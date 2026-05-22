Die 10 günstigsten CS2-Messer-Skins im Jahr 2026

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Das günstigsteCS2 Mit Messerschalen kannst du eine Klinge ausrüsten Counter-Strike 2 ohne dein Portemonnaie zu leeren. Jedes Messer in diesem FPS hat dieselbe Drop-Rate von 0,26 % für seltene Spezialgegenstände, doch die Preise variieren stark je nach Messermodell, Ausführung und Zustand.

Die häufigste Frage lautet natürlich: Was ist das günstigste Messer in CS2? Die meisten Spieler suchen in der Regel nach einem Exemplar eines unbeliebten Modells in den Varianten „Battle-Scarred“ oder „Well-Worn“ – dort liegen die echten Schnäppchen. Die Preise für „Knife“-Modelle schwanken je nach Angebot, Nachfrage und neuen Box-Veröffentlichungen, daher sind die heutigen CS2 Der günstigste Preis für ein Messer kann sich bis zum nächsten Monat ändern.

Die Messer auf dieser Liste sind bereits ab etwa 52 $ erhältlich und kosten maximal rund 113 $; die meisten davon stammen aus Kisten wie der „Dreams and Nightmares“-Kiste, der „Fracture“-Kiste und der Original-Kiste CS:GO-WaffenkofferReihe. Egal, ob Sie auf der Suche nach dem günstigsten Messer in CS2 um im Spiel anzugeben und die günstigste Möglichkeit zum Messer-Upgrade zu finden CS2 Weg oder den Blick auf das CS2 das günstigste Butterfly-Messer Alternativ listet dieser Leitfaden die günstigsten Optionen nach den tatsächlichen Marktpreisen auf.

Unsere Top-Auswahl der günstigsten CS2-Messerskins

Ich habe die aktuellen Marktangebote verglichen, um das günstigste Angebot zu finden CS2 ein Messer in jeder Modellkategorie. Diese zehn sind die günstigsten CS2 Messerhüllen im Moment. Beachten Sie, dass die Rangliste den reinen Einstiegspreis mit der Attraktivität des Modells und dem Gesamtwert abwägt, sodass der preislich absolut günstigste Artikel nicht immer an erster Stelle steht.

Jedes Messer auf dieser Liste hat den Seltenheitsgrad „Covert“ und kann aus dem Seltener Spezialgegenstand (Gold) Pool bei0,26 % Wahrscheinlichkeit. Die niedrigen Preise sind auf eine Kombination aus weniger beliebten Messermodellen zurückzuführen (Gut, Navaja, Paracord), gängige Oberflächen („Scorched“, „Night“, „Stained“) und Abnutzungszustände (Battle-Scarred, Well-Worn). Dies sind die günstigsten CS2 Messerskins, bei denen du eine echte Messeranimation bekommst und sie dir ansehen kannst, ohne für Karambit- oder Butterfly-Premium bezahlen zu müssen.

Der Zustand hat einen erheblichen Einfluss auf die Preisgestaltung. Alle zehn Messer sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, was bedeutet, dass Exemplare mit Gebrauchsspuren zu einem Bruchteil des Neupreises gehandelt werden. Falls Sie sich fragen, welches das günstigste Messer in CS2 is und wie sich der Zustand auf die CS2 Günstigster Messerpreis: In den folgenden Abschnitten wird das gesamte Sortiment jedes Messers im Detail vorgestellt. Spieler, die nach dem günstigsten Messer-Upgrade suchen CS2 Diese Strategie kann auch Modelle der unteren Preisklasse als Sprungbrett für teurere Klingen nutzen.

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Wahrscheinlichkeiten für seltene Fundstücke

Selbst die billigsten CS2 Das Messer stammt aus derselben Seltenheitsstufe „Seltener Spezialgegenstand (Gold)“ wie ein 10.000-Dollar- Schmetterlingssmaragd. Die Drop-Wahrscheinlichkeiten sind in jedem Waffen-Case identisch Counter-Strike 2 – nur das Messermodell und die Ausführung unterscheiden sich.

