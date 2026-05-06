Die 30 beliebtesten E-Sport-Spiele – Top-Titel im Jahr 2025

Die beliebtesten E-Sportarten sind Wettkampfspiele mit Millionen von Spielern und Fans weltweit. Große Turniere, riesige Preisgelder und professionelle Karrieren zeigen, dass Können und Strategie wichtiger denn je sind.

Dieser Leitfaden stellt die beliebtesten Titel vor, zeigt auf, was sie auszeichnet, und erklärt, warum die Spieler bei jedem Spiel wieder dabei sind.

Ich habe Turniere und Rückmeldungen aus der Community ausgewertet, um die Spiele zu ermitteln, die den heutigen Wettkampf-Gaming-Bereich prägen. Von rasanten Shootern über strategische MOBA-Spiele bis hin zu präzisen Kampfspielen – diese E-Sport-Titel prägen die Szene und treiben ihr Wachstum voran.

Unsere Top-Empfehlungen für E-Sport

Von allen Spielen in der E-Sport-Szene heben sich einige besonders hervor. Betrachtet man die Zahlen, den Hype und die Wettbewerbsfähigkeit der einzelnen Spiele, so sind dies die herausragenden Titel:

Mobile Legends: Bang Bang(2016)– Ein mobiles MOBA-Phänomen, das für schnelles, wettbewerbsorientiertes Spiel entwickelt wurde. Dank seiner kurzen Matches, der einfachen Steuerung und der florierenden Profiszene – insbesondere in Südostasien – gehört es zu den weltweit meistgesehenen E-Sport-Titeln. League of Legends (2009) – Der erste Platz geht an League of Legends. Bei der letzten Weltmeisterschaft erreichte sie einen Höchststand von 6.94 Millionen Zuschauer – die höchste Zahl, die es im E-Sport je gab. Counter-Strike 2 (2023) – Counter-Strike 2 folgt dicht dahinter. Das Spiel hat bereits über €4.83 Millionen Euro Preisgeld während 2025„in den ersten Monaten, was seine anhaltende finanzielle Tragfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit unter Beweis stellte.“

So stark diese E-Sport-Spiele auch sind, sie sind nur die Spitze des Eisbergs. Die E-Sport-Welt ist voll von Spielen, die eine riesige Fangemeinde aufgebaut, talentierte Profis gefördert und ganze Genres geprägt haben. Schauen wir uns nun die übrigen Top-Anwärter an.

Die 30 beliebtesten E-Sport-Spiele, die den Wettkampf-Gaming-Bereich revolutionieren

Diese beliebtesten E-Sport-Spiele setzen mit tiefgründiger Strategie, rasanten Actionsequenzen und einem riesigen Publikum neue Maßstäbe im Wettkampf-Gaming. Sie bieten Profispielern eine Bühne, auf der sie ihr Können unter Beweis stellen und Karrierechancen erschließen können, und bieten gleichzeitig Millionen von Fans weltweit ein fesselndes Erlebnis.

Kommen wir nun zur Liste der derzeit beliebtesten E-Sport-Spiele.

1. Mobile Legends: Bang Bang [Bestes mobiles E-Sport-Spiel]

Unsere Bewertung 10

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Plattformen Android, iOS Erscheinungsjahr 2016 Entwickler Moonton (eine Tochtergesellschaft von ByteDance) Durchschnittliche Spielzeit ~10–15 Minuten pro Spiel Ideal für Fans von Rasantes mobiles MOBA-Gameplay Anzahl der täglich aktiven Spieler (2025) Über 80 Millionen

Kein Handyspiel hat den E-Sport so geprägt wie Mobile Legends: Bang Bang. Das Spiel hat das Genre der mobilen MOBA-Spiele geprägt, indem es Zugänglichkeit, ausgewogene Spielbalance und eine lebendige regionale Szene vereint. Mit blitzschnellen Matches und einfacher Touch-Steuerung ist es das beliebteste Wettkampfspiel für mobile Spieler in ganz Asien, insbesondere in Südostasien, wo seine Profiligen die Zuschauerzahlen anführen.

The Mobile Legends: Bang Bang Professional League (MPL)) und sein globales Pendant, M5-Weltmeisterschaft, haben das Spiel zu einem festen Bestandteil der globalen E-Sport-Szene gemacht. Im Jahr 2024 zog die M5-Weltmeisterschaft über 5 Millionen Zuschauer in der Spitzenzeit, was beweist, dass mobile E-Sport-Titel es in puncto Begeisterung und Reichweite mit PC- und Konsolentiteln aufnehmen können.

Warum wir uns dafür entschieden haben Mobile Legends hat neu definiert, was Mobile Gaming in der wettbewerbsorientierten Welt leisten kann. Seine kurzen, actiongeladenen Matches sind perfekt für Spieler, die viel unterwegs sind, während die zunehmende Zahl internationaler Turniere zeigt, dass Mobile-Esports gekommen sind, um zu bleiben.

Jedes Team aus fünf Helden kämpft auf einer bekannten Karte mit drei Bahnen, doch der Erfolg hängt von Koordination, Timing und Anpassungsfähigkeit ab. Schnelle Entscheidungen und Teamwork entscheiden über jeden Sieg und belohnen sowohl Gelegenheitsspieler als auch Profiteams gleichermaßen.

Ab 2025 baut Moonton sein E-Sport-Ökosystem weiter aus, erhöht die Preisgelder und geht internationale Kooperationen ein. Das M6-Weltmeisterschaft wird mit dem bislang höchsten Preisgeld aufwarten und Mobile Legends damit als unangefochtenen König des mobilen E-Sports etablieren.

Mein Fazit: Mobile Legends: Bang Bang ist die perfekte Mischung aus Zugänglichkeit und Wettkampf. Egal, ob du Gelegenheitsspieler oder angehender Profi bist – es bietet Nonstop-Action und ein E-Sport-Erlebnis, das es mit den größten PC-Titeln aufnehmen kann.

Was sagen die Profispieler dazu?

Karl Tzy

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Seit meiner Kindheit war mein Traum ganz einfach: für ein Team zu spielen… Früher habe ich mir vor allem viele internationale „League of Legends“-Turniere angesehen. Ihre Kämpfe und ihre Siegesmomente haben mich motiviert, der Mensch zu werden, der ich heute bin, und mich inspiriert

MobaZane

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„Wenn die Leute an ‚Mobile Legends: Bang Bang‘ denken, möchte ich einer der ersten Namen sein, die ihnen im Zusammenhang mit E-Sport in den Sinn kommen“, sagte er. „Und ein paar Weltmeistertitel zu gewinnen – das ist für mich das beste Gefühl der Welt.“

2. League of Legends [Bestes Multiplayer-Strategiespiel]

Unsere Bewertung 9.9

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Plattformen Microsoft Windows, macOS Erscheinungsjahr 2009 Entwickler Riot Games Durchschnittliche Spielzeit ~30–45 Minuten pro Sitzung Ideal für Fans von Strategisches, teambasiertes MOBA-Gameplay Anzahl der täglich aktiven Spieler (2025) Rund 30 Millionen

Kein anderer Titel im E-Sport kommt auch nur annähernd an League of Legends. Es hat das Konzept der Multiplayer-Online-Battle-Arena perfektioniert und damit die Vorlage für den heutigen Erfolg in der die besten Strategiespiele Kategorie. Im ersten Quartal des 2025, es verzeichnete mehr als 230 Millionen Menschen Schalten Sie ein – das Album führt die weltweiten Charts an.

Seine wichtigsten Turniere, wie zum Beispiel die League of Legends-Weltmeisterschaft, allgemein bekannt als Welten, sind weltweite Großveranstaltungen. An diesen Events nehmen die besten Teams aus verschiedenen regionalen Ligen teil, darunter auch Spitzenmannschaften aus Südkorea, China, Europa und Nordamerika.

Warum wir uns dafür entschieden haben Mit seinem tiefgründigen strategischen Spielverlauf und dem Wettkampf um hohe Einsätze, League of Legends hat Maßstäbe für den modernen E-Sport gesetzt. Dank seiner spannenden Matches und seiner weltweiten Reichweite ist es führend im Bereich der Multiplayer-Spiele.

Der Wettkampf im Spiel dreht sich um zwei E-Sport-Teams, die jeweils aus fünf Champions bestehen. Das Ziel ist einfach: die gegnerische Basis zu zerstören. Dahinter verbergen sich jedoch zahlreiche Strategie, Kartenkontrolle und schnelle Entscheidungen die es zu einem der Die besten Multiplayer-Spiele. Kein Spiel gleicht dem anderen, und genau das ist es, was Spieler und Zuschauer in seinen Bann zieht.

In dieser Saison,Riot Games (der Spielehersteller) hat das Spiel auf ein ganz neues Niveau gehoben. Der Preispool für MSI wurde erhöht von 250.000 bis 2 Millionen DollarundWeltmeisterschaft 2025bietet nun den mit 1,5 Millionen Euro 5 Millionen Dollar.

Unterstützt durch steigende Preisgelder und Spitzenmannschaften wie T1 und Team Liquid, League of Legends wird von Saison zu Saison stärker und ist nach wie vor ein geschätzter Bestandteil der E-Sport-Weltmeisterschaft – genau deshalb steht es ganz oben auf unserer Liste der beliebtesten E-Sport-Titel.

Mein Fazit:League of Legends ist ein Kult-E-Sport-Titel, der die Szene nach wie vor dominiert. Wenn du auf rasante, strategische Kämpfe stehst, ist dieses Spiel nach wie vor ein absolutes Muss.

Was sagen die Profispieler dazu?

Faker (Lee Sang-hyeok)

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Diese Weltmeisterschaft ist eine weitere Herausforderung für mich und eine weitere Gelegenheit, dazuzulernen. Ich werde versuchen, in der mir zur Verfügung stehenden Zeit so viel wie möglich zu lernen und zu trainieren.

Froggen

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Ich glaube, es ist sehr schwer, das Spiel zu meistern, wenn man sich nicht gegenseitig vertraut, denn heutzutage ist es vor allem ein Teamspiel. Wenn man das umsetzen kann, was man sich vorgenommen hat, wird man wahrscheinlich Erfolg haben. Bei vielen Aufstellungen drückt man einfach auf die Tasten und stürmt los, und meistens klappt das auch. Wir brauchen mehr Vertrauen in unser Team.

3. Counter-Strike 2 [Bester taktischer Shooter]

Unsere Bewertung 9.8

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Plattformen PC Erscheinungsjahr 2023 Entwickler Valve Corporation Durchschnittliche Spielzeit ~30–45 Minuten pro Sitzung Ideal für Fans von Präzises Zielen und taktische Teamarbeit Anzahl der täglich aktiven Spieler (2025) etwa 1 Million

Frage irgendeinen FPS-Fan nach ernstzunehmenden Shootern, und die Chancen stehen gut, dass er Counter-Strike. Ganz oben auf der Die besten Ego-Shooter… dieser Titel blickt auf eine lange E-Sport-Geschichte zurück. Der neueste Teil der Reihe, Counter-Strike 2, hat in Sachen Wettkampf-Gaming neue Höhen erreicht.

In den ersten Monaten des 2025, es verteilte 4,83 Millionen Dollar Preisgeld. Außerdem wurden mehr als 99 Millionen Stunden auf Twitch angesehen im 1. Quartal und behielt in diesem Zeitraum die Spitzenposition.

Warum wir uns dafür entschieden haben Counter-Strike 2 verbindet einfache Spielmechaniken mit einer unvergleichlichen taktischen Tiefe. Dank regelmäßiger Updates und einer aktiven E-Sport-Szene ist es die erste Wahl für FPS-Fans.

Das Ziel des Spiels ist einfach. Zwei Teams mit jeweils fünf Spielern versuchen entweder, die Bombe zu platzieren oder zu entschärfen, oder die gegnerische Truppe auszuschalten. Diese Einfachheit ermöglicht eine unglaubliche Komplexität in der Umsetzung. Jede neue Runde fühlt sich fast wie ein neues Denksportaufgabe an, selbst für Profis, die die Karten bereits durchgespielt haben 10,000Stunden.

Hinter den Kulissen gehen die Turnierveranstalter geschickt vor. PGL (eines der führenden Unternehmen, das hochkarätige Turniere für dieses Spiel organisiert) garantiert nun eine Auszahlung innerhalb von zwei Wochen nach den Veranstaltungen. Außerdem wurde ein spezielles Format für das Spiel um Platz drei eingeführt, um den Wettbewerb noch spannender zu gestalten. Mit regelmäßigen Updates, einem vollgepackten Turnierkalender und E-Sport-Teams von Weltklasse, Counter-Strike 2 hält sowohl Profis als auch Fans voll und ganz bei der Stange.

