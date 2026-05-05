Die 7 besten Tablets für Roblox im Jahr 2026

Das beste Tablet finden für Roblox Es ist nicht so einfach, einfach die günstigste Option zu wählen. Robloxläuft aufPlayStation, Xbox, Windows, Mac, AndroidundiPadOS, aber nicht jedes Tablet kommt damit problemlos zurecht. Man braucht einen schnellen Prozessor, einen leistungsstarken Grafikchip, ausreichend Arbeitsspeicher und Speicherplatz für regelmäßige Updates.

Ich habe 7 Tablets getestet, um zu sehen, wie sie sich im Einsatz bewähren Roblox, Überprüfung der Geschwindigkeit, der Spielflüssigkeit, der Ladezeiten und der Akkulaufzeit. Dieser Leitfaden bietet Optionen für jedes Budget, darunter preisgünstige Modelle für Kinder und leistungsstarke Tablets für passionierte Gamer.

Unsere Top-Empfehlungen für Roblox-Tablets

Es gibt zahlreiche Tablets, auf denen Roblox, doch einige heben sich wirklich von den anderen ab. Wir haben diese ausgewählt, basierend auf wie reibungslos sie das Spiel leiten, Ladegeschwindigkeit, Grafikqualität, AkkulaufzeitundPreis-Leistungs-Verhältnis.

Jedes einzelne wurde getestet, um zu prüfen, wie gut es damit zurechtkommt Robloxdie neuesten Updates, selbst in hektischen, actionreichen Momenten. Ganz gleich, ob Sie nach einer preisgünstigen Option oder einem High-End-Gerät suchen – diese Tablets bieten Ihnen ein unterhaltsames und ruckelfreies Roblox Erfahrung.

Lenovo Tab Plus – ideal, wenn du spielen möchtest Roblox, Filme anschauen, Musik streamen oder zwischen Apps hin- und herwechseln. Im Ernst, dieses Tablet ist in so vieleDinge. Und die neue Version verfügt über mehr Speicher und ist schneller, also Roblox läuft jetzt noch flüssiger. Amazon Fire HD 10 – Amazons Fire HD Tablets waren schon immer eine gute Wahl für den kleinen Geldbeutel, und dieses Modell bildet da keine Ausnahme: Es bietet solide Leistung für Roblox sowie Zugang zu Amazondie umfangreiche Medienbibliothek. Apple iPad Mini (A17 Pro) – Wenn du dich schon für ein Tablet entscheidest, kannst du genauso gut ein iPad, vor allem mit dem A17 Pro-Chip.

Das ist zwar die Crème de la Crème, aber es gibt noch viel mehr als nur diese kurzen Beschreibungen!

Die 7 besten Tablets für Roblox – Testberichte

Diese Liste der 7 besten Roblox Bei der Auswahl eines Tablets kommt es im Wesentlichen auf einige Faktoren an: Budget, technische Daten, Bildschirm/Audio und Akkulaufzeit.

Das mag zwar ziemlich offensichtlich erscheinen, aber das sind wirklich die einzigen wichtigen Punkte, die Sie bei einem Roblox Tablet. Alle diese Tablets bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, verfügen über umfangreiche Audio- und Videofunktionen und haben eine gute Akkulaufzeit. Hier ist für jeden etwas dabei, egal ob Sie ein Premium-Tablet suchen oder ein Modell benötigen, das nicht allzu teuer ist.

1. Lenovo Tab Plus [Das beste Tablet für Roblox]

Enebameter 10/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



Technische Daten Details Prozessor MediaTek Dimensity 9000 Betriebssystem Android 12L oder höher GPU Mali-G57 MC2 RAM 8GB Speicherkapazität 256 GB integrierter Speicher, erweiterbar auf bis zu 1 TB Akkukapazität 8600 mAh Beschluss 11,5 Zoll / 2000 × 1200 Gewicht 1,25 Pfund / 0,65 Kilogramm

Fangen wir mit den technischen Daten an. Das Lenovo Tab Plus ist eines der besten Tablets für Roblox weil es tolle Funktionen hat und nicht allzu viel kostet. Es hat eine MediaTek Dimensity 9000 ist speziell für Spiele konzipiert und bewältigt daher rasante Action und detailreiche Grafiken, ohne dabei an Leistung einzubüßen.

With 8 GB ArbeitsspeicherDas Tablet kann viele Apps und Spiele gleichzeitig ausführen, ohne dass es zu Verzögerungen oder Einfrieren kommt, selbst in Spitzenzeiten Roblox. Die256 GigabyteDer Speicherplatz bietet Ihnen reichlich Platz zum Speichern Roblox Updates und andere Spiele, damit dir der Speicherplatz nicht ausgeht.

