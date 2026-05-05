Die 9 besten flachen Grafikkarten für kompakte PC-Baugruppen im Jahr 2026

Der Platz ist knapp, aber das muss deinem Gaming nicht im Wege stehen. Die beste Low-Profile-Grafikkarte kann diesen alten Dell Optiplex zu einem leistungsstarken 1080p-Gerät oder verwandeln Sie Ihren HTPC im Wohnzimmer in ein leises Kraftpaket.

Ich habe neun flache Grafikkarten getestet, die dort Platz finden, wo Standard-GPUs keinen Platz haben, und die echte Leistung für schlanke Desktops, Mini-ITX-Systeme und beengte Arbeitsumgebungen bieten. Hier findest du Optionen für jedes Budget, von leistungsstarken E-Sport-Modellen bis hin zu Grafikkarten, die für Multi-Monitor-Setups und sogar Raytracing ausgelegt sind.

Sie alle beweisen, dass man für eine starke Leistung keinen riesigen Tower braucht. Lies also weiter, um das perfekte Modell für deinen PC-Bau zu finden.

Unsere Top-Empfehlungen für Low-Profile-Grafikkarten

Ich habe die Auswahl auf drei Grafikkarten eingegrenzt, die wirklich überzeugen. Sie bieten ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung, Effizienz und praktischer Anwendbarkeit in beengten Einbauräumen und sind damit die besten Low-Profile-Grafikkarten für die meisten kompakten Systeme.

GIGABYTE GV-N1030D4-2GL GeForce GT 1030–Diese Grafikkarte verwandelt träge Büro-PCs in reaktionsschnelle Rechner, die 1080p-Videos und einfache Spiele mühelos bewältigen. Sie läuft kühl, verbraucht wenig Strom und passt perfekt in ältere Dell or HP flache Systeme. GeForce GT 610 mit 2 GB DDR3 – Diese extrem preisgünstige Grafikkarte bewältigt Mehrfachmonitor-Konfigurationen und grundlegende Beschleunigungsaufgaben ohne zusätzliche Stromkabel. Sie eignet sich ideal, um einen alten Büro-PC wiederzubeleben oder einen möglichst kostengünstigen, funktionsfähigen HTPC zusammenzustellen. PNY NVIDIA RTX A2000 – Diese Ein-Steckplatz-Karte bietet CUDA-Leistung auf Workstation-Niveau und echtes Raytracing in einem unglaublich schlanken Design. Sie ist die erste Wahl für CAD, Rendering und rechenintensive Anwendungen in kompakten Mini-ITX-Systemen.

Diese drei Punkte decken das Wesentliche ab: Budget, Ausgewogenheit und berufliche Kompetenz. Scrollen Sie nach unten, um die vollständige Liste der die beste GPU mit geringer Bauhöhe Auswahlmöglichkeiten, die genau zu Ihrem Systemaufbau und Ihrem Anwendungsfall passen.

Die 9 besten flachen Grafikkarten für kompakte PC-Baugruppen im Jahr 2026

Ihr Gehäuse ist klein und Ihr Netzteil hat nur begrenzte Kapazitäten, doch die Leistung muss nicht darunter leiden, wenn Sie die richtige Grafikkarte im Small-Form-Factor wählen. Ich habe diese neun Karten getestet, um herauszufinden, welche sich tatsächlich für Gaming, HTPCs und Multi-Monitor-Setups auf engstem Raum eignen. Dies sind die besten Low-Profile-Grafikkarten für Bastler, die kompakte Systeme bauen und dabei auf wirklich leistungsfähige SFF-Grafikkarten setzen möchten.

Enebameter 10/10

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Technische Daten Details GPU-Architektur Pascal VRAM-Kapazität 2 GB GDDR4 Speicherbus 64-Bit Taktrate erhöhen Eintausendvierhundertsiebzehn Megahertz Hochskalierung/Frame-Generierung Keine Kartenlänge/Steckplätze 150 mm / Einzelsteckplatz

The GIGABYTE GT 1030 trifft genau die perfekte Balance, nach der sich Hersteller von flachen Modellen stets richten: spürbare Leistung, ohne zusätzlichen Strom oder Platz zu beanspruchen.

Ich habe diese Karte in mehreren Slim-Gehäusen getestet Dell OptiPlex Systeme, und die Umstellung erfolgt sofort. Was früher bei der Wiedergabe auf YouTube Probleme bereitete, läuft nun bei 1080p-Inhalten reibungslos, bewältigt mehrere Aufgaben gleichzeitig ohne Ruckeln und arbeitet völlig geräuschlos.

Warum wir uns dafür entschieden haben The GIGABYTE GV-N1030D4-2GL GeForce GT 1030 bietet die ausgewogenste Kombination aus Leistung, Effizienz und kompaktem Design. Die perfekte Wahl für HTPCs, Büro-PCs und preisgünstige Gaming-PCs, die einen starken, aber stromsparenden Leistungsschub benötigen.

Die Leistungsaufnahme von 30 W ist hier das eigentliche Highlight. Ganz ohne zusätzliche Kabel wird die gesamte Stromversorgung über den PCIe-Steckplatz des Motherboards gewährleistet. Das ist ein riesiger Vorteil für HTPC-Bauer und alle, die ältere Büro-PCs aufrüsten möchten, ohne das Netzteil austauschen zu müssen.

Ich habe das in Systeme mit 200-W-Netzteilen eingebaut, die nichts Leistungsstärkeres verkraften konnten, und es funktioniert einwandfrei.

Pros Cons ✅ Dank der Leistungsaufnahme von 30 W ist die Installation unkompliziert, da keine zusätzlichen Netzteilanschlüsse erforderlich sind. ✅ Dank der flüssigen 1080p-Videodekodierung laufen Streaming und Medienwiedergabe auf HTPC-Systemen völlig reibungslos. ✅ Bietet eine enorme Leistungssteigerung gegenüber integrierten Grafikkarten und haucht älteren Desktop-PCs neues Leben ein, ohne dass ein Umbau erforderlich ist. ✅ Die flüsterleise Kühlung sorgt dafür, dass kompakte Gehäuse während des Betriebs ruhig und störungsfrei bleiben. ✅ Das kompakte, flache Design passt perfekt in Slimline- und Mini-ITX-Systeme mit beengten Platzverhältnissen. ✅ Dank stabiler E-Sport-Leistung bei optimierten Einstellungen eignet es sich hervorragend für preisgünstige Gaming-PCs. ✅ Die Unterstützung von zwei Bildschirmen verbessert das Multitasking in mehreren Fenstern bei Arbeitsumgebungen. ❌ Nicht für AAA-Spiele bei hohen Einstellungen ausgelegt, aber dank seiner hervorragenden Effizienz und Zuverlässigkeit eignet es sich perfekt für geringere Auslastungen und kompakte Systeme.

