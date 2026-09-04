Ist Printify seriös? Ehrliche Bewertung 2026

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Ja, Printify ist eine seriöse Print-on-Demand-Plattform. Wenn Sie sich also fragen, ob Printify ein Betrug ist, lautet die kurze Antwort: Nein. Die Plattform ermöglicht es Verkäufern, individuelle Produkte zu entwerfen und zu verkaufen, ohne im Voraus Lagerbestände anlegen zu müssen. Allerdings können die Qualität der Auftragsabwicklung, die Liefergeschwindigkeit und der Kundensupport variieren, da die Bestellungen von unabhängigen Druckdienstleistern bearbeitet werden.

Anstatt jedes Produkt selbst herzustellen, verbindet Printify Online-Shops mit Druckdienstleistern, die Bestellungen erst nach dem Kauf durch die Kunden produzieren, verpacken und versenden. Dies senkt den Bedarf an Vorabinvestitionen in Lagerbestände und ermöglicht es Verkäufern gleichzeitig, Anbieter nach Produkt, Preis, Standort und verfügbaren Bewertungen zu vergleichen.

In diesem Printify-Testbericht erklären wir, was Printify ist, wie es funktioniert, was es kostet, was Verkäufer über Produktqualität, Versand, Rückerstattungen und Kundensupport wissen sollten, und geben eine fundierte Antwort auf die Frage „Ist Printify seriös?“.

JETZT ANMELDEN 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Printify Print-on-Demand-Fulfillment-Plattform Printify wird seit 2015 von Printify, Inc. mit Sitz in Riga, Lettland, und San Francisco, Kalifornien, betrieben und verfügt über eine Trustpilot-Bewertung von 4,5 Sternen basierend auf über 7.500 Bewertungen. Verkäufer verbinden einen kostenlosen Shopify-, Etsy- oder anderen Shop und zahlen lediglich die Produktions- und Versandkosten pro Bestellung über ein Netzwerk von mehr als 90 Druckdienstleistern. Vorteile Kostenloser Einstieg – kein Lagerbestand, keine Vorabkosten

Über 2.000 Produkte, die von über 90 Druckdienstleistern weltweit bereitgestellt werden

Kostenloser Ersatz oder Rückerstattung innerhalb von 30 Tagen bei einem echten Mangel Nachteile Die Druckqualität und die Bearbeitungszeit variieren je nach Anbieter

Der Kundensupport wirkt manchmal eher „bot-orientiert“, und zu Stoßzeiten wird von langen Wartezeiten berichtet.

Nicht von der BBB akkreditiert; es liegen einige unbeantwortete Beschwerden vor

Ist Printify sicher?

Für Verkäufer, die sich fragen: „Ist Printify seriös und sicher in der Nutzung?“, gilt: Printify ist ein seriöses, international tätiges Unternehmen mit etablierten Shop-Integrationen in beliebte Vertriebskanäle und einem großen Kundenstamm.

Für die Einrichtung eines Basiskontos ist lediglich eine E-Mail-Adresse erforderlich. Für Zahlungen, die Einhaltung steuerlicher Vorschriften, angeschlossene Vertriebskanäle, Affiliate-Aktivitäten oder bestimmte Printify-Funktionen können jedoch zusätzliche Informationen erforderlich sein. Bei der Abwicklung einer Bestellung können relevante Kunden- und Versanddaten an den für diese Bestellung zuständigen Anbieter weitergegeben werden.

Ist Printify ein Betrug? Es gibt keine eindeutigen Anzeichen dafür, dass es sich um einen Betrug handelt. Dennoch sollten Sie vor der Annahme von Bestellungen die Produktkosten, Versandkosten, Shop-Gebühren, Rückerstattungsbedingungen und Anbieterinformationen prüfen.

