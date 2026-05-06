Die 21 besten Bauernhofspiele: Entfliehe in ein einfacheres Leben

Die besten Farmspiele haben sich zu einem beliebten Genre für Spieler entwickelt, die Entspannung, Kreativität und eine Auszeit vom rasanten Spielgeschehen suchen. Der Anbau von Feldfrüchten und die Erledigung der täglichen Aufgaben versetzen einen in einen fast schon zen-artigen Zustand. Nichts geht über das befriedigende Gefühl, zu sehen, wie dein Land gedeiht, weil du dir die Zeit genommen hast, es zu pflegen.

Derzeit ist das Genre mit vielen mittelmäßigen Titeln übersättigt. Diese Liste stellt die besten Farmspiele vor, die deine Zeit und dein Geld wert sind.

Unsere Top-Auswahl an Bauernhofspielen

Bei den besten Bauernhofspielen stehen das Anpflanzen und Ernten von Feldfrüchten im Mittelpunkt des Spielablaufs. Zwar gibt es viele gemütliche Spiele, in denen es um die Landwirtschaft geht, doch verfügen diese über einfache Spielmechaniken, die keinen großen Aufwand erfordern.

Hier sind unsere Top-Empfehlungen für fesselnde Landwirtschaftssimulationen:

Stardew Valley (2016) – Eine gemütliche Bauernhof-Simulation, in der du einen vernachlässigten Bauernhof wieder auf Vordermann bringst, Beziehungen aufbaust und ein charmantes Dorf erkundest. Die Wurzeln von Pacha (2023) – Ein prähistorisches Bauernhofspiel, bei dem es darum geht, durch gemeinsamen Fortschritt, Beziehungen und Zusammenarbeit eine blühende Gemeinschaft aufzubauen. Die Geschichte von Seasons: Der große Basar (2025) – Eine bezaubernde Bauernsimulation, in der du dabei hilfst, eine krisengeschüttelte Stadt wiederzubeleben, Beziehungen zu ihren Einwohnern aufzubauen und deine Ernte zu verkaufen.

Auch wenn viele Farmspiele ähnliche Spielmechaniken aufweisen, bieten diese Titel neue Inhalte und einen anderen Ansatz für das Genre. Lies weiter, um unsere vollständigen Rezensionen zu lesen.

Die 21 besten Farmspiele für deinen nächsten gemütlichen Rückzugsort

Diese Bauernhofspiele bieten alternative Einblicke in das wunderbare Leben auf dem Land. Es gibt weitere Aktivitäten wie Bergbau, Tierpflege und Angeln. Natürlich sorgen auch der Aufbau von Beziehungen, der Fortschritt in der Geschichte und schließlich die Niederlassung dafür, dass das Spiel spannend bleibt.

Schauen wir uns einmal genauer an, was jedes dieser Bauernhofspiele zu bieten hat.

1. Stardew Valley [Das beste Farmspiel insgesamt]

Unsere Bewertung 10

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Plattformen Windows, Linux, macOS, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation Vita, iOS, Android Erscheinungsjahr 2016 Urheber ConcernedApe Durchschnittliche Spielzeit Über 50 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die das ultimative Farming-Erlebnis mit unerschöpflichen Inhalten suchen

Stardew Valley ist der Goldstandard unter den Landwirtschaftsspielen und verbindet Landwirtschaft, Bergbau, AngelnundBeziehungenzu einem fesselnden Gesamtpaket. All diese Elemente fügen sich nahtlos zusammen, sodass man jeden Tag mit einem Gefühl der Zufriedenheit über die eigenen Fortschritte ausklingen lassen kann. Die Pixel-Art-Grafik des Spiels ist bezaubernd und ein Stil, den die Spieler schnell mit Spiele wieStardew Valley.

Selbst kleine Details tragen zu seinem Charme bei, wie zum Beispiel herauszufinden, Wo kann man Wels fangen? Stardew Valley, was Teil des lohnenden Entdeckungszyklus des Spiels wird.

With regelmäßige Updates von seinem alleinigen Entwickler und einem lebendige Modding-Community, Stardew Valley bietet endlosen Spielspaß. Egal, ob du Gelegenheitsspieler oder begeisterter „Farmer“ bist – du solltest dir diesen modernen Klassiker, der die Welt in dieses Genre verliebt hat, auf keinen Fall entgehen lassen.

