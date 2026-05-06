16 Horrorspiele für die Xbox, die dich das ganze Jahr 2025 über wach halten werden

Sich in den Horrorspielen auf Xbox ist jedes Mal ein perfekter Adrenalinkick. Es hat etwas Besonderes, in eine furchterregende Welt einzutauchen, in dem Wissen, dass man kämpfen, sich verstecken oder um sein Leben rennen muss.

Vielleicht ist es die unheimliche Stille, bevor alles schrecklich schiefgeht. Vielleicht sind es die albtraumhaften Kreaturen, die gleich um die Ecke lauern. ODER vielleicht ist es die langsame Entfaltung einer verwirrenden Geschichte, die einen alles in Frage stellen lässt.

Wenn du Horrorfilme, Survival-Horror oder psychologische Albträume liebst, dann dimm das Licht, dreh die Lautstärke auf und mach dich bereit, zu überleben.

Wenn Sie ein Xbox Ob du nun ein Gamer bist, der Horrorfilme, spannungsgeladene Survival-Horror-Spiele oder abgedrehte psychologische Albträume liebt – es warten jede Menge furchterregende Erlebnisse auf dich. Von First-Person-Horror über brutale Kämpfe ums Überleben bis hin zu Rätseln, die dir das Blut in den Adern gefrieren lassen: Hier ist für jeden etwas dabei, das dir unter die Haut geht.

Also: Dimmt das Licht, dreht die Lautstärke auf und macht euch bereit, um euer Leben zu kämpfen. Die gruseligsten Spiele werden nicht einfach nur gespielt, man muss sie überstehen.

Unsere Top 3 der besten Horrorspiele

Horrorspiele gibt es in allen möglichen Formen und Größen, und eines ist so furchterregend und großartig wie das andere. Doch wenn es darum geht, einem den Schlaf zu rauben, gibt es ein paar Titel, die besonders herausstechen und eine gesonderte Erwähnung verdienen, bevor wir uns der vollständigen Liste mit all den spannenden Details zuwenden:

Alan Wake 2 (2023) – Versuche, einen Ausweg aus deiner eigenen, unheimlich beängstigenden Geschichte zu finden – als Romanautor, der kein Happy End schreiben kann, selbst wenn sein Leben davon abhängt. Die Outlast-Prüfungen (2024) – Stürze dich in ein brutales Horrorerlebnis und gib dein Bestes, um schrecklich perverse und sadistische Experimente zu überleben. Die Angst ist deine einzige Konstante. Resident Evil Village (2021) – Stelle dich grotesken Kreaturen und lüfte die dunklen Geheimnisse eines mysteriösen Dorfes in diesem gruseligen Survival-Horror-Abenteuer.

Natürlich ist diese kurze Liste nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was noch kommt. Als Hauptgang für alle Horror-Kenner habe ich heute insgesamt 16 Titel für euch dabei. Bleibt dran, ich verspreche euch, ihr werdet nicht enttäuscht sein.

Die 16 besten Horrorspiele für die Xbox, die deine Albträume befeuern

Du bist hier, um das ultimative Gruselerlebnis zu genießen – eines, das dein Herz höher schlagen lässt und dich noch lange nach dem Spielen in Atem hält. Bist du bereit für eine albtraumhafte Reise, nach der du dich nicht mehr traust, das Licht auszuschalten? Dann lass uns nicht länger warten und tauchen wir ein in die besten Horrorspiele auf Xbox!

1. Alan Wake 2 [Der beste storybasierte Psychohorror auf Xbox]

Unsere Bewertung 10

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Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2023 Entwickler Remedy Entertainment Durchschnittliche Spielzeit Etwa 25 Stunden

Alan Wake 2 gehört nicht nur zu den großartigsten Horrorfilmen, die je gedreht wurden, sondern auch zu den die fesselndsten Story-Spiele da draußen. Es geht einem wirklich unter die Haut – im besten Sinne – und ich kann es gar nicht genug empfehlen.

Das Spiel ist düster, schräg und, ehrlich gesagt, einer der gruseligsten Titel, die ich seit Langem gespielt habe. Der erste Teil war schon unheimlich, aber diese Fortsetzung taucht noch viel tiefer in den Survival-Horror ein.

