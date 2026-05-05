Die 20 besten Multiplayer-Survival-Spiele für 2026

Wenn du schon einmal in einige der besten Multiplayer-Survival-Spiele eingetaucht bist, weißt du, dass sie mehr sind als nur Herausforderungen. Es sind wilde Abenteuer, bei denen jede Entscheidung zählt. Ich habe Stunden damit verbracht, Ressourcen zu sammeln, Stützpunkte zu errichten und zu versuchen, nicht von Zombies oder anderen Spielern fertiggemacht zu werden.

Was diese Spiele so fesselnd macht, ist die Mischung aus Teamwork mit Freunden, ständiger Spannung und der Freiheit, riesige Welten zu erkunden. Ob du nun deinen perfekten Unterschlupf baust, dich durch feindliches Terrain kämpfst oder einfach nur eine weitere Nacht überlebst – diese 20 Spiele zeigen, dass das Überleben zwar hart ist, aber gemeinsam viel mehr Spaß macht.

Unsere Top-Auswahl der besten Multiplayer-Survival-Spiele

Kennst du das, wenn dich manche Spiele von Anfang an fesseln und nicht mehr loslassen? Genau diese Energie strahlen diese fünf Titel aus. Es sind Multiplayer-Spiele, die deine Zeit respektieren, deine Fähigkeiten herausfordern und für Abwechslung sorgen (vor allem, wenn du mit Freunden spielst). Ich habe schon viele Spiele getestet, aber diese heben sich dadurch ab, wie gut sie Basteln, Abenteuer und der Nervenkitzel des Überlebens:

Ark: Survival Evolved (2017) – Dinosaurier und Überleben sind schon eine unschlagbare Kombination, aber wenn man dann noch den Aufbau von Stützpunkten und riesige Online-Stämme hinzufügt, hat man Chaos pur – im besten Sinne. Ruhe (2018) – Wahrscheinlich das härteste Spiel auf der Liste. Man fängt bei Null an, kämpft um Ressourcen und hofft, dass die nächsten Spieler, denen man begegnet, das eigene Lager nicht überfallen. Es ist brutal, aber genau deshalb ist es auf dem PC eine Legende. Bergbau, Handwerk (2011) – In Sachen Kreativität nach wie vor unschlagbar. Von entspannten Koop-Sessions bis hin zu Modding-Herausforderungen, Bergbau, Handwerk ist der perfekte Ort zum gemeinsamen Bauen, Basteln und Entdecken.

Nicht schlecht für den Anfang, oder? Jedes dieser Spiele bietet ein ganz eigenes Flair (Dinosaurier, Zombies oder brutales PvP). Und glaub mir, die vollständige Liste hält noch viel mehr Welten bereit, die du unbedingt spielen musst. Scrolle weiter, denn die besten Multiplayer-Survival-Spiele hören hier noch lange nicht auf.

Die 20 besten Multiplayer-Survival-Spiele – Gemeinsam bauen, kämpfen und überleben

So, hier ist die vollständige Liste: zwanzig Welten, die Handwerk, Kämpfe und pures Chaos vereinen, wenn man mit Freunden einsteigt. Manche setzen auf Realismus, andere auf wilde Kreativität, aber alle sind unvergessliche Multiplayer-Abenteuer. Bist du bereit zu sehen, welche Titel es geschafft haben? Das sind die besten Multiplayer-Survival-Spiele. Wie viele davon hast du schon gespielt?

1. Ark: Survival Evolved [Das beste Multiplayer-Survival-Spiel zum Thema Dinosaurier]

Unsere Bewertung Enebameter 10/10

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Plattformen PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 2017 Urheber Studio Wildcard (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 50–500+ Stunden Metacritic-Bewertung 70

Einstieg inArk: Survival Evolved ist, als würde man mitten in einem die prähistorische Welt wo alles dich umbringen will (oder dich fressen will). Du startest fast nackt an einem Strand und bemühst dich, Holz, Steine und Beeren zu sammeln, während Raptor in der Nähe. Sobald du deinen ersten Dinosaurier zähmst oder mit Freunden deine erste befestigte Basis errichtest, macht das Spiel richtig Spaß.

Der Kern des Spiels ist einfach, macht aber süchtig: Ressourcen sammeln, Ausrüstung herstellen, bauenund stelle dich dann sowohl der Umgebung als auch anderen Spielern. Die Insel ist riesig und voller Biome, die von üppigen Dschungeln bis hin zu schneebedeckten Bergen reichen; jedes einzelne steckt voller Gefahren, sodass man sich fühlt, als wäre man in einer der Die besten Open-World-Spiele.

Pro-Tipp In einigen derDie besten Survival-SpielegleichArkTeamwork macht den Unterschied – schließe dich also frühzeitig einer Gruppe an, um Ressourcen zu teilen, schneller voranzukommen und gemeinsam Dinosaurierangriffe zu überstehen.

In einem Moment bist du noch auf Nahrungssuche, im nächsten rennst du vor einem T-Rex um dein Leben. Diese ständige Unvorhersehbarkeit Das ist es, was diesen Titel zu einem so unvergesslichen Multiplayer-Abenteuer macht.

Und ehrlich gesagt kommt es am besten zur Geltung, wenn man Teil einer Gruppe ist. Alleine zu spielen ist zwar möglich, aber der Aufwand ist enorm. Mit einer Koop-Gruppe kann man Aufgaben aufteilen, feindliche Stützpunkte überfallen oder einfach nur herumalbern und auf riesigen Dinosauriern reiten.

Ich habe gesehen, wie Leute online ganze Städte erschaffen haben, mit Verteidigungsanlagen, Zäunen und sogar gezähmten Armeen. Mods und noch „wahnsinnig“ hinzufügen Vielfalt– von futuristischer Technik bis hin zu neuen Karten – sorgen dafür, dass das Spiel auch Jahre nach der Veröffentlichung noch frisch bleibt.

Fazit: Wenn du auf der Suche nach einem Multiplayer-Survival-Spiel bist, das dich in eine unvorhersehbare Welt voller Dinosaurier, Crafting und brutaler Kämpfe entführt, dann ist dieses hier genau das Richtige für dich ist eine klare Empfehlung für einen tollen Abend. Es ist chaotisch, es ist wild, aber mit den richtigen Freunden wird es unvergesslich.

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2. Ruhe [Das beste Hardcore-PvP-Multiplayer-Survival-Spiel]

Unsere Bewertung Enebameter 10/10

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Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One Erscheinungsjahr 2018 (vollständige Veröffentlichung) Urheber Facepunch Studios (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit über 100 Stunden Metacritic-Bewertung 69

Ruhe versetzt dich in eine Welt, in der es nichts als ein Rockund einFackel. Keine Anleitungen, keine Hilfestellungen. Nur ein Kampf ums Überleben gegen Hunger, Kälte und vor allem gegen andere Spieler. Das ist der Zauber und der Wahnsinn von Ruhe: Die größte Gefahr geht nie von der Umgebung aus, sondern von dem Typen, der sich von hinten an dich heranschleicht.

