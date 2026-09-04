Ist KrispCall seriös? Eine ehrliche Bewertung

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Wenn Sie sich fragen, ob KrispCall seriös ist, lautet die kurze Antwort: Ja. KrispCall ist eine seriöse, cloudbasierte Telefonieplattform für Unternehmen, mit der Sie eine virtuelle Rufnummer erwerben, Anrufe und SMS über einen Browser oder einen App-basierten Dialer abwickeln und den Dienst mit einem CRM verbinden können.

Die Preise beginnen mit einem monatlichen Abonnement pro Nutzer, während Anrufe und SMS separat nach Verbrauch abgerechnet werden. KrispCall bietet virtuelle Rufnummern in über 100 Ländern, eine kostenlose Live-Demo und ein 14-tägiges Rückgaberecht, es gibt jedoch keine kostenlose Testversion.

JETZT ANMELDEN 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. KrispCall Cloud-basierte Telefonieplattform für Unternehmen Die Plattform wird seit Januar 2022 von KrispCall Pte. Ltd. mit Sitz in Singapur betrieben, hat auf Trustpilot eine Bewertung von 4,2 Sternen aus 610 Bewertungen und ist nach ISO 27001:2022 zertifiziert. Die Preise beginnen bei 12 $ pro Nutzer und Monat, wobei Anrufe und SMS separat in Rechnung gestellt werden. Vorteile Kostenlose Rufnummern in den USA, Großbritannien und Kanada – keine Identitätsnachweis erforderlich

ISO 27001:2022-zertifizierte Sicherheitsmaßnahmen

Über 100 CRM-Integrationen und ein mehrstufiges IVR-System Nachteile Unterbrochene Anrufe und Beschwerden über die Gesprächsqualität sind das am häufigsten genannte Problem

Zusätzliche Nutzungsgebühren, die über das Abonnement hinaus anfallen, können Käufer überraschen

Keine kostenlose Testversion, nur eine kostenlose Live-Demo

Für alle, die sich fragen, ob KrispCall seriös ist: Die Plattform eignet sich am besten für kleine Vertriebs- und Support-Teams oder Callcenter, die eine Cloud-Nummer ohne zusätzliche Hardware wünschen. Sie ist weniger geeignet für Käufer, die eine All-inclusive-Pauschale erwarten. Ein fünfköpfiges Team zahlt im „Essential“-Tarif ab etwa 60 US-Dollar pro Monat, während eine Überprüfung der Live-Preisseite durch KrispCall zeigt, dass die Nutzungsgebühren mit dem Anrufvolumen steigen.

Ist KrispCall sicher?

Ja. KrispCall ist sicher. Es handelt sich um ein echtes, in Singapur eingetragenes Unternehmen, das im Januar 2022 von namentlich genannten Co-CEOs gegründet wurde und über mehr als 150 Mitarbeiter sowie 9.000 Geschäftskunden verfügt. Sein Trustpilot- Profil weist derzeit eine Bewertung von 4,2/5 („Großartig“) aus 610 Bewertungen auf.

Für die Registrierung sind eine geschäftliche E-Mail-Adresse und Unternehmensdaten erforderlich. Wenn Sie ein CRM-System anbinden, werden Kontaktdaten und Anrufprotokolle über die API weitergegeben. Anrufaufzeichnungen, Transkripte und SMS-Inhalte werden auf der Plattform von KrispCall gespeichert, die auf der Twilio-Infrastruktur läuft. Telefonnummern werden ebenfalls über das Netz des Netzbetreibers von KrispCall geleitet, wenn Anrufe oder Nachrichten verbunden werden.

Ist KrispCall ein Betrug? Nein. Es handelt sich um ein echtes, operatives Unternehmen mit ISO 27001:2022-Zertifizierung und Tausenden von Bewertungen, in denen funktionierende Nummern und Anrufe beschrieben werden. Zur Aufhebung einiger Kontolimits ist eine Identitätsprüfung erforderlich, während für Nummern außerhalb der USA, Großbritanniens und Kanadas ein amtlicher Lichtbildausweis vorgelegt werden muss. Diese zusätzliche Überprüfung kann Erstkunden überraschen und ist ein Grund, warum viele Menschen nachfragen, ob KrispCall seriös ist. Unterbrochene Anrufe und Probleme mit der Anrufqualität sind berechtigte Produktbeschwerden, aber sie sind kein Beweis für Betrug.