Mein Fazit: Stardew Valley bleibt der unangefochtene König unter den Bauernhofspielen – es ist das Gesamtpaket, von dem jede andere Bauernhof-Simulation nur träumen kann.

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2. Die Wurzeln von Pacha [Das beste prähistorische Landwirtschaftsspiel]

Unsere Bewertung 9.9

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Plattformen Linux, macOS, Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2023 Urheber Soda Den Durchschnittliche Spielzeit 35 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die sich eine neue Spielwelt mit ausgeprägten Koop-Elementen wünschen

Die Wurzeln von Pacha bringt Landwirtschaftssimulationen zurück zu prähistorische Zeiten, das dir ein neues Leben bietet, in dem du beim Aufbau einer der ersten menschlichen Siedlungen mitwirkst. Im Mittelpunkt des Spiels steht Gemeinschaftsbildung, wo Aktivitäten wie der Anbau von Getreide, die Domestizierung von Tieren und die Erforschung von Technologien gemeinsam mit deinem Clan durchgeführt werden.

Es ist ein von Natur aus soziales Spiel, bei dem man gemeinsam mit seinem Stamm auf gemeinsame Ziele hinarbeitet und dabei einen Zusammenhalt entwickelt an Festivals teilnehmenund sogar romantisches Potenzial Heiratskandidaten Wenn du schon dabei bist: Es gibt auch einen Online-Multiplayer-Modus, über den du drei weitere Freunde in deinen Clan aufnehmen kannst.

Mein Fazit:Die Wurzeln von Pacha haucht dem Genre mit seiner einzigartigen prähistorischen Kulisse und dem befriedigenden Gefühl gemeinsamer Fortschritte neues Leben ein.

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3. Die Geschichte von Seasons: Der große Basar [Das beste marktbasierte Landwirtschaftsspiel]

Unsere Bewertung 9.7

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Plattformen Windows, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2025 Urheber Marvelous Inc. Durchschnittliche Spielzeit 40 Stunden Am besten geeignet für Fans klassischer Landwirtschaftssimulationen, die Spaß an wirtschaftlicher Strategie haben

Die Geschichte von Seasons: Der große Basar bringt den beliebten DS-Klassiker aus dem Jahr 2010 mit verbesserter Grafik und zahlreichen Komfortverbesserungen auf moderne Plattformen. Im Mittelpunkt des Spiels steht eine krisengeschüttelte Stadt wiederbeleben indem du Getreide anbaust, Tiere züchtest und deine Waren auf dem wöchentlichen Markt verkaufst.

Was zeichnetGroßer Basar Was es von anderen unterscheidet, ist sein einzigartiges Marktsystem – Ihr Erfolg hängt davon ab, wie gut Sie Ihre Produkte präsentieren und bepreisen, um Kunden anzulocken. Beziehungen aufbauen mit den Einwohnern und Deinen Basar erweitern „Stall“ verleiht dem klassischen Farmspiel eine spannende strategische Komponente. Für Fans des am bestenDie Geschichte von SeasonsSpiele… dieses Remaster ist ein absolutes Muss.

Mein Fazit: Großer Basar Diese einzigartige Marktmechanik sorgt für eine fesselnde strategische Ebene, die jede Ernte zu einem bedeutungsvollen Erlebnis macht.

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4. Farming Simulator 25 [Der beste realistische Landwirtschaftssimulator]

Unsere Bewertung 9.5

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Plattformen Microsoft Windows, macOS, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2024 Urheber GIANTS Software Durchschnittliche Spielzeit Über 60 Stunden Am besten geeignet für Simulationsfans, die sich authentische Landmaschinen wünschen

Während die meisten Spiele den Anbau vereinfachen und nachahmen, Farming Simulator 25 präsentiert es den Spielern so ungefiltert wie möglich. Farming Simulator 25 hebt die Serie auf ein neues Niveau mit modernste Grafik and ultrarealistische Landwirtschaftsmechanik.

