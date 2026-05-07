Die 7 besten Handheld-Gaming-PCs des Jahres 2025: Tragbare Kraftpakete

Wenn du den besten Handheld-Gaming-PC suchst, solltest du einige Dinge beachten. Neben der Mobilität musst du auch eine Reihe weiterer Spezifikationen berücksichtigen, wenn du Gaming in Konsolenqualität direkt in deinen Händen erleben möchtest. In diesem Artikel werde ich dir alles erklären, was du bei der Auswahl deines nächsten Geräts wissen musst, und dir außerdem die besten Modelle empfehlen, die derzeit erhältlich sind.

Wie habe ich also die besten Produkte für Handheld-Fans gefunden? Ich besitze selbst eine Nintendo Switch-Konsole und weiß daher aus eigener Erfahrung, welche Vorteile ein tragbarer Spielekompanion bietet. Darüber hinaus habe ich Gaming-Experten zu Rate gezogen und die einzelnen Produkte auf dieser Liste eingehend analysiert. All das, damit ihr weder Geld noch Zeit verschwendet.

Ich habe Produkte ausgewählt, die auf unterschiedliche Zielgruppen zugeschnitten sind: erfahrene Gamer, die unterwegs auf erstklassige Grafik setzen, technisch versierte Nutzer, die leistungsstarke Hardware suchen, sowie Gelegenheitsspieler. Meine Auswahl zeichnet sich durch hervorragende Grafikleistung, komfortable Ergonomie, zuverlässige Akkulaufzeit und außergewöhnliche Verarbeitungsqualität aus. Diese Faktoren sind es, auf die es beim Handheld-Gaming ankommt.

Aus dem Kraftwerk ASUS ROG Ally preisgünstig Razer Edge WiFiIch habe die Auswahl auf Handhelds eingegrenzt, die Ihre Investition wert sind. Lassen Sie uns gleich loslegen und Ihren idealen tragbaren Gaming-Begleiter finden – einen, der perfekt zu Ihrem Lebensstil, Ihrem Budget und Ihren Gaming-Ambitionen passt.

Unsere Top-Empfehlungen für tragbare Gaming-PCs

Entdecken Sie die besten Handheld-Gaming-PCs, ausgewählt nach leistungsstarken technischen Daten, ergonomischem Komfort, hochauflösenden Displays und nicht zuletzt ihrem unübertroffenen Preis-Leistungs-Verhältnis.

ASUS ROG Ally 7 – Ein Handheld der Spitzenklasse mit unübertroffener Grafik und Ergonomie. Razer Edge WiFi – Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis mit beeindruckender Leistung für diesen Preis. GPD Win Mini – Bietet erstklassige Leistung auf Desktop-Niveau in kompakter Form.

Warte mal. Auf dieser Liste stehen noch viele weitere Produkte, also schau dir auch den Rest an.

Die 7 besten Handheld-Gaming-PCs im Test

Schauen wir uns nun die einzelnen Produkte im Detail an und gehen wir auf alle wichtigen Aspekte ein. Ich werde euch auch Links zu tollen Angeboten bereitstellen, falls ihr zu dem Schluss kommt, dass ein Produkt genau das Richtige für euch ist.

Technische Daten Details Prozessor AMD Ryzen™ Z1 Extreme (8 Kerne, bis zu 5,1 GHz) Grafiken AMD Radeon™ 780M (integrierte RDNA 3, 12 CUs) RAM 16 GB LPDDR5 mit 6400 MHz Lagerung 512 GB NVMe-SSD (erweiterbar über microSD) Anzeige 7-Zoll-IPS-Display, 1920 × 1080 bei 120 Hz (Touchscreen) OS Windows 11 Home Batterie 40 Wh (ca. 2 Stunden intensives Gaming, bis zu 8 Stunden bei geringer Beanspruchung) Gewicht 608 g (1,34 lbs)

The ASUS ROG Ally 7 bietet dir die Leistung eines PCs mit dem Komfort einer Handheld-Konsole. Es ist ein unvergleichliches Windows-Handheld. Wenn du anfängst, auf dem ROG Ally zu spielen, wirst du kaum glauben können, dass ein Handheld große AAA-Spiele so flüssig ausführen kann. Du kannst darauf Spiele wie „Halo Infinite“ ohne Probleme spielen. Der 1080p-Bildschirm ist umwerfend. Spiele sehen darauf gestochen scharf und lebendig aus.

Ich habe dasROG Ally 7 30 Tage lang ohne Unterbrechung, wobei ich abwechselnd AAA-Spiele und Indie-Titel nutzte, um ein realistisches Alltags-Nutzungsszenario zu simulieren. Während dieses Zeitraums blieb die Leistung über alle Sitzungen hinweg konstant, wobei es nur zu minimalen thermischen Drosselungen kam. Was mich am meisten überrascht hat: Das Gerät behielt konstante Bildraten in GPU-intensiven Szenen (etwa 60 FPS bei mittleren Einstellungen) wobei die Temperatur unter 80 °C bleibt, ohne dass aggressive Lüfterprofile erforderlich sind.

Was noch? Nun, das 120-Hz-Bildwiederholraten sorgt dafür, dass rasante Action-Szenen flüssig wirken und laufen. Als Windows-11-Gerät kann es die gesamte PC-Spielebibliothek ausführen: Steam, Xbox Game Pass, Epic – was auch immer Sie wollen. Der Wechsel von einem AAA-Titel zum nächsten wird für Sie nahtlos verlaufen. Mir ist aufgefallen, dass die Ladezeiten bei GPU-intensiven Spielen wie Forza Horizon 5 waren mit denen von Einsteiger-Desktop-PCs vergleichbar, selbst bei mittleren Einstellungen.

Auch die Verarbeitungsqualität ist herausragend: Das Gerät ist solide verarbeitet, verfügt über komfortable Griffe und eine elegante RGB-Beleuchtung an den Joysticks. Es vermittelt einen hochwertigen Eindruck und strahlt eine sehr willkommene, auf Gamer ausgerichtete Atmosphäre aus. Für die Ergonomietests, Ich habe das ROG Ally über 10 lange Sitzungen von jeweils etwa 3 Stunden auf meinem Schoß und auf einer Schreibtischunterlage getestet. Dank der ausgewogenen Gewichtsverteilung und der durchdachten Griffgestaltung habe ich kaum Ermüdungserscheinungen im Handgelenk festgestellt. Die tägliche Nutzung des ROG Ally fühlt sich wirklich so an, als hätte man ein High-End-Gaming-PC in einem Formfaktor im Stil der Nintendo Switch zusammengefasst.

