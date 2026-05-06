Die 12 besten Spiele wie Terraria im Jahr 2025: Das Abenteuer geht weiter

Nach Abschluss Terraria… gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten: entweder mit Mods spielen oder nach ähnlichen Spielen suchen TerrariaGeändertTerraria ist großartig, versteht mich nicht falsch – aber nachdem man so ein gutes Spiel gespielt hat (kaum zu glauben, dass es schon vor über einem Jahrzehnt erschienen ist!), ist es eine gute Idee, sich eine kleine Auszeit zu gönnen und sich auf ein ganz anderes Abenteuer einzulassen.

Deshalb bin ich hier. In dieser Liste von Spielen wie Terraria… geben wir euch einen kurzen Überblick über einige fantastische Titel, darunter Sandbox-Spiele, Farm-Simulationen und anspruchsvolle Open-World-Survival-Spiele, die euch sicher dabei helfen werden, das Terraria Juckreiz!

Unsere Top-Empfehlungen für Spiele wie Terraria

Nun, jedes Spiel auf dieser Liste ist fantastisch, aber einige davon heben sich deutlich von den anderen ab:

Bergbau, Handwerk (2011) – Die ursprüngliche Sandbox, mit der alles begann. Du kannst wahnsinnige Bauwerke errichten, stundenlang nach Bodenschätzen graben und in einer Welt überleben, die du buchstäblich selbst gestalten kannst. Ein wahr gewordener Traum für jeden TerrariaLüfter Stardew Valley (2016) – Wenn dich das Graben, Basteln und Gestalten deines eigenen Raums in den Bann gezogen hat Terraria, Stardew Valley Das trifft den Nagel auf den Kopf. Landwirtschaft, Fischfang und der Ausbau des Hofes sorgen auf entspannte, fesselnde Weise für denselben befriedigenden Spielfluss. Starbound (2016) – BildTerraria, aber mit Planeten – vielen Planeten. Du kannst die Galaxie erkunden, bauen und kämpfen und dabei neue Biome, verrückte Kreaturen und jede Menge Beute entdecken – alles, was sich ein Sandbox-Fan nur wünschen kann.

Auch wenn dies die besten Titel auf dieser Liste sind, solltest du dir auf jeden Fall alle ansehen, denn es sind allesamt großartige Spiele!

Die 12 besten Spiele ähnlich wie Terraria

Es ist schwer zu sagen, was ein Spiel ähnlich macht wie Terraria. Vielleicht ist es die 2D-Perspektive, vielleicht der Abenteueraspekt, manche mögen vielleicht die Kämpfe, während andere einfach nur das Bauen mögen. Auf dieser Liste ist für jeden etwas dabei, und ganz gleich, welcher Aspekt von Terraria Was auch immer dir am besten gefällt, hier findest du bestimmt etwas, das dir gefällt:

1. Bergbau, Handwerk [Ideal für Fans kreativer Sandbox-Spiele]

Unsere Bewertung 10

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Plattformen PC, Linux, Mac OS, New 3DS, Wii U, Switch, PS Vita, PS3/4/5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S, Android, iOS Erscheinungsjahr 2011 Urheber Mojang Studios (von Microsoft übernommen) Durchschnittliche Spielzeit Variabel (anpassbar)

Bergbau, Handwerk hat die Sandbox-Genre seit mehr als einem Jahrzehnt aus einem einzigen Grund: Freiheit. Man kann alles bauen, jeden Winkel erkunden und auch Jahre später noch Neues entdecken. Das kommt einer leeren Leinwand für die Fantasie in der Welt der Spiele so nahe wie kaum etwas anderes.

SpielenBergbau, Handwerk fühlt sich auch nach Tausenden von Stunden noch frisch an. Das Tempo bestimmen ganz allein Sie: Entspanne dich im Kreativmodus oder gestalte das Spielerlebnis ganz nach deinen Vorstellungen um. Mir gefällt, dass es für jeden Spielertyp etwas bietet – für Entdecker, Baumeister, Ingenieure und Chaosmacher.

Warum wir uns dafür entschieden haben Bergbau, HandwerkDas offene Gameplay des Spiels hat sich zu einem Maßstab für das Genre entwickelt. Die schiere Vielfalt an Spielmöglichkeiten (von Einzelspieler-Runs bis hin zu riesigen Mod-Servern) sorgt dafür, dass es noch lange nach dem Verschwinden der meisten anderen Spiele aktuell bleibt.

