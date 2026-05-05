Die 5 besten Gaming-PCs unter 500 Dollar im Jahr 2026 – Preiswerte Leistungsträger

Man braucht keinen superteuren Rechner, um auf dem PC zu zocken; tatsächlich sind die besten Gaming-PCsunter 500 USDwird für die meisten Spieler mehr als ausreichend sein.

Das Problem bei „erschwinglichen“ Gaming-PCs ist jedoch, dass man sehr leicht ein System erhält, das sich einfach nicht lohnt. Es könnte einen für Spiele nicht optimierten Prozessor oder eine zu schwache Grafikkarte haben, die für moderne Spiele nicht ausreicht.

Um diese unglückliche Situation zu vermeiden, habe ich die Auswahl auf die 5 besten preisgünstigen Gaming-PCs eingegrenzt, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind. Glauben Sie mir, nach umfangreichen Recherchen und dem Vergleich unzähliger Gaming-PC-Modelle bieten diese das beste Preis-Leistungs-Verhältnis.

Egal, ob du ein erfahrener Gamer bist, der nach einer günstigeren Ausstattung sucht, oder ein Neuling in der Welt der Gaming-PCs mit kleinem Budget – ich habe genau das Richtige für dich, um eine ordentliche Gaming-Leistung zu erzielen.

Die 5 besten Gaming-PCs unter 500 Dollar – Leistung und Power zum kleinen Preis

1. SAAV X1 [Der beste Gesamtwert]

Enebameter 10/10

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Technische Daten Details CPU Intel Core i5 mit 3,4 GHz GPU Nvidia GeForce GTX 750 (2 GB VRAM) RAM 16 GB DDR3 Speicher 512 GB NVMe-SSD OS Windows 10 Integrierte/diskrete Grafikkarte Diskret Gewicht 7,2 kg

The SAAV X1 ist meiner persönlichen Meinung nach der beste Gaming-PC insgesamt, da er eine hervorragende Mischung aus ansprechendem Design und Leistung zu einem erschwinglichen Preis bietet. Der SAAV X1 ist mit einem leistungsstarken Intel Core i5-Prozessor ausgestattet, der über eine 3,4 GHz Taktfrequenz dazu eine reichhaltige 16 GB RAM Kapazität.

Mit dieser Konfiguration fühlt sich alles, was man auf dem PC tut, reaktionsschnell und flüssig an. In Kombination mit der integrierten diskreten GPU ist die GeForce GTX 750… und du profitierst zudem von einer beeindruckenden Leistung im Spiel mit butterweichen Gaming-Sessions, bei denen nicht ständig Ladezeiten unterbrechen.

Das ergibt eine ziemlich leistungsstarke Kombination, und nach meiner Erfahrung lässt sich damit die meisten Spiele, einschließlich neuerer Titel, zuverlässig mit mittleren Einstellungen spielen. Du kannst detaillierte Auflösungen von 720p und 1080pund ein sanfter60 Bilder pro Sekunde bei den meisten Titeln, und wenn man bedenkt, dass der PC für Gamer mit kleinem Budget gedacht ist, ist das eines der besten Angebote auf dem Markt.

Ganz zu schweigen von seinem auf Gamer ausgerichteten Design mit auffälligen, anpassbaren RGB-Lüftern und Beleuchtung in einem eleganten Gehäuse mit Glasfront. Es ist robust verarbeitet, aber dennoch recht leicht und wiegt nur 6,8 kg,So lässt es sich bequem transportieren.

Wenn dieSAAV X1 Ein kleiner Nachteil ist, dass es mit älterer Hardware ausgestattet ist. Das bedeutet, dass es zu Problemen mit veralteter Software oder Treibern kommen kann, aber angesichts des Preises ist dies dennoch ein akzeptabler Kompromiss, der die Spielleistung kaum beeinträchtigt.

Vorteile Nachteile ✅ Leistungsstarker Core i5-Prozessor und 16 GB RAM für schnell ladende Spiele ✅ Großzügiger SSD-Speicher mit 512 GB für all deine Spiele ✅ Auffällige, individuell anpassbare RGB-Beleuchtung an den Lüftern und am Gehäuse ✅ Leistungsstarkes 550-W-Netzteil, ideal für Aufrüstungen ✅ Im Lieferumfang sind eine RGB-Tastatur und eine RGB-Maus enthalten – für sofortigen Spielspaß ❌ Verwendet ältere Komponenten, läuft aber dennoch zuverlässig

Fazit – Der SAAV X1 ist dank seiner beeindruckenden Hardware zu einem hervorragenden Preis der perfekte Einstieg für PC-Gaming-Neulinge, die ein zuverlässiges und leistungsstarkes System zum Spielen benötigen.

