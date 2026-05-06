20 juegos parecidos a «Slime Rancher 2» que todo fan debería probar

He dedicado mucho tiempo a explorar el el mejor juegos como Slime Rancher 2, en busca de experiencias acogedoras y relajadas que mantengan esa misma chispa. La mayoría se queda corta, pero las de esta lista no. Capturan esa mezcla única de curiosidad, creatividad y tranquilidad que convierte unos pocos minutos de diversión en algo que realmente se recuerda.

Cada uno de estos títulos ofrece la misma tranquila satisfacción de coleccionar, crear y descubrir a tu propio ritmo. Son la prueba de que un buen diseño no necesita presión, solo un propósito. Ahora, vamos a sumergirnos en los juegos que realmente captan eso Slime Rancher 2 magia

Nuestras mejores recomendaciones de juegos similares a Slime Rancher 2

Después de probar y analizar decenas de títulos de exploración acogedores, he encontrado tres juegos que capturan esa misma magia estimulante y relajante que hace quejuegos comoSlime Rancher 2 tan especiales. Cada uno de ellos ofrece esa combinación perfecta de encanto, creatividad y gratificantes descubrimientos que te hace volver para disfrutar de un día más de diversión.

Stardew Valley (2016) – Un acogedor simulador de granja en el que cada amanecer parece un un nuevo comienzo, convirtiendo las rutinas sencillas en ese tipo de avance tranquilo que nunca querrás apresurar. Bugsnax (2020) – Una aventura encantadoramente extraña en la que hay que atrapar criaturas y que combina humor, misterio y emoción de una forma que despierta la curiosidad imposible de resistir. Mi tiempo en Portia (2019) – Un simulador de creación alegre y esperanzador en el que cada proyecto que construyes ayuda a salvar un mundo que se desmoronade nuevo a la vida. Un proyecto cada vez.

Estos tres títulos definen lo que hace que estos juegos sean como Slime Rancher 2 Es tan adictivo: creatividad sin caos y descubrimiento sin plazos. Sigue desplazándote para descubrir la lista completa de veinte juegos que te ofrecen esa misma experiencia acogedora y agradable.

Los 20 mejores juegos parecidos a «Slime Rancher 2» que te encantará descubrir

Tras analizar decenas de simuladores de vida relajantes y juegos de coleccionar criaturas, he seleccionado los títulos más gratificantes que realmente capturan la alegría del descubrimiento, la creatividad y el avance pausado. Cada uno tiene su propio encanto, pero todos comparten ese mismo espíritu reconfortante de exploración que hace que estos mundos sean tan adictivos. ¿Cuántos de estos aventuras acogedoras ¿Has jugado?

1. Stardew Valley [El mejor clásico en 2D para disfrutar de la vida en la granja y crear una comunidad]

Nuestra puntuación 10

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Tipo de juego Simulación de vida y granja en 2D / RPG acogedor Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PS Vita, dispositivos móviles, Nintendo Switch 2 Año de estreno 2016 Creador/es ConcernedApe (desarrollador y editor) Duración media de la partida Más de 100 horas Ideal para Jugadores a los que les gusta la progresión tranquila y a largo plazo, así como los objetivos abiertos Características únicas Sistemas de cultivo en profundidad, una narrativa centrada en los personajes y un amplio abanico de mods Lo que me gustó La forma en que cada día del juego resulta productivo a la vez que relajante, y cómo cada relación con los PNJ resulta significativa

La primera vez que jugué Stardew Valley, enseguida comprendí por qué se considera una obra maestra en el mundo de los videojuegos «cozy». La premisa es sencilla: heredas la granja abandonada de tu abuelo y la conviertes en una próspera finca. Pero la ejecución es muy rica y ofrece una satisfacción infinita.

La agricultura es el núcleo del juego, y el cultivos estacionales y sistemas ganaderos hacen que cada año del juego resulte novedoso y estratégico. Descubrí que la rotación de cultivos, la mejora de las herramientas y el cuidado de mis animales aportaban el punto justo de organización sin que resultara agobiante en ningún momento.

Para más información Directo aAspersores de calidad (Agricultura 6): cultiva cultivos comerciales (por ejemplo, arándanos) para mejorar tu regadera en días lluviosos, y destinatarioCentro comunitario paquetes que desbloquean el Invernadero Empieza pronto para obtener beneficios durante todo el año.

Lo que realmente me encanta es cómo la narración se entrelaza con la vida cotidiana. Cada habitante tiene su propia personalidad y encanto, y a medida que iba forjando relaciones a través de festivales y eventos, el juego me parecía más una comunidad viva que un simple simulador de granja.

The sistemas de artesanía y minería además, aportan un toque de aventura para quienes disfrutan explorando, mientras que el modo multijugador lo convierte en una escapada compartida con los amigos. Y con su comunidad de modding muy activa, siempre hay algo nuevo que probar, ya sean pequeños ajustes para mejorar la experiencia de juego o cambios visuales radicales.

Mi veredicto:



Stardew Valley captura la tranquila alegría del día a día, en el que cada estación trae consigo nuevas amistades, rutinas y pequeñas satisfacciones.

2. Bugsnax [La expedición para capturar criaturas más encantadora y peculiar]

Nuestra puntuación 9.6

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Tipo de juego Aventura en primera persona / Coleccionista de criaturas Plataformas PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2020 Creador/es Young Horses (desarrollador y editor) Duración media de la partida 10-15 horas Ideal para Jugadores a los que les gustan los mundos extravagantes, los rompecabezas creativos y coleccionar criaturas Características únicas Diseños de criaturas híbridas, acertijos medioambientales, ritmo pausado Lo que me gustó El uso ingenioso de salsas y utensilios para atraer y atrapar a los Bugsnax de formas divertidas y creativas

Pocas veces he visto un juego tan maravillosamente extraño como Bugsnax. ExplorasIsla Snaktooth, donde todas las criaturas son mitad aperitivo, mitad bicho. Y descubrir cómo atraparlas se convierte rápidamente en un rompecabezas adictivo.

Me encanta cómo cada A Bugs reacciona de forma diferente a las trampas y los obstáculos, lo que te obliga a pensar de forma creativa en lugar de recurrir al combate. El humor resulta divertido, pero sorprendentemente sincero, sobre todo a medida que vas descubriendo el El misterio de la isla y ayudar a sus peculiares habitantes.

Para más información Escanea primero, y luego usa las salsas para que los Bugsnax interactúen entre sí (cubriendo a uno para atraer a otro). Combina Foto de viajelíneas con elLaunchpad para las capturas aéreas, y dormir para intercambiar los comportamientos diurnos y nocturnos cuando un objetivo no aparece.

Lo que más me llamó la atención del juego fue… una personalidad peculiar y una narración sorprendentemente emotiva. Bajo su estética colorida y de dibujos animados se esconde una historia auténtica sobre la amistad, la aceptación de uno mismo y el descubrimiento.

Los personajes, conocidos como Grumpuses, cada uno tiene una personalidad única que va evolucionando a medida que interactúas con ellos, lo que le da al mundo un toque de vida y humor poco habitual en los juegos de este tipo. El ritmo es relajado. Puedes pasear, experimentar y completar misiones secundarias sin prisas, lo que lo hace ideal para sesiones tranquilas.

