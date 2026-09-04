Das beste DayZ-Server-Hosting im Jahr 2026

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Die Wahl des besten DayZ-Server-Hostings ist der effektivste Weg für Sie, dieses Survival-Spiel ohne Hardware-Einschränkungen zu erleben. DayZ ist bekannt für seine gnadenlose, persistente Spielwelt, und wenn Sie wissen, wie man einen DayZ-Server betreibt, stellen Sie sicher, dass Ihre Welt rund um die Uhr online bleibt. Da das Spiel bekanntermaßen sehr CPU-intensiv ist, gewährleistet ein dediziertes Hosting eine hohe Taktfrequenz, die für die Server-Ticks entscheidend ist.

Dieser Leitfaden bewertet 11 Anbieter und legt den Schwerpunkt auf die besten DayZ-Server-Hosting-Optionen für PCs mit spezialisiertem DayZ-Server-Hosting und Mod-Unterstützung über den DZSA Launcher. Ich habe außerdem die Preise pro Slot, die Hardware-Qualität sowie die Möglichkeiten untersucht, wie man einen eigenen Server in DayZ auf der PS5 und auf der Xbox einrichtet. Beachte, dass ein modifizierter Server für 20 Spieler von 8 GB RAM und einer schnellen CPU profitiert.

Dieser Testbericht bietet Top-Empfehlungen nach Anwendungsfall, einen detaillierten Überblick darüber, wie man einen DayZ-Server hostet, sowie eine Vergleichstabelle für DayZ-Server-Hosting mit Mods. Egal, ob du den besten verfügbaren PC für DayZ-Server-Hosting oder eine Konsolenumgebung suchst – dieser Leitfaden hilft dir dabei, den richtigen Host zu finden.

Unsere Top-Empfehlungen für das beste DayZ-Server-Hosting

Godlike.Host – Das beste DayZ-Server-Hosting insgesamt Nitrado – Das DayZ-Server-Hosting mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis GTXGaming – Beste Hardware für DayZ-Server-Hosting BisectHosting – Bestbewertetes DayZ-Server-Hosting Shockbyte – Bestes DayZ-Server-Hosting für etablierte Marken HostHavoc – Das zuverlässigste DayZ-Server-Hosting Survival-Server – Das günstigste DayZ-Server-Hosting GGServers – Das flexibelste DayZ-Server-Hosting PingPerfect – Das beste DayZ-Server-Hosting mit weltweiter Abdeckung Sparked Host – Bestes DayZ-Server-Hosting mit Verfügbarkeitsgarantie RocketNode – Bestes DayZ-Server-Hosting für individuelle CPU-Spezifikationen

So haben wir diese DayZ-Server-Anbieter getestet

Um das beste DayZ-Server-Hosting zu ermitteln, wurden bei jedem Anbieter Pakete verschiedener Preisstufen erworben. Der Test konzentrierte sich auf die Bereitstellungsgeschwindigkeit, die Einfachheit des DayZ-Server-Hostings mit Mods unter Verwendung des DZSA-Launchers, die Leistungsstabilität unter hoher Auslastung sowie die Reaktionsfähigkeit des Supports. Es wurden nur Anbieter berücksichtigt, die über eine bestätigte, dedizierte DayZ-Hosting-Seite verfügten; allgemeine VPS-Anbieter ohne Game-Panel-Unterstützung wurden ausgeschlossen.

Zu den wichtigsten Kriterien gehörten die Möglichkeit, benutzerdefinierte Serverkonfigurationen wie „types.xml“ zu bearbeiten, die RAM-Zuweisung (mit einem Ziel von mindestens 8 GB für stabiles Spielen mit Mods) sowie die Hardwarequalität. Da DayZ stark CPU-gebunden ist, wurden Single-Core-Taktfrequenzen über 4,5 GHz bevorzugt. Im Folgenden finden Sie eine Reihe von Optionen, von Konsolenspezialisten bis hin zu leistungsorientierten Anbietern. Über 15 Anbieter wurden untersucht, bevor diese Auswahl auf der Grundlage von Preistransparenz und aktiver Community-Präsenz auf 10 eingegrenzt wurde.

Die besten DayZ-Server-Hosting-Plattformen im Test

Ein guter Host bietet ausreichend RAM, hohe CPU-Taktfrequenzen und spezialisierten Mod-Support. Der Zugriff auf zentrale Konfigurationsdateien wie „missions“ und „types.xml“ ist für die Verwaltung von Beutetabellen in modifizierten Umgebungen unerlässlich.

Godlike.Host ist der beste DayZ-Server-Hosting-Anbieter für Spieler, die eine leistungsstarke Infrastruktur, Mod-Unterstützung, automatische Backups, DDoS-Schutz und umfangreiche Steuerungsmöglichkeiten für die Serververwaltung wünschen. Das DayZ-Hosting ist für PC-Server ausgelegt und umfasst eine sofortige Einrichtung, SSD-Speicher, SFTP-Zugriff, geplante Aufgaben sowie ein eigenes Control Panel zur Verwaltung von Server-Einstellungen und Dateien.

DayZ-Server bei Godlike.Host unterstützen Mods und benutzerdefinierte Serverkonfigurationen, wodurch Administratoren mehr Kontrolle über die Spieleinstellungen und Serverdateien erhalten. Die Plattform umfasst zudem automatische Backups und DDoS-Schutz, während das Control Panel Tools zur Verwaltung von Server-Einstellungen, zum Neustart des Servers, zur Dateiverwaltung und zur Planung von Aufgaben bereitstellt.

Godlike.Host wirbt mit technischem Support rund um die Uhr per Live-Chat und Ticket-System, und seine Infrastruktur erstreckt sich über mehrere internationale Rechenzentrumsstandorte. Das Unternehmen stellt zudem eine kostenlose Server-Subdomain zur Verfügung, wodurch es möglich ist, Spielern eine leicht zu merkende Serveradresse zu geben, ohne eine separate Domain erwerben zu müssen.

Tarifname Preis Abrechnungszeitraum RAM / Slots / Ressourcen Funktionen / Hinweise DayZ-Server Je nach Konfiguration unterschiedlich Monatlich Konfigurierbarer Arbeitsspeicher / Spieler-Slots Sofortige Einrichtung, DDoS-Schutz, Backups, Mod-Unterstützung Tarife mit höheren Ressourcen Variiert Monatlich Mehr RAM / Spielerkapazität Konzipiert für größere oder stark modifizierte Communities Individuell Variiert Monatlich Individuelle Konfiguration Die Ressourcen können an die Serveranforderungen angepasst werden

Vorteile Nachteile ✅ DDoS-Schutz inklusive



✅ Automatische Backups für Serverdaten



✅ Mod-Unterstützung für individuell angepasste DayZ-Server



✅ SFTP-Zugriff für erweiterte Dateiverwaltung ❌ PC-orientiertes Hosting; keine DayZ-Server



für Xbox oder PlayStation ❌ Die genauen Preise und Ressourcenkonfigurationen variieren je nach Tarif



❌ Die genauen CPU-Spezifikationen werden nicht für jede DayZ-Konfiguration veröffentlicht

Bester DayZ-Server-Hosting-Anbieter insgesamt Godlike.Host 5.0 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. Godlike.Host vereint Ryzen 9 9950X3D-Hardware, eine einfache Modpack-Verwaltung, automatische Backups und einen reaktionsschnellen 24/7-Support für DayZ-Spieler. Besuchen Sie Godlike.Host

2. Nitrado [DayZ-Server-Hosting mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis]

Nitrado ist der einzige Anbieter auf dieser Liste, der neben PC auch offizielles DayZ-Server-Hosting für PS4 und Xbox anbietet – und ist damit die erste Wahl für Konsolenspieler. Die Tarife sind slotbasiert und bieten flexible Abrechnungsmöglichkeiten: Prepaid (ohne Abonnement) oder Abonnement, von 3 Tagen bis 365 Tagen, für 8–125 Slots. PC-Tarife beginnen bei 12,99 $ pro 30 Tage für 8 Slots. Individuelle Slot-Anzahlen (8–125) sind verfügbar, sodass Sie nur für die Anzahl an Spielern bezahlen, die Sie benötigen.

