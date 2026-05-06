20 Spiele wie „Slime Rancher 2“, die jeder Fan ausprobieren sollte

Ich habe viel Zeit damit verbracht, die am besten Spiele wie Slime Rancher 2… auf der Suche nach gemütlichen, entspannten Erlebnissen, die denselben Reiz versprühen. Die meisten bleiben hinter den Erwartungen zurück – doch die in dieser Liste nicht. Sie vereinen jene seltene Mischung aus Neugier, Kreativität und Gelassenheit, die schon wenige Minuten des Spielens zu einem Erlebnis macht, an das man sich tatsächlich erinnert.

Jeder dieser Titel bietet dieselbe stille Befriedigung, die man beim Sammeln, Basteln und Entdecken in seinem eigenen Tempo empfindet. Sie sind der Beweis dafür, dass gutes Design keinen Druck braucht, sondern nur einen Sinn. Tauchen wir nun in die Spiele ein, die genau das einfangen Slime Rancher 2 Magie

Unsere Top-Empfehlungen für Spiele wie „Slime Rancher 2“

Nachdem ich Dutzende von gemütlichen Erkundungsspielen getestet und analysiert habe, habe ich drei Spiele gefunden, die dieselbe erhebende, entspannte Magie versprühen, dieSpiele wieSlime Rancher 2 so besonders. Jeder einzelne bietet genau die richtige Mischung aus Charme, Kreativität und lohnenden Entdeckungen, die einen dazu bringt, immer wieder zurückzukommen, um noch einen Tag länger zu spielen.

Stardew Valley (2016) – Eine gemütliche Bauernsimulation, in der sich jeder Sonnenaufgang anfühlt wie ein Neuanfang… und verwandelt einfache Routinen in jene Art von beschaulichem Vorankommen, das man niemals überstürzen möchte. Bugsnax (2020) – Ein herrlich skurriles Abenteuer rund ums Fangen von Kreaturen, das Humor, Geheimnisvolles und Herz auf eine Weise verbindet, die Neugier weckt dem man einfach nicht widerstehen kann. Meine Zeit in Portia (2019) – Eine fröhliche, hoffnungsvolle Bastelsimulation, in der jede von dir gebaute Konstruktion eine zerfallende Welt zum Leben erwecktwieder zum Leben erweckt. Ein Projekt nach dem anderen.

Diese drei Titel verdeutlichen, was diese Spiele auszeichnet Slime Rancher 2 So fesselnd: Kreativität ohne Chaos und Entdeckungen ohne Zeitdruck. Scrolle weiter, um die vollständige Liste der zwanzig Spiele zu entdecken, die dir dasselbe gemütliche Wohlgefühl vermitteln.

Die 20 besten Spiele wie „Slime Rancher 2“, die du gerne erkunden wirst

Nachdem ich Dutzende von entspannenden Lebenssimulationen und Spielen zum Sammeln von Kreaturen unter die Lupe genommen habe, habe ich die lohnenswertesten Titel herausgefiltert, die die Freude am Entdecken, an der Kreativität und am gemächlichen Vorankommen wirklich einfangen. Jedes Spiel hat seinen ganz eigenen Charme, doch alle teilen denselben beruhigenden Entdeckergeist, der diese Welten so fesselnd macht. Wie viele davon gemütliche Abenteuer Hast du schon gespielt?

1. Stardew Valley [Der beste 2D-Klassiker für gemütliches Farmleben und den Aufbau einer Gemeinschaft]

Unsere Bewertung 10

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Art des Spiels 2D-Landwirtschafts- und Lebenssimulation / gemütliches Rollenspiel Plattformen PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PS Vita, Mobilgeräte, Nintendo Switch 2 Erscheinungsjahr 2016 Urheber ConcernedApe (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit über 100 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die Wert auf einen ruhigen, langfristigen Spielfortschritt und frei wählbare Ziele legen Besondere Merkmale Umfassende Landwirtschaftssysteme, charakterbasierte Erzählung, umfangreiche Modding-Möglichkeiten Was mir gefallen hat Die Art und Weise, wie sich jeder Spieltag produktiv und doch entspannend anfühlt, und wie jede Beziehung zu einem NPC bedeutungsvoll wirkt

Als ich das erste Mal gespielt habe Stardew Valley, da wurde mir sofort klar, warum es in der Welt der „Cozy Games“ als Meisterwerk gilt. Die Prämisse ist einfach: Man erbt den heruntergekommenen Bauernhof seines Großvaters und verwandelt ihn in einen blühenden Gutshof. Doch die Umsetzung ist facettenreich und bietet endlos viel Freude.

Die Landwirtschaft ist das Herzstück des Spiels, und die saisonale Anbaukulturen und Tierhaltungssysteme sorgt dafür, dass sich jedes Spieljahr frisch und strategisch anfühlt. Ich fand, dass der Fruchtwechsel, die Verbesserung der Werkzeuge und die Versorgung meiner Tiere genau das richtige Maß an Struktur brachten, ohne dass es sich jemals stressig anfühlte.

Pro-Tipp Direkt zuHochwertige Sprinkler (Landwirtschaft 6): Durch den Anbau von Ertragspflanzen (z. B. Heidelbeeren) kannst du deine Gießkanne an regnerischen Tagenund ZielGemeindezentrum Pakete, die den Gewächshaus frühzeitig, um das ganze Jahr über Gewinne zu erzielen.

Was mir daran besonders gut gefällt, ist, wie Das Geschichtenerzählen ist eng mit dem Alltag verwoben. Jeder Einwohner hat Tiefe und Charme, und während ich durch Feste und Veranstaltungen Beziehungen aufbaute, fühlte sich das Spiel eher wie eine lebendige Gemeinschaft an als nur wie ein Landwirtschaftssimulator.

The Handwerks- und Bergbausysteme bieten zudem Abenteuer für alle, die gerne auf Entdeckungsreise gehen, während die Mehrspielermodus macht es zu einem gemeinsamen Erlebnis mit Freunden. Und dank seiner lebhafte Modding-SzeneEs gibt immer etwas Neues auszuprobieren, seien es Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit oder komplette optische Überarbeitungen.

Mein Fazit:



Stardew Valley fängt die stille Freude am täglichen Fortschritt ein, in dem jede Jahreszeit neue Freundschaften, Routinen und stille Belohnungen mit sich bringt.

2. Bugsnax [Die bezauberndste und skurrilste Expedition zur Tierjagd]

Unsere Bewertung 9.6

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Art des Spiels Ego-Adventure / Kreaturensammler Plattformen PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2020 Urheber Young Horses (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 10–15 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die skurrile Welten, kreative Rätsel und das Sammeln von Kreaturen mögen Besondere Merkmale Entwürfe hybrider Kreaturen, Rätsel rund um die Umgebung, gemächliches Tempo Was mir gefallen hat Der geschickte Einsatz von Soßen und Hilfsmitteln, um Bugsnax auf witzige und kreative Weise anzulocken und zu fangen

Ich habe selten ein Spiel gesehen, das so wunderbar schräg ist wie Bugsnax. Du erkundestSnaktooth Island, wo jedes Wesen halb Snack, halb Käfer ist. Und herauszufinden, wie man sie fängt, wird schnell zu einem fesselnden Rätselspaß.

Ich finde es toll, wie jedes Bugs reagiert anders auf Fallen und Fallenmechanismen, was dich dazu zwingt, kreativ zu denken, anstatt dich auf den Kampf zu verlassen. Der Humor wirkt verspielt, ist aber überraschend herzlich, besonders wenn du die Das Geheimnis der Insel und seinen schrulligen Bewohnern helfen.

Pro-Tipp Zuerst scannen, dann nutze Soßen, um die Bugsnax miteinander interagieren zu lassen (indem du eines damit überziehst, um ein anderes anzulocken). Kombiniere ReisefotoZeilen mit demStartseite für Fänge aus der Luft und Schlaf um das Tag-/Nachtverhalten umzuschalten, wenn ein Ziel nicht erscheint.

Was mir am meisten aufgefallen ist, war das Spiel eine eigenwillige Persönlichkeit und eine überraschend emotionale ErzählweiseHinter der farbenfrohen, cartoonartigen Ästhetik verbirgt sich eine authentische Geschichte über Freundschaft, Selbstakzeptanz und Selbstfindung.

Die Figuren, bekannt als Griesgram… verfügen jeweils über einzigartige Persönlichkeiten, die sich im Laufe der Interaktion weiterentwickeln und der Welt eine Lebendigkeit und einen Humor verleihen, die in Spielen dieser Art selten zu finden sind. Das Spieltempo ist gemächlich. Man kann ohne Zeitdruck umherwandern, experimentieren und Nebenquests absolvieren, was es ideal für entspannte Spielsitzungen macht.

