18 Open-World-RPGs, die man 2026 unbedingt spielen sollte

Die besten Open-World-RPGs werden mit jeder Spielminute mehr und mehr zu einem zweiten Zuhause, denn es ist ein echtes Wohlgefühl, in eine Welt zurückzukehren, die durch die eigenen Entscheidungen geprägt wurde. Ich habe unzählige Stunden mit diesen Spielen verbracht – sei es, um die Geschichte in „Baldur's Gate 3“ mitzugestalten, in „Dune: Das Erwachen““ um die Macht zu kämpfen oder die neonbeleuchteten Straßen von „Cyberpunk 2077“ zu erkunden.

In diesem Leitfaden stelle ich euch einige Open-World-Spiele vor – sowohl zeitlose Klassiker als auch aktuelle Hits, die ihr 2026 unbedingt spielen solltet. Außerdem werde ich einige lobenswerte Erwähnungen auflisten; falls ich also etwas auf meiner Liste der besten Rollenspiele des Jahres 2026 übersehen habe, habe ich es wahrscheinlich dort stattdessen behandelt.

Die besten Open-World-RPGs auf einen Blick

Obwohl ich in den jeweiligen Spielabschnitten auch Metacritic-Bewertungen angegeben habe, basiert meine Bewertung auf einer Vielzahl von Faktoren, die sich aus meiner eigenen Spielerfahrung ergeben. Dazu gehören Grafik, Story, das Vorhandensein von Bugs oder Glitches, die das Spielerlebnis beeinträchtigen, die Gesamtleistung und vor allem, wie viel Spaß das Spielen macht.

SPIEL PUNKTESTAND PLATTFORM Baldur's Gate 3 10 PlayStation 5, Linux, PC, Xbox Series X/S, Mac Elden Ring 10 PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One, Xbox Series X/S The Witcher 3: Wild Hunt 10 PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch Dragon’s Dogma 2 9 PlayStation 5, PC, Xbox Series X/S Kingdom Come: Deliverance 2 9 PlayStation 5, PC, Xbox Series X/S The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered 9 PlayStation 5, PC, Xbox Series X/S Monster Hunter Wilds 9,5 PlayStation 5, PC, Xbox Series X/S Starfield 9 PlayStation 5, PC, Xbox Series X/S Dune: Das Erwachen 9,5 PlayStation 5, PC, Xbox One, Xbox Series X/S Cyberpunk 2077 9 PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch 2, PC, Xbox One, Xbox Series X/S Red Dead Redemption 2 10 PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One, Xbox Series X/S The Legend of Zelda: Breath of the Wild 9,5 Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, Wii U Fallout 4 8,5 PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch 2, PC, Xbox One, Xbox Series X/S The Outer Worlds 2 8,5 PlayStation 5, PC, Xbox Series X/S Avowed 8 PlayStation 5, PC, Xbox Series X/S The Elder Scrolls V: Skyrim 9 PC, PlayStation 3/4/5, Xbox 360/One/Series X/S, Nintendo Switch Fallout: New Vegas 8,5 PlayStation 3, PC, Xbox 360/One/Series X/S Horizon Zero Dawn 8,5 PC, PlayStation 4, PlayStation 5

Unsere Top-Auswahl an Open-World-RPGs

In den letzten Jahren haben Open-World-Spiele die Gaming-Szene erobert. Sie bieten den Spielern unglaubliche Freiheit, riesige Welten voller Abenteuer zu erkunden. Ich habe viele Spiele getestet und Meinungen von Freunden und Kollegen eingeholt. Hier sind die besten Open-World-RPGs und Sandbox-Spiele, die besonders hervorstechen.

Baldur's Gate 3 (2023) – Ein revolutionäres Open-World-Rollenspiel, in dem jede Entscheidung deine Reise durch eine tiefgründige Geschichte und taktische Kämpfe neu gestaltet. Ach ja, und es ist gerade im Angebot, also lass dir das nicht entgehen. Elden Ring (2022) – Ein Meisterwerk des Open-World-Designs, das brutale Kämpfe mit atemberaubender Erkundung in einer Welt verbindet, die Neugier belohnt. Es ist grandios, es ist furchteinflößend, und ja – es ist ebenfalls im Angebot. The Witcher 3: Wild Hunt (2015) – Ein bahnbrechendes Open-World-RPG, das eine reichhaltige Geschichte mit bedeutungsvollen Entscheidungen in einem lebendigen, atmenden Fantasy-Reich verwebt. Übrigens ebenfalls im Angebot. Los, los, los. Dragon’s Dogma 2 (2024) – Drachen, tiefgründige Kämpfe und eine riesige offene Welt, die es zu erobern gilt. Dies ist ein absolut einzigartiges Rollenspiel, das euch wie kaum ein anderes in seinen Bann ziehen wird. Kingdom Come: Deliverance 2 (2025) – Erlebe das harte Leben der mittelalterlichen Welt in einem ultrarealistischen Rollenspiel, das keinen Liebhaber von historischen Abenteuern kalt lässt.

Findest du das beeindruckend? Da gibt’s noch viel mehr davon. Scrolle nach unten und mach dich bereit, die bestbewerteten Open-World-RPGs zu entdecken.

Die 18 besten Open-World-RPGs – Epische Reisen ohne Grenzen

Die besten Open-World-RPGs haben sich weiterentwickelt und bieten facettenreiche Geschichten sowie vielfältige Spielstile. „Elden Ring“ lädt zum Erkunden ein, während „Cyberpunk 2077“ euch in die pulsierende Night City entführt und „Starfield“ euch durch einen riesigen Kosmos führt. Jedes Spiel hat seine eigene, einzigartige Welt, die es zu entdecken gilt. Welche dieser unvergesslichen Abenteuer habt ihr bereits durchgespielt oder plant ihr noch zu erkunden?

1. Baldur's Gate 3 [Bestes Open-World-RPG für erzählerische Freiheit und konsequenzgesteuerte Tiefe]

Meine Bewertung ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Metacritic 96 % Verfügbarkeit Steam, GOG, PlayStation Store, Xbox Store, GeForce NOW, (mobil über die Cloud), Eneba Jahr 2023 Entwickler / Herausgeber Larian Studios Was mir daran gefällt Tiefgehende, reaktive Erzählung, D&D-Freiheit, bedeutungsvolle Entscheidungen, filmreife Begleiter

Wenn ihr Open-World-RPGs liebt, ist „Baldur's Gate 3“ eines jener Spiele, die das Besondere an diesem Genre wirklich verstehen. Im Kern ist es ein von D&D inspiriertes rundenbasiertes Abenteuer, in dem jede Entscheidung zählt. Dazu gehören einfache Handlungen wie die Auswahl von Dialogoptionen oder der Kampf gegen Gegner. Aber auch komplexere Aufgaben wie die Erkundung der riesigen Welt spielen eine Rolle.