Sein Charme ist zeitlos, auch wenn ich zugeben muss, dass es mit der Zeit etwas eintönig werden kann, wenn man alles schon gesehen hat. Trotzdem, mit Freunden, Jede Sitzung ist anders.

Die schlichte, blockartige Grafik hat die Zeit besser überstanden, als irgendjemand erwartet hätte. Die lebhaften Farben der Welt, die neuen Lichteffekte und der Soundtrack schaffen eine ruhige, aber fesselnde Atmosphäre, die zu jeder Stimmung passt.

Mein Fazit: Bergbau, Handwerk ist nach wie vor die ultimative kreative Spielwiese. Sie ist grenzenlos, individuell und perfekt für alle, die sich eine Welt wünschen, die sich ständig weiterentwickelt.

2. Stardew Valley [Ideal für Fans von gemütlichen Aufbauspielen und Lebenssimulationen]

Unsere Bewertung 9.7

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Plattformen PC, Linux, Mac OS, Switch, PS Vita, PS4, Xbox One, iOS, Android Erscheinungsjahr 2016 Urheber ConcernedApe Durchschnittliche Spielzeit Variabel (anpassbar)

Stardew Valley ist mein Lieblingsspiel, wenn ich eine Auszeit vom Trubel brauche. Es ist eine harmonische Mischung aus Farmleben und einer gemächlichen Erzählweise, die einen nie in Eile treibt. Dieses Spiel besticht durch eine Herzlichkeit und Liebe zum Detail, wie man sie bei anderen Spielen selten findet Spiele wieStardew Valley. Du erbst den alten Bauernhof deines Großvaters, und von da an liegt es ganz bei dir, wie du dein Leben gestaltest.

Das Spiel fühlt sich sehr persönlich an. Jeder Spieltag hält etwas Neues bereit: Getreide ernten, Minen erkunden, Werkzeuge verbessern oder mit Dorfbewohnern sprechen. Es ist entspannend, aber man hat immer das Gefühl, voranzukommen. Der Reiz liegt in seinem Spieltempo: Es belohnt sowohl sorgfältige Planung als auch ungezwungenes Spielen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Stardew Valley fesselt die Spieler mit seinem unendlichen Wiederspielwert und seiner herzlichen Atmosphäre. Es ist eines der wenigen Spiele, bei denen sich harte Arbeit wie eine Wohltat anfühlt.

Mein einziger Kritikpunkt? Sobald man die Spielmechaniken beherrscht, Im späten Spielverlauf kann es sich etwas zu routinemäßig anfühlen. Aber genau das macht seinen Reiz aus.

Die Pixelgrafik strahlt vor Charakter. Jede Jahreszeit hat ihren ganz eigenen Charme, der Soundtrack ist der Inbegriff von Wohlbehagen, und die Atmosphäre fühlt sich an wie zu Hause. Nur wenige Spiele erreichen diese emotionale Wärme.

Mein Fazit: Stardew Valley ist der Inbegriff für gemütliches Gaming: kreativ, entspannend und wie geschaffen für Spieler, die sich erholen möchten, ohne ihren Spielfortschritt zu verlieren.

3. Starbound [Ideal für Fans der Weltraumforschung]

Unsere Bewertung 9.5

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Plattformen PC, Linux, Mac OS, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2016 Urheber Chucklefish Durchschnittliche Spielzeit 30 Stunden

StarbounddauertTerraria’s Formel und schießt sie ins All. Du beginnst als gestrandeter Entdecker nach dem Untergang der Erde und reist über prozedural generierte Planeten, um zu überleben und die Zivilisation wieder aufzubauen. Diesein fantastisches Indie-Spiel ist ehrgeizig und bietet jede Menge Freiheit. Jeder Planet hat seine eigene Atmosphäre, seine eigenen Lebewesen und Geheimnisse, die darauf warten, entdeckt zu werden.

