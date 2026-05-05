Die 5 besten iPads für Spiele: Uneingeschränktes Gaming im Jahr 2026

Wenn es um die Besten geht, haben Sie eine große Auswahl an starken Anwärtern iPadzum Spielen, daApple hat uns im Laufe der Jahre einige der modernsten Handheld-Touchscreen-Geräte vorgestellt.

Diese modernen Geräte sind mit extrem leistungsstarken, hochwertigen Komponenten ausgestattet iPads kann so gut wie alles, von der Erledigung produktiver Aufgaben bis hin zum Ausführen grafikintensiver Spiele.

Als begeisterter Gamer und Fan von Apple Da ich die Neuerscheinungen der Marke über die Jahre hinweg genau verfolgt habe – von phänomenalen Produkten bis hin zu eher enttäuschenden –, habe ich mir erlaubt, fünf der besten auszuwählen iPads Damit erhalten Sie das beste Spielerlebnis aller Geräte in ihrem Sortiment.

Unsere Top-Empfehlungen für das iPad zum Zocken

Hier sind die Top-Empfehlungen unseres Teams für die besten Spiele iPads unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren, nämlich der technischen Gesamtdaten, der Erschwinglichkeit und der Bildschirmgröße:

iPad Pro 11 Zoll (M4) – der vielseitigste iPad Was die technischen Daten angeht, steht es auf dieser Liste ganz oben. Dank seines leistungsstarken Prozessors und der entsprechenden Komponenten ist es in der Lage, High-End-Spiele zu spielen, Fotos und Videos reibungslos zu bearbeiten und viele andere produktivitätsbezogene Aufgaben mühelos zu bewältigen. iPad (10. Generation) – ein fantastisches Angebot für Gamer mit kleinem Budget, das es Ihnen ermöglicht, Spiele mit hoher Bildwiederholrate auf einem wunderschönen OLED-Bildschirm zu spielen, ohne dabei Ihr Budget zu sprengen. iPad Pro 13 Zoll (M4) – bietet aufgrund ähnlicher technischer Daten eine ähnlich beeindruckende Leistung wie sein 11-Zoll-Pendant, verfügt jedoch über eine größere Bildschirmfläche, die ein noch intensiveres Spielerlebnis ermöglicht.

Diese drei sind mit Abstand die besten Optionen in Apple’s iPad eine Produktreihe, die für dich besonders interessant sein dürfte. Sie schneiden in nahezu allen wichtigen Bereichen hervorragend ab und sind daher ein absolutes Muss für jeden Gamer oder Apple jeder Fan da draußen.

Noch nicht überzeugt? Scrollen Sie weiter, denn ich werde Ihnen genau erklären, warum diese iPads gelten als die Crème de la Crème für Gamer, ebenso wie zwei weitere fantastische iPads das vielleicht besser zu deinem Geschmack passt.

Die besten iPads zum Zocken: Die fünf besten Modelle, die sich lohnen

1. iPad Pro 11 Zoll (M4) [Das beste iPad insgesamt]

Enebameter 10/10

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Technische Daten Details Chipsatz Apple M4 Bildschirm 11-Zoll-Ultra-Retina-XDR-Display (Tandem-OLED) Maximale Auflösung und Bildwiederholfrequenz 2420 × 1668 Pixel bei 264 ppi, 120 Hz RAM 8 GB / 16 GB Lagerung 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB Akkukapazität 31,9 Wh Verfügbare Farben Silber / Space Black Frontkamera 12 Megapixel Rückkamera 12 Megapixel

The iPad Pro 11 Zoll (M4) wird 2026 als leistungsstärkstes und vielseitigstes Modell iPad, wobei die neuesten Softwarefunktionen den praktischen Nutzen in der Praxis erhöhen.