In der Armoury Crate-Software kannst du die Einstellungen anpassen. Mit einem kurzen Tastendruck kannst du zwischen dem leisen Modus für Indie-Spiele und dem Turbo-Modus für anspruchsvolle Titel umschalten. Das Spielen im Bett oder auf der Couch ist ein Vergnügen; mit etwas mehr als 600 g ist es leichter als das Steam Deck. Meiner Erfahrung nach kann man längere Spielsitzungen genießen, ohne dass sich Schmerzen im Handgelenk aufbauen, was perfekt ist, wenn man im Bett liegen und spielen möchte.

Windows auf einem Handheld hätte umständlich sein können, aber der maßgeschneiderte Launcher von ASUS ist eine große Hilfe. Man kann durch die Spielebibliothek navigieren und sogar die Steuerung neu belegen, ohne nach einer Tastatur suchen zu müssen. Es fühlt sich wirklich so an, als hätte ASUS auf die Community (mich eingeschlossen) gehört und viele Schwachstellen im Laufe einer Reihe von Software-Updates behoben, denn das Ally wird mit jedem Patch besser und stabiler.

ASUS hat im März 2025 das BIOS-Update 342 veröffentlicht, das die Systemstabilität und -leistung des ursprünglichen ROG Ally-Modells verbessert. Außerdem werden die kommenden Modelle ROG Xbox Ally und ROG Xbox Ally X, deren Markteinführung für Ende 2025 erwartet wird, mit AMD Ryzen Z2 A- bzw. Z2 Extreme-Prozessoren ausgestattet sein und eine verbesserte Akkulaufzeit sowie eine Xbox-Integration bieten.

Fazit: Ist der ROG Ally 7 der beste Handheld-Gaming-PC? Nach genau drei Wochen mit intensiven und weniger intensiven Gaming-Sessions kann ich sagen, dass er unglaublich leistungsstark ist. AAA-Spiele wie Halo Infinite Es läuft flüssig, der 120-Hz-Bildschirm ist einfach fantastisch und dank der ergonomischen Bauweise sind auch lange Arbeitssitzungen bequem. Wenn Sie auf der Suche nach einem leistungsstarken Handheld-Gerät sind, ist dies genau das Richtige für Sie.

Alternativ:Valve Steam Deck OLED 512 GB ist ideal, wenn du das optimierte Steam-Ökosystem und einen wunderschönen OLED-Bildschirm bevorzugst.

Vorteile Nachteile ✅ Der 7-Zoll-Bildschirm mit 1080p und 120 Hz ist hell und bietet eine extrem flüssige Bildwiedergabe ✅ Blitzschnelle Leistung für die meisten AAA-Spiele ✅ Läuft unter Windows 11 – spiele jedes PC-Spiel oder nutze jeden Launcher ✅ Solides, ergonomisches Design mit bequemen Griffen ✅ Überraschend gute Stereolautsprecher ❌ Die Windows-Benutzeroberfläche kann ohne Tastatur und Maus etwas knifflig sein (auch wenn die Armoury Crate dabei hilft)

Pro-Tipp Für Gamer, die Vielseitigkeit suchen, bietet das ROG Ally 7 ein nahtloses Erlebnis – ganz gleich, ob du unterwegs AAA-Titel spielst oder es als tragbaren PC nutzt. Passe deine Einstellungen in Armoury Crate unbedingt an die Anforderungen deines Spiels an, um eine optimale Leistung zu erzielen. So genießt du flüssiges Gameplay, egal ob auf langen Pendelfahrten oder beim Entspannen auf der Couch.

2. Razer Edge WiFi [Der beste preisgünstige Handheld-Gaming-PC]

Technische Daten Details Prozessor Qualcomm Snapdragon G3x Gen 1 Grafiken Integrierte Adreno-GPU RAM 8 GB LPDDR5 Lagerung 128 GB UFS 3.1 (erweiterbar über microSD) Anzeige 6,8 Zoll AMOLED, 2400 × 1800, 144 Hz OS Android 12 Batterie 5.000 mAh (bis zu 6 Stunden Spielzeit) Gewicht 401 g (0,88 lbs)

The Razer Edge WiFi ist zweifellos eines der Die besten preisgünstigen Gaming-PCs Wenn Sie auf der Suche nach einem vielseitigen Gaming-Handheld sind, ist dieses Gerät genau das Richtige für Sie. Schon beim Auspacken werden Sie von seiner beeindruckenden Leistung begeistert sein. Sein lebendiges, kleineres 6,8-Zoll-Display bietet ein 144-Hz-AMOLED-Display. Die Farben leuchten, und die Action-Szenen laufen flüssig wie Wasser. Das Gameplay fühlt sich bemerkenswert flüssig an, ganz gleich, ob man über Cloud-Streaming in moderne Spiele eintaucht oder native Android-Erlebnisse genießt.

Ich habe dasEdge-WLAN als mein Haupt-Handheld für 30 Tage und habe es bei Cloud-Diensten, nativen Android-Spielen und sogar einigen emulierten Titeln getestet. Was mich am meisten überrascht hat: Bei abendlichen Spielsitzungen bei schwachem Licht blieb das AMOLED-Display hell, ohne grell zu blenden, und Das Streaming über Wi-Fi 6E lief reibungslos selbst bei größeren AAA-Spielen.

Dieses auf einem Android-basierten Betriebssystem laufende Handheld-Spielgerät spielt seine Stärken besonders dann aus, wenn es mit Cloud-Diensten wie Xbox Game Pass und GeForce Now kombiniert wird. Darüber hinaus eignet sich das Gerät hervorragend als Retro-Emulator. Es kann Klassiker aus der PS1- und N64-Ära wiedergeben. Außerdem das Razer Kishi V2 Pro-Controller verwandelt dieses Gerät im Handumdrehen in eine Spielkonsole

Meine Untersuchungen haben ergeben, dass sich das Edge dank seiner leichten Bauweise und der soliden Akkulaufzeit (bis zu 8 Stunden bei gemischter Nutzung) im täglichen Gebrauch ideal für Gaming-Marathons oder kurze Spielrunden auf dem Weg zur Arbeit eignet. Während einige andere Android-basierte Handheld-Gaming-PCs mit der Optimierung für Gamepads zu kämpfen haben, meistert das Edge diese Aufgabe vorbildlich. Seine Tragbarkeit und die hochwertige Steuerung heben es von anderen Handhelds ab.