Für Spieler, die mit der Serie vertraut sind, neue Pflanzen, Tiere und Produktionsmethoden Ketten wurden hinzugefügt. Seine Mehrspielermodusermöglicht es Ihnen,mit Freunden zusammenarbeiten um all diese Aufgaben gemeinsam zu bewältigen. Farming Simulator 25ist dasdas beste Simulationsspiel wenn es darum geht, ein authentisches Erlebnis auf dem Bauernhof zu bieten.

Mein Fazit: Wenn Sie echte Landwirtschaft erleben möchten, ohne sich die Hände schmutzig zu machen, Farming Simulator 25 näher geht es nicht.

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5. Rune Factory 4 Special [Das beste Action-RPG zum Farmen]

Unsere Bewertung 9.4

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Plattformen Nintendo Switch, Windows, PlayStation 4, Xbox One Erscheinungsjahr 2019 Urheber Nimmerland Durchschnittliche Spielzeit 45 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die neben dem Farmen auch Dungeon-Crawler-Abenteuer suchen

Rune Factory 4 Special ist die endgültige Version des beliebten 3DS-Titels aus dem Jahr 2012, die Landwirtschaftssimulation with Action-RPG-Elemente. Das Spiel spielt in der bezaubernden Stadt Selphia und ermöglicht es dir, Getreide anzubauen, Beziehungen zu knüpfen und Dungeons zu erkunden, während du Schwerter und Magie einsetzt.

The Hochauflösende Bilder and Frischvermählten-Modus neue Inhalte hinzufügen, wobei das Kern-Erlebnis unverändert bleibt. Rune Factory 4 Special ist ein moderner Klassiker, der sich über die Jahre bewährt hat.

Mein Fazit: Rune Factory 4 Special verbindet die Ruhe des Farmlebens perfekt mit der Spannung von Dungeon-Erkundungen – das Beste aus beiden Welten.

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6. Coral Island [Das beste tropische Farmspiel]

Unsere Bewertung 9.3

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Plattformen Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2023 Urheber Treppenspiele Durchschnittliche Spielzeit 50 Stunden Am besten geeignet für Fans von „Stardew Valley“, die nach einer modernen, ausgefeilten Alternative suchen

Koralleninsel ist eine tropische Landwirtschaftssimulation, bei der der Schwerpunkt auf Umweltschutz and kulturelle Vielfalt. Du wirst Getreide anbauen, Tiere züchten und tauchen, um Korallenriffe wiederherzustellen, während du Beziehungen zu einer riesigen, vielfältigen Gruppe von Charakteren aufbaust.

Das Spiel vereint alles, was Spieler am Farming-Genre lieben, und verfeinert es noch. Perfekt für Spieler, die Farm-Simulationen mit einem bestimmten Ziel mögen, Koralleninsel ist mehr als bereit, Ihr nächster Stardew Valley Besessenheit.

Mein Fazit:Koralleninsel ist am ausgefeiltesten Stardew Valley– das bisher beste Spiel dieser Art, dessen tropische Kulisse und Umweltthemen für willkommene Tiefe sorgen.

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7. Wylde Flowers [Das beste storybasierte Farmspiel]

Unsere Bewertung 9.2

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Plattformen Nintendo Switch, iOS, Microsoft Windows, Mac-Betriebssysteme Erscheinungsjahr 2022 Urheber Studio Drydock Durchschnittliche Spielzeit 25 Stunden Am besten geeignet für Spieler, denen die Handlung und die Sprachausgabe besonders wichtig sind

Wylde Flowers verbindet Landwirtschaft und Hexerei zu einem magischen Erlebnis. Im Gegensatz zu herkömmlichen Landwirtschaftssimulationen bietet es eine vollständig vertonte Geschichte, was dem storybasierten Gameplay zusätzliche Tiefe verleiht. Spieler, die lineare Spiele mit klaren Zielen bevorzugen, werden sich hier sofort wohlfühlen.

Du wirst Getreide anbauen, Tiere versorgen und Tränke brauen, während du deine Rolle als Hexe in einer von Geheimnissen geprägten Gemeinschaft entdeckst. Mit seinem Schwerpunkt auf Inklusion and Geschichtenerzählen,Wylde Flowers bietet eine frische Interpretation des Genres und ist perfekt für Spieler, die ein gemütliches Abenteuer suchen.