Zur Hardware gehören HPE-SSD-Speicher mit DDoS-Schutz und ein Game-Panel, das Mods unterstützt. Das Unternehmen verfügt über 10 Standorte in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Das Support-Team ist rund um die Uhr per E-Mail und Chat in mehreren Sprachen erreichbar. Die Trustpilot- Bewertung liegt bei 3,9/5 (ca. 7.391 Bewertungen), wobei in positiven Bewertungen häufig die einfache Einrichtung der Konsole hervorgehoben wird. Die einzigartige Rückerstattungsrichtlinie bietet eine 100-prozentige Rückerstattung der verbleibenden Mietzeit, sofern weniger als 50 % der Servicetage genutzt wurden (und noch mehr als 3 Tage verbleiben).

Die Trustpilot-Bewertung von 3,9/5 ist eine der niedrigsten auf dieser Liste, und es gibt kein öffentliches SLA zur Verfügbarkeit, worauf die Leser hingewiesen werden sollten. Der rund um die Uhr verfügbare Support per E-Mail und Chat ist möglicherweise langsamer als bei Mitbewerbern, die einen Live-Chat mit garantierten Antwortzeiten anbieten. Darüber hinaus bedeutet die Verwendung von HPE-SSDs (nicht NVMe), dass das Laden von Mods beim Start langsamer ist als bei Mitbewerbern mit NVMe. Konsolen-Hosting für PS4/Xbox ist ausschließlich über Nitrado verfügbar.

Name des Tarifs Preis Abrechnungszeitraum RAM / Steckplätze / Ressourcen Funktionen / Hinweise 8 Slots 12,99 $/30 Tage Prepaid oder Abonnement 8 Steckplätze / HPE-SSD Einstiegstarif für Freunde 10 Slots 16,19 $/30 Tage Prepaid oder Abonnement 10 Slots / HPE SSD Kleine bis mittlere Gruppe 20 Slots 24,99 $/30 Tage Prepaid oder Abonnement 20 Plätze / HPE SSD Mittlere Community Individuell Variiert 3–365 Tage 8–125 Steckplätze / HPE-SSD Vollständig flexibel

Vorteile Nachteile ✅ Einziger Host für PS4 und Xbox



✅ Prepaid-Abrechnung ohne Abonnement



✅ Flexible, individuell anpassbare Slot-Anzahl



✅ Unterstützung für PC und Konsolen ❌ Keine öffentlich zugängliche SLA



zur Verfügbarkeit ❌ HPE-SSD ist langsamer als NVMe



❌ Die Reaktionszeit des Supports kann langsam sein

DAYZ-SERVER-HOSTING MIT DEM BESTEN PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS Nitrado 4.9 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. Nitrado bietet exklusives offizielles DayZ-Konsolen-Hosting mit flexiblen, slotbasierten Tarifen und weltweiten Serverstandorten. Probieren Sie Nitrado aus

3. GTXGaming [Beste Hardware für DayZ-Server-Hosting]

Wenn reine Leistung für Sie oberste Priorität hat, ist GTXGaming der stärkste Anwärter auf den Titel des besten DayZ-Server-Hostings in dieser Liste. Die DayZ- Serverflotte läuft auf erstklassiger Hardware – Intel i9-13900K (5,7 GHz), AMD Ryzen 9 9950X und Intel Xeon W-2288G-CPUs – gepaart mit DDR5-RAM und NVMe-Gen5-SSDs im RAID-Verbund. Diese Kombination liefert genau die Single-Core-Taktfrequenzen, die DayZ benötigt, und eignet sich daher ideal für das DayZ-Server-Hosting mit Mods. Dank dieser Hardware-Leistung belegte GTXGaming auch den ersten Platz in unserem Vergleich der besten ARK- Server-Hosting-Anbieter, wo es bei mod-lastigen und technisch anspruchsvollen Setups die Rangliste anführte.

Die Tarife sind slotbasiert und beginnen bei 13,93 $/Monat für die Stufe „Lone Survivor“ (10 Slots / 8 GB RAM). Alle Tarife umfassen 100 GB NVMe-Speicher, Enterprise-DDoS-Schutz mit einer Kapazität von bis zu 1 Tbit/s+, geplante Aufgaben sowie einen 24/7-Live-Chat-Support mit einer durchschnittlichen Reaktionszeit von 5–10 Minuten. GTXGaming ist an 14 Standorten weltweit tätig und hat eine Trustpilot-Bewertung von 4,7/5 (ca. 1.383 Bewertungen).

Die wichtigsten Einschränkungen: Das Rückerstattungsfenster beträgt nur 24 Stunden – das kürzeste auf dieser Liste –, testen Sie den Dienst daher unmittelbar nach der Bereitstellung. Die angegebene Verfügbarkeitsgarantie von 99,7 % ist zudem die niedrigste unter den Anbietern mit einem veröffentlichten SLA. Die Preise sind in USD angegeben, aber beachten Sie, dass GTXGaming ein in Großbritannien ansässiges Unternehmen ist; überprüfen Sie daher die endgültige Währung an der Kasse.

Name des Tarifs Preis Abrechnungszeitraum RAM / Steckplätze / Ressourcen Funktionen / Hinweise Lone Survivor 13,93 $/Monat Monatlich 10 Steckplätze / 8 GB RAM / NVMe Einstiegstarif Infiziert 37,98 $/Monat Monatlich 30 Slots / 12 GB RAM / NVMe Modding-Community Zombie-Wahnsinn 73,44 $/Monat Monatlich 60 Slots / 16 GB RAM / NVMe Große öffentliche

Vorteile Nachteile ✅ Extrem hohe Taktraten



von 5,7 GHz ✅ NVMe Gen5-SSD-RAID



✅ Schnelle Antworten



im Live-Chat rund um die Uhr ✅ DDoS-Schutz auf Unternehmensniveau ❌ Kurzes 24-Stunden-Rückerstattungsfenster



❌ Die Verfügbarkeit von 99,7 % liegt unter der der Konkurrenz



❌ Preise eines in Großbritannien ansässigen Unternehmens

BESTE HARDWARE FÜR DAYZ-SERVER-HOSTING GTXGaming 4.9 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. GTXGaming bietet leistungsstarkes DayZ-Hosting mit erstklassiger Hardware, NVMe-Speicher und DDoS-Schutz auf Enterprise-Niveau. Probieren Sie GTXGaming aus

BisectHosting ist die zuverlässigste Option auf dieser Liste und verfügt über die größte Anzahl verifizierter Bewertungen sowie eine erstklassige Trustpilot-Bewertung von 4,8/5 mit über 25.361 Bewertungen – dieselbe Zuverlässigkeit, die dem Unternehmen auch den ersten Platz in unserer Rangliste der besten Unturned-Server-Hosting-Anbieter eingebracht hat. Ihre RAM-basierten DayZ-Tarife beginnen bei 23,99 $/Monat für 8 GB und reichen bis zu 48 GB. Mit 21 weltweiten Rechenzentren, einer 72-Stunden-Geld-zurück-Garantie für Neukunden und einer durchschnittlichen Reaktionszeit des Supports von ca. 15 Minuten legen sie größten Wert auf bewährte Zuverlässigkeit.