Im Kern,Ruhehandelt vonRessourcensammlung und Basisaufbau, aber der Haken ist, dass nichts sicher ist. Jedes Gebäude, das du errichtest, kann (und wird wahrscheinlich auch) überfallen werden. Du wirst Stunden damit verbringen, Verteidigungsanlagen errichten, Fallen aufstellen und Mauern verstärken… nur um am nächsten Tag aufzuwachen und festzustellen, dass alles weg ist. Das ist hart, aber genau das macht Siege so umso schöner.

Pro-Tipp Wenn du gerade erst anfängst, solltest du nicht gleich versuchen, eine riesige Basis aufzubauen. Fang klein an, halte dich versteckt und verstecke deine Beute an mehreren Orten. In Ruhe, es ist Lieber unauffällig als auffällig (Große Stützpunkte sind im Grunde genommen Einladungen zu Raids).

Die Grafik ist rau und realistisch, mit Wälder, Wüstenundverschneite Berge die alle als dein Schlachtfeld dienen. Vielleicht verbringst du eine Stunde damit, in aller Ruhe Holz und Steine zu sammeln, und dann überfällt dich aus heiterem Himmel eine Gruppe von Spielern, um dir deine Beute abzunehmen. Genau diese Unvorhersehbarkeit macht Ruhe Ein echt wildes Multiplayer-Survival-Erlebnis. Und die Community? Das reinste Chaos. Auf manchen Servern tummeln sich freundliche Koop-Teams, die Dörfer gründen, während andere zu Kriegsgebieten werden, in denen Vertrauen nichts mehr zählt.

Fazit: Ruheist eines derDie besten Multiplayer-Spiele Wenn du Spannung, Verrat und den Nervenkitzel suchst, mit anderen um jedes noch so kleine Stück Ausrüstung zu kämpfen. Es ist gnadenlos, aber wenn du das nötige Durchhaltevermögen (und vielleicht ein starkes Team) hast, fühlt sich kein Spiel lebendiger an.

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3. Bergbau, Handwerk [Das beste kreative Multiplayer-Survival-Spiel]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,5/10

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Plattformen PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, Switch, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 2011 Urheber Mojang Studios (Entwickler), Xbox Game Studios (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit Endlose Stunden Metacritic-Bewertung 93

Bergbau, Handwerk ist einer dieser Titel, die keiner Vorstellung bedürfen. Es ist das sandbox ein Überlebensabenteuer, das eine ganze Generation von Spielern geprägt hat. Du startest in einer Blöcke Welt Mit nichts als deinen Händen – und von da an kommt es ganz darauf an, was du erschaffen kannst. Holz hacken, Steine abbauen, Werkzeuge herstellen – und schon baust du eine Burg oder gräbst dich in Höhlen voller Gefahren vor.

Was einen in seinen Bann zieht, ist das Freiheit. Du kannst es als entspanntes Aufbauspiel spielen, stundenlang Ressourcen sammeln und ein gemütliches Dorf einrichten, oder den Schwierigkeitsgrad hochdrehen und sehen, wie lange du gegen Creepers und Skelette durchhältst. Das Schöne daran ist, dass Bergbau, Handwerk passt sich deiner Stimmung an: Es kann entspannend, angespannt oder geradezu chaotisch sein.

Pro-Tipp In Überlebensspielen wie Bergbau, Handwerk… ist es entscheidend, die erste Nacht zu überstehen. Stelle schnell Werkzeuge her, baue eine Unterkunft und zünde sie an, um Monster fernzuhalten.

Und vergessen wir nicht die Mods. Sie drehen sichBergbau, Handwerk zu fast unendlich vielen anderen Spielen, von gewaltigen RPG-Abenteuern bis hin zu Science-Fiction-Landschaften, die sich wie eine echte Fortsetzung anfühlen. Hinzu kommt, dass es vollständig onlineganz einfachGenossenschaft… und schon hat man einen Titel, bei dem es einem im Grunde unmöglich ist, sich zu langweilen. Ich habe schon längst den Überblick verloren, wie oft ich mit einer Gruppe von Freunden auf einen Survival-Server gesprungen bin und am Ende viel zu lange aufgeblieben bin.



Fazit: Bergbau, Handwerk ist das ultimative Multiplayer-Überlebensabenteuer. Ob man nun epische Bauwerke errichtet, gegen Monster kämpft oder einfach nur mit Freunden in einer endlosen Welt abhängt – es ist nach wie vor einer der besten Orte zum Spielen.

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4. DayZ [Das beste realistische Multiplayer-Survival-Spiel]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,5/10

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Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2018 (vollständige Veröffentlichung) Urheber Bohemia Interactive (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 50–200+ Stunden Metacritic-Bewertung 61

DayZ ist nicht die Art von Überlebensspiel, in das man einfach so nebenbei einsteigt; es ist ein Erlebnis, das Geduld und Durchhaltevermögen. Du wachst in einem riesigen postapokalyptisch Welt, hungrig, krank und völlig unbewaffnet. Von da an liegt es an dir, nach Nahrung zu suchen, Tiere zu jagen, Wunden zu versorgen und zu vermeiden, dass man dich auf der Stelle erschießt.

Das Tempo istlangsam, aber bedächtig, und genau das ist der Reiz. Jeder Schritt fühlt sich wie ein Abenteuer an, denn der Tod ist endgültig und ein Neuanfang ist brutal. Die Umgebungen sind trostlos, aber detailreich: verlassene Dörfer, dichte Wälderundverfallene Städte die du vorsichtig erkunden wirst, während du nach Gefahren Ausschau hältst.

Pro-Tipp Vertraue keinen Fremden zu schnell. In DayZ… selbst ein freundliches „Hallo“ kann zu einer Kugel in den Hinterkopf werden. Spiel lieber im Koop-Modus mit Leuten, die du tatsächlich kennst, dann hältst du viel länger durch.

Ich will ehrlich sein: Den Großteil deiner Zeit verbringst du damit, schwierige Entscheidungen. Wirst du das Risiko eingehen, in die Stadt zu gehen, um Vorräte zu besorgen, obwohl du weißt, dass dort vielleicht jemand campiert? Oder bleibst du lieber im Wald und lebst von dem, was du dir selbst zusammenbasteln kannst? Diese ständige Spannung ist es, die DayZ sein einzigartiges Gefühl von Angst und Spannung.

Fazit: Wenn du ein realistisches Überlebenserlebnis suchst, das sich eher wie eine Simulation als wie ein gewöhnliches Spiel anfühlt, DayZ ist nach wie vor unübertroffen. Hier zu überleben ist nicht einfach, aber wenn du und dein Team es endlich durch die Nacht schafft, ist das ein unglaubliches Gefühl.

