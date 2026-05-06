Die 30 beliebtesten E-Sport-Spiele – Top-Titel im Jahr 2025
Die beliebtesten E-Sportarten sind Wettkampfspiele mit Millionen von Spielern und Fans weltweit. Große Turniere, riesige Preisgelder und professionelle Karrieren zeigen, dass Können und Strategie wichtiger denn je sind.
Dieser Leitfaden stellt die beliebtesten Titel vor, zeigt auf, was sie auszeichnet, und erklärt, warum die Spieler bei jedem Spiel wieder dabei sind.
Ich habe Turniere und Rückmeldungen aus der Community ausgewertet, um die Spiele zu ermitteln, die den heutigen Wettkampf-Gaming-Bereich prägen. Von rasanten Shootern über strategische MOBA-Spiele bis hin zu präzisen Kampfspielen – diese E-Sport-Titel prägen die Szene und treiben ihr Wachstum voran.
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Unsere Top-Empfehlungen für E-Sport
Von allen Spielen in der E-Sport-Szene heben sich einige besonders hervor. Betrachtet man die Zahlen, den Hype und die Wettbewerbsfähigkeit der einzelnen Spiele, so sind dies die herausragenden Titel:
- Mobile Legends: Bang Bang(2016)– Ein mobiles MOBA-Phänomen, das für schnelles, wettbewerbsorientiertes Spiel entwickelt wurde. Dank seiner kurzen Matches, der einfachen Steuerung und der florierenden Profiszene – insbesondere in Südostasien – gehört es zu den weltweit meistgesehenen E-Sport-Titeln.
- League of Legends (2009) – Der erste Platz geht an League of Legends. Bei der letzten Weltmeisterschaft erreichte sie einen Höchststand von 6.94 Millionen Zuschauer – die höchste Zahl, die es im E-Sport je gab.
- Counter-Strike 2 (2023) – Counter-Strike 2 folgt dicht dahinter. Das Spiel hat bereits über €4.83 Millionen Euro Preisgeld während 2025„in den ersten Monaten, was seine anhaltende finanzielle Tragfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit unter Beweis stellte.“
So stark diese E-Sport-Spiele auch sind, sie sind nur die Spitze des Eisbergs. Die E-Sport-Welt ist voll von Spielen, die eine riesige Fangemeinde aufgebaut, talentierte Profis gefördert und ganze Genres geprägt haben. Schauen wir uns nun die übrigen Top-Anwärter an.
Die 30 beliebtesten E-Sport-Spiele, die den Wettkampf-Gaming-Bereich revolutionieren
Diese beliebtesten E-Sport-Spiele setzen mit tiefgründiger Strategie, rasanten Actionsequenzen und einem riesigen Publikum neue Maßstäbe im Wettkampf-Gaming. Sie bieten Profispielern eine Bühne, auf der sie ihr Können unter Beweis stellen und Karrierechancen erschließen können, und bieten gleichzeitig Millionen von Fans weltweit ein fesselndes Erlebnis.
Kommen wir nun zur Liste der derzeit beliebtesten E-Sport-Spiele.
1. Mobile Legends: Bang Bang [Bestes mobiles E-Sport-Spiel]
|Unsere Bewertung
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10
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|Plattformen
|Android, iOS
|Erscheinungsjahr
|2016
|Entwickler
|Moonton (eine Tochtergesellschaft von ByteDance)
|Durchschnittliche Spielzeit
|~10–15 Minuten pro Spiel
|Ideal für Fans von
|Rasantes mobiles MOBA-Gameplay
|Anzahl der täglich aktiven Spieler (2025)
|Über 80 Millionen
Kein Handyspiel hat den E-Sport so geprägt wie Mobile Legends: Bang Bang. Das Spiel hat das Genre der mobilen MOBA-Spiele geprägt, indem es Zugänglichkeit, ausgewogene Spielbalance und eine lebendige regionale Szene vereint. Mit blitzschnellen Matches und einfacher Touch-Steuerung ist es das beliebteste Wettkampfspiel für mobile Spieler in ganz Asien, insbesondere in Südostasien, wo seine Profiligen die Zuschauerzahlen anführen.
The Mobile Legends: Bang Bang Professional League (MPL)) und sein globales Pendant, M5-Weltmeisterschaft, haben das Spiel zu einem festen Bestandteil der globalen E-Sport-Szene gemacht. Im Jahr 2024 zog die M5-Weltmeisterschaft über 5 Millionen Zuschauer in der Spitzenzeit, was beweist, dass mobile E-Sport-Titel es in puncto Begeisterung und Reichweite mit PC- und Konsolentiteln aufnehmen können.
Mobile Legends hat neu definiert, was Mobile Gaming in der wettbewerbsorientierten Welt leisten kann. Seine kurzen, actiongeladenen Matches sind perfekt für Spieler, die viel unterwegs sind, während die zunehmende Zahl internationaler Turniere zeigt, dass Mobile-Esports gekommen sind, um zu bleiben.
Jedes Team aus fünf Helden kämpft auf einer bekannten Karte mit drei Bahnen, doch der Erfolg hängt von Koordination, Timing und Anpassungsfähigkeit ab. Schnelle Entscheidungen und Teamwork entscheiden über jeden Sieg und belohnen sowohl Gelegenheitsspieler als auch Profiteams gleichermaßen.
Ab 2025 baut Moonton sein E-Sport-Ökosystem weiter aus, erhöht die Preisgelder und geht internationale Kooperationen ein. Das M6-Weltmeisterschaft wird mit dem bislang höchsten Preisgeld aufwarten und Mobile Legends damit als unangefochtenen König des mobilen E-Sports etablieren.
Mein Fazit: Mobile Legends: Bang Bang ist die perfekte Mischung aus Zugänglichkeit und Wettkampf. Egal, ob du Gelegenheitsspieler oder angehender Profi bist – es bietet Nonstop-Action und ein E-Sport-Erlebnis, das es mit den größten PC-Titeln aufnehmen kann.
Was sagen die Profispieler dazu?
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2. League of Legends [Bestes Multiplayer-Strategiespiel]
|Unsere Bewertung
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9.9
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|Plattformen
|Microsoft Windows, macOS
|Erscheinungsjahr
|2009
|Entwickler
|Riot Games
|Durchschnittliche Spielzeit
|~30–45 Minuten pro Sitzung
|Ideal für Fans von
|Strategisches, teambasiertes MOBA-Gameplay
|Anzahl der täglich aktiven Spieler (2025)
|Rund 30 Millionen
Kein anderer Titel im E-Sport kommt auch nur annähernd an League of Legends. Es hat das Konzept der Multiplayer-Online-Battle-Arena perfektioniert und damit die Vorlage für den heutigen Erfolg in der die besten Strategiespiele Kategorie. Im ersten Quartal des 2025, es verzeichnete mehr als 230 Millionen Menschen Schalten Sie ein – das Album führt die weltweiten Charts an.
Seine wichtigsten Turniere, wie zum Beispiel die League of Legends-Weltmeisterschaft, allgemein bekannt als Welten, sind weltweite Großveranstaltungen. An diesen Events nehmen die besten Teams aus verschiedenen regionalen Ligen teil, darunter auch Spitzenmannschaften aus Südkorea, China, Europa und Nordamerika.
Mit seinem tiefgründigen strategischen Spielverlauf und dem Wettkampf um hohe Einsätze, League of Legends hat Maßstäbe für den modernen E-Sport gesetzt. Dank seiner spannenden Matches und seiner weltweiten Reichweite ist es führend im Bereich der Multiplayer-Spiele.
Der Wettkampf im Spiel dreht sich um zwei E-Sport-Teams, die jeweils aus fünf Champions bestehen. Das Ziel ist einfach: die gegnerische Basis zu zerstören. Dahinter verbergen sich jedoch zahlreiche Strategie, Kartenkontrolle und schnelle Entscheidungen die es zu einem der Die besten Multiplayer-Spiele. Kein Spiel gleicht dem anderen, und genau das ist es, was Spieler und Zuschauer in seinen Bann zieht.
In dieser Saison,Riot Games (der Spielehersteller) hat das Spiel auf ein ganz neues Niveau gehoben. Der Preispool für MSI wurde erhöht von 250.000 bis 2 Millionen DollarundWeltmeisterschaft 2025bietet nun den mit 1,5 Millionen Euro 5 Millionen Dollar.
Unterstützt durch steigende Preisgelder und Spitzenmannschaften wie T1 und Team Liquid, League of Legends wird von Saison zu Saison stärker und ist nach wie vor ein geschätzter Bestandteil der E-Sport-Weltmeisterschaft – genau deshalb steht es ganz oben auf unserer Liste der beliebtesten E-Sport-Titel.
Mein Fazit:League of Legends ist ein Kult-E-Sport-Titel, der die Szene nach wie vor dominiert. Wenn du auf rasante, strategische Kämpfe stehst, ist dieses Spiel nach wie vor ein absolutes Muss.
Was sagen die Profispieler dazu?
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3. Counter-Strike 2 [Bester taktischer Shooter]
|Unsere Bewertung
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9.8
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|Plattformen
|PC
|Erscheinungsjahr
|2023
|Entwickler
|Valve Corporation
|Durchschnittliche Spielzeit
|~30–45 Minuten pro Sitzung
|Ideal für Fans von
|Präzises Zielen und taktische Teamarbeit
|Anzahl der täglich aktiven Spieler (2025)
|etwa 1 Million
Frage irgendeinen FPS-Fan nach ernstzunehmenden Shootern, und die Chancen stehen gut, dass er Counter-Strike. Ganz oben auf der Die besten Ego-Shooter… dieser Titel blickt auf eine lange E-Sport-Geschichte zurück. Der neueste Teil der Reihe, Counter-Strike 2, hat in Sachen Wettkampf-Gaming neue Höhen erreicht.
In den ersten Monaten des 2025, es verteilte 4,83 Millionen Dollar Preisgeld. Außerdem wurden mehr als 99 Millionen Stunden auf Twitch angesehen im 1. Quartal und behielt in diesem Zeitraum die Spitzenposition.
Counter-Strike 2 verbindet einfache Spielmechaniken mit einer unvergleichlichen taktischen Tiefe. Dank regelmäßiger Updates und einer aktiven E-Sport-Szene ist es die erste Wahl für FPS-Fans.
Das Ziel des Spiels ist einfach. Zwei Teams mit jeweils fünf Spielern versuchen entweder, die Bombe zu platzieren oder zu entschärfen, oder die gegnerische Truppe auszuschalten. Diese Einfachheit ermöglicht eine unglaubliche Komplexität in der Umsetzung. Jede neue Runde fühlt sich fast wie ein neues Denksportaufgabe an, selbst für Profis, die die Karten bereits durchgespielt haben 10,000Stunden.
