Getscreen.me-Testbericht 2026: Ist die Nutzung sicher?

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Ja, die Nutzung von Getscreen.me ist sicher. In diesem Getscreen.me-Testbericht haben wir festgestellt, dass es sich um ein seriöses Tool für Remote-Desktop und Fernsupport handelt, mit dem Sie aus der Ferne auf einen anderen Computer zugreifen und diesen steuern können. Der Dienst funktioniert über einen Webbrowser und eignet sich daher für IT-Support, Fehlerbehebung, Remote-Arbeit und die Unterstützung anderer bei technischen Problemen.

Getscreen.me unterscheidet sich von herkömmlicher Fernzugriffssoftware dadurch, dass die Person, die den Remote-Computer steuert, keine App installieren muss. Stattdessen läuft auf dem Remote-Gerät eine kleine Connector-App, die die Verbindung herstellt, während das steuernde Gerät über einen Browser darauf zugreifen kann. Der kostenlose Tarif unterstützt bis zu zwei Geräte und erfordert keine Kreditkarte.

Ist Getscreen.me sicher? Die kurze Antwort lautet: Ja. Dieser Getscreen.me-Testbericht untersucht die Sicherheit, die Preise, die Verfügbarkeit in verschiedenen Ländern und den Anmeldeprozess, um Ihnen bei der Entscheidung zu helfen, ob dies das richtige Fernzugriffstool für Sie ist.

JETZT AUSPROBIEREN 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Getscreen.me Browserbasiertes Fernzugriffstool Ist Getscreen.me sicher? Ja. Die Plattform wird seit 2018 von Limassol auf Zypern aus betrieben und verfügt über eine hohe Trustpilot-Bewertung. Die Sitzungen werden mit AES-128 innerhalb von WebRTC und SSL verschlüsselt, und der kostenlose Tarif umfasst 2 Geräte, ohne dass eine Kreditkarte erforderlich ist. Vorteile Kostenloser Tarif, keine Kreditkarte erforderlich

Auf der Steuerungsseite ist keine Installation erforderlich

AES-128-Verschlüsselung über WebRTC und SSL Nachteile Die Preisgestaltung für Unternehmen erfordert einige Berechnungen, um sie in großem Maßstab abzuschätzen.

Deutlich geringere Anzahl an Bewertungen als bei Marktführern wie TeamViewer

Nicht von Haus aus für eine umfassende AD/SSO-Integration ausgelegt

Getscreen.me eignet sich am besten für IT-Administratoren, freiberufliche Techniker im Support und kleine Teams, die gelegentlich Fernzugriff benötigen – nicht jedoch für Unternehmen, die eine umfassende AD/SSO-Integration von Haus aus benötigen. Die realistischen Preise bei größerem Umfang liegen bei wenigen Dollar pro Techniker zuzüglich einer geringen Gebühr pro Gerät, und ein Blick auf die aktuelle Preisseite von Getscreen.me zeigt, dass diese Kosten auch für größere Teams vorhersehbar bleiben.

Ist Getscreen.me sicher?

Ja, Getscreen.me ist sicher, und diese Getscreen.me-Bewertung hat mehrere Faktoren gefunden, die diese Schlussfolgerung stützen. Es handelt sich um ein echtes Unternehmen mit Sitz in Limassol, Zypern, das seit 2018 tätig ist und aus einem kleinen, aber etablierten Team besteht – nicht um einen anonymen Betreiber.

Die Trustpilot- Bewertung liegt zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels bei 4,5 aus über 80 Bewertungen. Da die Anzahl der Bewertungen geringer ist als bei Marktführern wie TeamViewer, sollte die Stimmung eher als tendenziell positiv denn als statistisch aussagekräftig gewertet werden.

Für die Anmeldung ist lediglich eine E-Mail-Adresse erforderlich. Wie im Rahmen dieser Getscreen.me-Bewertung getestet, werden in einer Sitzung je nach den erteilten Berechtigungen Bildschirminhalte sowie die Steuerung von Tastatur und Maus und die Dateiübertragung freigegeben. Die Sitzungen werden mit AES-128 innerhalb der WebRTC- und SSL-Protokolle verschlüsselt, und der Computer des Betreibers stellt die Verbindung über eine in einer Sandbox ausgeführte Browsersitzung her, nicht über einen direkten eingehenden Zugriff.