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5. Valheim [Das beste Wikinger-Multiplayer-Survival-Spiel]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,5/10

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Plattformen PC, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2021 (Early-Access-Version) Urheber Iron Gate Studio (Entwickler), Coffee Stain Publishing (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 50–200+ Stunden Metacritic-Bewertung 85

Valheim versetzt dich direkt in eine Das Leben der Wikinger nach dem Tod das sich zu gleichen Teilen wie ein Abenteuer und eine Überlebenssimulation anfühlt. Man beginnt mitten in einem geheimnisvollen Wald mit kaum mehr als Grundausstattung, und von dort aus musst du Bäume fällen, jagen, Ausrüstung herstellen und schließlich dein eigenes Langhaus bauen. Der Haken daran? Je tiefer du in die Karte vordringst, desto härtere Gegner und noch tödlichere Bosse erwarten dich.

Was Valheim Das Schöne daran ist, wie toll es sich anfühlt, mit Freunden zu spielen. Alleine zu spielen ist für eine Weile in Ordnung, aber das hier ist ein Genossenschaft Das Spielerlebnis steht im Mittelpunkt. Einen riesigen Troll zu besiegen oder in einem selbstgebauten Langschiff über stürmische Meere zu segeln, ist einfach ein ganz anderes Erlebnis, wenn man in einem Trupp unterwegs ist. Deshalb sticht Valheim unter den die besten PvE-Spiele.

Pro-Tipp Komme schneller voran, indem du die Bosse der Reihe nach besiegst; jeder von ihnen schaltet neue Handwerksrezepte und Ausrüstung frei, die für schwierigere Biome unverzichtbar sind.

Optisch hat es diesen einzigartigen Low-Poly-Lookdas fühlt sich irgendwie beides an einfach und episch gleichzeitig. Und da das Spiel komplett online ist, könnt ihr euch auf gemeinsame Server begeben, riesige prozedural generierte Welten erkunden und gemeinsam ganze Wikingerstädte errichten. Es ist leicht zu verstehen, warum dieses Spiel auf Reddit so durchgestartet ist: Die Leute waren begeistert von der Ausgewogenheit zwischen gemütlichem Basisaufbau und spannenden Bosskämpfen, bei denen es um alles geht.

Fazit: Nur wenige Survival-Spiele fangen den Geist des Abenteuers so ein wie Valheim. Mit seiner von den Wikingern inspirierten Kulisse, epischen Bosskämpfen und der Freiheit, gemeinsam mit Freunden riesige Welten zu erschließen und zu durchsegeln, ist es eine Überlebenssaga, die im Koop-Modus ein wahrhaft unvergessliches Erlebnis bietet.

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6. V Rising [Das beste Multiplayer-Survival-Spiel mit Vampiren]



Unsere Bewertung Enebameter 9/10

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Plattformen PC Erscheinungsjahr 2022 (Early-Access-Version) Urheber Stunlock Studios (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 50–150+ Stunden Metacritic-Bewertung 80

V Rising versetzt dich in die Rolle (oder die Fänge) eines gerade erst erwachten Vampirin einemDark Fantasy Welt. Anstatt als machtloser Überlebender zu beginnen, kannst du sofort auf Blutkräfte zurückgreifen, Menschen jagen und nach und nach dein eigenes Gothic-Imperium. Es ist eine erfrischende Neuinterpretation des Survival-Genres und macht von Anfang an einen professionellen Eindruck.

Im Spielablauf dreht sich alles um Ressourcen sammeln, eine Festung errichten und gegen rivalisierende Fürsten kämpfen in einer offenen Online-Umgebung. Der Kampf tendiert eher zu einem Action-RPG, mit Ausweichmanövern, Zaubersprüchen und Waffen-Kombos, die jeden Kampf dynamisch gestalten. Und das Spiel belohnt kluge Strategien: Du musst deine Basis bei Überfällen verteidigen, aber auch zuerst zuschlagen, wenn du die Kontrolle über dein Territorium behalten willst.

Pro-Tipp Beschränke dich nicht auf einen Spielstil. Probiere verschiedene Blutgruppen aus, die du deinen Gegnern entziehst; sie verleihen dir einzigartige Fähigkeiten, die deine Kampfweise und Überlebenschancen völlig verändern können.

Was außerdem dazu führt, dass V Rising Besonders hervorzuheben ist die Mischung aus Genossenschaft and PvP. Du kannst mit Freunden spielen, um einen Clan zu gründen, deine Burg auszubauen und gegen umherstreifende Bosse anzutreten, oder dich voll und ganz als Raubtier betätigen und Server dominieren. In den Community-Diskussionen auf Reddit wird oft betont, wie sich die Atmosphäre anfühlt Teufelist mit einem Survival-Sandbox-Spiel verschmolzen, was ehrlich gesagt genau ins Schwarze trifft.

Fazit: V Rising verwandelt das Überleben in eine stilvolle Vampir-Saga. Mit seiner Mischung aus Basisbau, brutalem PvP und der Freiheit, einen Clan im Koop-Modus zu leiten, ist es eine düstere Fantasy-Welt, die sich in dich verbeißt und dich nicht mehr loslässt.

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7. Projekt Zomboid [Das beste Zombie-Multiplayer-Survival-Spiel]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10

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Plattformen PC Erscheinungsjahr 2013 (Early-Access-Version) Urheber The Indie Stone (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit über 100 Stunden Metacritic-Bewertung k. A. (sehr positive Steam-Bewertungen)

Projekt Zomboid ist die Art von Überlebensspiel, die keine Zeit damit verschwendet, so zu tun, als würdest du lebend davonkommen. Es beginnt buchstäblich mit dem Satz: „So bist du gestorben.“ Von dort aus landet man in einem das postapokalyptische Kentuckyvollerzombies, und die Herausforderung besteht darin, herauszufinden, wie lange man überleben kann, bevor das Unvermeidliche eintritt.

Was einen so fesselt, ist, wie realistisch sich das Ganze anfühlt. Man ist kein Superheld, man ist einfach nur ein ein ganz normaler Mensch zu versuchen, am Leben zu bleiben. Das bedeutet, mit Hunger, Durst, Erschöpfung und sogar Depressionen fertigzuwerden. Eine vergessene Tür oder ein offenes Fenster können den Unterschied ausmachen zwischen einem einsamen Tod und einer weiteren Woche Überleben.

Und wenn man Genossenschaft… wird es sogar noch besser. Ich habe schon Sessions erlebt, in denen meine Gruppe die Aufgaben aufteilte: Eine Person versuchte, eine Farm aufzubauen, eine andere machte einen Vorratseinsatz, und jemand blieb zurück, um unseren Unterschlupf zu verteidigen. Es fühlt sich chaotisch an, aber auf die beste Art und Weise – besonders wenn man auf Online-Servern spielt, wo die Community Überlebensgeschichten teilt, die gleichermaßen urkomisch wie tragisch sind.

Pro-Tipp Horte nicht nur Konserven, sondern lerne zu kochen. Ausgewogene Mahlzeiten sorgen dafür, dass dein Charakter zufriedener und gesünder ist und weniger anfällig für Depressionen wird – was entscheidend dafür sein kann, ob du eine weitere Nacht überlebst.

