Die 16 besten gemütlichen Spiele, mit denen Sie 2026 richtig abschalten können

Die besten „Cozy“-Spiele eignen sich perfekt zum Entspannen nach einem langen Tag und bieten ein ruhiges Spielerlebnis ohne Druck oder hohen Einsatz. Diese Titel ermöglichen es dir, die Seele baumeln zu lassen, die Welt zu erkunden und einfache Freuden ganz in deinem eigenen Tempo zu genießen. In dieser Liste habe ich 16 gemütliche, charmante und unterhaltsame Spiele zusammengestellt, die Entspannung mit Abwechslung verbinden – von ruhigen Lebenssimulationen über kreative Bau-Spiele bis hin zu unbeschwerten Abenteuern.

Jedes dieser Spiele bietet ein entspannendes Erlebnis und sorgt gleichzeitig mit zahlreichen Aktivitäten für Abwechslung. Ganz gleich, ob du lieber auf dem Bauernhof arbeitest, die Welt erkundest oder Geschichten erzählst – hier findest du ein gemütliches Spiel, das zu jeder Stimmung und jedem Spielstil passt.

Unsere Top-Empfehlungen für richtig gemütliche Spiele

Hier sind3 der besten gemütlichen Spiele, die bei Tausenden von Menschen beliebt sind. Mit diesen Titeln können Sie sich entspannen, Neues entdecken und die kleinen Freuden des Lebens ganz nach Ihrem eigenen Rhythmus genießen:

Stardew Valley (2016) – ein herzerwärmendes Bauernhofspiel über den Umzug von der Stadt aufs Land. Animal Crossing: New Horizons (2020) – Ein exklusiv für Nintendo Switch erhältliches Sozialsimulationsspiel, in dem es darum geht, eine Inselgemeinschaft aufzubauen. Meine Zeit bei Sandrock (2023) – ein gemütlicher Farm-Simulator, in dem es darum geht, in der Wüste zu überleben.

Nicht ganz das, wonach du suchst? Keine Sorge, es gibt Unten findest du noch viele weitere gemütliche Spielideen. Ich habe versucht, Spiele aus den unterschiedlichsten Genres auszuwählen, um Spielern mit den unterschiedlichsten Vorlieben gerecht zu werden.

Die 16 besten gemütlichen Spiele, die sich wie eine warme Umarmung anfühlen

Die von mir ausgewählten „Cozy Games“ sind perfekt zum Entspannen. Sie zeichnen sich durch ruhiges Gameplay, kreative Freiheit und eine bezaubernde Grafik aus, ohne dabei zu schwierig zu sein. Egal, ob du lieber farmst, auf Entdeckungsreise gehst oder bastelst – bei diesen Titeln kannst du in deinem eigenen Tempo spielen, begleitet von entspannender Musik und wunderschönen Grafikstilen. Tauchen wir nun ein in meine Liste der besten „Cozy Games“!

1. Stardew Valley [Wachsen, entspannen und wieder eins werden mit der Natur]

Unsere Bewertung 10

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Art des Spiels Bauernhof-Simulation, Lebenssimulation, leichtes Rollenspiel Plattformen PC, PS4, PS Vita, Xbox One, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 2016 Urheber ConcernedApe Durchschnittliche Spielzeit ~50–150 Stunden für den Kernbereich; Hunderte mehr, wenn man alles optimal ausreizen will Was mir gefallen hat Entspannender Spielablauf, befriedigender Fortschritt, liebenswerte Dorfbewohner, unzählige Nebenaktivitäten

Stardew Valley ist das Herzensprojekt von ConcernedApe, ein Ein-Mann-Team, das wohl das gemütlichste Spiel aller Zeiten. Auf den ersten Blick wirkt das Spiel wie ein niedliches Bauernhofspiel with stilvolle 2D-Grafiken and tolle Musik. Wenn man jedoch weiter spielt, zeigt sich, dass dieses allseits beliebte Spiel noch viel mehr zu bieten hat.