Ich fand die Kämpfe taktisch und äußerst abwechslungsreich – es gibt immer eine andere Möglichkeit, einen Kampf anzugehen. Man kann Zaubersprüche, Heimlichkeit und die Umgebung nutzen, um seine Gegner zu überlisten. Und die Grafik? Atemberaubend. Jeder Ort, von unheimlichen Verliesen bis hin zu üppigen Wäldern, wirkt wie mit Bedacht gestaltet.

Was „Baldur's Gate 3“ auszeichnet – abgesehen davon, dass es zum Spiel des Jahres 2025 gekürt wurde –, ist das Ausmaß, in dem deine Entscheidungen das Spiel prägen. Die Geschichte reagiert auf alles, was du tust, sodass sich jeder Durchgang einzigartig anfühlt. Auch die Handlung ist hervorragend. Sie bietet unvergessliche Charaktere, schwarzen Humor und Wendungen, die dich fesseln werden.

Why we chose it Nur sehr wenige Rollenspiele lassen dich die Welt so tiefgreifend mitgestalten – mit Entscheidungen, die wirklich zählen, und einer Erzählweise, die es mit den Besten des Genres aufnehmen kann.

Dieses Spiel ist ein Traum für Fans von Open-World-Spielen. Es bietet Freiheit beim Erkunden und hat seine Wurzeln in D&D. Diese Merkmale sorgen für Strategie und Entscheidungsfreiheit, die nur wenige Spiele bieten können. Wenn du Open-World-RPGs mit facettenreichen Geschichten liebst, in denen du deine eigene Reise gestalten kannst, wird dir „Baldur's Gate 3“ in Erinnerung bleiben . Und falls du auf der Suche nach weiteren Top-RPGs wie „Baldur's Gate 3“ bist, in die du dich anschließend vertiefen kannst, gibt es mehrere würdige Kandidaten, die einen ähnlichen Geist des Erzählens und der Erkundung einfangen.

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2. Elden Ring [Das beste Open-World-RPG für atemberaubende Entdeckungen und Herausforderungen]

Meine Bewertung ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Metacritic 96 % Verfügbarkeit Steam, PlayStation Store, Xbox Store, GeForce NOW, (mobil über die Cloud), Eneba Jahr 2022 Entwickler / Herausgeber FromSoftware / Bandai Namco Was mir daran gefällt Riesige offene Welt, brutale Kämpfe, geheimnisvolle Hintergrundgeschichte, Freiheit bei der Erkundung

Sobald man die „Lands Between“ betritt, wird man von dieser atemberaubenden Welt überwältigt, die auf eine Weise lebendig wirkt, von der die meisten Spiele nur träumen können. Jeder Schwertschlag, jede Ausweichbewegung, jeder Zauber zählt, denn im Kampf dreht sich alles um Timing und Strategie. Auch die Grafik ist absolut atemberaubend – vom goldenen Schimmer des Erdbaums bis zur albtraumhaften Ödnis von Caelid: Jeder Bereich hat seine eigene Atmosphäre, seine eigenen Geheimnisse und seine eigenen Gefahren, die hinter jeder Ecke lauern. Für alle, die ähnliche RPGs wie „Elden Ring“ erkunden, gibt es kaum ein Spiel, das dieses Niveau an atmosphärischer Erzählkunst und Herausforderung erreicht.



Was „Elden Ring“ zu einem meiner absoluten Favoriten unter den Open-World-Spielen macht, ist die Art und Weise, wie es das Erkunden behandelt. Es gibt nur dich, deine Neugier und eine Welt, die dich dafür belohnt, wenn du abseits der ausgetretenen Pfade wanderst. Du wirst auf versteckte Dungeons stoßen, gegen Bosse antreten, die zunächst unbesiegbar erscheinen (bis sie es doch nicht mehr sind), und eine Geschichte entdecken, die ebenso tiefgründig wie geheimnisvoll ist. Es geht um mehr als nur ums Überleben – es geht darum, die Welt zu meistern und dir deinen eigenen Weg durch sie zu bahnen.

Why we chose it Ein brutales, wunderschönes und absolut unvergessliches Spielerlebnis, das jeder Gamer mindestens einmal erlebt haben muss.

Für Fans von Open-World-RPGs, die dieses Spiel aus irgendeinem Grund noch nicht gespielt haben: Das ist das Spiel, auf das ihr gewartet habt. „Elden Ring“ respektiert euch als Spieler. Du schleichst dich in unheimliche, von Geisterflammen erhellte Ruinen und kämpfst am Ende gegen einen Drachen, den du nicht kommen sahst. Und wenn du stirbst (und glaub mir, du wirst sterben), fühlt es sich nie billig an. Es ist fair und spornt dich tatsächlich dazu an, bei deiner nächsten Herausforderung besonders aufmerksam zu sein.

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3. The Witcher 3: Wild Hunt [Bestes Open-World-RPG für emotionale, erzählerische Abenteuer]

Meine Bewertung ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Metacritic 93 % Verfügbarkeit Steam, GOG, Epic Games Store, PlayStation Store, Xbox Store, GeForce NOW, Amazon Luna, (mobil über die Cloud), Eneba Jahr 2015 Entwickler / Herausgeber CD PROJEKT RED Was mir daran gefällt Fesselnde Geschichte, sinnvolle Nebenquests, Monsterjagd, lebendige Welt

Ich habe Hunderte von Stunden damit verbracht, Open-World-RPGs zu spielen, von „Assassin’s Creed“ bis hin zu „Genshin Impact“. Dennoch sticht „The Witcher 3: Wild Hunt““ als eines meiner besten Erlebnisse in diesem Genre hervor. Man schlüpft in die Rolle von Geralt von Riva, einem erfahrenen Monsterjäger. Er hat zwei Schwerter, eine raue Stimme und ein überraschend weiches Herz, wenn es um Romantik geht. Für Spieler, die nach ähnlichen Top-RPGs mit Romantik-Optionen suchen, setzt dieser Titel mit seinen tiefgründigen Charakterbeziehungen und herzergreifenden Handlungssträngen hohe Maßstäbe.