Ist Getscreen.me ein Betrug? Nein, es handelt sich um ein echtes Unternehmen mit einer dokumentierten Sicherheitsarchitektur und transparenter Preisgestaltung. Wie jedes Fernzugriffstool, einschließlich TeamViewer und AnyDesk, kann es missbraucht werden, wenn ein Betrüger ein Opfer dazu überredet, es zu installieren und einen Sitzungscode weiterzugeben.

Das ist ein branchenweites Risiko und kein spezifisches Problem von Getscreen.me, wie diese Bewertung von Getscreen.me ergab. Die sichere Regel lautet, niemals jemandem Fernzugriff zu gewähren, der Sie zuerst kontaktiert hat.

Anmeldung bei Getscreen.me

Ist Getscreen.me sicher? Ja, und die Anmeldung dauert weniger als eine Minute. Für den kostenlosen Tarif ist keine Kreditkarte erforderlich, was die Einrichtung zu einer der einfachsten macht, die in diesem Getscreen.me-Testbericht behandelt werden.

Erstellen Sie ein kostenloses Konto mit einer E-Mail-Adresse. Laden Sie die kleine Connector-App herunter und führen Sie sie einmalig auf dem Gerät aus, auf das Sie per Fernzugriff zugreifen möchten. Generieren Sie einen sicheren Zugriffslink oder einen Einmal-Einladungscode. Öffnen Sie diesen Link in einem beliebigen Browser auf dem steuernden Gerät, um die Sitzung zu starten. Optional können Sie auf den „Personal Lifetime“- oder einen „Business“-Tarif upgraden, sobald Sie mehr als zwei Geräte benötigen.

Für die Erstellung eines Kontos ist keine formelle Identitätsprüfung erforderlich.

Fernzugriff in weniger als einer Minute Getscreen.me 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Ist Getscreen.me sicher? Ja. Stellen Sie einfach in weniger als einer Minute direkt über Ihren Browser eine Verbindung zu einem beliebigen Gerät her. Eine Installation Ihrerseits ist nicht erforderlich. JETZT AUSPROBIEREN

Meine Erfahrungen mit Getscreen.me

Ich ging mit der Erwartung an diesen Getscreen.me-Test, dass die üblichen Probleme bei der Einrichtung eines Remote-Desktops auftreten würden, doch das Erstellen eines Links und das Herstellen der Verbindung dauerten weniger als eine Minute – ganz ohne komplizierte Konfiguration. Diese Einfachheit kann für Freiberufler nützlich sein, die zwischen Kundensupport und anderen Aufgaben wechseln müssen, insbesondere wenn sie praktische Tipps für Freiberufler befolgen, um organisiert zu bleiben.

Das Ausführen der kleinen Connector-App auf dem Remote-Gerät erforderte keine Firewall-Konfiguration oder Portweiterleitung, was die Einrichtung in diesem Getscreen.me-Testbericht unkompliziert machte. Der entscheidende Moment war, eine technisch weniger versierte Person bei der Ferninstallation der App anzuleiten und anschließend die volle Kontrolle zu übernehmen, um das eigentliche Problem zu beheben.

Die Verbindungsqualität wirkte schnell und stabil und ist im Alltagsgebrauch mit etablierten Tools wie TeamViewer vergleichbar. Ist Getscreen.me sicher? Ja, aber es gibt einige Nachteile: Die Preisstruktur für Unternehmen erfordert etwas Rechenaufwand, um die Kosten bei größerem Umfang abzuschätzen, und aufgrund der geringen Anzahl an Bewertungen ist es schwieriger, Hilfe bei der Fehlerbehebung in Foren zu finden.

Getscreen.me im Überblick

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen zu Getscreen.me auf einen Blick, einschließlich Preise und Verfügbarkeit.