Mi veredicto:



Bugsnax convierte la curiosidad en aventura, combinando humor, misterio y emoción en un mundo tan peculiar como inolvidable.

3. Mi tiempo en Portia [El mejor juego de construcción de mundos desérticos en 3D y simulación de taller]

Nuestra puntuación 9.4

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Tipo de juego Simulador de vida en 3D / Aventura de creación / RPG Plataformas PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One, dispositivos móviles Año de estreno 2019 Creador/es Pathea Games (desarrollador), Team17 (editor) Duración media de la partida Ochenta y cinco horas Ideal para Jugadores a los que les gusta la creación detallada, la construcción de pueblos y la exploración Características únicas Un escenario postapocalíptico pero acogedor, sistemas de creación detallados y la evolución de los personajes Lo que me gustó La gratificante sensación de reconstruir una ciudad mediante encargos de artesanía y la exploración

Mi tiempo en Portia me cautivó al instante con su encantadora visión de un mundo lleno de esperanza reconstruido a partir de las ruinas del antiguo. El jugador encarna a un constructor de talleres encargado de restaurar la ciudad de Portia, aceptando encargos para construir puentes, vehículos y otros proyectos que ayudan a la comunidad a prosperar. En mi opinión, es uno de los pocos simuladores de vida que consigue que la creación resulte realmente significativa; cada plano que completas cambia visiblemente el mundo que te rodea.

Para más información Entregar unLa Comisión de Comercio, todas las mañanas, volcadoDiscos de datosen elCentro de InvestigaciónLo antes posible, y correvarios hornos/cortadoras al mismo tiempo: esto te permite subir rápidamente de rango en el taller y desbloquear planos clave.

Me ha encantado cómo el juego combina los géneros con total naturalidad. El sistemas completos de artesanía y construcción impulsar tu progreso diario, mientras interacciones sociales y eventos locales haz que el mundo cobre vida. Puedes cultivar, pescar, domesticar animales o incluso explorar ruinas antiguas repletas de enemigos mecánicos en busca de materiales raros.

Es un ritmo gratificante de creación, exploración y mejora que recompensa tanto la paciencia como la curiosidad. La estética visual es luminosa y pictórica, lo que confiere a la Portia postapocalíptica un tono sorprendentemente optimista en lugar de sombrío.

Mi veredicto:



Mi tiempo en Portia hace que cada plano cobre sentido mientras reconstruyes un mundo lleno de esperanza, vida, historia y encanto.

4. Garden Paws [El mejor simulador de vida con temática animal y amplias opciones de personalización]

Nuestra puntuación 9.2

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Tipo de juego Simulador de vida / Granja / Gestión de tienda Plataformas PC, Nintendo Switch Año de estreno 2018 Creador/es Bitten Toast Games (desarrollador y editor) Duración media de la partida Entre 60 y más de 100 horas Ideal para Jugadores a los que les encantan los juegos de granja con temática animal y un avance pausado Características únicas Personajes animales con los que jugar, más de 700 misiones, modo multijugador cooperativo Lo que me gustó La sensación de crecimiento a medida que tu ciudad se expande y tu tienda prospera

Cuando jugabaGarden Paws, lo que llamó la atención de inmediato fue su encanto apacible y colorido. Empiezas como un adorable animal que regenta una pequeña granja y una tienda, y poco a poco vas ampliando ambas cosas mientras ayudas a reconstruir un tranquilo pueblo isleño. El circuito de gestión de la granja y la tienda Es muy gratificante. Plantas cultivos, elaboras adornos, crías animales y vendes tus productos directamente a los aldeanos. Es sencillo, pero infinitamente satisfactorio.

Para más información Intenta completar cuanto antes los festivales de temporada; así desbloquearás mejoras exclusivas para las tiendas y objetos decorativos que harán que el diseño de tu ciudad sea mucho más eficiente y atractivo a la vista.

Voy a ser sincero, Garden Paws Me enganchó no porque sea bonito (aunque sin duda lo es), sino porque te permite tomar el control total de tu pequeño mundo. No te limitas a decorar una granja; construyes una economía, valla a valla y zanahoria sobrevalorada a zanahoria.

La personalización es muy amplia: cada centímetro de terreno, cada escaparate, cada rincón acogedor se puede adaptar a tu gusto. Y justo cuando crees que ya dominas el arte de domar pollos, el juego te ofrece, sin más, un dragón que domesticar. Si a eso le sumamos el modo cooperativo para hasta diez jugadores, deja de ser un simulador de granja para un solo jugador y se convierte en una alegre obsesión compartida.

Mi veredicto:



Garden Paws es puro bienestar, ya que te permite cuidar tu tierra, criar animales y construir una tienda a tu propio ritmo.

5. Recolector [El ciclo de recolección de recursos y automatización más adictivo]

Nuestra puntuación 9.1

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Tipo de juego Creación y exploración en 2D con vista cenital Plataformas PC, PS4, Nintendo Switch, Xbox One, dispositivos móviles Año de estreno 2019 Creador/es HopFrog (desarrollador), Humble Games (editor) Duración media de la partida De 12 a 20 horas Ideal para Jugadores a los que les gusta avanzar rápidamente y que aprecian un nivel moderado de automatización Características únicas Desbloqueo de islas, herramientas de automatización, árbol de habilidades, minicalabozos Lo que me gustó El ciclo de desbloqueo rápido que se convierte en una automatización industrial muy satisfactoria

Recolector empieza poco a poco. Empiezas en un una sola isla, golpeando rocas y árboles, y antes de que te des cuenta, has construido todo un imperio de máquinas que trabajan en silencio para ti. Me gusta lo rápido que el juego recompensa las pequeñas acciones. Cada herramienta, isla y mejora se siente como algo que te has ganado, y ver cómo se expande tu base resulta extrañamente satisfactorio. El estilo pixel art y la banda sonora alegre mantienen un ritmo relajado, incluso cuando la pantalla se convierte en un mar de varillas mineras brillantes.

Para más información Aprovecha pronto las ventajas económicas y luego invierte en herramientas de automatización. Convertir los ingresos pasivos en fábricas y varillas mineras acelera los desbloqueos y mantiene tu inventario bien surtido.

Lo que más me gusta es cómo Recolector elimina lo habitual soportar la ansiedad. El árbol de habilidades y los dispositivos de automatización te permiten controlar la velocidad a la que se desarrollan las cosas. Una vez que los drones y las fábricas entran en acción, el juego casi se gestiona solo, lo que te deja libre para descubre los rompecabezas o explorar nuevas islas. Es breve, alegre y está lleno de pequeños logros que se acumulan más rápido de lo que esperas.

Mi veredicto:

Recolector te mantiene enganchado con su combinación de creación, exploración y recompensas constantes, que hacen que las sesiones cortas parezcan infinitamente productivas.