Mein Fazit:



Bugsnax verwandelt Neugier in Abenteuer und verbindet Humor, Geheimnisvolles und Herzlichkeit in einer Welt, die ebenso seltsam wie unvergesslich ist.

Unsere Bewertung 9.4

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Art des Spiels 3D-Lebenssimulation / Bastel-Abenteuer / Rollenspiel Plattformen PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 2019 Urheber Pathea Games (Entwickler), Team17 (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit Fünfundachtzig Stunden Am besten geeignet für Spieler, die Spaß an umfangreichen Handwerksmöglichkeiten, dem Aufbau von Städten und Erkundungen haben Besondere Merkmale Eine postapokalyptische und dennoch behagliche Spielwelt, detaillierte Handwerksbäume und Charakterentwicklung Was mir gefallen hat Das befriedigende Gefühl, eine Stadt durch Handwerksaufträge und Erkundungen wieder aufzubauen

Meine Zeit in Portia hat mich sofort mit seiner bezaubernden Vision einer hoffnungsvollen Welt in seinen Bann gezogen, die aus den Trümmern der alten Welt wiederaufgebaut wurde. Du schlüpfst in die Rolle eines Werkstattbauers, dessen Aufgabe es ist, die Stadt Portia wiederaufzubauen, indem du Aufträge annimmst, um Brücken, Fahrzeuge und andere Projekte zu bauen, die der Gemeinde zu neuem Aufschwung verhelfen. Meiner Erfahrung nach ist es eines der wenigen Lebenssimulationsspiele, das Das Basteln fühlt sich wirklich sinnvoll an; jeder Bauplan, den du fertigstellst, verändert die Welt um dich herum sichtbar.

Pro-Tipp Reichen Sie eineHandelskommission jeden Morgen, AusgebenDatenträgeran derForschungszentrumso schnell wie möglich und losmehrere Öfen/Schneidemaschinen gleichzeitig – dadurch steigt der Rang deines Werkstattlevels und wichtige Baupläne werden schnell freigeschaltet.

Mir hat besonders gut gefallen, wie das Spiel verschiedene Genres mühelos miteinander verbindet. Das umfangreiche Handwerks- und Bausysteme Ihren täglichen Fortschritt vorantreiben, während soziale Kontakte und Veranstaltungen in der Stadt Die Welt zum Leben erwecken. Du kannst Landwirtschaft betreiben, fischen, Tiere zähmen oder sogar alte Ruinen voller mechanischer Gegner erkunden, um seltene Materialien zu finden.

Es ist ein befriedigender Rhythmus aus Schaffen, Entdecken und Verbessern, der sowohl Geduld als auch Neugier belohnt. Die visuelle Gestaltung ist hell und malerisch, was dem postapokalyptischen Portia einen überraschend optimistischen statt düsteren Ton verleiht.

Mein Fazit:



Meine Zeit in Portia lässt jeden Bauplan sinnvoll erscheinen, während du eine hoffnungsvolle Welt voller Leben, Geschichten und Charme neu erschaffst.

4. Gartenpfoten [Die beste Lebenssimulation mit Tierthematik und umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten]

Unsere Bewertung 9.2

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Art des Spiels Lebenssimulation / Landwirtschaft / Ladenmanagement Plattformen PC, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2018 Urheber Bitten Toast Games (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 60–100+ Stunden Am besten geeignet für Spieler, die Farmspiele mit Tiermotiven und einen gemächlichen Spielverlauf lieben Besondere Merkmale Spielbare Tiercharaktere, über 700 Quests, Koop-Multiplayer Was mir gefallen hat Das Gefühl, mitzuwachsen, wenn deine Stadt wächst und dein Geschäft floriert

Als ich spielteGartenpfoten… was sofort ins Auge fiel, war sein sanfter, farbenfroher Charme. Man beginnt als niedliches Tier, das einen kleinen Bauernhof und einen Laden betreibt, und baut beides nach und nach aus, während man dabei hilft, ein verschlafenes Inseldorf wieder aufzubauen. Das Kreislauf von Betriebs- und Ladenmanagement Das macht richtig Spaß. Man baut Getreide an, bastelt Dekorationen, züchtet Tiere und verkauft seine Waren direkt an die Dorfbewohner. Es ist einfach, aber unendlich befriedigend.

Pro-Tipp Konzentriere dich darauf, saisonale Feste frühzeitig abzuschließen; dadurch schaltest du seltene Laden-Upgrades und Dekorationsgegenstände frei, die die Gestaltung deiner Stadt wesentlich effizienter und optisch ansprechender machen.

Ich will ehrlich sein, Gartenpfoten Das Spiel hat mich nicht deshalb in seinen Bann gezogen, weil es niedlich ist (obwohl es das definitiv ist), sondern weil man die vollständige Kontrolle über seine kleine Welt übernimmt. Man gestaltet nicht nur einen Bauernhof, sondern baut eine ganze Wirtschaft auf – Stück für Stück, mit jedem handgefertigten Zaun und jeder überteuerten Karotte.

Die Anpassungsmöglichkeiten sind schier unerschöpflich: Jeder Quadratzentimeter Land, jede Ladenfront, jede gemütliche Ecke lässt sich ganz nach deinem Geschmack gestalten. Und gerade wenn du denkst, du hättest die Kunst der Hühnerzähmung gemeistert, reicht dir das Spiel ganz beiläufig einen Drachen zum Zähmen. Dazu kommt noch der Koop-Modus für bis zu zehn Spieler – und schon ist es weniger eine Solo-Bauernsimulation als vielmehr eine fröhliche, gemeinsame Leidenschaft.

Mein Fazit:



Gartenpfoten ist der Inbegriff von Gemütlichkeit: Hier kannst du dein Land bewirtschaften, Tiere aufziehen und in aller Ruhe einen Laden aufbauen.

5. Sammler [Der fesselndste Kreislauf aus Ressourcen-Grinding und Automatisierung]

Unsere Bewertung 9.1

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Art des Spiels 2D-Top-Down-Spiel mit Crafting und Erkundung Plattformen PC, PS4, Nintendo Switch, Xbox One, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 2019 Urheber HopFrog (Entwickler), Humble Games (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 12 bis 20 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die schnellen Fortschritt und eine gewisse Automatisierung schätzen Besondere Merkmale Inseln freischalten, Automatisierungstools, Fertigkeitenbaum, Mini-Dungeons Was mir gefallen hat Der schnelle Entsperrkreislauf, der sich zu einer überzeugenden Fabrikautomation ausweitet

Sammler fängt klein an. Man beginnt auf einem eine einzelne Insel… man schlägt auf Felsen und Bäume ein, und ehe man sich versieht, hat man ein ganzes Imperium aus Maschinen aufgebaut, die still und leise für einen arbeiten. Mir gefällt, wie schnell das Spiel schon kleine Erfolge belohnt. Jedes Werkzeug, jede Insel und jedes Upgrade fühlt sich verdient an, und es ist seltsam befriedigend, zuzusehen, wie sich die eigene Basis ausdehnt. Die Pixelgrafik und der beschwingte Soundtrack sorgen für ein entspanntes Tempo, selbst wenn sich der Bildschirm in ein Meer aus leuchtenden Abbaustangen verwandelt.

Pro-Tipp Sichere dir frühzeitig wirtschaftliche Vorteile und investiere dann in Automatisierungstools. Wenn du passives Einkommen in Fabriken und Bergbaustangen umwandelst, beschleunigst du das Freischalten von Inhalten und sorgst dafür, dass dein Inventar stets gut gefüllt bleibt.

Am meisten gefällt mir, wie Sammler entfernt das Übliche Angst vor dem Schleifen. Über den Fertigkeitenbaum und die Automatisierungsgeräte kannst du steuern, wie schnell oder langsam sich die Dinge entwickeln. Sobald Drohnen und Fabriken ihre Arbeit aufnehmen, läuft das Spiel fast von selbst, sodass du Zeit hast, Rätsel entdecken oder neue Inseln erkunden. Es ist kurz, fröhlich und voller kleiner Erfolge, die sich schneller ansammeln, als man denkt.

Mein Fazit:

Sammler fesselt dich mit seinem Kreislauf aus Handwerk, Erkundung und regelmäßigen Belohnungen, der selbst kurze Spielsitzungen endlos produktiv erscheinen lässt.

