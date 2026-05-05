Die besten Glock-Skins in CS2 2026

Die besten Glock-Skins CS2 Skins verändern nicht nur das Aussehen einer Pistole – von den besten günstigen Glock-Skins CS2 bis hin zu Sammler-Raritäten – sie verraten dem Server etwas über deinen Stil. Die Glock-18 ist der Standard-Sidearm auf der T-Seite in Counter-Strike 2. Sie taucht in jeder Pistolenrunde und in einem Großteil der Eco-Runden auf, was sie zu einer der am häufigsten gesehenen Waffen im Spiel macht. Ein herausragender Glock-Skin CS2 lohnt sich gerade wegen dieser Sichtbarkeit.

The CS2 Der Markt für Skins deckt jede Preisklasse ab, mit den besten günstigen Glock-Skins CS2 von Angeboten unter 5 Dollar bis hin zu Sammlerstücken, deren Preis die 2.000-Dollar-Marke übersteigt. Seltenheitsstufen, der äußere Zustand und der Float-Wert beeinflussen die Preisgestaltung – fabrikneue Exemplare desselben Skins können ein Vielfaches mehr kosten als „Battle-Scarred“-Exemplare. Skins können durch das Öffnen von Kisten mit einem Schlüssel, den Kauf auf dem Steam-Marktplatz oder über Drittanbieter wie Eneba erworben werden.

Unsere Top-Auswahl der besten Glock-Skins in CS2

Nach Auswertung der Community-Stimmung, der Marktdaten und des visuellen Designs präsentieren wir hier die 10 besten Glock-Skins CS2 Auswahl nach Rangfolge.

Diese Auswahl deckt alle Bereiche der besten Glock-Skins ab CS2 Markt – von extrem seltenen Sammlerstücken ohne Hülle bis hin zu den besten günstigen Glock-Skins CS2 Optionen unter 2 $. Hier kommt es darauf an, die Wahrscheinlichkeiten für seltene Fälle zu verstehen: Die Drop-Chancen wirken sich direkt auf das Angebot aus, und das Angebot bestimmt den Preis.

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Fälle – Seltenheiten – Wahrscheinlichkeiten

Jeder Fall inCounter-Strike 2 basiert auf einer festen Wahrscheinlichkeitstabelle. Wenn man diese Quoten versteht, wird klar, warum die besten Glock-Skins CS2 Picks haben ihren Preis – je seltener die Stufe, desto knapper das Angebot und desto höher der Marktpreis.

Haut-Raritäten Wahrscheinlichkeiten für einen Drop in Prozent Mil-Spec ( Blau ) 79,92 % Eingeschränkt ( Lila ) 15,98 % Vertraulich ( Rosa ) 3,2 % Verdeckt ( Red ) 0,64 % Seltener Spezialgegenstand ( Gold ) 0,26 %

Diese Durchschnittswerte basieren auf Zehntausenden von in der Community erfassten Fallöffnungen und stellen langfristig erwartete Ergebnisse dar, keine individuellen Garantien. Covert-Skins fallen mit einer Wahrscheinlichkeit von ca. 0,03 % an, weshalb die besten Glock-Skins dieser Stufe teuer bleiben. Classified-Skins sind mit einer Wahrscheinlichkeit von ca. 0,13 % leichter zu erhalten – was erklärt, warum die besten günstigen Glock-Skins CS2 und die besten preisgünstigen Glock-Skins CS2 Einträge, wie zum Beispiel der Modeand Shinobu, deutlich unter 30 Dollar liegen.

Die besten Glock-Skins in CS2

Die besten Glock-Skins CS2 Diese Angebote haben sich diesen Ruf durch ihre visuelle Identität, die Nachfrage der Community und ihren dauerhaften Marktwert verdient. Seltenheit, Design, Marktwert und äußerer Zustand beeinflussen die Preisgestaltung – fabrikneue Exemplare können ein Vielfaches dessen erzielen, was für „Field-Tested“-Exemplare gezahlt wird, und Muster-Seeds auf Skins wie dem „Fade“ treiben die Preise noch weiter in die Höhe. Jede hier aufgeführte Auswahl hat sich ihren Platz unter den besten Glock-Skins redlich verdient CS2.

