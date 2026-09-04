Die besten „7 Days to Die“-Server-Hosting-Angebote im Jahr 2026

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Die Suche nach dem besten „7 Days to Die“-Server-Hosting ist der erste Schritt, um gemeinsam mit Freunden in Navezgane zu überleben. Der Open-World-Survival-Horror, das umfangreiche Crafting, der Aufbau von Stützpunkten und die prozedural generierten Karten des Spiels sind schon anspruchsvoll genug, doch die „Blood Moon Horde“-Nächte sind der wahre Stresstest, der die Serverleistung an ihre Grenzen bringt.

Ein dediziertes Hosting ist besser als das Betreiben einer Sitzung auf dem eigenen PC: Man erhält eine Verfügbarkeit rund um die Uhr, ohne den eigenen Rechner zu belasten, ohne Probleme mit der Portweiterleitung und ohne Verzögerungen beim Ausführen von Overhaul-Mods parallel zum Client.

Dieser Leitfaden behandelt 11 bestätigte „7 Days to Die“-Server-Hosting- An bieter, die hinsichtlich RAM-Zuweisung, Hardware-Qualität und Ein-Klick-Unterstützung für Modpacks wie „Die Dunkelheit bricht herein“, „Undead Legacy“ und „War3zuk“ bewertet wurden. Er enthält Top-Empfehlungen nach Anwendungsfall, unsere Testmethodik und eine umfassende Vergleichsmatrix der Funktionen – prüfe jeden Anbieter sorgfältig, um das beste „7 Days to Die“-Server-Hosting für deine Community zu finden.

Unsere Top-Empfehlungen für das beste „7 Days to Die“-Server-Hosting

In der Horde-Nacht ist keine Zeit, um Server-Lags zu beheben. Um Ihnen das Ausprobieren zu ersparen, haben wir die derzeit besten „7 Days to Die“-Server-Hosting-Anbieter zusammengestellt, die jeweils auf einen bestimmten Bedarf zugeschnitten sind.

Godlike.Host – Das beste 7 Days to Die-Server-Hosting insgesamt Shockbyte – Das beste Angebot für leistungsstarkes „7 Days to Die“-Server-Hosting GTX Gaming – Am besten geeignet für einfaches 7 Days to Die-Hosting mit festen Tarifen G-Portal – Das etablierteste „7 Days to Die“-Server-Hosting Host Havoc – Bester „7 Days to Die“-Server-Hosting-Anbieter in puncto Zuverlässigkeit BisectHosting – Bestbewertetes „7 Days to Die“-Server-Hosting 7D2D.net – Bester spezialisierter „7 Days to Die“-Server-Hosting-Anbieter SparkedHost – Das beste preisgünstige „7 Days to Die“-Server-Hosting PingPerfect – Bestes „7 Days to Die“-Server-Hosting für Mods Gleichgültiger Brokkoli – Das beste „7 Days to Die“-Server-Hosting mit unbegrenztem RAM Nitrado – Bestes „7 Days to Die“-Server-Hosting für Crossplay

So habe ich diese „7 Days to Die“-Server-Hosts getestet

Um das beste Hosting für „7 Days to Die“-Server zu finden, habe ich Tarife verschiedener Anbieter aus mehreren Preisklassen erworben, um die Einrichtungsgeschwindigkeit und die Leistung zu testen. Ich habe speziell auf die Ein-Klick-Unterstützung für die Modpacks „Die Dunkelheit bricht herein“ und „Das Vermächtnis der Untoten“ geachtet, da diese für ein modernes „7D2D“-Server-Erlebnis unverzichtbar sind. Bei meinen Tests habe ich die Stabilität während „Blood Moon Horde“-Events sowie die Reaktionsfähigkeit der technischen Support-Teams überprüft. Ich habe allgemeine VPS-Anbieter ohne dediziertes Spiel-Panel ausgeschlossen und mich ausschließlich auf diejenigen konzentriert, die über eine bestätigte „7 Days to Die“-Hosting-Seite verfügen.

Meine Kriterien legten den Schwerpunkt auf die Hardwarequalität, wie beispielsweise NVMe-SSDs und hohe Single-Core-CPU-Geschwindigkeiten, die für die Bewältigung der speicherintensiven Anforderungen von 7D2D notwendig sind. Ich habe überprüft, ob jeder Host den Zugriff auf die Datei „serverconfig.xml“ für umfassende Anpassungen ermöglicht. Die besten „7 Days to Die“-Server-Hosting-Optionen auf dieser Liste wurden aus einem Feld von mehr als 15 Anbietern ausgewählt und nach Preistransparenz, Unterstützung für Steam-Workshop-Mods sowie dem allgemeinen Ruf in der Community gefiltert. Diese Auswahl umfasst sowohl preisgünstige Anbieter als auch etablierte Marken der mittleren Preisklasse, um euch dabei zu helfen, zu lernen, wie man einen „7 Days to Die“-Server effektiv hostet.

Die besten „7 Days to Die“-Server-Hosting-Plattformen im Test

Ein guter „7 Days to Die“-Server-Host muss ausreichend RAM, geringe Latenz und zuverlässige Mod-Unterstützung bieten. Im Folgenden bewerte ich die führenden Anbieter der Branche, um das beste „7 Days to Die“-Server-Hosting zu finden und2026 dir eine Anleitung zum Betreiben eines „7 Days to Die“-Servers zu geben.

1. Godlike.Host [Bester 7 Days to Die-Server-Hosting-Anbieter insgesamt]

Godlike.Host ist ein leistungsstarker Hosting-Anbieter für „7 Days to Die“, der auf hochleistungsfähiger Hardware, flexiblen Serverkonfigurationen und einer unkomplizierten Verwaltung basiert. Die „7 Days to Die“-Tarife lassen sich hinsichtlich Spielerplätze und RAM konfigurieren; zu den Beispielkonfigurationen gehören 10 Plätze mit 8 GB RAM und 15 Plätze mit 12 GB RAM. Die Preise variieren je nach Region, Währung und Sonderangeboten.

