Die 20 besten Spiele im Stil von „Fable“ für neue Abenteuer im Jahr 2025

Spiele wieFabelsind unvergesslich, weil wir uns alle an das erste Mal erinnern, als wir Albion betraten. Damals ging es darum, Hühner zu treten, Häuser zu kaufen, zu heiraten und sich zu entscheiden, ob man lieber einen Heiligenschein oder Hörner haben wollte. Nur wenige Titel schaffen es, diesen skurrilen britischen Humor so perfekt mit ernsthaften RPG-Mechaniken zu verbinden, weshalb es schwer ist, echte Alternativen zu finden.

Und um ehrlich zu sein, das Warten auf ein neues FabelDie Wartezeit – mit all den Gerüchten und Neuigkeiten zum Neustart – hat schon viel zu lange gedauert. Du brauchst jetzt sofort etwas zum Spielen.

Ich habe unzählige Stunden damit verbracht, nach genau diesem Gefühl zu suchen. Ich wollte Spiele, die Freiheit, Fantasie und Konsequenzen bieten. Diese Liste enthält die besten Titel, die genau diesen Wunsch erfüllen. Bei manchen ist es der Humor, bei anderen der Kampf. Alle bieten eine fantastische Reise, die sich lohnt.

Unsere Top-Empfehlungen für Spiele wie „Fable“

Jedes Spiel auf dieser Liste ist deine Zeit wert, aber drei stechen sofort hervor. Diese Titel kommen dem besonderen Zauber am nächsten Lionhead Studioserstellt.

Die Königreiche von Amalur: Reckoning (2012) – Die Kämpfe sind einfach unglaublich, und die Welt besticht durch ihren farbenfrohen, malerischen Fantasy-Stil. Die Sage des Barden (2004) – Wenn du den Sarkasmus und den britischen Humor von Fabel… das ist die witzigste Variante. Overlord II (2009) – Das ist die beste Wahl für Spieler, die es geliebt haben, den Bösewicht zu spielen und in Albion für Chaos zu sorgen.

Scrolle weiter, um die vollständige Übersicht über alle 20 Spiele zu sehen und das Spiel zu finden, das perfekt zu deinem Stil passt.

Die 20 besten Spiele im Stil von „Fable“, die jeder Fan der Serie spielen sollte

Es gibt jede Menge Spiele wie Fabel Es gibt zwar noch viele andere, aber diese 20 fangen den Geist der Reihe am besten ein. Ich habe nach unverwechselbaren Grafikstilen, moralischen Entscheidungen und jenem Spaßfaktor gesucht, den viele Serious Games oft außer Acht lassen. Wie viele dieser Titel hast du schon gespielt oder hast du vor zu spielen?

1. Die Königreiche von Amalur: Reckoning [Das beste Open-World-Fantasy-RPG im Stil von Fable]

Unsere Bewertung 10

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Art des Spiels Action-RPG Plattformen PC, PS3, Xbox 360 (Reckoning); PC, PS4, Xbox One, Switch (Re-Reckoning) Erscheinungsjahr 2012 (Neubewertung 2020) Urheber Entwickler: Big Huge Games; Herausgeber: 38 Studios, Electronic Arts Besondere Merkmale Schicksalskarten, flüssige Kämpfe, umfangreiche Hintergrundgeschichte

Die Königreiche von Amalur darüber wird viel zu wenig gesprochen, vor allem wenn man bedenkt, wie sehr es genau diesen Nerv trifft Fabel-typisches Spielgefühl – farbenfrohe Fantasy-Atmosphäre, rasante Action-Kämpfe, ein unbeschwerter Ton und ein einfacher, leicht zugänglicher RPG-Spielverlauf.

Es wird oft auch als „Einzelspieler-MMO“ bezeichnet, und ehrlich gesagt ist das durchaus zutreffend. Das Spiel überschüttet dich mit einer absurden Menge an Inhalten. Du wachst buchstäblich auf einem Haufen Leichen auf, wiederbelebt durch den Brunnen der Seelen, und da dein Charakter kein vorbestimmtes Schicksal hat, steht es dir frei, die Welt nach deinen eigenen Vorstellungen neu zu gestalten. Da R. A. Salvatore für die Geschichte verantwortlich zeichnet, ist die Hintergrundgeschichte überraschend tiefgründig.

Stellt euch darauf ein, stundenlang durch eine riesige Karte zu streifen, zwischen Fraktionen zu wechseln und eine unglaubliche Menge an Ausrüstung herzustellen. Der farbenfrohe Grafikstil springt sofort ins Auge – mit kräftigen Farben und übertriebenen Charakterdesigns, die die Welt unterhaltsam und einladend wirken lassen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Der Zeichenstil ist fast identisch mit Fables lebendiger Look. Er fängt die Pracht der High-Fantasy-Welt und die farbenfrohe Ästhetik perfekt ein.

Für mich, Hier steht der Kampf im Mittelpunkt. Es ist schnell und auf Kombos ausgerichtet, und der Wechsel zwischen Hämmern, Dolchen und Zauberstäben erfolgt blitzschnell. Einmal habe ich einen Gegner mit einer Schwertkombo in der Luft schweben lassen und ihn dann mit einem Zauber vernichtet. Genau diese Art von Kraft ist es, die das Die besten Action-RPGsworum es dabei geht.

Mein Fazit:Wenn du möchtestFables ein Kunststil, gemischt mit God of WarKampf,Die Königreiche von Amalur: Reckoning Das ist dein Spiel. Es ist riesig, wunderschön und macht Spaß.