Es mag zwar etwas Zeit in Anspruch nehmen, den Kampf zu meistern, aber er fühlt sich sinnvoll an. Du wirst ausweichen, parieren und magische Zeichen wirken. Außerdem bereitest du dich auf Kämpfe vor, indem du die Schwächen der Monster studierst und Tränke braust.

Ich habe das Spiel auf der PS5 gespielt und kann sagen, dass es fantastisch aussieht. Jeder Ort, von den vom Krieg zerrütteten Sümpfen von Velen bis hin zum märchenhaften Charme von Toussaint, erzählt seine eigene Geschichte. Die atemberaubende Grafik und die eindringliche Atmosphäre zeigen, dass die Entwickler bei der Gestaltung ihrer Welt viel Wert auf Details gelegt haben.

Why we chose it Eine Erzählkunst, die tiefer schneidet als jedes Schwert – selbst die kleinsten Nebenquests bieten eine viel tiefgründigere Geschichte, als es auf den ersten Blick erscheinen mag.

Was mich nach dem ersten Durchspielen wirklich in seinen Bann gezogen hat, war die charakterbasierte Geschichte. Sie bietet vielschichtige Quests und moralische Entscheidungen, die dem Spiel eine interessante Tiefe verleihen. Die Charaktere wirkten wie echte Menschen mit authentischen Problemen, Motiven und einer Vergangenheit. Außerdem spürt man die Konsequenzen seiner Entscheidungen hautnah.

Manchmal zeigen sich die Konsequenzen erst Stunden später, aber dann treffen sie einen mit voller Wucht. Für RPG-Fans, die sich facettenreiche Charaktere, echte Entscheidungen und eine lebendige Welt wünschen, ist „The Witcher 3“ perfekt. Man kann seine Geschichte selbst gestalten, und genau das macht das Spiel unvergesslich.

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4. Dragon’s Dogma 2 [Bestes Open-World-RPG für aktive Kämpfe und kreative Gruppenzusammenstellung]

Meine Bewertung ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Metacritic 86 % Verfügbarkeit Steam, PlayStation Store, Xbox Store, GeForce NOW, (mobil über die Cloud), Eneba Jahr 2024 Entwickler / Herausgeber Capcom Was mir daran gefällt Begleiter im Pawn-System, dynamische Kämpfe, das Erklimmen riesiger Monster

„Dragon’s Dogma 2“ verfügt über ein Berufssystem (Klassen), das tiefgründiger ist als im ersten Teil. Du kannst als Bogenschütze einen Pfeilhagel niederprasseln lassen, als Magier Zaubersprüche wirken oder als neuer Trickster Chaos stiften. Der Trickster nutzt Illusionen, um Gegner gegeneinander aufzuhetzen.

Das „Pawn“-System ist das einzigartigste Feature des Spiels. Dein individuell angepasster KI-Begleiter lernt aus deinem Spielstil. Anschließend begibt er sich in die Welten anderer Spieler, um Wissen und Beute zu sammeln, bevor er zu dir zurückkehrt – weiser als zuvor. Das ist eine clevere Variante des Multiplayer-Modus, die deine Gruppe zum Leben erweckt. Auch wenn sich die KI manchmal etwas seltsam verhält – etwa wenn ein „Pawn“ mitten im Kampf von einer Klippe stürzt –, ist das immer wieder urkomisch.

Spieler, die tiefgehende RPG-Systeme und weitläufige Welten mögen, sollten sich vielleicht die Spielrezension zu „Crimson Desert“ ansehen, die eine weitere Variante des Open-World-Abenteuers und -Kampfes behandelt.

Why we chose it Deine Gruppe ist deine Waffe, die Welt ist dein Feind, und jeder Schritt ist ein Kampf ums Überleben.

Die Nächte sind tödlich, und da die Schnellreise-Möglichkeiten begrenzt sind, lauert überall Gefahr. Wölfe können dich in den Wald zerren. Wenn du zu früh in das falsche Gebiet gerätst, musst du um dein Leben rennen. Es fühlt sich etwas holprig an, und die Kamera scheint manchmal gegen dich zu arbeiten, aber trotz alledem ist es immer noch eines der besten RPGs, die es gibt.

Sei bereit für eine Herausforderung und warte vielleicht auf den einen oder anderen Patch.

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5. Kingdom Come: Deliverance 2 [Bestes Open-World-RPG für fesselnden mittelalterlichen Realismus]

Meine Bewertung ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Metacritic 88 % Verfügbarkeit Steam, PlayStation Store, Xbox Store, GeForce NOW (voraussichtlich), (mobil über Cloud), Eneba Jahr 2025 Entwickler / Herausgeber Warhorse Studios / Deep Silver Was mir daran gefällt Realistische mittelalterliche Simulation, glaubwürdige Handlung, fähigkeitsbasierte Kämpfe

„Kingdom Come: Deliverance 2“ hat mich wochenlang abends in seinen Bann gezogen. Wenn ihr Spiele liebt, die sich wie eine wunderschöne Nachbildung des Mittelalters anfühlen, könnte dieses Spiel genau das Richtige für euch sein. Ihr schlüpft in die Rolle von Henry, dem Sohn eines Schmieds, der im Böhmen des 15. Jahrhunderts ums Überleben kämpft – und das ist gar nicht so einfach. Die Kämpfe sind ein harter Kampf um Timing, Ausdauer und Zielgenauigkeit. Die Spieler lernen schnell, dass es vor allem auf harte Schläge ankommt. Eine falsche Bewegung kann den Tod bedeuten.

Die Szenen sind atemberaubend: Sonnenlicht filtert durch dichte Baumkronen, und Rüstungen glänzen mit lebensechten Details, wodurch die mittelalterliche Stadt im Spiel lebendig wirkt. Jedes System erforderte echtes Können: Beim Schlösserknacken bin ich öfter gescheitert, als ich zugeben möchte. All das trägt dazu bei, dass sich die Welt auf eine Weise lebendig anfühlt, wie es nur wenige Rollenspiele schaffen. NPCs erinnern sich an deine Verbrechen, die Stadtbewohner reagieren auf deinen Geruch und das, was sie hören, und Quests entfalten sich mit Konsequenzen.

Why we chose it Du erlebst das Mittelalter hautnah – mit all seinen Härten und Blessuren.