Leistung

Der M4-Chip bietet im Vergleich zum M2 bis zu 50 Prozent höhere CPU-Geschwindigkeiten und eine viermal höhere GPU-Leistung. Damit sorgt er für flüssigere Bildraten und eine detailreichere Grafik bei anspruchsvollen Handyspielen und Kreativ-Apps. Mitte 2025,iPadOS 26 führte ein neues Fenstersystem ein, das frei in der Größe anpassbare App-Fenster, eine Menüleiste und sogar Multitasking-Funktionen ermöglicht, ähnlich wie macOS. So ist es viel einfacher, auf dem iPad zu spielen und gleichzeitig in Anleitungen nachzuschlagen oder zu chatten.

Wertbewertung

Das Gerät liegt preislich im oberen Segment, rechtfertigt seinen Preis jedoch durch seine beständige Leistung. Langzeitnutzer berichten, dass es auch nach einem Jahr Nutzung keine Leistungseinbußen gibt! Sommer 2025 Prime Day Durch diese Angebote sind ausgewählte M4-Modelle erschwinglicher geworden und bieten ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis für alle, die Wert auf Langlebigkeit und Geschwindigkeit legen.

Marktposition

Dieses Modell übertrifft M3-basierte Tablets sowohl in puncto Grafikleistung als auch beim Multitasking-Potenzial deutlich. Es ist kompakter als sein 13-Zoll-Pendant, bietet aber dennoch Spitzenleistung. Wenn Sie maximale Leistungsfähigkeit in einer reisefreundlichen Größe suchen, ist dies die richtige Wahl. Preisbewusste Käufer mögen Alternativen der Mittelklasse in Betracht ziehen, doch dabei entgeht ihnen dieses Maß an Zuverlässigkeit.

Benutzerfreundlichkeit

Das Gerät ist sofort einsatzbereit: Einloggen, Zubehör koppeln und loslegen mit den Apps. Das OLED-Display bleibt auch bei längerer Nutzung brillant, und das Gewicht ist für den Handgebrauch angenehm. Durch die Kopplung mit dem Apple Pencil Pro und dem Magic Keyboard eignet es sich zunehmend als Hybrid aus Tablet und Laptop. iPadOS 26 Multitasking funktioniert flüssig und intuitiv. Sie können Arbeit und Freizeit mit minimalem Aufwand genießen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Der M4-Chip bietet dir branchenführende Leistung für Gaming und kreative Anwendungen

iPadOS 26 bietet Multitasking im Fenstermodus, eine Menüleiste und eine intelligentere App-Steuerung

Der OLED-Bildschirm und das leichte Design sorgen für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Mobilität und Bildschirmqualität

Bewährte langfristige Geschwindigkeit und neue Angebote machen es zu einer nachhaltigen Wahl

Fazit:Im Jahr 2026 wird dieiPad Pro 11 Zoll (M4) ist nach wie vor das beste Allround-iPad auf dem Markt. Es bietet unübertroffene Laufruhe und Leistung und wird ergänzt durch iPadOS 26 und einen nachhaltigeren Wert. Dies iPad ist ideal für Nutzer, die ein zukunftsfähiges Gerät für Gaming und produktives Arbeiten suchen.

Was sagen die Nutzer?

PixelPioneer

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Auch nach einem Jahr läuft es noch einwandfrei. Mit iPadOS 26 fühlt sich Multitasking wirklich wie an einem kleinen Arbeitsplatz an. Keine Verzögerungen.

(Reddit)

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2. iPad (10. Generation) [Beste Wahl für den kleinen Geldbeutel]

Gesamtbewertung 9,5/10

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Technische Daten Details Chipsatz Apple A14 Bionic Bildschirm 10,9-Zoll-Liquid-Retina-Display (IPS) Maximale Auflösung und Bildwiederholfrequenz 2360 × 1640 Pixel bei 264 ppi, 60 Hz RAM 4GB Lagerung 64 GB / 256 GB Akkukapazität 28,6 Wh Verfügbare Farben Blau / Rosa / Silber / Gelb Frontkamera 12 Megapixel Rückkamera 12 Megapixel

The iPad (10. Generation) bleibt die clevere und kostengünstige Wahl für einfache Spiele und alltägliche Aufgaben.