2. Die Geschichte des Barden [Das beste humorvolle Fantasy-Rollenspiel im Stil von Fable]

Unsere Bewertung 9.9

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Art des Spiels Action-RPG Plattformen Xbox, PS2, PS4, PC, iOS, OS X, Linux, PlayBook, Android, Ouya, PlayStation Vita, Xbox One, Switch Erscheinungsjahr 2004 Urheber Entwickler: InXile Entertainment; Herausgeber: InXile Entertainment (Nordamerika), Ubisoft (EU) Besondere Merkmale Mitreißende Melodien, sarkastischer Erzähler, spöttischer Held

Die Sage des Barden Das Spiel soll dir kein Heldengefühl vermitteln, sondern dich zum Lachen bringen. Du schlüpfst in die Rolle des Barden, eines herrlich egoistischen Musikers, dem Cary Elwes seine Stimme leiht und dessen Prioritäten Geld, Romantik und … ja, noch mehr Geld sind. Der Erzähler kann ihn nicht ausstehen, und das ständige Gezänk zwischen den beiden macht den halben Spaß aus.

Im Mittelpunkt des Spiels steht das Beschwören von Kreaturen mithilfe von Musik. Du spielst eine Melodie, und eine Ratte, ein Krieger oder eine alte Frau erscheint, um für dich zu kämpfen. So bleiben die Kämpfe locker, sodass du dich auf das konzentrieren kannst, worum es im Spiel wirklich geht: bissige Dialoge und herrlicher Sarkasmus.

Pro-Tipp Hör dir die Lieder an, die die Kobolde singen. Sie sind urkomisch und geben dir oft Hinweise auf die bevorstehenden Fallen.

Das Spiel macht sich über typische RPG-Klischees lustig. Warum? Weil du einfach nur ein Typ bist, der sich was zu trinken holen will. Das passtFables britischen Humor perfekt. Die verspielte Fantasiewelt und die augenzwinkernde Erzählweise lassen es wie einen geistigen Verwandten wirken.

Mein Fazit:SpielenDie Sage des Barden wenn der Humor das war, was dir am besten gefallen hat Fabel. Es ist wirklich witzig und nimmt sich selbst nicht zu ernst.

3. Overlord II [Das beste Action-RPG voller Streiche im Stil von „Fable“]

Unsere Bewertung 9.8

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Art des Spiels Action-Abenteuer Plattformen PC, Xbox 360, PS3, OS X, Linux Erscheinungsjahr 2009 Urheber Entwickler: Triumph Studios; Herausgeber: Codemasters Besondere Merkmale Minion-Steuerung, Villa-Anpassung, böse Entscheidungen



In Overlord II, Du schlüpfst in die Rüstung eines dunklen Lords mit einer einzigen Mission: alles zu erobern und einem sehr römisch anmutenden Reich den Tag zu verderben. Das Beste daran? Du kämpfst fast gar nicht. Deine Handlanger erledigen das für dich – kleine Koboldwesen, die Feinde vernichten, Häuser plündern und stolz mit Kürbissen auf dem Kopf in die Schlacht stürmen.

Warum wir uns dafür entschieden haben So kannst du mal den Bösewicht spielen. Fabel hat dir Hörner gegeben, weil du böse bist; Overlord baut das gesamte Spiel darauf auf.

Das Spiel versprüht von Anfang bis Ende eine alberne, satirische Atmosphäre. Jeder neue Bereich, den du eroberst, stellt dich vor eine wichtige Entscheidung: Versklavst du die Städte, um an Ressourcen zu kommen, oder lässt du das Chaos toben und vernichtest sie?

Overlord II hat dieselbe freche Energie, bei der es um moralische Entscheidungen geht, wie Fabeldas, wofür es bekannt ist, noch weiter auf die Spitze getrieben und in eine Schicht absurden Minion-Chaos gehüllt. Wenn du Fantasy-RPGs liebst, die sich selbst nicht allzu ernst nehmen, ist dieses Spiel eine überraschend charmante Möglichkeit, deinem inneren Bösewicht freien Lauf zu lassen.

Mein Fazit: Overlord II ist der beste Simulator, um in die Rolle eines Fantasy-Bösewichts zu schlüpfen. Es ist chaotisch, witzig und unglaublich befriedigend, die Horde deiner Schergen zu befehligen.

4. Jade-Reich [Ein klassisches, moralbasiertes Action-Rollenspiel im Stil von „Fable“]

Unsere Bewertung 9.7

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Art des Spiels Action-RPG Plattformen PC, Xbox, macOS, iOS, Android Erscheinungsjahr 2005 Urheber Entwickler: BioWare; Herausgeber: Microsoft Game Studios Besondere Merkmale Kampfsport-Kampf, asiatische Kulisse, offene Handfläche/geschlossene Faust



Jade-Reich ist ein Juwel aus dem Original Xbox Ära, genau wie das Original Fabel. Es tauscht mittelalterliche Ritter gegen eine mythische chinesische Kulisse ein. Du schlüpfst in die Rolle eines Kampfkunstschülers, der dazu bestimmt ist, das Reich zu retten.

Das Herzstück des Spiels ist das Moralsystem. Du folgst entweder dem Weg der offenen Hand (gut) oder dem der geschlossenen Faust (böse). Diese Entscheidungen beeinflussen, wie die Menschen dich behandeln, und bestimmen das Ende des Spiels. Die Kämpfe finden in Echtzeit statt und konzentrieren sich auf Kombos, Ausweichen und verschiedene Magiestile.

Pro-Tipp Sprich mit jedem NPC in der Kaiserstadt. Die Nebenquests dort schalten einige der besten Kampfstile im Spiel frei.

Wenn duFabeldie moralischen Entscheidungen und die verschiedenen Handlungsstränge, Jade-Reich ist aus dem gleichen Holz geschnitzt – nur mit mehr Kampfsport und einer Extraportion mystischem Charme. Es ist ein Fantasy-Rollenspiel, bei dem Charaktere und Konsequenzen im Mittelpunkt stehen.

Mein Fazit:Jade-Reichist ein KlassikerBioWare Ein Rollenspiel mit einer einzigartigen Kulisse. Die moralischen Entscheidungen haben Gewicht, und die Geschichte ist fantastisch.