Am meisten hat mich beeindruckt, wie flüssig diese einfachen E-Sport-Titel laufen. League of Legends, BewertungundCS2 alle erreichen bei optimierten Einstellungen spielbare Bildraten. Die Leistung wird nicht voll ausgeschöpft Cyberpunk 2077, aber für ältere Systeme, die ein echtes zweites Leben erhalten, bietet diese Grafikkarte Leistung, ohne das Budget zu sprengen. Die Pascal-Architektur schlägt sich auch im Jahr 2026 noch überraschend gut bei Gelegenheitsspielen und der Mediennutzung.

Für alle, die sich eine flüssige Videowiedergabe, Unterstützung für zwei Monitore oder ein einfaches Upgrade für die tägliche Arbeit wünschen, ist dies die vielseitigste Option auf der Liste.

Fazit:The GIGABYTE GT 1030 ist die beste Wahl, wenn es um ein optimales Gesamtpaket aus Leistung, Geräuscharmut und kompakter Bauweise geht. Es eignet sich ideal für HTPCs, schlanke Büro-PCs und preisgünstiges Casual Gaming.

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2. GeForce GT 610 mit 2 GB DDR3 [Die beste preisgünstige Low-Profile-Grafikkarte]

Gesamtbewertung 9,5/10

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Technische Daten Details GPU-Architektur Schließen VRAM-Kapazität 2 GB DDR3 Speicherbus 64-Bit Taktrate erhöhen 810 MHz (Basisstation) Hochskalierung/Frame-Generierung Keine Kartenlänge/Steckplätze 145 mm / Ein-Steckplatz

The GeForce GT 610 zeichnet sich als eine der zuverlässigsten Einsteiger-Grafikkarten für ältere Büro-PCs aus, die eine einfache Leistungssteigerung benötigen. Ich habe das in unzähligen älteren Dell and HP flache Systeme, und es hat noch nie versagt, genau das zu liefern, was diese Geräte benötigen. Mit einer Leistungsaufnahme von 29 W ist es eine mühelose Aufrüstung für Desktop-PCs, die keine größeren oder leistungshungrigeren Geräte verkraften können. Keine zusätzlichen Kabel, keine Sorgen um das Netzteil.

Warum wir uns dafür entschieden haben The GeForce GT 610 mit 2 GB DDR3 bietet unschlagbare Preisgünstigkeit mit stabiler Unterstützung für mehrere Bildschirme und der notwendigen Grafikbeschleunigung für ältere PCs bei sehr geringem Stromverbrauch.

Was sie besonders auszeichnet, ist ihre beständige Stabilität bei alltäglichen Aufgaben. Ich habe diese Grafikkarte im Dual-Monitor-Betrieb für Büroarbeiten getestet, und der Unterschied zur integrierten Grafik ist sofort spürbar. Benutzeroberflächenelemente werden flüssig dargestellt, die Videowiedergabe wirkt klarer, und der Betrieb mit mehreren Monitoren verläuft ruckelfrei und ohne Verzögerungen. Sie ist unkompliziert, leise und erfüllt genau die Anforderungen von preisbewussten PC-Bauern – ohne Schnickschnack und ohne komplizierte Einrichtung.

Vorteile Nachteile ✅ Dank des extrem geringen Stromverbrauchs von 29 W ist die Installation unkompliziert, und auch kleine Desktop-PCs laufen kühl und leise. ✅ Dank der stabilen Unterstützung für mehrere Monitore läuft die Arbeit auf älteren Büro-PCs flüssiger. ✅ Bietet eine deutliche Verbesserung gegenüber integrierten Grafikkarten, wodurch sich ältere Systeme sofort reaktionsschneller anfühlen. ✅ Das kompakte, flache Design passt ohne Anpassungen perfekt in schlanke Gehäuse und Mini-ITX-Konfigurationen. ✅ Dank der leisen Kühlung im Alltagsbetrieb eignet es sich ideal für Medien-PCs oder Workstations, bei denen es auf Geräuscharmut ankommt. ✅ HDMI-, DVI- und VGA-Ausgänge bieten Ihnen Flexibilität bei der Verwendung älterer Monitore oder gemischter Bildschirmkonfigurationen. ❌ Nicht für moderne Spiele ausgelegt, aber dank seiner zuverlässigen Stabilität und des günstigen Preises eignet er sich perfekt für einfache Computer- und Mediennutzung.

Was mir besonders gut gefällt, ist die Auswahl an Anschlüssen. Dank HDMI-, DVI- und VGA-Ausgängen ist man flexibel, wenn man mit älteren Monitoren oder gemischten Bildschirmkonfigurationen arbeitet. Ich habe damit alte VGA-Monitore neben neueren HDMI-Bildschirmen angeschlossen, ohne Adapter oder Konverter zu benötigen. Für Unternehmen, die mehrere ältere Arbeitsplätze aufrüsten, spart diese Vielseitigkeit Zeit und Geld.

Für alle, die einen älteren PC auf Vordermann bringen oder ein kostengünstiges System für einfache Unterhaltungszwecke zusammenstellen möchten, ist diese Grafikkarte genau das Richtige. Die Leistung ist zwar bescheiden – man sollte keine Spiele darauf erwarten –, doch das Preis-Leistungs-Verhältnis ist für Einsteigeranwendungen wie das Surfen im Internet, die Bearbeitung von Dokumenten und das Streamen von Videoinhalten hervorragend.

Fazit:The GeForce GT 610 ist die beste preisgünstige Wahl für die Aufrüstung älterer oder leistungsschwacher Systeme. Sie bietet die notwendige Grafikleistung, Unterstützung für mehrere Bildschirme sowie einen kühleren und flüssigeren Betrieb – und das zu einem Preis, der sie zu einer klaren Empfehlung macht.