Zu den Hardware-Features gehören NVMe-SSD-Speicher, DDoS-Schutz, vollständiger FTP-Zugriff sowie Mod-Unterstützung sowohl für den DZSA Launcher als auch für den Steam Workshop. Sie bieten automatische Backups und garantieren eine SLA mit einer Verfügbarkeit von 99,97 %. Zu den 21 Standorten weltweit gehören Hubs in Amsterdam, Chicago, Hongkong und Sydney. Die Rabatte betragen bis zu 20 % pro Jahr.

Die 72-Stunden-Geld-zurück-Garantie gilt nur für Neukunden bei ihrer ersten Bestellung; Verlängerungen sind davon ausgeschlossen. Die Verfügbarkeit von 99,97 % ist zwar hoch, liegt aber technisch gesehen unter der von HostHavoc (100 %) und Sparked Host (99,99 %). Standortwechsel erfordern ein Support-Ticket. Der Einstiegspreis liegt über dem von den günstigen Anbietern auf dieser Liste.

Name des Tarifs Preis (monatlich) Jahrespreis (-20 %) RAM / Ressourcen Anmerkungen 8 GB RAM 23,99 $/Monat 19,20 $/Monat 8 GB / NVMe-SSD Leichte Modifikationen 10 GB RAM 29,99 $/Monat 24,00 $/Monat 10 GB / NVMe-SSD Mittelgroßer Server 14 GB RAM 41,99 $/Monat 33,60 $/Monat 14 GB / NVMe-SSD Großer modifizierter Server

Vorteile Nachteile ✅ Bestbewertet mit über 25.000 Bewertungen



✅ 21 weltweite Serverstandorte



✅ Großzügiger Jahresrabatt



von 20 % ✅ Hervorragender 15-Minuten-Support ❌ 72-Stunden-Rückerstattung nur



für Neubestellungen ❌ Verlängerungen sind von der Geld-zurück-Garantie



ausgeschlossen ❌ Höherer Einstiegspreis als bei Budget-Anbietern

BESTBEWERTETES DAYZ-SERVER-HOSTING BisectHosting 4.8 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. BisectHosting bietet äußerst zuverlässiges DayZ-Server-Hosting, gestützt auf 21 Rechenzentren und einen schnellen Support rund um die Uhr. Probieren Sie BisectHosting aus

5. Shockbyte [Bestes DayZ-Server-Hosting für etablierte Marken]

Shockbyte ist einer der etabliertesten Namen im Bereich des Spielserver-Hostings, und dieser Ruf reicht weit über DayZ hinaus. Es ist auch unsere erste Wahl für das beste Terraria-Server-Hosting, was für die Beständigkeit der Infrastruktur bei anspruchsvollen Spieltiteln spricht. Speziell für DayZ setzen sie AMD EPYC 4465P-Prozessoren mit einer Taktfrequenz von bis zu 5,40 GHz ein , die sich hervorragend für die CPU-intensive Simulation von DayZ eignen. Ihre slotbasierten Tarife tragen Namen, die sich an Orten aus DayZ orientieren, wie „Berezino“ (19,99 $/Monat, 8 GB) und „Elektro“ (28,99 $/Monat, 10 GB). Es werden vierteljährliche und jährliche Rabatte sowie eine unkomplizierte 72-Stunden-Selbstbedienungs-Geld-zurück-Garantie angeboten, für die kein Kontakt zum Support erforderlich ist.

Zur Hardware gehört der AMD EPYC 4465P mit maximal 5,40 GHz, der für hohe Single-Thread-Leistung optimiert ist, gepaart mit NVMe-SSD-Speicher und ständig aktivem DDoS-Schutz. Der Anbieter unterstützt automatische Backups und verfügt über Standorte in Nordamerika, Europa, Asien und Australien. Er gibt eine Verfügbarkeit von 99,9 % an und bietet rund um die Uhr Live-Chat- und Ticket-Support.

Die Trustpilot-Bewertung von 3,8/5 ist die niedrigste in dieser Liste; in den Bewertungen werden unterschiedliche Wartezeiten beim Support sowie Probleme bei Rückerstattungen im Zusammenhang mit Vertragsverlängerungen genannt. Die 72-Stunden-Geld-zurück-Garantie gilt ausschließlich für Erstkäufe. Administratoren sollten die spezifische Anzahl der Slots und die RAM-Zuweisungen pro Stufe überprüfen, da keine offizielle Reaktionszeit des Supports öffentlich garantiert wird.

Planbezeichnung Preis Abrechnungszeitraum RAM / Slots / Ressourcen Funktionen / Hinweise Berezino 19,99 $/Monat (vierteljährlich 17,99 $, jährlich 14,99 $) Monatlich / vierteljährlich –10 % / jährlich –25 % 8 Spieler / 8 GB RAM / NVMe-SSD / Nordamerika/EU/Asien/Australien Einstieg in DayZ – kleine Freundesgruppe Elektro 28,99 $/Monat (vierteljährlich 26,09 $, jährlich 21,74 $) Monatlich / vierteljährlich –10 % / jährlich –25 % 24 Spieler / 10 GB RAM / NVMe-SSD Mittelgroßer modifizierter Server Cherno 36,00 $/Monat (vierteljährlich 32,40 $, jährlich 27,00 $) Monatlich / vierteljährlich –10 % / jährlich –25 % 40+ Spieler / 12 GB+ RAM / NVMe-SSD Community-Server mit Mods

Vorteile Nachteile ✅ Hohe Single-Core-Geschwindigkeiten



von 5,40 GHz ✅ NVMe-SSD-Speicher inklusive



✅ 72-stündiges Selbstbedienungs-Rückerstattungsfenster



✅ Bis zu 25 % Jahresrabatt ❌ Niedrigste Trustpilot-Bewertung (3,8/5)



❌ Keine Angabe zur Reaktionszeit



des offiziellen Supports ❌ Die Geld-zurück-Garantie gilt nur für Erstbestellungen

BESTES DAYZ-SERVER-HOSTING FÜR ETABLIERTE MARKEN Shockbyte 4.8 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. Shockbyte bietet Hochgeschwindigkeits-Hosting auf AMD EPYC-Servern mit 72-stündigen Rückerstattungen im Self-Service-Verfahren und standortbezogenen DayZ-Tarifen. Probieren Sie Shockbyte aus

6. HostHavoc [Bestes DayZ-Server-Hosting in puncto Zuverlässigkeit]

HostHavoc ist die erste Wahl in Sachen Zuverlässigkeit und bietet eine SLA mit 100 % Verfügbarkeit für dedizierte Hardware – abgesichert durch eine monatliche Gutschrift von 5 % pro Stunde Ausfallzeit. Die slotbasierten Tarife reichen von 20 bis 80 Slots und beginnen bei 18,50 $/Monat für 20 Slots. Dank Intel-Xeon- und AMD-Ryzen-CPUs, DDR4/DDR5-RAM und NVMe-SSDs mit 10-Gbit/s-Uplinks gewährleisten sie keinerlei Desynchronisation – ein Muss für das DayZ-Server-Hosting mit Mods. Erwähnenswert ist, dass HostHavoc auch einen Spitzenplatz in unserem Ranking der besten Conan Exiles-Serverhosting-Anbieter belegt hat, was es zu einer starken Allround-Wahl für Survival-Game-Server macht.

