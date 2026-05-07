Die 9 besten PC-Controller für ein episches Gaming-Erlebnis im Jahr 2025

Bring dein Spiel auf das nächste Level – mit dem besten PC-Controller für Gamer: dein Schlüssel zu Präzision, Komfort und fesselndem Spielspaß! Egal, ob du Kugeln ausweichst in Call of Duty, im Eiltempo durch Forza Horizonoder auf Entdeckungsreise gehenElden Ring… ein erstklassiger Controller kann jede Sekunde dieses Erlebnisses zu einem absoluten Highlight machen.

Dieser Leitfaden richtet sich an PC-Spieler – Gelegenheitsspieler, Wettkampfprofis oder einfach alle, die sich auf ihrem PC ein Konsolen-Feeling wünschen. Ich habe Controller zusammengestellt, die für jeden Spielstil das Richtige bieten – von vielseitigen Allroundern über preisgünstige Modelle bis hin zu Premium-Controllern mit individuellen Anpassungsmöglichkeiten.

Freuen Sie sich auf ergonomische Designs, die sich auch bei langen Spielsitzungen angenehm anfühlen, reaktionsschnelle Tasten für entscheidende Spielmomente und nahtlose PC-Kompatibilität – egal ob kabelgebunden oder kabellos.

Technikbegeisterte Gamer werden die Optionen mit programmierbaren Tasten oder austauschbaren Sticks lieben, während Einsteiger die Plug-and-Play-Funktionalität zu schätzen wissen. Diese Controller sind auf Griffigkeit, Langlebigkeit und Leistung ausgelegt und eignen sich für alles – von rasanten Shootern bis hin zu entspannten RPGs. Ganz gleich, wie hoch dein Budget ist oder welche Spiele du besitzt: Dieser Leitfaden hilft dir dabei, dein Setup zu optimieren.

Mach dich bereit, die Tastatur (ab und zu!) beiseite zu legen und in meine Top-Auswahl einzutauchen, um den perfekten Controller zu finden, der sich wie eine Verlängerung von dir anfühlt – dein nächster Sieg wartet schon auf dich!

Unsere Top-Empfehlungen für PC-Gaming-Controller

Entdecken Sie den besten Controller für PC-Spiele mit unserer sorgfältig zusammengestellten Liste, die Top-Modelle präsentiert, die sich durch Vielseitigkeit, Erschwinglichkeit oder Premium-Funktionen auszeichnen. Jeder Controller besticht durch sein ergonomisches Design, reaktionsschnelle Steuerung und nahtlose PC-Kompatibilität und sorgt so für verzögerungsfreie Leistung in jedem Genre, von Shootern bis hin zu RPGs.

Das ist nur ein kleiner Vorgeschmack – scroll nach unten, um die komplette Liste der besten Gaming-Controller zu entdecken! Deine ultimative Gaming-Waffe wartet schon auf dich!

Die 9 besten PC-Controller für komfortables und stilvolles Gaming

Es ist an der Zeit, dein Gaming-Potenzial voll auszuschöpfen! Diese Auswahl präsentiert die ultimativen Controller, die sich durch Vielseitigkeit, Erschwinglichkeit oder Nischenkompetenz für Flugsimulatoren und Retro-Feeling auszeichnen. Mit ergonomischen Griffen, reaktionsschnellen Steuerelementen und Extras wie Haptik oder programmierbaren Paddles sind sie wie geschaffen für FortniteStücke oderX-PlaneFlüge.

Diese Modelle sind perfekt für jeden PC-Gamer und bieten verzögerungsfreie Action sowie Langlebigkeit. Entdecke jetzt den besten Controller, um deine virtuellen Welten zu beherrschen!

Technische Daten Details Konnektivität Drahtlos (Xbox Wireless, Bluetooth), kabelgebunden über USB-C Akkulaufzeit Bis zu 40 Stunden (wiederaufladbar) Kompatibilität PC, Xbox Series X/S, Xbox One Schaltflächen 4 belegbare Paddles, einstellbare Trigger Anpassung Xbox-Zubehör-App, 3 Profile Gewicht 287 g Besondere Merkmale Einstellbare Daumenstick-Spannung, gummierte Griffe

Hey Gamer, das Xbox Elite Series 2 Core ist deine erste Wahl für PC-Gaming, das sich einfach perfekt anfühlt! Dank der bequemen, gummierten Griffe hast du den Controller auch bei epischen Apex Legends Kämpfe oder Chillen Stardew ValleySitzungen.

Mit einem40-Stunden- Dank des Akkus kannst du das ganze Wochenende lang spielen, ohne das Gerät an die Steckdose anschließen zu müssen. Wechsle zwischen Bluetooth, Xbox Wireless oder USB-C, um ganz einfach am PC oder Xbox Spielgefühl. Mit den vier frei belegbaren Paddles und Trigger-Stops kannst du schnelle Bewegungen in Shootern präzise ausführen oder die Steuerung in RPGs feinabstimmen.

Die Xbox-Zubehör-App ist kinderleicht zu bedienen: Du kannst Tasten neu belegen und drei Profile speichern, um im Handumdrehen zwischen „Call of Duty“ und „Forza Horizon“ zu wechseln. Du kannst sogar die Empfindlichkeit der Analogsticks anpassen, um präzise zu zielen.

Es ist robust gebaut und überzeugt durch eine hochwertige Haptik, die auch bei intensiven Spielsitzungen Bestand hat. Zwar verzichtet es auf das zusätzliche Zubehör des Elite-Modells, wie beispielsweise austauschbare Sticks, doch dank seines Preis-Leistungs-Verhältnisses ist das Core sowohl für Gelegenheitsspieler als auch für Profispieler die erste Wahl.