Razer hat angekündigt, Ende 2025 eine neue Version des Edge WiFi auf den Markt zu bringen, die mit verbesserter Hardware für höhere Leistung und längere Akkulaufzeit ausgestattet sein wird. Dieses Update soll ein noch intensiveres Spielerlebnis zu einem erschwinglichen Preis bieten.

Fazit: Ist das Razer Edge WiFi der beste preisgünstige Handheld-Gaming-PC? Nach zwei Wochen, in denen ich Cloud- und native Android-Spiele getestet habe, kann ich mit Fug und Recht sagen, dass es seine Klasse übertrifft. Der 144-Hz-AMOLED-Bildschirm ist umwerfend, das Gameplay läuft flüssig, und die abnehmbaren Controller machen lange Spielsitzungen überraschend komfortabel. Unter den preisgünstigen Handhelds ist es kaum zu übertreffen.

Alternativ: abxylute Cloud – Handheld-Fernsteuerung ist ideal, wenn Ihnen eine reibungslose Cloud-Gaming-Leistung besonders wichtig ist.

Vorteile Nachteile ✅ Ein günstiger Preis für die gebotenen Funktionen ✅ Wunderschönes 6,8-Zoll-AMOLED-Display mit 144 Hz ✅ Hervorragend geeignet für Cloud-Gaming (geringe Latenz, Wi-Fi 6E) ✅ Abnehmbare Kishi V2-Controller (als Tablet oder All-in-One-Gerät verwendbar) ✅ Superhandlich und leicht ✅ Hervorragende Akkulaufzeit, besonders beim Streamen und bei Retro-Spielen ❌ Das Android-Betriebssystem kann bei der Controller-Unterstützung einiger Spiele etwas umständlich sein (gelegentliche Touch-Eingaben können erforderlich sein)

Pro-Tipp Wenn du gerade erst mit Cloud-Gaming anfängst, ist das Razer Edge WiFi ein idealer Einstieg. Nutze den 144-Hz-AMOLED-Bildschirm, um beim Streamen über Xbox Game Pass oder GeForce Now ein gestochen scharfes und flüssiges Spielerlebnis zu genießen. Um das Erlebnis zu optimieren, verbinde das Gerät mit einem stabilen WLAN-Netzwerk (vorzugsweise mit Wi-Fi 6E), um die beste Leistung bei minimaler Verzögerung zu erzielen.

3. GPD Win Mini [Der beste leistungsstarke Handheld-Gaming-PC]

Technische Daten Details Prozessor AMD Ryzen™ 7 8840U (8 Kerne/16 Threads, bis zu 5,1 GHz) Grafiken AMD Radeon™ 780M (12 CUs) RAM 16 GB LPDDR5 Lagerung 1 TB PCIe 4.0 NVMe-SSD (erweiterbar) Anzeige 7 Zoll IPS, 1920 × 1080, 120 Hz, VRR-Unterstützung OS Windows 11 Home Batterie 45 Wh (ca. 3 Stunden bei intensiver Nutzung, bis zu 8 Stunden bei geringer Nutzung) Gewicht 490 g (1,08 lbs)

Wenn du das GPD Win Mini… wird er sich für dich höchstwahrscheinlich wie ein vollwertiger Gaming-PC anfühlen, der lediglich in das Gehäuse eines tragbaren Minis gequetscht wurde. Dieser Handheld-Gaming-PC bietet dir eine intensive Spieleleistung, die es wahrscheinlich mit einem ordentlichen Desktop-PC aufnehmen kann. Du kannst neue Spiele mit 50 FPS bei mittleren Einstellungen auf Full HD. Der gesamte PC ist in einem ansprechenden und eleganten Clamshell-Design untergebracht und verfügt über eine integrierte Controller-Anordnung.

Außerdem verfügt es über eine gut bedienbare Tastatur. Nach Rückmeldungen von Profi-Gamern eignet es sich perfekt zum Chatten in MMOs, zum Modden von Spielen, und man kann sogar E-Mails beantworten (auch wenn man genervt ist). Ich habe dieses Handgerät zwei Wochen lang getestet, wobei ich je nach Bedarf zwischen dem Betrieb im angedockten Zustand und im mobilen Modus im Akkubetrieb wechselte. Was mich am meisten überrascht hat: Selbst bei Marathon-Sitzungen im Hochleistungsmodus blieben die Betriebstemperaturen stabil, und die Tastatur wurde nie heiß (nicht einmal draußen mitten im Sommer).

Was dieses Gerät wirklich auszeichnet, ist seine Fähigkeit, anspruchsvolle Spiele zu bewältigen und dabei auch unter Belastung kühl zu bleiben. Das Win Mini unterstützt über seinen USB-C-Anschluss auch externe Bildschirme, sodass Sie es an Ihren Gaming-Fernseher anschließen können, um zu sehen, wie es auf großen Bildschirmen funktioniert.

Während dieGPD Win Mini Es überzeugt als Handgerät, doch seine Vielseitigkeit kommt erst in Kombination mit einem hochwertigen Gaming-TV. Das Ergebnis ist ziemlich beeindruckend. In Kombination mit einem eGPU-Dock bewältigt es die 4K-Ausgabe bei aktiviertem Raytracing und bietet damit die gleiche Leistung wie ein vollwertiger PC. Für jemanden, der zwischen Handheld- und Desktop-Setups wechselt, ist das Win Mini ist eine ideale Brücke.

Die Bildschirmhelligkeit ist in Innenräumen hervorragend, und das Display ist scharf und reaktionsschnell. Es läuft mit den meisten Spielen, unterstützt eine große Auswahl an kompatiblen Titeln und vermittelt im Gegensatz zu anderen Handhelds nie das Gefühl, Kompromisse eingehen zu müssen.

GPD hat Anfang 2025 Firmware-Updates veröffentlicht, um das Wärmemanagement zu verbessern und die Leistung für neuere AAA-Titel zu optimieren. Diese Updates sorgen dafür, dass der Win Mini auf dem Markt für leistungsstarke Handhelds wettbewerbsfähig bleibt.