Preisspanne:2.035,53 $ – 2.114,96 $ / ca. 1.872,69 € – 1.945,76 € / ca. 1.608,07 £ – 1.670,82 £

Seltenheit:Eingeschränkt

Herkunft des Falls:Kann nicht durch das Öffnen von Behältern erhalten werden

Entsprechender Schlüssel: N/A

The Glock-18 | Fade auchdas Maß aller Dingebeste Glock-Skin CS2 Geld kann kaufen. Dieser exklusive Skin kann nicht aus Kisten erhalten werden – jedes Exemplar stammt aus früheren Drops, wodurch das Angebot dauerhaft begrenzt ist –, weshalb er im Handel zwischen €2,035 und€2,115 obwohl sie unterhalb der Seltenheitsstufe „Covert“ angesiedelt ist.

Warum wir uns dafür entschieden haben The Glock-18 | Fade steht ganz oben auf meinerCS2 Liste, da kein anderer Glock-Skin eine dauerhaft begrenzte Verfügbarkeit, jahrzehntelanges Ansehen in der Community und eine solche Vielfalt an Mustervorlagen vereint. Er ist der prestigeträchtigste Eintrag unter den besten Glock-Skins CS2 die Spieler besitzen können.

Das Design ist nahtlos Farbverlauf von Lila über Rosa bis Gold über die gesamte Schiebefläche und den Rahmen hinweg, klar und zeitlos. Auch die Musterauswahl spielt eine Rolle: Vollfarbige Muster mit maximaler Gelbdeckung an der Mündung erzielen einen Aufschlag gegenüber dem marktüblichen Standardpreis und gehören damit zu den raffiniertesten Modellen unter den besten Glock-Skins CS2 Sammler-Edition. Wenn Sie den prestigeträchtigsten Glock-Skin überhaupt haben möchten CS2 verfügbar, die Ausblendenist die Nummer eins im Jahr 2026.

★ DIE BESTE GLOCK-SKIN Glock-18 | Fade Bei SkinBaron einkaufen

Preisspanne:88,02 $ – 249,53 $ / ca. 80,98 € – 229,57 € / ca. 69,54 £ – 197,13 £

Seltenheit:Eingeschränkt

Herkunft des Falls:Kann nicht durch das Öffnen von Behältern erhalten werden

Entsprechender Schlüssel: N/A

The Glock-18 | Franklin aucheines der kulturell bekanntesten Glock skins CS2 hergestellt hat. Eingewickelt in Motiv der amerikanischen 100-Dollar-Banknote – Benjamin Franklins Porträt auf der Griffschale – diese „Restricted“-Hülle hat denselben Status als „No-Case“-Klassiker wie die Ausblenden, was bedeutet, dass das Angebot dauerhaft begrenzt ist.

Die Preise beginnen bei ca. 88 $ Abgenutzt bis ca. 250 $Neuwertig, wobei sich die praxiserprobten Exemplare durch das beste Preis-Leistungs-Verhältnis auszeichnen. Das auf Bargeld anspielende Konzept besticht durch einen FPS-Flex, der sich im Laufe der Zeit bewährt hat Counter-Strike Generationen. Für Spieler, die die besten Glock-Skins suchen CS2 bietet für ein mittleres Budget, das Franklin ist eine der besten preisgünstigen Glock-Skins CS2 zu bieten hat, was ihm echten Sammlerwert verleiht.