Du hinterfragst ständig die Realität, irrst durch den „Dark Place“ und setzt eine fesselnde Geschichte zusammen, während du versuchst, den Monstern zu entkommen, die aus deinen Albträumen hervorkriechen.

Am besten hat mir gefallen, wie es Es fühlt sich gleichzeitig wie ein Horrorfilm und ein großartiges Spiel an. Die Erzählung ist fesselnd, die Bilder sind atemberaubend, und die Atmosphäre lässt einen nicht mehr los.

Ach ja, und denk daran, dass es genau dort ist Remedy Connected Universe mit Meisterwerken wie Steuerung, Max PayneundQuantum Break, auch wenn die Verbindung zu den beiden letzteren aufgrund urheberrechtlicher Fragen etwas komplizierter ist. Ich denke, das sagt schon alles.

Mein Fazit:Ein modernes Horror-Meisterwerk – man sollte es schon allein wegen der Atmosphäre und der Geschichte spielen. Es ist die Art von Spiel, die einem noch lange nach dem Abspann im Gedächtnis bleibt.

Unsere Bewertung 9.8

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Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2024 Entwickler Rote Fässer Durchschnittliche Spielzeit Etwa 24 Stunden

Wenn es dir gefallen hateinzigartige Indie-Spielewie zum BeispielOutlast 1 and 2 aber ich würde mir sehr wünschen, etwas zu sehen, das im selben Universum spielt und von Spannung und Teamwork lebt, Die Outlast-Prüfungen ist zweifellos eines der besten Horrorspiele für dich. Es ähnelt ein wenig Horror-Klassikern wie „Dead by Daylight“ und „Texas Chainsaw Massacre“, ist aber persönlicher.

In einer abgedrehten Einrichtung aus der Zeit des Kalten Krieges werden du und bis zu drei Freunde zu verstörenden Experimenten der Murkoff Corporation gezwungen. Das Spiel wird aus der Ego-Perspektive gespielt, wodurch sich jeder Moment hautnah und persönlich anfühlt. Manchmal sogar zu persönlich.

Es verbindet kooperatives Gameplay mit purer Angst nahezu perfekt. Du rennst nicht nur vor Feinden davon – du versuchst auch, deinen Verstand zu bewahren. Die Atmosphäre ist auf genau die richtige Art und Weise beklemmend.

Man kann es zwar genauso gut alleine spielen, aber auf diese Weise wird es nach einer Weile etwas eintönig. Zum Glück gibt es dafür Freunde. Also schnapp dir deine Freunde und stürze dich in diesen albtraumhaften Nervenkitzel, den du so schnell nicht vergessen wirst.

Mein Fazit: Am besten mit Freunden; ein gnadenloser Koop-Albtraum, der von Spannung lebt. Jede Mission fühlt sich an wie ein Abstieg in den Wahnsinn, bei dem Teamwork deine einzige Rettungsleine ist.

3. Resident Evil Village [Bester filmischer Survival-Horror]

Unsere Bewertung 9.7

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Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 2021 Entwickler Capcom Durchschnittliche Spielzeit Etwa 14 Stunden

Einige dertop Resident EvilSpiele sind der Hauptgrund für die Popularität des Survival-Horror-Genres, wie wir es heute kennen. Aber ganz gleich, ob du schon von Anfang an dabei warst oder erst jetzt einsteigst: Der neueste Teil, Resident Evil Village, ist der perfekte Titel für jeden Horrorfan.

Sobald man dieses verschneite, abgelegene Dorf betritt, überkommt einen jene unheimliche Beklemmung, die diese Serie so meisterhaft zu vermitteln versteht. Die Kulisse ist wunderschön, aber voller Angst, und genau das macht sie so gut.

Die Mischung aus furchterregenden Kreaturen, rasanten Kämpfen und ruhigeren Rätsel-Passagen sorgt für Spannung und Ausgewogenheit, ohne jemals langweilig zu werden.

Klar, es ist nicht der längste Teil der Reihe, aber das intensive Spielerlebnis, das er bietet, macht das definitiv wieder wett. Und Lady Dimitrescu? Ja, sie allein macht dieses Spiel unvergesslich.