Leistung

Der A14 Bionic-Chip bewährt sich gut bei Gelegenheitsspielen, Streaming und Multitasking in iPadOS 18. Es ist zwar nicht für 120-Hz-Gaming oder anspruchsvolle Kreativanwendungen ausgelegt, läuft aber bei normalen Anwendungsfällen zuverlässig.

Wertbewertung

Anfang 2025 sank der angegebene Preis. Ein Nutzer stellte eine Preisdifferenz von 180 Dollar zwischen dem Kaufpreis und dem Preis nach dem Update fest, was den Kauf dieses Modells für preisbewusste Käufer noch attraktiver macht. Damit ist es eine solide Übergangslösung für Einsteiger in Apple oder für diejenigen mit knappem Budget.

Marktposition

Es übertrifft viele Modelle der unteren Preisklasse Android bei der Leistung der App und der Integration in das Ökosystem. Es hinkt hinterher iPad Air and Pro Es steht anderen Modellen in puncto Leistung und Ausstattung in nichts nach, schließt aber die Lücke für diejenigen, die keine anspruchsvolle Grafik oder Stiftfunktionen benötigen.

Benutzerfreundlichkeit

Die Einrichtung ist nach wie vor einfach: Melden Sie sich an und greifen Sie innerhalb weniger Minuten auf alle Funktionen zu. Der 10,9-Zoll-Bildschirm bietet eine helle und klare Darstellung. Das Gerät ist leicht genug für Kinder und den Einsatz auf dem Bauernhof, unterstützt aber dennoch Apple-Funktionen wie Touch ID und die Kameranutzung. Weniger Multitasking-Verbesserungen in iPadOS 18 die Produktivität einschränken, was für Gelegenheitsnutzer akzeptabel ist.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ein preisgünstiges Gerät, das dennoch Streaming, Apps und einfache Spiele bewältigt

Die Preissenkungen im Jahr 2025 haben das Preis-Leistungs-Verhältnis für Alltagsnutzer verbessert

Ein toller Einstieg in die Apple Ökosystem, ohne dass dafür große Investitionen erforderlich sind

Fazit:Die 10. GenerationiPad bleibt die erste Wahl unter den preiswerten Tablets. Wenn Sie auf der Suche nach zuverlässiger Leistung ohne Schnickschnack und zu einem günstigen Preis sind, ist dies nach wie vor der praktischste Einstieg in die AppleWelt.

Was sagen die Nutzer?

BudgetBuddy

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Ich habe es für den Fernunterricht und für Gelegenheitsspiele gekauft, und es hat sich gut bewährt. Eine gute Wahl für alle, die auf ihr Budget achten müssen.

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3. iPad Pro 13 Zoll (M4) [Das beste iPad für die Nutzung auf großem Bildschirm]

Enebameter 9/10

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Technische Daten Details Chipsatz Apple M4 Bildschirm 13-Zoll-Ultra-Retina-XDR-Display (Tandem-OLED) Maximale Auflösung und Bildwiederholfrequenz 2752 × 2064 Pixel bei 264 ppi, 120 Hz RAM 8 GB / 16 GB Lagerung 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB Akkukapazität 38,99 Wh Verfügbare Farben Silber / Space Black Frontkamera 12 Megapixel Rückkamera 12 Megapixel

The iPad Pro 13 Zoll (M4) setzt mit seiner schlanken Form und seiner beeindruckenden Leistung neue Maßstäbe für ein beeindruckendes visuelles Erlebnis.

Leistung

Technisch gesehen kann man es mit einigen der die besten Gaming-Laptops Was die Leistung angeht, ist es unübertroffen. Der M4-Chip bietet enorme Effizienz- und Leistungssteigerungen. Dieses Modell verfügt über dynamisches OLED, Raytracing, Mesh-Shading und eine insgesamt hohe Grafikqualität. Es ist leichter und schlanker als frühere Generationen und vereint Mobilität und Leistung in einem Gerät.