6. Guardián del núcleo [La mejor aventura subterránea de minería y construcción de bases]

Nuestra puntuación 9.0

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Tipo de juego Juego de supervivencia en un mundo abierto con enfoque descendente, creación de objetos y construcción de bases Plataformas PC, Nintendo Switch, Xbox Series X/S, Xbox One, PS5, PS4 Año de estreno Acceso anticipado en 2022, versión 1.0 en 2025 Creador/es Pugstorm (desarrollador), Fireshine Games (editor) Duración media de la partida De 30 a más de 80 horas Ideal para Jugadores a los que les guste la minería, la construcción cooperativa y los combates contra jefes sencillos Características únicas Excava donde quieras, biomas subterráneos generados proceduralmente, modo cooperativo para 8 jugadores, árboles de habilidades Lo que me gustó El gratificante ciclo de excavar túneles, mejorar el equipo y ampliar una acogedora base subterránea

Te despiertas en una misteriosa caverna y empiezas con una antorcha y un banco de trabajo. Según lo que he observado, Guardián del núcleo refleja la mezcla de exploración en un mundo abierto, creación de objetos y construcción de bases en un vasto mundo subterráneo procedimental. Al usar este producto, he descubierto que explorar nuevos biomas, montar granjas bajo setas luminosas, cocinar potenciadores y enfrentarse a jefes para conseguir fragmentos de progresión crea un ritmo constante y gratificante. El estilo pixel art de trazos gruesos y la iluminación suave hacen que las sesiones largas resulten tranquilas, incluso cuando te estás preparando para una batalla.

Para más información Configurar unFinca Heart Berry + Bomb Pepper cerca de la base para una mayor fiabilidad alimentos curativos/energéticos, sigueEl túnel de Ghorm para encontrar vetas de mineral fáciles y dejar caer raíles entre biomas para que las partidas contra jefes y las expediciones en busca de recursos sean más fáciles.

Hay algunas dificultades. La gestión del inventario puede resultar complicada, y subir al máximo todas las habilidades puede parecer una tarea tediosa. Por mi experiencia, esos contratiempos desaparecen en cuanto se habilitan el almacenamiento, los raíles y las herramientas mejoradas. El modo cooperativo para hasta ocho jugadores es uno de los puntos fuertes si te gustan los proyectos compartidos. Del mismo modo, si te atrae la libertad total y la experimentación, el los mejores juegos de mundo abierto te invitamos a excavar, construir y explorar a tu propio ritmo.

Mi veredicto:



Guardián del núcleo transmite esa agradable sensación de avance que se encuentra en juegos comoSlime Rancher 2, combinando el trabajo en equipo, el descubrimiento y la creatividad en las profundidades de la tierra.

7. Los Sims 4: Estilo de vida ecológico [El juego de mundo abierto más detallado sobre ecología y construcción de civilizaciones]

Nuestra puntuación 8.9

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Tipo de juego Paquete de expansión para un juego de simulación de vida de tipo sandbox Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2020 Creador/es Maxis — Desarrollador, Electronic Arts — Editor Duración media de la partida Un mundo abierto de estilo «sandbox»; entre 20 y 60 horas de objetivos marcados por el grupo Ideal para Jugadores a los que les gusta la narrativa basada en los sistemas y las configuraciones sostenibles Característica exclusiva Sistema de huella ecológica, planes de acción vecinales, fabricación, elaboración de velas, elaboración de refrescos, rebuscar en contenedores, servicios públicos autónomos Lo que me gustó Ver cómo Evergreen Harbor pasa de estar cubierto de smog a ser un lugar verde a medida que mis construcciones y políticas surten efecto

Según mi experiencia, Estilo de vida ecológico cambia de forma significativa tu forma de jugarLos Sims 4 mediante la incorporación de sistemas al estilo de los juegos de construcción de ciudades a tu hogar. La idea es fácil de entender. Tu barrio tiene un Huella ecológica que cambia entre el estilo industrial y el natural según tus elecciones.

Instala paneles solares, vota en Planes de acción vecinales que fomenten el uso compartido y la energía limpia, y verás cómo los horizontes se despejan y los espacios comunitarios cobran vida. Si se ignora la sostenibilidad, la contaminación atmosférica seguirá presente.

Para más información Desactiva la votación automática de NAP y selecciona dos o tres políticas que se ajusten a tu situación. Combina las iniciativas ecológicas con el ahorro energético para reducir más rápidamente la huella ecológica sin que las facturas se disparen.

En mi día a día, divido mi tiempo entre fabricación en la impresora 3D industrial, fabricación de velas en el banco de trabajo, y zumbido del zumo para vender productos artesanales. Gracias a mi experiencia práctica, estos bucles combinan muy bien con rebuscar en los contenedorespara piezas yaislado-de-la-red edificios que generan su propia energía y agua. El nuevo mundo, Evergreen Harbor, tiene un atractivo carácter urbano que va transformándose poco a poco a medida que inviertes.

Hay algunas salvedades. Después de pasar tanto tiempo jugando, creo que se puede afirmar con seguridad que algunos NAP resultan un poco intrusivos si se activan todos, y que ciertas tareas de la carrera profesional pueden volverse repetitivas. Ajustar tus preferencias resuelve la mayor parte de esos problemas. Así, los amantes de los simuladores de vida pueden sumergirse en el el mejorLos Simsjuegos, donde las infinitas posibilidades de personalización y la creatividad hacen que incluso las rutinas diarias resulten gratificantes.

Mi veredicto:



Los Sims 4: Estilo de vida ecológico hace que las pequeñas decisiones cobren importancia, convirtiendo la vida cotidiana en una experiencia creativa y consciente.

8. Paleo Pines [El mejor simulador de cría de dinosaurios para una exploración tranquila]

Nuestra puntuación 8.7

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Tipo de juego Un acogedor simulador de vida en el que se coleccionan criaturas Plataformas PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2023 Creador/es Italic Pig — Desarrollador, Modus Games — Editor Duración media de la partida De 15 a 30 horas Ideal para Aficionados a los dinosaurios, niños, familias, aventureros de corazón Característica exclusiva Cuidado de dinosaurios sin combates, crear vínculos con la flauta, decorar el rancho, montar en dinosaurios Lo que me gustó El relajante ciclo de hacer amigos con los dinosaurios, personalizar los recintos y recorrer una isla llena de color

In Paleo Pines, Llegas a una isla luminosa y de estilo caricaturesco para construir un rancho de dinosaurios amigables. La mecánica principal es sencillo y relajante. Cultiva cosechas, utilízalas para ganarte la confianza de los dinosaurios y luego alójalos en recintos, donde te ayudarán con las tareas de la granja y a desplazarte. La estética tiene un aire de cuento infantil, con colores suaves y diseños de personajes cercanos, lo que encaja perfectamente con el enfoque sin combates.

Para más información Almacena golosinas que se adapten al gusto de cada dinosaurio y construye recintos antes de domesticarlos. Tener un recinto preparado evita que se pierdan y ahorra recursos escasos como piedras de los sueños.

Lo que más me llama la atención es cómo cada especie se nota la diferencia. Descubrirás cuáles son sus golosinas favoritas, tocarás la flauta para crear vínculos con ellos y ampliarás poco a poco tu rancho con vallas, refugios y decoraciones. Los recados en el pueblo y la exploración te permitirán desbloquear nuevas herramientas y regiones a un ritmo pausado.