📱 Name der App Getscreen.me ⭐ Unsere Bewertung 4,5/5 🛍️ Kategorie Browserbasierte Fernzugriffs- und Fernsupport-Software 🎯 Plattformen Windows, Mac, Linux, Android; auf der Steuerungsseite browserbasiert 💰 Preis Kostenlos (2 Geräte); „Personal Lifetime“ (einmalig 149 $, 50 Geräte); „Business“ (pro Techniker + pro Gerät) 🚀 Geschwindigkeit Sofortiger Sitzungsstart, sobald ein Link generiert wurde 🌍 Verfügbarkeit Generell weltweit verfügbar (browserbasiertes SaaS) 👍 Am besten geeignet für IT-Administratoren, freiberufliche Techniker und kleine Teams, die gelegentlich Fernzugriff benötigen

Häufige Betrugsanzeichen: Ist Getscreen.me seriös oder sollten Sie es meiden?

Ja, Getscreen.me ist eine seriöse Plattform, und die in diesem Getscreen.me-Testbericht untersuchten Beweise stützen diese Schlussfolgerung. Es handelt sich um einen echten, überprüfbaren Anbieter, der seit 2018 tätig ist, und dessen Sicherheitsarchitektur öffentlich dokumentiert ist.

Der häufigste Grund, warum Menschen ein Fernzugriffstool fälschlicherweise für einen Betrug halten, ist, dass die zugrunde liegende Technologie selbst von Betrügern missbraucht wird, die ihre Opfer dazu verleiten, sie zu installieren. Virtuelle Fernzugriffstools tragen dieses Stigma durch Assoziation mit sich, sodass eine gewisse Skepsis durchaus berechtigt ist.

Angesichts des nachweisbaren Betreibers mit Sitz in Zypern, der dokumentierten Verschlüsselungsarchitektur und der transparenten Preisgestaltung erweist sich Getscreen.me als legitimes, funktionierendes Tool – genau wie andere Software und Plattformen, mit denen man über sein Smartphone Geld verdienen kann.

Warum fragen die Leute: „Ist Getscreen.me sicher?“

Die Leute suchen vor allem nach „Ist Getscreen.me sicher?“, weil jedes Fernzugriffstool grundsätzlich von Betrügern missbraucht werden kann – weshalb sich dieser Getscreen.me-Testbericht eingehend mit der Sicherheit des Dienstes befasst. Hier sind die Faktoren, die tatsächlich belegen, dass Getscreen.me selbst seriös ist: ein seit 2018 registriertes Unternehmen, dokumentierte AES-128/WebRTC/SSL-Verschlüsselung und ein aktives Trustpilot- Profil, auf dem Sie echte positive Bewertungen anderer Kunden einsehen können.

Fernzugriff in weniger als einer Minute Getscreen.me 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Ist Getscreen.me sicher? Ja. Stellen Sie einfach in weniger als einer Minute direkt über Ihren Browser eine Verbindung zu einem beliebigen Gerät her. Eine Installation Ihrerseits ist nicht erforderlich. JETZT AUSPROBIEREN

Sicherheitsbedenken bei Getscreen.me: Was Nutzer wissen sollten

Vor Betrug sicher zu sein ist nicht dasselbe wie völlig sorgenfrei zu sein. Ist Getscreen.me sicher? Ja, aber hier erfahren Sie, was Sie über Datenzugriff, Berechtigungen und das Risiko des Missbrauchs wissen sollten, bevor Sie eine Sitzung starten.

Anforderungen an personenbezogene Daten

Für die Anmeldung ist lediglich eine E-Mail-Adresse erforderlich. Für den kostenlosen Tarif sind weder Kreditkarte noch Bankkonto noch Ausweis erforderlich. Zahlungsdaten werden nur erfasst, wenn Sie auf den „Personal Lifetime“- oder einen Business-Tarif upgraden, wie in diesem Getscreen.me-Testbericht bestätigt wird. Das macht das Ausprobieren einfach, ähnlich wie bei kostenlosen Prämien-Apps, bei denen Sie loslegen können, ohne sich auf ein kostenpflichtiges Abonnement festlegen zu müssen.

Berechtigungen für den Fernzugriff und Gerätesteuerung

Eine Sitzung kann die Bildschirmansicht, die vollständige Tastatur- und Maussteuerung, die Dateiübertragung sowie – bei kostenpflichtigen Tarifen – die Aufzeichnung der Sitzung umfassen. All diese Funktionen sind bei der Bewertung von Getscreen.me in einem Getscreen.me-Testbericht relevant. Die Person am Remote-Gerät generiert den Zugriffslink oder -code und bestimmt, wann eine Sitzung beginnt.