Mein Fazit:Counter-Strike 2 ist ein Spiel, das Präzision, Strategie und Teamwork belohnt, was es zur ersten Wahl für FPS-Fans und Wettkampfspieler gleichermaßen macht.

Was sagen die Profispieler dazu?

Also

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Mein gesamtes Spiel basiert auf instinktiven Handlungen, die ich konsequent bis zum Äußersten durchziehe. Deshalb gelingt es mir, gut zu spielen. Ich vertraue mir selbst, bin von meinem Instinkt überzeugt und glaube daran, dass ich die richtige Entscheidung treffen kann.

ZywOo

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Ich fühle mich in Counter-Strike 2 großartig; für mich ist es dasselbe Spiel wie CS:GO. Anfangs war es schwer, aber ich habe mich daran gewöhnt. Ich möchte allen zeigen, dass ich trotz der Änderungen am Spiel meine Einstellung, meinen Spielstil usw. nicht ändern werde. Ich möchte beweisen, dass man alles erreichen kann, wenn man hart arbeitet und an sich glaubt. Wenn ich bei Turnieren spiele, denke ich nicht über die Wertung nach oder darüber, ob mein Spiel gut oder schlecht ist – ich versuche einfach, so gut wie möglich zu spielen.

4. Dota 2 [Das beste kompetitive MOBA]

Unsere Bewertung 9.5

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Plattformen PC Erscheinungsjahr 2013 Entwickler Valve Corporation Durchschnittliche Spielzeit ~35–45 Minuten pro Sitzung Ideal für Fans von Komplexes strategisches MOBA mit hohem Schwierigkeitsgrad Aktive Spielerbasis (2025) etwa 500.000

Dota 2 bleibt ein Eckpfeiler des Genres der Multiplayer-Online-Battle-Arena und eine treibende Kraft unter den beliebten E-Sport-Spielen. The International 2024 in Kopenhagen zog über1,5 Millionen Zuschauer gleichzeitig, selbst bei einem geringeren Preisgeld von etwa 2,6 Millionen Dollar. Und das ist der Beweis dafür, dass das hochspannende Drama des Spiels das Publikum und Dutzende von E-Sport-Organisationen in seinen Bann zieht, ganz gleich, ob der Preispool gerade auf seinem Höchststand ist oder nicht.

Neben dem Hauptprogramm gab es ein volles 2025 Der Kalender hält das E-Sport-Ökosystem am Laufen. Valve und PGL führen Turniere ein wie BLAST Slam II und mehrereJahreszeiten in der Walachei, bei denen jeweils Preisgelder von mehreren hunderttausend bis zu über einer Million Dollar zu gewinnen sind.

Warum wir uns dafür entschieden haben Dota 2Seine Komplexität und Tiefe machen es zu einer ersten Wahl für Hardcore-Gamer. Der taktische Charakter des Spiels und die riesigen Preisgelder ziehen weiterhin E-Sport-Größen und Fans an.

Außerdem, was macht Dota 2’s Das Besondere an dieser Wettkampfszene ist ihre Vielschichtigkeit. Die Spiele sind taktische Marathons mit festgelegten Rollen, Drafts und zeitlichen Abläufen, die die Teams dazu zwingen, vielschichtige Strategien zu entwickeln. Diese Komplexität zieht ein eingefleischtes Publikum an und verleiht der langjährigen E-Sport-Geschichte des Spiels zusätzliches Gewicht.

Das bevorstehende International 2025 kehrt zurück zu Europa, Kopenhagen, im September. Und Überwachungplant ein ausgewogeneres Qualifikationssystem, Maßnahmen zur Nachhaltigkeit und verbesserte Übertragungen. Für die Fans bedeutet das eine aufwendigere Bühnenproduktion und neue Wendungen bei bekannten Formaten!

Mein Fazit:Eine Säule der E-Sport-Welt, Dota 2 bleibt die erste Wahl für ambitionierte MOBA-Spieler. Seine strategische Tiefe und die hochkarätigen Turniere sorgen dafür, dass es aktuell und spannend bleibt.

Was sagen die Profispieler dazu?

Johan „n0tail“ Sudenstein

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Man kann eine Million Dinge tun, und alles kann funktionieren.

Jeremy Lin, NBA-Spieler

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Ich sehe darin viele Parallelen zum Basketball. Genau wie bei einem 5-gegen-5-Spiel, bei dem man zusammenarbeiten, die Stärken der anderen nutzen und alles miteinander in Einklang bringen muss. Teamwork, Vertrauen und Opferbereitschaft – all das gilt für jede einzelne Mannschaftssportart.

5. Valorant [Bester teambasierter Ego-Shooter]

Unsere Bewertung 9.3

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Plattformen Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2020 Entwickler Riot Games Durchschnittliche Spielzeit ~30–40 Minuten pro Sitzung Ideal für Fans von Taktischer Ego-Shooter mit einzigartigen Agentenfähigkeiten Anzahl der täglich aktiven Spieler (2025) Rund 4,9 Millionen

Bewertungist einEgo-Shooter das in der Welt des Wettkampf-Gamings innerhalb kürzester Zeit an Beliebtheit gewonnen hat. Beim Masters-Event in Bangkok im März stellte es einen Rekord auf 4,3 Millionen Zuschauer in der Spitzenzeit. Nach diesem Erfolg hat es seinen Platz unter den beliebtesten E-Sport-Spielen in 2026 hat sich weiter gefestigt.

Das Spiel verfügt über ein eigenes globales Turniersystem namens Valorant Champions Tour, auch bekannt als VCT. Hier treten E-Sport-Teams aus aller Welt gegeneinander an. Die besten unter ihnen messen sich bei großen Turnieren mit riesigen Preisgeldern. In diesem Jahr treten Top-E-Sport-Teams wie T1 und EDward Gaming insgesamt mehr als 8 Millionen Dollar indem man Turniere gewinnt.

Warum wir uns dafür entschieden haben BewertungDie Kombination aus einzigartigen Charakteren und taktischen Schusswechseln sorgt für ein dynamisches E-Sport-Erlebnis. Der strategieorientierte Ansatz des Spiels verleiht jedem Match zusätzliche Tiefe.

Was zeichnetBewertung Was das Spiel besonders auszeichnet, sind sein markantes Design, die vielschichtigen Teammechaniken und die Welt der Kosmetikartikel, die es umgibt – ja, ich spreche von diesen begehrten Valorant-Skins. Die5-gegen-5-FormatDas Spiel sorgt für einen intensiven, rundenbasierten Wettkampf, in dem jede Entscheidung zählt. Daher ist es für die Teams wichtig, ihre Spielpositionen regelmäßig zu wechseln und zu lernen, wie sie ihre Agenten richtig positionieren.

Jeder Agent verfügt über einzigartige Fähigkeiten, was das Gameplay noch abwechslungsreicher macht. Professionelle E-Sport-Teams stellen ihre Aufstellungen oft um bestimmte Agenten herum zusammen, um bestimmte Strategien umzusetzen. Das macht jedes Spiel noch spannender.

Mein Fazit:Eine frische Interpretation des FPS-Genres, bei der sich jedes Match einzigartig anfühlt. Valorant ist ideal für Spieler, die teamorientiertes Gameplay mit taktischem Anspruch schätzen.

Was sagen die Profispieler dazu?

Kryozellen

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Das ist großartig. Bei jedem Turnier, das ich bisher gespielt habe, habe ich mich kontinuierlich und stetig verbessert, sei es in Bezug auf die Platzierung, die Leistung oder was auch immer man als Maßstab nehmen möchte. Ich habe das Gefühl, dass ich mich bei jedem einzelnen Turnier weiterentwickle – nicht nur als Einzelner, was technische Fähigkeiten, Selbstvertrauen oder Ähnliches angeht, sondern auch als Teil des Teams. Das ist also ein tolles Gefühl.

Zellsis

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Es gibt noch so viel zu tun, was die mentale Stärke und die Reife angeht, aber wir alle wollen gewinnen und arbeiten hart dafür. Ich kann mit Fug und Recht sagen, dass diese Mannschaft eine der fleißigsten ist, in denen ich je gespielt habe – vom Trainerstab bis hin zu den Spielern.

6. PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile [Das beste realistische Battle-Royale-Erlebnis auf dem Handy]

Unsere Bewertung 9

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Plattformen Android, iOS Erscheinungsjahr 2018 Entwickler Lightspeed & Quantum Studios Durchschnittliche Spielzeit ~20–30 Minuten pro Spiel Ideal für Fans von Taktische Shooter, realistisches Battle-Royale-Gameplay Aktive Spielerbasis (2025) ca. 4.800

PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobilehat die Battle-Royale-Revolution auf mobile Geräte gebracht und das Genre zu einem wahrhaft globalen Phänomen gemacht. Die Spieler landen auf riesigen Karten wie Erangel und Miramar, suchen nach Waffen und kämpfen darum, als Letzter übrig zu bleiben – und das alles direkt auf dem Handy. Bekannt für seine realistische Ballistik, das spannende Spieltempo und die riesige Auswahl an Waffen, PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile schafft die perfekte Balance zwischen Zugänglichkeit und taktischer Komplexität.

Die Wettkampfszene des Spiels zählt zu den stärksten im mobilen E-Sport, mit Veranstaltungen wie dem PUBG Mobile Weltmeisterschaft (PMGC) und ziehen weltweit Millionen von Zuschauern an. Profispieler und -teams aus ganz Asien, dem Nahen Osten und Nord- und Südamerika kämpfen um riesige Preisgelder und um den regionalen Stolz.

Warum wir uns dafür entschieden haben PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile hat neu definiert, was mobiler E-Sport sein kann. Dank seiner komplexen Spielmechanik, regelmäßigen Updates und groß angelegten Turnieren hat es sich als Eckpfeiler des mobilen Wettkampfspielens etabliert.

Von lokalen Spielgemeinschaften bis hin zu internationalen Meisterschaften – das Spiel begeistert eine ganze Generation von Mobilspielern und Content-Erstellern. Die Kombination aus Realismus, Strategie und hochkarätigen Wettkämpfen sorgt dafür, dass die Spieler Saison für Saison wiederkehren.

Mein Fazit: PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile ist der ultimative Mobile-Shooter für Fans von Präzision, Taktik und Überleben. Jedes Match erzählt eine Geschichte voller Spannung, Teamwork und Triumph.

Was sagen die Profispieler dazu?

Bruder

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Das riesige Fahrzeug hat für mich alles verändert. Ich habe es mit meinen Freunden sogar „Manny“ getauft. Wir sind damit herumgefahren, als wären wir in GTA, und glaubt mir, das macht richtig Spaß.

Geist

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Was die Funktionen angeht, ist das für den Wettkampfbetrieb nichts Bahnbrechendes, aber sollten diese Änderungen bei offiziellen Turnieren zum Einsatz kommen, werden sie die Dynamik definitiv verändern

7. Fortnite [Das beste Battle-Royale-Spiel]

Unsere Bewertung 8.8

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Plattformen Windows, macOS, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, iOS, Android Erscheinungsjahr 2017 Entwickler Epic Games Durchschnittliche Spielzeit ~20–40 Minuten pro Sitzung Ideal für Fans von Kreatives Battle Royale mit Bauelementen Anzahl der täglich aktiven Spieler (2025) Rund 2,2 Millionen

ZuvorFortnite… nahm niemand Battle Royale ernst. Das Spiel hat die Lage komplett auf den Kopf gestellt. Jetzt ist es eines der Die besten TPS-Spiele, was beweist, dass Massive-Multiplayer-Formate atemberaubende Wettkampfsituationen bieten können, bei denen es um Preisgelder in Millionenhöhe geht.

Bis heute hat das Spiel über 193 Millionen Dollar Preisgeld bei verschiedenen E-Sport-Turnieren. Damit ist es das das Spiel mit dem zweithöchsten Preisgeld in der Geschichte des E-Sports. Solo- und Duo-Formate von Fortnite neben teamorientierten Wettbewerben auch die Anerkennung individueller Leistungen bieten. Dies spricht die unterschiedlichen Wettbewerbspräferenzen innerhalb des breiteren E-Sport-Marktes besonders an.

Warum wir uns dafür entschieden haben Fortnite hat das Battle-Royale-Genre mit seinen Bau-Mechaniken und seinem Multiplayer-Spaß revolutioniert. Seine Zugänglichkeit und die Belohnungen für gute Leistungen ziehen sowohl Gelegenheitsspieler als auch Profispieler an.