No es un simulador complejo, pero las mecánicas de cuidado y las cabalgatas en dinosaurios lo convierten en un juego discretamente adictivo y infinitamente entrañable. Si prefieres coleccionar criaturas en lugar de cosechas, ellos mejores juegos de dinosaurios capturar esa misma sensación de asombro y compañerismo, pero con un toque prehistórico.

Mi veredicto:



Paleo Pines te permite cuidar de dinosaurios en lugar de slimes, y te ofrece un mundo acogedor basado en la amabilidad y la exploración.

9. Terraria [El mejor juego de supervivencia y mundo abierto en 2D para una exploración en profundidad y la creación de objetos]

Nuestra puntuación 8.5

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Tipo de juego Aventura y creación en un mundo abierto en 2D Plataformas PC, PS3, PS4, PS Vita, Xbox 360, Xbox One, Nintendo 3DS, Nintendo Switch, Wii U, dispositivos móviles Año de estreno 2011 Creador/es Re-Logic, desarrollador y editor Duración media de la partida Entre 40 y más de 200 horas, dependiendo de los objetivos Ideal para Aventureros del mundo abierto a los que les gusta explorar, enfrentarse a jefes y construir bases Características únicas Biomas generados proceduralmente, sistema de objetos detallado, programación y lógica, varios niveles de dificultad, modo multijugador Lo que me gustó La curva de progresión desde las herramientas de cobre hasta las alas de fase final, mientras se amplía una base personalizada a través de diversos biomas

Terraria es el tipo de juego que, sin que te des cuenta, acaba acaparando todo tu tiempo libre. Empiezas por extracción de cobre, parpadeas dos veces y, de repente, has construido una fortaleza con trampas de lava y un ascensor al infierno. Lo que lo hace tan bueno es la naturalidad con la que el bucle te atrapa.

Cada expedición regresa con nuevo equipo, nuevas ideas y el peligro justo para que todo siga siendo emocionante. El estilo pixel art puede parecer sencillo, pero el mundo parece cobrar vida, sobre todo cuando cae la noche y te das cuenta de que te has olvidado de construir un techo.

Para más información Empieza elViaje or Clásico, dirígete directamente a una base de reaparecimiento segura y luego da prioridad a los objetos de movilidad, como el gancho de agarre y la nube en una botella. La movilidad facilita todas las peleas contra jefes y agiliza la exploración.

Lo que más me llama la atención es la sensación de logro. Cada mejora se siente merecida, desde el primer gancho de agarre hasta el primer vuelo por el mapa. El herramientas para cableadote permite dar rienda suelta a tu creatividad y convertir tu base en una obra maestra automatizada de trampas, granjas y caos resplandeciente.

Puede resultar un poco abrumador para los jugadores novatos, claro, pero una vez que le coges el truco, Terraria se convierte en un juego de mundo abierto que premia la curiosidad mejor que casi cualquier otro juego al que haya jugado. Para los creadores que busquen algo más profundo, echad un vistazo a otros juegos parecidos a Terraria, donde la exploración, la minería y la creación se funden en un bucle creativo sin fin.

Mi veredicto:



Terraria valora la imaginación por encima de todo, invitándote a explorar, crear y dar forma a tu mundo para convertirlo en algo totalmente propio.

10. Cosecha de monstruos [La mejor combinación para criar criaturas con los monstruos-nabo]

Nuestra puntuación 8.4

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Tipo de juego Simulador agrícola en 2D y juego de coleccionar monstruos Plataformas PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One Año de estreno 2021 Creador/es Maple Powered Games — Desarrollador, Merge Games — Editor Duración media de la partida De 8 a 20 horas Ideal para Jugadores interesados en un simulador de granja en el que se crían los propios compañeros de batalla Características únicas Mutaciones de slimes, Planimales, combate sencillo por turnos, construcción de pueblos sin complicaciones Lo que me gustó La novedad de sembrar, mutar y sacar al campo a tus propios compañeros nacidos de los cultivos

Cosecha de monstruos Me enganchó más rápido de lo que esperaba. Plantas semillas, mezclas diferentes tipos de limo y ves cómo tus cultivos mutan en leales Animales listo para las batallas por turnos. El colorido estilo pixel art tiene ese encanto acogedor de la época de la GBA, y todo el juego parece hecho a medida para relajarse tras un largo día.

Para más información Usa el limo rojo en los cultivos de crecimiento rápido para conseguir Planimales más pronto; guarda algunos de reserva, ya que los Planimales derrotados no vuelven, y guarda el limo azul para tener ayudantes fiables en el granero.

Lo que me hace seguir jugando es el sistema de mutación. Experimentar con los slimes rojos, azules y verdes da lugar a resultados distintos. El rojo crea Planimales listos para el combate, el azul genera ayudantes para el ganado y el verde potencia el crecimiento instantáneo para avanzar rápidamente. Me gusta cómo la expansión del territorio y los bancos de trabajo se integran en una ruta de mejora clara, lo que hace que las primeras fases del juego sean muy satisfactorias.

No tiene mucha profundidad y la aventura es corta, pero eso forma parte de su encanto. Es una mezcla compacta y relajada de coleccionar, luchar y farmear que sabe exactamente lo que quiere ser. Esa misma satisfacción tranquila impregna todo el los mejores juegos de simulación, donde el descubrimiento es más importante que la dificultad.

Mi veredicto:



Cosecha de monstruos combina la agricultura y la colección de criaturas en un viaje sencillo pero gratificante de crecimiento y experimentación.

11. Verano en Mara [El mejor simulador de vida en una isla tropical con navegación y una historia]

Nuestra puntuación 8.3

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Tipo de juego Un acogedor simulador de vida con elementos ligeros de gestión agrícola y exploración Plataformas PC, Nintendo Switch, Xbox One, PS4 Año de estreno 2020 Creador/es Chibig Studio – Desarrollador y editor Duración media de la partida De 12 a 25 horas Ideal para Jugadores a los que les gusta disfrutar de misiones tranquilas, navegar y un ambiente centrado en la historia Características únicas Recorrido por las islas sin combates, actividades sencillas de recolección y artesanía, escenas cinemáticas animadas Lo que me gustó El relajante ciclo de cuidar una pequeña isla y luego navegar para encontrarte con coloridos personajes no jugables

Juegas comoKoa, una valiente niña que cuida de su isla natal mientras navega por un archipiélago bañado por el sol. Por lo que he podido comprobar, la mecánica principal es deliberadamente sencilla: plantar algunos cultivos, fabricar suministros y navegar hacia nuevos islotes para comerciar, entregar objetos y hacer avanzar la historia. El estilo artístico es vibrante y de estilo cartoon, y las breves escenas animadas dotan a cada personaje de la personalidad justa para que cada misión merezca la pena.

Lo que más me llama la atención es cómo Verano en Mara Nunca pretende ser más complicado de lo que es. Es una aventura sin presiones pensada para jugadores a los que les gusta relajarse en lugar de optimizar. Sí, algunas misiones se basan en la mecánica de «ir a buscar cosas», pero el ritmo es tranquilo, navegar resulta satisfactorio y la alegre banda sonora le da el toque final. Al cabo de unas horas, ya no te apresuras a cumplir los objetivos, sino que simplemente te sumerges en su mundo, y ahí reside su encanto.