Vorteile Nachteile ✅ Dank der 40-Stunden-Akkulaufzeit kannst du tagelang spielen ✅ Dank der konfigurierbaren Tasten sind auch komplexe Eingaben ein Kinderspiel ✅ Verstellbare Daumensticks verbessern die Zielgenauigkeit ✅ Mit der Xbox-App ist die individuelle Anpassung ein Kinderspiel ✅ Bequeme Griffe, ideal für lange Gaming-Sessions ✅ Vielseitige drahtlose und kabelgebundene Optionen ❌ Es ist kein Zubehör im Lieferumfang enthalten, aber du kannst es separat kaufen

Fazit: Dies ist der beste kabellose Controller für PC-Spiele, der höchsten Komfort, individuelle Anpassungsmöglichkeiten und Langlebigkeit vereint, damit sich jedes Spiel einfach großartig anfühlt.

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2. 8BitDo Ultimate 2C [Der beste preisgünstige PC-Controller]

Technische Daten Details Konnektivität 2,4-GHz-Funkverbindung (Dongle), Bluetooth, kabelgebundene USB-C-Verbindung Akkulaufzeit Bis zu 20 Stunden (wiederaufladbar) Kompatibilität PC, Nintendo Switch, Android, iOS Schaltflächen Standard-Layout, keine zuweisbaren Paddles Anpassung 8BitDo Ultimate Software (Tastenbelegung) Gewicht 230 g Besondere Merkmale Hall-Effekt-Sticks, Ladestation

Auf der Suche nach einem Schnäppchen? Das 8BitDo Ultimate 2C ist der beste kabellose Controller für Gamer mit kleinem Budget und bietet tolle Funktionen für etwa €50.

Dank der Hall-Effekt-Sticks gibt es kein lästiges Driften der Sticks, sodass du Hadesläuft oderTekken 8 Die Steuerkombinationen laufen flüssig. Mit nur 230 g ist er superleicht und liegt auch Kindern oder Menschen mit kleineren Händen gut in der Hand. Die reaktionsschnellen Tasten und das Steuerkreuz eignen sich perfekt für Retro-Spiele oder Plattformer wie Celeste.

Du bekommst2,4 Gigahertz drahtlos, über Bluetooth oder per kabelgebundenem USB-C-Anschluss, sodass es problemlos mit dem PC zusammenarbeitet, Umschaltenoder sogar dein Handy. Das 20-Stunden- Der Akku sorgt für lange Spielzeit, und dank der Ladestation ist das Aufladen ein Kinderspiel. Mit der 8BitDo Ultimate Software kannst du die Tasten für individuelle Konfigurationen neu belegen – das ist bei einem preisgünstigen Modell selten!

Keine ausgefallenen Sticks, aber für Gelegenheitsspieler oder bei knappem Budget ist er ein echtes Schnäppchen. Dank seiner robusten Bauweise und der plattformübergreifenden Kompatibilität ist dieser Controller für preisbewusste Gamer die erste Wahl.

Vorteile Nachteile ✅ Driftfreie Hall-Effekt-Sticks für eine präzise Steuerung ✅ Supergünstig für ca. 50 $ und mit unzähligen Funktionen ✅ Flexibilität durch kabellosen Betrieb (2,4 GHz/Bluetooth) oder kabelgebundenen Anschluss ✅ Dank der Ladestation ist das Gerät immer einsatzbereit und ordentlich verstaut ✅ Leicht und bequem für kleinere Hände ✅ Die Neuzuweisung von Tasten über die Software ermöglicht individuelle Anpassungen ❌ Keine hinteren Paddles, aber ideal für Gelegenheitsspieler

Fazit:The 8BitDo Ultimate 2C ist ein echter Preis-Leistungs-Star, der driftfreie Leistung und kabellose Vielseitigkeit bietet und damit der beste kabellose Controller für preisbewusste Spieler ist.

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Technische Daten Details Konnektivität 2,4 GHz drahtlos (Dongle), kabelgebunden über USB-C Akkulaufzeit Bis zu 10 Stunden (wiederaufladbar) Kompatibilität PC, Xbox Series X/S, Xbox One Schaltflächen 4 frei belegbare Tasten auf der Rückseite, 2 Bumpers im Claw-Grip-Design Anpassung Razer Controller-App, Empfindlichkeit der Analogsticks Gewicht 300 g Besondere Merkmale Hall-Effekt-Sticks, Maustasten, Tragetasche

Bereit für den Profi-Einstieg? Der Razer Wolverine V3 Pro ist der beste kabellose Controller für Premium-PC-Gaming, entwickelt für Spieler, die höchste Qualität verlangen. Seine Hall-Effekt-Sticks und -Trigger verhindern ein Driften und bieten dir messerscharfe Kontrolle bei Counter-Strike 2 or Starfield.

Die Maustasten, die von Razers Spitzenmodellen übernommen wurden, reagieren unglaublich schnell – perfekt, um Kopfschüsse zu landen in Bewertung. Mit vier Tasten auf der Rückseite und zwei Daumenstützen kannst du komplexe Moves zuweisen, ohne die Daumen abheben zu müssen – stell dir vor WarzoneNeuladen oderInternationaler FußballverbandFähigkeiten.