★ DIE KULTIGE, IN BARGELD EINGEWICKELTE GLOCK Glock-18 | Franklin Bei SkinBaron einkaufen

Preisspanne:33,49 $ – 371,81 $ / ca. 30,81 € – 342,07 € / ca. 26,46 £ – 293,73 £

Seltenheit:Verdeckt

Herkunft des Falls:Herbst „Operation Broken Fang“

Entsprechender Schlüssel: Operation „Broken Fang“ – Fallschlüssel

The Glock-18 | Neo-Noir ist das die seltenste Glock auf dieser Liste. Ein „Covert“-Skin aus dem Jahr 2020 Herbst „Operation Broken Fang“, es verfügt über eine Neon-Comic-Ästhetik – eine stilisierte Femme-Fatale-Figur gegen einen düstere Stadtlandschaft in leuchtendem Pink und Lila. Die Drop-Rate von ~0,03 % sorgt für ein knappes Angebot, während die enorme Preisspanne (€33 Von den Schlachten gezeichnet €371( Neuwertig) macht sie zu einer der wenigen besten Glock-Skins CS2 die für Käufer mit ganz unterschiedlichen Budgets geeignet sind – von den besten günstigen Glock-Skins CS2 bietet gleichzeitig Premium-Angebote an.

Die Details der Grafiken sind bei „Minimaler Abnutzung“ und besser am schärfsten, doch selbst ein Exemplar mit „Starker Abnutzung“ vermittelt den wesentlichen visuellen Eindruck. Für Glock-Skins der Stufe „Covert“ CS2 mit echtem künstlerischem Wert, das Neo-Noir ist definitiv ein Highlight.

★ DIE STILVOLLSTE GLOCK-SKIN Glock-18 | Neo-Noir Bei SkinBaron einkaufen

Preisspanne:30,57 $ – 189,64 $ / ca. 28,12 € – 174,47 € / ca. 24,15 £ – 149,82 £

Seltenheit:Verdeckt

Herkunft des Falls:Vitrine

Entsprechender Schlüssel: Legende zur Galerie

Erschienen im Jahr 2024 über das Vitrine, derGlock-18 | Gold Toof ist dasNeueste CovertGlock-SkinCS2 im Spiel und oeines der kühnsten Designs die besten Glock-Skins CS2 veröffentlicht. Die ein Street-Art-Konzept im Graffiti-Stil – mit einem Goldzahn-Motiv im Mittelpunkt – sorgt für kontrastreiche Grafiken, die in der Ego-Perspektive sofort ins Auge fallen. Bei einer Drop-Wahrscheinlichkeit von ca. 0,03 % bleibt das Angebot knapp, was eine Preisspanne von 30 $ das ~€190.

Diese praxiserprobten Modelle sind zwar kostengünstiger, bieten aber dennoch eine klare Lesbarkeit und sind ein idealer Einstieg für Spieler, die auf der Suche nach den besten preisgünstigen Glock-Skins sind CS2 Option. Die Resonanz in der Community ist seit der Veröffentlichung durchweg positiv. Weitere Informationen dazu finden Sie unter CS2 Wirtschaft, siehe unseren Leitfaden zum Thema die besten Fälle, die man aufschlagen kann CS2.

★ DIE KÜHNSTE GLOCK FLEX Glock-18 | Gold Toof Bei SkinBaron einkaufen

Preisspanne:89,00 $ – 196,90 $ / ca. 81,88 € – 181,15 € / ca. 70,31 £ – 155,55 £

Seltenheit:Verdeckt

Herkunft des Falls:Kann nicht durch das Öffnen von Behältern erhalten werden

Entsprechender Schlüssel: N/A

The Glock-18 | Doppler-Reihe vereint zwei Eigenschaften, die Sammler am meisten schätzen: Versteckte Rarität undStatus „no-case“ (Altstand). Wie dasAusblendenand Franklin, es kommen keine neuen Exemplare auf den Markt – jede verfügbare Haut stammt aus früheren Verlosungen. Die Oberfläche besteht aus ein sich von Grün nach Schwarz veränderndes Doppler-Muster mit einemmetallischer Schimmer die sich bei unterschiedlicher Beleuchtung subtil verändert. Die Phasenverteilung beeinflusst die Preisgestaltung innerhalb der €89–€197 Preisspanne, wobei auffälligere Phasen einen Aufschlag erfordern.