Mi veredicto:



Verano en Mara es un remanso de paz donde la exploración, la creación y la historia se entrelazan en un ritmo tranquilo de descubrimiento.

12. Coral Island [El mejor simulador de vida moderna centrado en la recuperación de los océanos]

Nuestra puntuación 8.2

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Tipo de juego Simulación de la vida y la agricultura en 3D Plataformas PC, Xbox Series X/S, PS5, Nintendo Switch Año de estreno Acceso anticipado en 2023; lanzamiento completo previsto para 2024-2025 Creador/es Stairway Games – Desarrollador, Humble Games – Editor Duración media de la partida Entre 40 y más de 120 horas, dependiendo de los objetivos Ideal para Jugadores que buscan un simulador de granja con gran variedad de funciones y un acabado moderno Características únicas Buceo para la restauración de arrecifes, una gran isla tropical, un reparto estelar con toques románticos, colección de museo Lo que me gustó El circuito de limpieza submarina y recuperación de arrecifes que te permite ver tus avances en toda la isla

Isla Coral retoma la granja clásica fórmula sencilla y le da un merecido toque moderno. Te encargas de los cultivos, crías animales, exploras minas y entablas amistad con un amplio y encantador elenco de personajes. Pero la verdadera magia ocurre bajo el agua. Bucear para limpiar la basura, restaurar los arrecifes de coral y documentar la vida marina le da a tu rutina diaria un sentido que la mayoría de los simuladores de vida pasan por alto.

Ver cómo el océano se recupera gracias a tus esfuerzos es verdaderamente gratificante. La dirección artística es exuberante y detallada, los festivales rebosan energía y la forma en que se retratan las relaciones resulta más viva que en la mayoría de los juegos similares, lo que hace que sea fácil perder la noción del tiempo.

Para más información Iniciobuceo Lo antes posible para retirar la basura y activar esferas solares (progreso de la restauración + rango de la ciudad), y convertir basura → abono for Fertilizante básico – Los cultivos de calidad dan sus frutos rápidamente y aceleran las mejoras.

Es un mundo abierto enorme, así que es normal que el inventario se llene de cosas de vez en cuando y que se produzcan pequeños problemas de rendimiento en equipos de gama baja, pero esas pequeñas molestias se olvidan rápidamente cuando el mundo en sí es tan generoso. Entre la agricultura, la minería, el buceo y la vida social, siempre hay algo nuevo que descubrir, y nunca da la sensación de que todo vaya con prisas. A los jugadores a los que les guste cultivar, criar animales y reconstruir comunidades acogedoras les encantará sumergirse en el los mejores juegos de granja para esa combinación perfecta de encanto y desarrollo.

Mi veredicto:



Isla Coral redefine lo que puede ser un juego acogedor, centrándose en el cuidado del medio ambiente, la agricultura submarina y las relaciones sinceras.

13. Hokko Life [El mejor simulador de personalización y decoración de ciudades informales]

Nuestra puntuación 8.1

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Tipo de juego Simulador de vida, juego de construcción de ciudades, juego de decoración de tipo «sandbox» Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2022 Creador/es Wonderscope AB – Desarrollador, Team17 – Editor Duración media de la partida Entre 30 y más de 80 horas, dependiendo de los objetivos del diseño Ideal para Jugadores a los que les encanta crear, personalizar y disfrutar de un avance pausado Características únicas Herramientas avanzadas de diseño de mobiliario y ropa, intercambio de planos, diseño flexible de la ciudad Lo que me gustó La libertad de diseño para modificar muebles, pintar motivos y remodelar espacios sin presiones

Empiezas en un tranquilo pueblecito de animales, pero en poco tiempo acabas dirigiendo el lugar como si fueras el arquitecto local con un pincel en la mano. Hokko Life no se trata de repetir tareas hasta la saciedad ni de luchar contra jefes; se trata de crear y cuidar cada detalle. Me encanta cómo el ritmo te invita a tomarte tu tiempo, probar ideas extravagantes y experimentar hasta que sientes que todo el pueblo es tuyo. El estilo artístico es suave y recuerda a los libros ilustrados, y el ritmo acogedor hace que largas sesiones de decoración desaparecerán antes de lo que te imaginas.

Para más información En elHerramienta de diseño, utilizaAjustar a la cuadrícula + Duplicar para crear conjuntos de muebles modulares a partir de piezas ya existentes; bancos y lámparas de Mass-Craft para obtener liquidez rápidamente mientras se acumulan existencias madera/piedra desde las apariciones diarias hasta financiar proyectos municipales de mayor envergadura.

Según mi experiencia, Hokko Life realmente destaca cuando te sumerges en su herramientas de creación. Montar muebles a medida a partir de formas sencillas, pintar motivos en las paredes y ver cómo los aldeanos utilizan lo que has creado resulta sorprendentemente gratificante.

Las sencillas actividades agrícolas, la pesca, la captura de insectos y los eventos aportan la estructura necesaria para mantener el ritmo, mientras que los bosques y las playas cercanos alimentan tu pasión por la artesanía con nuevos materiales. La posibilidad de modificar el diseño del pueblo y los interiores es una gran ventaja, ya que te permite disfrutar de una libertad de diseño total sin la presión de «terminar.”

Mi veredicto:



Hokko Life Es para los jugadores a los que les encanta la creatividad y el diseño, y que quieren convertir un pequeño pueblo en un reflejo lleno de vida de su propio estilo.

14. Cultivemos juntos [El mejor simulador de granja cooperativo y relajante para jugar sin prisas]

Nuestra puntuación 8.0

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Tipo de juego simulación agrícola cooperativa, juego de construcción y decoración Plataformas PC, Xbox One, PS4 Año de estreno 2018 Creador/es Milkstone Studios, desarrollador y editor Duración media de la partida Entre 30 y más de 120 horas; muy fácil de jugar Ideal para Jugadores que buscan un modo cooperativo sin complicaciones, bonitas granjas y un avance constante Características únicas Crecimiento de los cultivos en tiempo real, incluso sin conexión; permisos de visitantes; eventos de temporada; amplios conjuntos de decoración Lo que me gustó El ritmo de entradas y salidas que permite que la granja siga funcionando mientras estoy fuera, además de una colaboración espontánea y sin complicaciones

Cultivemos juntos es uno de esos juegos que, sin hacer mucho ruido, se convierte en parte de tu rutina. Empiezas con un pequeño pedazo de tierra, plantas unos cuantos cultivos y, antes de que te des cuenta, tienes extensos huertos, corrales para animales y vallas a juego que harían las delicias de cualquier perfeccionista. En mi opinión, destaca como un juego acogedor y social. Sin combates, sin plazos, sin presiones. Solo un progreso constante y una colaboración fluida.

Para más información Configura los permisos de visitante para que solo puedan recolectar y, a continuación, planta cultivos de largo plazo antes de cerrar la sesión. Así volverás a tener un granero bien surtido y unos ingresos constantes sin poner en riesgo tu diseño.

Lo que realmente me hace volver es el sistema de crecimiento en tiempo real. Tus cultivos, árboles y animales siguen creciendo mientras estás desconectado, por lo que siempre da la sensación de que tu granja está viva, incluso cuando no estás jugando. Me encanta cómo las herramientas de construcción te permiten diseñar caminos, vallas y decoraciones exactamente como tú quieres, y cómo el eventos de temporada añade la estructura justa para que todo siga siendo novedoso.