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3. PNY NVIDIA RTX A2000 [Beste Low-Profile-GPU im Single-Slot-Design für Workstations]

Enebameter 9/10

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Technische Daten Details GPU-Architektur Ampere VRAM-Kapazität 6 GB oder 12 GB GDDR6 ECC Speicherbus 192 Bit Taktrate erhöhen 1200 MHz Hochskalierung/Frame-Generierung DLSS 2.0 (nur Hochskalierung) Kartenlänge/Steckplätze 169 mm / Ein-Steckplatz

The PNY NVIDIA RTX A2000 ist eine der beeindruckendsten flachen Workstation-Karten, die man derzeit in kompakte Systeme einbauen kann. Sie vereint professionelle CUDA-Leistung, Raytracing und KI-Beschleunigung in einem Ein-Slot-Design – etwas, das in der Welt der Small-Form-Factor-Systeme selten zu finden ist. Diese Rechenleistung in einem System mit halber Einbauhöhe unterzubringen, ist ein echter Durchbruch für Kreative, Ingenieure und Datenexperten.

Warum wir uns dafür entschieden haben The PNY NVIDIA RTX A2000 bietet CUDA-, KI- und Raytracing-Leistung auf Workstation-Niveau in einem echten Single-Slot-Formfaktor mit niedriger Bauhöhe, der sich ideal für kompakte SFF- und Unternehmenssysteme eignet.

Was mir besonders gut gefällt, ist, wie effizient es 3D-Anwendungen verarbeitet. Ich habe es beim Blender-Rendering, bei CAD-Simulationen und bei Echtzeit-Raytracing-Demos getestet, und die Leistung liegt weit über dem, was man von einem so schlanken Gerät erwarten würde. Auch die Wärmeentwicklung hat mich beeindruckt; selbst in engen Mini-ITX-Gehäusen sorgt der Lüfter für stabile Temperaturen, ohne dabei störende Geräuschpegel zu erreichen.

Vorteile Nachteile ✅ Das flache Ein-Steckplatz-Design ermöglicht Rechenleistung der Workstation-Klasse selbst in besonders kompakten Gehäusen. ✅ Die Beschleunigung durch CUDA und Tensor-Kerne optimiert Rendering-, Simulations- und KI-Workflows erheblich und spart so wertvolle Projektzeit. ✅ Die Unterstützung von Echtzeit-Raytracing liefert äußerst präzise Beleuchtungsvorschauen – ideal für 3D-Künstler und Architekten. ✅ Der Lüfterkühler sorgt in kompakten Systemen für stabile Temperaturen, sodass man sich um die Wärmeentwicklung keine Sorgen mehr machen muss. ✅ Vier Mini-DisplayPorts ermöglichen nahtlose Mehrfachmonitor-Konfigurationen – ideal für produktive Arbeitsabläufe. ✅ Die Energieeffizienz ist für eine Workstation-GPU hervorragend und eignet sich daher für vorgefertigte Business-Desktops mit begrenzter Leistungsreserve des Netzteils. ✅ Die Unterstützung von ECC-Speicher (6 GB oder 12 GB) gewährleistet die Datenintegrität bei geschäftskritischen Aufgaben. ❌ Sie sind teurer als handelsübliche LP-Karten, doch die Stabilität und Beschleunigung auf Workstation-Niveau rechtfertigen den Preis für professionelle Anwender ohne Weiteres.

Ein weiteres Feature, das mir besonders gut gefällt, sind die vier Mini-DisplayPort-Ausgänge, die die Arbeit mit mehreren Monitoren zum Kinderspiel machen. Der Betrieb von drei oder vier hochauflösenden Bildschirmen läuft flüssig und reaktionsschnell, was dieses Modell zu einem Favoriten für Workstation-Nutzer macht, die keine Grafikkarten in Standardgröße unterbringen können.

Fazit:The PNY NVIDIA RTX A2000 ist die beste Low-Profile-GPU mit einem Steckplatz für Kreative, Ingenieure und Workstation-Anwender, die leistungsstarke CUDA-, KI- und Raytracing-Leistung in einem kompakten Formfaktor benötigen. Sie bietet außergewöhnliche Leistungsfähigkeit auf Profi-Niveau, ohne dass ein Gehäuse in Standardgröße erforderlich ist.

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4. ASUS GeForce RTX 5060 [Beste Premium-GPU mit flachem Profil]

Gesamtbewertung 8,5/10

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Technische Daten Details GPU-Architektur Blackwell VRAM-Kapazität 8 GB GDDR7 Speicherbus 128-Bit Taktrate erhöhen 2550 MHz (2580 MHz im OC-Modus) Hochskalierung/Frame-Generierung DLSS 4 (Multi Frame Gen) Kartenlänge/Steckplätze 188 mm / Dual-Slot

The ASUS RTX 5060 bringt modernsten GDDR7-Speicher und PCIe 5.0-Unterstützung in den Low-Profile-Bereich. Gamer, die kompakte Systeme zusammenstellen, werden es zu schätzen wissen, dass diese Karte eine Leistung bietet, die es mit Full-Size-Modellen aufnehmen kann Gaming-PCs ohne Abstriche bei Platzangebot oder thermischer Effizienz zu machen.

Warum wir uns dafür entschieden haben The ASUS GeForce RTX 5060 verfügt über GDDR7-Speicher, PCIe 5.0-Unterstützung und ein fortschrittliches Kühlsystem und bietet damit eine unübertroffene Gaming-Leistung bei 1080p und 1440p in einem kompakten Low-Profile-Design.

Was mich am meisten beeindruckt hat, ist, wie gut sie bei Spielen in 1080p und sogar 1440p abschneidet – ungewöhnlich für eine echte Low-Profile-Karte. Ich habe es in kompakten Gehäusen getestet, die normalerweise mit Wärmeentwicklung oder Luftzirkulation zu kämpfen haben, und dank der fortschrittlichen Kühlung von ASUS bleiben die Temperaturen überraschend stabil. Die PCIe-5.0-Schnittstelle bietet zudem eine hervorragende Bandbreite und macht kleine Gaming-PCs zukunftssicher.