Mein Fazit: Wylde Flowers beweist, dass Farmspiele fesselnde Geschichten erzählen können – die Sprachausgabe und die magische Wendung machen es zu einem wahrhaft bezaubernden Erlebnis.

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8. Harvestella [Das beste Farming- und RPG-Hybridspiel]

Unsere Bewertung 9

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Plattformen Windows, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2022 Urheber Square Enix Durchschnittliche Spielzeit 55 Stunden Am besten geeignet für JRPG-Fans, die zwischen den Abenteuern Level aufsteigen wollen

Harvestella verbindet Landwirtschaftssimulation mit Action-RPG-Kämpfen und schafft so eine einzigartige Mischung, die Fans beider Genres anspricht. In einer Welt, die von tödlichen saisonalen Katastrophen namens „Quietus“ bedroht wird, wirst du Anbau von Nutzpflanzen, Kunsthandwerkund sich in Dungeons wagen to das Geheimnis lüften hinter diesen katastrophalen Ereignissen.

Das Spiel verfügt über ein Berufssystem, mit dem man zwischen verschiedenen Kampfklassen wechseln kann, was der Erkundung und den Kämpfen zusätzliche Tiefe verleiht. Auch wenn die Mechaniken rund ums Farmen straffer gestaltet sind als in reinen Simulationsspielen, sorgen die fesselnde Geschichte und die atemberaubende Grafik dafür, dass Harvestella sich von der Masse abheben. Es ist perfekt für Spieler, die ihr Farming-Erlebnis mit Abenteuer und Spannung verbinden möchten.

Mein Fazit: Harvestella bietet Square-Enix-Qualität in einer überraschenden Genre-Mischung – aufgrund der hohen Einsätze fühlt sich jede Ernte wichtig an.

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9. Harvest Moon: Licht der Hoffnung [Das beste nostalgische Farmspiel]

Unsere Bewertung 8.9

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Plattformen Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4, iOS, Android Erscheinungsjahr 2017 Urheber Tabot GmbH Durchschnittliche Spielzeit 30 Stunden Am besten geeignet für Langjährige Fans, die den klassischen Charme von Harvest Moon suchen

Harvest Moon: Licht der Hoffnung versetzt dich in die Rolle eines Schiffbrüchiger der in einer heruntergekommenen Stadt strandet. Deine Aufgabe ist es, den Leuchtturm zu restaurieren und die Gemeinde wiederzubeleben, indem du Landwirtschaft betreibst, Bergbau betreibst und dich mit den schrulligen Einheimischen anfreundest.

Das Spiel kehrt zu der klassischen Draufsicht zurück, die frühere Harvest MoonSpiele ein beliebtes Spiel mit einfachen, aber befriedigenden Farm-Mechaniken. Auch wenn es nicht besonders innovativ ist, Licht der Hoffnung bietet ein gemütliches, nostalgisches Erlebnis, das Fans traditioneller Landwirtschaftssimulationen zu schätzen wissen werden. Die Special Edition enthält zusätzliche Heiratskandidaten und zusätzliche Story-Inhalte.

Mein Fazit: Licht der Hoffnung erfindet das Rad zwar nicht neu, weckt aber bei langjährigen Harvest Moon Fans werden das zu schätzen wissen.

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10. Disney Dreamlight Valley [Das beste familienfreundliche Bauernhofspiel]

Unsere Bewertung 8.8

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Plattformen iOS, macOS, tvOS, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2022 Urheber Das Spiel im Loft Durchschnittliche Spielzeit 40 Stunden Am besten geeignet für Disney-Fans und Familien, die auf der Suche nach einem gemütlichen Spielvergnügen sind

Disney Dreamlight Valley verbindet die Landwirtschaft mit Lebenssimulation and Disney-Magie, was Spielern jeden Alters ein bezauberndes Erlebnis bietet. Du kannst Getreide anbauen, Mahlzeiten zubereiten und Freundschaften mit beliebten Disney-Figuren wie Micky Maus und Elsa schließen.