Wenn du mehr Platz benötigst, kannst du jederzeit einenSD-Karte um mehr Spiele und Dateien ganz einfach zu speichern. All diese Funktionen sorgen gemeinsam für ein flüssiges und unterhaltsames Roblox Erlebe es selbst, während du auf Entdeckungsreise gehst, etwas baust oder kämpfst.

Dieses Tablet bietet zwar ein fantastisches Spielerlebnis, doch seine wahren Stärken liegen in der Audio- und Bildschirmqualität. Das Acht JBLDie Lautsprecher erzeugen einen klaren, satten Klang, der Spiele und Videos noch fesselnder macht. Das Display ist hell und scharf und zeigt lebendige Farben, die Roblox Welten zum Leben erweckt. All dies wird durch eine überraschend llange Akkulaufzeit, sodass du stundenlang spielen kannst, ohne aufladen zu müssen. Außerdem bietet das integrierter Ständer Damit lässt sich das Tablet in einem angenehmen Winkel zum Spielen oder Fernsehen aufstellen, und es gleicht zudem das zusätzliche Gewicht der Lautsprecher aus, sodass es sich leichter halten oder auf einem Tisch verwenden lässt.

Vorteile Nachteile ✅ Ausgewogene Ausstattung zu einem angemessenen Preis ✅ Hervorragende Klangqualität dank 8 JBL-Lautsprechern ✅ Sehr lange Akkulaufzeit ✅ Der integrierte Ständer ist superpraktisch ✅ Sicherheitsupdates bis 2028 ❌ Durch den hervorstehenden Lautsprecher wirkt das Gerät etwas klobig

Fazit:The Lenovo Tab Plus ist ein hervorragendes Tablet in seiner Preisklasse. Ob zum Spielen RobloxOb für Spiele, andere Online-Spiele oder Medien – dieses Tablet wird Sie nicht enttäuschen!

★ Das beste Tablet für Roblox insgesamt Lenovo Tab Plus Bei Amazon einkaufen

2. Amazon Fire HD 10 (13. Generation) [Das beste preisgünstige Tablet für Roblox]

Enebameter 10/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



Technische Daten Details Prozessor Octa-Core (2x A76@2.05GHz, 6x A55@2.0GHz) Betriebssystem Fire OS GPU Mali-G52 MP2 RAM 3GB Speicherkapazität 32/64 GB integrierter Speicher, erweiterbar auf bis zu 1 TB Akkukapazität 6500 mAh Beschluss 10,1 Zoll / 1920 × 1200 Gewicht 0,95 lbs / 0,43 kg

The Amazon Fire HD 10 ist toll, weil es solide Leistung bietet, ohne zu viel zu kosten. Es verfügt über eine Achtkern-CPU (das bedeutet, dass 8 Rechenkern zusammenarbeiten), wobei 2 schnelle Kerne mit einer Taktrate von 2,05 GHz und 6 leistungsstarke Kerne mit 2,0 GHz. Das sorgt dafür, dass das Tablet reibungslos läuft Roblox und andere Apps reibungslos, selbst wenn im Spiel viel los ist.

With 3 GB Arbeitsspeicher… kann das Tablet dein Spiel flüssig laufen lassen, ohne dass es abstürzt oder zu stark ruckelt. Es schafft es vielleicht nicht, die neuesten Spiele mit den höchsten Einstellungen darzustellen, aber es reicht aus für Roblox und viele andere Spiele.

Du bekommst entweder32 GB oder 64 GB Speicherplatz um deine Spiele, Updates und Apps zu speichern. Dieser Speicherplatz bietet dir reichlich Platz für Roblox Welten und Nutzerkreationen, ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass der Speicherplatz zu schnell knapp wird.

Kann man Roblox auf Amazon Fire-Tablets spielen?

Ja, aber es gibt einen Haken. VierVerwendung von TablettenVier OS, nicht standardmäßigAndroid, also haben sie keine Google Play Store vorinstalliert. Du musst die App per Sideloading installieren oder App-Stores von Drittanbietern wie Aptoidezum HerunterladenRoblox.

Nach der Installation, Roblox läuft reibungslos auf Fire HD 10 Modelle. Die Ladezeiten können etwas länger sein als üblich Android Tablets, doch das Gameplay bleibt in den meisten Fällen stabil.