Wertbewertung

Die hohen Kosten stellen nach wie vor ein Hindernis dar. Dennoch finden Kreativprofis und Hardcore-Gamer, die Mobilität bei großem Bildschirm suchen, dieses Gerät attraktiver als eine Kombination aus Laptop und Dockingstation. Auszeichnungen wie die GQ Tech Award Im Jahr 2025 wurde sein erstklassiges Design und seine Leistung uneingeschränkt anerkannt.

Marktposition

Kein anderes Tablet vereint eine derart große Bildschirmdiagonale mit dieser Leichtigkeit und Mobilität. Es übertrifft sogar 11-Zoll-Modelle iPad bietet ein beeindruckendes Erlebnis bei immersiver Nutzung und lässt preisgünstige Tablets in puncto Grafik weit hinter sich. Für diejenigen, die keine ultraleichte Bauweise benötigen, ist das iPad Air or Mini können je nach Bedarf ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis bieten.

Benutzerfreundlichkeit

Obwohl es das größte Gerät in dieser Liste ist, wiegt es knapp 580 Gramm. Es ist leicht genug für den längeren Einsatz auf dem Schreibtisch oder auf dem Schoß. Das OLED-Display bietet atemberaubende Detailgenauigkeit bei Spielen und Medien. Das breitere Format unterstützt Arbeitsabläufe mit mehreren Apps, allerdings wird die Bedienung mit einer Hand dadurch etwas schwierig. Die Akkulaufzeit ist für seine Größe solide und reicht für lange Design- und Gaming-Sessions aus.

Warum wir uns dafür entschieden haben Großes OLED-Display für bessere Bildschärfe und ein intensiveres Erlebnis

Der M4-Chip sorgt für zuverlässige Leistung auch unter Dauerbelastung

Das schlanke, ultradünne Design macht die Nutzung des Großbildschirms überraschend mobil

Die Anerkennung durch die Branche bestätigt seinen Premium-Status

Fazit:The 13-Zoll-iPad Pro (M4) bleibt auch im Jahr 2026 die erste Wahl für alle, die unterwegs ein intensives Erlebnis suchen. Durch die Kombination aus Bildschirmgröße und Leistung übertrifft es sowohl Laptops als auch größere Tablets.

Was sagen die Nutzer?

Filmfan

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Auf diesem Bildschirm kommen Spiele und Kunst besonders gut zur Geltung. Er ist leicht genug, um ihn bequem mitzunehmen, und groß genug, um auf Notebook-Niveau kreativ zu sein.

★ Das beste iPad für die Nutzung auf großem Bildschirm iPad Pro 13 Zoll (M4) Bei Amazon einkaufen

Gesamtbewertung 8,5/10

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Technische Daten Details Chipsatz Apple M3 Bildschirm 11-Zoll-Liquid-Retina-Display (IPS) Maximale Auflösung und Bildwiederholfrequenz 2360 × 1640 Pixel bei 264 ppi, 60 Hz RAM 8GB Lagerung 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB Akkukapazität 28,93 Wh Verfügbare Farben Space Grau / Blau / Violett / Starlight Frontkamera 12 Megapixel Rückkamera 12 Megapixel

The iPad Air 11 Zoll (M3-Chip) hat sich 2026 das Prädikat „Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis“ redlich verdient, da es beeindruckende Geschwindigkeit, kreatives Flair und eines der aktuellsten Chip-Upgrades in Appleim Programm.

Leistung

Mit seiner 8-Kern-CPU und 9-Kern-GPU steigert der M3-Chip die Grafikgeschwindigkeit im Vergleich zum M1 um bis zu 40 Prozent und verbessert die Multithread-Leistung um etwa 35 Prozent. Damit verdoppelt er das kreative Potenzial eines Tablets der Mittelklasse mehr als. Zudem führt er hardwarebeschleunigtes Raytracing und Mesh-Shading ein. Dies hebt die Grafikqualität bei der Nutzung von Apps wie Procreate oder beim Spielen mit höheren Einstellungen auf ein neues Niveau.