Vorteile Nachteile ✅ Der GDDR7-Speicher beschleunigt das Laden von Texturen erheblich und verbessert die allgemeine Reaktionsgeschwindigkeit bei Spielen mit hoher Detailgenauigkeit. ✅ Die fortschrittliche LP-Kühlung sorgt auch in kompakten Mini-ITX- oder Slimline-Systemen für eine konstante Leistung. ✅ Dank der Unterstützung von PCIe 5.0 verfügt diese GPU über eine unglaublich zukunftssichere Bandbreite, wodurch sie auch anspruchsvolle moderne Spiel-Engines problemlos bewältigen kann. ✅ Die Leistung bei 1080p ist hervorragend, und bei vielen Titeln lassen sich Spiele mit 1440p nun wirklich flüssig spielen. ✅ Das kompakte LP-Design mit zwei Steckplätzen passt dort hin, wo Standard-GPUs einfach keinen Platz finden – ideal für hochwertige Small-Form-Factor-Systeme. ✅ Raytracing und DLSS 4 verbessern die Grafikqualität und die Bildraten und ermöglichen auch leistungsschwächeren PCs den Zugriff auf High-End-Grafikfunktionen wie Multi Frame Generation. ❌ Sie verbraucht mehr Strom als herkömmliche LP-Karten (145 W TDP) und benötigt daher einen 8-poligen Anschluss, doch der Leistungsgewinn macht den höheren Stromverbrauch bei Gaming-PCs mehr als wett. ❌ Der Preis liegt im oberen Segment der Low-Profile-Karten, allerdings erhält man dafür die hochmoderne Blackwell-Architektur, die so schnell nicht veraltet sein wird.

Für Nutzer, die ihre Slimline-Systeme aufrüsten möchten, oder für Fans von SFF-Systemen ist der größte Vorteil, dass diese GPU erstklassige Gaming-Leistung bietet, ohne dass ein vollwertiges ATX-Gehäuse oder ein überdimensioniertes Netzteil erforderlich ist. Wer Mini-ITX-Systeme baut, wird es besonders zu schätzen wissen, dass diese GPU erstklassiges Gaming-Erlebnis auch in Gehäusen ermöglicht, in denen die Auswahl an Grafikkarten normalerweise begrenzt ist.

Fazit: The ASUS GeForce RTX 5060 ist die derzeit beste Premium-GPU mit flachem Profil, die schnellen GDDR7-Speicher, fortschrittliche Kühlung und leistungsstarke Gaming-Leistung bei 1080p und 1440p in kompakten Systemen bietet. Sie ist die erste Wahl für SFF-Gamer, die Spitzenleistung wünschen, ohne ihr Gehäuse vergrößern zu müssen.

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5. MSI GeForce GT 710 2GD3 [Die beste flache Grafikkarte für die Arbeit]

Enebameter 8/10

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Technische Daten Details GPU-Architektur Kepler VRAM-Kapazität 2 GB DDR3 Speicherbus 64-Bit Taktrate erhöhen neunhundertvierundfünfzig Megahertz Hochskalierung/Frame-Generierung Keine Kartenlänge/Steckplätze 146 mm / Dual-Slot

The MSI GeForce GT 710 2GD3 ist eine der zuverlässigsten Aufrüstungsmöglichkeiten für Büro-Desktop-PCs, die eine flüssigere Leistung benötigen, ohne das Budget zu sprengen. Dank ihrer Leistungsaufnahme von nur 19 Watt lässt sie sich unglaublich einfach in ältere Systeme einbauen, insbesondere in Fertig-PCs, die leistungsstarke Grafikkarten nicht vertragen. Selbst einfache Aufgaben wie das Surfen im Internet, die Arbeit mit Tabellenkalkulationen und die Wiedergabe von Videos laufen mit dieser Karte spürbar flüssiger als mit veralteten integrierten Grafikkarten.

Warum wir uns dafür entschieden haben The MSI GeForce GT 710 2GD3 zeichnet sich durch extrem geringen Stromverbrauch, zuverlässige Stabilität und eine flüssige Leistung im Dual-Monitor-Betrieb aus und eignet sich somit ideal für alltägliche Büroaufgaben und den langfristigen Einsatz als Workstation.

Was ich besonders schätze, ist, wie stabil es in Unternehmensumgebungen läuft. Der GT 710 ist für den Dauereinsatz konzipiert, und dank seiner kompakten Bauweise und der kühlen Betriebsführung erledigt er Tag für Tag leise seine Arbeit. Wenn Sie zwei Monitore verwenden, bewältigt die GT 710 diese problemlos und bietet Ihnen mehr nutzbare Bildschirmfläche für Produktivitätsanwendungen wie Excel oder Chrome, sodass Sie mehrere Fenster gleichzeitig nutzen können.

Vorteile Nachteile ✅ Der unglaublich niedrige Stromverbrauch von 19 W sorgt für minimale Wärmeentwicklung und einen minimalen Energieverbrauch – ideal für ältere Büro-PCs. ✅ Die Unterstützung für zwei Monitore erleichtert Multitasking und steigert die Produktivität erheblich, insbesondere bei der Arbeit mit Tabellenkalkulationen oder bei Arbeitsabläufen, die viel Browser-Nutzung erfordern. ✅ Dank seines kompakten, flachen Designs lässt es sich problemlos in schlanke Desktop-PCs einbauen, ohne dass ein Upgrade des Netzteils erforderlich ist. ✅ Alltagsanwendungen wie Excel, Chrome und die Wiedergabe einfacher Videos laufen spürbar flüssiger als auf veralteten integrierten Grafikkarten. ✅ Der leise oder (je nach Modell) völlig geräuschlose Betrieb sorgt für eine ruhige Arbeitsatmosphäre. ✅ Dank seiner stabilen Langzeitleistung ist er eine gute Wahl für Business-Desktops, bei denen Zuverlässigkeit wichtiger ist als reine Rechenleistung. ❌ Es ist zwar nicht für Spiele gedacht, aber dank seiner Zuverlässigkeit und seines geringen Stromverbrauchs eignet es sich hervorragend für produktivitätsorientierte Systeme. ❌ DDR3-Speicher ist im Vergleich zu neueren Grafikkarten veraltet, reicht für Büroarbeiten und die Wiedergabe von Medien jedoch völlig aus.

Für Unternehmen, die ältere PCs aufrüsten, oder alle, die einen sauberen, leisen Arbeitsplatz einrichten möchten, bietet diese Karte genau das, was benötigt wird: Zuverlässigkeit, Stabilität und konstante Leistung in einem eleganten Low-Profile-Formfaktor. Was mir besonders gut gefällt, ist, dass sie einfach funktioniert – ohne Probleme, ohne Überhitzung und ohne Lärmbeschwerden von Kollegen.