6. Kernwächter [Das beste Untergrund-Abenteuer für Bergbau und Basisbau]

Unsere Bewertung 9.0

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Art des Spiels Top-Down-Sandbox-Survival, Handwerk, Basisbau Plattformen PC, Nintendo Switch, Xbox Series X/S, Xbox One, PS5, PS4 Erscheinungsjahr 2022 Early Access, 2025 Version 1.0 Urheber Pugstorm (Entwickler), Fireshine Games (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 30 bis über 80 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die Spaß am Bergbau, am gemeinsamen Bauen und an lockeren Bosskämpfen haben Besondere Merkmale Grabe, wo immer du willst, prozedural generierte unterirdische Biome, Koop-Modus für 8 Spieler, Fertigkeitsbäume Was mir gefallen hat Der fesselnde Kreislauf aus dem Graben von Tunneln, dem Aufrüsten der Ausrüstung und dem Ausbau einer gemütlichen unterirdischen Basis

Du wachst in einer geheimnisvollen Höhle auf und beginnst mit einer Fackel und einer Werkbank. Nach meinen Beobachtungen, Kernwächter fängt die Mischung aus Sandkasten-Erkundung, Handwerk und Basisbau in einer riesigen prozeduralen Unterwelt. Ich habe bei der Nutzung dieses Spiels festgestellt, dass das Vorstoßen in neue Biome, das Einrichten von Farmen unter leuchtenden Pilzen, das Zubereiten von Buffs und das Bekämpfen von Bossen für Fortschrittssplitter einen gleichmäßigen, lohnenden Spielrhythmus schaffen. Die grobkörnige Pixelgrafik und die sanfte Beleuchtung sorgen dafür, dass sich lange Spielsitzungen ruhig anfühlen, selbst wenn man sich auf einen Kampf vorbereitet.

Pro-Tipp Richten Sie einHeart Berry + Bomb Pepper Farm in der Nähe der Basis für zuverlässigen Heil- und Energiespender, folgenGhorms Tunnel um leicht zugängliche Erzvorkommen zu finden und zu plündern Schienen zwischen den Biomen, um Bosskämpfe und Sammelausflüge mühelos zu gestalten.

Es gibt einige Reibungspunkte. Die Bestandsverwaltung kann recht aufwendig sein, und das Aufleveln aller Fertigkeiten kann sich etwas mühsam anfühlen. Aus meiner praktischen Erfahrung heraus verschwinden diese kleinen Probleme jedoch, sobald Lager, Schienen und bessere Werkzeuge zur Verfügung stehen. Der Koop-Modus für bis zu acht Spieler ist ein Highlight, wenn man gerne gemeinsam an Projekten arbeitet. Ebenso ist das Spiel genau das Richtige, wenn man sich nach völliger Freiheit und Experimentierfreude sehnt, denn Die besten Sandbox-Spiele Wir laden dich ein, ganz nach deinen eigenen Vorstellungen zu graben, zu bauen und zu erkunden.

Mein Fazit:



Kernwächter vermittelt jenes behagliche Gefühl des Fortschritts, das man in Spiele wieSlime Rancher 2, bei dem Teamwork, Entdeckungsfreude und Kreativität tief unter der Erde miteinander verschmelzen.

7. Die Sims 4: Öko-Lifestyle [Die detaillierteste Sandbox zum Thema Ökologie und Zivilisationsaufbau]

Unsere Bewertung 8.9

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Art des Spiels Erweiterungspaket für die Lebenssimulations-Sandbox Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2020 Urheber Maxis – Entwickler, Electronic Arts – Herausgeber Durchschnittliche Spielzeit Offene Sandbox; 20 bis 60 Stunden mit vom Rudel vorgegebenen Zielen Am besten geeignet für Spieler, die systemgestützte Erzählungen und nachhaltige Spielaufbauten mögen Besonderes Merkmal Ökobilanz-System, Nachbarschaftsaktionspläne, Eigenfertigung, Kerzenherstellung, Sprudelherstellung, Müllcontainertauchen, netzunabhängige Versorgung Was mir gefallen hat Zu sehen, wie sich Evergreen Harbor von einer smogverhangenen Stadt in eine grüne Stadt verwandelt, während meine Bauvorhaben und Maßnahmen Wirkung zeigen

Meiner Erfahrung nach, Ökologischer Lebensstil verändert die Art und Weise, wie du spielst, grundlegendDie Sims 4 indem Sie Systeme im Stil von Städtebau-Spielen auf Ihren Haushalt übertragen. Das Prinzip ist leicht zu verstehen. In Ihrer Nachbarschaft gibt es eine Ökologischer Fußabdruck das sich je nach deiner Auswahl zwischen industriell und grün wechselt.

Solarzellen installieren, wählen gehen Aktionspläne für Stadtteile die das Teilen und saubere Energie fördern, und du wirst sehen, wie die Skylines klar werden und Gemeinschaftsräume zum Leben erweckt werden. Ignorierst du die Nachhaltigkeit, bleibt der Smog bestehen.

Pro-Tipp Deaktivieren Sie die automatische NAP-Abstimmung und wählen Sie zwei oder drei Richtlinien aus, die zu Ihrem Konzept passen. Kombinieren Sie Umweltinitiativen mit Energiesparmaßnahmen, um den ökologischen Fußabdruck schneller zu verringern und gleichzeitig die Kosten im Rahmen zu halten.

Im Alltag teile ich meine Zeit auf zwischen Herstellung auf dem industriellen 3D-Drucker, Kerzenherstellung an der Werkbank und sprudelnder Saft um handwerkliche Waren zu verkaufen. Dank meiner praktischen Erfahrung lassen sich diese Schlaufen gut kombinieren mit Müllcontainer-Tauchenfür Ersatzteile undabseits-des-netzes Gebäude, die ihren eigenen Strom und ihr eigenes Wasser erzeugen. Die neue Welt „Evergreen Harbor“ besticht durch eine ansprechende urbane Rauheit, die sich im Laufe deiner Investitionen allmählich wandelt.

Es gibt allerdings auch einige Einschränkungen. Nachdem ich so viel Zeit mit dem Spiel verbracht habe, kann ich wohl mit Fug und Recht behaupten, dass sich manche NAPs etwas aufdringlich anfühlen, wenn man sie alle aktiviert, und dass bestimmte Karrieraufgaben mit der Zeit eintönig werden können. Das lässt sich größtenteils beheben, indem man die eigenen Präferenzen entsprechend anpasst. Dann können Liebhaber von Lebenssimulationen in die am bestenDie SimsSpiele, wo endlose Anpassungsmöglichkeiten und Kreativität selbst alltägliche Routinen zu einem Erlebnis machen.

Mein Fazit:



Die Sims 4: Öko-Lifestyle lässt kleine Entscheidungen zählen und verwandelt den Alltag in eine kreative und achtsame Erfahrung.

8. Paleo Pines [Die beste Dinosaurier-Ranch-Simulation für entspanntes Erkunden]

Unsere Bewertung 8.7

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Art des Spiels Gemütliche Lebenssimulation mit dem Sammeln von Kreaturen Plattformen PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2023 Urheber Italic Pig – Entwickler, Modus Games – Herausgeber Durchschnittliche Spielzeit 15 bis 30 Stunden Am besten geeignet für Dino-Fans, Kinder, Familien, Abenteurer Besonderes Merkmal Pflege von Dinosauriern (ohne Kampf), Flötenspiel, Ranch-Dekoration, Dinosaurierreiten Was mir gefallen hat Der entspannte Kreislauf aus dem Anfreunden mit Dinosauriern, dem Gestalten von Gehegen und dem Erkunden einer farbenfrohen Insel

In Paleo Pines, Du landest auf einer farbenfrohen, cartoonartigen Insel, um dort eine freundliche Dinosaurier-Ranch aufzubauen. Der Kern des Spielablaufs ist einfach und entspannend. Baue Getreide an, nutze es, um Dinosaurier zu zähmen, und bringe sie dann in Gehegen unter, wo sie bei der Arbeit auf dem Hof und beim Fortbewegen helfen. Der Stil erinnert mit sanften Farben und sympathischen Charakterdesigns an ein Bilderbuch, was gut zum kampffreien Spielkonzept passt.

Pro-Tipp Besorge dir Futter, das dem Geschmack des jeweiligen Dinosauriers entspricht, und baue Weiden, bevor du ihn zähmst. Eine fertige Einfriedung verhindert, dass er umherstreift, und spart seltene Ressourcen wie Traumsteine.

Was mir am meisten auffällt, ist, wie jede Art fühlt sich anders an. Du lernst ihre Lieblingsleckereien kennen, spielst auf der Flöte, um eine Bindung aufzubauen, und baust deine Ranch nach und nach mit Zäunen, Unterständen und Dekorationen aus. Durch Besorgungen in der Stadt und Erkundungstouren schaltest du in gemächlichem Tempo neue Werkzeuge und Gebiete frei.