Das größte praktische Problem sind die Unterschiede zwischen den Anbietern. Da Printify mit unabhängigen Druckanbietern statt mit einer zentralen Fabrik zusammenarbeitet, können Produktqualität und Produktionszeiten je nach Produkt und Anbieter variieren.

Wie funktioniert Printify?

Die Anmeldung bei Printify dauert nur wenige Minuten und ist völlig kostenlos – eine Kreditkarte ist nicht erforderlich.

Erstellen Sie ein kostenloses Konto – Sie benötigen lediglich eine E-Mail-Adresse. Verbinden Sie einen bestehenden Shop (auf Shopify, Etsy, eBay, WooCommerce usw.) oder starten Sie stattdessen einen kostenlosen Pop-up-Shop. Wählen Sie ein Produkt aus dem Katalog mit über 2.000 Artikeln aus und nutzen Sie den „Product Creator“, um ein Design hinzuzufügen oder ein völlig neues zu erstellen. Veröffentlichen Sie das Angebot in Ihrem verbundenen Shop. Bestellen Sie einige Produktmuster, bevor Sie live gehen.

Für bestimmte Vertriebskanäle, zahlungsbezogene Funktionen, Affiliate-Aktivitäten oder regionale Anforderungen sind möglicherweise zusätzliche Identitäts-, Zahlungs- oder Steuerdaten erforderlich.

Verkaufen Sie ohne Lagerbestand Printify 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Verbinden Sie einen kostenlosen Shop und beginnen Sie mit dem Verkauf – Sie zahlen lediglich die Produktions- und Versandkosten pro Bestellung, ein Lagerbestand ist nicht erforderlich. JETZT ANMELDEN

Meine Erfahrungen mit Printify

Ich ging mit der Erwartung an diesen Printify-Testbericht heran, dass der Einstieg in den Print-on-Demand-Bereich eine steile Lernkurve mit sich bringen würde, doch die Plattform erwies sich als wirklich intuitiv – selbst ohne Vorkenntnisse im Bereich Design oder E-Commerce. Das macht Printify zu einer der besten Möglichkeiten für einen Online-Nebenjob, die man sich aussuchen kann.

Die Anbindung eines bestehenden Shopify-Shops erforderte nur wenige Klicks, um den Produktkatalog zu synchronisieren. Der entscheidende Moment war der Vergleich von zwei bis drei Druckdienstleistern für dasselbe T-Shirt-Design, bevor eine Entscheidung getroffen wurde, wobei die Qualität der Muster gegen die Grundkosten abgewogen wurde – eine häufig empfohlene Vorgehensweise, jedoch kein garantiertes Ergebnis.

Die Qualität des Endprodukts war gut, und die Bestellung wurde nahezu innerhalb des angegebenen Produktionszeitraums versandt. Der ehrliche Nachteil: Der Kundensupport wirkte sehr automatisiert und zeigte zunächst vorgeschlagene Artikel aus dem Hilfe-Center an, bevor man mit einem Mitarbeiter verbunden wurde. Das ist eine immer wiederkehrende Beschwerde in Bewertungen, unabhängig von der Kritik am Kernprodukt, aber da es mir nichts ausmacht, Artikel zu lesen, war das für mich kein großes Problem.

Printify im Überblick

Wenn Sie sich fragen, „Was ist Printify?“ und wie es funktioniert, finden Sie hier die wichtigsten Fakten auf einen Blick:

📱 Name des Dienstes Printify ⭐ Unsere Bewertung 4,5/5 (Trustpilot) 🛍️ Kategorie Print-on-Demand (POD) / E-Commerce-Fulfillment 🎯 Plattformen Web + iOS/Android-App zur Bestellverwaltung; lässt sich in Shopify, Etsy, eBay und weitere Plattformen integrieren 💰 Preis Kostenlos (0 $/Monat); Premium 39 $/Monat (24,99 $/Monat bei jährlicher Abrechnung); Enterprise nach Maß 🚀 Geschwindigkeit Durchschnittliche Produktionszeit: 2–5 Werktage 🌍 Verfügbarkeit Versand in die meisten Länder weltweit; es gilt eine kurze Liste mit eingeschränkten Zielorten 👤 Empfehlungsprogramm Ja – pauschaler Bonus von 20 $ pro geworbener Anmeldung, plus ein separates 5-%-Partnerprogramm 👍 Am besten geeignet für Einzelbestellungen und Verkäufer, die Produktideen ohne Lagerrisiko testen möchten

Typische Anzeichen für Betrug: Ist Printify seriös oder sollte man es meiden?