Für Käufer, die einen „Covert Glock“-Skin möchten CS2 mit No-Case-Exklusivität zu einem Bruchteil des Ausblenden„s Preis, der Doppler-Bereich ist die attraktivste Option unter all den besten Glock-Skins CS2 in dieser Preisklasse. Es gehört nicht zu den besten preisgünstigen Glock-Skins CS2 Gesprächsstoff, aber es bietet noch etwas Besseres: hohe Seltenheit, erstklassige Doppler-Phasen und unbestreitbaren Flex-Wert.

Ernsthafte Sammler kombinieren diese seltenen Muster häufig mit Handschuhe der Spitzenklasse in CS2 um einen stimmigen und eleganten Look zu vervollständigen.

★ DIE PREMIUM-PHASE-GLOCK Glock-18 | Doppler-Reihe Bei SkinBaron einkaufen

Preisspanne:3,62 $ – 23,13 $ / ca. 3,33 € – 21,28 € / ca. 2,86 £ – 18,27 £

Seltenheit:Vertraulich

Herkunft des Falls:Fallbeispiel: Fraktur

Entsprechender Schlüssel: Lösungsschlüssel für den Fall „Fraktur“

The Glock-18 | Vogueist meinTop-Empfehlung unter den besten günstigen Glock-Skins CS2 Spieler können diese in „Classified“-Qualität erwerben. Erhältlich bei Fallbeispiel: Fraktur, es bietetklare geometrische Muster with warme Farbtöne die deutlich hochwertiger wirken, als es der Preis vermuten lässt. Ein derart hohes Maß an Detailtreue zu einem günstigen Preis zu finden, ist für Sammler ein echter Glücksfall. Viele Spieler, die diese optischen Verbesserungen zu schätzen wissen, suchen auch nach günstige AWP-Skins damit ihre Hauptwaffe genauso schick aussieht wie ihre Dienstwaffe.

„Factory New“ befindet sich an €23.13, „Battle-Scarred“ bei 3,62 $; Praxiserprobte Exemplare unter €7–€10 bieten die das beste Preis-Leistungs-Verhältnis in Bezug auf die Bildqualität einer der Glock-Skins CS2 auf dieser Liste. Das Design ist raffiniert und zurückhaltend – ein Klassiker unter den besten preisgünstigen Glock-Skins CS2 ist ein echter Geheimtipp – und hält auch nach Hunderten von Spielstunden noch stand. Sowohl für Spieler mit kleinem Budget als auch für neue Sammler ist dies meine erste Empfehlung für die besten günstigen Glock-Skins CS2 hat – und wenn man die Wettkampfszene verfolgt, dann ist unser Counter-Strike E-Sport Unsere Berichterstattung hält Sie darüber auf dem Laufenden, womit die Profis fahren.

★ DIE BESTE GÜNSTIGE GLOCK-SKIN Glock-18 | Vogue Bei SkinBaron einkaufen

Preisspanne:5,03 $ – 60,60 $ / ca. 4,63 € – 55,75 € / ca. 3,97 £ – 47,87 £

Seltenheit:Vertraulich

Herkunft des Falls:Fieberfall

Entsprechender Schlüssel: Legende zu den Fieberfällen

The Glock-18 | Shinobu aucheines der stilvollsten neuen Modelle zu den besten Glock-Skins CS2 Kader der letzten Zeit. Aus dem Fieberfall Mit einer Seltenheit der Klasse „Klassifiziert“ (~0,13 % Drop-Rate) bietet es detaillierte, von Anime inspirierte Katana-Illustration das sich bei Spielern, die charakterbasierte Ausrüstungskonfigurationen nutzen, eine treue Anhängerschaft aufgebaut hat.

Der Preis beginnt bei 5 $ Vom Kampf gezeichnet bis €60 Neuwertig – Exemplare mit minimalen Gebrauchsspuren bei 30 $–€45 bieten das beste Verhältnis zwischen Detailschärfe und Preis. Die preisgünstigsten Glock-Skins CS2 Preisspanne, die Shinobu gehört zu den besten Optionen für Illustrationen in „Classified“-Qualität, ohne dass man sich dabei finanziell ruinieren muss – und wenn du bereit bist, Skins weiterzuverkaufen, findest du in unserem Leitfaden zu Wie man verkauftCS2 Skins führt Sie Schritt für Schritt durch den Vorgang.