Mein Fazit: Raffiniert, gruselig und unvergesslich – ein Muss für Fans von Survival-Horror-Filmen. Eine perfekte Mischung aus Action, Atmosphäre und purer Angst.

4. Alien: Isolation [Die beste Meisterklasse für Stealth-Horror]

Unsere Bewertung 9.5

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Plattformen PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Switch, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 2014 Entwickler Creative Assembly Durchschnittliche Spielzeit Etwa 22 Stunden

Wenn du etwas wirklich Nervenaufreibendes suchst, kannst du mit Alien: Isolation. Es ist genau die Art von Survival-Horror, die einen von Anfang bis Ende in Atem hält, und er ist einfach genial. Er hat sich seinen Platz unter den Die besten Survival-Horror-Spiele.

Die Geschichte spielt irgendwo zwischen dem ersten und dem zweiten „Alien“-Film, während du in die Rolle von Amanda Ripley schlüpfst, der Tochter der legendären Ellen Ripley.

Du bist allein auf einer verfallenden Raumstation gestrandet, und deine einzige Überlebenschance besteht darin, einem einzigen, unaufhaltsamen Außerirdischen ein Schnippchen zu schlagen. Hier gibt es keinen Weg, sich den Weg freizuschießen. Du versteckst dich, schleichst dich herum und hoffst, dass es dich nicht atmen hört.

Was mir besonders gefällt, ist, wie gut es das Gefühl vermittelt, gejagt zu werden. Es ist langsam und spannend, und das Alien lernt aus deinen Handlungen. Keine zwei Begegnungen sind jemals gleich, und die retro-futuristische „Alien“-Ästhetik ist absolut gelungen, mit einem Sounddesign, das genau die richtigen Schauer über den Rücken jagt.

Ehrlich gesagt würde ich sagen, dass es den Filmen in nichts nachsteht. So gut ist es.

Mein Fazit: Pure Angst in Reinform – der Goldstandard des Stealth-Horrors. Jede Begegnung mit dem Xenomorph ist auf einzigartige Weise furchterregend und unvorhersehbar.

5. Little Nightmares I & II [Das beste Duo in dunklen Märchen]

Unsere Bewertung 9.4

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Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 2017 und 2021 Entwickler Tarsier Studios Durchschnittliche Spielzeit Insgesamt etwa 11 Stunden

Little Nightmares IUndII gehören zu den einzigartig eindringliche Horrorspiele die ich je gespielt habe, und sie haben mich total in ihren Bann gezogen.

Sowohl das erste Spiel als auch die Fortsetzung gehen einem langsam unter die Haut – mit unheimlichen Schauplätzen und grotesken Kreaturen, die direkt aus den dunkelsten Winkeln der eigenen Fantasie zu stammen scheinen. Hier kämpft man nicht gegen Feinde. Man schleicht sich an, versteckt sich und rennt davon.

Keines der beiden Spiele ist für sich genommen besonders lang, aber zusammen ergeben sie eines der besten Horror-Erlebnisse, die ich je hatte. Sie haben diesen surrealen, traumartigen Charakter, und irgendwie macht sie das noch beängstigender.

Aber um ehrlich zu sein: Von der Grafik über das Sounddesign bis hin zur Geschichte, der Weltgestaltung und der Atmosphäre ist hier einfach alles erstklassig. Das Ganze wirkt wie ein verdrehtes Märchen, das schrecklich schiefgelaufen ist – und das ist absolut perfekt.

Mein Fazit: Kurz, eindringlich und kunstvoll – zwei unheimliche Kleinode, die nachwirken. Ihr traumhafter Horror und ihr abgedrehter Weltenentwurf machen sie unvergesslich.

6. Resident Evil 4 Remake [Beste Neuinterpretation eines Action-Horrorfilms]

Unsere Bewertung 9.2

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Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 2023 Entwickler Capcom Durchschnittliche Spielzeit Etwa 21 Stunden

Resident Evil 4 Remake ist eines dieser seltenen Spiel-Remakes, das einen Klassiker tatsächlich verbessert, ohne dabei das zu verlieren, was ihn so besonders gemacht hat. Capcoms neu interpretierter Klassiker verbindet filmreife Schießereien mit dem rasanten Tempo, das dasDie besten TPS-Spiele.