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2. Behalte das S7 [Ideal für Kreative]

Gesamtbewertung 9,5/10

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Technische Daten Details CPU AMD Ryzen 5 5600G GPU AMD Radeon Vega 7 RAM 16 GB DDR4 Speicher 1 TB NVMe-SSD OS Windows 11 Home Integrierte/diskrete Grafikkarte Integriert Gewicht 9,5 kg

Nach eingehender Marktanalyse ist die nächste Option die Behalte das S7ideal sowohl für Gamer als auch für Content-Ersteller. Zum einen verfügt es über eine beeindruckende AMD Ryzen 5 5600G Prozessor mit reichlich 16 GB DDR4-RAMKapazität.

The AMD Ryzen 5-Prozessor ist eine fantastische CPU, die über eine Sechs-Kern Konfiguration mit bis zu 3,9 GHz Taktfrequenz. Das macht ihn zu einem großartigen Gaming-PC, eignet sich aber auch ideal für Content-Ersteller, die Videos drehen und bearbeiten!

Die Leistung ist schnell und zuverlässig und lässt nicht nach, da sie auch mit anspruchsvollen Programmen wie Foto- und Videobearbeitungssoftware Schritt halten kann. Ein weiterer Grund dafür ist, dass Behalte das S7ist ideal für Gamer und Kreative, denn es bietet eine Fülle von 1 TB SSD-Speicher, sodass du reichlich Speicherplatz für Videos, Dateien und Spiele zur Verfügung hast.

Andererseits ist die Behalte das S7Die GPU ist eine integrierte GPU, die AMD Radeon Vega 7, Zwar bewältigt es Gelegenheitsspiele wie „Minecraft“, „Stardew Valley“ oder MOBA-Spiele bei hohen Einstellungen, doch bei grafisch anspruchsvolleren, neueren Spielen wird das Spielerlebnis nicht besonders gut sein.

Du kannst diese Spiele zwar weiterhin spielen, musst dich aber mit niedrigeren Auflösungen begnügen, wie zum Beispiel 720 Pixelbei niedrigen bis mittleren Grafikeinstellungen. Dennoch ist das Behalte das S7hat alles, was andere preisgünstige Gaming-PCs auszeichnet: stilvolle ARGB-Kühlung und Beleuchtung in einem weißen oder schwarzen Gehäuse.

Vorteile Nachteile ✅ Ideal für Content-Ersteller – leistungsstarke CPU mit einer Taktrate von 3,9 GHz ✅ Viel Speicherplatz für Spiele und Videos – 1 TB SSD ✅ Schneller 16-GB-DDR4-Arbeitsspeicher für müheloses Multitasking ✅ Mit dem neuesten Windows 11 Home ✅ Stilvolle RGB-Lüfter und Beleuchtung ❌ Keine Bluetooth-Unterstützung, lässt sich aber mit einem Adapter leicht beheben

Fazit – Der IPASON S7 ist der perfekte Begleiter sowohl für Gelegenheitsspieler als auch für kreative Content-Ersteller mit kleinem Budget und bietet dabei kompromisslose technische Daten.

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3. NOVATECH Phantom Pro [Ideal für Wettkampfspieler]

Enebameter 9/10

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Technische Daten Details CPU Intel Xeon E3-1230 v6 der 8. Generation GPU AMD Radeon RX 580 mit 8 GB VRAM RAM 16 GB DDR4 Speicher 512 GB NVMe-SSD OS Windows 11 Pro Integrierte/diskrete Grafikkarte Diskret Gewicht 20 Pfund

Als Nächstes kommt dasNOVATECH Phantom Pro, Ein leistungsstarker Gaming-PC, der speziell für ambitionierte Gamer mit begrenztem Budget entwickelt wurde. Dies ist seinem beeindruckenden Intel Xeon der 8. Generation Prozessor, der die Leistung sowohl bei Spielen als auch bei produktiven Aufgaben optimiert.

Füge das16 GB DDR4-RAM in Kombination mit dem AMD Radeon RX 580 mit einer atemberaubenden 8 GB VRAM Leistung – und schon hast du einen extrem reaktionsschnellen und zuverlässigen Gaming-PC, der sich perfekt für Gamer eignet, die kompetitive Shooter wie „Valorant“ oder „Fortnite“ spielen möchten.

Aber wenn du dir Sorgen machst, dass du mit deiner hochwertigen FPS-Maus ein paar Schüsse verpasst, brauchst du dir keine Sorgen zu machen.