Optisch ist es mit seinem isometrische Darstellung, aber die Tiefe unter der Oberfläche ist atemberaubend. Jeder noch so kleine Fehler summiert sich, und jede kluge Entscheidung fühlt sich wie ein kleiner Sieg an. Es ist gnadenlos, aber genau deshalb macht es so süchtig und gehört zweifellos zu den Die besten Zombie-Spiele für eingefleischte Fans.

Fazit: Projekt Zomboid ist eine Überlebenssimulation, in der die Spannung nie nachlässt. Mit Permadeath, komplexen Spielmechaniken und einem knallharten Koop-Modus ist es ein Spiel, bei dem man ständig im Ungewissen bleibt, wie lange man noch durchhalten kann.

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8. Falsch erschaffen [Das beste postapokalyptische Multiplayer-Survival-Spiel]



Unsere Bewertung Enebameter 9/10

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Plattformen PC Erscheinungsjahr 2018 Urheber Entrada Interactive (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 60–150+ Stunden Metacritic-Bewertung k. A. (sehr positive Steam-Bewertungen)

Falsch erschaffen versetzt dich in eine trostlose postapokalyptische Welt wo das Überleben alles andere als sicher ist. Die Die Stimmung ist angespannt: Stürme können aus dem Nichts aufziehen und das Land überfluten, während Mutanten durch die Straßen und Wälder streifen. Es fühlt sich an, als würde man eine ständige Katastrophe durchleben, in der sogar das Wetter selbst es auf einen abgesehen hat.

Der Ablauf ist bekannt: Du wirst Nahrung suchen, Unterkünfte bauen und vorsichtig spielen während du versuchst, am Leben zu bleiben. Aber Falsch erschaffen hält einen mit seiner Unvorhersehbarkeit. Ein klarer Tag kann sich plötzlich in ein Gewitter verwandeln, sodass man sein Lager verteidigen muss, während die Sichtweite fast auf null sinkt. Das ist ein ziemlich einzigartiges Detail, das dieses Spiel von anderen Survival-Titeln abhebt.

Pro-Tipp Behalten Sie die Oberfläche von Flüssen und Seen im Auge. Stürme können den Wasserstand schnell ansteigen lassen, und ein Ort, der zuvor sicher war, kann rasch überflutet werden. Auf höher gelegenem Gelände bauen wann immer du kannst.

Und wo es wirklich glänzt, ist Online-Koop. Schließe dich mit Freunden zusammen, bündle Ressourcen und befestige Stützpunkte gegen Angriffe von Mutanten und menschlichen Plünderern. Das Spielsystem ermöglicht intensive PvP-Kämpfe, und die Tatsache, dass der Verlust von Ausrüstung schwerwiegende Folgen hat, verleiht jeder Entscheidung zusätzliches Gewicht. Dies ist kein lockeres Survival-Sandbox-Spiel; es ist hart, anspruchsvoll und eignet sich besser für Leute, die Herausforderungen lieben.

Fazit: Falsch erschaffen zeichnet sich als raues Survival-Spiel aus, das Umweltgefahren mit mutierten Bedrohungen und spannungsgeladenem PvP verbindet. Wenn du auf düstere Online-Koop-Welten stehst, in denen jede Entscheidung zählt, wird dich dieses Spiel fesseln.

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9. Conan Exiles [Das beste Fantasy-Multiplayer-Survival-Spiel]



Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,5/10

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Plattformen PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2018 Urheber Funcom (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 80–200+ Stunden Metacritic-Bewertung 68

Conan Exiles versetzt dich in die Verbannten Lande, ein gnadenlose Wüste wo der einzige Weg nach vorne darin besteht, klug vorzugehen und sich schnell anzupassen. Du beginnst völlig mittellos und bist gezwungen, nach Überlebensmitteln zu suchen, während gefährliche Tiere and raue Umgebungen Teste ständig deine Grenzen aus.

Was das Spiel so fesselnd macht, ist der Fortschritt, der mit der eigenen Entwicklung einhergeht. Wenn man länger überleben, duFähigkeiten freischalten, schmiedenstärkere Waffenund forme deinen Charakter zu jemandem, der diese brutale Sandbox tatsächlich beherrschen kann. Es ist nie ein leichter Weg; die Welt neigt dazu, deine Pläne zunichte zu machen, wenn du dich zu sehr in Sicherheit wiegst.

Pro-Tipp Errichte deine Basis in der Nähe von Ressourcen, aber nicht zu auffällig. Versteckte oder erhöhte Standorte erschweren es Feinden, dich zu überfallen, während du dennoch Zugang zu Stein, Holz und Wasser hast, die du zu Beginn benötigst.

Und dann geht der Spaß erst richtig los mit Genossenschaft. Wenn man sich mit Freunden zusammentut, um gemeinsam zu erkunden, Raids zu unternehmen oder riesige Festungen zu errichten, verleiht das dem ganzen Erlebnis eine ganz neue Dimension. Und wenn du auf PvP stehst, kann es auf den Servern richtig wild zugehen: Allianzen wechseln, Verrat ist an der Tagesordnung, und ein einziger großer Raid kann das Kräfteverhältnis über Nacht auf den Kopf stellen. Manche Communities nutzen sogar Mods, um neue Dungeons oder Spielsysteme hinzuzufügen, was auch für Veteranen für Abwechslung sorgt.

Die Welt ist hart, aber sie ist auch überraschend flexibel. Möchtest du dich auf PvE-Survival konzentrieren? Nur zu. Suchst du einen Server, auf dem das Chaos herrscht? Auch das gibt es. Bei so vielen verschiedenen Herangehensweisen, Conan Exiles scheint einer der vielseitigsten Survival-Titel auf dem Markt zu sein.

Fazit: Conan Exiles ist brutal, gnadenlos und bietet endlosen Wiederspielwert. Von Koop-Abenteuern bis hin zu gnadenlosem PvP – es ist eine Überlebenswelt, die Engagement belohnt und Schwäche bestraft.

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10. SCUM [Das beste realistische Multiplayer-Survival-Spiel mit Simulationselementen]



Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,5/10

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Plattformen PC Erscheinungsjahr 2018 (Early Access) / Vollversion – 2025 Urheber Gamepires & Croteam (Entwickler), Devolver Digital (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 50–200+ Stunden Metacritic-Bewertung k. A. (Sehr positive Steam-Bewertungen)

SCUM ist ein Überlebensspiel, das zu einer Hardcore-Simulation geworden ist. Anstatt sich nur um Hunger und Durst zu sorgen, bietet dieser Titel eine umfassende Realitätsprüfung mit Systemen, die deinen Stoffwechsel, deinen Vitaminhaushalt und sogar dein Körpergewicht erfassen. Jede Entscheidung (was du isst, wie weit du läufst, wie viel du kämpfst) wirkt sich auf deine Werte aus und kann über den Ausgang eines Kampfes entscheiden.

Optisch wirkt es rau und realistisch, mit weitläufigen Umgebungen voller verlassene Städte, WälderundMilitärstützpunkte. Bei der Atmosphäre geht es nicht nur um Zombies oder andere Überlebende; es geht darum, wie lange man seinen Körper am Laufen halten kann, wenn alles um einen herum darauf aus ist, ihn zu zerstören.