Mit der Razer Controller App kannst du die Stick-Empfindlichkeit feinabstimmen und Profile speichern, um schnell zwischen verschiedenen Einstellungen zu wechseln. Bequeme Gummigriffe sorgen für einen sicheren Halt auch bei langen Skyrim Quests und die 2,4 Gigahertz Die kabellose Verbindung sorgt für verzögerungsfreies Spiel.

The 10-stündig Die Akkulaufzeit ist etwas kurz, aber der Akku lädt sich schnell auf. Eine elegante Tragetasche und austauschbare Daumensticks (lang/kurz) sorgen für Mobilität und Stil.

Vorteile Nachteile ✅ Driftfreie Hall-Effekt-Sticks für präzises Zielen ✅ Maustasten für blitzschnelle Eingaben ✅ 6 frei belegbare Tasten für mühelose Combos ✅ Dank der bequemen Griffe werden auch lange Trainingseinheiten zum Kinderspiel ✅ Razer-App für umfassende Anpassungsmöglichkeiten ✅ Verzögerungsarme 2,4-GHz-Funkverbindung für Wettkämpfe ❌ 10 Stunden Akkulaufzeit, aber Schnellladen hilft

Endgültiges Urteil: DieRazer Wolverine V3 Pro ist der beste Xbox-Controller für anspruchsvolles PC-Gaming und bietet Präzision und Anpassungsmöglichkeiten auf Profi-Niveau, damit du jedes Match für dich entscheiden kannst.

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4. ThrustMaster T-Flight Komplettset [Die besten Steuerungsmöglichkeiten für Flugsimulatoren auf dem PC]

Technische Daten Details Konnektivität USB, Plug-and-Play Kompatibilität PC, Xbox Series X/S, Xbox One Bedienelemente Joystick (Dreh-Ruder), Gashebel, Ruderpedale Schaltflächen 12 programmierbare Tasten, 5 Achsen Anpassung Thrustmaster-Bedienfeld, einstellbare Spannung Gewicht 2 kg (komplettes Set) Besondere Merkmale S.M.A.R.T-Pedal-Gleitschienen, abnehmbarer Gashebel

Hey, Flugsimulator-Fans! Der ThrustMaster T-Flight Komplettset ist das beste Produkt in dieser Kategorie und bringt ein fesselndes, preisgünstiges Flugerlebnis auf Ihren Schreibtisch. Dieses Komplettset – bestehend aus Joystick, Gashebel und Ruderpedalen – verwandelt Microsoft Flight Simulator or Star Wars Squadrons zu einem Abenteuer im Cockpit.

Das Dreh-Ruder des Joysticks und 12 Mit den programmierbaren Tasten kannst du die Steuerung für präzise Starts oder Luftkämpfe anpassen, während sich der abnehmbare Gashebel wie in einem Arcade-Spiel anfühlt, so als ob Pod Racer Feeling. Die S.M.A.R.T-Schiebeschienenpedale gleiten sanft und ermöglichen so eine präzise Gierkontroll, was Kurvenfahrten in Elite Dangerousintuitiv.

Mit einem Preis von nur 199 US-Dollar ist es ein echtes Schnäppchen für Einsteiger oder Gelegenheitspiloten, dank der Plug-and-Play-USB-Einrichtung, die in wenigen Minuten einsatzbereit ist. Über das Thrustmaster-Bedienfeld lassen sich die Eingaben feinabstimmen, und die einstellbare Joystick-Widerstandskraft sorgt für mehr Realismus. Mit einem Gewicht von 1,95 kg… es ist robust und dennoch leicht zu verstauen.

Die Kunststoffkonstruktion ist zwar nicht besonders hochwertig, aber für den Preis durchaus robust. Für PC-Gamer, die sich nach den besten Steuerelementen für Flugsimulatoren sehnen, ohne ein Vermögen auszugeben, bietet dieses Set ein reaktionsschnelles und unterhaltsames Flugerlebnis.

Vorteile Nachteile ✅ Preisgünstig für ca. 199 $ für ein komplettes HOTAS-Set und Pedale ✅ Leichtgängige S.M.A.R.T.-Pedale für präzise Giersteuerung ✅ 12 programmierbare Tasten für individuelle Konfigurationen ✅ Die Plug-and-Play-USB-Einrichtung ist auch für Anfänger geeignet ✅ Der abnehmbare Gashebel ermöglicht eine flexible Aufstellung auf dem Schreibtisch ✅ Die einstellbare Joystick-Empfindlichkeit sorgt für mehr Realismus ❌ Die Kunststoffkonstruktion wirkt zwar etwas einfach, ist aber sehr robust

Fazit: The ThrustMaster T-Flight Komplettset bietet die besten Flugsimulator-Steuerungen für PC-Spiele und stellt sowohl angehenden Piloten als auch Gelegenheitsspielern eine erschwingliche, reaktionsschnelle und immersive Lösung zur Verfügung.

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5. Razer Kishi Ultra [Der beste mobile Controller für PC-Spiele]

Technische Daten Details Konnektivität USB-C (direkt), kein Bluetooth Kompatibilität PC, Android, iPhone 15/16, iPad Mini Bedienelemente Analogsticks in Standardgröße, Steuerkreuz, ABXY-Tasten, 2 zusätzliche Schultertasten Schaltflächen Mechanisch-taktile Tasten, Hall-Effekt-Auslöser Anpassung Razer Nexus-App (Tastenbelegung, Totzonen) Gewicht 270 g (ohne Gerät) Besondere Merkmale Sensa HD-Haptik, Chroma RGB, 3,5-mm-Audioanschluss

Mobile-Gamer, hier kommt das Razer Kishi Ultra – der beste Controller für Gaming unterwegs! Dieses aufsteckbare Gerät verwandelt dein Smartphone oder deinen PC in ein leistungsstarkes Gerät, das einer Spielkonsole in nichts nachsteht, für Genshin Impact or Forza Horizon 5 über den Xbox Game Pass.