Das Spielstorybasierte Quests and eine sich ständig erweiternde Welt sorgt für abwechslungsreiches Gameplay. Dank seiner Echtzeitmechanik und dem entspannten Spieltempo lässt es sich sowohl in kurzen Spielsitzungen als auch stundenlang genießen, was es zu einem der die besten Landwirtschaftsspiele auf Umschalten für Spielrunden unterwegs. Dank seines entspannten Spielablaufs und seines nostalgischen Charmes ist es die perfekte Wahl sowohl für Gelegenheitsspieler als auch für Disney-Fans.

Mein Fazit: Disney Dreamlight Valley verbindet den Charme einer Bauernhof-Simulation mit Disney-Nostalgie – das ist pure Magie für Fans jeden Alters.

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11. Gemeinsam auf dem Bauernhof 2 [Das beste Multiplayer-Farmspiel]

Unsere Bewertung 8.7

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Plattformen GeForce Now, Microsoft Windows, Mac-Betriebssysteme Erscheinungsjahr 2024 Urheber Milkstone Studios Durchschnittliche Spielzeit 35 Stunden Am besten geeignet für Freundesgruppen, die gemeinsam online spielen möchten

Gemeinsam auf dem Bauernhof 2 ist einKooperative Landwirtschaftssimulation mit dem du deine Traumfarm aufbauen und verwalten kannst, entweder alleine oder gemeinsam mit Freunden. Die Fortsetzung knüpft an den Erfolg des Vorgängers an mit Echtzeit-Landwirtschaftund einMassively Multiplayer-Erlebnis. In diesem Spiel kannst du deinen Bauernhof auch dann weiterführen, wenn du offline bist.

Das Spiel hält an der klassischen Farmspiel-Formel fest, mit Aktivitäten wie dem Anbau von Feldfrüchten, der Tierhaltung, saisonalen Ereignissen und der Gestaltung der Farm, fügt aber eine Neue Stadtfunktion wo du Produkte verkaufen und Upgrades freischalten kannst. Mit seinem niedlichen Grafikstil und regelmäßigen Updates, Gemeinsam auf dem Bauernhof 2 ist ein ausgefeilter, wenn auch vertrauter Teil der Reihe.

Mein Fazit: Gemeinsam auf dem Bauernhof 2 ist das ultimative Social-Farming-Erlebnis – dein Bauernhof wächst sogar, während du schläfst, und Freunde können jederzeit mitmachen.

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Unsere Bewertung 8.6

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Plattformen Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 Erscheinungsjahr 2020 Urheber Edelweiß Durchschnittliche Spielzeit 35 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die sich ein umfangreiches Farming wünschen, das mit dem Fortschritt im Kampf verbunden ist

Sakuna: Von Reis und Untergang ist eine atemberaubende Mischung aus Side-Scrolling-Action und äußerst detailliert Reisanbau-Simulation. Du schlüpfst in die Rolle von Sakuna, einer verwöhnten Erntegöttin, die auf eine gefährliche Insel verbannt wurde, wo du Reis anbauen und gegen Dämonen kämpfen musst, um zu überleben.

Was dieses Spiel so außergewöhnlich macht, ist sein authentisches Reisanbausystem – vom Pflanzen der Setzlinge über die Regulierung des Wasserstands bis hin zur Ernte von Hand. Die Qualität deines Reises wirkt sich direkt auf Sakunas Kampffähigkeiten aus, wodurch ein lohnender Kreislauf zwischen Landwirtschaft und Kampf entsteht. Der wunderschöne Grafikstil und die fesselnden Kämpfe machen Sakuna zu einem der einzigartigsten Landwirtschaftsspiele auf dem Markt.

Mein Fazit: Katastrophe macht den Reisanbau zu einer Kunstform – die Verbindung zwischen Anbau und Kampf ist brillant umgesetzt.

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13. Die Geschichte von Seasons: Freunde von Mineral Town [Das beste Remake eines klassischen Farmspiels]

Unsere Bewertung 8.5

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Plattformen Nintendo Switch, Microsoft Windows, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2019 Urheber Marvelous Inc. Durchschnittliche Spielzeit 40 Stunden Am besten geeignet für Fans des Originals, die sich ein originalgetreues, ausgefeiltes Remake wünschen

Eine originalgetreue Neuauflage des beliebten Harvest Moon: Freunde von Mineral Town, dieses Spiel fängt die nostalgischer Charme des Originals. Veteranen würden all die Verbesserungen der Spielqualität, wie zum Beispiel höhere Gegenstandsstapel, sehr zu schätzen wissen.