Wenn du Open-World-Spiele magst und ein fesselndes Rollenspiel mit mittelalterlichen Themen, tiefgründigen Geschichten und echten Konsequenzen suchst, wird „Kingdom Come: Deliverance 2“ genau das Richtige für dich sein. Ein absolutes Muss für Fans, die die Welt der riesigen Open-World-Spiele erkunden möchten.

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6. The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered [Bestes Open-World-RPG für eine zeitlose Sandbox-Neuauflage]

Meine Bewertung ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Metacritic 85 % Verfügbarkeit Steam, Xbox Store, Game Pass, Xbox Cloud Gaming (Mobil), Eneba Jahr 2025 Entwickler / Herausgeber Bethesda Was mir daran gefällt Klassische Freiheit in einer offenen Welt, Gilden, spontan entstehende Quests

„Oblivion Remastered“ ist, als würde man sein Lieblingsbuch mit neuen Augen wiederentdecken. Es ist dasselbe beliebte, unvorhersehbare Sandbox-Spiel, an das man sich aus dem Jahr 2006 erinnert. Der Unterschied ist nun, dass dank der Unreal Engine 5 alles unglaublich gut aussieht. Die Entwickler haben die Grafik, die Beleuchtung, die Schatten und die weit entfernten Landschaften komplett überarbeitet. Jetzt schimmern die Wälder von Cyrodiil, und die verschiedenen Orte in den Städten wirken lebendig. Die NPCs sehen allerdings immer noch urkomisch verflucht aus.

Was „Oblivion Remastered“ so besonders macht, ist die schiere Freiheit, die es dir bietet. Du kannst der Hauptquest folgen oder deinen eigenen verrückten Ideen nachgehen. Das Zaubersystem ist nach wie vor ein Highlight unter den modernen RPGs und ermöglicht es dir, absurde Effekte zu erschaffen, wie zum Beispiel Gegner mit Überschallgeschwindigkeit in die Flucht zu schlagen. Zwar sind die alten Macken wie die Level-Skalierung und die sich wiederholenden Oblivion-Tore immer noch vorhanden, doch Verbesserungen der Spielqualität wie das Sprinten und eine optimierte Benutzeroberfläche sorgen für ein angenehmeres Spielerlebnis.

Why we chose it Es ist eine klassische Neuauflage, aber sie läuft flüssiger und ist genauso magisch. Lass dich nur nicht vom „Remastered“ im Titel täuschen, denn für die meisten Spieler kommt es einem Remake viel näher.

Bethesda hat zwar nicht alles in „The „The Elder Scrolls IV“ behoben, aber genug aufgeräumt, damit es weiterhin Spaß macht und gut spielbar ist. Der eigenwillige Charme des Originals bleibt erhalten. Zudem bietet es das Abenteuergefühl von „Skyrim“ mit ausgefeilteren RPG-Systemen und einigen der besten Quests, die Bethesda je geschrieben hat. Wenn ihr Open-World-RPGs mit Überraschungen und bedeutungsvollen Entscheidungen mögt, ist „Oblivion Remastered“ einen Blick wert. Es ist chaotisch, kreativ und voller Nostalgie.

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7. Monster Hunter Wilds [Bestes Open-World-RPG für kooperative Kämpfe in einer natürlichen Umgebung]

Meine Bewertung ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Metacritic 90 % Verfügbarkeit Steam, PlayStation Store, Xbox Store, GeForce NOW, (mobil über die Cloud), Eneba Jahr 2025 Entwickler / Herausgeber Capcom Was mir daran gefällt Riesige Ökosysteme, Koop-Jagd, sich weiterentwickelnde Monster

Nachdem ich stundenlang riesige Welten erkundet und an wilden Koop-Kämpfen teilgenommen hatte, dachte ich, ich wüsste, was mich bei einem „Monster Hunter“-Spiel erwartet, doch dieses hier hat mich angenehm überrascht.

Im Kern geht es nach wie vor darum, riesige Monster zu besiegen, doch die Spielabläufe sind jetzt flüssiger. Man zieht sich nicht mehr nach jeder Jagd in die Stadt zurück, und alles, was man zum Herstellen, Kochen und zur Neuorganisation benötigt, hat man direkt vor Ort in der Wildnis zur Hand.

Der Wechsel zwischen den Zonen ist atemberaubend. Was mich besonders beeindruckt hat, war das reaktive Ökosystem: Das Wetter ändert sich, Monster wandern und das Gelände um einen herum verändert sich. Hier spielt die Umgebung eine entscheidende Rolle im Kampf. In einer Wüste zu kämpfen, die sich in ein Gewitter und dann in ein blühendes Feld verwandelt? Wahnsinn.

Why we chose it Was könnte herausfordernder sein, als gegen kolossale Bestien in lebendigen Welten zu kämpfen?

In einigen Rezensionen heißt es, das Spiel sei nicht besonders anspruchsvoll. Aber wenn du Abenteuer und Erkundungen suchst und dich mit Freunden zusammentun möchtest, bietet „Wilds“ ein unterhaltsames, lebhaftes Koop-Erlebnis. Es fängt das „Monster Hunter“-Feeling ein und macht einfach Spaß.

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Meine Bewertung ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Metacritic 83 % Verfügbarkeit Steam, Xbox Store, Game Pass, Xbox Cloud Gaming (Mobil), Eneba Jahr 2023 Entwickler / Herausgeber Bethesda Game Studios Was mir daran gefällt Weltraumerkundung, Schiffsbau, enorme Freiheit

Wenn Sie entweder die „Skyrim“- oder die „Fallout“-Reihe kennen, fühlt sich „Starfield“ an, als würde man vertrautes Terrain betreten – nur dass es diesmal in einer fernen Science-Fiction-Zukunft eines Open-World-Spiels spielt.

Im Kern handelt es sich um klassische Bethesda-RPG-Action. Du kannst verlassene Stützpunkte plündern, mit NPCs interagieren und dein Startschiff nach und nach in einen Raumkreuzer verwandeln. Doch wo Starfield wirklich glänzt, ist sein schierer Umfang: Über 1.000 Planeten stehen dir zur Erkundung offen, jeder mit seinen eigenen verborgenen Geschichten und Nebenquests.

Why we chose it Eine Galaxie voller Geschichten, in der du als unermüdlicher Entdecker auftrittst, ist mehr als aufregend. Unter anderen fesselnden Sci-Fi-Spielen sticht Starfield durch seine riesigen Erkundungsmöglichkeiten und seine reichhaltige narrative Tiefe hervor.