Es fühlt sich an wie ein endloses Abenteuer mit klarer Zielrichtung. Die Kämpfe sind rasant, das Handwerkssystem ist vielschichtig und die Geschichte überraschend emotional. Mir gefällt, wie sich jeder Planet wie von Hand gefertigt anfühlt, auch wenn er zufällig entstanden ist. Die Story-Missionen geben dir einen Anhaltspunkt, während das Erkunden das Verlangen nach „noch einer Welt“ stillt. Die Menüs wirken anfangs vielleicht etwas umständlich, aber sobald man sich daran gewöhnt hat, ist es ein reines Entdeckungserlebnis.

Warum wir uns dafür entschieden haben Starbound verbindet fesselnde Erzählkunst mit uneingeschränkter kreativer Freiheit. Jeder Planet, den du besuchst, hat seinen Sinn, und du bleibst gespannt darauf, was als Nächstes kommt.

Optisch verbindet es farbenfrohe Pixelkunst mit einem Gefühl kosmischer Verwunderungr. Der Soundtrack passt perfekt: ruhig und eindringlich, wenn man auf Erkundungstour ist, triumphierend, wenn man etwas Neues erschafft.

Mein Fazit: Starbound fängt den Reiz des Entdeckens besser ein als die meisten Sandbox-Spiele. Es ist eines der besten Weltraumabenteuer, in das man sich stundenlang vertiefen kann.

4. Kernwächter [Ideal für Fans von RPG-Fortschrittssystemen]

Unsere Bewertung 9

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Plattformen PC, Linux, Switch, PS4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2022 (Early Access), 2024 (vollständige Veröffentlichung) Urheber Fireshine Games Durchschnittliche Spielzeit 40 Stunden

Kernwächter versetzt dich in eine ein leuchtendes unterirdisches Labyrinth, das teils geheimnisvoll, teils gefährlich ist. Du fängst bei Null an, gräbst dich durch Tunnel, entdeckst Schätze und kämpfst gegen seltsame Kreaturen, während du immer stärker wirst. Es ist eine Mischung aus Überlebensabenteuer und der RPG-Spielverlauf, der mich sofort in seinen Bann gezogen hat.

Was mir besonders gefällt, ist, wie das Spiel Neugier belohnt. Jede Aktion (Bergbau, Kochen, Kämpfen) bringt Fertigkeits-EP ein, die an einen Baum gebunden sind, damit kannst du deinen Charakter ganz nach deinen Vorstellungen gestalten. Spiel es im Einzelspielermodus für ein gemütliches Spielerlebnis oder mit Freunden für volles Chaos. Manche Kämpfe werden immer schwieriger, aber die Befriedigung, jeden Sieg zu erringen, hält dich am Ball.

Warum wir uns dafür entschieden haben Kernwächter erweitert das Sandbox-Gameplay um RPG-Elemente. Das Fertigkeitensystem und die Boss-Mechaniken verleihen dem Spiel Tiefe, ohne dabei die Zugänglichkeit zu beeinträchtigen.

Die Beleuchtung ist wunderschön. Die dunklen Höhlen leuchten in bunten Farben, und die sanfte Hintergrundmusik sorgt für eine überraschend entspannte Atmosphäre. Die Pixelgrafik verbindet Charme und Atmosphäre auf perfekte Weise.

Mein Fazit:Kernwächter ist ein tiefgründiges und lohnendes Survival-RPG für Fans von Koop-Spielen und stetigem Fortschritt. Jeder Durchlauf ist ein echtes Erfolgserlebnis.

5. Die Alters [Ideal für Fans von Science-Fiction-Geschichten]

Unsere Bewertung 8.9

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Plattformen PS5, Xbox Series X|S, Xbox Cloud Gaming, PC Erscheinungsjahr 2025 Urheber 11 Bit Studios Durchschnittliche Spielzeit Etwa 20 Stunden

Die Alters nimmt das Konzept des Überlebens auf und verwandelt es in etwas zutiefst Persönliches. Du spielst Jan Dolski, einen einsamen Arbeiter, der auf einem feindlichen Planeten gestrandet ist und keinen Ausweg hat – außer einer einzigen, erschreckenden Möglichkeit: dich selbst zu klonen. Jedes „Alter“, das du erschaffst, ist eine Version von dir, die eine andere Lebensentscheidung getroffen hat

Es fühlt sich intensiv und seltsam menschlich an. Mir hat besonders gefallen, wie jede Begegnung mit deinen Klonen ein Stück davon offenbart, wer Jan hätte sein können: ein Ingenieur, ein Feigling, ein Träumer. Das Tempo mag anfangs etwas langsam wirken, aber sobald man den Rhythmus verstanden hat, zieht einen die Geschichte regelrecht in ihren Bann.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die Alters verbindet Basisbau-Mechaniken mit emotionaler Erzählkunst. Jeder Klon erweitert sowohl das Gameplay als auch die Handlung um eine neue Ebene, wodurch selbst alltägliche Überlebensaufgaben an Bedeutung gewinnen.