Wer sich fragt: „Ist Printify ein Betrug?“, kann sich den Hintergrund des Unternehmens ansehen: Es gibt einen echten, überprüfbaren Betreiber an, hat über 10 Millionen Händler und über die Fusion mit Printful im Jahr 2024 wurde von großen Anwaltskanzleien und der Fachpresse berichtet – das ist nicht das Profil eines unseriösen Anbieters.

Der häufigste Grund, warum Menschen das Unternehmen fälschlicherweise für einen Betrug halten , ist das Modell, bei dem man kostenlos starten kann und kein Lagerbestand erforderlich ist – für einen Erstverkäufer kann das „zu schön, um wahr zu sein“ klingen.

Im Print-on-Demand-Bereich gibt es tatsächlich unseriöse Akteure, daher ist eine gewisse Skepsis durchaus berechtigt. Angesichts der Unternehmenspräsenz, der Fusion und der dokumentierten Rückerstattungsrichtlinien können Verkäufer, die sich fragen, „ob Printify sicher ist“, darauf vertrauen, dass es sich um ein seriöses Tool handelt.

Warum fragen die Leute: „Ist Printify seriös?“

Die Leute suchen nach „Ist Printify seriös?“ oder fragen „Ist Printify ein Betrug?“, vor allem weil das Modell ohne Lagerbestand für Erstverkäufer ungewohnt ist.

Faktoren, die tatsächlich belegen, dass Printify seriös ist: über 10 Millionen Händler, eine Fusion im Jahr 2024, die bedeutend genug war, um die Aufmerksamkeit großer Anwaltskanzleien und der Fachpresse auf sich zu ziehen, eine dokumentierte und eingehaltene Richtlinie für Nachdrucke und Rückerstattungen sowie eine nachweisbare Unternehmenspräsenz in Riga und San Francisco.

Verkaufen Sie ohne Lagerbestand Printify 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Verbinden Sie einen kostenlosen Shop und beginnen Sie mit dem Verkauf – Sie zahlen lediglich die Produktions- und Versandkosten pro Bestellung, ein Lagerbestand ist nicht erforderlich. JETZT ANMELDEN

Sicherheitsbedenken bei Printify: Was Nutzer wissen sollten

Sich vor Betrug zu schützen ist nicht dasselbe wie völlig sorgenfrei zu sein – wenn man versteht, „wie Printify im Alltag funktioniert“, kann man realistische Erwartungen entwickeln.

Anforderungen an persönliche Daten

Für die Anmeldung ist lediglich eine E-Mail-Adresse erforderlich – für den kostenlosen Tarif sind weder Kreditkarte, Bankkonto noch Sozialversicherungsnummer nötig. Zahlungsdaten werden nur erfasst, wenn Sie auf Premium oder Enterprise upgraden; durch die Anbindung eines Vertriebskanals werden Produkt- und Bestelldaten über eine API weitergegeben, und beim Abschluss einer Bestellung wird die Lieferadresse des Kunden an den zugewiesenen Druckdienstleister übermittelt.

Externe Druckdienstleister

Im Gegensatz zu einigen Websites wie Printify, die sich auf eine einzige Fabrik stützen, läuft die Produktion hier über ein Netzwerk von mehr als 90 unabhängigen Druckdienstleistern in über 140 Standorten statt in einer einzigen Fabrik – dies ist der wesentliche strukturelle Grund dafür, dass Qualität und Geschwindigkeit je nach Produkt und Anbieter variieren können.