El modo cooperativo también funciona a la perfección. El sistema de permisos permite que tus amigos te echen una mano sin estropear tu configuración, algo poco habitual y que se agradece enormemente. Los temporizadores predecibles y la interfaz limpia convierten las tareas en algo casi meditativo, y ese es precisamente el objetivo. Además, para quienes prefieran construir con amigos, el los mejores juegos cooperativos convierte cada cosecha, misión y mejora en una aventura compartida.

Mi veredicto:



Cultivemos juntos destaca el placer de la creatividad compartida, ideal para jugadores a los que les gusta avanzar en equipo y disfrutar de un momento de relajación duradero.

15. Staxel [El mejor juego de construcción de granjas y pueblos con gráficos pixelados y basados en vóxeles]

Nuestra puntuación 7.9

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Tipo de juego Juego de construcción de granjas y pueblos basado en vóxeles Plataformas PC, Nintendo Switch Año de estreno 2019 Creador/es Plukit, desarrollador y editor Duración media de la partida Entre 25 y más de 80 horas, dependiendo de los objetivos de la partida Ideal para Jugadores que buscan una experiencia de construcción creativa combinada con una gestión de recursos tranquila y actividades sociales Características únicas Construcción en primera persona bloque a bloque, mundo abierto personalizable, parcelas urbanas editables y misiones sencillas Lo que me gustó Control total sobre la arquitectura y los interiores, al tiempo que se restaura con naturalidad un pueblo tranquilo

Llegas a un pueblo en ruinas y lo reconstruyes a tu propio ritmo. Por mi experiencia, StaxelmezclasDe Stardew Valley agricultura familiar con Minería, artesanía’s La construcción de bloques en primera persona se presenta de una forma que resulta a la vez creativa y relajante. El alegre estilo artístico de vóxeles hace que la construcción sea divertida y fácil de seguir, y es fácil dejarse llevar por el ritmo de dar forma al mundo que te rodea bloque a bloque.

Para más información Consigue parcelas adicionales en la ciudad cuanto antes y construye previamente estancias modulares, como cocinas y graneros. Incorporarlas a las nuevas casas agiliza las misiones y mantiene la coherencia estética.

El juego gira en torno a plantar cultivos, criar animales, atender las peticiones de los aldeanos y reconstruir las casas pieza a pieza. Lo que más me gusta es la libertad de derribar una vieja choza destartalada y sustituirla por un invernadero de cristal o un paseo junto al lago que te resulte totalmente propio.

El modo cooperativo lo hace aún mejor, ya que permite que tus amigos se unan para ayudarte a dar forma a tus diseños. La configuración, ideal para mods, ofrece infinitas formas de personalizar tu mundo. No hay que preocuparse por combates ni por el sistema de resistencia, lo que hace que el a un ritmo relajado y acogedor para largas sesiones creativas.

Mi veredicto:



Staxel convierte la vida en un mundo de vóxeles en una experiencia de construcción de comunidad, donde el encanto, la libertad y la sencillez se combinan a la perfección.

16. No hay nada como estar en casa [El mejor simulador de limpieza y reciclaje para divertirse en un mundo postapocalíptico]

Nuestra puntuación 7.8

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Tipo de juego Un simulador acogedor de ambientación postapocalíptica con actividades agrícolas y de limpieza Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Año de estreno 2022 Creador/es Chicken Launcher – Desarrollador: Awaken Realms – Editor: Duración media de la partida Entre 20 y 40 horas, dependiendo de los objetivos de limpieza al 100 % Ideal para Queridos aventureros a los que os gusta el avance gradual y la transformación visible Características únicas Recogida de basura con aspiradora y circuito de reciclaje, reconstrucción de la granja, interacción con los animales, exploración ligera Lo que me gustó Ver cómo los terrenos baldíos se convierten en lugares frondosos a medida que reciclas chatarra para crear edificios, herramientas y elementos decorativos

Juegas en el papel de Ellen, que regresa a una Tierra devastada para reconstruir la antigua granja de su familia. Por mi experiencia, la mecánica de juego es muy intuitiva y sorprendentemente satisfactoria. Me paso horas aspirando montones de basura, clasificando materiales reciclables, construyendo nuevas instalaciones y plantando jardines que devuelven la vida al páramo. El tono se mantiene tranquilo y esperanzador, y los gráficos luminosos aportan al mundo en ruinas un aire apacible y optimista.

Para más información Construirrecicladores por parejas y apilar montones grandes de un día para otro, configuraraspersores para automatizar el riego, y renueva tu aspiradora desde el principio: esto triplica la velocidad de limpieza y nos deja más tiempo libre para explorar y cuidar de los animales.

Lo que más me llama la atención es lo mucho que se nota el progreso, tanto a simple vista como en la práctica. La combinación de la agricultura, la artesanía y el cuidado de los animales hace que la rutina resulte interesante sin ¿Alguna vez te has sentido apurado?. Construir recicladoras por parejas y dejar grandes pilas en cola durante la noche acelera el progreso, mientras que los aspersores y los recintos para animales ayudan a automatizar las tareas, lo que permite dedicar las mañanas a la exploración.

El resultado es un mundo relajado que valora por igual la constancia y la curiosidad. Al mismo tiempo, si te gusta afrontar pequeños retos mientras te dedicas a tus manualidades, el los mejores juegos de supervivencia añade la tensión justa para que cada recurso se gane a pulso.

Mi veredicto:



No hay nada como estar en casa da sentido a la limpieza, transformando los residuos en algo maravilloso a través de la agricultura sostenible y el juego reflexivo.

17. El espíritu de la isla [El mejor juego cooperativo de construcción de mundo tropical con exploración y profundidad de RPG]

Nuestra puntuación 7.7

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Tipo de juego RPG de simulación de vida con elementos de construcción y aventuras ligeras Plataformas PC, PS5, Nintendo Switch, Xbox One, Android Año de estreno Lanzamiento para PC en 2022, lanzamiento para consolas en 2023 Creador/es 1M Bits Horde – Desarrollador, PID Games/Plug In Digital – Editor Duración media de la partida Entre 30 y más de 100 horas, dependiendo de los objetivos turísticos Ideal para Jugadores que busquen un juego de gestión de granjas relajado con modo cooperativo online y una historia guiada Características únicas Modo cooperativo online para dos jugadores, archipiélago de 14 islas, economía turística con tiendas gestionadas por los jugadores y eventos de temporada Lo que me gustó Convertir una isla tranquila en un destino próspero combinando la agricultura tradicional con una economía basada en el turismo

Apareces en una archipiélago resplandeciente y empieza a reconstruir tu vida desde cero. Por mi experiencia, El espíritu de la isla combina la agricultura sostenible, la artesanía y la construcción de pueblos con una historia desenfadada sobre el redescubrimiento y la comunidad. Los coloridos gráficos y el ritmo pausado hacen que las rutinas diarias se perciban más como unaescapadaque una rutina, que es justo lo que busco en un simulador acogedor.