Haut-Raritäten Wahrscheinlichkeiten für einen Drop in Prozent Mil-Spec ( Blau ) 79,92 % Eingeschränkt ( Lila ) 15,98 % Vertraulich ( Rosa ) 3,2 % Verdeckt ( Red ) 0,64 % Seltener Spezialgegenstand ( Gold ) 0,26 %

Diese Wahrscheinlichkeiten werden aus Community-Tracking-Websites abgeleitet, die Über 10.000 verpackte Einheiten pro Typ. Bei 0,26 % werden Sie ungefähr 1 Messer pro 385 Öffnungen. Das günstigsteCS2 Messer-Skins sind nicht billiger, weil sie häufiger droppen – die Wahrscheinlichkeit ist dieselbe. Sie sind erschwinglich, weil das Messermodell und die Ausführung bei Sammlern weniger gefragt sind.

Deshalb ist es nicht ratsam, das billigste Produkt zu kaufen CS2 Ein Messer direkt auf dem Markt zu kaufen, ist fast immer günstiger, als zu versuchen, eines aus einem Paket zu ziehen. Spieler, die nach dem günstigsten Messer-Upgrade suchen CS2 Der Plan sollte die wichtigsten Kosten und den Fallpreis berücksichtigen, bevor man den Fall annimmt.

Die günstigsten CS2-Messerskins

Jedes einzelne der günstigsten CS2 Die unten aufgeführten Messeroptionen wurden auf der Grundlage der aktuellen Marktpreise unter Berücksichtigung aller verfügbaren Zustände ausgewählt. Bei der Auswahl wurde ein Gleichgewicht zwischen dem Zustand der Klinge und CS2 die günstigsten Messerpreise, um die erschwinglichsten Einstiegsmöglichkeiten in den Messerbesitz zu zeigen Counter-Strike 2.

Diese Messer sind im Vergleich zu anderen Messern mit „Covert“-Seltenheitsgrad günstig, da sie weniger beliebte Messermodelle mit gängigen Oberflächenausführungen kombinieren. Keines dieser zehn Modelle ist so günstig wie das billigste Butterfly-Messer in CS2 nur wegen des Prestiges, aber jedes bietet denselben Messersteckplatz und dieselbe Animation zu einem Bruchteil der Kosten.

Hier finden Sie eine Übersicht über die günstigsten CS2 Messerschalen sind ab sofort erhältlich, sortiert nach Verfügbarkeit, Beliebtheit der Oberflächenausführung und Gesamtmarktwert.

Preisspanne:52,36–128,53 $ / 48,17–118,25 € / 41,36–101,54 £

Seltenheit:Verdeckt

Herkunft des Falls:„Fracture“-Hülle oder „Shattered Web“-Hülle

Entsprechender Schlüssel: Schlüssel für den „Fracture“-Fall oder Schlüssel für den „Shattered Web“-Fall

The Paracord-Messer, gebrannt bietet den absolut niedrigsten Messerpreis auf dieser Liste an €52.36 in Vom Kampf gezeichnetund ist in allen Außenfarben erhältlich. Neuwertigerreicht €128.53, wobei das gesamte Sortiment unter €130. Das Paracord umwickelter Griff and Konstruktion mit feststehender Klinge verleiht ihm einen zweckmäßigen, an ein Überlebensmesser erinnernden Charakter, der perfekt zur „Scorched“-Oberfläche passt. Es fällt aus dem Fallbeispiel: Fraktur or Zerschmettertes Netz – Fall.

Warum wir uns dafür entschieden haben The Paracord-Messer, gebrannt hat den niedrigsten Einstiegspreis aller Messer in Counter-Strike 2 – unter 53 $ in der Ausführung „Battle-Scarred“. Wenn Ihr einziges Ziel darin besteht, ein Messer in CS2 Wenn es um das bestmögliche Preis-Leistungs-Verhältnis geht, ist das hier genau das Richtige.