Hinter den Kulissen gehen die Turnierveranstalter geschickt vor. PGL (eines der führenden Unternehmen, das hochkarätige Turniere für dieses Spiel organisiert) garantiert nun eine Auszahlung innerhalb von zwei Wochen nach den Veranstaltungen. Außerdem wurde ein spezielles Format für das Spiel um Platz drei eingeführt, um den Wettbewerb noch spannender zu gestalten. Mit regelmäßigen Updates, einem vollgepackten Turnierkalender und E-Sport-Teams von Weltklasse, Counter-Strike 2 hält sowohl Profis als auch Fans voll und ganz bei der Stange.
Mein Fazit:Counter-Strike 2 ist ein Spiel, das Präzision, Strategie und Teamwork belohnt, was es zur ersten Wahl für FPS-Fans und Wettkampfspieler gleichermaßen macht.
Was sagen die Profispieler dazu?
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4. Dota 2 [Das beste kompetitive MOBA]
|Unsere Bewertung
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9.5
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|Plattformen
|PC
|Erscheinungsjahr
|2013
|Entwickler
|Valve Corporation
|Durchschnittliche Spielzeit
|~35–45 Minuten pro Sitzung
|Ideal für Fans von
|Komplexes strategisches MOBA mit hohem Schwierigkeitsgrad
|Aktive Spielerbasis (2025)
|etwa 500.000
Dota 2 bleibt ein Eckpfeiler des Genres der Multiplayer-Online-Battle-Arena und eine treibende Kraft unter den beliebten E-Sport-Spielen. The International 2024 in Kopenhagen zog über1,5 Millionen Zuschauer gleichzeitig, selbst bei einem geringeren Preisgeld von etwa 2,6 Millionen Dollar. Und das ist der Beweis dafür, dass das hochspannende Drama des Spiels das Publikum und Dutzende von E-Sport-Organisationen in seinen Bann zieht, ganz gleich, ob der Preispool gerade auf seinem Höchststand ist oder nicht.
Neben dem Hauptprogramm gab es ein volles 2025 Der Kalender hält das E-Sport-Ökosystem am Laufen. Valve und PGL führen Turniere ein wie BLAST Slam II und mehrereJahreszeiten in der Walachei, bei denen jeweils Preisgelder von mehreren hunderttausend bis zu über einer Million Dollar zu gewinnen sind.
Dota 2Seine Komplexität und Tiefe machen es zu einer ersten Wahl für Hardcore-Gamer. Der taktische Charakter des Spiels und die riesigen Preisgelder ziehen weiterhin E-Sport-Größen und Fans an.
Außerdem, was macht Dota 2’s Das Besondere an dieser Wettkampfszene ist ihre Vielschichtigkeit. Die Spiele sind taktische Marathons mit festgelegten Rollen, Drafts und zeitlichen Abläufen, die die Teams dazu zwingen, vielschichtige Strategien zu entwickeln. Diese Komplexität zieht ein eingefleischtes Publikum an und verleiht der langjährigen E-Sport-Geschichte des Spiels zusätzliches Gewicht.
Das bevorstehende International 2025 kehrt zurück zu Europa, Kopenhagen, im September. Und Überwachungplant ein ausgewogeneres Qualifikationssystem, Maßnahmen zur Nachhaltigkeit und verbesserte Übertragungen. Für die Fans bedeutet das eine aufwendigere Bühnenproduktion und neue Wendungen bei bekannten Formaten!
Mein Fazit:Eine Säule der E-Sport-Welt, Dota 2 bleibt die erste Wahl für ambitionierte MOBA-Spieler. Seine strategische Tiefe und die hochkarätigen Turniere sorgen dafür, dass es aktuell und spannend bleibt.
Was sagen die Profispieler dazu?
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5. Valorant [Bester teambasierter Ego-Shooter]
|Unsere Bewertung
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9.3
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|Plattformen
|Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S
|Erscheinungsjahr
|2020
|Entwickler
|Riot Games
|Durchschnittliche Spielzeit
|~30–40 Minuten pro Sitzung
|Ideal für Fans von
|Taktischer Ego-Shooter mit einzigartigen Agentenfähigkeiten
|Anzahl der täglich aktiven Spieler (2025)
|Rund 4,9 Millionen
Bewertungist einEgo-Shooter das in der Welt des Wettkampf-Gamings innerhalb kürzester Zeit an Beliebtheit gewonnen hat. Beim Masters-Event in Bangkok im März stellte es einen Rekord auf 4,3 Millionen Zuschauer in der Spitzenzeit. Nach diesem Erfolg hat es seinen Platz unter den beliebtesten E-Sport-Spielen in 2026 hat sich weiter gefestigt.
Das Spiel verfügt über ein eigenes globales Turniersystem namens Valorant Champions Tour, auch bekannt als VCT. Hier treten E-Sport-Teams aus aller Welt gegeneinander an. Die besten unter ihnen messen sich bei großen Turnieren mit riesigen Preisgeldern. In diesem Jahr treten Top-E-Sport-Teams wie T1 und EDward Gaming insgesamt mehr als 8 Millionen Dollar indem man Turniere gewinnt.
BewertungDie Kombination aus einzigartigen Charakteren und taktischen Schusswechseln sorgt für ein dynamisches E-Sport-Erlebnis. Der strategieorientierte Ansatz des Spiels verleiht jedem Match zusätzliche Tiefe.
Was zeichnetBewertung Was das Spiel besonders auszeichnet, sind sein markantes Design, die vielschichtigen Teammechaniken und die Welt der Kosmetikartikel, die es umgibt – ja, ich spreche von diesen begehrten Valorant-Skins. Die5-gegen-5-FormatDas Spiel sorgt für einen intensiven, rundenbasierten Wettkampf, in dem jede Entscheidung zählt. Daher ist es für die Teams wichtig, ihre Spielpositionen regelmäßig zu wechseln und zu lernen, wie sie ihre Agenten richtig positionieren.
Jeder Agent verfügt über einzigartige Fähigkeiten, was das Gameplay noch abwechslungsreicher macht. Professionelle E-Sport-Teams stellen ihre Aufstellungen oft um bestimmte Agenten herum zusammen, um bestimmte Strategien umzusetzen. Das macht jedes Spiel noch spannender.
Mein Fazit:Eine frische Interpretation des FPS-Genres, bei der sich jedes Match einzigartig anfühlt. Valorant ist ideal für Spieler, die teamorientiertes Gameplay mit taktischem Anspruch schätzen.
Was sagen die Profispieler dazu?
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6. PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile [Das beste realistische Battle-Royale-Erlebnis auf dem Handy]
|Unsere Bewertung
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9
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|Plattformen
|Android, iOS
|Erscheinungsjahr
|2018
|Entwickler
|Lightspeed & Quantum Studios
|Durchschnittliche Spielzeit
|~20–30 Minuten pro Spiel
|Ideal für Fans von
|Taktische Shooter, realistisches Battle-Royale-Gameplay
|Aktive Spielerbasis (2025)
|ca. 4.800
PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobilehat die Battle-Royale-Revolution auf mobile Geräte gebracht und das Genre zu einem wahrhaft globalen Phänomen gemacht. Die Spieler landen auf riesigen Karten wie Erangel und Miramar, suchen nach Waffen und kämpfen darum, als Letzter übrig zu bleiben – und das alles direkt auf dem Handy. Bekannt für seine realistische Ballistik, das spannende Spieltempo und die riesige Auswahl an Waffen, PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile schafft die perfekte Balance zwischen Zugänglichkeit und taktischer Komplexität.
Die Wettkampfszene des Spiels zählt zu den stärksten im mobilen E-Sport, mit Veranstaltungen wie dem PUBG Mobile Weltmeisterschaft (PMGC) und ziehen weltweit Millionen von Zuschauern an. Profispieler und -teams aus ganz Asien, dem Nahen Osten und Nord- und Südamerika kämpfen um riesige Preisgelder und um den regionalen Stolz.
PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile hat neu definiert, was mobiler E-Sport sein kann. Dank seiner komplexen Spielmechanik, regelmäßigen Updates und groß angelegten Turnieren hat es sich als Eckpfeiler des mobilen Wettkampfspielens etabliert.
Von lokalen Spielgemeinschaften bis hin zu internationalen Meisterschaften – das Spiel begeistert eine ganze Generation von Mobilspielern und Content-Erstellern. Die Kombination aus Realismus, Strategie und hochkarätigen Wettkämpfen sorgt dafür, dass die Spieler Saison für Saison wiederkehren.
Mein Fazit: PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile ist der ultimative Mobile-Shooter für Fans von Präzision, Taktik und Überleben. Jedes Match erzählt eine Geschichte voller Spannung, Teamwork und Triumph.
Was sagen die Profispieler dazu?
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7. Fortnite [Das beste Battle-Royale-Spiel]
|Unsere Bewertung
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8.8
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|Plattformen
|Windows, macOS, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, iOS, Android
|Erscheinungsjahr
|2017
|Entwickler
|Epic Games
|Durchschnittliche Spielzeit
|~20–40 Minuten pro Sitzung
|Ideal für Fans von
|Kreatives Battle Royale mit Bauelementen
|Anzahl der täglich aktiven Spieler (2025)
|Rund 2,2 Millionen
ZuvorFortnite… nahm niemand Battle Royale ernst. Das Spiel hat die Lage komplett auf den Kopf gestellt. Jetzt ist es eines der Die besten TPS-Spiele, was beweist, dass Massive-Multiplayer-Formate atemberaubende Wettkampfsituationen bieten können, bei denen es um Preisgelder in Millionenhöhe geht.
Bis heute hat das Spiel über 193 Millionen Dollar Preisgeld bei verschiedenen E-Sport-Turnieren. Damit ist es das das Spiel mit dem zweithöchsten Preisgeld in der Geschichte des E-Sports. Solo- und Duo-Formate von Fortnite neben teamorientierten Wettbewerben auch die Anerkennung individueller Leistungen bieten. Dies spricht die unterschiedlichen Wettbewerbspräferenzen innerhalb des breiteren E-Sport-Marktes besonders an.
Fortnite hat das Battle-Royale-Genre mit seinen Bau-Mechaniken und seinem Multiplayer-Spaß revolutioniert. Seine Zugänglichkeit und die Belohnungen für gute Leistungen ziehen sowohl Gelegenheitsspieler als auch Profispieler an.