Para más información Invertir enTurismo disfruta de las ventajas y abre tu tienda on festival/fin de semanadías; existenciascomidas preparadas and decoración (los productos más vendidos) para disparar las valoraciones de los visitantes y generar ventas en mejoras en la isla para un crecimiento constante.

Lo que me tiene enganchado es el circuito turístico. Planto cultivos, preparo comidas, elaboro decoraciones y luego abro mi propia tienda para atraer visitantes y financiar nuevas atracciones en la isla. Explorar el archipiélago alimenta esa economía con materiales, recetas y giros argumentales que se desarrollan de forma natural. El modo cooperativo es lo más destacado. Gestionar una granja y una tienda con un amigo hace que las tareas sean más llevaderas y convierte las grandes construcciones en divertidos proyectos compartidos.

El combate está presente, pero es opcional, lo que mantiene un tono general tranquilo y permite disfrutar del juego a tu propio ritmo. Si lo que te apetece es explorar, el los mejores juegos de aventuras te permiten recorrer mundos exuberantes que premian la curiosidad a cada paso.

Mi veredicto:

El espíritu de la isla ofrece ese ciclo gratificante de creación y exploración que comparten juegos como Slime Rancher 2, con funciones cooperativas que lo hacen aún más atractivo.

18. No Man’s Sky [El mejor juego de exploración tipo sandbox con un mundo enorme generado proceduralmente]

Nuestra puntuación 7.6

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Tipo de juego Juego de mundo abierto con exploración y construcción de bases Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch,

Nintendo Switch 2, iPad Año de estreno 2016, con importantes actualizaciones continuas Creador/es Hello Games – Desarrollador y editor Duración media de la partida Entre 30 y más de 300 horas, dependiendo de los objetivos Ideal para Queridos aventureros y constructores que buscáis un sinfín de descubrimientos sin la presión de tener que avanzar a toda costa Características únicas Galaxias generadas proceduralmente, construcción de bases planetarias, descubrimiento y domesticación de criaturas, modo relajado, actualizaciones gratuitas frecuentes Lo que me gustó La libertad de explorar, cultivar y construir en impresionantes biomas, marcando mi propio ritmo y mis propios objetivos

Te despiertas en una galaxia misteriosa y trazas tu camino a través de miles de millones de sistemas estelares. Según mi experiencia, No Man’s Sky funciona mejor cuando te tomas tu tiempo y disfrutas de su ritmo. En Modo relajado, el ciclo de escanear, recopilar y construir resulta increíblemente satisfactorio. El estilo limpio de ciencia ficción y la banda sonora ambiental hacen que cada sesión se sienta más contemplativo que centrarse en las misiones, y es fácil pasar horas y horas simplemente explorando nuevos planetas en busca de la vista perfecta del amanecer.

Para más información Desbloquea pronto el «Personal Refiner» y marca los planos del panel solar y la batería. La energía pasiva, junto con el refinado portátil, mantiene las bases en funcionamiento y te permite fabricar objetos sobre la marcha sin quedarte sin espacio en el inventario.

Lo que me hace volver es el viaje de planeta en planeta El bucle. Catalogar nuevas especies, extraer materiales raros y establecer bases en los mundos que elijo nunca me cansa. La progresión a través de las mejoras de la nave, la multitool y el exotraje proporciona una sensación constante de crecimiento, mientras que la agricultura y la artesanía hacen que cada puesto avanzado cobre vida.

Me encanta que el juego te permita decidir qué tipo de experiencia quieres vivir. Puedes pasar horas construyendo, comerciando o simplemente paseando por paisajes alienígenas, y cualquier estilo de juego tiene su lugar. Y si alguna vez has soñado con lo que hay más allá del horizonte, el los mejores juegos espaciales combina la creación, el descubrimiento y un sinfín de estrellas por explorar, igual que No Man’s Sky.

Mi veredicto:

No Man’s Sky refleja la exploración sin límites y la sensación de asombro que caracterizan a juegos como Slime Rancher 2 me parece una fuente inagotable de inspiración.

19. Mi estancia en Sandrock [El mejor constructor de desiertos refinados con minería y combate]

Nuestra puntuación 7.4

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Tipo de juego Juego de rol de simulación de vida con creación de objetos, minería y combates ligeros Plataformas PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno Lanzamiento completo en 2023 Creador/es Pathea Games – Desarrollador; PM Studios y Focus Entertainment – Editores Duración media de la partida Entre 40 y más de 120 horas, dependiendo de la historia y las mejoras de la ciudad Ideal para Jugadores que buscan un juego de construcción con una historia bien desarrollada y una gran profundidad en la creación de objetos Características únicas Economía basada en el reciclaje de chatarra, un consejo de administración sólido, personajes con voz propia, y ruinas diferenciadas para la minería y la búsqueda de reliquias Lo que me gustó El giro de supervivencia en el desierto que te empuja a reciclar chatarra para crear máquinas de alto nivel y mejorar la ciudad de forma significativa

Llegas a Sandrock como el nuevo constructor de la ciudad y ayudas a una polvorienta comunidad fronteriza a recuperarse. No tardas en darte cuenta de por qué el ciclo funciona tan bien: los recursos son escasos, y cada trozo de chatarra que reciclas te parece una conquista. En lugar de talar árboles sin fin, recuperas y reciclas chatarra para convertirla en piezas útiles, y luego conectas máquinas entre sí para fabricar de todo, desde filtros de agua hasta grandes mejoras urbanísticas. El escenario asado por el sol, a partes iguales entre el Salvaje Oeste y el steampunk, le da a cada proyecto un sentido de propósito muy realista.

Para más información LugarVarios recicladores + colectores de rocío el primer día, y luego máquinas de cadena (Operario de trituración/Operario de procesamiento civil) para cubrir comisiones de alto valorrápidamente;escanear reliquias para ver los planos en el museo y llevarse alimentos que dan energía para largas jornadas de trabajo en la mina.

Durante el tiempo que he pasado jugando, el ritmo de los encargos, las expediciones mineras y las mejoras del taller me ha mantenido enganchado sin llegar a resultar agotador. Las mazmorras ofrecen combates sencillos y accesibles, mientras que las misiones sociales y los festivales aportan Sandrock: la vida auténtica.

Me he dado cuenta de que a muchos jugadores les encanta cómo la economía basada en los restos y la progresión constante de las herramientas crean objetivos claros a medio plazo, y estoy totalmente de acuerdo. Da la sensación de que Portia ha evolucionado, con un ritmo más fluido, giros argumentales más profundos y un sentido de propósito más marcado.

Mi veredicto:



Mi estancia en Sandrock amplía todo lo que Portia creó, combinando a la perfección la aventura, la creación de objetos y una narrativa conmovedora.