Registrierung bei KrispCall

Wenn Sie sich vor der Erstellung eines Kontos fragen: „Ist KrispCall seriös?“, sollten Sie wissen, dass die Anmeldung selbst kostenlos ist und nur wenige Minuten dauert. Sie benötigen jedoch weiterhin einen kostenpflichtigen Tarif, um eine Nummer nutzen zu können, da KrispCall kein dauerhaft kostenloses Angebot hat.

Erstellen Sie ein Konto mit einer geschäftlichen E-Mail-Adresse und dem Namen Ihres Unternehmens. Wählen Sie einen Tarif – Essential, Standard oder Enterprise – und fügen Sie Nutzer/Lizenzen hinzu. Beantragen Sie eine im Tarif enthaltene kostenlose Rufnummer in den USA, Großbritannien oder Kanada oder erwerben Sie eine Rufnummer in einem von über 100 weiteren Ländern. Führen Sie die Identitätsprüfung durch, wenn Sie eine Nummer außerhalb der USA, Großbritanniens oder Kanadas verwenden. Verbinden Sie ein CRM und beginnen Sie mit Anrufen und SMS über das Web, den Desktop oder die mobile App.

KrispCall bietet keine herkömmliche kostenlose Testversion an. Es gibt jedoch eine kostenlose Live-Demo sowie eine 14-tägige Rückerstattungsgarantie für die Abonnementgebühr, sofern Sie innerhalb dieses Zeitraums kündigen.

Richten Sie innerhalb weniger Minuten einen Geschäftstelefonanschluss ein KrispCall 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Holen Sie sich eine Cloud-Geschäftsnummer und beginnen Sie innerhalb weniger Minuten mit dem Telefonieren – ganz ohne Hardware und ohne Telefonanschlüsse. JETZT ANMELDEN

Meine Erfahrungen mit KrispCall

Ich ging mit der Erwartung an diesen KrispCall-Testbericht heran, dass es die üblichen Einrichtungsprobleme geben würde, die bei einem Geschäftstelefonsystem üblich sind, doch ich konnte bereits innerhalb weniger Minuten meinen ersten Anruf tätigen.

Die Anbindung eines CRM war unkompliziert, und Kontakte sowie Anrufprotokolle wurden automatisch synchronisiert. Am nützlichsten war die Einrichtung eines mehrstufigen IVR-Systems für ein kleines Vertriebsteam. Dadurch ließ sich die Anrufweiterleitung einfacher verwalten, wobei das Ergebnis davon abhängt, wie jedes Team das System einrichtet.

Die Gesprächsqualität sowie die Desktop- und Mobil-Apps machten bei normaler Nutzung einen zuverlässigen Eindruck. Unterbrechungen bei Anrufen zu Stoßzeiten tauchen in den Bewertungen zu KrispCall jedoch immer wieder als seltene Beschwerde auf. Der größere Nachteil ist die Weiterberechnung der Kosten. Neben den Abonnementkosten fallen Gebühren für Anrufe und SMS an, und es können auch einmalige Kosten wie beispielsweise für die Markenregistrierung anfallen. Mehrere Rezensenten bemängeln, dass diese zusätzlichen Kosten auf den Marketing-Seiten nicht deutlich genug ausgewiesen waren.

KrispCall im Überblick

Falls Sie sich immer noch fragen: „Ist KrispCall seriös?“, finden Sie in der folgenden Übersicht die wichtigsten Details auf einen Blick. KrispCall kostet ab 12 US-Dollar pro Nutzer und Monat bei jährlicher Abrechnung, bietet virtuelle Rufnummern in mehr als 100 Ländern und separate Nutzungsgebühren für Anrufe und SMS.

📱 Name der App KrispCall ⭐ Unsere Bewertung 4,2/5 (Trustpilot) 🛍️ Kategorie Cloud-basiertes Business-VoIP / virtuelles Telefonsystem 🎯 Plattformen Web-App, Desktop (Windows/Mac/Linux), Android-/iOS-Apps, Browser-Erweiterung 💰 Preis Essential 12 $/Benutzer/Monat (Jahresabo); Standard 32 $/Benutzer/Monat (Jahresabo); Enterprise – individuell 🚀 Geschwindigkeit Nummern werden sofort nach der Anmeldung freigeschaltet (KYC-Prüfung ausstehend für Nutzer außerhalb der USA, Großbritanniens und Kanadas) 🌍 Verfügbarkeit Virtuelle Nummern in über 100 Ländern 👤 Empfehlungsprogramm Zum Zeitpunkt dieser Bewertung auf der Website von KrispCall nicht eindeutig beworben 👍 Am besten geeignet für Kleine Vertriebs- und Support-Teams sowie Callcenter, die eine Cloud-Nummer ohne Hardware suchen

Häufige Anzeichen für Betrug: Ist KrispCall seriös oder sollte man es meiden?

