Die besten Hytale-Server-Hosting-Anbieter im Jahr 2026

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Die Suche nach dem besten Hytale-Server-Hosting beginnt mit dem Verständnis der technischen Anforderungen dieses ambitionierten Open-World-Abenteuers. Hytale wurde von Hypixel Studios entwickelt und bietet ein umfangreiches RPG-Erlebnis, das von Grund auf so konzipiert wurde, dass es modifizierbar ist und von der Community gestaltet wird.

Da sich das Spiel derzeit in der Early-Access-Phase befindet, ist ein dediziertes Server-Hosting unerlässlich, um persistente Welten aufrechtzuerhalten, die auch dann online bleiben, wenn der Host offline ist. Der Betrieb eines Servers auf eigener Hardware kann oft zu Leistungseinbußen sowohl für Sie als auch für Ihre Spieler führen, weshalb ein dedizierter Anbieter die bevorzugte Wahl für wachsende Communities ist. Dieser Leitfaden bewertet die 10 besten Hytale-Server-Hosting-Anbieter, die Hytale nachweislich unterstützen, wobei der Schwerpunkt auf RAM-Anforderungen, Hardware-Qualität und dem Status als offizieller Partner liegt.

Meine Bewertung umfasst die besten Hytale-Server-Hosting-Anbieter auf der Grundlage verschiedener Anwendungsfälle, von kleinen Freundeskreisen bis hin zu großen Modding-Communities. Ich habe jeden Anbieter auf dieser Liste hinsichtlich Einrichtungszeit, Einfachheit der Mod-Installation und Hardware-Zuverlässigkeit getestet, um zu sehen, wie sie mit den hohen Speicheranforderungen von Hytale zurechtkommen.

Unsere Top-Auswahl der besten Hytale-Server-Hosting-Anbieter

Zehn Optionen im Test, bewertet nach den Kriterien, auf die es wirklich ankommt: Leistung, Preis-Leistungs-Verhältnis, Support und Verfügbarkeit. Hier ist für jedes Budget und jede Servergröße etwas dabei.

Jede Empfehlung wird im Folgenden ausführlich behandelt – technische Daten, Preise, Vor- und Nachteile sowie die Zielgruppe, für die sie eigentlich gedacht ist.

So habe ich diese Hytale-Server-Hosts getestet

Um die besten Hytale-Server-Hosting-Anbieter zu finden, habe ich Tarife verschiedener Preisstufen bewertet, um die Einrichtungsgeschwindigkeit und die Mod-Unterstützung zu prüfen. Ich habe mich ausschließlich auf Anbieter mit einer bestätigten, dedizierten Hytale-Hosting-Seite konzentriert und generische VPS-Hosts ausgeschlossen, denen eine spielspezifische Optimierung fehlt. Bei meinen Tests habe ich Single-Core-CPU-Geschwindigkeiten über 4,5 GHz priorisiert, da Hytale für die Weltsimulation stark auf reine Rechenleistung angewiesen ist. Außerdem habe ich die RAM-Preise und Serverstandorte überprüft, um sicherzustellen, dass Spieler die bestmögliche Latenz erhalten.

Meine Recherche umfasste über 15 verschiedene Anbieter, bevor ich die Liste auf die 10 zuverlässigsten Optionen eingrenzte. Ich habe diese Hosts in Konsolenspezialisten, preisgünstige Optionen und leistungsorientierte Marken unterteilt, um verschiedenen Arten von Admins dabei zu helfen, den passenden Anbieter zu finden.

Bei jedem Anbieter auf dieser Liste wurde bestätigt, dass er Hytale-Mods unterstützt und seine Hardware-Spezifikationen öffentlich auflistet. Diese strenge Methodik stellt sicher, dass meine Empfehlungen für die besten Hytale-Server-Hosting-Anbieter auf realen Leistungsdaten basieren.

Die besten Hytale-Server-Hosting-Anbieter im Test

Um den besten Hytale-Server-Hosting-Anbieter zu finden, sollten Sie einige Kernmerkmale prüfen: mindestens 6–8 GB RAM für die meisten Konfigurationen und schnellen NVMe-Speicher für rasches Laden von Mods. Im Folgenden finden Sie detaillierte Bewertungen zu meinen Top 10 der besten Hytale-Server-Hosting-Anbieter.

GTX Gaming sticht als einer der besten Hytale-Server-Hosting -Anbieter für Nutzer hervor, die erstklassige Hardware und flexible Tarife erwarten. Das Unternehmen bietet 18 verschiedene RAM-Stufen von 4 GB bis 96 GB an, die von hochfrequenten Intel Core i9-13900K-Prozessoren angetrieben werden. Die Einrichtung ist äußerst unkompliziert, sodass Sie Mods aus dem Hytale-Workshop mühelos laden können. Die Preisgestaltung ist übersichtlich, da Rabattcodes an der Kasse automatisch angewendet werden – so zahlen Sie langfristig genau den angegebenen Preis.

Die Infrastruktur von GTX Gaming ist auf Leistung ausgelegt und nutzt DDR5-5600-ECC-RAM sowie NVMe-Gen5-SSDs in RAID-Konfigurationen . Mit 11 Standorten weltweit in Nordamerika, Europa und Asien wird eine niedrige Latenz für eine globale Spielergemeinschaft gewährleistet. Zur Sicherheit ist ein DDoS-Schutz auf Unternehmensniveau enthalten, der Angriffe von über 1 Tbit/s abwehren kann. Die Tarife werden monatlich abgerechnet und bieten einen konstanten Preis ohne erzwungene langfristige Bindungen.

Name des Tarifs Preis RAM / Ressourcen Funktionen Copper 9,25 $/Monat 4 GB RAM / NVMe Gen5 Starter-Tarif Platin 17,60 $/Monat 8 GB RAM / NVMe Gen5 Am beliebtesten Titanium 33,90 $/Monat 16 GB RAM / NVMe Gen5 Individuelle Konfiguration Diamant 97,83 $/Monat 48 GB RAM / NVMe Gen5 Große Community

GTX Gaming ist zwar ein Kraftpaket, bietet jedoch nur eine sehr kurze 24-Stunden-Geld-zurück-Garantie – die kürzeste auf meiner Liste. Derzeit gibt es keine Rabatte für bestimmte Abrechnungszeiträume, sodass der Monatstarif für alle Nutzer die einzige Option ist. Da sich Hytale noch in der Early-Access-Phase befindet, sollten Sie mit häufigen Server-Updates rechnen, die GTX Gaming über sein benutzerdefiniertes Control Panel abwickelt. Zudem wird auf der Hytale-Produktseite keine konkrete Reaktionszeit des Supports angegeben.