Die Geschichte von Seasons: Freunde von Mineral Town geht allen Endgame-Grinds und langfristigen Fortschrittssystemen voraus, mit denen die meisten Farming-Spiele werben. Es ist ein ein unglaublich gemütliches Spiel das den Fokus stärker auf Beziehungen aufbauen mit den Dorfbewohnern – genau das Richtige für Fans klassischer Bauernhof-Simulationen.

Mein Fazit: Freunde von Mineral Town ist ein liebevoll gestaltetes Remake, das den Zauber des Originals bewahrt und gleichzeitig dessen Ecken und Kanten glättet.

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14. Echos aus Plum Grove [Das beste Spiel zum Thema generationenübergreifende Landwirtschaft]

Unsere Bewertung 8.4

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Plattformen Nintendo Switch, Microsoft Windows, macOS Erscheinungsjahr 2023 Urheber Unwound Games Durchschnittliche Spielzeit 25 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die eine Landwirtschaftssimulation mit Überlebens- und Legacy-Elementen suchen

Echos aus Plum Grove verfolgt einen einzigartigen Ansatz bei Landwirtschaftssimulationen, indem es den Schwerpunkt auf generationsübergreifendes Gameplay sowie Überlebensmechaniken. Das Spiel legt den Schwerpunkt auf Familiengeschichte, während du Kinder großziehst, die deinen Hof erben sollen, und dich gleichzeitig um die Ernte, zwischenmenschliche Beziehungen und den Lauf der Zeit kümmerst.

Das Spieldynamische Welt, wo die Stadtbewohner altern, heiraten und sterben, vermittelt ein Gefühl von Realismus. Mit seinem gemütlichen und doch herausfordernden Gameplay, Echos aus Plum Grove bietet eine neue Herangehensweise an das Genre.

Mein Fazit: Echos aus Plum Grove verleiht dem Bauernleben zusätzliche Tiefe, indem es Sterblichkeit und das Vermächtnis einführt – deine Entscheidungen wirken sich über Generationen hinweg aus.

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15. Rustys Ruhestand [Das beste Idle-Farming-Spiel]

Unsere Bewertung 8.3

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Plattformen Microsoft Windows, Mac-Betriebssysteme, macOS Erscheinungsjahr 2024 Urheber Mister Morris Games Durchschnittliche Spielzeit 15 Stunden Am besten geeignet für Multitasker, die ein Farmspiel im Hintergrund laufen haben möchten

Rustys Ruhestand ist ein charmantes Idle-Farmspiel, das so konzipiert ist, dass es am unteren Bildschirmrand läuft. Du schlüpfst in die Rolle eines Roboters im Ruhestand, der sich um Feldfrüchte kümmert, Tiere züchtet und Biokraftstoff sammelt, um deine Farm zu vergrößern. Das Spiel minimalistisches Design Mach es zu einem virtuellen Aquarium, das man fasziniert beobachten kann.

Schon bald wirst du automatisiertes Gameplay, was es zu einem gemütlichen Idle-Spiel macht. Mit zahlreichen freischaltbaren Farmtypen und aufrüstbaren Bots zur Effizienzsteigerung bietet das Spiel trotz seiner Einfachheit eine überraschend große Spieltiefe.

Mein Fazit: Rustys Ruhestand ist die perfekte Begleit-App – sie läuft im Hintergrund, während du arbeitest, und sorgt auf jedem Desktop für eine gemütliche Atmosphäre.

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16. Bandle Tale [Das beste Farming-Spiel mit Schwerpunkt auf Handwerk]

Unsere Bewertung 8.2

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Plattformen Windows, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2024 Urheber Lazy Bear Games Durchschnittliche Spielzeit 30 Stunden Am besten geeignet für Fans von „League of Legends“, die gemütliche Bastelspiele mögen

Riot Games setzt seine Tradition fort, großartige Medien zu produzieren, die auf League of Legends. Die andere Geschichteist eingemütliches Bastelnand Lebenssimulation wo du das Portalsystem von Bandle City wiederherstellen musst.