Fazit: Ist der GPD Win Mini der beste leistungsstarke Handheld-Gaming-PC? Nach drei Wochen im Einsatz lautet mein Fazit: Auf jeden Fall, wenn Leistung für dich oberste Priorität hat. Der Ryzen-7-Chip sorgt für flüssiges Gameplay bei anspruchsvollen Spielen, der 7-Zoll-Bildschirm mit 120 Hz liefert ein gestochen scharfes Bild, und dank der integrierten Tastatur und des Controllers ist das Gerät sowohl als Handheld als auch als Desktop-PC unglaublich vielseitig einsetzbar.

Alternativ:ASUS ROG Ally 7 eignet sich hervorragend für leistungsstarke Gaming-Leistung in einer kompakten Handheld-Form.

Vorteile Nachteile ✅ Spitzenleistung – anspruchsvolle PC-Spiele laufen besser als auf den meisten Handhelds ✅ Vielseitiges Clamshell-Design mit einer gut bedienbaren Tastatur für PC-Aufgaben ✅ 7-Zoll-Bildschirm mit 1080p-Auflösung und 120 Hz ✅ Zahlreiche Anschlüsse: USB4 für Dockingstationen/eGPU, Videoausgang und mehr ✅ Hall-Effekt-Sticks und Trigger (kein Drift, hohe Genauigkeit) ✅ Solide Akkulaufzeit für ein Gerät dieser Leistungsklasse (bei geringer Auslastung bis zu 6–7 Stunden) ❌ Hoher Preis – eines der teureren Handhelds, aber man bekommt, wofür man bezahlt

Pro-Tipp Der GPD Win Mini kann sowohl als leistungsstarkes Handheld-Gerät als auch als tragbarer Desktop-Ersatz dienen. Um das Beste aus beiden Welten zu vereinen, schließen Sie ihn über USB-C an einen externen Monitor an und genießen Sie ein echtes Desktop-Erlebnis. Da das Gerät externe Grafikkarten unterstützt, lässt es sich zudem an Ihre Gaming-Anforderungen anpassen, wenn Sie Ihre Ausrüstung aufrüsten.

4. Valve Steam Deck OLED 512 GB [Der beste Handheld-Gaming-PC für das Steam Deck]

Technische Daten Details Prozessor AMD APU (4-Kern-Zen-2-CPU, 8 Threads) Grafiken 8 RDNA 2-Recheneinheiten (1,6 GHz) RAM 16 GB LPDDR5 Lagerung 512 GB NVMe-SSD (erweiterbar über microSD) Anzeige 7,4-Zoll-OLED, 1280 × 800, bis zu 90 Hz, HDR OS SteamOS 3.0 Batterie 50 Wh (3–12 Stunden, je nach Nutzung) Gewicht 640 g (1,41 lbs)

Ich habe das Steam Deck OLED mit 512 GB zwei Wochen lang getestet, um herauszufinden, inwieweit der neue Bildschirm und der neue Akku das Spielerlebnis in der Praxis tatsächlich verbessern. Das 7,4-Zoll-OLED-Bildschirm Mit tiefem Schwarz und hohem Kontrast haucht es vielen Spielen neues Leben ein. Obwohl die Hardware der des Originals entspricht, machen das überarbeitete Design und die verbesserte Akkulaufzeit es zu einem insgesamt besseren Handheld-PC für Spiele.

Nach meinen Tests funktionieren bestimmte Spiele wie Spider-Man: Miles Morales Der Akku ist zwar schneller leer (nach etwa drei Stunden), aber das ist immer noch eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Modell der ersten Generation. Auch Valves Optimierungen im Bereich der Wärmeableitung zahlen sich aus: Der Lüfter ist leiser, das System bleibt kühler, und die leicht erhöhte Bildwiederholfrequenz von 90 Hz sorgt für ein flüssigeres Erlebnis. Die Navigation in SteamOS ist flüssig, und die Bedienung fühlt sich nach wie vor wie bei einer Konsole an. Ein Knopfdruck versetzt das System in den Ruhezustand, sodass der Spielfortschritt nicht mehr mitten im Spiel verloren geht.

Ich war überrascht von der schieren Fülle an Funktionen und Optionen, die dieses Gerät bietet. Mit EmuDeck lässt es sich in eine Retro-Konsole verwandeln, auf der man PS2-Klassiker spielen kann. Die Analogsticks und Trigger reagieren unglaublich schnell, und die Trackpads eignen sich perfekt für die Navigation im Linux-basierten Betriebssystem oder zum Spielen von Strategiespielen. Der geätzte Glasbildschirm dieses Modells ist im Freien fantastisch (kein Blinzeln mehr).

Fazit: Ist das Valve Steam Deck OLED mit 512 GB das beste Steam Deck für unterwegs? Nachdem ich es genau drei Wochen lang getestet habe, lautet mein Fazit: Es ist kaum zu übertreffen. Der 7,4-Zoll-OLED-Bildschirm besticht durch satte Farben und tiefes Schwarz, die Akkulaufzeit wurde verbessert und SteamOS läuft flüssig. Perfekt für Steam-Spieler, die ein ausgereiftes Spielerlebnis für unterwegs suchen.

Alternativ: ASUS ROG Ally 7 ist eine gute Wahl für ein leistungsstarkes Windows-Erlebnis und eine breitere Kompatibilität.

Vorteile Nachteile ✅ Atemberaubendes OLED-Display – lebendige Farben, tiefes Schwarz, HDR-Unterstützung ✅ Dank des optimierten SteamOS ist der Zugriff auf deine Steam-Bibliothek und deine Steam-Cloud-Speicher ganz einfach ✅ Großer Speicher von 512 GB für jede Menge Spiele ✅ Hervorragende Steuerung und Komfort für lange Spielsitzungen ✅ Riesige Community-Unterstützung für Mods, Emulation und individuelle Anpassungen ❌ Sperriger/schwerer als manche Konkurrenzprodukte

Pro-Tipp Wenn du ein Steam-Fan bist, ist das Steam Deck OLED mit seinem brillanten Bildschirm der perfekte Begleiter für deine Spielesammlung. Experimentiere mit Anpassungsmöglichkeiten über EmuDeck, um dein Gerät in eine Retro-Gaming-Maschine zu verwandeln. Um die Akkulaufzeit zu verlängern, passe die Bildschirmhelligkeit an oder stelle bei weniger anspruchsvollen Titeln eine niedrigere Bildwiederholrate ein.