Ja. KrispCall ist eine seriöse Plattform. Das Unternehmen gibt die Namen seiner Mitbegründer bekannt, ist nach ISO 27001:2022 zertifiziert und betreut mehr als 9.000 Geschäftskunden. Das sind deutliche Anzeichen dafür, dass es sich um einen echten Dienstleister und nicht um einen Betrugsbetrieb handelt.

Das Preismodell kann Käufer dennoch zur Vorsicht mahnen. Anrufe und SMS werden zusätzlich zum Abonnement nach Verbrauch abgerechnet, was weniger vorhersehbar erscheint, wenn man an eine Telefonrechnung mit Pauschalbetrag gewöhnt ist. VoIP-Nummern haben zudem einen schlechten Ruf, da Betrüger dieselbe zugrunde liegende Technologie für gefälschte oder Wegwerfnummern nutzen können.

KrispCall selbst weist deutlichere Anzeichen für Seriosität auf. Es wird von einem in Singapur registrierten Unternehmen betrieben, verfügt über eine anerkannte Sicherheitszertifizierung und unterhält ein aktives Trustpilot- Profil, auf dem das Unternehmen auf Kundenfeedback reagiert.

Warum fragen die Leute: „Ist KrispCall seriös?“

Die Frage, ob KrispCall seriös ist, taucht vor allem deshalb auf, weil VoIP-Nummern auch zum Spoofing genutzt werden, während die nutzungsabhängigen Gebühren von KrispCall für Käufer, die eine monatliche Pauschalrechnung erwarten, ungewohnt wirken können.

Die Fakten zur Plattform selbst sind deutlich eindeutiger. KrispCall betreut mehr als 9.000 Geschäftskunden und verfügt über die Zertifizierung nach ISO 27001:2022. Es wird zudem von einem in Singapur registrierten Unternehmen mit namentlich genannten Mitbegründern betrieben, während sein Trustpilot-Profil 610 Bewertungen und aktive Antworten des Unternehmens aufweist.

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Sicherheitsbedenken bei KrispCall: Was Nutzer wissen sollten

Um die Frage „Ist KrispCall seriös?“ zu beantworten, reicht es nicht aus, nur zu prüfen, ob das Unternehmen tatsächlich existiert. Sie müssen auch wissen, welche Daten KrispCall erfasst, wann eine Identitätsprüfung erforderlich ist und was passiert, wenn Sie Dienste von Drittanbietern einbinden.

Anforderungen an persönliche Daten

Für die Anmeldung sind eine geschäftliche E-Mail-Adresse, ein Firmenname und eine Telefonnummer erforderlich. Für die Tarife „Essential“ und „Standard“ müssen Sie keine Sozialversicherungsnummer oder Bankverbindung angeben. Beim Kauf einer Nummer außerhalb der USA, Großbritanniens oder Kanadas ist ein amtlicher Lichtbildausweis erforderlich.

Drittanbieter und Integrationspartner

KrispCall betreibt seinen globalen Anruf- und Messaging-Dienst auf der Kommunikationsinfrastruktur von Twilio, sodass die Anrufzustellung auch vom jeweiligen Netzbetreiber im jeweiligen Land abhängt. Durch die Anbindung eines CRM-Systems werden Kontaktdaten und Anrufprotokolle gemäß den Datenschutzbestimmungen dieses Dienstes weitergegeben.

Bewährte Verfahren zur Kontosicherheit

Verwenden Sie ein einzigartiges Passwort und aktivieren Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung, sofern diese für Ihr Konto verfügbar ist. Beschränken Sie den Administrator- und Abrechnungszugriff auf die Personen, die ihn benötigen, und überprüfen Sie regelmäßig die verbundenen Benutzer und Integrationen, damit alte Zugriffsrechte nicht aktiv bleiben.