Die Fraktions-Questreihen gehören zu den besten, die Bethesda seit Jahren geschrieben hat, insbesondere die „Crimson Fleet“-Handlung, bei der man sich voll und ganz wie in „Firefly“ fühlen kann. Die Städte sind atemberaubend. New Atlantis, Neon und Akila wirken jeweils wie eigenständige, lebendige Zentren. Wenn du Open-World-RPGs magst, bietet Starfield die Tiefe, Freiheit und das Staunen, das du dir wünschst … nur eben im Weltraum!

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9. Dune: Das Erwachen [Bestes Open-World-RPG für das Überleben in rauer Sandwüste mit Intrigen]

Meine Bewertung ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Metacritic 78 % Verfügbarkeit Steam, GeForce NOW, (mobil über die Cloud), Eneba Jahr 2025 Entwickler / Herausgeber Funcom Was mir daran gefällt Survival-MMO auf Arrakis, Sandwürmer, Fraktionspolitik

Als großer Fan und Konsument aller Arten von „Dune“-Medien wird es mir schwerfallen, dieses Spiel ohne jegliche persönliche Voreingenommenheit zu rezensieren. „Dune: Das Erwachen““ wirkt wie ein Spiel, bei dem Politik im Mittelpunkt steht und das in einem gnadenlosen Überlebensalptraum in der Wüste spielt. Die Handlungsstränge sind vertraut – es geht um das Übliche: Plündern, Basteln und Bauen –, allerdings mit einer brutalen „Dune“-Wendung. Für Spieler, die sich für RPGs mit Survival-Elementen interessieren, sticht „Dune: Das Erwachen““ durch seine intensive, von den Spielern getriebene Politik und seine gnadenlose Welt hervor.

„Dune: Das Erwachen““ sticht für mich aus zwei Gründen hervor: seiner interessanten politischen Tiefe und einer Geschichte, die von den Büchern, Filmen und Fernsehserien abweicht. Beim Spielen von „Dune“ muss man Intrigen spinnen, um zu überleben. Man schließt sich Fraktionen an, handelt mit Spice (der wertvollsten Ressource) und manipuliert Räte, um an die Macht zu gelangen.

Dieses Open-World-Spiel wirkt wirklich lebendig, mit von den Spielern gesteuerter Politik, in der Gilden um Territorium kämpfen und Allianzen sich wie Wüstenwinde verschieben. Seine offene Welt ist weitläufig und bedrückend, mit hoch aufragenden Felsformationen, versteckten Höhlen und Schiffswracks, die man nur plündern kann, wenn man die Reise überlebt.

Why we chose it Nur

wenige Spiele verbinden Überleben, Erkundung und Machtkämpfe so nahtlos miteinander.

Für Fans von Open-World-RPGs ist dies eine einzigartige Mischung aus hartem Überlebenskampf und hohen Einsätzen, denn Arrakis ist brutal und verzeiht keine Fehler.

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Meine Bewertung ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Metacritic 86 % Verfügbarkeit Steam, GOG, Epic Games Store, PlayStation Store, Nintendo eShop, Xbox Store, GeForce NOW, Amazon Luna (begrenzte Verfügbarkeit), (mobil über die Cloud), Eneba Jahr 2020 Entwickler / Herausgeber CD PROJEKT RED Was mir daran gefällt Fesselnde Stadt, fesselnde Geschichte, vielfältige Bauoptionen, Science-Fiction-Atmosphäre

„Cyberpunk 2077“ wirkte bei seiner Veröffentlichung im Jahr 2020 noch etwas unausgereift, doch nach den Patches hat sich das Spiel definitiv zu einem der fesselndsten Open-World-RPGs entwickelt, die je geschaffen wurden. Diese dystopische Welt im Neon-Stil wird nun endlich den Erwartungen an den futuristischen Spielplatz gerecht, der den Spielern ursprünglich versprochen worden war.

Cyberpunk 2077 ist ein supercooles Action-RPG. Du spielst als V, ein Söldner. Du arbeitest dich mithilfe von Schießereien, Hacking und kybernetischen Upgrades in der kriminellen Unterwelt nach oben. Die Fertigkeitsbäume ermöglichten es mir, einen Net-Runner-Build zu erstellen, der sich ganz und gar nach mir anfühlte – vom „Glass-Cannon“-Net-Runner bis hin zum unaufhaltsamen kybernetischen Panzer.

Mein Lieblingsaspekt an Cyberpunk 2077 ist Night City selbst. Es ist eine atemberaubende Metropole, in der es in jeder Gasse Geschichten zu entdecken gibt. Die Geschichte glänzt am meisten in den Nebenquests, die mit ihrer emotionalen Tiefe der Hauptgeschichte in nichts nachstehen.

Why we chose it Verliere dich in einer weitläufigen Stadt, in der jedes Neonlicht eine Geschichte verbirgt und jede Entscheidung deine Legende prägt.

Für Fans von Open-World-Spielen fühlt sich Night City nun lebendig an. Die überarbeitete KI, verbesserte Verfolgungsjagden mit der Polizei und dynamische Ereignisse machen das Erkunden lohnenswert. Wenn ihr ein RPG mit Stil und eine der atemberaubendsten Städte der Gaming-Welt sucht, ist „Cyberpunk 2077“ endlich eure Zeit wert.

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11. Red Dead Redemption 2 [Bestes Open-World-RPG für herausragende Western-Erzählkunst]

Meine Bewertung ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Metacritic 97 % Verfügbarkeit Steam, Epic Games Store, Rockstar Launcher, PlayStation Store, Xbox Store, (mobil nur über die Cloud mit Xbox Remote/PS Remote), Eneba Jahr 2018 Entwickler / Herausgeber Rockstar Games Was mir daran gefällt Ultrarealistische Welt, emotionale Geschichte, unvergleichliches Eintauchen in die Spielwelt

Wenn du schon immer davon geträumt hast, in den letzten Tagen des amerikanischen Wilden Westens als Gesetzloser zu leben, lässt dich „Red Dead Redemption 2“ diese Fantasie wahr werden.

Als Protagonist Arthur Morgan erlebst du ein Spiel mit einer der realistischsten Open-World-Mechaniken, die je entwickelt wurden. Du erlebst Jagden, bei denen du Spuren lesen und präzise Schüsse abgeben musst, Pferde müssen gestriegelt und gefüttert werden, und deine Lagerkameraden reagieren darauf, wie oft du dich einbringst.