Was das Gameplay angeht,Fortnite verbindet rasantes Bauen mit präzisem Schießen. Schau dir ein Fortnite Übereinstimmung, und du wirst sehen, warum es mehr als nur ein Spiel ist. Es ist teils Shooter, teils Bausimulator und teils Schachpartie. Die Spieler kämpfen nicht einfach nur. Sie entwickeln in Sekundenschnelle ganze Strategien, was jedes Spiel zu einem verrückten, ausgeflippten Spektakel macht.
Vor allem,FortniteDie vielleicht größte Stärke von [Name] in der E-Sport-Branche ist, wie einfach der Einstieg ist. Das Spiel sorgt dafür, dass Spieler aller Spielstärken weiter nach Siegen streben – und die Rangliste erklimmen Fortnite-Rangliste. Mobile E-SportMöglichkeiten durch Fortnite haben den professionellen Wettkampf eröffnet. Spieler können nun von einer Konsole, einem Tablet oder einem preisgünstigen Laptop aus in eine Profi-Lobby einsteigen und trotzdem gegeneinander antreten.
Mein Fazit:Fortnite hat das kompetitive Gaming neu definiert und bietet ein Erlebnis, das Bauen, Schießen und Strategie miteinander verbindet. Eine erstklassige Wahl für alle Arten von Spielern.
Was sagen die Profispieler dazu?
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8. Arena of Valor [Bestes mobiles MOBA-E-Sport-Spiel]
|Unsere Bewertung
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8.7
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|Plattformen
|iOS, Android, Nintendo Switch
|Erscheinungsjahr
|2016
|Entwickler
|TiMi Studios
|Durchschnittliche Spielzeit
|~10–20 Minuten pro Sitzung
|Ideal für Fans von
|Rasantes MOBA-Gameplay, ähnlich wie bei League of Legends
|Aktive Spielerbasis (2025)
|Etwa 12 Millionen
Arena of Valor hat sich schnell als eines der spannendsten mobilen MOBA-Spiele in der E-Sport-Welt. In rasanten 5-gegen-5-Spielen müssen die Spieler zusammenarbeiten, um die Karte zu kontrollieren, Ziele zu sichern und um den Sieg zu kämpfen.
Das Spiel bietet eine große Auswahl an einzigartigen Helden, von denen jeder über eigene Fähigkeiten und strategische Rollen verfügt, was unendliche Möglichkeiten für Teamzusammensetzungen und Strategien eröffnet.
Arena of Valor hat sich zu einer dominierenden Kraft im E-Sport entwickelt, insbesondere in Südostasien, wo das Spiel eine riesige Spielergemeinde hat. Die Wettkampfstruktur des Spiels wird durch regionale und internationale Turniere gut unterstützt, wobei die Weltmeisterschaft ein Preisgeld von 5 Millionen Dollar für die besten Mannschaften bereithält.
Mit seiner strategischen Tiefe und seiner enormen Präsenz im E-Sport, Arena of Valor ist das führende mobile MOBA, das Spielern aller Spielstärken sowohl Zugänglichkeit als auch Spieltiefe bietet.
Ob man nun unterwegs spielt oder auf professionellem Niveau, Das Spiel behält seinen Wettbewerbsvorteil indem Helden, Karten und Spielmechaniken regelmäßig aktualisiert werden, um das Spielerlebnis abwechslungsreich zu gestalten.
Die mobile E-Sport-Szene hat ein rasantes Wachstum erlebt, and Arena of Valor steht an vorderster Front, mit einem Wettbewerbsumfeld, das sowohl Gelegenheitsspieler als auch E-Sport-Profis anspricht. Es ist ein dynamisches Spiel, das hohe Fähigkeiten erfordert und Teamkoordination sowie strategisches Denken belohnt.
Mein Fazit:Für Fans von mobilen E-Sport-Spielen und MOBA-Gameplay, Arena of Valor ist unübertroffen. Es garantiert ein packendes Spielerlebnis, eine lebendige Wettkampf-Community und groß angelegte Events, die es zu einem unverzichtbaren Titel im Bereich des kompetitiven Mobile-Gamings machen.
Was sagen die Profispieler dazu?
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9. PUBG: Battlegrounds [Das beste taktische Battle-Royale-Spiel]
|Unsere Bewertung
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8.6
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|Plattformen
|PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Mobilgeräte (Android & iOS)
|Erscheinungsjahr
|2017
|Entwickler
|KRAFTON
|Durchschnittliche Spielzeit
|~20–30 Minuten pro Sitzung
|Ideal für Fans von
|Realistischer taktischer Battle Royale
|Aktive Spielerbasis (2025)
|Rund 700.000
PlayerUnknown’s Battlegrounds, besser bekannt als PUBG, hat maßgeblich zur Entwicklung des E-Sports beigetragen. Durch den Verzicht auf 100 Spieler auf einer riesigen Karte gegeneinander antreten zu lassen und den Ausgang vom strategischen Geschick abhängig zu machen, war bei der Veröffentlichung ein neuartiger Ansatz, und auch heute noch sorgt das Spiel für spannende Momente.
Veranstaltungen wie die PUBG Global Series 2025 brachte Spitzenspieler und namhafte Teams wie Gen.G, NAVI und Twisted Minds. Sie kämpften um ein riesiges Preisgeld, während Millionen von Fans auf Plattformen wie Twitch und YouTube zuschauten.
PlayerUnknown’s BattlegroundsDie Kombination aus taktischem Gameplay und spannungsgeladenen Momenten macht es zu einem einzigartigen und fesselnden Erlebnis. Es ist nach wie vor eine feste Größe im Battle-Royale-E-Sport.
PlayerUnknown’s Battlegroundsläuft sowohl auf dem PC als auch auf Mobilgeräten reibungslos, was zu seinem raschen Wachstum im Bereich des mobilen E-Sports beigetragen hat. Die mobile Version ist besonders beliebt in Süd- und Ostasien, wo lokale Ligen und von Sponsoren unterstützte Turniere für harten Wettbewerb und große Zuschauermengen sorgen. Diese Regionen sind nach wie vor ein wichtiger Bestandteil von PlayerUnknown’s Battlegrounds„s langfristige E-Sport-Pläne.
Auch wenn neue Spiele auf den Markt kommen, PlayerUnknown’s Battlegrounds hat seinen eigenen Weg eingeschlagen. Die Mischung aus taktischem Gameplay und spannungsgeladenen Momenten sorgt dafür, dass es nichts von seiner Aktualität verliert. Viele Gelegenheitsspieler verfolgen nach wie vor Profispiele, sei es, um neue Strategien zu lernen, oder einfach nur, um zu sehen, wie sich die letzten Kreise entwickeln, wenn es um alles oder nichts geht.
Mein Fazit:Das hier ist ein Battle Royale mit echter Tiefe und Spannung. Wenn du auf strategisches Spiel mit einer Mischung aus Action und Spannung stehst, PlayerUnknown’s Battlegrounds ist kaum zu übertreffen.
Was sagen die Profispieler dazu?
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10. Honor of Kings [Bestes chinesisches Mobile-Esport-Spiel]
|Unsere Bewertung
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8.4
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|Plattformen
|iOS, Android (nur in China)
|Erscheinungsjahr
|2015
|Entwickler
|TiMi Studios
|Durchschnittliche Spielzeit
|~10–20 Minuten pro Sitzung
|Ideal für Fans von
|MOBA-Spiele mit einer tiefgründigen Hintergrundgeschichte und historischen Themen
|Aktive Spielerbasis (2025)
|Über 100 Millionen
Honor of Kings ist der führende mobile E-Sport-Titel in China, wo es Millionen aktiver Spieler vorweisen kann.
Die Kombination aus einfach zu bedienende Steuerung und tiefgehendes strategisches Gameplay hat es zu einem kulturellen Phänomen gemacht, bei dem Spieler in spannenden 5-gegen-5-Matches gegeneinander antreten, um gegnerische Türme zu zerstören und den Sieg zu erringen. Jeder Held im Spiel verfügt über einzigartige Fähigkeiten, wodurch die Spieler die Möglichkeit haben, individuelle Teamzusammensetzungen zu erstellen, um ihre Erfolgschancen zu maximieren.
Die Wettkampfszene von „Honor of Kings“ ist riesig, insbesondere in China, wo das Spiel zum Herzstück des mobilen E-Sports geworden ist. Bei großen Turnieren mit Preisgeldern in Höhe von 10 Millionen DollarDas Spiel ist ein fester Bestandteil internationaler E-Sport-Wettbewerbe.
Mit seiner riesigen Spielergemeinde, regelmäßigen Updates und erstklassigen Wettkämpfen, Honor of Kings bleibt ein Gigant im Bereich des mobilen E-Sports, der die Entwicklung des mobilen Gamings anführt.
Da sich das Spiel weltweit immer weiter ausbreitet, Es zieht ambitionierte Spieler aus aller Welt an, was zu seiner wachsenden Beliebtheit und zum Ausbau der E-Sport-Infrastruktur beiträgt.
In diesem Jahr, Honor of Kings ist nach wie vor eine dominierende Kraft in der mobilen E-Sport-Szene… dank ständiger Updates und neuer Heldenveröffentlichungen bleibt das Gameplay spannend und fesselnd. Die riesige Spielerbasis, regelmäßige Turniere und riesige Preisgelder machen es zu einem unverzichtbaren E-Sport-Titel für ambitionierte Mobile-Gamer.
Mein Fazit:Für Spieler, die auf der Suche nach spannender E-Sport-Action auf dem Handy sind, Honor of Kings ist perfekt für ein spannendes und sich ständig weiterentwickelndes Spielerlebnis. Dank seines tiefgründigen strategischen Gameplays und der riesigen Turniere ist es die erste Wahl für ambitionierte Mobile-Gamer.
Was sagen die Profispieler dazu?
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11. Free Fire [Das beste mobile Battle-Royale-Spiel für rasante E-Sport-Action]
|Unsere Bewertung
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8.2
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|Plattformen
|Android, iOS
|Erscheinungsjahr
|2017
|Entwickler
|Wir sind
|Durchschnittliche Spielzeit
|~10–15 Minuten pro Spiel
|Ideal für Fans von
|Mobile Shooter, schnelle Battle-Royale-Matches, teamorientierte Wettkämpfe
|Aktive Spielerbasis (2025)
|ca. 5.000
Free Fire hat sich zu einem Giganten im Bereich der mobilen Spiele entwickelt und dominiert die Battle-Royale-Szene mit seinem leicht zugänglichen Gameplay, den schnellen Matches und dem intensiven Wettbewerbsformat. Das Spiel wurde speziell für Smartphones entwickelt; jedes Match dauert etwa zehn Minuten – perfekt für Spieler, die sich nach schnellen, actiongeladenen Runden sehnen. Die präzise Schießmechanik, die flüssige Leistung auch auf Geräten der Mittelklasse und die vielfältigen Charakterfähigkeiten machen das Spiel sowohl für Neulinge zugänglich als auch tiefgründig genug für erfahrene Spieler.