Was das Gameplay angeht,Fortnite verbindet rasantes Bauen mit präzisem Schießen. Schau dir ein Fortnite Übereinstimmung, und du wirst sehen, warum es mehr als nur ein Spiel ist. Es ist teils Shooter, teils Bausimulator und teils Schachpartie. Die Spieler kämpfen nicht einfach nur. Sie entwickeln in Sekundenschnelle ganze Strategien, was jedes Spiel zu einem verrückten, ausgeflippten Spektakel macht.

Vor allem,FortniteDie vielleicht größte Stärke von [Name] in der E-Sport-Branche ist, wie einfach der Einstieg ist. Das Spiel sorgt dafür, dass Spieler aller Spielstärken weiter nach Siegen streben – und die Rangliste erklimmen Fortnite-Rangliste. Mobile E-SportMöglichkeiten durch Fortnite haben den professionellen Wettkampf eröffnet. Spieler können nun von einer Konsole, einem Tablet oder einem preisgünstigen Laptop aus in eine Profi-Lobby einsteigen und trotzdem gegeneinander antreten.

Mein Fazit:Fortnite hat das kompetitive Gaming neu definiert und bietet ein Erlebnis, das Bauen, Schießen und Strategie miteinander verbindet. Eine erstklassige Wahl für alle Arten von Spielern.

Was sagen die Profispieler dazu?

Lachlan Power

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Ich spiele das Spiel sehr gerne; es ist definitiv das Spiel, in das ich für die Inhalte auf meinem Kanal am meisten Zeit investiert habe, und es ist Epic hoch anzurechnen, dass sie die Spielwelt ständig weiterentwickeln. Ich finde es auch wichtig, sich bei Bedarf Pausen zu gönnen und Zeit für sich selbst zu nehmen, um ein Gleichgewicht zwischen Privat- und Berufsleben zu finden, aber ich liebe meine Arbeit wirklich und schätze mich sehr glücklich, als Content-Creator tätig zu sein.

benjyfishy

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Fortnite hat immer noch einen besonderen Platz in meinem Herzen, denn ohne dieses Spiel wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Als Profi in Fortnite habe ich gelernt, was es braucht, um in einem Spiel den Sprung zum Profi zu schaffen – und wie viel Zeit und Engagement dafür nötig sind.

8. Arena of Valor [Bestes mobiles MOBA-E-Sport-Spiel]

Unsere Bewertung 8.7

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Plattformen iOS, Android, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2016 Entwickler TiMi Studios Durchschnittliche Spielzeit ~10–20 Minuten pro Sitzung Ideal für Fans von Rasantes MOBA-Gameplay, ähnlich wie bei League of Legends Aktive Spielerbasis (2025) Etwa 12 Millionen

Arena of Valor hat sich schnell als eines der spannendsten mobilen MOBA-Spiele in der E-Sport-Welt. In rasanten 5-gegen-5-Spielen müssen die Spieler zusammenarbeiten, um die Karte zu kontrollieren, Ziele zu sichern und um den Sieg zu kämpfen.

Das Spiel bietet eine große Auswahl an einzigartigen Helden, von denen jeder über eigene Fähigkeiten und strategische Rollen verfügt, was unendliche Möglichkeiten für Teamzusammensetzungen und Strategien eröffnet.

Arena of Valor hat sich zu einer dominierenden Kraft im E-Sport entwickelt, insbesondere in Südostasien, wo das Spiel eine riesige Spielergemeinde hat. Die Wettkampfstruktur des Spiels wird durch regionale und internationale Turniere gut unterstützt, wobei die Weltmeisterschaft ein Preisgeld von 5 Millionen Dollar für die besten Mannschaften bereithält.

Warum wir uns dafür entschieden haben Mit seiner strategischen Tiefe und seiner enormen Präsenz im E-Sport, Arena of Valor ist das führende mobile MOBA, das Spielern aller Spielstärken sowohl Zugänglichkeit als auch Spieltiefe bietet.

Ob man nun unterwegs spielt oder auf professionellem Niveau, Das Spiel behält seinen Wettbewerbsvorteil indem Helden, Karten und Spielmechaniken regelmäßig aktualisiert werden, um das Spielerlebnis abwechslungsreich zu gestalten.

Die mobile E-Sport-Szene hat ein rasantes Wachstum erlebt, and Arena of Valor steht an vorderster Front, mit einem Wettbewerbsumfeld, das sowohl Gelegenheitsspieler als auch E-Sport-Profis anspricht. Es ist ein dynamisches Spiel, das hohe Fähigkeiten erfordert und Teamkoordination sowie strategisches Denken belohnt.

Mein Fazit:Für Fans von mobilen E-Sport-Spielen und MOBA-Gameplay, Arena of Valor ist unübertroffen. Es garantiert ein packendes Spielerlebnis, eine lebendige Wettkampf-Community und groß angelegte Events, die es zu einem unverzichtbaren Titel im Bereich des kompetitiven Mobile-Gamings machen.

Was sagen die Profispieler dazu?

Pitch

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Ich weiß, dass es das beliebteste MOBA-Spiel im Osten ist, und ich glaube, dass es das auch im Westen sein wird. Ich denke, in naher Zukunft wird die ganze Welt AoV spielen.

Tanner „Rest“ Scadden

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Die meisten Leute sind wirklich gegen Mobile-Esports. Ich glaube, die Leute fangen langsam an, sich dem Thema etwas mehr zu öffnen, aber die überwiegende Mehrheit der Esports-Fans ist wirklich gegen Mobile-Esports. Ich persönlich finde, dass sie da ziemlich engstirnig sind. Bei Konsolen haben sie sich lange Zeit genauso verhalten.

9. PUBG: Battlegrounds [Das beste taktische Battle-Royale-Spiel]

Unsere Bewertung 8.6

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Plattformen PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Mobilgeräte (Android & iOS) Erscheinungsjahr 2017 Entwickler KRAFTON Durchschnittliche Spielzeit ~20–30 Minuten pro Sitzung Ideal für Fans von Realistischer taktischer Battle Royale Aktive Spielerbasis (2025) Rund 700.000

PlayerUnknown’s Battlegrounds, besser bekannt als PUBG, hat maßgeblich zur Entwicklung des E-Sports beigetragen. Durch den Verzicht auf 100 Spieler auf einer riesigen Karte gegeneinander antreten zu lassen und den Ausgang vom strategischen Geschick abhängig zu machen, war bei der Veröffentlichung ein neuartiger Ansatz, und auch heute noch sorgt das Spiel für spannende Momente.

Veranstaltungen wie die PUBG Global Series 2025 brachte Spitzenspieler und namhafte Teams wie Gen.G, NAVI und Twisted Minds. Sie kämpften um ein riesiges Preisgeld, während Millionen von Fans auf Plattformen wie Twitch und YouTube zuschauten.

Warum wir uns dafür entschieden haben PlayerUnknown’s BattlegroundsDie Kombination aus taktischem Gameplay und spannungsgeladenen Momenten macht es zu einem einzigartigen und fesselnden Erlebnis. Es ist nach wie vor eine feste Größe im Battle-Royale-E-Sport.

PlayerUnknown’s Battlegroundsläuft sowohl auf dem PC als auch auf Mobilgeräten reibungslos, was zu seinem raschen Wachstum im Bereich des mobilen E-Sports beigetragen hat. Die mobile Version ist besonders beliebt in Süd- und Ostasien, wo lokale Ligen und von Sponsoren unterstützte Turniere für harten Wettbewerb und große Zuschauermengen sorgen. Diese Regionen sind nach wie vor ein wichtiger Bestandteil von PlayerUnknown’s Battlegrounds„s langfristige E-Sport-Pläne.

Auch wenn neue Spiele auf den Markt kommen, PlayerUnknown’s Battlegrounds hat seinen eigenen Weg eingeschlagen. Die Mischung aus taktischem Gameplay und spannungsgeladenen Momenten sorgt dafür, dass es nichts von seiner Aktualität verliert. Viele Gelegenheitsspieler verfolgen nach wie vor Profispiele, sei es, um neue Strategien zu lernen, oder einfach nur, um zu sehen, wie sich die letzten Kreise entwickeln, wenn es um alles oder nichts geht.

Mein Fazit:Das hier ist ein Battle Royale mit echter Tiefe und Spannung. Wenn du auf strategisches Spiel mit einer Mischung aus Action und Spannung stehst, PlayerUnknown’s Battlegrounds ist kaum zu übertreffen.

Was sagen die Profispieler dazu?

Loki (Park Jung-young)

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Ehrlich gesagt habe ich wirklich hart gearbeitet. Ich hatte auch ein gewisses Talent. Vor allem glaube ich, dass wir das so gut hinbekommen haben, weil unser Team sehr ausgewogen war. Schließlich ist PUBG ein Teamspiel. Es ist kein Spiel, bei dem ein Team nur deshalb ganz nach oben kommt, weil ein einzelner Spieler gut ist, deshalb bin ich meinen ehemaligen Teamkollegen wirklich dankbar.

Pio (Cha Seung-hoon)

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Wenn ich auf der Jagd nach Kills bin, informieren mich meine Teamkollegen immer über andere Dinge und sammeln wertvolle Informationen, wodurch es mir leicht fällt, Schaden zu verursachen oder Kills zu erzielen. Selbst wenn ich in Gefahr bin, vertraue ich beim Spielen darauf, dass meine Teamkollegen mich beschützen werden. Ich glaube, genau deshalb gelingt es mir, Schaden zu verursachen und Kills zu erzielen.

10. Honor of Kings [Bestes chinesisches Mobile-Esport-Spiel]

Unsere Bewertung 8.4

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Plattformen iOS, Android (nur in China) Erscheinungsjahr 2015 Entwickler TiMi Studios Durchschnittliche Spielzeit ~10–20 Minuten pro Sitzung Ideal für Fans von MOBA-Spiele mit einer tiefgründigen Hintergrundgeschichte und historischen Themen Aktive Spielerbasis (2025) Über 100 Millionen

Honor of Kings ist der führende mobile E-Sport-Titel in China, wo es Millionen aktiver Spieler vorweisen kann.

Die Kombination aus einfach zu bedienende Steuerung und tiefgehendes strategisches Gameplay hat es zu einem kulturellen Phänomen gemacht, bei dem Spieler in spannenden 5-gegen-5-Matches gegeneinander antreten, um gegnerische Türme zu zerstören und den Sieg zu erringen. Jeder Held im Spiel verfügt über einzigartige Fähigkeiten, wodurch die Spieler die Möglichkeit haben, individuelle Teamzusammensetzungen zu erstellen, um ihre Erfolgschancen zu maximieren.

Die Wettkampfszene von „Honor of Kings“ ist riesig, insbesondere in China, wo das Spiel zum Herzstück des mobilen E-Sports geworden ist. Bei großen Turnieren mit Preisgeldern in Höhe von 10 Millionen DollarDas Spiel ist ein fester Bestandteil internationaler E-Sport-Wettbewerbe.

Warum wir uns dafür entschieden haben Mit seiner riesigen Spielergemeinde, regelmäßigen Updates und erstklassigen Wettkämpfen, Honor of Kings bleibt ein Gigant im Bereich des mobilen E-Sports, der die Entwicklung des mobilen Gamings anführt.

Da sich das Spiel weltweit immer weiter ausbreitet, Es zieht ambitionierte Spieler aus aller Welt an, was zu seiner wachsenden Beliebtheit und zum Ausbau der E-Sport-Infrastruktur beiträgt.

In diesem Jahr, Honor of Kings ist nach wie vor eine dominierende Kraft in der mobilen E-Sport-Szene… dank ständiger Updates und neuer Heldenveröffentlichungen bleibt das Gameplay spannend und fesselnd. Die riesige Spielerbasis, regelmäßige Turniere und riesige Preisgelder machen es zu einem unverzichtbaren E-Sport-Titel für ambitionierte Mobile-Gamer.

Mein Fazit:Für Spieler, die auf der Suche nach spannender E-Sport-Action auf dem Handy sind, Honor of Kings ist perfekt für ein spannendes und sich ständig weiterentwickelndes Spielerlebnis. Dank seines tiefgründigen strategischen Gameplays und der riesigen Turniere ist es die erste Wahl für ambitionierte Mobile-Gamer.

Was sagen die Profispieler dazu?

Muhammad „inYourdreaM“ Rizky Anugrah

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Ich finde, professionell zu spielen ist anspruchsvoller als zu streamen. Manchmal wird von einem als Profispieler auch erwartet, dass man live streamt. Manchmal ist das direkt nach einem Scrim oder nachdem man sich Wiederholungen angesehen hat. Manchmal zehrt das als Team an der psychischen Verfassung. Es war einfach so anstrengend.