Die großen Griffe und die mechanisch-taktilen Tasten fühlen sich an wie bei einem Xbox-Controller, was lange Sonic Dream Team Die Tasten liegen auch bei großen Händen bequem in der Hand. Hall-Effekt-Sensoren sorgen für präzise Steuerung, allerdings muss ihre steile Reaktionskurve in der Razer Nexus-App angepasst werden, in der sich auch Tastenbelegungen neu zuweisen und Totzonen einstellen lassen. Die Sensa HD-Haptik sorgt für ein intensives Vibrationserlebnis (nur Android-Geräte/PC), und Chroma RGB bringt Farbe in dein Setup.

Der USB-C-Anschluss sorgt für verzögerungsfreies PC-Gaming und dient gleichzeitig als kabelgebundener Controller. Er ist teurer als kompakte Konkurrenzmodelle, aber der dreieinhalb Millimeter Dank Audiobuchse und Pass-Through-Ladefunktion kannst du ununterbrochen spielen. Perfekt für Streaming oder mobile Spiele – ein echtes Multitalent.

Vorteile Nachteile ✅ Griffe in Standardgröße für ein komfortables, konsolenähnliches Gefühl ✅ Hall-Effekt für präzise, driftfreie Regelung ✅ Verzögerungsfreie USB-C-Verbindung für PC und Mobilgeräte ✅ Die Sensa HD-Haptik sorgt für ein noch intensiveres Erlebnis (Android/PC) ✅ Razer Nexus-App für die einfache Neuzuweisung von Tasten ✅ Pass-Through-Ladefunktion und 3,5-mm-Audioanschluss für langen Hörgenuss ❌ Teuer, aber die Funktionen rechtfertigen den Preis

Endgültiges Urteil: DieRazer Kishi Ultra ist der beste Controller für Mobilgeräte und bietet Spielern, die viel unterwegs sind, eine Steuerung, haptisches Feedback und Vielseitigkeit auf Konsolen-Niveau.

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6. Sony PlayStation 5 DualSense [Bester haptischer PC-Controller]

Technische Daten Details Konnektivität Drahtlos (Bluetooth), kabelgebunden über USB-C Akkulaufzeit Bis zu 6 Stunden (wiederaufladbar) Kompatibilität PC, PS5, Android, iOS Bedienelemente Analogsticks, Steuerkreuz, Touchpad, Bewegungssensoren Schaltflächen Standard-Layout, adaptiver Trigger Gewicht 280 g Besondere Merkmale Haptisches Feedback, integriertes Mikrofon, 3,5-mm-Audioanschluss

The Sony PlayStation 5 DualSense zeichnet sich durch sein atemberaubendes haptisches Feedback aus, das dich in jedes Spiel hineinzieht. Spüre das Knirschen von Kies in Gran Turismo 7 oder die Spannung einer Bogensehne in Horizon: Forbidden West – dank seiner fortschrittlichen Haptik und adaptiven Trigger lassen sich PC-Titel wie Spider-Man: Miles Moraleswie die nächste Generation.

Das ergonomische Design passt sich perfekt an und sorgt für hohen Tragekomfort während Internationaler Fußballverband or Rückkehr Marathons. Dank Bluetooth- oder USB-C-Konnektivität ist die Einrichtung am PC ein Kinderspiel, und das Touchpad sowie die Bewegungssensoren bieten einzigartige Eingabemöglichkeiten für kreative Spiele. Das integrierte Mikrofon und die 3,5-mm-Buchse eignen sich hervorragend für Chats in Among Us.

Gegen€70… ist ein echtes Schnäppchen, auch wenn die Akkulaufzeit von 6 Stunden häufiges Aufladen erfordert. Für PC-Gamer, die sich nach einem intensiven Spielerlebnis sehnen, ist dieses Top-Modell PS5 Der Controller sorgt für unvergleichliche sensorische Erlebnisse.

Vorteile Nachteile ✅ Fortschrittliche Haptik für ein intensives Spielerlebnis ✅ Adaptive Abzüge sorgen für einen dynamischen Widerstand ✅ Bequemes, ergonomisches Design für lange Sitzungen ✅ Bluetooth und USB-C für eine einfache Einrichtung am PC ✅ Integriertes Mikrofon und Audiobuchse für den Mehrspielermodus ✅ Touchpad und Bewegungssensoren für eine einzigartige Steuerung ❌ 6 Stunden Akkulaufzeit, lädt sich aber schnell auf

Fazit: The Sony PlayStation 5 DualSenseist das BestePS5 Ein Controller für den PC, der ein unvergleichliches haptisches Feedback und adaptive Trigger bietet, die jedes Spiel zu einem sinnlichen Meisterwerk machen.

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Technische Daten Details Konnektivität 2,4-GHz-Funkverbindung (Dongle), Bluetooth, kabelgebundene USB-C-Verbindung Akkulaufzeit Bis zu 20 Stunden (1800 mAh, wiederaufladbar) Kompatibilität PC, Nintendo Switch, Android, iOS Bedienelemente Hall-Effekt-Schalter/Trigger, RGB-Beleuchtung Schaltflächen 4 programmierbare Tasten, interaktiver Bildschirm Gewicht 300 g Besondere Merkmale Touchscreen für Profile, Ladestation

The ManbaOne Interactive Bildschirmist das BesteUmschaltenController für den PC, dank seiner ausgeklügelten Hall-Effekt-Technologie und seines einzigartigen Touchscreens. Seine driftfreien Hall-Effekt-Sticks und Trigger sorgen für höchste Präzision bei Zelda: Tränen des Königreichs or Apex Legends, ideal für Spieler, die von der Switch auf den PC umsteigen.