Multitasking fühlt sich clever und ganz natürlich an – und das alles dank iPadOS 18undApple Intelligenz Funktionen wie die Live-Übersetzung.

Wertbewertung

Das im März 2025 eingeführte M3 Air kommt mit einem Aktienkurs auf den Markt, der dem seines Vorgängers entspricht. Dennoch ist dies iPad bietet Leistungssteigerungen, die ältere Modelle in den Schatten stellen iPad Air Modelle. Saisonale Angebote (zum Beispiel bei Walmart or Amazon) haben den Preis bereits um 50 bis 65 Dollar gesenkt. Für alle, die leistungsstarke Funktionen zu einem fairen Preis suchen, ist dieses Modell durch und durch eine hervorragende Wahl.

Marktposition

Auch wenn es nicht ganz an das M4 iPad Pro sei es in Sachen roher PS-Leistung oder OLED-Brillanz, das M3 Air bietet ein in diesem Segment unübertroffenes Verhältnis von Preis und Leistung. Es ist ideal für Künstler, Studenten, Profis und Gelegenheitsspieler, die keine Prodas gewisse Extra. Wenn Ihnen Mobilität und Preis-Leistungs-Verhältnis am wichtigsten sind, ist das M3 Air hebt sich von der älteren A-Serie und der Basisausstattung ab iPads.

Benutzerfreundlichkeit

Innerhalb weniger Minuten können Sie das Gerät auspacken, sich anmelden, mit dem Zeichnen beginnen oder spielen. Das 11-Zoll- Liquid Retina Das Display überzeugt durch lebendige Farben und eine schnelle Reaktionszeit, und das Gewicht liegt unter einem Pfund. Die leichte Handhabung ist ein Pluspunkt für den mobilen Einsatz. Es unterstützt Apple Pencil Die Hover-Funktionen lassen sich nahtlos mit dem Magic Keyboard kombinieren.

Design und Langlebigkeit wirken durch die Verwendung umweltfreundlicher Materialien gut durchdacht und Apple Intelligente Funktionen. Die perfekte Kombination aus Produktivität und Unterhaltung.

Warum wir uns dafür entschieden haben Der M3-Chip bietet erhebliche Leistungs- und Grafikverbesserungen zum gleichen Preis wie der M1 Air

Hardware-Raytracing und Mesh-Shading verbessern kreative visuelle Anwendungen

Gerade im Preis gesenkt – damit ein besonders preiswertes Tablet

Ideal für Kreative, Studenten und alle, die Leistung ohne die ProPreisschild

Fazit:Im Jahr 2026 wird die iPad Air 11 Zoll (M3) führt die Kategorie „Preis-Leistungs-Verhältnis“ an. Mit modernster Chip-Technologie, intelligenten KI-Funktionen und attraktiven Angeboten erfüllt es sowohl Produktivitäts- als auch Gaming-Anforderungen mit Leichtigkeit und Stil.

Was sagen die Nutzer?

CreativeCoder

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Ich bin von einem M1 Air umgestiegen, und der M3 fühlt sich in Blender und bei Spielen spürbar schneller an. Und dank der Rabatte kam es mir wie ein echtes Schnäppchen vor.

★ Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis iPad Air 11 Zoll mit M3-Chip Bei Amazon einkaufen

Enebameter 8/10

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Technische Daten Details Chipsatz A17 Pro Bildschirm 8,3-Zoll-Liquid-Retina-Display (IPS) Maximale Auflösung und Bildwiederholfrequenz 2266 × 1488 Pixel bei 326 ppi, 60 Hz RAM 8GB Lagerung 128 GB / 256 GB / 512 GB Akkukapazität 19,3 Wh Verfügbare Farben Space Grau / Blau / Violett / Starlight Frontkamera 12 Megapixel Rückkamera 12 Megapixel

The iPad Mini (A17 Pro) behauptet, das „beste tragbare“ iPad„… im Jahr 2026 durch überraschend starke Leistung und unübertroffenen Komfort in einem kompakten Gehäuse.