Pro-Tipp Vernachlässige deine Vitamine und Mineralstoffe nicht. Wenn du sie vernachlässigst, wird dein Charakter schnell schwach, und in SCUM… Schwäche bedeutet den Tod. Achte auf eine ausgewogene Ernährung, wenn du lange durchhalten willst.

Was es besonders auszeichnet, ist die Mischung aus GenossenschaftÜberleben und PvP Spannung. Du kannst mit Freunden spielen, um Vorräte zu sammeln, deinen Charakter zu entwickeln und dich auf Kämpfe vorzubereiten (oder dich in chaotische Server stürzen, wo ein einziger Fehltritt den Verlust von stundenlangem Fortschritt bedeuten kann). In Reddit-Communities wird oft darauf hingewiesen, wie intensiv die Feuergefechte werden können, da Ausdauer und Schussmechanik direkt mit deinem körperliche Verfassung.

Die Lernkurve kann etwas mühsam sein, aber wenn du zu den Leuten gehörst, die es lieben, komplexe Systeme… dieser Titel wird dich umhauen. Es geht weniger um lockeren Spielspaß, sondern vielmehr darum, sich selbst zu fordern, um jedes noch so kleine Detail zu meistern.Fazit: SCUM bietet eine einzigartige Mischung aus Überlebens- und Simulationsspiel, in der kleine Entscheidungen enorme Folgen nach sich ziehen. Für Fans komplexer Spielsysteme und brutalen Realismus ist es einer der ambitioniertesten Titel auf dem Markt.

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Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,5/10

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Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2016 Urheber Klei Entertainment (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 40–200+ Stunden Metacritic-Bewertung 79

Don’t Starve Together ist ein Survival-Spiel mit abgedrehten Humor. Anstatt sich auf schonungslosen Realismus zu konzentrieren, versetzt es dich in eine handgezeichneter Albtraum wo die Regeln einfach sind: clever handeln, Ressourcen verwaltenundVersuche, nicht zu verhungern. Der gruselige, cartoonartige Grafikstil (man stelle sich eine Mischung aus Tim Burton und einer Überlebenssimulation vor) sorgt dafür, dass selbst die brutalsten Momente seltsamerweise Spaß machen, ihnen zuzusehen.

Im Grunde geht es darum, Nahrung zu sammeln, die geistige Gesundheit im Auge zu behalten und mit bizarren Systemen zu experimentieren, während die Die Jahreszeiten wechseln. Im Winter friert man, im Sommer brennt die Sonne, und die besiegte Gegner Die Gegner, denen man begegnet (Riesenspinnen, Jagdhunde oder sogar Schattenmonster), machen jeden Durchlauf unvorhersehbar. Es ist hart, aber das Spieldesign spornt einen immer wieder dazu an, Risiken einzugehen.

Pro-Tipp Bereite dich immer frühzeitig auf den Winter vor. Lege einen Vorrat an Lebensmitteln an, fertige warme Kleidung an und baue Trockenständer auf, bevor die Kälte einsetzt. Wer alles in letzter Minute erledigt, endet meist mit erfrorenen Leichen und einem erloschenen Lagerfeuer.

Und das Beste daran?Co-op chaos. Das Zusammenspiel mit anderen verändert alles: Während einer auf der Jagd ist, hält ein anderer das Feuer am Brennen, und wenn jemand einen dummen Fehler macht, kann das die ganze Gruppe in eine Abwärtsspirale treiben. In den Communities heißt es oft, dass es vor allem das Lernen, sich anzupassen und sich gegenseitig zu unterstützen, ist, was den Reiz des Spiels auf lange Sicht ausmacht.

Fazit: Don’t Starve Together ist gnadenlos, macht aber seltsamerweise süchtig und verbindet harte Überlebensmechaniken mit einer markanten künstlerischen Identität. Es ist perfekt für alle, die sich nach einem Koop-Überlebensspiel mit Charakter sehnen.

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12. Empyrion – Überleben in der Galaxis [Das beste Multiplayer-Survival-Spiel zum Thema Weltraum]



Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,5/10

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Plattformen PC Erscheinungsjahr 2020 Urheber Eleon Game Studios (Entwickler und Publisher) Durchschnittliche Spielzeit 60–200+ Stunden Metacritic-Bewertung k. A. (überwiegend positive Steam-Bewertungen)

Empyrion – Überleben im Weltraum das ist das Ergebnis, wenn Überleben trifft auf Weltraum-Sandkasten. Du machst eine Notlandung auf einem fremder Planet, und von da an kommt es ganz darauf an, wie du deine Karten ausspielst: Plündere, baue und dehne dein Gebiet aus, während du außerirdische Bedrohungen abwehrst. Im Gegensatz zu vielen anderen Survival-Titeln gibt dir dieses Spiel die Möglichkeit, tatsächlich Schiffe bauen und Sockel die sich riesig anfühlen, dann nimm sie mitin die Umlaufbahn.

Die Umgebungen sind wunderschön, aber rau. In einem Moment erkundest du fremde Dschungel, im nächsten wehrst du Drohnen ab oder gerätst in einen unerwarteten Feuerwechsel mit feindlichen NPCs. Wetter, Sauerstoff und Ressourcen zwingen dich dazu, stets wachsam zu bleiben. Und wenn man den Koop-Modus hinzufügt, bekommt das Chaos eine Struktur: Die Aufteilung von Aufgaben wie Bergbau, Basisverteidigung oder das Steuern von Raumschiffen sorgt für einen reibungsloseren Ablauf bei langen Spielsitzungen.

Pro-Tipp Sich frühzeitig darauf konzentrierenMobilität. Ein robustes kleines Schiff gibt dir die Freiheit, zu entkommen, die Umgebung zu erkunden und dich auszubreiten, während du dich angreifbar machst, wenn du dich zu früh voll und ganz auf eine Basis konzentrierst.

Die Community weist oft darauf hin, wie Mods für Abwechslung sorgen, sei es durch benutzerdefinierte Planeten oder neue Waffen. Die ständige Unterstützung durch die Entwickler in Form von Updates und Patches hat ebenfalls dazu beigetragen, dass das Spiel im Vergleich zu anderen Weltraum-Survival-Titeln relevant bleibt (ja, sogar im Vergleich zu No Man’s Sky). Es ist eine dieser Erfahrungen, bei denen einen die schiere Größe überwältigen kann – aber auf positive Weise: Es gibt immer einen neuen Horizont, den man anstreben kann!

Fazit: Empyrion – Überleben im Weltraum verbindet Hardcore-Survival mit dem Nervenkitzel der Weltraumerkundung und bietet dir unbegrenzten Spielraum zum Experimentieren. Für Science-Fiction-Fans Für alle, die Spannung und Kreativität suchen, ist dies ein absolutes Highlight.