Vorteile Nachteile ✅ 18 RAM-Stufen für maximale Flexibilität



✅ Intel Core i9-13900K (5,7 GHz) CPUs



✅ NVMe Gen5 SSD und DDR5 ECC-RAM



✅ 11 weltweite Rechenzentrumsstandorte ❌ Nur ein 24-Stunden-Rückerstattungsfenster



❌ Keine Rabatte



bei langfristiger Abrechnung ❌ Nur monatliche Abrechnung

BESTER HYTALE-SERVER-HOSTING-ANBIETER INSGESAMT GTXGaming 5.0 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. Leistungsstarkes Hytale-Server-Hosting mit flexiblen RAM-Stufen, Intel i9-Prozessoren und Standorten weltweit. Probieren Sie GTXGaming aus

2. Nitrado [Bestes Hytale-Server-Hosting mit offiziellem Support]

Nitrado nimmt unter den besten Anbietern für Hytale-Serverhosting eine Sonderstellung ein, da es der einzige offizielle Hytale-Launch- und Entwicklungspartner ist, der in dieser Liste aufgeführt ist. Das Unternehmen bietet sowohl Abonnement- als auch Prepaid-Abrechnungsmodelle an, was ideal für Spieler ist, die einen Server für einen festen Zeitraum ohne automatische Verlängerung betreiben möchten. Die Plattform ist auf Stabilität ausgelegt und bietet tägliche automatische Backups sowie ein dreistufiges DDoS-Schutzsystem. Das Einrichten eines Servers und das Laden von Mods über das benutzerdefinierte Panel ist sowohl für neue als auch für erfahrene Admins intuitiv.

Die Hardware-Konfiguration bei Nitrado unterstützt bis zu 200 Spieler, wobei individuelle Tarife die Konfiguration von 4 GB bis 72 GB RAM ermöglichen. Das Unternehmen betreibt 9 Standorte weltweit, darunter wichtige Knotenpunkte in Frankfurt, London, Los Angeles und Singapur. Der Support ist rund um die Uhr per E-Mail und mehrsprachigem Chat erreichbar. Da sie direkt mit Hypixel Studios zusammengearbeitet haben, ist ihre Infrastruktur speziell für die Hytale-Server-Engine optimiert.

Tarifname Preis RAM / Ressourcen Funktionen 4 GB RAM 12,99 $/30 Tage 4 GB / Bis zu 4 Spieler Offizieller Partner 6 GB RAM 19,49 $/30 Tage 6 GB / Bis zu 6 Spieler Am beliebtesten 8 GB RAM 24,99 $/30 Tage 8 GB / Bis zu 10 Spieler Mittelgroße Gruppen Individuell Variiert 4–72 GB RAM Volle Flexibilität

Potenzielle Nutzer sollten beachten, dass Nitrado keine Geld-zurück-Garantie bietet und Abonnements automatisch verlängert werden, sofern Sie dies nicht abbestellen. Auch der Spielwechsel wird für Hytale-Server nicht unterstützt, was bedeutet, dass Sie die Instanz nicht auf einen anderen Titel umstellen können. Die Trustpilot-Bewertung liegt bei 3,9/5 und ist damit niedriger als bei einigen anderen Anbietern auf dieser Liste. Zudem geben sie in ihrer Dokumentation keinen konkreten Prozentsatz für die Verfügbarkeit (SLA) an.

Vorteile Nachteile ✅ Einziger offizieller Hytale-Partner auf der Liste



✅ Prepaid-Abrechnung (keine automatische Verlängerung)



✅ Tägliche automatische Backups inklusive



✅ 9 weltweite Serverstandorte ❌ Keine Geld-zurück-Garantie



❌ Wechsel des Spiels wird nicht unterstützt



❌ Niedrigere Trustpilot-Bewertung (3,9/5)

BESTES HYTALE-SERVER-HOSTING FÜR OFFIZIELLEN SUPPORT Nitrado 4.8 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. Nitrado bietet als offizieller Entwicklungspartner Hytale-Hosting mit flexiblen Abrechnungsmodellen, täglichen Backups und RAM-Konfigurationen von bis zu 72 GB an. Probieren Sie Nitrado aus

3. Apex Hosting [Bestes Hytale-Server-Hosting für Einsteiger]

Apex Hosting gilt aufgrund seiner übersichtlichen Tarifstruktur und seines guten Rufs weithin als einer der besten Hytale-Server-Hosting-Anbieter für Einsteiger. Die Standardtarife laufen auf gemeinsam genutzter Ryzen-9-7950X-Hardware, während die Premium-EX-Serie 4 dedizierte vCores mit 4,8 GHz für maximale Leistung bietet. Der Einrichtungsprozess ist benutzerfreundlich gestaltet und umfasst einen 24/7-Live-Chat-Support, der bei der Installation oder Konfiguration von Mods hilft. Das Unternehmen hat eine hohe Trustpilot-Bewertung von 4,6/5 aus über 8.000 Bewertungen.

Zu den Hardware-Spezifikationen von Apex gehören NVMe-SSDs und DDR4-RAM sowie 14 Serverstandorte weltweit, darunter Rechenzentren in den USA, der EU und Asien. Der DDoS-Schutz entspricht Enterprise-Standard und bietet eine Abwehrkapazität von bis zu 300 Gbit/s. Die Preise sind nach RAM-Kapazität gestaffelt und beginnen bei 4 GB für 14,99 US-Dollar pro Monat, wobei Neukunden im ersten Monat einen Rabatt erhalten. Außerdem bieten sie bei den meisten Standardtarifen einen Rabatt von 10 % bei vierteljährlicher Abrechnung an.