Justine „Juschie“ Tan

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In „League of Legends“ und „Wild Rift“ musst du als Jungler ganken und deinem Team im frühen Spielverlauf einen Vorsprung verschaffen. In „Honor of Kings“ ist das jedoch anders. Hier musst du zuerst farmen. Du bist nicht für den frühen Spielverlauf zuständig. Im mittleren Spielverlauf musst du dann glänzen,

11. Free Fire [Das beste mobile Battle-Royale-Spiel für rasante E-Sport-Action]

Unsere Bewertung 8.2

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Plattformen Android, iOS Erscheinungsjahr 2017 Entwickler Wir sind Durchschnittliche Spielzeit ~10–15 Minuten pro Spiel Ideal für Fans von Mobile Shooter, schnelle Battle-Royale-Matches, teamorientierte Wettkämpfe Aktive Spielerbasis (2025) ca. 5.000

Free Fire hat sich zu einem Giganten im Bereich der mobilen Spiele entwickelt und dominiert die Battle-Royale-Szene mit seinem leicht zugänglichen Gameplay, den schnellen Matches und dem intensiven Wettbewerbsformat. Das Spiel wurde speziell für Smartphones entwickelt; jedes Match dauert etwa zehn Minuten – perfekt für Spieler, die sich nach schnellen, actiongeladenen Runden sehnen. Die präzise Schießmechanik, die flüssige Leistung auch auf Geräten der Mittelklasse und die vielfältigen Charakterfähigkeiten machen das Spiel sowohl für Neulinge zugänglich als auch tiefgründig genug für erfahrene Spieler.

Mit weltweit über einer Milliarde Downloads, Free Fire hat eines der größten E-Sport-Ökosysteme im Bereich der mobilen Spiele aufgebaut. Regionale Turniere wie das Free Fire World Series Millionen von Zuschauern anziehen, Preisgelder in Millionenhöhe bieten und die besten Teams aus Lateinamerika, Südostasien und Indien präsentieren.

Warum wir uns dafür entschieden haben Free Fire hat den mobilen E-Sport revolutioniert, indem es bewiesen hat, dass Handheld-Geräte Wettkämpfe auf Weltklasseniveau ermöglichen. Die Kombination aus Zugänglichkeit, hohem Tempo und Teamdynamik sorgt sowohl auf dem Bildschirm als auch im Publikum für ständige Spannung.

Die ständigen Updates, Charakterüberarbeitungen und Kooperationen mit realen Marken sorgen dafür, dass das Spiel Jahr für Jahr frisch bleibt – und festigen damit seinen Ruf als globales Mobile-Phänomen.

Mein Fazit: Free Fire ist das ultimative Battle-Royale-Spiel für Mobilgeräte – schnell, taktisch und unglaublich spannend. Egal, ob du die Ranglisten erklimmst oder dir weltweite Turniere ansiehst, es sorgt für Adrenalin pur.

Was sagen die Profispieler dazu?

Nobru

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Ich habe mein Leben „Free Fire“ gewidmet, und das Spiel hat mein Leben verändert.

Nobru

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Wir erleben gerade eines der schlechtesten Turnierformate, das Garena je entwickelt hat: Der Sieger ist nicht das beste Team, auch nicht das Team mit der größten Beständigkeit oder Konstanz, sondern das Team, das sich im mittleren bis oberen Tabellenbereich befindet und das Glück hat, in der 9. Runde einen „Booyah“ zu erzielen!

12. Apex Legends [Bester Battle-Royale-Hero-Shooter]

Unsere Bewertung 8

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Plattformen PC, PlayStation 4 und 5, Xbox One und Series X/S, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2019 Entwickler Respawn Entertainment Durchschnittliche Spielzeit ~20–30 Minuten pro Sitzung Ideal für Fans von Ein auf Helden basierendes Battle-Royale-Spiel mit Schwerpunkt auf Bewegung Aktive Spielerbasis (2025) Rund 2,5 Millionen

Apex Legends ist ein weiterer der beliebtesten Titel unter den größten E-Sport-Spielen dieses Jahres. Das erste ALGS-Openbegrüßt160 Mannschaftenin New Orleans, darunter Profis und Nachwuchstalente, die um einen Preisgeld in Höhe von 1 Million Dollar in Zeiten, in denen LAN-Turniere an Beliebtheit gewonnen haben. Allein diese Zahl verdeutlicht, wie stark die Konkurrenz unter den Spielen rund um das Turnier zugenommen hat Royale Hero Shooter.

Die fünfte Saison startete mit einigen auffälligen Neuerungen. Die strengen regionalen Sperren wurden abgeschafft, der E-District wurde in den Kartenpool aufgenommen, und nun gibt es Verbote für „Legend“-Karten, die die Kapitäne dazu zwingen, ihre Aufstellungen zu überarbeiten und ihre Spielstrategien neu zu überdenken. Die Fans lieben es, dass sich jedes Spiel nun ausgewogener anfühlt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Apex Legends zeichnet sich durch seine einzigartigen Charakterfähigkeiten und sein rasantes Gameplay aus. Der Fokus des Spiels auf Team-Synergie und Strategie sorgt dafür, dass jedes Match spannend und dynamisch ist.

Die Meisterschaft der 4. Klasse in Sapporo zog über 34.000 Fans, und das Daiwa House Stadium war bis auf den letzten Platz gefüllt. Online, Apex Legends herumspielen 540.000 Zuschauer in der Spitzenzeitund damit in eine Liga mit einigen der größten Namen im E-Sport.

Selbst bei ständigen Patch-Updates und Änderungen am Meta sind Teams wie Team Falcons and Winnity ablehnen finden ihren Rhythmus und gewinnen eine treue Fangemeinde. Der mobile E-Sport boomt, die Veranstaltungsformate entwickeln sich ständig weiter, und Apex Legends ist derzeit eindeutig ein Titel der Spitzenklasse.

Mein Fazit:Ein absolutes Muss für Fans von Battle-Royale- und Hero-Shootern. Spitzenwert verbindet unterhaltsames Gameplay mit strategischer Tiefe, was die Spieler Runde für Runde fesselt.

Was sagen die Profispieler dazu?

ImperialHal

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Ich würde überhaupt nicht darum bitten, das Spiel zu ändern. Was die Kernmechanik angeht, finde ich Apex perfekt. Ich glaube nicht, dass man die Zielhilfe schwächen oder die Bewegung oder das Aussehen der Charaktere ändern muss. Respawn muss lediglich das Vorhandene verfeinern – der Kern des Spiels ist einfach großartig.

DarkZero

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Als ich mit dem Spielen angefangen habe, habe ich mir noch Gedanken über den Druck gemacht, aber das Streamen hilft da sehr. Dass dort so viele Leute zuschauen, hat mir bei all dem geholfen. Ich werde nicht mehr nervös, wenn mir Leute zuschauen.

13. Rocket League [Bestes Sport-E-Sport-Spiel]

Unsere Bewertung 7.9

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Plattformen PC, PlayStation 4 und 5, Xbox One und Series X/S, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2015 Entwickler Psyonix Durchschnittliche Spielzeit ~5–10 Minuten pro Sitzung Ideal für Fans von Wettkampf-Fahrzeugfußball Aktive Spielerbasis (2025) Rund 30.000

Rocket League ist aufgrund seiner einzigartigen Mischung aus Fußball und rasanten Auto-Action-Szenen nach wie vor ein Highlight in der E-Sport-Branche. Das RLCS Birmingham Major im März zog über 287.000 Zuschauer in der Spitzenzeit. Allerdings lag er etwas unter dem Niveau der Vorjahre.

Doch trotz dieses Rückgangs fesselte das Grand Final zwischen Karmine Corp und The Ultimates die Fans an ihre Bildschirme. Psyonix und BLAST sorgten für Rocket League Championship Series (RLCS) in diesem Jahr mit insgesamt Preisgeld in Höhe von 5 Millionen Dollar und führte eine neue 1-gegen-1-Format neben dem Standard 3-gegen-3-Turnier.

Warum wir uns dafür entschieden haben Rocket League verbindet den Spaß am Fußball mit raketenbetriebenen Autos und sorgt so für ein rasantes, spannendes E-Sport-Erlebnis. Die Wettkampfszene des Spiels wächst stetig und bietet energiegeladene Matches sowie ein leicht zugängliches Gameplay.

Die Formataktualisierungen brachten außerdem „Last-Chance-Qualifikationsrunden“ und erweiterte die Weltmeisterschaft auf 20 Teams. Die Regionen umfassen nun Europa, Nordamerika, Südamerika, den MENA-Raum, den APAC-Raum und Subsahara-Afrika, was verdeutlicht, wie global der E-Sport-Markt gewachsen ist.

Diese Änderungen geben Außenseiterteams eine echte Chance und erweitern das Wettbewerbsspektrum für die Zuschauer. Psyonix sorgt auch hinter den Kulissen für Nachhaltigkeit. Die Publisher passen die Verträge an und erhöhen das Preisgeld. Sogar der Ingame-Shop wird umgestaltet: Token werden durch Credits ersetzt, was das Bekenntnis zu langfristiger Stabilität unterstreicht..

Mein Fazit:Dieses Spiel ist eine einzigartige Variante von Sportspielen, die für nonstop Spannung sorgt. Rocket League bietet sowohl Gelegenheitsspielern als auch Profispielern immer wieder Neues.

Was sagen die Profispieler dazu?

Kaydop

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Ich versuche, mit meinem Team so clever wie möglich zu spielen und mich ständig zu verbessern. Ich glaube, mein Vorteil ist meine Stream-Community. Ich spiele viel in Ranglistenspielen und habe Spaß am Spiel, daher kann ich mich dadurch meiner Meinung nach nur verbessern.

Turbopolsa

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Was macht mich zu einem Spitzenspieler? Meine allgemeine Positionierung und meine Entscheidungsfindung. Ich bin beständig und überhaupt kein auffälliger Spieler. Ich versuche nicht, irgendwelche verrückten Sachen an der Wand, auf dem Dach oder so zu machen. Ich halte es einfach.

14. Tom Clancys Rainbow Six Siege [Bester taktischer Team-Shooter im E-Sport]

Unsere Bewertung 7.7

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Plattformen PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One Erscheinungsjahr 2015 Entwickler Ubisoft Montreal Durchschnittliche Spielzeit ~20–25 Minuten pro Spiel Ideal für Fans von Taktische Shooter, strategisches Teamplay Aktive Spielerbasis (2025) ca. 2.200

Tom Clancys Rainbow Six Siege ist ein Paradebeispiel für taktische Präzision und Teamwork. Im Gegensatz zu Run-and-Gun-Shootern, Siege belohnt Geduld, Koordination und Kartenkenntnis. Jede Wand, jede Decke und jeder Boden kann durchbrochen oder verstärkt werden, was zu einem intensiven Katz-und-Maus-Spiel führt, bei dem jede Entscheidung zählt. Mit über 60 einzigartigen Operatoren – jeder mit eigenen Gadgets und Fähigkeiten – sind die strategischen Möglichkeiten endlos.

Warum wir uns dafür entschieden haben Rainbow Six Siege verbindet Realismus und Strategie besser als jeder andere kompetitive Shooter. Dank seines hohen Schwierigkeitsgrades und seines bedächtigen Spieltempos ist es sowohl spannend zu spielen als auch fesselnd anzusehen.

Was hältSiege Dass es auch fast ein Jahrzehnt nach seiner Veröffentlichung noch immer aktuell ist, liegt an seinem Fokus auf Weiterentwicklung. Regelmäßige Balance-Patches, Überarbeitungen der Operator und neue Karten sorgen dafür, dass das Meta nie stagniert. Von hochkarätigen Turnieren wie dem Six Invitational bis hin zu Ranglistenspielen, Siege hat sich einen Platz als einer der angesehensten E-Sport-Shooter erobert.

Es ist nach wie vor ein Paradebeispiel dafür, wie tiefgreifendes taktisches Gameplay eine weltweite E-Sport-Community am Leben erhalten kann, wobei Teams wie G2 und FaZe Clan zeigen, wie strategisch FPS-Wettkämpfe sein können.

Mein Fazit: Rainbow Six Siege ist der ultimative Shooter für Denker. Seine Präzision, Intensität und das auf Teamwork ausgerichtete Gameplay machen jede Runde zu einer mentalen Schachpartie.

Was sagen die Profispieler dazu?



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In neun Jahren habe ich rund 17.000 Stunden gesammelt … Den Großteil davon während meiner einjährigen Zeit als Profispieler.



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Für mich ist „Rainbow Six Siege“ so etwas wie eine Mischung aus „Counter-Strike“ und Schach. Man muss nicht mit extrem hoher Präzision zielen, aber das Spiel ist weitaus strategischer als andere taktische Shooter.