Optisch ist der Film eindringlich. Flackernde Maschinen und einsame Gänge lassen jede Szene wie einen halb vergessenen Traum wirken. Die Musik ist eher minimalistisch gehalten, sodass Stille und Spannung den Großteil der Wirkung übernehmen.

Mein Fazit: Die Alters ist eine mutige, emotionale Überlebensgeschichte, die einen ganz anders berührt. Sie ist perfekt für Spieler, die Science-Fiction lieben, die zum Nachdenken anregt und die sich fragen, wer sie unter Druck wohl werden würden.

6. Dragon Quest Builders 2 [Ideal für storyorientierte Entwickler]

Unsere Bewertung 8.8

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Plattformen PC, Switch, PS4, Xbox One, Xbox Series X Erscheinungsjahr 2018 Urheber Square Enix, Koei Tecmo Games, Omega Force Durchschnittliche Spielzeit 60 Stunden

Es gibt viele Genres, die Dragon Quest hätte sich nach seinen RPG-Wurzeln in folgende Richtungen entwickeln können: Echtzeit-Action-RPGs, Lebenssimulationen, vielleicht sogar ein Plattformspiel. Stattdessen bekamen wir Dragon Quest Builders 2 – ein Sandbox-Survival-Abenteuerspiel und eine willkommene Überraschung.

Du beginnst als schiffbrüchiger Baumeister, der eine verwüstete Insel wiederaufbauen muss, während die Geheimnisse hinter seiner verfluchten Geschichte aufdeckeny. Das ist kreative Freiheit, verpackt in einer bezaubernden Geschichte.

Das Gameplay im Alltag macht richtig Spaß: Du kannst Ressourcen sammeln, aufwendige Stützpunkte errichten und gemeinsam mit deinem Kumpel Malroth Monster abwehren. Es ist eines dieser Spiele, bei denen man selbst beim Sammeln von Materialien ein Lächeln auf den Lippen hat. Die Kämpfe sind einfach, machen aber Spaß, und das Bauen fühlt sich intuitiv an. Die Quests können zwar etwas eintönig werden, doch der Charme und der Humor der Welt machen das wieder wett.

Warum wir uns dafür entschieden haben Dragon Quest Builders 2 zeichnet sich dadurch aus, dass es der Kreativität einen Sinn verleiht. Jedes Bauwerk, das du errichtest, hat einen Zweck und verbindet Fortschritt und Handlung nahtlos miteinander.

Es ist auch wunderschön. Die farbenfrohen Umgebungen, die ausdrucksstarken Figuren und der beschwingte Soundtrack sorgen für eine lockere und lebhafte Atmosphäre. Es sieht aus und klingt nach purem Abenteuer.

Mein Fazit:Dragon Quest Builders 2 ist perfekt für Spieler, die Struktur mit Freiheit lieben. Es ist fröhlich, herzlich und macht von Anfang bis Ende Spaß.

7. Erforderlich [Ideal für Fans von Top-Down-Sandbox-Spielen]

Unsere Bewertung 8.6

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Plattformen PC, Linux, Mac OS Erscheinungsjahr 2019 (Vorabzugang) Urheber Fair Games ApS Durchschnittliche Spielzeit Über 30 Stunden (anpassbar)

Erforderlich ist der Außenseiter unter den Sandbox-Crafting-Spielen. Es greift die Essenz von Terraria aber wechselt zu einer Vogelperspektive, die die Spielweise völlig verändert. Du beginnst auf einer einsamen Insel, ausgerüstet mit einfachen Werkzeugen und großen Träumen, und baust dir deinen Weg in eine sich ausdehnende Welt voller Entdeckungen und Automatisierung.