★ DIE SCHARFSTE GLOCK FÜR KLEINES BUDGET Glock-18 | Shinobu Bei SkinBaron einkaufen

Preisspanne:1,48 $ – 14,80 $ / ca. 1,36 € – 13,62 € / ca. 1,17 £ – 11,69 £

Seltenheit:Eingeschränkt

Herkunft des Falls:Kann nicht durch das Öffnen von Behältern erhalten werden

Entsprechender Schlüssel: N/A

The Glock-18 | Glockingbird auchdie klügste reine Wertanlage zu den besten Glock-Skins CS2 auf dieser Liste aufführt. Es kann aus keinem Fall abgeleitet werden – und teilt damit den Status eines „case-losen“ Erbes mit dem Ausblendenand Franklin – doch seine Seltenheitsstufe „Restricted“ und die schlichte Illustration einer Spottdrossel sorgen dafür, dass der Preis bei €1.48 to €14.80. Diese Kombination aus Fall-Exklusivität und Preis unter 15 Dollar macht es sowohl für preisbewusste Käufer als auch für Sammler mit einem guten Gespür für Bestände besonders interessant.

Das Design zeichnet sich aus durch eine ruhige Persönlichkeit ohne aufzufallen, und die traditionsreiche Herkunft verleiht ihm mehr Glaubwürdigkeit auf dem Markt, als sein Preis vermuten lässt. Für Käufer von Glock-Skins CS2 die bei ihrer Wahl auf historische Hintergründe Wert legen, die Glockingbird bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für günstige Glock-Skins überhaupt. Wenn du deine Ausrüstung mit einer Klinge vervollständigen möchtest, schau dir unsere Liste an das günstigsteCS2 Messerscheiden.

★ GLOCK MIT DEM BESTEN PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS Glock-18 | Glockingbird Bei SkinBaron einkaufen

Preisspanne:18,05 $ – 204,42 $ / ca. 16,61 € – 188,07 € / ca. 14,26 £ – 161,49 £

Seltenheit:Vertraulich

Herkunft des Falls:Fall „Operation Riptide“

Entsprechender Schlüssel: Operation Riptide – Fallschlüssel

The Glock-18 | Snack-Attacke auchder auffälligste Beitrag zu den besten Glock-Skins CS2 schon allein vom Konzept her – animierte Figuren aus der Snackbranche über die Folie, veröffentlicht über die Fall „Operation Riptide“ in der Seltenheitsstufe „Classified“ im Jahr 2021. Es handelt sich um einen Skin mit starker Persönlichkeit: Entweder man fühlt sich sofort von seiner verspielten Energie angesprochen oder eben nicht. Da eine auffällige Sekundärwaffe oft zu einer kompletten Überarbeitung des Inventars anregt, suchen viele Fans auch nach erstklassige Deagle-Skins CS2 um sicherzustellen, dass ihre Sekundärwaffe in entscheidenden Runden das gleiche Maß an Prestige und optischer Wirkung ausstrahlt.

Die Preise beginnen bei 18 $ Vom Kampf gezeichnet bis 204 $Neuwertig; „Neuwertig“ und „Minimale Gebrauchsspuren“ sind die bevorzugten Zustände für maximale Bildschärfe. Exemplare mit deutlichen Gebrauchsspuren sind eine gute und preisgünstige Alternative für Glock-Skins. CS2 Einstieg, ohne das Konzept aus den Augen zu verlieren. Für Spieler, die einen Glock-Skin möchten CS2 das sorgt für Aufsehen und sticht auf Screenshots hervor – kein anderes Produkt auf dieser Liste kann da mithalten. Und wenn Sie an hochwertigeren Klingenoptionen interessiert sind, schauen Sie sich die am teuerstenCS2 Messerscheiden.