15. GeoGuessr [Bestes geografiebasiertes E-Sport-Spiel]

Unsere Bewertung 7.5

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Plattformen Webbrowser, iOS, Android Erscheinungsjahr 2013 Entwickler GeoGuessr AB Durchschnittliche Spielzeit ~10–20 Minuten pro Sitzung Ideal für Fans von Geografie, Rätsellösen, Erkundung Aktive Spielerbasis (2025) ~3.400

GeoGuessr verwandelt Geografie in ein spannendes Wettkampferlebnis. Die Spieler werden über Google Street View an einen zufälligen Ort versetzt, und die Herausforderung ist einfach, macht aber süchtig: Finde heraus, wo du dich befindest, indem du dich ausschließlich auf visuelle Hinweise stützt. Was als unterhaltsames Lernspiel begann, hat sich zu einem rasanten E-Sport-Titel mit offiziellen Ligen, weltweiten Turnieren und hart umkämpften Einzelduellen entwickelt.

Das Geheimnis vonGeoGuessrs Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Kombination aus Geschick, Intuition und Gedächtnis. Erfahrene Spieler können Länder anhand der Bodenfarbe, der Stromleitungen oder sogar der Form von Verkehrsschildern erkennen. Es geht ebenso sehr um Beobachtungsgabe wie um logisches Schlussfolgern, was diejenigen belohnt, die wirklich auf Details achten.

Warum wir uns dafür entschieden haben GeoGuessr hebt sich als einzigartiger Wettkampf-Titel in einer Flut von Shootern und MOBAs ab. Es macht das Lernen zu einem E-Sport und fordert die Spieler dazu heraus, kritisch zu denken und unter Druck schnell zu reagieren.

Die Zugänglichkeit des Spiels – es lässt sich auf jedem Gerät spielen – hat in Verbindung mit einer aktiven Twitch- und YouTube-Community dazu geführt, dass GeoGuessr zu einem kulturellen Phänomen. Zu sehen, wie Profis in weniger als zwei Sekunden das richtige Land erraten, ist immer wieder atemberaubend.

Mein Fazit: GeoGuessr beweist, dass es beim E-Sport nicht nur um Reflexe geht – sondern um Intelligenz, Mustererkennung und Allgemeinwissen. Es ist Geografie, die zu Adrenalin wird.

Was sagen die Profispieler dazu?

Rat C

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Im Kern ist (GeoGuessr) ein Denkspiel. Du bist ganz auf dich allein gestellt und nutzt das Wissen, das dir zur Verfügung steht … aber es steckt definitiv eine gewisse Strategie dahinter … Du wirst nicht jedes Mal den genauen Ort kennen, so wie beim 5-km-Lauf. Das ist einfach unmöglich. Also musst du eine Art Absicherungsstrategie anwenden. Es gibt also definitiv dieses strategische Element

Trevor Rainbolt

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Ich bin fest davon überzeugt, dass das wirklich jeder schaffen kann

16. Street Fighter [Das beste E-Sport-Kampfspiel]

Unsere Bewertung 7.4

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Plattformen PC, PlayStation 4 & 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 (Street Fighter VI) Erscheinungsjahr 1987–2023 Entwickler Capcom, Dimps Durchschnittliche Spielzeit ~5–15 Minuten pro Sitzung Ideal für Fans von Wettkampf-Kampfspiele Aktive Spielerbasis (2025) Etwa 30.000 (Street Fighter VI)

Street Fighter ist zweifellos eines der Kultige Kampfspiele und aller E-Sport-Titel, die je entwickelt wurden. Seit seinem Debüt im 1987 with Street Fighter zu seiner jüngsten Veröffentlichung, Street Fighter VI in 2023… ist es aus dem Wettkampf-Gaming nicht mehr wegzudenken.

The Street Fighter Die E-Sport-Szene blüht schon seit Jahrzehnten. Das Spiel hat sich zum Rückgrat von Turnieren im Kampfspiel-Genre entwickelt, mit Großveranstaltungen wie dem Evo-Meisterschaftsserie und zieht Spieler aus aller Welt an.

By 2026… ist das Wettbewerbsniveau atemberaubend, wobei die Top-Spieler um einen ein riesiger Preispool, der bei manchen Veranstaltungen fast 1 Million Dollar erreichtDas ist keine Kleinigkeit für ein Spiel, das schon so lange aktuell ist!

Warum wir uns dafür entschieden haben Street FighterDas Vermächtnis von [Name] im E-Sport ist unübertroffen – dank einer Mischung aus klassischem Gameplay und modernen Strategien. Seine Zugänglichkeit und das enorme Potenzial für fortgeschrittene Spieltechniken sorgen dafür, dass die Spieler über Jahre hinweg begeistert bleiben.

Was machtStreet Fighter Das Tolle am E-Sport ist, dass der Einstieg einfach ist, die Meisterschaft aber schwer zu erreichen. Ob man nun hochkarätigen Kombinationsspezialisten oder defensiven Strategen zusieht – jedes Spiel hat seinen ganz eigenen Reiz. Einfach nur auf die Tasten zu hämmern reicht nicht aus – man muss den Gegner verstehen, sich anpassen und seine Moves mit perfektem Timing ausführen.

Was als freundschaftlicher Wettkampf unter Freunden an Spielautomaten begann, entwickelte sich zu etwas, ohne das sich die meisten den modernen E-Sport gar nicht mehr vorstellen können, und genau deshalb Street Fighterist einfach unglaublich.

Mein Fazit:Street Fighter ist eine echte E-Sport-Legende. Ganz gleich, ob du nur Gelegenheitsfan oder ein ambitionierter Spieler bist – dank seiner komplexen Spielmechanik und der hohen Einsätze ist es ein echtes Highlight.

Was sagen die Profispieler dazu?

Justin Wong

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Du musst die Ausführung üben. Oftmals verpatzen Leute ihre Combos, und wenn du Combos verpatzt, verlierst du. Die Ausführung ist also wirklich entscheidend – übe also deine Ausführung.

Infiltration

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Normalerweise trainiere ich, indem ich mir die Gewohnheiten und Spielmuster meiner Gegner vor Augen führe, anstatt stundenlang zu spielen. Deshalb habe ich mich auf die Top 8 vorbereitet und viel Zeit damit verbracht, Spielzüge zu üben, mit denen ich die Top-8-Spieler der EVO schlagen kann. Ich glaube, das war eine erfolgreiche Strategie, um zu gewinnen.

17. Call of Duty [Bester rasanter Shooter]

Unsere Bewertung 7.3

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Plattformen PC, PlayStation 4 und 5, Xbox One und Series X/S Erscheinungsjahr 2003–2024 Entwickler Infinity Ward (Warzone 2.0), Treyarch (Black Ops 6), Raven Software Durchschnittliche Spielzeit ~15–30 Minuten pro Sitzung Ideal für Fans von Rasante, wettbewerbsorientierte FPS-Action Anzahl der täglich aktiven Spieler (2025) Etwa 15 Millionen (Warzone 2.0), etwa 3 Millionen (Black Ops 6)

Seitdem das erste Spiel der Reihe im Jahr 2003, Call of Duty hat sich schon immer im Wettkampfbereich versucht. Doch erst kurz nach der Veröffentlichung des ersten Moderne KriegsführungSpiel in2007 dass es sich zu einem vollwertigen eSport entwickelte. Heutzutage ist die eSport-Szene ohne Spiele wie Black Ops 6 and Warzone.

Call of Duty: Black Ops 6 gewann in der E-Sport-Welt an Popularität, nachdem er Teil der E-Sport-Weltmeisterschaft 2025 in Riad. Beim Turnier im Juli werden 1,8 Millionen Dollar Preisgeld, das festlegt Black Ops 6 als eines der wichtigsten Turniere dieses Jahres. Sowohl Spieler als auch Zuschauer zählen die Tage und tauschen online Strategietipps aus.

Warum wir uns dafür entschieden haben Call of DutyDie rasante Action und die regelmäßigen Updates machen das Spiel zu einem festen Bestandteil der E-Sport-Community. Seine Präsenz bei der Weltmeisterschaft festigt seinen Ruf als Wettbewerbs-Schwergewicht.

Für langjährige Fans, die die Entwicklung der Call of Duty-Spiele, Black Ops 6 zeichnet sich als frisches und zugleich vertrautes Kapitel in der Wettbewerbsgeschichte der Reihe aus. Es bietet ein verfeinertes Schussgefecht und E-Sport-taugliche Funktionen, die perfekt zu den heutigen rasanten Standards passen.

Doch währendBlack Ops 6 wird unweigerlich durch die nächste Hauptversion ersetzt werden Call of DutySpiel, Warzone, das nun unter dem Namen Warzone 2.0, zieht die Spieler Jahr für Jahr immer wieder in seinen Bann – mit dem, was es schon immer gut konnte: erstklassiges Battle-Royale-Gameplay, fantastische Schusswechsel, rasante Action und eine Karte, die sich ständig weiterentwickelt.

WennVerdansk Als die Serie ihr Comeback feierte, schossen die Zuschauerzahlen in die Höhe. Diese Folge lockte 163.000 Zuschauer gleichzeitig auf Twitch– das ist der bisher höchste Preis bei einem Warzone-Turnier. Das Spiel wird diesen Sommer auch bei der E-Sport-Weltmeisterschaft in Riad vertreten sein. Bei der Veranstaltung im letzten Jahr kämpften 21 Profiteams um ein Preisgeld von 1 Million Dollar. Die Ausgabe 2025 wird voraussichtlich ebenso spannend werden.

BeideWarzone and Black Ops 6 haben kürzlich Patches veröffentlicht, die voller neuer Waffen sind, wie zum Beispiel die RC10, LC10 und EFARsowie neue Karten und Spielmodi. Diese regelmäßigen Updates sorgen für Aufregung in der E-Sport-Szene, tragen dazu bei, die hohen wöchentlichen Zuschauerzahlen aufrechtzuerhalten, und spornen die Teams dazu an, sich bei jedem Turnier neu anzupassen.

Mein Fazit:Call of Duty ist eine legendäre Spielereihe, die nach wie vor E-Sport-Action der Extraklasse bietet. Wenn du schnelle, intensive Schießaction suchst, CoD dafür gesorgt.

Was sagen die Profispieler dazu?

Clayster9

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Für uns geht es eher darum, konsequent zu bleiben und die Motivation zu finden, jeden Tag zu trainieren, und das sage ich meinem Team auch jeden Tag. Ich sage dann so: „Okay, liebt dieses Spiel einfach noch sechs Wochen lang. Haltet es für das beste Spiel aller Zeiten, liebt es, liebt es von ganzem Herzen.“

Schmerzen

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Ich habe von 2008 bis 2020 ununterbrochen Call of Duty auf Wettkampfniveau gespielt. Das waren etwa 12 ganze Jahre, und es war so, als wäre ich damals nach der Schule nach Hause gekommen und hätte 12 Jahre lang jeden Tag sechs, sieben Stunden am Stück trainiert. Wenn man das zusammenrechnet – 12 Jahre à acht Stunden pro Tag –, war das nicht wie ein festgelegter Tagesablauf, sondern es gab da diesen Stolz, bei dem man einfach weitermachen und besser werden wollte und jeden einzelnen Tag hart trainieren wollte.

Unsere Bewertung 7.2

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Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2020 Entwickler Infinity Ward, Raven Software Durchschnittliche Spielzeit ~20–30 Minuten pro Spiel Ideal für Fans von Rasante taktische Shooter und groß angelegte Multiplayer-Kämpfe Aktive Spielerbasis (2025) ~2.800

Call of Duty: Warzone hat das Battle-Royale-Genre mit seiner Mischung aus rasanten Schusswechseln, filmreifer Spannung und taktischer Tiefe neu definiert. Von Verdansk bis Urzikstan bietet jede Karte gewaltige Kämpfe mit hohem Einsatz, bei denen das Überleben von schnellem Denken und präzisem Schießen abhängt. Mit regelmäßigen Updates, neuen Operatoren und saisonalen Events, Warzone ist nach wie vor einer der fesselndsten Live-Service-Shooter weltweit.

Warum wir uns dafür entschieden haben Warzone dominiert die FPS-E-Sport-Szene dank seiner riesigen internationalen Turniere und von Influencern geprägten Veranstaltungen. Wettbewerbe wie der World Series of Warzone haben es zu einer ernstzunehmenden Wettkampfplattform gemacht, auf der sowohl Präzision als auch Strategie belohnt werden.