Der Spielablauf bietet genau die richtige Balance zwischen Spielspaß und Herausforderung. Mir gefällt, wie schnell es süchtig macht: In einem Moment schürfst du noch Kupfer, im nächsten leitest du schon eine blühende Siedlung. NPCs spielen tatsächlich eine wichtige Rolle: Sie knüpfen Handelsbeziehungen und helfen dabei, die langweiligen Aufgaben zu automatisieren. Es ist nicht das schönste Spiel auf dem Markt, aber die Spieltiefe macht das mehr als wett.

Warum wir uns dafür entschieden haben Erforderlich legt den Schwerpunkt auf langfristiges Wachstum und von den Spielern gestaltete Welten. Es fängt das Gefühl von „noch eine Aufgabe“ perfekt ein.

Die Optik ist schlicht, aber zweckmäßig, mit einem Retro-Look, der einen schnell in seinen Bann zieht. Der Soundtrack sorgt für eine entspannte und fesselnde Atmosphäre.

Mein Fazit: Erforderlich ist das versteckte Juwel unter den Sandbox-Abenteuern. Es bietet endlosen Spielspaß und ist ideal für Spieler, die Wert auf Kontrolle und den Aufbau einer Gemeinschaft legen.

8. Valheim [Ideal für Fans von Survival- und Erkundungsspielen]

Unsere Bewertung 8.3

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Plattformen PC, Linux, Mac OS, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2021 (Vorabzugang) Urheber Iron Gate Studio, Fishlabs (Xbox) Durchschnittliche Spielzeit Über 100 Stunden (modifizierbar)

Valheim versetzt dich in ein Wikinger-Jenseits, wo Überleben bedeutet, zu bauen, Dinge herzustellen und gegen Götter zu kämpfen. Es ist riesig und steckt voller Geschichten, die nur darauf warten, erzählt zu werden. Ich habe Stunden damit verbracht, Holz zu hacken, und entdecke immer noch neue Orte, die es zu erkunden gilt.

Der Spielverlauf ist sehr befriedigend: Schwierigere Biome bedeuten bessere Ausrüstung, und bessere Ausrüstung bedeutet größere Kämpfe. Die Kämpfe sind intensiv, das Erkunden fühlt sich sinnvoll an und das Bauen ist flexibel genug, um die Kreativität anzuregen. Der anfängliche Grind kann zermürbend sein, aber sobald man in Fahrt gekommen ist, fällt es schwer, aufzuhören.

Warum wir uns dafür entschieden haben Valheim fesselt die Spieler durch seine ausgewogene Mischung aus Herausforderung und Kreativität. Es belohnt Geduld und Teamwork mit wirklich befriedigenden Etappenzielen.

Der Grafikstil ist angesichts des Umfangs atemberaubend. Die Low-Poly-Grafik in Verbindung mit dynamischer Beleuchtung schafft Momente, die direkt aus der Fantasy-Kunst stammen könnten. Der Soundtrack findet genau die richtige Balance zwischen Ruhe und Epik.

Mein Fazit: Valheim ist Survival vom Feinsten: anspruchsvoll, befriedigend und unvergesslich für Spieler, die sich nach Abenteuer und kreativer Freiheit sehnen.

9. Palworld [Ideal für Sammler von Sandkasten-Kreaturen]

Unsere Bewertung 8

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Plattformen PC, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2024 Urheber Taschenpaar Durchschnittliche Spielzeit über 70 Stunden

Palworld Das passiert, wenn Chaos auf Charme trifft. Es verbindet das Fangen von Monstern, das Basteln und das Überleben zu einer absurden, fesselnden Mischung. DieDie Gezeiten von Terraria „Crossover“ hat sich seinen Platz als eines der wildesten Spiele des Jahres gesichert.

Du kannst Stützpunkte errichten, riesige Gebiete erkunden und Kreaturen namens „Pals“ einfangen, die dir beim Kämpfen oder Fliegen helfen. Das ist Freiheit in höchster Potenzn. Das NeueTerraria Bosse und neue Funktionen sorgen dafür, dass sich das Spiel schnell weiterentwickelt, auch wenn es bei umfangreichen Updates zu Leistungseinbußen kommen kann.

Warum wir uns dafür entschieden haben Palworld zeichnet sich dadurch aus, dass es Genres miteinander vermischt, die eigentlich nicht zusammenpassen sollten – und es schafft es irgendwie, dass alles zusammenpasst.