Das Gärtnern macht richtig Spaß, wenn man sich besonders gut um seine Pflanzen kümmert. Man kann auch angeln gehen, Nutztiere züchten und sogar in die Minen vordringen, wenn man Lust auf Kämpfe und Erkundungen hat.

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2. Animal Crossing: New Horizons [Gestalte deinen Traumurlaub auf einer Insel]

Unsere Bewertung 9.9

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Art des Spiels Sozial-/Lebenssimulation, Einrichten, Sammeln Plattformen Nintendo Switch (Switch 2 Edition für Januar 2026 angekündigt) Erscheinungsjahr 2020 (Switch), 2026 (Switch 2) Urheber Nintendo EPD Durchschnittliche Spielzeit ~60–200+ Stunden über mehrere Spielzeiten hinweg Was mir gefallen hat Das ultimative „Spiel in deinem eigenen Tempo“, bezaubernde Dorfbewohner, umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, entspannende Echtzeit-Schleife

Animal Crossing: New Horizons ist pure Entspannung in Form eines Videospiels. Es hat etwas zutiefst Befriedigendes, auf seiner Insel aufzuwachen, zu schauen, was es in den Läden gibt, und eine Stunde lang einfach am Strand zu angeln oder den Garten neu zu gestalten. Es ist eines der besten sozialen Netzwerke Simulationsspiele für die beliebte Handheld-Spielkonsole.

Der wahre Zauber entfaltet sich erst, wenn man anfängt, alles individuell anzupassen. Sammle Ressourcen, um Möbel zu bauen, Obstgärten anzulegen, Wege anzulegen und zu beobachten, wie sich deine Insel nach und nach genau so verwandelt, wie du es dir vorgestellt hast. Deine skurrilen tierischen Nachbarn verleihen dem Alltag mit ihren Eigenarten und ihren spontanen Gesprächen, die irgendwie wirklich herzerwärmend wirken, zusätzlichen Charme.

The Nintendo Switch 2 Edition bietet eine schärfere Grafik und Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit, wie beispielsweise die Steuerung per Maus beim Einrichten. Original Umschalten Besitzer erhalten noch am selben Tag ein kostenloses Update mit neuen Hotelinhalten und Crossover-Gegenständen aus LEGO, ZeldaundSplatoon, sodass alle davon profitieren.

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3. Meine Zeit bei Sandrock [Eine Wüstenstadt mit Herz neu aufbauen]

Unsere Bewertung 9.7

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Art des Spiels Lebenssimulation, Handwerk, Landwirtschaft, leichtes Action-RPG Plattformen PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2023 Urheber Pathea Games, PM Studios & Focus Entertainment Durchschnittliche Spielzeit ca. 40–80 Stunden für Haupt- und Nebeninhalte Was mir gefallen hat Gemütlicher Aufbau- und Handwerkszyklus, sympathische Dorfbewohner, höhere Lebensqualität als in „Portia“, sanfte Handlungsstränge

Diesein fesselndes Action-RPG ist die Fortsetzung von Meine Zeit in Portia. Das Spiel entführt dich in eine heruntergekommene Stadt in der Wüste, der du wieder zu neuem Leben verhelfen musst. Der zweite Teil bietet zahlreiche Verbesserungen, die das Spielerlebnis angenehmer machen und ihn zu einem hervorragenden Nachfolger für erfahrene Spieler sowie zu einem guten Einstieg für Neulinge machen.

Die Geschichte dreht sich um einen eine Gemeinschaft, die versucht, in einer postapokalyptischen Welt zu überleben wo der Großteil der modernen Technologie zerstört wurde. In der Stadt Sandrock gibt es viele einzigartige NPC-Charaktere, mit denen du interagieren und Beziehungen aufbauen kannst.