Wenn du fragst, „Welches ist das günstigste Messer in CS2, rein vom Preis her?“, das ist es. Dem Paracord-Modell fehlen die auffälligen Animationen von Klappmessern, was die Nachfrage dämpft und den Preis auf einem Tiefstand hält. Für Spieler, die ein beliebiges Messer in Counter-Strike 2 bei einem Mindestumsatz von Paracord, angesengt ist der richtige Weg. Es ist zudem der günstigste Einstieg in die Welt der preiswerten Messer. CS2 Strategie – Kauf das, probier es aus und tausche es später gegen ein besseres Modell ein.

Was sagen die Spieler dazu?

WarOwl

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Das Paracord wird oft übersehen, weil es nicht besonders auffällig ist, aber genau deshalb ist der Preis so niedrig. Wenn du in Counter-Strike 2 einfach nur ein Messer haben willst, ohne Hunderte auszugeben, ist dies der klügste Kauf auf dem Markt. Das beste und günstigste CS2-Messer für Spieler mit kleinem Budget.

Preisspanne:54,93 $ – 300,00 $ / 50,54 € – 276,00 € / 43,39 £ – 237,00 £

Seltenheit:Verdeckt

Herkunft des Falls:„Danger Zone“-Hülle oder „Horizon“-Hülle

Entsprechender Schlüssel: „Danger Zone“-Gehäuse-Schlüssel oder „Horizon“-Gehäuse-Schlüssel

The Navaja-Messer aus Blaustahl ist das günstigste Talon-Messer CS2 eine Alternative, die für alle Außenausführungen erhältlich ist, mit BS Exemplare für nur€54.93. Die „Blue Steel“-Oberfläche verleiht dem Instrument eine bläulich-graue Patina, die sich mit der Zeit vertieft – manche Spieler bevorzugen den „Battle-Scarred“-Look sogar wegen seiner dunkleren Farbtöne. Es ist erhältlich bei Herbst „Danger Zone“ or Horizon-Fall. Die Navaja’skompakte, gebogene Klinge and Animation zum schnellen Bereitstellen So entsteht ein leichtes Messer, das sich im Spiel nicht wie ein Billigprodukt anfühlt. Der kühle, metallische Schimmer dieser Klinge passt perfekt zu verschiedenen CS2 blaue Handschuhhäute um eine abgestimmte Ausrüstung zusammenzustellen, ohne dabei tief in die Tasche greifen zu müssen.

Für Spieler, die gezielt nach dem günstigsten Talon-Messer suchen CS2 Von allen Angeboten kommt das Navaja in Bezug auf Klingenform und Animationsstil dem am nächsten. Das Talon Knife selbst ist deutlich teurer, was das Zitiert von Blue Steel die praktische Alternative zum Budget. Es ist eines der günstigsten CS2 Preisgünstige Messeroptionen, die dennoch die Ästhetik einer gebogenen Klinge bieten – ideal für Spieler, die den Talon-Look mögen, aber nicht den Preis des Talon.

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Preisspanne:54,96–104,99 $ / 50,56–96,59 € / 43,42–82,94 £

Seltenheit:Verdeckt

Herkunft des Falls:Der Fall „Träume und Albträume“ oder der Fall „Operation Riptide“

Entsprechender Schlüssel: Fallschlüssel „Träume und Albträume“ oder Fallschlüssel „Operation Riptide“

The Schatten-Dolche – Freihand ist die beste Wahl unter den günstigsten CS2 Messer-Kategorie, die in allen Ausführungen erhältlich ist, mit Vom Kampf gezeichnetExemplare schon ab €54.96 andNeuwertigbis zu€104.99. Das „Freehand“-Finish zeichnet sich aus durch handgezeichnete Kritzelmuster über beide Klingen hinweg, was ihm trotz der geringen CS2 Günstigster Preis für das Messer. Bei der Seltenheit „Covert“ fällt es aus dem Fall „Träume und Albträume“ or Fall „Operation Riptide“ mit derselben Gold-Tier-Wahrscheinlichkeit von 0,26 % wie jedes andere Messer.