Im KlassikerResident Evil Was das Genre angeht, trifft dieses Spiel genau den richtigen Ton beim Survival-Horror – ein gutes Tempo, großartige Kämpfe und dieses ständige Gefühl der Beklemmung, das einen nie loslässt.

Das Gameplay hat einfach einen starken Rhythmus. Du Kämpfe, erkunde die Welt und verwalte deine Ressourcen, ohne dich jemals ganz sicher zu fühlen.

Und falls dir diese ohnehin schon recht lange Reise zu früh endet, kannst du sie jederzeit um mindestens noch 6 Stundenmit demGetrennte Wege DLC, der fast genauso gut ist.

Mein Fazit: Der Klassiker in perfekter Form – ein rasantes Tempo und hervorragende Kämpfe machen dieses Spiel zu einem absoluten Muss. Es ist der Beweis dafür, dass selbst Legenden gestärkt wiederauferstehen können.

7. Killing Floor 3 [Das beste Koop-Gore-Fest]

Unsere Bewertung 9

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Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2025 (in Kürze) Entwickler Tripwire Interactive Durchschnittliche Spielzeit tba

Killing Floor 3 ist ein kooperativer Horror-Shooter, der pures Chaos, Blut und Adrenalin verspricht. Aufbauend auf dem Kult-Erfolg der Vorgängerspiele legt dieser nächste Teil noch einmal eine Schippe drauf – mehr Blut, mehr Spannung und mehr teamorientierter Horror. Mit seiner Mischung aus rasanten Schießereien und Team-Überleben könnte er leicht zu den Die besten Multiplayer-Horrorspiele.

In einer düsteren, dystopischen Zukunft, in der die Experimente der finsteren Horzine Corporation schrecklich schiefgelaufen sind, bekämpfen du und dein Trupp unerbittliche Wellen von Zeds mit verbesserten Waffen, Fallen und Gadgets. Das Spiel zielt darauf ab, durch eine intelligentere KI, detailreichere Umgebungen und stärkere Überlebenselemente ein noch intensiveres Spielerlebnis zu schaffen.

Mit seiner Mischung aus rasanter Action und spannungsgeladener Atmosphäre, Killing Floor 3 zeichnet sich ab, eines der am meisten erwarteten Horrorspiele auf Xbox im Jahr 2025 – ein Muss für Fans, die sich nach actiongeladenem kooperativem Gruselspaß sehnen.

Mein Fazit: Ein Titel, den man im Auge behalten sollte – verspricht Koop-Gemetzel und Horror der Extraklasse. Freut euch auf rasantes Chaos, Next-Gen-Grafik und furchterregende neue Zeds.

Unsere Bewertung 8.9

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Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2023 Entwickler Motive Studio Durchschnittliche Spielzeit Etwa 16 Stunden

The 2023 Dead Space Diese Neuauflage ist ein weiteres Remake, das einen Horror-Klassiker aller Zeiten nur noch weiter verbessert. Irgendwie fühlt man sich dabei noch isolierter und paranoider als beim Original.

Die Spannung steigt schnell an und hält an. Das Schiff knarrt, flackert und atmet wie ein Lebewesen, und wenn die Feinde aus dem Lüftungsschacht hervorkommen, bricht pure Panik aus.

Es trifft genau den Kern dessen, was ein Survival-Horror-Spiel ausmacht, und wenn du schon immer mal etwas Ähnliches spielen wolltest Resident Evil Aber im Weltraum gibt es nichts Besseres als das.

Für Fans des Horror-Genres ist es ein absolutes Muss. Und wenn du außerdem Spitzenklasse unter den Weltraumspielen, das ist einfach perfekt.

Mein Fazit: Furchteinflößend, ausgefeilt und originalgetreu – Weltraum-Horror vom Feinsten. Es hat alles, was das Original ausmachte, ist aber noch düsterer, noch pointierter und noch beunruhigender.