5. Kynseed [Gemütliches Fantasy-Lebenssimulations-RPG von ehemaligen „Fable“-Entwicklern]

Unsere Bewertung 9.6

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Art des Spiels Lebenssimulations-RPG Plattformen PC Erscheinungsjahr 2018 (Early Access), 2022 (vollständige Veröffentlichung) Urheber Entwickler/Herausgeber: PixelCount Studios Besondere Merkmale Alternde Charaktere, Ladenmanagement, generationsübergreifendes Spiel

Kynseed ist eine Sandbox-Lebenssimulation. Du lebst in einer seltsamen Welt, in der irgendwann jeder an Altersschwäche stirbt – auch du. Wenn dein Charakter stirbt, spielst du mit deinen Kindern weiter.

Dieses Generationssystem war etwas Peter Molyneuxversprochen fürFabel aber nie ganz umgesetzt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Entwickler, die an Fabel hat dieses Spiel entwickelt. Der Humor, die Gegenstandsbeschreibungen und die skurrile Art sind identisch mit LionheadStil.

Man kann eine Schmiede betreiben, Kuchen backen, sich um seine Felder kümmern oder sich auf ein kleines Abenteuer im Wald begeben – im Grunde all die gemütlichen Life-Sim-Dinge, die ich mir im echten Leben wünschen würde. Die Kämpfe sind einfach, machen aber ehrlich gesagt ziemlich viel Spaß, und die Texte stecken voller Wortspiele und diesem wunderbar trockenen britischen Humor. Es fühlt sich an, als hätte jemand Albion in ein 2D-Bilderbuch gequetscht.

Kynseed fängt diese warme, skurrile Lebenssimulations-Atmosphäre perfekt ein Fabelfür das bekannt ist.Die märchenhafte Welt, der Humor, die sanfte Absurdität – alles passt einfach zusammen. Dazu kommen noch der Generationswechsel und der märchenhafte Ton, und schon hat man im Grunde ein Werk im Taschenformat Fabeldas einem ständig zuzwinkert.

Mein Fazit: Wenn Ihnen die Themen Ehe, Beruf und Altern in Fabel, Kynseed ist genau das, was Sie brauchen, um sich intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen.

6. The Elder Scrolls V: Skyrim [Ein episches Open-World-Fantasy-Abenteuer im Stil von „Fable“]

Unsere Bewertung 9.5

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Art des Spiels Open-World-RPG Plattformen PC, PS4/5, Xbox, Switch Erscheinungsjahr 2011 Urheber Bethesda Game Studios Besondere Merkmale Drachenrufe, Kampf mit zwei Waffen, Mod-Unterstützung

The Elder Scrolls V: Skyrim wird oft als eines der Die besten Open-World-Spieleaus gutem Grund. Du bist der Drachenblütige, ein Held mit der Seele eines Drachen. Du kannst der Hauptquest folgen, um die Welt zu retten, oder sie komplett ignorieren, um Hirsche zu jagen und ein Haus zu bauen.

Die Freiheit hier ist unvergleichlich. Man kann heiraten, Kinder adoptieren, einer Diebesgilde beitreten oder Attentäter werden. Auch wenn es sich selbst ernster nimmt als Fabel, das Gefühl von Abenteuer ist dasselbe. Du erkundest Ruinen, findest magische Waffen und wirst immer stärker.

Pro-Tipp Reise nicht überall per Schnellreise hin. Du verpasst sonst die zufälligen Begegnungen und versteckten Höhlen, die die offene Welt so besonders machen.

Skyrim Fingernägel, dieFabelEnergie:eine weitläufige Welt, die es zu erkunden gilt, Quests, die sich um deinen Helden drehen, und genug moralische Entscheidungen, die dich immer wieder ins Grübeln bringen. Es ist riesig, es ist auf die beste Art und Weise chaotisch, und die Freiheit, herumzustreunen, Neues zu entdecken und das Spiel ein wenig auf den Kopf zu stellen, ist genau das, was FabelDie Fans fühlen sich hier wie zu Hause.

Mein Fazit: Skyrim steht ganz oben auf vielen Listen der Die besten Open-World-RPGs dank seiner unvergleichlichen Freiheit. Wenn du nach einer Welt suchst, in die du Jahre versinken kannst, dann ist dies genau die richtige.

7. Dragon Age: Origins [Ein storylastiges Moral-RPG im Stil von „Fable“]

Unsere Bewertung 9.4

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Art des Spiels RPG Plattformen PC, Xbox 360, PS3, Mac OS X Erscheinungsjahr 2009 Urheber Entwickler: BioWare; Herausgeber: Electronic Arts Besondere Merkmale Hintergrundgeschichten, taktische Kämpfe, Beziehungen zu Begleitern

Dragon Age: Origins ist eine düsterere Fantasy-Geschichte, aber ein Meisterwerk in Sachen Entscheidungsfreiheit. Du spielst einen Grauen Wächter, der gegen eine Invasion von Monstern kämpft, und ein Team von Gefährten zusammenstellen, von denen jeder seine eigene Persönlichkeit hat. Im Spiel kannst du dich in sie verlieben, dich mit ihnen anfreunden oder dafür sorgen, dass sie dich hassen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Mit dem „Origins“-System kannst du deinen Hintergrund wählen, was Einfluss darauf hat, wie die Welt dich wahrnimmt. Das verleiht deiner Charaktererstellung echte Bedeutung.

Als einer derSpiele mit den besten Geschichten Es bietet die tiefgreifendsten Entscheidungsmöglichkeiten, die je in einem Spiel umgesetzt wurden, wobei jede Dialogoption echte Bedeutung hat. Du beeinflusst die politische Macht, entscheidest über Leben und Tod und gestaltest die Zukunft ganzer Königreiche. Und dank des pausierbaren taktischen Kampfsystems erfordern sogar die Schlachten echtes strategisches Denken.