Es gibt eineine übergreifende Hauptgeschichte mit mehreren Handlungssträngen, aber man lässt sich leicht von Nebenquests ablenken, bei denen deine Hilfe gefragt ist.

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4. Eine kurze Wanderung [Begeben Sie sich auf eine beschauliche Reise zu neuen Höhen]

Unsere Bewertung 9.5

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Art des Spiels Entdeckung, Abenteuer Plattformen PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2019 Urheber Adam Robinson-Yu Durchschnittliche Spielzeit ~1–3 Stunden (länger, wenn man einen Umweg macht) Was mir gefallen hat Sanfter Humor, bezaubernde Erkundungstouren, kleine Aufgaben, keinerlei Zeitdruck

Der NameEine kurze Wanderung Das sagt im Grunde alles, was man über dieses Spiel wissen muss. Auch wenn man es in etwa einer Stunde durchspielen kann, würde man dabei einige großartige Erkundungsmöglichkeiten und Nebenaktivitäten in der Umgebung verpassen. Außerdem ist jeder Teil des Spiels perfekt gestaltet, um ein ein herausragendes Abenteuerspiel ohne unnötige Füllwörter.

Hier spielst du als Claire, ein kleiner Vogel, der zum Hawk Peak gehen, um Handyempfang zu habenDazu musst du goldene Federn sammeln. Mit diesen Federn kannst du höher springen, länger gleiten und felsige Oberflächen erklimmen – Fähigkeiten, die du brauchst, um den Gipfel zu erreichen.

Unterwegs triffst du andere Reisende, die dir die benötigten Federn und andere nützliche Kleinigkeiten geben, wenn du ihre Nebenquests abschließt.

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5. Bär und Frühstück [Ein Gasthaus im Wald führen – ein Gast nach dem anderen]

Unsere Bewertung 9.1

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Art des Spiels Management-Simulation, leichtes Abenteuer Plattformen PC, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2022 Urheber Gummy Cat, Armor Games Durchschnittliche Spielzeit ca. 15–25 Stunden Was mir gefallen hat Eine unterhaltsame Spielreihe, liebenswerte Charaktere und das Gefühl, alles in seinem eigenen Tempo gestalten zu können

Der NameBär und Frühstück Das sagt schon alles, was du über dieses charmante, entspannte Management-Abenteuer wissen musst. Du schlüpfst buchstäblich in die Rolle eines freundlichen Bären, der ein Bed & Breakfast betreibt. Was gibt es daran nicht zu lieben? Entdecke eine herzerwärmende Geschichte, lerne schrullige Charaktere kennen und baue dein Geschäft auf – ganz in deinem eigenen entspannten Tempo.

Du spielst Hank, einen Bären, der zufällig auf eine verlassene Hütte stößt und beschließt, sie in ein gemütliches Gasthaus zu verwandeln. Um dein B&B auszubauen, musst du Materialien sammeln, Zimmer einrichten und deine Gäste bei Laune halten. Doch hinter der entspannten Atmosphäre des Spiels verbirgt sich ein tieferes Geheimnis.

Während du den Wald erkundest, triffst du auf exzentrische Reisende, erfüllst Nebenquests und lüftest nach und nach die Geheimnisse, die in der Wildnis verborgen sind.

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6. Spiritfarer [Segeln, pflegen und mit Liebe Abschied nehmen]

Unsere Bewertung 9

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Art des Spiels Management, Handwerk, narratives Abenteuer Plattformen PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 2020 Urheber Thunder Lotus Games Durchschnittliche Spielzeit ca. 25–35 Stunden Was mir gefallen hat Zarte Geschichten über Verlust, wunderschöne handgezeichnete Illustrationen, entspannendes Schiffbau- und Kochvergnügen

Während einfarbenfrohes Strategiespiel Was das Leben nach dem Tod angeht, klingt das nicht gerade einladend, Spiritfarer zeigt, dass alles beruhigend und entspannend sein kann. In diesem wunderschönen Spiel schlüpfst du in die Rolle von Stella, die die Seelen der Verstorbenen finden und sich um sie kümmern muss, bevor sie sie ins Jenseits entlassen kann.