Die Kämpfe wirkten beim Spielen schwer und bedächtig; jeder Schuss hatte Gewicht, und das „Dead Eye“-System ermöglichte es, die Zeit für filmreife Schießereien zu verlangsamen. Der visuelle Stil ist schlichtweg atemberaubend – von schneebedeckten Bergen bis hin zu sumpfigen Bayous –, alles mit akribischer Liebe zum Detail gestaltet.

Die emotionale Tiefe ist makellos. Während sich die Geschichte der Van-der-Linde-Bande durch den Wilden Westen zieht, umfasst sie Tragödie, Loyalität und Wandel. Arthurs persönliche Entwicklung zählt zu den großartigsten Charakterentwicklungen in der Geschichte der Videospiele.

Why we chose it Jage, kämpfe und überlebe im realistischsten Western-Spiel mit einer riesigen offenen Welt, in der du dich gerne verlierst.

Für Fans von Open-World-Spielen ist dies die ultimative Sandbox – du kannst dich entscheiden, ob du ein ehrenhafter Revolverheld sein willst, der den Stadtbewohnern hilft, oder ein skrupelloser Gesetzloser, der Züge ausraubt – die Wahl liegt ganz bei dir. Das gemächliche Tempo mag die Geduld einiger Spieler auf die Probe stellen, aber wer sich auf diesen Rhythmus einlässt, wird ein Erlebnis finden, das seinesgleichen sucht.

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Meine Bewertung ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Metacritic 97 % Verfügbarkeit Nintendo eShop (nur Switch), Eneba Jahr 2017 Entwickler / Herausgeber Nintendo Was mir daran gefällt Uneingeschränkte Erkundungsfreiheit, physikbasiertes Gameplay, spontane Lösungen

Es gibt nur wenige Spiele, die so grenzenlos und einzigartig sind wie „The Legend of Zelda: Breath of the Wild““ – selbst unter den RPGs und Open-World-Spielen. Das Spiel wirkt tatsächlich lebendig, da es überall, wohin man auch blickt, vor Schönheit und Geheimnissen nur so strotzt. Jeder Bereich ist voller Geheimnisse, die darauf warten, entdeckt zu werden, und es ist immer unglaublich spannend, sich auf die Suche nach ihnen zu begeben.

Doch was am meisten besticht, ist die Freiheit. Man kann so gut wie alles erkunden, Nebenquests annehmen, wertvolle Ressourcen finden oder sich einfach in der riesigen Welt verlieren. Berge erklimmen, über Täler gleiten, Rätsel lösen und die verrücktesten Dinge bauen – sei es, um die Welt zu durchqueren, gegen Feinde zu kämpfen oder einfach nur zum eigenen Vergnügen.

Why we chose it Es ist ein sehr märchenhaftes RPG-Abenteuer mit nahezu unbegrenzter Freiheit, die Welt nach eigenem Gutdünken zu erkunden und mit ihr zu interagieren.

Auch wenn es mittlerweile schon ein paar Jahre alt ist, ist „Breath of the Wild“ zweifellos immer noch ein absolutes Muss auf der Switch. Wenn du Open-World-RPGs liebst, gibt es fast keine Ausrede, die gut genug wäre, um es dir entgehen zu lassen.

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Meine Bewertung ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Metacritic 88 % Verfügbarkeit Steam, GOG, Epic Games Store, PlayStation Store, Xbox Store, Game Pass, Xbox Cloud Gaming (Mobil), GeForce NOW, Eneba Jahr 2015 Entwickler / Herausgeber Bethesda Was mir daran gefällt Open-World-Sandbox, Basisbau, Erkundungsschleife

Für Fans von Open-World-RPGs, die die Atmosphäre einer postapokalyptischen Dystopie lieben, gibt es kaum ein passenderes Spiel als „Fallout 4“. Obwohl es in einer kompletten Ödnis spielt, ist die Spielwelt nicht nur riesig, sondern auch lebendig und voller interessanter Orte, die es zu erkunden gilt – von zerstörten Städten bis hin zu unterirdischen Vaults.

Die Kämpfe mit dem für Fallout typischen V.A.T.S.-System machen riesigen Spaß, und die Anpassungsmöglichkeiten für Waffen, Siedlungen und sogar den eigenen Charakter sorgen für jede Menge Tiefe. Die Hauptgeschichte ist tatsächlich gut, doch man lässt sich unglaublich leicht ablenken – egal, ob man Siedlungen baut, Menschen hilft oder seine eigenen kleinen Missionen unternimmt.

Why we chose it Es ist eine äußerst fesselnde postapokalyptische Welt voller Gefahren und vielfältiger Möglichkeiten, die alle zu sehr interessanten Ergebnissen führen können.

„Fallout 4“ ist wirklich ein Abenteuer, bei dem man das Gefühl hat, tatsächlich Teil dieser zerstörten Welt zu sein. Wenn man postapokalyptische Schauplätze liebt, aber im echten Leben lieber nicht in einer solchen Welt leben möchte, kommt man dem hier so nahe wie möglich, ohne diese Grenze zu überschreiten – und ehrlich gesagt ist das ziemlich perfekt.

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14. The Outer Worlds 2 [Bestes Open-World-RPG für witziges Sci-Fi-Rollenspiel]

Meine Bewertung ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Metacritic 83 % Verfügbarkeit Steam, Xbox Store, Game Pass, Xbox Cloud Gaming (Mobil), Eneba Jahr 2025 Entwickler / Herausgeber Obsidian Was mir daran gefällt Humor, Entscheidungsfreiheit, verzweigte Dialoge, Weltraum-RPG-Satire

„The Outer Worlds“ 2“ ist wirklich ein Juwel unter den Rollenspielen und Open-World-Spielen. Es mag zwar nicht so grenzenlos sein wie einige andere Titel auf dieser Liste, aber gerade der etwas engere Fokus lässt die besten Aspekte dieses Spiels erst richtig zur Geltung kommen.

Die Handlung spielt in einer riesigen, retro-futuristischen Weltraumkolonie in einem fernen Sonnensystem am Rande des erforschten Weltraums. Die offene Welt des Spiels ist eine Mischung aus knallharter Unternehmenskontrolle und Weltraumabenteuer, alles schön verpackt in einer clever geschriebenen Satire.

Es gibt eine Menge zu entdecken und auszuwählen, wobei deine Entscheidungen Auswirkungen auf deine Geschichte, deine Begleiter und die gesamte Kolonie haben. Jeder Planet, den du besuchst, hält neue Überraschungen bereit. Außerdem wurde das Spiel gegenüber dem ersten Teil in vielerlei Hinsicht verbessert, wobei der Schwerpunkt stärker auf dem Rollenspiel liegt (sobald du deine Fähigkeiten ausgewählt hast, kannst du sie nicht mehr ändern).