Bewährte Verfahren zur Kontosicherheit

Verwenden Sie ein einzigartiges Passwort, aktivieren Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung, sofern verfügbar, geben Sie einen Einmal-Zugangscode niemals an jemanden weiter, der Sie zuerst kontaktiert hat, und überprüfen Sie regelmäßig den Verbindungsverlauf. Dies sind wichtige Sicherheitsmaßnahmen, die in diesem Getscreen.me-Testbericht hervorgehoben werden.

Schutz vor Betrugsversuchen beim Fernzugriff

Ist Getscreen.me sicher? Ja, aber seien Sie misstrauisch, wenn jemand anruft und behauptet, Ihr Gerät habe ein Problem, und Sie dann dazu überredet, eine Fernzugriffssoftware zu installieren und einen Zugangscode für diese Person zu generieren. Starten Sie eine Getscreen.me-Sitzung nur mit jemandem, den Sie zuvor selbst kontaktiert haben, um den tatsächlich von Ihnen angeforderten Support zu erhalten – ein wichtiger Sicherheitsaspekt in diesem Getscreen.me-Testbericht.

Das Kleingedruckte auf einen Blick

Der kostenlose Tarif ist auf zwei Geräte begrenzt. Für weitere Geräte ist der „Personal Lifetime“- oder ein Business-Tarif erforderlich. Die Preise für Business-Kunden richten sich nach der Anzahl der Techniker und der Geräte und sind keine pauschalen Preise pro Arbeitsplatz.

Kundensupport

Der Getscreen. me-Kundensupport umfasst Live-Chat, E-Mail, ein Hilfezentrum und ein separates Dokumentationszentrum. Öffentliche Bewertungen beschreiben einen reaktionsschnellen Support bei Kontaktaufnahme, allerdings ist die Anzahl der Bewertungen im Vergleich zu den Marktführern in dieser Kategorie gering – ein Punkt, der in diesem Getscreen.me-Testbericht beachtet werden sollte.

So funktioniert die Preisgestaltung bei Getscreen.me

Ist Getscreen.me sicher? Ja, und der Einstieg ist kostenlos – mit zwei Geräten und ohne Angabe einer Kreditkartendaten. Die kostenpflichtigen Tarife richten sich danach, wie viele Techniker Zugriff benötigen und wie viele Geräte Sie verwalten. Der „Business Standard“-Tarif kostet 4,17 $ pro Monat und Techniker sowie 0,08 $ pro Monat und Gerät, bei jährlicher Abrechnung gibt es einen Rabatt von 16 %. „Personal Lifetime“ ist eine einmalige Zahlung von 149 $ für 50 Geräte (weitere Informationen siehe unten).

Persönlicher Lifetime-Tarif

Der „Personal Lifetime Plan“ kostet 149 US-Dollar als einmalige Zahlung für dauerhaften Zugriff auf Getscreen.me, ohne wiederkehrende monatliche oder jährliche Gebühren. Er ist ein praktisches Upgrade für Nutzer, die den kostenlosen Tarif getestet haben und mehr Kapazität benötigen, ohne sich auf ein Abonnement festlegen zu müssen.

Der kostenlose Tarif eignet sich gut zum Ausprobieren, doch aufgrund seiner Einschränkungen ist ein kostenpflichtiger Tarif für regelmäßige Nutzer möglicherweise besser geeignet. Der Lifetime-Tarif zeichnet sich zudem dadurch aus, dass er langfristigen Zugriff gegen eine einmalige Zahlung bietet, was ihn zu einer attraktiven Alternative zu wiederkehrenden Abonnementkosten macht.

Funktionen und unterstützte Plattformen

Dieser Getscreen.me-Test ergab, dass die Plattform Windows, Mac, Linux und Android unterstützt und bereits im kostenlosen Tarif über einen soliden Kernfunktionsumfang verfügt, darunter Dateiübertragung (4 GB), Chat und Sprachanrufe während der Sitzung, Sitzungsaufzeichnung, Unterstützung für mehrere Monitore sowie die Synchronisierung der Zwischenablage. Dies reicht für einige kleinere Dienstleistungsbetriebe aus, insbesondere für Unternehmer, die Ideen für Kleinunternehmen ausprobieren, die sich aus der Ferne abwickeln lassen.