Allerdings können das langsame Vorankommen und das übermäßig komplizierte Handwerkssystem manchmal etwas mühsam wirken. Auch wenn die Geschichte unbeschwert und die Charaktere liebenswert sind, muss man sich auf langwieriges Grinden einstellen, um langfristig voranzukommen.

Mein Fazit:Die andere Geschichte bezaubert mit seinen Yordle-Charakteren, doch das mühsame Herstellen von Gegenständen könnte deine Geduld auf die Probe stellen.

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17. Friedhofswärter [Das beste Farmspiel im Stil einer schwarzen Komödie]

Unsere Bewertung 8

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Plattformen Microsoft Windows, Mac OS X, Linux, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 4, iOS, Android Erscheinungsjahr 2018 Urheber Lazy Bear Games Durchschnittliche Spielzeit 40 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die auf Farming mit schwarzem Humor und moralischer Zweideutigkeit stehen

Friedhofswärter ist eine Crafting- und Management-Simulation mit schwarzem Humor, in der du einen mittelalterlichen Friedhof leitest, anstatt das wundervolle Leben auf einem Bauernhof zu genießen. Das Spiel verbindet Ressourcenmanagement, Bastelnundmoralisch zweideutige Entscheidungen während du deinen Friedhof erweiterst.

Das Spielverwickelte Handlung and skurrile Figuren es von typischen Landwirtschaftssimulationen abhebt, während seine komplexe Technologiebaume and Ressourcenmanagement bieten ein tiefgehendes, wenn auch etwas repetitives Spielerlebnis. Die DLC-Pakete fügen bedeutende Inhalte hinzu, darunter automatisierte Zombie-Kämpfe, eine Taverne und ein Flüchtlingslager, wodurch der Wiederspielwert des Basisspiels gesteigert wird.

Mein Fazit: Friedhofswärter is Stardew Valley’s Twisted Cousin – wenn du schon immer mal Leichen statt Getreide ernten wolltest, ist das hier genau das Richtige für dich.

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18. Fields of Mistra [Das beste Early-Access-Farming-Spiel]

Unsere Bewertung 7.9

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Plattformen Windows Erscheinungsjahr 2024 (Early Access) Urheber NPC Studio Durchschnittliche Spielzeit 25 Stunden Am besten geeignet für Frühanwender, die eine vielversprechende neue Landwirtschaftssimulation erleben möchten

Die Felder von Mistria ist eine gemütliche Farm-Simulation im Early-Access-Stadium, die Grafik im Retro-Stil, inspiriert vom Game Boy mit modernen Spielinnovationen. Du wirst Getreide anbauen, Tiere züchten und Gegenstände herstellen, aber mit dem zusätzlichen Twist, dass Elementar-Farming, wo magische Kräfte die Ernte beeinflussen

Im Gegensatz zu herkömmlichen Landwirtschaftssimulationen müssen Werkzeuge wie die Angelrute erst verdient werden. Mit seiner ausgereifte Early-Access-Version und Liebe zum Detail, Die Felder von Mistria ist ein herausragender Titel, der neue Maßstäbe setzt und bei seiner offiziellen Veröffentlichung noch besser sein wird.

Mein Fazit: Die Felder von Mistria ist für einen Early-Access-Titel bemerkenswert ausgereift – die innovative Variante des Elementesammelns lässt auf etwas Besonderes schließen, das gerade entsteht.

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19. Voltaire, der vegane Vampir [Das beste Farmspiel mit Genre-Mix]

Unsere Bewertung 7.6

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Plattformen Microsoft Windows, Nintendo Switch, GeForce Now Erscheinungsjahr 2023 Urheber Digitality Games Durchschnittliche Spielzeit 15 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die Farming mit Tower-Defense- und Roguelike-Elementen kombinieren möchten

Voltaire: Der vegane Vampir bietet eine originelle Variante von Landwirtschaftssimulationen, in der man als Vampir auftritt, der Getreide anbaut, um sich zu ernähren, anstatt Blut zu trinken. Das Spiel verbindet Landwirtschaft, Handwerk, Tower Defenseund Roguelike-Mechaniken, während du deinen Garten vor nachtaktiven Kreaturen beschützt.