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13. Deadside [Das beste taktische Multiplayer-Survival-Spiel]

Unsere Bewertung Enebameter 8/10

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Plattformen PC, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2020 Urheber Bad Pixel (Entwickler & Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 50–150+ Stunden Metacritic-Bewertung k. A. (überwiegend positive Steam-Bewertungen)

Deadside legt mehr Wert auf taktischer Realismus als nur chaotisches Überleben. Anstelle von Mutanten oder übernatürlichen Feinden, die dich angreifen, dreht sich das Spiel um realistische Kämpfe, bei denen Waffen, Ausdauer und Situationsbewusstsein im Vordergrund stehen. Du spielst auf einer riesigen Karte, die übersät ist mit Wälder, Dörferundbrachliegende Industriegebiete wo sich jede Begegnung innerhalb von Sekunden wenden kann.

Was es wirklich auszeichnet, ist sein Ansatz bei Schusswaffen. Die Waffenmechanik wirkt solide und detailreich, und die Anpassungsmöglichkeiten machen sich in Feuergefechten tatsächlich bemerkbar, was Deadsideeines derDie besten Ego-Shooter. Anbauteile beeinflussen den Rückstoß, Visiere die Treffgenauigkeit, und die Wahl der Munition kann darüber entscheiden, ob man einen Gegner schnell ausschaltet oder im falschen Moment beim Nachladen ins Stocken gerät.

Pro-Tipp Lauf nicht überall hin. Das Ausdauermanagement ist entscheidend. Spar dir deine Energie für Kämpfe oder schnelle Fluchten auf, denn wenn dir mitten im Feuergefecht die Ausdauer ausgeht, landest du meistens auf dem Respawn-Bildschirm.

Zwar sind die PvP-Zonen sehr intensiv, doch gibt es auch Raum für ruhigere Momente (Beute sammeln, Reisen oder die Vorbereitung auf den nächsten Durchlauf). Die Spielwirtschaft und das Handelssystem ermöglichen dir Fortschritte auch abseits ständiger Kämpfe, und dank der Unterstützung durch die Entwickler erscheinen regelmäßig Updates. In vielen Reddit-Threads wird hervorgehoben, wie erfrischend das langsamere Tempo im Vergleich zu Survival-Titeln ist, die sich eher wie ein Battle Royale anfühlen.

Fazit: Deadside bietet Survival-Action mit einem Hauch von Militärsimulation. Wenn du auf der Suche nach einem realistischen, schnörkellosen Spielerlebnis bist, bei dem sich Geduld und Präzision auszahlen, ist dies ein Titel, in den es sich lohnt, viele Stunden zu investieren.

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14. State of Decay 2 [Das beste Community-basierte Multiplayer-Survival-Spiel]

Unsere Bewertung Enebameter 8/10

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Plattformen PC, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2018 (Juggernaut-Ausgabe 2020) Urheber Undead Labs (Entwickler), Xbox Game Studios (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 40–120+ Stunden Metacritic-Bewertung 69

Anstatt nur allein zu überleben, leitest du hier ein Gemeinschaft der Überlebenden. Jede Entscheidung (wen man rekrutiert, welche Ressourcen man sich sichert, wann man zu einer neuen Basis wechselt) hat reale Konsequenzen. Das Gleichgewicht zwischen das tägliche Überleben and langfristige Planung sorgt dafür, dass jede Spielsitzung spannend und lohnend ist.

Der Ton ist realistischer als bei den meisten Zombie-Spielen. Du durchstreifst Stadtviertel auf der Suche nach Essen und Medikamenten, beschaffst dir Fahrzeuge, um zwischen sicheren Zonen hin- und herzufahren, und stimmst dich im Koop-Modus mit anderen ab, um die Moral hoch zu halten. Jeder Überlebendeim Lieferumfang enthaltenbesondere Fähigkeiten… und jemanden durch eine Horde oder eine misslungene Mission zu verlieren, tut weh, weil sich dadurch deine Gruppe dauerhaft verändert.

Pro-Tipp Unterschätze die Moral nicht. Überlebende mit geringer Moral erbringen bei Aufgaben schlechtere Leistungen und können sogar Unruhe im Lager stiften. Halte die Stimmung mit Ressourcen, sicherer Ruhe und erfolgreichen Missionen aufrecht.

Optisch ist es zwar nicht der auffälligste Survival-Shooter, aber die Atmosphäre stimmt, besonders wenn die Nacht hereinbricht und die Stille vom Stöhnen der Untoten durchbrochen wird. Viele Fans auf Reddit heben hervor, dass die Mischung aus Verwaltungssystemen und Kämpfen dem Spiel mehr Tiefe verleiht als dem durchschnittlichen Zombie-Titel. Die Updates und Patches der letzten Jahre zeugen von der anhaltenden Unterstützung durch die Entwickler, die die Community am Leben erhalten hat.

Fazit:AusgleichÜberleben with Führung Das ist es, was diesen Titel so besonders macht. Es geht nicht nur darum, Zombies zu vernichten, sondern eine Gemeinschaft durch die Apokalypse zu führen, und diese Wendung sorgt dafür, dass das Spiel auch nach vielen Stunden noch frisch wirkt. Außerdem ist es eines der herausragenden Highlights in der Die besten Survival-Spiele auf Xbox dank seiner auf die Community ausgerichteten Ausrichtung.

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15. Fallout 76 [Das beste postapokalyptische Multiplayer-Survival-Spiel]

Unsere Bewertung Enebameter 8/10

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Plattformen PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2018 Urheber Bethesda Game Studios (Entwickler), Bethesda Softworks (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 60–200+ Stunden Metacritic-Bewertung 52

Das Vault verlassen in Fallout 76 versetzt dich mitten in die Appalachen, einÖdland das sich bei jedem Spiel lebendig anfühlt. Das Die Karte ist riesig, voller Fraktionen, zufälliger Ereignisse und mutierter Kreaturen, die dich in Atem halten. Die Sicherheit ist brüchig, und ein falscher Schritt kann eine Stunde Fortschritt zunichte machen.

Der Spielfortschritt hängt mit dem Sammeln und Aufrüsten zusammen. Zu Beginn hast du zwar nur Schrott, doch bei Quests und saisonalen Events gibt es oft kostenlose Belohnungen, die dir einen kleinen Schub verschaffen. Einige der besten Inhalte stammen aus Erweiterungen and zeitlich begrenzte Veranstaltungen die sich anfühlen wie Nebengeschichten, die einer anderen Seite in Fallout… Geschichte, wodurch das Spiel auch Jahre nach seiner Veröffentlichung noch immer frisch wirkt.

Pro-Tipp Horte keinen Plunder; lerne, was du entsorgen solltest. Überflüssiges Gewicht bremst dich aus, und dank des Handwerkssystems sind fast alle kaputten Gegenstände als Rohstoffe wertvoller als als unnötiger Ballast in deinem Inventar.