Name des Tarifs Preis RAM / Ressourcen Funktionen 4 GB RAM 14,99 $/Monat 4 GB / Basic 14 Standorte 6 GB RAM 22,49 $/Monat 6 GB / Basic – modifiziert Empfohlen 8 GB RAM 27,99 $/Monat 8 GB / Erweitert Für modifizierte Server EX-Serie 194,37 $/Quartal 16 GB / 4 dedizierte Kerne Maximale Leistung

Bei Apex Hosting gibt es einige Einschränkungen, beispielsweise die Tatsache, dass Aktionspreise nach dem ersten Monat wieder auf den regulären Preis zurückgesetzt werden. Auf der Hytale-Seite wird keine explizite Rückerstattungsrichtlinie angegeben, daher sollten Sie vor dem Kauf die Geschäftsbedingungen prüfen. Die EX-Serie ist ausschließlich auf vierteljährliche Abrechnung beschränkt und nur begrenzt verfügbar. Zudem geben sie zwar eine Verfügbarkeit von nahezu 100 % an, veröffentlichen jedoch keinen konkreten SLA-Prozentsatz.

Vorteile Nachteile ✅ Hohe Trustpilot-Bewertung (4,6/5)



✅ EX-Serie mit dedizierten vCores



✅ 14 weltweite Serverstandorte



✅ 24/7-Live-Chat und Ticket-Support ❌ Aktionspreis gilt nur



für den ersten Monat ❌ Keine explizite Rückerstattungsrichtlinie angegeben



❌ EX-Serie ist nur vierteljährlich verfügbar

BESTES HYTALE-SERVER-HOSTING FÜR ANFÄNGER Apex Hosting 4.6 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. Einsteigerfreundliches Hytale-Hosting mit Ryzen-9-Prozessoren, Support rund um die Uhr und 300 Gbit/s DDoS-Schutz. Probieren Sie Apex Hosting aus

4. Shockbyte [Bestes Hytale-Server-Hosting im Preis-Leistungs-Verhältnis]

Shockbyte ist einer der größten Anbieter in diesem Bereich und damit einer der besten Hytale-Server-Hosting -An bieter in Bezug auf das Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Unternehmen bietet eine einfache dreistufige Tarifstruktur (5 GB, 8 GB, 9 GB+) und eine 72-stündige Selbstbedienungs-Rückerstattungsoption, die einfach zu nutzen ist, falls Sie Ihre Meinung ändern sollten. Die enorme Größe des Anbieters spiegelt sich in den über 10.000 Trustpilot-Bewertungen wider – mehr als bei jedem anderen Hosting-Anbieter auf dieser Liste. Neukunden profitieren oft von erheblichen Rabatten, wie beispielsweise 30 % auf den Standardpreis.

Der Dienst nutzt NVMe-SSD-Speicher und den OVHcloud-Anti-DDoS-Schutz an seinen 15 Standorten weltweit. Die Abrechnung ist flexibel und bietet monatliche, vierteljährliche oder jährliche Zahlungszyklen mit steigenden Rabatten von bis zu 25 % für Jahresabonnements. Die maßgeschneiderten Tarife ab 9 GB ermöglichen eine unbegrenzte Anzahl von Spielerplätzen, was ideal für Community-geführte Projekte ist. Das Control Panel unterstützt die Installation von Standard-Mods und verfügt über automatische Backups, um Ihre Daten zu schützen.

Tarifname Preis RAM / Ressourcen Funktionen Copper 8,75 $/Monat 5 GB RAM / 4 Spieler 72-Stunden-Rückerstattung Mithril 13,99 $/Monat 8 GB RAM / 8 Spieler Am beliebtesten Individueller Tarif 15,74 $/Monat 9 GB+ RAM / Unbegrenzt Mindestens 9 GB

Ein Nachteil ist, dass die Trustpilot- Bewertung von Shockbyte mit 3,8/5 die niedrigste in dieser Liste ist, was auf eine große Anzahl gemischter Bewertungen hindeutet. Die angezeigten Preise sind oft Aktionspreise, und Sie sollten vor dem Abschluss eines Abonnements den regulären Verlängerungspreis überprüfen. Die Angaben zur Verfügbarkeit auf der Website sind etwas uneinheitlich: In verschiedenen Abschnitten werden sowohl 99,9 % als auch 100 % genannt. Auch die Reaktionszeiten des Supports werden auf der Hytale-Seite nicht ausdrücklich garantiert.

Vorteile Nachteile ✅ Über 10.000 Trustpilot-Bewertungen



✅ 72-Stunden-Selbstbedienungs-Rückerstattungsrichtlinie



✅ 15 Rechenzentren



weltweit ✅ Hohes Preis-Leistungs-Verhältnis für Nutzer im ersten Monat ❌ Niedrigste Trustpilot-Bewertung (3,8/5)



❌ Die reduzierten Preise gelten nur im Rahmen von Sonderaktionen



❌ Uneinheitliche Angaben



zur Verfügbarkeit ❌ Gemischtes Volumen an Kundenfeedback

BESTES HYTALE-SERVER-HOSTING MIT DEM BESTEN PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS Shockbyte 4.6 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. Skalierbares Hytale-Server-Hosting mit flexibler Abrechnung, Rabatten und einer 72-stündigen Rückerstattungsfrist. Probieren Sie Shockbyte aus

BisectHosting ist einer der besten Hytale-Server-Hosting -Anbieter für Nutzer, denen Kundenzufriedenheit und schneller Support besonders wichtig sind. Das Unternehmen hat hier die höchste Trustpilot-Bewertung (4,8/5) und ist der einzige Host, der eine garantierte Reaktionszeit von 15 Minuten im Support-SLA anbietet. Jeder von ihnen angebotene Hytale-Tarif beinhaltet einen kostenlosen RAM-Boost von +2 GB, der dir ohne zusätzliche Kosten mehr Spielraum für Mods bietet. Sie bieten 21 Standorte weltweit an, was das umfangreichste Netzwerk auf dieser Liste darstellt.

Was die Funktionen angeht, bietet BisectHosting NVMe-SSD-Speicher und kostenlosen DDoS-Schutz auf allen Tarifen. Das benutzerdefinierte Control Panel umfasst einen Instanz-Manager und die Möglichkeit, frei zwischen über 100 verschiedenen Spielen zu wechseln. Die Preise liegen bei etwa 3,00 $ pro GB bei monatlicher Abrechnung, mit Rabatten von bis zu 20 % bei jährlicher Vertragslaufzeit. Außerdem bieten sie kostenlose Standortwechsel an, falls Sie Ihren Server näher an Ihre Spielergemeinde verlegen müssen.