Schatten-Dolche gehören zu den am wenigsten beliebten Messermodellen in Counter-Strike 2 aufgrund ihrer kompakten Größe und der Animation beim Zweihandkampf, die manche Spieler als weniger befriedigend empfinden als bei Einhandmessern. Genau diese geringe Nachfrage sorgt dafür, dass der Preis so erschwinglich bleibt.

Für Spieler, die nach der günstigsten Möglichkeit suchen, ihr Messer aufzurüsten CS2 Route, dieSchatten-Dolche – Freihand bietet eine solide Grundlage – du kannst später aufrüsten, wenn dein Budget wächst.

Preisspanne:55,64–272,85 $ / 51,19–251,02 € / 43,96–215,55 £

Seltenheit:Verdeckt

Herkunft des Falls:CS:GO-Waffenkoffer 2 und CS:GO-Waffenkoffer 3

Entsprechender Schlüssel: CS:GO-Waffenkoffer-2-Schlüssel und CS:GO-Waffenkoffer-3-Schlüssel

The „Messer-Nacht“ ist am günstigsten CS2 Messer, erhältlich in allen Ausführungen mit einem klarer, dunkler Look. Vom Kampf gezeichnetPreise ab €55.64, währendNeuwertigspringt zu€272.85 – ein großer Preisunterschied, der Käufer belohnt, denen Gebrauchsspuren nichts ausmachen. Die Night-Ausführung mattschwarze Oberfläche verdeckt Kratzer an den unteren Außenflächen gut, sodass Exemplare in den Zuständen BS und WW besser aussehen als ihre CS2 was der günstigste Messerpreis vermuten lassen könnte.

Es fälltEs fällt von der CS:GO-Waffenkoffer 2 and CS:GO-Waffenkoffer 3, beide nicht mehr erhältlich – schau dir unseren Leitfaden zu den die besten Fälle, die man aufschlagen sollte CS2 falls Sie noch unentschlossen sind. Das Gut Knife gehört durchweg zu den preisgünstigsten Messermodellen auf dem Markt Counter-Strike 2 weil es nicht das visuelle Flair von Butterfly oder Karambit hat Animationen. Für Spieler, die nach dem günstigsten Messer in CS2 mit einer zurückhaltenden Ästhetik, das „Messer-Nacht“ist die Antwort.

Viele Spieler, die sich für diesen unauffälligen Look entscheiden, suchen auch nach passenden CS2USPS-Skins um ein einheitliches dunkles Design für ihre gesamte Ausrüstung beizubehalten.

Preisspanne:56,15–455,61 $ / 51,66–419,16 € / 44,36–359,93 £

Seltenheit:Verdeckt

Herkunft des Falls:„Fracture“-Hülle oder „Shattered Web“-Hülle

Entsprechender Schlüssel: Schlüssel für den „Fracture“-Fall oder Schlüssel für den „Shattered Web“-Fall

The Überlebensmesser Night Stripe ist am günstigsten CS2 Ein Messer mit robuster, militärisch anmutender Optik, das in allen Ausführungen erhältlich ist. BS Exemplare gibt es schon ab €56.15, aberNeuwertigspringt zu€455.61 – die größte Lücke bei den Bedingungen auf dieser Liste. Daher ist die Wahl des Außenbereichs von entscheidender Bedeutung: Abgenutzt and PraxiserprobtExemplare unterca. 60 $–€80 bieten das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Die NachtstreifenDie dunkle Grundfarbe mit dezenten Streifen lässt Abnutzungsspuren kaum erkennen. Als Teil der CS2 Fraktur-Fall-Messer In dieser Kollektion bietet diese Klinge preisbewussten Sammlern eine unverwechselbare Silhouette.