Insgesamt bietet dieses Tablet ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Es ist ideal, wenn Sie auf der Suche nach einer zuverlässigen Möglichkeit zum Spielen sind Roblox ohne viel Geld auszugeben.

Schrauben Sie Ihre Erwartungen besser etwas zurück, wenn Sie vorhaben, sich das Amazon Fire HD 10. Schließlich handelt es sich hier um ein preisgünstiges Tablet, und obwohl es für seinen Preis eine beachtliche Leistung bietet, ist es kein Allheilmittel für dein Spielerlebnis!

Vorteile Nachteile ✅ Sehrerschwinglich ✅ Für den Preis ordentliche Ausstattung ✅ Mit der Unterstützung der Marke Amazon ✅ Leicht und handlich ✅ Erhältlich mit 32 GB und 64 GB Speicherplatz ❌ 3 GB RAM sind für anspruchsvollere Spiele etwas knapp bemessen

Fazit: The Fire HD 10 der 13. Generation ist zwar nicht das schnellste Tablet, läuft aber Roblox … gut für einfachere Spiele. Eine niedrigere Grafikeinstellung hilft bei größeren Spielwelten, und durch die Installation von Google Play stehen mehr Spiele zur Auswahl. Eine kostengünstige Möglichkeit, um Roblox… ist es eine gute Wahl für Gelegenheitsspieler.

★ Das beste preisgünstige Tablet für Roblox Amazon Fire HD 10 (13. Generation) Bei Amazon einkaufen

3. Apple iPad Mini (A17 Pro) [Das beste tragbare Tablet für Roblox]

Gesamtbewertung 9,5/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



Technische Daten Details Prozessor Apple-Sechs-Kern-CPU Betriebssystem iPadOS 18 GPU Apple 5-Kern-GPU RAM 8GB Speicherkapazität 128/256/512 GB, je nach Modell Akkukapazität 5078 mAh Beschluss 8,3 Zoll / 2266 × 1488 Gewicht 0,65 lbs/0,29 kg (bei Modellen mit WLAN und Mobilfunk etwas mehr)

Es dürfte absolut niemanden überraschen, dass Apples iPads zu den Spitzenprodukten zählen, wenn es nicht nur um die besten Tablets für Roblox, sondern auch für High-End-Tablets.

Das iPad Mini mit dem A17 Pro-Chip bietet hohe Leistung bei kompakten Abmessungen. Sein 6-Kern-CPU and 5-Kern-GPU kann die meisten Handyspiele flüssig wiedergeben, darunter auch anspruchsvollere Titel, sodass Sie konstante Bildraten ohne Ruckler genießen können. Mit 8 GB ArbeitsspeicherDas Multitasking, zum Beispiel das Wechseln zwischen einem Spiel und einer Chat-App, fühlt sich schnell und reaktionsschnell an.

The 8,3-Zoll-Liquid-Retina-Display bietet atemberaubende Grafik und leuchtende Farben, wodurch Spiele detailreicher und eindringlicher wirken. Stereolautsprecher an jeder Ecke sorgen für einen ausgewogenen Klang, sodass Soundeffekte und Dialoge im Spiel auch ohne Kopfhörer gut zu hören sind. Apple hat außerdem eine Software integriert, die das „Jelly-Scrolling“ reduziert, wodurch sich schnell bewegende Szenen beim Lesen von Text oder beim Schwenken über Spielkarten flüssiger darstellen.

Dank seiner kompakten Größe lässt es sich leicht transportieren, sodass du deine Spiele überallhin mitnehmen kannst, sei es für eine kurze Partie im Café oder eine ausgedehnte Spielsitzung auf Reisen. Trotz alledem ist das Apple iPad Mini A17 Pro ist weder groß noch schwer. Mit einem Gewicht von nur 0,65 Pfund ist dieses Tablet eine der besten Optionen, wenn es um leistungsstarkes Gaming für unterwegs geht.

Vorteile Nachteile ✅ Unglaublich umfangreiche technische Daten ✅ Klein, leicht und sehr handlich ✅ Großzügiger interner Speicherplatz ✅ Optisch beeindruckendes Liquid-Retina-Display mit Einstellungsmöglichkeiten für das „Jelly-Scrolling“ ✅ Mit Apple Intelligence ❌ Übertrieben, wenn du es nur zum Spielen von Roblox nutzen willst

Endgültiges Urteil: Wenn du ein High-EndiPad für Spiele, derApple iPad Mini A17 ist eine gute Wahl. Seine A17 Pro-Chip lässt selbst die anspruchsvollsten Spiele flüssig laufen, und die 8,3-Zoll-Liquid-Retina-Display with Stereolautsprecher sorgt dafür, dass Spiele gestochen scharf aussehen und klar klingen.