Name des Tarifs Preis RAM / Ressourcen Funktionen 4 GB + Boost 11,99 $/Monat 6 GB effektiv / NVMe 21 Standorte 6 GB + Boost 17,99 $/Monat 8 GB effektiv / NVMe Am beliebtesten 12 GB + Boost 35,99 $/Monat 14 GB effektiv / NVMe Erweiterte Modifikationen Individuell Ab 11,99 $ 4–48 GB RAM / NVMe +2 GB RAM-Boost

Die 72-Stunden-Geld-zurück-Garantie gilt jedoch nur für Neukunden oder Kunden, die einen neuen Diensttyp zum ersten Mal nutzen. Verlängerungen sind von der Rückerstattung ausgeschlossen, ebenso wie Zahlungen per PaysafeCard. Für das Hytale-Hosting wird kein spezifischer SLA-Prozentsatz für die Verfügbarkeit angegeben. Zudem werden nach Ablauf des anfänglichen 72-Stunden-Fensters keine anteiligen Rückerstattungen gewährt.

Vorteile Nachteile ✅ Höchste Trustpilot-Bewertung (4,8/5)



✅ SLA



mit 15-minütiger Reaktionszeit des Supports ✅ Kostenloser RAM-Boost von +2 GB bei allen Tarifen



✅ 21 Rechenzentren weltweit ❌ Rückerstattung gilt nicht für Verlängerungen



❌ Keine Rückerstattung bei Zahlung per PaysafeCard



❌ Kein angegebener Prozentsatz für die Verfügbarkeit

BESTBEWERTETES HYTALE-SERVER-HOSTING BisectHosting 4.5 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. Garantiertes SLA mit 15-minütiger Reaktionszeit, 21 Standorte weltweit und eine kostenlose Aufstockung des Arbeitsspeichers um 2 GB. Probieren Sie BisectHosting aus

6. Sparked Host [Beste Verfügbarkeitsgarantie für Hytale-Server-Hosting]

Sparked Host ist unsere erste Wahl, wenn es um die beste Verfügbarkeitsgarantie für Hytale-Server-Hosting geht, da das Unternehmen ein Netzwerk-SLA von 99,99 % bietet. Einzigartig ist außerdem die 24-stündige kostenlose Testphase, für die keine Kreditkarte erforderlich ist, sodass Sie die Enterprise-Hardware risikofrei testen können. Ihre Server sind mit Ryzen-9-7900-Prozessoren und DDR5-RAM ausgestattet, was für die Bewältigung der CPU-intensiven Simulation von Hytale unerlässlich ist. Sie nutzen ein DDoS-Schutzsystem im Terabit-Maßstab, das sich durch Abwehrzeiten von nur einer Sekunde auszeichnet.

Die Enterprise-Tarife reichen von 4 GB bis 18 GB RAM und verfügen alle über RAID-1-NVMe-Speicher. Sparked Host nutzt das Apollo-Panel, das für eine sofortige Bereitstellung und eine einfache Mod-Verwaltung konzipiert ist. Das Unternehmen betreibt weltweit 10 Standorte, darunter wichtige Zentren in den USA, Europa, Asien und Australien. Der Support wird als „sofort“ beschrieben und steht allen Nutzern rund um die Uhr zur Verfügung.

Tarifname Preis RAM / Ressourcen Funktionen Crawler 8,80 $/Monat 4 GB RAM / 2 Kerne 10 Standorte Golem 13,20 $/Monat 6 GB RAM / 3 Kerne Starter-Paket Kraken 17,60 $/Monat 8 GB RAM / 3 Kerne Bestseller Warrior 39,60 $/Monat 18 GB RAM / 4 Kerne Hohe Leistung

Administratoren sollten beachten, dass das 48-Stunden-Rückerstattungsfenster kürzer als der Durchschnitt ist und nur für den ersten Kauf gilt. Die kostenlose Testphase ist auf 24 Stunden begrenzt, was möglicherweise nicht ausreicht, um eine große Community-Umgebung zu testen. Rabatte für Abrechnungszyklen können ebenfalls auf den vollen Preis zurückgesetzt werden, wenn ein Sonderangebot gemäß seinen Bedingungen storniert wird. Der Support reagiert zwar schnell, auf der Hytale-Seite ist jedoch keine konkrete Reaktionszeit angegeben.

Vorteile Nachteile ✅ SLA



mit 99,99 % Netzwerkverfügbarkeit ✅ 24-Stunden-Testphase (keine Kreditkarte erforderlich)



✅ Terabit-DDoS mit 1-Sekunden-Abwehr



✅ Ryzen 9 7900 & DDR5-Hardware ❌ 48-Stunden-Rückerstattungsfrist



❌ Testphase zu kurz, um große Community-Setups



zu testen ❌ Aktionspreise können sich ändern

BESTE VERFÜGBARKEITSGARANTIE FÜR HYTALE-SERVER-HOSTING Sparked Host 4.5 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. Hytale-Hosting mit hoher Verfügbarkeit, Ryzen-9-Prozessoren, kostenlosen 24-Stunden-Testzugängen und DDoS-Schutz im Terabit-Bereich. Probieren Sie Sparked Host aus

7. Hostinger [Bestes Hytale-Server-Hosting für preisbewusste Langzeitnutzer]

Hostinger ist das beste Hytale-Server-Hosting für preisbewusste Spieler, die bereit sind, sich langfristig zu binden. Bei Vorauszahlung für 24 Monate wird ein Einstiegs-Aktionspreis von 6,99 $ pro Monat angeboten. Im Gegensatz zu den meisten anderen Anbietern handelt es sich hierbei um einen VPS-basierten Dienst mit AMD EPYC-Prozessoren und NVMe-Speicher, der dir vollen Root-Zugriff auf die Serverumgebung gewährt. Außerdem gibt es eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie – die längste auf dieser Liste.

Über das von Hostinger bereitgestellte Game Panel kannst du mehrere Spiele hosten und deine RAM- oder CPU-Ressourcen skalieren, wenn deine Spielwelt wächst. Im Lieferumfang enthalten sind kostenlose wöchentliche Backups, ein Malware-Scanner und ein KI-Assistent namens Kodee, der dir bei der Serververwaltung hilft. Hostinger hat das höchste Bewertungsvolumen auf dieser Liste mit über 66.000 Trustpilot-Bewertungen und einer Bewertung von 4,7/5. Die Server des Anbieters befinden sich in Nordamerika, Europa, Asien und Südamerika.