Leistung

Trotz seiner geringen Größe ist das A17 Pro Der Chip bietet eine solide Leistung, die grafikintensive Spiele und kreative Aufgaben mühelos bewältigt und dabei energieeffizient bleibt. In Kombination mit iPadOS 26Das neue Fenstersystem bietet einen Vorgeschmack auf Multitasking, auch wenn die Fenster aufgrund der begrenzten Bildschirmgröße recht klein erscheinen können. Dennoch eignet es sich dank der vorrangig auf Touch-Bedienung ausgelegten Navigation ideal für schnelle Aufgaben und die Einhandbedienung.

Wertbewertung

Zwar gibt es noch keine neuen Preisnachlässe, doch die Kombination aus Mobilität, Komfort, Leistung und Langlebigkeit (unterstützt durch Apple(dank der zuverlässigen Software-Updates bis 2025) ist es eine lohnende Investition.

Marktposition

Dieses Modell ist eine Klasse für sich. Größer iPads bieten mehr Platz auf dem Bildschirm; kompakt Android Die Konkurrenz kann da nicht mithalten A17 ProKraft von oder die iOS Das „Ecosystem“ von Polish. Es ist maßgeschneidert für Gamer, die Wert auf Benutzerfreundlichkeit und Mobilität legen, auch wenn dafür etwas Bildschirmfläche geopfert wird.

Benutzerfreundlichkeit

Du kannst Spiele, Apps, Arbeitsprojekte oder Skizzen in Sekundenschnelle starten. Es passt in eine Hand und dient gleichzeitig als mobiles Skizzenbuch oder als Fernbedienung für Filmabende mit der Familie. Der winzige Bildschirm schränkt zwar die Split-Screen-Funktionen und den Bedienkomfort ein, dafür gewinnst du jedoch an Akkulaufzeit und Tragekomfort. Es ist das einzige iPad das bei vielen Nutzern regelmäßig in der Jackentasche steckt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Top-tier A17 Pro Leistung auf kleinstem Raum iPadFormfaktor

iPadOS 26 sowie fortlaufender Software-Support

Ideal für Handheld-Spiele, auf Reisen und für minimalistische Arbeitsabläufe

Eine einzigartige Kombination aus Leistung, Langlebigkeit, Tragbarkeit und AppleOptimierung der Benutzeroberfläche

Fazit:The iPad Mini (A17 Pro) bleibt das Tablet der Wahl unter den kompakten Modellen. Es bietet Leistung, wo man sie braucht, und Komfort, wo man sie nicht braucht. Dieses iPad ist die perfekte Wahl für alle, die Mobilität wünschen, ohne dabei Abstriche bei der Leistung machen zu müssen.

Was sagen die Nutzer?

OnTheGoGamer

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Ich nehme diesen Mini überallhin mit – auf Flügen, auf dem Weg zur Arbeit, sogar auf Wanderungen. Er läuft alles, was ich spiele, mit hervorragender Bildwiederholrate und passt in meine Jackentasche.

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Das beste iPad für Gamer: Worauf sollte man bei einem Gaming-iPad achten?

Nicht alleApple Produkte sind alle gleich aufgebaut. Einige sind etwas einfacher iPads sind höchstens dafür ausgelegt, alltägliche Aufgaben, gängige kreative Arbeiten und Gelegenheitsspiele zu bewältigen, während andere all das nicht nur leisten, sondern darüber hinaus auch viele Spiele mühelos bewältigen können.

Wie erkennt man nun genau den Unterschied zwischen einem anständigen iPad von einem leistungsstarken Gaming-PC iPad? Ganz einfach. Wenn es um Technik jeglicher Art geht, kommt es ganz auf die technischen Daten der Komponenten an.