Meiner Erfahrung nach läuft darauf Fortnite, PUBG, CS2 und sogar GTA V bei 80 Bilder pro Sekunde+, bei hohen Grafikeinstellungen bei einer 1080p-Auflösung, wodurch sich Spiele reaktionsschnell anfühlen, gestochen scharf aussehen und mit minimaler Verzögerung einwandfrei laufen.

The Phantom Pro ist zudem mit einem beträchtlichen 512 GB SSD um die Ladezeiten der Spiele zu verkürzen und genügend Speicherplatz für die neuesten Spiele zu haben, die man für Geld kaufen kann.

Abgesehen von den technischen Aspekten ist das Phantom Pro sieht auch gut aus; der elegante Gaming-PC-Tower ist mit leuchtenden RGB-Lüftern ausgestattet, die 20 Farbmodi zur Auswahl, und dazu passt Top-VPN sorgt für ein reibungsloseres und sichereres Online-Spielerlebnis.

Vorteile Nachteile ✅ Beeindruckende GPU; Gaming mit hohen Bildraten und hervorragender Grafik ✅ Mit dem neuesten Betriebssystem Windows 11 Pro ✅ Reaktionsschnelle CPU und RAM für ruckelfreies Gaming ✅ Nahtlose Konnektivität – integriertes Bluetooth und WLAN ✅ Zukunftssicher – einfach aufzurüsten ❌ Etwas begrenzte Speicherkapazität, entspricht jedoch dem Standard anderer Gaming-PCs

Fazit – Der NOVATECH Phantom Pro ist ein wahres Kraftpaket und wurde speziell für Gamer entwickelt, die einen robusten und zuverlässigen Gaming-PC für Wettkämpfe benötigen.

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4. STGAubron Radeon RX 560 [Der schnellste Performer]

Gesamtbewertung 8,5/10

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Technische Daten Details CPU Intel Core i5 Quad-Core-Prozessor mit 3,6 GHz GPU AMD Radeon 560 (4 GB GDDR5-Grafikspeicher) RAM 16 GB Speicher 512 GB SSD OS Windows 10 Home Integrierte/diskrete Grafikkarte Diskret Gewicht 8,9 kg

Wenn Sie Wert auf schnelle Leistung legen, dann ist das STGAubron Dieser Gaming-PC ist einen Blick wert. Der STGAubron Der PC ist mit einem Intel Core i5 Quad-Core-Prozessor ausgestattet, der eine konstante 3,6 GHz Taktfrequenz.

Dazu gehört ein zuverlässiger 16 GB RAMund ein512 GB SSD, sodass Spiele und Anwendungen auf dem PC reaktionsschnell und verzögerungsfrei laufen. Der Star der Show ist jedoch der AMD Radeon RX 560 Die GPU ist mit großzügigen 4 GB VRAM ausgestattet, wodurch Spiele butterweich laufen.

Sie werden keinerlei Verzerrungen oder Verzögerungen bemerken und können bis zu 60 FPS+ selbst bei anspruchsvolleren Spielen wie „Hogwarts Legacy“ und „Elden Ring“.

Außerdem ist dieSTGAubron verfügt über ein ausgeklügeltes CPU-Kühlsystem mit 3 RGB-fähig Lüfter sorgen für eine kühle Luftzirkulation im Gehäuse, was eine schnellere und reaktionsfreudigere Leistung bedeutet, ohne dass Ihr PC aufgrund von Überhitzung gedrosselt wird.

Und als Krönung enthält das gesamte Paket auch noch tolles Zubehör wie eine RGB-Maus, ein Mauspad und eine RGB-Tastatur, damit du sofort loslegen kannst!

Vorteile Nachteile ✅ Leistungsstarke GPU für ruckelfreies Gaming ✅ Schneller Prozessor und viel Arbeitsspeicher ✅ Ausgeklügeltes Kühlsystem für maximale Geschwindigkeit ✅ Im Lieferumfang enthalten: RGB-Tastatur, Maus und Mauspad ✅ Umfangreiche Anschlussauswahl – ideal für VR-Spiele ❌ Unterstützt nur Betriebssysteme bis Windows 10

Fazit – Der STGAubron Gaming-PC ist auf Geschwindigkeit ausgelegt und eignet sich ideal für eine Vielzahl von Spielern, insbesondere aber für diejenigen, die unterbrechungsfreies, verzögerungsfreies Gaming bei hohen Bildraten wünschen.