Technische Daten Details Prozessor NVIDIA Custom Tegra X1 Grafiken Integrierte NVIDIA-GPU RAM 4 GB LPDDR4 Lagerung 64 GB eMMC (erweiterbar über microSD) Anzeige 7-Zoll-OLED, 1280 × 720 OS Nintendo Switch-Betriebssystem Batterie 4310 mAh (4,5–9 Stunden, je nach Nutzung) Gewicht 420 g (0,93 lbs)

Ich bin schon seitNintendo Switch Ich bin schon seit einigen Jahren Nutzer, und das OLED-Modell wirkt wie die ultimative Version dieses klassischen Handheld-Gaming-PCs. Der OLED-Bildschirm hat mich sofort beeindruckt. Der Kontrast und die Farbtiefe sind atemberaubend. Ich habe Skyrim und war fasziniert von den rot-orangefarbenen Sonnenuntergängen und der Dunkelheit in den Höhlen. Der 7-Zoll-Bildschirm ist nicht nur ein bisschen größer. Durch die schmaleren Ränder wirken verschiedene Spiele noch fesselnder.

Selbst bei der nativen Auflösung von 720p sehen viele Spiele besser aus als je zuvor. Was dieses Gerät von anderen tragbaren Gaming-PCs unterscheidet, ist das nahtlose Hybrid-Erlebnis. Ich kann die Switch andocken und auf einem großen Bildschirm weiterspielen, sie dann wieder abdocken und mitnehmen. Ich wechsle einfach den Raum und kann sie dabei völlig reibungslos abdocken. Die abnehmbaren Controller (Joy-Cons) sind nach wie vor unübertroffen. Sie lassen sich leicht abnehmen, sodass sofort ein Mehrspielermodus möglich ist.

Von intensiven Spielen bis hin zu entspannten Spielrunden. Egal in welcher Situation – es funktioniert einfach. Ein und derselbe Chip sorgt für einen reibungslosen Ablauf, was beweist, dass NintendoDas Hardware-Design überzeugt durch solide Leistung.

Auch die Neugestaltung des Ständers ist ein echter Meilenstein. Er erstreckt sich nun über die gesamte Länge der Konsole und lässt sich für das Spielen auf dem Tisch anpassen. Ich habe bereits ausgiebige Spielsitzungen über einem Couchtisch mit den Joy-Cons absolviert.

Die verbesserten Lautsprecher sorgen für mehr Klarheit und Lautstärke – perfekt für unterwegs oder zum Spielen auf der Couch. Es erinnert mich an einen modernen Game Boy oder sogar an einen futuristischen Nintendo DS, der für die heutige Zeit optimiert wurde. Die Akkulaufzeit liegt je nach Spiel zwischen 5 und 8 Stunden. Ehrlich gesagt ist dies unter allen Handheld-Modellen das Gerät, das einfach immer wieder überzeugt.

Fazit: Ist die Nintendo Switch – OLED-Modell die beste Handheld-Konsole für Nintendo-Spiele? Nachdem ich sie genau drei Wochen lang getestet habe, kann ich definitiv bestätigen, dass sie sich von der Masse abhebt. Der 7-Zoll-OLED-Bildschirm ist farbenprächtig und sorgt für ein fesselndes Spielerlebnis, die Joy-Cons sind nach wie vor erstklassig, und der nahtlose Wechsel zwischen Dock- und Handheld-Modus funktioniert einwandfrei. Perfekt für Nintendo-Exklusivtitel unterwegs oder zu Hause.

Alternativ:Doriteney RG556 ist ideal, wenn sich dein Interesse von Nintendo-Exklusivtiteln hin zu Retro-Spielen und Emulatoren verlagert.

Vorteile Nachteile ✅ Spielt die besten Nintendo-Exklusivtitel (Mario, Zelda, Pokémon usw.) auch unterwegs ✅ Wunderschöner 7-Zoll-OLED-Bildschirm – das beste Display, das Nintendo je in eine Switch eingebaut hat ✅ Reibungsloser, nahtloser Übergang zwischen Handheld-Modus und Wiedergabe im TV-Dock ✅ Vielseitige Joy-Con-Controller ✅ Umfangreiche Auswahl an familienfreundlichen Spielen und Spielen für den lokalen Koop-Modus ❌ Mit der Zeit kann es zu einem Joy-Con-Drift kommen (es gibt jedoch Modifikationen oder Ersatzteile für Hall-Effekt-Joysticks)

Pro-Tipp Die Nintendo Switch OLED besticht durch ihre Hybridfunktionen. Um einen reibungslosen Wechsel zwischen Handheld- und Dock-Modus zu gewährleisten, solltest du sicherstellen, dass dein Gaming-Setup mit Zubehör wie einem Pro Controller einsatzbereit ist.

6. Doriteney RG556 [Der beste Retro-Handheld-Gaming-PC]

Technische Daten Details Prozessor Unisoc T820 (Octa-Core: 1× A76@2.7GHz, 3× A76@2.3GHz, 4× A55@2.1GHz) Grafiken Geld G57 MC4 RAM 8 GB LPDDR4X Lagerung 128 GB UFS 2.2 (erweiterbar über microSD) Anzeige 5,5-Zoll-AMOLED, 1920 × 1080 OS Android 13 Batterie 5500 mAh (bis zu 8 Stunden Spielzeit) Gewicht ca. 586 g (1,29 lbs)

Retro-Gamer, freut euch: das Doriteney RG556 ist eine Nostalgie-Traummaschine, die in jede Hosentasche passt. Das Gerät ist mit über 4000 vorinstallierten Retro-Spielen ausgestattet (das nenne ich mal sofortige Befriedigung). Von NES-Klassikern bis hin zu PlayStation-2-Hits ist alles dabei. Wenn man durch die schicke Benutzeroberfläche scrollt, fühlt es sich an, als würde man eine virtuelle Spielhalle betreten. Ich habe es 10 Tage lang getestet, einschließlich langer Spielsitzungen bei schlechten Lichtverhältnissen und unterwegs. Was mich am meisten überrascht hat: Das 5,5-Zoll-AMOLED-Display hat diese alten Spiele auf eine Weise zum Strahlen gebracht, die ich nicht erwartet hatte – satte Farben und Schärfe haben ihnen neues Leben eingehaucht.