Eine allgemein empfohlene Vorgehensweise: Bestellen Sie für ein bestimmtes Produkt ein Muster bei Ihren 2–3 bevorzugten Anbietern, bevor Sie es live veröffentlichen.

Bewährte Verfahren zur Kontosicherheit

Verwenden Sie ein einzigartiges Passwort, aktivieren Sie jede verfügbare Zwei-Faktor-Authentifizierung, seien Sie vorsichtig, wem Sie Zugriff auf die Anmeldedaten Ihres Shops oder der API gewähren, und überprüfen Sie regelmäßig, welche Vertriebskanäle mit Ihrem Konto verknüpft sind.

Internationale Versandbeschränkungen

Was den Versand betrifft, sollten Händler, die sich fragen, ob „Printify sicher ist“, beachten, dass die Versandbeschränkungen von Printify aus rechtlichen Gründen nur für eine kleine Liste von Ländern gelten.

Für Kuba, den Iran, Nordkorea und die Krim sowie für Russland, Weißrussland und die Ukraine gelten Versandbeschränkungen, jedoch keine Beschränkungen hinsichtlich des Wohnsitzes des Verkäufers – sie legen fest, welche Kunden eines Händlers eine Bestellung erhalten können, nicht aber, aus welchen Ländern ein Händler verkaufen darf.

Das Kleingedruckte auf einen Blick

Ein kostenloser Nachdruck oder eine Rückerstattung gilt nur innerhalb von 30 Tagen nach Lieferung und nur bei einem echten Herstellungsfehler oder einer Beschädigung – nicht, wenn ein Kunde die falsche Größe oder Farbe bestellt hat. Ein automatisierter Qualitätskontroll-Scan kennzeichnet offensichtlich niedrigauflösende Designdateien vor der Produktion, erkennt jedoch nicht jedes mögliche Problem mit der Druckqualität.

Kundensupport

Ein aktiver Kundensupport ist ein weiterer Faktor, der zur Sicherheit von Printify beiträgt: Es stehen ein rund um die Uhr verfügbarer Live-Chat und ein Selbsthilfe-Helpcenter zur Verfügung. Telefonischer Support wird nicht angeboten.

Rezensenten beschreiben den Live-Chat häufig als „bot-lastig“ – er zeigt zunächst vorgeschlagene Hilfe-Center-Artikel an, bevor eine Verbindung zu einem menschlichen Mitarbeiter hergestellt wird; eine häufig genannte Beschwerde beschreibt eine Wartezeit von etwa 40 Minuten während einer Stoßzeit.

Allerdings berichten viele Rezensenten von schnellen und freundlichen Lösungen, sobald sie mit einem Mitarbeiter verbunden sind, und die Premium-/Enterprise-Tarife beinhalten Prioritätsstufen beim Support.

Verkaufen Sie ohne Lagerbestand Printify 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Ist Printify seriös? Verbinden Sie einen kostenlosen Shop und beginnen Sie mit dem Verkauf – Sie zahlen lediglich die Produktions- und Versandkosten pro Bestellung, ein eigener Lagerbestand ist nicht erforderlich. JETZT ANMELDEN

So funktionieren die Preise und Gewinnspannen bei Printify

Wenn Sie sich über die Kosten bei Printify informieren, sollten Sie bedenken, dass der kostenlose Tarif zwar keine monatliche Abonnementgebühr beinhaltet, beim Verkauf jedoch Produkt-, Versand- und Bearbeitungsgebühren anfallen.

Verkäufer legen ihre eigenen Verkaufspreise fest, daher handelt es sich bei dem nach der Auftragsabwicklung verbleibenden Betrag um eine Bruttodifferenz und nicht um einen garantierten Gewinn. Der kostenlose Tarif kostet 0 $ pro Monat; ein Upgrade auf Premium (39 $ pro Monat oder 24,99 $ pro Monat bei jährlicher Abrechnung) schaltet einen Produktrabatt von bis zu 33 % frei.