Mit weltweit über einer Milliarde Downloads, Free Fire hat eines der größten E-Sport-Ökosysteme im Bereich der mobilen Spiele aufgebaut. Regionale Turniere wie das Free Fire World Series Millionen von Zuschauern anziehen, Preisgelder in Millionenhöhe bieten und die besten Teams aus Lateinamerika, Südostasien und Indien präsentieren.
Free Fire hat den mobilen E-Sport revolutioniert, indem es bewiesen hat, dass Handheld-Geräte Wettkämpfe auf Weltklasseniveau ermöglichen. Die Kombination aus Zugänglichkeit, hohem Tempo und Teamdynamik sorgt sowohl auf dem Bildschirm als auch im Publikum für ständige Spannung.
Die ständigen Updates, Charakterüberarbeitungen und Kooperationen mit realen Marken sorgen dafür, dass das Spiel Jahr für Jahr frisch bleibt – und festigen damit seinen Ruf als globales Mobile-Phänomen.
Mein Fazit: Free Fire ist das ultimative Battle-Royale-Spiel für Mobilgeräte – schnell, taktisch und unglaublich spannend. Egal, ob du die Ranglisten erklimmst oder dir weltweite Turniere ansiehst, es sorgt für Adrenalin pur.
Was sagen die Profispieler dazu?
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12. Apex Legends [Bester Battle-Royale-Hero-Shooter]
|Unsere Bewertung
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8
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|Plattformen
|PC, PlayStation 4 und 5, Xbox One und Series X/S, Nintendo Switch
|Erscheinungsjahr
|2019
|Entwickler
|Respawn Entertainment
|Durchschnittliche Spielzeit
|~20–30 Minuten pro Sitzung
|Ideal für Fans von
|Ein auf Helden basierendes Battle-Royale-Spiel mit Schwerpunkt auf Bewegung
|Aktive Spielerbasis (2025)
|Rund 2,5 Millionen
Apex Legends ist ein weiterer der beliebtesten Titel unter den größten E-Sport-Spielen dieses Jahres. Das erste ALGS-Openbegrüßt160 Mannschaftenin New Orleans, darunter Profis und Nachwuchstalente, die um einen Preisgeld in Höhe von 1 Million Dollar in Zeiten, in denen LAN-Turniere an Beliebtheit gewonnen haben. Allein diese Zahl verdeutlicht, wie stark die Konkurrenz unter den Spielen rund um das Turnier zugenommen hat Royale Hero Shooter.
Die fünfte Saison startete mit einigen auffälligen Neuerungen. Die strengen regionalen Sperren wurden abgeschafft, der E-District wurde in den Kartenpool aufgenommen, und nun gibt es Verbote für „Legend“-Karten, die die Kapitäne dazu zwingen, ihre Aufstellungen zu überarbeiten und ihre Spielstrategien neu zu überdenken. Die Fans lieben es, dass sich jedes Spiel nun ausgewogener anfühlt.
Apex Legends zeichnet sich durch seine einzigartigen Charakterfähigkeiten und sein rasantes Gameplay aus. Der Fokus des Spiels auf Team-Synergie und Strategie sorgt dafür, dass jedes Match spannend und dynamisch ist.
Die Meisterschaft der 4. Klasse in Sapporo zog über 34.000 Fans, und das Daiwa House Stadium war bis auf den letzten Platz gefüllt. Online, Apex Legends herumspielen 540.000 Zuschauer in der Spitzenzeitund damit in eine Liga mit einigen der größten Namen im E-Sport.
Selbst bei ständigen Patch-Updates und Änderungen am Meta sind Teams wie Team Falcons and Winnity ablehnen finden ihren Rhythmus und gewinnen eine treue Fangemeinde. Der mobile E-Sport boomt, die Veranstaltungsformate entwickeln sich ständig weiter, und Apex Legends ist derzeit eindeutig ein Titel der Spitzenklasse.
Mein Fazit:Ein absolutes Muss für Fans von Battle-Royale- und Hero-Shootern. Spitzenwert verbindet unterhaltsames Gameplay mit strategischer Tiefe, was die Spieler Runde für Runde fesselt.
Was sagen die Profispieler dazu?
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13. Rocket League [Bestes Sport-E-Sport-Spiel]
|Unsere Bewertung
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7.9
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|Plattformen
|PC, PlayStation 4 und 5, Xbox One und Series X/S, Nintendo Switch
|Erscheinungsjahr
|2015
|Entwickler
|Psyonix
|Durchschnittliche Spielzeit
|~5–10 Minuten pro Sitzung
|Ideal für Fans von
|Wettkampf-Fahrzeugfußball
|Aktive Spielerbasis (2025)
|Rund 30.000
Rocket League ist aufgrund seiner einzigartigen Mischung aus Fußball und rasanten Auto-Action-Szenen nach wie vor ein Highlight in der E-Sport-Branche. Das RLCS Birmingham Major im März zog über 287.000 Zuschauer in der Spitzenzeit. Allerdings lag er etwas unter dem Niveau der Vorjahre.
Doch trotz dieses Rückgangs fesselte das Grand Final zwischen Karmine Corp und The Ultimates die Fans an ihre Bildschirme. Psyonix und BLAST sorgten für Rocket League Championship Series (RLCS) in diesem Jahr mit insgesamt Preisgeld in Höhe von 5 Millionen Dollar und führte eine neue 1-gegen-1-Format neben dem Standard 3-gegen-3-Turnier.
Rocket League verbindet den Spaß am Fußball mit raketenbetriebenen Autos und sorgt so für ein rasantes, spannendes E-Sport-Erlebnis. Die Wettkampfszene des Spiels wächst stetig und bietet energiegeladene Matches sowie ein leicht zugängliches Gameplay.
Die Formataktualisierungen brachten außerdem „Last-Chance-Qualifikationsrunden“ und erweiterte die Weltmeisterschaft auf 20 Teams. Die Regionen umfassen nun Europa, Nordamerika, Südamerika, den MENA-Raum, den APAC-Raum und Subsahara-Afrika, was verdeutlicht, wie global der E-Sport-Markt gewachsen ist.
Diese Änderungen geben Außenseiterteams eine echte Chance und erweitern das Wettbewerbsspektrum für die Zuschauer. Psyonix sorgt auch hinter den Kulissen für Nachhaltigkeit. Die Publisher passen die Verträge an und erhöhen das Preisgeld. Sogar der Ingame-Shop wird umgestaltet: Token werden durch Credits ersetzt, was das Bekenntnis zu langfristiger Stabilität unterstreicht..
Mein Fazit:Dieses Spiel ist eine einzigartige Variante von Sportspielen, die für nonstop Spannung sorgt. Rocket League bietet sowohl Gelegenheitsspielern als auch Profispielern immer wieder Neues.
Was sagen die Profispieler dazu?
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14. Tom Clancys Rainbow Six Siege [Bester taktischer Team-Shooter im E-Sport]
|Unsere Bewertung
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7.7
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|Plattformen
|PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One
|Erscheinungsjahr
|2015
|Entwickler
|Ubisoft Montreal
|Durchschnittliche Spielzeit
|~20–25 Minuten pro Spiel
|Ideal für Fans von
|Taktische Shooter, strategisches Teamplay
|Aktive Spielerbasis (2025)
|ca. 2.200
Tom Clancys Rainbow Six Siege ist ein Paradebeispiel für taktische Präzision und Teamwork. Im Gegensatz zu Run-and-Gun-Shootern, Siege belohnt Geduld, Koordination und Kartenkenntnis. Jede Wand, jede Decke und jeder Boden kann durchbrochen oder verstärkt werden, was zu einem intensiven Katz-und-Maus-Spiel führt, bei dem jede Entscheidung zählt. Mit über 60 einzigartigen Operatoren – jeder mit eigenen Gadgets und Fähigkeiten – sind die strategischen Möglichkeiten endlos.
Rainbow Six Siege verbindet Realismus und Strategie besser als jeder andere kompetitive Shooter. Dank seines hohen Schwierigkeitsgrades und seines bedächtigen Spieltempos ist es sowohl spannend zu spielen als auch fesselnd anzusehen.
Was hältSiege Dass es auch fast ein Jahrzehnt nach seiner Veröffentlichung noch immer aktuell ist, liegt an seinem Fokus auf Weiterentwicklung. Regelmäßige Balance-Patches, Überarbeitungen der Operator und neue Karten sorgen dafür, dass das Meta nie stagniert. Von hochkarätigen Turnieren wie dem Six Invitational bis hin zu Ranglistenspielen, Siege hat sich einen Platz als einer der angesehensten E-Sport-Shooter erobert.
Es ist nach wie vor ein Paradebeispiel dafür, wie tiefgreifendes taktisches Gameplay eine weltweite E-Sport-Community am Leben erhalten kann, wobei Teams wie G2 und FaZe Clan zeigen, wie strategisch FPS-Wettkämpfe sein können.
Mein Fazit: Rainbow Six Siege ist der ultimative Shooter für Denker. Seine Präzision, Intensität und das auf Teamwork ausgerichtete Gameplay machen jede Runde zu einer mentalen Schachpartie.
Was sagen die Profispieler dazu?
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15. GeoGuessr [Bestes geografiebasiertes E-Sport-Spiel]
|Unsere Bewertung
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7.5
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|Plattformen
|Webbrowser, iOS, Android
|Erscheinungsjahr
|2013
|Entwickler
|GeoGuessr AB
|Durchschnittliche Spielzeit
|~10–20 Minuten pro Sitzung
|Ideal für Fans von
|Geografie, Rätsellösen, Erkundung
|Aktive Spielerbasis (2025)
|~3.400
GeoGuessr verwandelt Geografie in ein spannendes Wettkampferlebnis. Die Spieler werden über Google Street View an einen zufälligen Ort versetzt, und die Herausforderung ist einfach, macht aber süchtig: Finde heraus, wo du dich befindest, indem du dich ausschließlich auf visuelle Hinweise stützt. Was als unterhaltsames Lernspiel begann, hat sich zu einem rasanten E-Sport-Titel mit offiziellen Ligen, weltweiten Turnieren und hart umkämpften Einzelduellen entwickelt.