Seine größte Stärke liegt darin, wie es Zugänglichkeit mit dem Ausdruck von Können verbindet. Egal, ob du solo spielst oder im Viererteam antrittst – jedes Match fühlt sich unvorhersehbar und doch perfekt ausbalanciert an. Die Integration von Modern Warfare 3 Das Waffen- und Fortschrittssystem sorgt dafür, dass sich das Spiel ständig weiterentwickelt, und bietet unzählige Möglichkeiten, mit neuen Ausrüstungskombinationen und Spielstilen zu experimentieren.

Über den Wettbewerb hinaus, Warzone erfreut sich dank seiner Community und seines Inhalts-Ökosystems großer Beliebtheit. Streamer, Profis und Gelegenheitsspieler teilen sich alle dasselbe Spielfeld, was zu seiner unvergleichlichen Popularität beiträgt.

Mein Fazit: Call of Duty: Warzone ist Battle-Royale-Perfektion – spannend, filmisch und unendlich oft spielbar. Wenn du dich nach adrenalingeladenen Feuergefechten und Wettkämpfen auf höchstem Niveau sehnst, ist dies dein Kriegsgebiet.

Was sagen die Profispieler dazu?

Jukeyz

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Was Profis gegen andere Profis angeht, hat sich der Leistungsunterschied definitiv vergrößert. Man muss jetzt einfach viel cleverer spielen, wenn man Spiele mit vielen Kills anstrebt. Man muss bedächtiger und klüger vorgehen.

Guten Morgen

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Das Meta in Warzone ändert sich ständig … Anpassungsfähigkeit ist dein größter Trumpf.

19. EA Sports FC [Das beste E-Sport-Spiel im Bereich Fußballsimulation]

Unsere Bewertung 7

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Plattformen PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC, Switch, Switch 2 Erscheinungsjahr 2025 Entwickler EA Rumänien, EA Kanada, Electronic Arts Durchschnittliche Spielzeit ~10–15 Minuten pro Sitzung Ideal für Fans von Wettkampforientierte Spieler, Fans von realistischem Fußball-Gameplay Aktive Spielerbasis (2025) ~1.899

EA Sports FC knüpft an das Erbe seiner Vorgänger an, Internationaler Fußballverbandund bietet der Welt eine Fußballsimulation, die sowohl unglaublich detailreich als auch rasant ist. Mit verbesserter Grafik, flüssigeren Spieleranimationen und einem intuitiveren Steuerungssystem, Dieses Spiel setzt neue Maßstäbe in Sachen Realismus im Fußballgenre.

EA Sports FC erweckt die legendärsten Teams, Stadien und die die besten Spieler, wo die Fans gerade das authentischste Fußballerlebnis die es heute im E-Sport gibt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Mit seinem hyperrealistischen Gameplay, seiner weltweiten Reichweite und den riesigen Preisgeldern, EA Sports FC bleibt das ultimative E-Sport-Erlebnis im Fußball und zieht weltweit Millionen von Spielern und Zuschauern an.

Das Spiel erfreut sich in der Wettkampfszene weiterhin großer Beliebtheit, insbesondere mit der Global Series mit hochkarätigen Turnieren und einem Preisgeld von 5 Millionen Dollars. Zusätzlich zu den E-Sport-Turnieren, Ultimate Team bleibt der Grundpfeiler des Spiels, in dem die Spieler ihre Traumteams zusammenstellen, in Ranglisten-Modi gegeneinander antreten und durch tägliche Herausforderungen Belohnungen verdienen können.

Der dynamische Ansatz des Spiels hinsichtlich der Spielerleistung und die umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten sorgen dafür, dass kein Spiel dem anderen gleicht, was es zu einem mitreißenden Erlebnis sowohl für Spieler als auch für Zuschauer macht.

Mein Fazit:Wenn du Fußballfan bist, EA Sports FC ist dein erste Wahl, wenn es um erstklassige Fußball-Action geht. Die Kombination aus Realismus, umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten und einer sich ständig weiterentwickelnden E-Sport-Szene macht es zu einem absoluten Muss in der Welt des kompetitiven Gamings.

Was sagen die Profispieler dazu?

Wetterlage

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Ich bin einfach nur sehr froh, dass mir alle während meiner gesamten Karriere geholfen haben, aber das ist erst der Anfang, und ich möchte von nun an einfach jedes Turnier gewinnen – und ich weiß, dass ich gut genug bin, um das zu schaffen.

Manu Batchoore

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Es ist wichtig, die Grundlagen richtig zu beherrschen. Du solltest dich zunächst auf die Grundlagen konzentrieren, bevor du dich an fortgeschrittenere Themen wagst. Darauf aufbauend kannst du dann dein Spiel weiterentwickeln.

20. Tekken 8 [Das beste Kampfspiel für ambitionierte E-Sportler]

Unsere Bewertung 6.9

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Plattformen PS5, Xbox Series X/S, PC Erscheinungsjahr 2024 Entwickler Bandai Namco Studios, Arika Durchschnittliche Spielzeit ~10–15 Minuten pro Spiel Ideal für Fans von Hochkarätige Wettkämpfe und spannende 1-gegen-1-Duelle Aktive Spielerbasis (2025) ~1.250

Tekken 8 setzt den langjährigen Ruf der Serie für hochintensive 3D-Kämpfe und präzise technische Tiefe fort. Auf der Unreal Engine 5 aufbauend, ist es das bisher visuell beeindruckendste „Tekken“ – jeder Schlag und jeder Tritt wirkt wie aus einem Film, während die perfekte Balance beibehalten wird.

Das neueHeizungssystem revolutioniert das Kampfgeschehen, belohnt offensive Spielweisen und sorgt für ein schnelleres, aggressiveres Gameplay. Charaktere wie Jin, Kazuya und Paul Phoenix wirken dynamischer denn je und bieten jeweils umfangreiches Kombinationspotenzial sowie eine Lernkurve, die das Beherrschen der Spielmechaniken belohnt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Nur wenige Kampfspiele bewahren eine solche Wettbewerbsintegrität und heißen gleichzeitig Neulinge willkommen. Tekken 8 Diese Lücke schließt das Spiel mit fundierten Tutorials, einem Rollback-Netzwerkcode und einer unvergleichlichen Balance zwischen Spektakel und Geschicklichkeit.

Für Wettkampfspieler, Tekken 8 bietet eines der spannendsten Erlebnisse im E-Sport. Seine Turniere ziehen ein riesiges internationales Publikum an, und Momente wie der Tekken World Tour Finale die Präzision, die Psychospielchen und den Hype zur Geltung bringen, für die die Reihe bekannt ist.

Mein Fazit: Tekken 8 stellt den Gipfel des Kampfspiel-Designs dar – packend, ausgefeilt und äußerst befriedigend. Wenn du dich durch Präzision, Reflexe und psychologische Duelle auszeichnest, ist dies deine Arena.

Was sagen die Profispieler dazu?

Malik Ash

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Das ist mein Leben. Ich möchte kein Leben ohne Tekken-Turniere und Kampfspiele führen.

Jeondding

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Alle Spieler werden das als unausgewogen empfinden. Ich mag „Tekken 8“ wirklich sehr und finde es unterhaltsam, aber das derzeitige System weist einige Ungleichgewichte auf, die meiner Meinung nach geändert werden sollten.

Knie

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Da ich schon seit Tekken 1 dabei bin, gibt es in Tekken 8 vieles, was ich nicht verstehe.

21. Teamfight Tactics [Das beste Auto-Battler-Strategie-E-Sport-Spiel]

Unsere Bewertung 6.8

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Plattformen PC, Mac, Android, iOS Erscheinungsjahr 2019 Entwickler Riot Games Durchschnittliche Spielzeit ~25–35 Minuten pro Spiel Ideal für Fans von Strategie, Deckbau und taktische Entscheidungen Aktive Spielerbasis (2025) ~1.500

Teamfight Tactics (TFT) hat sich aus einer cleveren League of Legends zu einem weltweiten Strategie-Phänomen entwickelt. Es verbindet die Logik des Schachs mit dem Chaos von RNG-Kartenspielen und zwingt die Spieler dazu, drei Züge im Voraus zu planen und sich gleichzeitig auf das einzustellen, was das Schicksal – und ihre Gegner – ihnen entgegenwerfen. Jede Saison („Set“) bringt neue Champions, Eigenschaften und Verbesserungen mit sich, sodass kein Spiel dem anderen gleicht.

Warum wir uns dafür entschieden haben The TFT Weltmeisterschaft festigt seine Legitimität im E-Sport und zieht Teilnehmer aus aller Welt an, die um Preisgelder in Millionenhöhe kämpfen. Riots regelmäßige Updates und saisonale Neustarts halten das Meta am Leben und schaffen ein lebendiges Ökosystem aus Strategieentwicklung und Wettbewerb.

Das Geniale an TFT liegt in der Balance zwischen Geschicklichkeit und Anpassungsfähigkeit. Man muss seine Ressourcen verwalten, die Zusammensetzung der gegnerischen Teams einschätzen und unter Druck seine Strategie anpassen – und das alles innerhalb weniger Minuten. Dank seiner mobilen Zugänglichkeit ist das Spiel sowohl bei eingefleischten Strategen als auch bei Gelegenheitsspielern gleichermaßen beliebt.

Mein Fazit: Teamfight Tactics ist ein Strategie-Kampfspiel, das man immer wieder spielen kann und das Verstand, Anpassungsfähigkeit und Kreativität belohnt. Für Spieler, die Spaß an Planung, Risikobereitschaft und Psychospielchen haben, TFT ist unübertroffen.

Was sagen die Profispieler dazu?

k3soju

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Man kann schon jetzt erkennen, was gut wird, es sei denn, sie bringen einen riesigen Patch heraus.

Krone

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Viele Spieler entscheiden sich für eine Strategie, die auf den ersten oder achten Platz abzielt … Ich persönlich bevorzuge eindeutig einen Spielstil, der auf die ersten vier Plätze ausgerichtet ist.

22. Formel 1 2019 Jubiläumsausgabe [Das beste E-Sport-Erlebnis im Rennsport]

Unsere Bewertung 6.7

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Plattformen PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One Erscheinungsjahr 2019 (Jubiläumsausgabe) Entwickler Codemasters Durchschnittliche Spielzeit ca. 20–30 Minuten pro Rennen Ideal für Fans von Realistische Motorsport-Simulation und Zeitfahrwettbewerb Aktive Spielerbasis (2025) ~1.100

Formel 1 2019 Jubiläumsausgabe fängt das Wesen des professionellen Rennsports ein wie keine andere Simulation. Von der fein abgestimmten Fahrzeugphysik und dem Reifenmanagement bis hin zu dynamischen Wettersystemen – jedes Element gibt die atemberaubende Spannung der realen Welt wieder F1 Wettkampf. Die Spieler können den Unterschied zwischen Slick- und Intermediates-Reifen spüren, Boxenstopps einlegen und das DRS meistern, um das perfekte Überholmanöver zu schaffen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Sein E-Sport-Ökosystem verbindet nahtlos virtuellen und professionellen Motorsport. Codemasters verfeinert die Spielphysik kontinuierlich und macht das Spiel damit zu einem der technisch präzisesten Simulatoren, die es gibt. Die Balance zwischen Realismus und Spannung sorgt dafür, dass Fans und Rennfahrer das ganze Jahr über begeistert dabei sind.

The F1 Esports Series hat diesem Titel zu internationaler Bekanntheit verholfen, mit echten F1 Teams wie Mercedes und Red Bull Racing setzen spezielle E-Sport-Fahrer ein. Ganz gleich, ob man durch die engen Kurven von Monaco rast oder die weitläufigen Geraden von Silverstone meistert – Präzision ist das A und O.

Mein Fazit: Formel 1 verwandelt den Motorsport in pure Wettkampfkunst. Für alle, die das authentischste und aufregendste Rennerlebnis suchen, ist dies die ultimative E-Sport-Rennsimulation.

Was sagen die Profispieler dazu?

Cem Bölükbaşı

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Ich lese gerne Bücher und spiele Rennspiele. Ich liebe das offizielle F1-Spiel, und das ist schon fast lächerlich, weil ich dieses Spiel jahrelang beruflich gespielt habe. Jetzt bin ich selbst dabei!

Opmeer

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In gewisser Weise steht es dem auch sehr entgegen, denn die Leute werden es immer mit der Realität vergleichen … man kann sogar einen Controller in die Hand nehmen und losfahren.