Es ist keine komplexe Simulation, aber die Pflege-Mechaniken und das Dinosaurierreiten machen das Spiel auf eine unaufdringliche Weise süchtig und sorgen für endlosen Spielspaß. Wenn du lieber Kreaturen als Getreide sammelst, derDie besten Dinosaurier-Spiele dieses gleiche Staunen und diese Verbundenheit einfangen, nur mit einem prähistorischen Touch.

Mein Fazit:



Paleo Pines Hier kannst du dich um Dinosaurier statt um Schleime kümmern und eine herzliche Welt erleben, in der Freundlichkeit und Entdeckungsfreude im Mittelpunkt stehen.

9. Terraria [Das beste 2D-Survival-Sandbox-Spiel für ausgiebige Erkundungen und das Herstellen von Gegenständen]

Unsere Bewertung 8.5

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Art des Spiels 2D-Sandbox-Abenteuer und Crafting Plattformen PC, PS3, PS4, PS Vita, Xbox 360, Xbox One, Nintendo 3DS, Nintendo Switch, Wii U, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 2011 Urheber Re-Logic – Entwickler und Herausgeber Durchschnittliche Spielzeit 40 bis über 200 Stunden, je nach Zielen Am besten geeignet für Sandbox-Abenteurer, die Spaß an Erkundungen, Bosskämpfen und dem Aufbau von Stützpunkten haben Besondere Merkmale Prozedural generierte Biome, umfangreiche Ausrüstung, Programmierung und Logik, verschiedene Schwierigkeitsgrade, Mehrspielermodus Was mir gefallen hat Die Entwicklungskurve vom Kupferwerkzeug bis hin zu Endgame-Flügeln beim Ausbau einer individuellen Basis durch verschiedene Biome

Terraria ist die Art von Spiel, die sich ganz still und leise deine Freizeit einnimmt. Man fängt damit an, nach Kupfer graben, zweimal blinzeln, und schon hast du eine Festung mit Lava-Fallen und einem Aufzug in die Hölle gebaut. Das Tolle daran ist, wie mühelos dich dieser Spielfluss in seinen Bann zieht.

Jede Expedition bringt neue Ausrüstung, neue Ideen und gerade genug Gefahr mit sich, damit es spannend bleibt. Die Pixelgrafik mag einfach aussehen, aber die Welt wirkt lebendig, besonders wenn die Nacht hereinbricht und man merkt, dass man vergessen hat, ein Dach zu bauen.

Pro-Tipp Beginnen Sie amReise or Klassisch, begib dich direkt zu einer sicheren Spawn-Basis und lege dann den Schwerpunkt auf Mobilitätsgegenstände wie den Enterhaken und die „Wolke in der Flasche“. Mobilität erleichtert jeden Bosskampf und beschleunigt die Erkundung.

Was mir am meisten auffällt, ist das Gefühl, etwas erreicht zu haben. Jedes Upgrade fühlt sich verdient an, vom ersten Enterhaken bis zum ersten Flug über die Karte. Das VerkabelungswerkzeugeLass deiner Kreativität freien Lauf und verwandle deine Basis in ein automatisiertes Meisterwerk aus Fallen, Farmen und leuchtendem Chaos.

Für Neulinge kann das natürlich etwas überwältigend sein, aber sobald man den Dreh raus hat, Terraria wird zu einer Sandbox, die Neugierde besser belohnt als fast jedes andere Spiel, das ich gespielt habe. Für Baumeister, die nach etwas Tiefgründigerem suchen, lohnt sich ein Blick auf andere Spiele wie Terraria, wo Erkundung, Bergbau und Handwerk zu einem endlosen kreativen Kreislauf verschmelzen.

Mein Fazit:



Terraria belohnt vor allem die Fantasie und lädt dich dazu ein, zu graben, zu basteln und deine Welt ganz nach deinen eigenen Vorstellungen zu gestalten.

10. Monsterernte [Der beste Hybrid aus Kreaturenzucht und Rübenmonstern]

Unsere Bewertung 8.4

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Art des Spiels 2D-Bauernhof-Simulation und Monster-Sammelspiel Plattformen PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One Erscheinungsjahr 2021 Urheber Maple Powered Games – Entwickler, Merge Games – Herausgeber Durchschnittliche Spielzeit 8 bis 20 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die neugierig auf eine Farm-Simulation sind, in der man seine eigenen Kampfgefährten großzieht Besondere Merkmale Schleim-Mutationen, Planimals, einfache rundenbasierte Kämpfe, leichtes Städtebau Was mir gefallen hat Die Faszination, eigene, aus Pflanzen entstandene Begleiter zu züchten, zu mutieren und einzusetzen

Monsterernte hat mich schneller in seinen Bann gezogen, als ich erwartet hatte. Man sät Samen, mischt verschiedene Schleime darunter und sieht zu, wie sich die Pflanzen in treue Tiere bereit für rundenbasierte Kämpfe. Die farbenfrohe Pixelgrafik versprüht den gemütlichen Charme der GBA-Ära, und das gesamte Spielerlebnis wirkt wie geschaffen, um nach einem langen Tag zur Ruhe zu kommen.

Pro-Tipp Verwende roten Schleim für schnell wachsende Pflanzen, um frühzeitig Planimals zu erschaffen, halte ein paar Ersatztiere im Lager bereit, da besiegte Planimals nicht zurückkehren, und hebe blauen Schleim für zuverlässige Helfer in der Scheune auf.

Was mich am Spielen hält, ist das Mutationssystem. Das Experimentieren mit roten, blauen und grünen Schleimklumpen führt zu unterschiedlichen Ergebnissen. Rot erzeugt kampfbereite Planimals, Blau schafft Helfer für die Viehzucht und Grün beschleunigt das Wachstum für schnellen Fortschritt. Mir gefällt, wie die Landerweiterung und die Werkbänke in einen klaren Verbesserungsweg münden, wodurch das Spiel auch zu Beginn spannend bleibt.

Es gibt zwar nicht besonders viel Tiefe, und das Abenteuer ist kurz, aber genau das macht den Reiz aus. Es ist eine kompakte, entspannte Mischung aus Sammeln, Kämpfen und Farmen, die genau weiß, was sie sein will. Dieselbe ruhige Zufriedenheit zieht sich durch das Die besten Simulationsspiele, wo das Entdecken wichtiger ist als der Schwierigkeitsgrad.

Mein Fazit:



Monsterernte verbindet Landwirtschaft und das Sammeln von Kreaturen zu einer einfachen, aber befriedigenden Reise voller Wachstum und Experimente.

11. Sommer in Mara [Die beste Lebenssimulation auf einer tropischen Insel mit Segeln und einer Geschichte]

Unsere Bewertung 8.3

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Art des Spiels Gemütliche Lebenssimulation mit leichtem Farming und Erkundung Plattformen PC, Nintendo Switch, Xbox One, PS4 Erscheinungsjahr 2020 Urheber Chibig Studio – Entwickler und Herausgeber Durchschnittliche Spielzeit 12 bis 25 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die entspanntes Questen, Segeln und eine storybasierte Atmosphäre mögen Besondere Merkmale Inselhopping ohne Kämpfe, einfaches Farmen und Handwerk, animierte Zwischensequenzen Was mir gefallen hat Der beruhigende Rhythmus, sich um eine winzige Insel zu kümmern und dann hinauszusegeln, um farbenfrohe NPCs zu treffen

Du spielst alsKoa, ein mutiges Mädchen, das sich um ihre Inselheimat kümmert, während sie durch einen sonnenverwöhnten Archipel segelt. Meiner Erfahrung nach ist der Kern des Spiels bewusst einfach gehalten: Man pflanzt ein paar Feldfrüchte an, stellt Vorräte her und segelt zu neuen Inselchen, um dort Handel zu treiben, Gegenstände zu liefern und die Geschichte voranzutreiben. Die Grafik ist farbenfroh und cartoonartig, und die kurzen animierten Zwischensequenzen verleihen jeder Figur gerade genug Persönlichkeit, damit sich jeder Auftrag lohnenswert anfühlt.

Was mir am meisten auffällt, ist, wie Sommer in Mara gibt nie vor, komplizierter zu sein, als es ist. Es ist ein stressfreies Abenteuer für Spieler, die sich gerne entspannen anstatt zu optimierenJa, manche Quests basieren auf „Hol-das“-Mechaniken, aber der Rhythmus ist ruhig, das Segeln macht Spaß und der fröhliche Soundtrack rundet das Ganze ab. Nach ein paar Stunden hetzt man nicht mehr den Zielen hinterher, sondern taucht einfach in diese Welt ein – und genau das macht den Reiz aus.

Mein Fazit:



Sommer in Mara ist eine Oase der Ruhe, in der Erkundung, Handwerk und Geschichte zu einem friedlichen Rhythmus der Entdeckung verschmelzen.