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Enebameter 8/10

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Technische Daten Details CPU AMD Ryzen 7 5825U GPU AMD Radeon 8-Kern 2000 MHz RAM 16 GB DDR4 Speicher 512 GB PCIe-SSD OS Windows 11 Pro Integrierte/diskrete Grafikkarte Integriert Gewicht 1,4 kg

Die letzte Option auf der Liste ist eine Mini-Gaming-PC, dasGMKtec Nucbox M5 Plus.

Dieser PC zeichnet sich durch ein äußerst kompaktes Design aus, ohne dabei Abstriche bei der Leistung zu machen. Der gesamte PC ist in einem winzigen Gehäuse untergebracht und wiegt nur 1,4 kg, ideal für Nutzer, die die Leistung eines Gaming-Desktop-PCs überall benötigen.

Aber lassen Sie sich nicht von seiner Größe täuschen, das GMKtech Nucbox M5 Plus ist ein beeindruckendes Gerät, ausgestattet mit dem AMD Ryzen 7 5825U Prozessor mit einer atemberaubenden 4,5 GHz Taktfrequenz.

Ganz zu schweigen davon, dass der PC außerdem über eine 16 GB RAM Kapazität und ein reichhaltiges512 GB SSD um all deine Spiele und Dateien zu speichern. Als Grafikchip bekommst du eine zuverlässige AMD Radeon-Karte, allerdings handelt es sich dabei um eine integrierte Grafikkarte, was bedeutet, dass sie nicht so leistungsstark ist wie andere preisgünstige Gaming-PCs.

Doch angesichts der kompakten Bauweise und der Leistung in der Praxis hat er für Gamer immer noch jede Menge zu bieten. Selbst mit der integrierten GPU in diesem Mini-Gaming-PC-Format lassen sich zahlreiche Indie-Titel und weniger anspruchsvolle Spiele mit hohen Einstellungen bei Full HD Auflösung ohne merkliche Einbußen bei der Bildrate.

Vorteile Nachteile ✅ Beeindruckende Leistung im Taschenformat – kompakter Mini-PC für Gaming ✅ AMD-Prozessor der Spitzenklasse mit einer Taktrate von 4,5 GHz ✅ Reichlich RAM und Speicherplatz für die Größe ✅ Nahtlose Konnektivität – Unterstützung für Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.2 ✅ Wird mit vorinstalliertem Windows 11 Pro geliefert ❌ Verfügt zwar nicht über eine eigene Grafikkarte, doch die beeindruckende CPU gleicht dies aus

Fazit – Wenn Sie nur wenig Platz für einen Gaming-Desktop haben, ist der GMKtec Nucbox M5 Plus Mini-PC eine hervorragende Wahl für Gelegenheitsspiele mit fantastischer Bildqualität.

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Was Sie vor dem Kauf beachten sollten Ein Gaming-PC für unter 500 Dollar?

Allerdings gibt es leider einige deutliche Einschränkungen bei einem Gaming-PC unter 500 Dollar, und es gibt ein paar Dinge, die du wissen solltest. Schau dir unsere Übersicht unten an, um mehr zu erfahren.

1. Leistung

GPU

Realistisch gesehen kannst du mit einem Gaming-PC unter 500 Dollar keine Spiele mit den höchsten Einstellungen spielen, aber deine Lieblingsspiele laufen dennoch mit spielbaren Bildraten von mindestens 30 FPS und bis zu 60 FPS, wenn du mittlere oder niedrige Einstellungen wählst.

Auch wenn die neuesten Spiele auf preisgünstigen Gaming-PCs vielleicht nicht das ideale Spielerlebnis bieten, laufen die meisten eSport-Titel wie taktische Ego-Shooter und MOBA-Spiele selbst auf preisgünstiger Hardware immer noch hervorragend, wobei einige sogar hohe Grafikeinstellungen zulassen.

Preisgünstige Gaming-PCs mit einer separaten Grafikkarte eignen sich besser zum Spielen als solche mit einer integrierten Grafikkarte. Auf diese Weise nutzt Ihre PC-Hardware separate Komponenten, was die Laufruhe und Leistung verbessert.

CPU

Die gute Nachricht ist, dass eine CPU für Spiele nicht ganz so großen Einfluss auf die Leistung der Spiele hat wie eine GPU. Für andere Aufgaben (im Internet surfen, andere Software nutzen) ist eine Aufrüstung des Prozessors jedoch nach wie vor wichtig.

In der Regel handelt es sich bei CPUs um Modelle der neueren Generation, die höhere Taktraten aufweisen und eine bessere Leistung bieten. Achten Sie daher auf die maximale Taktrate (GHz), um eine bessere Leistung im Alltag zu erzielen.