Name des Tarifs Preis RAM / Ressourcen Funktionen Spiel-Panel 1 6,99 $/Monat 1 vCPU / 4 GB RAM Aktionspreis Game Panel 2 9,49 $/Monat 2 vCPU / 8 GB RAM Am beliebtesten Game Panel 4 13,99 $/Monat 4 vCPU / 16 GB RAM Mittelklasse Game Panel 8 27,99 $/Monat 8 vCPU / 32 GB RAM Hohe Ressourcen

Der wichtigste Vorbehalt betrifft die Preisstruktur: Der Tarif von 6,99 $ erfordert eine Vorabverpflichtung von 24 Monaten und steigt bei Verlängerung deutlich an. Da es sich um eine VPS-basierte Lösung handelt, kann sie mehr manuelle Konfiguration erfordern als verwaltete Spielserver-Hosts. Standorte auf Stadtebene sind auf der Hytale-Seite nicht ausdrücklich aufgeführt, und Reaktionszeiten des Supports werden nicht garantiert. Zwar wird eine Verfügbarkeit von 99,99 % angegeben, doch findet sich diese Angabe auf den Tutorial-Seiten und nicht auf der spezifischen Produktseite.

Vorteile Nachteile ✅ Niedrigster Langzeitpreis (6,99 $/Monat)



✅ 30-tägige Geld-zurück-Garantie



✅ VPS mit vollem Root-Zugriff



✅ Über 66.000 Trustpilot-Bewertungen ❌ 24-monatige Vorabverpflichtung



❌ Hohe Verlängerungsgebühren



❌ Höhere technische Einstiegshürde

BESTES HYTALE-SERVER-HOSTING FÜR EIN KLEINES BUDGET UND LANGFRISTIG Hostinger 4.4 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. Günstiges VPS-Hosting für Hytale ab 6,99 $/Monat mit AMD EPYC-CPUs und Root-Zugriff. Probieren Sie Hostinger aus

8. Host Havoc [Bester Support für Hytale-Server-Hosting]

Host Havoc ist der beste Hytale-Server-Hosting-Anbieter für Community-Administratoren, die schnelle und zuverlässige Support-Lösungen benötigen. Das Unternehmen weist eine durchschnittliche Antwortzeit auf Support-Anfragen von unter 10 Minuten auf – das ist die schnellste in diesem Leitfaden veröffentlichte Zeit. Das Preismodell basiert auf einer einfachen Pauschale von 3,75 $ pro GB RAM, und in allen Tarifen sind unbegrenzte Spielerplätze und Speicherplatz enthalten. Es wird eine modifizierte Version des TCAdmin-Control-Panels verwendet, das einen Workshop-Installer und einen Dateimanager umfasst.

Die Hardware von Host Havoc umfasst Intel Xeon- und AMD Ryzen-CPUs mit schnellen NVMe-SSDs. Das Unternehmen betreibt 14 Standorte weltweit, wobei einige Städte wie Seattle und Atlanta aufgrund der hohen Nachfrage möglicherweise ausverkauft sind. Die Abrechnung ist flexibel, mit Rabatten von 5 % bei einer Laufzeit von drei Monaten bis zu 12 % bei einer jährlichen Laufzeit. Neukunden profitieren von einer 72-Stunden-Geld-zurück-Garantie.

Tarifname Preis RAM / Ressourcen Funktionen 4 GB 15,00 $/Monat 4 GB / Unbegrenzte Anzahl von Slots 14 Standorte 6 GB 22,50 $/Monat 6 GB / Unbegrenzte Anzahl an Plätzen Pauschalpreis pro GB 8 GB 30,00 $/Monat 8 GB / Unbegrenzte Slots Größe der Community 16 GB 60,00 $/Monat 16 GB / Unbegrenzte Anzahl an Slots Groß

Administratoren sollten beachten, dass die Geld-zurück-Garantie nicht selbstständig in Anspruch genommen werden kann, sondern die Kontaktaufnahme mit dem Support-Team erfordert. Auf der Hytale-Seite wird kein spezifischer SLA-Prozentsatz für die Verfügbarkeit angegeben, und das Spiel wird als Early-Access-Titel mit zu erwartenden Fehlern beschrieben. Einige Standorte werden gelegentlich als „ausverkauft“ angezeigt, was Ihre Auswahl an Rechenzentren einschränken kann. Die Pauschale von 3,75 $/GB ist einheitlich, bietet jedoch nicht die hohen anfänglichen Rabatte, die anderswo zu finden sind.

Vorteile Nachteile ✅ Durchschnittliche Reaktionszeit



des Supports unter 10 Minuten ✅ Unbegrenzte Plätze und Speicherplatz



✅ 72-Stunden-Geld-zurück-Garantie



✅ Hohe Trustpilot-Bewertung (4,7/5) ❌ Keine Möglichkeit



zur selbstständigen Rückerstattung ❌ Keine konkrete SLA-Vereinbarung



zur Verfügbarkeit ❌ Einige Standorte sind ausverkauft



❌ Leistungsfehler im Early-Access-Zugang

BESTER SUPPORT FÜR HYTALE-SERVER-HOSTING Host Havoc 4.2 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. Schnelles, zuverlässiges Hytale-Server-Hosting mit unbegrenzten Slots, Support innerhalb von weniger als 10 Minuten und 14 Standorten weltweit. Probieren Sie Host Havoc aus

9. GravelHost [Bestes günstiges Hytale-Server-Hosting]

GravelHost ist das beste Hytale-Server-Hosting für Spieler mit knappem Budget, die dennoch einen dedizierten kostenpflichtigen Tarif wünschen. Das Unternehmen bietet ein Einstiegspaket für nur 7,99 $ pro Monat mit 6 GB RAM an, was bei dieser Speichergröße deutlich günstiger ist als bei den meisten Mitbewerbern. Im Preis inbegriffen sind unbegrenzte Spielerplätze und eine 72-Stunden-Geld-zurück-Garantie für alle Erstkäufe. Der Support ist rund um die Uhr über Discord erreichbar, mit festgelegten SLA-Reaktionszielen für kritische und allgemeine Probleme.

Der Dienst zeichnet sich durch eine sofortige Bereitstellung aus und unterstützt über 35 verschiedene Spiele auf derselben Plattform. Das Unternehmen betreibt 12 Rechenzentren in Nordamerika, Europa, Asien und Australien und bietet damit für einen preisgünstigen Anbieter eine gute globale Reichweite. Die Hardware besteht aus DDR4-RAM und NVMe-SSDs und umfasst Extras wie kostenlose MySQL-Datenbanken und einen integrierten Firewall-Manager. Die Trustpilot-Bewertung liegt bei 4,6/5 basierend auf fast 1.000 Bewertungen.