Fazit: The MSI GeForce GT 710 2GD3 ist die beste preisgünstige Low-Profile-Grafikkarte für den Einsatz in Büros und auf Workstations. Dank ihres leisen Betriebs, des geringen Stromverbrauchs und der flüssigen Leistung bei zwei Bildschirmen ist sie eine zuverlässige Aufrüstung für Business-Desktops und Produktivitäts-PCs.

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6. NVIDIA Quadro P1000 [Die beste flache Grafikkarte für Mehrfachmonitor-Konfigurationen]

Gesamtbewertung 7,5/10

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Technische Daten Details GPU-Architektur Pascal VRAM-Kapazität 4 GB GDDR5 Speicherbus 128-Bit Taktrate erhöhen Eintausendfünfhundertneunzehn Megahertz Hochskalierung/Frame-Generierung Keine Kartenlänge/Steckplätze 145 mm / Ein-Steckplatz

The NVIDIA Quadro P1000 ist die zuverlässigste Low-Profile-Karte, wenn Sie vorrangig mehrere Bildschirme gleichzeitig betreiben möchten. Die vier Mini-DisplayPort-Ausgänge Das macht es unglaublich flexibel für Handelsräume, Büroumgebungen oder kreative Arbeitsplätze, an denen mehrere Bildschirme unverzichtbar sind. Selbst auf kompakten Business-PCs bewältigt es hochauflösende Multi-Monitor-Konfigurationen ohne Ruckeln oder Bildstörungen.

Warum wir uns dafür entschieden haben The NVIDIA Quadro P1000 unterstützt vier Bildschirme gleichzeitig in einem einzigen Low-Profile-Steckplatz und eignet sich damit ideal für Händler, Analysten und Arbeitsstationen mit hohem Leistungsbedarf.

Der P1000 bewältigt Arbeitsabläufe mit beeindruckender Leichtigkeit. Das Anzeigen von Browserfenstern, Tabellenkalkulationen und Dashboards auf mehreren Bildschirmen funktioniert flüssig und reaktionsschnell. Das Bearbeiten von Inhalten bei geöffneten Referenzbildschirmen fühlt sich nie träge an. Die Karte bleibt auch in engen Gehäusen kühl und leise, was sie perfekt für Büros macht, in denen der Geräuschpegel eine Rolle spielt – ein entscheidender Faktor in gemeinschaftlich genutzten Arbeitsumgebungen, in denen Lüftergeräusche zu einer echten Ablenkung werden.

Vorteile Nachteile ✅ Ich finde die Konfiguration mit vier Ausgängen toll, weil ich damit eine effiziente Multi-Monitor-Workstation aufbauen kann, ohne eine leistungsstärkere Grafikkarte zu benötigen. ✅ Professionelle Quadro-Treiber sorgen dafür, dass Anwendungen auch bei langen Arbeitssitzungen stabil laufen, ohne dass es zu Abstürzen oder Störungen kommt. ✅ Dank seiner flachen Bauweise mit nur einem Steckplatz passt er perfekt in schlanke Büro-Desktop-PCs und kompakte SFF-Systeme. ✅ 4 GB GDDR5-Speicher sorgen für eine flüssige Ausführung alltäglicher Arbeitsanwendungen, selbst auf mehreren Bildschirmen mit 4K-Auflösung. ✅ Das Kühlsystem läuft sehr leise, was zu einer ruhigen Arbeitsatmosphäre beiträgt. ✅ Ideal für Handelsräume, Dashboards, Überwachungsstationen und Arbeitsumgebungen, in denen es vor allem auf die Bildschirmfläche ankommt. ❌ Es ist zwar nicht für moderne Spiele ausgelegt, aber dank seiner Stabilität und der Unterstützung mehrerer Monitore eignet es sich hervorragend für arbeitsorientierte Setups. ❌ Der Preis liegt über dem von LP-Karten für Privatkunden, doch der Support durch professionelle Fahrer und die Zuverlässigkeit rechtfertigen die Kosten für den geschäftlichen Einsatz.

Die Stabilität ist ein weiterer wichtiger Grund, warum diese Karte überzeugt. Die Quadro-Treiber sind auf lange, unterbrechungsfreie Arbeitssitzungen ausgelegt, und die P1000 bietet durchweg ein zuverlässiges Erlebnis, mit dem integrierte Grafikkarten einfach nicht mithalten können – insbesondere, wenn Sie mehr als zwei Bildschirme mit hohen Auflösungen betreiben müssen.

Fazit: The NVIDIA Quadro P1000 ist die beste Wahl für Nutzer, die eine zuverlässige Leistung im Mehrfachmonitorbetrieb benötigen. Dank seiner vier DisplayPort-Ausgänge, stabilen Treiber und kompakten Bauweise eignet es sich perfekt für produktivitätsorientierte Umgebungen und professionelle Workstations.

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7. GIGABYTE GeForce RTX 5060 OC [Die beste flache Grafikkarte für 1440p-Gaming]

Enebameter 7/10

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Technische Daten Details GPU-Architektur Blackwell VRAM-Kapazität 8 GB GDDR7 Speicherbus 128-Bit Taktrate erhöhen 2512 MHz (OC-Modus) Hochskalierung/Frame-Generierung DLSS 4 (Multi Frame Gen) Kartenlänge/Steckplätze 182 mm / Dual-Slot

Obwohl es sich um eine unauffällige Karte handelt, ist die RTX 5060 OC kann eindrucksvoll mithalten mit Standard-GPUs in der Full-Size-Klasse. Dank DLSS 3.5 und Raytracing-Fähigkeiten ist sie ein ernstzunehmender Anwärter für 1440p-Gaming und beweist, dass kompakt nicht gleichbedeutend mit Kompromissen ist, wenn es auf echte Leistung ankommt.

Warum wir uns dafür entschieden haben The GIGABYTE GeForce RTX 5060 Die OC bietet DLSS 4, Raytracing und eine hervorragende Wärmeableitung und ist damit die beste echte Low-Profile-GPU, die echte 1440p-Gaming-Leistung bietet.