RAM

Der Arbeitsspeicher (RAM) wirkt sich sowohl auf die alltägliche Leistung als auch auf das Gaming aus. Je mehr RAM vorhanden ist, desto schneller kann dein Gaming-PC Dinge im Hintergrund laden. Dies wirkt sich auch auf die Ladezeiten im Spiel aus und verringert Verzögerungen, daher ist mehr RAM immer besser. Wenn dein Budget begrenzt ist, solltest du dir überlegen, einen Handheld-Gaming-PC um eine bessere Leistung UND Portabilität zu erzielen.

Eine höhere RAM-Kapazität kann zudem die Bildraten im Spiel verbessern. Wenn du also mit niedrigen Bildraten zu kämpfen hast, kann eine Aufrüstung des Arbeitsspeichers Abhilfe schaffen.

Lagerung

Mehr Speicherplatz ist nicht nur für Spiele, sondern auch für deine übrigen Dateien von Vorteil. Entscheide dich daher nach Möglichkeit für eine höhere Speicherkapazität, damit du moderne Spiele herunterladen und installieren kannst, die unter Umständen mehr als 100 GB Speicherplatz benötigen.

Neben der Kapazität spielt auch die Art des Speichermediums eine wichtige Rolle. In der Regel gibt es Festplatten (HDDs) und SSDs, wobei der wesentliche Unterschied darin besteht, dass SSDs Daten schneller laden können, beispielsweise beim Laden von Spielen oder beim Hochfahren des Computers. Wenn möglich, sollten Sie sich immer für PCs entscheiden, die SSDs als Speichermedium verwenden.

2. Bildqualität und Immersion

Niedrigere Auflösungen

Die Bildschirmauflösung gibt an, wie viele Pixel auf dem Bildschirm angezeigt werden, was wiederum zu einer schärferen und detailreicheren Bildqualität führt.

Der Preis, den man für einen preisgünstigen Gaming-Desktop zahlt, geht fast immer zu Lasten der möglichen Auflösung bei den meisten Spielen. Dies gilt insbesondere für moderne AAA-Titel, bei denen man in diesem Fall höchstens mittlere bis niedrige Einstellungen für Auflösung und Grafik wählen kann.

In den meisten Fällen gehen wir davon aus, dass ein preisgünstiger Gaming-Desktop je nach Spiel mittlere Einstellungen und Auflösungen ermöglicht. Das bedeutet in der Regel eine Auflösung von 1080p, die immer noch sehr scharf und klar ist.

Eingeschränktes Raytracing und erweiterte Grafikfunktionen

Abgesehen von der Auflösung fehlen preisgünstigen Gaming-PCs auch Funktionen wie Raytracing. Raytracing ist eine hochmoderne Technologie, mit der Licht in Videospielen präziser dargestellt werden kann, sodass es sich so verhält, wie es in der realen Welt natürlich der Fall wäre. Diese Funktion ist in der Regel rechenintensiv und nur auf leistungsstarken Gaming-PCs verfügbar.

Auch preisgünstige Gaming-Desktops leiden unter dem Fehlen „fortschrittlicher Grafikfunktionen“. So sind beispielsweise Funktionen wie Echtzeit-Rendering und GPU-Beschleunigung bei einer Grafikkarte der Spitzenklasse verfügbar, fehlen jedoch häufig bei älteren „preisgünstigen“ GPUs.

3. Zukunftssicherheit und Erweiterbarkeit

Eingeschränkte Aufrüstbarkeit

Ein vorgefertigter preisgünstiger Gaming-Desktop kann die Aufrüstungsmöglichkeiten einschränken, da Sie an ein bestimmtes Motherboard, bestimmte Komponenten und ein bestimmtes Netzteil gebunden sind, was den Einbau neuer Komponenten erschweren kann.

Wenn Ihr preisgünstiger Gaming-PC über ein schwächeres Netzteil verfügt, unterstützt er möglicherweise keine leistungsstärkere Grafikkarte, falls Sie sich später für ein Upgrade entscheiden.

Um den Preis zu rechtfertigen, werden in preisgünstigen PCs meist ältere Komponenten verbaut, was bedeutet, dass sie schneller als neuere Hardware keinen Software- und Treiber-Support mehr erhalten, sodass Ihr System früher als erwartet veraltet ist. Um dies zu vermeiden, sollten Sie einen Umstieg auf Gaming-PCs unter 1000 Dollar.

Häufig gestellte Fragen