Der Tag-Nacht-Rhythmus schafft ein Gleichgewicht zwischen entspanntem Bauernleben und intensiven Kämpfen. Voltaire: Der vegane Vampir ist ein frischer, genreübergreifender Titel, der in der Indie-Szene heraussticht.

Mein Fazit: Voltaire beweist, dass Landwirtschaftssimulationen richtig wild sein können – die Verteidigung der Ernte vor Monstern sorgt für unerwartete Spannung in diesem Genre.

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20. Meine Zeit bei Sandrock [Das beste Farmspiel zum Aufbau einer Community]

Unsere Bewertung 7.3

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Plattformen Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2023 Urheber Pathea Games Durchschnittliche Spielzeit 50 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die Spaß am Basteln, Bauen und der Wiederherstellung von Städten haben

Meine Zeit bei Sandrockist eine Fortsetzung vonMeine Zeit in Portia, wo du die Gemeinschaft wiederaufbaust und neu belebst. Als „Builder“ stellst du die Stadt wieder her, indem du Dinge herstellst, Landwirtschaft betreibst und Aufträge erfüllst. Dabei baust du Maschinen, begibst dich auf Abenteuer, um die Geheimnisse der Stadt zu lüften, und knüpfst Beziehungen zu deinen Nachbarn.

Hier stehen der Aufbau von Gemeinschaften und die Renaturierung der Umwelt im Vordergrund. Darüber hinaus ist die Freundschafts- und Romantik-SystemeHerz hinzufügen.Meine Zeit bei Sandrock ist ein würdiger Nachfolger, der den Charme seines Vorgängers weiter ausbaut.

Mein Fazit: Meine Zeit bei Sandrock vermittelt das Gefühl der Freude, wenn man miterlebt, wie eine Gemeinschaft dank der eigenen Bemühungen aufblüht – ein zutiefst befriedigendes Erfolgserlebnis.

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21. Staxel [Das beste kreative Bau- und Farmspiel]

Unsere Bewertung 7

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Plattformen Nintendo Switch, Microsoft Windows, Linux, macOS, SteamOS Erscheinungsjahr 2018 Urheber Gezupft Durchschnittliche Spielzeit 20 Stunden Am besten geeignet für Minecraft-Fans, die ein entspanntes Spielerlebnis mit Landwirtschaft und Bauen suchen

Staxel verleiht Landwirtschaftssimulationen mit seinem kantiger, voxelbasierter Grafikstilerinnert anBergbau, Handwerk. Entwirf und baue deinen gesamten Bauernhof und dein Dorf von Grund auf, gestalte die Landschaft und hilf den Dorfbewohnern bei ihren Anliegen. Das gemächliche Tempo des Spiels und das Fehlen von Kämpfen legen den Schwerpunkt auf Kreativität und Freiheit, wie es nur das Die besten Indie-Spielebieten kann.

Staxel So kannst du dich ganz nach deinem eigenen Tempo auf das Ackerbau, das Fischen oder die Erkundung der Insel konzentrieren. Kreativmodus bietet endlose Möglichkeiten für den Bau und die Gestaltung Ihres Sandkastens. Durch Hinzufügen Mehrspieler-Optionen, Staxel ist ein gemütliches, familienfreundliches Erlebnis, das sich perfekt für Fans kreativer Landwirtschaftssimulationen eignet.

Mein Fazit: Staxel is Bergbau, HandwerkentsprichtHarvest Moon – ideal für Spieler, die ihre Farm Block für Block aufbauen möchten.

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Mein Gesamtfazit zu den besten Bauernhofspielen

Der beste Ausgangspunkt für Spieler, die auf der Suche nach den derzeit besten Farmspielen sind? Das hängt davon ab, welche Art von Landwirt du sein möchtest.

Kein einzelnes Spiel verkörpert die ideale Farm jedes Spielers, aber zusammen bieten sie für jeden etwas: gemütliche Entspannung, tiefgründige Strategie, spannende Kämpfe oder kreative Freiheit. Egal, welche Pflanzen du anbaust – eines ist sicher: Die Ernte ist die Mühe immer wert.

Häufig gestellte Fragen