Alle „7 Days to Die“-Tarife umfassen geplante Aufgaben, sofortige Einrichtung, automatische Backups (bis zu drei pro Tag) und DDoS-Schutz. Godlike.Host bietet außerdem eine persönliche Firewall zur IP-Filterung und zum Blockieren unerwünschter Aktivitäten, einen dedizierten Konfigurationseditor mit sicherer Linkfreigabe, vollständige Unterstützung für Server-Mods und Plugins (einschließlich Overhaul-Mods) sowie vollen SFTP-Zugriff zur Verwaltung von Serverdateien.

Die Plattform nutzt ein maßgeschneidertes, auf Pterodactyl basierendes Control Panel, das speziell für die Serververwaltung entwickelt wurde, und bietet fachkundigen Support per Live-Chat, Ticket-System, E-Mail und Discord. Godlike.Host betreibt Infrastruktur in mehreren Regionen (darunter die USA, die EU und Asien) und legt dabei besonderen Wert auf Verbindungen mit geringer Latenz sowie eine Überwachung rund um die Uhr.

Name des Tarifs Preis Abrechnungszeitraum Ressourcen Funktionen Ultra 31,99 $/Monat Monatlich 10 Slots / 8 GB RAM Sofortige Einrichtung, Backups, DDoS-Schutz, geplante Aufgaben Unstoppable 47,99 $/Monat Monatlich 15 Slots / 12 GB RAM Am beliebtesten; sofortige Einrichtung, Backups, DDoS-Schutz Rampage 63,99 $/Monat Monatlich 20 Slots / 16 GB RAM Mehr Ressourcen für größere Server Individuell Individuell Monatlich 10–20 Slots / 8–16 GB RAM Konfigurieren Sie Ihren eigenen Server

Vorteile Nachteile ✅ 8–16 GB RAM bei allen Standardtarifen



für „7 Days to Die“ ✅ Automatische Backups, geplante Aufgaben und DDoS-Schutz inklusive



✅ Persönliche Firewall und IP-Filterung für zusätzliche Serverkontrolle



✅ 3-tägige Geld-zurück-Garantie beim Erstkauf, vorbehaltlich der Geschäftsbedingungen ❌ Die Standardtarife sind auf 20 Spieler-Slots



begrenzt ❌ Der beworbene Rabatt von 75 % gilt nur für den Erstkauf, daher sind die Preise bei Verlängerung höher



❌ Die Preise für „7 Days to Die“ liegen im regulären Tarif über denen einiger preisgünstigerer Wettbewerber

Bester 7 Days to Die-Server-Hosting-Anbieter insgesamt Godlike.Host 5.0 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. Godlike.Host vereint Ryzen 9 9950X3D-Hardware, einfache Modpack-Verwaltung, automatische Backups und reaktionsschnellen 24/7-Support für „7 Days to Die“-Spieler. Besuchen Sie Godlike.Host

2. Shockbyte [Bestes leistungsstarkes „7 Days to Die“-Server-Hosting]

Shockbyte ist eine der beliebtesten Plattformen für das Hosting von „7 Days to Die“-Servern und kann auf über 10.000 Trustpilot- Bewertungen verweisen. Die Infrastruktur basiert auf AMD EPYC 4465P-CPUs mit einer Taktrate von bis zu 5,40 GHz auf Bare-Metal-Hardware von OVHcloud, wodurch sichergestellt ist, dass Ihr Server auch die intensivsten Horde-Nächte bewältigen kann. Es werden drei klar differenzierte Tarife angeboten: „Normal“ (11,99 $/Monat für 8 Spieler), „Radiated“ (19,99 $/Monat für 20 Spieler) und „Legendary“ (24,90 $/Monat für 30+ Spieler).

Alle Tarife umfassen NVMe-SSDs , DDoS-Schutz und vollständige Mod-Unterstützung an 13 Standorten weltweit, darunter Indien, Brasilien und Finnland.

Es ist eine gute Wahl für neue Serverbetreiber, die sich eine einfache Einrichtung mit sofort einsatzbereiter Mod-Unterstützung wünschen. Wenn du derzeit auf der Suche nach dem besten Rust-Server-Hosting oder dem besten Minecraft-Server-Hosting bist, wirst du feststellen, dass Shockbyte hier ein ähnliches Maß an Zuverlässigkeit bietet. Das Unternehmen bietet eine 72-stündige Selbstbedienungs-Rückerstattungsrichtlinie und einen 24/7-Live-Chat, obwohl einige Berichte aus der Community auf Verzögerungen bei der Bearbeitung von Support-Tickets während Spitzenzeiten hindeuten.

Name des Tarifs Preis Abrechnungszyklus Ressourcen Funktionen Normal 11,99 $/Monat Monatlich / Jährlich –25 % 8 Slots / 5 GB RAM 30 % Rabatt im ersten Monat; vollständiger Mod-Support Radiated 19,99 $/Monat Monatlich / Jährlich –25 % 20 Plätze / 6 GB RAM Am beliebtesten für Mod-Server Legendär 24,90 $/Monat Monatlich / Jährlich -25 % 30+ Slots / 7 GB+ RAM Anpassbar für große Communities

Vorteile Nachteile ✅ Leistungsstarker AMD EPYC mit 5,40 GHz



✅ 13 Standorte weltweit, darunter Indien und Brasilien



✅ 72-Stunden-Selbstbedienungs-Rückerstattungsrichtlinie



✅ OVHcloud-Anti-DDoS-Schutz ❌ Die Trustpilot- Bewertung von 3,8/5 liegt unter der einiger Mitbewerber



❌ Der Rabattpreis wird bei Verlängerung



wieder auf den Standardpreis zurückgesetzt ❌ Keine spezifische SLA-Vorgabe für die Bearbeitungszeit von Support-Tickets

BESTES HOCHLEISTUNGSFÄHIGES SERVER-HOSTING FÜR „7 DAYS TO DIE“ Shockbyte 5.0 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. Shockbyte bietet Hochgeschwindigkeits-Hosting mit 72-Stunden-Selbstbedienungs-Rückerstattungen und weltweiten Rechenzentren. Probieren Sie Shockbyte aus

3. GTX Gaming [Am besten geeignet für einfaches „7 Days to Die“-Hosting mit festen Preisstufen]

GTX Gaming bietet einen optimierten Ansatz für das „7 Days to Die“-Server-Hosting mit festen Tarifen in US-Dollar. Die Tarife – „Basic“ (11,15 $/Monat), „Medium“ (27,31 $/Monat) und „Large“ (39,41 $/Monat) – umfassen alle 100 GB NVMe-Speicher und enthalten keine versteckten Umrechnungsgebühren. Sie nutzen Premium-Hardware wie Intel 13900K- und AMD Ryzen 7950X3D-CPUs, um sicherzustellen, dass Ihr „7 Days to Die“-Serverhosting verzögerungsfrei bleibt.