Über den 2,4-Zoll-Touchscreen kannst du Profile wechseln, die RGB-Beleuchtung anpassen oder Tasten im Handumdrehen neu belegen – ganz ohne App! Mit 20-Stunden- Dank langer Akkulaufzeit und Ladestation ist es bereit für einen Marathon Monster Hunter Sitzungen. Bluetooth, 2,4 Gigahertz Dank des kabellosen Betriebs oder des kabelgebundenen USB-C-Modus lässt sich das Gerät ganz einfach an den PC anschließen, Nintendo Switchoder auf dem Handy. Die vier programmierbaren Tasten verstärken Combos in Street Fighter 6, und die ergonomischen Griffe liegen bei jeder Handgröße angenehm in der Hand.

Auch wenn die geringe Größe des Bildschirms komplexe Anpassungen einschränkt, ist er dennoch ein echter Game-Changer für schnelle Änderungen. Für PC-Gamer, die Umschalten Mit coolem Flair und topaktuellen Funktionen – das ist deine Traumwohnung!

Vorteile Nachteile ✅ Driftfreie Hall-Effekt-Sticks für präzise Steuerung ✅ Touchscreen für sofortige Änderungen an Profil und RGB-Einstellungen ✅ Akku mit 20 Stunden Laufzeit und praktischer Ladestation ✅ Vielseitige Verbindungsmöglichkeiten: Bluetooth, 2,4 GHz oder kabelgebunden ✅ Programmierbare Tasten erleichtern komplexe Eingaben ✅ Bequeme Griffe für lange Gaming-Sessions ❌ Der kleine Bildschirm schränkt erweiterte Anpassungen ein, ist aber funktionsfähig

Fazit: The ManbaOne-Interaktivbildschirm ist der beste Gaming-Controller für Umschalten-Spielerlebnis, das driftfreie Hall-Effekt-Technologie und einen Touchscreen vereint und so ein futuristisches, vielseitiges Spielerlebnis bietet.

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8. Logitech G F710 [Der beste PC-Controller mit Steuerkreuz]

Technische Daten Details Konnektivität 2,4-GHz-Funkverbindung (USB-Nano-Empfänger) Akkulaufzeit AA-Batterien (je nach Modell, ca. 20–30 Stunden) Kompatibilität PC, Android TV, Chromebook Bedienelemente 4-Wege-Steuerkreuz, zwei Analogsticks Schaltflächen Standard-Layout, Umschaltung zwischen XInput und DirectInput Gewicht 285 g Besondere Merkmale Doppelte Vibrationsrückmeldung, Profilierungssoftware

The Logitech G F710 ist ideal für alle Retro-Gamer und verfügt über ein hervorragendes Steuerkreuz, das sich perfekt für präzise Eingaben eignet Hollow Knight or Street Fighter V. Sein D-Pad mit vier Schaltern lässt sich leichtgängig bedienen und bietet im Gegensatz zu schwammigen Ein-Drehpunkt-Konstruktionen ein taktiles Spielgefühl für 2D-Plattformspiele oder Kampfspiele.

The 2,4 Gigahertz Die kabellose Verbindung macht das Spielen auf der Couch kabellos möglich, und das bei einer Verzögerung von nahezu null Cuphead. Zwei Vibrationsmotoren sorgen für ein intensives Vibrationserlebnis während DOOM Eternal Kämpfe, und der XInput/DirectInput-Umschalter gewährleistet eine breite Spielunterstützung, von Steam bis hin zu Emulatoren. Mit der Profiler-Software von Logitech kannst du Tasten neu belegen oder Tastatureingaben für ältere Titel nachahmen. Die konturierten Gummigriffe sorgen für Komfort bei langen Mega Man läuft, und die vertraute Anordnung im PlayStation-Stil wirkt intuitiv.

AA-Batterien sehen zwar nicht so schick aus wie Akkus, lassen sich aber leicht austauschen. Für PC-Gamer, die Wert auf die Präzision eines Steuerkreuzes legen, ist der F710 ein zuverlässiger kabelloser Controller.

Vorteile Nachteile ✅ Das präzise D-Pad mit 4 Schaltern eignet sich hervorragend für Retro- und Kampfspiele ✅ Drahtlos mit 2,4 GHz für verzögerungsfreies Gaming vom Sofa aus ✅ Die doppelte Vibration sorgt für noch mehr Spannung bei Action-Spielen ✅ XInput/DirectInput-Umschaltung für umfassende Kompatibilität ✅ Die Profiler-Software ermöglicht eine individuelle Tastenbelegung ✅ Bequeme Gummigriffe für langes Spielen ❌ AA-Batterien sind zwar nicht mehr ganz auf dem neuesten Stand, lassen sich aber leicht austauschen

Fazit:The Logitech G F710 ist der beste kabellose PC-Controller mit D-Pad, der präzise Steuerung und umfassende Kompatibilität sowohl für Retro- als auch für moderne Titel bietet.