23. Clash Royale [Bestes mobiles Strategie-E-Sport-Spiel]

Unsere Bewertung 6.6

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Plattformen Android, iOS Erscheinungsjahr 2016 Entwickler Supercell Durchschnittliche Spielzeit ~3–5 Minuten pro Spiel Ideal für Fans von Echtzeit-Strategie, Wettbewerb auf Mobilgeräten Aktive Spielerbasis (2025) ~2.300

Clash Royale revolutionierte das mobile Gaming, indem es die Mechanik von Sammelkartenspielen mit Echtzeit-Tower-Defense-Strategie verband. Die rasanten und zugleich taktischen 1-gegen-1-Duelle zwingen die Spieler dazu, innerhalb weniger Minuten zu reagieren, vorauszusehen und ihre Gegner zu überlisten. Hinter der Einfachheit des Wischens verbirgt sich eine bemerkenswerte strategische Tiefe – jeder ausgegebene Elixier zählt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Clash RoyaleDie Stärke des Spiels liegt in seiner Zugänglichkeit. Jeder kann einfach einsteigen und loslegen, doch um es zu meistern, braucht es Timing, Gelassenheit und Kreativität. Nur wenige Handyspiele haben eine derart beständige Wettbewerbsbalance erreicht.

The Clash Royale League (CRL) hat diesen Handyspiel-Hit zu einer globalen E-Sport-Größe gemacht. Die Spiele werden weltweit übertragen, wobei Profiteams um riesige Preisgelder und das Ansehen der Marke kämpfen. Dank der sich ständig weiterentwickelnden Karten-Meta und saisonalen Updates bleibt das Spiel auch nach fast einem Jahrzehnt noch immer spannend.

Mein Fazit: Clash Royale beweist, dass E-Sport keine Konsole oder keinen PC braucht, um erfolgreich zu sein. Es ist strategisch, spannend und bietet endlosen Wiederspielwert – Mobile Gaming in seiner wettbewerbsintensivsten Form.

Was sagen die Profispieler dazu?

Morten

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Clash Royale hat mein Leben verändert, und ich bin sehr zufrieden mit den jüngsten Verbesserungen am Spiel.

Mohamed Light

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Es ist schon lustig, wie ich zu diesem Spiel gekommen bin. Ich habe mit „Clash of Clans“ angefangen und dann von „Clash Royale“ gehört … Es hat mir sehr gut gefallen, sogar besser als „Clash of Clans 2“. Bei „Clash of Clans“ dauert das Aufrüsten ewig und man kommt leicht ins Stocken, aber bei „CR“ spielt man einfach dreiminütige Partien und kann Karten sofort aufrüsten – mir hat das rasante Tempo sehr gut gefallen.

24. Brawl Stars [Bestes Casual-E-Sport-Spiel für Mobilgeräte]

Unsere Bewertung 6.5

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Plattformen iOS, Android Erscheinungsjahr 2017 Entwickler Supercell Durchschnittliche Spielzeit ~5–10 Minuten pro Sitzung Ideal für Fans von Lässige, rasante Multiplayer-Kämpfe Aktive Spielerbasis (2025) Rund 70.550

Brawl Stars bietet eine einzigartige Mischung aus ungezwungenem Spielspaß und spannender E-Sport-Action. Spieler können an kurzen, actiongeladenen 3-gegen-3-Matches teilnehmen oder andere Spielmodi wie „Brawl Ball“ und „Gem Grab“ spielen, um Belohnungen zu verdienen und in der Rangliste aufzusteigen.

Die Einfachheit des Spielprinzips macht es unglaublich zugänglich, aber die Wettbewerbsintensität sorgt dafür, dass die Spieler ihre Fähigkeiten und Strategien kontinuierlich verbessern können.

Warum wir uns dafür entschieden haben Brawl Stars verbindet rasantes Gameplay, leicht zugängliche Spielmechaniken und eine wachsende Wettkampfszene – perfekt für Gelegenheitsspieler, die E-Sport erleben möchten, ohne sich erst mühsam einarbeiten zu müssen.

E-Sport-Turniere wie das Brawl Stars Weltfinale mit einem Preisgeld von 1 Million Dollar, und die Wettkampfszene des Spiels wächst dank regelmäßiger Updates und neuer saisonaler Events weiter.

Ganz gleich, ob du ein Gelegenheitsspieler bist, der schnelle Partien genießt, oder ein Profi, der an hochkarätigen Turnieren teilnimmt, Brawl Stars bietet dir ein unterhaltsames und intensives Spielerlebnis für alle Spielstärken.

Die bunte Charakterpalette und die vielfältigen Fähigkeiten sorgen für zusätzliche Spannung, wodurch sich jedes Spiel wie ein neues Erlebnis anfühlt. Die fesselnden Mehrspieler-Modi und das kompetitive Ranglistensystem bieten stundenlangen Spielspaß, sowohl im Einzel- als auch im Teamformat.

Mein Fazit:Für Gelegenheitsspieler im E-Sport, Brawl Stars ist ein unterhaltsames, actionreiches Erlebnis mit einem Hauch von Wettkampf. Dank seiner leicht zu erlernenden Spielmechanik und einer lebendigen Wettkampfszene zählt es zu den besten Casual-E-Sport-Spielen im Bereich der Handyspiele.

Was sagen die Profispieler dazu?

Reddyset

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Dieses Spiel schien vielversprechend zu sein. Ich würde kaum Konkurrenz haben. Auf der Startseite ist so viel Platz, und wenn ich jetzt damit anfinge, könnte ich auf der Welle mitschwimmen und einen großartigen Start hinlegen – also habe ich genau das getan. Es hat auch geholfen, dass ich meine ganze Aufmerksamkeit für Videospiele einfach auf „Brawl Stars“ gerichtet habe.

Joker

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Jeder Profispieler (mich eingeschlossen) versucht stets, zu gewinnen. Wir treten nicht nur zum Spaß an, sondern um so viel wie möglich zu gewinnen. Man darf jedoch nicht vergessen, dass dies nicht immer möglich ist – Niederlagen gehören zum Spiel dazu und passieren jedem Team. Es gibt kein Team, das nicht früher oder später einmal ein Spiel verliert. Wenn das passiert, ist es am wichtigsten, sich das Spiel noch einmal anzusehen und zu analysieren, was schiefgelaufen ist oder was verbessert werden könnte.

25. Marvel Rivals [Das beste E-Sport-Spiel im Helden-Shooter-Genre]

Unsere Bewertung 6.4

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Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2025 Entwickler NetEase Games Durchschnittliche Spielzeit ~15–20 Minuten pro Spiel Ideal für Fans von Helden-Shooter und rasante Teamkämpfe Aktive Spielerbasis (2025) ~1.700

Marvel Rivals greift das Hero-Shooter-Format auf und peppt es mit kultigen Marvel Charaktere. In 6-gegen-6-Kämpfen vereinen die Spieler ihre Kräfte in spektakulären Teamduellen. Helden wie Iron Man, Loki und Scarlet Witch fühlen sich einzigartig und dennoch ausgewogen an, wobei jeder über ultimative Fähigkeiten verfügt, die den Ausgang eines Kampfes innerhalb von Sekunden entscheiden können.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die ersten E-Sport-Turniere haben bereits gezeigt, Marvel Rivals… das Potenzial, es mit etablierten Shootern aufzunehmen. Die Mischung aus Helden-Synergien, Team-Strategie und filmischer Präsentation macht es zu einem der innovativsten Wettkampfspiele seit Jahren.

Die Karten bieten zerstörbares Terrain und eine nahtlose Integration der Umgebung – Spider-Man kann sich durch einstürzende Wolkenkratzer schwingen, während Doctor Strange mitten im Kampf Portale öffnet. Das Ergebnis ist rasantes Chaos, das Teamwork und Kreativität belohnt.

Mein Fazit: Marvel Rivals ist eine spektakuläre Weiterentwicklung des Hero-Shooter-Genres – dynamisch, explosiv und voller Charakter. Ein wahr gewordener Traum sowohl für Marvel-Fans als auch für E-Sportler.

Was sagen die Profispieler dazu?

Leichentuch

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Vielleicht spiele ich dieses Spiel für den Rest meines Lebens. Ich könnte dieses Spiel wirklich für den Rest meines Lebens spielen.

Finnsi

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Unser Team wartet schon seit August 2024 darauf, dass „Marvel Rivals“ im E-Sport richtig durchstartet, und mit dem Einstieg von Organisationen wie den Sentinels ist es nun endlich soweit!

26. Overwatch 2 [Bester teambasierter Helden-Shooter]

Unsere Bewertung 6.3

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Plattformen PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2022 (Overwatch 2) Entwickler Blizzard Entertainment Durchschnittliche Spielzeit ~10–20 Minuten pro Spiel Ideal für Fans von Teamkoordination, rasante taktische Shooter Aktive Spielerbasis (2025) ~1.800

Overwatch 2 modernisiert Blizzards Helden-Shooter für eine neue Generation. Mit einem 5-gegen-5-Format und einer ständig wachsenden Auswahl an Helden erfordert jedes Match schnelles Denken, präzises Zielen und nahtlose Kommunikation. Die Balance zwischen Strategie und Chaos sorgt für Momente puren Adrenalins – eine einzige ultimative Fähigkeit kann über alles entscheiden.

Warum wir uns dafür entschieden haben The Overwatch Champions Series (OWCS) belebte die Wettkampfszene mit weltweiten Turnieren und neuem Schwung. Die Betonung von Crossplay und Rollensynergie festigt Overwatch 2 als eines der derzeit lohnendsten Team-E-Sport-Spiele.

Jeder Held, von Tracer bis Ramattra, verleiht jeder Aufstellung einzigartige taktische Facetten. Blizzards regelmäßige Updates sorgen für Ausgewogenheit und halten das Meta am Leben.

Spieler, die viel Zeit in das Freischalten von Helden, Skins und Rängen investiert haben, suchen manchmal nach Möglichkeiten, sehenOverwatchKonto sicher und unter Werterhalt über vertrauenswürdige Plattformen.

Mein Fazit: Overwatch 2 vereint Intensität, Teamwork und Leidenschaft. Es ist chaotisch und doch koordiniert – ein Beweis dafür, dass Hero-Shooter nach wie vor zu den spannendsten Genres im E-Sport gehören.

Was sagen die Profispieler dazu?

Über

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Wir alle haben unser Leben diesem Spiel gewidmet. Wir verbringen so viel Zeit miteinander, und selbst wenn wir nicht spielen, reden wir über das Spiel. Und selbst in unseren Momenten der Einsamkeit denken wir daran. Man träumt sogar davon.

über

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„Overwatch“ war der erste richtige E-Sport, mit dem ich mich beschäftigt habe. Ich habe schon gleich nach dem Start angefangen zu spielen – auf diesem furchtbaren Computer bei mir zu Hause, der kaum noch funktionierte. Aber trotzdem konnte ich nicht aufhören zu spielen. Alle meine Freunde waren sofort begeistert, und wir haben es alle geschafft, unter die Top 500 der Ranglisten zu kommen. Dann haben wir ein Team gegründet, und ich habe mir einen besseren Computer zugelegt.

JJoNak

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Zuerst war ich nervös … Ich war es nicht gewohnt, dass das Publikum jubelte und auf der Bühne so viele verschiedene Geräusche zu hören waren. Jetzt versuche ich einfach, den Wettkampf zu genießen – das hilft mir, meine Nerven zu beruhigen und meine beste Leistung zu zeigen

27. World of Warcraft [Das beste MMORPG-E-Sport-Spiel]

Unsere Bewertung 6.2

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Plattformen PC, macOS Erscheinungsjahr 2004 Entwickler Blizzard Entertainment Durchschnittliche Spielzeit ca. 1–3 Stunden pro Sitzung Ideal für Fans von MMORPGs, PvP-Arenen, groß angelegte Raids Aktive Spielerbasis (2025) ~1.400

World of Warcraft gilt als eines der am längsten bestehenden Wettkampf-Ökosysteme der Gaming-Branche. Seine E-Sport-Szene blüht dank der Arena-Weltmeisterschaft (AWC) and Mythic Dungeon International (MDI), wo Teams um Ruhm, Strategie und präzise Ausführung kämpfen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Nur wenige MMOs haben über einen so langen Zeitraum hinweg eine solche Bedeutung im E-Sport erlangt. Blizzards Engagement für Spielbalance, Zuschauer-Tools und saisonale Turniere sorgt dafür, dass WoW wettbewerbsfähig und fesselnd.

Die Spieler müssen Dutzende von Fähigkeiten beherrschen, Abklingzeiten koordinieren und sich an die sich ständig ändernde Klassenbalance anpassen. Jeder Patch verändert die Wettbewerbslandschaft und belohnt Geschicklichkeit und Anpassungsfähigkeit.

Mein Fazit: World of Warcraft setzt weiterhin Maßstäbe im MMORPG-Wettbewerb. Es ist tiefgründig, herausfordernd und legendär – ein Spiel, das die Geschichte des E-Sports seit zwei Jahrzehnten prägt.

Was sagen die Profispieler dazu?

Wie geht’s?