Sie eignen sich hervorragend für Spieler, die eine klare Preisgestaltung ohne dynamische Schieberegler wünschen. Das Kontrollpanel umfasst Web-RCON, externe Backups sowie automatisierte Aufgaben für Steam-Updates und Server-Resets. Es ist erwähnenswert, dass dieselbe Hardware und Preistransparenz, die GTX Gaming hier auszeichnet, dem Anbieter auch einen Spitzenplatz in unserer Liste der besten Valheim-Server-Hosting-Anbieter eingebracht hat. Obwohl sie weltweite Abdeckung und eine schnelle Live-Chat-Antwort bieten, solltest du beachten, dass ihr 24-Stunden-Rückerstattungsfenster das kürzeste auf dieser Liste ist.

Planbezeichnung Preis RAM / Steckplätze Speicher Funktionen Basis 11,15 $/Monat 8 GB / 8 Steckplätze 100 GB NVMe Feste Preise in USD; 13900K-CPU Mittel 27,31 $/Monat 12 GB / 16 Steckplätze 100 GB NVMe Ideal für Spiele mit mittlerem Modding-Aufwand Groß 39,41 $/Monat 16 GB / 30 Steckplätze 100 GB NVMe Großer Community-Server

Vorteile Nachteile ✅ Preise in US-Dollar für alle Tarife



✅ Verwendet High-End-Prozessoren wie Intel 13900K oder Ryzen 7950X3D



✅ 100 GB NVMe-SSD in jeder Preisstufe



✅ Umfangreiche Automatisierung geplanter Aufgaben ❌ Kürzeste Rückerstattungsfrist (24 Stunden)



❌ Bei Kündigung verfallen die Rabatte



für den Abrechnungszeitraum ❌ Die SLA für die Verfügbarkeit beträgt 99,7 % und liegt damit unter der einiger Mitbewerber

AM BESTEN GEEIGNET FÜR EINFACHES „7 DAYS TO DIE“-HOSTING MIT FESTEN PREISSTUFEN GTX Gaming 4.9 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. GTXGaming bietet leistungsstarkes 7D2D-Hosting mit Pauschaltarifen in US-Dollar, Hochleistungs-CPUs und 100 GB NVMe. Probieren Sie GTX Gaming aus

4. G-Portal [Das etablierteste Hosting für „7 Days to Die“-Server]

G-Portal ist der weltweit größte Hoster für „7 Days to Die“ und das bereits seit den Anfängen des Spiels. Das Unternehmen nutzt ein slotbasiertes Modell ab 10,38 $ für 30 Tage (6 Slots) und bietet die einzigartige Möglichkeit, Server bereits ab 3,38 $ für nur 3 Tage zu mieten. Dank ihres mehrschichtigen DDoS-Schutzes „Bulwark™ + Corero“ und 50 GB Backup-Speicher gehören sie zu den sichersten Anbietern für 7D2D-Server-Hosting.

Mit ihrer „Gamecloud“-Funktion kannst du sofort zwischen über 100 Spielen wechseln – ideal, wenn du dich entscheidest, stattdessen das beste Palworld-Server-Hosting oder sogar Top-Spiele wie „7 Days to Die“ auszuprobieren. Bitte beachten Sie, dass Zahlungen per Paysafecard nicht erstattungsfähig sind und die Anzahl der Konsolenplätze für PS5 und Xbox auf 8 begrenzt ist.

Name des Tarifs Preis Ressourcen Funktionen Hinweise 6 Plätze 10,38 $/30 Tage 6 Steckplätze / NVMe Bulwark™ DDoS Standard-Monatsmiete 6 Steckplätze (90 Tage) 28,02 $/90 Tage 6 Steckplätze / NVMe 50 GB Backup Bestseller; Crossplay-fähig Individuell Ab 10,38 $ 6–30 Plätze Gamecloud 3-Tage-Verleih verfügbar

Vorteile Nachteile ✅ Weltweit größter 7D2D-Host mit nachweisbarer Erfolgsbilanz



✅ Mehrschichtiger DDoS-Schutz



durch Bulwark™ und Corero ✅ Gamecloud ermöglicht den Wechsel zwischen Spielen



✅ Flexible 3-Tage-Kurzzeitmieten ❌ Die SLA-Verfügbarkeit schwankt zwischen 99 % und 99,9 %



❌ Zahlungen per Paysafecard sind nicht erstattungsfähig



❌ Die Anzahl der Konsolenplätze ist auf 8 begrenzt

BESTES ETABLIERTES SERVER-HOSTING FÜR „7 DAYS TO DIE“ G-Portal 4.8 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. G-Portal bietet sicheres 7D2D-Hosting mit flexiblen Kurzzeitmietoptionen, robustem DDoS-Schutz und der Möglichkeit, zwischen verschiedenen Spielen zu wechseln. Probieren Sie G-Portal aus

5. Host Havoc [Bestes „7 Days to Die“-Server-Hosting in Sachen Zuverlässigkeit]

Host Havoc ist aufgrund seiner SLA-Gutschriftregelung der beste „7 Days to Die“-Server-Hosting-Anbieter in Sachen Zuverlässigkeit und bietet eine Rückerstattung von 5 % der monatlichen Gebühren pro Stunde Ausfallzeit. Die Tarife sind slotbasiert und beginnen bei 10,00 $/Monat für 8 Slots und reichen bis zu 64 Slots für 32,00 $/Monat. Sie garantieren eine durchschnittliche Reaktionszeit auf Support-Tickets von unter 10 Minuten, sodass alle auftretenden Probleme schnell behoben werden. Um zu lernen, wie man einen „7 Days to Die“-Server effektiv betreibt, ist dieses Maß an Support oft entscheidend.