Die Infrastruktur umfasst Intel-Xeon- und AMD-Ryzen-CPUs, NVMe-SSDs sowie 10-Gbit/s-Uplinks mit externen Backups. Die SLA mit 100 % Verfügbarkeit gilt für die dedizierte Infrastruktur (die SLA für Spielserver beträgt 99,9 %). Das Unternehmen verfügt über 13 Standorte weltweit, und die durchschnittliche Antwortzeit auf Support-Tickets ist mit unter 10 Minuten beeindruckend schnell. Beim Erstkauf wird eine 72-Stunden-Geld-zurück-Garantie angeboten (nur bei monatlicher Abrechnung).

Die 72-Stunden-Geld-zurück-Garantie gilt nur für Erstbestellungen mit monatlicher Abrechnung. Bei nicht monatlicher Abrechnung wird eine anteilige Gutschrift auf das Konto gutgeschrieben. Die 100-prozentige Verfügbarkeitsgarantie gilt für die Infrastruktur, während das SLA für den Spielserver bei 99,9 % liegt. Potenzielle Käufer sollten beachten, dass die Standorte London und Frankfurt gelegentlich ausverkauft sein können.

Name des Tarifs Preis (monatlich) Abrechnungszeitraum Slot-Preis Anmerkungen 20 Slots 18,50 $/Monat Monatlich/Jährlich 0,93 $/Slot Kleiner Server 40 Plätze 37,00 $/Monat Monatlich/Jährlich 0,93 $/Slot Modifizierter Server 80 Plätze 77,00 $/Monat Monatlich/Jährlich 0,96 $/Slot Maximale Größe

Vorteile Nachteile ✅ SLA



mit garantierter 100-prozentiger Verfügbarkeit ✅ Sehr schneller Support



(<10 Min.) ✅ Leistungsstarke 10-Gbit/s-Uplinks



✅ 13 weltweite Serverstandorte ❌ Geld-zurück-Garantie (MBG) auf monatliche Abrechnung



beschränkt ❌ Einige Standorte in der EU können ausverkauft



sein ❌ SLA für Infrastruktur vs. SLA für das Spiel (99,9 %)

DAS BESTE DAYZ-SERVER-HOSTING FÜR ZUVERLÄSSIGKEIT HostHavoc 4.7 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. HostHavoc bietet äußerst zuverlässiges DayZ-Hosting ab 18,50 $ pro Monat mit einer 100-prozentigen SLA für die Infrastruktur. Probieren Sie HostHavoc aus

Survival-Server bietet den günstigsten Einstieg auf dieser Liste mit einer 3-tägigen Testphase für 4,22 $ und Standard-Tarifen ab 14,06 $/Monat (erste Rechnung). Dies ist ideal für Spieler, die einen DayZ-Server erst testen möchten, bevor sie sich festlegen. Sie bieten eine Premium-Stufe mit einer um 30 % schnelleren CPU für eine bessere Mod-Leistung an (20,05 $/Monat bei der ersten Rechnung). Ihre Langzeitrabatte betragen bis zu 35 % jährlich – die höchsten auf dieser Liste – und sie unterstützen bis zu 127 Spielerplätze.

Zu den Hardware-Funktionen gehören NVMe-SSD-Speicher (wobei im Standard-Tarif eine gemeinsam genutzte CPU zum Einsatz kommt), wobei die Premium-Stufe eine um 30 % schnellere CPU bietet. Der Anbieter bietet Unterstützung für DayZ- Mods, FTP-Zugriff, automatische Neustarts und DDoS-Schutz an acht Standorten weltweit. Die Trustpilot-Bewertung liegt bei 4,7/5 (ca. 858 Bewertungen), und der Anbieter gewährt eine 72-stündige Geld-zurück-Garantie.

Da kein öffentliches SLA zur Verfügbarkeit angegeben ist, kann diese Garantie nicht zitiert werden. Da der Standard-Tarif eine gemeinsam genutzte CPU verwendet, ist das Upgrade auf den Premium-Tarif für modifizierte Server dringend zu empfehlen. Der Aktionspreis der ersten Rechnung wird ab dem zweiten Monat auf einen höheren wiederkehrenden Tarif zurückgesetzt. Die Stichprobengröße auf Trustpilot ist im Vergleich zu Mitbewerbern gering, und die genauen Bedingungen der 72-Stunden-Geld-zurück-Garantie sollten überprüft werden.

Tarifname Preis Abrechnungszyklus Ressourcen Anmerkungen 3-Tage-Testversion 4,22 $ pauschal Einmalig 10 Slots / Standard-CPU Den Dienst testen Standard (10) 14,06 $ im ersten Monatlich/Jährlich 10 Slots / Standard-CPU Kleine Gruppe Premium (10) 20,05 $ im ersten Monat Monatlich/Jährlich 10 Slots / 30 % schnellere CPU Ideal für Mods

Vorteile Nachteile ✅ Günstigster Einstiegstarif (4,22 $)



✅ Höchster Jahresrabatt



von 35 % ✅ Bis zu 127 Spielerplätze verfügbar



✅ Premium-Tarif bietet eine um 30 % schnellere CPU ❌ Keine öffentliche SLA



zur Verfügbarkeit ❌ Geringe Anzahl



an Trustpilot-Bewertungen ❌ Der Standard-Tarif nutzt eine gemeinsam genutzte CPU

DAS GÜNSTIGSTE DAYZ-SERVER-HOSTING Survival Servers 4.6 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. Survival Servers bietet günstiges DayZ-Hosting ab 14,06 $ pro Monat, inklusive einer 3-tägigen Testphase und 35 % Jahresersparnis. Probieren Sie Survival Servers aus

8. GGServers [Bestes flexibles DayZ-Server-Hosting]

GGServers bietet die größte Flexibilität beim Arbeitsspeicher auf dieser Liste mit 8 RAM-basierten Tarifen von 4 GB (12 $/Monat) bis zu 32 GB (96 $/Monat). Alle Tarife beinhalten unbegrenzte Slots und unbegrenzten SSD-Speicher. Diese Konfiguration vereinfacht das DayZ-Server-Hosting für wachsende Communities. Mit dem Gutscheincode TAKE20 gibt es 20 % Rabatt auf die erste Rechnung; der Dienst deckt Nordamerika und Europa ab.

Zur Infrastruktur gehören unbegrenzter SSD-Speicher (kein NVMe), 50 Gbit/s Anti-DDoS-Schutz und Unterstützung für DayZ-Mods. Das Unternehmen gibt eine Verfügbarkeit von 99,99 % an (allerdings wurde kein offizielles SLA-Dokument veröffentlicht). Der Support ist rund um die Uhr per Live-Chat erreichbar, mit gemeldeten Reaktionszeiten von 1–5 Minuten. Sie haben eine Trustpilot-Bewertung von 4,6/5 (~3.407 Bewertungen).

GGServers rechnet ausschließlich monatlich ab, was bedeutet, dass es keinen Mehrmonats- oder Jahresrabatt gibt, wodurch eine langfristige Bindung teurer ist als bei Mitbewerbern. Der unbegrenzte SSD-Speicher (kein NVMe) ist beim Laden von Mods langsamer. Die Abdeckung beschränkt sich ausschließlich auf Nordamerika und Europa. Die 24-Stunden-Rückerstattung für Neukunden erfolgt nach Einzelfallprüfung und stellt keine garantierte Geld-zurück-Garantie dar.