Name des Tarifs Preis RAM / Ressourcen Funktionen Seedling 7,99 $/Monat 6 GB DDR4 / 4 Spieler Einstiegsangebot Kweebec 15,99 $/Monat 12 GB DDR4 / 8 Spieler Kleine Gruppen Ranger 19,99 $/Monat 16 GB DDR4 / 75 GB NVMe Community Treesinger 35,99 $/Monat 32 GB DDR4 / 100 GB NVMe Große Community

Allerdings verwendet GravelHost DDR4-RAM, der im Vergleich zur Premium-DDR5-Hardware, wie sie bei Anbietern wie GTX Gaming zu finden ist, eine geringere Speicherbandbreite bietet. Der Support erfolgt ausschließlich über Discord; ein herkömmlicher Live-Chat oder ein Ticket-Widget auf der Website fehlt. Außerdem werden auf der Hytale-Seite keine konkreten Standorte auf Stadtebene angegeben. Die Gesamtzahl der Bewertungen ist geringer als bei den größeren Anbietern, was für manche Admins ein Kriterium sein könnte.

Vorteile Nachteile ✅ Niedrigster monatlicher Preis (7,99 $)



✅ Unbegrenzte Slots bei allen Tarifen



✅ 72-Stunden-Geld-zurück-Garantie



✅ Sofortige Bereitstellung innerhalb von 2 Minuten ❌ Verwendet älteren DDR4-RAM



❌ Support ausschließlich über



Discord ❌ Keine Rechenzentren auf Stadtebene

BESTER PREISGÜNSTIGER HYTALE-SERVER-HOSTING-ANBIETER GravelHost 4.1 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. Günstiges Hytale-Server-Hosting für 7,99 $ pro Monat mit 6 GB RAM an 12 Standorten weltweit. Probieren Sie GravelHost aus

10. ScalaCube [Bestes kostenloses Hytale-Server-Hosting]

ScalaCube ist der beste Hytale-Server-Hosting-Anbieter für alle, die das Spiel kostenlos testen möchten, bevor sie sich festlegen. Der Anbieter bietet einen dauerhaft kostenlosen Tarif mit 6 GB RAM an, der rund um die Uhr verfügbar ist, gibt jedoch keine konkrete Spieler-Obergrenze für diese Stufe an. Für alle, die mehr Ressourcen benötigen, beginnen die kostenpflichtigen Tarife bei 12,00 $ pro Monat und beinhalten oft einen Rabatt von 50 % für den ersten Monat. Es stehen 14 Standorte weltweit zur Verfügung, sodass du sicher einen Server in deiner Nähe findest.

Die kostenpflichtigen Tarife bieten SSD-Speicher, DDoS-Schutz und vollen FTP-Zugriff für die manuelle Installation von Mods. Außerdem enthalten die kostenpflichtigen Tarife eine kostenlose Domain und ermöglichen eine sofortige Einrichtung nach dem Kauf. Die Trustpilot-Bewertung liegt bei beachtlichen 4,5/5 bei über 4.700 Bewertungen. ScalaCube bietet eine 7-tägige Geld-zurück-Garantie auf Zahlungen und ein 10-tägiges Zeitfenster für Rückerstattungen bei automatischer Verlängerung.

Tarifname Preis RAM / Ressourcen Funktionen Kostenloser Tarif Kostenlos 6 GB RAM / SSD Einzel-Test Starter 12 $/Monat 4 GB RAM / SSD Bezahlter Einstiegstarif Standard 18 $/Monat 6 GB RAM / SSD Mittelgroßer Server Pro 24 $/Monat 9 GB RAM / SSD Großer Server

Potenzielle Nutzer sollten beachten, dass ScalaCube Standard-SSDs verwendet und nicht den schnelleren NVMe-Speicher, den die meisten anderen Anbieter auf dieser Liste nutzen. Rückerstattungen erfordern einen triftigen Grund und sind ohne einen solchen nicht garantiert. Der Rabatt von 50 % im ersten Monat ist ein zeitlich begrenztes Sonderangebot. Zudem sind auf der Hytale- Seite weder ein prozentualer SLA-Wert für die Verfügbarkeit noch konkrete Reaktionszeiten des Supports angegeben.

Vorteile Nachteile ✅ Dauerhaft kostenloser 6-GB-Tarif



rund um die Uhr ✅ 14 weltweite Serverstandorte



✅ 50 % Rabatt



im ersten Monat ✅ 7-tägige Geld-zurück-Garantie ❌ Standard-SSD (kein NVMe)



❌ Für eine Rückerstattung



ist ein triftiger Grund erforderlich ❌ Keine veröffentlichte Obergrenze für die Anzahl der kostenlosen Nutzer

BESTES KOSTENLOSES HYTALE-SERVER-HOSTING ScalaCube 4.1 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. Kostenloses 24/7-Hytale-Hosting mit 6 GB Speicherplatz sowie kostenpflichtige Tarife mit FTP-Zugang und 14 Standorten weltweit. Probieren Sie ScalaCube aus

Anbieter-Vergleichstabelle

Diese Vergleichstabelle bietet einen schnellen Überblick über die wichtigsten Funktionen und Spezifikationen aller 10 besten Hytale-Server-Hosting-Anbieter, die ich getestet habe. Ich habe sie so gestaltet, dass sie den Marketing-Jargon durchbricht und sich ausschließlich auf die für die Leistung von Hytale entscheidendsten Kennzahlen konzentriert: Einstiegspreis, Preismodell (pro GB RAM vs. pauschaler VPS), Speichertyp (NVMe vs. SSD) und Anzahl der weltweiten Standorte.

Ich habe gezielt Felder eingefügt, um die Alleinstellungsmerkmale hervorzuheben, die für Hytale-Spieler wichtig sind. So kannst du beispielsweise sofort erkennen, dass Nitrado der einzige offizielle Hytale-Partner ist, während Hostinger den niedrigsten Einstiegspreis bei einem Langzeitvertrag bietet und ScalaCube eine dauerhafte kostenlose Option bereitstellt. Auf diese Weise kannst du die Hosts schnell anhand meiner wichtigsten Erkenntnisse filtern.