Host Havoc läuft auf Intel Xeon- und AMD Ryzen-CPUs mit 10-Gbit/s-Uplinks und bietet unbegrenzten Speicherplatz sowie Unterstützung für alle Mods. Falls du an anderen Titeln interessiert bist: Host Havoc bietet auch das beste „Ark“-Server-Hosting an. Die 72-Stunden-Geld-zurück-Garantie für neue Bestellungen ist sehr hilfreich, erfordert jedoch die Angabe eines „triftigen Grundes“ über ein Support-Ticket.

Spielautomaten Preis Abrechnungszeitraum Speicherplatz Wert 8 Slots 10,00 $/Monat Monatlich / Jährlich –12 % Unbegrenzt 1,25 $ pro Platz 24 Plätze 17,00 $/Monat Monatlich / Jährlich –12 % Unbegrenzt 0,71 $/Slot 64 Plätze 32,00 $/Monat Monatlich / Jährlich –12 % Unbegrenzt 0,50 $/Slot

Vorteile Nachteile ✅ Die SLA-Gutschriftregelung gleicht Ausfallzeiten



aus ✅ Durchschnittliche Reaktionszeit



des Supports unter 10 Minuten ✅ Unbegrenzter Speicherplatz und Mod-Unterstützung



✅ Hochgeschwindigkeits-Netzwerk-Uplinks mit 10 Gbit/s ❌ In der Werbung



wird kein expliziter Verfügbarkeitsprozentsatz angegeben ❌ Für eine Rückerstattung ist eine Begründung



mit „wahrscheinlichem Grund“ erforderlich ❌ Abrechnungszyklen, die nicht monatlich sind, sind nicht erstattungsfähig

DIE BESTEN „7 DAYS TO DIE“-SERVERHOSTING-ANBIETER FÜR HÖCHSTE ZUVERLÄSSIGKEIT Host Havoc 4.7 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. Host Havoc bietet äußerst zuverlässiges 7D2D-Hosting ab 10 $ pro Monat, ergänzt durch Support-Antworten innerhalb von weniger als 10 Minuten. Probieren Sie Host Havoc aus

6. BisectHosting [Bestbewerteter „7 Days to Die“-Server-Hosting-Anbieter]

BisectHosting hat die höchste Trustpilot-Bewertung auf dieser Liste (4,8/5) und ist der am besten bewertete „7 Days to Die“-Server-Hosting-Anbieter. Die 7D2D-Server-Hosting-Pakete umfassen eine Ein-Klick-Installation für „Die Dunkelheit bricht herein“ und „Das Vermächtnis der Untoten“, was das Modding mühelos macht. Das Unternehmen bietet eine SLA mit einer Verfügbarkeit von 99,97 % sowie einen rund um die Uhr verfügbaren Live-Chat-Support mit einer durchschnittlichen Reaktionszeit von 15 Minuten.

Die Tarife basieren auf dem Arbeitsspeicher (RAM) und beginnen bei 11,99 $/Monat für 4 GB; ich empfehle jedoch den 8-GB-Tarif (23,99 $/Monat) für jeden Server, auf dem Overhaul-Mods laufen. Wenn ihr auf der Suche nach dem günstigsten Minecraft-Server-Hosting seid, ist BisectHosting aufgrund seiner Skalierbarkeit und der großen Auswahl an Standorten oft eine Top-Wahl. Das Unternehmen hat sich auch einen Platz in unserer Liste der besten Terraria-Server-Hosting-Anbieter gesichert, falls ihr eure Aktivitäten ausweiten möchtet. Es ist zu beachten, dass die Rückerstattungsrichtlinie nur für Erstkunden gilt und Verlängerungen davon ausgeschlossen sind.

Tarif Preis RAM / Slots Funktionen Anmerkungen 4 GB 11,99 $/Monat 4 GB / 1–5 Steckplätze NVMe-SSD Standardausführung oder leichte Modifikationen 8 GB 23,99 $/Monat 8 GB / 6–11 Steckplätze NVMe-SSD Beliebt für „Die Dunkelheit bricht herein“ 10 GB 29,99 $/Monat 10 GB / 12–16 Steckplätze NVMe-SSD Am besten geeignet für umfassende Modifikationen

Vorteile Nachteile ✅ Höchste Trustpilot-Bewertung (4,8/5) mit über 25.000 Bewertungen



✅ Ein-Klick-Installation



von „Die Dunkelheit bricht herein“ und „Das Vermächtnis der Untoten“ ✅ Hohe Verfügbarkeit von 99,97 % gemäß SLA mit Verlängerungsoptionen



✅ 22 Standorte weltweit in allen wichtigen Regionen ❌ Rückerstattungsrichtlinie gilt nur für Erstbestellungen



❌ Der 4-GB-Tarif ist für Overhaul-Mods



zu klein ❌ SLA-Entschädigung erfolgt nur in Form von Dienstleistungen, nicht in bar

BESTBEWERTETES „7 DAYS TO DIE“-SERVER-HOSTING BisectHosting 4.6 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. BisectHosting bietet Mod-Installationen mit einem Klick, Support rund um die Uhr und eine SLA mit einer Verfügbarkeit von 99,97 %. Probieren Sie BisectHosting aus

7. 7D2D.net [Bester Spezialist für „7 Days to Die“-Server-Hosting]

7D2D.net ist der einzige Anbieter auf dieser Liste, der sich ausschließlich auf ein einziges Spiel spezialisiert hat, was ihn zur besten spezialisierten Hosting-Option für „7 Days to Die“-Server macht. Die Tarife sind je nach Modpack-Unterstützung gestaffelt: Der M-Tarif (9,99 $/Monat) schaltet „Die Dunkelheit bricht herein“ frei, während der XL-Tarif (29,99 $/Monat) zusätzlich Unterstützung für „Das Vermächtnis der Untoten“ und „CSMM“ bietet. Im Gegensatz zu Shared-VPS-Anbietern nutzen sie Bare-Metal-Hardware mit Intel Xeon-E 2136-Prozessoren und NVMe-SSDs.

Das eigens entwickelte Control Panel bietet Tools zur Spielerverwaltung, einen Editor für Spieleinstellungen sowie Telnet-Zugriff. Für Spieler, die das beste 7 Days to Die-Server-Hosting suchen, das ganz auf das Ökosystem eines einzigen Spiels zugeschnitten ist, ist diese Plattform kaum zu übertreffen. Allerdings gibt es nur 5 Serverstandorte, und im Basis-S-Tarif fehlen FTP-Zugriff und Mod-Unterstützung.