Die thermische Leistung hat mich positiv überrascht. Selbst in Mini-ITX-Gehäusen hält der LP-Kühler mit drei Lüftern die Temperaturen unter Kontrolle, ohne dabei störende Geräuschpegel zu erreichen. Für SFF-Gamer, die mit thermischen Grenzen zu kämpfen haben, macht das einen großen Unterschied. Tests zeigen, dass die Karte unter Dauerlast etwa 86 °C erreicht, was zwar höher ist als bei Karten in Standardgröße, jedoch niemals zu Drosselungen oder Stabilitätsproblemen führt.

Vorteile Nachteile ✅ Der GDDR7-Speicher sorgt bei anspruchsvollen Titeln für ein schnelleres Laden von Texturen und ein insgesamt flüssigeres Spielerlebnis. ✅ Die DLSS 4-Unterstützung mit Multi Frame Generation steigert die Bildraten erheblich, wodurch sich das Spielen in 1440p deutlich flüssiger anfühlt. ✅ Der LP-Kühler mit drei Lüftern sorgt für eine konstante Leistung in engen SFF-Gehäusen, was für kompakte Systeme ein großer Vorteil ist. ✅ Dank verbesserter RT-Kerne sieht Raytracing großartig aus und sorgt in unterstützten Spielen für mehr Details und Realismus. ✅ Dank ihrer flachen Bauweise mit zwei Steckplätzen passt sie in Systeme, in denen herkömmliche Grafikkarten einfach keinen Platz finden. ✅ Hervorragendes Verhältnis zwischen Leistung und Effizienz, wodurch er sich ideal für hochwertige Gaming-Systeme im Small-Form-Factor-Format eignet. ❌ Sie verbraucht mehr Strom (145 W TDP) als einfache LP-Karten und benötigt einen 8-poligen Anschluss, doch für Gamer wiegen die Leistungsvorteile den höheren Stromverbrauch bei weitem auf. ❌ Da sie sich stärker erwärmt als Standard-Grafikkarten, ist eine gute Belüftung des Gehäuses empfehlenswert, auch wenn sie unter normalen Gaming-Bedingungen nie gedrosselt wird.

Die RTX 5060 OC profitiert zudem von der Effizienz der Blackwell-Architektur, was bedeutet, dass du mehr Leistung pro Watt erhältst als bei früheren Generationen. In Kombination mit DLSS 4 und Multi Frame Generation laufen Spiele bei 1440p deutlich flüssiger, als man es von einer Grafikkarte erwarten würde, die in einen Low-Profile-Steckplatz passt. Wenn Sie schon immer einmal einen Slimline-PC oder einen winzigen Rechner in ein richtiges Gaming-System der Mittelklasse verwandeln wollten, macht diese GPU das möglich.

Fazit:The GIGABYTE GeForce RTX 5060 OC ist die leistungsstärkste Low-Profile-GPU für 1440p-Gaming und bietet DLSS 4, Raytracing und eine hervorragende Wärmeableitung in einem kompakten Gehäuse. Sie ist die erste Wahl für SFF-Gamer, die ihre kleinen Rechner auf echte Mittelklasse-Leistung bringen wollen.

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8. PowerColor AMD Radeon 550 [Die beste flache Grafikkarte für leichte Spiele]

Enebameter 6,5/10

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Technische Daten Details GPU-Architektur Polaris (GCN 4.0) VRAM-Kapazität 2 GB oder 4 GB GDDR5 Speicherbus 128-Bit Taktrate erhöhen Bis zu 1190 MHz Hochskalierung/Frame-Generierung AMD FreeSync, Radeon Chill Kartenlänge/Steckplätze 147–159 mm / 2 Steckplätze

The PowerColor Radeon 550 stellt AMDs Einstieg in den Markt für Low-Profile-Lösungen dar. Zwar konkurriert es nicht mit Die Flaggschiff-GPUs von AMD Dank seiner reinen Leistung, seiner Effizienz und seines leisen Betriebs eignet er sich perfekt für preisgünstige E-Sport-Systeme und kompakte HTPCs, bei denen der Stromverbrauch wichtiger ist als maximale Bildraten.

Warum wir uns dafür entschieden haben The PowerColor AMD Radeon 550 bietet flüssige Leistung bei E-Sport- und Indie-Spielen bei extrem geringem Stromverbrauch und eignet sich ideal für leise und kompakte Gaming-Einsteiger-PCs.

Was mir besonders aufgefallen ist, ist die thermische Effizienz. Selbst bei längeren Gaming-Sessions hält die Ein-Lüfter-Kühlung die Temperaturen im Griff, ohne dass dabei störende Geräuschpegel entstehen. Damit eignet sich die Radeon 550 hervorragend für Heimkino-PCs oder kompakte Schreibtische, bei denen es auf Geräuscharmut ebenso ankommt wie auf Leistung.

Vorteile Nachteile ✅ Dank der Leistungsaufnahme von 50 W sind für die meisten Büro-PCs keine Upgrades des Netzteils erforderlich, was die Aufrüstung besonders unkompliziert macht. ✅ Der GDDR5-Speicher sorgt in E-Sport-Spielen für eine stabile Bildwiederholrate und gewährleistet so ein flüssiges Spielerlebnis auch in intensiven Matches. ✅ Die Kühlung mit einem einzigen Lüfter bleibt auch unter Volllast flüsterleise – ideal für den Einsatz im Wohnzimmer oder in geräuschsensiblen Umgebungen. ✅ Dank der mitgelieferten flachen Halterung lässt sich das Gerät problemlos in schlanke und kompakte Gehäuse integrieren, ohne dass Platzprobleme auftreten. ✅ Die AMD FreeSync-Unterstützung verhindert Bildreißen und sorgt so für ein besseres Spielerlebnis in kompatiblen Spielen. ✅ Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für Gelegenheitsspieler oder Nutzer, die ältere Systeme mit begrenztem Budget aufrüsten möchten. ✅ Mehrere Bildschirmausgänge (DVI, HDMI, DisplayPort) unterstützen Mehrfachbildschirm-Konfigurationen für produktive Arbeitsabläufe. ❌ Bei anspruchsvollen modernen AAA-Titeln mit hohen Einstellungen hat es zwar seine Schwierigkeiten, doch dank seiner Effizienz und Erschwinglichkeit eignet es sich hervorragend für gelegentliches Gaming und den täglichen Gebrauch. ❌ Beschränkt sich bei neueren Spielen auf 1080p bei mittleren bis niedrigen Einstellungen, ist aber für die Zielgruppe perfekt geeignet.