9. Dying Light [Der beste Parkour-Zombie-Horror]

Unsere Bewertung 8.8

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Plattformen PC, PS4, Xbox One, Switch Erscheinungsjahr 2015 Entwickler Techland Durchschnittliche Spielzeit Etwa 36 Stunden

Dying Lightist so, als obMirror’s Edge ist direkt in die Zombie-Hölle gestürzt, und das meine ich im positivsten Sinne. Dieses Spiel ist einfach außergewöhnlich.

Tagsüber springst du über Dächer und stößt Gegner mit Dropkicks von Vorsprüngen. Doch sobald die Nacht hereinbricht, verwandelst du dich vom Actionhelden in einen Menschen in purer Panik und rennst vor Monstern davon, die schneller und um Längen stärker sind als du.

Allerdings,Es ist wirklich der Koop-Modus, der dieses Spiel von gut zu großartig machtEs gibt nichts Schöneres, als dieses postapokalyptische Chaos gemeinsam mit Freunden an deiner Seite zu überstehen.

Dying Light gehört zweifellos zu den die intensivsten Koop-Spiele auf Xbox Ich habe es gespielt. Wenn ihr also auf der Suche nach einem rasanten Horrorspiel seid, das ihr gemeinsam mit euren Freunden spielen könnt, solltet ihr es unbedingt ausprobieren.

Mein Fazit: Tagsüber aufregender Parkour, nachts echter Horror – der Koop-Modus macht das Ganze noch besser. Der Wechsel von Freiheit zu Angst, sobald die Sonne untergeht, ist einfach genial.

10. Das Böse in uns [Der beste surreale Survival-Horrorfilm]

Unsere Bewertung 8.6

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Plattformen PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Erscheinungsjahr 2014 Entwickler Tango Gameworks Durchschnittliche Spielzeit Etwa 20 Stunden

Ein weiterer meisterhafter Albtraum, inspiriert von den ganz Großen wie Silent Hill and Resident Evil, Das Böse in uns ist eine erschreckend originelle Variante unseres geliebten Survival-Horror-Genres.

Hier, inmitten all dieser bedrückenden und hektischen Action, musst du nicht nur auf deine Ressourcen und Munition achten, sondern auch auf deine Ausdauer. Plötzlich wird das heimliche Vorgehen viel attraktiver.

Manche Level sind sehr unvorhersehbar und surreal, und das Tempo ist manchmal etwas seltsam, aber genau das macht das Spiel erst richtig gut. In einem Moment schleichst du dich an furchterregenden Kreaturen vorbei, und im nächsten bahnst du dir den Weg mit Knall und Krachen, als wärst du in einem Actionfilm.

Es ist eine wilde Mischung aus Survival-Horror und Psychohorror, was es zu einem meiner Lieblingshorrorspiele des letzten Jahrzehnts macht. Wenn du ein Horrorfan bist und es irgendwie verpasst hast, solltest du es wirklich nicht länger aufschieben.

Mein Fazit: Uneben, aber inspirierend – eine brutale, surreale Reise, die sich lohnt. Es ist chaotisch, unheimlich und auf die beste Art und Weise unvorhersehbar.

11. Outlast 1 & 2 [Das beste waffenlose Panikerlebnis]

Unsere Bewertung 8.5

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Plattformen PC, PS4, Xbox One, Switch Erscheinungsjahr 2013 und 2017 Entwickler Rote Fässer Durchschnittliche Spielzeit Insgesamt etwa 16 Stunden

Wenn du Horrorspiele suchst, die dir dieses pure Gefühl der Angst vermitteln und dich wirklich hilflos zurücklassen, gibt es keine bessere Wahl als Outlast and Outlast 2. Glaub mir, die machen dich fertig.

In diesen Spielen bekommst du keine Waffen. Nur eine Videokamera, deinen Verstand und die Schatten, in denen du dich verstecken kannst. Das allein macht sie zu einigen der beängstigendsten Erlebnisse, die ich je überstanden habe.

Das erste Spiel versetzt dich in eine Anstalt voller furchterregender Unvorhersehbarkeit, während die Fortsetzung mit einem beunruhigenden Kult, abartigen religiösen Motiven und einem abgelegenen Dorf aufwartet, in dem man das Gefühl hat, dass immer etwas Schreckliches einen beobachtet.