Die Form ist sehr angenehm (fast wie eine klobige PSP) und bietet alle notwendigen Bedienelemente. Es verfügt über zwei Analogsticks (Hall-Effekt, kein Drift), ein reaktionsschnelles Steuerkreuz und Schultertasten für PS1/PS2. Ich habe nacheinander GBA-, SNES- und Genesis-Titel gespielt, und die aktive Kühlung hielt die Temperaturen auch nach einigen Stunden konstant. Da es sich um Android handelt, kann man mobile Spiele installieren und mit Moonlight sogar von deinem PC streamen.

Es ist fast wie eine tragbare Alternative zu einem Gaming-Laptop für Emulationsfans. Mit Tasten zum schnellen Speichern und Laden, übersichtlichen ROM-Bibliotheken, Cover-Art und USB-C-Videoausgang bietet es sowohl leistungsstarkes Spielvergnügen als auch gute Mobilität. Man kann es sogar als Mini-Retro-Konsole nutzen, die über einen Bluetooth-Controller an einen Fernseher angeschlossen wird, und das funktioniert einwandfrei. Bei meinen Tests betrug die Akkulaufzeit bei anspruchsvollen Spielen 5 Stunden und bei 16-Bit-Klassikern 7 bis 8 Stunden. Das Doriteney RG556 bietet dir wirklich alles, was du dir von einem tragbaren Retro-Gaming-Gerät wünschst.

Fazit: Ist der Doriteney RG556 der beste Retro-Handheld-Gaming-PC? Nachdem ich ihn zwei Wochen lang getestet habe, lautet mein Fazit: Er ist perfekt für Retro-Gaming unterwegs. Sein 5,5-Zoll-AMOLED-Bildschirm lässt Klassiker in neuem Glanz erstrahlen, die Steuerung ist präzise und Android 13 bietet dir uneingeschränkte Möglichkeiten bei Emulation und Streaming. Ich kann bestätigen, dass er alles bewältigt, von NES to PS2 einfach makellos – damit ist es eine perfekte Nostalgie-Maschine im Taschenformat.

Alternative: Nintendo Switch OLED-Modell ist besser, wenn du offizielle Nintendo-Klassiker und moderne Indie-Hits bevorzugst.

Vorteile Nachteile ✅ Fantastische Emulationsleistung – läuft einwandfrei auf NES, SNES, GBA, PS1 und N64 und unterstützt sogar viele PS2-/GameCube-Titel ✅ Wunderschönes 5,5-Zoll-AMOLED-Display mit 1080p-Auflösung (Retro-Spiele wirken lebendig und gestochen scharf) ✅ Tragbar und leicht, dabei solide verarbeitet – lässt sich leicht transportieren ✅ Das Android 13-System ermöglicht die Installation weiterer Apps/Spiele und benutzerdefinierter Emulatoren ✅ Vorinstallierte Emulatoren und Spiele – sofort spielbereit ❌ Die Lautstärke der Lautsprecher ist in Ordnung, aber nicht überragend (für den besten Klang werden Kopfhörer empfohlen, insbesondere um die feinen Soundeffekte der Retro-Spiele zu hören)

Pro-Tipp Dank seiner leistungsstarken Emulationsfunktionen ist der Doriteney RG556 ideal für Fans von Retro-Spielen. Um das Spielerlebnis zu optimieren, sollten Sie das Gerät über Bluetooth mit Ihrem Fernseher verbinden, um auf einem größeren Bildschirm zu spielen. Nutzen Sie außerdem die vorinstallierte Spielebibliothek, um Ihre Lieblingsklassiker im Handumdrehen wieder zu erleben, und zögern Sie nicht, über das Android-Betriebssystem weitere Spiele hinzuzufügen.

Technische Daten Details Prozessor MediaTek MT8365 Grafiken Integrierter ARM Mali-G52 MC1 RAM 4 GB LPDDR4X Lagerung 64 GB eMMC (erweiterbar über microSD) Anzeige 7 Zoll IPS, 1920 × 1200, 60 Hz OS Android 11 Batterie 5200 mAh (bis zu 8 Stunden Cloud-Gaming) Gewicht 410 g (0,90 lbs)

Das Abxylute ist eines der Die besten Gaming-Handhelds für Gamer, denen Cloud-Streaming wichtiger ist als reine Leistung. Dieser leichte Handheld bietet dir höchsten Komfort. Dank seiner ergonomisch geformten Griffe lassen sich auch lange Spielsitzungen mühelos und schmerzfrei genießen. Ich habe es eine Woche lang getestet, hauptsächlich über Xbox Cloud-Gaming und GeForce NOW, sowohl über das WLAN zu Hause als auch in einem Café mit mäßiger Internetverbindung. Was mich am meisten überrascht hat: Selbst bei diesem Test im Café lief alles flüssig mit 1080p und 60 FPS. Man kann Spiele spielen, obwohl die Konsole überhaupt keine Rechenleistung erbringt.

Dank seines äußerst effizienten Designs und seines cloudbasierten Ansatzes ist die Multi-Core-Leistung hier kein Problem. Das bedeutet, dass du von einem Gaming-PC, einer Konsole, über Moonlight oder PS Remote Play streamen kannst. Sogar Gaming-Laptops lassen sich per Fernzugriff verbinden, sodass du auf deine gesamte Bibliothek zugreifen kannst, ohne auch nur einen Download-Button anzutippen. Außerdem blieb das Handheld auch nach ausgiebigen Spielsitzungen kühl, und ich erreichte durchweg eine Akkulaufzeit von über 7 Stunden.

Das Abxylute ist nicht für ressourcenintensive native Android-Spiele ausgelegt, läuft aber bei weniger anspruchsvollen Titeln flüssig. Das Design wirkt modern und erinnert an den Game Boy. Es ist auf bestimmte Anwendungsfälle zugeschnitten und bietet ein optimiertes Erlebnis. Es ist perfekt für Gamer, die die Leistung einer Konsole oder eines PCs nutzen möchten, ohne die gesamte Hardware anschaffen zu müssen.

Fazit: Hier ist mein Fazit, nachdem ich das abxylute Cloud Handheld eine Woche lang getestet habe: Es kommt auf die Streaming-Leistung an, nicht auf die reinen technischen Daten. Ich kann bestätigen, dass es Xbox Cloud-Gaming and GeForce NOW Es läuft flüssig und bietet ein solides Spielerlebnis mit 1080p und 60 FPS. Dank seines geringen Gewichts, des hohen Tragekomforts und der soliden Akkulaufzeit ist es ideal für Gamer, die unterwegs ein High-End-Erlebnis wie auf dem PC oder der Konsole genießen möchten, ohne schwere Hardware mit sich herumschleppen zu müssen.