Why we chose it „ The „Outer Worlds 2“ ist ein satirisches, retro-futuristisches Rollenspiel, das genau den richtigen Ton trifft und perfekt ist, wenn du schon immer mal die „Fallout“-Atmosphäre mit Weltraumreisen kombinieren wolltest.

„The Outer Worlds 2“ bietet einfach eine großartige Balance zwischen Freiheit und fesselnder Erzählung, was unglaublich befriedigend ist. Und auch wenn es vielleicht nicht perfekt ist, ist es ein super unterhaltsames Erlebnis, das man sich nicht entgehen lassen sollte – insbesondere für Spieler, die RPGs mögen, bei denen das Rollenspiel im Vordergrund steht.

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15. Avowed [Bestes Open-World-RPG für fesselnde Fantasy aus der Ego-Perspektive]

Meine Bewertung ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Metacritic 88 % Verfügbarkeit Steam, Xbox Store, Game Pass, Xbox Cloud Gaming (Mobil), Eneba Jahr 2025 Entwickler / Herausgeber Obsidian Was mir daran gefällt Fantasy-RPG aus der Ego-Perspektive, magische Kämpfe, eine Welt mit tiefgründiger Hintergrundgeschichte

„Avowed“ ist genau die Art von Spiel, die dich daran erinnert, warum du dich überhaupt in Open-World-Spiele verliebt hast. Dieses Fantasy-Abenteuer aus der Ego-Perspektive verbindet Obsidians legendäre Erzählkunst mit rasanten Kämpfen und lebendigen, detailreich gestalteten Gebieten.

Dieses Open-World-Spiel besteht aus mehreren weitläufigen, miteinander verbundenen Regionen, von denen jede voller Geheimnisse, Nebenquests und Umgebungsrätsel steckt, die das Erkunden lohnenswert machen. Wenn ihr auf der Suche nach Fantasy-Spielen seid, die durch ihre Weltgestaltung und Entdeckungsmöglichkeiten fesseln, gehört „Avowed“ zweifellos zur Elite.

Das Besondere an „Avowed“ ist die Tiefe der Magie und der Geschichte. Vom Erzeugen schwarzer Löcher bis hin zur Entscheidung über das Schicksal ganzer Städte – in „Avowed“ kannst du deine Spuren hinterlassen. Meine Dialogentscheidungen hatten tatsächlich Einfluss; ich habe miterlebt, wie sich das Schicksal einer ganzen Stadt aufgrund eines einzigen Gesprächs gewendet hat.

Why we chose it Obsidian hat mit einer tiefgründigen Hintergrundgeschichte und einer Magie, die sich lebendig anfühlt, einen großen Schritt gewagt.

In einem Genre, das von Sandbox-RPGs überflutet ist, die oft oberflächlich oder unnötig komplex wirken, findet „Avowed“ eine Balance, die funktioniert. Es erfindet das RPG nicht neu, aber für Fans von „Pillars“, „Skyrim“, „The Outer Worlds““ oder sogar „Hogwarts Legacy““ ist es einen Blick wert.

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16. The Elder Scrolls V: Skyrim [Bestes Open-World-RPG hinsichtlich der Entscheidungsfreiheit des Spielers]

Meine Bewertung ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Metacritic 94 % Verfügbarkeit Steam, GOG, Epic Games Store, PlayStation Store, Xbox Store, Game Pass, GeForce NOW, (mobil über die Cloud), Eneba Jahr 2011 Entwickler / Herausgeber Bethesda Was mir daran gefällt Unendlicher Wiederspielwert, die Freiheit, jede Rolle zu spielen, riesige Drachen

Du hast doch nicht etwa gedacht, ich würde das ignorieren, oder? Skyrim ist zwar fast alt genug, um Auto zu fahren, aber dank jahrelanger Updates ist es so spielbar wie eh und je. Wie es sich gehört, schlüpfst du in die Rolle eines Gefangenen, doch diesmal wird deine Hinrichtung nicht durch einen Kaiser verhindert, der um Hilfe bittet (wie in „Oblivion“), sondern dank eines riesigen Drachen.

Das riesige Biest beginnt, das Dorf, in dem du dich befindest, niederzubrennen, stürzt alles ins Chaos und gibt dir die Chance zur Flucht. Von da an steht es dir völlig frei, überall hinzugehen und praktisch alles zu tun – sei es, alles zu stehlen, was nicht niet- und nagelfest ist, oder dich zu einem furchterregenden Monsterjäger zu entwickeln.

Bethesda hat sich zu Recht einen Namen damit gemacht, Spielern riesige offene Welten zu bieten, und die von Skyrim ist kaum zu übertreffen: Zwar ist die Kartengröße von etwa 14–15 Quadratmeilen nach heutigen Maßstäben klein, doch sie ist mit wohl deutlich mehr Inhalten gefüllt als zeitgenössische Open-World-Titel. Im Grunde gilt: Wenn du etwas sehen kannst, findest du wahrscheinlich auch einen Weg, dorthin zu gelangen.

Why we chose it Die Welt von Skyrim sieht in ihrer ganzen winterlichen Pracht nach wie vor großartig aus, doch es ist vor allem die schiere Vielfalt an Entscheidungsmöglichkeiten für den Spieler, die dem Spiel zahlreiche Auszeichnungen eingebracht hat.

Bethesda-Spiele sind zudem für ihre Macken bekannt, von denen auch Skyrim nicht verschont bleibt. Die gute Nachricht ist jedoch, dass diese meist eher lustig sind (wie zum Beispiel NPCs, die sich grundlos auf der Stelle drehen) und das Spielerlebnis nicht beeinträchtigen. Es gab auch nichts, was Skyrim daran gehindert hätte, mehrere Auszeichnungen als „Spiel des Jahres“ zu gewinnen. Begebt euch in die eisigen Berge und überzeugt euch selbst – ich garantiere euch, ihr werdet Spaß haben.