Also mach das Licht aus und mach dich bereit für einen Horror, wie du ihn noch nie erlebt hast. Das wird eines der gruseligsten Erlebnisse sein, die du je durchgemacht hast.

Mein Fazit: Die reinste Panik in der Welt der Videospiele – keine Waffen, nur Angst und Flucht. Sie definieren Verletzlichkeit neu und treiben den psychologischen Horror bis an seine Grenzen.

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12. Amnesia: Der Bunker [Beste, durch Sound erzeugte Spannung im Überlebensgenre]

Unsere Bewertung 8.3

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Plattformen PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Erscheinungsjahr 2023 Entwickler Frictional Games Durchschnittliche Spielzeit Etwa 8 Stunden

Amnesia: Der Bunker versetzt dich in einen halb zerstörten Bunker aus dem Ersten Weltkrieg – mit kaum Licht, kaum Munition und einer sehr realen Bedrohung, die durch die Gänge schleicht. Es sperrt dich in ein vom Krieg zerrüttetes Labyrinth aus Dunkelheit und Echos – ein absolutes Muss für Fans desam bestenXbox Überlebensspiele.

Dieses Spiel wirkt wirklich unvorhersehbar. Jedes Geräusch zählt, und jede Sekunde im Licht ist kostbar. Es ist Survival-Horror, der sich roh und reaktiv anfühlt, nicht wie aus dem Stegreif.

Am meisten fällt auf, wie beeindruckend die KI ist. Das Monster kann buchstäblich überall hineinkommen, also bist du, egal wohin du gehst, nie wirklich sicher.

Im Vergleich zu den früheren Spielen der Amnesia-Reihe, insbesondere dem allseits beliebten Der dunkle Abstieg… dieser Teil ist offener gestaltet und legt den Schwerpunkt auf die Physik. Zwar fehlt die gute alte Sanity-Mechanik, doch das wird durch eine deutlich ausgefeiltere und weitaus furchteinflößendere Spielwelt mehr als wettgemacht.

Amnesia: Der Bunker ist ein absolut brutales, unheimliches und unvergessliches Erlebnis, das wirklich hält, was es verspricht. Wenn dir „Alien: Isolation“ gefallen hat – und zwar nicht nur wegen der Weltraumkulisse –, dann musst du es unbedingt ausprobieren.

Mein Fazit: Dynamisch, bedrückend und raffiniert – jedes Geräusch zählt. Die Spannung lässt nie nach, denn man ist nirgendwo wirklich sicher.

13. Phasmophobia [Beste sprachgesteuerte Geisterjagd]

Unsere Bewertung 8

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Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2020 Entwickler Kinetic Games Durchschnittliche Spielzeit Etwa 33 Stunden

Wenn du bei einer Geisterjagd mit deinen Freunden noch nie ins Mikrofon geschrien hast, hast du noch nicht richtig gespielt Phasmophobia richtig. Und wenn du es noch gar nicht gespielt hast, verpasst du was.

DiesKoop-Horror-Spiel dreht das übliche Schema um und sorgt dafür, dass Du untersuchst Monster statt zu versuchen, sie zu töten. Du und deine Freunde versucht herauszufinden, welche Art von Geist dort sein Unwesen treibt, bevor er euch erwischt, und das Ganze ist von Anfang bis Ende absolut spannend.

Was machtPhasmophobia eines der besten Horrorspiele auf Xbox Es ist die Art und Weise, wie sich die Angst langsam aufbaut. Es ist das Warten, das Atmen und die Stille, bevor alles schrecklich schiefgeht. Es verfügt sogar über eine Spracherkennung.

Das Spiel ist noch im Gange Frühzugang, also erwarte keine Perfektion. Trotzdem ist es deine Zeit auf jeden Fall wert.

Mein Fazit: Die ultimative Geisterjagd mit Freunden – spontane Schreckmomente werden nie langweilig. Dank des brillanten Sounddesigns fühlt sich jede Untersuchung frisch und unvorhersehbar an.

14. Dead Rising Deluxe Remaster [Die beste chaotische Zombie-Sandbox]

Unsere Bewertung 7.8

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Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2024 Entwickler Capcom Durchschnittliche Spielzeit Etwa 13 Stunden

Für ein etwas anderes Horror-Erlebnis, Dead Rising Deluxe Remaster ist eines der schrägsten, witzigsten und chaotischsten Horrorspiele, die es gibt, und genau deshalb ist es so großartig.