Die Mischung ausRollenspielsysteme and Überlebensmechanismen Das bedeutet, dass sich deine Entscheidungen auf das gesamte Spielerlebnis auswirken. Modifikationen und Ausrüstungswechsel fühlen sich sinnvoll an, und jede Mission birgt entsprechende Risiken: Strahlung, Hinterhalte oder sogar Nahrungsmangel mitten auf der Reise. Es ist nicht so ausgefeilt wie andere Titel des Genres, aber dank seines Ehrgeizes sticht es dennoch hervor.

Fazit: Die postapokalyptischen Appalachen sind gnadenlos, aber für RPG-Fans, die sich ein Überlebensspiel in einer legendären Spielereihe wünschen, Fallout 76 ist ein Risiko, das sich letztendlich auszahlt. Und für Konsolenspieler ist es ebenfalls erwähnenswert, Fallout 76 zählt zu den Die besten PS5-Survival-Spiele.

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16. Ikarus [Bestes sessionbasiertes Multiplayer-Survival-Spiel]

Unsere Bewertung Enebameter 8/10

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Plattformen PC Erscheinungsjahr 2021 Urheber RocketWerkz (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 20–100+ Stunden Metacritic-Bewertung 70

Bei der Landung auf der Oberfläche von Ikarus kommt es nicht auf endlose Beharrlichkeit an, sondern darauf, wie gut man sich innerhalb strenger Fristen. Bei jeder Mission begibst du dich hinunter in eine feindlicher Planet wo Stürme, wilde Tiere und Sauerstoffmangel deine Planung ständig auf die Probe stellen. Sobald die Zeit abgelaufen ist, hast du entweder Erfolg und kehrst in den Orbit zurück, oder du scheiterst und verlierst deinen Fortschritt. Dieser auf einzelnen Spielrunden basierende Spielablauf unterscheidet das Spiel deutlich von anderen Survival-Titeln.

Optisch ist es atemberaubend, mit Wälder, vereiste GipfelundWüsten das im Handumdrehen tödlich enden kann. Das Spielprinzip zwingt dich dazu, dich anzupassen: Auf der einen Seite sammelst du vielleicht in aller Ruhe Ressourcen, auf der nächsten musst du vielleicht verzweifelt versuchen, einen Unterschlupf zu erreichen, bevor ein Sturm über dich hereinbricht. Dieses Gefühl des Drucks sorgt dafür, dass die tempo schnell, sodass sich kein Tropfen wie der andere anfühlt.

Pro-Tipp Werde nicht gierig. Plane immer frühzeitig einen Rückweg zu deinem Transportschiff ein. Zu lange in einem Gebiet zu verweilen ist der schnellste Weg, eine Mission zu vermasseln.

RocketWerkzmacht weiter Druckupdates, indem Biome und neue Herausforderungen hinzugefügt werden, und es gibt sogar kostenlose Wochenend-Events, bei denen Neulinge den Inhalt ausprobieren können, bevor sie sich festlegen. Ein Blick auf die offizielle Website zeigt, wie aktiv die Entwicklungsroadmap nach wie vor ist, was für langjährige Fans ein gutes Zeichen ist.

Fazit: Spannend, wunderschön und gnadenlos, Ikarus trifft den Nagel auf den Kopf kurze, aber intensive Survival-Läufe. Ideal für Spieler, die auf hohe Einsätze aus sind, ohne wochenlang in einem einzigen Spielstand zu versinken.

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17. 7 Days to Die [Das beste Multiplayer-Überlebensspiel mit Zombiehorden]

Unsere Bewertung Enebameter 8/10

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Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2013 Urheber The Fun Pimps (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 100–300+ Stunden Metacritic-Bewertung 68

BildBergbau, Handwerk mit einer Zombie-Apokalypse vermischt: So lässt sich das am einfachsten beschreiben 7 Days to Die. Es ist einSandkasten-Überleben Ein Erlebnis, bei dem jede Spielsitzung davon geprägt ist, Vorräte zu sammeln, sich zu wappnen und sich auf das Unvermeidliche vorzubereiten: ein massiver Angriff der Untotendas trifft jede siebte Nacht.

Der Spielablauf ist einfach, macht aber süchtig: Plündere verlassene Städte nach Waffen und Vorräten, verbessere deine Unterkünfte und probiere verschiedene Fallen aus, um die Untoten fernzuhalten. Zerstörbare Umgebungen Das macht es unberechenbar, und die Zombies drängen sich nicht nur an den Türen, sondern reißen Wände ein und bringen Gebäude zum Einsturz, sodass man sich nirgendwo wirklich sicher fühlen kann.

Pro-Tipp Über die Einstellungen im Spiel kannst du die Größe und Häufigkeit der Horden anpassen. Wenn du diese vor einem neuen Spielstand optimierst, kannst du das Spielerlebnis für Neulinge weniger überwältigend oder für erfahrene Spieler besonders intensiv gestalten.

Auf dem PC sorgt die Modding-Szene für enorme Vielfalt – mit Umgestaltungen, die das Spiel fast wie einen neuen Titel wirken lassen. Fans auf Reddit vergleichen es oft mit Terraria darin, wie es Kreativität und langfristige Ziele fördert (nur mit viel mehr Spannung, da der Tod einen den Fortschritt kosten kann).

Fazit: Die Mischung aus zerstörbaren Umgebungen, spannungsgeladenen Horden-Nächten und tiefgehenden Überlebensmechaniken sorgt dafür, dass 7 Days to Die einer der Spiele mit dem höchsten Wiederspielwert im Zombie-Genre. Jeder Durchgang fühlt sich wie eine neue Herausforderung an, mit neuen Möglichkeiten, zu überleben (oder zu scheitern).

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18. Ausgesperrt [Das beste Multiplayer-Survival-Spiel in einer Miniaturwelt]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 7,5/10

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Plattformen PC, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2022 Urheber Obsidian Entertainment (Entwickler), Xbox Game Studios (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 30–120+ Stunden Metacritic-Bewertung 82

Auf die Größe eines ant, du wanderst nicht durch Ödland oder den Weltraum; du steckst fest in einem Hinterhof, wo Grashalme wie Bäume emporragen und Ameisen sich wie neugierige Nachbarn verhalten. Das ist der Reiz von Ausgesperrt: Jede Spielrunde verwandelt das Alltägliche in etwas Gefährliches und Seltsames.

Der Überlebenszyklus verbindet das Sammeln und Verteidigen mit der Erkundung der Umgebung Gärten, Heckenlabyrintheund sogarunterirdische Ameisenhaufen. Sich Wellen von Spinnen und Käfern zu stellen, fühlt sich oft wie eine Abwandlung des Die besten Tower-Defense-Spiele, einfach im eigenen Garten, und in den Reddit-Threads geben zahlreiche Spieler zu, dass sie Arachnophobie-Modus weil die Spinnen einem den Schlaf rauben.

Pro-Tipp Errichte deine Basis schon früh in der Nähe einer Wasserquelle. Das spart Zeit beim Sammeln und bietet dir einen sichereren Rückzugsort, wenn Spinnen oder Stinkwanzen die Party stören.