Beispiel:

Verkaufspreis: 24,99 $.

Abwicklungskosten für das Produkt: 8,77 $.

Differenz vor Versand- und sonstigen Kosten: 16,22 $.

Diese 16,22 $ stellen keinen Nettogewinn dar. Versandkosten, Zahlungsgebühren, Shop-Gebühren, Steuern, Rabatte, Werbung, Rückerstattungen und Rücksendungen können den Endbetrag verringern. Betrachten Sie das Beispiel als Veranschaulichung, die sich auf ein bestimmtes Produkt und einen bestimmten Anbieter bezieht, und nicht als typisches oder garantiertes Ergebnis.

Druckqualität und Produktpalette

Die Produktqualität kann variieren, da Printify mit unabhängigen Druckdienstleistern zusammenarbeitet und nicht über eine zentrale Produktionsstätte verfügt. Je nach Anbieter und Bestimmungsort kann sich ein und derselbe Produkttyp hinsichtlich Stoffgefühl, Druckqualität, Verpackung, Produktionszeit und Versandabwicklung unterscheiden.

Im Vergleich zu anderen Websites wie Printify bietet die Plattform einen der umfangreichsten Produktkataloge in den Bereichen Bekleidung, Accessoires und Haushaltswaren.

Sofern verfügbar, können Qualitätsprüfungen des Designs Dateien mit niedriger Auflösung oder ungeeignete Dateien vor der Produktion kennzeichnen, doch automatisierte Prüfungen können das endgültige Erscheinungsbild nicht garantieren. Deshalb ist die Bestellung eines Musters der zuverlässigste Weg, ein Produkt zu beurteilen, bevor es für Kunden zum Verkauf angeboten wird.

Tipps, um Printify optimal zu nutzen

Sobald Sie die Frage „Ist Printify seriös?“ im Hinblick auf Ihre Geschäftsziele beantwortet haben, ist die wichtigste Maßnahme, ein physisches Muster bei Ihren 2–3 besten in Frage kommenden Druckdienstleistern zu bestellen, bevor Sie ein Produkt live veröffentlichen.

Hier sind einige weitere Tipps:

Nutzen Sie den integrierten Gewinnrechner, um Ihre Marge zu überprüfen, bevor Sie einen Verkaufspreis festlegen.

um Ihre Marge zu überprüfen, bevor Sie einen Verkaufspreis festlegen. Wechseln Sie erst dann auf Premium um, wenn das Auftragsvolumen dies rechtfertigt – der Rabatt lohnt sich vor allem bei höheren Auftragsmengen.

Speichern Sie Ihre Designdateien in voller Auflösung, um einen vermeidbaren Nachdruck zu vermeiden.

Nutzen Sie „Printify Choice Global Fulfillment“, sofern dies möglich ist, damit Bestellungen lokal produziert statt international versendet werden können.

Preise und Anbieter-Rabatte ändern sich im Laufe der Zeit – überprüfen Sie die aktuellen Konditionen auf printify.com, bevor Sie sich auf einen bestimmten Betrag verlassen.

Funktioniert Printify tatsächlich wie versprochen?

Ja, Printify funktioniert tatsächlich wie versprochen und liefert E-Commerce-Händlern eine klare Antwort auf die Frage „Ist Printify seriös?“ – es handelt sich um ein echtes, aktives Unternehmen, das seit 2015 Bestellungen für über 10 Millionen Händler abgewickelt hat.

Ähnlich wie bei anderen Websites wie Printify fallen bei keinem Basis-Tarif Plattformgebühren an – Händler zahlen lediglich die Abwicklungsgebühr pro Bestellung zuzüglich Versandkosten und behalten die Differenz zu ihrem eigenen Verkaufspreis ein.