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Preisspanne:18,15 $ – 64,50 $ / ca. 16,70 € – 59,34 € / ca. 14,34 £ – 50,96 £

Seltenheit:Vertraulich

Herkunft des Falls:Operation Breakout – Waffenkoffer

Entsprechender Schlüssel: Lösung zu „Operation Breakout“

The Glock-18 | Wasserelementar auch dieCounter-Strike 2 Einrichtung. Eingeführt im Jahr 2014 durch Operation Breakout, es ist geblieben einer der bekanntesten Glock skins CS2 von Spielern seit über einem Jahrzehnt empfohlen – eine anhaltende Beliebtheit in der Community, die nur wenige Skins jeglicher Seltenheitsstufe erreichen. Die Oberfläche in tiefem Blau und Blaugrün mit Wasser-Muster wirkt beruhigend und unverwechselbar und ist bei allen äußeren Lichtverhältnissen gut lesbar. Die Preise beginnen bei €18.15 Vom Kampf gezeichnet bis64,50 $ Neuwertig, mit praxiserprobten Exemplaren unter €20–€30 und bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Sammler, die dieses Qualitätsniveau bei ihrer gesamten Ausrüstung beibehalten möchten, kombinieren diese Pistolen oft mit Erstklassige günstige M4A1-S-Skins damit ihre CT-Gewehre genauso beeindruckend aussehen

Für Spieler, die einen Klassiker suchen, der sofort als einer der besten Glock-Skins erkennbar ist CS2 Optionen, mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz, die Wasserelementar schließt diese Liste der definitiv besten Glock-Skins ab CS2 Klassiker. Mit elegantem blaue Handschuhe inCS2 um die kräftigen Lichtakzente der Haut zu betonen und die Kombination im Spiel richtig zur Geltung zu bringen.

★ DIE KULTIGSTE GLOCK Glock-18 | Wasserelementar Bei SkinBaron einkaufen

Die besten Glock-Skins in CS2, die man haben sollte

Die folgende Tabelle fasst die zehn besten Glock-Skins in CS2 nach Seltenheit, Preis und dem Hauptgrund für ihren Marktwert zusammen – eine praktische Übersicht für jeden Käufer.

Preise gültig ab März 2026.

Produktname Seltenheit Preisspanne Beschreibung Glock-18 | Fade Eingeschränkt 2.035 $ – 2.115 $ Ein Erbe ohne Ende; das dauerhaft begrenzte Angebot treibt die Preise in die Höhe Glock-18 | Franklin Eingeschränkt 88 $ – 250 $ Kultiges Design in einer edlen Verpackung; ausschließlich als limitierte Auflage erhältlich, hohe Nachfrage bei Sammlern Glock-18 | Neo-Noir Verdeckt 33 $ – 372 $ Versteckte Neon-Noir-Kunstwerke; größte Preisspanne je nach äußerem Zustand Glock-18 | Gold Toof Verdeckt 31 $ – 190 $ Kühnes Street-Art-Design für 2024; der neueste „Covert Glock“-Skin im Spiel Glock-18 | Doppler-Reihe Verdeckt 89 $ – 197 $ Keine Hülle; phasenabhängige Preisgestaltung sorgt für mehr Sammlerinteresse Glock-18 | Vogue Vertraulich 4 $ – 23 $ Die beste günstige Glock-Skin für CS2 im Classified-Tier; elegantes geometrisches Design Glock-18 | Shinobu Vertraulich 5 $ – 61 $ Anime-artige Kleinanzeige von Fever Case; prägnante, detailreiche Illustration Glock-18 | Glockingbird Eingeschränkt 1,48 $ – 15 $ Ein Klassiker ohne Gehäuse zum Schnäppchenpreis; das beste Preis-Leistungs-Verhältnis auf der Liste Glock-18 | Snack-Attacke Vertraulich 18 $ – 204 $ Ein besonders markantes Konzept; verspielte, animierte Snack-Illustrationen Glock-18 | Wasserelementar Vertraulich 18 $ – 65 $ CS2-Klassiker seit 2014; seit einem Jahrzehnt von der Community geschätzt

Die auf Eneba Hub angegebenen Preise dienen lediglich zu Informationszwecken und spiegeln die Marktbedingungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider. Die Produktwerte können aufgrund von Angebot, Nachfrage und Updates im Spiel häufig schwanken, sodass wir weder für ihre Richtigkeit noch für ihren zukünftigen Wert garantieren können.