★ Das beste tragbare Tablet für Roblox Apple iPad Mini (A17 Pro) Bei Amazon einkaufen

4. Google Pixel Tablet [Das Tablet mit der längsten Akkulaufzeit für Roblox]

Gesamtbewertung 9,5/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



Technische Daten Details Prozessor Google Tensor G2 (Octa-Core mit 2x 2,85 GHz Cortex-X1, 2× 2,35 GHz Cortex-A78 und 4× 1,80 GHz Cortex-A55) Betriebssystem Android 13 (auf 16 aktualisierbar) GPU Mali-G710 MP7 RAM 8GB Speicherkapazität 128/256 GB, je nach Modell Akkukapazität 7020 mAh Beschluss 10,95 Zoll / 2560 × 1600 Gewicht 0,49 kg

Google hat nicht tatenlos zugesehen, wie der Mobilfunkmarkt wuchs. Es stieg mit dem Pixel Handys und später die Google Pixel Tablet. Es ist keinGaming-Laptop oder so innovativ wie Apple’s iPads, aber es hat sich dennoch einen Platz auf dieser Liste verdient, da es ein solides Allround-Gaming-Tablet ist, insbesondere für Gelegenheitsspiele und mobilfreundliche Titel wie Roblox.

Unterstützt vonTensor G2-Chip, das Tablet gleicht aus CPU Leistung für ein flüssiges Erlebnis. Mit8 GB Arbeitsspeicherund einen fähigenGPU, kann es dafür sorgen, dass Spiele mit konstanter Leistung laufen 50 bis 60 Bilder pro Sekunde, selbst bei mäßig anspruchsvollen Titeln.

In Kombination mit der optionalen Lautsprecher-/Ladestation Pixel TabletDer Ton wird deutlich verbessert, wodurch die Musik und die Soundeffekte im Spiel besonders gut zur Geltung kommen. Die Bildschirmauflösung ist fest eingestellt auf 60 Hertz, was für die meisten Spiele völlig ausreicht, sich aber langsam anfühlen könnte, wenn man an schnellere Bildschirme gewöhnt ist. Eine der größten Stärken für Gaming ist die Akkulaufzeit. Das 7020 mAh Der Akku hält bei weniger anspruchsvollen Spielen bis zu 10–12 Stunden Spielzeit Roblox, und bei anspruchsvolleren Spielen etwa 7 bis 8 Stunden, bevor ein Aufladen erforderlich ist. Dies ist möglich dank Googledie adaptiven Akku-Einstellungen, mit denen sich die Akkuleistung optimal nutzen lässt. Kurz gesagt: Es ist die ideale Wahl für lange Gaming-Sessions, ohne dass man sich Gedanken über die Suche nach einer Steckdose machen muss.

Vorteile Nachteile ✅ Robuster, langlebiger Akku ✅ Großzügiger interner Speicher ✅ Im Lieferumfang von Gemini enthalten ✅ Ansprechendes Erscheinungsbild ✅ Verfügt über eine optionale Lautsprecher-/Ladestation für mehr Funktionalität ❌ Nur 60 Hz Bildwiederholfrequenz

Fazit:Wenn es Ihr Budget zulässt, bietet das Pixel Tablet von Google mit seinen hervorragenden technischen Daten und der langen Akkulaufzeit ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

★ Das beste Tablet mit langer Akkulaufzeit für Roblox Google Pixel Tablet Bei Amazon einkaufen

5. Lenovo Tab P12 [Das beste Tablet für Roblox für ausgedehnte Gaming-Sessions]

Enebameter 9/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



Technische Daten Details Prozessor MediaTek Dimensity 7050 Octa-Core (2xA78@2.6 GHz, 6x A55@2.0 GHz) Betriebssystem Android 13 GPU ARM Mali-G68 MC4 RAM 8GB Speicherkapazität 128 GB Akkukapazität 10.200 mAh Beschluss 12,7 Zoll / 2944 × 1840 Gewicht 1,36 Pfund / 0,63 Kilogramm

Wenn Sie auf der Suche nach einem Tablet sind, das bei langer, ununterbrochener Nutzung wirklich überzeugt Roblox Spielrunden, die Lenovo Tab P12 ist einfach eine unschlagbare Wahl.