Tarif Preis Plätze Weltgröße Funktionen S 5,99 $/Monat 8 Slots 6K RWG Nur Vanilla; kein FTP/Mods M 9,99 $/Monat 16 Plätze 10.000 RWG Unterstützt „Die Dunkelheit bricht herein“ XL 29,99 $/Monat 64 Plätze Unbegrenzt „Das Vermächtnis der Untoten“ + CSMM

Vorteile Nachteile ✅ Speziell für 7D2D



entwickelte Plattform ✅ Bare-Metal-Hardware, kein gemeinsam genutzter VPS



✅ Gestaffelte Tarife je nach Modpack-Anforderungen



✅ Benutzerdefinierte Tools wie Telnet, RAT und CSMM ❌ Beschränkt auf nur 5 globale Serverstandorte



❌ Im S-Tarif können keine Mods installiert oder FTP



genutzt werden ❌ Kein angegebener SLA-Prozentsatz für die Verfügbarkeit

BESTER SPEZIALIST FÜR „7 DAYS TO DIE“-SERVERHOSTING 7D2D.net 4.5 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. 7D2D.net bietet spezielles „7 Days to Die“-Hosting, das auf komplexe Modpack-Funktionen zugeschnitten ist. Probieren Sie 7D2D.net aus

8. SparkedHost [Das beste günstige Hosting für „7 Days to Die“-Server]

Für alle, die nach dem günstigsten Einstiegspreis suchen, ist SparkedHost der beste preisgünstige „7 Days to Die“-Server-Hosting-Anbieter. Der „Wood“-Tarif beginnt bei nur 4,50 $/Monat für 4 Spieler auf Dual-Xeon-E5-Hardware. Sie können auf die „Enterprise“-Stufe (ab 8,00 $/Monat) mit Ryzen-9-7900-Hardware, DDR5-RAM und NVMe-SSDs upgraden.

Sie bieten eine einzigartige kostenlose 1-Tages-Testversion an, für die keine Kreditkarte erforderlich ist. So kannst du ganz einfach ihr firmeneigenes „Apollo Panel“ ausprobieren und lernen, wie man einen „7 Days to Die“-Server betreibt – ganz ohne Verpflichtung. Während die Budget-Stufe perfekt für das Vanilla-Spiel ist, benötigst du die „Enterprise“-Tarife für umfangreiche Mods wie „Die Dunkelheit bricht herein““. Und wenn Survival-Spiele dein Ding sind: SparkedHost ist auch in unserer Liste der besten „Conan Exiles“-Server-Hosting-Anbieter vertreten, was den Anbieter zu einer soliden Wahl für das gesamte Genre macht.

Der Betrieb eines beliebten Servers kann sogar Türen jenseits des Gaming-Bereichs öffnen – unser Leitfaden zu den besten Online-Nebenjobs zeigt, wie Menschen digitale Fähigkeiten und Communities in Einkommen umwandeln.

Plan Preis RAM / Speicher CPU Funktionen Holz 4,50 $/Monat 4 GB / 50 GB SSD Dual-Xeon Budget; nur Standardkonfiguration Concrete 12,00 $/Monat 6 GB / 100 GB NVMe Ryzen 9 Beste Option im mittleren Preissegment Rebar 24,00 $/Monat 12 GB / 100 GB NVMe Ryzen 9 Großer modifizierter Server

Vorteile Nachteile ✅ Günstigster Einstiegspreis (4,50 $/Monat)



✅ 1-tägige kostenlose Testphase (keine Kreditkarte erforderlich)



✅ Die Enterprise-Stufe nutzt Ryzen 9 7900 & DDR5



✅ Hohe Verfügbarkeit von 99,99 %+ ❌ Die Hardware des „Wood“-Tarifs ist älter und langsamer



❌ Für „Die Dunkelheit bricht herein“ sind höhere Tarife



erforderlich ❌ 10 Standorte bieten nur eine mäßige globale Abdeckung

BESTE PREISGÜNSTIGE SERVER-HOSTING-ANGEBOTE FÜR „7 DAYS TO DIE“ SparkedHost 4.5 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. SparkedHost bietet günstiges Hosting ab 4,50 $ pro Monat mit einer kostenlosen Testphase und NVMe-Upgrades. Probieren Sie SparkedHost aus

9. PingPerfect [Bestes „7 Days to Die“-Server-Hosting für Mods]

PingPerfect ist der offizielle Serveranbieter für „7 Days to Die“ (Update „Storm’s Brewing“) und bietet das beste „7 Days to Die“-Server-Hosting für Mods. Der Mod-Manager ermöglicht die Installation von über 10 umfangreichen Modpacks per Mausklick, darunter „Die Dunkelheit bricht herein“, „Ravenhearst“ und „War3zuk“. Der Anbieter nutzt High-End-Hardware mit bis zu 5,0 GHz+ und bietet beeindruckende 25 Standorte von Rechenzentren weltweit an.

Sie sind ideal für Betreiber von Servern mit vielen Mods, die auf die Unterstützung eines offiziellen Anbieters setzen möchten. Zwar liegen die Preise deutlich über denen der Konkurrenz – ab 15,26 $/Monat für 8 Slots –, doch der Mehrwert liegt in der Breite der Mod-Unterstützung und der weltweiten Reichweite. Du kannst deinen Server auch auf Minecraft umstellen, wenn du der Anleitung zum Betreiben eines Minecraft-Servers folgst.