Das Geheimnis vonGeoGuessrs Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Kombination aus Geschick, Intuition und Gedächtnis. Erfahrene Spieler können Länder anhand der Bodenfarbe, der Stromleitungen oder sogar der Form von Verkehrsschildern erkennen. Es geht ebenso sehr um Beobachtungsgabe wie um logisches Schlussfolgern, was diejenigen belohnt, die wirklich auf Details achten.
GeoGuessr hebt sich als einzigartiger Wettkampf-Titel in einer Flut von Shootern und MOBAs ab. Es macht das Lernen zu einem E-Sport und fordert die Spieler dazu heraus, kritisch zu denken und unter Druck schnell zu reagieren.
Die Zugänglichkeit des Spiels – es lässt sich auf jedem Gerät spielen – hat in Verbindung mit einer aktiven Twitch- und YouTube-Community dazu geführt, dass GeoGuessr zu einem kulturellen Phänomen. Zu sehen, wie Profis in weniger als zwei Sekunden das richtige Land erraten, ist immer wieder atemberaubend.
Mein Fazit: GeoGuessr beweist, dass es beim E-Sport nicht nur um Reflexe geht – sondern um Intelligenz, Mustererkennung und Allgemeinwissen. Es ist Geografie, die zu Adrenalin wird.
Was sagen die Profispieler dazu?
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16. Street Fighter [Das beste E-Sport-Kampfspiel]
|Unsere Bewertung
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7.4
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|Plattformen
|PC, PlayStation 4 & 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 (Street Fighter VI)
|Erscheinungsjahr
|1987–2023
|Entwickler
|Capcom, Dimps
|Durchschnittliche Spielzeit
|~5–15 Minuten pro Sitzung
|Ideal für Fans von
|Wettkampf-Kampfspiele
|Aktive Spielerbasis (2025)
|Etwa 30.000 (Street Fighter VI)
Street Fighter ist zweifellos eines der Kultige Kampfspiele und aller E-Sport-Titel, die je entwickelt wurden. Seit seinem Debüt im 1987 with Street Fighter zu seiner jüngsten Veröffentlichung, Street Fighter VI in 2023… ist es aus dem Wettkampf-Gaming nicht mehr wegzudenken.
The Street Fighter Die E-Sport-Szene blüht schon seit Jahrzehnten. Das Spiel hat sich zum Rückgrat von Turnieren im Kampfspiel-Genre entwickelt, mit Großveranstaltungen wie dem Evo-Meisterschaftsserie und zieht Spieler aus aller Welt an.
By 2026… ist das Wettbewerbsniveau atemberaubend, wobei die Top-Spieler um einen ein riesiger Preispool, der bei manchen Veranstaltungen fast 1 Million Dollar erreichtDas ist keine Kleinigkeit für ein Spiel, das schon so lange aktuell ist!
Street FighterDas Vermächtnis von [Name] im E-Sport ist unübertroffen – dank einer Mischung aus klassischem Gameplay und modernen Strategien. Seine Zugänglichkeit und das enorme Potenzial für fortgeschrittene Spieltechniken sorgen dafür, dass die Spieler über Jahre hinweg begeistert bleiben.
Was machtStreet Fighter Das Tolle am E-Sport ist, dass der Einstieg einfach ist, die Meisterschaft aber schwer zu erreichen. Ob man nun hochkarätigen Kombinationsspezialisten oder defensiven Strategen zusieht – jedes Spiel hat seinen ganz eigenen Reiz. Einfach nur auf die Tasten zu hämmern reicht nicht aus – man muss den Gegner verstehen, sich anpassen und seine Moves mit perfektem Timing ausführen.
Was als freundschaftlicher Wettkampf unter Freunden an Spielautomaten begann, entwickelte sich zu etwas, ohne das sich die meisten den modernen E-Sport gar nicht mehr vorstellen können, und genau deshalb Street Fighterist einfach unglaublich.
Mein Fazit:Street Fighter ist eine echte E-Sport-Legende. Ganz gleich, ob du nur Gelegenheitsfan oder ein ambitionierter Spieler bist – dank seiner komplexen Spielmechanik und der hohen Einsätze ist es ein echtes Highlight.
Was sagen die Profispieler dazu?
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17. Call of Duty [Bester rasanter Shooter]
|Unsere Bewertung
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7.3
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|Plattformen
|PC, PlayStation 4 und 5, Xbox One und Series X/S
|Erscheinungsjahr
|2003–2024
|Entwickler
|Infinity Ward (Warzone 2.0), Treyarch (Black Ops 6), Raven Software
|Durchschnittliche Spielzeit
|~15–30 Minuten pro Sitzung
|Ideal für Fans von
|Rasante, wettbewerbsorientierte FPS-Action
|Anzahl der täglich aktiven Spieler (2025)
|Etwa 15 Millionen (Warzone 2.0), etwa 3 Millionen (Black Ops 6)
Seitdem das erste Spiel der Reihe im Jahr 2003, Call of Duty hat sich schon immer im Wettkampfbereich versucht. Doch erst kurz nach der Veröffentlichung des ersten Moderne KriegsführungSpiel in2007 dass es sich zu einem vollwertigen eSport entwickelte. Heutzutage ist die eSport-Szene ohne Spiele wie Black Ops 6 and Warzone.
Call of Duty: Black Ops 6 gewann in der E-Sport-Welt an Popularität, nachdem er Teil der E-Sport-Weltmeisterschaft 2025 in Riad. Beim Turnier im Juli werden 1,8 Millionen Dollar Preisgeld, das festlegt Black Ops 6 als eines der wichtigsten Turniere dieses Jahres. Sowohl Spieler als auch Zuschauer zählen die Tage und tauschen online Strategietipps aus.
Call of DutyDie rasante Action und die regelmäßigen Updates machen das Spiel zu einem festen Bestandteil der E-Sport-Community. Seine Präsenz bei der Weltmeisterschaft festigt seinen Ruf als Wettbewerbs-Schwergewicht.
Für langjährige Fans, die die Entwicklung der Call of Duty-Spiele, Black Ops 6 zeichnet sich als frisches und zugleich vertrautes Kapitel in der Wettbewerbsgeschichte der Reihe aus. Es bietet ein verfeinertes Schussgefecht und E-Sport-taugliche Funktionen, die perfekt zu den heutigen rasanten Standards passen.
Doch währendBlack Ops 6 wird unweigerlich durch die nächste Hauptversion ersetzt werden Call of DutySpiel, Warzone, das nun unter dem Namen Warzone 2.0, zieht die Spieler Jahr für Jahr immer wieder in seinen Bann – mit dem, was es schon immer gut konnte: erstklassiges Battle-Royale-Gameplay, fantastische Schusswechsel, rasante Action und eine Karte, die sich ständig weiterentwickelt.
WennVerdansk Als die Serie ihr Comeback feierte, schossen die Zuschauerzahlen in die Höhe. Diese Folge lockte 163.000 Zuschauer gleichzeitig auf Twitch– das ist der bisher höchste Preis bei einem Warzone-Turnier. Das Spiel wird diesen Sommer auch bei der E-Sport-Weltmeisterschaft in Riad vertreten sein. Bei der Veranstaltung im letzten Jahr kämpften 21 Profiteams um ein Preisgeld von 1 Million Dollar. Die Ausgabe 2025 wird voraussichtlich ebenso spannend werden.
BeideWarzone and Black Ops 6 haben kürzlich Patches veröffentlicht, die voller neuer Waffen sind, wie zum Beispiel die RC10, LC10 und EFARsowie neue Karten und Spielmodi. Diese regelmäßigen Updates sorgen für Aufregung in der E-Sport-Szene, tragen dazu bei, die hohen wöchentlichen Zuschauerzahlen aufrechtzuerhalten, und spornen die Teams dazu an, sich bei jedem Turnier neu anzupassen.
Mein Fazit:Call of Duty ist eine legendäre Spielereihe, die nach wie vor E-Sport-Action der Extraklasse bietet. Wenn du schnelle, intensive Schießaction suchst, CoD dafür gesorgt.
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18. Call of Duty: Warzone [Der beste Battle-Royale-E-Sport-Shooter]
|Unsere Bewertung
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7.2
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|Plattformen
|PC, PS4, Xbox One
|Erscheinungsjahr
|2020
|Entwickler
|Infinity Ward, Raven Software
|Durchschnittliche Spielzeit
|~20–30 Minuten pro Spiel
|Ideal für Fans von
|Rasante taktische Shooter und groß angelegte Multiplayer-Kämpfe
|Aktive Spielerbasis (2025)
|~2.800
Call of Duty: Warzone hat das Battle-Royale-Genre mit seiner Mischung aus rasanten Schusswechseln, filmreifer Spannung und taktischer Tiefe neu definiert. Von Verdansk bis Urzikstan bietet jede Karte gewaltige Kämpfe mit hohem Einsatz, bei denen das Überleben von schnellem Denken und präzisem Schießen abhängt. Mit regelmäßigen Updates, neuen Operatoren und saisonalen Events, Warzone ist nach wie vor einer der fesselndsten Live-Service-Shooter weltweit.
Warzone dominiert die FPS-E-Sport-Szene dank seiner riesigen internationalen Turniere und von Influencern geprägten Veranstaltungen. Wettbewerbe wie der World Series of Warzone haben es zu einer ernstzunehmenden Wettkampfplattform gemacht, auf der sowohl Präzision als auch Strategie belohnt werden.
Seine größte Stärke liegt darin, wie es Zugänglichkeit mit dem Ausdruck von Können verbindet. Egal, ob du solo spielst oder im Viererteam antrittst – jedes Match fühlt sich unvorhersehbar und doch perfekt ausbalanciert an. Die Integration von Modern Warfare 3 Das Waffen- und Fortschrittssystem sorgt dafür, dass sich das Spiel ständig weiterentwickelt, und bietet unzählige Möglichkeiten, mit neuen Ausrüstungskombinationen und Spielstilen zu experimentieren.
Über den Wettbewerb hinaus, Warzone erfreut sich dank seiner Community und seines Inhalts-Ökosystems großer Beliebtheit. Streamer, Profis und Gelegenheitsspieler teilen sich alle dasselbe Spielfeld, was zu seiner unvergleichlichen Popularität beiträgt.