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17. Fallout: New Vegas [Open-World-RPG mit der besten Story]

Meine Bewertung ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Metacritic 84 % Verfügbarkeit Steam, GOG, Epic Games Store, Xbox Store, Game Pass, GeForce NOW, (mobil über die Cloud), Eneba Jahr 2010 Entwickler / Herausgeber Obsidian / Bethesda Was mir daran gefällt Beste RPG-Story, Fraktionsauswahl, verzweigte Enden

Obsidian hat sich in der RPG-Welt mit zwei „Neverwinter Nights“-Spielen einen Namen gemacht, doch „New Vegas“ war sein erstes Open-World-RPG. Nachdem Bethesda Obsidian die Zügel von „Fallout“ übergeben hatte, schuf das Studio einen fesselnden, wenn auch etwas unausgereiften eigenständigen Ableger.

„New Vegas“ übernimmt vieles von seinem Vorgänger „Fallout 3“, darunter die allgemeine Struktur und Optik, was dazu führte, dass einige erste Kritiken das Spiel eher als Erweiterung denn als eigenständiges Spiel bezeichneten. Wenn ihr jedoch wie ich über die oberflächlichen Ähnlichkeiten hinwegsehen könnt, werdet ihr ein storyreiches Rollenspiel mit vielen typischen Merkmalen von Obsidian entdecken, darunter eine verzweigte Handlung und Spielerentscheidungen, die wirklich Gewicht haben.

Du schlüpfst in die Rolle eines Kuriers, dessen einzige Aufgabe darin besteht, ein Paket nach New Vegas zu liefern. Natürlich laufen die Dinge nicht nach Plan. Du wirst in Quests verwickelt, die mit der militanten, aber gutmütigen New California Republic und der sklaventreiberischen, aber effizienten Caesar’s Legion zu tun haben, wobei die meisten Wege zu einer möglichen Konfrontation mit dem Herrscher von New Vegas, Mr. House, führen.

Why we chose it Obwohl es sich anfangs wie ein minderwertiges „Fallout 3“ anfühlt, wird schnell klar, dass „New Vegas“ eine bessere Handlung hat als dieses Spiel. Ein Muss für Fans von RPGs mit tiefgehender Erzählung.

New Vegas war bei seiner Veröffentlichung so etwas wie der kleine Bruder der Fallout-Reihe, doch dank der zweiten Staffel der Fallout-TV-Serie (die das Spiel als Schauplatz nutzte) hat das Spiel neue Aufmerksamkeit erlangt. Ich empfehle euch, die digitale Mojave-Wüste zu durchstreifen, um selbst zu sehen, warum sich das Spiel lohnt.

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18. Horizon Zero Dawn [Bestes Open-World-RPG für Kreaturendesign]

Meine Bewertung ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Metacritic 89 % Verfügbarkeit Steam, Epic Games Store, PlayStation Store, PlayStation Plus (Rotationen), Eneba Jahr 2017 Entwickler / Herausgeber Guerrilla Games / Sony Was mir daran gefällt Roboter-Dinosaurier, starke Protagonistin, wunderschöne offene Welt

Mal ehrlich: Wenn dich der Begriff „Roboter-Dinosaurier“ nicht für dieses Spiel begeistert, dann weiß ich auch nicht, was sonst. In einer Zukunftsversion der Erde, die von tierähnlichen Maschinen beherrscht wird, steuerst du Aloy auf ihrer Suche nach dem Geheimnis der Roboter-Bestien. „Horizon Zero Dawn“ hat zahlreiche Fortsetzungen, Spin-offs und DLCs hervorgebracht, doch das Originalspiel hat nichts von seinem Reiz verloren. Wenn du ein Fan von Action-RPGs mit einer fesselnden Geschichte bist, kann ich dir dieses Spiel wärmstens empfehlen.

Auch die Welt selbst ist es wert, erkundet zu werden. Viele Spiele bieten zwar eine offene Welt, versäumen es aber, diese mit reichlich Inhalt zu füllen. Bei „Horizon Zero Dawn“ ist das kein Problem, denn es gibt immer irgendeine Maschine zu jagen oder ein Gebiet zu erkunden – und das Ganze sieht einfach umwerfend aus.

Abgesehen von der Umgebung fühlen sich die Kämpfe sehr gehaltvoll an, und mir gefällt besonders die Vielfalt der Waffen, die man einsetzen kann. Diese reichen von verschiedenen Bögen bis hin zur wunderbar benannten „Ravager Cannon“, die ein Projektil mit hohem Schaden abfeuert. Im Oktober 2024 erschien eine überarbeitete Version, aber ehrlich gesagt haben die ursprünglichen Grafiken immer noch nichts von ihrem Reiz verloren.

Why we chose it Man kämpft gegen riesige mechanische Dinosaurier und cool aussehende Roboter-Tiere. Mehr muss man dazu nicht sagen!

Obwohl es neuere Spiele in der Reihe gibt, verdient sich das Original einen Platz auf dieser Liste, da es als erstes all das umgesetzt hat, was die anderen Spiele auszeichnet. Es bietet intensive Kämpfe, eine wunderschöne offene Welt, RPG-Fortschritte – und habe ich schon die Roboter-Dinosaurier erwähnt? Davon gibt es jede Menge!

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Zusammenfassung und lobende Erwähnungen

Da habt ihr es: 18 hervorragende Open-World-RPGs, die die gesamte Bandbreite abdecken – von preisgekrönten Titeln (Elden Ring, Baldur's Gate 3) bis hin zu von Kritikern hochgelobten Spielen (Fallout 4, The Legend of Zelda: Breath of the Wild) und allem, was dazwischen liegt. Na ja, fast alles – jede Liste hat nun mal nur begrenzten Platz.

Falls ich einen bestimmten Titel in der Rangliste der besten Rollenspiele von 2025/206 übersehen habe – egal, ob er erst kürzlich erschienen ist oder einfach immer noch Spaß macht –, mach dir keine Sorgen. Ich habe noch ein paar weitere Empfehlungen für dich.

Wenn ihr Open-World-Spiele im Weltraum- oder Science-Fiction-Genre mögt, wird „No Man’s Sky“ dank regelmäßiger, kostenloser Updates immer besser. „Hytale“ befindet sich zwar noch im Early Access, bietet aber bereits eine stärker auf Rollenspiele ausgerichtete Variante der prozeduralen Generierung der offenen Welt von „Minecraft“.

Lust auf etwas Neues? „Crimson Desert“ verbindet ein Einzelspieler-Fantasy-RPG in einer offenen Welt mit MMO-Mechaniken, während ich das vom Anime inspirierte „The Seven Deadly Sins: Origin“ empfehle, wenn du auf der Suche nach einem kostenlosen Open-World-RPG bist.

Häufig gestellte Fragen