Wenn dirFabeldie Mischung aus Charme, moralischen Entscheidungen und Abenteuer, DAO vermittelt ein ähnliches Gefühl – allerdings mit einer düstereren Note und deutlich mehr taktischem Denken. Mit seinen verzweigten moralischen Entscheidungswegen, liebenswerten Begleitern und einer unglaublich umfangreichen Hintergrundgeschichte ist es im Grunde ein Muss für jeden, der von storygetriebenen Rollenspielen begeistert ist.

Mein Fazit: Spiele dieses Spiel wegen der Geschichte und der Charaktere. Die Entscheidungen, die du triffst, werden den Ausgang der Welt in Dragon Age: Origins.

8. Kameo: Elemente der Macht [Ein skurriles Fantasy-Abenteuer im Stil von Fable]

Unsere Bewertung 9.3

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Art des Spiels Action-Abenteuer Plattformen Xbox 360 Erscheinungsjahr 2005 Urheber Entwickler: Rare; Herausgeber: Microsoft Game Studios Besondere Merkmale Kreaturen-Morphing, physikbasierte Kämpfe, farbenfrohe Welt

Kameo: Elemente der Macht ist eines dieser Action-Adventure-Spiele, das seine Skurrilität voll auslebt, und ehrlich gesagt liebe ich es genau dafür. Du spielst eine Elfenprinzessin, die sich nicht mit Schwertern oder Bögen aufhält – Stattdessen kämpfst du dich buchstäblich durch die Schlachten, indem du deine Gestalt veränderst. In einem Moment bist du ein Boxer mit Pflanzenmotiv, im nächsten ein Eis-Yeti, und dann bist du plötzlich ein waschechter feuerspeiender Drache.

Warum wir uns dafür entschieden haben Elemente der Macht zusammen mit dem Xbox 360 und vermittelt diese unverwechselbare „britische Fantasy“-Atmosphäre, die Fabelhat. Der Grafikstil ist unglaublich üppig.

Die Welt ist voller Leben und wimmelt nur so von Feen, Trollen und Magie. Um Rätsel zu lösen, musst du schnell zwischen deinen Gestalten wechseln. Es fühlt sich an, als wäre ein Märchen wahr geworden. Die Musik ist orchestral und mitreißend und unterstreicht die epische Atmosphäre.

Kameo: Elemente der MachtAktienFables Farbenfrohe Märchenfantasie und magische Verwandlungen. Der Grafikstil ist wunderschön. Die detailreich gestaltete Welt, der skurrile Ton und die Verwandlungen in magische Wesen erinnern an klassische FabelzuXboxFantasie-Anhänger.

Mein Fazit:Kameo: Elemente der Macht ist ein Geheimtipp von den Machern von Banjo-Kazooie. Es fängt den magischen, unbeschwerten Geist von Albion perfekt ein.

9. The Witcher 3 [Ein von Entscheidungen geprägtes Fantasy-Rollenspiel im Stil von Fable]

Unsere Bewertung 9.2

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Art des Spiels Action-RPG Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Erscheinungsjahr 2015 Urheber Developer/Publisher: CD Projekt Red Besondere Merkmale Monsterjagd, Detektivblick, Gwent

The Witcher 3 wird oft als das das beste Fantasy-Spiel des letzten Jahrzehnts. Du bist Geralt, ein Monsterjäger auf der Suche nach seiner Adoptivtochter. Die Welt ist düster, realistisch und von Krieg geprägt.

Zwar ist es ausgereifter als Fabel… liegt der Schwerpunkt ebenfalls auf der Auswahl. Deine Entscheidungen haben oft erst Stunden später unbeabsichtigte Folgen. Die Nebenquests sind unglaublich. Manche sind lustig, manche tragisch und manche einfach nur schräg. Man kann auch stundenlang in Tavernen Kartenspiele spielen.

Pro-Tipp Lies das Bestiarium. Dort steht genau, welche Öle und Bomben du gegen bestimmte Monster einsetzen solltest. Das erleichtert den Kampf erheblich.

Die Spielpaarungen Fables sinnvolle Entscheidungen und Konsequenzen. Die facettenreiche Fantasiewelt zieht einen in ihren Bann. Tiefgründige moralische Erzählungen, Konsequenzen für die Charaktere und von Monstern bestimmte Quests sorgen für eine ernstere Weiterentwicklung von Fabel-typische RPG-Tiefe.

Mein Fazit: The Witcher 3 ist der Goldstandard für moderne Rollenspiele. Wenn du eine lange, tiefgründige und emotionale Reise suchst, solltest du dieses Spiel sofort spielen.

10. Die Outer Worlds [Science-Fiction-RPG mit Entscheidungsfreiheit und Humor im Stil von „Fable“]

Unsere Bewertung 9.1

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Art des Spiels Action-RPG Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Erscheinungsjahr 2019 Urheber Entwickler: Obsidian Entertainment; Herausgeber: Private Division Besondere Merkmale Schwäche-System, Begleiter-Kombinationen, Dialogfähigkeiten

Die Outer Worlds Das ist das Ergebnis, wenn man Weltraumforschung, Chaos in der Unternehmenswelt und pointierte Dialoge in einem Rollenspiel vereint. Es ist zweifellos eines der Die besten Science-Fiction-Spiele Für alle, die moralische Entscheidungen und schrullige Charaktere lieben. Man erwacht aus dem Kryoschlaf und muss sich sofort um das Schicksal einer ganzen Kolonie kümmern – was, ehrlich gesagt, ziemlich viel verlangt ist für jemanden, der gerade erst aufgewacht ist.

Warum wir uns dafür entschieden haben Das beweist, dass die „Fabel „Vibe“ funktioniert in diesem Setting. Die Firmenjingles und satirischen Plakate wirken, als gehörten sie in ein futuristisches Albion.

Der Text ist urkomisch. Wenn deine Fähigkeiten gut genug sind, kannst du dich aus fast jedem Streit herausreden. Du kannst dich auch unglaublich dumm anstellen, wodurch einzigartige Dialogoptionen freigeschaltet werden. Das „Flaw“-System ermöglicht es dir, eine Schwäche (wie etwa die Angst vor Robotern) zu akzeptieren und dafür Perk-Punkte zu erhalten.