Im Mittelpunkt des Spiels steht dein Schiff, mit dem du Befahre geheimnisvolle Meere und kümmere dich um die vielfältigen Bedürfnisse deiner Passagiere, wie zum Beispiel Unterkunft und andere lebensnotwendige Dinge. Die meisten Spieler loben die übergreifende Erzählung des Spiels, die sich auf die ganz eigenen emotionalen Geschichten der Geister konzentriert.

Spiritfarer ist zudem dank seiner hervorragenden Animationsqualität und seines einzigartigen handgezeichneten Stils ein echter Augenschmaus.

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7. Auspacken [Finde Ruhe in jeder kleinen Schachtel]

Unsere Bewertung 8.8

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Art des Spiels Puzzle, Zen-Dekoration Plattformen PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 2021 Urheber Witch Beam, Humble Bundle Durchschnittliche Spielzeit ca. 3–5 Stunden Was mir gefallen hat Eine Geschichte, erzählt durch Objekte, haptisches Sounddesign und einen meditativen Ablauf ohne Fehlzustände

Der treffend benannte Auspackenist einentspannendes Simulationsspiel über das Auspacken und Verteilen verschiedener Gegenstände auf verschiedene Zimmer. Das Spielprinzip ist sehr einfach – man zieht nacheinander Gegenstände aus Kisten und legt sie an die richtigen Stellen. Das Spiel hat nicht einmal ein Tutorial – so einfach ist der Einstieg.

Du hast eine gewisse Freiheit bei der Gestaltung, sodass du mit interessanten Einrichtungsideen experimentieren kannst. Sobald alle Gegenstände platziert sind, gehst du zum nächsten Raum über. Es gibt kein Zeitlimit, sodass du in aller Ruhe alles nach deinen Vorstellungen einrichten kannst.

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8. Kirby und das vergessene Land [Abenteuer voller gesunder Faszination]

Unsere Bewertung 8.6

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Art des Spiels 3D-Plattformspiel, ein Spiel, bei dem es darum geht, Lichter zu sammeln Plattformen Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2022 Urheber HAL Laboratory, Nintendo Durchschnittliche Spielzeit ~10–15 Stunden Hauptspiel; ~20+ Stunden bis zum Durchspielen Was mir gefallen hat Ein wunderbares Spiel, alberner „Mouthful Mode“, toller Koop-Modus und abwechslungsreiche Levels

Kirby und das vergessene Landist ein bezauberndes 3D-Plattformspiel voller Farbe, Kreativität und Herz. Zum ersten Mal erkundet Kirby eine offene, halb-postapokalyptische Welt voller Geheimnisse, Gegner und raffinierter Levelgestaltung.

Du spielst als Kirby und nutzt seine klassischen Kopierfähigkeiten sowie neue „Mundvoll-Modus“ um die Welt zu erkunden und Rätsel zu lösen. Im Laufe des Spiels rettest du Waddle Dees und baust ihr Dorf wieder auf, wobei du nach und nach Minispiele und Upgrades freischaltest.

Der Grafikstil des Spiels ist farbenfroh und einladend und verbindet niedliche Figuren mit detailreichen Umgebungen. Der verspielte Soundtrack passt hervorragend zum Gesamtbild und sorgt dafür, dass sich das ganze Abenteuer unbeschwert, unterhaltsam und supergemütlich anfühlt.