Name des Tarifs Preis Abrechnungszeitraum Ressourcen Anmerkungen Stone (4 GB) 12,00 $/Monat Nur monatlich 4 GB / Unbegrenzte Slots Basis-Paket Platten-Träger (8 GB) 24,00 $/Monat Nur monatlich 8 GB / Unbegrenzte Slots Stabil modifiziert Blowtorch (32 GB) 96,00 $/Monat Nur monatlich 32 GB / Unbegrenzte Anzahl an Slots Maximale Skalierung

Vorteile Nachteile ✅ 8 RAM-Stufen (4 GB–32 GB)



✅ Unbegrenzte Spielerplätze bei allen Tarifen



✅ Support-Antwort innerhalb von 1–5 Minuten



✅ Gutschein für 20 % Rabatt auf die erste Rechnung ❌ Nur monatliche Abrechnung (kein Jahresrabatt)



❌ SSD-Speicher (kein NVMe)



❌ Keine Knoten in APAC oder Südamerika

DAS FLEXIBELSTE DAYZ-SERVER-HOSTING GGServers 4.6 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. GGServers bietet flexibles DayZ-Hosting ab 12 $ pro Monat mit unbegrenzter Spieleranzahl, Support rund um die Uhr und 20 % Rabatt. Probieren Sie GGServers aus

9. PingPerfect [Bestes DayZ-Server-Hosting mit globaler Abdeckung]

PingPerfect bietet mit 25 weltweiten Serverstandorten, darunter China, Brasilien und Südafrika, die größte Abdeckung auf dieser Liste. Vor der Entscheidung für einen kostenpflichtigen Tarif gibt es eine 48-stündige kostenlose Testphase. Slot-basierte Tarife beginnen bei 15,99 $/Monat für 10 Slots und umfassen sowohl die Hardware-Stufen „Normal“ (4,5 GHz+) als auch „Extreme“ (5 GHz+), jeweils mit 8 GB RAM und 100 GB NVMe-Speicher.

Zu den Hardware-Optionen gehören „Normal“ (4,5 GHz+) und „Extreme“ (5 GHz+) CPUs, 8 GB RAM und 100 GB NVMe-SSD-Speicher. Der Anbieter bietet Unterstützung für DayZ-Mods, DDoS-Schutz und FTP-Zugriff an allen 25 Standorten weltweit. Bei Vorauszahlung sind Rabatte von bis zu 15 % pro Jahr möglich. Das Unternehmen strebt eine Verfügbarkeit von 99,9 % an und hat eine Trustpilot- Bewertung von 4,4/5 (~1.022 Bewertungen) – eine der niedrigeren Bewertungen auf dieser Liste.

Bei ihrer 48-Stunden-Geld-zurück-Garantie wird eine Zahlungsabwicklungsgebühr in Höhe von 3 % von der Rückerstattung abgezogen, sodass es sich nicht um eine vollständige 100-prozentige Rückerstattung handelt. Ein Live-Chat-Support rund um die Uhr wird nicht angeboten. 8 GB RAM sind bei allen Tarifen Standard; für höhere RAM-Optionen bei stark modifizierten Setups ist eine Überprüfung erforderlich.

Tarifname Preis Abrechnungszeitraum Ressourcen Hinweise 10 Plätze 15,99 $/Monat Monatlich/Jährlich 10 Steckplätze / 8 GB / NVMe Kleine Gruppe 30 Plätze 27,03 $/Monat Nur monatlich 30 Slots / 8 GB / NVMe Community-Server 40 Plätze 60,22 $/Monat Nur monatlich 40 Slots / 8 GB / NVMe Größere Community

Vorteile Nachteile ✅ Größte Abdeckung mit 25 Standorten



✅ 48-stündige kostenlose Testphase verfügbar



✅ Extreme-Tarif mit 5-GHz+-CPUs



✅ NVMe-SSD-Speicher inklusive ❌ MBG zieht eine



Bearbeitungsgebühr von 3 % ab ❌ 8 GB RAM sind bei allen Tarifen



Standard ❌ Kein 24/7-Live-Chat-Support

BESTES DAYZ-SERVER-HOSTING FÜR WELTWEITE ABDECKUNG PingPerfect 4.5 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. PingPerfect bietet eine umfassende globale Abdeckung an 25 Standorten, flexible Hardware-Stufen und eine 48-stündige Testphase. Probieren Sie PingPerfect aus

10. Sparked Host [Beste Verfügbarkeitsgarantie für DayZ-Server-Hosting]

Sparked Host bietet mit einem SLA für eine Netzwerkverfügbarkeit von 99,99 % die verbindlichste Verfügbarkeitsgarantie auf dieser Liste. Die Tarife basieren auf einem vCore-CPU-Zuweisungsmodell, beginnend mit dem „Sniper“-Tarif (3 vCores / 8 GB RAM / 12 $/Monat) bis hin zum „Husk“-Tarif (3,5 vCores / 16 GB / 24 $/Monat). Alle Tarife umfassen 100 GB NVMe-SSD-Speicher und Unterstützung für das DayZ-Server-Hosting mit Mods.

Zur Hardware gehören eine dedizierte vCore-CPU-Zuweisung, DDR4-RAM und 100 GB NVMe-SSD. An ihren 9 Standorten weltweit bieten sie DDoS-Schutz, FTP-Zugang und Unterstützung für DayZ-Mods. Der Support ist rund um die Uhr verfügbar und antwortet in der Regel innerhalb von 30 Minuten, was zu der hervorragenden Trustpilot-Bewertung von 4,8/5 (~2.291 Bewertungen) beiträgt. Rabatte betragen bis zu 20 % pro Jahr.

Die Abdeckung ist auf 9 Standorte beschränkt – die zweitgeringste Anzahl auf dieser Liste –, was die Auswahlmöglichkeiten für Spieler aus dem asiatisch-pazifischen Raum (APAC) oder Südamerika einschränkt. Die 48-Stunden-Geld-zurück-Garantie gilt ausschließlich für den Erstkauf. Das vCore-Zuweisungsmodell deutet auf eine gemeinsam genutzte Infrastruktur hin, und die 99,99-prozentige SLA bezieht sich auf die Netzwerkverfügbarkeit, nicht unbedingt auf die Verfügbarkeit dedizierter Spieleserver.

Name des Tarifs Preis Abrechnungszeitraum Ressourcen Anmerkungen Sniper 12,00 $/Monat Monatlich/Jährlich 3 vCores / 8 GB / NVMe DayZ für Einsteiger Leper 18,00 $/Monat Monatlich/Jährlich 3,25 vCores / 12 GB / NVMe Modded-Server Husk 24,00 $/Monat Monatlich/Jährlich 3,5 vCores / 16 GB / NVMe Stark modifiziert

Vorteile Nachteile ✅ SLA



mit hoher Netzwerkverfügbarkeit von 99,99 % ✅ Hervorragende Trustpilot-Bewertung (4,8/5)



✅ Dedizierte vCore-CPU-Zuweisung



✅ NVMe-SSD-Speicher inklusive ❌ Auf 9 Standorte



beschränkt ❌ Geld-zurück-Garantie nur



beim Erstkauf ❌ Das vCore-Modell nutzt eine gemeinsam genutzte Infrastruktur

BEST DAYZ SERVER-HOSTING – VERFÜGBARKEITSGARANTIE Sparked Host 4.5 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. Sparked Host bietet kostengünstiges DayZ-Hosting mit einer Netzwerk-SLA von 99,99 %, NVMe-Speicher und vCore-CPUs. Probieren Sie Sparked Host aus

11. RocketNode [Bester DayZ-Server-Hosting-Anbieter für individuelle CPU-Spezifikationen]

RocketNode ist ein starker Konkurrent um den Titel des besten DayZ-Server-Hostings in dieser Preisklasse und nutzt wie Sparked Host ein vCore-CPU-Zuweisungsmodell. Die Tarife beginnen bei 12 $/Monat für 3 vCores / 8 GB DDR4, wobei alle Tarife 100 GB NVMe-SSD-Speicher beinhalten. Mit 11 Standorten weltweit bieten sie eine größere Abdeckung als Sparked Host und gewähren bei jährlicher Abrechnung Rabatte von bis zu 20 %.