Mein Fazit: Call of Duty: Warzone ist Battle-Royale-Perfektion – spannend, filmisch und unendlich oft spielbar. Wenn du dich nach adrenalingeladenen Feuergefechten und Wettkämpfen auf höchstem Niveau sehnst, ist dies dein Kriegsgebiet.
Was sagen die Profispieler dazu?
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19. EA Sports FC [Das beste E-Sport-Spiel im Bereich Fußballsimulation]
|Unsere Bewertung
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7
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|Plattformen
|PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC, Switch, Switch 2
|Erscheinungsjahr
|2025
|Entwickler
|EA Rumänien, EA Kanada, Electronic Arts
|Durchschnittliche Spielzeit
|~10–15 Minuten pro Sitzung
|Ideal für Fans von
|Wettkampforientierte Spieler, Fans von realistischem Fußball-Gameplay
|Aktive Spielerbasis (2025)
|~1.899
EA Sports FC knüpft an das Erbe seiner Vorgänger an, Internationaler Fußballverbandund bietet der Welt eine Fußballsimulation, die sowohl unglaublich detailreich als auch rasant ist. Mit verbesserter Grafik, flüssigeren Spieleranimationen und einem intuitiveren Steuerungssystem, Dieses Spiel setzt neue Maßstäbe in Sachen Realismus im Fußballgenre.
EA Sports FC erweckt die legendärsten Teams, Stadien und die die besten Spieler, wo die Fans gerade das authentischste Fußballerlebnis die es heute im E-Sport gibt.
Mit seinem hyperrealistischen Gameplay, seiner weltweiten Reichweite und den riesigen Preisgeldern, EA Sports FC bleibt das ultimative E-Sport-Erlebnis im Fußball und zieht weltweit Millionen von Spielern und Zuschauern an.
Das Spiel erfreut sich in der Wettkampfszene weiterhin großer Beliebtheit, insbesondere mit der Global Series mit hochkarätigen Turnieren und einem Preisgeld von 5 Millionen Dollars. Zusätzlich zu den E-Sport-Turnieren, Ultimate Team bleibt der Grundpfeiler des Spiels, in dem die Spieler ihre Traumteams zusammenstellen, in Ranglisten-Modi gegeneinander antreten und durch tägliche Herausforderungen Belohnungen verdienen können.
Der dynamische Ansatz des Spiels hinsichtlich der Spielerleistung und die umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten sorgen dafür, dass kein Spiel dem anderen gleicht, was es zu einem mitreißenden Erlebnis sowohl für Spieler als auch für Zuschauer macht.
Mein Fazit:Wenn du Fußballfan bist, EA Sports FC ist dein erste Wahl, wenn es um erstklassige Fußball-Action geht. Die Kombination aus Realismus, umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten und einer sich ständig weiterentwickelnden E-Sport-Szene macht es zu einem absoluten Muss in der Welt des kompetitiven Gamings.
Was sagen die Profispieler dazu?
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20. Tekken 8 [Das beste Kampfspiel für ambitionierte E-Sportler]
|Unsere Bewertung
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6.9
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|Plattformen
|PS5, Xbox Series X/S, PC
|Erscheinungsjahr
|2024
|Entwickler
|Bandai Namco Studios, Arika
|Durchschnittliche Spielzeit
|~10–15 Minuten pro Spiel
|Ideal für Fans von
|Hochkarätige Wettkämpfe und spannende 1-gegen-1-Duelle
|Aktive Spielerbasis (2025)
|~1.250
Tekken 8 setzt den langjährigen Ruf der Serie für hochintensive 3D-Kämpfe und präzise technische Tiefe fort. Auf der Unreal Engine 5 aufbauend, ist es das bisher visuell beeindruckendste „Tekken“ – jeder Schlag und jeder Tritt wirkt wie aus einem Film, während die perfekte Balance beibehalten wird.
Das neueHeizungssystem revolutioniert das Kampfgeschehen, belohnt offensive Spielweisen und sorgt für ein schnelleres, aggressiveres Gameplay. Charaktere wie Jin, Kazuya und Paul Phoenix wirken dynamischer denn je und bieten jeweils umfangreiches Kombinationspotenzial sowie eine Lernkurve, die das Beherrschen der Spielmechaniken belohnt.
Nur wenige Kampfspiele bewahren eine solche Wettbewerbsintegrität und heißen gleichzeitig Neulinge willkommen. Tekken 8 Diese Lücke schließt das Spiel mit fundierten Tutorials, einem Rollback-Netzwerkcode und einer unvergleichlichen Balance zwischen Spektakel und Geschicklichkeit.
Für Wettkampfspieler, Tekken 8 bietet eines der spannendsten Erlebnisse im E-Sport. Seine Turniere ziehen ein riesiges internationales Publikum an, und Momente wie der Tekken World Tour Finale die Präzision, die Psychospielchen und den Hype zur Geltung bringen, für die die Reihe bekannt ist.
Mein Fazit: Tekken 8 stellt den Gipfel des Kampfspiel-Designs dar – packend, ausgefeilt und äußerst befriedigend. Wenn du dich durch Präzision, Reflexe und psychologische Duelle auszeichnest, ist dies deine Arena.
Was sagen die Profispieler dazu?
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21. Teamfight Tactics [Das beste Auto-Battler-Strategie-E-Sport-Spiel]
|Unsere Bewertung
|
6.8
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|Plattformen
|PC, Mac, Android, iOS
|Erscheinungsjahr
|2019
|Entwickler
|Riot Games
|Durchschnittliche Spielzeit
|~25–35 Minuten pro Spiel
|Ideal für Fans von
|Strategie, Deckbau und taktische Entscheidungen
|Aktive Spielerbasis (2025)
|~1.500
Teamfight Tactics (TFT) hat sich aus einer cleveren League of Legends zu einem weltweiten Strategie-Phänomen entwickelt. Es verbindet die Logik des Schachs mit dem Chaos von RNG-Kartenspielen und zwingt die Spieler dazu, drei Züge im Voraus zu planen und sich gleichzeitig auf das einzustellen, was das Schicksal – und ihre Gegner – ihnen entgegenwerfen. Jede Saison („Set“) bringt neue Champions, Eigenschaften und Verbesserungen mit sich, sodass kein Spiel dem anderen gleicht.
The TFT Weltmeisterschaft festigt seine Legitimität im E-Sport und zieht Teilnehmer aus aller Welt an, die um Preisgelder in Millionenhöhe kämpfen. Riots regelmäßige Updates und saisonale Neustarts halten das Meta am Leben und schaffen ein lebendiges Ökosystem aus Strategieentwicklung und Wettbewerb.
Das Geniale an TFT liegt in der Balance zwischen Geschicklichkeit und Anpassungsfähigkeit. Man muss seine Ressourcen verwalten, die Zusammensetzung der gegnerischen Teams einschätzen und unter Druck seine Strategie anpassen – und das alles innerhalb weniger Minuten. Dank seiner mobilen Zugänglichkeit ist das Spiel sowohl bei eingefleischten Strategen als auch bei Gelegenheitsspielern gleichermaßen beliebt.
Mein Fazit: Teamfight Tactics ist ein Strategie-Kampfspiel, das man immer wieder spielen kann und das Verstand, Anpassungsfähigkeit und Kreativität belohnt. Für Spieler, die Spaß an Planung, Risikobereitschaft und Psychospielchen haben, TFT ist unübertroffen.
Was sagen die Profispieler dazu?
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22. Formel 1 2019 Jubiläumsausgabe [Das beste E-Sport-Erlebnis im Rennsport]
|Unsere Bewertung
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6.7
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|Plattformen
|PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One
|Erscheinungsjahr
|2019 (Jubiläumsausgabe)
|Entwickler
|Codemasters
|Durchschnittliche Spielzeit
|ca. 20–30 Minuten pro Rennen
|Ideal für Fans von
|Realistische Motorsport-Simulation und Zeitfahrwettbewerb
|Aktive Spielerbasis (2025)
|~1.100
Formel 1 2019 Jubiläumsausgabe fängt das Wesen des professionellen Rennsports ein wie keine andere Simulation. Von der fein abgestimmten Fahrzeugphysik und dem Reifenmanagement bis hin zu dynamischen Wettersystemen – jedes Element gibt die atemberaubende Spannung der realen Welt wieder F1 Wettkampf. Die Spieler können den Unterschied zwischen Slick- und Intermediates-Reifen spüren, Boxenstopps einlegen und das DRS meistern, um das perfekte Überholmanöver zu schaffen.
Sein E-Sport-Ökosystem verbindet nahtlos virtuellen und professionellen Motorsport. Codemasters verfeinert die Spielphysik kontinuierlich und macht das Spiel damit zu einem der technisch präzisesten Simulatoren, die es gibt. Die Balance zwischen Realismus und Spannung sorgt dafür, dass Fans und Rennfahrer das ganze Jahr über begeistert dabei sind.
The F1 Esports Series hat diesem Titel zu internationaler Bekanntheit verholfen, mit echten F1 Teams wie Mercedes und Red Bull Racing setzen spezielle E-Sport-Fahrer ein. Ganz gleich, ob man durch die engen Kurven von Monaco rast oder die weitläufigen Geraden von Silverstone meistert – Präzision ist das A und O.
Mein Fazit: Formel 1 verwandelt den Motorsport in pure Wettkampfkunst. Für alle, die das authentischste und aufregendste Rennerlebnis suchen, ist dies die ultimative E-Sport-Rennsimulation.
Was sagen die Profispieler dazu?
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23. Clash Royale [Bestes mobiles Strategie-E-Sport-Spiel]
|Unsere Bewertung
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6.6
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|Plattformen
|Android, iOS
|Erscheinungsjahr
|2016
|Entwickler
|Supercell
|Durchschnittliche Spielzeit
|~3–5 Minuten pro Spiel
|Ideal für Fans von
|Echtzeit-Strategie, Wettbewerb auf Mobilgeräten
|Aktive Spielerbasis (2025)
|~2.300
Clash Royale revolutionierte das mobile Gaming, indem es die Mechanik von Sammelkartenspielen mit Echtzeit-Tower-Defense-Strategie verband. Die rasanten und zugleich taktischen 1-gegen-1-Duelle zwingen die Spieler dazu, innerhalb weniger Minuten zu reagieren, vorauszusehen und ihre Gegner zu überlisten. Hinter der Einfachheit des Wischens verbirgt sich eine bemerkenswerte strategische Tiefe – jeder ausgegebene Elixier zählt.