Tarif Preis RAM / Slots CPU Funktionen 8 Steckplätze 15,26 $/Monat 9 GB / 8 Steckplätze 4,5 GHz Offizieller Partner 15 Steckplätze 34,46 $/Monat 12 GB / 15 Steckplätze 4,5 GHz Modifiziertes Spiel mittlerer Größe 30 Slots 66,41 $/Monat 15 GB / 30 Plätze 5,0 GHz+ Extreme Hardware

Vorteile Nachteile ✅ Offizieller 7D2D-Server-Hosting-Partner



✅ Ein-Klick-Installation für über 10 der wichtigsten Modpacks



✅ Das „Extreme“-Paket bietet eine CPU-Leistung



von 5,0 GHz+ ✅ 25 Rechenzentrumsstandorte weltweit ❌ Höhere Preise als bei den meisten Mitbewerbern



❌ Keine Angabe zum SLA-Prozentsatz



für die Verfügbarkeit ❌ Wallet-Guthaben sind nicht erstattungsfähig

DAS BESTE 7 DAYS TO DIE-SERVER-HOSTING FÜR MODS PingPerfect 4.5 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. PingPerfect bietet offizielles 7DTD „Storm’s Brewing“-Hosting mit zuverlässigem Mod-Support und 25 Rechenzentren. Probieren Sie PingPerfect aus

10. Gleichgültiger Brokkoli [Bestes „7 Days to Die“-Server-Hosting mit unbegrenztem RAM]

„Gleichgültiger Brokkoli“ ist der beste „7 Days to Die“-Serverhosting-Anbieter für unbegrenzten Arbeitsspeicher, da alle Tarife 64–128 GB Server-Arbeitsspeicher über alle Instanzen hinweg bündeln. Das bedeutet, dass Sie nur durch die Spieleranzahl begrenzt sind, nicht durch RAM-Obergrenzen – ideal für umfangreiche Mods, die enorme Mengen an Speicher beanspruchen. Sie bieten eine kostenlose 2-Tage-Testphase ohne Kreditkartenangabe sowie eine großzügige 7-tägige Geld-zurück-Garantie für Neukunden.

Die Tarife beginnen bei 12,99 $/Monat für 12 Spieler und beinhalten Bulwark™ sowie Corero-DDoS-Schutz. Zwar stehen 16 Standorte weltweit zur Auswahl, die Abrechnung erfolgt jedoch ausschließlich monatlich, und es gibt keine Langzeitrabatte. Es ist eine hervorragende Wahl, wenn du Wert auf Einfachheit und hohe Ressourcenverfügbarkeit legst.

Tarif Preis Slots Funktionen Anmerkungen 12 Spieler 12,99 $/Monat 12 Slots Unbegrenztes RAM 2-tägige kostenlose Testphase 16 Spieler 16,99 $/Monat 16 Slots Unbegrenztes RAM Beliebtester Tarif 64 Spieler 32,99 $/Monat 64 Slots Unbegrenztes RAM Ideal für umfangreiche Mods

Vorteile Nachteile ✅ Unbegrenztes RAM bei allen Tarifstufen



✅ 2-tägige kostenlose Testphase (keine Kreditkarte erforderlich)



✅ 7-tägige Geld-zurück-Garantie (Neukunden)



✅ Hochwertiger Bulwark™ + Corero DDoS-Schutz ❌ Keine Rabatte bei langfristigen Abrechnungszeiträumen



❌ Keine Angabe zum SLA-Prozentsatz



für die Verfügbarkeit ❌ Support erfolgt hauptsächlich über Discord

BESTES SERVER-HOSTING FÜR „UNCAPPED RAM 7 DAYS TO DIE“ Indifferent Broccoli 4.3 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. Indifferent Broccoli bietet Hosting mit unbegrenzten RAM-Pools, einer kostenlosen 2-tägigen Testphase und einer 7-tägigen Geld-zurück-Garantie. Probieren Sie „Indifferent Broccoli“ aus

11. Nitrado [Bestes „7 Days to Die“-Server-Hosting für Crossplay]

Nitrado ist die erste Wahl für das beste „7 Days to Die“-Server-Hosting mit Crossplay-Unterstützung, das Gruppen auf PC, Xbox und PlayStation 5 gleichzeitig unterstützt. Nitrado gehört weltweit zu den etabliertesten Plattformen und bietet sowohl Abonnement- als auch Prepaid-Abrechnungsoptionen an, was bedeutet, dass bei der Wahl der Prepaid-Option kein Risiko einer automatischen Verlängerung besteht.

Die Tarife beginnen bei 12,99 $ für 30 Tage und beinhalten Server-Backups für mehr als 3 Monate sowie DDoS-Schutz. Sie können zwischen über 100 verschiedenen Spielen wechseln, was Ihnen die Flexibilität gibt, jederzeit andere Survival-Titel auszuprobieren – und diese Flexibilität ist einer der Gründe, warum sich Nitrado auch einen Platz in unserer Übersicht der besten „Project Zomboid“-Server-Hosting -Anbieter gesichert hat. Beachten Sie jedoch, dass Nitrado keine ausdrückliche Geld-zurück-Garantie anbietet und die Trustpilot-Bewertung niedriger ist als bei vielen Mitbewerbern.

Tarif Preis Plätze Funktionen Abrechnung 8 Plätze 12,99 $ / 30 Tage 8 Plätze Crossplay zwischen PC und Konsole Prepaid/Abonnement 8 Plätze (90 Tage) 35,49 $ / 90 Tage 8 Plätze Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis auf lange Sicht Prepaid/Abonnement Individuell Ab 3,29 $ 8–200 Plätze Vollständig konfigurierbar 3–365 Tage

Vorteile Nachteile ✅ Crossplay-Unterstützung



für PC, Xbox und PS5 ✅ Prepaid-Abrechnungsoption (keine automatische Verlängerung)



✅ Wechsel zwischen über 100 verschiedenen Spielen



✅ Automatische Server-Backups über 3+ Monate ❌ Keine angegebene Geld-zurück-Garantie



❌ Trustpilot- Bewertung von 3,9/5 liegt unter dem Durchschnitt



❌ Kein spezifischer SLA-Prozentsatz für die Verfügbarkeit

BESTES CROSSPLAY-HOSTING FÜR DEN SERVER „7 DAYS TO DIE“ Nitrado 4.3 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. Nitrado bietet flexible Prepaid-Abrechnungsmöglichkeiten und die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Spielen zu wechseln. Probieren Sie Nitrado aus

Anbieter-Vergleichstabelle

Die Auswahl des richtigen 7D2D-Server-Hostings wird viel einfacher, wenn alles an einem Ort zusammengefasst ist. Das beste „7 Days to Die“-Server-Hosting sieht unterschiedlich aus, je nachdem, ob du eine kleine Vanilla-Gruppe oder eine vollständig modifizierte Community betreibst. Deshalb haben wir die wichtigsten Variablen in einer Übersicht zusammengefasst.