Zu den Hardware-Merkmalen gehören eine dedizierte vCore-CPU-Zuweisung, DDR4-RAM und 100 GB NVMe-SSD-Speicher. Sie bieten DDoS-Schutz, FTP-Zugriff und Unterstützung für DayZ-Mods an allen 11 Standorten weltweit, darunter Singapur, Mumbai und Sydney. Sie bieten Vorabrabatte von bis zu 20 % bei jährlicher Zahlung und sichern ihren Service beim ersten Kauf mit einer 48-Stunden-Geld-zurück-Garantie ab.

Es wird kein öffentliches SLA zur Verfügbarkeit angegeben. Der DDR4-RAM ist ausreichend, bietet jedoch eine geringere Speicherbandbreite als der DDR5 von GTXGaming. Die Trustpilot-Bewertung von 4,4/5 gehört zu den niedrigeren Werten auf dieser Liste, und die 48-Stunden-Geld-zurück-Garantie gilt nur für den Erstkauf.

Name des Tarifs Preis Abrechnungszeitraum Ressourcen Anmerkungen Starter 12,00 $/Monat Monatlich/Jährlich 3 vCores / 8 GB / NVMe DayZ für Einsteiger Entwickler 18,00 $/Monat Monatlich/Jährlich 3,25 vCores / 12 GB / NVMe Modded-Server Premium 24,00 $/Monat Monatlich/Jährlich 3,5 vCores / 16 GB / NVMe Stark modifiziert

Vorteile Nachteile ✅ Dedizierte vCore-CPU-Zuweisung



✅ NVMe-SSD-Speicher inklusive



✅ Größere Abdeckung (11 Knoten) als bei „Sparked“



✅ Rabatte von bis zu 20 % pro Jahr ❌ Keine öffentlich zugängliche SLA



zur Verfügbarkeit ❌ DDR4-RAM (kein DDR5)



❌ Geld-zurück-Garantie nur bei der ersten Bestellung

BESTES DAYZ-SERVER-HOSTING FÜR INDIVIDUELLE CPU-SPEZIFIKATIONEN RocketNode 4.3 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. RocketNode bietet preisgünstiges DayZ-Hosting ab 12 $ pro Monat mit NVMe-Speicher an 11 Standorten weltweit. Probieren Sie RocketNode aus

Anbieter-Vergleichstabelle

Sie sind sich nicht sicher, welchen Host Sie wählen sollen? Diese Tabelle fasst alle wichtigen Daten zu den besten DayZ-Server-Hosting-Anbietern in diesem Leitfaden zusammen, sodass Sie sie auf einen Blick vergleichen können.

Hier sind die wichtigsten Punkte, auf die Sie beim Durchsehen achten sollten:

Preis: Die Kosten reichen von einer Testversion für 4,22 $ (Survival-Server) bis zu 23,99 $/Monat (BisectHosting). Wenn Sie auf Ihr Budget achten müssen, sollten Sie nach Jahresabonnements Ausschau halten – Survival-Server bietet mit 35 % Rabatt den höchsten Preisnachlass in dieser Liste.

Preismodell: Tarife pro GB RAM (BisectHosting, GGServers) lassen sich besser an modifizierte Server anpassen. Slot-basierte Tarife sind für kleine, feste Gruppen einfacher und günstiger.

Speichertyp: Dies ist wichtiger, als den meisten Menschen bewusst ist. Die meisten der besten DayZ-Server-Hosting-Angebote nutzen NVMe-SSDs, die Mods schneller laden. GTXGaming geht mit NVMe Gen5 am weitesten. Nitrado verwendet HPE-SSDs und Survival-Server/GGServers nutzen Standard-SSDs – beide sind bei modifizierten Setups spürbar langsamer. Wenn du herausfinden möchtest, wie du einen DayZ-Server mit einem umfangreichen Mod-Stack hosten kannst, filtere zunächst nach NVMe.

Konsolenunterstützung: Nitrado ist hier der einzige Anbieter, der Konsolen abdeckt. Wenn du wissen möchtest, wie du deinen eigenen Server in DayZ auf PS5 oder Xbox einrichtest, ist dies deine einzige Option – Punkt.

PC-Leistung: Was die beste PC-Konfiguration für das DayZ-Server-Hosting angeht, liegt GTXGaming bei der reinen Hardware-Leistung vorn (i9-13900K mit 5,7 GHz, NVMe Gen5). Wenn Taktfrequenz für dich oberste Priorität hat, ist dies der Anbieter, den es zu schlagen gilt.

Kundensicherheit: Die Rückgarantiefristen variieren stark – BisectHosting gewährt dir 72 Stunden, während GTXGaming bei 24 Stunden die Grenze zieht. Bei den Trustpilot-Bewert ungen teilen sich BisectHosting und Sparked Host mit 4,8/5 den Spitzenplatz. Es lohnt sich immer, zu wissen, wie man einen DayZ-Server innerhalb des Rückerstattungsfensters hostet, damit du Mods und den Konfigurationszugriff testen kannst, bevor du dich festlegst.

Serverstandorte: PingPerfect deckt mit 25 Standorten weltweit das größte Gebiet ab. Sparked Host hat nur 9. Davon hängt dein Ping ab – wähle ein Rechenzentrum in der Nähe deiner Spielerbasis.

Funktion Godlike.Host Nitrado GTXGaming BisectHosting Shockbyte HostHavoc Survival-Server GGServers PingPerfect Sparked Host RocketNode Startpreis Ab 7,99 $ 12,99 $ 13,93 $ 23,99 $ 19,99 $ 18,50 $ 4,22 $ Testversion / 14,06 $ 12,00 $ 15,99 $ 12,00 12,00 Konsole ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ Modell Plattenspezifischer Arbeitsspeicher + Steckplätze Steckplatz Steckplatz + RAM Pro GB Pro Steckplatz + RAM Pro Steckplatz Pro Steckplatz Pro GB Pro Steckplatz vCore+RAM vCore + RAM Speicher SSD HPE SSD Gen5 NVMe NVMe NVMe NVMe SSD SSD NVMe NVMe NVMe Verfügbarkeit k. A. k. A. 99,7 % 99,97 % 99,9 % 100 % k. A. 99,99 % 99,9 % k. A. k. A. Trustpilot 4,5/5 3,9/5 4,7/5 4,8/5 3,8/5 4,7/5 4,7/5 4,6/5 4,4/5 4,8/5 4,4/5 Serverstandorte 10 Standorte 10 Standorte 14 Standorte 21 weltweit Nordamerika/EU/Asien/Australien Nordamerika/EU/APAC 8 Standorte Nur NA + EU 25 weltweit 9 Standorte 11 Standorte Flexible Abrechnungsmöglichkeiten Monatliches Abonnement Prepaid ODER Abonnement Monatlich (langfristige Überprüfung) Monatlich–jährlich –20 % Monatlich / vierteljährlich / jährlich Monatlich–Jährlich -12 % Monatlich–jährlich –35 % Nur monatlich Monatlich (überprüfen) Monatlich–jährlich -20 % Monatlich–jährlich -20 % Support-Zeiten Live-Chat rund um die Uhr + Tickets E-Mail und Chat rund um die Uhr Live-Chat rund um die Uhr Rund um die Uhr ~15 Min. Live-Chat rund um die Uhr Rund um die Uhr <10 Min. Antwortzeit rund um die Uhr (zu überprüfen) 24/7 Live-Chat rund um die Uhr (überprüfen) rund um die Uhr (überprüfen) Rund um die Uhr (zu überprüfen) Am besten geeignet für Mod-Unterstützung + Serververwaltung Konsole + PC / flexible Abrechnung Beste Hardware / i9-13900K Am besten bewertet / die meisten Bewertungen Etablierte Marke / hohe CPU-Leistung Zuverlässigkeit / SLA mit 100 % Verfügbarkeit Preisgünstig / 35 % Jahresrabatt RAM-Flexibilität / unbegrenzte Steckplätze Weltweite Abdeckung / kostenlose Testversion Verfügbarkeits-SLA / vCore-CPU vCore-Spezifikationen / 11 Standorte

* Preise in USD stammen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung von den offiziellen Websites. † Das MBG gilt nur für die erste Bestellung. Konsolenunterstützung ist nur bei Nitrado verfügbar.