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9. Logitech G F310 [Bester kabelgebundener PC-Controller]

Technische Daten Details Konnektivität Kabelgebundenes USB-Kabel (1,8 m) Kompatibilität PC, Android TV, Chromebook Bedienelemente 4-Wege-Steuerkreuz, zwei Analogsticks Schaltflächen Standard-Layout, Umschaltung zwischen XInput und DirectInput Gewicht 240 g Besondere Merkmale Profiler-Software, konsolenähnliche Oberfläche

PC-Spieler, dieLogitech G F310 ist die erste Wahl, wenn Sie kabelgebundene Controller bevorzugen. Sein 1,8 m langes USB-Kabel sorgt für eine Eingabe ohne Verzögerung bei Rocket League or Elden Ring, ohne dass man sich um Batterien kümmern muss. Das D-Pad mit vier Tasten ist ein Highlight und bietet eine präzise, reaktionsschnelle Steuerung für Shovel Knight or Mortal Kombat 11, ideal für präzise Bewegungen.

Das Layout im PlayStation-Stil wirkt vertraut, und der XInput/DirectInput-Umschalter unterstützt die meisten PC-Spiele, von Steam-Hits bis hin zu Emulatoren. Mit der Profiler-Software von Logitech kannst du Tasten individuell anpassen oder Tastatureingaben für Nischentitel nachahmen. Bei nur 240 g, es ist leicht und dennoch robust und verfügt über Gummigriffe für einen bequemen Internationaler FußballverbandSitzungen.

Das konturierte Design eignet sich gut für kleinere Hände, auch wenn sich die Trigger manchmal etwas schwergängig anfühlen. Für preisbewusste Gamer bietet die F310 solide Leistung ohne Schnickschnack.

Vorteile Nachteile ✅ D-Pad mit 4 Schaltern für präzise Steuerung bei Retro- und Kampfspielen ✅ Verzögerungsfreies kabelgebundenes USB für sofortige Reaktion ✅ XInput/DirectInput-Umschaltung für umfassende Spielunterstützung ✅ Leicht und strapazierfähig für den langfristigen Einsatz ✅ Profiler-Software für benutzerdefinierte Tastenbelegungen ✅ Bequeme Griffe für kleinere Hände und langes Spielen ❌ Schwergängige Abzüge, aber man gewöhnt sich mit der Zeit daran

Fazit: The Logitech G F310 ist der beste Gaming-Controller für unkomplizierten Kabelbetrieb und bietet ein reaktionsschnelles Steuerkreuz sowie zuverlässige Leistung für all deine Lieblingsspiele.

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Wie wählt man den besten PC-Controller aus?

Die Wahl des besten Gaming-Controllers ist wie die Suche nach der perfekten Waffe für einen Bosskampf – sie ist eine ganz persönliche Angelegenheit, und die richtige Wahl kann über Erfolg oder Misserfolg entscheiden. Bei der großen Auswahl – von preisgünstigen Modellen bis hin zu leistungsstarken Premium-Geräten – muss man, um den idealen Controller zu finden, seine Spielgewohnheiten kennen, die wichtigsten Funktionen priorisieren und ein wenig Recherche betreiben.

Egal, ob du Kugeln ausweichst in Bewertung, hoch in die Lüfte Microsoft Flight Simulatoroder einfach nur chillen Stardew ValleyEin großartiger Controller bietet Komfort, Präzision und ein Spielerlebnis, das genau auf deinen Stil zugeschnitten ist. In diesem Leitfaden erfährst du, wie du das beste Modell findest, das sich wie eine Verlängerung deiner selbst anfühlt, damit jede Spielsitzung – ob zum Spaß oder im Wettkampf – zum absoluten Highlight wird. Lass uns die wichtigsten Punkte durchgehen, damit du einen Controller findest, der dein PC-Gaming-Erlebnis auf ein neues Level hebt.

1. Ihre Gaming-Bedürfnisse verstehen

Der beste Controller ist keine Einheitslösung – er hängt ganz von deinen individuellen Spielgewohnheiten ab. Finde zunächst heraus, was deine Spielsitzungen ausmacht, um die perfekte Wahl einzugrenzen.

Die wichtigsten Spielgenres : Welche Spiele du am liebsten spielst, bestimmt, welchen Controller du brauchst. Shooter wie Call of Duty erfordern präzise Analogsticks und reaktionsschnelle Trigger für schnelles Zielen, während Kampfspiele wie Street Fighter 6 brauche ein präzises Steuerkreuz für Kombinationsbefehle. Flugsimulatoren, wie X-Plane, erfordern spezielle HOTAS-Sets mit Joysticks und Gashebeln. Rollenspiele oder Rennspiele, wie zum Beispiel Forza Horizon… profitieren Sie von bequemen Griffen für stundenlanges Spielen. Geben Sie Ihre Lieblingsgenres an, um die passenden Funktionen zu finden.

: Welche Spiele du am liebsten spielst, bestimmt, welchen Controller du brauchst. Shooter wie Call of Duty erfordern präzise Analogsticks und reaktionsschnelle Trigger für schnelles Zielen, während Kampfspiele wie Street Fighter 6 brauche ein präzises Steuerkreuz für Kombinationsbefehle. Flugsimulatoren, wie X-Plane, erfordern spezielle HOTAS-Sets mit Joysticks und Gashebeln. Rollenspiele oder Rennspiele, wie zum Beispiel Forza Horizon… profitieren Sie von bequemen Griffen für stundenlanges Spielen. Geben Sie Ihre Lieblingsgenres an, um die passenden Funktionen zu finden. Spielstil : Bist du ein Gelegenheitsspieler, der voll auf Hollow Knight oder für ambitionierte Profispieler Apex Legends? Gelegenheitsspieler legen vielleicht Wert auf einfache Plug-and-Play-Funktionalität, während Profis anpassbare Tasten oder kabellose Controller mit geringer Latenz benötigen, um blitzschnell reagieren zu können. Überlege dir, wie intensiv du spielst und ob du Präzision auf E-Sport-Niveau oder eher entspannten Komfort benötigst.