Es fällt von der Fallbeispiel: Fraktur or Zerschmettertes Netz – Fall. DieÜberlebensmesser Das Modell wurde während Operation „Zerstörtes Netz“ und bietet eine einzigartige Animation für Festklingen, die sich von der bei Klappmessern unterscheidet. Für Spieler, die nach dem günstigsten Messer-Upgrade suchen CS2 Aufgrund des günstigen Einstiegspreises ist dieses Modell ein praktischer Ausgangspunkt, bevor man zu teureren Modellen wechselt.

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Preisspanne:59,37–199,90 $ / 54,62–183,91 € / 46,90–157,92 £

Seltenheit:Verdeckt

Herkunft des Falls:Herbst „Operation Wildfire“

Entsprechender Schlüssel: Operation Wildfire – Fallschlüssel

The Bowie-Messer, versengt ist am günstigsten CS2 ein Messer, das effektive Klingenlänge zu einem günstigen Preis und ist zudem in allen Außenfarben erhältlich. BS Preise ab €59.37, mitNeuwertigerreichen€199.90. Die verkohlte Struktur der „Scorched“-Oberfläche passt gut zu der Bowie’s lange,Clip-Point-Klinge. Es fällt aus dem Herbst „Operation Wildfire“, ein nicht mehr erhältliches Gehäuse, in dem auch das beliebte AK-47-Einspritzdüse. Die dunkle Oberfläche dieser massiven Klinge bildet eine hervorragende Kulisse für CS2 lila Handschuhhäutesich von der Masse abzuheben.

The Bowie-Messer wurde während Operation Wildfireund bleibteine der längsten Klingen in Counter-Strike 2. Die Ziehanimation ist langsamer als bei kompakten Messern, was manche Spieler als Nachteil empfinden – doch die visuelle Wirkung ist unbestreitbar. Für Spieler, die das günstigste CS2 das Messer mit der größten Leinwandpräsenz, das Bowie versengt bietet mehr Klingenfläche pro Euro als jede andere Option auf dieser Liste. Wenn dir das günstigste Butterfly-Messer in CS2, dort findest du die Bowie versengt bietet mehr Bildschirmpräsenz pro Euro als jedes andere Produkt auf dieser Liste.

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Preisspanne:61,22–95,60 $ / 56,32–87,95 € / 48,36–75,52 £

Seltenheit:Verdeckt

Herkunft des Falls:Gamma 2 Case oder Gamma Case

Entsprechender Schlüssel: Gamma-2-Gehäuseschlüssel oder Gamma-Gehäuseschlüssel

The Messer „Gut Knife“ „Bright Water“ hat die engste Preisspanne aller günstigsten CS2 Messer in allen Ausführungen erhältlich – €61.22 to €95.60 über alle fünf Außenbereiche hinweg. Diese geringe Streuung bedeutet, dass selbst ein Neuwertig Das Exemplar kostet nicht viel mehr als einVom Kampf gezeichnet 1. Das „Bright Water“-Finish verleiht dem Schuh ein blaustichiges Wasser-Muster, das bei jedem Abnutzungsgrad gut aussieht, was ihn zu einer hervorragenden Wahl für Spieler macht, die die CS2 der günstigste Messerpreis unter allen Bedingungen.

Preisbewusste Sammler vergleichen diese Preise oft mit denen der das beste günstige Butterfly-Messer in CS2 um zu sehen, welche hochwertigen Animationen zu ihrem derzeitigen Budget passen.

Es fällt von der Reihe 2 Häuser or Gehäuse-Sortiment, beide nicht mehr erhältlich. Unter beliebte taktische Shooter, Counter-Strike 2 Messerscheiden haben einen echten Wiederverkaufswert – und die Messer „Gut Knife“ „Bright Water“Dank seiner geringen Preisspanne ist es eines der berechenbarsten und günstigsten CS2 Messer für preisbewusste Käufer. Wenn Sie ein CS2 Die günstigste Alternative zum Butterfly-Messer, die dennoch optisch ansprechend ist – hier gibt es eine deutliche Preisersparnis.