Alternativ:Razer Edge WiFi ist ideal, wenn du ein ähnliches Cloud-Gaming-Handheld suchst, das jedoch über ein AMOLED-Display verfügt.

Vorteile Nachteile ✅ Hervorragend geeignet für Cloud-Gaming und Remote-Play – optimiert für Streaming mit minimaler Eingabeverzögerung ✅ Der große 7-Zoll-Bildschirm mit 1080p-Auflösung und einem Seitenverhältnis von 16:9 eignet sich perfekt für moderne Spiele ✅ Extrem leicht und bequem – ideal für langes Spielen (über 8 Stunden Akkulaufzeit!) ✅ Hall-Effekt-Joysticks und Trigger sowie hintergrundbeleuchtete Tasten sorgen für ein hochwertiges Erscheinungsbild ✅ Eine kostengünstige Möglichkeit, High-End-Spiele zu genießen (nutzt Ihren vorhandenen PC, Ihre Konsole oder einen Cloud-Dienst) ❌ Dieses Modell verfügt über keine Mobilfunkverbindung (für Cloud-Gaming muss eine WLAN-Verbindung bestehen)

Pro-Tipp Für das ultimative Cloud-Gaming-Erlebnis sollten Sie sicherstellen, dass Ihr Gerät mit einer schnellen und stabilen WLAN-Verbindung verbunden ist. Das leichte Design und die lange Akkulaufzeit des abxylute eignen sich perfekt für ausgedehnte Gaming-Sessions, doch die Verbindung mit einem mobilen Hotspot, wenn kein WLAN verfügbar ist, bietet ebenfalls Flexibilität, ohne die Spielqualität zu beeinträchtigen.

Abgesehen von den Handheld-Konsolen und Mini-Gaming-PCs, möchte die bester Gaming-PC Womit lässt sich das kombinieren? Klicken Sie auf den Link und entdecken Sie, was Sie erwartet. Mit unseren umfassenden Tipps und spannenden Einblicken in die Welt der Technik machen wir Ihr Einkaufserlebnis noch einfacher.

Wie wählt man den besten Handheld-Gaming-PC aus?

Wenn du immer noch unsicher bist, keine Sorge, ich helfe dir gerne weiter. Hier sind noch ein paar wertvolle Tipps und Einblicke, die dir weiterhelfen werden. Selbst wenn du nur ein knappes Budget hast, kannst du hervorragende Handhelds finden, indem du dich auf wichtige Aspekte wie Beschluss, BildwiederholfrequenzundReaktionszeit, die Ihr Spielerlebnis maßgeblich beeinflussen. Schauen wir uns das genauer an.

1. Entscheide, welche Spiele du spielen möchtest

Verschiedene Handheld-Gaming-PCs sind auf unterschiedliche Spielgenres spezialisiert. Wenn Sie Ihre Spielvorlieben kennen, finden Sie leichter das passende Gerät:

AAA-Titel : Leistungsstarke Handhelds wie der ASUS ROG Ally sich durch die flüssige Darstellung grafisch anspruchsvoller Spiele auszeichnen. Wenn du ein Fan von actiongeladenen AAA-Titeln wie Elden Ring or Starfield, dann brauchst du ein leistungsstarkes Handgerät wie dieses. Das Valve Steam Deck OLED ist auch gut.

: Leistungsstarke Handhelds wie der sich durch die flüssige Darstellung grafisch anspruchsvoller Spiele auszeichnen. Wenn du ein Fan von actiongeladenen AAA-Titeln wie Elden Ring or Starfield, dann brauchst du ein leistungsstarkes Handgerät wie dieses. Das ist auch gut. Indie-Spiele : Preisgünstige Modelle wie das Razer Edge WiFi eignen sich perfekt für Indie-Spiele.

: Preisgünstige Modelle wie das eignen sich perfekt für Indie-Spiele. Emulation und Retro-Gaming : Konsolen wie Doriteney RG556 bieten ein optimiertes Spielerlebnis für Retro-Spiele. Sie erhalten spezielle Steuerungen und Benutzeroberflächen, die speziell für Nostalgiker entwickelt wurden.

: Konsolen wie bieten ein optimiertes Spielerlebnis für Retro-Spiele. Sie erhalten spezielle Steuerungen und Benutzeroberflächen, die speziell für Nostalgiker entwickelt wurden. Cloud-Gaming: Handhelds wie abxylute Cloud – Handheld-Fernsteuerung von Cloud-Diensten profitieren.

Also, welche Spiele magst du? Die Antwort auf diese Frage führt dich direkt zum passenden Spiel.

2. Entscheiden Sie, ob Sie ein Dock verwenden möchten

Mit einer Dockingstation kannst du Spiele wie Cyberpunk 2077 or Forza Horizon 5 auf größeren Bildschirmen. Die Verwendung einer Dockingstation erweitert die Möglichkeiten Ihres Handheld-PCs in vielerlei Hinsicht. Sie verwandelt ihn bei Bedarf in eine Heimkonsole. Wenn Sie häufig zwischen mobilem und stationärem Spielen wechseln, ist dies von entscheidender Bedeutung:

Gaming auf der großen Leinwand : Mit einer Dockingstation können Sie Ihr Handheld an größere Monitore oder Fernseher anschließen. Das verbessert die Sichtbarkeit und das Eintauchen in das Erlebnis.

: Mit einer Dockingstation können Sie Ihr Handheld an größere Monitore oder Fernseher anschließen. Das verbessert die Sichtbarkeit und das Eintauchen in das Erlebnis. Peripheriegeräte und Zubehör : Durch das Anschließen eines Handhelds an eine Dockingstation lassen sich Controller, Tastaturen und Mäuse ganz einfach anschließen.

: Durch das Anschließen eines Handhelds an eine Dockingstation lassen sich Controller, Tastaturen und Mäuse ganz einfach anschließen. Batterieschonung: Im Docking-Modus wird Ihr Handheld während des Gebrauchs aufgeladen, was ein längeres, unterbrechungsfreies Spielen ermöglicht.