Clash RoyaleDie Stärke des Spiels liegt in seiner Zugänglichkeit. Jeder kann einfach einsteigen und loslegen, doch um es zu meistern, braucht es Timing, Gelassenheit und Kreativität. Nur wenige Handyspiele haben eine derart beständige Wettbewerbsbalance erreicht.
The Clash Royale League (CRL) hat diesen Handyspiel-Hit zu einer globalen E-Sport-Größe gemacht. Die Spiele werden weltweit übertragen, wobei Profiteams um riesige Preisgelder und das Ansehen der Marke kämpfen. Dank der sich ständig weiterentwickelnden Karten-Meta und saisonalen Updates bleibt das Spiel auch nach fast einem Jahrzehnt noch immer spannend.
Mein Fazit: Clash Royale beweist, dass E-Sport keine Konsole oder keinen PC braucht, um erfolgreich zu sein. Es ist strategisch, spannend und bietet endlosen Wiederspielwert – Mobile Gaming in seiner wettbewerbsintensivsten Form.
Was sagen die Profispieler dazu?
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24. Brawl Stars [Bestes Casual-E-Sport-Spiel für Mobilgeräte]
|Unsere Bewertung
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6.5
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|Plattformen
|iOS, Android
|Erscheinungsjahr
|2017
|Entwickler
|Supercell
|Durchschnittliche Spielzeit
|~5–10 Minuten pro Sitzung
|Ideal für Fans von
|Lässige, rasante Multiplayer-Kämpfe
|Aktive Spielerbasis (2025)
|Rund 70.550
Brawl Stars bietet eine einzigartige Mischung aus ungezwungenem Spielspaß und spannender E-Sport-Action. Spieler können an kurzen, actiongeladenen 3-gegen-3-Matches teilnehmen oder andere Spielmodi wie „Brawl Ball“ und „Gem Grab“ spielen, um Belohnungen zu verdienen und in der Rangliste aufzusteigen.
Die Einfachheit des Spielprinzips macht es unglaublich zugänglich, aber die Wettbewerbsintensität sorgt dafür, dass die Spieler ihre Fähigkeiten und Strategien kontinuierlich verbessern können.
Brawl Stars verbindet rasantes Gameplay, leicht zugängliche Spielmechaniken und eine wachsende Wettkampfszene – perfekt für Gelegenheitsspieler, die E-Sport erleben möchten, ohne sich erst mühsam einarbeiten zu müssen.
E-Sport-Turniere wie das Brawl Stars Weltfinale mit einem Preisgeld von 1 Million Dollar, und die Wettkampfszene des Spiels wächst dank regelmäßiger Updates und neuer saisonaler Events weiter.
Ganz gleich, ob du ein Gelegenheitsspieler bist, der schnelle Partien genießt, oder ein Profi, der an hochkarätigen Turnieren teilnimmt, Brawl Stars bietet dir ein unterhaltsames und intensives Spielerlebnis für alle Spielstärken.
Die bunte Charakterpalette und die vielfältigen Fähigkeiten sorgen für zusätzliche Spannung, wodurch sich jedes Spiel wie ein neues Erlebnis anfühlt. Die fesselnden Mehrspieler-Modi und das kompetitive Ranglistensystem bieten stundenlangen Spielspaß, sowohl im Einzel- als auch im Teamformat.
Mein Fazit:Für Gelegenheitsspieler im E-Sport, Brawl Stars ist ein unterhaltsames, actionreiches Erlebnis mit einem Hauch von Wettkampf. Dank seiner leicht zu erlernenden Spielmechanik und einer lebendigen Wettkampfszene zählt es zu den besten Casual-E-Sport-Spielen im Bereich der Handyspiele.
Was sagen die Profispieler dazu?
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25. Marvel Rivals [Das beste E-Sport-Spiel im Helden-Shooter-Genre]
|Unsere Bewertung
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6.4
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|Plattformen
|PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S
|Erscheinungsjahr
|2025
|Entwickler
|NetEase Games
|Durchschnittliche Spielzeit
|~15–20 Minuten pro Spiel
|Ideal für Fans von
|Helden-Shooter und rasante Teamkämpfe
|Aktive Spielerbasis (2025)
|~1.700
Marvel Rivals greift das Hero-Shooter-Format auf und peppt es mit kultigen Marvel Charaktere. In 6-gegen-6-Kämpfen vereinen die Spieler ihre Kräfte in spektakulären Teamduellen. Helden wie Iron Man, Loki und Scarlet Witch fühlen sich einzigartig und dennoch ausgewogen an, wobei jeder über ultimative Fähigkeiten verfügt, die den Ausgang eines Kampfes innerhalb von Sekunden entscheiden können.
Die ersten E-Sport-Turniere haben bereits gezeigt, Marvel Rivals… das Potenzial, es mit etablierten Shootern aufzunehmen. Die Mischung aus Helden-Synergien, Team-Strategie und filmischer Präsentation macht es zu einem der innovativsten Wettkampfspiele seit Jahren.
Die Karten bieten zerstörbares Terrain und eine nahtlose Integration der Umgebung – Spider-Man kann sich durch einstürzende Wolkenkratzer schwingen, während Doctor Strange mitten im Kampf Portale öffnet. Das Ergebnis ist rasantes Chaos, das Teamwork und Kreativität belohnt.
Mein Fazit: Marvel Rivals ist eine spektakuläre Weiterentwicklung des Hero-Shooter-Genres – dynamisch, explosiv und voller Charakter. Ein wahr gewordener Traum sowohl für Marvel-Fans als auch für E-Sportler.
Was sagen die Profispieler dazu?
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26. Overwatch 2 [Bester teambasierter Helden-Shooter]
|Unsere Bewertung
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6.3
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|Plattformen
|PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch
|Erscheinungsjahr
|2022 (Overwatch 2)
|Entwickler
|Blizzard Entertainment
|Durchschnittliche Spielzeit
|~10–20 Minuten pro Spiel
|Ideal für Fans von
|Teamkoordination, rasante taktische Shooter
|Aktive Spielerbasis (2025)
|~1.800
Overwatch 2 modernisiert Blizzards Helden-Shooter für eine neue Generation. Mit einem 5-gegen-5-Format und einer ständig wachsenden Auswahl an Helden erfordert jedes Match schnelles Denken, präzises Zielen und nahtlose Kommunikation. Die Balance zwischen Strategie und Chaos sorgt für Momente puren Adrenalins – eine einzige ultimative Fähigkeit kann über alles entscheiden.
The Overwatch Champions Series (OWCS) belebte die Wettkampfszene mit weltweiten Turnieren und neuem Schwung. Die Betonung von Crossplay und Rollensynergie festigt Overwatch 2 als eines der derzeit lohnendsten Team-E-Sport-Spiele.
Jeder Held, von Tracer bis Ramattra, verleiht jeder Aufstellung einzigartige taktische Facetten. Blizzards regelmäßige Updates sorgen für Ausgewogenheit und halten das Meta am Leben.
Spieler, die viel Zeit in das Freischalten von Helden, Skins und Rängen investiert haben, suchen manchmal nach Möglichkeiten, sehenOverwatchKonto sicher und unter Werterhalt über vertrauenswürdige Plattformen.
Mein Fazit: Overwatch 2 vereint Intensität, Teamwork und Leidenschaft. Es ist chaotisch und doch koordiniert – ein Beweis dafür, dass Hero-Shooter nach wie vor zu den spannendsten Genres im E-Sport gehören.
Was sagen die Profispieler dazu?
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27. World of Warcraft [Das beste MMORPG-E-Sport-Spiel]
|Unsere Bewertung
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6.2
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|Plattformen
|PC, macOS
|Erscheinungsjahr
|2004
|Entwickler
|Blizzard Entertainment
|Durchschnittliche Spielzeit
|ca. 1–3 Stunden pro Sitzung
|Ideal für Fans von
|MMORPGs, PvP-Arenen, groß angelegte Raids
|Aktive Spielerbasis (2025)
|~1.400
World of Warcraft gilt als eines der am längsten bestehenden Wettkampf-Ökosysteme der Gaming-Branche. Seine E-Sport-Szene blüht dank der Arena-Weltmeisterschaft (AWC) and Mythic Dungeon International (MDI), wo Teams um Ruhm, Strategie und präzise Ausführung kämpfen.
Nur wenige MMOs haben über einen so langen Zeitraum hinweg eine solche Bedeutung im E-Sport erlangt. Blizzards Engagement für Spielbalance, Zuschauer-Tools und saisonale Turniere sorgt dafür, dass WoW wettbewerbsfähig und fesselnd.
Die Spieler müssen Dutzende von Fähigkeiten beherrschen, Abklingzeiten koordinieren und sich an die sich ständig ändernde Klassenbalance anpassen. Jeder Patch verändert die Wettbewerbslandschaft und belohnt Geschicklichkeit und Anpassungsfähigkeit.
Mein Fazit: World of Warcraft setzt weiterhin Maßstäbe im MMORPG-Wettbewerb. Es ist tiefgründig, herausfordernd und legendär – ein Spiel, das die Geschichte des E-Sports seit zwei Jahrzehnten prägt.
Was sagen die Profispieler dazu?
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28. Fatal Fury: Stadt der Wölfe [Das beste Retro-inspirierte Kampfspiel-Revival]
|Unsere Bewertung
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6
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|Plattformen
|PS4, PS5, Xbox Series X/S, PC
|Erscheinungsjahr
|2025
|Entwickler
|KOF Studio
|Durchschnittliche Spielzeit
|~10–15 Minuten pro Spiel
|Ideal für Fans von
|Retro-Kampfspiele, kampfbetonte Kombinationskämpfe
|Aktive Spielerbasis (2025)
|~850
Fatal Fury: Stadt der Wölfe belebt SNKs beliebte Spielereihe mit modernem Flair neu. Die überarbeitete Grafik, der Rollback-Netzwerkcode und das überarbeitete Kampfsystem bieten das Beste aus beiden Welten – Retro-Charme und moderne Präzision. Die Spieler können vernichtende Combos aneinanderreihen, Paraden ausführen und sich in blitzschnelle Duelle stürzen, die Geschicklichkeit und gutes Timing erfordern.
SNK ist es gelungen, eine Ikone zu modernisieren. Stadt der Wölfe hat sich dank seiner ausgefeilten Spielmechanik und seines nostalgischen Charmes bereits zu einem Favoriten bei lokalen und Online-Turnieren entwickelt. Das beweist, dass klassische Kampfspiele auch im modernen E-Sport noch ihren Platz haben.