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Preisspanne:66,58–144,74 $ / 61,25–133,16 € / 52,60–114,34 £

Seltenheit:Verdeckt

Herkunft des Falls:Falchion-Gehäuse

Entsprechender Schlüssel: Falchion-Gehäuse-Schlüssel

The Falchion-Messer, versengt ist am günstigsten CS2 Messer mit einemeinseitig geschwungene Klinge und ein unverwechselbares Fidget-Spin-Animation anzeigen das ist eine Besonderheit des Falchion-Modells und in allen Außenfarben erhältlich. Der Preis liegt zwischen €66.58 and €144.74… bietet es eine ausgewogene Auswahl bei allen fünf Ausführungsvarianten. Die Ausführung „Scorched“ hält den Preis niedrig, während die Animation von „Falchion“ dem Messer einen Charakter verleiht, der bei Messern zum Einheitspreis oft fehlt.

Es kann ausschließlich aus dem Falchion-Gehäuse. Das Falchion-Messer liegt zwischen Gut und Flip in der Community beliebt – angesehener als preisgünstige Modelle, aber immer noch weitaus günstiger als Butterfly oder Karambit. Für Spieler, die das günstigste Messer in CS2 mit einer einzigartigen Inspektionsanimation und streben nicht nach dem absolut niedrigsten Preis CS2 günstigster Messerpreis, der Falchion – Versengt ist eine ausgewogene Wahl. Es ist auch eine sinnvolle Option für den günstigsten Messer-Upgrade CS2 Ansatz.

Preisspanne:70,76–325,06 $ / 65,10–299,06 € / 55,90–256,80 £

Seltenheit:Verdeckt

Herkunft des Falls:Waffenkoffer für Jäger

Entsprechender Schlüssel: Schlüssel für den Huntsman-Waffenkoffer

The Huntsman-Messer – versengt ist in allen Außenfarben erhältlich und zudem die günstigste Variante CS2 Die ideale Wahl für Spieler, die eine große, imposante Klinge suchen, ohne viel Geld ausgeben zu wollen. BS Preise ab €70.76undNeuwertigsteigt auf€325.06. Die „Scorched“-Oberfläche verleiht ihm ein verkohltes, verwittertes Aussehen, das hervorragend zum überdimensionalen Klingenprofil des Huntsman passt. Er ist ausschließlich als Beute aus dem Waffenkoffer für Jäger.

Das Huntsman-Modell bietet eine der beeindruckendsten Ziehanimationen in Counter-Strike 2 – eine schnelle Runde, die Wettkampfspieler zu schätzen wissen. Man sieht das regelmäßig in Counter-Strike Sport Pro-Bestände. Als einer der günstigsten CS2 Messeroptionen, die Huntsman versengt bietet eine Klingenpräsenz, mit der kleinere Modelle wie die Navaja oder die Gut in dieser Preisklasse nicht mithalten können.

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Preisspanne: 113,15–295,19 $ / 104,10–271,57 € / 89,39–233,20 £

Seltenheit:Verdeckt

Herkunft des Falls:CS:GO-Waffenkoffer, CS:GO-Waffenkoffer 2 und CS:GO-Waffenkoffer 3

Entsprechender Schlüssel: CS:GO-Waffenkoffer-Schlüssel, CS:GO-Waffenkoffer-2-Schlüssel, CS:GO-Waffenkoffer-3-Schlüssel

The Klappmesser, gebeizt hat den höchsten Einstiegspreis unter den günstigsten CS2 Messeroptionen in allen Ausführungen erhältlich, mit BS Exemplare unter€113.15 and FN erreichen€295.19. Die höhere Stufe spiegelt die Beliebtheit des Flip Knife wider – es ist eines der ursprünglichen Messermodelle, und seine flüssige Klappanimation ist nach wie vor ein Favorit der Community. Die „Stained“-Oberfläche verleiht ihm eine rostfarbene Patina, die an den unteren Außenkanten wie absichtlich abgenutzt wirkt.