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9. Grau [Heilung durch Kunst und Emotionen]

Unsere Bewertung 8.5

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Art des Spiels Künstlerischer Plattformer mit leichten Rätseln Plattformen PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 2018 Urheber Nomada Studio, Devolver Digital Durchschnittliche Spielzeit ca. 3–5 Stunden Was mir gefallen hat Atemberaubende Aquarellkunst, bewegender Soundtrack, moderater Schwierigkeitsgrad und heilende Themen

Grauist ein ein wunderschönes Plattformspiel with hervorragende Grafik, exzellentes Sounddesign und unkompliziertes Gameplay. Die fesselnde Geschichte des Spiels wird visuell erzählt, ohne Dialoge oder übermäßigen Text.

Du spielst Gris, ein Mädchen, das mit dem Schmerz und der Trauer um den Verlust eines geliebten Menschen zu kämpfen hat. Das Spiel beginnt in einer farblosen Welt, doch im Laufe des Spiels schaltest du neue Fähigkeiten frei und bringst Farbe zurück in die Welt. Deine neuen Kräfte sind unerlässlich, um voranzukommen und die Plattform-Rätsel während deines kurzen Abenteuers zu lösen.

Die meisten Spieler loben das Spiel hervorragender grafischer Stil, der sehr vielschichtig ist und Gris’ Gefühle wunderbar zum Ausdruck bringt. Auch der Soundtrack ist erstklassig und rundet die Gesamtstimmung hervorragend ab.

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10. Dave, der Taucher [Tauchen Sie tief ein, genießen Sie gutes Essen und lassen Sie den Stress hinter sich]

Unsere Bewertung 8.3

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Art des Spiels Abenteuer, Angeln, Restaurantmanagement Plattformen PC, Nintendo Switch, PS4, PS5 Erscheinungsjahr 2023 Urheber Mintrocket Durchschnittliche Spielzeit ca. 20–35 Stunden Was mir gefallen hat Wechsel zwischen Tag- und Nachtmodus, spritziger Humor, lohnende Upgrades, herrliche Meeresatmosphäre

In diesemein hervorragendes Rollenspiel, deine Aufgabe ist es, Tauche ins Meer ein, um Ressourcen für dein Restaurantgeschäft zu sammeln. Es ist eine hervorragende Mischung aus Abenteuer, Erkundung und Management, die in einem großartigen, gemütlichen Spiel voller Spielmechaniken gipfelt.

Tagsüber besteht deine Aufgabe darin, ins Blue Hole zu tauchen, um die Umgebung zu erkunden und Zutaten für dein Restaurant zu sammeln. Jede Begegnung lässt sich auf vielfältige Weise angehen, und die Unterwasserwelt verändert sich täglich, damit es immer spannend bleibt.

Abends leitest du ein Sushi-Restaurant und kümmerst dich um Zubereitung von Speisen, Anbau von Zutaten und Ausschank von Getränken. Der Gewinn aus deinem Geschäft ist notwendig, um deine Tauchausrüstung zu verbessern, wodurch du bessere Fische für dein Sushi fangen kannst.

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11. Seltsame Gartenkunst [Löse Rätsel inmitten magischer Pflanzen]

Unsere Bewertung 8.2

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Art des Spiels Rätsel, Kombinationsspiel, Ladenmanagement Plattformen PC, Nintendo Switch, Xbox One Erscheinungsjahr 2022 Urheber Bad Viking, Iceberg Interactive Durchschnittliche Spielzeit ca. 8–12 Stunden Was mir gefallen hat Pflanzenbestimmungen im Detektivstil, verzweigte Handlung, gemütliche okkulte Atmosphäre

Seltsame Gartenkunstist eingemütliches Puzzlespiel über den Betrieb eines Geschäfts, das sich auf verschiedene wirkungsvolle Pflanzen spezialisiert hat. Das Hauptziel ist es, die Pflanzen, nach denen Ihre Kunden suchen, richtig zu bestimmen. Hier kommen die hervorragenden Rätsel des Spiels ins Spiel, die einem das Gefühl geben, ein Detektiv zu sein.