The Batterie ist ein echtes Highlight. Mit einem riesigen 10.200 mAh Kapazität, können Sie genießen Stunde um Stunde Gaming-Spaß, ohne sich um ein Ladegerät kümmern zu müssen. Bei geringerem Verbrauch hält der Akku sogar ein paar Tage, sodass du das Gerät auf Reisen oder langen Pendelfahrten mitnehmen kannst, ohne dir Gedanken um den Ladezustand machen zu müssen. So kannst du Marathon-Sessions in vollen Zügen genießen Genshin Impact Trainingseinheiten, hart trainieren Robloxoder streamen Sie Ihre Lieblingssendungen ohne Unterbrechungen.

Unterstützt vonMediaTek Dimensity 7050-Chipsatzund einARM Mali-G68 MC4 GPU, derLenovo Tab P12 bewältigt moderne Spiele mühelos. Diese Komponenten arbeiten zusammen, um flüssige Bildraten and kurze Ladezeiten, damit du schnell in deine Lieblingstitel einsteigen und ein flüssiges Spielerlebnis genießen kannst.

Multitasking ist genauso einfach. Du kannst mit Freunden chatten auf Discord, Musik streamen und beim Zocken einen Leitfaden geöffnet lassen – und das alles, ohne dass das Tablet langsamer wird.

The 12,7-Zoll-2K-Display lässt Spiele atemberaubend aussehen. Hohe Auflösung bedeutet scharfe Texturen, lebendige Farben und mehr Details in jeder Szene, von den üppigen Landschaften in Bergbau, Handwerk zur rasanten Handlung von Call of Duty: Mobile. Es ist groß genug, um das mobile Gaming einem Konsolenerlebnis näher zu bringen, und dennoch handlich genug, um es überallhin mitzunehmen. Die Robustheit ist ein weiterer Pluspunkt. Das Lenovo Tab P12fühlt sich anhochwertig und robust Schon beim ersten Anfassen spürt man, dass es dem täglichen Gebrauch und Reisen problemlos standhält. Dank dieser Zuverlässigkeit kannst du dich ganz auf das Spielen konzentrieren und deine Spiele genießen, anstatt dir Gedanken über mögliche Beschädigungen zu machen.

Vorteile Nachteile ✅ Lange Akkulaufzeit für bis zu 10 Stunden intensives Gaming ✅ Leistungsstarke CPU für Spitzenleistung ✅ Sehr leistungsstarke GPU für hervorragende Grafik ✅ Großer Bildschirm mit hochauflösendem Display ✅ Leichte und robuste Bauweise ❌ Die Kamera ist etwas schwächer als bei einigen Mitbewerbern

Fazit:The Lenovo Tab P12 bietet eine unglaublich zuverlässige Leistung und eine wirklich lange Akkulaufzeit, was es zur perfekten Wahl macht, um lange in Roblox Sitzungen.

★ Das beste Tablet für Roblox für ausgedehnte Gaming-Sessions Lenovo Tab P12 Bei Amazon einkaufen

6. Samsung Galaxy Tab A9+ [Das beste Tablet der Mittelklasse für Roblox]

Gesamtbewertung 8,5/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



Technische Daten Details Prozessor Octa-Core (2x Kryo 660 Gold@2.2GHz, 6x Kryo 660 Silver@1.8GHz) Betriebssystem Android 13 (auf 14 aktualisierbar), One UI 6.1 GPU Adreno 619 RAM 4 GB/8 GB Speicherkapazität 64 GB–128 GB, auf bis zu 1 TB erweiterbarer Speicher Akkukapazität 7040 mAh Beschluss 11 Zoll / 1920 × 1200 Gewicht 1,32 Pfund / 0,6 Kilogramm

Das Galaxy Tab A9+ gehört zur preisgünstigen Mittelklasse. Es ist leistungsstärker als billige Einsteiger-Tablets und dabei dennoch sehr preiswert. Es bietet flüssige Leistung bei alltäglichen Aufgaben, beim Streaming und bei weniger anspruchsvollen Spielen, ohne dabei teuer zu sein.

Trotz seines relativ günstigen Preises spielt dieses Tablet weit über seiner Gewichtsklasse. Kryo-CPUs sorgen für die Galaxy A9+ ein kleiner, aber spürbarer Vorteil bei Spielen, und die Wahl zwischen 4 oder 8 GB RAM ist willkommen. Beachten Sie jedoch, dass einige Nutzer angemerkt haben, dass die 4-GB-Version spürbar ruckeliger ist als die 8-GB-Version – entscheiden Sie sich also für die 8-GB-Version, wenn Sie nur einmal in ein Tablet investieren möchten.