Es fällt von der CS:GO-Waffenkoffer, CS:GO-Waffenkoffer 2undCS:GO-Waffenkoffer 3 – alle nicht mehr erhältlich. Dabei liegen sie immer noch weit unter dem Preis des günstigsten Butterfly-Messers in CS2, derKlappmesser, gebeizt ist das Modell in dieser Liste, das dem Bereich der Premium-Messer am nächsten kommt – und hat einen höheren Wiederverkaufswert als die Modelle von Gut oder Navaja. Es behält seinen Wert auch besser als weniger beliebte Modelle, wenn Sie bereit sind, auf ein höherwertiges Modell umzusteigen – hier ist Wie man handeltCS2 Skins gegen Geld wenn es soweit ist.

Die günstigsten CS2-Messer

Die folgende Tabelle bietet einen statistisch fundierten Überblick über die günstigsten CS2 Messeroptionen auf dieser Liste. Die Spalten enthalten den Produktnamen, die Seltenheit, die Preisklasse und eine kurze Beschreibung, warum der Skin zu den günstigsten gehört CS2 Messer im Spiel.

Preise gültig ab Februar 2026.

Produktname Seltenheit Preisspanne Beschreibung Paracord-Messer, gebrannt Verdeckt 52–128 Dollar Absoluter Tiefstpreis; feststehende Klinge; Survival-Design Navaja-Messer aus Blaustahl Verdeckt 54–300 Dollar Die günstigste Klinge im Talon-Stil; kompaktes, gebogenes Design Schatten-Dolche – Freihand Verdeckt 54–104 Dollar Niedrigste Einstiegsvoraussetzungen; Animation für den Zweihandkampf; geringe Anforderungen an die Modelldarstellung „Messer-Nacht“ Verdeckt 55–272 Dollar Die dunkle Oberfläche kaschiert Gebrauchsspuren; preisgünstiges Modell des Darmmessers Überlebensmesser Night Stripe Verdeckt 56–455 Dollar Größte Auswahl; taktische Festklinge; steiler FN-Premium Bowie-Messer, versengt Verdeckt 59–199 $ Längste Klinge; beeindruckende Optik; Herkunft: Wildfire Case Messer „Gut Knife“ „Bright Water“ Verdeckt 61–95 Dollar Kleinste Streuung; FN unter 100 Dollar; blaustichiges Muster Falchion-Messer, versengt Verdeckt 66–144 Dollar Einzigartige Inspektionsanimation; moderater Preis; Einzelverpackung Huntsman-Messer – versengt Verdeckt 70–325 Dollar Große Klinge; überzeugende Ziehanimation; Einzelverpackung Klappmesser, gebeizt Verdeckt 113–295 $ Das beliebteste Modell auf der Liste; besserer Wiederverkaufswert; Originalverpackung

Die auf Eneba Hub angegebenen Preise dienen lediglich zu Informationszwecken und spiegeln die Marktbedingungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider. Die Produktwerte können aufgrund von Angebot, Nachfrage und Updates im Spiel häufig schwanken, sodass wir weder für ihre Richtigkeit noch für ihren zukünftigen Wert garantieren können.

Mindestpreis:The Paracord, gesengt, Navaja-Messer aus blauem Stahl, and Schatten-Dolche – Freihanddarunter €55– das günstigsteCS2 Messeroptionen auf dieser Liste. Die Klappmesser, gebeizt beginnt bei €113, was auf eine stärkere Nachfrage nach diesem Modell hindeutet. Zum Vergleich: Das günstigste Messer in CS2 auf dieser Liste beginnt bei 52 Dollar – das günstigste Butterfly-Messer kostet deutlich über 300 Dollar und gehört damit zu einer ganz anderen Kategorie.

