliches Spiel spielen? Nun, Sea Dogs hätte schon gestern auf deiner Playlist stehen sollen, denn dieses Spiel kommt in dieser Liste in Sachen Spielmechanik und Grafik diesem Titel mit Abstand am nächsten.

Mein Fazit: Sea Dogs ist auf genau die richtige Art und Weise schräg: rau, ambitioniert und unendlich fesselnd, sobald man sich darauf einlässt.

Mein Gesamtfazit zu den besten Piratenspielen

Piraten-Spiele sprechen jeden Spieler auf unterschiedliche Weise an, je nachdem, welcher Spielertyp man ist. Die einen sehnen sich nach Freiheit und Chaos auf offener See, andere legen Wert auf eine tiefgründige Geschichte oder die taktischen Herausforderungen, die man in den die besten Strategiespiele. Aber hier ist für jeden etwas dabei, der schon einmal davon geträumt hat, die schwarze Flagge zu hissen:

Für soziale Abenteurer → Sea of Thieves . Es gibt nichts Schöneres, als mit Freunden in See zu stechen, nach Schätzen zu suchen und gemeinsam in der unberechenbarsten Online-Sandbox, die je entwickelt wurde, für absolutes Chaos zu sorgen.

. Es gibt nichts Schöneres, als mit Freunden in See zu stechen, nach Schätzen zu suchen und gemeinsam in der unberechenbarsten Online-Sandbox, die je entwickelt wurde, für absolutes Chaos zu sorgen. Für Einzelspieler, die gerne auf Entdeckungsreise gehen → Assassin’s Creed 4: Black Flag . Es ist die perfekte Mischung aus Seeschlachten und der Freiheit einer offenen Welt. Du wirst Stunden damit verbringen, einfach nur zu segeln, auf die Jagd zu gehen und versteckte Inseln zu entdecken.

. Es ist die perfekte Mischung aus Seeschlachten und der Freiheit einer offenen Welt. Du wirst Stunden damit verbringen, einfach nur zu segeln, auf die Jagd zu gehen und versteckte Inseln zu entdecken. Für alle, die das Chaos lieben → Like a Dragon: Piraten-Yakuza auf Hawaii . Es ist auf die bestmögliche Art und Weise völlig verrückt; teils Prügelspiel, teils Komödie und durch und durch mit Herz, mit Schwertkämpfen und wildem Humor auf Schritt und Tritt.

. Es ist auf die bestmögliche Art und Weise völlig verrückt; teils Prügelspiel, teils Komödie und durch und durch mit Herz, mit Schwertkämpfen und wildem Humor auf Schritt und Tritt. Für Taktiker, die Wert auf eine fesselnde Handlung legen → Pillars of Eternity 2: Deadfire. Tiefgreifende Entscheidungen, vielschichtige Dialoge und weltbewegende Entscheidungen machen dieses Spiel zur ersten Wahl für Spieler, die Piratengeschichten mit Tiefgang und Konsequenzen lieben.

Ganz gleich, was für ein Kapitän du bist – diese Spiele garantieren eines: ein Abenteuer, das dich nicht loslässt, selbst wenn du dein Schiff schon angelegt hast.

Häufig gestellte Fragen