KYC und Einschränkungen hinsichtlich der Anrufregion

Nummern aus den USA, Großbritannien und Kanada sind in jedem Tarif enthalten und erfordern keine Identitätsnachweise. In den meisten anderen Ländern ist ein amtlicher Lichtbildausweis erforderlich, bevor eine lokale Nummer aktiviert werden kann. Die Überprüfung bezieht sich auf die von Ihnen erworbene Nummer und nicht auf den Standort Ihres Unternehmens.

Das Kleingedruckte auf einen Blick

KrispCall bietet keine kostenlose Testversion an, sondern lediglich eine kostenlose Live-Demo. Das Abonnement beinhaltet ein 14-tägiges Rücktrittsrecht, während Anrufe und SMS nutzungsabhängig separat abgerechnet werden. Es können zudem einmalige Compliance-Gebühren anfallen, sodass der angegebene Preis pro Nutzer nicht immer den endgültigen monatlichen Kosten entspricht.

Kundensupport

Ja, KrispCall bietet bei jedem Tarif Kundensupport per Live-Chat sowie per E-Mail oder Ticket-System an. Es gibt zudem ein Self-Service-Hilfezentrum, während Enterprise-Kunden einen eigenen Kundenbetreuer erhalten.

In vielen KrispCall-Bewertungen wird das Support-Team als freundlich beschrieben und als schnell bei der Lösung einfacher Probleme. Komplexe technische Probleme können länger dauern, und langsamere Reaktionen bei solchen Eskalationen scheinen eine wiederkehrende Beschwerde zu sein.

So funktioniert die Preisgestaltung bei KrispCall

Der wichtigste Punkt in Bezug auf die Preisgestaltung in diesem KrispCall-Testbericht ist, dass es keine kostenlose Tarifstufe gibt. Der „Essential“-Tarif beginnt bei 12 US-Dollar pro Nutzer und Monat bei jährlicher Abrechnung, während Anrufe und SMS separat pro Minute oder Segment abgerechnet werden.

Der Tarif „Standard“ kostet bei jährlicher Abrechnung 32 US-Dollar pro Nutzer und Monat und umfasst zusätzliche Funktionen wie Anrufaufzeichnung, Transkription und den Power Dialer. Für Teams mit 50 oder mehr Lizenzen gelten im „Enterprise“-Tarif individuelle Preise. In allen Tarifen fallen nutzungsabhängige Gebühren an, und es können auch einmalige Kosten wie beispielsweise für die Markenregistrierung anfallen.

Funktionen & Anrufqualität

Für Leser, die sich fragen, ob KrispCall seriös ist: Der Funktionsumfang zeigt, dass es sich um eine funktionierende Geschäftstelefonie-Plattform handelt. KrispCall unterstützt virtuelle Rufnummern in mehr als 100 Ländern, Anrufaufzeichnung, mehrstufiges IVR, Power Dialer, Anrufwarteschlangen und -weiterleitung, SMS und MMS sowie mehr als 100 CRM-Integrationen.

Größere Bedenken bestehen hinsichtlich der Anrufqualität. Im Vergleich zu größeren Mitbewerbern sind Anrufabbrüche und Verbindungsprobleme die am häufigsten genannten Kritikpunkte am Produkt. Testen Sie den Dienst im tatsächlichen Netzwerk Ihres Teams, bevor Sie ihn unternehmensweit einführen.

Tipps, um das Beste aus KrispCall herauszuholen

Sobald die Frage „Ist KrispCall seriös?“ geklärt ist, besteht der nächste Schritt darin, zu prüfen, ob der Dienst für Ihr Team gut funktioniert. Nutzen Sie die kostenlose Demo, um die Anrufqualität in demselben Netzwerk zu testen, das Ihr Team tatsächlich nutzen wird, bevor Sie einen Tarif buchen.

Führen Sie für alle Nummern außerhalb der USA, Großbritanniens und Kanadas umgehend die vollständige KYC-Prüfung durch, um die SMS-Obergrenze und reduzierte Tageslimits zu vermeiden.

Beginnen Sie mit dem „Essential“-Tarif und wechseln Sie erst dann zum „Standard“-Tarif, wenn Ihr Team Anrufaufzeichnung oder den Power Dialer benötigt.

Planen Sie zusätzlich zu den angegebenen Preisen pro Arbeitsplatz die weiterberechneten Nutzungsgebühren ein.

Richten Sie frühzeitig das mehrstufige IVR ein und binden Sie ein CRM an.