Dein wichtigstes Hilfsmittel ist eine unvollständige Enzyklopädie, die verschiedene Eigenschaften der Pflanzen, die du benötigst, teilweise beschreibt. Anhand dieser Hinweise kannst du die richtigen Pflanzen für die Kunden deines Ladens auswählen. Die Pflanzen haben jedoch zahlreiche positive und negative Auswirkungen, die sich auf deine Kunden auswirken und zudem den Verlauf der geheimnisvollen, verzweigten Geschichte beeinflussen.

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12. Firewatch [Finde Trost in der Wildnis]

Unsere Bewertung 8

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Art des Spiels Erzählerisches Abenteuer („Walking Sim“) Plattformen PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2016 Urheber Friedhof, Panik Durchschnittliche Spielzeit ca. 4–6 Stunden Was mir gefallen hat Eine persönliche Geschichte, hervorragende Sprachausgabe, ruhige Landschaften in Wyoming

Diesein seltsam entspannendes Überlebensspiel Du schlüpfst in die Rolle von Henry, einem Waldbrandbeobachter in den wilden Wäldern von Wyoming. Dein einziger Kontakt zur Außenwelt ist dein Walkie-Talkie, am anderen Ende der Leitung sitzt deine Vorgesetzte Delilah.

Das Ziel ist klar – du bist hier, um dafür sorgen, dass es im Wald nicht zu Bränden kommtWas das Gameplay angeht, wird das Spiel als „Walking Simulator“ beschrieben, was bedeutet, dass es mechanisch gesehen nicht viel zu tun gibt, außer durch wunderschöne Wälder zu spazieren und die Umgebung zu beobachten – während man sich die ganze Zeit mit Delilah unterhält.

Das eigentliche Highlight des Spiels sind die fesselnde Geschichte, die hervorragende Sprachausgabe und der einzigartige visuelle Stil. „Firewatch“ ist definitiv ein Spiel, das man sich nicht entgehen lassen sollte, wenn man in einen spannenden Krimi eintauchen möchte.

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13. Cozy Grove [Bringt Farbe zurück auf eine verwunschene Insel]

Unsere Bewertung 7.8

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Art des Spiels Lebenssimulation, tägliche Aufgaben, Handwerk Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2021 Urheber Spry Fox Durchschnittliche Spielzeit ca. 20–40 Stunden, verteilt auf viele kurze Sitzungen Was mir gefallen hat Echtzeit-Tagesrhythmus, süße Geistergeschichten, bezaubernde Grafik und Musik

Diesniedliches Indie-Spielerinnert mich anVerhungere nicht, während das Gameplay viele Ähnlichkeiten mit Animal Crossingund sogarSpiritfarer. Der Tag- und Nachtzyklus im Spiel ist an die reale Zeit gekoppelt, wodurch der Aspekt der Lebenssimulation besonders hervorgehoben wird. Jeden Tag erhältst du verschiedene Aufgaben, und Das Spiel regt dazu an, kürzere Spielsitzungen zu absolvieren und täglich wiederzukommen sich langsam voranzubringen.

Die Geschichte handelt von dir als „Spirit Scout“, der auf einer verwunschenen Insel sein Lager aufgeschlagen hat. Dein Ziel ist es, ruhelose Geister zu finden und ihnen zu helfen, ins Jenseits überzugehen. Wenn du ihre Aufgaben erfüllst, kehrt die Farbe auf die Insel zurück und du schaltest neue Ressourcen und Gegenstände zum Herstellen frei.

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14. Der Kult des Lammes [Ein niedlicher Kult mit gemütlichem Kern]

Unsere Bewertung 7.6

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Art des Spiels Stützpunktmanagement + leichte Roguelike-Action Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2022 Urheber Massive Monster, Devolver Digital Durchschnittliche Spielzeit ~12–20 Stunden Hauptspiel; länger mit Nachspiel Was mir gefallen hat Gemütlich-niedliche Ästhetik mit genau der richtigen Prise Biss, ein mitreißender Kult-/Basis-Loop, schwungvolle Läufe

Der Kult des Lammesist zwar niedlich, aberein hinterhältiges Roguelike-Spiel wird auf spannende Weise mit Elementen der Basisverwaltung kombiniert. Der Schwerpunkt liegt auf der Basisverwaltung, bei der es deine Aufgabe ist, Anhänger für deinen Kult zu gewinnen und dich um ihre Bedürfnisse zu kümmern.