Die Outer Worlds kratzt genau an derselben Action-Adventure-Lust wie Fabel, gespickt mit bissiger Satire und schwierigen moralischen Entscheidungen. Die Charaktere sind auf natürliche Weise charmant, und bei den Quests kannst du selbst entscheiden, wie chaotisch (oder heldenhaft) du sein möchtest. Skurriler Humor, verzweigte Entscheidungsmöglichkeiten und Konsequenzen für die Fraktionen – im Grunde genommen ist es „Space Fabel„mit Unternehmenssatire.“

Mein Fazit: Die Outer Worlds ist ein kürzeres, kompakteres Rollenspiel, das deine Zeit respektiert. Der Humor und die Freiheit machen das Spielen zu einem Vergnügen.

11. Divinity II: Ego Draconis [Ein Fantasy-Rollenspiel mit Drachen, ähnlich wie Fable]

Unsere Bewertung 9

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Art des Spiels Action-RPG Plattformen PC, Xbox 360 Erscheinungsjahr 2009 Urheber Entwickler: Larian Studios; Herausgeber: cdv Software Entertainment Besondere Merkmale Drachenverwandlung, Gedankenlesen, Kampfturm

Bevor sie Baldur’s Gate 3, Laufenhat dieses Action-RPG entwickelt, Divinity II: Ego Draconis. Du beginnst als Drachentöter, wirst aber schließlich zum Drachenritter. Das bedeutet, dass du dich in einen Drachen verwandeln und herumfliegen kannst, um Feinde zu verbrennen.

Pro-Tipp Investiere frühzeitig Punkte in „Gedankenlesen“. Die Nutzung kostet EP, aber dadurch erhältst du Zugang zu geheimen Passwörtern, versteckten Schätzen und zusätzlichen Fertigkeitspunkten von NPCs.

Der Humor ist ausgesprochen europäisch und schräg. Du kannst dir aus den Körperteilen, die du findest, deine eigene Kreatur zusammenstellen. Du erhältst deinen eigenen Kampfturm, den du ausbauen kannst. Die Welt lädt zum Erkunden ein, und die Quests bieten oft lustige Überraschungen.

Wenn dirFabelden Charme der offenen Welt, Divinity II: Ego Draconis ist im Grunde genommen sein etwas schrulligerer Cousin. Es ist ein verspieltes Action-Abenteuer mit viel Freiheit, pointierten Dialogen und der herrlich abgedrehten Fähigkeit, sich in einen Drachen zu verwandeln, wann immer es brenzlig wird.

Mein Fazit:Divinity II: Ego Draconis ist zwar noch ein bisschen unausgereift, aber sich in einen Drachen zu verwandeln, wird nie langweilig. Es hat einen ganz eigenen Charme, den Fans von Fabel wird erkennen.

12. Kingdom Come: Deliverance [Realistisches Mittelalter-Rollenspiel im Stil von Fable]

Unsere Bewertung 8.9

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Art des Spiels Open-World-RPG Plattformen PC, PS4, Xbox One, Switch Erscheinungsjahr 2018 Urheber Entwickler: Warhorse Studios; Herausgeber: Deep Silver Besondere Merkmale Historische Genauigkeit, realistische Kämpfe, Bedarfs-System

Vergiss Feuerbälle und Märchen – Kingdom Come: Deliverance setzt voll auf Realismus. Das Spiel versetzt dich ins Böhmen des Jahres 1403, wo du als Henry, der Sohn eines Schmieds, einfach nur dein Leben leben willst – bis der Krieg es buchstäblich in Schutt und Asche legt. Ehe du dich versiehst, greifst du zum Schwert und schließt dich dem Widerstand an.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es greift das Konzept „Anfang aus dem Nichts“ von Fabel und macht es realistisch. Man fängt tatsächlich als Bauer an, der nicht einmal lesen kann.

Das Spiel zeichnet alles auf. Wenn du dich nicht wäschst, reden die Leute nicht mit dir, weil du riechst. Wenn du stiehlst, werden die Wachen dich verdächtigen. Du musst essen und schlafen. Das Kämpfen zu lernen erfordert echtes Training, was das Spiel fesselnd und lohnenswert macht.

Kingdom Come: Deliverance mag zwar die Magie aus dem Bild halten, aber sie lenkt Fabelin allen wesentlichen Punkten dessen Geist: Erkundung einer offenen Welt, Charakterentwicklung, schwierige Entscheidungen und fesselnde Quests, nur mit mehr Realismus.

Mein Fazit:Wenn du eine Herausforderung suchst und Geschichte liebst, dann spiel Kingdom Come: Deliverance. Zu sehen, wie Henry sich von einem Niemand zu einem Ritter entwickelt, ist eine faszinierende Reise.

13. Zwei Welten II [Open-World-Fantasy-Sandbox im Stil von „Fable“]

Unsere Bewertung 8.8

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Art des Spiels RPG Plattformen PC, Xbox 360, PS3 Erscheinungsjahr 2010 Urheber Entwickler: Reality Pump; Herausgeber: TopWare Interactive Besondere Merkmale Magisches Kartensystem, Waffenzerlegung, Segeln

Zwei Welten IIist einer dieser Kultklassiker, bei denen ich einfach mitfiebern muss. Wenn du das Chaos einer offenen Welt in Kombination mit übertriebener Magie liebst, ist dieses Spiel genau das Richtige für dich das beste Sandbox-Spiel Box. Das Zaubersystem ist der Wahnsinn – man stellt Zauber mithilfe von Karten zusammen, was bedeutet, dass man alles Mögliche zaubern kann, von himmelstürmenden Ambossen bis hin zu einem echten Spinnentornado. Das ist chaotische Magie vom Feinsten.

Pro-Tipp Probier das System zur Zaubersprucherstellung aus. Du kannst mehrere „Projektil“- und „Schaden“-Karten kombinieren, um Zaubersprüche zu erschaffen, die ganze Bildschirme voller Gegner auslöschen.