Vergleich der DayZ-Server-Hosting-Funktionen

Die vorherige Tabelle befasste sich mit Preisen und Hardware. Diese hier geht noch einen Schritt weiter – es geht um die spezifischen Funktionen, auf die es tatsächlich ankommt, wenn Sie tagtäglich ein optimales DayZ-Server-Hosting-Setup betreiben.

Hier sehen Sie, welche Aspekte die Tabelle erfasst und warum sie wichtig sind:

Mod-Bereitstellungsmethode: Alle 11 Anbieter unterstützen DayZ-Modding, aber nicht alle unterstützen neben dem DZSA-Launcher auch den Steam Workshop. Wenn deine Spieler den Steam Workshop nutzen, um sich zu verbinden, überprüfe unbedingt, ob dein Host dies unterstützt – das ist nicht bei allen der Fall.

Zugriff auf benutzerdefinierte Konfigurationsdateien (types.xml): Für alle, die es mit dem DayZ-Server-Hosting mit Mods ernst meinen, ist der Zugriff auf zentrale Konfigurationsdateien wie „types.xml“ unverzichtbar. Diese Datei steuert Beutetabellen, Spawn-Raten und das Verhalten der Spielwelt. Alle hier aufgeführten Anbieter unterstützen dies, aber es lohnt sich, dies vor dem Kauf zu bestätigen.

NVMe-Speicher: Dies wurde bereits kurz angesprochen, ist im Zusammenhang mit Mods jedoch noch einmal erwähnenswert: Bei Anbietern ohne NVMe (GGServers, Survival-Server, Nitrado) kommt es zu spürbar langsameren Ladezeiten bei Mods und beim Speichern der Spielwelt. Wenn du lernst, einen DayZ-Server mit einer umfangreichen Mod-Liste zu betreiben, ist NVMe das Minimum, das du akzeptieren solltest.

24/7-Live-Chat: Wenn Ihr Server um Mitternacht ausfällt, ist ein Support, der ausschließlich über Tickets läuft, nicht ideal. GTXGaming und HostHavoc heben sich hier hervor – ein Live-Chat mit schnellen Reaktionszeiten ist ein echter betrieblicher Vorteil für das beste DayZ-Server-Hosting-Erlebnis.

Konsolenspezifische Funktionen: Wenn Sie herausfinden möchten, wie Sie Ihren eigenen Server in DayZ für Xbox einrichten können, ist Nitrado der einzige Anbieter in dieser Tabelle mit offizieller Konsolenunterstützung. Kein anderer Host kommt auch nur annähernd daran heran.

Flexibilität bei der Abrechnung: Nitrado ist der einzige Anbieter, der eine Prepaid-Abrechnung ohne Abonnement anbietet. PingPerfect und Survival-Server sind die einzigen beiden Anbieter, die eine kostenlose Testphase anbieten. Wenn du Bedenken hinsichtlich einer langfristigen Bindung hast, sind dies deine Optionen.

Funktion Godlike.Host Nitrado GTXGaming BisectHosting Shockbyte HostHavoc Survival-Server GGServers PingPerfect Sparked Host RocketNode DayZ-Mod-Unterstützung ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ DZSA-Unterstützung ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Steam-Mods ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Benutzerdefinierte Konfiguration (types.xml) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ NVMe-SSD-Speicher ✗ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✓ ✓ ✓ DDoS-Schutz ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Automatische Backups ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ Geplante Neustarts / Aufgaben ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ Konsolen-Support (PS4/Xbox) ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ Live-Chat-Support rund um die Uhr ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ Kostenlose Testversion ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ ✗ ✗ Prepaid-Abrechnung (kein Abonnement) ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ Geld-zurück-Garantie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Unbegrenzte Spielerplätze ✗ ✗ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗

Mindestanforderungen an den Server für DayZ

DayZ ist ressourcenintensiv. Während die Basisversion mit 4–6 GB auskommt, benötigt ein DayZ- Server mit Mods oft 12–16 GB. Wer einen DayZ-Server betreiben möchte, muss diese Simulationsanforderungen frühzeitig einplanen.

Die CPU-Taktfrequenz ist der primäre Engpass bei DayZ, da es sich um eine stark single-thread-lastige Simulation handelt. Ein Server mit einem Prozessor mit 5 GHz oder mehr weist deutlich bessere Tickraten und weniger Desynchronisation auf als ein Server mit 3,5 GHz, unabhängig von der RAM-Größe. NVMe-SSDs werden ebenfalls dringend für Server mit Mods empfohlen, um die Ladezeiten beim Start zu verkürzen.

Anwendungsfall RAM CPU Speicher Hinweise Privat (Vanilla) 4–6 GB 3,5+ GHz 5–10 GB Mindestens 4 GB für stabile Leistung Kleine Gruppe (Mods) 6–8 GB 4,0+ GHz 10–20 GB 8 GB empfohlen für Mods Community (mit Mods) 8–12 GB 4,5+ GHz 20–40 GB NVMe empfohlen für Mods Umfangreiche Mods 12–16 GB 4,5+ GHz 40–60 GB Hohe Single-Core-Geschwindigkeit Öffentlich (60+ Plätze) 16 GB+ 5,0+ GHz 60+ GB Maximale Auslastung; vorzugsweise 5 GHz+

So wählen Sie den richtigen DayZ-Server-Host aus

Bei der Auswahl eines DayZ-Server-Hostings sollten Sie besonders auf die CPU-Taktfrequenz und die Bereitstellung von Mods achten. Für PC-Spieler bieten die besten Day Z-Server-Hosting-Optionen für PCs vor allem hohe Leistung und die Bereitstellung von Mods über NVMe-Speicher.

DayZ-Server-Hosting für PC vs. Konsole

Nur Nitrado unterstützt offiziell die Einrichtung eines eigenen DayZ-Servers auf der PS5 und der Xbox. Das DayZ-Server-Hosting auf Konsolen mit Mods unterliegt stärkeren Einschränkungen als das Ökosystem für die besten DayZ-Server-Hosting-Konfigurationen auf dem PC. Wenn Sie auf einer Konsole spielen, informieren Sie sich bei Nitrado über die Preise für das DayZ-Server-Hosting, bevor Sie ein Abonnement abschließen.

Wie viel RAM benötigt ein DayZ-Server?

RAM ist eine entscheidende Komponente für die Serverstabilität, doch der für das DayZ-Server-Hosting mit Mods erforderliche Speicher ist höher als bei vielen anderen Spielen. Während ein privater Vanilla-Server technisch gesehen mit 4–6 GB RAM betrieben werden kann, stößt die Komplexität der Simulation und Physik von DayZ schnell an diese Grenze.