Letztendlich müssen einige geopfert werden, um deinen Gott zu besänftigen, während andere an Altersschwäche sterben werden. So oder so musst du dafür sorgen, dass sie durch Rituale und die Erweiterung deiner Siedlung gründlich indoktriniert werden.

Die andere Hälfte besteht aus Roguelike-Kämpfen, die den Management-Teil ergänzen, indem sie es dir ermöglichen, neue Anhänger zu finden, Ressourcen zu sammeln und natürlich Ketzer zu töten. Jeder Ausflug ist anders, da das Gebiet prozedural generiert wird und du eine zufällige Waffe erhältst, um deine Feinde zu bekämpfen. Der Kampf ist relativ einfach und leicht zu erlernen, doch die Animationen sind flüssig und machen Spaß.

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15. Hollow Knight [Entdecke eine eindringlich schöne Welt]

Unsere Bewertung 7.4

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Art des Spiels Metroidvania, Action-Plattformspiel Plattformen PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2017 Urheber Team Cherry Durchschnittliche Spielzeit ca. 25–50+ Stunden Was mir gefallen hat Handgezeichnete Welt, stimmungsvolle Musik, Freiheit beim Erkunden, faire Herausforderungen in gemütlicher Atmosphäre

Ich empfehleHollow Knight für Spieler, die auf der Suche nach einem 2D-Plattformspiel sind, das anspruchsvolle Kämpfe und Erkundungen bei gleichzeitiger Beibehaltung einer gemütlichen Atmosphäre.

Der auffälligste Faktor, der in „Hollow Knight“ für eine gemütliche Atmosphäre sorgt, ist der Grafikstil mit seinen handgezeichneten, niedlichen Figuren und den märchenhaften Landschaften. Auch die eindringliche Musik fügt sich wunderbar in die insgesamt gespenstische Stimmung ein.

„Hollow Knight“ ist auch ein ein hervorragendes Metroidvania-Spiel wo du die riesige Welt auf nicht-lineare Weise erkunden kannst. Manche Gebiete scheinen zunächst verschlossen zu sein, aber nur, weil du eine bestimmte Fähigkeit noch nicht freigeschaltet hast.

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16. Terraria [Gestalten, entdecken und bauen – ganz ohne Grenzen]

Unsere Bewertung 9.3

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Art des Spiels Sandbox-Überlebens-/Bastelspiel, 2D-Abenteuer Plattformen PC, Nintendo Switch, PS Vita, Wii U, 3DS, Xbox 360, Xbox One, PS3, PS4, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 2011 Urheber Re-Logic, 505 Games Durchschnittliche Spielzeit ~40–120+ Stunden pro Welt Was mir gefallen hat Unzählige Bauwerkzeuge, abwechslungsreiche Biome, ein entspannendes Erlebnis aus Erkunden und Gestalten

„Terraria“ ist eines meiner liebsten kreativen Sandbox-Spiele. Sobald man sich mit dem Spielprinzip vertraut gemacht hat, bietet es großartiges Potenzial für gemütliches Spielen. Es überrascht nicht, dass der Überlebensaspekt das Spiel zu einer Herausforderung macht, aber das ist nur ein Teil eines erstklassigen, funktionsreichen Spiels, das auf einer unglaublichen Vielzahl verschiedener Geräte läuft.