12. Coral Island [Beste moderne Lebenssimulation mit Schwerpunkt auf der Wiederherstellung der Meere]

Unsere Bewertung 8.2

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Art des Spiels 3D-Landwirtschafts- und Lebenssimulation Plattformen PC, Xbox Series X/S, PS5, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2023: Early Access, 2024–2025: voraussichtlicher Veröffentlichungszeitraum Urheber Stairway Games – Entwickler, Humble Games – Herausgeber Durchschnittliche Spielzeit 40 bis über 120 Stunden, je nach Zielen Am besten geeignet für Spieler, die sich eine funktionsreiche Farm-Simulation mit modernem Finish wünschen Besondere Merkmale Tauchen zur Riff-Renaturierung, große tropische Insel, Starbesetzung mit romantischer Note, Museumssammlung Was mir gefallen hat Der Kreislauf aus Unterwasserreinigung und Riffregeneration, der deine Fortschritte auf der ganzen Insel sichtbar macht

Koralleninsel greift den klassischen Bauernhof auf einfache Formel und verleiht ihr einen wohlverdienten modernen neuen Look. Du bewirtschaftest Felder, züchtest Tiere, erkundest Minen und knüpfst Freundschaften mit einer großen, charmanten Gruppe von Charakteren. Doch die wahre Magie entfaltet sich unter Wasser. Das Tauchen, um Müll zu beseitigen, Korallenriffe wiederherzustellen und Meereslebewesen zu dokumentieren, verleiht deinem Alltag einen Sinn, den die meisten Lebenssimulationen außer Acht lassen.

Zu sehen, wie sich das Meer dank deiner Bemühungen erholt, ist wirklich lohnend. Die grafische Gestaltung ist üppig und detailreich, die Festivals sprühen vor Energie, und die Darstellung der Beziehungen wirkt lebendiger als bei den meisten anderen Spielen dieser Art, sodass man leicht die Zeit vergisst.

Pro-Tipp Start Tauchen So schnell wie möglich den Müll beseitigen und aktivieren Sonnenkugeln (Restaurierungsfortschritt + Stadtrang) und konvertieren Müll → Kompost for Basisdünger – Hochwertige Ernten zahlen sich schnell aus und beschleunigen die Aufrüstung.

Es ist ein riesiges Sandbox-Spiel, daher muss man auf schwächeren Rechnern gelegentlich mit einem überfüllten Inventar und kleinen Leistungseinbußen rechnen, doch diese kleinen Ärgernisse sind schnell vergessen, wenn die Welt selbst so großzügig ist. Zwischen Ackerbau, Bergbau, Tauchen und Geselligkeit gibt es immer etwas Neues zu entdecken, und es wirkt nie gehetzt. Spieler, die gerne Getreide anbauen, Tiere züchten und gemütliche Gemeinschaften aufbauen, werden es lieben, in die Die besten Landwirtschaftsspiele für die perfekte Mischung aus Charme und Wachstum.

Mein Fazit:



Koralleninsel setzt neue Maßstäbe für gemütliches Gaming und legt den Schwerpunkt auf Umweltschutz, Unterwasser-Landwirtschaft und herzliche Beziehungen.

13. Hokko Life [Der beste Simulator zum Gestalten und Dekorieren von Städten im Casual-Stil]

Unsere Bewertung 8.1

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Art des Spiels Lebenssimulation, Städtebau, Einrichtungs-Sandbox Plattformen PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2022 Urheber Wonderscope AB – Entwickler, Team17 – Herausgeber Durchschnittliche Spielzeit 30 bis über 80 Stunden, je nach Entwicklungszielen Am besten geeignet für Spieler, die es lieben, Dinge zu erschaffen, anzupassen und in aller Ruhe voranzukommen Besondere Merkmale Umfassende Tools für Möbel- und Bekleidungsdesign, Austausch von Entwürfen, flexible Stadtplanung Was mir gefallen hat Die gestalterische Freiheit, Möbel umzugestalten, Muster zu malen und Räume neu zu gestalten, ohne unter Druck zu stehen

Du beginnst in einem verschlafenen Tierdorf, doch schon bald leitest du den Ort wie der örtliche Architekt mit dem Pinsel. Hokko Life Es geht nicht um Grinding oder Bosskämpfe, sondern um das Gestalten und Kuratieren. Ich liebe es, wie das Tempo einen dazu einlädt, sich Zeit zu nehmen, verrückte Ideen auszuprobieren und zu experimentieren, bis sich die ganze Stadt wie die eigene anfühlt. Der Grafikstil ist sanft und märchenhaft, und der gemütliche Rhythmus sorgt dafür, dass lange Dekorationssitzungen verschwinden schneller, als man denkt.

Pro-Tipp In derDesign-Tool, verwendeRasterausrichtung + Duplizieren um modulare Möbelsets umzugestalten; Mass-Craft-Bänke/Lampen um frühzeitig Geld zu erhalten und gleichzeitig Vorräte anzulegen Holz/Stein von täglichen Erträgen bis hin zur Finanzierung größerer Stadtprojekte.

Meiner Erfahrung nach, Hokko Life kommt erst richtig zur Geltung, wenn man sich näher damit beschäftigt Erstellungstools. Aus einfachen Formen individuelle Möbel zusammenzusetzen, Muster an die Wände zu malen und zu beobachten, wie die Dorfbewohner das, was man geschaffen hat, tatsächlich nutzen, ist überraschend befriedigend.

Die leichten Tätigkeiten wie Landwirtschaft, Angeln, Insektenfangen und die verschiedenen Events sorgen für genügend Struktur, um das Spiel in geordneten Bahnen zu halten, während die nahegelegenen Wälder und Strände deine Bastelleidenschaft mit neuen Materialien versorgen. Der frei gestaltbare Stadtgrundriss und die Innenräume sind ein riesiger Pluspunkt; sie ermöglichen dir pure Gestaltungsfreiheit, ohne den Druck, „fertigstellen.”

Mein Fazit:



Hokko Life ist für Spieler gedacht, die Kreativität und Design lieben und eine kleine Stadt in ein lebendiges Spiegelbild ihres Stils verwandeln möchten.

14. Gemeinsam auf dem Bauernhof [Die beste entspannende Koop-Bauernhof-Simulation für stressfreies Spielen]

Unsere Bewertung 8.0

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Art des Spiels Koop-Landwirtschaftssimulation, Sandbox zum Einrichten Plattformen PC, Xbox One, PS4 Erscheinungsjahr 2018 Urheber Milkstone Studios, Entwickler und Herausgeber Durchschnittliche Spielzeit 30 bis über 120 Stunden, sehr süffig Am besten geeignet für Spieler, die sich einen stressfreien Koop-Modus, wunderschöne Bauernhöfe und einen stetigen Spielfortschritt wünschen Besondere Merkmale Pflanzenwachstum in Echtzeit, auch im Offline-Modus, Besucherberechtigungen, saisonale Veranstaltungen, umfangreiche Dekorationssets Was mir gefallen hat Der Rhythmus aus Ein- und Auschecken, der es dem Bauernhof ermöglicht, sich weiterzuentwickeln, während ich weg bin, sowie die mühelose Zusammenarbeit vor Ort

Gemeinsam auf dem Bauernhof ist eines dieser Spiele, die sich still und leise zu einem Teil deiner Routine. Man beginnt mit einem winzigen Stück Land, pflanzt ein paar Feldfrüchte an, und ehe man sich versieht, hat man weitläufige Obstgärten, Tiergehege und farblich abgestimmte Zäune, die jeden Perfektionisten stolz machen würden. Meiner Erfahrung nach ist es ein wunderbares, gemütliches Spiel für die Gruppe. Keine Kämpfe, keine Fristen, kein Druck. Nur stetiger Fortschritt und unkomplizierte Zusammenarbeit.

Pro-Tipp Stelle die Besucherrechte auf „Nur ernten“ ein und pflanze dann Langzeitkulturen an, bevor du dich abmeldest. So kehrst du zu einer gut gefüllten Scheune und einem regelmäßigen Einkommen zurück, ohne dein Layout zu gefährden.

Was mich wirklich immer wieder hierher zurückkommen lässt, ist das Echtzeit-Wachstumssystem. Deine Pflanzen, Bäume und Tiere wachsen weiter, auch wenn du nicht eingeloggt bist, sodass sich deine Farm immer lebendig anfühlt, selbst wenn du gerade nicht spielst. Ich finde es toll, wie man mit den Bauwerkzeugen Wege, Zäune und Dekorationen ganz nach den eigenen Vorstellungen gestalten kann, und wie die saisonale Veranstaltungen Füge gerade so viel Struktur hinzu, dass es abwechslungsreich bleibt.