Die Geschichte ist typischer Fantasy-Kitsch, aber das Gameplay ist abwechslungsreich und macht Spaß. Du kannst Waffen verbessern, indem du sie mit anderen Waffen zerschlägst. Man kann mit Booten segeln und Inseln erkunden. Die Bewegung vermittelt ein lockeres, arcadeartiges Gefühl.

Zwei Welten IIfängt genau diese verspielte, fantasievolle Atmosphäre ein, die FabelDas macht so viel Spaß. Das Magiesystem ist unglaublich kreativ, und das ganze Spiel hat diesen frechen, schrulligen Charme. Im Grunde handelt es sich um eine anpassbare RPG-Sandbox mit einem etwas schrulligen Charakter – und das meine ich im positivsten Sinne.

Mein Fazit:SpielenZwei Welten II allein schon wegen des Magiesystems. Es macht unglaublich viel Spaß, das Spiel mit selbst erstellten Zaubersprüchen zu knacken.

14. Dragon’s Dogma [Ein Fantasy-Action-RPG mit Begleitern im Stil von „Fable“]

Unsere Bewertung 8.7

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Art des Spiels Action-RPG Plattformen PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Switch Erscheinungsjahr 2012 Urheber Entwickler/Herausgeber: Capcom Besondere Merkmale Bauernsystem, kletternde Monster, nächtliche Gefahren

Dragon’s Dogma ist im Grunde genommen ein Action-Spiel. Du kämpfst gegen riesige Greifen, Hydras und Zyklopen. Das Besondere daran ist, dass man auf diese Monster klettern kann, um ihre Schwachstellen zu treffen. Das fühlt sich episch und sehr real an.

Pro-Tipp Das „Bauern“-System in Dragon’s Dogma schafft eine Gruppe, die lebendig wirkt. Sie unterhalten sich, geben Hinweise und helfen dir im Kampf – fast so, als hättest du einen treuen Gefolgsmann an deiner Seite Fabel.

Du erschaffst einen Hauptbegleiter (einen „Pawn“), der dich auf deinen Reisen begleitet. Außerdem kannst du zwei weitere „Pawns“ anheuern, die von anderen Spielern erschaffen wurden. Diese lernen von deinem Spielstil. Die Nächte in diesem Spiel sind stockfinster und gefährlich, was das Reisen spannend macht.

Dragon’s Dogma hat dieselbe heroische Fantasy-Atmosphäre Fabeldie Fans lieben,nur mit größeren Monstern und spektakulärerer Action. Das Begleitsystem ist überraschend umfangreich, und die Mischung aus epischen Kämpfen gegen Kreaturen und rasanten Gefechten sorgt für jenes Abenteuergefühl, das man sofort wiedererkennt.

Mein Fazit:Der Kampf inDragon’s Dogma gehört zu den besten des Genres. Einen Drachen zu erklimmen und dabei einen Tornado-Zauber zu wirken, ist ein absoluter Gaming-Höhepunkt.

15. Folk Tale [Bezauberndes Fantasy-Stadtbau- und Rollenspiel im Stil von „Fable“]

Unsere Bewertung 8.6

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Art des Spiels Städtebau-Spiel / ARPG Plattformen PC, macOS Erscheinungsjahr 2013 Urheber Entwickler/Herausgeber: Games Foundry Besondere Merkmale Dorfverwaltung, RPG-Helden, humorvolle Sprachausgabe

Volkssprache verbindet Städtebau mit einem Rollenspiel-Abenteuer. Du führst eine bunt zusammengewürfelte Gruppe aus Bauern und Helden an, um eine blühende Siedlung aufzubauen. Du musst Ressourcen verwalten, Farmen errichten und Soldaten ausbilden.

Gleichzeitig schickst du Helden in die Welt hinaus, um Dungeons zu erkunden und Beute zu finden. Das Ganze hat eine lockere Atmosphäre, mit albernen Sprachaufnahmen, komischen Akzenten und einem cartoonartigen Fantasy-Look.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es konzentriert sich auf den „regierenden“ Aspekt von Fable III. Wenn es dir Spaß gemacht hat, das Königreich zu verwalten und Entscheidungen für deine Dorfbewohner zu treffen, bietet dieses Spiel eine Erweiterung davon.

Volkssprachetrifft genau diese skurrile, verspielte Stimmung Fabeldie Fans lieben. Es steckt voller leichter Humor, gemütlichem Dorfleben und charmanten kleinen Aufgaben, die die Welt warm und einladend wirken lassen. Wenn du FabelMit seinem fröhlichen Fantasy-Charme passt dieses Werk perfekt ins Bild.

Mein Fazit: Volkssprache ist eine entspannende Mischung aus verschiedenen Genres. Ein Fantasiedorf zu bauen und dabei über die Dialoge zu lachen, ist eine tolle Art, sich die Zeit zu vertreiben.

16. GreedFall [Kolonial-Fantasy-Rollenspiel mit moralischen Entscheidungen wie in „Fable“]

Unsere Bewertung 8.5

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Art des Spiels Action-RPG Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2019 Urheber Entwickler: Spiders; Herausgeber: Focus Home Interactive Besondere Merkmale Diplomatie, taktische Pause, einzigartige Kulisse

GreedFall Die Handlung spielt auf einer magischen Insel, die von Kolonialmächten entdeckt wurde. Du schlüpfst in die Rolle eines Diplomaten, der versucht, ein Heilmittel für eine Seuche zu finden, während er die Interessen verschiedener Fraktionen unter einen Hut bringen muss – von den einheimischen Inselbewohnern bis hin zu den ehrgeizigen Siedlern.

Pro-Tipp Konzentriere dich auf Charisma und Intuition. Viele Konflikte lassen sich lösen, ohne dass du dein Schwert ziehen musst, wenn du dich mit Worten aus der Situation herausreden kannst.