Und hier zeige ich euch alle technischen Daten, auf die ihr bei einem iPad, damit du als Gamer das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bekommst:

1. Prozessor (Chip)

DeiniPadDer Prozessor ist die wichtigste Komponente, auf die man achten sollte, da er darüber entscheidet, wie flüssig Ihre Spiele laufen und wie gut er andere Aufgaben wie Videobearbeitung oder das Surfen mit mehreren Apps bewältigt.

Wenn es um Apple Geräte im Allgemeinen gibt es zwei Arten von Mobil-CPUs (auch bekannt als Chip/Chipsatz), die Sie kennen sollten:

Apple A-SerieChips sind vor allem für kleinere Geräte wie iPhones, iPadsundiPod Berühren.

Apple M-SerieChips sind in der Regel leistungsstärker und werden häufig in MacBooks.

Wie du jedoch meiner Liste entnehmen kannst, gibt es einige iPads sind nun installiert mit M-Serie Chips, die sie zur besten Wahl für Spiele machen, mit einer Leistung, die sogar mit High-End-Modellen vergleichbar ist MacBooks.

Das bedeutet nicht, dass iPads with A-Serie Diese Prozessoren sind jedoch nicht veraltet, denn sie können nicht nur moderne Spiele problemlos ausführen, sondern sind auch hervorragende Optionen im unteren bis mittleren Preissegment, bei denen man viel für sein Geld bekommt.

Für alle Gaming-Tablets im Allgemeinen (nicht nur iPads), die derzeit beste CPU für Spiele ist die Apple M4 Chipsatz, der im iPad Pro 11 Zoll (M4) and iPad Pro 13 (M4) – beides habe ich in meine Liste aufgenommen. Das wird wahrscheinlich bis zum Ende dieses Jahres so bleiben, wenn die nächste Generation Apple Der Chipsatz ist erschienen.

2. Anzeige

Ob Faktoren wie Bildschirmgröße, maximale Auflösung, PPI (Pixel pro Zoll) und Bildwiederholfrequenz sinnvoll sind, hängt größtenteils von den persönlichen Vorlieben ab. Ich persönlich würde allerdings ein iPad mit einem 120-Hz-Bildwiederholfrequenz vor allem, wenn Sie bereit sind, für eine butterweiche Bilddarstellung beim Zocken oder beim Anschauen von Videos etwas mehr zu bezahlen.

Andererseits, wenn Sie sich Sorgen machen wegen eines iPadMachen Sie sich keine Sorgen wegen der Bildqualität aufgrund der maximalen Auflösungen und der PPI – das ist kein Problem. Es ist ein Apple Produkt, schließlich. Modern iPads verfügen entweder über hochwertige OLED- oder IPS-Displays, die für eine hervorragende Bildqualität sorgen.

Was die Bildschirmgröße angeht, würde ich sagen, dass 11 Zoll der ideale Wert für ein iPad, aber letztendlich kommt es wieder darauf an, was du bevorzugst. Ein iPad Ein Gerät mit einem 8-Zoll-Bildschirm eignet sich beispielsweise besser für diejenigen unter euch, die viel unterwegs sind, da es weniger Platz einnimmt und sich zudem bei langen Gaming-Sessions bequemer in der Hand halten lässt.

3. Arbeitsspeicher und Speicherplatz

RAM ist ein weiterer entscheidender Bestandteil für iPads, wie es bei jedem anderen elektronischen Gerät der Fall ist. Der Arbeitsspeicher (RAM) beeinflusst die Multitasking-Fähigkeiten Ihres iPads. Je mehr Arbeitsspeicher Sie haben, desto mehr Apps können Sie gleichzeitig ausführen, ohne dass es zu Verzögerungen oder Einfrieren kommt.