Funktion Godlike.Host Shockbyte GTX Gaming G-Portal Host Havoc BisectHosting 7D2D.net SparkedHost PingPerfect Gleichgültiger Brokkoli Nitrado Startpreis 31,99 $/Monat 11,99 $/Monat 11,15 $/Monat 10,38 $/30 Tage 10,00 $/Monat 11,99 $/Monat 5,99 $/Monat 4,50 $/Monat 15,26 $/Monat 12,99 $/Monat 12,99 $/30 Tage Preismodell Planbasiert RAM + Steckplätze Pro RAM Pro Steckplatz Pro Steckplatz Pro Steckplatz Pro RAM Pauschal Pro RAM Pro Steckplatz Pro Spieler Pro Steckplatz Kostenlose Testversion ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ ✓ ✓ ✗ Standorte 10+ 13 22 14 13 21 5 10 25 16 9 Trustpilot 4,5/5 3,8/5 4,7/5 4,5/5 4,7/5 4,8/5 4,3/5 4,8/5 4,6/5 4,4/5 3,9/5 Am besten geeignet für Leistung und Funktionen Preis-Leistungs-Verhältnis Einfachheit Sicherheit Zuverlässigkeit Bewertungen Spezialisten Budget Mods RAM Crossplay

* Die Startpreise stammen direkt von den offiziellen Websites der jeweiligen Anbieter zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels. † Geld-zurück-Garantien gelten in der Regel nur für Erstbestellungen.

Vergleich der Funktionen beim „7 Days to Die“-Server-Hosting

Bei der Auswahl des besten Server-Hostings für „7 Days to Die“ müssen bestimmte technische Merkmale berücksichtigt werden, die sich auf die Stabilität der Mods und die Servergeschwindigkeit auswirken. NVMe-SSD-Speicher ist entscheidend für ein schnelleres Laden der Mods, während geplante Neustarts unerlässlich sind, um die bekannten Speicherlecks des Spiels in den Griff zu bekommen. Die folgende Matrix zeigt, wie die einzelnen Anbieter in diesen Schlüsselkategorien abschneiden.

Merkmal Godlike.Host Shockbyte GTX Gaming G-Portal Host Havoc Bisect 7D2D.net Sparked PingPerfect Broccoli Nitrado Workshop-Unterstützung ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1-Klick-Installation ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ NVMe-SSD ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ DDoS-Schutz ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Automatische Backups ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Geplante Aufgaben ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✗ Live-Chat rund um die Uhr ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✗ ✗ Spielwechsel ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ Unbegrenzte Spielplätze ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✓

* Die Angaben entsprechen den Informationen des Anbieters zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels – bitte überprüfen Sie diese vor dem Kauf stets noch einmal.

Mindestanforderungen an den Server für „7 Days to Die“

Das Verständnis der Mindestanforderungen an den Server ist ein wesentlicher Aspekt bei der Suche nach dem besten „7 Days to Die“-Server-Hosting für Ihre Bedürfnisse. Die Hardwareanforderungen ändern sich erheblich, sobald Sie über das Standardspiel hinausgehen, da umfangreiche Modpacks wie „Die Dunkelheit bricht herein“ während aktiver Spielsitzungen regelmäßig 8 GB bis 12 GB RAM beanspruchen. Es ist außerdem wichtig zu beachten, dass „7D2D“ bei lang andauernden Spielsitzungen Speicherlecks entwickelt; daher wird dringend empfohlen, alle 6 bis 12 Stunden automatische Neustarts zu planen.

Jedes größere Modpack kann 1–5 GB Speicherplatz beanspruchen, weshalb NVMe-SSD-Speicher unerlässlich ist, um die Ladezeiten beim Start zu verkürzen. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die empfohlenen Spezifikationen für verschiedene Anwendungsfälle.

Anwendungsfall RAM CPU Speicher Anmerkungen Standard (2–8) 2–4 GB Dual-Core 3,0+ 5–15 GB SSD 2 GB sind die absolute Mindestanforderung Kleine Gruppe + Mods 4–6 GB Quad-Core 3,0+ 15–30 GB SSD NVMe für Mods empfohlen Gemeinschaft (15–30) 6–10 GB Quad-Core 3,5+ 30–60 GB NVMe Geplante Neustarts empfohlen Großer Modded-Server (30+) 10–16 GB Sechs-Kern 3,8+ 60–100 GB NVMe Automatische Neustarts erforderlich Maximal (64+) 16+ GB Ryzen 9 / EPYC 100+ GB NVMe DDR5 und NVMe sind unerlässlich

So wählen Sie das richtige Server-Hosting für „7 Days to Die“ aus

Bei der Auswahl des besten Hosting-Anbieters für einen „7 Days to Die“-Server müssen mehrere wichtige Faktoren berücksichtigt werden, darunter die RAM-Zuweisung, die Mod-Unterstützung und der Serverstandort. Im Folgenden finden Sie eine Übersicht darüber, worauf Sie achten sollten, wenn Sie erfahren möchten, wie man einen „7 Days to Die“-Server hostet, und Ihre Entscheidung treffen.

RAM-Anforderungen (7 Days to Die ist sehr speicherintensiv)

Die besten Hosting-Anbieter für „7 Days to Die“-Server haben alle eines gemeinsam: großzügige RAM-Zuweisungen. Dieses Spiel gehört zu den speicherintensivsten im Survival-Genre. Während „Minecraft“ oft schon mit 1–2 GB läuft, benötigen Sie für einen modifizierten „7D2D“-Server mindestens 4 GB RAM. Overhaul-Mods erhöhen diesen Bedarf erheblich und verbrauchen oft jeweils zusätzlich 1–3 GB. Da das Spiel dazu neigt, Speicherlecks zu entwickeln, ist es unerlässlich, einen Host zu nutzen, der geplante Neustarts unterstützt, um die Stabilität Ihres Servers langfristig zu gewährleisten.

Unterstützung für Steam-Workshop-Mods

Modding spielt beim Hosting von „7 Days to Die“-Spielservern eine zentrale Rolle, und Anbieter sollten die Installation mühelos gestalten. Die meisten der besten „7 Days to Die“-Serverhosting-Anbieter bieten die Installation per Workshop-ID mit einem Klick oder manuelle Datei-Uploads per FTP an. Overhaul-Pakete wie „Das Vermächtnis der Untoten“ sind sehr umfangreich und benötigen oft 2–10 GB Speicherplatz. Achte darauf, dass dein Anbieter NVMe-SSD-Speicher anbietet, da dieser die Ladezeit dieser großen Karten drastisch verkürzt.