Die Kulisse ist einzigartig und verbindet die Mode des 18. Jahrhunderts mit Magie. Die Kämpfe vereinen Schwertkämpfe, Pistolenschüsse und allerlei magische Fallen und Tricks. Die meistenFabelEine ähnliche Funktion ist das Bewertungssystem – Wenn du eine Fraktion verärgerst, wird sie es auf dich abgesehen haben, aber wenn du dich gut benimmst, wird sie dich mit Ausrüstung versorgen.

GreedFall hat eine überraschend fesselnde, charakterbasierte Handlung. Stellt euch politisches Drama, chaotische Diplomatie und moralisch fragwürdige Entscheidungen vor – alles eingebettet in eine magische Welt aus der Kolonialzeit, die weitaus facettenreicher ist, als man es eigentlich erwarten würde.

Mein Fazit: GreedFall ist ein solides Rollenspiel mit einer originellen Kulisse. Durch den Schwerpunkt auf Diplomatie fühlt man sich wie ein echter Anführer.

17. Risen [Klassisches Action-Rollenspiel mit Spielfreiheit wie in „Fable“]

Unsere Bewertung 8.4

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Art des Spiels Action-RPG Plattformen PC, Xbox 360, PS4, Xbox One, Switch Erscheinungsjahr 2009 Urheber Entwickler: Piranha Bytes, Wizarbox (Xbox 360); Herausgeber: Deep Silver, THQ Nordic (PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch) Besondere Merkmale Keine Anleitungen, Fraktionsbindung, anspruchsvolle Kämpfe

Risen ist für Spieler gedacht, die eine Herausforderung suchen. Du strandest auf einer Insel und musst überleben. Du kannst dich den Banditen im Sumpf, den Magiern im Kloster oder den Kriegern in der Hafenstadt anschließen. Sobald man sich für eine Seite entschieden hat, sind die anderen Wege versperrt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es respektiert die Intelligenz des Spielers. Es gibt keine magischen, leuchtenden Spuren. Man muss die Welt erst kennenlernen und sich seinen Platz darin verdienen.

Das Spiel ist knallhart. Ein Wolf kann dich am Anfang leicht töten. Du musst lernen, Schläge abzuwehren und auszuweichen. Das Erkunden fühlt sich gefährlich und lohnend an. Die Welt ist überschaubar, aber voller Geheimnisse.

Risen ÜbereinstimmungenFables klassisches Abenteuer-RPG-Feeling. Die Spieler genießen große Freiheit, und dein Ruf beeinflusst den Verlauf der Geschichte. Anspruchsvolle Erkundung, Systeme im Old-School-Stil und Überlebenselemente – es ist ein düsterer, realistischer Ableger von Fabel.

Mein Fazit: Risen ist eine lohnende Erfahrung, wenn man dranbleibt. Das Gefühl, sich vom schwachen Schiffbrüchigen zum mächtigen Helden zu entwickeln, ist befriedigend.

18. Torchlight 2 [Ein actiongeladenes Fantasy-ARPG im Stil von „Fable“]

Unsere Bewertung 8.3

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Art des Spiels Action-RPG Plattformen PC, PS4, Xbox One, Switch, OS X, Linux Erscheinungsjahr 2012 Urheber Entwickler/Herausgeber: Runic Games Besondere Merkmale Haustiere, die Beute verkaufen, Steampunk-Fantasy, Mod-Unterstützung

Torchlight 2ist eines derdie unterhaltsamsten Hack-and-Slash-Spiele in die man eintauchen kann, vor allem, wenn man Fantasy-Welten liebt, die sich selbst nicht allzu ernst nehmen. In vielerlei Hinsicht fühlt es sich an wie die ARPG-Variante mit jeder Menge Beute von Fabel– es hat denselben farbenfrohen Charme, denselben fröhlichen Ton und dieselben lebhaften Echtzeitkämpfe, auch wenn Fackelscheinsetzt viel stärker auf pures Hack-and-Slash-Chaos.

Pro-Tipp Schick dein Haustier in die Stadt, um deine überflüssige Beute zu verkaufen. So musst du nicht ständig hin und her teleportieren.

Man wählt eine Klasse aus, begibt sich in zufällig generierte Dungeons und macht im Grunde alles platt, was sich bewegt. Die Beute fällt ununterbrochen, wodurch sich jeder Kampf lohnenswert anfühlt. Und du bekommst sogar ein Haustier – vielleicht ein Frettchen, einen Wolf oder einen Falken –, das an deiner Seite kämpft und deine zusätzliche Ausrüstung trägt wie der beste kleine Helfer aller Zeiten.

Wenn mich Leute nach einem ein Dungeon-Crawler, den man unbedingt spielen muss, Torchlight 2 steht immer auf der Liste. Es ist einfach, farbenfroh und macht richtig Spaß dank zufällig generierter Dungeons, beuteorientiertem Fortschritt und ARPG-Mechaniken der alten Schule.

Mein Fazit:Torchlight 2 macht einfach nur Spaß. Die Musik ist großartig, die Kämpfe sind knackig und es eignet sich perfekt für kurze Spielsitzungen.

19. Divinity: Original Sin 2 [Ein tiefgehendes Rollenspiel-Abenteuer im Stil von „Fable“]

Unsere Bewertung 8.2

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Art des Spiels CRPG Plattformen PC, PS4, Xbox One, Switch, iPad, macOS Erscheinungsjahr 2017 Urheber Entwickler: Larian Studios; Herausgeber: Larian Studios (PC), Bandai Namco Entertainment (Konsolen) Besondere Merkmale Elementarwechselwirkungen, Koop-Modus, Spielleiter-Modus

Divinity: Original Sin 2 bietet mehr Freiheit als jedes andere Rollenspiel. Jeder NPC kann getötet werden (falls du zu dieser Art von Spielern gehörst), Quests haben mehr Lösungswege, als du jemals brauchen wirst, und das Teleportieren von Gegnern in die Lava sollte ehrlich gesagt als Hobby gelten.