Auf Trustpilot liegt die Bewertung stabil bei 4,5/5 mit über 7.000 Bewertungen, wobei sich die Kritik vor allem auf die Reaktionszeit des Kundenservices bezieht und nicht auf Nichtlieferungen oder Zahlungsbetrug.

Wie viel können Sie mit Printify verdienen (oder sparen)?

Bei der Analyse der Margen für diesen Printify-Testbericht zeigt der Printify-eigene Gewinnrechner, dass die Abwicklungskosten für ein Unisex-Jersey-T-Shirt mit kurzen Ärmeln bei etwa 8,77 $ liegen. Legt man für dieses Produkt einen Verkaufspreis von 24,99 $ fest, ergibt sich eine reale Marge vor Versand- und Werbekosten – die Marge skaliert mit dem Verkaufsvolumen und verbessert sich durch eine Premium-Rabattstufe noch weiter.

Betrachten Sie alle Dollarbeträge als illustratives Beispiel, das sich auf ein bestimmtes Produkt und einen bestimmten Anbieter bezieht, und nicht als garantiertes Ergebnis für den gesamten Katalog.

Verkaufen Sie ohne Lagerbestand Printify 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Ist Printify seriös? Verbinden Sie einen kostenlosen Shop und beginnen Sie mit dem Verkauf – Sie zahlen nur die Produktions- und Versandkosten pro Bestellung, ein eigener Lagerbestand ist nicht erforderlich. JETZT ANMELDEN

Ist Printify in den USA seriös? Wo kann man Printify nutzen?

Ja, Printify ist seriös und funktioniert in den USA – und wie dieser Printify-Testbericht zeigt, handelt es sich um eine globale Plattform und nicht um einen rein US-amerikanischen Dienst. Beachten Sie jedoch, dass einige Funktionen wie der kostenlose Pop-up-Store auf eine bestimmte Liste berechtigter Länder beschränkt sind.

Land Verfügbar? Anmerkungen USA 🟩 Kernmarkt; Pop-Up-Store-Händler zugelassen; keine Einschränkungen bei der allgemeinen Kontonutzung Großbritannien 🟩 Berechtigt zur Teilnahme am Pop-Up-Store; unterstützte Vertriebskanal-Integrationen verfügbar AU 🟩 Berechtigt zur Teilnahme am Pop-Up-Store; „Global Fulfillment“ deckt die lokale Produktion in Australien ab CA 🟩 Händler für Pop-Up-Store zugelassen; „Global Fulfillment“ deckt die lokale Produktion in Kanada ab DE 🟩 Für Pop-Up-Store-Händler zugelassen (EU); „Global Fulfillment“ deckt die lokale Produktion in der EU ab FR 🟩 Für Pop-Up-Store-Händler geeignet (EU) – bitte vor der Nutzung überprüfen

Lohnt sich Printify?

Ja, ob sich Printify lohnt, hängt letztlich vom echten Modell ohne Lagerbestand und ohne Vorabkosten ab – genau das macht das „kostenlos starten“-Versprechen seriös und keinen Trick. Für einen Verkäufer, der bereit ist, pro Produkt 2–3 Anbieter zu prüfen und zunächst Muster zu bestellen, ist es ein echtes, funktionierendes Geschäftstool.

Printify ist nichts für diejenigen, die garantierte, einheitliche Qualität ohne Überprüfung oder eine feste, vorhersehbare Auszahlung erwarten – aber zum Testen von Produktideen ohne Lagerrisiko erweist es sich als seriös und einen Versuch wert.

Nutzerbewertungen: Was echte Printify-Nutzer sagen

Auch die öffentlichen Bewertungen beantworten die Frage „Ist Printify seriös?“ mit einem klaren „Ja“, da die Gesamtbewertung auf Trustpilot bei 4,5/5 liegt – basierend auf 7.525 Bewertungen. Die Nutzer äußern sich überwiegend positiv über die Benutzerfreundlichkeit, die Vielfalt des Sortiments und die Design-Tools, während sich die häufigsten negativen Kritikpunkte auf den Kundenservice und die Konsistenz bei der Auftragsabwicklung konzentrieren.