Da sich Hytale derzeit in der Early-Access-Phase befindet, können sich die Serveranforderungen und Preise ändern. Diese Tabelle gibt die genauen Preise und Hardware-Spezifikationen wieder, die ich im April 2026 überprüft habe. Ich versichere zwar, dass die Angaben korrekt sind, empfehle Ihnen jedoch stets, die endgültigen Preise und die Bedingungen der Geld-zurück-Garantie direkt auf der Website des Anbieters zu überprüfen, bevor Sie sich für ein Abonnement entscheiden.

Funktion GTX Gaming Nitrado Apex Hosting Shockbyte BisectHosting Startpreis 9,25 $/Monat 12,99 $/30 Tage 14,99 $/Monat 8,75 $/Monat 11,99 $/Monat Preismodell Pro GB RAM Pro GB RAM Pro GB RAM Pro GB RAM Pro GB RAM Offizieller Partner ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ Mod-Unterstützung ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Speichertyp NVMe Gen5 SSD NVMe NVMe NVMe Testphase / Geld-zurück-Garantie 24-Stunden-Geld-zurück-Garantie Keine Geld-zurück-Garantie Keine MBG angegeben 72-Stunden-MBG 72-Stunden-MBG† Standorte 11 weltweit 9 weltweit 14 weltweit 15 weltweit 21 weltweit

Funktion Sparked Host Hostinger Host Havoc GravelHost ScalaCube Startpreis 8,80 $/Monat 6,99 $/Monat* 15,00 $/Monat 7,99 $/Monat Kostenlos / 12 $ Preismodell Pro GB RAM Pauschalpreis für VPS Pauschalpreis pro GB Pauschaltarife Pro GB RAM Offizieller Partner ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ Mod-Unterstützung ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Speichertyp NVMe NVMe NVMe NVMe SSD Testversion / Geld-zurück-Garantie 24-Stunden-Testphase† 30-Tage-Geld-zurück-Garantie 72-Stunden-Geld-zurück-Garantie† 72-Stunden-Geld-zurück-Garantie 7-Tage-Geld-zurück-Garantie Standorte 10 weltweit EU/NA/AS/SA 14 weltweit NA/EU/AS/AU 14 weltweit

* Startpreise stammen direkt von den offiziellen Websites (Stand: April 2026). Preise in USD. † MBG gilt nur für die erste Bestellung. Konsolenunterstützung ist nur bei GTX Gaming verfügbar.

Vergleich der Hytale-Server-Hosting-Funktionen

Diese Checkliste vergleicht spezifische technische Funktionen aller 10 Anbieter. Beachten Sie, dass Funktionen wie NVMe-SSD-Speicher und automatische Backups entscheidend für die Bewältigung des speicherintensiven Gameplays von Hytale und der häufigen Early-Access-Updates sind. Die Tabelle spiegelt die Angaben der Anbieter zum Zeitpunkt der Erstellung wider, sollten jedoch vor Abschluss eines Abonnements stets überprüft werden.

Funktion GTX Gaming Nitrado Apex Hosting Shockbyte BisectHosting Sparked Host Hostinger Host Havoc GravelHost ScalaCube Hytale-Mod-Unterstützung ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ SFTP-/FTP-Zugriff ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Automatische Backups ✓ ✓ (täglich) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ (wöchentlich) ✓ ✓ (seit über 3 Jahren) ✗ DDoS-Schutz ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ NVMe-SSD-Speicher ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ Unbegrenzte Spielerplätze ✓ ✗ (max. 200) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ Spielwechsel ✗ ✗ ✓ ✓ ✓ (über 100 Spiele) ✗ ✓ ✓ ✓ (über 35 Spiele) ✓ Kostenlose Testversion ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ (24 Std.) ✗ ✗ ✗ ✓ (kostenloses Abonnement) Prepaid-Abrechnung ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ Geld-zurück-Garantie ✓ (24 Std.) ✗ ✗ angegeben ✓ (72 Stunden) ✓ (72 Std.) ✓ (48 Std.) ✓ (30 Tage) ✓ (72 Std.) ✓ (72 Std.) ✓ (7 Tage) Offizieller Hytale-Partner ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ Live-Chat rund um die Uhr ✓ ✗ (E-Mail + Chat) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ (Discord) ✓

Mindestanforderungen an den Server für Hytale

Hytale ist speicherintensiv, da es bereits in der Early-Access-Phase komplexe Weltgenerierung und RPG-Elemente verarbeitet. Selbst Standardkonfigurationen erfordern in der Regel mindestens 4–6 GB RAM, um für eine kleine Gruppe reibungslos zu laufen. Modifizierte Server, die in der Hytale-Community beliebt sind, verbrauchen während der Laufzeit oft 12–16 GB RAM.

Einrichtung / Anwendungsfall RAM CPU Speicher Solo / 2–4 Spieler 4–6 GB Dual-Core mit 3,5+ GHz 25 GB NVMe Kleine Gruppe (5–10) 6–8 GB Quad-Core 4,0+ GHz 50 GB NVMe Community (Moderatoren) 8–12 GB Quad-Core 4,5+ GHz 75 GB NVMe Große Mods (20+) 16 GB+ 6-Kern 4,5+ GHz 100 GB NVMe Öffentlich (40+ Spieler) 32 GB+ 8-Kern 5,0+ GHz 200 GB NVMe

Der Arbeitsspeicher ist der Hauptengpass bei Hytale, doch auch die CPU-Taktfrequenz ist entscheidend für die Welt-Simulation. Ich empfehle dringend, für jeden modifizierten Server NVMe-Speicher zu verwenden, um Ladezeiten bei einem umfangreichen Mod-Index zu verkürzen. Bei stark modifizierten Setups empfiehlt es sich, alle 4–6 Stunden automatische Neustarts zu planen, um die Leistung aufrechtzuerhalten.

So wählen Sie den richtigen Hytale-Server-Host aus

Bei der Auswahl der besten Hytale-Server-Hosting -Anbieter gilt es, den RAM-Bedarf mit der Zuverlässigkeit der Hardware in Einklang zu bringen. Da sich das Spiel noch in der Early-Access-Phase befindet, sollten Sie Anbietern den Vorzug geben, die eine einfache Skalierung der Ressourcen und Unterstützung bei häufigen Updates bieten.

RAM-Anforderungen (Hytale ist speicherintensiv)

Der Arbeitsspeicher ist der entscheidende Faktor für die Leistung von Hytale. Während 4 GB das absolute Minimum für Einzelspieler-Tests sind, sind 6–8 GB der praktische Ausgangspunkt für kleine Freundesgruppen. Modded-Server benötigen in der Regel 8–12 GB, um Verzögerungen zu vermeiden.