Im Rahmen dieses Getscreen.me-Testberichts haben wir festgestellt, dass Zwei-Faktor-Authentifizierung, IP-Whitelisting, SSO und Active-Directory-Integration ausschließlich in den Tarifen „Business Advanced“ und „Enterprise“ enthalten sind.

Tipps, um Getscreen.me optimal zu nutzen

Ist Getscreen.me sicher? Ja, und am sinnvollsten ist es, zunächst mit dem kostenlosen Tarif zu beginnen, um die Verbindungsqualität für Ihre wichtigsten Geräte zu überprüfen, bevor Sie sich für den „Personal Lifetime“- oder einen Business-Tarif entscheiden.

Wenn Sie mit dem kostenlosen Tarif beginnen, vermeiden Sie zudem unnötige Kosten, während Sie den Dienst testen. Derselbe Ansatz lässt sich auch auf andere Online-Software anwenden, einschließlich Apps, mit denen Sie Geld verdienen können, ohne im Voraus zu bezahlen.

Nutzen Sie den Preisrechner auf der Website von Getscreen.me, um die tatsächlichen monatlichen Kosten zu schätzen, bevor Sie sich für einen Business-Tarif entscheiden.

Verwenden Sie „Quick Support“-Einladungslinks, anstatt für permanente Geräteslots zu bezahlen, wenn Sie nur gelegentlich Sitzungen benötigen.

Aktivieren Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung und die IP-Whitelist, wenn Sie sensible Geschäftsgeräte verwalten.

Wählen Sie die jährliche Abrechnung, wenn Sie von dem Tarif überzeugt sind – so erhalten Sie 16 % Rabatt.

Funktioniert Getscreen.me tatsächlich wie versprochen?

Ja, Getscreen.me funktioniert tatsächlich wie versprochen, wie in diesem Getscreen.me-Testbericht bestätigt wird. Es handelt sich um ein echtes, aktives Unternehmen, das seit 2018 Fernzugriffsdienste anbietet, mit einer dokumentierten Sicherheitsarchitektur und echten Kundenbewertungen, die funktionierende Fernzugriffssitzungen beschreiben.

Der kostenlose Tarif erfordert keine Kreditkarte und unterstützt zwei Geräte mit unbegrenzter Sitzungsdauer. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels liegt die Trustpilot-Bewertung bei 4,5 aus über 80 Bewertungen, wobei es keine größeren Beschwerden darüber gibt, dass das Tool nicht wie vorgesehen funktioniert.

Wie viel kostet der Betrieb von Getscreen.me im großen Maßstab?

Basierend auf der „Standard“-Stufe kostet ein Team aus drei Technikern und 20 Geräten 14,11 $/Monat vor Abzug des jährlichen Rabatts von 16 %. Ist Getscreen.me sicher? Ja, aber betrachten Sie diese Zahlen in diesem Getscreen.me-Testbericht als illustratives Beispiel und nicht als festen Wert, da die Tarife „Advanced“ und „Enterprise“ pro Nutzer mehr kosten.

Fernzugriff in weniger als einer Minute Getscreen.me 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Ist Getscreen.me sicher? Ja. Stellen Sie einfach in weniger als einer Minute direkt über Ihren Browser eine Verbindung zu einem beliebigen Gerät her. Eine Installation Ihrerseits ist nicht erforderlich. JETZT AUSPROBIEREN

Ist Getscreen.me in den USA seriös? Wo kann man Getscreen.me nutzen?

Ja, Getscreen.me ist seriös und funktioniert in den USA. Es handelt sich um eine browserbasierte SaaS-Lösung, die grundsätzlich von überall mit Internetzugang genutzt werden kann; in diesem Getscreen.me-Testbericht wurden keine expliziten Länderbeschränkungen festgestellt.

Land Verfügbar? Anmerkungen USA 🟩 Keine Kompatibilitätsprobleme gefunden Großbritannien 🟩 Keine Kompatibilitätsprobleme festgestellt AU 🟩 Es wurden keine Kompatibilitätsprobleme festgestellt CA 🟩 Es wurden keine Kompatibilitätsprobleme festgestellt DE 🟩 Es wurden keine Kompatibilitätsprobleme festgestellt FR 🟩 Keine Kompatibilitätsprobleme gefunden

Lohnt sich Getscreen.me?