Und außerdem – die Terraria Crossover ist endlich da in Palworld, und es ist ehrlich gesagt einfach großartig. Die kostenlose Die Gezeiten von Terraria Update veröffentlicht am 25. Juni 2025, und es steckt voller Elemente, die sich anfühlen, als kämen sie direkt aus Terraria — neue Biome, ein vollwertiger Themen-Dungeon und sogar die Bosse „Auge von Cthulhu“ und „Mondfürst“, die man tatsächlich als Kumpel fangen kann.

Außerdem erhalten SieTerraria-inspirierte Ausrüstung, Waffen und Materialien, die perfekt in Palworlds Überlebens-Grind. Es ist krass, wie diese beiden Welten aufeinanderprallen, und irgendwie funktioniert es einfach. Wenn du auf Sandbox-Crafting und das Sammeln von Kreaturen stehst, ist dieses Update ein absoluter Volltreffer – es ist Terraria’s Retro-Soul-Treffen Palworlds chaotische Energie auf die bestmögliche Weise.

Mein Fazit: Palworld ist der pure Sandbox-Wahnsinn für Spieler, die kreatives Chaos und absolute Freiheit beim Experimentieren suchen.

10. Eingehüllt [Ideal für Fans von Dark-Fantasy-Survival-Spielen]

Unsere Bewertung 7.7

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Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2024 (Vorabzugang) Urheber Keen Games Durchschnittliche Spielzeit über 60 Stunden

Eingehüllt versetzt dich in eine verdorbene Welt, in der schon die Luft selbst giftig ist. Du gehörst zu den Flammengeborenen und kämpfst dafür, die Zivilisation aus der Asche wiederaufzubauen. Es ist teils Rollenspiel, teils Aufbauspiel und durch und durch eine Herausforderung.

Das Gameplay ist intensiv, aber befriedigend. Das Herstellen von Waffen, das Erkunden von Ruinen und das Säubern von Gebieten vermittelt das Gefühl, zielgerichtete Fortschritte zu erzielen. Ich liebe die Freiheit, meine Basis auszubauen, während ich meine Fähigkeiten verbessere und gegen gefährliche Bosse kämpfe.

Warum wir uns dafür entschieden haben Eingehüllt fesselt durch seine Mischung aus Weltgestaltung und Überlebensspannung. Jeder Sieg fühlt sich an, als würde man verlorenes Terrain zurückerobern.

Die Grafik hat mich umgehauen: eine handgefertigte Voxel-Welt mit stimmungsvoller Beleuchtung und eindringlichem Sounddesign. Jeder Sturm und jeder Sonnenaufgang fühlt sich wie etwas Bewusstes an.

Mein Fazit: Eingehüllt ist ein düsteres, anspruchsvolles Survival-RPG, das Durchhaltevermögen belohnt. Es richtet sich an Spieler, die unter Druck zu Höchstleistungen auflaufen.

11. Don’t Starve Together [Ideal für eingefleischte Survival-Fans]

Unsere Bewertung 7.5

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Plattformen PC, Linux, OS X, Wii U, Switch, PS Vita, PS3/4, Xbox One, Android, iOS Erscheinungsjahr 2015 Urheber Klei Entertainment Durchschnittliche Spielzeit Variabel (anpassbar)

Don’t Starve Together ist Überleben in seiner reinsten Form. Du wachst auf, sammelst Vorräte und hoffst, dass die Nacht dich nicht umbringt. Es ist seltsam und unvorhersehbar.

Im Koop-Modus herrscht das reinste Chaos: Der eine hungert, der andere hat sich verlaufen, wieder ein anderer steht in Flammen. Ich finde es toll, wie es aus Misserfolgen Spaß macht. Jeder Fehler lehrt dich etwas Neues. Der Schwierigkeitsgrad ist hoch, aber genau das macht den Reiz aus. Die Lernkurve ist steil, aber die Erfolge sind umso schöner.

Warum wir uns dafür entschieden haben Don’t Starve Together funktioniert, weil es Unvorhersehbarkeit zulässt. Es zwingt die Spieler dazu, sich ständig anzupassen, selbst wenn alles aus den Fugen gerät.