Für jeden Server mit Mods (über den DZSA-Launcher oder den Steam Workshop) sind 8 GB die praktische Untergrenze für einen stabilen Betrieb mit 10–20 Spielern. Community-Server mit 40–60 Spielern und umfangreichen Mod-Stacks sollten 12–16 GB anstreben, um Serverabstürze oder Desynchronisationen zu Spitzenzeiten zu vermeiden.

Wichtiger als die bloße Größe des Arbeitsspeichers ist jedoch die Taktrate der CPU, da DayZ stark an die Single-Thread-Leistung gebunden ist. Die Kombination aus mindestens 8 GB RAM und einer CPU mit hoher Taktrate (vorzugsweise 4,5 GHz oder mehr) ist die optimale Strategie für die beste PC-Konfiguration zum Betreiben eines DayZ-Servers. So wird sichergestellt, dass der Server die persistente Spielwelt und die Aktionen der Spieler effizient verarbeiten kann. Wenn Sie lernen möchten, wie man einen DayZ-Server für eine große Gruppe hostet, sollten Sie schnellen CPU-Kernen stets den Vorzug vor zusätzlichem, ungenutztem RAM geben.

DayZ-Mod-Unterstützung: DZSA Launcher vs. Steam Workshop

Der DZSA-Launcher ist für das DayZ-Server-Hosting mit Mods unverzichtbar, da er Downloads automatisch abwickelt. Während die besten Anbieter von DayZ-Server-Hosting-PCs sowohl diesen als auch den Steam Workshop unterstützen, ist das DayZ-Server-Hosting mit Mods auf Konsolen deutlich eingeschränkter.

Serverstandort und Latenz bei DayZ

Ein hoher Ping führt zu starken Synchronisationsfehlern. Wenn du lernst, wie man einen DayZ-Server betreibt, wähle ein Rechenzentrum in der Nähe deiner Basis. Die besten Anbieter für DayZ-Server-Hosting auf PCs wie PingPerfect und BisectHosting bieten die größte globale Reichweite.

Rückerstattungsrichtlinien und Geld-zurück-Garantien

Testen Sie das DayZ-Server-Hosting mit Mods und Konfigurationszugriff stets innerhalb der Rückerstattungsfrist. Beachten Sie, dass die meisten Garantien für die besten DayZ-Server-Hosting-Pakete für PCs nur für Erstbestellungen gelten.

72-Stunden-Geld-zurück-Garantie: Godlike.Host, BisectHosting, HostHavoc (nur monatlich), Shockbyte (Selbstbedienung), Survival-Server.

48-Stunden-Geld-zurück-Garantie: Sparked Host, RocketNode, PingPerfect (3 % Gebühr).

24-Stunden-Fenster: GTXGaming, GGServers (von Fall zu Fall).

Anteilige Rückerstattung: Nitrado.

Fazit: Welchen DayZ-Server-Host solltest du wählen?

Es gibt keine allgemeingültige Antwort auf die Frage nach dem besten DayZ-Server-Hosting – die richtige Wahl hängt von deiner Plattform, deinem Mod-Setup und davon ab, wie viel Leistung du tatsächlich benötigst. Eine kleine Gruppe, die zum ersten Mal lernt, wie man einen DayZ-Server hostet, hat andere Prioritäten als eine Community, die ein anspruchsvolles DayZ-Server-Hosting mit Mods und 60 Slots betreibt. Konsolenspieler, die nach Anleitungen suchen, wie man einen eigenen DayZ-Server auf der PS5 oder der Xbox einrichtet, haben noch weniger Optionen zur Auswahl. Die folgende Übersicht verschafft Klarheit.

Bester Anbieter insgesamt – Godlike.Host . Leistungsstarke Ryzen-Hardware, automatische Backups, kostenloser DDoS-Schutz, 10 weltweite Rechenzentren, integrierte Mod-Unterstützung und kompetenter Support rund um die Uhr machen ihn zu einer überzeugenden Allround-Wahl für das DayZ-PC-Server-Hosting.

Leistungsstarke Ryzen-Hardware, automatische Backups, kostenloser DDoS-Schutz, 10 weltweite Rechenzentren, integrierte Mod-Unterstützung und kompetenter Support rund um die Uhr machen ihn zu einer überzeugenden Allround-Wahl für das DayZ-PC-Server-Hosting. Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis – Nitrado . Flexible Prepaid-Abrechnung, 8–125 Slots und offizielle Konsolenunterstützung machen es zur vielseitigsten Wahl auf dieser Liste – ein guter Ausgangspunkt, unabhängig von Plattform oder Spieleranzahl.

Flexible Prepaid-Abrechnung, 8–125 Slots und offizielle Konsolenunterstützung machen es zur vielseitigsten Wahl auf dieser Liste – ein guter Ausgangspunkt, unabhängig von Plattform oder Spieleranzahl. Beste Hardware – GTXGaming . Die leistungsstärkste Wahl für DayZ-Serverhosting mit Mods, dank i9-13900K-CPUs mit 5,7 GHz und NVMe-Gen5-Speicher. Bei DayZ entscheidet die Taktrate, und hier kommt nichts auch nur annähernd an diese Leistung heran.

Die leistungsstärkste Wahl für DayZ-Serverhosting mit Mods, dank i9-13900K-CPUs mit 5,7 GHz und NVMe-Gen5-Speicher. Bei DayZ entscheidet die Taktrate, und hier kommt nichts auch nur annähernd an diese Leistung heran. Am besten bewertet – BisectHosting . Über 25.000 Trustpilot-Bewertungen mit 4,8/5, 21 Standorte weltweit und eine durchschnittliche Reaktionszeit des Supports von 15 Minuten. Die sicherste Wahl, wenn Ruf und Zuverlässigkeit am wichtigsten sind.

Über 25.000 Trustpilot-Bewertungen mit 4,8/5, 21 Standorte weltweit und eine durchschnittliche Reaktionszeit des Supports von 15 Minuten. Die sicherste Wahl, wenn Ruf und Zuverlässigkeit am wichtigsten sind. Am besten für Multi-Game-Hosting – Shockbyte . Ein vertrauenswürdiger Name für Dutzende von Spieletiteln, mit AMD EPYC-Prozessoren mit bis zu 5,40 GHz und einer 72-stündigen Selbstbedienungs-Rückerstattungsfrist.

Ein vertrauenswürdiger Name für Dutzende von Spieletiteln, mit AMD EPYC-Prozessoren mit bis zu 5,40 GHz und einer 72-stündigen Selbstbedienungs-Rückerstattungsfrist. Am besten für Verfügbarkeit – HostHavoc. Eine 100-prozentige SLA für die Infrastruktur mit Gutschriftsgarantien und einer Support-Reaktionszeit von unter 10 Minuten macht diesen Anbieter zur richtigen Wahl, wenn Ausfallzeiten einfach keine Option sind.

Egal, wofür Sie sich entscheiden: Das beste DayZ-Server-Hosting zeichnet sich durch schnelle CPU-Kerne, NVMe-Speicher und ein Rechenzentrum in der Nähe Ihrer Spieler aus. Wenn Sie diese drei Faktoren abdecken, sind Sie bestens gerüstet.

Bester DayZ-Server-Hosting-Anbieter insgesamt Godlike.Host 5.0 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. Godlike.Host vereint Ryzen 9 9950X3D-Hardware, eine einfache Modpack-Verwaltung, automatische Backups und einen reaktionsschnellen 24/7-Support für DayZ-Spieler. Besuchen Sie Godlike.Host

Häufig gestellte Fragen