Auch der Koop-Modus funktioniert reibungslos. Dank des Berechtigungssystems können Freunde helfen, ohne deine Einrichtung durcheinanderzubringen – das ist selten und wird sehr geschätzt. Die vorhersehbaren Timer und die übersichtliche Benutzeroberfläche machen die Aufgaben fast zu einer meditativen Erfahrung, und genau darum geht es ja. Außerdem ist für alle, die lieber gemeinsam mit Freunden bauen, das Die besten Koop-Spiele Verwandle jede Ernte, jede Quest und jedes Upgrade in ein gemeinsames Abenteuer.

Mein Fazit:



Gemeinsam auf dem Bauernhof bringt die Freude an gemeinsamer Kreativität zum Vorschein und ist perfekt für Spieler, die Spaß an gemeinschaftlichem Vorankommen und anhaltender Entspannung haben.

15. Staxel [Der beste blockartige, voxelbasierte Farm- und Dorf-Simulator]

Unsere Bewertung 7.9

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Art des Spiels Voxelbasierter Landwirtschafts- und Dorferbauer Plattformen PC, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2019 Urheber Plukit, Entwickler und Herausgeber Durchschnittliche Spielzeit 25 bis über 80 Stunden, je nach Bauzielen Am besten geeignet für Spieler, die kreatives Bauen mit entspanntem Farming und sozialen Aufgaben suchen Besondere Merkmale Block-für-Block-Bauweise aus der Ich-Perspektive, modifizierbare Sandbox, bebaubare Stadtgrundstücke, einfache Quests Was mir gefallen hat Volle Kontrolle über Architektur und Innenausstattung bei der behutsamen Wiederbelebung eines verschlafenen Dorfes

Du kommst in einem heruntergekommenen Dorf an und baust es in deinem eigenen Tempo wieder auf. Meiner Erfahrung nach, StaxelMischungenStardew Valley’s gemütliche Landwirtschaft mit Bergbau, Handwerk’s Blockbau aus der Ich-Perspektive, der sich sowohl kreativ als auch beruhigend anfühlt. Der farbenfrohe Voxel-Grafikstil macht das Bauen spielerisch und auf einen Blick verständlich, und man findet schnell den Rhythmus, die Welt um sich herum Block für Block zu gestalten.

Pro-Tipp Sichere dir frühzeitig zusätzliche Grundstücke in der Stadt und baue dann modulare Räume wie Küchen und Scheunen vor. Wenn du diese in neue Häuser einbaust, beschleunigst du Quests und sorgst für ein einheitliches Erscheinungsbild.

Im Spiel dreht sich alles darum, Getreide anzubauen, Tiere zu züchten, die Wünsche der Dorfbewohner zu erfüllen und Häuser Stück für Stück wieder aufzubauen. Was mir am besten gefällt, ist die Freiheit, eine baufällige alte Hütte abzureißen und sie durch ein Glasgewächshaus oder ein Seepraomenade das sich ganz und gar wie dein eigenes anfühlt.

Der Koop-Modus macht das Ganze noch besser, da Freunde mitmachen und deine Entwürfe mitgestalten können. Dank der Mod-freundlichen Struktur gibt es unzählige Möglichkeiten, deine Welt individuell zu gestalten. Du musst dich weder um Kämpfe noch um ein Ausdauersystem kümmern, was das gemächliches Tempo und lädt zu langen, kreativen Sitzungen ein.

Mein Fazit:



Staxel verwandelt das Voxel-Leben in eine Gemeinschaft, in der Charme, Freiheit und Einfachheit auf wundervolle Weise miteinander verschmelzen.

16. Zuhause ist es doch am schönsten [Die beste Simulationsspiel zum Thema Reinigung und Recycling für postapokalyptischen Spielspaß]

Unsere Bewertung 7.8

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Art des Spiels Postapokalyptische Gemütlichkeits-Simulation mit Landwirtschaft und Aufräumarbeiten Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2022 Urheber Chicken Launcher – Entwickler: Awaken Realms – Herausgeber Durchschnittliche Spielzeit 20 bis 40 Stunden, je nach den Zielen einer 100-prozentigen Sanierung Am besten geeignet für Liebe Abenteurer, die einen linearen Spielverlauf und sichtbare Veränderungen schätzen Besondere Merkmale Müllabsaugung und Recyclingkreislauf, Wiederaufbau des Bauernhofs, Tierpflege, kleine Erkundungstour Was mir gefallen hat Zusehen, wie Ödland zu üppiger Vegetation wird, während man Schrott zu Gebäuden, Werkzeugen und Dekorationen recycelt

Du schlüpfst in die Rolle von Ellen, die auf eine verwüstete Erde zurückkehrt, um das alte Anwesen ihrer Familie wieder aufzubauen. Meiner Erfahrung nach ist dieser Spielablauf sehr greifbar und überraschend befriedigend. Ich verbringe Stunden damit, Berge von Müll aufzusaugen, Wertstoffe zu sortieren, neue Stationen zu bauen und Gärten anzulegen, die der Ödnis wieder Leben einhauchen. Der Ton bleibt ruhig und hoffnungsvoll, und die farbenfrohe Grafik verleiht der zerstörten Welt eine sanfte, optimistische Atmosphäre.

Pro-Tipp ErstellenRecycler in Zweiergruppen und große Stapel in die Warteschlange stellen über Nacht, einrichtenSprinkler um die Bewässerung zu automatisieren, und Rüsten Sie Ihren Staubsauger auf früh – das verdreifacht die Geschwindigkeit der Aufräumarbeiten und schafft Zeit für Erkundungstouren und die Tierpflege.

Was mir am meisten auffällt, ist, wie deutlich man die Fortschritte sehen und spüren kann. Die Kombination aus Landwirtschaft, Handwerk und Tierpflege sorgt dafür, dass der Alltag spannend bleibt, ohne sich jemals gehetzt zu fühlen. Wenn man zu zweit Recyclinganlagen baut und über Nacht große Stapel anlegt, kommt man schneller voran, während Sprinkleranlagen und Tierställe dabei helfen, Routineaufgaben zu automatisieren, sodass man morgens Zeit für Erkundungen hat.

Das Ergebnis ist eine stressfreie Welt, in der Beständigkeit und Neugier gleichermaßen belohnt werden. Wenn du dir neben dem Basteln aber auch eine kleine Herausforderung wünschst, dann ist das Die besten Survival-Spiele sorge für gerade so viel Spannung, dass sich jede Errungenschaft verdient anfühlt.

Mein Fazit:



Zuhause ist es doch am schönsten gibt dem Aufräumen einen Sinn und verwandelt Abfall durch nachhaltige Landwirtschaft und durchdachtes Spielen in etwas Wunderbares.

17. Der Geist der Insel [Bester tropischer Koop-Bausimulator mit Erkundungselementen und RPG-Tiefe]

Unsere Bewertung 7.7

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Art des Spiels Lebenssimulations-RPG mit Bauelementen und leichten Abenteuern Plattformen PC, PS5, Nintendo Switch, Xbox One, Android Erscheinungsjahr Veröffentlichung für PC im Jahr 2022, Veröffentlichung für Konsolen im Jahr 2023 Urheber 1M Bits Horde – Entwickler, PID Games/Plug In Digital – Herausgeber Durchschnittliche Spielzeit 30 bis über 100 Stunden, je nach touristischen Zielen Am besten geeignet für Spieler, die einen entspannten Farm-Simulator mit Online-Koop-Modus und einer durchgespielten Geschichte suchen Besondere Merkmale Online-Koop-Modus für zwei Spieler, ein Archipel mit 14 Inseln, Tourismuswirtschaft mit von Spielern geführten Geschäften, saisonale Events Was mir gefallen hat Wie man eine verschlafene Insel in ein florierendes Reiseziel verwandelt, indem man gemütliche Landwirtschaft mit einer vom Tourismus getragenen Wirtschaft verbindet

Du strandest an einem leuchtender Archipel und fangen Sie an, Ihr Leben von Grund auf neu aufzubauen. Meiner Erfahrung nach, Der Geist der Insel verbindet sanfte Landwirtschaft, Handwerk und Städtebau mit einer unbeschwerten Geschichte über Neuentdeckung und Gemeinschaft. Die farbenfrohe Grafik und das gemächliche Tempo lassen den Alltag eher wie einKurzurlaubals bloßer Grind, und genau das ist es, was ich mir von einer gemütlichen Sim erhoffe.

Pro-Tipp Investieren Sie inTourismus Vorteile und öffnen Sie Ihr Shop on Festival/WochenendeTage; LagerbestandFertiggerichte and Dekoration (Bestseller), um die Besucherzahlen in die Höhe zu treiben und den Umsatz zu steigern Insel-Upgrades für ein stetiges Wachstum.