Ich empfehle, sich ein iPadmit mindestens8 GB RAM, damit beim Spielen so gut wie keine Probleme auftreten. Für preisbewusste iPads, 4 GB RAM sollten ausreichen, solange Sie sich bei speicherintensiven Spielen an niedrige bis mittlere Einstellungen halten.

Für IhreiPadWas den Speicher betrifft, sollte ein interner Speicher von 64 GB das absolute Minimum sein, da iPads verfügen nicht über einen eigenen SD-Kartensteckplatz, was ihre Erweiterungsmöglichkeiten einschränkt. Im Idealfall sollte Ihr iPadsollte128 GB interner Speicher, damit du nicht nur für deine Spiele, sondern auch für deine Fotos, Videos und andere Apps, die nichts mit Spielen zu tun haben, reichlich Speicherplatz hast.

4. Akkulaufzeit und Konnektivität

Die Akkulaufzeit bestimmt, wie lange du spielen kannst, bevor du das Gerät wieder aufladen musst. Achte daher immer besonders auf diese Angabe. Die meisten iPads werden in der Regel mit einer Laufzeit von mindestens 10 Stunden beworben, aber beachten Sie, dass dabei längere Spielsitzungen in der Regel nicht berücksichtigt werden.

Der einfachste Weg, um festzustellen, ob ein iPad Ob ein Gerät über einen langlebigen Akku verfügt oder nicht, hängt von seiner Wh-Leistung ab, also der Gesamtenergiemenge, die der Akku speichern kann. Zum Beispiel ein 30-Wh-Akku iPad wird ein iPad mit 19 Wh in puncto Akkulaufzeit fast immer übertreffen, doch dies kann auch von Faktoren wie dem Bildschirmtyp und dem Wärmemanagement beeinflusst werden, also sei vorsichtig.

Was die Konnektivität angeht, stellen Sie einfach sicher, dass Ihr iPad kann auf … zugreifen WLAN 6E und 5G-Mobilfunkverbindungen, denn selbst die besten technischen Daten nützen wenig, wenn man ein Online-Spiel mit einer nicht gerade optimalen Internetverbindung spielt.

5. Audio und Zubehör

Wenn duwirklichmöchtest du dein iPadum das Spielpotenzial voll auszuschöpfen, empfehle ich wärmstens iPads die mit einer Vielzahl von Gaming-Zubehör, wie beispielsweise Bluetooth-Controller und Magic Keyboards. Schließlich mag das Spielen per Touchscreen zwar ausreichen, doch manche Spiele lassen sich mit Gaming-Zubehör einfach besser genießen, wie zum Beispiel Ego-Shooter oder andere kompetitive Titel.

In diesem Zusammenhang empfehle ich außerdem, sich iPads die hochwertigen Klang bieten, um das Spielerlebnis noch intensiver zu gestalten, egal ob du deine Lautsprecher oder AirPods . Das sollte jedoch kein großes Problem darstellen, da heutzutage fast jedes iPad Appleder Lossless Audio Codec (ALAC), der sich hervorragend für Hi-Fi-Audio eignet.

6. Betriebssystem und Zukunftssicherheit

Alle iPads, die nach 2019 auf den Markt gekommen sind, sind ausgestattet mit iPadOS, und es ist genauso besonders gut für Spiele geeignet wie es bei allen Arten von Aktivitäten zur Erstellung von Inhalten der Fall ist. Apple ist bekannt für häufige Updates und langfristigen Betriebssystem-Support, sodass Sie in puncto Zukunftssicherheit bestens versorgt sind, wenn Sie ein beliebiges Modell kaufen iPad mit diesem Betriebssystem.

iPadOS bietet zudem eine umfangreiche Auswahl an Spielen, die im App Store zum Download bereitstehen, sowie weitere tolle Gaming-Funktionen wie den „Spielmodus“, der die Spielleistung verbessert, und die Apple Arcade, was einApple– ein exklusiver Abonnementdienst, bei dem du jede Menge unterhaltsame Spiele findest, die du spielen kannst – online oder offline.

Häufig gestellte Fragen