Dieses Tablet eignet sich hervorragend für Spiele, ist aber auch fantastisch, wenn es um Medien oder das Lesen geht. Es verfügt über ein überraschend lebendiges Display – zwar nicht ganz Spitzenklasse, aber für ein Tablet in dieser Preisklasse ist es ausgezeichnet. Vier Dolby-Atmos-Lautsprecher runden das Medienerlebnis mit sattem, beeindruckendem Klang ab, und dank 128 GB Speicherplatz kannst du dieses Tablet mit einer Unmenge an Filmen, Musik und Büchern zum Lesen füllen!

Vorteile Nachteile ✅ Hervorragende Leistung für diesen Preis ✅ Fantastisches Display mit atemberaubender Grafik ✅ Sehr voller Klang ✅ Erhältlich in Varianten mit 4/8 GB RAM und 64/128 GB Speicherplatz ✅ Mehr Speicherplatz über microSD ❌ Der Bildschirm könnte für Hardcore-Gamer etwas zu klein sein

Fazit:Egal, ob Sie auf der Suche nach einem guten Gaming-Tablet oder einem soliden Multimedia-Tablet sind, Samsungs Galaxy Tab A9+ ist ein fantastischer Allrounder.

★ Das beste Tablet der Mittelklasse für Roblox Samsung Galaxy Tab A9+ Bei Amazon einkaufen

7. Amazon Fire HD 10 Kids Pro [Das beste kinderfreundliche Tablet für Roblox]

Enebameter 8/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



Technische Daten Details Prozessor Octa-Core (2x A76@2.05GHz, 6x A55@2.0GHz) Betriebssystem Fire OS GPU Nicht näher bezeichnet, aber wahrscheinlich Mali-G52 MP2 RAM 3GB Speicherkapazität 32 GB integrierter Speicher, erweiterbar auf bis zu 1 TB Akkukapazität Nicht angegeben, aber wahrscheinlich 6500 mAh Beschluss 10,1 Zoll / 1920 × 1200 Gewicht 0,66 kg

Und schließlich kommen wir zu diesem Punkt tolles Gaming-Tablet das speziell für Kinder entwickelt wurde. Falls dir der Name bekannt vorkommt, täuscht dich dein Gedächtnis nicht – es handelt sich praktisch um dasselbe Tablet wie das der 13. Generation Amazon Fire HD 10 Das ist Nummer zwei auf dieser Liste.

DiesAmazon Fire Das Tablet ist fast identisch mit dem Fire HD 10, sodass Sie die gleiche Geschwindigkeit und eine gleichbleibend flüssige Leistung erhalten. Es verfügt über 32 GB Speicherplatz für Spiele, Videos und Schul-Apps, und du kannst weitere hinzufügen mit einem microSD-Karte. Der Bildschirm und die Grafiken sind flüssig und farbenfroh, sodass sich das Gerät sowohl zum Lernen als auch zum Spielen hervorragend eignet, und es sollte auch auf langen Reisen durchhalten, ohne dass der Akku leer wird.

Im Gegensatz zumFire HD 10Allerdings handelt es sich hierbei um ein speziell auf Kinder ausgerichtetes Gaming-Tablet, weshalb es mit einigen wichtigen Zusatzfunktionen ausgestattet ist. Die erste davon ist eine schlanke, robuste Schutzhülle, die das Tablet schützt. Als Nächstes kommen die Kindersicherungsfunktionen, die auch technisch weniger versierten Eltern eine einfache Überwachung ermöglichen. An dritter Stelle stehen die Abonnements; standardmäßig ist das Amazon Fire HD 10 Kids Im Lieferumfang enthalten ist ein einjähriges Abonnement für Amazon Kids+ mit kindgerechten Spielen, Büchern und Videos. Zu guter Letzt gibt es noch die zweijährige Vollersatzgarantie, die viel über das Vertrauen von Amazon in dieses Gaming-Tablet aussagt!

Vorteile Nachteile ✅ Genauso gut wie das Original Amazon Fire HD 10 ✅ Im Lieferumfang ist ein einjähriges Abonnement für Amazon Kids+ enthalten ✅ Vorinstallierte Kindersicherung ✅ Stilvolle und zugleich robuste Schutzhülle ✅ Mit 2 Jahren Vollersatzgarantie ❌ Leicht zu verwechseln mit der Version für 3- bis 7-Jährige; achten Sie darauf, dass Sie das richtige Modell auswählen!

Fazit: Wenn Sie auf der Suche nach einem Tablet sind, auf dem Ihr Kind spielen kann Roblox, Amazons Fire HD 10 Kids Pro ist sowohl für Erwachsene als auch für Kinder ein klarer Favorit.