Mit dem Schwerpunkt auf Gemütlichkeit bietet Terraria herausragendes kreatives Potenzial dank seines umfangreichen Handwerks- und Bausystems. Auch wenn Sie sich auf zwei Dimensionen beschränken müssen, steht Ihnen eine unendliche Auswahl an Baumaterialien zur Verfügung, um Ihr Traumhaus zu bauen.

Für mich entsteht diese Gemütlichkeit durch die prozedural generierten Welten des Spiels erkunden die voller unterirdischer Höhlen, weitläufiger Dschungel und anderer einzigartiger Biome sind.

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Kommende gemütliche Spiele im Jahr 2026

Wenn Sie dachten, das „Cozy“-Lineup von 2025 sei herzerwärmend, dann warten Sie erst einmal ab, was nächstes Jahr auf Sie zukommt. Die Entwickler setzen noch stärker auf Charme, Kreativität und Entspannung – mit Spielen, die mehr Möglichkeiten denn je bieten, sich zu entspannen. Von erweiterten Lebenssimulationen bis hin zu bezaubernden Erkundungsabenteuern: Diese kommenden „Cozy“-Titel werden das „Comfort Gaming“ neu definieren.

Misty Valley: Eine gemütliche Angelgeschichte (März 2026) – Erbe das alte Fischerhaus deines Großvaters und belebe ein vergessenes Küstental durch entspanntes Angeln, leichte Landwirtschaft und Entdeckungen im Museum. Erkunde ruhige Gewässer, bringe den Hafen wieder in Schuss und schließe Freundschaft mit schrulligen Dorfbewohnern in dieser sanften Lebenssimulation aus der Ich-Perspektive, ganz ohne Zeitlimit und ohne Druck.

– Erbe das alte Fischerhaus deines Großvaters und belebe ein vergessenes Küstental durch entspanntes Angeln, leichte Landwirtschaft und Entdeckungen im Museum. Erkunde ruhige Gewässer, bringe den Hafen wieder in Schuss und schließe Freundschaft mit schrulligen Dorfbewohnern in dieser sanften Lebenssimulation aus der Ich-Perspektive, ganz ohne Zeitlimit und ohne Druck. Witchbrook (2026) – Besuche in diesem Rollenspiel, das das Leben einer Hexe simuliert, die Zauberschule in der bezaubernden Küstenstadt Mossport. Braue Zaubertränke, wirke Zaubersprüche, gestalte dein Waldhäuschen ganz nach deinem Geschmack und knüpfe Freundschaften oder romantische Beziehungen zu einer bunten Schar von Charakteren. Spiele alleine oder verbünde dich mit bis zu drei Freunden im Koop-Modus für ein fesselndes Abenteuer.

– Besuche in diesem Rollenspiel, das das Leben einer Hexe simuliert, die Zauberschule in der bezaubernden Küstenstadt Mossport. Braue Zaubertränke, wirke Zaubersprüche, gestalte dein Waldhäuschen ganz nach deinem Geschmack und knüpfe Freundschaften oder romantische Beziehungen zu einer bunten Schar von Charakteren. Spiele alleine oder verbünde dich mit bis zu drei Freunden im Koop-Modus für ein fesselndes Abenteuer. Meine Zeit bei Evershine (2026) – Im dritten Teil der beliebten Serie von Pathea übernimmst du die Leitung einer Siedlung an der Grenze in einer harmonischen postapokalyptischen Welt. Rekrutiere Siedler, baue Infrastruktur auf, bewirtschafte Felder und bastle nach Herzenslust und erkunde Dungeons mit bis zu drei Freunden. Es erwarten dich romantische Abenteuer mit 8 bis 10 Charakteren, mit denen du dich verabreden kannst, sowie eine verzweigte Geschichte, die sich je nach deinen Entscheidungen weiterentwickelt.

Diese Titel versprechen unterhaltsame Abenteuer, ein gemächliches Tempo und genug Charme, um 2026 zu einem der gemütlichsten Jahre in der Gaming-Geschichte zu machen.

Häufig gestellte Fragen