Pro-Tipp Nehmen wir zum Beispiel das Talent „Pet Pal“. Damit kannst du mit Tieren sprechen. Sie geben dir Aufgaben, verraten dir Geheimnisse und liefern einige der witzigsten Dialoge im Spiel.

Der rundenbasierte Kampf lebt von cleveren Elementartricks – nasse Gegner werden gebraten, Ölpfützen gehen in die Luft, und jeder Kampf fühlt sich an wie ein Rätsel, das man mit wissenschaftlichem Geschick oder aus purer Boshaftigkeit lösen kann. Die Dialoge sind clever und witzig, und Koop-Modus mit bis zu drei Freunden sorgt für unvergessliche Momente.

D:OS2bietet dir dasFabel– die Freiheit à la „Spiel es auf deine Art“, aber noch eine Stufe höher. Der Humor ist herrlich, die Spielwelt ist üppig gestaltet, und der Text zwinkert einem geradezu zu. Die Benutzeroberfläche und das Inventar wirken manchmal etwas überladen, aber das ist ein winziger Kompromiss für ein Spiel, das so kreativ, flexibel und einfach nur unterhaltsam ist.

Mein Fazit: Divinity: Original Sin 2 ist ein unvergessliches Abenteuer. Wenn Sie den Aspekt des „alles ist möglich“ an Fabel… dieses Spiel bietet dir noch viel mehr Möglichkeiten.

20. Die Geschichte des Magiers [Ein VR-Fantasy-Abenteuer mit Zaubersprüchen im Stil von Fable]

Unsere Bewertung 8.1

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Art des Spiels VR-Action-RPG Plattformen Windows (PC-VR), Oculus Rift/Vive und PS4 (PlayStation VR) Erscheinungsjahr 2017 Urheber Entwickler/Herausgeber: inXile Entertainment Besondere Merkmale Gestenmagie, Rätsellösen, VR-Erlebnis

Die Geschichte des Magiers ist im Grunde deine Chance, deine Fantasie als Zauberlehrling in VR auszuleben. Du stöberst in düsteren Verliesen herum, löst Rätsel und verprügelst Kobolde mit Magie. Das Zaubern erfolgt ausschließlich gestenbasiert, und das Mischen von Zutaten zur Herstellung eigener Zaubersprüche – wie z. B. zielsuchende Feuerbälle oder bösartige Eisspitzen – fühlt sich an wie chaotische Küchenchemie.

Warum wir uns dafür entschieden haben Damit kannst du Magie buchstäblich mit deinen Händen wirken. Das skurrile Dungeon-Design und der sarkastische sprechende Begleiter erinnern sehr an FablesTon.

Da es sich um VR handelt, wirkt das Spiel beeindruckend groß. Die Umgebungen sind farbenfroh und wirken leicht karikaturhaft. Dein Meister spricht ständig mit dir, macht sich über deine Misserfolge lustig und feuert dich bei deinen Erfolgen an. Manche Spieler sagen, dass sich die Kämpfe und Rätsel mit der Zeit etwas eintönig anfühlen können, aber für mich ist das Spiel immer noch so charmant, dass das Gesamterlebnis Spaß macht und man es leicht genießen kann.

Die Geschichte des MagiersAktienFables Magisches Abenteuer, Zauberer-Fantasy und ein unbeschwerter Ton. Auch wenn es an letzter Stelle dieser Liste steht, ist dieses Spiel dennoch sehr spielenswert.

Mein Fazit: Wenn Sie ein VR-Headset besitzen, Die Geschichte des Magiers ist ein absolutes Muss. Mit den eigenen Händen Feuerbälle zu zielen und zu werfen, ist ein magisches Erlebnis.

Mein Fazit

Es gibt kein einziges „Fabel „Klon“, der alles perfekt macht. Du kannst jedoch genau dasjenige Fabel das, was man an diesen Spielen liebt.

Der beste Einstieg in Spiele wie Fabelheute?

Für den Kampf → Die Königreiche von Amalur: Reckoning . Es fühlt sich an wie ein Arcade-Actionspiel, eingebettet in eine wunderschöne Fantasiewelt.

→ . Es fühlt sich an wie ein Arcade-Actionspiel, eingebettet in eine wunderschöne Fantasiewelt. Zum Spaß → Die Sage des Barden . Es macht sich über Fantasy-Klischees lustig und bringt einen mit seinem bissigen britischen Humor immer wieder zum Lachen.

→ Es macht sich über Fantasy-Klischees lustig und bringt einen mit seinem bissigen britischen Humor immer wieder zum Lachen. Für die Freiheit → The Elder Scrolls V: Skyrim . Geh, wohin du willst, mach, was du willst, und lass die Hauptquest ruhig links liegen, wenn du möchtest.

→ . Geh, wohin du willst, mach, was du willst, und lass die Hauptquest ruhig links liegen, wenn du möchtest. Zur Geschichte → Dragon Age: Origins . Triff schwierige Entscheidungen, die das Schicksal von Nationen und deinen Gefährten bestimmen.

→ . Triff schwierige Entscheidungen, die das Schicksal von Nationen und deinen Gefährten bestimmen. Für die „Stimmung“ → Kynseed . Entwickelt von den ehemaligen Entwicklern von Fabel… es fängt das Wesen der Serie perfekt ein.

→ . Entwickelt von den ehemaligen Entwicklern von Fabel… es fängt das Wesen der Serie perfekt ein. Für die Zukunft → Fable (Neustart). Mit einem geplanten Starttermin im Jahr 2026 passt das Reboot die Reihe an die Bedürfnisse der heutigen Spieler an und könnte leicht zum besten FabelSpiel

Damit ist unsere Reise durch die besten Fabel-ähnliche Spiele, die man heute spielen kann. Auch wenn nichts FabelJeder dieser Titel trifft genau den Kern eines anderen Aspekts dieser Magie – sei es der Kampf, der Humor, die Geschichte, die Weltgestaltung oder diese unverkennbare märchenhafte Atmosphäre.

Häufig gestellte Fragen