Was die Preise niedrig hält: The CS2 Die günstigste Preisklasse bei Messern wird von den Ausführungen „Scorched“ und „Night“ dominiert – gängige Muster mit dem geringsten Sammleraufschlag.

Der Zustand ist wichtiger als das Muster: Im Gegensatz zu „Case Hardened“ oder „Crimson Web“ orientieren sich die meisten Messer hier nicht an bestimmten Mustern. Das Aussehen bestimmt maßgeblich den Preis – ein Exemplar von „Battle-Scarred“ kann 50–70 % weniger als „Factory New“ bei derselben Klinge. Für die günstigste CS2 Messer, BS und WW sind die Sweet Spots. CS2 ist nicht der einzige taktische Shooter mit einer Skin-Ökonomie – schau dir auch andere an Spiele wieCounter-Strike wenn du ähnliche Erlebnisse suchst.

Ausgangspunkte für den Umtausch: Für alle, die über einen günstigen Messer-Umtausch nachdenken CS2 Strategie mit dem günstigsten Butterfly-Messer in CS2 mit dem Ziel, unter 60 Dollar und eine schrittweise Aufrüstung ist der bewährte Weg. Das günstigste Talon-Messer CS2 Käufer sich leisten können – die Zitiert von Blue Steel– und dieKlappmesser, gebeizt Beide behalten ihren Wiederverkaufswert besser als Modelle aus Gut oder Paracord, was sie zur solideren Grundlage macht, wenn Sie später ein Upgrade planen. Wenn es an der Zeit ist, zu verkaufen, sollten Sie wissen, Wie man verkauftCS2 Skins gegen echtes Geld.

Mein Gesamtfazit zu den günstigsten CS2-Messerskins

Günstig muss nicht gleich langweilig sein – mit der richtigen Kombination aus Modell und Zustand bekommst du ein echtes Messer ohne den hohen Aufschlag. Hier sind die drei günstigsten Modelle CS2 Messerscheiden nach Einstiegspreis:

Paracord-Messer, gebrannt– Das günstigsteCS2 Messer auf dieser Liste unter €52.36 in „Battle-Scarred“. Ein zweckmäßiges Design mit feststehender Klinge, dessen gesamte Preisspanne unter €130, was es zum einfachsten Einstieg in die Welt der Messer macht Counter-Strike 2.

in „Battle-Scarred“. Ein zweckmäßiges Design mit feststehender Klinge, dessen gesamte Preisspanne unter was es zum einfachsten Einstieg in die Welt der Messer macht Counter-Strike 2. Navaja-Messer aus Blaustahl – Dass €54.93 BS ist die günstigste Option mit gebogenem Klingenblatt und die beste Alternative zum Talon-Messer – und das zu einem Bruchteil des Preises. Eine gute Wahl für Spieler, die Wert auf ein ansprechendes Design legen, ohne zu viel auszugeben.

BS ist die günstigste Option mit gebogenem Klingenblatt und die beste Alternative zum Talon-Messer – und das zu einem Bruchteil des Preises. Eine gute Wahl für Spieler, die Wert auf ein ansprechendes Design legen, ohne zu viel auszugeben. Schatten-Dolche – Freihand– Das günstigste CS2 Messer in „Battle-Scarred“ bei €54.96. Ein gemustertes „Freehand“-Finish mit Animation für den Zweihandkampf und einer kompakten55–105 Dollar umfassen alle Außenbereiche.

Messerpreise in Counter-Strike 2 Die Preise können sich je nach Marktlage ändern, daher sollten Sie vor dem Kauf immer die aktuellen Angebote prüfen. Ganz gleich, ob Sie nach dem absolut günstigsten Angebot oder nach dem günstigsten Angebot für einen Umtausch Ihres Messers suchen CS2 Als Einstiegsmodell bieten diese zehn Modelle echtes Messererlebnis zu den niedrigsten Preisen auf dem Markt.

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Häufig gestellte Fragen