Wenn Sie als Einzelunternehmer die Kundenkommunikation verwalten, kann die Kombination aus virtuellen Telefonkonfigurationen und praktischen Tipps für Freiberufler dazu beitragen, Ihre täglichen Abläufe zu optimieren.

Funktioniert KrispCall tatsächlich wie versprochen?

Ja. Für alle, die sich noch fragen, ob KrispCall seriös ist: Die Plattform bietet tatsächlich die Kernleistung, die sie bewirbt. KrispCall hat seit Januar 2022 mehr als 9.000 Unternehmen in über 100 Ländern betreut, und die Telefonie-Infrastruktur basiert auf Twilio. Das Unternehmen unterhält zudem ein aktives Trustpilot-Profil und reagiert auf Kundenfeedback.

Es gibt kein plattformweites kostenloses Basisangebot. Der „Essential“-Tarif beginnt bei 12 US-Dollar pro Nutzer und Monat bei jährlicher Abrechnung, wobei Anrufe und SMS separat abgerechnet werden. Auf Trustpilot wird derzeit eine Bewertung von 4,2/5 („Großartig“) basierend auf 610 Bewertungen angezeigt. Die wiederkehrenden Beschwerden konzentrieren sich auf die Anrufqualität und unerwartete Abrechnungen, nicht darauf, dass Kunden den Dienst gänzlich nicht erhalten.

Wie viel können Sie durch einen Wechsel zu KrispCall sparen?

Ein fünfköpfiges Vertriebsteam mit dem „Essential“-Tarif zahlt ab etwa 60 US-Dollar pro Monat an Grundgebühren, inklusive US-Telefonnummern – eine budgetfreundliche Option für kleine Unternehmen. Bei einer herkömmlichen Telefonanlage können zudem Kosten für Hardware und separate Gebühren des Netzbetreibers anfallen, sodass die Cloud-Lösung die Anschaffungskosten senken kann.

Falls die Frage „Ist KrispCall seriös?“ aufkommt, weil der Betrag von 60 US-Dollar ungewöhnlich niedrig klingt, sollten Sie bedenken, dass dieser nur den Basis-Tarif abdeckt. Ihre tatsächliche Rechnung hängt stark vom Gesprächsvolumen und dem System ab, das Sie ersetzen. Betrachten Sie den Betrag von 60 US-Dollar als Beispiel für einen Ausgangspunkt, nicht als garantierten monatlichen Gesamtbetrag.

Richten Sie innerhalb weniger Minuten einen Geschäftstelefonanschluss ein KrispCall 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Holen Sie sich eine Cloud-Geschäftsnummer und beginnen Sie innerhalb weniger Minuten mit dem Telefonieren – ganz ohne Hardware und ohne Telefonanschlüsse. JETZT ANMELDEN

Ist KrispCall in den USA seriös? Wo kann man KrispCall nutzen?

Ja. KrispCall ist seriös und weit über die USA hinaus verfügbar, mit virtuellen Rufnummern in mehr als 100 Ländern. Die USA, Großbritannien und Kanada sind die einfachsten Märkte für den Einstieg, da jeder Tarif eine Rufnummer aus diesen Ländern beinhaltet, für die keine Identitätsprüfung erforderlich ist.

Land Verfügbar? Anmerkungen USA 🟩 Kernmarkt; kostenlose Rufnummer in jedem Tarif enthalten; keine Identitätsnachweis erforderlich Großbritannien 🟩 Kostenlose Rufnummer in jedem Tarif enthalten; kein Ausweis erforderlich AU 🟩 Verfügbar; für eine lokale Rufnummer ist ein amtlicher Lichtbildausweis erforderlich CA 🟩 Kostenlose Rufnummer in jedem Tarif enthalten; kein Ausweis erforderlich DE 🟩 Verfügbar; Lichtbildausweis und ggf. Adressnachweis erforderlich FR 🟩 Verfügbar; Lichtbildausweis und ggf. Adressnachweis erforderlich BR 🟨 (unbestätigt) Bei Live-Prüfungen nicht eindeutig bestätigt – bitte direkt bei KrispCall nachfragen

Lohnt sich KrispCall?

Die Frage „Ist KrispCall seriös?“ ist unabhängig davon, ob sich der Dienst finanziell lohnt. Das hängt vom Abonnement- und nutzungsabhängigen Gebührenmodell von KrispCall ab. Der niedrige Einstiegspreis deckt nur den Basisplan ab, während Anrufe und SMS die Endrechnung erhöhen.