Ja, Getscreen.me lohnt sich, wenn Sie nach einer echten browserbasierten Lösung mit schneller Einrichtung suchen. Das macht das „Kostenlos-starten“-Versprechen glaubwürdig und beweist, dass es sich nicht um einen Trick handelt. Ist Getscreen.me sicher? Ja, und für IT-Administratoren, Freiberufler und kleine Teams, die gelegentlich auf Fernzugriff angewiesen sind, erweist es sich als seriöses Arbeitswerkzeug und nicht nur als TeamViewer-Klon. Für Freiberufler, deren Einkommen auf Fernservices basiert, kann es ein Werkzeug innerhalb einer breiteren Palette von Online-Nebenjobs sein.

Nutzerbewertungen: Was echte Getscreen.me-Nutzer sagen

Die Gesamtbewertung auf Trustpilot liegt bei 4,5 aus über 80 Bewertungen, und unser Getscreen.me-Testbericht fällt ebenso positiv aus. In öffentlichen Bewertungen werden häufig nützliche Fernzugriffsfunktionen, eine einfache Einrichtung und eine zuverlässige Leistung hervorgehoben.

Rezensenten beschreiben die mobile App zudem als einfach zu installieren und nützlich für den Fernzugriff unterwegs, und mehrere heben den Preis im Vergleich zu anderen Remote-Desktop-Diensten als herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis hervor.

Ist Getscreen.me sicher? Ja, aber da es insgesamt nur wenige Bewertungen gibt, können schon wenige kritische Bewertungen die allgemeine Meinung deutlich beeinflussen. Bei der Suche nach anderen Möglichkeiten, online Geld zu verdienen, gilt derselbe Ansatz: Vergleichen Sie seriöse Umfrage-Websites sorgfältig, anstatt sich auf eine einzige Bewertung oder Rezension zu verlassen.

Alternativen zu Getscreen.me

4.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. TeamViewer The largest, most established remote-support platform. Trusted by IT teams worldwide, though pricier for business tiers than Getscreen.me. TRY NOW

3.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. AnyDesk A fast, lightweight remote connection, though its Trustpilot score is notably low, so it’s worth reading recent reviews before choosing it. TRY NOW

4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Splashtop A business- and MSP-focused remote-support platform with strong unattended-access tooling. TRY NOW

Kein einzelnes Fernzugriffstool eignet sich für jeden Anwendungsfall. TeamViewer eignet sich für Teams, die die etablierteste Plattform suchen; AnyDesk bietet Geschwindigkeit zu einem günstigeren Preis, hat jedoch eine deutlich schwächere Trustpilot-Bewertung; und Splashtop ist ideal für MSPs, die leistungsstarke Tools für den unbeaufsichtigten Zugriff benötigen. Es lohnt sich, nach dem Lesen einer Getscreen.me-Bewertung mehrere Angebote zu vergleichen, bevor man sich festlegt.

Ist Getscreen.me seriös und sicher? Unser abschließendes Urteil

Ja, Getscreen.me ist seriös. Es handelt sich um ein echtes Unternehmen, das seit 2018 von Limassol (Zypern) aus tätig ist, über eine dokumentierte AES-128/WebRTC/SSL-Sicherheitsarchitektur verfügt und eine hohe Trustpilot-Bewertung aus über 80 Bewertungen vorweisen kann.

Andererseits handelt es sich um ein kleines Unternehmen mit einer deutlich geringeren Anzahl an Bewertungen als bei Marktführern wie TeamViewer, sodass weniger öffentliche Daten zur Beurteilung der Beständigkeit des Supports vorliegen. Genau diese Lücke ist der Grund, warum manche Menschen trotz der tatsächlichen Erfolgsbilanz und nach dem Lesen einer Bewertung zu Getscreen.me verständlicherweise zögern. Die kurze Antwort auf die Frage „Ist Getscreen.me sicher?“ lautet jedoch: Ja.

Fernzugriff in weniger als einer Minute Getscreen.me 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Ist Getscreen.me sicher? Ja. Stellen Sie einfach in weniger als einer Minute direkt über Ihren Browser eine Verbindung zu einem beliebigen Gerät her. Eine Installation Ihrerseits ist nicht erforderlich. JETZT AUSPROBIEREN

Häufig gestellte Fragen