Dank der TDP von 50 W lässt sich die Karte in fast jedes Fertigsystem einbauen, ohne dass man sich Gedanken über eine Aufrüstung des Netzteils machen muss. Die meisten handelsüblichen Büro-PCs mit 300-W-Netzteilen bewältigen dies mühelos. Für preisbewusste Heimwerker, die in die Jahre gekommener Hardware neues Leben einhauchen möchtenDiese GPU trifft genau den richtigen Mittelweg zwischen Erschwinglichkeit und tatsächlicher Gaming-Leistung. Sie wird Cyberpunk 2077 bei maximalen Einstellungen, aber für alles von Rocket League to Stardew Valley, das reicht völlig aus.

Fazit:The PowerColor AMD Radeon 550 ist dank ihres flüsterleisen Betriebs, des geringen Stromverbrauchs und der zuverlässigen 1080p-Leistung bei E-Sport- und Indie-Titeln die beste Low-Profile-GPU für gelegentliches Gaming. Sie ist das perfekte Upgrade für preisbewusste SFF-Bauer, die ältere Desktops in spieltaugliche Rechner verwandeln möchten.

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9. Maxsun GeForce GT 710 [Beste lüfterlose Low-Profile-Grafikkarte]

Enebameter 6/10

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Technische Daten Details GPU-Architektur Kepler (GK208) VRAM-Kapazität 2 GB DDR3 Speicherbus 64-Bit Taktrate erhöhen neunhundertvierundfünfzig Megahertz Hochskalierung/Frame-Generierung GPU Boost 2.0, G-Sync-fähig Kartenlänge/Steckplätze 145 mm / Einsteckplatz

The Maxsun GeForce GT 710 Dank ihres vollständig passiven Kühlkonzepts arbeitet die Karte absolut geräuschlos und ist damit die erste Wahl für geräuschsensible Umgebungen. Mit einem massiven Kühlkörper, der sowohl die GPU als auch den Speicher abdeckt, bleibt die Karte auch ohne ein einziges bewegliches Teil kühl. Dieser geräuschlose Betrieb macht sie zur perfekten Komponente für Heimkino-PCs, Schlafzimmer-Setups oder ruhige Büroarbeitsplätze, wo selbst das leiseste Surren eines Lüfters störend wirkt.

Warum wir uns dafür entschieden haben The Maxsun GeForce GT 710 bietet ein völlig geräuschloses, lüfterloses Design mit extrem geringem Stromverbrauch – ideal für geräuschempfindliche HTPCs, Medienzentren und leise Workstation-Konfigurationen.

Ein Merkmal, das mir besonders aufgefallen ist, ist die Leistungsaufnahme von 19 W. Dank dieses extrem niedrigen Stromverbrauchs ist die Karte mit praktisch jedem vorgefertigten System kompatibel, selbst mit älteren Büro-Desktops mit 200-W-Netzteilen. Dank PureVideo HD bewältigt die Karte die Wiedergabe von HD- und 4K-Videos reibungslos, während DirectX 12 und OpenGL 4.5 moderne Codec-Unterstützung für die Medienwiedergabe und leichte Produktivitätsaufgaben gewährleisten.

Vorteile Nachteile ✅ Das vollständig passive, lüfterlose Design sorgt für absolute Geräuschlosigkeit und eignet sich ideal für HTPCs, Schlafzimmer und geräuschsensible Arbeitsumgebungen. ✅ Der massive Kühlkörper sorgt auch in kompakten Gehäusen für eine effiziente Wärmeableitung, ohne dass es zu Problemen mit der Luftzirkulation kommt. ✅ Die extrem niedrige TDP von 19 W gewährleistet Kompatibilität mit älteren Systemen und minimale Anforderungen an die Stromversorgung. ✅ Die Unterstützung für PureVideo HD- und 4K-Decodierung sorgt für eine flüssige Wiedergabe bei Streaming- und Media-Center-Anwendungen. ✅ Das flache Ein-Steckplatz-Design passt problemlos in die kleinsten SFF- und Mini-ITX-Systeme, ohne dass Platzprobleme auftreten. ✅ Mehrere Ausgänge (HDMI, DVI, VGA) unterstützen zwei Bildschirme und ältere Anschlüsse für vielseitige Konfigurationen. ✅ Die Funktionen „GPU Boost 2.0“ und „G-Sync Ready“ gewährleisten die Kompatibilität mit zukünftigen Monitor-Upgrades. ❌ DDR3-Speicher und ein 64-Bit-Bus beschränken die Spieleleistung auf sehr alte Titel bei niedrigen Einstellungen, obwohl dies nicht der vorgesehene Anwendungsfall ist. ❌ Moderne Spiele laufen aufgrund der begrenzten Rechenleistung und Speicherbandbreite selbst bei minimalen Einstellungen nur schwerlich.

Das Low-Profile-Design mit nur einem Steckplatz fügt sich nahtlos in die engsten Mini-ITX-Gehäuse und Slimline-Gehäuse ein. Mehrere Bildschirmausgänge wie HDMI, DVI und VGA bieten Flexibilität für Bürokonfigurationen mit zwei Monitoren oder ältere Bildschirmanschlüsse. Auch wenn der DDR3-Speicher und der 64-Bit-Bus nicht mit modernen Gaming-GPUs mithalten können, erfüllt diese Karte ihren Zweck hervorragend: Sie liefert eine stabile, geräuscharme Grafikleistung für alltägliche Computeranwendungen, Multimedia-Wiedergabe und grundlegende Produktivitätsaufgaben, ohne Ihr System zusätzlich zu belasten oder zu erwärmen.

Fazit: The Maxsun GeForce GT 710 ist die beste lüfterlose Low-Profile-GPU für Nutzer, denen absolute Geräuschlosigkeit wichtiger ist als die Gaming-Leistung. Dank ihrer passiven Kühlung, dem geringen Stromverbrauch und der flüssigen Multimedia-Leistung eignet sie sich perfekt für HTPCs, Medienzentren und leise Workstations, bei denen absolute Geräuschlosigkeit oberste Priorität hat.

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Wichtige Aspekte beim Kauf einer Low-Profile-GPU

Die Suche nach einer Low-Profile-Grafikkarte ist nicht dasselbe wie die Auswahl einer Standard-GPU. Platz- und Stromversorgungsbeschränkungen zwingen einen dazu, anders zu denken. Hier sind die Faktoren, auf die es bei der Suche nach der die beste GPU mit geringer Bauhöhe das wird in deiner speziellen Konfiguration funktionieren.