20. Pokémon Violeta [El mejor juego de rol de combate y colección de criaturas en mundo abierto]

Nuestra puntuación 6.5

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Tipo de juego Juego de rol por turnos y de recolección de criaturas en un mundo abierto Plataformas Nintendo Switch Año de estreno 2022 Creador/es Game Freak – Desarrollador; Nintendo/The Pokémon Company – Editores Duración media de la partida Entre 30 y más de 70 horas para completar la historia y los objetivos de DEX Ideal para Jugadores a los que les encanta cazar, entrenar y formar equipos mientras exploran libremente Características únicas Paldea, un mundo totalmente abierto; tres historias paralelas; la mecánica de combate «Terastalización»; modo cooperativo para 4 jugadores Lo que me gustó Recorrer Paldea a mi aire, encontrar criaturas raras en libertad y formar equipos en torno a los nuevos tipos de Tera

Llegas aNaranja Academy y emprende un viaje por Paldea para trazar tu propia aventura. Basándome en mi experiencia, Morado Por fin permite jugar a Pokémon como un auténtico juego de rol en el que puedes ir a donde quieras. Me encantaba ir de pueblo en pueblo, atrapar lo que veía y decidir si ir a por los gimnasios, cazar Pokémon titánicos o enfrentarme primero al Equipo Star.

Para más información Desbloquea recetas de sándwiches cuanto antes para aumentar tu poder de encuentro. Combinar los sándwiches adecuados aumenta considerablemente las probabilidades de que aparezcan los tipos que buscas y acelera la finalización de la guía.

Cuanto más tiempo le dedicaba, más me daba cuenta de que el circuito es clásico, pero más flexible. Se entrena a partir de los 400 metros Pokémon, enfréntate a ocho Gimnasios en el orden que quieras y, a continuación, completa los momentos clave de la historia final. Terastalización añade una nueva dimensión al combate al permitir cambiar el tipo de un Pokémon, lo que da lugar a divertidas estrategias de contraataque y combinaciones de equipo. El modo cooperativo funciona muy bien para explorar, buscar Pokémon brillantes y participar en incursiones.

Muchos usuarios valoran la libertad y la variedad porque convierten el mundo en un auténtico safari, y yo estoy de acuerdo. El rendimiento en Switch puede bajar un poco, pero rara vez empaña la emoción de coleccionar. Por último, para cualquiera a quien le guste coleccionar criaturas únicas, el los mejores juegos de Pokémon recuperar esa misma sensación de curiosidad y alegría que Slime Rancher de las que los fans no se cansan.

Mi veredicto:



Pokémon Violeta aporta ese mismo espíritu de coleccionismo y curiosidad que se encuentra en juegos como Slime Rancher 2, lo que demuestra que explorar nunca deja de ser divertido.

Mi veredicto general

Tras pasar decenas de horas en estos mundos, descubrí que tu el próximo partido ideal Depende de qué parte de Slime Rancher te haya enganchado más. A continuación te presento mis principales recomendaciones, cada una de ellas pensada para un estilo de juego concreto.

Para aventureros tranquilos → Stardew Valley . Una vida en la granja y en el pueblo accesible y a tu propio ritmo, donde las rutinas diarias, la música acogedora y los objetivos abiertos crean un ambiente relajado y sin presiones.

→ . Una vida en la granja y en el pueblo accesible y a tu propio ritmo, donde las rutinas diarias, la música acogedora y los objetivos abiertos crean un ambiente relajado y sin presiones. Para los coleccionistas de criaturas → Pokémon Violeta . Un safari de exploración libre por Paldea que premia la curiosidad y el trabajo en equipo, con objetivos flexibles y una progresión gratificante.

→ . Un safari de exploración libre por Paldea que premia la curiosidad y el trabajo en equipo, con objetivos flexibles y una progresión gratificante. Para los creadores de juegos en primera persona → No Man’s Sky . Construye bases y recolecta recursos en impresionantes biomas en el modo «Relajado», que te permite explorar, examinar y crear a tu propio ritmo.

→ . Construye bases y recolecta recursos en impresionantes biomas en el modo «Relajado», que te permite explorar, examinar y crear a tu propio ritmo. Para los jugadores de simuladores de vidas alternativas → Mi estancia en Sandrock . El reciclaje de chatarra, las misiones y los combates ligeros dan sentido a cada mejora sin restar intimidad al ambiente.

→ . El reciclaje de chatarra, las misiones y los combates ligeros dan sentido a cada mejora sin restar intimidad al ambiente. Para los jardineros de la cooperativa → Cultivemos juntos . Los temporizadores de cultivos en tiempo real y los permisos claros facilitan la gestión de las granjas compartidas, lo que las hace perfectas para sesiones de juego con amigos.

→ . Los temporizadores de cultivos en tiempo real y los permisos claros facilitan la gestión de las granjas compartidas, lo que las hace perfectas para sesiones de juego con amigos. Para creadores con visión de futuro → Hokko Life . Las completas herramientas de personalización de muebles y entornos urbanos convierten la creatividad en progreso, lo que resulta ideal si tu objetivo final es la decoración.

→ . Las completas herramientas de personalización de muebles y entornos urbanos convierten la creatividad en progreso, lo que resulta ideal si tu objetivo final es la decoración. Para los aficionados al bricolaje clandestino → Guardián del núcleo . La recolección, la agricultura y los jefes se combinan en un bucle reconfortante, especialmente divertido con un pequeño grupo cooperativo.

→ . La recolección, la agricultura y los jefes se combinan en un bucle reconfortante, especialmente divertido con un pequeño grupo cooperativo. Para los creadores de vóxeles → Staxel. La construcción bloque a bloque se combina con las sencillas tareas de un pueblo para crear un mundo abierto relajado y muy personalizable.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor juego parecido a Slime Rancher 2?

El mejor juego similar a Slime Rancher 2 is Stardew Valley. Si te apetece cazar criaturas extravagantes, elige «Bugsnax»; si prefieres la creación y la exploración con una historia detrás, prueba «Mi tiempo en Portia». Los tres conservan ese agradable ciclo de curiosidad, coleccionismo y progresión sin prisas.

¿Qué tipo de juego es «Slime Rancher 2»?

Slime Rancher 2 es una aventura de gestión de granja y exploración en primera persona ambientada en Rainbow Island. Recoges y cuidas de slimes, fabricas artilugios, amplías tu base y exploras coloridos biomas a tu propio ritmo. Su historia desenfadada y su jugabilidad basada en la creatividad lo convierten en una de las experiencias sandbox más relajantes.

¿Es «Slime Rancher 2» tan bueno como el primero?

Slime Rancher 2 Para la mayoría de los jugadores, es tan buena como la primera, si no mejor. Perfecciona la exploración, los gráficos y los artilugios, al tiempo que conserva la esencia y el ritmo acogedor del juego original. Hay quien echa de menos la novedad del primer juego, pero la secuela ofrece un mundo más fluido y gratificante que explorar.

¿Debería terminar «Slime Rancher 1» antes de pasar al 2?

No, no es necesario que termines Slime Rancher 1 antes que el 2, en mi opinión. La secuela es un juego independiente con una nueva isla y una historia autónoma. Los nuevos jugadores pueden empezar a jugar, aprender lo básico rápidamente y disfrutar de la tranquilidad de la vida en el rancho y la exploración sin haber jugado al primer juego.

¿Cuánto dura «Slime Rancher 2»?

Slime Rancher 2 La exploración básica y las mejoras suponen entre 20 y 40 horas de juego. Los jugadores que quieran completarlo todo y coleccionar cada slime, artilugio y decoración pueden superar fácilmente las 60 horas, dependiendo de su estilo de juego y de sus objetivos a la hora de construir la base.