: Bist du ein Gelegenheitsspieler, der voll auf Hollow Knight oder für ambitionierte Profispieler Apex Legends? Gelegenheitsspieler legen vielleicht Wert auf einfache Plug-and-Play-Funktionalität, während Profis anpassbare Tasten oder kabellose Controller mit geringer Latenz benötigen, um blitzschnell reagieren zu können. Überlege dir, wie intensiv du spielst und ob du Präzision auf E-Sport-Niveau oder eher entspannten Komfort benötigst. Plattformübergreifende Nutzung: Wenn du auf dem PC spielst, Switch, Xbox, oder mobil – Vielseitigkeit ist entscheidend. Controller mit Bluetooth, 2,4 Gigahertzoder kabelgebundene Optionen – wie jene, die mit PCs und Konsolen kompatibel sind – ersparen dir den Kauf mehrerer Geräte. Überprüfe die Kompatibilität mit deinen Plattformen, um einen nahtlosen Wechsel zu gewährleisten, insbesondere bei Game Pass- oder Steam-Bibliotheken.

Wenn du dir einen Überblick über deine Spielgenres, deinen Spielstil und deine Plattformen verschaffst, wirst du feststellen, dass Ein Controller, der perfekt zu deiner Gaming-Welt passt und dir alle Funktionen bietet, die du brauchst.

2. Wichtige Aspekte, die es zu berücksichtigen gilt

Sobald du deine Gaming-Anforderungen kennst, solltest du dich auf die Funktionen konzentrieren, die einen Controller auszeichnen. Hier erfährst du, worauf du achten solltest, damit dein gewähltes Modell Leistung und Komfort bietet.

Funktion Details Ergonomie und Verarbeitungsqualität Ein guter Controller sollte bequem in der Hand liegen, besonders bei längeren Spielsitzungen. Achte auf ergonomische Formen, griffige Oberflächen (gummiert oder profiliert) und strapazierfähige Materialien wie verstärkten Kunststoff oder Metall. Ideales Gewicht: 8–10 oz (für die meisten Hände angenehm). Analog-Sticks Präzision ist bei Ego-Shootern und Plattformspielen entscheidend. Hall-Effekt-Sticks verhindern ein Driften und sind langlebiger. Achten Sie auf eine einstellbare Spannung (wie Xbox Elite) sowie strukturierte Kappen für besseren Halt. Tasten und Steuerkreuz Schnelle, reaktionsschnelle Tasten sind ein Muss für Spiele wie Internationaler Fußballverband or Rocket League. Mechanisch-taktile Tasten oder Maustasten bieten ein präzises Feedback. D-Pads mit vier Schaltern eignen sich am besten für Kampf- und Plattformspiele; D-Pads mit einem einzigen Drehpunkt sind für den gelegentlichen Gebrauch ausreichend. Programmierbare Tasten sorgen für zusätzliche Flexibilität. Auslöser Hall-Effekt- oder adaptive Abzüge verbessern das Feedback in Renn- und Shooter-Spielen. Abzuganschläge verkürzen den Abzugsweg und sorgen so für schnellere Reaktionszeiten. Taktile, reaktionsschnelle Abzüge sind für Genres wie Ego-Shooter und Rennspiele unverzichtbar. Drahtlose Technologie Bluetooth und2,4 Gigahertz sorgt für kabellose Freiheit. 2,4 Gigahertz ist am besten für minimale Verzögerungen geeignet (ideal für E-Sport); Bluetooth ist ideal für die Nutzung mit mehreren Geräten. Kabelgebundene USB-C-Optionen gewährleisten null Latenz – ideal für Wettkämpfe. Akkulaufzeit Premium-Controller: 20–40Std. Budget:6–20 Std. Wiederaufladbare Batterien sind praktisch. AA-Modelle (z. B. Logitech F710) halten länger. Berücksichtigen Sie die Ladegeschwindigkeit und die Standzeit. Anpassung Funktionen wie Paddles, Makrotasten (z. B. Razer Wolverine) oder die Unterstützung von Tastenbelegungsänderungen und Empfindlichkeitseinstellungen in der App steigern die Leistung. Austauschbare Sticks, Griffe und Profile sorgen für mehr Individualität und Effizienz. Haptisches Feedback Das Standard-Rütteln ist gut; hochwertige Haptik verbessert das Eintauchen in das Erlebnis (z. B. DualSense in Spider-Man: Miles Morales). Verbessert das Spielerlebnis bei Story- und Action-Titeln. Integrierte Mikrofon-/Kopfhörerbuchse Ein integriertes Mikrofon (wie DualSense) vereinfacht die Kommunikation im Mehrspielermodus. A dreieinhalb Millimeter Jack eignet sich hervorragend für die Verwendung von kabelgebundenen Headsets mit klarem Klang. Bitte prüfen Sie die Gerätekompatibilität. Bewegungssteuerung Nützlich für bewegungsbasiertes Zielen/Steuern (z. B. Splatoon(Rennspiele). Zu finden unter DualSense, Switch Prousw. Nicht für alle Genres unverzichtbar, sorgt aber für eine zusätzliche Ebene der Interaktion.