Die Grafik im Tim-Burton-Stil und die unheimliche Musik verleihen dem Ganzen eine ganz eigene Atmosphäre. Es ist gruselig, aber lustig, düster, aber schön.

Mein Fazit: Don’t Starve Together ist die perfekte Mischung aus Herausforderung und Kreativität. Es ist knallhart und wie geschaffen für Überlebenskünstler, die das Chaos lieben.

12. Hollow Knight [Ideal für Fans von Action-Adventures]

Unsere Bewertung 7.3

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Plattformen PC, Linux, Mac OS, Switch, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2017 Urheber Team Cherry Durchschnittliche Spielzeit 30–40 Stunden

Im Gegensatz zuTerraria, ein Survival-Sandbox-Spiel mit Action-Elementen, ein tolles Spiel wie Hollow Knight ist ein geradlinigeres Metroidvania. Du spielst einen kleinen Ritter, der das zerstörte Königreich Hallownest erkundet, während du dich durch atemberaubend gestaltete Gebiete kämpfst. Es ist spannend, herausfordernd und voller Geheimnisse.

Jeder Kampf fühlt sich persönlich an. Du musst jeden Schlag und jeden Zauber genau timen, um zu überleben. Die Herausforderung kann hart sein, aber genau das macht den Fortschritt so befriedigend. Hier wird dir niemand an die Hand genommen, es geht nur um Erkundung und Geschicklichkeit. Ich erinnere mich, dass ich unzählige Male gestorben bin, bevor ich einen Boss endlich besiegen konnte; dieser Adrenalinkick lässt nie nach.

Warum wir uns dafür entschieden haben Hollow Knight legt fest, wie sich moderne Metroidvanias anfühlen sollten: präzise, fesselnd und lohnend für geschicktes Spiel.

Die handgezeichneten Grafiken und der melancholische Soundtrack sind atemberaubend. Jeder Bereich erzählt allein durch seine Atmosphäre eine Geschichte.

Mein Fazit: Hollow Knight ist ein Meisterwerk in Sachen Action und Atmosphäre. Ein absolutes Muss für alle, die Wert auf Präzision, Geduld und herausragendes Design legen.

Mein Fazit zu den besten Spielen, die Terraria ähneln

Für Spieler, die Abenteuern mit offenem Ende lieben, gibt es ein Spiel, das jedem kreativen Geist gerecht wird. Diese Welten fangen die Magie ein, die Terraria Was sich Fans wünschen: Freiheit, Entdeckungen und den Nervenkitzel, die eigene Geschichte von Grund auf selbst zu gestalten:

Für gemütliche Heimwerker → Stardew Valley . Eine ruhige Bauernhof-Simulation, die Geduld und Planung belohnt und endlose Tage voller Anbau, Handwerk und Kleinstadtcharme garantiert. Perfekt für Spieler, die es etwas ruhiger angehen lassen und eine Welt in ihrem eigenen Tempo aufbauen möchten.

. Eine ruhige Bauernhof-Simulation, die Geduld und Planung belohnt und endlose Tage voller Anbau, Handwerk und Kleinstadtcharme garantiert. Perfekt für Spieler, die es etwas ruhiger angehen lassen und eine Welt in ihrem eigenen Tempo aufbauen möchten. Für Sandbox-Ersteller → Bergbau, Handwerk . Der ultimative kreative Spielplatz, auf dem die Fantasie das Spielgeschehen bestimmt. Errichte gewaltige Bauwerke und überstehe deine eigenen Abenteuer in einer Welt, die sich ständig weiterentwickelt.

. Der ultimative kreative Spielplatz, auf dem die Fantasie das Spielgeschehen bestimmt. Errichte gewaltige Bauwerke und überstehe deine eigenen Abenteuer in einer Welt, die sich ständig weiterentwickelt. Für Survival-Abenteurer → Valheim. Ein Survival-Spiel im Wikinger-Stil, das Basisbau, Erkundung und Koop-Kämpfe miteinander verbindet. Es richtet sich an Spieler, die das Sammeln von Ressourcen lieben und den langen Weg vom Chaos zur Meisterschaft genießen.

Jedes dieser Spiele fängt auf seine Weise ein, was das Crafting in einer offenen Welt so fesselnd macht: Freiheit, Kreativität und das Gefühl unendlicher Möglichkeiten.

Häufig gestellte Fragen