Serverstandort und Latenz

Um das beste Hosting für einen „7 Days to Die“-Spielserver zu finden, muss man mehr als nur den Preis und den Arbeitsspeicher berücksichtigen. Der Standort des Servers hat direkten Einfluss auf Ihren Ping im Spiel, und obwohl „7 Days to Die“ weitaus weniger anspruchsvoll ist als ein rasanter Shooter, führt bereits eine Latenz von über 200 ms zu Synchronisationsfehlern im Kampf. Sie sollten ein Rechenzentrum wählen, das geografisch gesehen der Mehrheit Ihrer Spieler am nächsten liegt.

25 Standorte: PingPerfect (weltweit führend)

PingPerfect (weltweit führend) 22 Standorte: GTX Gaming

GTX Gaming 21 Standorte: BisectHosting

BisectHosting 16 Standorte: Gleichgültiger Brokkoli

Gleichgültiger Brokkoli 13 Standorte: Shockbyte, Host Havoc (am stärksten für AU/APAC)

Preismodell: RAM-basiert vs. Slot-basiert

Es gibt zwei gängige Preismodelle für das Hosting von „7 Days to Die“-Servern, deren Kenntnis entscheidend ist, um zu verstehen, wie man einen „7 Days to Die“-Server hostet.

RAM-basiert: Sie zahlen für garantierten Arbeitsspeicher, was für Server mit Mods dringend zu empfehlen ist, da so sichergestellt ist, dass Sie über die erforderlichen Ressourcen verfügen, um hohe Mod-Belastungen zu bewältigen.

Sie zahlen für garantierten Arbeitsspeicher, was für Server mit Mods dringend zu empfehlen ist, da so sichergestellt ist, dass Sie über die erforderlichen Ressourcen verfügen, um hohe Mod-Belastungen zu bewältigen. Slot-basiert: Sie zahlen pro Spieler-Slot. Dies ist oft günstiger für kleine „Vanilla“-Gruppen, allerdings wird bei diesen Tarifen für Mod-Sessions manchmal zu wenig RAM zugewiesen.

Geplante Neustarts und Speicherverwaltung

Jeder Anwärter auf den Titel des besten „7 Days to Die“-Server-Hostings sollte geplante Neustarts unterstützen . Speicherlecks sammeln sich über 12 bis 24 Stunden an und beeinträchtigen die Leistung, bis der Server aktualisiert wird. Automatische tägliche Backups sind ebenso unerlässlich, da Weltkorruption eine bekannte Gefahr im „7D2D“-Multiplayer ist, die zu dauerhaftem Datenverlust führen kann.

Rückerstattungsrichtlinien und Geld-zurück-Garantien

Nicht alle 7D2D-Server-Hosting -Anbieter sind gleichermaßen großzügig, wenn es nicht klappt. Bevor Sie Ihre Kreditkartendaten angeben, sollten Sie genau wissen, wie viel Spielraum Sie haben, um einen Host zu testen und bei Bedarf auszusteigen.

14-Tage-Geld-zurück-Garantie: 7D2D.net

7D2D.net 7-Tage-Geld-zurück-Garantie: Gleichgültiger Brokkoli

Gleichgültiger Brokkoli 72-Stunden-Geld-zurück-Garantie: Godlike.Host, Shockbyte, G-Portal, PingPerfect, Nitrado, Host Havoc (begründeter Grund erforderlich)

Godlike.Host, Shockbyte, G-Portal, PingPerfect, Nitrado, Host Havoc (begründeter Grund erforderlich) 48-Stunden-Geld-zurück-Garantie: BisectHosting, SparkedHost

BisectHosting, SparkedHost 24-Stunden-Geld-zurück-Garantie: GTX Gaming (nach 24 Stunden nach Ermessen des Managers)

* Achtung: Die meisten Garantien gelten nur für Erstbestellungen und erfordern oft die Angabe eines „triftigen Grundes“ gegenüber dem Support.

Fazit: Welchen „7 Days to Die“-Server-Host solltest du wählen?

Bei der Auswahl des richtigen Server-Hostings für „7 Days to Die“ gilt es, ein Gleichgewicht zwischen Leistung, Mod-Unterstützung und Ihrem Budget zu finden.

Bester 7 Days to Die -Serverhosting-Anbieter insgesamt: Godlike.Host

Godlike.Host Bestes leistungsstarkes „7 Days to Die“-Server-Hosting: Shockbyte

Shockbyte Bester Anbieter für einfaches „ 7 Days to Die “-Hosting mit festen Tarifen: GTX Gaming

GTX Gaming Bester etablierter „7 Days to Die“-Server-Hosting-Anbieter: G-Portal

G-Portal Bestes „7 Days to Die“-Server-Hosting in puncto Zuverlässigkeit: Host Havoc

Host Havoc Bestbewertetes „7 Days to Die“-Server-Hosting: BisectHosting

BisectHosting Bester spezialisierter „7 Days to Die“-Server-Hosting-Anbieter: 7D2D.net

7D2D.net Das günstigste „7 Days to Die“-Server-Hosting: SparkedHost

SparkedHost Bestes „7 Days to Die“-Server-Hosting für Mods: PingPerfect

PingPerfect Bestes „7 Days to Die“-Server-Hosting mit unbegrenztem RAM: Gleichgültiger Brokkoli

Gleichgültiger Brokkoli Bestes „7 Days to Die“-Server-Hosting für Crossplay: Nitrado

Es ist wichtig, dass Sie sich vor dem Abschluss eines Abonnements auf der offiziellen Website des jeweiligen Anbieters über die aktuellen Preise und RAM-Spezifikationen informieren, um sicherzustellen, dass Sie das für Ihre Anforderungen optimale „7 Days to Die“-Server-Hosting erhalten.

Bester 7 Days to Die-Server-Hosting-Anbieter insgesamt Godlike.Host 5.0 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. Godlike.Host vereint Ryzen 9 9950X3D-Hardware, eine einfache Modpack-Verwaltung, automatische Backups und einen reaktionsschnellen 24/7-Support für „7 Days to Die“-Spieler. Besuchen Sie Godlike.Host

Häufig gestellte Fragen