Für kleine und mittelgroße Vertriebs- oder Support-Teams kann sich KrispCall lohnen, wenn Sie mit einer nutzungsabhängigen Abrechnung einverstanden sind und die Anrufqualität zunächst testen. Teams, die einen monatlichen Pauschalpreis erwarten, könnten die Abrechnung als schwerer vorhersehbar empfinden.

Nutzerbewertungen: Was echte KrispCall-Nutzer sagen

Trustpilot bewertet KrispCall derzeit mit 4 ,2 von 5 Punkten („Großartig“) basierend auf 610 Bewertungen. In den positiven Rückmeldungen werden häufig die einfache Benutzeroberfläche, die schnelle Einrichtung und die zuverlässige Anrufqualität im Alltag hervorgehoben.

Ein Rezensent berichtete, dass die Einrichtung einer virtuellen US-Nummer für Kundenanrufe einfach war und sofort funktionierte. Ein anderer schätzte den Power Dialer zum Durchblättern einer Anrufliste, war jedoch der Meinung, dass die Benutzeroberfläche der Liste verbesserungswürdig sei. Ein dritter lobte das Support-Team für seine Geduld und dafür, dass es vor Beendigung des Gesprächs noch einmal überprüft habe, ob das System funktioniere.

Auch die Kritik sollte ernst genommen werden. Unterbrochene Anrufe und Probleme mit der Gesprächsqualität tauchen in den Rückmeldungen auf Capterra und G2 häufiger auf, sodass die hohe Trustpilot-Bewertung nicht bedeutet, dass jeder Nutzer eine reibungslose Erfahrung macht.

Alternativen zu KrispCall

2.9 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Aircall Pairs deep CRM integrations with call-center features built for larger sales and support teams, at a higher entry price than KrispCall. SIGN UP NOW

3.9 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. OpenPhone (Quo) Rebranded from OpenPhone to Quo in 2025, it keeps shared numbers and team texting simple for small teams that don’t need deep call-center features. SIGN UP NOW

2.8 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Grasshopper Layers a professional virtual number onto an existing phone – a lighter-weight fit for solo users than KrispCall’s call-center features. SIGN UP NOW

Eine aussagekräftige Bewertung von KrispCall sollte auch die Alternativen berücksichtigen, da die beste Geschäftstelefonanlage von der Größe und den Anforderungen Ihres Teams abhängt.

Aircall eignet sich besser für größere Vertriebs- und Supportteams, die einen höheren Einstiegspreis rechtfertigen können. OpenPhone, jetzt Quo, vereinfacht die gemeinsame Nutzung von Rufnummern und die Teamkommunikation für kleinere Unternehmen. Grasshopper ist die schlankste Option der drei und eignet sich eher für Einzelanwender, die keine umfangreichen Callcenter-Tools benötigen.

Ist KrispCall seriös? Die Fakten hinter unserem Urteil

KrispCall ist eine seriöse Plattform für Geschäftstelefonie. Das Unternehmen ist in Singapur eingetragen, wurde im Januar 2022 von namentlich genannten Co-CEOs gegründet, verfügt über die Zertifizierung nach ISO 27001:2022 und bedient mehr als 9.000 Unternehmen in über 100 Ländern mithilfe einer auf Twilio basierenden Infrastruktur.

Eine ausgewogene Bewertung von KrispCall muss auch die Nachteile berücksichtigen. Die Trustpilot- Bewertung von 4,2/5 geht einher mit Beschwerden über unterbrochene Anrufe, schwankende Anrufqualität und unerwartete Nutzungsgebühren. Das sind echte Schwächen des Produkts, deuten jedoch nicht auf einen Betrug hin.

Das erklärt, warum sich viele trotz der nachgewiesenen Erfolgsbilanz des Unternehmens immer noch fragen, ob KrispCall seriös ist. Die kurze Antwort auf die Frage „Ist KrispCall seriös?“ lautet: Ja.

Richten Sie innerhalb weniger Minuten einen Geschäftstelefonanschluss ein KrispCall 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Holen Sie sich eine Cloud-Geschäftsnummer und beginnen Sie innerhalb weniger Minuten mit dem Telefonieren – ganz ohne Hardware und Telefonanschlüsse. JETZT ANMELDEN

Häufig gestellte Fragen