Abgesehen von seiner technischen Raffinesse fängt das Spiel auch den Wettbewerbsgeist der Arcade-Ära ein. Von seinem lebhaften Grafikstil über den energiegeladenen Soundtrack bis hin zu den Rivalitäten zwischen den Charakteren, Stadt der Wölfe Es wirkt wie eine Hommage an die Blütezeit des Genres – neu interpretiert für die Spieler von heute und das Streaming-Publikum gleichermaßen.
Mein Fazit: Tödlicher Zorn vereint Nostalgie, Stil und Wettkampfgeist. Es ist eine triumphale Rückkehr, die das Vermächtnis von SNK in der Geschichte der Kampfspiele erneut untermauert.
Was sagen die Profispieler dazu?
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29. Guilty Gear -Strive- Season Pass 3 [Das beste Anime-Kampfspiel im E-Sport]
|Unsere Bewertung
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5.9
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|Plattformen
|PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch
|Erscheinungsjahr
|2021
|Entwickler
|Arc System Works
|Durchschnittliche Spielzeit
|~10–20 Minuten pro Spiel
|Ideal für Fans von
|Stilvolle Grafik und ausgefeilte Kombosysteme
|Aktive Spielerbasis (2025)
|~900
Guilty Gear -Strive- bleibt der Maßstab für Anime-Kampfspiele. Seine flüssige Animation, die explosiven Effekte und die rasanten Kämpfe sorgen für ein Erlebnis, das sowohl technisch anspruchsvoll als auch wunderschön ist. Ganz gleich, ob du perfekte „Roman Cancels“ ausführst oder den nächsten Angriff deines Gegners vorhersiehst, sich bemühen belohnt Präzision und Kreativität gleichermaßen.
Die „Arc World Tour“ und regelmäßige Entwickler-Updates sorgen dafür, dass sich bemühenausgewogen und in der weltweiten Wettkampfszene erfolgreich. Der Rollback-Netzwerkcode garantiert reibungslose Online-Matches, während regelmäßig erscheinende DLC-Charaktere für Abwechslung im Charakterpool sorgen.
Was wirklich den Unterschied ausmacht Guilty Gear -Strive- Was es besonders auszeichnet, ist die Art und Weise, wie es Kunstfertigkeit und Zugänglichkeit miteinander verbindet. Die handgezeichneten Grafiken und der Soundtrack von Daisuke Ishiwatari lassen jedes Match wie ein Rockkonzert wirken, während die ausgefeilte Spielmechanik Neulingen ermöglicht, die Grundlagen zu erlernen, ohne dabei die komplexe Tiefe zu beeinträchtigen, nach der sich erfahrene Spieler sehnen. Es ist ein Kampfspiel, das sowohl seine Wettkampfwurzeln als auch seine kreative Seele respektiert.
Mein Fazit: Guilty Gear -Strive- verbindet Kunst und Kampf zu einem atemberaubenden Gesamtpaket. Für Spieler, die Wert auf Stil, Können und Spektakel legen, ist es ein Meisterwerk.
Was sagen die Profispieler dazu?
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30. Super Smash Bros. Ultimate [Bestes Plattform-Kampfspiel im E-Sport]
|Unsere Bewertung
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5.8
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|Plattformen
|Nintendo Switch
|Erscheinungsjahr
|2018
|Entwickler
|Bandai Namco Studios, Sora Ltd.
|Durchschnittliche Spielzeit
|~5–10 Minuten pro Spiel
|Ideal für Fans von
|Wettkampf-Plattform-Kämpfer und klassische Nintendo-Figuren
|Aktive Spielerbasis (2025)
|~2.600
Super Smash Bros. Ultimate feiert die Geschichte der Videospiele durch rasante, chaotische Kämpfe, bei denen Reflexe auf Kreativität treffen. Mit über 80 Charakteren – von Mario und Link bis hin zu Sephiroth und Sora – ist es ein Plattform-Kampfspiel mit nahezu unendlicher Vielfalt an Matches.
ZerschlagenDer Erfolg des Spiels liegt in seiner Zugänglichkeit und Tiefe. Es ist für Anfänger leicht zu erlernen, bietet Profis jedoch endlose Herausforderungen und vermittelt den puren Spaß am Wettkampf.
Das gemeinschaftsorientierte ZerschlagenE-Sport-Szene blüht dank Turnieren wie Genesis, Smash ConundDas große Haus, mit Preisgeldern, die denen großer Kampfspiel-Titel in nichts nachstehen. Dank seiner anhaltenden Begeisterung an der Basis und seiner breiten Anziehungskraft hat es sich zu einer der weltweit beliebtesten E-Sport-Disziplinen entwickelt.
Mein Fazit: Super Smash Bros. Ultimate ist die ultimative Mischung aus Nostalgie, meisterhaftem Können und Chaos. Es ist nicht nur ein Kampfspiel – es ist eine E-Sport-Institution.
Was sagen die Profispieler dazu?
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Jenseits des traditionellen E-Sports
Wenn wir an E-Sport denken, stellen wir uns normalerweise vor, League of Legends, Rocket LeagueoderCounter-Strike, oder? Aber es gibt eine ganze Welt des Wettkampfspielens, die über das Traditionelle hinausgeht und genauso spannend sein kann.
Es gibt jede Menge Spiele, die neue Wege beschritten haben.
Schach als E-Sport
Das mag zunächst seltsam klingen, aber Schach hat nun offiziell Einzug in die E-Sport-Szene gehalten, und es ist unglaublich fesselnd. Einem Großmeister dabei zuzusehen, wie er vor Tausenden von Zuschauern online diese verblüffenden Züge macht, ist nicht weniger spannend als jedes MOBA-Spiel – vor allem jetzt, wo die Preisgelder bei großen Schachturnieren immer höher werden.
Microsoft Excel-Weltmeisterschaft
Es gibt auch einige ganz besondere Wettbewerbe, wie zum Beispiel den Microsoft Excel-WeltmeisterschaftJa, du hast richtig gelesen. Ein Turnier, bei dem die Spieler gegen die Uhr antreten, um komplexe Probleme zu lösen in Excel… und bringt dabei Wettbewerb, Geschicklichkeit und Präzision mit sich, ganz ähnlich wie bei Wettkampf-Videospielen. Die Tatsache, dass es so etwas überhaupt gibt, zeigt, wie sehr sich E-Sport auf nahezu jeden Bereich ausweiten kann.
Speedrun-Turniere
Vergessen wir nicht den Aufstieg des Speedrunning, bei dem Spieler darum wetteifern, ein Spiel so schnell wie möglich durchzuspielen, oft unter Einsatz verrückter Techniken und Glitches. Veranstaltungen wie Singapur-Dollar(Summer Games Done Quick) sind riesige Veranstaltungen, bei denen Millionen für wohltätige Zwecke gesammelt werden, während die Spieler dazu angespornt werden, Rekorde zu brechen. Es handelt sich dabei nicht um typische Profi-Turniere, doch der Nervenkitzel, den sie bieten, ist nahezu unübertroffen.
Diese alternativen E-Sport-Szenen wachsen stetig. Von E-Sport-Turnieren für Handyspiele bis hin zu Nischenspielen, die mittlerweile im Mainstream Beachtung finden – das E-Sport-Ökosystem entwickelt sich auf vielfältige und oft unerwartete Weise weiter. Alles ist möglich, und genau das macht es so unglaublich spannend. Für Spieler, die Spiele wie Mobile Legends aus Regionen mit Einschränkungen, unter Verwendung einer der VPNs fürMobile Legends kann dabei helfen, am Geschehen dranzubleiben. Denn wer weiß schon, was als Nächstes passieren könnte? Da bin ich genauso ratlos wie du.
Mein Gesamtfazit zu den beliebtesten E-Sport-Spielen
Was die derzeit beliebtesten E-Sport-Spiele angeht, ist für jeden etwas dabei. Die E-Sport-Szene hat sich weiterentwickelt und bietet mittlerweile Erlebnisse für jeden Spielertyp:
- Für Fans von kompetitiven Ego-Shootern → Counter-Strike 2. Ein klassischer taktischer Shooter mit tiefgehender Strategie und einer florierenden E-Sport-Szene – perfekt für alle, die Wert auf Präzision und Teamwork legen.
- Für MOBA-Fans → League of Legends. Der ultimative Test für Strategie, Teamwork und individuelles Können, bei dem Millionen von Spielern in einem der dynamischsten E-Sport-Ökosysteme gegeneinander antreten.
- Für Battle-Royale-Fans → Fortnite. Rasante Action und riesige Preisgelder machen es zur ersten Wahl für alle, die auf der Suche nach spannenden Wettkampferlebnissen sind.
- Für Fans von Sportspielen → EA Sports FC. Mit seinem realistischen Gameplay und den umfangreichen Spielmodi ist EA Sports FC das derzeit authentischste Fußballerlebnis im E-Sport.
- Für RPG-Fans → Valorant. Ein heldenbasierter Ego-Shooter mit tiefgreifenden taktischen Elementen, dessen strategisches Gameplay sowohl Profis als auch Gelegenheitsspieler immer wieder zurückkommen lässt.
Ganz gleich, welchen Spielstil du bevorzugst – die derzeit beliebtesten E-Sport-Spiele bieten für jeden etwas Spannendes.
Die E-Sport-Szene wächst weiter, daher ist jetzt der beste Zeitpunkt, sich mit dem bester Gaming-PC und dein treuer FPS-Maus und probiert diese Titel doch mal aus!
Häufig gestellte Fragen
Das ist zweifellos Mobile Legends: Bang Bang. Jedes große Ereignis, vor allem das Weltmeisterschaft der M-Serie… zieht Millionen von Live-Zuschauern an, die Arenen sind bis auf den letzten Platz gefüllt und im Chat geht es hoch her. Der Wettbewerb ist hart, die Spielzüge sind unglaublich und die Fangemeinde wächst stetig weiter
E-Sport-Spiele sind Titel, die speziell für den Wettkampf entwickelt oder angepasst wurden. Sie verfügen in der Regel über Ranglistenmodi, Turniere und Events auf Profi-Niveau. Man kann sie sich wie digitale Sportarten vorstellen – mit Teams, Ligen, Fans und Preisgeldern.
Dota 2 holt sich mit über 370 Millionen Dollar bisher verteilt. Aber League of Legends verfügt über die größte weltweite Reichweite, mit regelmäßigen internationalen Veranstaltungen und einer riesigen Spielergemeinde.
Das Wettkampf-Gaming begann in Spielhallen in den die 70er Jahre, aber das SpielCounter-Strikein der2000er Jahrehat die E-Sport-Szene, wie wir sie heute kennen, maßgeblich geprägt.