Du bist während eines Zombie-Ausbruchs in einem Einkaufszentrum gefangen und hast 72 Stunden Zeit, um zu überleben, Menschen zu retten und als Fotojournalist Frank West die neuesten Informationen zu sammeln. Aber das Beste daran ist: Alles ist eine Waffe. Ja, wirklich alles.

Diese Remaster-Version sieht großartig aus, bietet eine flüssigere Spielleistung und schärfere Grafik, behält dabei aber den eigenartigen Charme des Originalspiels bei. Es ist eher albern als ein Survival-Horror, aber es mangelt definitiv nicht an Momenten echter Angst.

Wenn du zur Abwechslung mal ein Horror-Erlebnis suchst, das etwas weniger ernst ist, ist dies eines der Die besten Zombie-Spiele ein echtes Highlight. Probier es einfach mal aus, du wirst nicht enttäuscht sein.

Mein Fazit: Chaotisches, kreatives Zombie-Gemetzel – weniger Horror, dafür umso mehr Spaß. Die perfekte Wahl, wenn du Gruseliges mit einer Prise Humor suchst.

15. Alan Wake Remastered [Der beste klassische Psychothriller]

Unsere Bewertung 7.5

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Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2021 Entwickler Remedy Entertainment Durchschnittliche Spielzeit Etwa 14 Stunden

Es gibt kein anderes Spiel, das dem ersten auch nur annähernd gleicht Alan Wake. Es ist, als würde man in einen Psychohorrorfilm eintauchen, nur dass man selbst der Autor ist und die eigene Geschichte auf die schlimmste Weise zum Leben erwacht.

Für mich ist es die Geschichte, die dieses Spiel wirklich auszeichnet. Es ist seltsam, meta, voller Geheimnisse und, ehrlich gesagt, eines der besten Spiele überhaupt.

Ähnlich wie im zweiten Spiel, Licht ist dein bester Freund, und im Kampf kommt erst die Taschenlampe, dann die Waffe. Es ist einfach, aber befriedigend.

Die Remaster-Version verbessert die Grafik, sodass sie so scharf wie nie zuvor wirkt. Der einzige Grund, warum dieses Spiel nicht weiter oben auf der Liste steht, ist seine klobige Spielmechanik.

Dennoch ist dieses Spiel ein echter Glücksgriff für Horrorfans, die eine großartige Geschichte und die Atmosphäre eines Survival-Horrors mit einer überraschenden Wendung lieben.

Mein Fazit: Eine brillante Erzählung mit einem Hauch von Nostalgie. Man spielt es wegen der Geschichte, bleibt aber wegen der Atmosphäre. Es ist eine eindringliche Erinnerung daran, wie psychologischer Horror gemacht werden sollte.

16. The Walking Dead: Die Telltale Definitive Series [Eine Horrorgeschichte, in der die eigene Entscheidung im Mittelpunkt steht]

Unsere Bewertung 7.3

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Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2019 Entwickler Telltale Games, Skybound Games Durchschnittliche Spielzeit Insgesamt etwa 46 Stunden (5 Spiele + DLC)

The Walking Dead: Telltale Die Spiele waren der letzte Schrei, als die erste Staffel damals, vor langer Zeit, erschien 2012. Falls du sie jedoch noch nicht gespielt hast, ist jetzt die perfekte Gelegenheit dafür.

Es ist im besten Sinne wie eine interaktive Fernsehsendung. Man bekommt eine der erschütterndsten und am schönsten erzählten Geschichten des Horrorgenres.

Diese Ausgabe enthält alle Episoden, vollständig überarbeitet mit verbesserter Bildqualität, Menüs und Extras mit Einblicken hinter die Kulissen. Sie erhalten alle vier Staffeln, die 400 TageDLC und derMichonne eine in sich abgeschlossene Geschichte in einem Paket.

Es ist kein rasantes Spiel, und manche Entscheidungen wirken eher wie eine Scheinwahl, aber die Angst und all die anderen Gefühle, die man dabei empfindet, sind absolut echt. Eines der besten Horrorspiele auf Xbox, keine Frage.