Dieses Spiel macht im Koop-Modus am meisten Spaß. Die Aufteilung der Aufgaben (Nahrungssuche, Erkundung der Tunnel oder Aufrüstung der Ausrüstung) sorgt für einen reibungsloseren Ablauf bei langen Spielsitzungen und verleiht dem Abenteuer einen unterhaltsamen Rhythmus.

Fans vergleichen die Kreativität dieses Spiels auch mit Terraria, da beide Spiele einfache Umgebungen umgestalten an Orte voller Geheimnisse und Gefahren. Und wenn du einfach nur neugierig bist, Obsidian hat kostenlose Updates veröffentlicht, die im Laufe der Zeit neue Biome, Ausrüstung und Story-Inhalte hinzufügen.

Fazit: Einen Hinterhof in eine tödliche Arena zu verwandeln, war eine gewagte Idee, aber Ausgesperrt Das ist ihm gelungen. Der Film ist schräg, spannend und macht mit der Clique richtig Spaß.

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19. Der Wald [Das beste Horror-Multiplayer-Survival-Spiel]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 7,5/10

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Plattformen PC, PlayStation 4 Erscheinungsjahr 2018 Urheber Endnight Games (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 30–150+ Stunden Metacritic-Bewertung 83

Flugzeugabsturz, dichter Wald und Kannibalen Ich beobachte dich vom Waldrand aus: Das ist die Ausgangslage, und es wird keine Zeit verschwendet, dich direkt in Survival-Horror. Der Wald verbindet spannende Erkundung mit psychologischer Unruhe und zwingt dich dazu, Ressourcenmanagement und das Aufdecken von Geheimnissen unter einen Hut zu bringen Das Rätsel um Ihren vermissten Sohn.

Was es so besonders macht, ist das Gegner-KI. Die Kannibalen stürmen nicht einfach auf dich zu; sie pirschen sich an, ziehen sich zurück und täuschen dich sogar, wodurch ein Gefühl der Paranoia entsteht, das nur wenige Survival-Spiele zu vermitteln vermögen. Viele Spieler auf Reddit heben hervor, wie unvorhersehbar sich die Begegnungen anfühlen. Manchmal beobachten sie dich aus der Ferne, ein anderes Mal schwärmen sie ohne Vorwarnung aus. Es geht hier ebenso sehr um Angst wie um das Überleben.

Pro-Tipp Nimm immer Ersatzlampen oder Leuchtfackeln mit, bevor du dich in Höhlen begibst. Die Dunkelheit ist dort unten der wahre Killer, und Licht entscheidet darüber, ob du Hinweise findest oder überfallen wirst.

Die unheimlichen Höhlen verbergen die dunkelsten Geheimnisse des Spiels, und wenn man sich durch sie hindurchbewegt, fühlt es sich an, als würde man eine unwirkliche Welt betreten – mit grotesken Mutanten und Fragmenten der Hintergrundgeschichte, die nach und nach aufklären, was auf der Insel wirklich vor sich geht. Ob im Einzelspieler- oder im Koop-Modus: Die Spannung lässt nie wirklich nach.

Fazit: Gruselig, atmosphärisch und unvorhersehbar, Der Wald ist Survival-Horror vom Feinsten. Wenn du Survival-Erlebnisse mit echter Spannung magst, bietet dieses Spiel auch Jahre nach seiner Veröffentlichung noch jede Menge Spannung.

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20. Raft [Das beste Multiplayer-Survival-Spiel auf dem Meer]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 7,5/10

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Plattformen PC Erscheinungsjahr 2022 Urheber Redbeet Interactive (Entwickler), Axolot Games (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 50–150+ Stunden Metacritic-Bewertung 75

über eine unendlicher Ozean Auf ein paar Holzplanken zu sitzen klingt entspannt … bis einem klar wird, dass jeder Tropfen Wasser und jedes Stückchen Abfall über Leben und Tod entscheiden. Raft fesselt einen von Anfang an, indem es selbst das kleinste Upgrade als Fortschritt erscheinen lässt.

Die meisten Sitzungen beginnen mit Angelmüll aus den Wellen, Werkzeuge zusammenstellenundErweiterung Ihrer schwimmenden Basis während man sich gegen den stets hungrigen Hai verteidigt. Auch der Ozean ist nicht leer: Es gibt Inseln zu erkunden, Riffe zum Tauchen und seltene Beute, die einen dazu verleitet, Risiken einzugehen. Viele Spieler auf Reddit sind der Meinung, dass der Koop-Modus die wahre Stärke des Spiels ist, denn die Aufteilung von Aufgaben wie Steuern, Verteidigen und Plündern sorgt für einen gleichmäßigen Spielfluss und macht lange Spielsitzungen viel unterhaltsamer.

Pro-Tipp Baue dir frühzeitig einen einfachen Wasserfilter und einen Grill. Wenn du ausreichend trinkst und isst, kannst du dich ganz auf das Erkunden und das Abwehren von Haien konzentrieren, anstatt dich um das nackte Überleben sorgen zu müssen – besonders bei Stürmen oder wenn du dich weit von deinem Floß entfernst.

The Zeichentrick-ähnlicher Stil Das sorgt für eine trügerische Gemütlichkeit, doch die Spannung ist stets präsent: Ein einziger heftiger Sturm oder ein verpasster Rohstofftransport kann stundenlange Fortschritte zunichte machen. Es ist diese Mischung aus entspanntem Herumtreiben und Entscheidungen mit hohem Einsatz, die die Spieler immer wieder zurückkommen lässt.

Fazit: Mit nichts als einem Floß über endlose Meere zu treiben, ist zugleich entspannend und nervenaufreibend. Wenn du mal eine etwas andere Art des Überlebens suchst, wird dir dieses Spiel sicher in Erinnerung bleiben. Auf dem PC läuft es selbst auf weniger leistungsstarken Rechnern flüssig, aber wenn du das volle Erlebnis genießen möchtest, schau dir das die besten Gaming-PCs damit Ihre Sitzungen reibungslos verlaufen.

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Mein Gesamtfazit zu den besten Multiplayer-Survival-Spielen

Nachdem man sich das gesamte Angebot angesehen hat, stechen drei Titel als absolute Must-Plays hervor. Bergbau, Handwerk ist zeitlos; es geht ihm nie an Möglichkeiten aus, dich zu überraschen. Valheim verdient sich seinen Platz allein schon wegen des Nervenkitzels, über stürmische Meere zu segeln und sich mächtigen nordischen Endgegnern zu stellen. Und wenn du etwas mit echter Intensität suchst, Ruhe ist der ultimative Härtetest, bei dem jede Begegnung den Verlust von allem bedeuten könnte (oder ein unvergessliches Comeback).

Jedes dieser Spiele bietet eine ganz eigene Art von Spielspaß: grenzenlose Kreativität, epische Koop-Abenteuer und gnadenloses PvP-Chaos. Wenn du nicht weißt, wo du anfangen sollst, schnapp dir einfach eines dieser drei Spiele und leg los – du wirst sehen, warum sie zu den unterhaltsamsten Videospielen des Jahres 2026 gehören.

Häufig gestellte Fragen