Was mich so fesselt, ist das Tourismus-Rundreise. Ich baue Getreide an, koche Mahlzeiten, bastele Dekorationen und eröffne dann meinen eigenen Laden, um Besucher anzulocken und neue Attraktionen auf der Insel zu finanzieren. Das Erkunden der Inselkette versorgt diese Wirtschaft mit Materialien, Rezepten und Handlungssträngen, die sich ganz natürlich entfalten. Der Koop-Modus ist das eigentliche Highlight. Eine Farm und einen Laden gemeinsam mit einem Freund zu betreiben, macht die Arbeit leichter und verwandelt große Bauprojekte in unterhaltsame Gemeinschaftsprojekte.

Kämpfe sind zwar vorhanden, bleiben aber optional, wodurch der allgemeine Ton friedlich bleibt und man das Spiel ganz nach eigenem Tempo genießen kann. Wenn du Lust auf Erkundung hast, dann Die besten Abenteuerspiele lassen dich durch üppige Welten streifen, die deine Neugier auf Schritt und Tritt belohnen.

Mein Fazit:

Der Geist der Insel bietet jenen befriedigenden Kreislauf aus Schöpfung und Entdeckung, den Spiele wie Slime Rancher 2, mit Koop-Funktionen, die das Spiel noch fesselnder machen.

18. No Man’s Sky [Die beste, riesig angelegte Sandbox mit prozedural generierten Welten zum Erkunden]

Unsere Bewertung 7.6

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Art des Spiels Sandbox-Spiel mit Erkundung einer offenen Welt und Basisbau Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch,

Nintendo Switch 2, iPad Erscheinungsjahr 2016 mit regelmäßigen umfangreichen Updates Urheber Hello Games – Entwickler und Herausgeber Durchschnittliche Spielzeit 30 bis über 300 Stunden, je nach Zielen Am besten geeignet für Liebe Abenteurer und Baumeister, die endlose Entdeckungen und einen entspannten Spielverlauf suchen Besondere Merkmale Prozedural generierte Galaxie, Aufbau von Planetenbasen, Entdeckung und Zähmung von Kreaturen, Entspannungsmodus, regelmäßige kostenlose Updates Was mir gefallen hat Die Freiheit, atemberaubende Biome zu erkunden, zu bewirtschaften und zu bebauen, während ich mein eigenes Tempo und meine eigenen Ziele bestimme

Du erwachst in einer geheimnisvollen Galaxie und bahnst dir deinen Weg durch Milliarden von Sternensystemen. Meiner Erfahrung nach, No Man’s Sky funktioniert am besten, wenn man es langsam angeht und den Rhythmus genießt. In Entspannungsmodus… wird der Kreislauf aus Scannen, Sammeln und Bauen unglaublich befriedigend. Der klare Sci-Fi-Stil und der atmosphärische Soundtrack sorgen dafür, dass sich jede Sitzung eher meditativ als missionsorientiert, und man kann leicht Stunden damit verbringen, neue Planeten zu erkunden, um den perfekten Sonnenaufgang zu finden.

Pro-Tipp Schalte den „Personal Refiner“ frühzeitig frei und lege die Baupläne für das Solarpanel und die Batterie fest. Passive Energieversorgung und mobile Raffination halten deine Stützpunkte am Laufen und ermöglichen es dir, auch unterwegs zu basteln, ohne dass es zu Engpässen im Inventar kommt.

Was mich immer wieder hierher zurückbringt, ist das Planetenhopping Schleife. Das Katalogisieren neuer Spezies, das Abbauen seltener Rohstoffe und das Errichten von Stützpunkten auf Welten meiner Wahl wird nie langweilig. Der Fortschritt durch Upgrades für Schiff, Multitool und Exoanzug vermittelt ein stetiges Gefühl des Wachstums, während das Farmen und das Herstellen von Gegenständen jeden Außenposten lebendig wirken lassen.

Mir gefällt, dass man in diesem Spiel selbst entscheiden kann, welche Art von Erlebnis man haben möchte. Man kann stundenlang bauen, handeln oder einfach durch fremde Landschaften streifen, und jeder Spielstil fühlt sich richtig an. Und wenn du jemals davon geträumt hast, über den Horizont hinauszuschauen, dann ist das Die besten Weltraumspiele Kombiniere Basteln, Entdeckungen und unendliche Weiten des Weltalls, die es zu erkunden gilt, genau wie No Man’s Sky.

Mein Fazit:

No Man’s Sky fängt die grenzenlose Entdeckungslust und das Staunen ein, die Spiele wie Slime Rancher 2 mich unendlich inspirieren.

19. Meine Zeit bei Sandrock [Der beste, ausgefeilte Wüsten-Bausimulator mit Bergbau und Kämpfen]

Unsere Bewertung 7.4

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Art des Spiels Lebenssimulations-RPG mit Handwerk, Bergbau und einfachen Kämpfen Plattformen PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr Vollversion 2023 Urheber Pathea Games – Entwickler; PM Studios und Focus Entertainment – Herausgeber Durchschnittliche Spielzeit 40 bis über 120 Stunden, je nach Handlung und Stadt-Upgrades Am besten geeignet für Spieler, die sich ein storybasiertes Aufbauspiel mit einer fesselnden Handwerksmechanik wünschen Besondere Merkmale Schrottrecycling-Wirtschaft, starkes Gremium, sprechende Charaktere, getrennte Ruinen für Bergbau und Reliktjagd Was mir gefallen hat Der Wüsten-Überlebens-Twist, der dich dazu bringt, Schrott zu hochwertigen Maschinen zu recyceln und die Stadt sinnvoll auszubauen

Du kommst als neuer Baumeister in Sandrock an und hilfst einer staubigen Grenzstadt dabei, wieder Fuß zu fassen. Es dauert nicht lange, bis man versteht, warum der Spielablauf so gut funktioniert: Ressourcen sind knapp, und jedes Stück Schrott, das man recycelt, fühlt sich wie hart erarbeitet an. Anstatt endlos Bäume zu fällen, sammelst du Schrott ein und verarbeitest ihn zu brauchbaren Teilen, um dann Maschinen miteinander zu verbinden und alles Mögliche herzustellen – von Wasserfiltern bis hin zu großen städtischen Verbesserungen. Die sonnenverwöhnte Kulisse, die zu gleichen Teilen Wilden Westen und Steampunk vereint, verleiht jedem Projekt ein solides Gefühl von Sinnhaftigkeit.

Pro-Tipp Ortmehrere Recycler + Taukollektoren am ersten Tag, dann Kettenmaschinen (Schleifer/Zivilbearbeiter) zur Besetzung hochdotierte Aufträgeschnell;Relikte scannen für Baupläne im Museum und mitnehmen Lebensmittel für mehr Ausdauer für lange Bergbaubetriebszeiten.

Während meiner Zeit mit dem Spiel hat mich der Rhythmus aus Aufträgen, Bergbau-Einsätzen und Werkstatt-Upgrades gefesselt, ohne dass es mir jemals zu anstrengend vorkam. Die Dungeons bieten leichte, leicht zugängliche Kämpfe, während soziale Quests und Feste Sandrock – das echte Leben.

Mir ist aufgefallen, dass viele Spieler es lieben, wie die auf Schrott basierende Wirtschaft und der stetige Fortschritt bei den Werkzeugen klare mittelfristige Ziele schaffen, und ich stimme dem voll und ganz zu. Es fühlt sich an, als ob Portia hat sich weiterentwickelt, mit einem gleichmäßigeren Erzählrhythmus, tiefgründigeren Handlungswendungen und einer stärkeren Zielstrebigkeit.

Mein Fazit:



Meine Zeit bei Sandrock baut auf allem auf, was Portia geschaffen hat, und schafft dabei eine ausgewogene Mischung aus Abenteuer, Handwerk und herzlicher Erzählkunst.

20. Pokémon Violett [Das beste Open-World-RPG zum Sammeln und Bekämpfen von Kreaturen]

Unsere Bewertung 6.5

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Art des Spiels Ein Open-World-Spiel zum Sammeln von Kreaturen und ein rundenbasiertes Rollenspiel Plattformen Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2022 Urheber Game Freak – Entwickler; Nintendo/The Pokémon Company – Herausgeber Durchschnittliche Spielzeit 30 bis über 70 Stunden für die Story und die DEX-Ziele Am besten geeignet für Spieler, die es lieben, zu fangen, zu trainieren und im Team zusammenzuarbeiten, während sie die Welt frei erkunden Besondere Merkmale Die vollständig offene Welt von Paldea, drei parallele Handlungsstränge, die Kampfmechanik „Terastallisierung“, Koop-Modus für 4 Spieler Was mir gefallen hat In meinem eigenen Tempo durch Paldea streifen, seltene Monster in freier Wildbahn entdecken und Teams rund um neue Tera-Typen zusammenstellen

Sie kommen an inNaranja Academy und mach dich auf den Weg durch Paldea, um dein eigenes Abenteuer zu gestalten. Aus meiner Erfahrung heraus Lila Endlich lässt sich Pokémon wie ein echtes Open-World-RPG spielen. Ich fand es toll, zwischen den Städten hin und her zu ziehen, alles zu fangen, was mir begegnete, und zu entscheiden, ob ich mich erst an die Arenen machen, Titan-Pokémon jagen oder mich zuerst mit Team Star anlegen wollte.