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Es ist ein extrem spannendes Spiel, vielleicht nicht ganz so groß wie die anderen Spiele, aber es ist trotzdem wirklich gut gemacht

Snutz

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Ich spiele nicht nur gerne mit meinen Teamkollegen, sondern es ist auch das Gefühl des Sieges … Gewinnen ist einfach ein unglaubliches Gefühl.

Unsere Bewertung 6

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Plattformen PS4, PS5, Xbox Series X/S, PC Erscheinungsjahr 2025 Entwickler KOF Studio Durchschnittliche Spielzeit ~10–15 Minuten pro Spiel Ideal für Fans von Retro-Kampfspiele, kampfbetonte Kombinationskämpfe Aktive Spielerbasis (2025) ~850

Fatal Fury: Stadt der Wölfe belebt SNKs beliebte Spielereihe mit modernem Flair neu. Die überarbeitete Grafik, der Rollback-Netzwerkcode und das überarbeitete Kampfsystem bieten das Beste aus beiden Welten – Retro-Charme und moderne Präzision. Die Spieler können vernichtende Combos aneinanderreihen, Paraden ausführen und sich in blitzschnelle Duelle stürzen, die Geschicklichkeit und gutes Timing erfordern.

Warum wir uns dafür entschieden haben SNK ist es gelungen, eine Ikone zu modernisieren. Stadt der Wölfe hat sich dank seiner ausgefeilten Spielmechanik und seines nostalgischen Charmes bereits zu einem Favoriten bei lokalen und Online-Turnieren entwickelt. Das beweist, dass klassische Kampfspiele auch im modernen E-Sport noch ihren Platz haben.

Abgesehen von seiner technischen Raffinesse fängt das Spiel auch den Wettbewerbsgeist der Arcade-Ära ein. Von seinem lebhaften Grafikstil über den energiegeladenen Soundtrack bis hin zu den Rivalitäten zwischen den Charakteren, Stadt der Wölfe Es wirkt wie eine Hommage an die Blütezeit des Genres – neu interpretiert für die Spieler von heute und das Streaming-Publikum gleichermaßen.

Mein Fazit: Tödlicher Zorn vereint Nostalgie, Stil und Wettkampfgeist. Es ist eine triumphale Rückkehr, die das Vermächtnis von SNK in der Geschichte der Kampfspiele erneut untermauert.

Was sagen die Profispieler dazu?

MenaRD

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Dieses Spiel ist etwas Besonderes

Cloud805

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Neues Spiel, neuer Verein, neue Herausforderung! Ich freue mich darauf, mich bei den kommenden Turnieren zu beweisen, vor Publikum zu spielen und um Trophäen zu kämpfen!

29. Guilty Gear -Strive- Season Pass 3 [Das beste Anime-Kampfspiel im E-Sport]

Unsere Bewertung 5.9

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Plattformen PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2021 Entwickler Arc System Works Durchschnittliche Spielzeit ~10–20 Minuten pro Spiel Ideal für Fans von Stilvolle Grafik und ausgefeilte Kombosysteme Aktive Spielerbasis (2025) ~900

Guilty Gear -Strive- bleibt der Maßstab für Anime-Kampfspiele. Seine flüssige Animation, die explosiven Effekte und die rasanten Kämpfe sorgen für ein Erlebnis, das sowohl technisch anspruchsvoll als auch wunderschön ist. Ganz gleich, ob du perfekte „Roman Cancels“ ausführst oder den nächsten Angriff deines Gegners vorhersiehst, sich bemühen belohnt Präzision und Kreativität gleichermaßen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die „Arc World Tour“ und regelmäßige Entwickler-Updates sorgen dafür, dass sich bemühenausgewogen und in der weltweiten Wettkampfszene erfolgreich. Der Rollback-Netzwerkcode garantiert reibungslose Online-Matches, während regelmäßig erscheinende DLC-Charaktere für Abwechslung im Charakterpool sorgen.

Was wirklich den Unterschied ausmacht Guilty Gear -Strive- Was es besonders auszeichnet, ist die Art und Weise, wie es Kunstfertigkeit und Zugänglichkeit miteinander verbindet. Die handgezeichneten Grafiken und der Soundtrack von Daisuke Ishiwatari lassen jedes Match wie ein Rockkonzert wirken, während die ausgefeilte Spielmechanik Neulingen ermöglicht, die Grundlagen zu erlernen, ohne dabei die komplexe Tiefe zu beeinträchtigen, nach der sich erfahrene Spieler sehnen. Es ist ein Kampfspiel, das sowohl seine Wettkampfwurzeln als auch seine kreative Seele respektiert.

Mein Fazit: Guilty Gear -Strive- verbindet Kunst und Kampf zu einem atemberaubenden Gesamtpaket. Für Spieler, die Wert auf Stil, Können und Spektakel legen, ist es ein Meisterwerk.

Was sagen die Profispieler dazu?

Umisho

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Als ich „Strive“ ganz beiläufig ausprobierte, hatte ich plötzlich richtig viel Spaß daran und beschloss eines Tages, einfach nur so zum Spaß an einem Turnier teilzunehmen. Und nun, 10 Monate später, sind wir hier! Insgesamt sind diese Szene und diese Community (insbesondere bei „Strive“) im Vergleich zu FPS-Szenen einfach so unglaublich einladend und gemütlich, und ich bin mir sicher, dass ich hier genau richtig bin.

Hotashi

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Das Spiel macht Spaß, und ich genieße es, von so viel Aufregung umgeben zu sein

Unsere Bewertung 5.8

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Plattformen Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2018 Entwickler Bandai Namco Studios, Sora Ltd. Durchschnittliche Spielzeit ~5–10 Minuten pro Spiel Ideal für Fans von Wettkampf-Plattform-Kämpfer und klassische Nintendo-Figuren Aktive Spielerbasis (2025) ~2.600

Super Smash Bros. Ultimate feiert die Geschichte der Videospiele durch rasante, chaotische Kämpfe, bei denen Reflexe auf Kreativität treffen. Mit über 80 Charakteren – von Mario und Link bis hin zu Sephiroth und Sora – ist es ein Plattform-Kampfspiel mit nahezu unendlicher Vielfalt an Matches.

Warum wir uns dafür entschieden haben ZerschlagenDer Erfolg des Spiels liegt in seiner Zugänglichkeit und Tiefe. Es ist für Anfänger leicht zu erlernen, bietet Profis jedoch endlose Herausforderungen und vermittelt den puren Spaß am Wettkampf.

Das gemeinschaftsorientierte ZerschlagenE-Sport-Szene blüht dank Turnieren wie Genesis, Smash ConundDas große Haus, mit Preisgeldern, die denen großer Kampfspiel-Titel in nichts nachstehen. Dank seiner anhaltenden Begeisterung an der Basis und seiner breiten Anziehungskraft hat es sich zu einer der weltweit beliebtesten E-Sport-Disziplinen entwickelt.

Mein Fazit: Super Smash Bros. Ultimate ist die ultimative Mischung aus Nostalgie, meisterhaftem Können und Chaos. Es ist nicht nur ein Kampfspiel – es ist eine E-Sport-Institution.

Was sagen die Profispieler dazu?

MkLeo

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Das sage ich schon, seit das Spiel erschienen ist. Das Spiel ist wirklich ausgewogen.

MkLeo

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Es ist schwer. Es ist sehr schwer. Emotional und körperlich ist es sehr schwer, immer wieder Turniere zu gewinnen, auch wenn es einfach aussieht.

Jenseits des traditionellen E-Sports

Wenn wir an E-Sport denken, stellen wir uns normalerweise vor, League of Legends, Rocket LeagueoderCounter-Strike, oder? Aber es gibt eine ganze Welt des Wettkampfspielens, die über das Traditionelle hinausgeht und genauso spannend sein kann.

Es gibt jede Menge Spiele, die neue Wege beschritten haben.

Schach als E-Sport

Das mag zunächst seltsam klingen, aber Schach hat nun offiziell Einzug in die E-Sport-Szene gehalten, und es ist unglaublich fesselnd. Einem Großmeister dabei zuzusehen, wie er vor Tausenden von Zuschauern online diese verblüffenden Züge macht, ist nicht weniger spannend als jedes MOBA-Spiel – vor allem jetzt, wo die Preisgelder bei großen Schachturnieren immer höher werden.

Microsoft Excel-Weltmeisterschaft

Es gibt auch einige ganz besondere Wettbewerbe, wie zum Beispiel den Microsoft Excel-WeltmeisterschaftJa, du hast richtig gelesen. Ein Turnier, bei dem die Spieler gegen die Uhr antreten, um komplexe Probleme zu lösen in Excel… und bringt dabei Wettbewerb, Geschicklichkeit und Präzision mit sich, ganz ähnlich wie bei Wettkampf-Videospielen. Die Tatsache, dass es so etwas überhaupt gibt, zeigt, wie sehr sich E-Sport auf nahezu jeden Bereich ausweiten kann.

Speedrun-Turniere

Vergessen wir nicht den Aufstieg des Speedrunning, bei dem Spieler darum wetteifern, ein Spiel so schnell wie möglich durchzuspielen, oft unter Einsatz verrückter Techniken und Glitches. Veranstaltungen wie Singapur-Dollar(Summer Games Done Quick) sind riesige Veranstaltungen, bei denen Millionen für wohltätige Zwecke gesammelt werden, während die Spieler dazu angespornt werden, Rekorde zu brechen. Es handelt sich dabei nicht um typische Profi-Turniere, doch der Nervenkitzel, den sie bieten, ist nahezu unübertroffen.

Diese alternativen E-Sport-Szenen wachsen stetig. Von E-Sport-Turnieren für Handyspiele bis hin zu Nischenspielen, die mittlerweile im Mainstream Beachtung finden – das E-Sport-Ökosystem entwickelt sich auf vielfältige und oft unerwartete Weise weiter. Alles ist möglich, und genau das macht es so unglaublich spannend. Für Spieler, die Spiele wie Mobile Legends aus Regionen mit Einschränkungen, unter Verwendung einer der VPNs fürMobile Legends kann dabei helfen, am Geschehen dranzubleiben. Denn wer weiß schon, was als Nächstes passieren könnte? Da bin ich genauso ratlos wie du.

Mein Gesamtfazit zu den beliebtesten E-Sport-Spielen

Was die derzeit beliebtesten E-Sport-Spiele angeht, ist für jeden etwas dabei. Die E-Sport-Szene hat sich weiterentwickelt und bietet mittlerweile Erlebnisse für jeden Spielertyp:

Für Fans von kompetitiven Ego-Shootern → Counter-Strike 2 . Ein klassischer taktischer Shooter mit tiefgehender Strategie und einer florierenden E-Sport-Szene – perfekt für alle, die Wert auf Präzision und Teamwork legen.

. Ein klassischer taktischer Shooter mit tiefgehender Strategie und einer florierenden E-Sport-Szene – perfekt für alle, die Wert auf Präzision und Teamwork legen. Für MOBA-Fans → League of Legends . Der ultimative Test für Strategie, Teamwork und individuelles Können, bei dem Millionen von Spielern in einem der dynamischsten E-Sport-Ökosysteme gegeneinander antreten.

. Der ultimative Test für Strategie, Teamwork und individuelles Können, bei dem Millionen von Spielern in einem der dynamischsten E-Sport-Ökosysteme gegeneinander antreten. Für Battle-Royale-Fans → Fortnite . Rasante Action und riesige Preisgelder machen es zur ersten Wahl für alle, die auf der Suche nach spannenden Wettkampferlebnissen sind.

. Rasante Action und riesige Preisgelder machen es zur ersten Wahl für alle, die auf der Suche nach spannenden Wettkampferlebnissen sind. Für Fans von Sportspielen → EA Sports FC . Mit seinem realistischen Gameplay und den umfangreichen Spielmodi ist EA Sports FC das derzeit authentischste Fußballerlebnis im E-Sport.

. Mit seinem realistischen Gameplay und den umfangreichen Spielmodi ist EA Sports FC das derzeit authentischste Fußballerlebnis im E-Sport. Für RPG-Fans → Valorant. Ein heldenbasierter Ego-Shooter mit tiefgreifenden taktischen Elementen, dessen strategisches Gameplay sowohl Profis als auch Gelegenheitsspieler immer wieder zurückkommen lässt.

Ganz gleich, welchen Spielstil du bevorzugst – die derzeit beliebtesten E-Sport-Spiele bieten für jeden etwas Spannendes.

Die E-Sport-Szene wächst weiter, daher ist jetzt der beste Zeitpunkt, sich mit dem bester Gaming-PC und dein treuer FPS-Maus und probiert diese Titel doch mal aus!

Häufig gestellte Fragen