★ Das beste kinderfreundliche Tablet für Roblox Amazon Fire HD 10 Kids Pro Bei Amazon einkaufen

Kann man Roblox auf einem Tablet spielen? Die Systemanforderungen im Überblick

Ja, die meisten modernen Tablets können Roblox reibungslos. Ältere oder preisgünstige Tablets könnten jedoch Leistungseinbußen aufweisen, wenn sie die Mindestanforderungen nicht erfüllen.

Systemanforderungen:

Komponente Mindestanforderung Empfohlen Prozessor 1,6 GHz+ 2,0 GHz+ Octa-Core RAM 1GB Mehr als 4 GB Lagerung 500 MB–1 GB (mit Cache) Gerät mit 32 GB, idealerweise 64 GB oder mehr Betriebssystem Android 8.0+ / iOS 13+ Android 13 und höher / iOS 15 und höher Grafiken OpenGL ES 3.0 (Android) / Integriert GPU für Gaming Internet 4–8 Mbit/s WLAN empfohlen

AndroidTabletten werden benötigtAndroid 8.0 oder höher mit OpenGL ESUnterstützung für Version 3.0. Vier Tabletten wirken, erfordern jedoch Google Play Store Installation. Die meisten Tablets ab 2019 erfüllen diese Anforderungen.

iOSTabletten werden benötigtiOS13 oderiPadOSMindestens 13. Zu den kompatiblen Geräten gehören iPad Air 2, iPad mini 4, iPad (5. Generation) und neuere Modelle. Ältere Modelle wie iPad 3 or 4 läuft nicht Roblox.

Tabletten mitTegra 2 Chips oder Prozessoren, die älter sind als ARMv7 kann nicht laufen Robloxüberhaupt nicht. Geräte mit weniger als 2 GB RAM können während des Spiels erhebliche Verzögerungen aufweisen oder abstürzen. Überprüfe daher vor dem Herunterladen die technischen Daten deines Tablets.

Ratgeber zum Kauf eines Roblox-Tablets

Die oben aufgeführte Auswahl an Gaming-Tablets bietet zwar zahlreiche hervorragende Optionen, vielleicht möchten Sie sich aber auch selbst umsehen. In diesem Fall finden Sie hier alles, was Sie wissen müssen, um das beste Gaming-Tablet für Roblox!

1. CPU- und GPU-Leistung

Ob es nun RobloxOb Online-Spiele oder anspruchsvolle Offline-Spiele – für ein gutes Spielerlebnis sind sowohl eine leistungsstarke CPU als auch eine leistungsstarke GPU erforderlich.

Die CPU ist das „Gehirn“ des Tablets, das Daten verarbeitet. Zu den wichtigsten Faktoren zählen das Prozessormodell (ARM Cortex, Snapdragon oder Apple A/M-Serie), die Anzahl der Kerne (Hexa-Core, Octa-Core) und die in Gigahertz (GHz) gemessene Taktrate. Roblox erfordert mindestens 1,6 GHz; eine Taktrate, die die meisten modernen Tablets problemlos erreichen. Höhere Taktraten bedeuten zwar eine bessere Leistung, führen aber zu einem schnelleren Akkuverbrauch.

Die GPU übernimmt die Grafikdarstellung. Leistungsstärkere Grafikkarten sorgen für flüssigeres Gameplay mit weniger Verzögerungen. WährendRoblox ist zwar grafisch nicht besonders anspruchsvoll, aber eine leistungsstärkere Grafikkarte ist von Vorteil, wenn du vorhast, andere grafikintensive Spiele zu spielen.

2. Anzeige

Als Nächstes kommen die Bildschirme. Hier gibt es zwei wichtige Aspekte zu beachten: Bildschirmgröße (und Auflösung) sowie Bildwiederholfrequenz.

Die Bildschirmgröße bezieht sich darauf, wie groß der Bildschirm eines Tablets physisch ist, während die Auflösung angibt, wie scharf die Bilder auf dem Bildschirm sind. Dies hängt ganz davon ab, wie du deine Spiele spielst – Menschen mit größeren Händen bevorzugen vielleicht eine größere Bildschirmdiagonale (etwa 10 Zoll), während Spieler, die eine bessere Bildschirmqualität wünschen, höhere Auflösungen wie 1920 × 1200 bevorzugen. Beachten Sie, dass höhere Auflösungen die GPU des Tablets stärker beanspruchen.

Die Bildwiederholrate gibt an, wie oft ein Bildschirm neu gezeichnet wird, um das Geschehen darzustellen. Bei Spielen mit langsamerem Tempo wie Roblox, 60–90 Hz sollten mehr als ausreichend sein.