Abmessungen

Miss dein Gehäuse zweimal nach. Ich meine das ernst. Nimm ein Lineal zur Hand und überprüfe den tatsächlichen Platz im Inneren deines Gehäuses. Die Länge der Grafikkarte ist klar, aber Höhe und Steckplatzbreite überraschen viele. Gehäuse mit kleinem Formfaktor und Mini-ITX-Systeme haben strenge Platzbeschränkungen, daher passt eine 170-mm-Grafikkarte nicht einfach so in einen 160-mm-Steckplatz.

Halterungstypen

Die meisten Low-Profile-Karten werden mit zwei Halterungen geliefert: eine in voller Höhe für Standardgehäuse und eine in halber Höhe für Slimline-Desktops. Wenn Sie einen Büro-PC aufrüsten möchten, wie zum Beispiel einen Dell Optiplex or HP ProDesk… dann benötigen Sie diese Halterung in halber Höhe. Manche Hersteller lassen diese komplett weg, sodass Sie sich nach Ersatzteilen von Drittanbietern umsehen müssen. Überprüfen Sie vor dem Kauf, was im Lieferumfang enthalten ist.

Stromversorgung

Büro-PCs sind nicht für Gaming-Grafikkarten ausgelegt. Überprüfen Sie die Nennleistung Ihres Netzteils – und das ist entscheidend – sowie die Stromstärke, die es auf der 12-V-Schiene liefert. Ein 300-W-Netzteil klingt zunächst gut, bis man feststellt, dass es nur 15 Ampere liefert, während die GPU 18 benötigt. Grafikkarten unter 75 W benötigen keine PCIe-Stromkabel, was bei vorgefertigten Systemen mit minimaler Leistungsreserve des Netzteils ein echter Lebensretter ist.

Wärmemanagement und Kühlung

Kleine Gehäuse stauen die Wärme wie Backöfen. Du hast drei Kühlungsoptionen: passiv (geräuschlos, aber begrenzt), Open-Air (leiser mit besserer Kühlung) oder mit Lüfter (lauter, leitet die Wärme aber nach hinten ab). Wählen Sie je nach Luftstrom Ihres Gehäuses. Eine passive Grafikkarte in einem beengten Heimkino-PC eignet sich hervorragend für leise Filmabende, doch dieselbe Karte in einem geschlossenen Gehäuse wird thermisch gedrosselt und ruiniert Ihr Erlebnis.

Leistungserwartungen

Seien Sie realistisch, was Ihre Pläne angeht. E-Sport bei 1080p ist eine Sache, AAA-Spiele mit maximalen Einstellungen bei 1440p eine andere. Zwar können Low-End-Karten in puncto reiner Leistung nicht mit den Flaggschiff-GPUs mithalten, doch bieten sie angesichts ihrer Größe und Leistungsbeschränkungen eine beeindruckende Leistung. Budget-Karten bewältigen Valorant und CS2, Mittelklasse-Modelle lassen Fortnite mit hohen Einstellungen laufen, und Premium-Karten meistern das Gaming bei 1440p überraschend gut.

Anschlüsse und Schnittstellen

Zähle deine Monitore und überprüfe ihre Anschlüsse. HDMI ist Standard, aber DisplayPort bietet eine höhere Bandbreite für hohe Bildwiederholraten. Einige ältere Bildschirme nutzen noch immer DVI oder sogar VGA. Stelle sicher, dass deine Grafikkarte über genügend Anschlüsse und die richtigen Typen verfügt. Es ist äußerst mühsam, drei Monitore über Adapter anzuschließen, wenn man diesen Schritt übersprungen hat.

Wenn du diese Grundlagen beachtest, findest du die beste Low-Profile-GPU für deine konkrete Konfiguration. Nicht nur die mit der auffälligsten Verpackung.

Mein Fazit

Nach wochenlangen Recherchen und Tests hängt die Wahl der besten Low-Profile-GPU oder der besten Small-Form-Factor-GPU letztlich von Ihrem konkreten Systemaufbau und Ihren jeweiligen Anforderungen ab.

Was ist derzeit der beste Ausgangspunkt für Low-Profile-GPUs?

Möchten Sie einen alten Büro-PC aufrüsten? The GIGABYTE GeForce GT 1030 trifft genau ins Schwarze. Es verwandelt träge Dell Optiplex- oder HP ProDesk-Systeme in leistungsfähige 1080p-Gaming-Rechner, ohne dass ein Austausch des Netzteils oder des Gehäuses erforderlich ist.

Knappes Budget und Grundbedürfnisse? The GeForce GT 610 Das wird zwar niemanden beeindrucken, aber es unterstützt mehrere Monitore und bewältigt alltägliche Aufgaben in Systemen, bei denen höhere Ausgaben keinen Sinn machen. Keine zusätzlichen Stromkabel, kein Ärger.

Einen leisen HTPC für das Wohnzimmer bauen? Wähle die passive Form mit dem Maxsun GeForce GT 710. Kein Lüftergeräusch bei Filmabenden, flüssige 4K-Wiedergabe, und das Gerät bleibt kühl, ohne Ihr Entertainment-Center in ein Düsentriebwerk zu verwandeln.

Sie benötigen die Leistung eines Workstations-PCs in einem winzigen Gehäuse?Nur diePNY NVIDIA RTX A2000 hält, was sie verspricht. Ja, sie ist teuer. Aber dafür erhält man professionelle CUDA-Beschleunigung, echtes Raytracing und eine Renderleistung, die alles andere in einem Single-Slot-Design mit Low-Profile-Formfaktor in den Schatten stellt.

Fazit

Letztendlich ist eine Low-Profile-Grafikkarte kein Wundermittel. Sie verwandelt einen zehn Jahre alten Büro-PC zwar nicht in ein Gaming-Monster, macht den Rechner aber wieder brauchbar. Wählen Sie die Karte, die zu Ihrem Gehäuse, Ihrem Netzteil und Ihren Erwartungen passt, und Sie ersparen sich die üblichen Probleme, die entstehen, wenn man versucht, hohe Leistung in ein winziges Gehäuse zu zwängen.

Häufig gestellte Fragen