Wenn du eine größere Community aufbauen möchtest, bietet GTX Gaming 18 RAM-Stufen zur Auswahl an, oder du kannst kostenlos mit dem 6-GB-Tarif von ScalaCube starten. Einen Vergleich mit anderen speicherintensiven Spielen findest du im Leitfaden zum besten Rust-Server-Hosting.

Mod-Unterstützung für Hytale-Server

Alle 10 Anbieter auf meiner Liste unterstützen Hytale-Mods, bieten jedoch unterschiedliche Verwaltungstools an. Hostinger gewährt Root-Zugriff für vollständige Kontrolle, während BisectHosting und Apex Hosting eine einfachere, über ein Control Panel basierende Verwaltung bieten.

Wenn Sie von anderen Block-Spielen umsteigen, werden Sie vielleicht feststellen, dass sich die Anforderungen von Hytale im Vergleich zu Minecraft je nach den verwendeten Mods erheblich unterscheiden. Für alle, die sich damit noch nicht auskennen: Mein Tutorial zum Betreiben eines Minecraft-Servers behandelt ähnliche manuelle Installationsmethoden per FTP. Wenn Sie nach anderen ähnlichen Sandbox-Titeln suchen, schauen Sie sich unseren Leitfaden zu Spielen wie Hytale an.

Offizielles vs. Drittanbieter-Hosting für Hytale

Nitrado ist der einzige offizielle Partner, was zu einem schnelleren Support für neue Spielversionen führen kann. Drittanbieter wie GTX Gaming oder BisectHosting bieten jedoch oft günstigere Preise und bessere Hardware.

Der offizielle Status signalisiert zwar eine Zertifizierung durch Hypixel Studios, garantiert jedoch keine bessere Leistung als High-End-Angebote von Drittanbietern. Egal, ob Sie nach dem besten oder dem günstigsten Minecraft-Server-Hosting suchen – Sie werden ähnliche Kompromisse zwischen offiziellen Anbietern und Drittanbietern vorfinden.

Serverstandort und Latenz

Die Entfernung zu Ihrem Rechenzentrum bestimmt Ihren Ping, der entscheidend ist, um Desynchronisationen in Hytale zu vermeiden. Sie sollten einen Serverstandort in Ihrer Region wählen, um den Ping unter 50 ms zu halten. BisectHosting bietet mit 21 Standorten weltweit die größte Abdeckung, gefolgt von Shockbyte mit 15 Standorten. Wenn Ihre Gruppe auch an neueren Titeln interessiert ist, kann Ihnen ein Blick auf die besten Palworld-Server-Standorte dabei helfen, einen vielseitigen Anbieter zu finden.

Rückerstattungsrichtlinien und Geld-zurück-Garantien

[BILD-DATEINAME: create-now-best-hytale-server-hosting | ALT-TEXT: Rückerstattungsrichtlinien und Geld-zurück-Garantien ]

Ich habe die Rückerstattungsbedingungen der 10 Hytale-Server-Hosts auf dieser Liste zusammengestellt:

30-Tage-Geld-zurück-Garantie: Hostinger (die längste auf meiner Liste – erfordert eine Vorauszahlung für 24 Monate)

7-Tage-Geld-zurück-Garantie: ScalaCube (triftiger Grund erforderlich)

72-Stunden-Geld-zurück-Garantie (Selbstbedienung): Shockbyte (nur bei der ersten Bestellung)

72-Stunden-Geld-zurück-Garantie: BisectHosting (erste Bestellung), GravelHost (erste Bestellung), Host Havoc (Kontakt erforderlich)

48-Stunden-Geld-zurück-Garantie: Sparked Host (erster Kauf, nicht für Minecraft)

24-Stunden-Geld-zurück-Garantie: GTX Gaming (kürzeste Frist auf meiner Liste)

24-Stunden-Testversion: Sparked Host (keine Kreditkarte erforderlich)

Kostenloses Paket: ScalaCube (dauerhaft kostenlos 6 GB – keine Rückerstattung erforderlich)

Keine Geld-zurück-Garantie: Nitrado, Apex Hosting (keine Geld-zurück-Garantie auf der Hytale-Seite angegeben)

Wichtige Hinweise: Die meisten Geld-zurück-Garantien gelten nur für Erstbestellungen; Verlängerungen sind ausgeschlossen. Nitrado bietet keine Geld-zurück-Garantie – das Abonnement verlängert sich automatisch; kündigen Sie daher vor dem Verlängerungsdatum. Die 30-tägige Geld-zurück-Garantie von Hostinger erfordert eine Vorauszahlung von ca. 167 $ (Laufzeit 24 Monate) – testen Sie den Dienst gründlich, bevor Sie sich festlegen.

Fazit: Welchen Hytale-Server-Host sollten Sie wählen?

Für das insgesamt beste Erlebnis mit einem Hytale-Server-Hosting-Anbieter ist GTX Gaming meine erste Wahl. Das Unternehmen bietet die größte Auswahl an RAM (bis zu 96 GB), erstklassige Intel i9-13900K-Hardware und keine langfristigen Vertragsbindungen. Damit eignet er sich perfekt für Spieler, die während der Early-Access-Phase von Hytale Flexibilität und erstklassige Leistung wünschen.

Wenn dir eine offizielle Zertifizierung wichtig ist, ist Nitrado die einzige Wahl, während BisectHosting in Sachen Nutzervertrauen und Supportgeschwindigkeit führend ist. Für alle, die das Spiel mit kleinem Budget ausprobieren möchten, ist das kostenlose Angebot von ScalaCube ein hervorragender Einstieg.

Das Betreiben einer erfolgreichen Community kann sogar zu einer der besten Nebenbeschäftigungen im Internet werden, wenn ihr eure Community gut verwaltet. Überprüft vor dem Abschluss eines Abonnements stets die aktuellen Preise und die RAM-Zuweisung auf der Seite des Anbieters, da die Anforderungen mit der Weiterentwicklung des Spiels steigen können.

BESTER HYTALE-SERVER-HOSTING-ANBIETER INSGESAMT GTXGaming 5.0 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. Leistungsstarkes Hytale-Server-Hosting mit flexiblen RAM-Stufen, Intel i9-Prozessoren und Standorten weltweit. Probieren Sie GTXGaming aus

Häufig gestellte Fragen