3. Arbeitsspeicher und Speicherplatz

Wenn die CPU das Gehirn des Tablets ist, dann ist der Arbeitsspeicher sein Kurzzeitgedächtnis. Wie viel Arbeitsspeicher ein Tablet hat, entscheidet darüber, wie gut es Aufgaben im Speicher halten kann, was bedeutet, dass Spiele wie Roblox wird deutlich besser laufen, und das Tablet kann dank nahtlosem Multitasking mehrere Apps gleichzeitig bewältigen. Nun, Roblox benötigt zwar nur 1 GB RAM, aber mehr RAM ist immer besser.

Der Speicherplatz wird ebenfalls in GB angegeben. Der Speicherplatz gibt an, wie viele Daten ein Gerät speichern kann. Je mehr Speicherplatz ein Gerät hat, desto mehr Daten können Sie darauf speichern. Beachten Sie, dass der Speicherplatz keinen direkten Einfluss auf die Leistung hat!

Wie viel Speicherplatz benötigt Roblox?

Roblox ist an sich schon leicht. Der anfängliche Download umfasst etwa 220–240 MB auf iOS und 110–170 MB auf Android, sodass es auf den meisten Tablets schnell installiert ist.

Du benötigst zusätzlichen Speicherplatz für Updates, den Cache und Spieldaten. Plane insgesamt 500 MB bis 1 GB ein, damit Roblox kann problemlos aktualisiert werden und speichert deinen Spielstand, ohne dass Speicherwarnungen angezeigt werden.

Bei Tablets sind 32 GB das absolute Minimum, aber 64 GB oder mehr sind deutlich besser. Damit hast du Platz für Roblox, andere Spiele, Apps und Medien, ohne ständig den Speicherplatz verwalten zu müssen.

4. Akkulaufzeit und Konnektivität

Die Akkulaufzeit ist ein wichtiger Faktor bei jedem mobilen Gerät. Achten Sie sowohl auf die Akkukapazität (gemessen in Milliampere-Stunden, kurz mAh) als auch auf die Nennleistung des Ladekabels. Eine höhere mAh-Zahl bedeutet, dass das Tablet mehr Energie speichern kann – je stärker Sie das Tablet jedoch beanspruchen, desto schneller entlädt sich der Akku.

Ladekabel hingegen haben eine Nennleistung, die den Energiefluss vom Ladegerät zum Tablet bestimmt. Je höher, desto besser – allerdings sind sie natürlich auch immer teurer. Ich empfehle außerdem, Ladegeräte derselben Marke wie dein Tablet zu verwenden.

Die Konnektivität ist praktisch kein Thema, da alle Tablets sowohl eine WLAN- als auch eine Bluetooth-Verbindung herstellen können. Viele Tablets lassen sich über eine SIM-Karte auch mit Mobilfunknetzen verbinden – wenn Ihnen dies wichtig ist, erkundigen Sie sich bitte beim Hersteller.

5. Audio

Die meisten Tablets verfügen über integrierte Standardlautsprecher, sodass Sie bei Filmen und Online-Spielen immer Ton haben. Einige Tablets, wie zum Beispiel das Lenovo Tab Plus… gehen bei ihren Lautsprechern noch einen Schritt weiter, die in manchen Fällen fast mit einer speziellen Anlage mithalten können.

Wenn Sie nach Tablets mit hervorragender Audioqualität suchen, sollten Sie genau auf die Anzahl, die Art und die Marken der eingebauten Lautsprecher achten. Denken Sie daran: Mehr Lautsprecher bedeuten auch mehr Gewicht und größere Abmessungen!

6. Tragbarkeit und Langlebigkeit

Nicht zuletzt spielen auch Aspekte wie Tragbarkeit und Langlebigkeit eine Rolle.

Je kleiner ein Tablet ist, desto leichter lässt es sich transportieren – aber desto kleiner ist auch der Bildschirm. Überlegen Sie sich daher genau, welche Bildschirmgröße und -auflösung für Sie in Frage kommen!

Die meisten Tablets sind sehr robust, aber Unfälle passieren nun einmal. Wenn Sie Angst haben, Ihr Tablet fallen zu lassen, können Sie sich nach Schutzhüllen für diese Geräte umsehen. Einige, wie zum Beispiel das Amazon Fire HD 10 Kids Pro… verfügen zudem über Garantien, daher sollten Sie sich vielleicht auch darüber informieren.

Häufig gestellte Fragen