Mein Fazit: Emotional erschütternd und zeitlos – storygetriebener Horror vom Feinsten. Jede Entscheidung trifft einen tief und hinterlässt bleibende emotionale Spuren.

Kommende Horrorspiele für Xbox im Jahr 2026

Horrorfans können sich im kommenden Jahr auf einiges freuen – diese kommende Horrorspiele auf Xbox versprechen, Ihren Puls noch lange nach dem Abspann in die Höhe zu treiben. Von psychologischem Horror bis hin zu gnadenlosem Überlebenskampf – hier sind die am sehnlichsten erwarteten Albträume, die 2026 auf uns zukommen:

Richtlinie 8020 (2026) – AusSupermassive GamesDieser Science-Fiction-Survival-Horror handelt von der Besatzung eines zum Scheitern verurteilten Kolonieschiffs, die nach einer Notlandung auf Tau Ceti f ums Überleben kämpft. Freut euch auf filmreife Erzählkunst, moralische Entscheidungen und das typische Dunkle BilderSpannung.

– AusSupermassive GamesDieser Science-Fiction-Survival-Horror handelt von der Besatzung eines zum Scheitern verurteilten Kolonieschiffs, die nach einer Notlandung auf Tau Ceti f ums Überleben kämpft. Freut euch auf filmreife Erzählkunst, moralische Entscheidungen und das typische Dunkle BilderSpannung. Resident Evil: Requiem (2026) – Capcoms Der nächste große Teil der legendären Serie kehrt in die Ruinen von Raccoon City zurück. Du schlüpfst in die Rolle der FBI-Analystin Grace Ashcroft und lüftest ein neues Bioterror-Rätsel, das Nostalgie mit frischem, atemberaubendem Horror verbindet.

– Capcoms Der nächste große Teil der legendären Serie kehrt in die Ruinen von Raccoon City zurück. Du schlüpfst in die Rolle der FBI-Analystin Grace Ashcroft und lüftest ein neues Bioterror-Rätsel, das Nostalgie mit frischem, atemberaubendem Horror verbindet. Reanimal (2026) – Dieses unheimliche Koop-Horror-Abenteuer von THQ Nordic In diesem Spiel müsst ihr gemeinsam mit einem Geschwisterpaar auf einer albtraumhaften Insel überleben, die von grotesken, mutierten Kreaturen heimgesucht wird. Freut euch auf filmreife Spannung, Rätsel und eine emotionale Geschichte.

Diese kommenden Titel beweisen, dass 2026 wird für Horrorfans ein unvergessliches Jahr – ganz gleich, ob Sie psychologische Spannung, actiongeladene Überlebensgeschichten oder sich langsam aufbauende Angst lieben, Xbox hat etwas Schreckliches auf Lager.

Mein Gesamtfazit zu Horrorspielen auf der Xbox

Wenn es um Horrorspiele auf Xbox… gab es noch nie einen besseren Zeitpunkt, um einzusteigen. Die Plattform bietet alles – von geschichtenbasierte Albträume toKoop-Chaos das wird dein Herz höher schlagen lassen. Ob du Monster überlisten, psychologische Rätsel lösen oder einfach nur mit Freunden schreien willst – es gibt ein Spiel, das darauf wartet, dir genau die richtigen Gänsehautmomente zu bescheren.

Wenn du neu in diesem Genre bist, fang doch mit etwas Filmischem an, wie zum Beispiel Resident Evil Village or Alan Wake Remastered .

or . Für alle, die den Nervenkitzel lieben, Alien: Isolation and Amnesia: Der Bunker reine Angst verbreiten.

and reine Angst verbreiten. Und wenn du Lust auf Multiplayer-Chaos hast, Phasmophobia and Die Outlast-Prüfungen sind die Albträume, die man im Koop-Modus am ehesten erlebt.

Ganz gleich, welchen Geschmack Sie haben, eines ist sicher – Xbox bietet einige der besten Horror-Erlebnisse, die je geschaffen wurden. Dimmt das Licht, schnappt euch den Controller und stellt euch der Dunkelheit.

Häufig gestellte Fragen