The Preisvon den besten Glock-Skins CS2 wird in erster Linie bestimmt durch Seltenheit, GestaltungsbedarfundLieferengpässe. Schon allein die zwei besten Glock-Skins CS2 Die Preise für Picks können Welten auseinanderliegen – die Ausblendenat 2.000 $ und mehr gegenüber dem Glockingbird dass unter€15 – denn die Attraktivität des Designs hängt nicht von der Seltenheit ab. Dies ist eine wichtige Erkenntnis für die besten günstigen Glock-Skins und die besten preiswerten Glock-Skins CS2 Einkaufstaschen.

Zu verstehen, wie diese Marktfaktoren die Wahl Ihrer Handfeuerwaffen beeinflussen, ist hilfreich bei der Zusammenstellung einer kompletten Ausrüstung, und Sammler wenden oft dieselbe Logik an, wenn sie sich umsehen alle USPS-SkinsCS2 um eine passende Pistole auf der CT-Seite zu finden.

Exklusivität der Kollektion steigert den Wert über das hinaus, was die Seltenheitsstufen erklären. Skins wie der Ausblenden, FranklinundDoppler-Bereich sind derzeit in keinem Fall erhältlich, sodass jedes Exemplar aus früheren Drops stammt. Wenn Exemplare in inaktive Konten verschwinden, reagieren das Marktangebot und die Preise entsprechend. Aus diesem Grund sind Glock-Skins ohne Fall CS2 behalten ihren Wert durchweg besser als Skins vergleichbarer Seltenheit, die noch aus Lootboxen gezogen werden können. Messer-Skins mit ähnlichem Retro-Charme findest du unter Die besten Karambit-Messerhüllen.

Zustand der Außenausstattung and Gleitkommawert sind die letzten Faktoren, die neue Käufer überraschen. Das gleiche Glock-Design CS2 kann um den Faktor drei bis zehnzwischen fabrikneu und abgenutzt. Auf Skins mit vielen Grafikelementen wie dasNeo-Noir and Heißhunger, beeinträchtigt Abnutzung die Lesbarkeit der Abbildung. Auf abstrakte Designs wie dasDoppler-Bereich… sind die Unterschiede im Zustand zwar subtiler, wirken sich aber dennoch auf den Preis aus.

Mein Gesamtfazit zu den besten Glock-Skins für die CS2

Die besten Glock-Skins auswählen CS2 kommt im Jahr 2026 darauf an, worauf Sie sich konzentrieren. Meine drei wichtigsten Empfehlungen:

Glock-18 | Fade – Der beste Glock-Skin CS2 Für Sammler. Die dauerhaft limitierte Auflage ohne Hülle und das ikonische Farbverlaufsdesign machen sie zur prestigeträchtigsten Glock-Hülle auf dem Markt. Glock-18 | Franklin – Die besten Glock-Skins der Mittelklasse CS2 Tipp: Mit einem Preis von 88 bis 250 Dollar ist das „Legacy No-Case“-Modell die kostengünstigste Möglichkeit, eine hochwertige Glock-Hülle zu erwerben. Glock-18 | Neo-Noir – Top-Tipp von Covert unter den besten günstigen Glock-Skins CS2 Optionen – die besten preisgünstigen Glock-Skins CS2 zu „Premium Covert“. Erhältlich für 33 bis 371 Dollar, mit auffälligen Neon-Motiven, die ihren Wert langfristig behalten.

Ganz gleich, ob Sie über 2.000 Dollar für ein Ausblendenoder unter 10 Dollar bei einem praxiserprobten Mode, die besten Glock-Skins CS2Der Markt bietet für jeden Spieler eine tolle Auswahl, angefangen bei den besten günstigen Glock-Skins CS2 zu den Premium-Artikeln. Stöbern Sie im gesamten Sortiment und finden Sie die passende Glock-Hülle CS2 für deine Ausrüstung.

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Häufig gestellte Fragen