So beschreibt beispielsweise ein Trustpilot-Rezensent die Plattform als intuitiv und leicht zu bedienen, selbst ohne vorherige E-Commerce-Erfahrung. Ein anderer hebt die Größe und Vielfalt des Produktkatalogs sowie die Qualität der Design-Tools hervor. Ein dritter lobt insbesondere den schnellen und aufmerksamen Support, sobald eine Verbindung zu einem Live-Mitarbeiter hergestellt wurde.

Als Gegengewicht dazu gibt es eine Reihe von Bewertungen, die von unklaren oder frustrierenden Erfahrungen bei der Auftragsabwicklung berichten und von Schwierigkeiten, über den Support einen menschlichen Ansprechpartner zu erreichen.

Alternativen zu Printify

4.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Printful Printify’s sibling brand since their 2024 merger – in-house production across 19+ facilities for more consistent quality, at a higher cost. SIGN UP NOW

3.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Gooten No monthly subscription fee at all – costs drop automatically through volume-based discounts as sales scale. SIGN UP NOW

4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Gelato Local production in 32+ countries for faster, lower-emission shipping – the strongest pick for a genuinely international customer base. SIGN UP NOW

Wenn Sie nach Websites wie Printify suchen, hilft Ihnen der Vergleich verschiedener Print-on-Demand-Plattformen dabei, die für Ihren Shop am besten geeignete zu finden.

Ein umfassender Printify- Testbericht sollte auch Wettbewerber vergleichen: Printful bietet hauseigene Qualität, Gooten verzichtet auf monatliche Gebühren und Gelato zeichnet sich durch internationale Auftragsabwicklung aus – es lohnt sich, mehrere Anbieter zu vergleichen, bevor man sich festlegt.

Warum ist Printify seriös? Die Gründe für unser Urteil

Im Vergleich zu anderen Websites wie Printify zeichnet sich die Plattform dadurch aus, dass es sich um ein seriöses, in den USA eingetragenes Unternehmen handelt, das seit 2015 von Riga (Lettland) und San Francisco (Kalifornien) aus tätig ist.

Das Unternehmen arbeitet mit über 10 Millionen Händlern zusammen und verzeichnete im Jahr 2024 eine Fusion, die so bedeutend war, dass sie von großen Anwaltskanzleien und der Fachpresse aufgegriffen wurde; zudem verfügt es über eine dokumentierte und eingehaltene 30-Tage-Richtlinie für Nachdrucke und Rückerstattungen.

Ein Kompromiss, der ehrlich erwähnt werden sollte: Eine starke Trustpilot-Bewertung von 4,5/5 geht einher mit einem nicht akkreditierten BBB-Profil und echten, vom Anbieter abhängigen Schwankungen bei Druckqualität und Bearbeitungszeit – legitime betriebliche Schwächen, keine Anzeichen für einen Betrug. Genau diese Diskrepanz ist der Grund, warum manche Menschen trotz der tatsächlichen Erfolgsbilanz der Plattform immer noch fragen: „Ist Printify seriös?“

Weitere Informationen dazu, wie Sie ein Nebenprojekt in echtes Einkommen verwandeln können, finden Sie in den Leitfäden von Eneba Hub zu Ideen für Kleinunternehmen und Tipps für Freiberufler.

Verkaufen Sie ohne Lagerbestand Printify 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Ist Printify seriös? Verbinden Sie einen kostenlosen Shop und beginnen Sie mit dem Verkauf – Sie zahlen lediglich die Produktions- und Versandkosten pro Bestellung, ein Lagerbestand ist nicht erforderlich. JETZT ANMELDEN

Häufig gestellte Fragen