Pro-Tipp Schalte Sandwich-Rezepte frühzeitig frei, um die Begegnungswahrscheinlichkeit zu erhöhen. Wenn du die richtigen Sandwiches kombinierst, steigert sich die Spawn-Wahrscheinlichkeit für die von dir angestrebten Arten erheblich und der Abschluss des Dex-Projekts wird beschleunigt.

Je mehr Zeit ich damit verbrachte, desto mehr fiel mir auf, dass die Schleife zwar klassisch, aber flexibler ist. Man fängt an und trainiert ab 400 und mehr Pokémon, besiege acht Arenen in beliebiger Reihenfolge und schließe dann die letzten Handlungsstränge des Endspiels ab. Terastallisierung Fügt dem Kampf eine raffinierte Ebene hinzu, indem es den Typ eines Pokémon verändert, was zu unterhaltsamen Kontermöglichkeiten und Teamzusammensetzungen führt. Der Koop-Modus eignet sich gut zum Erkunden, für die Jagd nach Shiny-Pokémon und für Raids.

Viele Nutzer schätzen die Freiheit und Vielfalt, weil sie die Welt in eine lebendige Safari verwandeln, und ich stimme ihnen zu. Die Leistung auf der Switch kann zwar gelegentlich nachlassen, doch das trübt den Sammelspaß selten. Und schließlich für alle, die es lieben, einzigartige Kreaturen zu sammeln, ist das Die besten Pokémon-Spiele wieder jenes Gefühl von Neugier und Freude wecken, das Slime Rancher von dem die Fans nicht genug bekommen können.

Mein Fazit:



Pokémon Violett vermittelt denselben Sammel- und Entdeckergeist, den man aus Spielen wie Slime Rancher 2, was beweist, dass das Entdecken immer Spaß macht.

Mein Fazit

Nach Dutzenden von Stunden in diesen Welten habe ich festgestellt, dass dein das perfekte nächste Spiel Das hängt davon ab, welcher Aspekt von „Slime Rancher“ dich am meisten begeistert hat. Im Folgenden findest du meine Top-Empfehlungen, die jeweils auf einen bestimmten Spielstil zugeschnitten sind.

Für sanfte Abenteurer → Stardew Valley . Ein einladendes, ganz nach eigenem Tempo gestaltbares Leben auf dem Bauernhof und in der Stadt, in dem tägliche Routinen, gemütliche Musik und offene Ziele einen entspannten Ablauf ohne jeglichen Druck schaffen.

→ . Ein einladendes, ganz nach eigenem Tempo gestaltbares Leben auf dem Bauernhof und in der Stadt, in dem tägliche Routinen, gemütliche Musik und offene Ziele einen entspannten Ablauf ohne jeglichen Druck schaffen. Für Kreaturensammler → Pokémon Violett . Eine Safari durch Paldea, bei der man sich frei bewegen kann und die Neugier und Teamgeist belohnt – mit flexiblen Zielen und einem befriedigenden Spielfortschritt.

→ . Eine Safari durch Paldea, bei der man sich frei bewegen kann und die Neugier und Teamgeist belohnt – mit flexiblen Zielen und einem befriedigenden Spielfortschritt. Für Erstbauer → No Man’s Sky . Errichte Basen und sammle Ressourcen in atemberaubenden Biomen im „Relaxed“-Modus, in dem du in deinem eigenen Tempo erkunden, scannen und erschaffen kannst.

→ . Errichte Basen und sammle Ressourcen in atemberaubenden Biomen im „Relaxed“-Modus, in dem du in deinem eigenen Tempo erkunden, scannen und erschaffen kannst. Für Spieler von Alt-Life-Simulationen → Meine Zeit bei Sandrock . Schrottverwertung, Aufträge und leichte Kämpfe verleihen jedem Upgrade einen Sinn, ohne die gemütliche Atmosphäre zu beeinträchtigen.

→ . Schrottverwertung, Aufträge und leichte Kämpfe verleihen jedem Upgrade einen Sinn, ohne die gemütliche Atmosphäre zu beeinträchtigen. Für Mitglieder der Gärtnergemeinschaft → Gemeinsam auf dem Bauernhof . Dank Echtzeit-Timer für Ernten und übersichtlicher Berechtigungen lassen sich gemeinsame Farmen mühelos verwalten – ideal für gemeinsame Spielrunden mit Freunden.

→ . Dank Echtzeit-Timer für Ernten und übersichtlicher Berechtigungen lassen sich gemeinsame Farmen mühelos verwalten – ideal für gemeinsame Spielrunden mit Freunden. Für designorientierte Kreative → Hokko Life . Umfangreiche Werkzeuge zur Möbel- und Stadtgestaltung verwandeln Kreativität in Fortschritt – ideal, wenn das Einrichten dein oberstes Ziel ist.

→ . Umfangreiche Werkzeuge zur Möbel- und Stadtgestaltung verwandeln Kreativität in Fortschritt – ideal, wenn das Einrichten dein oberstes Ziel ist. Für Untergrund-Bastler → Kernwächter . Bergbau, Landwirtschaft und Bosskämpfe verschmelzen zu einem angenehmen Spielablauf, der besonders mit einer kleinen Koop-Gruppe Spaß macht.

→ . Bergbau, Landwirtschaft und Bosskämpfe verschmelzen zu einem angenehmen Spielablauf, der besonders mit einer kleinen Koop-Gruppe Spaß macht. Für Voxel-Bastler → Staxel. Block-für-Block-Bauen trifft auf gemütliche dörfliche Aufgaben – für eine entspannte, äußerst modifizierbare Sandbox.

Häufig gestellte Fragen

Welches Spiel ist am ehesten mit „Slime Rancher 2“ vergleichbar?

Das beste Spiel, das dem ähnelt Slime Rancher 2 is Stardew Valley. Wer ausgefallene Kreaturen fangen möchte, sollte sich „Bugsnax“ aussuchen; wer lieber storybasiertes Basteln und Erkunden mag, sollte „Meine Zeit in Portia“ ausprobieren. Alle drei Spiele bieten diesen gemütlichen Kreislauf aus Neugier, Sammeln und entspanntem Vorankommen.

Was für ein Spiel ist „Slime Rancher 2“?

Slime Rancher 2 ist ein Abenteuer aus der Ich-Perspektive, bei dem es um Viehzucht und Erkundung auf Rainbow Island geht. Du sammelst und pflegst Schleimwesen, bastelst Gadgets, baust deine Basis aus und erkundest farbenfrohe Biome ganz nach deinem eigenen Tempo. Die lockere Handlung und das auf Kreativität ausgerichtete Gameplay machen es zu einem der entspannendsten Sandbox-Erlebnisse.

Ist „Slime Rancher 2“ genauso gut wie der erste Teil?

Slime Rancher 2 ist für die meisten Spieler genauso gut wie der erste Teil, wenn nicht sogar besser. Es verfeinert die Erkundung, die Grafik und die Gadgets, bewahrt dabei aber das Herzstück und den gemütlichen Rhythmus des Originals. Manche vermissen zwar die Frische des ersten Spiels, doch die Fortsetzung bietet eine flüssigere, lohnendere Welt, die es zu erkunden gilt.

Sollte ich „Slime Rancher 1“ vor „2“ durchspielen?

Nein, du musst nicht fertig werden Slime Rancher 1 Meiner Meinung nach noch vor Teil 2. Die Fortsetzung ist ein eigenständiges Spiel mit einer neuen Insel und einer in sich geschlossenen Geschichte. Neulinge können direkt einsteigen, die Grundlagen schnell erlernen und das friedliche Leben auf der Ranch sowie das Erkunden genießen, ohne den ersten Teil gespielt zu haben.

Wie lang ist „Slime Rancher 2“?

Slime Rancher 2 Die Hauptspielzeit für Erkundung und Upgrades beträgt etwa 20 bis 40 Stunden. Perfektionisten, die jeden Schleim, jedes Gadget und jedes Dekorationselement sammeln, können je nach Spielstil und Zielen beim Aufbau der Basis leicht mehr als 60 Stunden erreichen.