Wenn Sie diese Funktionen mit Ihren Gaming-Anforderungen abgleichen, wird Ihr Controller zu einem maßgeschneiderten Begleiter, der Ihnen bei jedem Spiel ein Höchstmaß an Komfort und Kontrolle bietet.

3. Informieren Sie sich über Ihren Controller

Bevor du auf „Kaufen“ klickst, solltest du dich gründlich informieren, um sicherzugehen, dass deine Wahl der beste PC-Controller für dich ist. Ein wenig Aufwand zahlt sich auf lange Sicht aus.

Bewertungen lesen : Schau dir vertrauenswürdige Websites wie PCMag, IGN oder Reddit-Threads an, um Meinungen von Nutzern und Experten zu Controllern zu finden. Achte auf Rückmeldungen zu Komfort, Haltbarkeit und Leistung in deinen Lieblingsspielen, wie zum Beispiel DOOM Eternal or Tekken 8. In den Bewertungen werden praktische Vor- (z. B. Akkulaufzeit) und Nachteile (z. B. schwergängige Auslöser) hervorgehoben, um Ihnen bei der Auswahl zu helfen.

: Schau dir vertrauenswürdige Websites wie PCMag, IGN oder Reddit-Threads an, um Meinungen von Nutzern und Experten zu Controllern zu finden. Achte auf Rückmeldungen zu Komfort, Haltbarkeit und Leistung in deinen Lieblingsspielen, wie zum Beispiel DOOM Eternal or Tekken 8. In den Bewertungen werden praktische Vor- (z. B. Akkulaufzeit) und Nachteile (z. B. schwergängige Auslöser) hervorgehoben, um Ihnen bei der Auswahl zu helfen. Videos ansehen : In YouTube-Rezensionen und Unboxing-Videos werden Controller in Aktion gezeigt, wobei das Tastengefühl, die Leichtgängigkeit der Sticks oder die einfache Einrichtung deutlich werden. Kanäle wie „Linus Tech Tips“ oder „Gameranx“ demonstrieren, wie sich die Controller anfühlen Cyberpunk 2077 oder Retro-Emulatoren. Such nach Ideen für Gaming-Setups, um zu sehen, wie sich Controller in coole PC-Systeme integrieren lassen, und lass dich für dein eigenes Setup inspirieren.

: In YouTube-Rezensionen und Unboxing-Videos werden Controller in Aktion gezeigt, wobei das Tastengefühl, die Leichtgängigkeit der Sticks oder die einfache Einrichtung deutlich werden. Kanäle wie „Linus Tech Tips“ oder „Gameranx“ demonstrieren, wie sich die Controller anfühlen Cyberpunk 2077 oder Retro-Emulatoren. Such nach Ideen für Gaming-Setups, um zu sehen, wie sich Controller in coole PC-Systeme integrieren lassen, und lass dich für dein eigenes Setup inspirieren. Probieren Sie es aus, bevor Sie es kaufen (sofern möglich): Wenn du einen Spieleladen in der Nähe hast oder einen Freund, der den Controller besitzt, probier ihn doch mal aus. Nimm ihn in die Hand und test die Sticks Fortniteoder spüre das Steuerkreuz in Blasphemisch. Wenn man das Produkt selbst ausprobiert, lässt sich der Komfort und die Eignung für den eigenen Spielstil besser einschätzen, insbesondere bei teureren Modellen.

Durch gründliche Recherche kannst du vermeiden, dass du deinen Kauf später bereust, und sicherstellen, dass der Controller deinen Erwartungen und Spielzielen entspricht.

Häufig gestellte Fragen

Welcher ist der beste PC-Controller?

The Xbox Elite Series 2 Core ist der beste PC-Controller und bietet vielseitige Anpassungsmöglichkeiten sowie hohen Komfort. Seine frei belegbaren Paddles und die lange Akkulaufzeit machen ihn zu einer hervorragenden Wahl für alle Spielgenres.

Wie schließt man einen Controller an einen PC an?

Schließen Sie das Gerät für den kabelgebundenen Betrieb über USB-C an oder koppeln Sie drahtlose Controller über Bluetooth oder ein 2,4 Gigahertz Dongle. Befolgen Sie zur Einrichtung die Geräteeinstellungen des PCs oder die Anweisungen der Controller-App.

Wie benutzt man einen Controller am PC?

Stelle sicher, dass der Controller angeschlossen ist, und konfiguriere ihn anschließend in den Spieleinstellungen oder im Controller-Menü von Steam. Die meisten modernen Spiele erkennen XInput-Controller automatisch, sodass ein reibungsloses Spielerlebnis gewährleistet ist.

Welchen Controller kann man an einem PC verwenden?

Xbox, PS5, Switch, und Controller von Drittanbietern funktionieren am PC über USB, Bluetooth oder Dongles. Überprüfen Sie die Spielkompatibilität hinsichtlich der Unterstützung von XInput oder DirectInput.

Kann man jeden Xbox-Controller am PC verwenden?

Ja, alle Standard- Xbox Die Controller funktionieren am PC über USB, Bluetooth oder den Xbox Wireless Adapter. Sie sind mit den meisten modernen Spielen Plug-and-Play-kompatibel.

Funktionieren PS5-Controller am PC?

PS5 DualSense Die Controller funktionieren am PC über USB-C oder Bluetooth und unterstützen zahlreiche Spiele. Für den vollen Zugriff auf die haptischen Funktionen sind unter Umständen bestimmte Spiele oder eine Steam-Konfiguration erforderlich.