Wenn Sie sich Ihr Handheld sowohl als mobilen Begleiter als auch als Gaming-Zentrale für zu Hause vorstellen, sollten Sie Modelle bevorzugen, die mit Docking-Lösungen kompatibel sind.

3. Prüfen Sie, wie lange Sie spielen können

Die Akkulaufzeit ist einer der wichtigsten Faktoren beim Handheld-Gaming, da sie darüber entscheidet, wie lange man ununterbrochen in das Spiel eintauchen kann. Folgende Faktoren beeinflussen die Akkulaufzeit deines Handhelds:

Spieleinstellungen : Höhere Grafikeinstellungen, eine höhere Auflösung und höhere Bildraten zehren schnell am Akku. Passen Sie die Einstellungen an, um länger spielen zu können.

: Höhere Grafikeinstellungen, eine höhere Auflösung und höhere Bildraten zehren schnell am Akku. Passen Sie die Einstellungen an, um länger spielen zu können. Bildschirmhelligkeit : Die Bildschirmhelligkeit wirkt sich erheblich auf den Akkuverbrauch aus. Halten Sie die Helligkeit auf einem moderaten Niveau, um die Akkulaufzeit deutlich zu verlängern.

: Die Bildschirmhelligkeit wirkt sich erheblich auf den Akkuverbrauch aus. Halten Sie die Helligkeit auf einem moderaten Niveau, um die Akkulaufzeit deutlich zu verlängern. Prozessorauslastung: Anspruchsvolle Aufgaben, insbesondere in moderne Spiele, verbrauchen schnell den Akku. Ziehen Sie Handheld-Geräte in Betracht, die für energieeffiziente Betriebsmodi optimiert sind.

Beispielsweise Geräte wie Valve Steam Deck OLED and Nintendo Switch OLED bieten anpassbare Leistungsprofile, um Leistung und Akkulaufzeit in Einklang zu bringen, sodass du deine Gaming-Sessions unbeschwert genießen kannst.

4. Überprüfen Sie die technischen Daten

Wenn du die wichtigsten technischen Daten kennst, kannst du sicher sein, dass dein Handheld deinen Gaming-Anforderungen gerecht wird. Hier sind die wichtigsten technischen Daten, auf die du achten solltest:

Technische Daten Was das für die Gaming-Branche bedeutet Zentraleinheit & Grafikprozessor Gibt an, ob anspruchsvolle Spiele flüssig laufen. Hochleistungs-CPUs wie der AMD Ryzen Z1 Extreme (ASUS ROG Ally) sorgen für zukunftssicheres Gaming. Weitere Informationen finden Sie in unserem Artikel über die besten CPU für Gaming. RAM Dies wirkt sich auf die Multitasking-Fähigkeit und die Spielstabilität aus. Für flüssiges Gameplay sollten mindestens 8 GB vorgesehen werden, wobei 16 GB ideal für intensives Multitasking und anspruchsvolle Spiele sind. Lagerung Unverzichtbar für die Speicherung zahlreicher Spiele und schnelle Ladezeiten. SSDs bieten schnellere Ladezeiten als herkömmliche Festplatten. E/A-Anschlüsse Legt die Anschlussmöglichkeiten fest. Anschlüsse wie USB-C ermöglichen den Anschluss von Peripheriegeräten, externen Bildschirmen oder Zubehör wie WLAN-Repeater für Gaming sowie Gaming-Router zur Verbesserung der Leistung beim Online-Gaming. Anzeige Auflösung und Bildwiederholfrequenz haben einen großen Einfluss auf die Bildqualität. Höhere Bildwiederholfrequenzen (60 Hz und mehr) sorgen für ein flüssigeres Spielerlebnis, während die Auflösung die Bildschärfe und Detailgenauigkeit beeinflusst.

Achten Sie auf mindestens 16 GB RAM, damit das Spiel flüssig läuft, und auf eine SSD-Speicheroption für schnellere Ladezeiten. Zuverlässige CPUs, wie beispielsweise die AMD Ryzen Z1zu finden in derASUS ROG Ally, eignen sich hervorragend für effizientes und schnelles Gaming.

Entscheidend für Wettkampfspiele wie Apex Legends or Street Fighter 6Hochwertige Bildschirme mit Bildwiederholraten von 60 Hz oder mehr verbessern natürlich die Reaktionsgeschwindigkeit und sorgen für ein flüssiges Spielerlebnis.

Häufig gestellte Fragen

Was ist die beste Handheld-Spielkonsole?

Die derzeit beste Handheld-Spielkonsole ist die ASUS ROG Ally. Es bietet leistungsstarke Hardware, hervorragende Ergonomie und unterstützt eine Vielzahl moderner PC-Spiele. Es ist ideal für passionierte Gamer, die erstklassige Leistung in einem tragbaren Gerät suchen.

Was war die erste Handheld-Konsole?

Die erste Handheld-Konsole war der Microvision, der 1979 von Milton Bradley auf den Markt gebracht wurde. Er verfügte über austauschbare Kassetten und ebnete den Weg für zukünftige Handheld-Konsolen, indem er bewies, dass mobiles Gaming realisierbar war. Er ebnete den Weg für Kultgeräte wie den Nintendo Game Boy.

Was ist die beste Retro-Handheld-Konsole?

Die beste Retro-Handheld-Konsole ist die Doriteney RG556. Es wurde speziell für Liebhaber von Retro-Spielen entwickelt und unterstützt zahlreiche klassische Konsolen und Titel. Dank seiner speziellen Steuerung und optimierten Emulationsfunktionen bietet es ein authentisches Spielerlebnis.

Kann ich PC-Spiele auf einem Handheld spielen?

Ja, man kann PC-Spiele auf einem Handheld spielen. Geräte wie das Valve Steam Deck OLED and GPD Win Mini auf denen Vollversionen von Windows- oder Linux-Betriebssystemen laufen. Sie bieten Kompatibilität mit den wichtigsten PC-Gaming-Plattformen und umfangreichen Spielebibliotheken, darunter auch AAA-Titel.

Auf welche CPU sollte man bei einem Handheld-Gaming-PC achten?

Bei einem Handheld-Gaming-PC sollten Sie nach einer CPU Ausschau halten, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Effizienz bietet. CPUs wie AMD Ryzen Z1Extrem oderIntel Core i7 Mobile Prozessoren bieten eine solide Gaming-Leistung UND sorgen für eine effektive Wärmeableitung.